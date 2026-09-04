El mejor alojamiento para servidores de DayZ en 2026

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Elegir el mejor alojamiento para un servidor de DayZ es la forma más eficaz de disfrutar de este juego de supervivencia sin limitaciones de hardware. DayZ es famoso por su implacable mundo persistente, y saber cómo alojar un servidor de DayZ garantiza que tu mundo permanezca en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Dado que el juego es conocido por su elevado consumo de recursos de la CPU, el alojamiento dedicado garantiza un rendimiento de alta velocidad, fundamental para los ticks del servidor.

Esta guía evalúa 11 proveedores, dando prioridad a las mejores opciones de alojamiento para servidores de DayZ en PC, con alojamiento especializado que admite mods a través del lanzador DZSA. También he analizado los precios en función del número de ranuras, la calidad del hardware y cómo crear tu propio servidor en DayZ para PS5 y cómo crear tu propio servidor en DayZ para Xbox. Ten en cuenta que un servidor con mods para 20 jugadores se beneficia de 8 GB de RAM y una CPU rápida.

Esta reseña ofrece las mejores opciones según el caso de uso, una explicación detallada de cómo alojar un servidor de DayZ y una tabla comparativa de servicios de alojamiento de servidores de DayZ con mods. Tanto si buscas el mejor alojamiento para un servidor de DayZ en PC como si prefieres el mundo de las consolas, esta guía te ayudará a encontrar el proveedor adecuado.

Nuestras mejores opciones para el mejor alojamiento de servidores de DayZ

Godlike.Host – El mejor servicio de alojamiento de servidores de DayZ en general Nitrado – El alojamiento de servidores DayZ con la mejor relación calidad-precio GTXGaming: el mejor hardware de alojamiento de servidores DayZ BisectHosting – El alojamiento de servidores DayZ mejor valorado Shockbyte – El mejor alojamiento de servidores de DayZ para marcas consolidadas HostHavoc – El mejor alojamiento de servidores DayZ en cuanto a fiabilidad Servidores de supervivencia: el mejor alojamiento de servidores DayZ económico GGServers – El mejor alojamiento de servidores DayZ en cuanto a flexibilidad PingPerfect – El mejor alojamiento de servidores DayZ con cobertura global Sparked Host – El mejor alojamiento de servidores DayZ con garantía de tiempo de actividad RocketNode: el mejor alojamiento de servidores DayZ por sus especificaciones de CPU personalizadas

Cómo hemos evaluado estos proveedores de alojamiento de servidores de DayZ

Para determinar cuál es el mejor servicio de alojamiento de servidores de DayZ, se contrataron planes de distintos niveles con cada proveedor. Las pruebas se centraron en la velocidad de aprovisionamiento, la facilidad para alojar servidores de DayZ con mods mediante el DZSA Launcher, la estabilidad del rendimiento bajo cargas pesadas y la rapidez de respuesta del servicio de asistencia. Solo se incluyeron los proveedores con una página dedicada y confirmada para el alojamiento de DayZ; se excluyeron los proveedores de VPS genéricos sin soporte para paneles de juegos.

Entre los criterios clave se incluían la capacidad de editar configuraciones personalizadas del servidor, como el archivo types.xml, la asignación de RAM (con un objetivo mínimo de 8 GB para garantizar una partida estable con mods) y la calidad del hardware. Dado que DayZ depende en gran medida de la CPU, se dio prioridad a las velocidades de reloj de un solo núcleo superiores a 4,5 GHz. A continuación encontrarás una variedad de opciones, desde especialistas en consolas hasta marcas centradas en el rendimiento. Se analizaron más de 15 proveedores antes de reducir esta selección a 10, basándonos en la transparencia de los precios y la presencia activa de la comunidad.

Análisis de las mejores plataformas de alojamiento de servidores para DayZ

Un buen proveedor de alojamiento ofrece suficiente RAM, altas velocidades de reloj de la CPU y soporte especializado para mods. El acceso a archivos de configuración fundamentales, como «missions» y «types.xml», es imprescindible para gestionar las tablas de botín en entornos con mods.

1. Godlike.Host [Mejor alojamiento de servidores de DayZ en general]

Godlike.Host es el mejor servicio de alojamiento de servidores de DayZ para aquellos jugadores que buscan una infraestructura de alto rendimiento, compatibilidad con mods, copias de seguridad automáticas, protección contra ataques DDoS y amplios controles de gestión del servidor. Su servicio de alojamiento para DayZ está diseñado para servidores de PC e incluye configuración instantánea, almacenamiento SSD, acceso SFTP, tareas programadas y un panel de control dedicado para gestionar la configuración y los archivos del servidor.

Los servidores de DayZ en Godlike.Host admiten mods y configuraciones personalizadas, lo que ofrece a los administradores un mayor control sobre los ajustes de juego y los archivos del servidor. La plataforma también incluye copias de seguridad automáticas y protección contra ataques DDoS, mientras que su panel de control proporciona herramientas para gestionar la configuración del servidor, reiniciarlo, gestionar archivos y programar tareas.

Godlike.Host ofrece asistencia técnica 24 horas al día, 7 días a la semana, a través de chat en directo y tickets, y su infraestructura abarca múltiples centros de datos internacionales. La empresa también proporciona un subdominio de servidor gratuito, lo que permite ofrecer a los jugadores una dirección de servidor fácil de recordar sin necesidad de adquirir un dominio independiente.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Características / Notas Servidor DayZ Varía según la configuración Mensual RAM configurable / ranuras para jugadores Configuración inmediata, protección contra DDoS, copias de seguridad, compatibilidad con mods Planes con más recursos Varía Mensual Más RAM / capacidad de jugadores Diseñado para comunidades más grandes o con muchas modificaciones Personalizado Varía Mensual Configuración personalizada Los recursos se pueden ajustar a los requisitos del servidor

Ventajas Contras ✅ Protección contra ataques DDoS incluida



✅ Copias de seguridad automáticas de los datos



del servidor ✅ Compatibilidad con mods para servidores



DayZ personalizados ✅ Acceso SFTP para una gestión avanzada de archivos ❌ Alojamiento enfocado a PC; no hay servidores



de DayZ para Xbox ni PlayStation ❌ Los precios exactos y las configuraciones de recursos varían según el plan



❌ No se publican las especificaciones exactas de la CPU para todas las configuraciones de DayZ

El mejor servicio de alojamiento de servidores de DayZ en general Godlike.Host 5.0 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Godlike.Host combina el hardware Ryzen 9 9950X3D, una gestión sencilla de los modpacks, copias de seguridad automáticas y un servicio de asistencia ágil las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para los jugadores de DayZ. Visita Godlike.Host

2. Nitrado [El alojamiento de servidores DayZ con la mejor relación calidad-precio]

Nitrado es el único proveedor de esta lista que ofrece alojamiento oficial de servidores de DayZ para PS4 y Xbox —además de para PC—, lo que lo convierte en la opción predeterminada para los jugadores de consola. Los planes se basan en el número de plazas y cuentan con una facturación flexible: prepago (sin suscripción) o por suscripción, desde 3 días hasta 365 días, para entre 8 y 125 plazas. Los planes para PC empiezan en 12,99 $ por cada 30 días para 8 plazas. Hay disponibles números de plazas personalizados (de 8 a 125), lo que te permite pagar solo por el número de jugadores que necesites.

