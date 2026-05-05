La mejor VPN para Valorant: 6 opciones que recomendaría a cualquier jugador de partidas clasificatorias en 2026

La mejor VPN para Valoración no es una solución milagrosa, pero puede resultar útil de varias maneras. Uno bueno puede mejorar el enrutamiento, evitar la limitación de velocidad por parte del proveedor de Internet, protegerte de los ataques DDoS y ofrecerte la opción de conectarte a través de diferentes servidores cuando sea necesario.

Si vas a utilizar una VPN para Valoración, no elijas uno al azar y esperes que funcione bien. He reducido la lista a seis que realmente merecen la pena, teniendo en cuenta la cobertura, la fiabilidad y las funciones prácticas.

Nuestras mejores recomendaciones de VPN para Valorant: estables, rápidas y aprobadas por los jugadores

Antes de pasar a la lista completa, hay tres proveedores que merecen una breve mención. Cada uno de ellos cumple bien con lo básico y aporta ese plus que se espera de la mejor VPN para Valoración.

NordVPN – La opción más equilibrada en general. Su amplia cobertura de servidores, su enrutamiento fiable y su sólida seguridad hacen que sea una recomendación fácil en todos los Valoraciónregiones. ExpressVPN – Muy estable y fácil de usar. La red es amplia y las aplicaciones son tan sencillas que te conectarás en cuestión de segundos. Proton VPN – Una opción que da prioridad a la privacidad y que, además, evita la pérdida de paquetes en Valoración. Las aplicaciones de código abierto y sus sólidas funciones de seguridad lo convierten en una buena opción para los jugadores que buscan una protección adicional.

Las tres son opciones muy válidas, pero solo son las más destacadas. El resto de la lista incluye más VPN para Valoración las opciones y en qué destaca cada una.

La mejor VPN para Valorant: es hora de asegurarse la victoria

Ya basta de introducción. Estos son los seis servicios que figuran en la lista. Cada uno de ellos puede funcionar perfectamente como VPN para Valoración, con una red sólida y una gran cantidad de Valoración ubicaciones de servidores entre las que elegir. Échales un vistazo rápido y decide cuál te parece la mejor ValoraciónRed privada virtual

1. NordVPN [La mejor VPN para Valorant]

Característica Detalles Servidores Más de 9 000 servidores en más de 100 países Velocidad Una media de 850-950 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps (600-800 Mbps en ubicaciones lejanas) Conexiones simultáneas Hasta 10 dispositivos Protocolos NordLynx (basado en WireGuard), OpenVPN, IKEv2/IPSec, NordWhisper (protocolo de red restringido) Seguridad Cifrado AES-256/ChaCha20, interruptor de seguridad, Threat Protection Pro, supervisión de la dark web, autenticación multifactorial (MFA), doble VPN Privacidad Política de «sin registros» verificada en cinco ocasiones, servidores que funcionan exclusivamente con memoria RAM, con sede en Panamá Rendimiento de Valorant Velocidades regionales cercanas al gigabit, servidores de 10 Gbps, limitación mínima del ancho de banda Precio de salida 2,99 $ al mes (plan de 2 años)

He probado un montón de Las mejores VPN para juegos a lo largo de los años, y Norte sigue siendo la mejor VPN para Valoración. El shooter de Riot es extremadamente sensible a la calidad de la ruta de red. Un pequeño desvío en la ruta de red puede convertir una partida estable en un efecto «rubber-banding» y picos de paquetes.

Norte resuelve bien ese problema. En mis pruebas, las conexiones se mantuvieron estables incluso en las horas punta, lo cual es importante cuando juegas partidas clasificatorias en las que la pérdida de paquetes en Valoración puede decidir el resultado de una ronda.

Otra razón por la que me gusta es la flexibilidad. Riot divide el emparejamiento en varios Valoración regiones, y a veces tu proveedor de Internet simplemente redirige mal el tráfico hacia una de ellas. Con De Nord’suna amplia red,Es fácil probar las rutas cercanas que se encuentran más cerca de las principales Valoración ubicaciones de los servidores.

Para más información Cuando pruebas una VPN para Valoración, haz una partida de prueba rápida después de conectarte. Los valores de ping que aparecen en el lanzador no siempre reflejan la ruta real dentro del juego. Me ha pasado que el cliente marcaba 30 ms, pero la partida se estabilizaba en torno a los 20 ms una vez que la ruta de tráfico se estabilizaba.

