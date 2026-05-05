Las mejores VPN sin retrasos de 2026: 7 opciones probadas en velocidad para un ping bajo y una experiencia de juego sin retrasos

El mejor rendimiento de una VPN sin retrasos se refleja en el gráfico de ping, no en una página de características. En los juegos competitivos, un enrutamiento fluido y una baja latencia son más importantes que cualquier otra cosa. Si una VPN introduce fluctuaciones o picos aleatorios bajo carga, queda descartada.

Realicé pruebas de velocidad y ping en varias ubicaciones y durante las horas de mayor tráfico para comprobar qué proveedores ofrecen un rendimiento óptimo en los juegos competitivos. Las opciones que te presento a continuación mantuvieron una latencia baja y un rendimiento constante.

Nuestras mejores recomendaciones de VPN sin retrasos: los mejores servicios que superan al resto

Tras descartar a los proveedores que se colapsaban bajo carga, limitaban la velocidad o no mantenían un enrutamiento estable, tres destacaron sobre los demás. Estos ofrecieron un ping bajo de forma constante, una seguridad sólida y un rendimiento impecable durante las pruebas reales de videojuegos:

NordVPN – La mejor VPN sin retrasos en general. Excelentes resultados de baja latencia, infraestructura de 10 Gbps en más de 130 países, datos ilimitados y una de las implementaciones basadas en WireGuard más estables para jugar. ExpressVPN – Una VPN premium sin retrasos, con un enrutamiento siempre estable, una sólida protección contra ataques DDoS y un rendimiento fiable en todos sus servidores de todo el mundo. Proton VPN – En mis pruebas prácticas, Proton VPN ofreció buenas velocidades y conexiones estables, sobre todo en los servidores cercanos.

Los tres mantuvieron una latencia baja y conexiones estables durante las horas punta. Si lo que buscas es una experiencia de juego fluida, estas son las opciones más seguras antes de analizar el top 7 completo.

Las 7 mejores VPN sin retrasos para jugar (opciones para todos los bolsillos)

Si estás buscando la mejor VPN sin retrasos, aquí tienes una selección. He comprobado los pings, el enrutamiento y el rendimiento real en el juego cuando los servidores están saturados. Estas son las siete que no han sufrido picos, restricciones ni fallos en mitad de una partida. He detallado las cifras, las ventajas e inconvenientes, y para qué tipo de usuario es más adecuada cada una.

1. NordVPN [La mejor VPN sin retrasos para jugar]

Característica Detalles Servidores Más de 9 000 servidores en más de 100 países Velocidad Una media de 850-950 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps (600-800 Mbps en ubicaciones lejanas) Conexiones simultáneas Hasta 10 dispositivos Protocolos NordLynx (basado en WireGuard), OpenVPN, IKEv2/IPSec, NordWhisper (protocolo de red restringido) Seguridad Cifrado AES-256/ChaCha20, interruptor de seguridad, Threat Protection Pro, supervisión de la dark web, autenticación multifactorial (MFA), doble VPN Rendimiento en juegos Velocidades regionales cercanas al gigabit, servidores de 10 Gbps, limitación mínima del ancho de banda, aumento del ping de entre 3 y 6 ms en los servidores cercanos Precio de salida 2,99 $ al mes (plan de 2 años)

En una conexión de fibra de 1 Gbps con un ping de referencia de 9 ms, NordVPN aumento de la latencia a entre 13 y 16 ms en los servidores cercanos. Se trata de un aumento de entre 4 y 7 ms, lo cual está perfectamente dentro de mi margen de tolerancia para el juego competitivo. A lo largo de varias sesiones en horas punta, la fluctuación osciló entre 1 y 3 ms, con breves picos ocasionales de unos 20 ms; nada que se mantuviera en el tiempo ni que afectara al resultado de la partida.

Las rutas de larga distancia (de EE. UU. a Asia) registraron un promedio de entre 145 y 170 ms, dependiendo del emparejamiento de ciudades, lo que se ajusta a los límites de distancia física. Y lo que es más importante, el enrutamiento fue constante. No registré pérdida de paquetes durante las pruebas, y la latencia no fluctuó de forma impredecible durante la sesión.

NordLynx marca la diferencia en este aspecto. El tiempo de conexión fue, de media, de entre 1 y 2 segundos, y el cambio de servidor no provocó caídas apreciables ni bucles de reconexión. Si estás buscando el la mejor VPN Si buscas una experiencia de juego estable y sin retrasos, esta es la opción ideal.

