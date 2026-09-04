Los mejores proveedores de alojamiento de servidores de Hytale en 2026

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La búsqueda del mejor alojamiento para servidores de Hytale comienza por comprender los requisitos técnicos de esta ambiciosa aventura de mundo abierto. Desarrollado por Hypixel Studios, Hytale ofrece una amplia experiencia de juego de rol diseñada desde cero para ser modificable e impulsada por la comunidad.

Dado que el juego se encuentra actualmente en acceso anticipado, el alojamiento en servidores dedicados es fundamental para mantener mundos persistentes que permanezcan en línea incluso cuando el anfitrión esté desconectado. Ejecutar un servidor en tu propio hardware a menudo puede reducir el rendimiento tanto para ti como para tus jugadores, por lo que un proveedor de servidores dedicados es la opción preferida para las comunidades en crecimiento. Esta guía evalúa los 10 mejores proveedores de alojamiento para servidores de Hytale que han confirmado ser compatibles con el juego, centrándose en los requisitos de RAM, la calidad del hardware y su condición de socios oficiales.

Mi evaluación abarca los mejores proveedores de alojamiento de servidores de Hytale basándose en múltiples casos de uso, desde pequeños grupos de amigos hasta comunidades de mods a gran escala. He probado cada proveedor de esta lista en cuanto al tiempo de configuración, la facilidad de instalación de mods y la fiabilidad del hardware para comprobar cómo gestionan el elevado consumo de memoria de Hytale.

Nuestras mejores opciones de alojamiento de servidores de Hytale

Diez opciones analizadas y clasificadas según los criterios que realmente importan: rendimiento, relación calidad-precio, asistencia técnica y tiempo de actividad. Aquí hay opciones para todos los presupuestos y tamaños de servidor.

GTX Gaming: el mejor servicio de alojamiento de servidores de Hytale en general Nitrado: el mejor alojamiento de servidores de Hytale con soporte oficial Apex Hosting: el mejor alojamiento de servidores de Hytale para principiantes Shockbyte – El mejor alojamiento de servidores de Hytale en relación calidad-precio BisectHosting – El alojamiento de servidores de Hytale mejor valorado Sparked Host – El mejor alojamiento de servidores de Hytale con garantía de disponibilidad Hostinger: el mejor alojamiento de servidores de Hytale para un presupuesto a largo plazo Host Havoc: el mejor alojamiento de servidores de Hytale en cuanto a atención al cliente GravelHost – El mejor alojamiento de servidores Hytale económico ScalaCube: el mejor alojamiento gratuito para servidores de Hytale

A continuación se analizan en detalle todas las opciones: características técnicas, precios, ventajas, inconvenientes y para quién están pensadas realmente.

Cómo he evaluado estos proveedores de alojamiento para servidores de Hytale

Para encontrar los mejores proveedores de alojamiento de servidores de Hytale, evalué planes de distintos niveles para valorar la velocidad de configuración y la compatibilidad con mods. Me centré únicamente en proveedores con una página de alojamiento dedicada y confirmada para Hytale, excluyendo los servidores VPS genéricos que carecen de optimización específica para el juego. En mis pruebas di prioridad a las velocidades de CPU de un solo núcleo superiores a 4,5 GHz, ya que Hytale depende en gran medida de la potencia bruta de procesamiento para la simulación del mundo. También verifiqué los precios de la RAM y las ubicaciones de los servidores para garantizar que los jugadores obtuvieran la mejor latencia posible.

Mi investigación incluyó a más de 15 proveedores diferentes antes de reducir la lista a las 10 opciones más fiables. He clasificado estos proveedores en especialistas en consolas, opciones económicas y marcas centradas en el rendimiento para ayudar a los distintos tipos de administradores a encontrar la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Se ha confirmado que todos los proveedores de esta lista admiten mods de Hytale y publican abiertamente sus especificaciones de hardware. Esta rigurosa metodología garantiza que mis recomendaciones sobre los mejores proveedores de alojamiento de servidores de Hytale se basen en datos de rendimiento reales.

Análisis de los mejores proveedores de alojamiento para servidores de Hytale

Para elegir los mejores proveedores de alojamiento de servidores de Hytale hay que tener en cuenta algunas características fundamentales: al menos entre 6 y 8 GB de RAM para la mayoría de las configuraciones, y almacenamiento NVMe rápido para una carga ágil de los mods. A continuación, encontrarás las reseñas detalladas de cada una de mis 10 mejores opciones de proveedores de alojamiento de servidores de Hytale.

1. GTX Gaming [El mejor alojamiento para servidores de Hytale en general]

GTX Gaming destaca como uno de los mejores proveedores de alojamiento de servidores de Hytale para usuarios que exigen hardware de primera categoría y flexibilidad en los planes. Ofrecen 18 niveles diferentes de RAM, que van desde los 4 GB hasta los 96 GB, equipados con procesadores Intel Core i9-13900K de alta frecuencia. Su proceso de configuración está muy optimizado, lo que te permite cargar mods desde el Hytale Workshop con facilidad. La estructura de precios es muy clara, ya que los códigos se aplican automáticamente al finalizar la compra, lo que garantiza que la tarifa anunciada es la que pagarás a largo plazo.

La infraestructura de GTX Gaming está diseñada para ofrecer el máximo rendimiento, utilizando memoria RAM DDR5-5600 ECC y unidades SSD NVMe Gen5 en configuraciones RAID . Cuentan con 11 ubicaciones en todo el mundo, repartidas por Norteamérica, Europa y Asia, lo que garantiza una baja latencia para una base de jugadores internacional. En cuanto a la seguridad, incluyen protección contra DDoS de nivel empresarial capaz de mitigar ataques de más de 1 Tbps. Sus planes se facturan mensualmente, lo que ofrece una tarifa constante sin compromisos a largo plazo obligatorios.