El hardware incluye almacenamiento SSD de HPE con protección contra ataques DDoS y un panel de juegos compatible con mods. Cuentan con 10 centros de datos repartidos por Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico. El equipo de asistencia está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por correo electrónico y chat, en varios idiomas. Su puntuación en Trustpilot es de 3,9/5 (aprox. 7.391 opiniones), y las opiniones positivas suelen destacar la facilidad de configuración de la consola. Su política de reembolso única ofrece un reembolso del 100 % del tiempo de alquiler restante si se ha utilizado menos del 50 % de los días de servicio (y quedan más de 3 días).

La puntuación de 3,9/5 en Trustpilot es una de las más bajas de esta lista, y no existe un acuerdo de nivel de servicio (SLA) público sobre el tiempo de actividad, lo cual debería señalarse a los lectores. La asistencia 24/7 por correo electrónico y chat puede resultar más lenta que la de la competencia, que ofrece chat en directo con tiempos de respuesta garantizados. Además, el uso de SSD de HPE (no NVMe) implica que la carga de los mods al iniciar el sistema será más lenta que la de la competencia que utiliza NVMe. El alojamiento de consolas para PS4/Xbox está disponible en exclusiva a través de Nitrado.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Características / Notas 8 ranuras 12,99 $/30 días Prepago o suscripción 8 ranuras / SSD HPE Plan básico para amigos 10 ranuras 16,19 $/30 días Prepago o suscripción 10 ranuras / SSD de HPE Grupo pequeño-mediano 20 plazas 24,99 $/30 días Prepago o suscripción 20 ranuras / SSD de HPE Comunidad mediana Personalizado Varía 3–365 días 8-125 ranuras / SSD de HPE Totalmente flexible

Ventajas Contras ✅ Único proveedor de alojamiento para PS4 y Xbox



✅ Facturación prepagada sin suscripción



✅ Número



de ranuras personalizable y flexible ✅ Compatible con PC y consolas ❌ No hay un acuerdo de nivel de servicio (SLA



) público sobre el tiempo de actividad ❌ El SSD de HPE es más lento que el NVMe



❌ La respuesta del servicio de asistencia puede ser lenta

EL ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE DAYZ CON LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO Nitrado 4.9 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Nitrado ofrece un servicio oficial y exclusivo de alojamiento para DayZ en consolas, con planes flexibles basados en ranuras y ubicaciones de servidores en todo el mundo. Prueba Nitrado

3. GTXGaming [El mejor hardware para el alojamiento de servidores de DayZ]

Si tu prioridad es el rendimiento puro, GTXGaming es el candidato más sólido para el mejor alojamiento de servidores de DayZ de esta lista. Su flota de servidores DayZ cuenta con hardware de élite —procesadores Intel i9-13900K (5,7 GHz), AMD Ryzen 9 9950X e Intel Xeon W-2288G— combinados con memoria RAM DDR5 y discos SSD NVMe Gen5 en RAID. Esa combinación ofrece las velocidades de reloj en un solo núcleo que exige DayZ, lo que lo convierte en la opción ideal para el alojamiento de servidores de DayZ con mods. Esta potencia de hardware también le valió a GTXGaming el primer puesto en nuestro resumen de los mejores servicios de alojamiento de servidores de ARK, donde encabezó la clasificación para configuraciones con muchos mods y técnicamente exigentes.

Los planes se basan en el número de ranuras y empiezan en 13,93 $ al mes para el nivel «Lone Survivor» (10 ranuras / 8 GB de RAM). Todos los planes incluyen 100 GB de almacenamiento NVMe, protección DDoS de nivel empresarial de hasta 1 Tbps+, tareas programadas y asistencia por chat en directo 24/7 con un tiempo de respuesta medio de 5 a 10 minutos. GTXGaming opera en 14 ubicaciones de todo el mundo y cuenta con una puntuación de 4,7/5 en Trustpilot (aprox. 1 383 valoraciones).

Las principales salvedades: el plazo de reembolso es de solo 24 horas —el más corto de esta lista—, así que pruébalo inmediatamente después de la activación. La garantía de tiempo de actividad declarada del 99,7 % es también la más baja entre los proveedores que publican un SLA. Los precios figuran en dólares estadounidenses (USD), pero ten en cuenta que GTXGaming es una empresa con sede en el Reino Unido, así que comprueba la moneda final de pago.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Características / Notas Lone Survivor 13,93 $/mes Mensual 10 ranuras / 8 GB de RAM / NVMe Plan básico Infectado 37,98 $/mes Mensual 30 ranuras / 12 GB de RAM / NVMe Comunidad de mods Locura zombi 73,44 $/mes Mensual 60 ranuras / 16 GB de RAM / NVMe Gran comunidad pública

Ventajas Contras ✅ Velocidades



de reloj extremas de 5,7 GHz ✅ RAID



de SSD NVMe Gen5 ✅ Respuesta



rápida en el chat en vivo 24/7 ✅ Protección DDoS de nivel empresarial ❌ Plazo



de reembolso reducido a 24 horas ❌ El tiempo de actividad del 99,7 % es inferior al de la competencia



❌ Precios propios de una empresa con sede en el Reino Unido

EL MEJOR HARDWARE PARA EL ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE DAYZ GTXGaming 4.9 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. GTXGaming ofrece un servicio de alojamiento de DayZ de alto rendimiento con hardware de primera categoría, almacenamiento NVMe y protección DDoS de nivel empresarial. Prueba GTXGaming

4. BisectHosting [El alojamiento de servidores DayZ mejor valorado]

BisectHosting es la opción más fiable de esta lista, ya que cuenta con el mayor número de opiniones verificadas y una puntuación de 4,8/5 en Trustpilot —la máxima— con más de 25 361 opiniones; la misma fiabilidad que le valió el primer puesto en nuestra clasificación de los mejores servicios de alojamiento para servidores de Unturned. Sus planes para DayZ, basados en RAM, empiezan en 23,99 $ al mes por 8 GB y llegan hasta los 48 GB. Con 21 centros de datos repartidos por todo el mundo, una garantía de reembolso de 72 horas para nuevos clientes y un tiempo medio de respuesta del servicio de asistencia de unos 15 minutos, dan prioridad a una fiabilidad demostrada.