Ventajas Contras ✅ Aumento medio del ping de 3 a 6 ms a nivel local ✅ Enrutamiento estable durante las horas punta ✅ Servidores de 10 Gbps en las principales regiones ✅ Reconexión rápida y cambio de servidor ✅ Infraestructura sin registros y auditada ❌ Iniciar sesión a través del navegador acaba resultando pesado al cabo de un tiempo

Veredicto final: Si quieres la mejor VPN sin retrasos y con un rendimiento de baja latencia demostrable, NordVPN ofreció los resultados más consistentes en mis pruebas. Mantiene un ping bajo, un enrutamiento limpio y un rendimiento predecible incluso bajo carga. Amplia gama de plataformas.

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2. ExpressVPN [La mejor VPN sin retrasos y con pings estables]

Característica Detalles Servidores Más de 3000 servidores en más de 100 países Velocidad Una media de 800-900 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps (550-750 Mbps en ubicaciones lejanas) Conexiones simultáneas Hasta 14 dispositivos Protocolos Lightway (propietario), OpenVPN, IKEv2/IPSec Seguridad Cifrado AES-256, función de desconexión automática «Network Lock», gestor de amenazas, túnel dividido Rendimiento en juegos Excelente con el protocolo Lightway, enrutamiento preciso, gran ancho de banda, aumento del ping local de 4 a 8 ms Precio de salida 3,49 $ al mes (plan de 28 meses)

En mi conexión de fibra de 1 Gbps con un ping de referencia de 9 ms, ExpressVPN aumentó la latencia a unos 13-17 ms en los nodos cercanos – un aumento de entre 4 y 8 ms aproximadamente. Eso lo convierte en uno de los las mejores VPN para jugar en general. Durante mis pruebas de esfuerzo prolongadas, La fluctuación se mantuvo principalmente entre 1 y 3 ms con algunas subidas puntuales y esporádicas hasta los 20 °C.

En rutas largas (EE. UU. <> Asia), observé valores medios de entre 148 y 175 ms, Dependiendo de la conexión entre las ubicaciones, nada inusual para distancias transcontinentales. La entrega de paquetes fue fluida y no observé ninguna caída apreciable durante la sesión.

De ExpressVPN El protocolo Lightway demostró ser fiable. Los apretones de manos fueron breves (entre 1 y 2 segundos), y cambiar de servidor no interrumpía la partida ni obligaba a volver a conectarse. La estabilidad de la conexión (especialmente en Europa, Norteamérica y la región Asia-Pacífico) fue excelente, lo que marca una gran diferencia si se cambia de región con frecuencia.

Ventajas Contras ✅ Latencia uniforme en todas las regiones ✅ Trayectoria limpia con picos mínimos ✅ Rendimiento fiable de Lightway ✅ Servidores con un alto nivel de privacidad y que solo utilizan memoria RAM ❌ Precios ligeramente más altos

Veredicto final: ExpressVPN No es la más barata, pero es una de las mejores opciones de VPN sin retrasos si cambias a menudo de región y te importa mantener un rendimiento constante en todas partes. Ofrece aumentos mínimos en el ping, un enrutamiento limpio y un gran ancho de banda incluso bajo carga.

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3. Proton VPN [La mejor VPN sin retrasos para jugadores que priorizan la privacidad]

Característica Detalles Servidores Más de 15 000 servidores en más de 100 países Velocidad Una media de 700-850 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps (450-650 Mbps en ubicaciones lejanas) Conexiones simultáneas Hasta 10 dispositivos Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec, Stealth (protocolo de ofuscación) Seguridad Cifrado AES-256/ChaCha20, interruptor de seguridad, bloqueador de anuncios y malware NetShield, Secure Core, Tor sobre VPN Rendimiento en juegos Buenas velocidades regionales gracias a la tecnología de optimización VPN Accelerator Precio de salida 2,99 $ al mes (plan de 2 años)

En mis pruebas prácticas, Proton VPN ofrecía buenas velocidades y conexiones estables, sobre todo en los servidores cercanos. Con un ping de referencia de 9 ms, el rango de latencia realista rondaba los 15-20 ms a nivel local, un Un aumento de 6-11 ms en comparación con mi conexión sin procesar.