Nombre del plan Precio RAM / Recursos Características Copper 9,25 $/mes 4 GB de RAM / NVMe Gen5 Plan Starter Platino 17,60 $/mes 8 GB de RAM / NVMe Gen5 El más popular Titanium 33,90 $/mes 16 GB de RAM / NVMe Gen5 Contenido personalizado Diamante 97,83 $/mes 48 GB de RAM / NVMe Gen5 Amplia comunidad

Aunque GTX Gaming es una potencia, ofrece una garantía de devolución del dinero muy breve, de solo 24 horas, la más corta de mi lista. Actualmente no hay descuentos por ciclo de facturación disponibles, por lo que la tarifa mensual es la única opción para todos los usuarios. Dado que Hytale se encuentra en acceso anticipado, cabe esperar actualizaciones frecuentes de los servidores, que GTX Gaming gestiona a través de su panel de control personalizado. Además, no publican un tiempo de respuesta específico del servicio de asistencia en su página de producto de Hytale.

Ventajas Contras ✅ 18 niveles de RAM para una flexibilidad



máxima ✅ CPU



Intel Core i9-13900K (5,7 GHz) ✅ SSD NVMe Gen5 y RAM



DDR5 ECC ✅ 11 ubicaciones de centros de datos en todo el mundo ❌ Plazo



de reembolso de solo 24 horas ❌ Sin descuentos



por facturación a largo plazo ❌ Solo facturación mensual

MEJOR SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE HYTALE EN GENERAL GTXGaming 5.0 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Alojamiento de servidores Hytale de alto rendimiento con niveles flexibles de RAM, procesadores Intel i9 y ubicaciones en todo el mundo. Prueba GTXGaming

2. Nitrado [El mejor alojamiento de servidores para Hytale con soporte técnico oficial]

Nitrado destaca entre los mejores proveedores de alojamiento de servidores de Hytale porque es el único socio oficial de lanzamiento y desarrollo de Hytale que figura en esta lista. Ofrece tanto modelos de suscripción como de prepago, lo cual es ideal para los jugadores que desean alojar un servidor durante un tiempo determinado sin renovaciones automáticas. Su plataforma está diseñada para garantizar la estabilidad, ya que ofrece copias de seguridad automáticas diarias y un sistema de protección contra ataques DDoS de tres capas. Configurar un servidor e instalar mods a través de su panel personalizado resulta intuitivo tanto para administradores noveles como para los más experimentados.

La configuración de hardware de Nitrado admite hasta 200 jugadores, con planes personalizados que permiten configurar entre 4 GB y 72 GB de RAM. Cuentan con 9 ubicaciones en todo el mundo, incluidos los principales centros de Fráncfort, Londres, Los Ángeles y Singapur. El servicio de asistencia está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de correo electrónico y chat multilingüe. Al haber colaborado directamente con Hypixel Studios, su infraestructura está optimizada específicamente para el motor de servidor de Hytale.

Nombre del plan Precio RAM / Recursos Características 4 GB de RAM 12,99 $/30 días 4 GB / Hasta 4 jugadores Socio oficial 6 GB de RAM 19,49 $/30 días 6 GB / Hasta 6 jugadores Los más populares 8 GB de RAM 24,99 $/30 días 8 GB / Hasta 10 jugadores Grupos medianos Personalizado Varía 4–72 GB de RAM Flexibilidad total

Los futuros usuarios deben tener en cuenta que Nitrado no ofrece garantía de devolución del dinero y que las suscripciones se renuevan automáticamente a menos que se cancele la suscripción. Tampoco se admite el cambio de juego en los servidores de Hytale, lo que significa que no se puede cambiar la instancia a otro título. Su puntuación en Trustpilot es de 3,9/5, inferior a la de otros proveedores de esta lista. Además, no indican en su documentación un porcentaje específico de tiempo de actividad en su acuerdo de nivel de servicio (SLA).

Ventajas Contras ✅ Único socio oficial de Hytale en la lista



✅ Facturación por adelantado (sin renovación automática)



✅ Copias de seguridad automáticas diarias incluidas



✅ 9 ubicaciones de servidores en todo el mundo ❌ Sin garantía



de devolución del dinero ❌ No admite



cambio de juego ❌ Puntuación baja en Trustpilot (3,9/5)

EL MEJOR ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE HYTALE CON ASISTENCIA TÉCNICA OFICIAL Nitrado 4.8 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Nitrado ofrece alojamiento oficial para Hytale, en colaboración con los desarrolladores, con modelos de facturación flexibles, copias de seguridad diarias y configuraciones de RAM que pueden llegar hasta los 72 GB. Prueba Nitrado

3. Apex Hosting [El mejor alojamiento de servidores de Hytale para principiantes]

Apex Hosting está ampliamente considerado como uno de los mejores proveedores de alojamiento de servidores de Hytale para principiantes gracias a la claridad de sus planes y a su sólida reputación. Sus planes estándar se ejecutan en hardware compartido Ryzen 9 7950X, mientras que su serie premium EX ofrece 4 vCores dedicados a 4,8 GHz para un rendimiento máximo. El proceso de configuración está diseñado para ser fácil de usar, con asistencia por chat en directo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para ayudar con la instalación o configuración de mods. Cuentan con una alta puntuación en Trustpilot de 4,6/5 basada en más de 8.000 opiniones.

Las especificaciones de hardware de Apex incluyen SSD NVMe y memoria RAM DDR4, con 14 ubicaciones de servidores en todo el mundo, incluidos centros de datos en EE. UU., la UE y Asia. Su protección contra DDoS es de nivel empresarial y ofrece hasta 300 Gbps de mitigación. Los precios varían en función de la memoria RAM, a partir de 4 GB por 14,99 dólares al mes, aunque los nuevos usuarios disfrutan de un descuento durante el primer mes. También ofrecen un descuento del 10 % por facturación trimestral en la mayoría de los planes estándar.