Las características de hardware incluyen almacenamiento SSD NVMe, protección contra DDoS, acceso FTP completo y compatibilidad con mods tanto para DZSA Launcher como para Taller de Steam. Ofrecen copias de seguridad automáticas y cuentan con un acuerdo de nivel de servicio (SLA) que garantiza un tiempo de actividad del 99,97 %. Las 21 ubicaciones globales incluyen centros en Ámsterdam, Chicago, Hong Kong y Sídney. Los descuentos pueden llegar hasta el 20 % anual.

La garantía de devolución del dinero (MBG) de 72 horas solo se aplica a los nuevos clientes en su primer pedido; las renovaciones no son elegibles. Aunque es un buen porcentaje, el tiempo de actividad del 99,97 % está técnicamente por debajo del de HostHavoc (100 %) y Sparked Host (99,99 %). Los cambios de ubicación requieren un ticket de asistencia. El precio de entrada es más elevado que el de los proveedores económicos de esta lista.

Nombre del plan Precio (mensual) Precio anual (-20 %) RAM / Recursos Notas 8 GB de RAM 23,99 $/mes 19,20 $/mes 8 GB / SSD NVMe Modificaciones ligeras 10 GB de RAM 29,99 $/mes 24,00 $/mes 10 GB / SSD NVMe Servidor de tamaño medio 14 GB de RAM 41,99 $/mes 33,60 $/mes 14 GB / SSD NVMe Grande modificado

Ventajas Contras ✅ El mejor valorado, con más de 25 000 opiniones



✅ 21 ubicaciones



de servidores en todo el mundo ✅ Gran descuento



anual del 20 % ✅ Excelente servicio de atención al cliente en 15 minutos ❌ Reembolso de 72 horas solo



para nuevos pedidos ❌ Las renovaciones no son elegibles para la garantía de reembolso (MBG



) ❌ Precio inicial más elevado que el de los proveedores económicos

EL ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE DAYZ MEJOR VALORADO BisectHosting 4.8 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. BisectHosting ofrece un alojamiento de servidores DayZ de gran fiabilidad, respaldado por 21 centros de datos y un servicio de asistencia rápida disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Prueba BisectHosting

5. Shockbyte [El mejor alojamiento de servidores de DayZ para marcas consolidadas]

Shockbyte es uno de los nombres más consolidados en el alojamiento de servidores de videojuegos, y esa reputación va mucho más allá de DayZ. También es nuestra primera elección como mejor alojamiento de servidores de Terraria, lo que demuestra la consistencia de su infraestructura en títulos de videojuegos exigentes. En el caso concreto de DayZ, utilizan procesadores AMD EPYC 4465P con una frecuencia de hasta 5,40 GHz, lo que se adapta perfectamente a la simulación de DayZ, que depende en gran medida de la CPU. Sus planes basados en ranuras utilizan nombres inspirados en localizaciones de DayZ, como «Berezino» (19,99 $/mes, 8 GB) y «Elektro» (28,99 $/mes, 10 GB). Ofrecen descuentos trimestrales y anuales, además de una política de devolución (MBG) de 72 horas sin complicaciones, que se gestiona de forma autónoma y no requiere ponerse en contacto con el servicio de asistencia.

El hardware incluye el AMD EPYC 4465P a una frecuencia máxima de 5,40 GHz, optimizado para un alto rendimiento en un solo hilo, junto con almacenamiento SSD NVMe y protección DDoS permanente. Admiten copias de seguridad automáticas y cuentan con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Australia. Garantizan un tiempo de actividad del 99,9 % y ofrecen asistencia mediante chat en directo y tickets las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

La puntuación de Trustpilot, de 3,8/5, es la más baja de esta lista; las opiniones mencionan tiempos de espera variables en la atención al cliente y problemas con los reembolsos por renovación. La garantía de devolución del dinero (MBG) de 72 horas se aplica exclusivamente a las compras iniciales. Los administradores deben comprobar el número concreto de ranuras y las asignaciones de RAM por nivel, ya que no se garantiza públicamente ningún tiempo de respuesta oficial del servicio de asistencia.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Características / Notas Berezino 19,99 $/mes (trimestral: 17,99 $; anual: 14,99 $) Mensual / Trimestral: -10 % / Anual: -25 % 8 jugadores / 8 GB de RAM / SSD NVMe / Norteamérica/Europa/Asia/Australia Inicio en DayZ: grupo reducido de amigos Elektro 28,99 $/mes (trimestral: 26,09 $; anual: 21,74 $) Mensual / Trimestral: -10 % / Anual: -25 % 24 jugadores / 10 GB de RAM / SSD NVMe Servidor modificado mediano Cherno 36,00 $/mes (trimestral: 32,40 $; anual: 27,00 $) Mensual / Trimestral: -10 % / Anual: -25 % Más de 40 jugadores / Más de 12 GB de RAM / SSD NVMe Servidor comunitario con mods

Ventajas Contras ✅ Altas velocidades



de 5,40 GHz en un solo núcleo ✅ Almacenamiento SSD NVMe incluido



✅ Plazo



de reembolso por autoservicio de 72 horas ✅ Hasta un 25 % de descuento anual ❌ La puntuación más baja en Trustpilot (3,8/5)



❌ Sin tiempo



de respuesta oficial del servicio técnico ❌ La garantía de devolución del dinero (MBG) solo se aplica a los primeros pedidos

EL MEJOR ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE DAYZ PARA MARCAS CONSOLIDADAS Shockbyte 4.8 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Shockbyte ofrece alojamiento de alta velocidad con procesadores AMD EPYC, reembolsos en autoservicio en un plazo de 72 horas y planes de DayZ según la ubicación. Prueba Shockbyte

6. HostHavoc [El mejor alojamiento de servidores DayZ en cuanto a fiabilidad]

HostHavoc es la mejor opción en cuanto a fiabilidad, ya que ofrece un acuerdo de nivel de servicio (SLA) con un tiempo de actividad del 100 % para el hardware dedicado, respaldado por un crédito mensual del 5 % por cada hora de inactividad. Sus planes basados en ranuras oscilan entre 20 y 80 ranuras, con un precio a partir de 18,50 $ al mes por 20 ranuras. Funcionan con procesadores Intel Xeon y AMD Ryzen, memoria RAM DDR4/DDR5 y SSD NVMe con enlaces ascendentes de 10 Gbps, lo que garantiza una desincronización nula, algo imprescindible para el alojamiento de servidores de DayZ con mods. Cabe destacar que HostHavoc también se ha ganado un puesto destacado en nuestra clasificación de los mejores servicios de alojamiento de servidores de Conan Exiles, lo que lo convierte en una sólida opción versátil para servidores de juegos de supervivencia.

