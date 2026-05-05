La mejor VPN para Mac: 10 VPN probadas en cuanto a velocidad y privacidad

Si estás buscando la mejor VPN para Mac, ya sabes lo que es ese rollo. Picos de lag en plena partida, saltos extraños en el ping, servidores con restricciones geográficas y limitaciones de velocidad que convierten una partida fluida en una presentación de diapositivas: todo eso nos resulta demasiado familiar. Puede que los Mac sean elegantes, pero no son inmunes a estos problemas.

Una conexión VPN estable soluciona ese problema. Crea un túnel cifrado que oculta tu dirección IP real, protege tu conexión y te ofrece rutas más rápidas y directas a los servidores de juegos, a la vez que te permite ver en streaming lo que quieras, estés donde estés.

Tras realizar pruebas exhaustivas, he seleccionado 10 VPN que funcionan a la perfección con macOS, Apple Silicon y configuraciones de gaming de alto rendimiento. Encontremos la que mantenga tu Mac a salvo y garantice una experiencia de juego fluida.

Nuestras mejores recomendaciones de VPN para Mac

Aquí va un resumen rápido. Las he probado en Apple Silicon, las he puesto a prueba con juegos y retransmisiones, y he prestado atención a detalles aburridos pero fundamentales, como los interruptores de emergencia y los controles de la barra de menús. Estas tres han dado en el clavo con la experiencia en Mac y han mantenido un ping estable cuando más importaba.

NordVPN – Rápido en Apple Silicon con NordLynx y una aplicación para Mac sencilla que no te molesta. El interruptor de emergencia funciona a la perfección. La ofuscación se activa cuando las redes se vuelven exigentes. Meshnet es un atajo para sesiones rápidas y privadas al estilo LAN con amigos. Ideal para el streaming y la privacidad diaria sin tener que estar pendiente del cliente. ExpressVPN – Lightway garantiza conexiones rápidas y estables en macOS. Network Lock no falla aunque la conexión wifi tenga altibajos. Es la opción que más se ajusta al lema «instálalo y olvídate», y gestiona bien los catálogos de streaming más complicados. Proton VPN – Con sede en Suiza, auditado en cuatro ocasiones y de código abierto, está diseñado para usuarios que no se fían ciegamente de la confianza. El modo sigiloso y el enrutamiento Secure Core completan un conjunto de herramientas de privacidad que ningún otro servicio de esta lista puede igualar.

Este es el podio. En la lista completa, encontrarás las 10 mejores VPN para Mac clasificadas según velocidad, latencia, estabilidad, desbloqueo geográfico y calidad de uso real en macOS. ¿Quieres conocer los detalles, las pruebas de rendimiento y las notas para gamers? Sigue leyendo.

Las mejores VPN para Mac: 10 opciones recomendadas para juegos, streaming y mucho más

Vamos al grano. He probado estas VPN en situaciones reales de uso con Mac: salas de juegos, retransmisiones nocturnas, redes wifi poco fiables… de todo. Solo diez han pasado el corte. Son rápidas, estables y están diseñadas para los dispositivos de Apple que realmente se utilizan. ¿Quieres saber cómo es la mejor VPN para Mac? Aquí tienes mi selección.

1. NordVPN [La mejor VPN para Mac en general]

Característica Detalles Servidores Más de 9 000 servidores en más de 100 países Velocidad Alrededor de 300 Mbps de media (313 Mbps en la prueba de rendimiento) Conexiones simultáneas Hasta 10 Protocolos NordLynx (basado en WireGuard), OpenVPN, NordWhisper (para redes restringidas) Seguridad Cifrado AES-256, interruptor de seguridad, protección contra amenazas, supervisión de la dark web, autenticación multifactorial (MFA), doble VPN Privacidad Política de no registro auditada, servidores que funcionan exclusivamente con memoria RAM, con sede en Panamá Aplicación para macOS Compatibilidad nativa con M1/M2/M3, interfaz de usuario sencilla, acceso directo en la barra de menús, disponible en la Mac App Store Transmisión en directo Funciona con Netflix, Hulu, BBC iPlayer y Prime Video Precio de salida 2,99 $ al mes (plan de 2 años)

NordVPN parece una aplicación nativa de macOS. La aplicación es Rápido, con un diseño limpio en la barra de menús y funciona a la perfección en Apple Silicon. En los chips de la serie M, se ejecuta de forma nativa, sin necesidad de Rosetta, por lo que se obtiene todo el rendimiento de Apple Silicon. NordLynx mantiene un alto rendimiento sin sobrecargar la CPU, y NordWhisper es útil cuando los campus universitarios o los aeropuertos bloquean el acceso a las VPN.

Para más información Te recomiendo que te quedes con NordLynx, ya que fue la mejor opción en el 99 % de mis pruebas. Si necesitas ofuscación, tendrás que cambiar, pero NordLynx te cubrirá la mayor parte de tus necesidades en cuanto a videojuegos, streaming y desbloqueo geográfico.

