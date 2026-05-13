Los 16 mejores juegos de Mario para Switch en 2025: clásicos y novedades

Si buscas lo mejor Mariojuegos paraInterruptor, estás en el lugar adecuado. Desde aventuras de plataformas hasta emocionantes carreras y historias de rol, esta lista destaca los títulos imprescindibles para todos los Nintendo Switch que todo aficionado debería tener.

Cada juego ofrece su propia combinación de creatividad, diversión y elementos clásicos Mario estilo, lo que los convierte en ideal para jugar en solitario, pasar tiempo en familia o jugar con amigos .

Desde clásicos de siempre hasta nuevos éxitos como Super Mario Odyssey, aquí están los mejores Mariojuegos paraInterruptorque merecen un hueco en tu colección. Sea cual sea tu estilo de juego, aquí encontrarás títulos increíbles que te mantendrán entretenido durante horas.

Nuestra selección de los mejores juegos de Mario para Switch

Antes de entrar en la lista completa, empecemos por los cinco primeros. Estos son los Mario los juegos que más destacan en Nintendo Switch.

Son divertidos, se pueden volver a jugar una y otra vez y están repletos de características que los hacen destacar sobre el resto. Estos son los favoritos:

Mario Kart 8 Deluxe (2017) – Sigue siendo uno de los mejores Mario Kart A juzgar por lo visto hasta ahora, este juego combina carreras trepidantes, circuitos llenos de color y un montón de personajes con los que jugar. Mario Kart World (2025) – Una nueva y emocionante Mario Kart disfruta de pistas renovadas y nuevos y emocionantes modos comoGira Knockout para disfrutar de la emoción de las carreras sin parar. Super Mario Odyssey (2017) – Una auténtica aventura: este juego de plataformas en 3D te permite explorar enormes mundos abiertos con nuevas habilidades, como usar el sombrero de Mario, Cappy, para controlar a los enemigos. Super Mario Bros. Wonder (2023) – Una versión moderna de la clásica fórmula de desplazamiento lateral, este juego incorpora Flores maravillosas que transforman los escenarios de formas extravagantes y sorprendentes. Super Mario 3D World + La furia de Bowser (2021) – Este paquete te ofrece dos fantásticos juegos en uno. Super Mario 3D World se basa en el trabajo en equipo y la diversión con los amigos, mientras queLa furia de Bowseraporta una sensación de mundo abierto con una batalla contra un jefe gigante: Bowser.

Estas cinco recomendaciones son solo el principio. Sigue bajando para ver la lista completa de los mejores Mario juegos paraInterruptory encuentra el modelo perfecto para tu colección.

Sea cual sea el tipo de juego que te guste, aquí encontrarás una aventura de Mario que te mantendrá enganchado durante días.

Los 16 mejores juegos de Mario para Switch en 2025: diversión y nostalgia

¿Listo para sumergirte en la lista definitiva de las aventuras de Mario en el Nintendo Switch¿Desde la emoción de las carreras hasta la magia de los juegos de plataformas, pasando por espeluznantes cacerías de fantasmas? En esta recopilación hay algo para todos los gustos.

¿A cuántos de estos has jugado? Vamos a descubrir cuáles son los mejores Mario juegos paraInterruptor.

1. Mario Kart 8 Deluxe [El mejor juego de carreras de Mario]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Carreras / Fiesta Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2017 Creadores Nintendo EAD, Nintendo Duración media de la partida Entre 25 y más de 100 horas (depende del modo) Puntuación en Metacritic 92 (críticos) 8,6 (usuarios)

Si tienes unInterruptor, lo más probable es que ya hayas completado al menos unas cuantas rondas de Mario Kart 8 Deluxe. Esto esel mejor juego de carreras para fiestas, donde los jugadores recorren a toda velocidad circuitos llenos de color, esquivan caparazones y logran victorias in extremis que hacen gritar de emoción a tus amigos.

Con más de40 personajes jugables and una amplia selección de canciones – incluyendo los contenidos adicionales del Booster Course Pass – la variedad es enorme. La mecánica del juego es sencilla, pero adictiva: derrapar en las curvas, recoger potenciadores, yutilízalas para ganarle la partida a tus rivales.

Para más información Domina el derrape desde el principio. Es la forma más rápida de acumular acelerones, y encadenarlos puede marcar la diferencia entre quedar en primer lugar o que te golpee un caparazón azul.

Los gráficos destacan por sus colores vivos y sus divertidas animaciones, que dan vida a cada circuito, ya sea que estés corriendo por una ciudad de neón o deslizándote por una montaña helada. No es difícil entender por qué siempre se menciona junto a los los mejores juegos de carreraspor ahí.

MuchosReddit Los jugadores dicen que es el juego al que siempre vuelven, incluso años después, porque es perfecto tanto para jugar de forma ocasional como competitiva en Nintendo Switch Online.

