Los mejores servicios de alojamiento de servidores de «7 Days to Die» en 2026

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Encontrar el mejor alojamiento para un servidor de «7 Days to Die» es el primer paso para sobrevivir en Navezgane junto a tus amigos. El género de terror y supervivencia en mundo abierto del juego, su profundo sistema de creación, la construcción de bases y los mapas generados proceduralmente ya son bastante exigentes, pero las noches de la «Luna Sangrienta» con las hordas son la verdadera prueba de resistencia, ya que llevan el rendimiento del servidor al límite.

El alojamiento dedicado es mejor que ejecutar una sesión en tu propio ordenador: obtienes un tiempo de actividad de 24 horas al día, 7 días a la semana, sin saturar tu máquina, sin los quebraderos de cabeza del reenvío de puertos y sin retrasos al ejecutar mods de revisión junto con el cliente.

Esta guía recoge 11 proveedores confirmados de alojamiento de servidores de 7D2D, evaluados en función de la asignación de RAM, la calidad del hardware y la compatibilidad con un solo clic para paquetes de mods como «Cae la oscuridad», «Undead Legacy» y «War3zuk». Incluye las mejores opciones según el caso de uso, nuestra metodología de pruebas y una matriz completa de comparación de características: revisa cada proveedor con detenimiento para encontrar el mejor alojamiento de servidores de 7 Days to Die para tu comunidad.

Nuestras mejores opciones para el mejor alojamiento de servidores de «7 Days to Die»

La noche de la horda no es el momento adecuado para estar solucionando problemas de lag en el servidor. Para ayudarte a evitar el proceso de prueba y error, hemos recopilado los mejores proveedores de alojamiento de servidores de 7 Days to Die disponibles en este momento, cada uno de ellos seleccionado para una necesidad específica.

Godlike.Host – El mejor servicio de alojamiento de servidores de «7 Days to Die» en general Shockbyte: el mejor para un alojamiento de servidores de «7 Days to Die» de alto rendimiento GTX Gaming – El mejor para un alojamiento de servidores de «7 Days to Die» sencillo y con tarifas fijas G-Portal – El mejor servicio de alojamiento de servidores de «7 Days to Die» con mayor trayectoria Host Havoc – El mejor servicio de alojamiento de servidores de «7 Days to Die» en cuanto a fiabilidad BisectHosting – El servicio de alojamiento de servidores de «7 Days to Die» mejor valorado 7D2D.net – El mejor proveedor especializado en alojamiento de servidores de «7 Days to Die» SparkedHost: el mejor alojamiento de servidores de «7 Days to Die» económico PingPerfect – El mejor alojamiento de servidores de «7 Days to Die» para mods Brócoli indiferente: el mejor alojamiento de servidores de «7 Days to Die» con RAM ilimitada Nitrado – El mejor alojamiento de servidores de «7 Days to Die» para juego cruzado

Cómo he probado estos proveedores de alojamiento de servidores de «7 Days to Die»

Para encontrar el mejor alojamiento de servidores de «7 Days to Die», contraté planes de distintos niveles con varios proveedores para probar la velocidad de configuración y el rendimiento. Busqué específicamente la compatibilidad con modpacks de un solo clic para «Cae la oscuridad» y «El legado de los no muertos», ya que son esenciales para la experiencia actual de alojamiento de servidores de 7D2D. En mis pruebas evalué la estabilidad durante los eventos de hordas de la luna de sangre y la capacidad de respuesta de los equipos de asistencia técnica. Excluí a los proveedores de VPS genéricos que carecen de un panel de control dedicado al juego, centrándome únicamente en aquellos con una página de alojamiento de 7 Days to Die confirmada.

Mis criterios se centraron en la calidad del hardware, como los SSD NVMe y las altas velocidades de CPU de un solo núcleo, necesarias para gestionar la naturaleza de 7D2D, que consume mucha memoria. Verifiqué que cada proveedor permitiera el acceso al archivo serverconfig.xml para una personalización avanzada. Las mejores opciones de alojamiento de servidores de 7 Days to Die de esta lista se seleccionaron entre más de 15 proveedores, filtrados por la transparencia de precios, la compatibilidad con mods de Steam Workshop y la reputación general en la comunidad. Esta selección incluye tanto especialistas en opciones económicas como marcas consolidadas de gama media para ayudarte a aprender a alojar un servidor de 7 Days to Die de forma eficaz.

Análisis de las mejores plataformas de alojamiento de servidores de «7 Days to Die»

Un buen proveedor de alojamiento para servidores de «7 Days to Die» debe ofrecer suficiente RAM, baja latencia y un sólido soporte para mods. A continuación, analizo los principales proveedores del sector para encontrar el mejor alojamiento de servidores de 7 Days to Die y2026 ofrecer orientación sobre cómo alojar un servidor de 7 Days to Die.

1. Godlike.Host [Mejor alojamiento de servidores de «7 Days to Die» en general]

Godlike.Host es una sólida opción de alojamiento para 7 Days to Die basada en hardware de alto rendimiento, configuraciones de servidor flexibles y una gestión sencilla. Sus planes para 7 Days to Die se pueden configurar según el número de plazas para jugadores y la memoria RAM; entre las configuraciones disponibles se incluyen, por ejemplo, 10 plazas con 8 GB de RAM y 15 plazas con 12 GB de RAM, y los precios varían según la región, la divisa y las promociones.