La fluctuación se mantuvo entre 2 y 5 ms aproximadamente durante las horas punta en mis sesiones, con picos ocasionales de unos 25 minutos cuando el recorrido se alargaba. Las rutas de larga distancia (Europa <> EE. UU./Asia) tuvieron una longitud media de entre 160 y 185 mNo es lo ideal para los deportes electrónicos de alto nivel, pero se puede jugar perfectamente en la mayoría de los juegos en línea.

ProtonEl acelerador y la infraestructura de 10 Gbps de la empresa ofrecen un rendimiento estable en todas las regiones. El tiempo medio de reconectarse tras un cambio de servidor fue de unos 2 segundos, lo cual es un buen resultado.

Además, es una de las VPN que más se preocupa por la privacidad, con jurisdicción suiza y una política de no registro de registros irrefutable y probada ante los tribunales. Para más información al respecto, consulta mi artículo completo «Is Proton VPNSeguroGuía «».

Ventajas Contras ✅ Buen rendimiento con un ping bajo para juegos ocasionales o de nivel medio ✅ Amplia red mundial de servidores ✅ Velocidades estables con WireGuard ✅ Privacidad garantizada ❌ El aumento de la latencia es mayor que en mis dos opciones favoritas

Veredicto final: Proton VPN es, sin duda, la mejor VPN sin retrasos en cuanto a privacidad, y cumple todos los requisitos para ofrecer un rendimiento sólido y fiable tanto en el juego online diario como en los títulos menos sensibles a la latencia.

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4. CyberGhost VPN [La mejor VPN sin retrasos para jugadores ocasionales y streaming]

Característica Detalles Servidores Más de 11 000 servidores en 100 países Velocidad Alrededor de 300 Mbps de media Conexiones simultáneas Hasta 7 dispositivos Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Seguridad Cifrado AES-256, interruptor de seguridad, bloqueador de anuncios y rastreadores, política de no registro de datos Rendimiento en juegos Velocidades regionales estables con servidores optimizados para el streaming y los videojuegos Precio de salida 2,03 $ al mes (plan de 2 años)

En mis pruebas prácticas, CyberGhost VPN ofreció velocidades constantes y conexiones fiables, sobre todo en los servidores cercanos. Con un ping de referencia de 10 ms, solía registrar una latencia de entre 16 y 22 ms a nivel local, lo que supone un aumento de entre 6 y 12 ms en comparación con mi conexión sin filtrar.

La fluctuación se mantuvo bastante estable, en torno a los 3-6 ms, durante la mayor parte de las sesiones, aunque sí que noté picos ocasionales de unos 20 ms durante las horas punta. En las conexiones de larga distancia (Europa <> EE. UU./Asia), la latencia se situó de media entre 150 y 180 ms. No es lo ideal para los deportes electrónicos altamente competitivos, pero está perfectamente bien para partidas multijugador ocasionales y juegos cooperativos.

CyberGhostLos servidores optimizados de [nombre de la empresa] ayudan a mantener un rendimiento constante, y en mis pruebas el cambio entre servidores solía tardar entre 2 y 3 segundos. Aunque no cuenta con tecnología avanzada de aceleración para juegos, Su amplia red de servidores contribuye a reducir la congestión y a mantener conexiones estables.

También es una opción muy recomendable en materia de privacidad, ya que se rige por la legislación rumana y cuenta con una estricta política de no registro de datos. Aunque no está tan centrada en la privacidad como algunos de sus competidores, ofrece una sólida protección para el uso diario.

Ventajas Contras ✅ Rendimiento estable con un ping bajo para jugar de forma ocasional ✅ Una amplia red de servidores reduce la congestión ✅ Aplicaciones fáciles de usar con servidores optimizados ✅ Velocidades estables con WireGuard ❌ No es ideal para juegos ultracompetitivos ❌ Menos funciones avanzadas de optimización para juegos

Veredicto final:CyberGhost VPN es una VPN fiable y sin retrasos ideal para jugadores ocasionales, que ofrece velocidades estables, aplicaciones fáciles de usar y servidores optimizados, lo que la convierte en una opción perfecta para jugar y ver contenidos en streaming a diario.

