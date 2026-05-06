Die 20 besten Nintendo-DS-Spiele, die 2026 wie eine blaue Muschel einschlagen

Das BesteNintendo DS Diese Spiele prägten eine ganze Generation. Sie trugen sie in ihren winzigen Kassetten wie pixelige Helden. Von von genreübergreifenden Rollenspielen über Touchscreen-Wahnsinn bis hin zur legendären Nintendo-Magie, die DS Die Bibliothek war voll mit Knallern .

Egal, ob du dein altes Handheld aus der Ecke holst oder einen Emulator startest – das sind die besten DS die besten Spiele aller Zeiten. Nach ausgiebigem Testen habe ich darauf geachtet, nur echte Must-Play-Perlen auszuwählen.

Bist du bereit, in die Spiele einzutauchen, die Stylus-Stifte cool und Dual-Screens zur Zukunft gemacht haben? Lass uns eine Rangliste erstellen, in Erinnerungen schwelgen und die glorreichen Tage der besten Spiele für Nintendo DS.

Unsere Top-Empfehlungen für Nintendo DS-Spiele

Diese Liste auf nur fünf Titel einzugrenzen, war keine leichte Aufgabe. Es fühlte sich an, als müsste ich unter Zeitdruck mein Lieblings-Starter-Pokémon auswählen. Das sind die besten Nintendo DS Spiele, die sich einen festen Platz auf meiner Speicherkarte gesichert haben. Sie sind clever, bieten endlosen Spielspaß und haben bis heute nichts von ihrem Reiz verloren.

Mario Kart DS (2005)– Das BesteDS Ein Spiel, das weit über Nostalgie hinausgeht. Es ist ein Meisterwerk in Sachen präziser Steuerung, Streckendesign und purem Chaos. Ganz zu schweigen davon, dass es auch den Beginn des Online-Spielens markierte Mario Kart. Egal, ob du über den Delfino Square driftest oder wegen eines Blitzschlags in der letzten Runde wütend aufgibst – dieses Spiel überzeugt immer noch. Advance Wars: Dual Strike (2005)– Das BesteDS Ein Spiel für alle, die auf geniale Taktiken stehen. Doppelangriff Hier kannst du dein strategisches Genie voll zur Geltung bringen. Setze deine Einheiten zu Lande, zu Wasser und in der Luft ein – alles ist möglich. Es fühlt sich an wie Fire Emblem mit Tanks und weniger emotionalen Zusammenbrüchen. Ghost Trick: Der Phantomdetektiv (2011) – Dieser Film bringt das Jenseits zum Leben. Aus der Feder von Ace Attorney… hat mich mit seinen einfallsreichen Rätselmechaniken und seiner unglaublich originellen Geschichte in seinen Bann gezogen. Man löst buchstäblich seinen eigenen Mordfall, und das ist genauso cool, wie es klingt.

Diese fünf Titel haben es aufgrund ihrer nachhaltigen Wirkung, ihrer Innovation, ihrer Spielqualität und ihrer zeitlosen Qualität in die Auswahl geschafft. Ich habe nach Titeln gesucht, die die DS die Hardware auf clevere Weise genutzt oder einfach genau das erreicht haben, was sie sich vorgenommen hatten. Es gibt noch viel mehr DS die ganze Liste findest du unten.

Die 20 besten Nintendo DS-Spiele, die den DS zur Legende gemacht haben

Sowohl rasante Rennspiele als auch knifflige Rätsel haben bewiesen, dass Nintendo DS Kassetten konnten unglaubliche Erlebnisse bieten. Ich habe all diese Titel auf meiner Nintendo DS Lite, und sie zählen zu den kultigsten, einfallsreichsten und unterhaltsamsten Abenteuern, die das System zu bieten hatte – viele davon haben bis heute nichts von ihrem Reiz verloren.

Das ist meine endgültige Liste der besten Nintendo DS Spiele. Wie viele davon hast du tatsächlich gespielt?

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1. Mario Kart DS [Das beste DS-Spiel, das weit über Nostalgie hinausgeht]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Kart racer, arcade, multiplayer chaos Plattformen Nintendo DS Erscheinungsjahr 2005 Entwickler Nintendo Verlag Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 15–30+ Stunden (im Mehrspielermodus unbegrenzt) Am besten geeignet für Fans von Rennsport Besondere Merkmale Online-Mehrspielermodus, Missionsmodus, Slalom-Mechanik

Mario Kart DS brachte das Chaos des Kartrennsports auf die Handheld-Plattform und machte es noch besser. Mit äußerst reaktionsschnelle Steuerung, Mechanik des engen Driftsund einstarbesetzte Besetzung Mit einer Mischung aus klassischen und neuen Strecken sorgt dieser Titel für den süchtig machenden „Noch ein Rennen“-Effekt. Es ist zudem das erste Mario Kart with Online-Multiplayer, was damals eine riesige Sache war (und auch heute noch Spaß macht, wenn man es lokal über WLAN spielt).

Das Spielläuft reibungslos auf dem DS, mit klarer 3D-Grafik und farbenfrohen Sprites, die nach wie vor voller Charakter stecken. Der Missionsmodus ist eine bei Fans beliebte Variante, die Mini-Herausforderungen and Bosskämpfe die weit über einen gewöhnlichen Grand Prix hinausgehen.

Unter Veteranen wird nach wie vor über die Kunst des „Snaking“ diskutiert, eine Technik, die geschickte Spieler mit anhaltenden Geschwindigkeitsschüben belohnt und damit zeigt, wie viel Tiefe dieses Rennspiel unter der Oberfläche tatsächlich birgt. Es ist eines der die besten Rennspiele on DS, ohne Frage.

