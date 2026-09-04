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Los mejores proveedores de alojamiento de servidores de Hytale en 2026

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Wayne Goodchild
Wayne Goodchild Senior Editor
Verificado por: Nate Kencana
Actualizado: septiembre 4, 2026
Los mejores proveedores de alojamiento de servidores de Hytale en 2026
Image Credit: GTX Gaming, Nitrado, Apex Hosting

La búsqueda del mejor alojamiento para servidores de Hytale comienza por comprender los requisitos técnicos de esta ambiciosa aventura de mundo abierto. Desarrollado por Hypixel Studios, Hytale ofrece una amplia experiencia de juego de rol diseñada desde cero para ser modificable e impulsada por la comunidad. 

Dado que el juego se encuentra actualmente en acceso anticipado, el alojamiento en servidores dedicados es fundamental para mantener mundos persistentes que permanezcan en línea incluso cuando el anfitrión esté desconectado. Ejecutar un servidor en tu propio hardware a menudo puede reducir el rendimiento tanto para ti como para tus jugadores, por lo que un proveedor de servidores dedicados es la opción preferida para las comunidades en crecimiento. Esta guía evalúa los 10 mejores proveedores de alojamiento para servidores de Hytale que han confirmado ser compatibles con el juego, centrándose en los requisitos de RAM, la calidad del hardware y su condición de socios oficiales.

Mi evaluación abarca los mejores proveedores de alojamiento de servidores de Hytale basándose en múltiples casos de uso, desde pequeños grupos de amigos hasta comunidades de mods a gran escala. He probado cada proveedor de esta lista en cuanto al tiempo de configuración, la facilidad de instalación de mods y la fiabilidad del hardware para comprobar cómo gestionan el elevado consumo de memoria de Hytale

Nuestras mejores opciones de alojamiento de servidores de Hytale

Diez opciones analizadas y clasificadas según los criterios que realmente importan: rendimiento, relación calidad-precio, asistencia técnica y tiempo de actividad. Aquí hay opciones para todos los presupuestos y tamaños de servidor.

  1. GTX Gaming: el mejor servicio de alojamiento de servidores de Hytale en general
  2. Nitrado: el mejor alojamiento de servidores de Hytale con soporte oficial
  3. Apex Hosting: el mejor alojamiento de servidores de Hytale para principiantes
  4. Shockbyte – El mejor alojamiento de servidores de Hytale en relación calidad-precio
  5. BisectHosting – El alojamiento de servidores de Hytale mejor valorado
  6. Sparked Host – El mejor alojamiento de servidores de Hytale con garantía de disponibilidad
  7. Hostinger: el mejor alojamiento de servidores de Hytale para un presupuesto a largo plazo
  8. Host Havoc: el mejor alojamiento de servidores de Hytale en cuanto a atención al cliente
  9. GravelHost – El mejor alojamiento de servidores Hytale económico
  10. ScalaCube: el mejor alojamiento gratuito para servidores de Hytale

A continuación se analizan en detalle todas las opciones: características técnicas, precios, ventajas, inconvenientes y para quién están pensadas realmente.

Cómo he evaluado estos proveedores de alojamiento para servidores de Hytale

Comparación entre dos proveedores

Para encontrar los mejores proveedores de alojamiento de servidores de Hytale, evalué planes de distintos niveles para valorar la velocidad de configuración y la compatibilidad con mods. Me centré únicamente en proveedores con una página de alojamiento dedicada y confirmada para Hytale, excluyendo los servidores VPS genéricos que carecen de optimización específica para el juego. En mis pruebas di prioridad a las velocidades de CPU de un solo núcleo superiores a 4,5 GHz, ya que Hytale depende en gran medida de la potencia bruta de procesamiento para la simulación del mundo. También verifiqué los precios de la RAM y las ubicaciones de los servidores para garantizar que los jugadores obtuvieran la mejor latencia posible.

Mi investigación incluyó a más de 15 proveedores diferentes antes de reducir la lista a las 10 opciones más fiables. He clasificado estos proveedores en especialistas en consolas, opciones económicas y marcas centradas en el rendimiento para ayudar a los distintos tipos de administradores a encontrar la opción que mejor se adapte a sus necesidades. 

Se ha confirmado que todos los proveedores de esta lista admiten mods de Hytale y publican abiertamente sus especificaciones de hardware. Esta rigurosa metodología garantiza que mis recomendaciones sobre los mejores proveedores de alojamiento de servidores de Hytale se basen en datos de rendimiento reales.

Análisis de los mejores proveedores de alojamiento para servidores de Hytale

Para elegir los mejores proveedores de alojamiento de servidores de Hytale hay que tener en cuenta algunas características fundamentales: al menos entre 6 y 8 GB de RAM para la mayoría de las configuraciones, y almacenamiento NVMe rápido para una carga ágil de los mods. A continuación, encontrarás las reseñas detalladas de cada una de mis 10 mejores opciones de proveedores de alojamiento de servidores de Hytale.

1. GTX Gaming [El mejor alojamiento para servidores de Hytale en general]

GTX Gaming: el mejor servicio de alojamiento de servidores de Hytale en general

GTX Gaming destaca como uno de los mejores proveedores de alojamiento de servidores de Hytale para usuarios que exigen hardware de primera categoría y flexibilidad en los planes. Ofrecen 18 niveles diferentes de RAM, que van desde los 4 GB hasta los 96 GB, equipados con procesadores Intel Core i9-13900K de alta frecuencia. Su proceso de configuración está muy optimizado, lo que te permite cargar mods desde el Hytale Workshop con facilidad. La estructura de precios es muy clara, ya que los códigos se aplican automáticamente al finalizar la compra, lo que garantiza que la tarifa anunciada es la que pagarás a largo plazo.

La infraestructura de GTX Gaming está diseñada para ofrecer el máximo rendimiento, utilizando memoria RAM DDR5-5600 ECC y unidades SSD NVMe Gen5 en configuraciones RAID . Cuentan con 11 ubicaciones en todo el mundo, repartidas por Norteamérica, Europa y Asia, lo que garantiza una baja latencia para una base de jugadores internacional. En cuanto a la seguridad, incluyen protección contra DDoS de nivel empresarial capaz de mitigar ataques de más de 1 Tbps. Sus planes se facturan mensualmente, lo que ofrece una tarifa constante sin compromisos a largo plazo obligatorios.