Mi veredicto: Mario Kart 8 Deluxe Es pura diversión en una caja: fácil de aprender para cualquiera, pero con mucha profundidad si quieres dominarlo. Es la opción perfecta para una noche de juegos con hasta cuatro jugadores en el sofá o en línea con amigos.

¿Qué opinan los jugadores?

Los amigos de Bowser

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96 circuitos, 43 personajes, 24 copas y un modo online impecable: es el juego definitivo de Mario Kart, todo ello en un paquete increíble.

2. Mario Kart World [El Mario Kart más envolvente]

Nuestra puntuación 9.9

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Tipo de juego Carreras / Fiesta Plataforma Nintendo Switch 2 Año de estreno 2025 Creador Nintendo Duración media de la partida Entre 20 y 30 horas (modos principales); muchas más en el modo «Mundo abierto» Puntuación en Metacritic 86 (críticos) 7,0 (usuarios)

Mario Kart World abre nuevos caminos en el Mario Kart serie al trasladar su característico caos de carreras a un entorno más abierto y envolvente. Es uno de los top Nintendo Switch 2 juegos jugadores activos en este momento.

La novedad más importante es la Modo libremoda: los jugadores pueden conducir prácticamente por cualquier sitio: fuera de pista, entre caminos y por terrenos variados.

Los modos clásico y de regreso también están disponibles, actualizados para adaptarse a la nueva estructura. Hay Gran Premio, pero en lugar de limitarte a disputar carreras independientes, te desplazas de un circuito a otro a través del mundo del juego. Un nuevo modo llamado Gira Knockoutda24 jugadores una carrera larga y con tramos interconectados, con eliminaciones en los puntos de control.

Para más información No tengas miedo de salirte del camino y dar una vuelta: ¡hay un montón de cosas divertidas por descubrir!

En general, tu media Reddit El usuario disfruta del encanto del juego, su sólida jugabilidad y sus divertidas pistas, y muchos elogian el Modo libre and Gira Knockout modos, aunque hay quien opina que las características del mundo abierto podrían haberse desarrollado más a fondo.

Mi veredicto:Mario Kart World es una audaz reinvención de la serie. La Modo libre Este modo parece una evolución natural, y ofrece tanto a los seguidores de toda la vida como a los recién llegados motivos para descubrirlo.

¿Qué opinan los jugadores?

Card Master 99

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¡Me lo he pasado genial con Mario Kart World! Dar vueltas en el modo «Free Roam» es una pasada, los circuitos parecen enormes y las carreras con más de 20 jugadores son una locura. Es fácil de aprender, pero sigue siendo muy divertido aunque no seas un experto.

3. Super Mario Odyssey [El mejor juego de plataformas en 3D de Mario]

Nuestra puntuación 9.8

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Tipo de juego Juego de plataformas en 3D Plataforma Nintendo Switch Año de estreno 2017 Creadores Nintendo EPD (desarrollador), Nintendo (editor) Duración media de la partida Entre 12 y 15 horas (historia principal), más de 60 horas para completarlo al 100 % Puntuación en Metacritic 97 (críticos) 8,9 (usuarios)

Si te gustaMario juegos,Super Mario Odyssey Podría ser el mejor juego de Mario al que hayas jugado jamás. En esta ocasión, Mario se une a un sombrero viviente llamado Cappy para rescatar a la princesa Peach de las garras de Bowser. ¿El giro inesperado? Puedes lanzar a Cappy contra enemigos y objetos para tomar el control de ellos, desde Goombas hasta tanques, lo que te abre nuevas y alocadas formas de explorar cada mundo.

Los jugadores pasan la mayor parte del tiempo Recoger las Power Moons, superar ingeniosos retos de plataformas, yviajando por reinos únicos – desde la urbanística New Donk City hasta un desierto lleno de secretos. El aspecto del juego es colorido y está repleto de detalles, lo que hace que cada reino cobre vida y merezca la pena explorarlo.

Para más información Intenta capturar todo lo que veas con Cappy, incluso objetos aleatorios. ¡Te sorprenderán los caminos ocultos y las Power Moons secretas que puedes encontrar!

Cada mundo tiene su propia música y sus propios secretos, lo que hace que explorarlo sea aún más divertido. Nunca sabes qué sorpresa te espera a la vuelta de la esquina, y esa sensación de descubrimiento hace que el juego sea emocionante de principio a fin. Esto lo convierte en uno de los Los mejores juegos de plataformas en 3D puedes hacer clic en el Nintendo Switch.

MuchosReddit Los jugadores dicen que es uno de los más creativos Nintendo una de las mejores aventuras de la historia, elogiando su equilibrio entre libertad y desafío.

Mi veredicto: Super Mario Odyssey es un divertido viaje por el Reino de los Setas y más allá. Es fácil empezar a jugar, pero lo suficientemente gratificante como para mantenerte enganchado durante horas.

¿Qué opinan los jugadores?

IGN

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«Super Mario Odyssey» es una aventura épica y divertida que captura la magia de Mario al tiempo que sorprende constantemente a los jugadores con mundos creativos y mecánicas ingeniosas.

