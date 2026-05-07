Las 11 mejores opciones de routers con VPN para una red Wi-Fi doméstica segura en 2025

Si estás buscando los mejores routers con VPN, yo he pasado por lo mismo que tú. Necesitaba una solución que protegiera mis consolas de videojuegos, mi portátil del trabajo y mis dispositivos domésticos inteligentes sin que se redujera mi velocidad.

Después de probar varios modelos en casa, descubrí que un router compatible con VPN adecuado puede proteger todos los dispositivos de tu red con un cifrado sólido, un rendimiento estable y una configuración sencilla.

En esta guía encontrarás 11 opciones que combinan rendimiento, privacidad y comodidad en el día a día, para que puedas navegar, ver contenidos en streaming y trabajar de forma segura en cualquier dispositivo. Sigue leyendo para descubrir qué routers con VPN destacan y por qué uno de ellos podría ser la opción ideal para tu configuración.

Nuestras mejores opciones de routers con VPN

Si solo quieres una respuesta rápida antes de entrar en detalles, aquí tienes los tres mejores routers VPN que destacan por su rendimiento, privacidad y flexibilidad para distintos tipos de usuarios.

ASUS RT-BE58U WiFi 7 BE3600 – La mejor opción integral para la mayoría de los hogares, ya que combina una conexión Wi-Fi 7 ultrarrápida, una sólida compatibilidad con VPN a través de ASUSWRT (OpenVPN/WireGuard/IPSec) y la capacidad de ampliación de AiMesh para ofrecer protección permanente en toda la casa. GL.iNet GL-MT6000 (Flint 2) – Ideal para usuarios avanzados que dan prioridad a la privacidad, ya que ofrece algunas de las velocidades de VPN para consumidores más rápidas (WireGuard a casi un gigabit), dos puertos de 2,5 G y funciones avanzadas de OpenWrt para un enrutamiento por políticas muy preciso y el bloqueo de anuncios. NETGEAR Nighthawk (BE17000) – Ideal si lo que más te importa es la velocidad y la cobertura puras del Wi-Fi 7, con un rendimiento de 17 Gbps en tres bandas, un puerto de Internet de 10 Gbps y potentes herramientas de seguridad para mantener la velocidad de las conexiones multigigabit incluso con la VPN activada.

Cada uno de estos routers destaca por algo diferente, por lo que la mejor opción dependerá del tamaño de tu hogar, de tu proveedor de VPN y de cómo utilices Internet. Sigue leyendo para ver la lista completa y encontrar el router con VPN que mejor se adapte a tus necesidades, ya sea para jugar, ver contenidos en streaming, viajar o trabajar a distancia.

Las 11 mejores opciones de routers con VPN: las mejores opciones en cuanto a velocidad y privacidad

A continuación encontrarás 11 routers compatibles con VPN que cubren todo tipo de necesidades, desde la conexión Wi-Fi en toda la casa y el streaming hasta los videojuegos competitivos y el teletrabajo. Cada modelo ha sido seleccionado pensando en un tipo de usuario concreto, por lo que te resultará más fácil encontrar el que mejor se adapte a tus necesidades y, por fin, elegir hoy mismo el mejor router con VPN con total confianza.

1. ASUS RT-BE58U WiFi 7 BE3600 [El mejor router VPN en general]

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Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 7 (802.11be) BE3600 Velocidad máxima Hasta 3.600 Mbps en total (688 Mbps en 2,4 GHz, 2.882 Mbps en 5 GHz) Grupos Banda dual: 2,4 GHz y 5 GHz Área de cobertura Hasta unos 186 m² con la capacidad de ampliación de AiMesh Número de dispositivos compatibles Diseñado para hogares con mucha actividad y docenas de dispositivos conectados Puertos 1× WAN/LAN de 2,5 G, 4× LAN de 1 G, 1× USB (compatible con tethering 4G/5G) Compatibilidad con protocolos VPN OpenVPN, WireGuard e IPSec a través de las funciones de VPN de ASUSWRT

The ASUS RT-BE58U es nuestra elección para el el mejor router con VPN en general porque equilibra Velocidad de Wi-Fi 7, puertos multigigabit, yseguridad de nivel profesional en un diseño compacto. Con un rendimiento de 3600 Mbps y canales de 160 MHz, gestiona la transmisión en 4K, descargas de gran tamaño y el cifrado VPN permanente sin ralentizar tu red.

Para más información Crea una SSID específica denominada «Red VPN» en Smart Home Master para los dispositivos que requieran conexión cifrada, y mantén los dispositivos sensibles a la latencia, como las consolas, conectados a una SSID directa cuando necesites el menor ping posible.

Para jugar, el RT-BE58U Funcionamiento multienlace (MLO) mantiene una baja latencia al utilizar varias bandas simultáneamente. Al mismo tiempo, el puerto de 2,5 G ofrece a los ordenadores o consolas una conexión por cable estable para el juego competitivo. Su principal ventaja competitiva es la combinación de Rendimiento de Wi-Fi 7 con las herramientas VPN de ASUSWRT – Puedes ejecutar OpenVPN, WireGuard o IPSec en el router y utilizar Smart Home Master para configurar dispositivos IoT.