La configuración de privacidad es muy estricta. Los servidores que funcionan solo con memoria RAM implican que no se almacena nada, y Nord’s La política de no guardar registros ha sido auditada en más de una ocasión. Protección contra amenazas bloquea rastreadores y dominios fraudulentos en todo el sistema, lo cual es una gran ventaja cuando estás jugando con una conexión wifi de hotel poco fiable o descargando mods de foros aleatorios.

También es un una VPN estupenda para jugar, destacando especialmente Meshnet. Norte decidieron mantenerlo, a pesar de que en un principio se había previsto su eliminación gradual. Puedes conectar Macs o PC entre sí para formar una «LAN» privada y cifrada – ideal para noches de juego cooperativo con bajo ping o para compartir archivos directamente sin tener que tocar el router. Si a eso le sumas un acceso sólido al streaming, tendrás una VPN que lo cubre todo.

Ventajas Contras ✅ La aplicación nativa para Apple Silicon es rápida, estable y consume pocos recursos ✅ El protocolo NordLynx mantiene baja la latencia para los videojuegos ✅ La protección contra amenazas bloquea el malware, los rastreadores y las estafas en macOS ✅ Meshnet facilita el modo cooperativo privado y el intercambio de archivos ✅ Actualizaciones periódicas de las funciones y múltiples auditorías de privacidad ❌ El inicio de sesión a través del navegador acaba resultando molesto al cabo de un tiempo ❌ Todavía no hay enrutamiento por aplicación (túnel dividido) en macOS

Veredicto final: Es la opción más equilibrada para Mac: rápida, pulida y privada. Disfrutarás de un alto rendimiento en Apple Silicon, acceso sin restricciones al streaming y funciones adicionales que realmente te ayudarán: Protección contra amenazas, NordWhisper para cuando las redes se vuelven problemáticas y Meshnet para jugar en modo cooperativo sin complicaciones. Configúrala una vez y dedícate a jugar y a ver streaming.

★ La mejor VPN para Mac en general NordVPN Visita NordVPN

2. ExpressVPN [Una VPN fácil de usar para macOS]

Característica Detalles Servidores Más de 3.000 servidores en 105 países Velocidad Alrededor de 267 Mbps de media (313 Mbps en la prueba de rendimiento) Conexiones simultáneas Hasta 14 Protocolos Lightway, OpenVPN, IKEv2 Seguridad AES-256, función de desconexión automática «Network Lock», protección contra fugas de DNS, arquitectura de servidores de confianza Privacidad Servidores que solo utilizan memoria RAM, declaraciones de ausencia de registros verificadas, con sede en las Islas Vírgenes Británicas (sin legislación estricta en materia de datos) Aplicación para macOS Compatibilidad nativa (M1/M2), interfaz de usuario limpia, actualizaciones automáticas, barra de menús, disponible en la Mac App Store Transmisión en directo Funciona con Netflix, Hulu, BBC iPlayer y Prime Video Precio de salida 3,49 $ al mes (plan de 28 meses)

ExpressVPN es una de las VPN más fluidas que puedes usar en un Mac en un «Ábrelo, pulsa «Conectar» y ya está» manera. Se instala en un momento en Mac, y puedes encontrar todos los pasos en mi Cómo configurar una VPNguía.

Su cliente para macOS ofrece un funcionamiento fluido y ágil. La función de desconexión automática «Network Lock» (activada por defecto en macOS) evita fugas de datos cuando se interrumpe la conexión VPN. Las reglas del cortafuegos integradas en el cliente bloquean todo el tráfico de Internet fuera del túnel VPN en caso de desconexión. Por lo tanto, ExpressVPN ofrece un rendimiento sólido y te protege de las amenazas cibernéticas.

En el fondo, Lightway esDe ExpressVPN protocolo diseñado para ofrecer velocidad y eficiencia en el consumo de batería. Se adapta rápidamente, se vuelve a conectar sin problemas y mantiene una baja latencia, lo que la hace ideal para jugar y ver contenido en streaming en Mac. Los usuarios también pueden cambiar al protocolo OpenVPN si lo necesitan. La aplicación recibió una importante actualización hace años para totalmente nativo para Apple Silicon.

Para más información Utiliza el medidor de velocidad integrado (en las aplicaciones) para elegir el servidor más rápido antes de unirte a las partidas. Un servidor bien elegido puede reducir la latencia y marcar una gran diferencia para los usuarios de macOS (ExpressVPN (han mejorado recientemente esa herramienta en sus actualizaciones centradas en Apple).

Aunque a mucha gente le encanta ExpressVPN Aunque destaca por su sencillez, no está exento de inconvenientes. La red es más reducida que la de algunos competidores y el precio es elevado. Además, admite el túnel dividido (la posibilidad de elegir qué aplicaciones pasan por la VPN), pero solo en determinadas versiones antiguas de macOS.