Nombre del planPrecioRAM / RecursosCaracterísticas
Copper9,25 $/mes4 GB de RAM / NVMe Gen5Plan Starter
Platino17,60 $/mes8 GB de RAM / NVMe Gen5El más popular
Titanium33,90 $/mes16 GB de RAM / NVMe Gen5Contenido personalizado
Diamante97,83 $/mes48 GB de RAM / NVMe Gen5Amplia comunidad

Aunque GTX Gaming es una potencia, ofrece una garantía de devolución del dinero muy breve, de solo 24 horas, la más corta de mi lista. Actualmente no hay descuentos por ciclo de facturación disponibles, por lo que la tarifa mensual es la única opción para todos los usuarios. Dado que Hytale se encuentra en acceso anticipado, cabe esperar actualizaciones frecuentes de los servidores, que GTX Gaming gestiona a través de su panel de control personalizado. Además, no publican un tiempo de respuesta específico del servicio de asistencia en su página de producto de Hytale.

VentajasContras
✅ 18 niveles de RAM para una flexibilidad

máxima ✅ CPU

Intel Core i9-13900K (5,7 GHz) ✅ SSD NVMe Gen5 y RAM

DDR5 ECC ✅ 11 ubicaciones de centros de datos en todo el mundo		❌ Plazo

de reembolso de solo 24 horas ❌ Sin descuentos

por facturación a largo plazo ❌ Solo facturación mensual
MEJOR SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE HYTALE EN GENERAL

GTXGaming

Alojamiento de servidores Hytale de alto rendimiento con niveles flexibles de RAM, procesadores Intel i9 y ubicaciones en todo el mundo.

Prueba GTXGaming

2. Nitrado [El mejor alojamiento de servidores para Hytale con soporte técnico oficial]

Nitrado: el mejor alojamiento de servidores de Hytale con soporte oficial

Nitrado destaca entre los mejores proveedores de alojamiento de servidores de Hytale porque es el único socio oficial de lanzamiento y desarrollo de Hytale que figura en esta lista. Ofrece tanto modelos de suscripción como de prepago, lo cual es ideal para los jugadores que desean alojar un servidor durante un tiempo determinado sin renovaciones automáticas. Su plataforma está diseñada para garantizar la estabilidad, ya que ofrece copias de seguridad automáticas diarias y un sistema de protección contra ataques DDoS de tres capas. Configurar un servidor e instalar mods a través de su panel personalizado resulta intuitivo tanto para administradores noveles como para los más experimentados.

La configuración de hardware de Nitrado admite hasta 200 jugadores, con planes personalizados que permiten configurar entre 4 GB y 72 GB de RAM. Cuentan con 9 ubicaciones en todo el mundo, incluidos los principales centros de Fráncfort, Londres, Los Ángeles y Singapur. El servicio de asistencia está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de correo electrónico y chat multilingüe. Al haber colaborado directamente con Hypixel Studios, su infraestructura está optimizada específicamente para el motor de servidor de Hytale.

Nombre del planPrecioRAM / RecursosCaracterísticas
4 GB de RAM12,99 $/30 días4 GB / Hasta 4 jugadoresSocio oficial
6 GB de RAM19,49 $/30 días6 GB / Hasta 6 jugadoresLos más populares
8 GB de RAM24,99 $/30 días8 GB / Hasta 10 jugadoresGrupos medianos
PersonalizadoVaría4–72 GB de RAMFlexibilidad total

Los futuros usuarios deben tener en cuenta que Nitrado no ofrece garantía de devolución del dinero y que las suscripciones se renuevan automáticamente a menos que se cancele la suscripción. Tampoco se admite el cambio de juego en los servidores de Hytale, lo que significa que no se puede cambiar la instancia a otro título. Su puntuación en Trustpilot es de 3,9/5, inferior a la de otros proveedores de esta lista. Además, no indican en su documentación un porcentaje específico de tiempo de actividad en su acuerdo de nivel de servicio (SLA).

VentajasContras
✅ Único socio oficial de Hytale en la lista

✅ Facturación por adelantado (sin renovación automática)

✅ Copias de seguridad automáticas diarias incluidas

✅ 9 ubicaciones de servidores en todo el mundo		❌ Sin garantía

de devolución del dinero ❌ No admite

cambio de juego ❌ Puntuación baja en Trustpilot (3,9/5)
EL MEJOR ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE HYTALE CON ASISTENCIA TÉCNICA OFICIAL

Nitrado

Nitrado ofrece alojamiento oficial para Hytale, en colaboración con los desarrolladores, con modelos de facturación flexibles, copias de seguridad diarias y configuraciones de RAM que pueden llegar hasta los 72 GB.

Prueba Nitrado

3. Apex Hosting [El mejor alojamiento de servidores de Hytale para principiantes]

Apex Hosting: el mejor alojamiento de servidores de Hytale para principiantes

Apex Hosting está ampliamente considerado como uno de los mejores proveedores de alojamiento de servidores de Hytale para principiantes gracias a la claridad de sus planes y a su sólida reputación. Sus planes estándar se ejecutan en hardware compartido Ryzen 9 7950X, mientras que su serie premium EX ofrece 4 vCores dedicados a 4,8 GHz para un rendimiento máximo. El proceso de configuración está diseñado para ser fácil de usar, con asistencia por chat en directo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para ayudar con la instalación o configuración de mods. Cuentan con una alta puntuación en Trustpilot de 4,6/5 basada en más de 8.000 opiniones.

Las especificaciones de hardware de Apex incluyen SSD NVMe y memoria RAM DDR4, con 14 ubicaciones de servidores en todo el mundo, incluidos centros de datos en EE. UU., la UE y Asia. Su protección contra DDoS es de nivel empresarial y ofrece hasta 300 Gbps de mitigación. Los precios varían en función de la memoria RAM, a partir de 4 GB por 14,99 dólares al mes, aunque los nuevos usuarios disfrutan de un descuento durante el primer mes. También ofrecen un descuento del 10 % por facturación trimestral en la mayoría de los planes estándar.