Ventajas Contras ✅El Wi-Fi 7 con velocidades BE3600 garantiza un tráfico rápido de streaming y VPN en toda la casa. ✅La tecnología MLO y los canales de 160 MHz reducen la congestión y ayudan a mantener una baja latencia en los juegos. ✅La conexión WAN/LAN de 2,5 G, junto con varios puertos de 1 G, es compatible con conexiones de fibra óptica de alta velocidad y equipos de gaming por cable. ✅Smart Home Master, con múltiples SSID, facilita la separación de los dispositivos IoT, los de los niños y los que utilizan VPN. ✅ AiProtection Pro ofrece seguridad permanente en toda la red sin necesidad de una suscripción adicional. ❌ La interfaz de ASUSWRT, con sus numerosas funciones, puede parecer un poco recargada, pero la aplicación y los asistentes de configuración facilitan su manejo.

Veredicto final: ASUS RT-BE58U Es ideal para quienes buscan protección VPN en toda la red, velocidades Wi-Fi 7 y una seguridad sólida en un único router que se adapta a las necesidades del sistema AiMesh.

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2. TP-Link ER605 V2 [El mejor router VPN económico]

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Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar N/A – Router VPN solo con conexión por cable Velocidad máxima Gigabit Ethernet en todos los puertos Grupos Requiere un router Wi-Fi o un punto de acceso independiente Área de cobertura Depende del router Wi-Fi o del sistema de malla al que esté conectado Número de dispositivos compatibles Ideal para redes domésticas y de pequeñas oficinas Puertos 1× Gigabit WAN, 2× Gigabit WAN/LAN, 2× Gigabit LAN, 1× USB (reserva WAN 4G/3G) Compatibilidad con protocolos VPN OpenVPN, IPsec, L2TP, PPTP

The TP-Link ER605 V2 se gana su lugar como el el mejor router VPN económico porque aporta enrutamiento multi-WAN y control de VPN de tipo empresarial a un precio asequible para un entorno doméstico. Se conecta delante de tu router Wi-Fi o sistema de malla actual, añadiendo funciones avanzadas de VPN y seguridad sin que tengas que cambiar toda tu red.

Para más información Utiliza un puerto WAN para tu línea de fibra principal y un módem 4G/5G en el puerto USB WAN como conexión de respaldo, de modo que tus sesiones de VPN, herramientas de teletrabajo y descargas de videojuegos sigan funcionando incluso si se interrumpe tu conexión principal.

En cuanto a los videojuegos, el ER605 V2 Puerto Gigabit y opciones de equilibrio de carga ayuda a mantener estable el ping cuando se dispone de varias conexiones a Internet. Al mismo tiempo, la compatibilidad con IPsec te permite mantener túneles cifrados que se ejecutan en segundo plano sin que el rendimiento diario se vea afectado. Los jugadores de consola y PC se benefician de rendimiento constante por cable durante las descargas, las actualizaciones y las sesiones multijugador prolongadas.

Su principal argumento de venta es claro: un puerta de enlace VPN multi-WAN muy asequible que es compatible con los cuatro principales protocolos VPN, ideal para hogares pequeños o entornos SOHO que necesitan reglas de VPN centralizadas, conmutación por error y control de cortafuegos con un presupuesto ajustado.

Ventajas Contras ✅Excelente relación calidad-precio para el enrutamiento multi-WAN y un conjunto completo de funciones VPN. ✅Compatible con OpenVPN, IPsec, L2TP y PPTP para un acceso remoto flexible. ✅Los cinco puertos Gigabit Ethernet facilitan la conexión de consolas, ordenadores y conmutadores. ✅El cortafuegos integrado, la protección contra ataques DoS y los filtros refuerzan la seguridad de la red. ✅La compatibilidad con Omada SDN permite la gestión en la nube y una supervisión sencilla. ❌No dispone de Wi-Fi integrado, por lo que se necesita un router inalámbrico independiente o un sistema de malla, algo que ya se utiliza en muchos hogares.

Veredicto final: TP-Link ER605 V2 es ideal para aquellos usuarios que buscan un control avanzado de VPN y redes WAN múltiples sin gastar de más, ya que convierte una configuración Wi-Fi estándar en una red doméstica o para pequeñas oficinas segura y de nivel empresarial.