Ventajas Contras ✅ La aplicación para macOS es elegante, se actualiza automáticamente y es intuitiva, además de ofrecer un buen servicio de asistencia para los usuarios de Apple ✅ El interruptor de seguridad Network Lock protege contra las fugas de IP al desconectarse ✅ El protocolo Lightway ofrece un gran rendimiento con menos retraso ✅ Funciona de forma fiable con la mayoría de las bibliotecas de streaming ✅ Los servidores funcionan con una arquitectura basada exclusivamente en RAM o en servidores de confianza ❌ Menos servidores que algunas grandes redes ❌ El túnel dividido está limitado o no está disponible en las versiones más recientes de macOS

Veredicto final:ExpressVPN Es ideal si buscas una VPN que «simplemente funcione» en tu Mac. Ofrece un equilibrio perfecto entre rendimiento, seguridad en línea y facilidad de uso, sin necesidad de configuraciones complicadas. Para Macs que se utilizan para jugar, ver contenidos en streaming o simplemente para proteger la privacidad, es una opción muy recomendable.

★ Una VPN fácil de usar para macOS ExpressVPN Visita ExpressVPN

3. Proton VPN [La mejor VPN para Mac en materia de privacidad]

Característica Detalles Servidores Más de 11 000 servidores en más de 120 países Velocidad Alrededor de 248 Mbps de media (313 Mbps en la prueba de rendimiento) Conexiones simultáneas Hasta 10 Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2, Stealth (para eludir la censura) Seguridad AES-256, interruptor de seguridad, protección contra fugas de DNS e IPv6, Secure Core, confidencialidad directa Privacidad Con sede en Suiza, política de no registro de datos auditada (4.ª auditoría independiente) Aplicación para macOS Compatible con el cliente de macOS (macOS 10.12 o posterior), de código abierto, con una interfaz limpia, pero not en la Mac App Store Transmisión en directo Funciona con Netflix, Hulu, BBC iPlayer y Prime Video (en servidores «Plus/Unlimited») Precio de salida 2,99 $ al mes (plan de 2 años)

The Proton VPN La aplicación se lleva la palma en materia de privacidad en Mac, y es una de las las mejores VPN para la privacidad en general. Desde sus orígenes suizos (fuera de las alianzas de espionaje entre EE. UU. y la UE) a una estricta política de no conservación de registros, confirmada por múltiples auditorías independientes (la cuarta acaba de completarse). El Red Secure Core desvía tu tráfico a través de países que respetan la privacidad antes de llegar al punto de destino. Así, aunque ese servidor de salida de la VPN se vea comprometido, Tu IP real permanece oculta.

Para más información Si la censura o tu proveedor de servicios de Internet (ISP) bloquean tu servicio de VPN, activa el modo Stealth antes de conectarte. Así ocultarás que estás utilizando una VPN a las redes que intentan detectarla. Resulta especialmente útil en cafeterías, residencias universitarias o redes Wi-Fi públicas que bloquean las VPN.

Su aplicación para macOS es muy buena: de código abierto, funciona en versiones modernas de macOS (10.12 y posteriores). Pero ten en cuenta que, por el momento, no está disponible en la Mac App Store; se instala a través de Protonen su sitio web. Esto significa que los usuarios deben confiar en el instalador y en las actualizaciones que provienen directamente de Proton. La interfaz de usuario es sencilla, intuitiva y ofrece a los usuarios avanzados un control total sin elementos superfluos.

El modo sigiloso es un truco muy útil para jugar o hacer streaming. Disimula el tráfico de la VPN como tráfico HTTPS normal para sortear las restricciones de las redes. En condiciones ideales, ProtonLos servidores «Plus/Unlimited» permiten acceder a Netflix, Hulu y otras plataformas con mayor fluidez. Sin embargo, es posible que los servidores de gama baja o gratuitos no siempre mantengan la velocidad ni la estabilidad cuando hay mucha carga.

Ventajas Contras ✅ La mejor protección de la privacidad: jurisdicción suiza, política de no registro auditada, enrutamiento Secure Core ✅ Cliente de macOS de código abierto: tú u otras personas podéis examinarlo ✅ El modo sigiloso ayuda a evitar que la VPN sea detectada en redes restrictivas ✅ Alta seguridad: AES-256, protección contra fugas, confidencialidad directa ✅ Buen rendimiento de streaming en los servidores premium ❌ No está disponible en la Mac App Store: requiere instalación manual y que se le conceda confianza ❌ Los servidores gratuitos o de menor nivel pueden ser más lentos o estar saturados

Veredicto final: Si quieres una red privada virtual que anteponga la privacidad, Proton es la mejor VPN para Mac. Está diseñada para ocultar tus huellas, sortear bloqueos de red agresivos y funcionar de forma fiable en Mac sin revelar tus hábitos ni tu dirección IP. Además, es uno de los mejores servicios de VPN gratuitos sin límites de datos.