Todos los planes de 7 Days to Die incluyen tareas programadas, configuración instantánea, copias de seguridad automáticas (hasta tres al día) y protección contra ataques DDoS. Godlike.Host también ofrece un cortafuegos personal para el filtrado de IP y el bloqueo de actividades no deseadas, un editor de configuración dedicado con uso compartido seguro de enlaces, compatibilidad total con mods y complementos para el servidor (incluidos los mods de revisión) y acceso SFTP completo para gestionar los archivos del servidor.

La plataforma utiliza un panel de control personalizado basado en Pterodactyl, diseñado para la gestión de servidores, y ofrece asistencia especializada a través de chat en directo, tickets, correo electrónico y Discord. Godlike.Host cuenta con infraestructura en múltiples regiones (incluidos EE. UU., la UE y Asia), haciendo hincapié en la conectividad de baja latencia y la supervisión 24/7.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación Recursos Características Ultra 31,99 $/mes Mensual 10 ranuras / 8 GB de RAM Configuración instantánea, copias de seguridad, protección contra DDoS, tareas programadas Imparable 47,99 $/mes Mensual 15 ranuras / 12 GB de RAM El más popular; configuración instantánea, copias de seguridad, protección contra DDoS Rampage 63,99 $/mes Mensual 20 ranuras / 16 GB de RAM Más recursos para servidores de mayor tamaño Personalizado Personalizado Mensual 10-20 ranuras / 8-16 GB de RAM Configura tu propio servidor

Ventajas Contras ✅ Entre 8 y 16 GB de RAM en todos los planes



estándar de 7 Days to Die ✅ Copias de seguridad automáticas, tareas programadas y protección contra DDoS incluidas



✅ Cortafuegos personal y filtrado de IP para un mayor control



del servidor ✅ Garantía de devolución del dinero de 3 días en la primera compra, sujeta a las condiciones ❌ Los planes estándar tienen un límite máximo de 20 plazas



para jugadores ❌ El descuento del 75 % anunciado se aplica a la primera compra, por lo que el precio de renovación es más elevado



❌ El precio de «7 Days to Die» es más elevado que el de algunos competidores orientados al presupuesto en su tarifa habitual

El mejor servicio de alojamiento de servidores de 7 Days to Die en general Godlike.Host 5.0 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Godlike.Host combina el hardware Ryzen 9 9950X3D, una gestión sencilla de los modpacks, copias de seguridad automáticas y un servicio de asistencia ágil las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para los jugadores de 7 Days to Die. Visita Godlike.Host

2. Shockbyte [El mejor alojamiento de servidores de alto rendimiento para 7 Days to Die]

Shockbyte es una de las plataformas más utilizadas para el alojamiento de servidores de 7 Days to Die, con más de 10 000 opiniones en Trustpilot. Su infraestructura utiliza procesadores AMD EPYC 4465P que alcanzan hasta 5,40 GHz en hardware bare-metal de OVHcloud, lo que garantiza que tu servidor pueda soportar las noches de hordas más intensas. Ofrecen tres planes bien definidos: Normal (11,99 $/mes para 8 jugadores), Radiated (19,99 $/mes para 20 jugadores) y Legendary (24,90 $/mes para más de 30 jugadores).

Todos los planes incluyen SSD NVMe , protección contra DDoS y compatibilidad total con mods en 13 ubicaciones globales, entre las que se incluyen la India, Brasil y Finlandia.

Es una opción muy recomendable para los nuevos propietarios que buscan una configuración sencilla con soporte para mods listo para usar desde el primer momento. Si actualmente estás buscando el mejor alojamiento para servidores de Rust o el mejor alojamiento para servidores de Minecraft, descubrirás que Shockbyte ofrece un nivel similar de fiabilidad en estos casos. Ofrecen una política de reembolso por autoservicio de 72 horas y un chat en vivo disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, aunque algunos comentarios de la comunidad sugieren retrasos en la gestión de las incidencias durante los periodos de mayor actividad.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación Recursos Características Normal 11,99 $/mes Mensual / Anual: 25 % de descuento 8 ranuras / 5 GB de RAM 30 % de descuento el primer mes; soporte completo para mods Radiated 19,99 $/mes Mensual / Anual: 25 % de descuento 20 plazas / 6 GB de RAM El más popular para servidores con mods Legendario 24,90 $/mes Mensual / Anual -25 % Más de 30 plazas / Más de 7 GB de RAM Personalizable para comunidades grandes

Ventajas Contras ✅ AMD EPYC de alto rendimiento a 5,40 GHz



✅ 13 ubicaciones en todo el mundo, incluidas la India y Brasil



✅ Política



de reembolso por autoservicio en un plazo de 72 horas ✅ Protección anti-DDoS de OVHcloud ❌ La puntuación de Trustpilot, de 3,8/5, es inferior a la de algunos competidores



❌ El precio con descuento vuelve a ser el estándar en la renovación



❌ No hay un SLA específico sobre el tiempo de respuesta de los tickets

EL MEJOR ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE ALTO RENDIMIENTO PARA 7 DAYS TO DIE Shockbyte 5.0 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Shockbyte ofrece un servicio de alojamiento de alta velocidad con reembolsos en autoservicio en un plazo de 72 horas y centros de datos en todo el mundo. Prueba Shockbyte

3. GTX Gaming [La mejor opción para un alojamiento sencillo y de tarifa fija para 7 Days to Die]

GTX Gaming ofrece un enfoque simplificado para el alojamiento de servidores de «7 Days to Die» con planes de tarifa fija en USD. Sus planes —Básico (11,15 $/mes), Medio (27,31 $/mes) y Grande (39,41 $/mes)— incluyen todos 100 GB de almacenamiento NVMe y no tienen comisiones de conversión ocultas. Utilizan hardware de primera calidad, como las CPU Intel 13900K y AMD Ryzen 7950X3D, para garantizar que el alojamiento de tu servidor de 7D2D funcione sin retrasos.