Entonces, si te estás preguntando si puedes jugar Valoración con una VPN, la respuesta es sí, y Norte es una de las opciones más seguras para ello, ya que te protege de un ValoraciónRiesgo de bloqueo de la VPN. La red es lo suficientemente rápida como para que ni siquiera notarás la sobrecarga que supone el cifrado durante los partidos.

Otro caso en el que esto resulta útil es probar diferentes Valoración regiones con amigos. Si quieres unirte a la cola con compañeros de equipo de otra región, utiliza un Valoración Una VPN puede ayudarte a probar diferentes rutas y ver cuál de ellas mantiene la conexión estable.

Ventajas Contras ✅ Enrutamiento estable ✅ Amplia red de servidores ✅ Potente protección contra ataques DDoS ✅ Meshnet para fiestas LAN privadas ✅ Ocultación para redes restrictivas ❌ El registro a través del navegador puede resultar tedioso al cabo de un tiempo

Veredicto final: Norte sigue siendo mi VPN favorita para Valoración porque mantiene la estabilidad de la conexión incluso bajo presión. Los bajos picos de paquetes, la sólida protección y la gran cantidad de servidores cercanos lo convierten en una de las opciones más seguras si buscas lo mejor ValoraciónUna VPN que no interfiere en la experiencia de juego.

★ La mejor VPN para Valorant NordVPN Visita NordVPN

2. ExpressVPN [Ideal para una baja latencia y una configuración sencilla]

Característica Detalles Servidores Más de 3000 servidores en más de 100 países Velocidad Una media de 800-900 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps (550-750 Mbps en ubicaciones lejanas) Conexiones simultáneas Hasta 14 dispositivos Protocolos Lightway (propietario), OpenVPN, IKEv2/IPSec Seguridad Cifrado AES-256, interruptor de seguridad Network Lock, Threat Manager, túnel dividido Privacidad Política de no retención de registros auditada, tecnología TrustedServer basada exclusivamente en memoria RAM, con sede en las Islas Vírgenes Británicas Rendimiento de Valorant Excelente con el protocolo Lightway, tiempos de conexión inferiores a 2 segundos Precio de salida 3,49 $ al mes (plan de 28 meses)

ExpressVPN is una de las formas más sencillas de empezar a usar una VPN para Valoración sin tener que perder el tiempo con la configuración. Instala la aplicación, conéctate y abre el juego. Eso es todo. Por eso es una de las mis VPN favoritas para Warzonetambién.

En juegos de disparos rápidos como Valoración, La velocidad pura importa menos que la estabilidad de la ruta. Una conexión que salta de una ruta a otra es lo que suele provocar la pérdida de paquetes en Valoración, yDe ExpressVPN La conexión tiende a mantenerse estable durante sesiones prolongadas.

En mis pruebas, el las conexiones eran previsibles incluso al cambiar entre dispositivos cercanos Valoración regiones. Si tu proveedor de servicios de Internet no redirige bien el tráfico hacia los servidores de Riot, a veces basta con cambiar rápidamente de servidor para solucionar el problema.

Para más información Si se te cae la conexión en mitad de una partida o sufres una pérdida repentina de paquetes en Valoración, vuelve a conectarte a la VPN en lugar de reiniciar el juego. ExpressVPN Se vuelve a conectar con gran rapidez y, en muchos casos, el cliente restablecerá la conexión antes de que el juego te expulse por inactividad.

ExpressVPNtambién esuna de las opciones más sencillas si eres principiante aprender a usar una VPN para Valoración por primera vez. Las aplicaciones son muy sencillas. No hace falta rebuscar en menús de protocolos ni en ajustes de red para empezar a usarlas.

Ventajas Contras ✅ Conexiones estables con baja latencia ✅ Velocidades excelentes ✅ Aplicaciones aptas para principiantes ✅ Amplia cobertura de servidores ✅ Protección integrada contra sitios maliciosos y rastreadores ❌ No hay opción de múltiples saltos para configuraciones avanzadas de privacidad

Veredicto final: Exprés es la mejor VPN para Valoración si buscas una configuración rápida y una latencia fiable. Un enrutamiento estable, aplicaciones sencillas y una amplia cobertura de servidores lo convierten en una opción fiable para los jugadores que solo quieren conectarse y empezar a jugar.