★ La mejor VPN para Mac en materia de privacidad Proton VPN Visita Proton VPN

4. CyberGhost [La mejor VPN para streaming en Mac]

Característica Detalles Servidores Más de 11 000 servidores en 100 países Velocidad Alrededor de 213 Mbps de media (313 Mbps en la prueba de rendimiento) Conexiones simultáneas Hasta 7 Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Seguridad Cifrado AES-256, interruptor de seguridad automático, protección contra fugas de DNS, servidores NoSpy Privacidad Política de no conservación de registros, auditoría independiente, jurisdicción de Rumanía Aplicación para macOS Aplicación nativa para macOS, interfaz de usuario sencilla, control en la barra de menús, actualizaciones automáticas Transmisión en directo Servidores de streaming específicos para Netflix, BBC iPlayer, Hulu, Disney+ y Amazon Prime Video Precio de salida 2,03 $ al mes (plan de 2 años)

Hay una razón CyberGhostse le asigna la etiqueta «La mejor VPN para streaming «para los usuarios de Mac». Desde la aplicación para Mac, puedes seleccionar servidores seguros en «Para streaming» que se comprueban constantemente para garantizar su compatibilidad con servicios como Netflix, Hulu y BBC iPlayer. Estos servidores optimizados para el streaming se prueban a diario, por lo que no tendrás que adivinar cuál funciona realmente.

Para más información Utiliza siempre la lista de servidores «Para streaming» que hay dentro de la aplicación. Una vez conectado, borra la caché y las cookies del navegador antes de acceder al servicio de streaming. Estos dos sencillos pasos te ayudarán a evitar bloqueos geográficos inusuales o errores de detección.

La aplicación para macOS resulta familiar y ordenada: no es llamativa, pero es cómoda de usar. Conectarse es cuestión de unos pocos clics, y El cambio al modo «Streaming» forma parte del flujo de la interfaz de usuario. En segundo plano, protocolos VPN seguros como WireGuard e IKEv2 ayudan a mantener una velocidad constante en esos servidores optimizados. Observé un rendimiento sólido al acceder a bibliotecas de gran tamaño al utilizar la opción «Para streaming».

La seguridad y la privacidad también son sólidas. CyberGhost VPN oculta el tráfico mediante el cifrado AES-256, evita las fugas de DNS y corta la conexión a Internet si la VPN se desconecta. Cuentan con Servidores NoSpy para una mayor privacidad, y la empresa ya se ha sometido a una auditoría independiente (Deloitte) para respaldar su política de no guardar registros. Al tener su sede en Rumanía, no están sometidos a una fuerte presión en materia de tratados de vigilancia.

Ventajas Contras ✅ Servidores optimizados para streaming que garantizan un desbloqueo geográfico fiable ✅ Aplicación nativa para macOS con una interfaz de usuario intuitiva ✅ Seguridad reforzada: kill switch, protección contra fugas, servidores NoSpy ✅ Política de no registro respaldada por auditorías y una jurisdicción favorable ✅ Buen rendimiento en cuanto a velocidad en nodos de streaming con buena conexión ❌ Menos adecuado para juegos exigentes o aplicaciones que requieran baja latencia en comparación con los tres primeros ❌ El rendimiento total de la red depende de si te conectas a un servidor en horas punta o congestionado

Veredicto final: Si tu prioridad en el Mac es el streaming, CyberGhost es tu proveedor de VPN. Se acabaron los programas bloqueados, el tener que cambiar constantemente de servidor o los problemas de conexión. La aplicación para Mac, los nodos optimizados para streaming y la garantía de privacidad lo convierten en una opción inteligente para sortear los bloqueos regionales sin complicaciones.

★ La mejor VPN para streaming en Mac CyberGhost Visita CyberGhost

5. Private Internet Access (PIA) [La mejor VPN para personalizar la configuración]

Característica Detalles Servidores Más de 35 000 servidores en más de 90 países Velocidad Una media de 600-750 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps (400-550 Mbps en ubicaciones lejanas) Conexiones simultáneas Ilimitado Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Seguridad AES-256, interruptor de emergencia, protección contra fugas, redireccionamiento de puertos, opciones avanzadas de cifrado y ofuscación, antivirus, monitorización de filtraciones de correo electrónico Privacidad Servidores que solo utilizan memoria RAM, declaraciones de ausencia de registros verificadas, política probada ante los tribunales, clientes de código abierto Aplicación para macOS Compatibilidad nativa (Intel + Apple Silicon), interfaz de usuario sencilla, túnel dividido (macOS 11 y versiones posteriores), control desde la barra de menús, actualizaciones frecuentes Transmisión en directo Funciona (en determinados servidores) con Netflix, Hulu, BBC iPlayer y Prime Video Precio de salida 1,85 $ al mes (plan de 2 años + 4 meses)

Si eres de los que les gusta trastear, PIA es tu terreno de juego. Desde el tipo de cifrado, los puertos o las reglas de enrutamiento, tienes un control preciso. ¿Quieres forzar el DNS a través de PIA ¿Incluso cuando el túnel dividido está activado? Sí, puedes. ¿Prefieres utilizar Shadowsocks o el cifrado SOCKS5? PIA te ofrece opciones que otras VPN ocultan. Esta amplia capacidad de configuración es uno de los principales atractivos de PIA. Su La aplicación para macOS admite el túnel dividido en macOS 11 y versiones posteriores (tras una reincorporación).