4. Super Mario Bros. Wonder [El mejor juego de plataformas en 2D de Mario]

Nuestra puntuación 9.6

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Tipo de juego Juego de plataformas en 2D Plataforma Nintendo Switch Año de estreno 2023 Creadores Nintendo EPD / Nintendo Duración media de la partida Entre 15 y 25 horas (historia principal); más para los que quieren completarlo todo Puntuación de Metacritic 92 (críticos) 9,0 (usuarios)

Super Mario Bros. Wondertomajuego clásico de acción de desplazamiento lateral y le daun giro mágico. El nuevoFlores maravillosas transforma por completo cada nivel: las tuberías cobran vida, los enemigos cambian de forma y todo el escenario puede dar un giro de formas alocadas y sorprendentes. Resulta familiar y, a la vez, totalmente nuevo, lo que lo convierte en una de las entregas más creativas de la serie Los mejores juegos para Nintendo Switch.

Los jugadores pasan el tiempo corriendo, saltando, yromper bloques mientrasdescubrir secretos escondidos en coloridos niveles. El estilo artístico es alegre y caricaturesco, rebosante de personalidad, lo que hace que incluso los veteros Super Mario Bros Los aficionados se detienen y sonríen. Elnuevos potenciadores, igualMario el elefante, añaden aún más diversión y hacen que cada partida por un nivel sea diferente.

Para más información Prueba siempre lo que hace cada Flor Maravilla. Algunos efectos pueden llevarte a zonas secretas, monedas extra o salidas ocultas que te acercarán al 100 % de finalización.

MuchosReddit Los jugadores dicen que el juego parece una carta de amor a viejos clásicos como Super Mario World y, al mismo tiempo, incorpora suficientes novedades para que nunca pierda el interés. Es el tipo de juego que te hace sonreír mientras juegas, sin importar cuántas veces lo retomes.

Mi veredicto: Super Mario Bros. Wonder es una alegre mezcla de nostalgia y sorpresa. Si buscas un juego de plataformas moderno que te haga sentir como si estuvieras viviendo un auténtico momento mágico, este es el mejor juego de Mario que puedes hacerte con en la Interruptor.

¿Qué opinan los jugadores?

Informe sobre el mundo de Nintendo

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«Super Mario Bros. Wonder» da un nuevo aire al Mario en 2D: las flores mágicas no dejan de sorprenderte y el vibrante diseño de los niveles hace que merezca la pena explorar cada mundo.

5. Super Mario 3D World + La furia de Bowser [El mejor paquete de aventuras de Mario]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Juego de plataformas en 3D / aventura de mundo abierto Plataformas Nintendo Switch, originalmente para Wii U Año de estreno 2021 (versión para Switch) Creadores Nintendo EAD Tokio / Nintendo Duración media de la partida 20-30 horas Puntuación en Metacritic 89 (críticos) 8,6 (usuarios)

Super Mario 3D World + La furia de Bowserte ofrecedos grandes aventuras en una. La primera parte es un clásico juego de plataformas en 3D donde hasta cuatro jugadores pueden correr, saltar y explorar juntos niveles llenos de color, lo que lo convierte en uno de los los mejores juegos de plataformasen elInterruptor. ElEl modo cooperativo es caótico, pero en el buen sentido, en el que los jugadores chocan entre sí y compiten por hacerse con los potenciadores.

La segunda parte, La furia de Bowser, esmás de mundo abierto y en él Mario se alía con Bowser Jr. para detener a un Bowser gigante y furioso. Este modo da la sensación de más grandeand más aventurero, lo que te permite explorar a tu propio ritmo en lugar de seguir un camino recto.

Para más información En «Bowser’s Fury», intenta recoger tantos Cat Shines como puedas antes de que aparezca Giga Bowser: así la lucha será más fácil y se desbloquearán nuevos caminos.

In Mundo 3D, podrás recoger estrellas verdes, utilizar potenciadores como el traje de gato, y recorre a toda velocidad niveles llenos de creatividad. YLa furia de Bowser, explorarás islas, encontrarás Cat Shines y librarás batallas épicas contra Giga Bowser. Muchos fans dicen que La furia de Bowser parece un adelanto de lo que será el próximo gran Super Mario Bros cómo podría ser esa aventura.

Mi veredicto: Este pack es perfecto para cualquier amante de los juegos de Mario. Con dos aventuras diferentes incluidas, es uno de los mejores juegos de Mario para Interruptorpara jugar solo o con amigos.

¿Qué opinan los jugadores?

Revista Nintendo Force

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«Super Mario 3D World + La furia de Bowser» es imprescindible. A todos los que tengáis una Switch: ¡no os lo perdáis!