★ Ideal para una baja latencia y una configuración sencilla ExpressVPN Visita ExpressVPN

3. Proton VPN [Lo mejor para la privacidad y la protección contra ataques DDoS]

Característica Detalles Servidores Más de 15 000 servidores en más de 100 países Velocidad Una media de 700-850 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps (450-650 Mbps en ubicaciones lejanas) Conexiones simultáneas Hasta 10 dispositivos Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec, Stealth (protocolo de ofuscación) Seguridad Cifrado AES-256/ChaCha20, interruptor de seguridad, bloqueador de anuncios y malware NetShield, Secure Core, Tor sobre VPN Privacidad Política de no registro contrastada ante los tribunales, aplicaciones de código abierto, con sede en Suiza Rendimiento de Valorant Buenas velocidades regionales gracias a la tecnología de optimización VPN Accelerator Precio de salida 2,99 $ al mes (plan de 2 años)

Proton es una VPN fiable para Valoración si quieres el la mayor protección de la privacidad que existe. La privacidad y la seguridad son sus principales prioridades, y puedes obtener toda la información al respecto en mi artículo completo «Is Proton VPNSeguroGuía «».

Desde el punto de vista de los videojuegos, La estabilidad de la conexión es la mayor ventaja. ProtonLa red funcionó bien durante mis largas sesiones, sobre todo en los servidores cercanos.

VPN Accelerator optimiza el enrutamiento del tráfico en segundo plano, lo que puede resultar útil cuando tu proveedor de Internet envía el tráfico por rutas poco eficientes. Esto puede marcar una gran diferencia cuando juegas a través de diferentes Valoración regiones o haciendo cola con amigos que se encuentran en otra parte del mundo.

Para más información Si estás solucionando problemas de pérdida de paquetes en Valoración, abre el panel de estadísticas de red del juego y observa el indicador de pérdida de paquetes durante unas cuantas partidas. Si la cifra se dispara cuando estás conectado normalmente, pero se estabiliza con la VPN activa, es probable que el problema esté en el enrutamiento de tu proveedor de Internet.

Proton es también uno de los pocos proveedores que ofrece una VPN gratuita para Valoración con datos ilimitados. El plan gratuito tiene algunas limitaciones, pero sigue siendo una buena forma de comprobar si mejora tu ruta antes de comprometerte con un plan de pago.

Más allá de los videojuegos,Proton VPNtambién esuno de los servicios más transparentes en el sector. Las aplicaciones son de código abierto, publica auditorías de seguridad periódicas y su política de no guardar registros ha sido validada judicialmente.

Ventajas Contras ✅ Datos ilimitados, incluso en el plan gratuito ✅ El acelerador de VPN mejora la velocidad ✅ Gran privacidad y transparencia ✅ Amplia red de servidores en numerosas regiones de Valorant ✅ Protección integrada contra ataques DDoS ❌ El plan gratuito no permite elegir la ubicación de los servidores

Veredicto final: Proton es una VPN estupenda para Valoración si quieres el máximo nivel de privacidad. Conexiones estables, políticas transparentes y una VPN gratuita y fácil de usar para Valoración también juegan a su favor.

★ Lo mejor para la privacidad y la protección contra ataques DDoS Proton VPN Visita Proton VPN

4. CyberGhost [Lo mejor para servidores dedicados para videojuegos]

Característica Detalles Servidores Más de 11 000 servidores en 100 países Velocidad Una media de 650-800 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps (400-600 Mbps en ubicaciones lejanas) Conexiones simultáneas Hasta 7 dispositivos Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec Seguridad Cifrado AES-256/ChaCha20, interruptor de seguridad, servidores NoSpy, bloqueador de anuncios Privacidad Política de no registro de datos auditada, servidores que funcionan exclusivamente con memoria RAM, con sede en Rumanía Rendimiento de Valorant Servidores dedicados para juegos optimizados para una baja latencia Precio de salida 2,19 $ al mes (plan de 26 meses)

CyberGhost es uno de los pocos proveedores que realmente clasifica los servidores por actividad, lo que la convierte en una VPN muy práctica para Valoración si no quieres perder el tiempo adivinando qué ubicación funciona mejor. Además, es una de mis las mejores VPN paraMinería, artesanía por la misma razón.