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3. NETGEAR Nighthawk (BE17000) [El mejor router VPN con Wi-Fi 7]

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Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 7 (802.11be) BE17000 Velocidad máxima Ancho de banda inalámbrico combinado de hasta 17 Gbps Grupos Tribanda (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) Área de cobertura Hasta 300 m². Número de dispositivos compatibles Hasta 150 dispositivos Puertos 1 puerto de Internet de 10 Gigabits, 4 puertos LAN de 1 Gigabit Compatibilidad con protocolos VPN Servidor OpenVPN integrado para acceso remoto; paso de VPN

The NETGEAR Nighthawk BE17000 es nuestra elección para el El mejor router VPN con Wi-Fi 7 porque ofrece Una velocidad de transferencia de datos de tres bandas increíblemente rápida, de 17 Gbps, a Puerto de Internet de 10 Gigabits, y una amplia cobertura para hogares grandes en los que se ve contenido en streaming, se juega y se trabaja en línea, todo al mismo tiempo. Está diseñado para gestionar un tráfico intenso y cifrado sin saturar tu ancho de banda.

Para más información Utiliza la banda de 6 GHz para dispositivos de alta prioridad, como ordenadores para videojuegos, portátiles de trabajo o dispositivos de streaming, y deja los dispositivos domésticos inteligentes en la banda de 2,4 GHz para reducir las interferencias y mantener el ping lo más bajo posible.

En lo que respecta a los videojuegos, la banda limpia de 6 GHz y las potentes antenas ayudan a mantener conexiones de baja latencia y sin fluctuaciones incluso cuando hay otros dispositivos activos. Los usuarios con conexión por cable pueden conectarse a los puertos LAN de 10G o 1G para disfrutar de una estabilidad a toda prueba, mientras que la eficiencia del Wi-Fi 7 garantiza El tráfico VPN y las descargas funcionan sin problemas incluso bajo carga. Su principal argumento de venta es sencillo: Wi-Fi 7 ultrarrápido con un elevado rendimiento de varios gigabits, ademásservidor OpenVPN integrado y la seguridad de NETGEAR Armor. Sin duda, el mejor router para casas grandes.

Ventajas Contras ✅ Wi-Fi 7 con velocidades de hasta 17 Gbps para streaming en 4K/8K, RA/RV y descargas de gran tamaño. ✅El diseño tribanda con 6 GHz reduce la congestión en las aplicaciones sensibles a la latencia. ✅ El puerto de Internet de 10 Gig está preparado para los planes de varios gigabits actuales y futuros. ✅Cubre hasta 300 m² y unos 150 dispositivos, ideal para hogares grandes. ✅NETGEAR Armor y el servicio VPN añaden capas adicionales de seguridad. ❌El precio y el conjunto de funciones de la versión Premium pueden resultar excesivos para apartamentos pequeños, aunque los usuarios avanzados y los hogares grandes sabrán apreciar plenamente su potencial.

Veredicto final: NETGEAR Nighthawk BE17000 es ideal para los compradores que buscan velocidades Wi-Fi 7 de primera categoría, puertos multigigabit y funciones de VPN integradas, para que todos los dispositivos puedan disfrutar tanto de rendimiento como de protección.

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4. ASUS ROG Rapture GT-AX11000 Pro [Los mejores routers compatibles con WireGuard]

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Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 6 (802.11ax) AX11000 Velocidad máxima Ancho de banda combinado de hasta 11 000 Mbps en tres bandas Grupos Tribanda (2,4 GHz + doble banda de 5 GHz) Área de cobertura Viviendas de gran tamaño, gracias a RangeBoost Plus y a sus 8 antenas Número de dispositivos compatibles Diseñado para hogares en los que se juega mucho y se utilizan varios dispositivos Puertos 1× 10G, 1× 2,5G (WAN/LAN), 4× 1G LAN, puertos USB Compatibilidad con protocolos VPN WireGuard, OpenVPN e IPSec a través de las funciones de VPN de ASUSWRT

The ASUS ROG Rapture GT-AX11000 Prodestaca como elEl mejor router compatible con WireGuard VPN, emparejamientoVelocidades Wi-Fi 6 AX11000con unCPU de cuatro núcleos a 2,0 GHz y un firmware optimizado para juegos. Esa potencia le permite alcanzar alto rendimiento de WireGuard sin limitar tu ancho de banda cuando la VPN está siempre activa.

Para más información Conecta tu PC o consola de videojuegos al puerto de 10G/2,5G y configúrala con el perfil de «juegos/VPN» del router para que el tráfico de WireGuard y los paquetes de los juegos tengan siempre la máxima prioridad.

Para los videojuegos, el diseño tribanda y Aceleración de juegos en tres niveles da prioridad a los paquetes que se envían desde tu ordenador o consola al servidor del juego, lo que ayuda a reducir los picos de latencia. Este router es ideal si lo combinas con un proveedor que utilice un protocolo de baja latencia, como WireGuard. Para ajustar aún más tu configuración, consulta nuestro análisis sobre los mejores protocolos VPN para juegos y elige la tecnología de túnel más adecuada para tu router.

Su punto fuerte es evidente: un una potente CPU y el firmware ASUSWRT optimizadoque ofrecerendimiento excepcional de WireGuard, lo que permite crear conexiones VPN de latencia ultrabaja, ideales para jugar, trabajar a distancia y ver contenidos en streaming en varios dispositivos a la vez.