Nombre del planPrecioRAM / RecursosCaracterísticas
4 GB de RAM14,99 $/mes4 GB / Básico14 ubicaciones
6 GB de RAM22,49 $ al mes6 GB / Básico – modificadoRecomendado
8 GB de RAM27,99 $/mes8 GB / AvanzadoPara servidores modificados
Serie EX194,37 $/trimestre16 GB / 4 núcleos dedicadosMáximo rendimiento

Hay algunas salvedades que tener en cuenta con Apex Hosting, como el hecho de que los precios promocionales vuelven a la tarifa completa tras el primer mes. No indican una política de reembolso explícita en la página de Hytale, así que consulta sus condiciones antes de comprar. La serie EX solo está disponible con facturación trimestral y tiene disponibilidad limitada. Además, aunque afirman ofrecer un tiempo de actividad cercano al 100 %, no publican un porcentaje específico en el acuerdo de nivel de servicio (SLA).

VentajasContras
✅ Alta valoración en Trustpilot (4,6/5)

✅ Serie EX con vCores

dedicados ✅ 14 ubicaciones

de servidores en todo el mundo ✅ Chat en vivo y soporte mediante tickets 24/7		❌ El precio promocional es solo

para el primer mes ❌ No se indica

una política de reembolso explícita ❌ La serie EX solo está disponible con facturación trimestral
EL MEJOR ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE HYTALE PARA PRINCIPIANTES

Apex Hosting

Alojamiento para Hytale ideal para principiantes, con procesadores Ryzen 9, asistencia 24 horas al día, 7 días a la semana, y protección contra ataques DDoS de 300 Gbps.

Prueba Apex Hosting

4. Shockbyte [El mejor alojamiento de servidores de Hytale en relación calidad-precio]

Shockbyte: el mejor alojamiento de servidores de Hytale en relación calidad-precio

Shockbyte es uno de los mayores proveedores del sector, lo que lo convierte en uno de los mejores proveedores de alojamiento de servidores de Hytale en cuanto a relación calidad-precio. Ofrecen una estructura sencilla de planes de tres niveles (5 GB, 8 GB, 9 GB+) e incluyen una opción de reembolso por cuenta propia en un plazo de 72 horas, muy fácil de usar si cambias de opinión. Su enorme envergadura queda reflejada en sus más de 10 000 valoraciones en Trustpilot, la cifra más alta de todos los proveedores de esta lista. Los usuarios nuevos suelen beneficiarse de importantes descuentos, como un 30 % de descuento sobre la tarifa estándar.

El servicio utiliza almacenamiento SSD NVMe y protección Anti-DDoS de OVHcloud en sus 15 ubicaciones globales. La facturación es flexible y ofrece ciclos mensuales, trimestrales o anuales, con descuentos crecientes de hasta un 25 % para los planes anuales. Sus planes personalizados a partir de 9 GB permiten un número ilimitado de plazas de jugador, lo que resulta ideal para proyectos impulsados por la comunidad. El panel de control admite la instalación de mods estándar y cuenta con copias de seguridad automáticas para mantener tus datos a salvo.

Nombre del planPrecioRAM / RecursosCaracterísticas
Copper8,75 $/mes5 GB de RAM / 4 jugadoresReembolso en 72 horas
Mithril13,99 $/mes8 GB de RAM / 8 jugadoresEl más popular
Plan personalizado15,74 $/mes9 GB o más de RAM / IlimitadoMínimo de 9 GB

Un inconveniente es que la puntuación de Shockbyte en Trustpilot, de 3,8/5, es la más baja de esta lista, lo que indica un gran número de opiniones dispares. Los precios que se muestran suelen ser promocionales, por lo que conviene comprobar la tarifa de renovación estándar antes de suscribirse. Las afirmaciones sobre el tiempo de actividad son algo inconsistentes en su página, ya que se mencionan tanto el 99,9 % como el 100 % en diferentes secciones. Los tiempos de respuesta del servicio de asistencia tampoco están garantizados explícitamente en la página de Hytale.

VentajasContras
✅ Más de 10 000 opiniones

en Trustpilot ✅ Política

de reembolso por cuenta propia en un plazo de 72 horas ✅ 15 centros

de datos en todo el mundo ✅ Excelente relación calidad-precio para los usuarios durante el primer mes		❌ La puntuación más baja en Trustpilot (3,8/5)

❌ Los precios rebajados son promocionales

❌ Afirmaciones

inconsistentes sobre el tiempo de actividad ❌ Volumen de opiniones de clientes desigual
EL MEJOR ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE HYTALE EN RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

Shockbyte

Alojamiento de servidores Hytale escalable con facturación flexible, descuentos y un plazo de reembolso de 72 horas.

Prueba Shockbyte

5. BisectHosting [El alojamiento de servidores de Hytale mejor valorado]

BisectHosting: el servicio de alojamiento de servidores de Hytale mejor valorado

BisectHosting es uno de los mejores proveedores de alojamiento de servidores de Hytale para usuarios que dan prioridad a la satisfacción del cliente y a una asistencia rápida. Cuenta con la puntuación más alta de Trustpilot en esta lista (4,8/5) y es el único proveedor que ofrece un acuerdo de nivel de servicio (SLA) con respuesta de asistencia garantizada en 15 minutos. Todos los planes de Hytale que ofrecen incluyen un aumento gratuito de +2 GB de RAM, lo que te proporciona más margen para mods sin coste adicional. Cuentan con 21 ubicaciones en todo el mundo, lo que constituye la red más extensa de esta lista.

En cuanto a las características, BisectHosting ofrece almacenamiento SSD NVMe y protección DDoS gratuita en todos los niveles. Su panel de control personalizado incluye un gestor de instancias y permite cambiar libremente entre más de 100 juegos diferentes. El precio se fija en aproximadamente 3,00 $ por GB para la facturación mensual, con descuentos de hasta el 20 % para compromisos anuales. También ofrecen traslados de ubicación gratuitos si necesitas acercar tu servidor a tu base de jugadores.