Pro-Tipp Lerne schon früh das Driften und das „Snaking“ auf Geraden. Wenn du so Mini-Turbos aneinanderreihen kannst, bleibst du dem Feld voraus, besonders bei 150-ccm-Rennen. Sei nur auf den Herzschmerz durch die blaue Muschel gefasst, wenn du in Führung liegst.

Mein Fazit:Mario Kart DS hat nichts von seiner Faszination verloren. Die Strecken, das Chaos, das messerscharfe Handling – all das ist nach wie vor vorhanden und macht nach wie vor süchtig. Das ist Handheld-Racing vom Feinsten und eines der besten Nintendo DS Spiele, die du jederzeit starten und dabei jede Menge Spaß haben kannst.

2. Advance Wars: Dual Strike [Das beste DS-Spiel, das brillante Taktiken erfordert]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Rundenbasierte Taktik, Strategie, Kriegssimulation Plattformen Nintendo DS, Wii U Erscheinungsjahr 2005 Entwickler Intelligente Systeme Verlag Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 25–80+ Stunden Am besten geeignet für Fans von Taktikspielen, Liebhaber rundenbasierter Strategiespiele, Perfektionisten Besondere Merkmale Kämpfe auf zwei Bildschirmen, Team-CO-Fähigkeiten, riesige Auswahl an Einheiten

Advance Wars: Dual Strike übernimmt das spannende, rundenbasierte Kampfsystem des GBA Einstiegen und steigert die Spannung mit cleveren DS tricks. Du befehligst Infanterie, Panzer, Luftstreitkräfte und Seestreitkräfte auf farbenfrohen, rasterbasierten Karten. Es geht darum, die Kontrolle über die Ressourcen mit dem Vorausahnen der gegnerischen Züge in Einklang zu bringen. Das „Dual Strike“-System ermöglicht es dir, zwei Kommandanten im Wechselund ihre Kräfte zu einer verheerenden Wirkung zu bündeln.

Das Spiel ist eigentlich nutzt beidesDSBildschirme. Bei manchen Missionen finden gleichzeitig Kämpfe an beiden Fronten statt, sodass man seine Aufmerksamkeit aufteilen muss. Ich erinnere mich noch gut an eine Mission, bei der meine Luftstreitkräfte oben gerade so die Stellung hielten, während meine Bodentruppen unten um jede Stadt kämpften. Beide Fronten unter einen Hut zu bringen, fühlte sich chaotisch an, war aber auch unglaublich befriedigend, wenn alles zusammenpasste.

The Der visuelle Stil ist klar und ansprechend, wobei hinter der farbenfrohen Pixelgrafik überraschend komplexe Spielmechaniken stecken. Jeder CO hat seine eigenen Stärken und Schwächen, weshalb die Zusammensetzung des Teams genauso wichtig ist wie deine Züge auf dem Spielfeld.

Pro-Tipp Verbrauche deine CO-Kräfte nicht sofort. Hebe sie dir auf, bis du beide in einem Zug hintereinander einsetzen kannst. Der damit verbundene Schwung kann spielentscheidend sein.

Mein Fazit:Dies ist dieDS und nutzt das Potenzial seines Dual-Screens auf die intelligenteste Art und Weise. Advance Wars: Dual Strike ist tiefgründig, macht süchtig und ist genau das Richtige für dich, wenn du gerne drei Züge im Voraus planst.

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3. Ghost Trick: Der Phantomdetektiv [Das beste DS-Spiel, das das Jenseits in die Action bringt]

Unsere Bewertung 9.9

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Art des Spiels Rätsel, Abenteuer, Krimi Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo DS, Switch, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2010 Entwickler Capcom Verlag Capcom Durchschnittliche Spielzeit 12–18 Stunden Am besten geeignet für Fans von Krimis, Rätseln und storybasierten Spielen Besondere Merkmale Rätsel rund um die Besessenheit, Echtzeit-„Geister“-Mechanik, stilvolle Animationen

Ghost Trick: Der Phantomdetektiv beginnt mit einer überraschenden Wendung: Du bist tot. Naja… erst seit kurzem tot. Du spielst als Sissel, ein Geist, der die Fähigkeit besitzt, von Gegenständen Besitz zu ergreifen und diese zu manipulieren, um Ereignisse zu beeinflussen. Dein Ziel? Löse deinen eigenen Mordfall und eine ganze Menge Leute vor ihrem Schicksal retten, und das alles noch vor Sonnenaufgang.

Die Rätsel sind das Reine DSMagie – teils Timing, teils Kreativität, teils „Wie soll das überhaupt funktionieren?“ Auch der Animationsstil des Spiels hat mir sehr gut gefallen, der immer noch unglaublich aussieht. Allein schon wegen dieser Kreativität hat es sich einen Platz auf meiner Liste der Die besten Puzzlespiele.

Die Besetzung ist gleichermaßen herzlich wie absurd, und die Geschichte wird dich völlig unvorbereitet treffen mit Wendungen, die wirklich funktionieren. Ich muss immer noch grinsen, wenn ich an das Level denke, in dem ich jemandem mit einem Kühlschrank, einem Mixer und einer Abrisskugel das Leben gerettet habe.

Pro-Tipp Untersuche jedes interaktive Objekt, bevor du deinen ersten Schritt machst. Wenn du auch nur einen einzigen Gegenstand übersiehst, könnte das deinen gesamten Rettungsplan zunichte machen.

Mein Fazit:Ghost Trick’s Es bietet Humor, Stil und Rätsel, die einen wirklich zum Nachdenken anregen. Es ist eines dieser seltenen Spiele, die man am liebsten neu starten möchte, nur um das Erlebnis noch einmal ganz frisch zu genießen. Mir geht es jedenfalls so.