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5. Acceso privado a Internet [La mejor VPN sin retrasos para jugadores que buscan personalización]

Característica Detalles Servidores Más de 35 000 servidores en 91 países Velocidad Alrededor de 220 Mbps de media Conexiones simultáneas Conexiones simultáneas ilimitadas Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Seguridad Cifrado AES-256/ChaCha20, función de desconexión automática, bloqueador de anuncios y malware MACE, política de no registro de datos (demostrada ante los tribunales) Rendimiento en juegos Conexiones estables de baja latencia con gran capacidad de configuración y reenvío de puertos Precio de salida 2,03 $ al mes (plan de 2 años y 3 meses)

En mis pruebas prácticas, Acceso privado a Internet ofreció un rendimiento sólido y constante, sobre todo en los servidores cercanos. Con un ping de referencia de entre 9 y 11 ms, solía registrar una latencia de entre 14 y 20 ms a nivel local, lo que supone un aumento de entre 5 y 10 ms aproximadamente, lo cual es perfectamente aceptable para la mayoría de los juegos en línea.

En las rutas de larga distancia, la latencia osciló entre 150 y 180 ms. Aunque eso no es lo ideal para los deportes electrónicos de alto nivel, sigue siendo lo suficientemente fluido para la gran mayoría de los juegos multijugador.

PIAEl rendimiento de este servicio se ve respaldado por su amplia red de servidores y la compatibilidad con WireGuard, con velocidades registradas que alcanzan unos 620 Mbps y una latencia de tan solo unos 24 ms en las pruebas. El cambio de servidor es rápido (normalmente unos 2 segundos), y funciones como el reenvío de puertos y el ajuste de protocolos ofrecen a los usuarios avanzados un mayor control sobre la latencia y la estabilidad de la conexión.

Además, es una de las VPN que más garantizan la privacidad del mercado, con una política de no conservación de registros que ha sido verificada judicialmente en múltiples ocasiones. Si a esto le sumamos las conexiones simultáneas ilimitadas, resulta una opción muy interesante para los jugadores que utilizan varios dispositivos o configuraciones compartidas.

Ventajas Contras ✅ Baja latencia en servidores cercanos ✅ Una amplia red de servidores reduce la congestión ✅ Conexiones simultáneas ilimitadas ✅ Ajustes altamente personalizables (ideales para usuarios avanzados) ✅ Política de no registro de datos contrastada ❌ Las velocidades no son tan altas como las de los principales competidores ❌ La interfaz puede resultar compleja para los principiantes

Veredicto final:Acceso privado a Internet es una VPN fiable y sin retrasos para los jugadores que buscan control y flexibilidad. Aunque no es la VPN más rápida del mercado, su rendimiento estable, su amplia red de servidores y sus amplias opciones de personalización la convierten en una opción ideal para disfrutar de una experiencia de juego fluida y con baja latencia.

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6. Surfshark [La VPN con la mejor relación calidad-precio y sin retrasos para jugar]

Característica Detalles Servidores Más de 4.500 servidores en 100 países Velocidad Una media de 750-900 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps (500-700 Mbps en ubicaciones lejanas) Conexiones simultáneas Número ilimitado de dispositivos Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec Seguridad Cifrado AES-256/ChaCha20, interruptor de seguridad, bloqueador de anuncios CleanWeb, Dynamic MultiHop, modo de camuflaje Rendimiento en juegos Excelentes velocidades con servidores de 10 Gbps, servidores experimentales de 100 Gbps en Ámsterdam y un aumento del ping de entre 5 y 9 ms a nivel local Precio de salida 1,99 $ al mes (plan de 2 años)

En la misma línea de fibra de 1 Gbps con un tiempo de referencia de 9 ms, Surfshark aumentó la latencia a entre 14 y 18 ms en los servidores cercanos. Eso supone un Aumento de 5 a 9 ms – ligeramente superior a NordVPN, pero aún dentro de los límites de tolerancia aceptables. Durante las pruebas realizadas en las horas punta de la tarde, la fluctuación osciló entre 2 y 4 ms, con breves picos ocasionales hasta alcanzar los 25 °C.

Las rutas de larga distancia (de EE. UU. a Asia) registraron una media de entre 150 y 180 ms, dependiendo de la conexión entre dispositivos. La velocidad se mantuvo estable y no sufrí ninguna pérdida de paquetes durante el juego. El enrutamiento no fue tan preciso como NordVPN, pero se mantuvo constante en todas las sesiones.