Nombre del plan Precio RAM / Recursos Características 4 GB de RAM 14,99 $/mes 4 GB / Básico 14 ubicaciones 6 GB de RAM 22,49 $ al mes 6 GB / Básico – modificado Recomendado 8 GB de RAM 27,99 $/mes 8 GB / Avanzado Para servidores modificados Serie EX 194,37 $/trimestre 16 GB / 4 núcleos dedicados Máximo rendimiento

Hay algunas salvedades que tener en cuenta con Apex Hosting, como el hecho de que los precios promocionales vuelven a la tarifa completa tras el primer mes. No indican una política de reembolso explícita en la página de Hytale, así que consulta sus condiciones antes de comprar. La serie EX solo está disponible con facturación trimestral y tiene disponibilidad limitada. Además, aunque afirman ofrecer un tiempo de actividad cercano al 100 %, no publican un porcentaje específico en el acuerdo de nivel de servicio (SLA).

Ventajas Contras ✅ Alta valoración en Trustpilot (4,6/5)



✅ Serie EX con vCores



dedicados ✅ 14 ubicaciones



de servidores en todo el mundo ✅ Chat en vivo y soporte mediante tickets 24/7 ❌ El precio promocional es solo



para el primer mes ❌ No se indica



una política de reembolso explícita ❌ La serie EX solo está disponible con facturación trimestral

EL MEJOR ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE HYTALE PARA PRINCIPIANTES Apex Hosting 4.6 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Alojamiento para Hytale ideal para principiantes, con procesadores Ryzen 9, asistencia 24 horas al día, 7 días a la semana, y protección contra ataques DDoS de 300 Gbps. Prueba Apex Hosting

4. Shockbyte [El mejor alojamiento de servidores de Hytale en relación calidad-precio]

Shockbyte es uno de los mayores proveedores del sector, lo que lo convierte en uno de los mejores proveedores de alojamiento de servidores de Hytale en cuanto a relación calidad-precio. Ofrecen una estructura sencilla de planes de tres niveles (5 GB, 8 GB, 9 GB+) e incluyen una opción de reembolso por cuenta propia en un plazo de 72 horas, muy fácil de usar si cambias de opinión. Su enorme envergadura queda reflejada en sus más de 10 000 valoraciones en Trustpilot, la cifra más alta de todos los proveedores de esta lista. Los usuarios nuevos suelen beneficiarse de importantes descuentos, como un 30 % de descuento sobre la tarifa estándar.

El servicio utiliza almacenamiento SSD NVMe y protección Anti-DDoS de OVHcloud en sus 15 ubicaciones globales. La facturación es flexible y ofrece ciclos mensuales, trimestrales o anuales, con descuentos crecientes de hasta un 25 % para los planes anuales. Sus planes personalizados a partir de 9 GB permiten un número ilimitado de plazas de jugador, lo que resulta ideal para proyectos impulsados por la comunidad. El panel de control admite la instalación de mods estándar y cuenta con copias de seguridad automáticas para mantener tus datos a salvo.

Nombre del plan Precio RAM / Recursos Características Copper 8,75 $/mes 5 GB de RAM / 4 jugadores Reembolso en 72 horas Mithril 13,99 $/mes 8 GB de RAM / 8 jugadores El más popular Plan personalizado 15,74 $/mes 9 GB o más de RAM / Ilimitado Mínimo de 9 GB

Un inconveniente es que la puntuación de Shockbyte en Trustpilot, de 3,8/5, es la más baja de esta lista, lo que indica un gran número de opiniones dispares. Los precios que se muestran suelen ser promocionales, por lo que conviene comprobar la tarifa de renovación estándar antes de suscribirse. Las afirmaciones sobre el tiempo de actividad son algo inconsistentes en su página, ya que se mencionan tanto el 99,9 % como el 100 % en diferentes secciones. Los tiempos de respuesta del servicio de asistencia tampoco están garantizados explícitamente en la página de Hytale.

Ventajas Contras ✅ Más de 10 000 opiniones



en Trustpilot ✅ Política



de reembolso por cuenta propia en un plazo de 72 horas ✅ 15 centros



de datos en todo el mundo ✅ Excelente relación calidad-precio para los usuarios durante el primer mes ❌ La puntuación más baja en Trustpilot (3,8/5)



❌ Los precios rebajados son promocionales



❌ Afirmaciones



inconsistentes sobre el tiempo de actividad ❌ Volumen de opiniones de clientes desigual

EL MEJOR ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE HYTALE EN RELACIÓN CALIDAD-PRECIO Shockbyte 4.6 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Alojamiento de servidores Hytale escalable con facturación flexible, descuentos y un plazo de reembolso de 72 horas. Prueba Shockbyte

5. BisectHosting [El alojamiento de servidores de Hytale mejor valorado]

BisectHosting es uno de los mejores proveedores de alojamiento de servidores de Hytale para usuarios que dan prioridad a la satisfacción del cliente y a una asistencia rápida. Cuenta con la puntuación más alta de Trustpilot en esta lista (4,8/5) y es el único proveedor que ofrece un acuerdo de nivel de servicio (SLA) con respuesta de asistencia garantizada en 15 minutos. Todos los planes de Hytale que ofrecen incluyen un aumento gratuito de +2 GB de RAM, lo que te proporciona más margen para mods sin coste adicional. Cuentan con 21 ubicaciones en todo el mundo, lo que constituye la red más extensa de esta lista.

En cuanto a las características, BisectHosting ofrece almacenamiento SSD NVMe y protección DDoS gratuita en todos los niveles. Su panel de control personalizado incluye un gestor de instancias y permite cambiar libremente entre más de 100 juegos diferentes. El precio se fija en aproximadamente 3,00 $ por GB para la facturación mensual, con descuentos de hasta el 20 % para compromisos anuales. También ofrecen traslados de ubicación gratuitos si necesitas acercar tu servidor a tu base de jugadores.