4. Mario & Luigi: Bowsers Innere Geschichte [Das beste DS-Spiel, in dem Bowser dein Partner ist]

Unsere Bewertung 9.9

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Art des Spiels RPG, rundenbasierte Komödie, Abenteuer Plattformen Nintendo DS Erscheinungsjahr 2009 Entwickler AlphaDream Verlag Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 30–50 Stunden Am besten geeignet für Fans von Rollenspielen, Comedy und Bowser Besondere Merkmale Spiele als Bowser, Mechaniken im Innen- und Außenbereich, urkomische Dialoge

Das ist mal eine ganz andere Variante als sonst ein Mario-Spiel der Extraklasse. Du darfst Bowser sein. Ja, der mürrische, feuerspeiende Koopa, den wir so gerne hassen. Du stampfst herum und vernichtest Gegner, während deine Kumpels sich durch Bowsers Inneres bewegen, um Rätsel zu lösen und ihm zu helfen. Der Wechsel zwischen dem großen Kerl und den winzigen Kumpels sorgt für Abwechslung im Spielverlauf und macht viel mehr Spaß, als man erwarten würde.

Der Text ist irgendwo zwischen albern und superclever. Bowsers urkomische Ausbrüche und die Eskapaden der Brüder haben mich in diese Geschichte verliebt ein fantastisches Rollenspiel. Bei einer Mission musste ich laut lachen, als Bowsers Wutanzeige das Maximum erreichte, nachdem Mario und Luigi einen spektakulären Kombinationsangriff hingelegt hatten.

Kämpfe erfordern präzises Timing und schnelle Reflexe. Spam-Angriffe bringen hier nichts. Du musst die Verhaltensmuster der Gegner kennenlernen und diese Angriffsmanöver perfekt beherrschen, vor allem, um Schilde zu durchbrechen und schnell Schaden anzurichten.

Pro-Tipp Behalte Bowsers Lebenspunkte immer im Auge und hebe dir deine mächtigen Angriffsmanöver für Gegner mit Schutzschild auf. Wenn du den richtigen Zeitpunkt dafür wählst, kann das den gesamten Kampf wenden.

Mein Fazit: „Bowser’s Inside Story“ ist clever, chaotisch und voller Humor. Es verbindet Kämpfe mit ungebremster Ausgelassenheit, und das finde ich großartig. Das „Innen-Außen“-Gameplay war eine echte Erfrischung und stellt dein Timing auf Schritt und Tritt auf die Probe.

5. Hotel Dusk: Zimmer 215 [Das beste DS-Spiel, bei dem man das Gefühl hat, einen Krimi in der Hand zu halten]

Unsere Bewertung 9.8

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Art des Spiels Point-and-Click-Abenteuer/Visuelle Novelle Plattformen Nintendo DS Erscheinungsjahr 2007 Entwickler Komm schon Verlag Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 10–20 Stunden Am besten geeignet für Fans von Point-and-Click-Krimis und komplexen Handlungen Besondere Merkmale Rätsel, die mit dem Stift gelöst werden, ein skizzenhafter Noir-Zeichnungsstil, fesselnde Erzählkunst

Das Spiel fühlt sich an, als hielte man einen Krimi in der Hand, in dem man die Handlung hinterfragen, auf den Grund gehen und durcheinanderbringen kann. Du bist Kyle Hyde, ein abgehalfterter Ex-Polizist, der den seltsamen Vorgängen in einem zwielichtigen Hotel auf den Grund geht. Das Spiel nutzt die DS Touchscreen für all deine Detektivarbeit. Also: Zeigen, tippen und ziehen, um Rätsel lösen und Geheimnisse aufdecken.

Der Zeichenstil hat das Rauer Noir-Skizzenbuch-Stil. Es ist düster, atmosphärisch und der perfekte Schauplatz für einen kniffligen Krimi. Die Geschichte beginnt langsam, zieht einen aber tief in eine Welt voller seltsamer Gäste und zwielichtiger Geheimnisse hinein. Ich erinnere mich, dass ich stundenlang dort saß und Hinweise aus beiläufigen Gesprächen und zufälligen Notizen zusammensetzte. Es kommt ganz darauf an, die kleinen Details zu erkennen.

Pro-Tipp Lass die Nebengespräche nicht aus und ignoriere keine seltsamen Details. Überall verstecken sich winzige Hinweise, die den Fall aufklären können.

Mein Fazit: Hotel Dusk ist ein absolutes Muss, wenn du gerne dein Gehirn mit spannenden Krimis auf die Probe stellst. Durch seine einzigartige Grafik und die cleveren Rätsel sticht es aus der Masse hervor und ist eines der wenigen DS Spiele, die sich wirklich wie ein interaktiver Roman anfühlen und deine Zeit wert sind.

6. Professor Layton-Reihe [Das beste DS-Spiel, das Kopf und Herz trainiert]

Unsere Bewertung 9.7

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Art des Spiels Rätsel, Abenteuer Plattformen Nintendo DS Erscheinungsjahr 2007 (erstes Spiel) Entwickler Stufe 5 Verlag Level-5, Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 15–25 Stunden pro Titel Am besten geeignet für Fans von Rätseln, guten Geschichten und Krimis Besondere Merkmale Knifflige Rätsel, eine bezaubernde Geschichte, handgezeichnete Grafiken

Professor Laytonist dasein fantastisches Einzelspieler-Spieldas trifft den Nagel auf den KopfRätsel-Abenteuer mit Stil. Das handgezeichnete Kunst und die schrulligen Charaktere ziehen einen schnell in ihren Bann. Man erkundet seltsame Städte, unterhält sich mit skurrilen Einheimischen und löst Rätsel, die von „ganz schön logisch“ bis hin zu „Wo zum Teufel soll ich da überhaupt anfangen?“ reichen.

Die Geschichten fangen klein an, etwa mit einem vermissten Gegenstand oder einem seltsamen Gerücht, und entwickeln sich dann zu immer größeren Rätseln. Jedes Rätsel, das man löst, liefert Hinweise und treibt die Handlung voran. Das wirkt jedoch nie wie Füllmaterial, da wir es hier mit einer interessanten Geschichte und flüssigem Gameplay zu tun haben.