6. La mansión de Luigi 3 [El mejor juego de puzles y aventuras de Mario]

Nuestra puntuación 9.2

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Tipo de juego Resolución de acertijos / aventura Plataforma Nintendo Switch Año de estreno 2019 Creadores Next Level Games / Nintendo Duración media de la partida 15-20 horas Puntuación en Metacritic 86 (críticos) 8,4 (usuarios)

La mansión de Luigi 3es ununa aventura divertida y espeluznante donde Luigi explora un hotel encantado lleno de fantasmas y sorpresas. En lugar de ir pasando de un nivel a otro como en Super Mario Bros, utilizas la aspiradora de Luigi, la Poltergust, para atrapar fantasmas, resolver acertijos y descubrir habitaciones ocultas.

El hotel cuenta consuelos temáticos, lo que hace que cada nivel resulte diferente y emocionante. Es uno de los los mejores juegos de rompecabezasen elInterruptor. Cada planta tiene su propia temática, como un estudio de cine o un barco pirata, por lo que explorar nunca resulta aburrido.

Para más información Usa el dispositivo de luz y oscuridad de Luigi para encontrar puertas ocultas y caminos secretos: conseguirás tesoros adicionales y mejoras que te serán de ayuda más adelante.

Además, podrás jugar con Gooigi, el gemelo pegajoso de Luigi, que es capaz de colarse entre las rejas y caminar sobre púas. Puedes jugar en solitario alternando entre Luigi y Gooigi, o formar equipo con un amigo en el modo cooperativo. A los fans les encantan las batallas contra los jefes finales porque son ingeniosas, divertidas y están llenas de sorpresas.

Mi veredicto: La mansión de Luigi 3 Es perfecto para cualquiera a quien le gusten las aventuras divertidas y espeluznantes con acertijos ingeniosos. Es una versión renovada de los juegos de Mario y es muy divertido jugar solo o con un amigo.

¿Qué opinan los jugadores?

Luigi Savino

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«La mansión de Luigi 3» es uno de los juegos para Nintendo Switch más divertidos, encantadores y gratificantes a los que he jugado nunca.

7. Mario Party: Superestrellas [El mejor juego de Mario Party]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego Colección de juegos de fiesta y minijuegos Plataforma Nintendo Switch Año de estreno 2021 Creadores Nintendo Cube / Nintendo Duración media de la partida 10-20 horas Puntuación en Metacritic 80 (críticos) 8,0 (usuarios)

Mario Party: Superestrellas is el mejor juego de Mario Party para aficionados de todas las edades. Recupera las tablas más populares y más de 100 minijuegos de los antiguos títulos de Mario. Es imprescindible para quienes buscan el Los mejores juegos de Switch para niños. Dado que las tablas se basan en clásicos de la Nintendo 64 and GameCube Los aficionados más veteranos se sentirán como en casa, mientras que los nuevos jugadores podrán disfrutar de diseños atemporales.

You tirar los dados, desplazarse por tableros de colores, yjugar rápido, divertidos minijuegos que ponen a prueba tus reflejos y tu sincronización. Los gráficos son vivos y alegres, lo que hace que sea divertido jugar con amigos o familiares. Como las reglas son sencillas, cualquiera puede sumarse rápidamente, incluso si nunca ha jugado a un Mario Partyya había jugado antes.

Para más información Presta mucha atención a las estrellas y las monedas de tus rivales. ¡A veces es mejor robar una estrella que centrarse en ganar un minijuego!

A los jugadores les encanta cómo este juego combina la nostalgia con nuevas funciones online, lo que te permite jugar con amigos aunque estén lejos. Los minijuegos contra jefes y los divertidos retos lo convierten en una opción ideal tanto para principiantes como para los fans de toda la vida.

Mi veredicto: Mario Party: Superestrellas es un juego de fiesta divertido y caótico. Es uno de los mejores juegos de Mario para Interruptorpara disfrutar con amigos o en familia.

¿Qué opinan los jugadores?

Nintendo Life

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«Mario Party: Superestrellas» es el mejor título de la saga «Mario Party» en años, con tableros clásicos, divertidos minijuegos y un modo multijugador online que por fin hace brillar a la serie en Switch.

8. Mario + Rabbids: Chispas de esperanza [El mejor RPG de estrategia de Mario]

Nuestra puntuación 8.8

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Tipo de juego Estrategia por turnos / RPG Plataforma Nintendo Switch Año de estreno 2022 Creadores Ubisoft Milán / Ubisoft Duración media de la partida 30-40 horas Puntuación en Metacritic 85 (críticos) 7,5 (usuarios)

Mario + Rabbids: Chispas de esperanzamezclaspersonajes divertidos with una estrategia inteligente. Mario, Luigi y sus amigos se alían con los traviesos Rabbids para salvar la galaxia. Tú explora planetas llenos de color, Recoger chispas, y participar en combates por turnos, utilizando los movimientos especiales de cada personaje para derrotar a los enemigos.

Los mundos son coloridos y están llenos de detalles divertidos que hacen que explorar cada planeta sea una experiencia apasionante. La combinación de humor y estrategia evita que el juego resulte demasiado serio, lo que facilita que los nuevos jugadores se sumen a la aventura.