Nombre del plan Precio RAM / Recursos Características 4 GB + Boost 11,99 $/mes 6 GB efectivos / NVMe 21 ubicaciones 6 GB + Boost 17,99 $/mes 8 GB efectivos / NVMe Los más populares 12 GB + Boost 35,99 $/mes 14 GB efectivos / NVMe Modificaciones avanzadas Personalizado Desde 11,99 $ 4–48 GB de RAM / NVMe +2 GB de memoria RAM adicional

Sin embargo, la garantía de devolución del dinero de 72 horas se limita a los nuevos clientes o a aquellos que utilicen un nuevo tipo de servicio por primera vez. Las renovaciones no dan derecho a reembolso, al igual que los pagos realizados mediante PaysafeCard. No se indica ningún porcentaje específico de tiempo de actividad en el acuerdo de nivel de servicio (SLA) para su alojamiento de Hytale. Además, no ofrecen reembolsos prorrateados una vez que ha finalizado el plazo inicial de 72 horas.

Ventajas Contras ✅ La puntuación más alta en Trustpilot (4,8/5)



✅ Acuerdo de nivel de servicio (SLA



) de respuesta de asistencia en 15 minutos ✅ Aumento gratuito de +2 GB de RAM en todos los planes



✅ 21 centros de datos en todo el mundo ❌ El reembolso no incluye las renovaciones



❌ No se admiten reembolsos por pagos con PaysafeCard



❌ No se indica ningún porcentaje de tiempo de actividad

EL ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE HYTALE MEJOR VALORADO BisectHosting 4.5 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Acuerdo de nivel de servicio (SLA) con asistencia garantizada en 15 minutos, 21 ubicaciones en todo el mundo y una ampliación gratuita de 2 GB de RAM. Prueba BisectHosting

6. Sparked Host [El mejor alojamiento de servidores de Hytale con garantía de tiempo de actividad]

Sparked Host es nuestra elección como el mejor proveedor de alojamiento de servidores de Hytale con garantía de disponibilidad, ya que ofrece un SLA de red del 99,99 %. Además, destaca por ofrecer una prueba gratuita de 24 horas sin necesidad de tarjeta de crédito, lo que te permite probar su hardware Enterprise sin ningún riesgo. Sus servidores utilizan procesadores Ryzen 9 7900 y memoria RAM DDR5, elementos esenciales para gestionar la simulación de Hytale, que exige un gran uso de la CPU. Cuentan con un sistema de protección contra ataques DDoS a escala de terabits que ofrece tiempos de mitigación de 1 segundo.

Sus planes «Enterprise» van desde los 4 GB hasta los 18 GB de RAM, todos ellos con almacenamiento NVMe en RAID 1. Sparked Host utiliza el panel de control Apollo, diseñado para una implementación instantánea y una gestión sencilla de los mods. Cuenta con 10 centros de datos repartidos por todo el mundo, que cubren los principales centros de EE. UU., Europa, Asia y Australia. La asistencia técnica se describe como «instantánea» y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para todos los usuarios.

Nombre del plan Precio RAM / Recursos Características Crawler 8,80 $/mes 4 GB de RAM / 2 núcleos 10 ubicaciones Golem 13,20 $ al mes 6 GB de RAM / 3 núcleos Paquete Starter Kraken 17,60 $/mes 8 GB de RAM / 3 núcleos El más vendido Warrior 39,60 $/mes 18 GB de RAM / 4 núcleos Alto rendimiento

Los administradores deben tener en cuenta que el plazo de reembolso de 48 horas es más corto de lo habitual y solo se aplica a la primera compra. La prueba gratuita está limitada a 24 horas, lo que podría no ser tiempo suficiente para probar una configuración de comunidad grande. Los descuentos del ciclo de facturación también pueden revertirse al precio completo si se cancela una oferta promocional de acuerdo con sus condiciones. Aunque la atención al cliente es rápida, no hay un tiempo de respuesta específico publicado en la página de Hytale.

Ventajas Contras ✅ Acuerdo de nivel de servicio (SLA



) con un tiempo de actividad de la red del 99,99 % ✅ Prueba de 24 horas (sin necesidad de tarjeta de crédito)



✅ Ataques DDoS de terabits con mitigación



en 1 s ✅ Hardware Ryzen 9 7900 y DDR5 ❌ Plazo



de reembolso de 48 horas ❌ Periodo de prueba demasiado corto para probar configuraciones



de comunidades grandes ❌ Los precios promocionales pueden revertirse

LA MEJOR GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD EN EL ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE HYTALE Sparked Host 4.5 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Alojamiento de Hytale con alta disponibilidad, equipado con procesadores Ryzen 9, pruebas gratuitas de 24 horas y protección contra ataques DDoS a escala de terabits. Prueba Sparked Host

7. Hostinger [El mejor alojamiento de servidores de Hytale para presupuestos ajustados a largo plazo]

Hostinger es el mejor alojamiento de servidores de Hytale para jugadores con un presupuesto limitado que estén dispuestos a comprometerse a largo plazo. Ofrecen un precio promocional inicial de 6,99 $ al mes si pagas 24 meses por adelantado. A diferencia de la mayoría de las demás opciones, se trata de un servicio basado en VPS que utiliza procesadores AMD EPYC y almacenamiento NVMe, lo que te proporciona acceso root completo al entorno del servidor. También ofrecen una garantía de devolución del dinero de 30 días, la más larga disponible en esta lista.