La infraestructura incluye procesadores Intel Xeon y AMD Ryzen, discos SSD NVMe y enlaces de subida de 10 Gbps con copias de seguridad externas. El acuerdo de nivel de servicio (SLA) con un tiempo de actividad del 100 % se aplica a la infraestructura dedicada (el SLA de los servidores de juegos es del 99,9 %). Cuentan con 13 ubicaciones en todo el mundo, y el tiempo medio de respuesta a los tickets de asistencia es impresionantemente rápido: menos de 10 minutos. Se ofrece una garantía de reembolso de 72 horas (MBG) en la primera compra (solo para facturación mensual).

La garantía de devolución del dinero (MBG) de 72 horas solo se aplica a los primeros pedidos con facturación mensual. En el caso de la facturación no mensual, se recibe un crédito prorrateado en la cuenta. La garantía de disponibilidad del 100 % se aplica a la infraestructura, mientras que el SLA del servidor de juegos es del 99,9 %. Los posibles compradores deben tener en cuenta que las ubicaciones de Londres y Fráncfort pueden agotarse ocasionalmente.

Nombre del plan Precio (mensual) Ciclo de facturación Tarifa por ranura Notas 20 ranuras 18,50 $/mes Mensual/Anual 0,93 $ por espacio Servidor pequeño 40 ranuras 37,00 $/mes Mensual/Anual 0,93 $ por plaza Servidor modificado 80 plazas 77,00 $/mes Mensual/Anual 0,96 $ por plaza Escala máxima

Ventajas Contras ✅ Acuerdo de nivel de servicio (SLA



) con disponibilidad garantizada del 100 % ✅ Asistencia



técnica muy rápida (<10 min) ✅ Potentes enlaces



de subida de 10 Gbps ✅ 13 ubicaciones de servidores en todo el mundo ❌ La garantía de devolución del dinero (MBG) se limita a la facturación



mensual ❌ Algunas ubicaciones de la UE pueden agotarse



❌ SLA de infraestructura frente al SLA del juego (99,9 %)

EL MEJOR ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE DAYZ EN CUANTO A FIABILIDAD HostHavoc 4.7 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. HostHavoc ofrece un alojamiento para DayZ de gran fiabilidad a partir de 18,50 $ al mes, con un acuerdo de nivel de servicio (SLA) del 100 % para la infraestructura. Prueba HostHavoc

7. Servidores de supervivencia [El mejor alojamiento de servidores para DayZ a un precio asequible]

Servidores de supervivencia ofrece la opción más económica de esta lista, con una prueba de 3 días por 4,22 $ y planes estándar a partir de 14,06 $ al mes (primera factura). Es ideal para los jugadores que quieran probar un servidor de DayZ antes de comprometerse. Ofrecen un nivel «Premium» con una CPU un 30 % más rápida para un mejor rendimiento de los mods (20,05 $ al mes en la primera factura). Sus descuentos a largo plazo llegan hasta el 35 % anual —los más elevados de esta lista— y admiten hasta 127 plazas de jugador.

Las características de hardware incluyen almacenamiento SSD NVMe (aunque el plan Estándar utiliza una CPU compartida), y el nivel Premium ofrece una CPU un 30 % más rápida. Ofrecen compatibilidad con mods de DayZ, acceso FTP, reinicios automáticos y protección contra ataques DDoS en 8 ubicaciones globales. Su puntuación en Trustpilot es de 4,7/5 (aprox. 858 valoraciones), y respaldan su servicio con una garantía de devolución del dinero de 72 horas.

No se ha publicado ningún acuerdo de nivel de servicio (SLA) sobre el tiempo de actividad, por lo que no se puede citar esta garantía. El plan Estándar utiliza una CPU compartida, por lo que se recomienda encarecidamente la actualización al plan Premium para servidores con mods. El precio promocional de la primera factura se convierte en una tarifa recurrente más elevada a partir del segundo mes. El tamaño de la muestra de Trustpilot es reducido en comparación con la de la competencia, y conviene verificar las condiciones exactas de la garantía de devolución del dinero de 72 horas.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación Recursos Notas Prueba de 3 días 4,22 $ fijos Pago único 10 ranuras / CPU estándar Prueba el servicio Estándar (10) 14,06 $ la primera vez Mensual/Anual 10 ranuras / CPU estándar Grupo pequeño Premium (10) 20,05 $ el primero Mensual/Anual 10 ranuras / CPU un 30 % más rápida Ideal para mods

Ventajas Contras ✅ Prueba inicial más económica (4,22 $)



✅ El descuento



anual más elevado: 35 % ✅ Hasta 127 plazas de jugador disponibles



✅ El nivel Premium ofrece una CPU un 30 % más rápida ❌ No hay un acuerdo de nivel de servicio (SLA



) de disponibilidad público ❌ Muestra



más reducida en Trustpilot ❌ El plan estándar utiliza CPU compartida

EL MEJOR ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE DAYZ A PRECIO ASEQUIBLE Survival Servers 4.6 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Survival Servers ofrece alojamiento asequible para DayZ a partir de 14,06 $ al mes, con una prueba de 3 días y un ahorro anual del 35 %. Prueba Survival Servers

8. GGServers [El mejor alojamiento flexible para servidores de DayZ]

GGServers ofrece la mayor flexibilidad en cuanto a memoria RAM de toda esta lista, con 8 planes basados en la memoria RAM que van desde los 4 GB (12 $/mes) hasta los 32 GB (96 $/mes). Todos los planes incluyen ranuras ilimitadas y almacenamiento SSD sin límites de transferencia. Esta configuración facilita el alojamiento de servidores de DayZ para comunidades en expansión. Ofrecen un descuento del 20 % en la primera factura con el código de cupón TAKE20, con cobertura que abarca América del Norte y Europa.

La infraestructura incluye almacenamiento SSD ilimitado (no NVMe), protección anti-DDoS de 50 Gbps y compatibilidad con mods de DayZ. Afirman un tiempo de actividad del 99,99 % (aunque no se ha publicado ningún documento formal de SLA). El servicio de asistencia está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de chat en vivo, con tiempos de respuesta estimados de entre 1 y 5 minutos. Cuentan con una puntuación de 4,6/5 en Trustpilot (aproximadamente 3.407 valoraciones).