Im Grunde genommen,Layton bietet einen ganz eigenen Rhythmus – erkunden, rätseln, Geschichte, wiederholen. Die einfachen Rätsel meistern Sie im Handumdrehen. Andere lassen Sie innehalten, sich an den Haaren raufen oder sogar für eine Weile aufstehen. Aber genau das macht den Reiz aus. Dadurch fühlt sich das Lösen des nächsten Rätsels wie ein echter Erfolg an.

Pro-Tipp Nimm dir ein Notizbuch oder nutze die Notizfunktion im Spiel. Schreib dir Hinweise auf oder skizziere Rätsel, damit du den Überblick behältst, ohne den Verstand zu verlieren.

Mein Fazit: Layton fordert dein Gehirn heraus und zieht dich in ihren Bann. Es ist eine seltene Serie, die intelligent ist, ohne dabei selbstgefällig zu wirken. Sie ist perfekt, wenn du einen guten Krimi mit Biss magst.

7. Castlevania: Dawn of Sorrow [Das beste DS-Spiel, in dem man Dracula mit Stil bekämpft]

Unsere Bewertung 9.6

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Art des Spiels Action, Metroidvania, Plattformspiel Plattformen Nintendo DS Erscheinungsjahr 2005 Entwickler Konami Verlag Konami Durchschnittliche Spielzeit 15–30 Stunden Am besten geeignet für Fans von Action, Metroidvanias und Gothic-Horror Besondere Merkmale Seelenabsorptionssystem, Touchscreen-Zaubersprüche, tiefgreifender Spielfortschritt

Soma Cruz kehrt mit rasanten, flüssigen Kämpfen in diesem ein außergewöhnliches Metroidvania-Spiel. Feindliche Seelen rauben verschafft dir einen strategischen Vorteil und ermöglicht es dir, Kräfte für verschiedene Spielstile zu kombinieren. Das Touchscreen-Buchstaben sich ganz natürlich in den Ablauf einfügen, ohne ihn zu verlangsamen.

Die Erkundung ist solide, mit einem Eine Karte voller Geheimnisse und ein cleveres Leveldesign. Die Bosskämpfe erfordern gutes Timing und Geschick (hier gibt es kein wildes Knöpfedrücken). Das Freischalten neuer Seelen und das Ausprobieren von Kombos haben mich stundenlang gefesselt. Die Art und Weise, wie das Spiel ausbalanciert ist klassische Castlevania-Action mit cleveren neuen Spielmechaniken fühlt sich genau richtig an – nie überfordernd, immer lohnend.

Jede Fähigkeit, die du dir aneignest, kann deine Spielweise verändern. In einem Moment fängst du mit einer Schildseele Schläge ab, im nächsten schießt du aus der Ferne mit Magie auf Gegner. Es ist genau die Art von System, die deine Neugier weckt und ständig experimentieren.

Pro-Tipp Probiere verschiedene Seelenkombinationen aus, um starke Synergieeffekte zu erzielen. Manche Konstellationen machen schwierige Kämpfe deutlich einfacher.

Mein Fazit: „Dawn of Sorrow“ Das „Seelenraub“-System verleiht dem Klassiker echte strategische Tiefe Castlevania Kämpfe, und das Leveldesign sorgt dafür, dass man ununterbrochen nach Geheimnissen sucht. Wenn du ein DS Ein Spiel, das Geschicklichkeit und Neugier belohnt – dieses hier ist jede Minute wert.

8. New Super Mario Bros. [Das beste DS-Spiel, das die Freude am Springen neu erfindet]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Plattformspiel, Action Plattformen Nintendo DS Erscheinungsjahr 2006 Entwickler Nintendo Verlag Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden Am besten geeignet für Fans von anspruchsvollem Plattformspiel und cleverem Leveldesign Besondere Merkmale Klassisches 2D-Mario-Gameplay mit modernem Schliff, neuen Power-Ups und Mehrspielermodus

New Super Mario Bros. nimmt die uns allen bekannte Sprungmechanik und dreht sie auf die volle Lautstärke. Die Levels stecken voller Geheimnisse und kniffliger Sprünge die einen auf Trab halten. Die Power-Ups wirken nie aufgesetzt – sie verändern die Spielweise und sorgen für Abwechslung.

Das Spiel lief während meiner Tests absolut flüssig. Die Steuerung ist präzise und reaktionsschnell, und ein missglückter Sprung fühlt sich oft eher wie eine Herausforderung als wie eine Strafe an. Außerdem, wenn man Mehrspieler bedeutet jede Menge chaotischen Spaß, wenn man mit Freunden spielt, die wirklich wissen, wie man das Spiel auf den Kopf stellt.

Pro-Tipp Lerne, Sprünge zu verketten, um eine größere Reichweite und mehr Kombinationsschaden zu erzielen. Das macht einen riesigen Unterschied, wenn du versuchst, Levels schnell durchzuspielen.

Mein Fazit:Das ist nichtMario Nostalgie auf Autopilot. Ein rasanter, cleverer Plattformer, der auch nach all den Jahren noch überrascht und begeistert.

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9. Animal Crossing: Wild World [Das beste DS-Spiel, bei dem man das Gefühl hat, in einem Dorf im Taschenformat zu leben]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Lebenssimulation, Soziales Plattformen Nintendo DS, Wii U Erscheinungsjahr 2005 Entwickler Nintendo Verlag Nintendo Durchschnittliche Spielzeit über 50 Stunden Am besten geeignet für Fans von entspannten, offenen Spielen und sozialen Simulationen Besondere Merkmale Echtzeituhr, Online-Multiplayer, unbegrenzte Anpassungsmöglichkeiten

Animal Crossing: Wild Worldverwandelt deinDS in ein kleines Dorf, in dem du Bürgermeister, Architekt und bester Freund einer ganzen Schar skurriler Tiere bist. Das Echtzeituhr bedeutet, dass sich deine Spielwelt je nach Tageszeit, Jahreszeit und besonderen Ereignissen verändert. Es gibt immer etwas Neues zu entdecken.

