Los 20 mejores juegos de Nintendo DS que causaron sensación en 2026

Lo mejorNintendo DS Esos juegos marcaron toda una generación. Los llevaban en sus diminutos cartuchos como héroes repletos de píxeles. Desde desde los juegos de rol que rompen los moldes hasta la locura de las pantallas táctiles y la emblemática magia de Nintendo, el DS La biblioteca estaba repleta de éxitos .

Tanto si estás desempolvando tu vieja consola portátil como si estás poniendo en marcha un emulador, estos son los mejores DS los mejores juegos de todos los tiempos. Tras probarlos a fondo, me he asegurado de seleccionar solo los que realmente no te puedes perder.

¿Listo para sumergirte en los juegos que pusieron de moda los lápices ópticos y convirtieron las pantallas duales en el futuro? Vamos a hacer un ranking, recordar y revivir los días de gloria de los mejores juegos para Nintendo DS.

Nuestra selección de los mejores juegos para Nintendo DS

Reducir esta lista a solo cinco no fue tarea fácil. Fue como intentar elegir mi Pokémon inicial favorito con el reloj en marcha. Estos son los mejores Nintendo DS Juegos que se han ganado un lugar permanente en mi tarjeta de memoria. Son ingeniosos, se pueden volver a jugar una y otra vez, y siguen estando a la altura como auténticos campeones incluso hoy en día.

Mario Kart DS (2005)– Lo mejorDS Un juego que va más allá de la nostalgia. Es una auténtica obra maestra en cuanto a precisión de los controles, diseño de circuitos y caos en estado puro. Por no hablar de que también supuso el inicio del modo online Mario Kart. Tanto si estás dando vueltas por la Plaza Delfino como si te estás tirando de los pelos por un rayo en la última vuelta, este juego sigue estando a la altura. Advance Wars: Dual Strike (2005)– Lo mejorDS Un juego ideal si te gustan las tácticas ingeniosas. Doble golpe te permite dar rienda suelta a tu genio estratégico en el campo de batalla. Mueve tus unidades por tierra, mar y aire; lo tienes todo a tu alcance. Es como Fire Emblem con tanques y menos crisis emocionales. Ghost Trick: El detective fantasma (2011) – Esta obra da vida al más allá. De la mente creadora de Ace Attorney, me cautivó con su ingeniosa mecánica de puzles y su historia tremendamente original. Literalmente, estás resolviendo tu propio asesinato, y es tan genial como suena.

Estos cinco han sido seleccionados por su impacto duradero, su innovación, la calidad de su jugabilidad y lo bien que han resistido el paso del tiempo. He buscado títulos que hayan marcado un hito en el DS han sabido sacar partido al hardware de forma inteligente o, sencillamente, han dado en el clavo con lo que se propusieron. Hay mucho más DS lo mejor de todo en mi lista completa que aparece a continuación.

Los 20 mejores juegos de Nintendo DS que convirtieron a la DS en una leyenda

Tanto las trepidantes carreras como los enigmas que ponen a prueba el ingenio demostraron que Nintendo DS los cartuchos podían ofrecer experiencias increíbles. Jugué a todos estos títulos en mi Nintendo DS Lite, y destacan por ser las aventuras más emblemáticas, ingeniosas y genuinamente divertidas que ofrecía el sistema, muchas de las cuales siguen siendo válidas hoy en día.

Esta es mi lista definitiva de los mejores Nintendo DS juegos. ¿A cuántos de ellos has jugado realmente?

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1. Mario Kart DS [El mejor juego de DS que va más allá de la nostalgia]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Carreras de karts, arcade, caos multijugador Plataformas Nintendo DS Año de estreno 2005 Desarrollador Nintendo Editor Nintendo Duración media de la partida Entre 15 y 30 horas o más (sin límite en el modo multijugador) Ideal para Aficionados a las carreras competitivas Características únicas Multijugador online, modo misión, mecánica de serpenteo

Mario Kart DS llevó el caos de las carreras de karts al mundo de las consolas portátiles y lo mejoró aún más. Con controles ultrarresponsivos, mecánica de derrapes cerrados, y unalineación repleta de estrellas con sus circuitos clásicos y originales, este título te atrapa en ese bucle adictivo de «solo una carrera más». Además, es el primero Mario Kart with multijugador en línea, lo cual fue todo un éxito en su momento (y sigue siendo divertido hoy en día con el modo multijugador local inalámbrico).

El juegofunciona a la perfección en el DS, con unos gráficos 3D nítidos y unos sprites coloridos que siguen desprendiendo mucha personalidad. Su «Modo Misión» es una variante muy apreciada por los fans, que incorpora mini retos and combates contra jefes que van mucho más allá de los típicos Grandes Premios.

Los veteranos siguen debatiendo sobre el arte del «snaking», una técnica que recompensa a los jugadores más hábiles con impulsos continuos, lo que demuestra lo profundo que es realmente este juego de carreras más allá de lo que se ve a simple vista. Es uno de los los mejores juegos de carreras on DS, sin lugar a dudas.

Para más información Domina pronto el derrape y aprende a «serpentea» en las rectas. Encadenar miniturbos de esta forma te puede mantener en cabeza, sobre todo en las carreras de 150 cc. Eso sí, prepárate para la decepción del caparazón azul cuando vayas en cabeza.

Mi veredicto:Mario Kart DS nunca ha perdido su encanto. Las pistas, el caos, la conducción ultraprecisa… todo sigue ahí y sigue siendo igual de adictivo. Es lo mejor de los juegos de carreras para consolas portátiles y uno de los mejores Nintendo DS juegos a los que puedes jugar en cualquier momento y pasártelo en grande.