Para más información Mantén siempre a tus personajes a cubierto y utiliza las habilidades de Sparks con inteligencia. Planificar bien tus movimientos puede facilitar mucho las batallas difíciles.

Reddit A los jugadores les encanta cómo este juego da vida al Reino de los Setas a la vez que ofrece una ingeniosa InterruptorExperiencia de juego de rol. Es divertido para los aficionados a la estrategia, el trabajo en equipo y un poco de caos, y todo ello lo convierte en uno de los Los mejores juegos de rol para Switch.

La combinación de humor y estrategia evita que el juego resulte demasiado serio, lo que facilita que los nuevos jugadores se inicien en él.

Mi veredicto: Mario + Rabbids: Chispas de esperanza Es divertido, ingenioso y está lleno de sorpresas. Es perfecto para cualquiera que busque un juego que sea algo más que correr y saltar.

¿Qué opinan los jugadores?

Travis Northup

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«Mario + Rabbids: Chispas de esperanza» supera a su predecesor en todos los aspectos, con una estrategia más profunda, mayor libertad y un sinfín de encanto en su colorido mundo.

9. Paper Mario: La puerta milenaria [El mejor RPG de Mario con una trama destacada]

Nuestra puntuación 8.6

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Tipo de juego Juego de rol por turnos Plataformas Nintendo Switch, originalmente para GameCube Año de estreno 2024 (remake para Switch) Creadores Sistemas Inteligentes / Nintendo Duración media de la partida 30-50 horas Puntuación en Metacritic 88 (críticos) 8,7 (usuarios)

Paper Mario: La puerta milenaria is un juego de rol divertido e ingenioso donde Mario se adentra en un mundo de personajes de papel y con el encanto de los cuentos. Los jugadores exploran el Reino Champiñón, resolver acertijos, recoger objetos, yluchar contra los enemigosutilizandocombates por turnos que requieren sincronización y estrategia.

El estilo artístico colorido y divertido del juego hace que cada zona parezca un libro pop-up que cobra vida. Con sus amplios espacios y sus secretos, ofrece todo el encanto que cabría esperar de el mejor mundo abierto Interruptorjuegos. Cada capítulo cuenta su propia historia, repleta de diálogos divertidos y personajes peculiares que hacen que el viaje sea inolvidable.

Para más información Aprovecha las habilidades de tus compañeros en los combates: algunos movimientos secretos pueden ayudarte a derrotar a los enemigos más rápido y a descubrir caminos ocultos.

Los fans dicen que esta nueva versión conserva el humor y el encanto del juego original, a la vez que ofrece una jugabilidad más fluida y unos gráficos actualizados. Es la elección perfecta para cualquiera que busque un Super Mario ¿Un juego de rol o una aventura inteligente y centrada en la historia en el Nintendo Switch. A los seguidores de toda la vida les encanta cómo el juego combina un humor absurdo con una narrativa sorprendentemente profunda.

Mi veredicto: Paper Mario: La puerta milenaria está lleno de diversión, estrategia e historias ingeniosas. Es ideal para los jugadores a los que les encantan los juegos de rol por turnos y los mundos creativos.

¿Qué opinan los jugadores?

Steve Watts

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«Paper Mario: La puerta milenaria» sigue siendo tan encantador y divertido como siempre; su sistema de combate único y sus ingeniosos diálogos han resistido el paso del tiempo en este magnífico remake.

10. Super Mario Party [El mejor juego de Mario para jugar en familia]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego Juego de mesa Plataforma Nintendo Switch Año de estreno 2018 Creadores Nintendo Cube / Nintendo Duración media de la partida 10-20 horas Puntuación en Metacritic 76 (críticos) 7,0 (usuarios)

Super Mario Party es un divertido juego de Mario Party en el que hasta cuatro jugadores compite en tableros llenos de color y disfruta de un montón de minijuegos. Los jugadores tirar los dados, recoger estrellas, e intentasupera más de 80 retos diferentes que utilizan controles de movimiento, la pantalla táctil o la pulsación de botones clásicos.

Its brillante, dibujos alegres y la música hacen que cada ronda sea emocionante y esté llena de risas. Algunos minijuegos son rápidos y divertidos, mientras que otros ponen a prueba tu habilidad, por lo que siempre hay algo nuevo con lo que disfrutar en cada turno.

Para más información Prueba el modo «Partner Party» con un amigo. Trabajar en equipo hace que sea más fácil conseguir estrellas y le da un toque divertido al juego.