Son una opción ideal para los jugadores que buscan precios claros sin controles deslizantes dinámicos. El panel de control incluye Web RCON, copias de seguridad externas y tareas automatizadas para las actualizaciones de Steam y los borrados del servidor. Cabe destacar que el mismo hardware y la transparencia en los precios que hacen que GTX Gaming destaque aquí también les han valido un puesto destacado en nuestra lista de los mejores proveedores de alojamiento de servidores para Valheim. Aunque ofrecen cobertura global y una respuesta rápida por chat en directo, ten en cuenta que su plazo de reembolso de 24 horas es el más corto de esta lista.

Nombre del plan Precio RAM / Ranuras Almacenamiento Características Básico 11,15 $/mes 8 GB / 8 ranuras 100 GB NVMe Precio fijo en USD; CPU 13900K Intermedio 27,31 $/mes 12 GB / 16 ranuras 100 GB NVMe Ideal para juegos con modificaciones de nivel medio Grande 39,41 $/mes 16 GB / 30 ranuras 100 GB NVMe Servidor para una comunidad grande

Ventajas Contras ✅ Precios en USD nativos para todos los planes



✅ Utiliza procesadores de gama alta Intel 13900K o Ryzen 7950X3D



✅ SSD NVMe de 100 GB en todos los niveles



✅ Amplia automatización de tareas programadas ❌ Plazo de reembolso más corto (24 horas)



❌ La cancelación anula los descuentos



del ciclo de facturación ❌ El SLA de tiempo de actividad es del 99,7 %, inferior al de algunos competidores

LO MEJOR PARA UN ALOJAMIENTO SENCILLO Y DE NIVEL FIJO PARA 7 DAYS TO DIE GTX Gaming 4.9 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. GTXGaming ofrece un alojamiento 7D2D de alto rendimiento con planes en dólares estadounidenses de tarifa fija, CPU de gama alta y 100 GB de NVMe. Prueba GTX Gaming

4. G-Portal [El mejor servicio de alojamiento de servidores de «7 Days to Die» ya consolidado]

G-Portal es el mayor proveedor de alojamiento del mundo para «7 Days to Die» y lo ha sido desde los inicios del juego. Ofrecen un modelo basado en ranuras a partir de 10,38 $ por 30 días (6 ranuras), con la posibilidad única de alquilar servidores por tan solo 3 días a partir de 3,38 $. Su protección DDoS multicapa Bulwark™ + Corero y sus 50 GB de almacenamiento de copias de seguridad lo convierten en una de las opciones más seguras para el alojamiento de servidores de 7D2D.

Su función «Gamecloud» te permite cambiar entre más de 100 juegos al instante, lo cual es perfecto si decides probar el mejor alojamiento de servidores para Palworld o incluso los mejores juegos como 7 Days to Die. Es importante tener en cuenta que los pagos con Paysafecard no son reembolsables y que el número máximo de ranuras para consolas está limitado a 8 para PS5 y Xbox.

Nombre del plan Precio Recursos Características Notas 6 ranuras 10,38 $/30 días 6 ranuras / NVMe Bulwark™ DDoS Alquiler mensual estándar 6 ranuras (90 días) 28,02 $/90 días 6 ranuras / NVMe 50 GB de copia de seguridad El más vendido; compatible con el juego cruzado Personalizado Desde 10,38 $ 6-30 ranuras Gamecloud Alquileres de 3 días disponibles

Ventajas Contras ✅ El mayor proveedor de 7D2D del mundo con una trayectoria



contrastada ✅ Protección



DDoS en capas con Bulwark™ + Corero ✅ Gamecloud permite cambiar de juego



✅ Alquileres flexibles a corto plazo de 3 días ❌ El SLA de tiempo de actividad varía entre el 99 % y el 99,9 %



❌ Los pagos con Paysafecard no son reembolsables



❌ El número de ranuras para consolas está limitado a 8

EL MEJOR SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE «7 DAYS TO DIE» CON MÁS EXPERIENCIA G-Portal 4.8 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. G-Portal ofrece un alojamiento seguro para 7D2D con alquileres flexibles a corto plazo, una sólida protección contra ataques DDoS y la posibilidad de cambiar de juego. Prueba G-Portal

5. Host Havoc [El mejor alojamiento de servidores de «7 Days to Die» en cuanto a fiabilidad]

Host Havoc es el mejor servicio de alojamiento de servidores de 7 Days to Die en cuanto a fiabilidad gracias a su política de créditos del SLA, que ofrece un reembolso del 5 % de las cuotas mensuales por cada hora de inactividad. Sus planes se basan en ranuras, con precios que van desde los 10,00 $/mes por 8 ranuras hasta las 64 ranuras por 32,00 $/mes. Garantizan un tiempo medio de respuesta a los tickets de soporte inferior a 10 minutos, lo que asegura que cualquier problema que surja se resuelva rápidamente. Aprender a alojar un servidor de 7 Days to Die de forma eficaz suele depender de este nivel de soporte.