El Game Panel que ofrece Hostinger te permite alojar varios juegos y ampliar tus recursos de RAM o CPU a medida que tu mundo crece. Incluye copias de seguridad semanales gratuitas, un escáner de malware y un asistente de IA llamado Kodee para ayudarte con la gestión del servidor. Hostinger cuenta con el mayor volumen de reseñas de esta lista, con más de 66 000 reseñas en Trustpilot y una puntuación de 4,7/5. Sus servidores están ubicados en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.

Nombre del plan Precio RAM / Recursos Características Panel de juegos 1 6,99 $/mes 1 vCPU / 4 GB de RAM Precio promocional Panel de juegos 2 9,49 $ al mes 2 vCPU / 8 GB de RAM El más popular Panel de juegos 4 13,99 $/mes 4 vCPU / 16 GB de RAM Nivel medio Panel de juegos 8 27,99 $/mes 8 vCPU / 32 GB de RAM Recursos elevados

La principal salvedad es la estructura de precios: la tarifa de 6,99 $ requiere un compromiso inicial de 24 meses y aumenta considerablemente en el momento de la renovación. Al estar basado en un VPS, puede requerir más configuración manual que los servidores de juegos gestionados. Las ubicaciones a nivel de ciudad no aparecen explícitamente en la página de Hytale, y los tiempos de respuesta del servicio de asistencia no están garantizados. Aunque afirman un tiempo de actividad del 99,99 %, esto se indica en sus páginas de tutoriales y no en la página específica del producto.

Ventajas Contras ✅ El precio más bajo a largo plazo (6,99 $/mes)



✅ Garantía



de devolución del dinero de 30 días ✅ VPS con acceso



root completo ✅ Más de 66 000 opiniones en Trustpilot ❌ Compromiso



inicial de 24 meses ❌ Tarifas



de renovación elevadas ❌ Mayor dificultad de configuración técnica

EL MEJOR ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE HYTALE PARA UN PRESUPUESTO A LARGO PLAZO Hostinger 4.4 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Alojamiento VPS económico para Hytale a partir de 6,99 $ al mes, con procesadores AMD EPYC y acceso root. Prueba Hostinger

8. Host Havoc [El mejor soporte técnico para servidores de Hytale]

Host Havoc es el mejor servicio de alojamiento de servidores de Hytale para administradores de comunidades que necesitan una resolución de incidencias rápida y fiable. Presumen de un tiempo medio de respuesta a las incidencias inferior a 10 minutos, lo que supone el tiempo más rápido publicado en esta guía. Su modelo de precios consiste en una sencilla tarifa plana de 3,75 dólares por GB de RAM, y ofrecen plazas de jugador y almacenamiento ilimitados en todos los planes. Utilizan una versión modificada del panel de control TCAdmin, que incluye un instalador de Workshop y un gestor de archivos.

El hardware de Host Havoc incluye procesadores Intel Xeon y AMD Ryzen con unidades SSD NVMe de alta velocidad. Cuentan con 14 ubicaciones en todo el mundo, aunque en algunas ciudades, como Seattle y Atlanta, las plazas pueden agotarse debido a la elevada demanda. La facturación es flexible, con descuentos que van desde el 5 % por tres meses hasta el 12 % por un compromiso anual. Los nuevos clientes están protegidos por una garantía de devolución del dinero de 72 horas.

Nombre del plan Precio RAM / Recursos Características 4 GB 15,00 $/mes 4 GB / Espacios ilimitados 14 ubicaciones 6 GB 22,50 $/mes 6 GB / Espacios ilimitados Tarifa plana por GB 8 GB 30,00 $/mes 8 GB / Espacios ilimitados Tamaño de la comunidad 16 GB 60,00 $/mes 16 GB / Espacios ilimitados Gran escala

Los administradores deben tener en cuenta que la garantía de devolución del dinero no es un servicio autoservicio y que es necesario ponerse en contacto con el equipo de asistencia para tramitarla. En la página de Hytale no se publica ningún porcentaje específico de tiempo de actividad en el SLA, y se indica que el juego se encuentra en fase de acceso anticipado, por lo que es probable que presente errores. Algunas ubicaciones aparecen ocasionalmente como «agotadas», lo que puede limitar la elección del centro de datos. La tarifa plana de 3,75 $/GB es constante, pero no ofrece los importantes descuentos promocionales iniciales que se encuentran en otros proveedores.

Ventajas Contras ✅ Tiempo medio de respuesta



del servicio de atención al cliente inferior a 10 minutos ✅ Espacios y almacenamiento



ilimitados ✅ Garantía



de devolución del dinero de 72 horas ✅ Alta puntuación en Trustpilot (4,7/5) ❌ No hay opción



de reembolso por cuenta propia ❌ No hay un SLA



específico de tiempo de actividad ❌ Algunas ubicaciones se agotan



❌ Errores de rendimiento en el acceso anticipado

EL MEJOR SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE HYTALE Host Havoc 4.2 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Alojamiento de servidores de Hytale rápido y fiable, con plazas ilimitadas, asistencia en menos de 10 minutos y 14 ubicaciones en todo el mundo. Prueba Host Havoc

9. GravelHost [El mejor alojamiento de servidores de Hytale económico]

GravelHost es el mejor alojamiento de servidores de Hytale para jugadores con un presupuesto ajustado que, aun así, desean un plan de pago dedicado. Ofrecen un plan básico por solo 7,99 $ al mes con 6 GB de RAM, lo que resulta significativamente más barato que la mayoría de la competencia para esa cantidad de memoria. Incluye plazas ilimitadas para jugadores y una garantía de devolución del dinero de 72 horas para todas las primeras compras. El servicio de asistencia está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de Discord, con objetivos de respuesta definidos en el SLA para incidencias críticas y generales.

El servicio cuenta con implementación instantánea y es compatible con más de 35 juegos diferentes en la misma plataforma. Cuentan con 12 centros de datos repartidos por Norteamérica, Europa, Asia y Australia, lo que les proporciona un buen alcance global para ser un proveedor económico. El hardware consta de memoria RAM DDR4 y unidades SSD NVMe, e incluye extras como bases de datos MySQL gratuitas y un gestor de cortafuegos integrado. Su puntuación en Trustpilot es de 4,6/5, basada en casi 1.000 opiniones.