2. Advance Wars: Dual Strike [El mejor juego de DS que requiere una estrategia brillante]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Tácticas por turnos, estrategia, simulación bélica Plataformas Nintendo DS, Wii U Año de estreno 2005 Desarrollador Sistemas inteligentes Editor Nintendo Duración media de la partida Entre 25 y 80 horas o más Ideal para Aficionados a los juegos de táctica, amantes de la estrategia por turnos, perfeccionistas Características únicas Combates en doble pantalla, habilidades de comando en equipo y una enorme variedad de unidades

Advance Wars: Dual Strike retoma el combate intenso y por turnos del GBA entradas y lo lleva un paso más allá con ingeniosas DStrucos.Diriges infantería, tanques, unidades aéreas y fuerzas navales por coloridos mapas basados en cuadrículas. Se trata de encontrar el equilibrio entre el control de los recursos y la anticipación de los movimientos del enemigo. El sistema «Dual Strike» te permite formar equipo con dos oficiales al mando, combinando sus poderes para lograr un efecto devastador.

En realidad, el juego utiliza ambosDSpantallas. En algunas misiones se desarrollan combates simultáneos en ambos frentes, lo que te obliga a dividir tu atención. Todavía recuerdo una misión en la que mi fuerza aérea apenas aguantaba en las alturas mientras mis unidades terrestres luchaban por cada ciudad en el terreno. Gestionar ambos frentes resultaba caótico, pero también increíblemente satisfactorio cuando todo encajaba a la perfección.

The El estilo visual es limpio y encantador, con un llamativo estilo pixel art que esconde una mecánica de juego sorprendentemente profunda. Cada CO tiene sus propias fortalezas y debilidades, lo que hace que la composición del equipo sea tan importante como tus movimientos en el campo.

Para más información No gastes tus poderes de CO enseguida. Guárdalos para cuando puedas encadenar ambos en un mismo turno. El cambio de rumbo puede ser decisivo para ganar la partida.

Mi veredicto:Esto es elDS aprovechando al máximo el potencial de su doble pantalla de la forma más inteligente posible. Advance Wars: Dual Strike Es un juego profundo y adictivo, ideal si te gusta anticiparte a tres jugadas.

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3. Ghost Trick: El detective fantasma [El mejor juego de DS que lleva el más allá a la acción]

Nuestra puntuación 9.9

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Tipo de juego Rompecabezas, aventura, misterio Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo DS, Switch, dispositivos móviles Año de estreno 2010 Desarrollador Capcom Editor Capcom Duración media de la partida 12-18 horas Ideal para Aficionados al misterio, los acertijos y los juegos con una trama bien desarrollada Características únicas Rompecabezas basados en la posesión, mecánicas de «fantasmas» en tiempo real, animaciones con mucho estilo

Ghost Trick: El detective fantasma Empieza con una sorpresa: estás muerto. Bueno… has muerto hace poco. Juegas en el papel de Sissel, un espíritu con la capacidad de poseer y manipular objetos para alterar los acontecimientos. ¿Tu objetivo? Resuelve tu propio asesinato y salvar a un montón de gente de la suya, todo ello antes del amanecer.

Los rompecabezas son puros DSmagia – en parte cuestión de sincronización, en parte creatividad y en parte «¿cómo va a funcionar esto?». También me encantó el estilo de animación del juego, que sigue siendo increíble. Su enorme creatividad le valió un puesto en mi lista de los los mejores juegos de rompecabezas.

El reparto es a partes iguales conmovedor y ridículo, y la historia te pillará por sorpresa con giros que realmente funcionan. Todavía me hace gracia recordar aquel nivel en el que salvé la vida a alguien usando una nevera, una batidora y una bola de demolición.

Para más información Examina todos los objetos con los que puedas interactuar antes de dar el primer paso. Si se te pasa por alto tan solo un objeto, podrías echar por tierra todo tu plan de rescate.

Mi veredicto:De Ghost Trick Tiene el humor, el estilo y los acertijos que realmente te hacen pensar. Es uno de esos juegos excepcionales que dan ganas de volver a empezar solo para volver a vivir la experiencia desde cero. A mí, desde luego, me pasa.

4. Mario & Luigi: La aventura de Bowser [El mejor juego de DS en el que Bowser es tu compañero]

Nuestra puntuación 9.9

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Tipo de juego Juego de rol, comedia por turnos, aventura Plataformas Nintendo DS Año de estreno 2009 Desarrollador AlphaDream Editor Nintendo Duración media de la partida 30-50 horas Ideal para Aficionados a los juegos de rol, la comedia y Bowser Características únicas Juega como Bowser, mecánicas de interior y exterior, diálogos divertidísimos

Esta es una versión totalmente diferente de lo habitual un juego de Mario de primera categoría. Podrás meterte en la piel de Bowser. Sí, el gruñón y dragón de Koopa al que nos encanta odiar. Tú vas pisoteando y aplastando enemigos mientras tus hermanos se adentran en las entrañas de Bowser para resolver acertijos y ayudarle. Alternar entre el grandullón y los diminutos hermanos hace que la jugabilidad se mantenga fresca y sea mucho más divertida de lo que cabría esperar.

El guion se mueve entre lo ridículo y lo ingenioso. Las hilarantes arrebatos de Bowser y las travesuras de los hermanos me han hecho enamorarme de esto un juego de rol increíble. Hubo una misión que me hizo reír a carcajadas cuando el medidor de rabia de Bowser se llenó por completo después de que Mario y Luigi lanzaran un ataque combinado espectacular.

El combate exige una gran precisión en los tiempos y reflejos rápidos. Los ataques de spam no van a funcionar aquí. Tendrás que aprender los patrones de los enemigos y dominar esos movimientos de embestida, sobre todo para romper escudos y infligir daño rápidamente.

Para más información No pierdas de vista la vida de Bowser y reserva tus ataques cargados para los enemigos que tengan escudo. Si los lanzas en el momento justo, puedes darle la vuelta a toda la batalla.

Mi veredicto: «Bowser’s Inside Story» es ingenioso, caótico y está lleno de risas. Combina el combate con un sinfín de personajes, y eso me encanta. La mecánica de juego «dentro-fuera» fue todo un soplo de aire fresco, y pone a prueba tu sincronización en cada momento.