Nombre del planPrecioRAM / RecursosCaracterísticas
4 GB + Boost11,99 $/mes6 GB efectivos / NVMe21 ubicaciones
6 GB + Boost17,99 $/mes8 GB efectivos / NVMeLos más populares
12 GB + Boost35,99 $/mes14 GB efectivos / NVMeModificaciones avanzadas
PersonalizadoDesde 11,99 $4–48 GB de RAM / NVMe+2 GB de memoria RAM adicional

Sin embargo, la garantía de devolución del dinero de 72 horas se limita a los nuevos clientes o a aquellos que utilicen un nuevo tipo de servicio por primera vez. Las renovaciones no dan derecho a reembolso, al igual que los pagos realizados mediante PaysafeCard. No se indica ningún porcentaje específico de tiempo de actividad en el acuerdo de nivel de servicio (SLA) para su alojamiento de Hytale. Además, no ofrecen reembolsos prorrateados una vez que ha finalizado el plazo inicial de 72 horas.

VentajasContras
✅ La puntuación más alta en Trustpilot (4,8/5)

✅ Acuerdo de nivel de servicio (SLA

) de respuesta de asistencia en 15 minutos ✅ Aumento gratuito de +2 GB de RAM en todos los planes

✅ 21 centros de datos en todo el mundo		❌ El reembolso no incluye las renovaciones

❌ No se admiten reembolsos por pagos con PaysafeCard

❌ No se indica ningún porcentaje de tiempo de actividad
EL ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE HYTALE MEJOR VALORADO

BisectHosting

Acuerdo de nivel de servicio (SLA) con asistencia garantizada en 15 minutos, 21 ubicaciones en todo el mundo y una ampliación gratuita de 2 GB de RAM.

Prueba BisectHosting

6. Sparked Host [El mejor alojamiento de servidores de Hytale con garantía de tiempo de actividad]

Sparked Host: el mejor alojamiento para servidores de Hytale con garantía de disponibilidad

Sparked Host es nuestra elección como el mejor proveedor de alojamiento de servidores de Hytale con garantía de disponibilidad, ya que ofrece un SLA de red del 99,99 %. Además, destaca por ofrecer una prueba gratuita de 24 horas sin necesidad de tarjeta de crédito, lo que te permite probar su hardware Enterprise sin ningún riesgo. Sus servidores utilizan procesadores Ryzen 9 7900 y memoria RAM DDR5, elementos esenciales para gestionar la simulación de Hytale, que exige un gran uso de la CPU. Cuentan con un sistema de protección contra ataques DDoS a escala de terabits que ofrece tiempos de mitigación de 1 segundo.

Sus planes «Enterprise» van desde los 4 GB hasta los 18 GB de RAM, todos ellos con almacenamiento NVMe en RAID 1. Sparked Host utiliza el panel de control Apollo, diseñado para una implementación instantánea y una gestión sencilla de los mods. Cuenta con 10 centros de datos repartidos por todo el mundo, que cubren los principales centros de EE. UU., Europa, Asia y Australia. La asistencia técnica se describe como «instantánea» y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para todos los usuarios.

Nombre del planPrecioRAM / RecursosCaracterísticas
Crawler8,80 $/mes4 GB de RAM / 2 núcleos10 ubicaciones
Golem13,20 $ al mes6 GB de RAM / 3 núcleosPaquete Starter
Kraken17,60 $/mes8 GB de RAM / 3 núcleosEl más vendido
Warrior39,60 $/mes18 GB de RAM / 4 núcleosAlto rendimiento

Los administradores deben tener en cuenta que el plazo de reembolso de 48 horas es más corto de lo habitual y solo se aplica a la primera compra. La prueba gratuita está limitada a 24 horas, lo que podría no ser tiempo suficiente para probar una configuración de comunidad grande. Los descuentos del ciclo de facturación también pueden revertirse al precio completo si se cancela una oferta promocional de acuerdo con sus condiciones. Aunque la atención al cliente es rápida, no hay un tiempo de respuesta específico publicado en la página de Hytale.

VentajasContras
✅ Acuerdo de nivel de servicio (SLA

) con un tiempo de actividad de la red del 99,99 % ✅ Prueba de 24 horas (sin necesidad de tarjeta de crédito)

✅ Ataques DDoS de terabits con mitigación

en 1 s ✅ Hardware Ryzen 9 7900 y DDR5		❌ Plazo

de reembolso de 48 horas ❌ Periodo de prueba demasiado corto para probar configuraciones

de comunidades grandes ❌ Los precios promocionales pueden revertirse
LA MEJOR GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD EN EL ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE HYTALE

Sparked Host

Alojamiento de Hytale con alta disponibilidad, equipado con procesadores Ryzen 9, pruebas gratuitas de 24 horas y protección contra ataques DDoS a escala de terabits.

Prueba Sparked Host

7. Hostinger [El mejor alojamiento de servidores de Hytale para presupuestos ajustados a largo plazo]

Hostinger: el mejor alojamiento de servidores de Hytale para un uso a largo plazo y económico

Hostinger es el mejor alojamiento de servidores de Hytale para jugadores con un presupuesto limitado que estén dispuestos a comprometerse a largo plazo. Ofrecen un precio promocional inicial de 6,99 $ al mes si pagas 24 meses por adelantado. A diferencia de la mayoría de las demás opciones, se trata de un servicio basado en VPS que utiliza procesadores AMD EPYC y almacenamiento NVMe, lo que te proporciona acceso root completo al entorno del servidor. También ofrecen una garantía de devolución del dinero de 30 días, la más larga disponible en esta lista.

El Game Panel que ofrece Hostinger te permite alojar varios juegos y ampliar tus recursos de RAM o CPU a medida que tu mundo crece. Incluye copias de seguridad semanales gratuitas, un escáner de malware y un asistente de IA llamado Kodee para ayudarte con la gestión del servidor. Hostinger cuenta con el mayor volumen de reseñas de esta lista, con más de 66 000 reseñas en Trustpilot y una puntuación de 4,7/5. Sus servidores están ubicados en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.