Das Spiel ist entspannt, macht aber süchtig. Fische fangen, Insekten sammeln, dein Zuhause gestalten, Freundschaften schließenund gestalte die Stadt nach und nach ganz nach deinen Vorstellungen. Im Mehrspielermodus kannst du die Städte deiner Freunde besuchen, Gegenstände tauschen oder einfach nur Zeit mit ihnen verbringen.

Ich habe hier mehr als einmal die Zeit vergessen. Es ist das perfekte Spiel, wenn man etwas Entspannendes sucht, das dennoch lohnenswert ist. Keine Eile, kein Stress wegen der Rangliste, einfach dein kleines virtuelles Leben in einem der am bestenSimulationsspieleda draußen.

Wilde Welt legte den Grundstein für das, was sich schließlich zu dem wunderschönen Animal Crossing: New Horizons das heute jeder kennt und liebt. Und es wird noch besser: Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition erscheint am 15. Januar 2026 mit verbesserter Auflösung, Joy-Con-2-Steuerung im Maus-Stil, erweitertem Online-Spiel und weiteren exklusiven Extras Schalter 2.

Außerdem gibt es für beide ein kostenloses Update Schalter 2and UmschaltenVersionen mit einem Resort-Hotel, Amiibo-Upgrades, Kollaborationsgegenständen und vielem mehr. Merkt euch das Datum vor, Inselbewohner!

Pro-Tipp Schüttle jeden Obstbaum, den du siehst, auch wenn es sich nicht um einheimisches Obst handelt. Nicht-einheimisches Obst bringt mehr Bells ein, und du kannst es neu pflanzen, um deinen eigenen gewinnbringenden Obstgarten anzulegen.

Mein Fazit: Wilde Welt bietet einen Spaß, der sich langsam entfaltet und immer mehr in den Bann zieht. Es ist ein Spiel, in dem du deine eigene Welt in deinem eigenen Tempo aufbaust, wobei immer neue Ereignisse und schrullige Nachbarn für Abwechslung sorgen. Wenn du auf der Suche nach einer entspannten Auszeit bist, die Geduld belohnt, ist dies genau das Richtige für dich DSauswählen.

10. Metroid Prime: Hunters [Das beste DS-Spiel, das mit dem Touchpen nach den Sternen greift]

Unsere Bewertung 8.9

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Art des Spiels Ego-Shooter, Abenteuer Plattformen Nintendo DS, Wii U Erscheinungsjahr 2006 Entwickler Nintendo Verlag Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden Am besten geeignet für Fans von Science-Fiction-Shootern und Erkundungsspielen Besondere Merkmale Zielen per Touchscreen, stimmungsvolle Umgebungen, Mehrspielermodus

Metroid Prime: Hunters war wahrscheinlich der das beste Ego-Shooter-Spiel damals (für tragbare Konsolen). Die Ich habe eine Weile gebraucht, um mich an die Steuerung per Touchscreen zu gewöhnen, fühlte sich aber flüssig und natürlich an, sobald man den Dreh raus hatte. Die Einzelspieler-Kampagne bietet spannende Erkundungen und Schießereien in stimmungsvollen Sci-Fi-Kulissen.

Du bist Samus, auf der Suche nach einem seltsamen Signal, und lieferst dir Gefechte mit rivalisierenden Jägern und gruseligen Aliens. Die Levels zwingen dich dazu, erst nachzudenken, bevor du losballerst. Bosskämpfe? Vergiss das wilde Knöpfedrücken. Du musst den richtigen Moment abpassen, sonst gehst du unter.

Es war auch eines der Die besten Multiplayer-Spiele, als es das Nintendo WFC noch gab. Ich musste mich allerdings auf den Einzelspielermodus beschränken. Geheimnisse entdecken, fotografieren und jagen hat mich viel länger gefesselt, als ich erwartet hatte. Die Rätsel und versteckten Upgrades verleihen der Kampagne echte Substanz (kein Handheld-Shooter hat sich so solide angefühlt).

Pro-Tipp Nutze den Scanner regelmäßig, um verborgene Geheimnisse aufzudecken und dir einen Vorteil gegenüber deinen Gegnern zu verschaffen.

Mein Fazit: Jäger hat mehr Power, als man bei einem DS. Die Steuerung sitzt, das Ballerspiel ist solide und die Einzelspieler-Kampagne bleibt einem tatsächlich im Gedächtnis. Wenn du Sci-Fi-Shooter für unterwegs magst, ist dieses Spiel deine Zeit wert.

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11. Chrono Trigger [Das beste DS-Spiel, in dem man das Schicksal neu schreiben kann]

Unsere Bewertung 8.8

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Art des Spiels JRPG, Abenteuer Plattformen SNES, Nintendo DS Erscheinungsjahr 1995 (SNES), 2008 (DS-Port) Entwickler Square Enix Verlag Square Enix Durchschnittliche Spielzeit 40–50 Stunden Am besten geeignet für Fans von klassischen Rollenspielen, Zeitreisegeschichten und epischen Abenteuern Besondere Merkmale Mehrere Enden, dynamisches Kampfsystem, unvergesslicher Soundtrack

Chrono Trigger war das Rollenspiel, über das einst alle sprachen. Und das DS Die Portierung trug dazu bei, diesen Hype aufrechtzuerhalten. Du reist durch die Zeit (von der Zeit der Dinosaurier bis in eine hochtechnologische Zukunft), in dem versucht wird, eine kaputte Welt mit einer Gruppe von Charakteren zu retten, die sich tatsächlich echt anfühlen. Die Geschichte bietet Wendungen, Drama und genug Humor, um dich zum Schmunzeln zu bringen.