Nombre del plan Precio RAM / Recursos Características Seedling 7,99 $/mes 6 GB DDR4 / 4 jugadores Plan básico Kweebec 15,99 $/mes 12 GB de DDR4 / 8 jugadores Grupos pequeños Ranger 19,99 $/mes 16 GB DDR4 / 75 GB NVMe Community Treesinger 35,99 $/mes 32 GB DDR4 / 100 GB NVMe Amplia comunidad

Sin embargo, GravelHost utiliza memoria RAM DDR4, que ofrece un ancho de banda de memoria inferior en comparación con el hardware DDR5 de gama alta que se encuentra en proveedores como GTX Gaming. Su servicio de asistencia se presta únicamente a través de Discord, sin disponer de un chat en directo tradicional ni de un widget de tickets en su página web. Tampoco indican ubicaciones específicas a nivel de ciudad en la página de Hytale. Su número total de reseñas es inferior al de las marcas más grandes, lo que puede ser un factor a tener en cuenta para algunos administradores.

Ventajas Contras ✅ El precio mensual más bajo (7,99 $)



✅ Plazas ilimitadas en todos los planes



✅ Garantía



de devolución del dinero de 72 horas ✅ Implementación instantánea en 2 minutos ❌ Utiliza memoria RAM



DDR4 más antigua ❌ Modelo



de asistencia solo a través de Discord ❌ No dispone de centros de datos a nivel de ciudad

EL MEJOR ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE HYTALE A PRECIO ASEQUIBLE GravelHost 4.1 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Alojamiento económico para servidores de Hytale a 7,99 $ al mes, con 6 GB de RAM y 12 ubicaciones en todo el mundo. Prueba GravelHost

10. ScalaCube [El mejor alojamiento gratuito para servidores de Hytale]

ScalaCube es el mejor servicio de alojamiento de servidores de Hytale para quienes quieran probar el juego de forma gratuita antes de dar el paso. Ofrecen un plan gratuito permanente con 6 GB de RAM que permanece en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana, aunque no publican un límite específico de jugadores para este nivel. Para quienes necesiten más recursos, sus planes de pago empiezan en 12,00 $ al mes y suelen incluir un descuento del 50 % durante el primer mes. Cuentan con 14 ubicaciones en todo el mundo, lo que garantiza que puedas encontrar un servidor cerca de ti.

Sus planes de pago ofrecen almacenamiento SSD, protección contra DDoS y acceso FTP completo para la instalación manual de mods. También incluyen un dominio gratuito con los planes de pago y ofrecen una configuración inmediata tras la compra. Su valoración en Trustpilot es de un respetable 4,5/5, con más de 4.700 reseñas. ScalaCube ofrece una garantía de devolución del dinero de 7 días para los pagos y un plazo de 10 días para los reembolsos por renovación automática.

Nombre del plan Precio RAM / Recursos Características Plan gratuito Gratis 6 GB de RAM / SSD Pruebas individuales Inicial 12 $/mes 4 GB de RAM / SSD Plan de pago básico Estándar 18 $/mes 6 GB de RAM / SSD Servidor de tamaño medio Pro 24 $/mes 9 GB de RAM / SSD Servidor grande

Los usuarios potenciales deben tener en cuenta que ScalaCube utiliza SSD estándar en lugar del almacenamiento NVMe más rápido que emplean la mayoría de los demás proveedores de esta lista. Los reembolsos requieren una razón válida y no están garantizados sin ella. Su descuento del 50 % durante el primer mes es una oferta promocional por tiempo limitado. Además, en su página de Hytale no se indica ningún porcentaje de tiempo de actividad en el acuerdo de nivel de servicio (SLA) ni se publica ningún tiempo de respuesta específico del servicio de asistencia.

Ventajas Contras ✅ Plan



gratuito permanente de 6 GB disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana ✅ 14 ubicaciones



de servidores en todo el mundo ✅ 50 % de descuento



el primer mes ✅ Garantía de devolución del dinero de 7 días ❌ SSD estándar (no NVMe)



❌ Se requiere una razón válida para el reembolso



❌ No se indica el límite de usuarios gratuitos

EL MEJOR ALOJAMIENTO GRATUITO PARA SERVIDORES DE HYTALE ScalaCube 4.1 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Alojamiento gratuito de Hytale con 6 GB, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, junto con planes de pago con acceso FTP y 14 ubicaciones en todo el mundo. Prueba ScalaCube

Tabla comparativa de proveedores

Esta tabla comparativa ofrece una visión general inmediata de las características y especificaciones principales de los 10 mejores proveedores de alojamiento de servidores para Hytale que he analizado. La he diseñado para ir más allá del lenguaje publicitario, centrándome únicamente en los parámetros más importantes para el rendimiento de Hytale: precio inicial, modelo de tarificación (por GB de RAM frente a VPS de tarifa plana), tipo de almacenamiento (NVMe frente a SSD) y número de ubicaciones en todo el mundo.

He incluido campos específicos para destacar los argumentos de venta únicos que importan a los jugadores de Hytale. Por ejemplo, puedes ver de inmediato que Nitrado es el único socio oficial de Hytale, mientras que Hostinger ofrece el precio inicial más bajo en un plan a largo plazo y ScalaCube proporciona una opción gratuita permanente. Esto te permite filtrar rápidamente los proveedores de alojamiento basándote en mis conclusiones clave.