Host Havoc, que funciona con procesadores Intel Xeon y AMD Ryzen con enlaces ascendentes de 10 Gbps, ofrece almacenamiento ilimitado y compatibilidad con todos los mods. Si te interesan otros títulos, también ofrecen el mejor alojamiento para servidores de Ark. Te resultará útil su garantía de devolución del dinero de 72 horas para nuevos pedidos, aunque requiere una «causa probable» que debe justificarse a través de un ticket de asistencia.

Tragaperras Precio Ciclo de facturación Almacenamiento Valor 8 ranuras 10,00 $/mes Mensual / Anual: -12 % Ilimitado 1,25 $ por ranura 24 plazas 17,00 $/mes Mensual / Anual -12 % Ilimitado 0,71 $ por ranura 64 espacios 32,00 $ al mes Mensual / Anual -12 % Ilimitado 0,50 $ por ranura

Ventajas Contras ✅ La política de créditos del SLA compensa el tiempo de inactividad



✅ Tiempo



medio de respuesta del servicio de asistencia inferior a 10 minutos ✅ Almacenamiento ilimitado y compatibilidad



con mods ✅ Enlaces de red de alta velocidad a 10 Gbps ❌ No se indica ningún porcentaje de tiempo de actividad explícito en la publicidad



❌ El reembolso requiere una justificación



por «causa probable» ❌ Los ciclos de facturación que no sean mensuales no son reembolsables

EL MEJOR ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE 7 DAYS TO DIE EN CUANTO A FIABILIDAD Host Havoc 4.7 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Host Havoc ofrece un alojamiento 7D2D de gran fiabilidad a partir de 10 $ al mes, con un servicio de atención al cliente que responde en menos de 10 minutos. Prueba Host Havoc

6. BisectHosting [El proveedor de alojamiento de servidores de «7 Days to Die» mejor valorado]

BisectHosting cuenta con la puntuación más alta de Trustpilot de esta lista (4,8/5) y es el proveedor de alojamiento de servidores de 7 Days to Die mejor valorado. Sus planes de alojamiento de servidores para 7D2D incluyen la instalación con un solo clic de Darkness Falls y Undead Legacy, lo que facilita enormemente la creación de mods. Ofrecen un acuerdo de nivel de servicio (SLA) con un tiempo de actividad del 99,97 % y un equipo de asistencia por chat en directo disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, con un tiempo medio de respuesta de 15 minutos.

Los planes se basan en la memoria RAM y empiezan en 11,99 $ al mes por 4 GB, aunque recomiendo el plan de 8 GB (23,99 $ al mes) para cualquier servidor que ejecute mods de «overhaul». Si buscas el alojamiento de servidores de Minecraft más barato, BisectHosting suele ser una de las mejores opciones por su escalabilidad y la variedad de ubicaciones. También se ha ganado un puesto en nuestra lista de los mejores alojamientos para servidores de Terraria, por si quieres ampliar tus horizontes. Cabe destacar que su política de reembolso solo se aplica a los clientes nuevos y que las renovaciones no están incluidas.

Plan Precio RAM / Ranuras Características Notas 4 GB 11,99 $/mes 4 GB / 1–5 ranuras SSD NVMe Modificaciones básicas o ligeras 8 GB 23,99 $/mes 8 GB / 6–11 ranuras SSD NVMe Popular para «Cae la oscuridad» 10 GB 29,99 $/mes 10 GB / 12-16 ranuras SSD NVMe Ideal para mods de reestructuración

Ventajas Contras ✅ La puntuación más alta en Trustpilot (4,8/5) con más de 25 000 opiniones



✅ Instalación



de «Cae la oscuridad» y «El legado de los no muertos» con un solo clic ✅ Acuerdo de nivel de servicio (SLA) con un alto tiempo de actividad del 99,97 % y posibilidad de ampliaciones



✅ 22 ubicaciones globales repartidas por todas las regiones principales ❌ La política de reembolso solo se aplica a los primeros pedidos



❌ El plan de 4 GB es demasiado pequeño para mods



de renovación ❌ La compensación del SLA es solo en forma de servicio, no en efectivo

EL ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE «7 DAYS TO DIE» MEJOR VALORADO BisectHosting 4.6 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. BisectHosting ofrece instalación de mods con un solo clic, asistencia técnica 24 horas al día, 7 días a la semana, y un acuerdo de nivel de servicio (SLA) con un tiempo de actividad del 99,97 %. Prueba BisectHosting

7. 7D2D.net [El mejor proveedor especializado en alojamiento de servidores de «7 Days to Die»]

7D2D.net es el único proveedor de esta lista dedicado exclusivamente a un único juego, lo que lo convierte en la mejor opción especializada en alojamiento de servidores de 7 Days to Die. Sus planes se clasifican en función de la compatibilidad con los modpacks: el plan M (9,99 $/mes) desbloquea «Cae la oscuridad», mientras que el plan XL (29,99 $/mes) añade compatibilidad con «El legado de los no muertos» y «CSMM». A diferencia de los proveedores de alojamiento VPS compartido, utilizan hardware «bare-metal» Intel Xeon-E 2136 con SSD NVMe.

Su panel de control personalizado incluye herramientas de gestión de jugadores, un editor de configuración del juego y acceso Telnet. Para los jugadores que buscan el mejor alojamiento de servidores de 7 Days to Die, diseñado en torno al ecosistema de un único juego, es una plataforma difícil de superar. Sin embargo, solo cuentan con 5 ubicaciones de servidores, y el plan básico S carece de acceso FTP y compatibilidad con mods.