Die Kämpfe sind nicht das übliche rundenbasierte Gähnen. Das aktives Kampfsystem bedeutet, dass Timing und Kombos entscheidend sind. Und wenn du die Synergie deiner Gruppe richtig hinbekommst, kannst du Schalte wahnsinnig mächtige Moves frei die sich durch die Bosskämpfe ziehen. Die DS Diese Version rundet das Ganze ab, ohne das Original zu verfälschen (wie zum Beispiel das Bestiarium).

Ich war total gefesselt. Jeder Zeitsprung zog mich noch tiefer in die Geschichte hinein. Das Entdecken versteckte Enden hat mich weit über die „noch eine Runde“-Phase hinaus gefesselt. Wenn du RPGs mit Köpfchen, Herz und Stil liebst, ist dieses Spiel ein absolutes Muss. Wenn du hingegen auf der Suche nach einem tolles Action-RPG, dann ist „Chrono Trigger“ nichts für dich.

Pro-Tipp Stelle dein Team individuell zusammen. Bestimmte Kombinationen schalten Dreifach-Tech-Angriffe frei, mit denen du Bosse im Handumdrehen besiegen kannst.

Mein Fazit:„Chrono Trigger“ ist ein Meisterwerk in Sachen Erzählkunst, Spielspaß und Wiederspielwert. Das DS Die Portierung sorgt für ein flüssiges Spielerlebnis und hohe Mobilität. Wenn du ein Spiel suchst, das auch nach wiederholten Durchläufen noch Spaß macht, ist dieses hier genau das Richtige.

12. Pokémon Mystery Dungeon: Entdecker der Zeit/Entdecker der Dunkelheit [Das beste DS-Spiel, in dem du zum Helden-Pokémon wirst]

Unsere Bewertung 8.5

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Art des Spiels Roguelike-Dungeon-Crawler Plattformen Nintendo DS Erscheinungsjahr 2007 Entwickler Spike Chunsoft Verlag Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 40–60 Stunden Am besten geeignet für Pokémon-Fans, die sich mehr als nur Kämpfe wünschen Besondere Merkmale Verfahren, Teamarbeit, eine überraschend emotionale Geschichte

Du wachst als Pokémon auf und hast keinerlei Erinnerungen und ein Rätsel, das es zu lösen gilt. Die Dungeons bestehen aus rundenbasierten taktischen Kämpfen, bei denen jeder Zug zählt. Beim Zusammenstellen deines Teams sollte es nicht darum gehen, einfach deine Lieblinge auszuwählen. Züge und Rollen sind entscheidend, denn manche Kombinationen vernichten Gegner, während andere kläglich scheitern.

The Die Geschichte geht stärker unter die Haut, als man erwarten würdeaus einemPokémon Spin-off. Es erwarten dich Momente wahrer Freundschaft, Verlust und Opferbereitschaft. Spätere Dungeons erhöhen den Schwierigkeitsgrad, und du musst deine Strategie überdenken, anstatt dich einfach nur durchzukämpfen. Ich muss sagen, ich hätte nicht erwartet, dass das Pokémon Franchise, das eines der Die besten Dungeon-Crawler-Spiele on DS.

Ich habe stundenlang mit den Teams herumprobiert und mir die Züge der Gegner eingeprägt. Das Unvorhersehbarkeit in jedem Dungeon hält dich auf Trab und belohnt cleveres Spiel.

Pro-Tipp Setze Pokémon ein, die sich gegenseitig in ihren Schwächen ergänzen. Wenn du nur deine Lieblings-Pokémon aufstellst, kommst du nicht weit.

Mein Fazit: Dieses Spiel ist ein solider Dungeon-Crawler mit einer überraschend fesselnden Geschichte. Es ist anspruchsvoll, lohnenswert und ein absolutes Muss, wenn du Pokémon mit richtig Biss.

13. Elite Beat Agents [Das beste DS-Spiel, das sich tanzend durch die Gefahren schlängelt]

Unsere Bewertung 8.5

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Art des Spiels Rhythmus, Musik Plattformen Nintendo DS Erscheinungsjahr 2006 Entwickler Jetzt Verlag Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden Am besten geeignet für Fans von Rhythmus-Herausforderungen mit schrägem Humor Besondere Merkmale Spielsteuerung per Fingertipp und Wischen, ausgefallene Missionen, ein mitreißender Pop-Rock-Soundtrack

Elite Beat Agents lässt deinen Stylus auf Hochtouren laufen, während du präzise im Takt tippst und über den Bildschirm gleitest. Meiner Meinung nach ist es bei weitem das das beste Rhythmusspielauf derDSKonsole. DieDie Missionen sind auf die beste Art und Weise bizarr, wie zum Beispiel einer Mutter dabei zu helfen, ihren Tanzauftritt perfekt hinzukriegen, oder die Welt mit der Kraft der Luftgitarre zu retten. Bei einer Mission habe ich wegen der wahnsinnig schnellen Taps geflucht, aber sie zu meistern fühlte sich an, als hätte ich einen Daumenkampf gegen einen Profi gewonnen.

Die Musik ist durchwachsen – manche Titel sind mir im Kopf hängen geblieben, andere wirkten eher wie Lückenfüller, aber die verrückte Zwischensequenzen und charakteristische Momente sorgte dafür, dass die Fahrt unterhaltsam blieb. Ich hätte nicht gedacht, dass die Geschichten zwischen den Liedern so seltsam charmant und albern sein würden.