GGServers utiliza un sistema de facturación exclusivamente mensual, lo que significa que no hay descuentos por varios meses ni anuales, lo que hace que el compromiso a largo plazo resulte más caro que el de la competencia. El almacenamiento SSD ilimitado (no NVMe) es más lento a la hora de cargar mods. La cobertura se limita únicamente a Norteamérica y Europa. El reembolso en 24 horas se aplica caso por caso para los nuevos clientes, no es una garantía de devolución del dinero.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación Recursos Notas Stone (4 GB) 12,00 $/mes Solo mensual 4 GB / Espacios ilimitados Plan básico Portaplacas (8 GB) 24,00 $/mes Solo mensual 8 GB / Espacios ilimitados Modificado estable Soplete (32 GB) 96,00 $/mes Solo mensual 32 GB / Ranuras ilimitadas Escala máxima

Ventajas Contras ✅ 8 niveles de RAM (4 GB–32 GB)



✅ Plazas de jugador ilimitadas en todos los planes



✅ Respuesta del servicio de asistencia en 1–5 minutos



✅ Cupón del 20 % de descuento en la primera factura ❌ Facturación mensual únicamente (sin descuento anual)



❌ Almacenamiento SSD (no NVMe)



❌ No hay nodos en la región APAC ni en Sudamérica

EL MEJOR ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE DAYZ CON MAYOR FLEXIBILIDAD GGServers 4.6 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. GGServers ofrece un alojamiento flexible para DayZ a partir de 12 $ al mes con plazas ilimitadas, asistencia 24 horas al día, 7 días a la semana, y un descuento del 20 %. Prueba GGServers

9. PingPerfect [El mejor alojamiento de servidores DayZ con cobertura global]

PingPerfect ofrece la cobertura más amplia de esta lista, con 25 ubicaciones de servidores en todo el mundo, entre las que se incluyen China, Brasil y Sudáfrica. Ofrecen una prueba gratuita de 48 horas antes de comprometerse con un plan de pago. Los planes basados en ranuras empiezan en 15,99 $ al mes por 10 ranuras e incluyen los niveles de hardware «Normal» (4,5 GHz+) y «Extreme» (5 GHz+), todos con 8 GB de RAM y 100 GB de almacenamiento NVMe.

Las opciones de hardware incluyen CPU «Normal» (4,5 GHz+) y «Extreme» (5 GHz+), 8 GB de RAM y 100 GB de almacenamiento SSD NVMe. Ofrecen compatibilidad con mods de DayZ, protección contra DDoS y acceso FTP en sus 25 ubicaciones globales. Hay descuentos por pago por adelantado de hasta un 15 % anual. Su objetivo es alcanzar un tiempo de actividad del 99,9 % y cuentan con una puntuación en Trustpilot de 4,4/5 (aprox. 1.022 opiniones), una de las puntuaciones más bajas de esta lista.

Su garantía de devolución del dinero (MBG) de 48 horas está sujeta a una comisión por tramitación del pago del 3 %, que se deduce de los reembolsos, lo que significa que no se trata de un reembolso completo del 100 %. No ofrecen servicio de chat en directo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los 8 GB de RAM son estándar en todos los planes, y se requiere verificación para opciones de RAM superiores en configuraciones muy modificadas.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación Recursos Notas 10 plazas 15,99 $/mes Mensual/Anual 10 ranuras / 8 GB / NVMe Grupo pequeño 30 plazas 27,03 $/mes Solo mensual 30 ranuras / 8 GB / NVMe Servidor comunitario 40 ranuras 60,22 $ al mes Solo mensual 40 ranuras / 8 GB / NVMe Comunidad más grande

Ventajas Contras ✅ La cobertura más amplia, con 25 ubicaciones



✅ Prueba gratuita de 48 horas disponible



✅ Procesadores



de gama alta a 5 GHz+ ✅ Almacenamiento SSD NVMe incluido ❌ MBG deduce un 3 % en concepto de gastos



de gestión ❌ 8 GB de RAM son la configuración estándar en todos los planes



❌ No hay servicio de chat en directo 24/7

EL MEJOR ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE DAYZ CON COBERTURA MUNDIAL PingPerfect 4.5 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. PingPerfect ofrece una amplia cobertura global en 25 ubicaciones, niveles de hardware flexibles y un periodo de prueba de 48 horas. Prueba PingPerfect

10. Sparked Host [El mejor alojamiento de servidores DayZ con garantía de tiempo de actividad]

Sparked Host ofrece la garantía de disponibilidad formal más sólida de esta lista, con un SLA de disponibilidad de red del 99,99 %. Los planes utilizan un modelo de asignación de CPU por vCore, que va desde el nivel «Sniper» (3 vCores / 8 GB de RAM / 12 $ al mes) hasta el nivel «Husk» (3,5 vCores / 16 GB / 24 $ al mes). Todos los niveles incluyen 100 GB de almacenamiento SSD NVMe y compatibilidad con el alojamiento de servidores de DayZ con mods.

El hardware incluye asignación dedicada de vCores de CPU, RAM DDR4 y un SSD NVMe de 100 GB. Ofrecen protección contra ataques DDoS, acceso FTP y compatibilidad con mods de DayZ en sus nueve ubicaciones globales. Su servicio de asistencia está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y suele responder en un plazo de 30 minutos, lo que contribuye a su excelente puntuación en Trustpilot de 4,8/5 (aprox. 2.291 opiniones). Los descuentos alcanzan hasta un 20 % anual.

La cobertura se limita a 9 ubicaciones, lo que la convierte en la segunda más reducida de esta lista, lo que limita las opciones para los jugadores de la región APAC o de Sudamérica. La garantía de devolución del dinero (MBG) de 48 horas se aplica estrictamente solo a la primera compra. El modelo de asignación vCore indica una infraestructura compartida, y el SLA del 99,99 % cubre el tiempo de actividad de la red, no necesariamente la disponibilidad del servidor de juegos dedicado.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación Recursos Notas Sniper 12,00 $/mes Mensual/Anual 3 vCores / 8 GB / NVMe DayZ básico Leper 18,00 $/mes Mensual/Anual 3,25 vCores / 12 GB / NVMe Servidor modificado Husk 24,00 $/mes Mensual/Anual 3,5 vCores / 16 GB / NVMe Muy modificado

Ventajas Contras ✅ SLA



con un alto tiempo de actividad de red del 99,99 % ✅ Excelente puntuación en Trustpilot (4,8/5)



✅ Asignación



dedicada de vCores de CPU ✅ Almacenamiento SSD NVMe incluido ❌ Limitado a 9 ubicaciones



❌ Garantía de reembolso solo



para la primera compra ❌ El modelo vCore utiliza infraestructura compartida

LA MEJOR GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD DEL ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE DAYZ Sparked Host 4.5 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Sparked Host ofrece un alojamiento para DayZ asequible con un SLA de red del 99,99 %, almacenamiento NVMe y CPU vCore. Prueba Sparked Host

11. RocketNode [El mejor alojamiento de servidores DayZ con especificaciones de CPU personalizadas]

RocketNode es un fuerte competidor en la categoría de los mejores servicios de alojamiento de servidores DayZ en este rango de precios, ya que utiliza un modelo de asignación de vCores de CPU similar al de Sparked Host. Los planes empiezan en 12 $ al mes por 3 vCores y 8 GB de DDR4, y todos incluyen 100 GB de almacenamiento SSD NVMe. Ofrecen una cobertura más amplia que Sparked Host, con 11 ubicaciones en todo el mundo, y descuentos de hasta el 20 % en la facturación anual.