Plan Precio Plazas Tamaño del mundo Características S 5,99 $/mes 8 ranuras 6K RWG Solo versión Vanilla; sin FTP ni mods M 9,99 $ al mes 16 plazas 10 000 RWG Compatible con Darkness Falls XL 29,99 $ al mes 64 plazas Ilimitado Undead Legacy + CSMM

Ventajas Contras ✅ Plataforma especializada diseñada exclusivamente para 7D2D



✅ Hardware «bare-metal», no VPS



compartido ✅ Planes por niveles en función de los requisitos



del modpack ✅ Herramientas personalizadas como Telnet, RAT y CSMM ❌ Limitado a solo 5 ubicaciones



de servidores en todo el mundo ❌ El plan S no permite instalar mods ni utilizar FTP



❌ No se indica un porcentaje de tiempo de actividad en el SLA

EL MEJOR ESPECIALISTA EN ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE 7 DAYS TO DIE 7D2D.net 4.5 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. 7D2D.net ofrece un servicio de alojamiento especializado para 7 Days to Die, diseñado específicamente para gestionar modpacks complejos. Prueba 7D2D.net

8. SparkedHost [El mejor alojamiento de servidores de «7 Days to Die» para presupuestos ajustados]

Para quienes buscan el precio de entrada más bajo, SparkedHost es el mejor proveedor de alojamiento de servidores para 7 Days to Die a un precio asequible. Su plan «Wood» cuesta a partir de solo 4,50 $ al mes para 4 jugadores en hardware Dual Xeon E5. Puedes pasar a su nivel «Enterprise» (desde 8,00 $ al mes) para disfrutar de hardware Ryzen 9 7900 con memoria RAM DDR5 y discos NVMe.

Ofrecen una prueba gratuita única de un día sin necesidad de tarjeta de crédito, lo que facilita probar su panel de control propio, Apollo Panel, y aprender a alojar un servidor de 7 Days to Die sin compromiso. Aunque el nivel económico es perfecto para el juego básico, necesitarás los planes «Enterprise» para mods exigentes como «Cae la oscuridad»». Y si lo tuyo son los juegos de supervivencia, SparkedHost también figura en nuestra lista de los mejores servicios de alojamiento de servidores de «Conan Exiles», lo que lo convierte en una opción sólida en todo el género.

Gestionar un servidor popular puede incluso abrirte puertas más allá de los videojuegos: nuestra guía de los mejores trabajos secundarios online explora cómo la gente convierte sus habilidades digitales y sus comunidades en ingresos.

Plan Precio RAM / Almacenamiento CPU Características Madera 4,50 $/mes 4 GB / SSD de 50 GB Doble Xeon Económico; solo versión básica Concrete 12,00 $/mes 6 GB / 100 GB NVMe Ryzen 9 La mejor opción de gama media Rebar 24,00 $/mes 12 GB / 100 GB NVMe Ryzen 9 Servidor grande modificado

Ventajas Contras ✅ Precio inicial más económico (4,50 $/mes)



✅ Prueba gratuita de 1 día (sin necesidad de tarjeta de crédito)



✅ El plan Enterprise utiliza Ryzen 9 7900 y DDR5



✅ Alta fiabilidad de tiempo de actividad: 99,99 %+ ❌ El hardware del plan «Wood» es más antiguo y lento



❌ «Cae la oscuridad» requiere planes



superiores ❌ 10 ubicaciones suponen una cobertura global moderada

EL MEJOR ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE «7 DAYS TO DIE» A UN PRECIO ASEQUIBLE SparkedHost 4.5 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Sparked Host ofrece alojamiento web económico a partir de 4,50 $ al mes, con una prueba gratuita y actualizaciones a NVMe. Prueba SparkedHost

9. PingPerfect [El mejor alojamiento de servidores de «7 Days to Die» para mods]

PingPerfect es el proveedor oficial de servidores para 7 Days to Die (actualización «Storm's Brewing») y ofrece el mejor alojamiento de servidores de 7 Days to Die para mods. Su gestor de mods permite la instalación con un solo clic de más de 10 paquetes de mods importantes, entre los que se incluyen Darkness Falls, Ravenhearst y War3zuk. Utilizan hardware de gama alta de hasta 5,0 GHz+ y ofrecen la impresionante cifra de 25 ubicaciones de centros de datos en todo el mundo.

Son ideales para los propietarios de servidores con muchos mods que desean contar con el respaldo de un proveedor oficial. Aunque sus precios son notablemente más elevados que los de la competencia —a partir de 15,26 $ al mes por 8 ranuras—, su valor reside en la amplitud de su compatibilidad con mods y su alcance global. También puedes cambiar tu servidor a Minecraft si sigues su guía sobre cómo alojar un servidor de Minecraft.

Plan Precio RAM / Plazas CPU Características 8 ranuras 15,26 $/mes 9 GB / 8 ranuras 4,5 GHz Socio oficial 15 ranuras 34,46 $/mes 12 GB / 15 ranuras 4,5 GHz Juego modificado de tamaño medio 30 ranuras 66,41 $/mes 15 GB / 30 ranuras 5,0 GHz+ Hardware extremo

Ventajas Contras ✅ Socio



oficial de alojamiento de servidores de 7D2D ✅ Instalación con un solo clic de más de 10 paquetes



de mods principales ✅ El plan «Extreme» ofrece una potencia



de CPU de 5,0 GHz+ ✅ 25 centros de datos repartidos por todo el mundo ❌ Precios más elevados que la mayoría de la competencia



❌ No se indica un porcentaje



de tiempo de actividad en el SLA ❌ Los créditos de la cartera no son reembolsables