Ventajas Contras ✅El AX11000 Wi-Fi 6 tribanda gestiona a la vez el tráfico de videojuegos, streaming y VPN. ✅ La CPU de cuatro núcleos a 2,0 GHz garantiza una velocidad elevada con WireGuard y OpenVPN. ✅ Los puertos de 10G y 2,5G son ideales para equipos de gama alta y configuraciones NAS. ✅ RangeBoost Plus mejora la cobertura en viviendas más grandes. ✅La aceleración de juegos y la calidad de servicio (QoS) reducen el retraso y la fluctuación de la señal en el juego online. ❌Su diseño imponente y agresivo, propio de los equipos para juegos, y su precio resultarán excesivos para los usuarios ocasionales, aunque los aficionados sacarán el máximo partido al hardware.

Veredicto final: Este producto es ideal para usuarios avanzados que buscan el El mejor router de ASUS con una rápida VPN WireGuard, funciones avanzadas para gamers y opciones de conexión por cable de varios gigabits, todo ello en un router de gama alta.

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5. ASUS RT-BE86U BE6800 [El mejor router VPN para NordVPN]

9.5

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Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 7 (802.11be) BE6800 Velocidad máxima Ancho de banda de doble banda de hasta 6.800 Mbps Grupos Banda dual (2,4 GHz + 5 GHz) con funcionamiento multienlace Área de cobertura Diseñado para viviendas de tamaño mediano a grande; ampliable mediante AiMesh Número de dispositivos compatibles Ideal para hogares con muchas personas y varios dispositivos Puertos 1× 10G WAN/LAN, 1× 2,5G WAN/LAN, varios puertos LAN de 1G, USB para conexión compartida 4G/5G Compatibilidad con protocolos VPN OpenVPN, WireGuard, IPSec, además de una sencilla configuración de NordVPN a través de VPN Fusion

The ASUS RT-BE86Ues elEl mejor router VPN para NordVPNporque esCPU de cuatro núcleos a 2,6 GHz y puerto de 10 G mantener las conexiones de NordLynx (WireGuard) a altas velocidades, incluso cuando se cifran varios dispositivos a la vez. Funciones de Wi-Fi 7 como Funcionamiento multienlace y 4096-QAM ayuda a mantener un rendimiento rápido y estable, lo que lo convierte en un el mejor router para streaming, la navegación y la transferencia de archivos.

Para más información Utiliza Guest Network Pro para crear un SSID específico de NordVPN y, así, mantener los dispositivos de competición en una red sin VPN cuando cada milisegundo cuenta.

Como uno de los mejores routers Wi-Fi 7, los puertos de 10 Gbps y 2,5 Gbps ofrecen conexiones por cable de baja latencia, mientras que la eficiencia del Wi-Fi 7 reduce la congestión, por lo que El tráfico de la VPN no afecta al ping durante los partidos o las descargas de gran tamaño.

Ventajas Contras ✅La velocidad del Wi-Fi 7 BE6800 permite disfrutar simultáneamente de streaming, videojuegos y conexiones de NordVPN. ✅ La CPU de cuatro núcleos a 2,6 GHz minimiza la pérdida de velocidad en NordLynx/WireGuard. ✅Puertos WAN/LAN de 10 G y 2,5 G: conexión a Internet y LAN multigigabit preparada para el futuro. ✅VPN Fusion simplifica el enrutamiento de NordVPN por dispositivo. ✅Guest Network Pro, con hasta cinco SSID, permite segmentar los dispositivos IoT, los de los niños y los que utilizan VPN. ❌Las funciones avanzadas y el hardware de varios gigabytes pueden ser más de lo que necesitan los usuarios ocasionales, aunque los usuarios avanzados disponen de un margen de rendimiento excelente.

Veredicto final: ASUS RT-BE86U es ideal para los seguidores de NordVPN que buscan el rápido rendimiento de NordLynx, velocidades de Wi-Fi 7 y un control detallado de la VPN por dispositivo en un único router preparado para el futuro.

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6. Synology RT6600ax [El mejor router VPN para Surfshark]

9.5

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Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 6 (802.11ax) AX6600 Velocidad máxima Ancho de banda combinado de hasta 6.600 Mbps Grupos Tribanda (2,4 GHz + doble banda de 5 GHz, con compatibilidad con 5,9 GHz) Área de cobertura Diseñado para hogares y pequeñas oficinas con seis antenas externas Número de dispositivos compatibles Diseñado para gestionar numerosos clientes simultáneos en múltiples redes Puertos 1× 2,5 GbE WAN/LAN, 3× 1 Gb LAN, 1× 1 Gb WAN, 1× USB 3.2 Gen 1 Compatibilidad con protocolos VPN VPN SSL de Synology, WebVPN, OpenVPN, L2TP/IPSec, SSTP, PPTP, conexión de sitio a sitio a través de VPN Plus

The Synology RT6600axes elEl mejor router VPN para Surfsharkporque esSynology Router Manager (SRM)hace queenrutamiento basado en políticas Es increíblemente sencillo. Puedes importar los perfiles OpenVPN de Surfshark y, a continuación, dirigir dispositivos específicos —como televisores, dispositivos de streaming o un portátil secundario— a través del túnel de Surfshark, mientras mantienes todo lo demás en una ruta directa.