Nombre del planPrecioRAM / RecursosCaracterísticas
Panel de juegos 16,99 $/mes1 vCPU / 4 GB de RAMPrecio promocional
Panel de juegos 29,49 $ al mes2 vCPU / 8 GB de RAMEl más popular
Panel de juegos 413,99 $/mes4 vCPU / 16 GB de RAMNivel medio
Panel de juegos 827,99 $/mes8 vCPU / 32 GB de RAMRecursos elevados

La principal salvedad es la estructura de precios: la tarifa de 6,99 $ requiere un compromiso inicial de 24 meses y aumenta considerablemente en el momento de la renovación. Al estar basado en un VPS, puede requerir más configuración manual que los servidores de juegos gestionados. Las ubicaciones a nivel de ciudad no aparecen explícitamente en la página de Hytale, y los tiempos de respuesta del servicio de asistencia no están garantizados. Aunque afirman un tiempo de actividad del 99,99 %, esto se indica en sus páginas de tutoriales y no en la página específica del producto.

VentajasContras
✅ El precio más bajo a largo plazo (6,99 $/mes)

✅ Garantía

de devolución del dinero de 30 días ✅ VPS con acceso

root completo ✅ Más de 66 000 opiniones en Trustpilot		❌ Compromiso

inicial de 24 meses ❌ Tarifas

de renovación elevadas ❌ Mayor dificultad de configuración técnica
EL MEJOR ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE HYTALE PARA UN PRESUPUESTO A LARGO PLAZO

Hostinger

Alojamiento VPS económico para Hytale a partir de 6,99 $ al mes, con procesadores AMD EPYC y acceso root.

Prueba Hostinger

8. Host Havoc [El mejor soporte técnico para servidores de Hytale]

IHost Havoc: el mejor servicio de alojamiento para servidores de Hytale

Host Havoc es el mejor servicio de alojamiento de servidores de Hytale para administradores de comunidades que necesitan una resolución de incidencias rápida y fiable. Presumen de un tiempo medio de respuesta a las incidencias inferior a 10 minutos, lo que supone el tiempo más rápido publicado en esta guía. Su modelo de precios consiste en una sencilla tarifa plana de 3,75 dólares por GB de RAM, y ofrecen plazas de jugador y almacenamiento ilimitados en todos los planes. Utilizan una versión modificada del panel de control TCAdmin, que incluye un instalador de Workshop y un gestor de archivos.

El hardware de Host Havoc incluye procesadores Intel Xeon y AMD Ryzen con unidades SSD NVMe de alta velocidad. Cuentan con 14 ubicaciones en todo el mundo, aunque en algunas ciudades, como Seattle y Atlanta, las plazas pueden agotarse debido a la elevada demanda. La facturación es flexible, con descuentos que van desde el 5 % por tres meses hasta el 12 % por un compromiso anual. Los nuevos clientes están protegidos por una garantía de devolución del dinero de 72 horas.

Nombre del planPrecioRAM / RecursosCaracterísticas
4 GB15,00 $/mes4 GB / Espacios ilimitados14 ubicaciones
6 GB22,50 $/mes6 GB / Espacios ilimitadosTarifa plana por GB
8 GB30,00 $/mes8 GB / Espacios ilimitadosTamaño de la comunidad
16 GB60,00 $/mes16 GB / Espacios ilimitadosGran escala

Los administradores deben tener en cuenta que la garantía de devolución del dinero no es un servicio autoservicio y que es necesario ponerse en contacto con el equipo de asistencia para tramitarla. En la página de Hytale no se publica ningún porcentaje específico de tiempo de actividad en el SLA, y se indica que el juego se encuentra en fase de acceso anticipado, por lo que es probable que presente errores. Algunas ubicaciones aparecen ocasionalmente como «agotadas», lo que puede limitar la elección del centro de datos. La tarifa plana de 3,75 $/GB es constante, pero no ofrece los importantes descuentos promocionales iniciales que se encuentran en otros proveedores.

VentajasContras
✅ Tiempo medio de respuesta

del servicio de atención al cliente inferior a 10 minutos ✅ Espacios y almacenamiento

ilimitados ✅ Garantía

de devolución del dinero de 72 horas ✅ Alta puntuación en Trustpilot (4,7/5)		❌ No hay opción

de reembolso por cuenta propia ❌ No hay un SLA

específico de tiempo de actividad ❌ Algunas ubicaciones se agotan

❌ Errores de rendimiento en el acceso anticipado
EL MEJOR SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE HYTALE

Host Havoc

Alojamiento de servidores de Hytale rápido y fiable, con plazas ilimitadas, asistencia en menos de 10 minutos y 14 ubicaciones en todo el mundo.

Prueba Host Havoc

9. GravelHost [El mejor alojamiento de servidores de Hytale económico]

GravelHost: el mejor alojamiento de servidores de Hytale a un precio asequible

GravelHost es el mejor alojamiento de servidores de Hytale para jugadores con un presupuesto ajustado que, aun así, desean un plan de pago dedicado. Ofrecen un plan básico por solo 7,99 $ al mes con 6 GB de RAM, lo que resulta significativamente más barato que la mayoría de la competencia para esa cantidad de memoria. Incluye plazas ilimitadas para jugadores y una garantía de devolución del dinero de 72 horas para todas las primeras compras. El servicio de asistencia está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de Discord, con objetivos de respuesta definidos en el SLA para incidencias críticas y generales.

El servicio cuenta con implementación instantánea y es compatible con más de 35 juegos diferentes en la misma plataforma. Cuentan con 12 centros de datos repartidos por Norteamérica, Europa, Asia y Australia, lo que les proporciona un buen alcance global para ser un proveedor económico. El hardware consta de memoria RAM DDR4 y unidades SSD NVMe, e incluye extras como bases de datos MySQL gratuitas y un gestor de cortafuegos integrado. Su puntuación en Trustpilot es de 4,6/5, basada en casi 1.000 opiniones.

Nombre del planPrecioRAM / RecursosCaracterísticas
Seedling7,99 $/mes6 GB DDR4 / 4 jugadoresPlan básico
Kweebec15,99 $/mes12 GB de DDR4 / 8 jugadoresGrupos pequeños
Ranger19,99 $/mes16 GB DDR4 / 75 GB NVMeCommunity
Treesinger35,99 $/mes32 GB DDR4 / 100 GB NVMeAmplia comunidad

Sin embargo, GravelHost utiliza memoria RAM DDR4, que ofrece un ancho de banda de memoria inferior en comparación con el hardware DDR5 de gama alta que se encuentra en proveedores como GTX Gaming. Su servicio de asistencia se presta únicamente a través de Discord, sin disponer de un chat en directo tradicional ni de un widget de tickets en su página web. Tampoco indican ubicaciones específicas a nivel de ciudad en la página de Hytale. Su número total de reseñas es inferior al de las marcas más grandes, lo que puede ser un factor a tener en cuenta para algunos administradores.