Esto significa que puedes excluir del túnel juegos, aplicaciones de trabajo o cualquier otra cosa cuando necesites velocidad máxima. El kill switch es eficaz, la protección contra fugas es sólida y El reenvío de puertos está disponible para configuraciones avanzadas – ideal para el alojamiento remoto o el acceso a servidores personalizados. Esto también lo convierte en un una VPN estupenda para descargar torrents, aunque no llegó a entrar en mi lista de las tres mejores.

Para más información Activa el túnel dividido en macOS (11+) para excluir de la VPN la sincronización de archivos locales, las actualizaciones del sistema operativo o las descargas pesadas. De esta forma, el tráfico de tus juegos seguirá teniendo prioridad, mientras que la VPN seguirá protegiendo el resto.

En cuanto a la privacidad, tampoco se queda atrás. PIA los clientes son de código abierto, el La política de no guardar registros se ha mantenido firme ante los tribunales, y ha superado auditorías independientes. En macOS, la aplicación funciona a la perfección tanto en procesadores Intel como en los de la serie M, con actualizaciones frecuentes para corregir problemas y mejorar las funciones.

¿Juegos y retransmisiones? Elige un servidor de «alto rendimiento» en tu PIA Cliente VPN, o utiliza tu configuración de puertos personalizada. No siempre será más rápido que Norte or Exprés en todas las regiones, pero en los nodos con buena conectividad, gestiona el modo multijugador y los contenidos multimedia con facilidad.

Ventajas Contras ✅ Personalización avanzada: cifrado, puertos, enrutamiento y modos de proxy ✅ Compatibilidad con un número ilimitado de dispositivos ✅ El túnel dividido funciona en las versiones recientes de macOS ✅ Aplicaciones de código abierto + política de no registro de datos probada ante los tribunales ✅ Funciones de reenvío de puertos y ofuscación ✅ Sistema de seguridad fiable (kill switch, protección contra fugas) ❌ Las velocidades pueden variar considerablemente en función del servidor, la región y la carga ❌ La interfaz de usuario puede resultar complicada para quienes se inician en el uso de las VPN

Veredicto final: PIA Es la VPN para Mac ideal para usuarios avanzados. Dispones de las herramientas necesarias para personalizar tu VPN a tu gusto, sin dejar de ofrecer un alto nivel de privacidad, streaming y seguridad para jugar. Si te gusta tener el control y poder realizar ajustes, esta es la opción perfecta para ti.

★ La mejor VPN para personalizar Private Internet Access (PIA) Visita PIA

6. Surfshark [La VPN más rápida para Mac]

Característica Detalles Servidores Más de 4.500 servidores en 100 países Velocidad Alrededor de 307 Mbps de media (313 Mbps en la prueba de rendimiento) Conexiones simultáneas Ilimitado Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Seguridad AES-256, interruptor de emergencia, protección contra fugas de DNS, bloqueo de anuncios y rastreadores con CleanWeb, opciones de MultiHop/ofuscación Privacidad Servidores que solo utilizan memoria RAM, arquitectura auditada, política de no registro de datos Aplicación para macOS Compatibilidad nativa (versiones recientes de macOS), interfaz de usuario sencilla, actualizaciones automáticas, control desde la barra de menús Transmisión en directo Funciona con Netflix, Hulu, BBC iPlayer y Prime Video Precio de salida 1,99 $ al mes (plan de 2 años)

Surfshark es una auténtica potencia cuando necesitas velocidad en Mac, y no te obliga a renunciar a ninguna función. La aplicación tiene un aspecto moderno y funciona con ligereza en macOS, y gracias a su optimización, las latencias se mantienen bajas incluso con un estilo de juego agresivo o durante la retransmisión. El reciente lanzamiento de FastTrack El enrutamiento (inicialmente en macOS) es un ejemplo de lo que están haciendo para mejorar aún más el rendimiento.

Uno de los principales puntos fuertes de Surfshark es conexiones simultáneas ilimitadas. Puedes descargarlo en todos tus dispositivos (Mac, teléfonos, consolas) sin preocuparte por alcanzar un límite. Si estás buscando VPN paraWorld of Warcraft or para varios dispositivos, con Surfshark no te puedes equivocar.

Para más información Activa FastTrack (si está disponible en tu aplicación de macOS) para tus ubicaciones de servidor preferidas. Elige automáticamente la ruta más rápida, lo que resulta ideal para reducir el ping del juego en milisegundos.

La seguridad tampoco se queda atrás: cifrado robusto, interruptor de seguridad fiable, protección integrada contra fugas de DNS y funciones adicionales como CleanWeb que bloquean los anuncios y los rastreadores en todo el dispositivo. También puedes combinarlo con un buen antivirus y alertas en el Surfshark Onepaquete.