Para más información Crea una red específica llamada «Surfshark» en SRM y, a continuación, arrastra a ella solo los dispositivos que necesiten desbloquear contenidos geográficos o para los que la privacidad sea fundamental, de modo que siempre utilicen Surfshark automáticamente.

Para jugar,Wi-Fi 6 y la banda ampliada de 5,9 GHz El espectro ofrece canales limpios de 80/160 MHz, lo que ayuda a mantener conexiones estables y de baja latencia incluso cuando hay un perfil de VPN de Surfshark activo en otros dispositivos. El puerto de 2,5 GbE es ideal para una conexión WAN de alta velocidad o para un ordenador de juegos con conexión por cable, lo que lo convierte en uno de los los mejores routers para gamerspor ahí.

Hasta 5 redes independientes con sus propios SSID, controles parentales, filtrado web y reglas de VPN —ideal para familias con un ritmo de vida ajetreado que desean contar con la cobertura de Surfshark en algunos dispositivos sin ralentizar la conexión de todo el hogar.

Ventajas Contras ✅El Wi-Fi 6 AX6600 de tres bandas garantiza una conexión rápida y fluida en hogares con múltiples dispositivos. ✅El SRM con enrutamiento basado en políticas facilita el control de Surfshark por dispositivo. ✅ La conexión WAN/LAN de 2,5 GbE es compatible con proveedores de Internet de alta velocidad y configuraciones NAS. ✅Hasta cinco redes aisladas protegen los dispositivos IoT y los de los invitados. ✅ VPN Plus ofrece sólidas opciones de acceso remoto y de conexión entre sedes. ❌La interfaz es más «profesional» que la de los routers domésticos habituales, pero los asistentes y el diseño sencillo del SRM facilitan su manejo.

Veredicto final: Synology RT6600ax es ideal para los usuarios de Surfshark que buscan un enrutamiento VPN sencillo por dispositivo, un excelente rendimiento con Wi-Fi 6 y potentes controles de red, todo ello en un único router flexible.

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7. NETGEAR Nighthawk RAXE500 [El mejor router VPN con Wi-Fi 6E]

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Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 6E (802.11ax) AXE11000 Velocidad máxima Ancho de banda combinado de hasta 10,8 Gbps Grupos Tribanda (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) Área de cobertura Hasta 325 m². Número de dispositivos compatibles Hasta 60 dispositivos Puertos 1× Ethernet de 2,5 G, 4× LAN de 1 G, USB Compatibilidad con protocolos VPN VPN integrada (OpenVPN) y paso de VPN

The NETGEAR Nighthawk RAXE500 es nuestra elección para el El mejor router VPN con Wi-Fi 6E porque combina un banda dedicada de 6 GHzcon unCPU de cuatro núcleos a 1,8 GHz, que ofrece la velocidad y la estabilidad que necesitan los hogares hiperconectados, incluso con una VPN siempre activa. El Wi-Fi AXE11000 de triple banda y las ocho antenas de alto rendimiento garantizan un rendimiento óptimo en todas las plantas.

Para más información Conecta tu PC o consola de videojuegos al puerto de 2,5 G y reserva la banda de 6 GHz solo para los dispositivos de alta prioridad, para que el tráfico de la VPN y el streaming familiar no disparen tu ping.

En lo que respecta a los videojuegos, el espectro libre de 6 GHz significa menor latencia y menos interferencias, mientras que el puerto Ethernet de 2,5 G ofrece a los ordenadores y consolas una conexión por cable de gran fiabilidad. Incluso cuando el cifrado VPN está activo para el teletrabajo o el streaming, OFDMA, MU-MIMO y QoS dinámica ayuda a mantener bajo control el ping y la pérdida de paquetes.

Para los jugadores que utilicen consolas o PC en las plantas superiores, combinar el RAXE500 con un modelo orientado al rendimiento de nuestra Los mejores repetidores WiFi para jugar Esta lista puede ayudar a mantener una baja latencia en los casos en que el cableado no sea viable.

Ventajas Contras ✅El Wi-Fi 6E con la banda de 6 GHz reduce la congestión en las aplicaciones sensibles a la latencia. ✅Con una cobertura de hasta 325 m², es ideal para viviendas grandes o de varias plantas. ✅ Los puertos de 2,5 G + 1 G son compatibles con proveedores de Internet de alta velocidad y configuraciones de juegos por cable. ✅Las opciones de NETGEAR Armor y VPN refuerzan la seguridad de toda la casa. ✅OFDMA, MU-MIMO y QoS garantizan un funcionamiento fluido de la VPN, los videojuegos y el streaming al mismo tiempo. ❌Los precios y las prestaciones de la versión Premium están pensados para usuarios avanzados, aunque las familias numerosas obtienen una excelente relación calidad-precio a largo plazo.