VentajasContras
✅ El precio mensual más bajo (7,99 $)

✅ Plazas ilimitadas en todos los planes

✅ Garantía

de devolución del dinero de 72 horas ✅ Implementación instantánea en 2 minutos		❌ Utiliza memoria RAM

DDR4 más antigua ❌ Modelo

de asistencia solo a través de Discord ❌ No dispone de centros de datos a nivel de ciudad
EL MEJOR ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE HYTALE A PRECIO ASEQUIBLE

GravelHost

Alojamiento económico para servidores de Hytale a 7,99 $ al mes, con 6 GB de RAM y 12 ubicaciones en todo el mundo.

Prueba GravelHost

10. ScalaCube [El mejor alojamiento gratuito para servidores de Hytale]

ScalaCube: el mejor alojamiento gratuito para servidores de Hytale

ScalaCube es el mejor servicio de alojamiento de servidores de Hytale para quienes quieran probar el juego de forma gratuita antes de dar el paso. Ofrecen un plan gratuito permanente con 6 GB de RAM que permanece en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana, aunque no publican un límite específico de jugadores para este nivel. Para quienes necesiten más recursos, sus planes de pago empiezan en 12,00 $ al mes y suelen incluir un descuento del 50 % durante el primer mes. Cuentan con 14 ubicaciones en todo el mundo, lo que garantiza que puedas encontrar un servidor cerca de ti.

Sus planes de pago ofrecen almacenamiento SSD, protección contra DDoS y acceso FTP completo para la instalación manual de mods. También incluyen un dominio gratuito con los planes de pago y ofrecen una configuración inmediata tras la compra. Su valoración en Trustpilot es de un respetable 4,5/5, con más de 4.700 reseñas. ScalaCube ofrece una garantía de devolución del dinero de 7 días para los pagos y un plazo de 10 días para los reembolsos por renovación automática.

Nombre del planPrecioRAM / RecursosCaracterísticas
Plan gratuitoGratis6 GB de RAM / SSDPruebas individuales
Inicial12 $/mes4 GB de RAM / SSDPlan de pago básico
Estándar18 $/mes6 GB de RAM / SSDServidor de tamaño medio
Pro24 $/mes9 GB de RAM / SSDServidor grande

Los usuarios potenciales deben tener en cuenta que ScalaCube utiliza SSD estándar en lugar del almacenamiento NVMe más rápido que emplean la mayoría de los demás proveedores de esta lista. Los reembolsos requieren una razón válida y no están garantizados sin ella. Su descuento del 50 % durante el primer mes es una oferta promocional por tiempo limitado. Además, en su página de Hytale no se indica ningún porcentaje de tiempo de actividad en el acuerdo de nivel de servicio (SLA) ni se publica ningún tiempo de respuesta específico del servicio de asistencia.

VentajasContras
✅ Plan

gratuito permanente de 6 GB disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana ✅ 14 ubicaciones

de servidores en todo el mundo ✅ 50 % de descuento

el primer mes ✅ Garantía de devolución del dinero de 7 días		❌ SSD estándar (no NVMe)

❌ Se requiere una razón válida para el reembolso

❌ No se indica el límite de usuarios gratuitos
EL MEJOR ALOJAMIENTO GRATUITO PARA SERVIDORES DE HYTALE

ScalaCube

Alojamiento gratuito de Hytale con 6 GB, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, junto con planes de pago con acceso FTP y 14 ubicaciones en todo el mundo.

Prueba ScalaCube

Tabla comparativa de proveedores

dos proveedores y el logotipo del juego

Esta tabla comparativa ofrece una visión general inmediata de las características y especificaciones principales de los 10 mejores proveedores de alojamiento de servidores para Hytale que he analizado. La he diseñado para ir más allá del lenguaje publicitario, centrándome únicamente en los parámetros más importantes para el rendimiento de Hytale: precio inicial, modelo de tarificación (por GB de RAM frente a VPS de tarifa plana), tipo de almacenamiento (NVMe frente a SSD) y número de ubicaciones en todo el mundo.

He incluido campos específicos para destacar los argumentos de venta únicos que importan a los jugadores de Hytale. Por ejemplo, puedes ver de inmediato que Nitrado es el único socio oficial de Hytale, mientras que Hostinger ofrece el precio inicial más bajo en un plan a largo plazo y ScalaCube proporciona una opción gratuita permanente. Esto te permite filtrar rápidamente los proveedores de alojamiento basándote en mis conclusiones clave.

Dado que Hytale se encuentra actualmente en fase de acceso anticipado, los requisitos del servidor y los precios están sujetos a cambios. Esta tabla refleja los precios exactos y las especificaciones de hardware que he comprobado a fecha de abril de 2026. Aunque me aseguro de que los datos sean precisos, siempre te recomiendo que compruebes los precios definitivos y las condiciones de la garantía de devolución del dinero directamente en la página web del proveedor antes de contratar un plan.