5. Hotel Dusk: Habitación 215 [El mejor juego de DS que te hace sentir como si tuvieras una novela de misterio entre las manos]

Nuestra puntuación 9.8

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Tipo de juego Aventura de apuntar y hacer clic/novela visual Plataformas Nintendo DS Año de estreno 2007 Desarrollador Vamos Editor Nintendo Duración media de la partida 10-20 horas Ideal para Aficionados a los juegos de misterio de apuntar y hacer clic y a las tramas complejas Características únicas Rompecabezas que se resuelven con el lápiz óptico, un estilo artístico noir de trazo suelto y una narrativa envolvente

Este juego da la sensación de estar leyendo una novela policíaca en la que puedes hurgar, indagar y alterar la trama. Eres Kyle Hyde, un ex policía en horas bajas que investiga los extraños sucesos que tienen lugar en un hotel de dudosa reputación. El juego utiliza el DS pantalla táctil para todas tus investigaciones. Así que apunta, toca y arrastra para resolver acertijos y descubrir secretos.

El estilo artístico tiene ese estilo de cuaderno de bocetos crudo y noir. Es un lugar sombrío y lúgubre, el escenario perfecto para un misterio que te hace devanarte los sesos. La historia empieza con calma, pero poco a poco te sumerge en un mundo de huéspedes extraños y secretos turbios. Recuerdo haberme quedado allí sentado durante horas, atando cabos a partir de conversaciones casuales y notas sueltas. La clave está en fijarse en los pequeños detalles.

Para más información No te saltes las conversaciones secundarias ni pases por alto los detalles más insignificantes. Por todas partes se esconden pequeñas pistas que pueden resolver el caso.

Mi veredicto: Hotel Dusk Es un juego imprescindible si te gusta poner a prueba tu ingenio con magníficos misterios que se van desvelando poco a poco. Su estilo artístico único y sus ingeniosos acertijos lo hacen destacar, y es uno de los pocos DS juegos que realmente parecen una novela interactiva y que merecen la pena.

6. Serie «El profesor Layton» [El mejor juego de DS para ejercitar la mente y el corazón]

Nuestra puntuación 9.7

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Tipo de juego Rompecabezas, aventura Plataformas Nintendo DS Año de estreno 2007 (primer partido) Desarrollador Nivel 5 Editor Level-5, Nintendo Duración media de la partida Entre 15 y 25 horas por título Ideal para Aficionados a los rompecabezas, las buenas historias y el misterio Características únicas Rompecabezas que te harán devanarte los sesos, una historia encantadora y un diseño artístico dibujado a mano

El profesor Laytones elun juego para un jugador increíbleeso da en el clavojuego de puzles y aventuras con estilo. El ilustraciones dibujadas a mano y sus peculiares personajes te enganchan enseguida. Exploras pueblos extraños, charlas con lugareños extravagantes y te enfrentas a acertijos que van desde «fáciles y lógicos» hasta «¿por dónde demonios empiezo esto?».

Las historias empiezan con algo sencillo, como un objeto perdido o un rumor extraño, y luego se convierten en misterios cada vez más grandes. Cada acertijo que resuelves te da pistas y hace avanzar la trama. Sin embargo, nunca dan la sensación de ser meros rellenos, ya que también contamos con una historia interesante y una jugabilidad fluida.

En esencia,Layton te ofrece un ritmo único: explorar, resolver acertijos, seguir la historia y volver a empezar. Los acertijos iniciales los superarás sin dificultad. Otros te harán detenerte, tirarte de los pelos o incluso dejarlo un rato. Pero ahí reside su encanto. Hace que resolver el siguiente te haga sentir como si hubieras conseguido una auténtica victoria.

Para más información Usa un cuaderno o la nota del juego. Anota las pistas o haz bocetos de los acertijos para no perder la cabeza.

Mi veredicto: Layton Te pone a prueba el cerebro y te deja boquiabierto. Es una serie poco común, inteligente sin caer en la presunción. Es perfecta si te gustan las buenas historias de misterio con garra.

7. Castlevania: Dawn of Sorrow [El mejor juego de DS para enfrentarse a Drácula con estilo]

Nuestra puntuación 9.6

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Tipo de juego Acción, metroidvania, juego de plataformas Plataformas Nintendo DS Año de estreno 2005 Desarrollador Konami Editor Konami Duración media de la partida 15-30 horas Ideal para Aficionados a la acción, los juegos de estilo Metroidvania y el terror gótico Características únicas Sistema de absorción de almas, hechizos en pantalla táctil, progresión profunda

Soma Cruz vuelve con combates rápidos y fluidos en esta un juego de Metroidvania excepcional. Robar almas enemigas aporta una ventaja estratégica y te permite combinar poderes para adaptarte a diferentes estilos de juego. El palabras en la pantalla táctil encajan de forma natural en el flujo sin ralentizar el proceso.

La exploración es sólida, con un un mapa lleno de secretos y un diseño de niveles inteligente. Las batallas contra los jefes exigen sincronización y habilidad (aquí no vale con apretar botones sin más). Desbloquear nuevas almas y probar combinaciones me mantuvo enganchado durante horas. La forma en que el juego equilibra la acción clásica de Castlevania con nuevas y ingeniosas mecánicas es justo lo que hay que hacer: nunca resulta abrumador, siempre es gratificante.

Cada poder que consigas puede cambiar tu forma de jugar. En un momento estás aguantando golpes con un alma de escudo y, al siguiente, estás atacando a los enemigos desde lejos con magia. Es el tipo de sistema que te mantiene intrigado y experimentando constantemente.

Para más información Prueba diferentes combinaciones de almas para descubrir potentes sinergias. Algunas configuraciones facilitan mucho las batallas difíciles.

Mi veredicto: De «Dawn of Sorrow» El sistema de robo de almas aporta una verdadera dimensión estratégica al clásico Castlevania combate, y el diseño de los niveles te mantiene buscando secretos sin parar. Si quieres un DS Un juego que premia la habilidad y la curiosidad; este merece la pena cada minuto.