Dentro de la aplicación, encontrarás servidores optimizados para juegos. En mis pruebas, la conexión se mantuvo estable a lo largo de innumerables partidas, con menos picos de latencia que suelen provocar la pérdida de paquetes en Valoración. De CyberGhost Además, esta amplia red facilita la prueba de los nodos cercanos y permite determinar qué ruta ofrece la conexión más estable.

Para más información De CyberGhost La lista de servidores muestra los porcentajes de carga en tiempo real. Intenta conectarte a un servidor con menor carga en lugar de al primero de la lista. Una menor congestión en la red VPN puede ayudar a mantener un enrutamiento estable durante las sesiones competitivas prolongadas.

Las aplicaciones también son muy sencillas. Si acabas de empezar a aprender a usar una VPN para Valoración, CyberGhost Es muy sencillo: abre la lista de servidores, elige uno, conéctate e inicia el juego.

En cuanto a la seguridad, incluye medidas de protección útiles, como los servidores NoSpy, que ocultan tu IP real durante las partidas. Esa capa adicional de seguridad puede resultar muy valiosa si te preocupan los ataques DDoS mientras juegas a shooters competitivos.

Ventajas Contras ✅ Servidores dedicados para videojuegos ✅ Amplia red internacional ✅ Aplicaciones aptas para principiantes ✅ Configuración de seguridad sólida ✅ Indicadores de carga del servidor ❌ No es tan rápido como mis favoritos

Veredicto final: CyberGhost es una VPN fiable para Valoración si lo que buscas son aplicaciones sencillas y servidores dedicados para juegos. Gracias a su enrutamiento estable y a su amplia cobertura en Valoración gracias a sus regiones y servidores de baja latencia, se gana fácilmente un puesto entre los mejores ValoraciónOpciones de VPN para los jugadores que se dedican a subir de rango.

★ Ideal para servidores dedicados para videojuegos CyberGhost Visita CyberGhost

5. PIA [Lo mejor para jugar a Valorant en tantos dispositivos como quieras]

Característica Detalles Servidores Más de 35 000 servidores en más de 90 países (los 50 estados de EE. UU.) Velocidad Una media de 600-750 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps (400-550 Mbps en ubicaciones lejanas) Conexiones simultáneas Número ilimitado de dispositivos Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec Seguridad Cifrado AES-256/AES-128/ChaCha20 (configurable), kill switch, bloqueador de anuncios MACE, Multi-hop, reenvío de puertos Privacidad Política de no registro de datos contrastada ante los tribunales, aplicaciones de código abierto, con sede en Estados Unidos Rendimiento de Valorant Servidores en los 50 estados de EE. UU. para un enrutamiento regional óptimo Precio de salida 2,03 $ al mes (plan de 3 años)

Acceso privado a Internet es una VPN práctica para Valoración si juegas en varios dispositivos o compartes la conexión con amigos o familiares. Una suscripción admite conexiones ilimitadas, lo que la convierte en la la mejor VPN para varios dispositivos.

Desde el punto de vista de los videojuegos, PIA funciona bien en los servidores cercanos. Durante las pruebas, la conexión se mantuvo estable durante las partidas. La La lista de servidores también muestra la latencia, lo que facilita encontrar una ruta más adecuada hacia la infraestructura de Riot.

Para más información Si juegasValoración Si tienes varios dispositivos, instala la VPN en el router en lugar de hacerlo en cada ordenador por separado. De esta forma, todos los dispositivos de tu red se conectarán a través de la misma conexión, lo que garantiza una ruta de conexión coherente cuando cambies de sistema o de cuenta.

Lo que espero de los mejores ValoraciónUna VPN es sinónimo de flexibilidad, y ahí es donde PIA es donde realmente destaca. Las aplicaciones te permiten cambiar los niveles de cifrado, los protocolos y los puertos. La mayoría de los usuarios se limitarán a usar WireGuard y no le darán más vueltas, pero si estás solucionando problemas de enrutamiento hacia determinados Valoración ubicaciones de los servidores, esos ajustes pueden resultar útiles.