WireGuard es donde Surfshark ofrece los mejores resultados.Los tiempos de conexión se mantuvieron entre 2 y 4 segundos, y el cambio de servidor se realizó sin problemas. También es el la mejor VPN para varios dispositivos ya que con una sola suscripción tienes acceso a todos ellos.

Ventajas Contras ✅ Aumento medio del ping local de entre 5 y 9 ms ✅ Conexiones simultáneas ilimitadas ✅ Altas velocidades con WireGuard ✅ Servidores de alta capacidad en las principales regiones ✅ Precios asequibles a largo plazo ❌ Una variación de la latencia ligeramente superior a la de NordVPN

Veredicto final: Si buscas la mejor VPN sin retrasos y tienes un presupuesto ajustado, Surfshark es la mejor opción en cuanto a relación calidad-precio. Es rápido, lo suficientemente estable para juegos competitivos y admite múltiples dispositivos sin coste adicional. No es tan preciso como NordVPN, pero casi, y mucho más barato a largo plazo.

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7. VeePN [VPN económica y sin retrasos para jugar ocasionalmente a juegos regionales]

Característica Detalles Servidores Más de 2600 servidores en más de 80 países Velocidad ~600–750 Mbps de media a corta distancia con una conexión de 1 Gbps (350–550 Mbps a larga distancia) Conexiones simultáneas Hasta 10 dispositivos Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Seguridad Cifrado AES-256/ChaCha20, función de desconexión automática, política de no registro de datos Rendimiento en juegos Buenas velocidades en la zona, velocidades moderadas en ubicaciones lejanas, aumento del ping local de unos 9-15 ms Precio de salida 1,99 $ al mes (plan de 2 años)

Con mi conexión de fibra de 1 Gbps y un ping de referencia de 9 ms, VeePN redujo la latencia en los servidores cercanos a un intervalo de entre 18 y 24 ms, lo que supone un Pico de 9–15 ms. Eso es notablemente más alto que NordVPN, Surfshark, yExpressVPN – lo suficiente como para que notes la diferencia en los partidos más reñidos.

La fluctuación durante las sesiones en horas punta se situó entre 4 y 8 ms, y en ocasiones se registraron breves picos que superaban los 30 ms en rutas menos óptimas. Las conexiones de larga distancia (por ejemplo, UE <> EE. UU./Asia) se situaron en el rango de 185 a 220 ms. Para obtener un enrutamiento óptimo, lee mi guía completa sobre Cómo cambiar la ubicación de la VPN.

Las pruebas de velocidad mostraron aproximadamente 600-750 Mbps en servidores cercanos y entre 350 y 550 Mbps en los más lejanos; siguen siendo utilizables, pero más lentos que las demás VPN probadas. El cambio de servidor tardaba entre 5 y 7 segundos, y algunos intentos de reconexión presentaban un retraso ligeramente mayor cuando había mucha carga.

Ventajas Contras ✅ Funciona de forma fiable para juegos ocasionales y uso general ✅ La compatibilidad con WireGuard mejora el rendimiento en la zona ✅ Hasta 10 conexiones simultáneas ✅ Precios muy competitivos ❌ Aumento notable de la latencia en comparación con las mejores opciones ❌ Menor velocidad en llamadas de larga distancia

Veredicto final: VeePN No es la mejor VPN sin retrasos para los juegos competitivos: el aumento de la latencia y el mayor jitter la sitúan un paso por detrás de las demás opciones que se mencionan aquí. Pero si tienes un presupuesto ajustado y solo buscas un rendimiento que te permita jugar, ofrece una buena relación calidad-precio.

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Factores clave a tener en cuenta a la hora de elegir la mejor VPN sin retrasos para disfrutar de una mayor velocidad en Internet

La mejor VPN sin retrasos debe mantener un ping estable, evitar picos de fluctuación y mantenerse estable incluso cuando los servidores están saturados. La velocidad bruta no es suficiente en este caso.

Esto es lo que debes tener en cuenta antes de elegir uno.

Velocidad y latencia: qué es lo que realmente afecta a tu ping

La latencia es más importante que la velocidad bruta en Mbps. Ella mejor VPN paraWarzone No es necesario que alcance los 950 Mbps, pero sí que el enrutamiento sea fluido y la variación del ping sea mínima.