Los aficionados dicen que este juego recupera la diversión del clásico juego de mesa de Super Mario Party Jamboree en elNintendo Switch, sin dejar de mantener todos los minijuegos frescos y entretenidos. Pocos juegos logran unir a todo el mundo como este; sin duda, se encuentra entre los los mejores juegos para toda la familia en Nintendo Switch. Además, es una opción ideal para las fiestas, ya que cualquiera puede cogerla y jugar sin necesidad de practicar. Esta capacidad única para adaptarse a grupos de diferentes edades sitúa constantemente a Nintendo a la vanguardia del género. Explorar el Desglose de los nominados al premio al «Mejor juego familiar» de los Game Awards 2025 revela cómo títulos similares siguen marcando la pauta en el ámbito del entretenimiento doméstico.

Mi veredicto: Super Mario Party es perfecto para las noches en familia o para pasar el rato con los amigos. Su combinación de estrategia y minijuegos alocados lo convierte en uno de los mejores juegos de Mario para Interruptor.

¿Qué opinan los jugadores?

Tom Marks

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«Super Mario Party» es una versión alegre y divertida del clásico juego de mesa, con un montón de minijuegos que hacen que cada partida sea emocionante e impredecible.

11. New Super Mario Bros. U Deluxe [El mejor juego clásico de Mario de desplazamiento lateral]

Nuestra puntuación 8.2

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Tipo de juego Juego de plataformas en 2D Plataforma Nintendo Switch Año de estreno 2019 Creador Nintendo Duración media de la partida 25-40 horas Puntuación en Metacritic 80 (críticos) 7,1 (usuarios)

New Super Mario Bros. U Deluxe is un juego de desplazamiento lateral donde Mario y sus amigos viajan por mundos llenos de color para salvar a la princesa Peach. Podrás saltar, run, yutilizar la energía–ups a lo largo de más de 160 niveles.

The gráficos llamativos y de estilo animado hace que sea divertido tanto para los niños como para los jugadores más mayores. La combinación de plataformas clásicas y nuevas características hace que resulte a la vez familiar y novedoso.

Para más información Juega con Toadette si acabas de empezar. Tiene habilidades especiales que hacen que los niveles difíciles sean más fáciles y divertidos.

Reddit Los jugadores dicen que es como jugar a varios juegos a la vez, ya que también incluye New Super Luigi U, que añade aún más niveles. No es de extrañar que muchos aficionados la consideren una de las los mejores juegos de Mario en la consola. Con tantos niveles y secretos por descubrir, es un juego al que volverás una y otra vez para disfrutar de horas de diversión.

Mi veredicto: New Super Mario Bros. U Deluxe Es uno de los juegos de Mario más vendidos para Switch. Es largo, divertido y está repleto de contenido, lo que lo convierte en una opción ideal para los aficionados a los clásicos juegos de plataformas de Mario.

¿Qué opinan los jugadores?

GameSpot

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New Super Mario Bros. U Deluxe es un juego de plataformas en 2D muy bien pulido, ideal tanto para jugar en solitario como en modo multijugador. La incorporación de New Super Luigi U aporta aún más desafío y rejugabilidad.

12. Super Mario RPG [El mejor RPG de Mario por turnos]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego Juego de rol (RPG) Plataformas Nintendo Switch, Wii, Wii U Año de estreno 2023 (remake) Creadores Nintendo / Square Enix Duración media de la partida 15-20 horas Puntuación en Metacritic 84 (críticos) 8,0 (usuarios)

Super Mario RPG es un remake de la antigua Juego de SNES que combina el mundo de Mario con juego de rol. En lugar de ir avanzando por los niveles, tú explorar pueblos, hablar con personajes divertidos, y utilizacombates por turnos para luchar contra los enemigos.

La nueva versión incluye gráficos 3D a todo color sin perder el encanto que tanto gustaba a los fans hace años. La combinación de humor desenfadado y momentos narrativos más profundos hace que sea fácil disfrutarlo, incluso si nunca antes has jugado a un juego de rol.

Para más información Pulsa el botón en el momento justo durante los ataques o los bloqueos. Si lo haces en el momento justo, tus golpes serán más potentes y tu defensa será más eficaz.

Los aficionados enReddit Hay quien dice que esta nueva versión es ideal tanto para los jugadores noveles que quieren probar un juego de rol como para los fans de toda la vida que disfrutaron del clásico. Muchos también opinan que la música y las animaciones actualizadas aportan un aire renovado a la aventura, sin dejar de ser fieles al original.

Mi veredicto: Super Mario RPG es una mezcla de historia, humor y estrategia que se distingue de otros juegos de Mario. Es uno de los mejores juegos de rol a los que puedes jugar en Nintendo consolas actuales.

¿Qué opinan los jugadores?

IGN

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«Super Mario RPG» es un juego de rol encantador y estratégico que combina humor, combates ingeniosos y una historia apasionante. Es imprescindible para cualquier amante de los juegos por turnos y de las aventuras clásicas de Mario.