CaracterísticaGTX GamingNitradoApex HostingShockbyteBisectHosting
Precio inicial9,25 $/mes12,99 $/30 días14,99 $/mes8,75 $ al mes11,99 $ al mes
Modelo de preciosPor GB de RAMPor GB de RAMPor GB de RAMPor GB de RAMPor GB de RAM
Socio oficial
Soporte técnico
Tipo de almacenamientoNVMe Gen5SSDNVMeNVMeNVMe
Prueba / Garantía de devolución del dinero (MBG)Garantía de devolución del dinero de 24 horasSin garantía de devolución del dineroNo se indica garantía de devolución del dineroGarantía de devolución del dinero de 72 horasMBG de 72 horas†
Ubicaciones11 en todo el mundo9 en todo el mundo14 en todo el mundo15 en todo el mundo21 en todo el mundo
CaracterísticaSparked HostHostingerHost HavocGravelHostScalaCube
Precio inicial8,80 $/mes6,99 $/mes*15,00 $/mes7,99 $ al mesGratis / 12 $
Modelo de preciosPor GB de RAMVPS de tarifa planaTarifa plana por GBPlanes fijosPor GB de RAM
Socio oficial
Soporte técnico
Tipo de almacenamientoNVMeNVMeNVMeNVMeSSD
Prueba / Garantía de satisfacciónPrueba de 24 horas†Garantía de satisfacción de 30 díasGarantía de devolución del dinero de 72 horas†Garantía de devolución del dinero de 72 horasGarantía de devolución del dinero de 7 días
Ubicaciones10 en todo el mundoUE/NA/AS/SA14 en todo el mundoNA/UE/AS/AU14 en todo el mundo

* Precios de salida obtenidos directamente de las páginas web oficiales a fecha de abril de 2026. Precios en USD. † La garantía de precio mínimo (MBG) se aplica únicamente al primer pedido. La compatibilidad con consolas solo está disponible en GTX Gaming.

Comparativa de características de alojamiento de servidores de Hytale

Esta tabla comparativa con casillas de verificación compara características técnicas específicas de los 10 proveedores. Ten en cuenta que características como el almacenamiento en SSD NVMe y las copias de seguridad automáticas son fundamentales para gestionar la jugabilidad de Hytale, que requiere mucha memoria, y las frecuentes actualizaciones de acceso anticipado. La tabla refleja la documentación de los proveedores en el momento de redactar este artículo, pero compruébala siempre antes de suscribirte.

CaracterísticaGTX GamingNitradoApex HostingShockbyteBisectHostingSparked HostHostingerHost HavocGravelHostScalaCube
Compatibilidad con mods de Hytale
Acceso SFTP / FTP
Copias de seguridad automáticas✓ (diarias)✓ (semanal)✓ (más de 3 años)
Protección contra DDoS
Almacenamiento SSD NVMe
Plazas de jugador ilimitadas✗ (máx. 200)
Cambio de juego✓ (más de 100 juegos)✓ (más de 35 juegos)
Prueba gratuita✓ (24 horas)✓ (plan gratuito)
Facturación prepagada
Garantía de devolución del dinero✓ (24 horas)✗ según lo indicado✓ (72 horas)✓ (72 horas)✓ (48 horas)✓ (30 días)✓ (72 h)✓ (72 h)✓ (7 días)
Socio oficial de Hytale
Chat en vivo 24/7✗ (correo electrónico + chat)✗ (Discord)

Requisitos mínimos del servidor para Hytale

planes de suscripción

Hytale consume mucha memoria porque gestiona elementos complejos de generación de mundos y de rol en su fase de acceso anticipado. Incluso las configuraciones básicas suelen requerir un mínimo de 4 a 6 GB de RAM para funcionar con fluidez con un grupo reducido. Los servidores modificados, muy populares en la comunidad de Hytale, suelen consumir entre 12 y 16 GB de RAM durante el funcionamiento.

Configuración / Caso de usoRAMCPUAlmacenamiento
Individual / 2-4 jugadores4-6 GBDoble núcleo a 3,5+ GHz25 GB NVMe
Grupo pequeño (5-10)6–8 GBCuatro núcleos a 4,0+ GHz50 GB NVMe
Comunidad (mods)8-12 GBCuatro núcleos a 4,5+ GHz75 GB NVMe
Mods grandes (20+)16 GB+6 núcleos a 4,5+ GHz100 GB NVMe
Público (más de 40 jugadores)32 GB+8 núcleos a 5,0+ GHz200 GB NVMe

La RAM es el principal cuello de botella para Hytale, pero la velocidad de reloj de la CPU también es fundamental para la simulación del mundo. Recomiendo encarecidamente utilizar almacenamiento NVMe en cualquier servidor con mods para reducir los tiempos de carga cuando el índice de mods sea elevado. En configuraciones con muchos mods, es recomendable programar reinicios automáticos cada 4-6 horas para mantener el rendimiento.

Cómo elegir el proveedor de alojamiento adecuado para un servidor de Hytale

Elegir los mejores proveedores de alojamiento para servidores de Hytale implica encontrar el equilibrio entre las necesidades de RAM y la fiabilidad del hardware. Dado que el juego se encuentra en acceso anticipado, debes dar prioridad a los proveedores que ofrezcan un fácil escalado de recursos y soporte para actualizaciones frecuentes.

Requisitos de RAM (Hytale consume mucha memoria)

Requisitos de RAM (Hytale consume mucha memoria)

La memoria es el factor más importante para el rendimiento de Hytale. Aunque 4 GB es el mínimo imprescindible para jugar en solitario, entre 6 y 8 GB es la cantidad mínima recomendable para grupos pequeños de amigos. Los servidores con mods suelen requerir entre 8 y 12 GB para evitar retrasos. 

Si estás ampliando una comunidad más grande, GTX Gaming ofrece 18 niveles de RAM entre los que elegir, o puedes empezar gratis con el plan de 6 GB de ScalaCube. Para una comparación con otros juegos que consumen mucha memoria, consulta la guía sobre el mejor alojamiento de servidores de Rust.

Compatibilidad con mods para servidores de Hytale

Compatibilidad con mods para los servidores de Hytale

Los 10 proveedores de mi lista admiten mods de Hytale, pero ofrecen diferentes herramientas de gestión. Hostinger proporciona acceso root para un control total, mientras que BisectHosting y Apex Hosting ofrecen una gestión más sencilla basada en paneles de control. 

Si vienes de otros juegos de bloques, es posible que notes que los requisitos de Hytale y Minecraft varían considerablemente en función de los mods que se utilicen. Para quienes sean nuevos en este proceso, mi tutorial sobre cómo alojar un servidor de Minecraft explica técnicas de instalación manual similares mediante FTP. Si buscas otros títulos de mundo abierto similares, echa un vistazo a nuestra guía sobre juegos parecidos a Hytale.

Alojamiento oficial de Hytale frente al de terceros

Alojamiento oficial frente a alojamiento de terceros para Hytale

Nitrado es el único socio oficial, lo que puede traducirse en una asistencia más rápida para las nuevas versiones del juego. Sin embargo, los proveedores de alojamiento de terceros, como GTX Gaming o BisectHosting, suelen ofrecer precios más competitivos y mejor hardware. 