Pro-Tipp Überstürze die kniffligen Stellen nicht; zu schnelles Tippen bringt deinen Rhythmus mehr aus dem Takt als ein langsames, aber gleichmäßiges Tempo.

Mein Fazit: Elite Beat Agents stellt dein Timing und deine Präzision auf eine Weise auf die Probe, wie es nur wenige DS Spiele tun das. Die skurrilen Missionen und der schräge Humor sorgen dafür, dass sich die schwierigen Abschnitte weniger wie eine lästige Pflicht anfühlen, sondern eher wie eine unterhaltsame Herausforderung für das Geschick.

14. Dragon Quest IX: Wächter des Sternenhimmels [Das beste DS-Spiel, das epische Abenteuer in deine Hosentasche bringt]

Unsere Bewertung 8.4

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Art des Spiels Rundenbasiertes Rollenspiel Plattformen Nintendo DS Erscheinungsjahr 2009 Entwickler Stufe 5 Verlag Square Enix Durchschnittliche Spielzeit 60–80 Stunden Am besten geeignet für RPG-Fans, die eine tiefgründige Geschichte mit klassischen Spielmechaniken lieben Besondere Merkmale Anpassbare Charaktere, umfangreiches Questsystem, hervorragende Handlung

Dragon Quest IX bietet alles, was man sich von einem klassisches Rollenspiel – rundenbasierte Kämpfe, eine riesige Welt und eine Geschichte, die mehr ist als nur „Rette die Welt“. Das DS’s Die beiden Bildschirme lassen sich perfekt für Menüs und Karten nutzen, was die Navigation vereinfacht, ohne den Arbeitsfluss zu unterbrechen. Die Charakteranpassung ist solide, mit einer Vielzahl von Klassen und Fähigkeiten, die zu deinem Spielstil passen.

Ich muss zugeben, dass ich in einigen Dungeons nicht weiterkam. Die Rätsel sind nicht immer leicht zu lösen. Wie dieses knifflige Schalterrätsel im Gollund-Vulkan-Dungeon, bei dem man Fackeln in einer bestimmten Reihenfolge anzünden muss, während man Lavaströmen ausweicht. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, um das zu knacken. Bosse können hart zuschlagen, wenn man nicht vorbereitet ist, insbesondere der Kampf gegen den Schattendrachen, der eine ausgefeilte Strategie und eine ausgewogene Gruppe erfordert.

The Das Questsystem ist riesig, mit Nebenmissionen, die sich zwar manchmal etwas in die Länge ziehen, aber auch einige clevere Herausforderungen bereithalten. Der Online-Koop-Modus war damals ebenfalls ein netter Bonus. Wenn du klassische RPGs mit solides Gameplay und ein großes Abenteuer… das hier ist eine sichere Wahl. Der Grind kann ganz schön anstrengend sein, aber die Anpassungsmöglichkeiten und die Story sorgen dafür, dass man dranzubleibt.

Pro-Tipp Konzentriere dich darauf, die Klassen „Händler“ und „Dieb“ frühzeitig freizuschalten und zu meistern. Zusammen verschaffen sie dir einen erheblichen Vorteil sowohl beim Sammeln von Ressourcen als auch beim Überleben.

Mein Fazit: Dragon Quest IX bietet solide RPG-Action mit einer riesigen Welt und durchdachten Charakterkonfigurationen. Das Grinden ist echt anstrengend, und manche Rätsel können nervig sein, aber das Gameplay und die Geschichte ziehen dich durch. Wenn du ein echtes RPG für den DS suchst, bist du hier genau richtig.

15. Scribblenauts / Super Scribblenauts [Das beste DS-Spiel, bei dem deine Fantasie alle Probleme löst]

Unsere Bewertung 8.3

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Art des Spiels Puzzle, Sandkasten Plattformen Nintendo DS Erscheinungsjahr 2009/2010 Entwickler 5. Zelle Verlag Warner Bros. Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 15–25 Stunden Am besten geeignet für Fans von Kreativität und originellen Lösungen Besondere Merkmale Objektbeschwörung anhand von Wörtern, Rätsel mit mehreren Lösungswegen, umfangreicher Wortschatz

Scribblenauts fesselt einen mit einer einfachen, aber genialen Idee: Gib fast jedes Wort ein und rufe es herbei. Brauchst du eine Leiter? Tipp es ein. Willst du ein fliegendes Einhorn? Lass deiner Fantasie freien Lauf.

Super Scribblenauts fügt Adjektive hinzu, mit denen du dieses Einhorn in ein „riesiges, freundliches, fliegendes Einhorn“ verwandeln und zusehen kannst, wie sich Chaos (oder Lösungen) entfalten. Die Kernmechanik ermöglicht es dir, Löse Rätsel ganz nach Belieben, und es gibt selten nur eine einzige Antwort.

Bei einem Rätsel saß ich fest, bis Ich habe versucht, einen „Ballon-Elefanten“ herbeizurufen, der über eine Mauer schweben sollte. Völlig unerwartet, aber es hat funktioniert. Momente wie diese lassen das Spiel weniger wie eine knifflige Denksportaufgabe wirken, sondern eher wie ein Spielplatz für deine verrückten Ideen.

Pro-Tipp Beschwöre nicht einfach nur Standardgegenstände. Experimentiere mit Adjektiven, um Objekte anzupassen. So lässt sich aus einem nutzlosen Gegenstand der perfekte Schlüssel für ein Rätsel machen. Ein „freundlicher fliegender Drache“ öffnet vielleicht Türen, die ein „gewöhnlicher Drache“ nicht öffnen kann.

Mein Fazit: Der Reiz liegt hier in der Rätsellösung im Sandbox-Stil. Wenn du Spiele magst, bei denen du Regeln brechen und kreativ werden kannst, Scribblenauts hält, was es verspricht. Erwarte nur keine klassischen Rätsel. Dieses Spiel folgt seinen ganz eigenen, eigenwilligen Regeln.