Dado que Hytale se encuentra actualmente en fase de acceso anticipado, los requisitos del servidor y los precios están sujetos a cambios. Esta tabla refleja los precios exactos y las especificaciones de hardware que he comprobado a fecha de abril de 2026. Aunque me aseguro de que los datos sean precisos, siempre te recomiendo que compruebes los precios definitivos y las condiciones de la garantía de devolución del dinero directamente en la página web del proveedor antes de contratar un plan.

Característica GTX Gaming Nitrado Apex Hosting Shockbyte BisectHosting Precio inicial 9,25 $/mes 12,99 $/30 días 14,99 $/mes 8,75 $ al mes 11,99 $ al mes Modelo de precios Por GB de RAM Por GB de RAM Por GB de RAM Por GB de RAM Por GB de RAM Socio oficial ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ Soporte técnico ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Tipo de almacenamiento NVMe Gen5 SSD NVMe NVMe NVMe Prueba / Garantía de devolución del dinero (MBG) Garantía de devolución del dinero de 24 horas Sin garantía de devolución del dinero No se indica garantía de devolución del dinero Garantía de devolución del dinero de 72 horas MBG de 72 horas† Ubicaciones 11 en todo el mundo 9 en todo el mundo 14 en todo el mundo 15 en todo el mundo 21 en todo el mundo

Característica Sparked Host Hostinger Host Havoc GravelHost ScalaCube Precio inicial 8,80 $/mes 6,99 $/mes* 15,00 $/mes 7,99 $ al mes Gratis / 12 $ Modelo de precios Por GB de RAM VPS de tarifa plana Tarifa plana por GB Planes fijos Por GB de RAM Socio oficial ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Soporte técnico ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Tipo de almacenamiento NVMe NVMe NVMe NVMe SSD Prueba / Garantía de satisfacción Prueba de 24 horas† Garantía de satisfacción de 30 días Garantía de devolución del dinero de 72 horas† Garantía de devolución del dinero de 72 horas Garantía de devolución del dinero de 7 días Ubicaciones 10 en todo el mundo UE/NA/AS/SA 14 en todo el mundo NA/UE/AS/AU 14 en todo el mundo

* Precios de salida obtenidos directamente de las páginas web oficiales a fecha de abril de 2026. Precios en USD. † La garantía de precio mínimo (MBG) se aplica únicamente al primer pedido. La compatibilidad con consolas solo está disponible en GTX Gaming.

Comparativa de características de alojamiento de servidores de Hytale

Esta tabla comparativa con casillas de verificación compara características técnicas específicas de los 10 proveedores. Ten en cuenta que características como el almacenamiento en SSD NVMe y las copias de seguridad automáticas son fundamentales para gestionar la jugabilidad de Hytale, que requiere mucha memoria, y las frecuentes actualizaciones de acceso anticipado. La tabla refleja la documentación de los proveedores en el momento de redactar este artículo, pero compruébala siempre antes de suscribirte.

Característica GTX Gaming Nitrado Apex Hosting Shockbyte BisectHosting Sparked Host Hostinger Host Havoc GravelHost ScalaCube Compatibilidad con mods de Hytale ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Acceso SFTP / FTP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Copias de seguridad automáticas ✓ ✓ (diarias) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (semanal) ✓ ✓ (más de 3 años) ✗ Protección contra DDoS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Almacenamiento SSD NVMe ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ Plazas de jugador ilimitadas ✓ ✗ (máx. 200) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ Cambio de juego ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ (más de 100 juegos) ✗ ✓ ✓ ✓ (más de 35 juegos) ✓ Prueba gratuita ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ (24 horas) ✗ ✗ ✗ ✓ (plan gratuito) Facturación prepagada ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Garantía de devolución del dinero ✓ (24 horas) ✗ ✗ según lo indicado ✓ (72 horas) ✓ (72 horas) ✓ (48 horas) ✓ (30 días) ✓ (72 h) ✓ (72 h) ✓ (7 días) Socio oficial de Hytale ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Chat en vivo 24/7 ✓ ✗ (correo electrónico + chat) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ (Discord) ✓

Requisitos mínimos del servidor para Hytale

Hytale consume mucha memoria porque gestiona elementos complejos de generación de mundos y de rol en su fase de acceso anticipado. Incluso las configuraciones básicas suelen requerir un mínimo de 4 a 6 GB de RAM para funcionar con fluidez con un grupo reducido. Los servidores modificados, muy populares en la comunidad de Hytale, suelen consumir entre 12 y 16 GB de RAM durante el funcionamiento.

Configuración / Caso de uso RAM CPU Almacenamiento Individual / 2-4 jugadores 4-6 GB Doble núcleo a 3,5+ GHz 25 GB NVMe Grupo pequeño (5-10) 6–8 GB Cuatro núcleos a 4,0+ GHz 50 GB NVMe Comunidad (mods) 8-12 GB Cuatro núcleos a 4,5+ GHz 75 GB NVMe Mods grandes (20+) 16 GB+ 6 núcleos a 4,5+ GHz 100 GB NVMe Público (más de 40 jugadores) 32 GB+ 8 núcleos a 5,0+ GHz 200 GB NVMe

La RAM es el principal cuello de botella para Hytale, pero la velocidad de reloj de la CPU también es fundamental para la simulación del mundo. Recomiendo encarecidamente utilizar almacenamiento NVMe en cualquier servidor con mods para reducir los tiempos de carga cuando el índice de mods sea elevado. En configuraciones con muchos mods, es recomendable programar reinicios automáticos cada 4-6 horas para mantener el rendimiento.

Cómo elegir el proveedor de alojamiento adecuado para un servidor de Hytale

Elegir los mejores proveedores de alojamiento para servidores de Hytale implica encontrar el equilibrio entre las necesidades de RAM y la fiabilidad del hardware. Dado que el juego se encuentra en acceso anticipado, debes dar prioridad a los proveedores que ofrezcan un fácil escalado de recursos y soporte para actualizaciones frecuentes.