Aunque la condición de socio oficial indica que cuenta con la certificación de Hypixel Studios, no garantiza un mejor rendimiento que las opciones de terceros de gama alta. Si buscas el mejor alojamiento para servidores de Minecraft o el más barato, encontrarás ventajas e inconvenientes similares entre las marcas oficiales y las de terceros.

Ubicación del servidor y latencia

La distancia a tu centro de datos determina tu ping, lo cual es fundamental para evitar la desincronización en Hytale. Deberías buscar una ubicación de servidor dentro de tu región para mantener el ping por debajo de los 50 ms. BisectHosting ofrece la mayor cobertura con 21 ubicaciones en todo el mundo, seguido de Shockbyte con 15. Si tu grupo también está interesado en títulos más recientes, consultar las mejores ubicaciones de servidores para Palworld puede ayudarte a encontrar un proveedor versátil.

Políticas de reembolso y garantías de devolución del dinero

[NOMBRE DEL ARCHIVO DE IMAGEN: crea-ahora-el-mejor-servidor-de-alojamiento-de-Hytale | TEXTO ALTERNATIVO: Políticas de reembolso y garantías de devolución del dinero ]

He recopilado las condiciones de reembolso de los 10 proveedores de alojamiento de servidores de Hytale que figuran en esta lista:

  • Garantía de reembolso de 30 días: Hostinger (la más larga de mi lista; requiere el pago por adelantado de 24 meses)
  • Garantía de reembolso de 7 días: ScalaCube (se requiere un motivo válido)
  • Garantía de reembolso de 72 horas (autoservicio): Shockbyte (solo para el primer pedido)
  • Garantía de reembolso de 72 horas: BisectHosting (primer pedido), GravelHost (primer pedido), Host Havoc (es necesario ponerse en contacto)
  • Garantía de reembolso de 48 horas: Sparked Host (primera compra, excepto Minecraft)
  • Garantía de reembolso de 24 horas: GTX Gaming (el plazo más corto de mi lista)
  • Prueba gratuita de 24 horas: Sparked Host (no se requiere tarjeta)
  • Plan gratuito: ScalaCube (6 GB gratis de forma permanente; no es necesario solicitar el reembolso)
  • Sin garantía de devolución del dinero: Nitrado, Apex Hosting (no se indica garantía de devolución del dinero en la página de Hytale)

Advertencias importantes: la mayoría de las garantías de reembolso solo se aplican a los primeros pedidos; las renovaciones quedan excluidas. Nitrado no ofrece garantía de reembolso: la suscripción se renueva automáticamente; hay que cancelarla antes de la fecha de renovación. La garantía de reembolso de 30 días de Hostinger requiere un pago inicial de unos 167 $ (contrato de 24 meses); pruébalo a fondo antes de comprometerte.

Veredicto final: ¿Qué proveedor de alojamiento para servidores de Hytale deberías elegir?

Si buscas la mejor experiencia global con un proveedor de alojamiento de servidores de Hytale, GTX Gaming es mi primera opción. Ofrece la mayor variedad de RAM (hasta 96 GB), hardware de élite Intel i9-13900K y sin compromisos de facturación a largo plazo. Esto los convierte en la opción perfecta para los jugadores que buscan flexibilidad y un rendimiento de primera categoría durante la fase de acceso anticipado de Hytale.

Si tu prioridad es la certificación oficial, Nitrado es la única opción, mientras que BisectHosting destaca por la confianza de los usuarios y la rapidez de su servicio de asistencia. Para aquellos que quieran probar el juego con un presupuesto limitado, el plan gratuito de ScalaCube es un excelente punto de partida. 

Gestionar una comunidad con éxito puede incluso convertirse en uno de los mejores negocios secundarios en línea si la gestionas bien. Confirma siempre los precios actuales y la asignación de RAM en la página del proveedor antes de suscribirte, ya que los requisitos pueden aumentar a medida que el juego se desarrolla.

MEJOR ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE HYTALE EN GENERAL

GTXGaming

Alojamiento de servidores Hytale de alto rendimiento con niveles flexibles de RAM, procesadores Intel i9 y ubicaciones en todo el mundo.

Prueba GTXGaming

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor servicio de alojamiento para servidores de Hytale?

GTX Gaming es mi primera opción como mejor proveedor de alojamiento para servidores de Hytale gracias a sus 18 niveles de RAM y a sus potentes procesadores Intel Core i9-13900K a 5,7 GHz. Los principiantes deberían optar por Apex Hosting por su sólida reputación, mientras que los usuarios que busquen una opción económica pueden encontrar una excelente relación calidad-precio en GravelHost o ScalaCube.

¿Cuánta RAM necesita un servidor de Hytale?

Un servidor de Hytale necesita al menos entre 4 y 6 GB de RAM para grupos pequeños en modo «vanilla». Recomiendo entre 6 y 8 GB para grupos de 10 personas, mientras que los servidores con mods deberían contar con entre 8 y 12 GB. Dado que el juego se encuentra en acceso anticipado, es esencial disponer de margen adicional.

¿Es GTX Gaming el proveedor oficial de Hytale?

No, Nitrado es actualmente el único socio oficial de lanzamiento y desarrollo de Hytale de esta lista. GTX Gaming y los demás proveedores son proveedores de alojamiento externos de alto rendimiento.

¿Cuál es el alojamiento de servidores de Hytale más barato?

ScalaCube ofrece un plan de 6 GB gratuito de forma permanente, que es la opción más barata disponible. En cuanto a los planes de pago, GravelHost tiene un precio a partir de 7,99 $ al mes, y Hostinger ofrece la mejor relación calidad-precio a largo plazo, con 6,99 $ al mes para un compromiso de 24 meses.

¿Admite Hytale mods en los servidores alojados?

Sí, los 10 proveedores de esta lista admiten mods para Hytale. Aunque las herramientas oficiales aún están en desarrollo, estos proveedores permiten la instalación manual a través de FTP o cuentan con paneles de gestión de mods integrados.

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Wayne Goodchild

Senior Editor

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