EL MEJOR ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE 7 DAYS TO DIE PARA MODS PingPerfect 4.5 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. PingPerfect ofrece alojamiento oficial de 7DTD Storm's Brewing con un soporte técnico fiable para mods y 25 centros de datos. Prueba PingPerfect

10. Brócoli indiferente [El mejor alojamiento de servidores de «7 Days to Die» con RAM ilimitada]

Brócoli indiferente es el mejor servicio de alojamiento de servidores de 7 Days to Die por su RAM ilimitada, ya que todos sus planes comparten entre 64 y 128 GB de memoria de servidor entre todas las instancias. Esto significa que solo estás limitado por el número de jugadores, no por los límites de RAM, lo cual es perfecto para mods de reestructuración que consumen enormes cantidades de memoria. Ofrecen una prueba gratuita de 2 días sin necesidad de tarjeta de crédito y una generosa garantía de devolución del dinero de 7 días para nuevos clientes.

Sus planes empiezan en 12,99 $ al mes para 12 jugadores e incluyen protección contra DDoS de Bulwark™ + Corero. Aunque ofrecen 16 ubicaciones en todo el mundo, la facturación es únicamente mensual y no hay descuentos por larga duración disponibles. Es una opción estupenda si buscas simplicidad y una alta disponibilidad de recursos.

Plan Precio Puestos Características Notas 12 jugadores 12,99 $/mes 12 ranuras RAM ilimitada Prueba gratuita de 2 días 16 jugadores 16,99 $ al mes 16 ranuras RAM ilimitada El plan más popular 64 jugadores 32,99 $/mes 64 ranuras RAM ilimitada Ideal para mods exigentes

Ventajas Contras ✅ RAM ilimitada en todos los



planes ✅ Prueba gratuita de 2 días (sin necesidad de tarjeta de crédito)



✅ Garantía de devolución del dinero de 7 días (nuevos clientes)



✅ Protección DDoS de alta calidad con Bulwark™ + Corero ❌ No hay descuentos por ciclos



de facturación a largo plazo ❌ No se indica el porcentaje



de tiempo de actividad en el SLA ❌ La asistencia se presta principalmente a través de Discord

EL MEJOR ALOJAMIENTO DE SERVIDORES SIN LÍMITE DE RAM PARA «7 DAYS TO DIE» Indifferent Broccoli 4.3 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Indifferent Broccoli ofrece alojamiento web con recursos de RAM ilimitados, una prueba gratuita de dos días y reembolsos en un plazo de siete días. Prueba Indifferent Broccoli

11. Nitrado [El mejor alojamiento de servidores de «7 Days to Die» para juego cruzado]

Nitrado es la mejor opción para el alojamiento de servidores de 7 Days to Die con juego cruzado, ya que permite que grupos de usuarios de PC, Xbox y PlayStation 5 jueguen simultáneamente. Es una de las plataformas más consolidadas a nivel mundial y ofrece opciones de facturación tanto por suscripción como prepago, lo que significa que no hay riesgo de renovación automática si eliges el prepago.

Los planes empiezan en 12,99 $ por 30 días e incluyen más de 3 meses de copias de seguridad del servidor y protección contra ataques DDoS. Puedes cambiar entre más de 100 juegos diferentes, lo que te da la flexibilidad de explorar otros títulos de supervivencia en cualquier momento; y esa flexibilidad es parte del motivo por el que Nitrado también se ha ganado un lugar en nuestro resumen de los mejores servicios de alojamiento de servidores para Project Zomboid. Sin embargo, ten en cuenta que Nitrado no ofrece una garantía de devolución del dinero explícita y que su puntuación en Trustpilot es inferior a la de muchos competidores.

Plan Precio Puestos Características Facturación 8 ranuras 12,99 $ / 30 días 8 ranuras Juego cruzado entre PC y consola Prepago/Suscripción 8 plazas (90 días) 35,49 $ / 90 días 8 plazas La mejor relación calidad-precio a largo plazo Prepago/Suscripción Personalizado Desde 3,29 $ De 8 a 200 ranuras Totalmente configurable De 3 a 365 días

Ventajas Contras ✅ Compatibilidad



con el juego cruzado entre PC, Xbox y PS5 ✅ Opción de pago por adelantado (sin renovación automática)



✅ Posibilidad de alternar entre más de 100 juegos



diferentes ✅ Más de 3 meses de copias de seguridad automáticas del servidor ❌ No se indica ninguna garantía



de devolución del dinero ❌ La puntuación de Trustpilot de 3,9/5 está por debajo de la media



❌ No se especifica ningún porcentaje de tiempo de actividad en el SLA

EL MEJOR ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE 7 DAYS TO DIE CON CROSSPLAY Nitrado 4.3 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Nitrado ofrece opciones flexibles de facturación de prepago y la posibilidad de cambiar de juego. Prueba Nitrado

Tabla comparativa de proveedores

Elegir el alojamiento de servidores 7D2D adecuado resulta mucho más fácil cuando todo está en un mismo sitio. El mejor alojamiento de servidores de 7 Days to Die varía en función de si gestionas un pequeño grupo «vanilla» o una comunidad totalmente modificada, por lo que hemos reunido las variables más importantes en una única vista.