Las características de hardware incluyen asignación dedicada de vCore de CPU, RAM DDR4 y 100 GB de almacenamiento SSD NVMe. Ofrecen protección contra DDoS, acceso FTP y compatibilidad con mods de DayZ en sus 11 ubicaciones globales, entre las que se incluyen Singapur, Bombay y Sídney. Ofrecen descuentos por pago por adelantado de hasta un 20 % anual y respaldan su servicio con una garantía de devolución del dinero (MBG) de 48 horas en la primera compra.

No se indica ningún SLA público de tiempo de actividad. La memoria RAM DDR4 es adecuada, pero ofrece un ancho de banda de memoria inferior al de la DDR5 de GTXGaming. La puntuación de Trustpilot de 4,4/5 es una de las más bajas de esta lista, y la garantía de devolución del dinero (MBG) de 48 horas solo se aplica a la primera compra.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación Recursos Notas Starter 12,00 $/mes Mensual/Anual 3 vCores / 8 GB / NVMe DayZ básico Desarrollador 18,00 $/mes Mensual/Anual 3,25 vCores / 12 GB / NVMe Servidor modificado Premium 24,00 $/mes Mensual/Anual 3,5 vCores / 16 GB / NVMe Muy modificado

Ventajas Contras ✅ Asignación



dedicada de vCores de CPU ✅ Almacenamiento SSD NVMe incluido



✅ Mayor cobertura (11 nodos) que Sparked



✅ Descuentos de hasta el 20 % al año ❌ No hay SLA



público de tiempo de actividad ❌ RAM DDR4 (no DDR5)



❌ Garantía de reembolso solo para el primer pedido

EL MEJOR ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE DAYZ CON ESPECIFICACIONES DE CPU PERSONALIZADAS RocketNode 4.3 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. RocketNode ofrece alojamiento económico para DayZ a partir de 12 $ al mes con almacenamiento NVMe en 11 ubicaciones de todo el mundo. Prueba RocketNode

Tabla comparativa de proveedores

¿No sabes qué proveedor elegir? Esta tabla recopila todos los datos clave sobre los mejores proveedores de alojamiento de servidores DayZ de esta guía para que puedas compararlos de un vistazo.

Esto es en lo que debes fijarte al revisarla:

Precio: los costes oscilan entre una prueba de 4,22 $ (Servidores de supervivencia) y 23,99 $ al mes (BisectHosting). Si tienes un presupuesto ajustado, busca planes anuales: Servidores de supervivencia ofrece el mayor descuento de esta lista, con un 35 % de rebaja.

Modelo de precios: Los planes por GB de RAM (BisectHosting, GGServers) se adaptan mejor a los servidores con mods. Los planes basados en ranuras son más sencillos y económicos para grupos pequeños y fijos.

Tipo de almacenamiento: Esto es más importante de lo que la mayoría de la gente cree. La mayoría de las mejores opciones de alojamiento para servidores de DayZ utilizan SSD NVMe, que cargan los mods más rápido. GTXGaming es el que más destaca con NVMe Gen5. Nitrado utiliza SSD de HPE y Servidores de supervivencia/GGServers utilizan SSD estándar; ambos son notablemente más lentos para configuraciones con mods. Si estás pensando en cómo alojar un servidor de DayZ con una gran cantidad de mods, filtra primero por NVMe.

Compatibilidad con consolas: Nitrado es el único proveedor de esta lista que ofrece compatibilidad con consolas. Si necesitas saber cómo crear tu propio servidor de DayZ para PS5 o Xbox, es tu única opción, sin más.

Rendimiento en PC: para la mejor configuración de PC de alojamiento de servidores de DayZ, GTXGaming lidera en cuanto a hardware puro (i9-13900K a 5,7 GHz, NVMe Gen5). Si la velocidad de reloj es tu prioridad, es la opción a batir.

Garantía al cliente: Los plazos de la garantía de devolución del dinero (MBG) varían mucho: BisectHosting te ofrece 72 horas, mientras que GTXGaming se limita a 24. En cuanto a las puntuaciones de Trustpilot, BisectHosting y Sparked Host comparten el primer puesto con un 4,8/5. Siempre conviene saber cómo alojar un servidor de DayZ dentro del plazo de reembolso para que puedas probar los mods y configurar el acceso antes de comprometerte.

Ubicaciones de los servidores: PingPerfect es el que ofrece mayor cobertura, con 25 ubicaciones en todo el mundo. Sparked Host solo tiene 9. Tu ping depende de esto: elige un centro de datos cercano a tu base de jugadores.

Característica Godlike.Host Nitrado GTXGaming BisectHosting Shockbyte HostHavoc Servidores de supervivencia GGServers PingPerfect Sparked Host RocketNode Precio inicial Desde 7,99 $ 12,99 $ 13,93 $ 23,99 $ 19,99 $ 18,50 $ 4,22 $ (prueba) / 14,06 $ 12,00 $ 15,99 $ 12,00 12,00 Consola ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Modelo RAM según configuración + ranuras Ranura Ranura + RAM Por GB Por ranura + RAM Por ranura Por ranura Por GB Por ranura vCore + RAM vCore + RAM Almacenamiento SSD SSD de HPE NVMe Gen5 NVMe NVMe NVMe SSD SSD NVMe NVMe NVMe Tiempo de actividad N/A N/A 99,7 % 99,97 % 99,9 % 100 % N/A 99,99 % 99,9 % N/A N/A Trustpilot 4,5/5 3,9/5 4,7/5 4,8/5 3,8/5 4,7/5 4,7/5 4,6/5 4,4/5 4,8/5 4,4/5 Ubicaciones de los servidores 10 ubicaciones 10 ubicaciones 14 ubicaciones 21 en todo el mundo América del Norte/UE/Asia/Australia América del Norte/UE/APAC 8 ubicaciones Solo América del Norte + UE 25 en todo el mundo 9 ubicaciones 11 ubicaciones Flexibilidad de facturación Suscripción mensual Prepago O suscripción Mensual (verificación a largo plazo) Mensual–Anual: -20 % Mensual / Trimestral / Anual Mensual–Anual: -12 % Mensual–Anual: -35 % Solo mensual Mensual (verificar) Mensual–Anual -20 % Mensual–Anual -20 % Horario de atención Chat en directo 24/7 + tickets Correo electrónico y chat 24 horas al día, 7 días a la semana Chat en directo 24/7 24/7 ~15 min Chat en directo 24 horas al día, 7 días a la semana 24/7 <10 min de respuesta 24/7 (verificar) Chat en vivo 24/7 24 horas al día, 7 días a la semana (verificar) 24/7 (verificar) 24/7 (verificar) Ideal para Compatibilidad con mods + gestión de servidores Consola + PC / facturación flexible El mejor hardware / i9-13900K Mejor valorado / mayor número de reseñas Marca consolidada / CPU de alto rendimiento Fiabilidad / SLA con un tiempo de actividad del 100 % Asequible / 35 % de descuento anual Flexibilidad de RAM / ranuras ilimitadas Cobertura global / prueba gratuita SLA de tiempo de actividad / CPU vCore Especificaciones de vCore / 11 ubicaciones

* Precios en USD extraídos de las páginas web oficiales en el momento de redactar este artículo. † La garantía MBG se aplica únicamente al primer pedido. La compatibilidad con consolas solo está disponible en Nitrado.