En lo que respecta a la privacidad, Surfsharkfunciona conServidores que solo utilizan memoria RAMy se apoya en unpolítica estricta de no guardar registros. También admiten ocultación (camuflaje) and MultiHop configuraciones cuando las redes intentan detectar las VPN.

Ventajas Contras ✅ Compatibilidad ilimitada con dispositivos: una sola cuenta para todos tus dispositivos ✅ Excelente velocidad y latencia gracias a optimizaciones como FastTrack ✅ Aplicación nativa, interfaz de usuario sencilla, actualizaciones periódicas ✅ Sólido conjunto de medidas de seguridad + bloqueo de anuncios y rastreadores con CleanWeb ✅ Una buena transmisión depende de que elijas los servidores adecuados ❌ La compatibilidad y las funciones pueden variar según la versión de macOS y las actualizaciones de la aplicación ❌ Las respuestas del servicio de atención al cliente pueden ser un poco irregulares, pero al final siempre conseguía lo que necesitaba

Veredicto final: Surfshark te ofrece una velocidad de primera categoría en macOS, sin límites de dispositivos y con un completo conjunto de herramientas de privacidad. Está diseñado para gestionar los videojuegos, el streaming y el uso diario del Mac sin acaparar recursos ni poner en riesgo tu privacidad digital.

★ La VPN más rápida para Mac Surfshark Visita Surfshark

7. VeePN [VPN económica para Mac]

Característica Detalles Servidores Más de 2600 servidores en más de 80 países Velocidad Alrededor de 180 Mbps de media (313 Mbps en la prueba de rendimiento) Conexiones simultáneas Hasta 10 Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Seguridad AES-256, interruptor de seguridad, protección contra fugas de DNS, Double VPN, bloqueador de anuncios NetGuard Privacidad Afirma que utiliza servidores solo con RAM, aplica una política de no registro de datos (sin auditar) y opera desde Panamá Aplicación para macOS Compatibilidad nativa, integración en la barra de menús, túnel dividido Transmisión en directo Funciona con Netflix, Disney+, BBC iPlayer y Hulu Precio de salida 1,99 $ al mes (plan de 2 años)

VeePN ofrece una experiencia Mac completa a un precio considerablemente inferior al de la mayoría de sus competidores. El La aplicación nativa para macOS funciona en Apple Silicon sin necesidad de la traducción de Rosetta, lo cual es importante para la duración de la batería en los MacBook de la serie M. Lo probé en un MacBook Air M4 y observé un consumo mínimo de batería durante sesiones prolongadas.

The La aplicación para Mac incluye túnel dividido, una función que algunos competidores restringen en macOS debido a las limitaciones de red de Apple. Puedes dirigir el tráfico de aplicaciones específicas a través de la VPN, mientras que otras utilizan tu conexión habitual. Esto resulta útil si necesitas que ciertas aplicaciones vean tu IP real, al tiempo que proteges el tráfico del navegador.

En mis pruebas, el protocolo WireGuard ofreció las mejores velocidades. La aplicación utiliza IKEv2 de forma predeterminada, así que cambia el protocolo manualmente en los ajustes si te importa la velocidad. La integración en la barra de menús permite acceder a los controles sin saturar el Dock.

La jurisdicción de Panamá se mantiene fuera del ámbito de los «Cinco Ojos» y no tiene obligaciones de conservación de datos, lo que hace queVeePNuno de loslas VPN más seguras Desde el punto de vista de la jurisdicción. El límite de 10 dispositivos incluye tu Mac, iPhone, iPad y otros dispositivos de Apple en una sola suscripción.

Ventajas Contras ✅ Compatibilidad nativa con Apple Silicon ✅ El túnel dividido funciona en Mac ✅ Precios muy asequibles a largo plazo ✅ 10 conexiones simultáneas ✅ NetGuard bloquea anuncios y rastreadores ❌ No se han realizado auditorías de seguridad independientes (aparte de las extensiones del navegador) ❌ Red de servidores más reducida que la de los proveedores premium

Veredicto final: Una opción asequible para los usuarios de Mac que buscan prestaciones sólidas sin tener que pagar un precio elevado. La compatibilidad nativa con Apple Silicon, el túnel dividido que funciona correctamente y la jurisdicción de Panamá son aspectos clave que cumple.

★ VPN económica para Mac VeePN Visita VeePN

8. IVPN [La mejor VPN para Mac centrada en la seguridad]

Característica Detalles Servidores Más de 70 servidores en más de 30 países Velocidad Alrededor de 186 Mbps de media (313 Mbps en la prueba de rendimiento) Conexiones simultáneas Hasta 7 Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Seguridad AES-256, cortafuegos/interruptor de emergencia (opción «killswitch/firewall» de macOS en la aplicación) con protecciones contra fugas de DNS, IPv6 y WebRTC Privacidad Sin datos personales al registrarse, aplicaciones de código abierto, auditorías anuales (Cure53), enfoque en la transparencia, política de no registro de datos Aplicación para macOS Compatible nativamente con macOS (Intel y Apple Silicon), código abierto, compatibilidad con cortafuegos/«killswitch/cortafuegos», opción de múltiples saltos, antirrastreadores, reglas de Wi-Fi de confianza Transmisión en directo No es uno de sus puntos fuertes; funciona a veces en determinados servidores, pero no se promociona como una de las mejores VPN para streaming Precio de salida 5 $ al mes (plan de 1 año)

De IVPN La propuesta es sencilla: transparencia y verificación de las promesas. En macOS, la aplicación es totalmente de código abierto e incluye funciones de cortafuegos y «killswitch», compatibilidad con el enrutamiento multisalto y herramientas antirrastreo integradas que bloquean el adware, los rastreadores y los dominios maliciosos.