Ventajas Contras ✅ Conexiones ilimitadas de dispositivos ✅ Amplia red de servidores ✅ Compatibilidad con WireGuard para un rendimiento estable ✅ Protección integrada contra ataques DDoS ✅ Indicadores de latencia ❌ La gran cantidad de opciones disponibles puede resultar abrumadora para quienes se inician en el uso de una VPN

Veredicto final: Para los jugadores que utilizan varios dispositivos a la vez, PIA es una opción práctica en el mejor ValoraciónGama de VPN. Su rendimiento estable, sus conexiones ilimitadas y sus ajustes de seguridad personalizables facilitan la elección de la ruta más fluida para Valoraciónservidores.

★ Lo mejor para jugar a Valorant en tantos dispositivos como quieras PIA Visita PIA

6. Surfshark [La VPN con la mejor relación calidad-precio para Valorant]

Característica Detalles Servidores Más de 4.500 servidores en 100 países Velocidad Una media de 750-900 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps (500-700 Mbps en ubicaciones lejanas) Conexiones simultáneas Número ilimitado de dispositivos Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec Seguridad Cifrado AES-256/ChaCha20, interruptor de seguridad, bloqueador de anuncios CleanWeb, Dynamic MultiHop, modo de camuflaje Privacidad Política de no registro auditada dos veces por Deloitte, servidores que funcionan solo con memoria RAM, con sede en los Países Bajos Rendimiento de Valorant Velocidades excelentes con servidores de 10 Gbps y servidores experimentales de 100 Gbps en Ámsterdam Precio de salida 1,99 $ al mes (plan de 2 años)

Surfsharkes la VPN paraValoración Normalmente lo recomiendo cuando alguien busca un rendimiento sólido sin tener que pagar precios elevados. Es rápido, fácil de usar y ofrece uno de los planes a largo plazo más económicos entre los principales proveedores. Esto también lo convierte en un una VPN estupenda para ver contenidos en streaming.

En mis pruebas, el rendimiento fue excelente. Los servidores cercanos mantuvieron velocidades estables y las conexiones fueron fiables durante las partidas.

Surfshark también gestiona unamplia red mundial. Eso resulta útil cuando se prueban rutas a través de diferentes Valoración regiones o tratando de establecer vínculos más estrechos con las principales Valoración ubicaciones de los servidores.

Otra razón por la que funciona bien como un Valoración La VPN admite un número ilimitado de dispositivos. Puedes utilizarla en varios ordenadores, teléfonos o incluso en un router sin llegar al límite de conexiones.

Para más información Si estás conectado a una red compartida, activa el túnel dividido y redirige solo Valoración a través de la VPN. Esto mantiene estable el tráfico del juego, mientras que el resto del sistema utiliza la conexión habitual.

Surfsharktambién incluyeextras útiles como CleanWeb para bloquear anuncios y dominios maliciosos, además de MultiHop si quieres una capa adicional de privacidad. Esas funciones no son imprescindibles para jugar, pero son un buen extra por este precio.

Ventajas Contras ✅ Planes a largo plazo a precios asequibles ✅ Conexiones ilimitadas de dispositivos ✅ Rápido rendimiento de WireGuard para juegos ✅ Amplia cobertura en numerosas regiones de Valorant ✅ El bloqueador CleanWeb y las opciones de privacidad de MultiHop ❌ Algunas funciones avanzadas solo están disponibles en los planes de nivel superior

Veredicto final:Si quieres un rendimiento de primera sin tener que pagar un precio desorbitado, Surfshark puede competir sin problemas por el primer puesto ValoraciónTítulo de la VPN. Es rápida y estable en Valoraciónregiones, y con una gran flexibilidad en cuanto al número de dispositivos: básicamente, está pensado para los gamers que buscan más por menos.

★ La VPN con la mejor relación calidad-precio para Valorant Surfshark Visita Surfshark

Factores clave que debes tener en cuenta antes de elegir la mejor VPN para Valorant según tu configuración

No todas las VPN para Valoración funciona bien para el juego competitivo. Una mala elección puede aumentar la latencia o provocar inestabilidad en la conexión. La adecuada puede estabilizar el enrutamiento, proteger tu IP de ataques DDoS y, en ocasiones, incluso reducir la pérdida de paquetes en Valoración. Esto es lo que hay que tener en cuenta.

Velocidad y baja latencia

La velocidad y la latencia son los factores más importantes. Valoración Es un juego de disparos táctico de ritmo rápido, por lo que incluso los pequeños problemas de conexión pueden afectar a los tiroteos.