8. New Super Mario Bros. [El mejor juego de DS que reinventa la diversión de saltar]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Juego de plataformas, acción Plataformas Nintendo DS Año de estreno 2006 Desarrollador Nintendo Editor Nintendo Duración media de la partida 15-20 horas Ideal para Aficionados a los juegos de plataformas exigentes y al diseño inteligente de niveles Características únicas Jugabilidad clásica de Mario en 2D con un toque moderno, nuevos potenciadores y modo multijugador

New Super Mario Bros. toma la mecánica de los saltos que todos conocemos y la lleva al extremo. Los niveles están llenos de secretos y saltos complicados que te mantienen en vilo. Los potenciadores nunca parecen algo añadido a la fuerza: cambian tu forma de jugar y mantienen el interés.

El juego funcionó a la perfección durante mis pruebas. Los controles son precisos y sensibles, y fallar un salto suele parecer más un reto que un castigo. Además, añadir multijugador supone un caos divertidísimo si juegas con amigos que realmente saben cómo sacarle partido al juego.

Para más información Aprende a encadenar saltos giratorios para aumentar el alcance y el daño de las combinaciones. Marca una gran diferencia cuando intentas avanzar rápidamente por los niveles.

Mi veredicto:Esto no esMario Nostalgia a toda velocidad. Es un juego de plataformas rápido e ingenioso que sigue sorprendiendo y cautivando incluso después de todos estos años.

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9. Animal Crossing: Mundo Salvaje [El mejor juego de DS que te hace sentir como si vivieras en un pueblo de bolsillo]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Simulación de vida, social Plataformas Nintendo DS, Wii U Año de estreno 2005 Desarrollador Nintendo Editor Nintendo Duración media de la partida Más de 50 horas Ideal para Aficionados a los juegos relajados y abiertos, y a los simuladores sociales Características únicas Reloj en tiempo real, modo multijugador online, personalización ilimitada

Animal Crossing: Mundo Salvajeconvierte tuDS a un pueblecito en el que eres el alcalde, el arquitecto y el mejor amigo de un grupo de animales muy peculiares. El reloj en tiempo real significa que el mundo del juego cambia según la hora del día, la estación del año y los eventos especiales. Hay siempre hay algo nuevo que descubrir.

El juego es relajado, pero adictivo. Pesca, caza bichos, personaliza tu casa, haz amigos, y ve dando forma poco a poco al pueblo a tu gusto. El modo multijugador te permite visitar los pueblos de tus amigos, intercambiar objetos o simplemente pasar el rato.

Aquí he perdido la noción del tiempo más de una vez. Es el juego perfecto para cuando te apetece algo relajante, pero que a la vez te satisfaga. Sin prisas, sin el estrés de las clasificaciones, simplemente tu pequeña vida virtual en uno de los el mejorjuegos de simulaciónpor ahí.

Mundo salvaje sentó las bases de lo que con el tiempo se convirtió en el magnífico Animal Crossing: Nuevos Horizontes que todo el mundo conoce y adora hoy en día. Y la cosa va a mejorar aún más: Animal Crossing: Nuevos Horizontes – Edición para Nintendo Switch 2 llega el 15 de enero de 2026 con una resolución mejorada, controles de tipo ratón para los Joy-Con 2, un modo multijugador online ampliado y más novedades exclusivas de Interruptor 2.

Además, llega una actualización gratuita para ambos Interruptor 2and Interruptorversiones con un hotel resort, mejoras para amiibo, artículos de colaboración y mucho más. ¡Apuntad la fecha, isleños!

Para más información Sacude todos los árboles frutales que veas, aunque no den frutos autóctonos. La fruta no autóctona se vende por más Bells, y puedes volver a plantarla para crear tu propio huerto rentable.

Mi veredicto: Mundo salvaje ofrece una diversión que va calando poco a poco y que acaba enganchándote. Es un juego en el que construyes tu propio mundo a tu propio ritmo, con acontecimientos nuevos y vecinos extravagantes que lo mantienen interesante. Si buscas una escapada relajada que recompense la paciencia, esta es tu mejor opción DSelegir.

10. Metroid Prime: Hunters [El mejor juego de DS que apunta a lo más alto con el lápiz óptico]

Nuestra puntuación 8.9

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Tipo de juego Juego de disparos en primera persona, aventura Plataformas Nintendo DS, Wii U Año de estreno 2006 Desarrollador Nintendo Editor Nintendo Duración media de la partida 15-20 horas Ideal para Aficionados a los juegos de disparos de ciencia ficción y a la exploración Características únicas Apuntado mediante pantalla táctil, entornos envolventes, modo multijugador

Metroid Prime: Hunters probablemente fue el el mejor juego de disparos en primera persona en aquella época (para consolas portátiles). El Me costó un poco acostumbrarme a apuntar con la pantalla táctil, pero una vez que todo encajó, resultó fluido y natural. La campaña para un jugador ofrece una sólida experiencia de exploración y tiroteos en unos escenarios de ciencia ficción llenos de atmósfera.

Eres Samus, persiguiendo una señal extraña y enfrentándote a cazadores rivales y a alienígenas espeluznantes. Los niveles te obligan a pensar antes de disparar. ¿Las batallas contra jefes? Olvídate de apretar botones sin más. Tienes que calcular bien el momento o te harán pedazos.

También fue uno de los los mejores juegos multijugador, cuando el Nintendo WFC todavía existía. Aunque tuve que limitarme al modo para un jugador. Secretos de la exploración, la fotografía y la caza Me tuvo enganchado mucho más tiempo del que esperaba. Los rompecabezas y las mejoras ocultas le dan mucha sustancia a la campaña (ningún shooter para consolas portátiles me había parecido tan sólido).

Para más información Usa el escáner a menudo para descubrir secretos ocultos y sacar ventaja a los enemigos.

Mi veredicto: Cazadores tiene más potencia de la que cabría esperar en un DS. Los controles son precisos, el sistema de disparos es sólido y la campaña para un jugador realmente te engancha. Si te gustan los shooters de ciencia ficción para jugar sobre la marcha, este juego merece la pena.