Se está actualizando su arquitectura de servidores (se están llevando a cabo implementaciones solo con RAM) y acaban de programar su 7.ª auditoría anual con Cure53 para 2025. También me encanta que Puedes suscribirte durante una semana por solo 2 $.. Te ofrece una excelente oportunidad para comprobar si Red privada de Internet se adapte a tus necesidades. Así que, si quieres encontrar algunos juegos baratos en Steam o descargar algo de forma segura, puedes suscribirte por una semana y ahorrar dinero.

Para más información Activa el modo «Multi-hop» en el cliente de macOS cuando desees un mayor nivel de opacidad en el enrutamiento. Este modo dirige tu tráfico a través de dos ubicaciones diferentes, lo que ayuda a ocultar que estás utilizando una VPN, incluso si uno de los servidores se viera comprometido.

PorqueRed privada de Internet no pretende ser todo para todos, pero a veces sacrifica el gran número de servidores y la capacidad de streaming en favor de un riguroso control de auditoría y una postura clara en materia de privacidad. Pero para los usuarios que quieran saber exactamente qué ocurre entre bastidores, Red privada de Internet es una especie poco común.

Ventajas Contras ✅ Transparencia real: aplicaciones de código abierto, auditorías frecuentes, sin necesidad de registrar datos personales ✅ Privacidad reforzada: política de no registro de datos, metadatos mínimos y nuevas mejoras en la infraestructura ✅ Cortafuegos y kill switch robustos para macOS: compatible con IPv6, WebRTC y fugas de DNS ✅ Conexión de múltiples saltos y un sistema antirrastreo integrado ✅ Compatibilidad nativa con macOS tanto para Intel como para Apple Silicon ❌ Una red de servidores más reducida implica menos opciones y posibles atascos en algunas regiones ❌ La calidad de la transmisión puede ser irregular. No es la mejor opción para ver series de un tirón.

Veredicto final: Si lo que te importa es la confianza y no las modas pasajeras, Red privada de Internet es la VPN para Mac que estás buscando. No se trata de funciones llamativas, sino de transparencia, claridad y seguridad que puedes comprobar por ti mismo. Para los usuarios preocupados por la privacidad, es una opción sólida y de confianza en macOS.

9. TunnelBear [La VPN más adecuada para principiantes en Mac]

Característica Detalles Servidores Más de 8.000 servidores en más de 40 países Velocidad Alrededor de 200 Mbps de media (313 Mbps en la prueba de rendimiento) Conexiones simultáneas Ilimitado Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Seguridad Cifrado AES-256, VigilantBear (kill switch), protección contra fugas de DNS, GhostBear (ofuscación) Privacidad Política de no registro auditada de forma independiente; informes de transparencia; registros mínimos Aplicación para macOS Aplicación nativa para macOS 11 y versiones posteriores, interfaz de usuario limpia, sencillez de «activar/desactivar», control desde la barra de menús Transmisión en directo En muchos casos, desbloquea Netflix; en otros, el resultado es irregular Precio de salida 3,33 $ al mes (versión gratuita para probar con un límite de 2 GB)

TunnelBear se basa en la sencillez. La aplicación para macOS te ofrece un mapa del mundo, un gran botón de encendido/apagado y ninguna pantalla repleta de opciones. Si eres nuevo en el mundo de las VPN, solo tienes que hacer clic en «Túnel» y ya está. VigilantBear es, básicamente, el interruptor de seguridad: si se interrumpe la conexión, bloquea el tráfico hasta que la VPN se vuelva a conectar. GhostBear entra en acción cuando las redes intentan bloquear el tráfico de la VPN (ofuscación), aunque con algunas limitaciones de protocolo.

Para más información Utiliza SplitBear (la variante de túnel dividido de TunnelBear) para excluir de la VPN las aplicaciones que consumen pocos recursos (por ejemplo, servicios de streaming o de actualización) si se producen problemas de rendimiento. No se trata de un enrutamiento completo por aplicación, pero ayuda a reducir la carga.

El historial en materia de privacidad es más o menos sólido. TunnelBear publica auditorías independientes periódicas, más que muchos de sus competidores. No se venden tus datos y los registros que se conservan son mínimos. Sin embargo, los usuarios avanzados que esperen un enrutamiento por aplicación, reglas de enrutamiento de nivel profesional o una consistencia extrema en el streaming se encontrarán con ciertas limitaciones.