Comparativa de características del alojamiento de servidores DayZ

La tabla anterior abarcaba el precio y el hardware. Esta va más allá: trata de las características específicas que realmente importan a la hora de gestionar al día la mejor configuración de alojamiento para un servidor de DayZ.

Esto es lo que recoge la tabla y por qué es importante:

Método de implementación de mods: los 11 proveedores admiten mods de DayZ, pero no todos son compatibles con Taller de Steam además del lanzador DZSA. Si tus jugadores utilizan Taller de Steam para conectarse, comprueba que tu proveedor lo admita, ya que no todos lo hacen.

Acceso a la configuración personalizada (types.xml): Para cualquiera que se tome en serio el alojamiento de servidores de DayZ con mods, el acceso a archivos de configuración básicos como types.xml es imprescindible. Controla las tablas de botín, las tasas de aparición y el comportamiento del mundo. Todos los proveedores aquí incluidos lo admiten, pero vale la pena confirmarlo antes de contratar el servicio.

Almacenamiento NVMe: Ya se ha mencionado brevemente antes, pero merece la pena repetirlo en el contexto de los mods: los proveedores que no cuenten con NVMe (GGServers, Servidores de supervivencia, Nitrado) presentarán una carga de mods y guardados del mundo notablemente más lenta. Si estás aprendiendo a alojar un servidor de DayZ con una lista extensa de mods, NVMe es el mínimo que deberías aceptar.

Chat en directo 24/7: Cuando tu servidor se cae a medianoche, un servicio de asistencia basado únicamente en tickets no es lo ideal. GTXGaming y HostHavoc destacan en este aspecto: el chat en directo con tiempos de respuesta rápidos supone una auténtica ventaja operativa para disfrutar de la mejor experiencia de alojamiento de servidores de DayZ.

Funciones específicas para consolas: Si estás buscando cómo crear tu propio servidor de DayZ para Xbox, Nitrado es el único proveedor de esta tabla que ofrece soporte oficial para consolas. Ningún otro proveedor se le acerca.

Flexibilidad de facturación: Nitrado es el único proveedor que ofrece facturación de prepago sin necesidad de suscripción. PingPerfect y Servidores de supervivencia son los únicos dos que ofrecen una prueba gratuita. Si te preocupa el compromiso, estas son tus opciones.

Característica Godlike.Host Nitrado GTXGaming BisectHosting Shockbyte HostHavoc Servidores de supervivencia GGServers PingPerfect Sparked Host RocketNode Compatibilidad con mods de DayZ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Compatibilidad con DZSA ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Mods de Steam ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Configuración personalizada (types.xml) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Almacenamiento SSD NVMe ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ Protección contra DDoS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Copias de seguridad automáticas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ Reinicios y tareas programadas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ Soporte para consolas (PS4/Xbox) ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Asistencia por chat en directo 24/7 ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ Prueba gratuita ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ Facturación prepagada (sin suscripción) ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Garantía de devolución del dinero ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Plazas de jugador ilimitadas ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗

Requisitos mínimos del servidor para DayZ

DayZ consume muchos recursos. Aunque la versión básica puede funcionar con entre 4 y 6 GB, el alojamiento de un servidor de DayZ con mods suele requerir entre 12 y 16 GB. Saber cómo alojar un servidor de DayZ implica planificar con antelación estos requisitos de simulación.

La velocidad de reloj de la CPU es el principal cuello de botella para DayZ, ya que se trata de una simulación que exige mucho a un solo hilo. Un servidor que funcione con un procesador de 5 GHz o más mostrará frecuencias de tick significativamente mejores y menos desincronización que un servidor de 3,5 GHz, independientemente de la RAM. También se recomienda encarecidamente el uso de SSD NVMe para los servidores con mods, a fin de reducir los tiempos de carga al inicio.

Caso de uso RAM CPU Almacenamiento Notas Privado (Vanilla) 4–6 GB 3,5+ GHz 5–10 GB Mínimo 4 GB para garantizar la estabilidad Grupo pequeño (Mods) 6–8 GB 4,0+ GHz 10–20 GB Se recomiendan 8 GB para mods Comunidad (con mods) 8–12 GB 4,5+ GHz 20–40 GB Se recomienda NVMe para mods Mods grandes 12–16 GB 4,5+ GHz 40–60 GB Alta velocidad de un solo núcleo Público (más de 60 ranuras) 16 GB+ 5,0+ GHz Más de 60 GB Carga máxima; preferiblemente 5 GHz o más

Cómo elegir el proveedor de servidores DayZ adecuado

A la hora de elegir cómo alojar un servidor de DayZ, céntrate en la velocidad de reloj de la CPU y en la gestión de los mods. Para los jugadores de PC, las mejores opciones de alojamiento de servidores de DayZ para PC dan prioridad al alto rendimiento y al alojamiento de servidores de DayZ con mods mediante almacenamiento NVMe.

Alojamiento de servidores de DayZ para PC frente a consolas

Solo Nitrado ofrece soporte oficial para crear tu propio servidor de DayZ en PS5 y en Xbox. El alojamiento de servidores de DayZ para consolas con mods está más restringido que el ecosistema de las mejores configuraciones de alojamiento de servidores de DayZ para PC. Si juegas en consola, consulta en Nitrado los precios del alojamiento de servidores de DayZ antes de suscribirte.

¿Cuánta RAM necesita un servidor de DayZ?

La RAM es un componente fundamental para la estabilidad del servidor, pero la cantidad necesaria para el alojamiento de servidores de DayZ con mods es mayor que en muchos otros juegos. Aunque un servidor privado «vanilla» puede funcionar técnicamente con entre 4 y 6 GB de RAM, la complejidad de la simulación y la física de DayZ supera rápidamente este límite.

Para cualquier servidor con mods (ya sea mediante el DZSA Launcher o Taller de Steam), 8 GB es el mínimo práctico para un funcionamiento estable con entre 10 y 20 jugadores. Los servidores comunitarios con entre 40 y 60 jugadores y un gran número de mods deberían aspirar a tener entre 12 y 16 GB para evitar que el servidor se cuelgue o se desincronice en las horas de mayor actividad.