13. Paper Mario: El rey del origami [El mejor RPG de aventuras de Mario]

Nuestra puntuación 7.8

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Tipo de juego Aventura / RPG Plataforma Nintendo Switch Año de estreno 2020 Creadores Sistemas Inteligentes / Nintendo Duración media de la partida 25-35 horas Puntuación en Metacritic 80 (críticos) 7,0 (usuarios)

Paper Mario: El rey del origami is una aventura llena de color donde Mario se enfrenta a un malvado Rey del Origami que somete al Reino de los Setas a su control. Verás explorar pueblos, bosques, ycastillosmientrasresolver acertijos, salvar a los amigos, yluchando contra enemigos derrotados. Cada nueva zona tiene su propia temática y sus propios personajes, por lo que la aventura siempre resulta novedosa a medida que avanzas.

Las batallas se desarrollan mediante un sistema único basado en un círculo, en el que debes alinear a los enemigos antes de atacar. Esto añade un toque de estrategia, en lugar de limitarse a apretar botones sin más. Cada nueva zona tiene su propia temática y sus propios personajes, por lo que la aventura siempre resulta novedosa a medida que avanzas.

Para más información Tómate tu tiempo para alinear a los enemigos en la batalla: las combinaciones perfectas te proporcionan ataques más potentes y pueden acabar con los combates rápidamente.

El estilo artístico, que recuerda al papel, le da al juego un aspecto divertido, mientras que los diálogos graciosos hacen que el juego resulte ligero y entretenido. Los fans dicen que el arte vibrante y las animaciones de combate brillan aún más en el los mejores monitores para videojuegos.

Mi veredicto: Este juego combina acertijos, humor y combates de rol de una forma novedosa. Es una de las aventuras más creativas de Paper Mario y una opción divertida para cualquiera que disfrute de los juegos de Mario en la Nintendo Switch.

¿Qué opinan los jugadores?

GameSpot

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«Paper Mario: El Rey Origami» ofrece una ingeniosa combinación de resolución de acertijos, combates por turnos y humor. Su colorido mundo y su creativa jugabilidad lo convierten en un juego imprescindible para los fans de Mario de todas las edades.

14. Super Mario Maker 2 [El mejor juego de plataformas creativo de Mario]

Nuestra puntuación 7.5

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Tipo de juego Juego de plataformas / Sandbox Plataforma Nintendo Switch Año de estreno 2019 Creadores Nintendo EPD / Nintendo Duración media de la partida 30-50 horas Puntuación en Metacritic 88 (críticos) 8,4 (usuarios)

Super Mario Maker 2 is el mejor espacio para la creatividad para los fans de Mario. En lugar de limitarte a jugar en niveles ya creados, podrás crea tus propios cursos con elementos inspirados en diferentes épocas de Mario, desde el aspecto clásico de los juegos de SNES hasta los más modernos Nintendo Switch diseños. Las herramientas de diseño son fáciles de aprender, por lo que incluso los principiantes pueden crear niveles divertidos en cuestión de minutos.

Para más información Explora el modo «Endless Challenge» para descubrir joyas ocultas creadas por otros usuarios: a menudo te encontrarás con algunos de los niveles más ingeniosos, que rivalizan con los de los juegos oficiales de Mario.

Los jugadores pueden sumergirse en millones de niveles creados por la comunidad, cada uno con retos y sorpresas únicos. El estilo artístico, brillante y colorido, se mantiene fiel al Reino Champiñón, lo que hace que sea divertido explorar cada nivel. Los modos multijugador añaden aún más caos, permitiéndote competir contra tus amigos o colaborar con ellos para superar circuitos complicados.

Mi veredicto: Super Mario Maker 2 es perfecto para los jugadores a los que les encanta la creatividad, los juegos de plataformas y la rejugabilidad infinita. Con un contenido casi ilimitado y divertidas funciones online, es uno de los mejores juegos de Mario a los que puedes jugar hoy en día.

¿Qué opinan los jugadores?

IGN

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«Super Mario Maker 2» es un sueño hecho realidad para los aficionados. Crear y jugar en circuitos personalizados hace que el juego nunca pase de moda, y la infinidad de niveles creados por la comunidad lo convierten en un título imprescindible para cualquiera que tenga una Nintendo Switch.

15. Mario Tennis Aces [El mejor juego deportivo de Mario]

Nuestra puntuación 7.2

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Tipo de juego Deportes / Acción Plataforma Nintendo Switch Año de estreno 2018 Creadores Camelot Software Planning / Nintendo Duración media de la partida 10-15 horas Puntuación en Metacritic 75 (críticos) 7,0 (usuarios)

Mario Tennis Aces hace que el tenis parezca un juego de acción. En lugar de limitarse a golpear la pelota de un lado a otro, los jugadores utilizan tomas especiales, casi trucos, yjugadas decisivaspara burlar a sus rivales. Los partidos pueden llegar a ser muy intensos, con peloteos que parecen más combates contra jefes finales que un partido de tenis normal.

Para más información Guarda tus fuerzas para los tiros de zona y los tiros de efecto. Si los utilizas en el momento adecuado, puedes convertir un partido que se te estaba escapando en una gran victoria.