WireGuard y NordLynx superan sistemáticamente a OpenVPN. Se conectan más rápido, se recuperan antes si se cae el túnel y, por lo general, añaden menos milisegundos a tu tiempo de respuesta habitual. En mis pruebas, la diferencia entre los protocolos solía ser de entre 3 y 6 ms a nivel local, lo cual es suficiente para notarse en partidas competitivas.

El tiempo de conexión también es importante. Una VPN que tarda entre 5 y 6 segundos en volver a conectarse durante una sesión resulta molesta. Las mejores opciones que te presentamos aquí se reconectan en unos 1 o 2 segundos.

Si estás probando cosas como el mejor servidor VPN sin retrasos para salas de bots, sigue siendo fundamental contar con una latencia baja y estable. Un ping artificialmente alto no sirve de nada si el enrutamiento es irregular.

Tamaño de la red de servidores: todo depende de la distancia

Un ping alto suele deberse a un problema de distancia. Cuanto más lejos estés del servidor VPN (y del servidor del juego), peor será tu latencia.

Las redes amplias son útiles porque te ofrecen más opciones. Cuantas más ciudades haya, mayores serán las posibilidades de encontrar una que esté físicamente cerca tanto de ti como del centro de datos del juego. Ahí es donde destacan los mejores servidores VPN sin retrasos: no solo por su gran número, sino que… infraestructuras estratégicamente ubicadas en regiones clave como Estados Unidos y Europa.

La congestión es el otro factor. Una VPN con nodos sobrecargados se colapsará en las horas de mayor tráfico. Los servidores de alta capacidad (como una infraestructura de 10 Gbps) reducen ese riesgo. Una mayor distribución implica menos carga por usuario.

VPN gratuitas frente a VPN de pago para jugar

En resumen: lo que se paga, sale a cuenta.

Las VPN gratuitas suelen limitar el volumen de datos, limitar las ubicaciones y restringir la velocidad. Eso está bien para una navegación ocasional. No es lo ideal para sesiones multijugador que duran horas.

Incluso los mejores Las opciones gratuitas te limitan a unas pocas ubicaciones, lo que limita tu capacidad para elegir los mejores servidores VPN sin retrasos para tu región. Las VPN de pago eliminan esos límites, te ofrecen más opciones de enrutamiento y, por lo general, permiten un control más preciso de la latencia.

Si lo que te importa es el rendimiento en los juegos, la versión de pago es la opción más segura. La versión gratuita sirve para sesiones cortas y ocasionales, pero hay que tener en cuenta que hay algunas limitaciones.

Mi veredicto general

Si estás buscando la mejor VPN sin retrasos, todo depende de cuánta latencia estés dispuesto a tolerar y cuánto quieras gastarte. Este es mi enfoque:

La mejor VPN sin retrasos en general → NordVPN. El menor aumento de latencia en las pruebas (entre 4 y 7 ms a nivel local), velocidades cercanas al gigabit y el enrutamiento más estable en momentos de máxima carga. Si la prioridad es el rendimiento, esta es la referencia. Lo mejor para una experiencia de juego constante con un ping bajo → ExpressVPN. Un aumento de la latencia ligeramente superior al de NordVPN, pero extremadamente estable entre regiones. Su protocolo Lightway garantiza conexiones rápidas y con gran capacidad de respuesta, especialmente para jugar entre regiones. La mejor VPN sin retrasos y centrada en la privacidad → Proton VPN. Presenta una latencia mayor que los dos primeros, pero sigue siendo fiable para la mayoría de las partidas multijugador. Cuenta con una infraestructura sólida, un diseño que da prioridad a la privacidad y un rendimiento constante en los servidores cercanos. Ideal para una configuración sencilla y para jugar de forma ocasional → CyberGhost VPN. Aumento moderado de la latencia, pero lo suficientemente estable para partidas ocasionales y en modo cooperativo. Los servidores optimizados y las aplicaciones fáciles de usar para principiantes lo convierten en una opción sin complicaciones. Lo mejor en cuanto a personalización y control → Acceso privado a Internet. Latencia competitiva en servidores cercanos, con la ventaja añadida de contar con opciones de configuración avanzadas. Ideal para usuarios que deseen ajustar la configuración para obtener un rendimiento óptimo.

Todas ellas son aptas para los juegos en línea, pero si tu prioridad es lograr la menor latencia posible, las tres primeras destacan claramente en cuanto a rendimiento medible.

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