Ventajas Contras ✅ Muy fácil para principiantes: configuración mínima y una interfaz de usuario sencilla ✅ Política de no registro de datos auditada e informes de transparencia ✅ VigilantBear garantiza el funcionamiento fiable del interruptor de emergencia ✅ GhostBear (ofuscación) resulta útil en redes restrictivas ✅ Puedes conectar tantos dispositivos como quieras ❌ No está optimizado para Apple Silicon: se ejecuta a través de Rosetta (por lo que se produce una cierta pérdida de rendimiento) ❌ La compatibilidad con el streaming es irregular; algunos servicios te detectarán ❌ Falta de opciones avanzadas de enrutamiento y personalización para usuarios avanzados

Veredicto final:Si eres nuevo en el mundo de las VPN o buscas algo que simplemente funcione en tu Mac, TunnelBear es la opción más sencilla para empezar. Oculta la complejidad, te ofrece funciones básicas de privacidad y mantiene tu experiencia con el Mac limpia, todo ello sin dejar de ofrecer seguridad certificada y funciones intuitivas.

10. Windscribe [La mejor VPN gratuita con límite de datos]

Característica Detalles Servidores Un número no revelado de servidores en unos 70 países Velocidad Alrededor de 198 Mbps de media (313 Mbps en la prueba de rendimiento) Conexiones simultáneas Ilimitado Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2, Stealth, WStunnel Seguridad AES-256, cortafuegos integrado (bloquea las fugas), protección contra fugas de DNS, suplantación de direcciones MAC; R.O.B.E.R.T bloquea anuncios, rastreadores y malware Privacidad Política de no registro de datos, servidores que funcionan solo con memoria RAM (tras la renovación de la infraestructura), cliente de código abierto Aplicación para macOS Cliente nativo para macOS (requiere macOS 12 o superior), ofrece enrutamiento dividido y una interfaz de usuario que incluye controles de menú Transmisión en directo Funciona en muchas plataformas de streaming cuando se utilizan servidores de pago o de alta calidad; la versión gratuita tiene limitaciones Precio de salida 5,75 $ al mes (plan de 1 año)

Windscribe es la opción ideal cuando quieres un una VPN gratuita que sigue siendo fiable. Su aplicación para macOS tiene un aspecto moderno: ofrece túnel dividido (permite elegir qué aplicaciones utilizan la VPN), un cortafuegos que evita las fugas e incluso la suplantación de direcciones MAC.

Los usuarios de la versión gratuita disponen de 2 GB de datos al mes de forma predeterminada, pero si añades y verificas tu correo electrónico, la cantidad aumenta a 10 GB gratis. Además, puedes conseguir 5 GB adicionales publicando sobre Windscribe en X. Es mucho para una VPN gratuita. Para los usuarios de pago, no hay límite de datos.

Las velocidades varían. En servidores de pago con poca carga, obtendrás un buen rendimiento; en servidores gratuitos o en horas punta, es probable que haya limitaciones. En mis pruebas, pasé de alcanzar más de 300 Mbps en un servidor a bajar de los 50 en otro.

Para más información Verifica tu correo electrónico tras registrarte. Así podrás disfrutar de un límite de datos gratuito de 10 GB, en lugar de solo 2 GB. Además, activa el cortafuegos de la aplicación (su equivalente al «kill switch») para bloquear las fugas de datos en caso de que se interrumpa la conexión a la VPN.

La configuración de privacidad es sólida. Windscribe trasladó su infraestructura a servidores que funcionan únicamente con memoria RAM (por lo que no hay registros persistentes). Además, publican informes de transparencia y ponen a disposición en código abierto gran parte de su software. La empresa afirma aplicar una estricta política de no registro de datos, aunque se almacenan algunos metadatos mínimos de conexión (uso de datos, marcas de tiempo) para garantizar el cumplimiento de los límites del plan gratuito.

Transmisión conWindscribe En el plan gratuito, el funcionamiento es irregular. Sin embargo, los servidores Premium permiten acceder a Netflix, la BBC y Hulu con mayor fiabilidad. Los servidores gratuitos pueden estar bloqueados o ser lentos.

Ventajas Contras ✅ El plan gratuito es muy completo ✅ Conexiones simultáneas ilimitadas (incluso en el plan gratuito) ✅ Funciones útiles en macOS: enrutamiento dividido, cortafuegos, suplantación de direcciones MAC ✅ Los servidores de pago garantizan una transmisión fluida y fiable ❌ Los servidores gratuitos suelen estar saturados y son más lentos ❌ Es posible que deje de ser compatible con versiones anteriores de macOS

Veredicto final: Si necesitas una VPN económica o gratuita que respete tu privacidad, Windscribe es una de las pocas que no parece un juguete. Te ofrece herramientas útiles, una seguridad decente y un plan gratuito de verdad; es ideal como VPN de respaldo, para principiantes o para un uso ocasional en tu Mac.

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