Característica Godlike.Host Shockbyte GTX Gaming G-Portal Host Havoc BisectHosting 7D2D.net SparkedHost PingPerfect Brócoli indiferente Nitrado Precio inicial 31,99 $/mes 11,99 $/mes 11,15 $/mes 10,38 $/30 días 10,00 $ al mes 11,99 $ al mes 5,99 $/mes 4,50 $ al mes 15,26 $/mes 12,99 $/mes 12,99 $/30 días Modelo de precios RAM y ranuras según el plan Por RAM Por ranura Por ranura Por ranura Por RAM Tarifa plana Por RAM Por ranura Por jugador Por ranura Prueba gratuita ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✗ Ubicaciones Más de 10 13 22 14 13 21 5 10 25 16 9 Trustpilot 4,5/5 3,8/5 4,7/5 4,5/5 4,7/5 4,8/5 4,3/5 4,8/5 4,6/5 4,4/5 3,9/5 Ideal para Rendimiento y prestaciones Relación calidad-precio Sencillez Seguridad Fiabilidad Valoraciones Especialistas Presupuesto Modificaciones RAM Juego cruzado

* Precios de salida obtenidos directamente de la página web oficial de cada proveedor en el momento de redactar este artículo. † Las garantías de devolución del dinero suelen aplicarse únicamente a los primeros pedidos.

Comparativa de características del alojamiento de servidores de «7 Days to Die»

Para elegir el mejor alojamiento de servidores de «7 Days to Die» hay que tener en cuenta unas características técnicas específicas que afectan a la estabilidad de los mods y a la velocidad del servidor. El almacenamiento en SSD NVMe es fundamental para que los mods se carguen más rápido, mientras que los reinicios programados son esenciales para gestionar las fugas de memoria conocidas del juego. A continuación se muestra una tabla comparativa que refleja el rendimiento de cada proveedor en estas categorías clave.

Característica Godlike.Host Shockbyte GTX Gaming G-Portal Host Havoc Bisect 7D2D.net Sparked PingPerfect Broccoli Nitrado Asistencia técnica ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Instalación con un clic ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ SSD NVMe ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Protección contra DDoS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Copias de seguridad automáticas ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Tareas programadas ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ Chat en vivo 24/7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ Cambio de juegos ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ Ranuras ilimitadas ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓

* Los valores reflejan la documentación del proveedor en el momento de redactar este artículo; compruébalos siempre antes de comprar.

Requisitos mínimos del servidor para 7 Days to Die

Conocer los requisitos mínimos del servidor es fundamental para encontrar el mejor alojamiento de servidores de «7 Days to Die» que se adapte a tus necesidades. Las exigencias de hardware cambian considerablemente una vez que se va más allá del juego básico, ya que los modpacks completos como Darkness Falls suelen consumir entre 8 GB y 12 GB de RAM durante las sesiones activas. También es fundamental recordar que 7D2D presenta fugas de memoria durante sesiones prolongadas, por lo que se recomienda encarecidamente programar reinicios automáticos cada 6 a 12 horas.

Cada modpack importante puede consumir entre 1 y 5 GB de espacio en disco, por lo que el almacenamiento en SSD NVMe resulta esencial para reducir los tiempos de carga al iniciar el juego. A continuación se muestra una tabla con las especificaciones recomendadas para diferentes casos de uso.

Caso de uso RAM CPU Almacenamiento Notas Vanilla (2–8) 2–4 GB Doble núcleo a 3,0+ 5–15 GB SSD 2 GB es el mínimo imprescindible Grupo pequeño + Mods 4–6 GB Cuatro núcleos a 3,0+ SSD de 15–30 GB Se recomienda NVMe para mods Comunidad (15–30) 6–10 GB Cuatro núcleos a 3,5+ 30–60 GB NVMe Se recomienda programar reinicios Modificado grande (30+) 10–16 GB Seis núcleos 3,8+ 60–100 GB NVMe Se requieren reinicios automáticos Máximo (64+) 16+ GB Ryzen 9 / EPYC Más de 100 GB NVMe DDR5 y NVMe son esenciales

Cómo elegir el alojamiento de servidor adecuado para «7 Days to Die»

Para elegir el mejor alojamiento para un servidor de «7 Days to Die» hay que dar prioridad a varios factores clave, como la asignación de RAM, la compatibilidad con mods y la ubicación del servidor. A continuación te ofrecemos un desglose de lo que debes tener en cuenta a la hora de aprender a alojar un servidor de 7 Days to Die y tomar tu decisión.

Requisitos de RAM (7 Days to Die consume mucha memoria)

Los mejores proveedores de alojamiento para servidores de 7 Days to Die tienen todos algo en común: generosas asignaciones de RAM. Este juego es uno de los que más memoria consumen dentro del género de supervivencia. Mientras que Minecraft suele funcionar con 1-2 GB, necesitarás al menos 4 GB de RAM para un servidor de 7D2D con mods. Los mods de reestructuración aumentan significativamente esta demanda, ya que suelen consumir entre 1 y 3 GB adicionales cada uno. Debido a la tendencia del juego a sufrir fugas de memoria, es esencial utilizar un proveedor de alojamiento que admita reinicios programados para mantener la estabilidad de tu servidor a largo plazo.

Compatibilidad con mods de Steam Workshop

La personalización mediante mods es fundamental para el alojamiento de servidores de 7 Days to Die, y los proveedores deberían facilitar al máximo su instalación. La mayoría de los mejores proveedores de alojamiento de servidores de 7 Days to Die ofrecen la instalación con un solo clic mediante el ID de Workshop o la subida manual de archivos a través de FTP. Los paquetes de mod «Overhaul», como «El legado de los no muertos», son enormes y suelen requerir entre 2 y 10 GB de espacio. Asegúrate de que tu proveedor ofrezca almacenamiento SSD NVMe, ya que reduce drásticamente el tiempo que tardan en cargarse estos mapas de gran tamaño.