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11. Chrono Trigger [El mejor juego de DS que te permite reescribir el destino]

Nuestra puntuación 8.8

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Tipo de juego JRPG, aventura Plataformas SNES, Nintendo DS Año de estreno 1995 (SNES), 2008 (versión para DS) Desarrollador Square Enix Editor Square Enix Duración media de la partida 40-50 horas Ideal para Aficionados a los juegos de rol clásicos, las historias de viajes en el tiempo y las misiones épicas Características únicas Varios finales, un sistema de combate dinámico y una banda sonora inolvidable

Chrono Trigger fue el juego de rol del que todo el mundo hablaba en su momento. Y el DS esa versión contribuyó a mantener vivo el entusiasmo. Viajarás a través del tiempo (desde la era de los dinosaurios hasta un futuro de alta tecnología), en la que se intenta arreglar un mundo a la deriva con un grupo de personajes que realmente parecen de verdad. La historia tiene giros inesperados, drama y suficiente humor como para hacerte sonreír.

El combate no es el típico juego por turnos aburrido. El sistema de combate activo significa que la sincronización y las combinaciones son importantes. Además, si consigues que tu grupo funcione bien en conjunto, puedes desbloquea movimientos increíblemente potentes que te permiten superar las batallas contra los jefes. El DS Esta versión aporta algunos retoques sin alterar el original (como el bestiario, por ejemplo).

Me enganchó por completo. Cada salto me sumergía más en la historia. Descubrir finales ocultos me mantuvo enganchado mucho más allá de la fase de «solo una batalla más». Si te encantan los juegos de rol con inteligencia, emoción y estilo, este es una elección obvia. Por otro lado, si lo que buscas es un un RPG de acción genial, Chrono Trigger no es lo tuyo.

Para más información Combina a los miembros de tu equipo. Algunas combinaciones desbloquean ataques de triple técnica que acaban rápidamente con los jefes.

Mi veredicto:Chrono Trigger es un ejemplo magistral de narrativa, jugabilidad y rejugabilidad. El DS Esta versión garantiza una experiencia fluida y fácil de llevar. Si buscas un juego que siga siendo gratificante por muchas veces que lo juegues, este es el ideal.

12. Pokémon: Mazmorras Misteriosas: Exploradores del Tiempo/de la Oscuridad [El mejor juego de DS que te permite convertirte en el Pokémon protagonista]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego Juego de exploración de mazmorras al estilo roguelike Plataformas Nintendo DS Año de estreno 2007 Desarrollador Spike Chunsoft Editor Nintendo Duración media de la partida 40-60 horas Ideal para Los aficionados a Pokémon que buscan algo más allá de los combates Características únicas Mazmorras generadas proceduralmente, trabajo en equipo, una historia sorprendentemente emotiva

Te despiertas como un Pokémon sin ningún recuerdo y un misterio que resolver. Las mazmorras consisten en combates tácticos por turnos en los que cada movimiento cuenta. A la hora de formar tu equipo, no basta con elegir a tus personajes favoritos. Las jugadas y las funciones son importantes, ya que algunas combinaciones arrasan con los enemigos, mientras que otras fracasan estrepitosamente.

The La historia te impacta más de lo que te imaginasde unPokémon spin-off. Vivirás momentos de verdadera amistad, pérdida y sacrificio. Las mazmorras posteriores aumentan el nivel de dificultad, y tendrás que replantearte tu estrategia en lugar de limitarte a avanzar a base de repetir niveles. Debo decir que no me esperaba que el Pokémon franquicia para ofrecer uno de los los mejores juegos de exploración de mazmorras on DS.

Pasé horas haciendo malabares con los equipos y memorizando los movimientos del enemigo. El imprevisibilidad en cada mazmorra te mantendrá en vilo y premiará el juego inteligente.

Para más información Combina Pokémon que cubran las debilidades de los demás. Limitarte a usar tus favoritos no te llevará muy lejos.

Mi veredicto: Este juego es un sólido «dungeon crawler» con una historia sorprendentemente sólida. Es difícil, gratificante y una experiencia imprescindible si quieres Pokémon con auténtico garra.

13. Agentes de Elite Beat [El mejor juego de DS que baila entre el peligro]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego Ritmo, música Plataformas Nintendo DS Año de estreno 2006 Desarrollador Ahora Editor Nintendo Duración media de la partida 15-20 horas Ideal para Aficionados a los retos rítmicos con un sentido del humor peculiar Características únicas Jugabilidad basada en tocar y deslizar con el lápiz óptico, misiones poco convencionales y una banda sonora pop-rock espectacular

Agentes de Elite Beat hace que tu lápiz digital trabaje a toda máquina, marcando el ritmo y deslizándose por la pantalla con precisión. En mi opinión, es, con diferencia, el el mejor juego de ritmoen elDSconsola. LaLas misiones son extravagantes, pero en el buen sentido, como ayudar a una madre a triunfar en su recital de baile o salvar el mundo gracias al poder de la guitarra imaginaria. Una de las misiones me hizo maldecir por lo increíblemente rápidos que eran los toques, pero superarla fue como ganar una guerra de pulgares contra un profesional.

La música es un poco de todo: algunas canciones se me quedaron grabadas, otras parecían de relleno, pero la escenas cinemáticas extravagantes y momentos memorables de los personajes hizo que el concierto fuera muy entretenido. No me esperaba que las historias que contaban entre canción y canción fueran tan extrañamente encantadoras y divertidas.

Para más información No te precipites en las secciones difíciles; tocar demasiado rápido te hace perder el ritmo más que hacerlo despacio pero con constancia.

Mi veredicto: Agentes de Elite Beat pone a prueba tu sincronización y precisión como pocas cosas DS Los juegos lo consiguen. Las misiones extravagantes y el humor poco convencional hacen que las secciones difíciles no se perciban como una rutina, sino más bien como una divertida prueba de habilidad.