Los partidos se disputan en pistas luminosas y coloridas repartidas por todo el Reino Champiñón, lo que hace que cada encuentro sea emocionante tanto para jugar como para ver. Es un juego rápido y competitivo que destaca entre los Los mejores juegos en pantalla dividida. El modo multijugador es donde el juego realmente destaca, ya que te permite retar a tus amigos en el sofá o poner a prueba tus habilidades en línea.

Mi veredicto: Si te gustan los juegos deportivos con un toque de emoción extra, Mario Tennis Aces es una elección estupenda. Sus funciones online y sus movimientos especiales hacen que cada partida sea novedosa y divertida en el Nintendo Switch.

¿Qué opinan los jugadores?

GameSpot

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«Mario Tennis Aces» es un juego rápido, divertido y lleno de estrategia. Los golpes especiales y el modo multijugador online hacen que cada partido sea emocionante, lo que lo convierte en el juego perfecto para la competición en Nintendo Switch.

16. Mario contra Donkey Kong [El mejor juego de plataformas y puzles de Mario y Donkey Kong]

Nuestra puntuación 7

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Tipo de juego Puzle / Juego de plataformas Plataforma Nintendo Switch Año de estreno 2023 Creadores Nintendo Cube / Nintendo Duración media de la partida 8-12 horas Puntuación en Metacritic 76 (críticos) 7,1 (usuarios)

Mario contra Donkey Kong is un divertido juego de plataformas y puzles en el que debes guiar a los mini-Marios a través de niveles complicados para detener a Donkey Kong. En lugar de limitarte a correr y saltar, tú planifica tus movimientos, esquivar obstáculos, yresolver acertijos ingeniosos.

Las coloridas fases y las divertidas animaciones hacen que cada nivel sea emocionante. Algunos rompecabezas se van complicando a medida que avanzas, lo que te obliga a pensar bien cada movimiento antes de darlo. A medida que avanzas, se van introduciendo nuevas mecánicas, por lo que los acertijos nunca resultan repetitivos.

Para más información Observa bien a todos los mini-Marios antes de moverlos. Planificar tus movimientos hace que los rompecabezas complicados sean mucho más fáciles de resolver.

Además, el juego tiene mucho valor de rejugabilidad, ya que puedes volver a jugar para mejorar tu puntuación o encontrar objetos coleccionables ocultos. Las batallas contra el jefe Donkey Kong rompen la monotonía de los niveles de puzles y aportan momentos divertidos y llenos de acción.

Mi veredicto: Este juego es perfecto para los fans de Mario juegos para quienes disfrutan con los rompecabezas ingeniosos. Es un gran reto para cualquiera que juegue en el Nintendo Switch.

¿Qué opinan los jugadores?

IGN

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«Mario contra Donkey Kong» ofrece ingeniosos rompecabezas y una divertida experiencia de plataformas. Guiar a los mini-Marios a través de niveles complicados te mantiene entretenido y te hace pensar, lo que lo convierte en un juego de rompecabezas destacado para Nintendo Switch.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor juego de Mario para Switch?

Lo mejor Mariojuego paraInterruptoris Mario Kart 8 Deluxe. Es fácil de aprender y divertido para todos, con circuitos llenos de color, un montón de personajes y un emocionante modo multijugador. Puedes correr solo, con amigos o en línea, lo que lo convierte en una opción ideal para los fans de los juegos de Mario.

¿Cuál es el juego de Mario más vendido para la Switch?

El más vendido Mario ¡Que empiece el partido!Interruptoris Mario Kart 8 Deluxe. Su combinación de carreras divertidas, controles sencillos y modo multijugador hace que los jugadores vuelvan una y otra vez. Las pistas adicionales del Booster Course Pass mejoran aún más el juego, tanto para quienes juegan en solitario como para los grupos de amigos.

¿Cuál es el último juego de Mario para Switch?

El último juego de Mario es Mario Kart World, lanzamientolos asados son5 de junio de 2025 como título de lanzamiento para la Nintendo Switch 2. En él se introducen, por primera vez en la serie, la exploración de un mundo abierto, un clima dinámico y hasta Carreras de 24 jugadores.

¿Qué es mejor, «Mario Odyssey» o «3D World»?

Las dos están muy bien, pero Super Mario Odyssey es mejor para explorar mundos enormes y darle un uso creativo a Cappy. Super Mario 3D World + La furia de Bowser es la mejor opción para disfrutar del modo cooperativo y combinar niveles clásicos con niveles de mundo abierto. Elige según si te gusta jugar en solitario o con amigos.

¿Es «La mansión de Luigi 3» mejor que «Mario Odyssey»?

No, son diferentes. La mansión de Luigi 3 es una aventura espeluznante y llena de acertijos en la que hay que atrapar fantasmas. Super Mario Odyssey es un divertido juego de plataformas de mundo abierto con mucho por explorar. Si te gustan los rompecabezas, La mansión de Luigi es genial. Si te gusta explorar y saltar de un sitio a otro, Odiseaes mejor.