Veredicto final: NETGEAR Nighthawk RAXE500 Es ideal para cualquiera que desee una amplia cobertura Wi-Fi 6E, puertos multigigabit de alta velocidad y compatibilidad con VPN fiable para que una vivienda grande sea rápida, segura y esté preparada para el streaming y los videojuegos intensivos.

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8. GL.iNet GL-MT6000 [El mejor router VPN con Wi-Fi 6]

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Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 6 (802.11ax) AX6000 Velocidad máxima Hasta ~6 Gbps (1148 Mbps en 2,4 GHz + 4804 Mbps en 5 GHz) Grupos Banda dual (2,4 GHz + 5 GHz) Área de cobertura Diseñado para viviendas de tamaño mediano a grande con 4 antenas exteriores Número de dispositivos compatibles Compatible con más de 100 dispositivos conectados Puertos 2 puertos WAN/LAN de 2,5 G, 4 puertos LAN de 1 G, 1 puerto USB 3.0 Compatibilidad con protocolos VPN WireGuard, OpenVPN (con DCO), enrutamiento por políticas en OpenWrt

The GL.iNet GL-MT6000 (Flint 2)es nuestroEl mejor router VPN con Wi-Fi 6 porque combina Wi-Fi AX6000con unCPU de cuatro núcleos a 2,0 GHz and dos puertos de 2,5 G, ofreciendo algunos de los las velocidades de VPN para consumidores más rápidas del mercado – hasta unos 900 Mbps con WireGuard y unos 880 Mbps con OpenVPN DCO.

Para más información Utiliza el enrutamiento por políticas para que solo los dispositivos confidenciales (como tu portátil del trabajo) se conecten a través de WireGuard, dejando que los ordenadores para juegos sigan las rutas directas cuando necesites el ping más bajo posible.

Para los videojuegos, la conexión Wi-Fi 6 de 8 flujos y los puertos multigigabit garantizan baja latencia y conexiones estables, incluso cuando hay un túnel WireGuard de gran volumen en funcionamiento para toda la casa. Las funciones de Multi-WAN, conmutación por error y equilibrio de carga ayudan a mantener ping estable y ancho de banda si una conexión empieza a fallar.

Ventajas Contras ✅WireGuard con velocidades de hasta unos 900 Mbps y OpenVPN muy rápido para un uso intensivo de la VPN. ✅Dos puertos de 2,5 G que garantizan la compatibilidad futura de las configuraciones WAN y LAN multigigabit. ✅El Wi-Fi 6 AX6000 permite reproducir contenido en 4K, jugar y realizar llamadas al mismo tiempo. ✅Firmware OpenWrt 23.05 con enrutamiento por políticas avanzado y controles de cortafuegos. ✅AdGuard Home permite bloquear anuncios y rastreadores en toda la red. ❌Las funciones para usuarios avanzados y la interfaz de OpenWrt pueden parecer complicadas al principio, aunque el panel de administración de GL.iNet facilita mucho las tareas habituales en comparación con el OpenWrt de serie.

Veredicto final: GL.iNet GL-MT6000 es ideal para usuarios que buscan velocidades de VPN de primera categoría, dos puertos de 2,5 G y una personalización avanzada de OpenWrt, sin sacrificar el rendimiento de Wi-Fi 6 para los videojuegos y el streaming.

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9. GL.iNet GL-MT3000 [El mejor router VPN portátil]

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Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 6 (802.11ax) AX3000 Velocidad máxima Hasta 3.000 Mbps en total (banda dual) Grupos Banda dual (2,4 GHz + 5 GHz) Área de cobertura Habitaciones de hotel, apartamentos y pequeñas oficinas Número de dispositivos compatibles Ideal para varios ordenadores portátiles, teléfonos y consolas cuando estás de viaje Puertos 2 puertos Ethernet de 2,5 G, 1 puerto USB-C para alimentación y datos Compatibilidad con protocolos VPN WireGuard y OpenVPN preinstalados, además de enrutamiento basado en políticas

The GL.iNet GL-MT3000es elel mejor router VPN portátil porque aprieta Rendimiento de Wi-Fi 6 AX3000 y una completa compatibilidad con VPN en un dispositivo compacto y fácil de llevar de viaje. Está diseñado para conectarse a la red wifi de un hotel o de un lugar público, creando tu propia burbuja cifrada para todos tus dispositivos con una configuración mínima.

Para más información Guarda varios perfiles de VPN (para Surfshark, NordVPN, etc.) y cambia entre ellos desde el panel web según necesites velocidad, acceso a servicios de streaming o mayor privacidad.

Para jugar sobre la marcha —piensa en juegos en la nube en un portátil, una consola portátil o una consola de sobremesa—, los dos puertos Ethernet de 2,5 G y la conexión Wi-Fi 6 ayudan a mantener latencia estable y ancho de banda constante, incluso cuando hay un túnel de WireGuard activo. Si quieres comparar WireGuard con otras opciones, consulta nuestra guía sobre el mejor protocolo de VPN para juegos antes de decidirte por una configuración.