14. Dragon Quest IX: Centinelas de los cielos estrellados [El mejor juego de DS que te ofrece aventuras épicas en el bolsillo]

Nuestra puntuación 8.4

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Tipo de juego Juego de rol por turnos Plataformas Nintendo DS Año de estreno 2009 Desarrollador Nivel 5 Editor Square Enix Duración media de la partida 60-80 horas Ideal para Los aficionados a los juegos de rol a los que les encantan las historias profundas con mecánicas clásicas Características únicas Personajes personalizables, un amplio sistema de misiones, una trama excelente

Dragon Quest IX ofrece todo lo que se puede pedir a un RPG clásico – combates por turnos, un mundo enorme y una historia que va más allá del típico «salvar el mundo». El de DS Las dos pantallas gestionan a la perfección los menús y los mapas, lo que facilita la navegación sin interrumpir el ritmo. La personalización de los personajes es muy buena, con un montón de clases y habilidades que se adaptan a tu estilo de juego.

Tengo que admitir que me quedé atascado en algunas mazmorras. El Los acertijos no siempre son fáciles de resolver. Como ese complicado rompecabezas de interruptores de la mazmorra del volcán Gollund, en el que hay que encender las antorchas en un orden concreto mientras se evitan los ríos de lava. Me costó un buen rato resolverlo. Los jefes pueden dar duro si no te preparas, sobre todo la batalla contra el Dragón de las Sombras, que exige una estrategia rigurosa y un grupo bien equilibrado.

The El sistema de misiones es enorme, con misiones secundarias que a veces se hacen pesadas, pero que también te plantean algunos retos ingeniosos. El modo cooperativo online también fue un buen extra en su día. Si te encantan los RPG clásicos con una jugabilidad sólida y una gran aventura, esta es una apuesta segura. Puede resultar bastante repetitivo, pero la personalización y la historia te mantienen enganchado.

Para más información Céntrate en desbloquear y dominar las clases de «Mercader» y «Ladrón» desde el principio. Juntas, te proporcionan una ventaja considerable tanto a la hora de conseguir recursos como para sobrevivir.

Mi veredicto: Dragon Quest IX ofrece una sólida experiencia de RPG con un mundo enorme y configuraciones de personajes bien pensadas. La rutina se hace pesada y algunos rompecabezas pueden resultar molestos, pero la jugabilidad y la historia te mantienen enganchado. Si buscas un auténtico RPG para la DS, este es tu juego.

15. Scribblenauts / Super Scribblenauts [El mejor juego de DS en el que tu imaginación lo resuelve todo]

Nuestra puntuación 8.3

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Tipo de juego Rompecabezas, juegos de construcción Plataformas Nintendo DS Año de estreno 2009 / 2010 Desarrollador 5.ª celda Editor Warner Bros. Interactive Entertainment Duración media de la partida 15-25 horas Ideal para Amantes de la creatividad y de las soluciones originales Características únicas Convocación de objetos basada en palabras, acertijos abiertos, amplio vocabulario

Scribblenauts te atrapa con una idea sencilla pero genial: escribe casi cualquier palabra y haz que aparezca. ¿Necesitas una escalera? Escríbelo. ¿Quieres un unicornio volador? Déjate llevar.

Super Scribblenauts añade adjetivos, que te permiten convertir ese unicornio en un «unicornio volador gigante y amistoso» y ver cómo se desata el caos (o surgen soluciones). La mecánica principal te permite resuelve los rompecabezas como más te guste, y rara vez hay una única respuesta.

Había un acertijo que me tenía atascado hasta que… Intenté invocar un «elefante de globos» para que flotara por encima de un muro. Fue totalmente inesperado, pero funcionó. Momentos como ese hacen que el juego parezca menos un rompecabezas y más un patio de recreo para tus ideas más extravagantes.

Para más información No te limites a invocar objetos comunes. Experimenta con adjetivos para modificar los objetos. Así puedes convertir un objeto inútil en la clave perfecta para resolver un rompecabezas. Un «dragón volador amistoso» podría abrir puertas que un «dragón normal» no puede abrir.

Mi veredicto: La magia de este juego reside en la resolución de acertijos al estilo «sandbox». Si te gustan los juegos que te permiten saltarte las reglas y dar rienda suelta a tu creatividad, Scribblenauts cumple con lo prometido. Eso sí, no esperes los típicos rompecabezas. Este juego sigue sus propias y peculiares reglas.

16. Final Fantasy Tactics A2: Grimoire of the Rift [El mejor juego de DS que premia la paciencia táctica]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego Rompecabezas, juegos de construcción Plataformas Nintendo DS Año de estreno 2009 / 2010 Desarrollador 5.ª celda Editor Warner Bros. Interactive Entertainment Duración media de la partida 15-25 horas Ideal para Amantes de la creatividad y de las soluciones originales Características únicas Convocación de objetos basada en palabras, acertijos abiertos, amplio vocabulario

Final Fantasy Tactics A2se ciñe aRPG táctico clásico mantiene sus raíces, pero potencia la libertad. El sistema de empleo te permite combinar clases para crear combinaciones alucinantes. En las batallas, lo más importante es el posicionamiento y el momento oportuno; un solo paso en falso y estás frito. Las dos pantallas mantienen los menús y el campo de batalla bien separados, para que no pierdas el ritmo.

La historia no es precisamente la más profunda, pero la los personajes y el mundo tienen suficiente encanto para que el juego siga siendo interesante. Aquí te cuento un verdadero reto con el que me topé: durante la misión secundaria «La piedra sin nombre», te enfrentas al Muro Demoniaco, un jefe que inflige debuffs y usa «Repel» para empujar a tus unidades fuera del mapa. Salir vivo de esa situación sin suficientes cintas o defensas contra los debuffs es una auténtica pesadilla. Me obligó a replantearme mi equipamiento y a centrarme en la protección, no solo en el ataque.

Cada misión me llevó más lejos. Algunas tenían trampas, otras eran largas, pero ninguna me pareció inútil. Incluso las más difíciles me hicieron detenerme, pensar en una estrategia y volver con más astucia. FFT A2 no va a ganar ningún el mejorFinal Fantasyjuegos títulos, pero fue una experiencia sorprendentemente refrescante.