Ubicación del servidor y latencia

Para encontrar el mejor servicio de alojamiento de servidores para 7 Days to Die hay que tener en cuenta algo más que el precio y la RAM. La ubicación del servidor influye directamente en el ping dentro del juego y, aunque 7 Days to Die es mucho menos exigente que un shooter de ritmo trepidante, cualquier valor superior a 200 ms empezará a provocar desincronización durante el combate. Debes elegir el centro de datos geográficamente más cercano a la mayoría de tus jugadores.

25 ubicaciones: PingPerfect (líder mundial)

PingPerfect (líder mundial) 22 ubicaciones: GTX Gaming

GTX Gaming 21 ubicaciones: BisectHosting

BisectHosting 16 ubicaciones: Brócoli indiferente

Brócoli indiferente 13 ubicaciones: Shockbyte, Host Havoc (la mejor opción para Australia y Asia-Pacífico)

Modelo de precios: basado en RAM frente a basado en ranuras

Existen dos modelos de precios habituales para el alojamiento de servidores de 7 Days to Die, lo cual es fundamental para comprender cómo alojar un servidor de 7 Days to Die.

Basado en RAM: pagas por memoria garantizada, lo cual es muy recomendable para servidores con mods, ya que te asegura que dispones de los recursos necesarios para gestionar grandes cargas de mods.

pagas por memoria garantizada, lo cual es muy recomendable para servidores con mods, ya que te asegura que dispones de los recursos necesarios para gestionar grandes cargas de mods. Basado en ranuras: pagas por cada ranura de jugador. Suele ser más económico para grupos pequeños que juegan sin mods, pero estos planes a veces asignan una cantidad insuficiente de RAM para sesiones con mods.

Reinicios programados y gestión de la memoria

Cualquier candidato a ser el mejor servicio de alojamiento de servidores de 7 Days to Die debería admitir reinicios programados. Las fugas de memoria se acumulan a lo largo de 12 a 24 horas y merman el rendimiento hasta que se reinicia el servidor. Las copias de seguridad diarias automatizadas son igual de esenciales, dado que la corrupción del mundo es un riesgo conocido en el modo multijugador de 7D2D que puede provocar la pérdida permanente de datos.

Políticas de reembolso y garantías de devolución del dinero

No todos los proveedores de alojamiento de servidores de 7D2D son igual de generosos cuando las cosas no salen bien. Antes de facilitar los datos de tu tarjeta, vale la pena saber exactamente de cuánto margen dispones para probar un proveedor y darte de baja si es necesario.

Garantía de devolución de 14 días: 7D2D.net

7D2D.net Garantía de devolución del dinero de 7 días: Brócoli indiferente

Brócoli indiferente Garantía de reembolso de 72 horas: Godlike.Host, Shockbyte, G-Portal, PingPerfect, Nitrado, Host Havoc (se requiere causa justificada)

Godlike.Host, Shockbyte, G-Portal, PingPerfect, Nitrado, Host Havoc (se requiere causa justificada) Garantía de reembolso de 48 horas: BisectHosting, SparkedHost

BisectHosting, SparkedHost Garantía de reembolso de 24 horas: GTX Gaming (a discreción del responsable tras 24 horas)

* Advertencia: La mayoría de las garantías solo se aplican a los primeros pedidos y, a menudo, requieren una justificación de «causa probable» a través del servicio de asistencia.

Veredicto final: ¿Qué proveedor de servidores de «7 Days to Die» deberías elegir?

Elegir el alojamiento de servidor adecuado para 7 Days to Die implica encontrar el equilibrio entre el rendimiento, la compatibilidad con mods y tu presupuesto.

El mejor servicio de alojamiento de servidores de « 7 Days to Die» en general: Godlike.Host

Godlike.Host El mejor alojamiento de servidores de 7 Days to Die de alto rendimiento: Shockbyte

Shockbyte El mejor alojamiento para 7 Days to Die , sencillo y con tarifas fijas: GTX Gaming

GTX Gaming El mejor servicio de alojamiento de servidores de 7 Days to Die con mayor trayectoria: G-Portal

G-Portal El mejor alojamiento de servidores de «7 Days to Die» en cuanto a fiabilidad: Host Havoc

Host Havoc El alojamiento de servidores de 7 Days to Die mejor valorado: BisectHosting

BisectHosting El mejor alojamiento especializado para servidores de 7 Days to Die : 7D2D.net

7D2D.net El mejor alojamiento de servidores de «7 Days to Die» económico: SparkedHost

SparkedHost El mejor alojamiento de servidores de 7 Days to Die para mods: PingPerfect

PingPerfect El mejor alojamiento de servidores de «7 Days to Die» con RAM ilimitada: Brócoli indiferente

Brócoli indiferente El mejor alojamiento de servidores de «7 Days to Die» para juego cruzado: Nitrado

Es fundamental que compruebes los precios actuales y los detalles sobre la memoria RAM en la página oficial de cada proveedor antes de suscribirte, para asegurarte de que obtienes el mejor servicio de alojamiento de servidores de 7 Days to Die que se adapte a tus necesidades.

El mejor servicio de alojamiento de servidores de 7 Days to Die en general Godlike.Host 5.0 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Godlike.Host combina el hardware Ryzen 9 9950X3D, una gestión sencilla de los modpacks, copias de seguridad automáticas y un servicio de asistencia eficaz las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para los jugadores de 7 Days to Die. Visita Godlike.Host

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