Requisitos de RAM (Hytale consume mucha memoria)

La memoria es el factor más importante para el rendimiento de Hytale. Aunque 4 GB es el mínimo imprescindible para jugar en solitario, entre 6 y 8 GB es la cantidad mínima recomendable para grupos pequeños de amigos. Los servidores con mods suelen requerir entre 8 y 12 GB para evitar retrasos.

Si estás ampliando una comunidad más grande, GTX Gaming ofrece 18 niveles de RAM entre los que elegir, o puedes empezar gratis con el plan de 6 GB de ScalaCube. Para una comparación con otros juegos que consumen mucha memoria, consulta la guía sobre el mejor alojamiento de servidores de Rust.

Compatibilidad con mods para servidores de Hytale

Los 10 proveedores de mi lista admiten mods de Hytale, pero ofrecen diferentes herramientas de gestión. Hostinger proporciona acceso root para un control total, mientras que BisectHosting y Apex Hosting ofrecen una gestión más sencilla basada en paneles de control.

Si vienes de otros juegos de bloques, es posible que notes que los requisitos de Hytale y Minecraft varían considerablemente en función de los mods que se utilicen. Para quienes sean nuevos en este proceso, mi tutorial sobre cómo alojar un servidor de Minecraft explica técnicas de instalación manual similares mediante FTP. Si buscas otros títulos de mundo abierto similares, echa un vistazo a nuestra guía sobre juegos parecidos a Hytale.

Alojamiento oficial de Hytale frente al de terceros

Nitrado es el único socio oficial, lo que puede traducirse en una asistencia más rápida para las nuevas versiones del juego. Sin embargo, los proveedores de alojamiento de terceros, como GTX Gaming o BisectHosting, suelen ofrecer precios más competitivos y mejor hardware.

Aunque la condición de socio oficial indica que cuenta con la certificación de Hypixel Studios, no garantiza un mejor rendimiento que las opciones de terceros de gama alta. Si buscas el mejor alojamiento para servidores de Minecraft o el más barato, encontrarás ventajas e inconvenientes similares entre las marcas oficiales y las de terceros.

Ubicación del servidor y latencia

La distancia a tu centro de datos determina tu ping, lo cual es fundamental para evitar la desincronización en Hytale. Deberías buscar una ubicación de servidor dentro de tu región para mantener el ping por debajo de los 50 ms. BisectHosting ofrece la mayor cobertura con 21 ubicaciones en todo el mundo, seguido de Shockbyte con 15. Si tu grupo también está interesado en títulos más recientes, consultar las mejores ubicaciones de servidores para Palworld puede ayudarte a encontrar un proveedor versátil.

Políticas de reembolso y garantías de devolución del dinero

[NOMBRE DEL ARCHIVO DE IMAGEN: crea-ahora-el-mejor-servidor-de-alojamiento-de-Hytale | TEXTO ALTERNATIVO: Políticas de reembolso y garantías de devolución del dinero ]

He recopilado las condiciones de reembolso de los 10 proveedores de alojamiento de servidores de Hytale que figuran en esta lista:

Garantía de reembolso de 30 días: Hostinger (la más larga de mi lista; requiere el pago por adelantado de 24 meses)

Garantía de reembolso de 7 días: ScalaCube (se requiere un motivo válido)

Garantía de reembolso de 72 horas (autoservicio): Shockbyte (solo para el primer pedido)

Garantía de reembolso de 72 horas: BisectHosting (primer pedido), GravelHost (primer pedido), Host Havoc (es necesario ponerse en contacto)

Garantía de reembolso de 48 horas: Sparked Host (primera compra, excepto Minecraft)

Garantía de reembolso de 24 horas: GTX Gaming (el plazo más corto de mi lista)

Prueba gratuita de 24 horas: Sparked Host (no se requiere tarjeta)

Plan gratuito: ScalaCube (6 GB gratis de forma permanente; no es necesario solicitar el reembolso)

Sin garantía de devolución del dinero: Nitrado, Apex Hosting (no se indica garantía de devolución del dinero en la página de Hytale)

Advertencias importantes: la mayoría de las garantías de reembolso solo se aplican a los primeros pedidos; las renovaciones quedan excluidas. Nitrado no ofrece garantía de reembolso: la suscripción se renueva automáticamente; hay que cancelarla antes de la fecha de renovación. La garantía de reembolso de 30 días de Hostinger requiere un pago inicial de unos 167 $ (contrato de 24 meses); pruébalo a fondo antes de comprometerte.

Veredicto final: ¿Qué proveedor de alojamiento para servidores de Hytale deberías elegir?

Si buscas la mejor experiencia global con un proveedor de alojamiento de servidores de Hytale, GTX Gaming es mi primera opción. Ofrece la mayor variedad de RAM (hasta 96 GB), hardware de élite Intel i9-13900K y sin compromisos de facturación a largo plazo. Esto los convierte en la opción perfecta para los jugadores que buscan flexibilidad y un rendimiento de primera categoría durante la fase de acceso anticipado de Hytale.

Si tu prioridad es la certificación oficial, Nitrado es la única opción, mientras que BisectHosting destaca por la confianza de los usuarios y la rapidez de su servicio de asistencia. Para aquellos que quieran probar el juego con un presupuesto limitado, el plan gratuito de ScalaCube es un excelente punto de partida.

Gestionar una comunidad con éxito puede incluso convertirse en uno de los mejores negocios secundarios en línea si la gestionas bien. Confirma siempre los precios actuales y la asignación de RAM en la página del proveedor antes de suscribirte, ya que los requisitos pueden aumentar a medida que el juego se desarrolla.

MEJOR ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE HYTALE EN GENERAL GTXGaming 5.0 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Alojamiento de servidores Hytale de alto rendimiento con niveles flexibles de RAM, procesadores Intel i9 y ubicaciones en todo el mundo. Prueba GTXGaming

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