Para más información Elige desde el principio unas cuantas combinaciones de habilidades que te gusten y domínalas. Si intentas hacerlo todo, te dispersarás demasiado y acabarás fracasando.

Mi veredicto: FFT A2 ofrece intensas batallas tácticas con suficiente profundidad como para que no dejes de probar nuevas estrategias. Si quieres un DS Si buscas un juego que ponga a prueba tu ingenio y recompense las estrategias inteligentes, este destaca por encima del resto.

17. Valkyrie Profile: Covenant of the Plume [El mejor juego de DS que pone a prueba tu voluntad de ganar a cualquier precio]

Nuestra puntuación 7.8

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Tipo de juego RPG táctico Plataformas Nintendo DS Año de estreno 2008 Desarrollador tri-Ace Editor Square Enix Duración media de la partida 40-60 horas Ideal para Aficionados a las historias oscuras, los sistemas complejos y las mecánicas de sacrificio Características únicas Mecánica «Destiny Plume», sistema de cuotas de pecado, finales con ramificaciones multidireccionales

Juegas como Wylfred, un tipo que culpa a la valquiria Lenneth de la muerte de su padre. Haces un pacto con Hel y obtienes la Pluma del Destino, que te permite aumentar tu poder a costa de la vida de un compañero de equipo. Esa elección determina la rama de la historia y tus habilidades. El juego cuenta con tácticas brutales en los mapas de cuadrícula, además, la disposición de doble pantalla mantiene los menús fuera del campo de batalla.

Ahí fue donde me di cuenta de la realidad: al principio, tuve que alcanzar un 200 % de «Sin» en una mazmorra para evitar a un enemigo devastador más adelante. Eso me obligó a acabar con todas las unidades, aprovechar los derribos y encadenar los ataques a la perfección. Eso Sin cuota El sistema introduce giros y aumenta la dificultad en los capítulos posteriores, lo que hace que cada combate resulte estratégico.

Los jugadores suelen describir este juego como «uno de los SRPG más singulares» y elogian cómo las tramas obligan a tomar decisiones éticas sin salida. No es de extrañar Valkyrie Profile tiene tantos seguidores incondicionales.

Para más información Utiliza con prudencia habilidades de Plume como «El despertar de Vali». Duplican temporalmente las estadísticas de Wylfred y atraen la atención de los enemigos, lo que convierte a los jefes en objetivos fáciles.

Mi veredicto: Este juego es difícil, sombrío y recompensa a quien piensa con tres pasos de antelación. Si buscas un juego de táctica que sea exigente, pero que también recompense los sacrificios inteligentes y los sistemas complejos, este es tu DSel tapado.

18. Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy [El mejor juego de DS que convierte las salas de los tribunales en campos de batalla]

Nuestra puntuación 7.5

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Tipo de juego Novela visual, aventura judicial Plataformas Nintendo DS, Nintendo Switch, 3DS, PS4, Xbox One, dispositivos móviles Año de estreno 2014 Desarrollador Capcom Editor Capcom Duración media de la partida Entre 15 y 25 horas por juego Ideal para Amantes del ingenio agudo, el misterio y los casos extraños Características únicas Interacción con pruebas mediante el puntero, tramas descabelladas y momentos finales de «¡PROTESTO!».

La trilogía de Phoenix Wright: Ace Attorney reúne los tres primeros juegos en un paquete muy bien elaborado y te ofrece un asiento en primera fila para disfrutar de lo más casos judiciales exagerados dedicado por completo al pixel art. Investigarás escenas del crimen, interrogarás a testigos, detectarás contradicciones y gritarás «¡PROTESTO!» como una estrella del mundo judicial.

La remasterización mejora la calidad de las imágenes sin perder el encanto del original DS los sprites, y el guion sigue acertando de pleno con cada chiste y cada giro argumental. Cada caso es un una mezcla de acertijos lógicos y diálogos ingeniosos, y momentos en los que te sentirás como la persona más inteligente del mundo… justo antes de darte cuenta de que se te ha pasado por alto una pista evidente.

Es lineal, claro, pero esa es la idea. Lo divertido está en seguir el una montaña rusa narrativa trepidante. Si nunca has jugado Ace Attorney, este es el mejor lugar para empezar. También es un un juego genial para Nintendo Switch, si lo que buscas es algo más moderno con lo que jugar.

Para más información Toma nota. En serio. Algunas contradicciones dependen de detalles que viste hace horas, y no hay nada más satisfactorio que pillar a un mentiroso con sus propias palabras.

Mi veredicto: Tres partidas repletas de drama judicial y momentos cómicos de oro. Es ingenioso, divertido y sigue sin tener rival en el género de los «simuladores de abogados» —suponiendo que gritar a los testigos se considere parte del ejercicio de la abogacía.

19. Nintendogs [El mejor juego de DS que hace que las mascotas sean más reales que nunca]

Nuestra puntuación 7.3

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Tipo de juego Simulación de mascota virtual Plataformas Nintendo DS Año de estreno 2005 Desarrollador Nintendo Editor Nintendo Duración media de la partida Entre 10 y 30 horas (aunque los jugadores más empedernidos pueden tardar mucho más) Ideal para Amantes de los perros y de los juegos simpáticos y relajados Características únicas Interacciones con la pantalla táctil y el micrófono, diversas razas, competiciones, rutina de cuidados diarios

Nintendogs no es un juego que se «supera». Es más bien un un perrito de bolsillo al que vas a ver. Eliges una raza, le pones nombre a tu perro y luego le das de comer, lo acicalas y le enseñas trucos. El DS el micrófono y la pantalla táctil lo hacen sorprendentemente interactivo para su época. Llamar a tu perro por su nombre es algo mágico… hasta que te ignora como si estuvieras hablando marciano.

La diversión está en las pequeñas rutinas: lanzar pelotas, concursos de obediencia o buscar regalos durante los paseos. Sin tramas, sin presiones, solo ternura y calidez. Me di cuenta de quebucle de «registro diario» antes de que los juegos para móviles lo pusieran de moda.