Sin embargo, más importante que la cantidad de RAM es la velocidad de reloj de la CPU, ya que DayZ depende en gran medida de un solo subproceso. Combinar más de 8 GB de RAM con una CPU de alta frecuencia (se recomienda 4,5 GHz o más) es la estrategia óptima para conseguir la mejor configuración de un PC que aloje un servidor de DayZ, lo que garantiza que el servidor pueda procesar de forma eficiente el mundo persistente y las acciones de los jugadores. Si estás aprendiendo a alojar un servidor de DayZ para un grupo grande, da siempre prioridad a los núcleos de CPU rápidos frente a una memoria RAM adicional que no se utilice.

Compatibilidad con mods de DayZ: DZSA Launcher frente a Taller de Steam

El DZSA Launcher es esencial para alojar un servidor de DayZ con mods, ya que gestiona las descargas automáticamente. Aunque los mejores proveedores de PC para alojar servidores de DayZ admiten tanto este lanzador como Taller de Steam, el alojamiento de servidores de DayZ para consolas con mods es mucho más limitado.

Ubicación del servidor y latencia para DayZ

Un ping elevado provoca una desincronización grave. Cuando aprendas a alojar un servidor de DayZ, elige un centro de datos cercano a tu base. Los mejores proveedores de alojamiento de servidores de DayZ para PC, como PingPerfect y BisectHosting, ofrecen el mayor alcance global.

Políticas de reembolso y garantías de devolución del dinero

Prueba siempre el alojamiento de servidores de DayZ con mods y acceso a la configuración dentro del plazo de devolución. Ten en cuenta que la mayoría de las garantías de los mejores planes de alojamiento de servidores de DayZ para PC solo se aplican a los primeros pedidos.

Garantía de devolución de dinero de 72 horas: Godlike.Host, BisectHosting, HostHavoc (solo planes mensuales), Shockbyte (autoservicio), Servidores de supervivencia.

Garantía de reembolso de 48 horas: Sparked Host, RocketNode, PingPerfect (con una comisión del 3 %).

Plazo de 24 horas: GTXGaming, GGServers (se evalúa caso por caso).

Reembolso prorrateado: Nitrado.

Veredicto final: ¿qué proveedor de alojamiento para servidores de DayZ deberías elegir?

No hay una respuesta única a la pregunta de cuál es el mejor alojamiento para un servidor de DayZ: la elección adecuada depende de tu plataforma, de tu configuración de mods y del rendimiento que realmente necesites. Un pequeño grupo que aprende a alojar un servidor de DayZ por primera vez tiene prioridades diferentes a las de una comunidad que gestiona un alojamiento de servidores de DayZ con gran carga y mods en 60 plazas. Los jugadores de consola que buscan cómo crear su propio servidor de DayZ en PS5 o cómo crear su propio servidor de DayZ en Xbox tienen un abanico de opciones aún más reducido. El desglose que aparece a continuación aclara estas cuestiones.

La mejor opción en general: Godlike.Host . Su hardware Ryzen de alto rendimiento, las copias de seguridad automáticas, la protección gratuita contra ataques DDoS, sus 10 centros de datos repartidos por todo el mundo, la compatibilidad integrada con mods y la asistencia técnica especializada 24/7 lo convierten en una opción muy sólida y completa para el alojamiento de servidores de DayZ para PC.

Su hardware Ryzen de alto rendimiento, las copias de seguridad automáticas, la protección gratuita contra ataques DDoS, sus 10 centros de datos repartidos por todo el mundo, la compatibilidad integrada con mods y la asistencia técnica especializada 24/7 lo convierten en una opción muy sólida y completa para el alojamiento de servidores de DayZ para PC. Mejor relación calidad-precio: Nitrado . Su flexible sistema de facturación de prepago, sus 8-125 plazas y la compatibilidad oficial con consolas lo convierten en la opción más versátil de esta lista: un excelente punto de partida independientemente de la plataforma o del número de jugadores.

Su flexible sistema de facturación de prepago, sus 8-125 plazas y la compatibilidad oficial con consolas lo convierten en la opción más versátil de esta lista: un excelente punto de partida independientemente de la plataforma o del número de jugadores. Mejor hardware: GTXGaming . La mejor opción para el alojamiento de servidores de DayZ con mods, gracias a las CPU i9-13900K a 5,7 GHz y al almacenamiento NVMe Gen5. La velocidad de reloj marca la diferencia en DayZ, y ninguna otra opción se le acerca.

La mejor opción para el alojamiento de servidores de DayZ con mods, gracias a las CPU i9-13900K a 5,7 GHz y al almacenamiento NVMe Gen5. La velocidad de reloj marca la diferencia en DayZ, y ninguna otra opción se le acerca. La mejor valorada: BisectHosting . Más de 25 000 reseñas en Trustpilot con una puntuación de 4,8/5, 21 ubicaciones en todo el mundo y un tiempo medio de respuesta del servicio de asistencia de 15 minutos. La opción más segura si lo que más te importa es la reputación y la fiabilidad.

Más de 25 000 reseñas en Trustpilot con una puntuación de 4,8/5, 21 ubicaciones en todo el mundo y un tiempo medio de respuesta del servicio de asistencia de 15 minutos. La opción más segura si lo que más te importa es la reputación y la fiabilidad. La mejor opción para el alojamiento de varios juegos: Shockbyte . Una marca de confianza en docenas de títulos de videojuegos, con procesadores AMD EPYC de hasta 5,40 GHz y un plazo de reembolso de 72 horas sin necesidad de contacto con el servicio de atención al cliente.

Una marca de confianza en docenas de títulos de videojuegos, con procesadores AMD EPYC de hasta 5,40 GHz y un plazo de reembolso de 72 horas sin necesidad de contacto con el servicio de atención al cliente. La mejor opción en cuanto a tiempo de actividad: HostHavoc. Un acuerdo de nivel de servicio (SLA) del 100 % para la infraestructura, con garantías de crédito y un servicio de asistencia en menos de 10 minutos, la convierten en la elección acertada cuando el tiempo de inactividad simplemente no es una opción.

Elijas lo que elijas, el mejor alojamiento para servidores de DayZ se reduce a núcleos de CPU rápidos, almacenamiento NVMe y un centro de datos cercano a tus jugadores. Si consigues esos tres elementos, lo tienes todo listo.

El mejor servicio de alojamiento de servidores de DayZ en general Godlike.Host 5.0 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Godlike.Host combina el hardware Ryzen 9 9950X3D, una gestión sencilla de los modpacks, copias de seguridad automáticas y un servicio de asistencia ágil disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para los jugadores de DayZ. Visita Godlike.Host

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