La mayoríabuenas VPN se basan en protocolos modernos que garantizan conexiones eficientes y estables. Los que, en mi opinión, ofrecen un mejor rendimiento son:

NordLynx – De NordVPN una versión de WireGuard con mejoras adicionales en materia de privacidad. Es uno de los protocolos más rápidos que he probado para jugar.

– De NordVPN una versión de WireGuard con mejoras adicionales en materia de privacidad. Es uno de los protocolos más rápidos que he probado para jugar. Lightway – De ExpressVPN protocolo diseñado para conexiones rápidas y un rendimiento estable.

– De ExpressVPN protocolo diseñado para conexiones rápidas y un rendimiento estable. WireGuard – un protocolo ligero conocido por su alta velocidad y baja latencia.

Si tuValoración Si la VPN es compatible con alguno de estos protocolos, ya vas por buen camino.

Amplia red de servidores

Uso de una VPN es mucho más sencillo si dispones de muchos servidores con los que trabajar. A Una red amplia te ofrece más rutas para probar si la conexión de tu proveedor de Internet con la infraestructura de Riot no es la ideal. A veces, cambiar de servidor puede estabilizar la conexión a determinados Valoración ubicaciones de los servidores.

Esto también resulta útil cuando se juega con amigos que están en diferentes Valoración regiones. Al haber más servidores disponibles, resulta más fácil encontrar una ruta que mantenga la latencia a un nivel aceptable para todos.

VPN gratuitas frente a VPN de pago para Valorant

Hay VPN gratuitas, y algunas de ellas pueden servir para jugar de vez en cuando. Proton es la que la gente suele probar como VPN gratuita para Valoración.

Dicho esto,Los planes gratuitos suelen tener limitaciones. Pueden restringir las ubicaciones de los servidores, reducir la velocidad o limitar el número de dispositivos que pueden conectarse.

Las VPN de pago eliminan la mayoría de esas limitaciones. Por lo general, ofrecen servidores más rápidos, un mejor enrutamiento, más Valoración ubicaciones de los servidores y funciones de seguridad más sólidas.

Si solo quieres probar cómo se usa una VPN para Valoración, una opción gratuita puede ser un buen punto de partida. Pero cuando las partidas clasificatorias se ponen serias, lo mejor ValoraciónLas VPN siempre son de pago: funcionan mejor, son más rápidas y mucho más fiables.

Mi veredicto general

Valoración es muy exigente con las conexiones deficientes. Una buena VPN podría ayudar a solucionarlo, dependiendo del motivo. También tienes que elegir un servicio que se adapte a tu forma de jugar.

Esto es lo que pienso:

La mejor VPN paraValoración > NordVPN. Es La opción más fiable que he probado. Las velocidades son altas, la conexión es estable y las aplicaciones son fáciles de usar. Ideal para una instalación rápida > ExpressVPN. Instálalo, conéctate y únete a una partida. Es ideal para los jugadores que buscan una latencia estable sin tener que perder el tiempo con la configuración. Lo mejor para la privacidad > Proton VPN. Se centra especialmente en la privacidad y la transparencia. Sigue ofreciendo un buen rendimiento para jugar, e incluso incluye una VPN gratuita para Valoración un plan si quieres probar las cosas antes de dar el paso. Ideal para servidores de videojuegos > CyberGhost. Asignar etiquetas a los servidores para actividades específicas facilita mucho las cosas. Resulta útil cuando se busca una ruta más adecuada hacia determinados Valoración ubicaciones de los servidores. Ideal para varios dispositivos > Acceso privado a Internet. PIA admite un número ilimitado de conexiones, lo cual es ideal si hay varias personas en tu casa que juegan Valoración o si alternas entre varios sistemas. La mejor opción económica > Surfshark. Es la opción más económica en los planes a largo plazo, pero sigue ofreciendo un rendimiento espectacular. Si quieres una conexión ultrarrápida Valoración Una VPN sin tener que pagar precios elevados: esta es la solución.

No existe una VPN que sea la mejor para todo el mundo Valoración. Todo depende de lo que busques. ¿Una velocidad vertiginosa? ¿Una privacidad a toda prueba? ¿Partidas clasificatorias fluidas y sin complicaciones? Lo mejor ValoraciónLa VPN que mejor se adapta a tus necesidades, y las opciones anteriores cubren todas las posibilidades.

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