Puede volverse repetitivo una vez que desbloqueas todo y entrenas a tu perro, pero las sesiones breves y agradables con tu mascota digital siguen teniendo su encanto. Este es uno de los pocos juegos que emulé en mi portátil para juegos de gama alta, solo para no tener que llevarme mis pruebas DSconmigo.

Para más información Enseña trucos a tu cachorro desde el principio y participa en concursos para desbloquear razas poco comunes y accesorios geniales. Sigue practicando las órdenes verbales. Tu perro te hace más caso de lo que crees.

Mi veredicto: Nintendogs ofrece diversión relajada y en pequeñas dosis, donde lo importante es pasar el rato más que batir récords. Si buscas un descanso sin presiones para sentirte bien o simplemente te encantan los cachorros, merece la pena que le des a DSpara.

20. Final Fantasy IV [El mejor juego de DS que da una segunda vida a la fantasía]

Nuestra puntuación 7

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Tipo de juego JRPG, estrategia por turnos Plataformas Nintendo DS (originalmente SNES) + numerosas adaptaciones Año de estreno 2007 (remasterización para DS) Desarrollador Square Enix Editor Square Enix Duración media de la partida 30-40 horas Ideal para Los aficionados a los juegos de rol con una trama destacada y al combate clásico por turnos Características únicas Gráficos y doblaje mejorados para DS, sistema de combate en tiempo real, desarrollo profundo de los personajes

Final Fantasy IV on DS es una apuesta segura para cualquiera que le guste JRPG clásicos con una narrativa sólida. Encarnas a Cecil, un caballero sombrío y taciturno que se convierte en un auténtico héroe. Las batallas utilizan el Sistema de combate por turnos, así que, aunque es un juego por turnos, te mantiene en vilo. Las batallas contra los jefes también te obligan a pensar y a planificar.

The La historia está llena de giros inesperados, desengaños y ese toque dramático tan característico de Square Enix. Me quedé atascado en algunos combates, sobre todo cuando el juego me obligaba a cambiar de equipo y de táctica. ¿Alguien se ha enfrentado a los Cuatro Demonios? Son mucho más duros en el DSreinterpretación

Misiones secundarias añade un poco de variedad, y el DS Esta versión incluye doblaje que realmente funciona, además de unos gráficos mejorados que no echan por tierra la nostalgia. También queda bastante bien si combinas tu emulador con un monitor para juegos de gran calidad.

Para más información No te limites a subir de nivel a un solo personaje. La clave está en combinar bien a tu grupo y sincronizar tus habilidades. Intenta lanzar mejoras y penalizaciones desde el principio; así, las peleas difíciles se convierten en enfrentamientos más llevaderos.

Mi veredicto: Final Fantasy IV on DS sigue siendo todo un bombazo. Cuenta con combates ingeniosos, una historia que te llega al alma y el encanto suficiente para mantenerte enganchado. Si buscas un juego de rol con garra y corazón, este es sin duda la mejor opción.

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Mi opinión general sobre los mejores juegos de Nintendo DS

La Nintendo DS no era solo una consola portátil: era todo un fenómeno. Sus dos pantallas, los controles táctiles y el caos que provocaba el lápiz óptico convirtieron cada trayecto al trabajo, cada descanso en clase y cada sesión de juego a medianoche en pura magia. Desde juegos de carreras y RPG hasta rompecabezas y simuladores de mascotas, la DS demostró que la diversión no necesita gráficos 4K, sino solo creatividad, pasión y un pequeño cartucho lleno de recuerdos.

Para los amantes de las carreras y las emociones fuertes → Mario Kart DS – [El mejor juego de DS que va más allá de la nostalgia]. Sigue siendo el campeón indiscutible para cualquiera que adore los circuitos cerrados, los derrapes perfectos y el dulce dolor de un caparazón azul.

– [El mejor juego de DS que va más allá de la nostalgia]. Sigue siendo el campeón indiscutible para cualquiera que adore los circuitos cerrados, los derrapes perfectos y el dulce dolor de un caparazón azul. Para los genios de la estrategia → Advance Wars: Dual Strike – [El mejor juego de DS que exige una estrategia brillante]. Un juego de ingenio profundo e inteligente en el que cada turno daba la sensación de que la victoria o la derrota pendían de un hilo.

– [El mejor juego de DS que exige una estrategia brillante]. Un juego de ingenio profundo e inteligente en el que cada turno daba la sensación de que la victoria o la derrota pendían de un hilo. Para los amantes del misterio → Ghost Trick: El detective fantasma – [El mejor juego de DS que lleva el más allá al mundo de la acción]. Rompecabezas ingeniosos, una trama apasionante y un giro argumental que te perseguirá (en el buen sentido).

– [El mejor juego de DS que lleva el más allá al mundo de la acción]. Rompecabezas ingeniosos, una trama apasionante y un giro argumental que te perseguirá (en el buen sentido). Para los aficionados a los juegos de rol con una historia bien desarrollada → Mario y Luigi: La aventura en el interior de Bowser – [El mejor juego de DS en el que Bowser se convierte en tu compañero]. Un viaje divertidísimo y conmovedor en el que incluso los villanos tienen una evolución que merece la pena celebrar.

– [El mejor juego de DS en el que Bowser se convierte en tu compañero]. Un viaje divertidísimo y conmovedor en el que incluso los villanos tienen una evolución que merece la pena celebrar. Para los exploradores más hogareños → Animal Crossing: Mundo Salvaje – [El mejor juego de DS que te hace sentir como si vivieras en un pueblecito de bolsillo]. Sin presiones, sin prisas: solo tú, tus peculiares vecinos y un mundo rebosante de encanto.

Sea cual sea tu estilo de juego, la DS tenía algo para todos. Era innovación en el bolsillo: atrevida, peculiar y con un sinfín de horas de diversión. Desempolva esa consola portátil, carga el lápiz óptico y vuelve a disfrutar de los juegos que nos hicieron creer que dos pantallas eran mejor que una.

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