Ventajas Contras ✅Dispositivo Wi-Fi 6 AX3000 portátil, ideal para viajes y configuraciones temporales. ✅WireGuard/OpenVPN preinstalados para crear túneles rápidos y seguros. ✅Dos puertos Ethernet de 2,5 G para conexiones por cable rápidas con ordenadores portátiles o consolas. ✅Los modos repetidor y WISP facilitan la conexión a redes Wi-Fi en hoteles y espacios públicos. ✅El enrutamiento por políticas te permite elegir qué dispositivos utilizan la VPN. ❌Está pensado para viajeros y espacios reducidos, por lo que no sustituye por completo a un router doméstico potente en casas grandes.

Veredicto final: GL.iNet GL-MT3000 es ideal para viajeros y nómadas digitales que buscan una conexión Wi-Fi 6 portátil, controles de VPN sencillos y una seguridad fiable allá donde se conecten.

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10. Deeper Connect Mini [El mejor router VPN descentralizado «plug-and-play»]

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Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar N/A – se conecta al router que ya tienes Velocidad máxima Ancho de banda de hasta 1 Gbps Grupos Utiliza las bandas de Wi-Fi de tu router actual Área de cobertura Cubre la misma zona que tu router principal Número de dispositivos compatibles Protección integral de la red para todos los dispositivos conectados Puertos 2 puertos Gigabit Ethernet, 1 puerto USB-C con alimentación Compatibilidad con protocolos VPN VPN descentralizada (DPN) con enrutamiento permanente

The Deeper Connect Mini destaca como el el mejor router VPN descentralizado «plug-and-play» porque no funciona como una VPN tradicional. En su lugar, utiliza DPN (Red privada descentralizada) tecnología para dirigir el tráfico a través de una red distribuida, lo que te permite privacidad permanente, bloqueo de anuncios y protección contra amenazas sin suscripciones ni instalación de aplicaciones.

Para más información Úsalo como «filtro de seguridad» delante del router de tu casa y llévatelo contigo cuando viajes para proteger el tráfico de la red del hotel o del alojamiento de alquiler exactamente de la misma manera.

Solo tienes que colocarlo entre el módem y el router, y empezará a protegerte de inmediato todos los dispositivos de tu red – consolas, ordenadores, televisores inteligentes y teléfonos – con hasta Ancho de banda de 1 Gbps. En lo que respecta a los videojuegos, eso significa una latencia adicional mínima sin dejar de beneficiarse del enrutamiento cifrado y del bloqueo integrado de dominios maliciosos que pueden provocar picos de retraso o desconexiones.

Ventajas Contras ✅VPN de por vida sin suscripción: sin cuotas mensuales. ✅Configuración en línea «plug-and-play» sin necesidad de aplicaciones de cliente. ✅Una velocidad de hasta 1 Gbps es suficiente para la mayoría de las conexiones domésticas. ✅Bloqueo de anuncios y protección contra amenazas integrados para una navegación más limpia y segura. ✅Su diseño compacto y portátil lo hace ideal tanto para el hogar como para viajar. ❌Utiliza su propio modelo DPN en lugar de una aplicación VPN tradicional, lo que puede resultar poco familiar para los usuarios que desean tener un control total sobre las ubicaciones de salida.

Veredicto final: Deeper Connect Mini es ideal para usuarios que buscan privacidad en toda la casa sin tener que preocuparse de nada, bloqueo de anuncios y enrutamiento descentralizado, sin cuotas periódicas ni configuraciones complejas.

★ El mejor router VPN descentralizado «plug-and-play» Deeper Connect Mini Cómpralo en Amazon

11. TP-Link Omada ER7412-M2 [El mejor router VPN profesional]

8.5

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Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar N/A – pasarela profesional solo por cable Velocidad máxima Ancho de banda de hasta varios gigabits a través de puertos de 2,5 G y Gigabit Grupos Para uso con puntos de acceso Wi-Fi independientes Área de cobertura Depende de los puntos de acceso y los conmutadores conectados Número de dispositivos compatibles Diseñado para redes domésticas avanzadas y redes de pequeñas empresas con gran densidad de usuarios Puertos 2 puertos WAN/LAN de 2,5 G, 8 puertos WAN/LAN RJ45 de 1 G, 2 puertos SFP de 1 G Compatibilidad con protocolos VPN SSL, IPSec, GRE, WireGuard, PPTP, L2TP, OpenVPN

The TP-Link Omada ER7412-M2es elel mejor router VPN profesional en esta lista porque aporta opciones de enrutamiento, seguridad y VPN de nivel empresarial en un dispositivo compacto gestionado por Omada. Con 2 puertos WAN/LAN de 2,5 Gbps y hasta 11 enlaces WAN con equilibrio de carga, está diseñado para redes que no pueden permitirse tiempos de inactividad ni túneles inestables.

Para más información Coloca tus ordenadores y consolas de videojuegos en una VLAN dedicada con reglas de QoS de alta prioridad, mientras que rediriges los dispositivos de oficina y de IoT a través de perfiles de VPN y de seguridad más estrictos.

Para hogares de gamers o pequeñas salas de e-sports, el ER7412-M2 Conmutación por error en redes WAN múltiples y calidad de servicio (QoS) mediante DPI ayuda a mantener una latencia predecible incluso cuando se producen picos en las copias de seguridad, las cámaras o el tráfico de invitados. Puedes mantener las VLAN de juegos en rutas priorizadas, mientras que el tráfico de VPN y los dispositivos de trabajo permanecen encriptados sin que el ping se vea afectado.

Ventajas Contras ✅Dos puertos WAN/LAN de 2,5 G para redes troncales de fibra óptica o LAN de alta velocidad. ✅Hasta 11 enlaces WAN con equilibrio de carga para una redundancia sólida. ✅Amplia compatibilidad con VPN, incluyendo WireGuard, IPSec, OpenVPN y otras. ✅Infraestructura de seguridad avanzada con protección contra DoS/DDoS, DPI, IPS/IDS y filtrado. ✅Integración completa con Omada SDN para una gestión centralizada y basada en la nube. ❌La configuración resulta excesiva para instalaciones domésticas sencillas, aunque es ideal para usuarios que buscan un control de nivel profesional y margen de crecimiento.

Veredicto final: TP-Link Omada ER7412-M2 es la opción ideal si buscas una VPN de nivel empresarial, seguridad y control de la red WAN para un laboratorio doméstico exigente o una red de pequeña empresa.

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¿Qué es un router VPN?

So ¿Qué es, al fin y al cabo, un router VPN?¿Qué es un router VPN? Un router VPN es un router que tiene un cliente VPN integrado o que está configurado para conectarse a un servicio VPN a nivel de red. En lugar de ejecutar una aplicación VPN en cada dispositivo, el El propio router se conecta directamente a un servidor VPN, por lo que todos los dispositivos que se conecten a tu red Wi-Fi —teléfonos, ordenadores portátiles, consolas, televisores inteligentes e incluso dispositivos IoT— utilizan automáticamente ese túnel cifrado.

Así es como funciona en la práctica: el router establece una conexión segura con tu proveedor de VPN y, a continuación, cifra todo el tráfico que sale de tu red doméstica antes de llegar a Internet. Los datos entrantes vuelven a pasar por el túnel VPN y el router los descifra, por lo que los dispositivos solo ven una conexión normal.

Dado que la VPN se ejecuta en la puerta de enlace, Los usuarios no tienen que instalar las aplicaciones de VPN una por una, lo cual resulta especialmente útil para dispositivos que no admiten software de VPN de forma nativa, como muchos televisores y consolas de videojuegos. Si solo quieres protección en tu ordenador o consola, en lugar de en toda la red, quizá te resulte más sencillo optar por una aplicación de alguno de los proveedores de nuestra la mejor VPN para jugarguía.

Mi veredicto general

The el mejor router VPN Depende de lo que más te importe: velocidad pura, flexibilidad de la VPN, facilidad de uso o controles de nivel profesional. Cada router de esta lista aporta algo diferente, por lo que la elección adecuada depende de tu configuración, no de las especificaciones técnicas.

La mayoría de los usuarios particulares que buscan una opción rápida y sencilla para empezar debería fijarse en ASUS RT-BE58U – Combina el rendimiento de Wi-Fi 7 con las potentes funciones de VPN de ASUSWRT para proteger todo el hogar.

debería fijarse en – Combina el rendimiento de Wi-Fi 7 con las potentes funciones de VPN de ASUSWRT para proteger todo el hogar. Compradores que se preocupan por el presupuesto quienes sigan deseando un control adecuado de la VPN, lo mejor es que TP-Link ER605 V2 , que añade funciones de red WAN múltiple y VPN de nivel empresarial a cualquier configuración Wi-Fi ya existente.

quienes sigan deseando un control adecuado de la VPN, lo mejor es que , que añade funciones de red WAN múltiple y VPN de nivel empresarial a cualquier configuración Wi-Fi ya existente. Jugadores competitivos quienes necesiten túneles WireGuard de baja latencia deberían considerar la ASUS ROG Rapture GT-AX11000 Pro por su calidad de servicio (QoS) para juegos, sus puertos multigigabit y su potente CPU.

quienes necesiten túneles WireGuard de baja latencia deberían considerar la por su calidad de servicio (QoS) para juegos, sus puertos multigigabit y su potente CPU. Fans de NordVPN quienes quieran sacar el máximo partido a NordLynx obtendrán los mejores resultados con el ASUS RT-BE86U.

¿Aún tienes dudas? Empieza por hacer una lista de lo que no te puedes perder: compatibilidad integrada con VPN, velocidad apta para juegos o un firmware fácil de manejar. Una vez que sepas qué es lo más importante, te resultará fácil encontrar el router adecuado, y notarás la diferencia cada vez que te conectes.

Preguntas frecuentes