16. Final Fantasy Tactics A2: Grimoire of the Rift [Das beste DS-Spiel, das taktische Geduld belohnt]

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels Puzzle, Sandkasten Plattformen Nintendo DS Erscheinungsjahr 2009/2010 Entwickler 5. Zelle Verlag Warner Bros. Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 15–25 Stunden Am besten geeignet für Fans von Kreativität und originellen Lösungen Besondere Merkmale Objektbeschwörung anhand von Wörtern, Rätsel mit mehreren Lösungswegen, umfangreicher Wortschatz

Final Fantasy Tactics A2hält anklassisches taktisches Rollenspiel Wurzeln, bietet aber mehr Freiheit. Das Stellensystem So kannst du verschiedene Klassen kombinieren und abgefahrene Kombos zusammenstellen. Bei den Kämpfen kommt es vor allem auf die Positionierung und das Timing an; ein falscher Zug und du bist erledigt. Dank der beiden Bildschirme bleiben die Menüs und das Schlachtfeld übersichtlich, sodass du nicht aus dem Rhythmus kommst.

Die Geschichte ist nicht gerade tiefgründig, aber die Die Figuren und die Welt haben genug Charme damit es spannend bleibt. Hier ist eine echte Herausforderung, auf die ich gestoßen bin: In der Nebenquest „Der Stein ohne Namen“ trifft man auf die Dämonenmauer – einen Boss, der Debuffs verursacht und mit „Zurückstoßen“ deine Einheiten von der Karte drängt. Ohne genügend Bänder oder Schutz vor Debuffs ist es brutal, da wieder herauszukommen. Das hat mich gezwungen, meine Ausrüstung zu überdenken und mich auf Schutzausrüstung zu konzentrieren, nicht nur auf Angriff.

Jede Mission hat mich weitergebracht. Manche hatten Fallen, manche waren lang, aber keine kam mir sinnlos vor. Selbst die schwierigeren brachten mich dazu, innezuhalten, eine Strategie zu entwickeln und es mit mehr Geschick erneut zu versuchen. FFT A2 wird keinen gewinnen am bestenFinal FantasySpiele Titel, aber es war eine überraschend erfrischende Erfahrung.

Pro-Tipp Leg dir frühzeitig ein paar deiner Lieblings-Jobkombinationen fest und meistere sie. Wenn du versuchst, alles zu machen, verteilst du deine Kräfte zu sehr und scheiterst am Ende.

Mein Fazit: FFT A2 bietet knallharte taktische Kämpfe mit genügend Tiefe, um dich immer wieder mit neuen Strategien zu beschäftigen. Wenn du ein DS Ein Spiel, das dein Gehirn fordert und clevere Strategien belohnt – dieses hier sticht besonders hervor.

17. Valkyrie Profile: Covenant of the Plume [Das beste DS-Spiel, das deinen Willen, um jeden Preis zu gewinnen, auf die Probe stellt]

Unsere Bewertung 7.8

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Art des Spiels Taktisches Rollenspiel Plattformen Nintendo DS Erscheinungsjahr 2008 Entwickler tri-Ace Verlag Square Enix Durchschnittliche Spielzeit 40–60 Stunden Am besten geeignet für Fans von düsteren Geschichten, kniffligen Spielmechaniken und Opfermechaniken Besondere Merkmale „Destiny Plume“-Mechanik, Sünden-Quotensystem, Enden mit verzweigten Handlungssträngen in verschiedene Richtungen

Du spielst Wylfred, einen Mann, der die Walküre Lenneth für den Tod seines Vaters verantwortlich macht. Du schließt einen Pakt mit Hel und erhältst die „Destiny Plume“, mit der du deine Kräfte auf Kosten des Lebens eines Teamkameraden steigern kannst. Diese Entscheidung bestimmt deinen Handlungsstrang und deine Fähigkeiten. Das Spiel bietet brutale Taktiken auf Streckenkarten, außerdem sorgt das Dual-Screen-Layout dafür, dass die Menüs nicht auf dem Spielfeld erscheinen.

Da wurde mir erst richtig klar, worum es ging: Schon ganz am Anfang musste ich in einem Dungeon 200 % „Sin“ erreichen, um später einem besonders starken Gegner aus dem Weg zu gehen. Das zwang mich dazu, jede Einheit zu vernichten, Knockdowns einzusetzen und Angriffe genau richtig zu verketten. Das Ab einer Höhe von Das Spielsystem sorgt in den späteren Kapiteln für neue Herausforderungen und Komplexität, sodass sich jeder Kampf strategisch anfühlt.

Die Spieler bezeichnen dieses Spiel meist als „eines der einzigartigsten SRPGs“ und loben, wie die Handlungsstränge sie zu Entscheidungen zwingen, bei denen es keinen moralisch vertretbaren Ausweg gibt. Kein Wunder Valkyrie Profile hat eine solche Kult-Anhängerschaft.

Pro-Tipp Setze Plume-Fähigkeiten wie „Valis Erwachen“ klug ein. Sie verdoppeln vorübergehend Wylfreds Werte und ziehen das Aggro auf sich, wodurch Bosse zu leichten Zielen werden.

Mein Fazit: Dieses Spiel ist knifflig, düster und belohnt es, wenn man drei Züge im Voraus plant. Wenn du ein Taktikspiel suchst, das zwar hart bestraft, aber auch kluge Opfer und tiefgründige Spielmechaniken belohnt, dann ist dies genau das Richtige für dich DSAußenseiter.

18. Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy [Das beste DS-Spiel, das Gerichtssäle in Schlachtfelder verwandelt]

Unsere Bewertung 7.5

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Art des Spiels Visuelle Novelle, Gerichtsabenteuer Plattformen Nintendo DS, Nintendo Switch, 3DS, PS4, Xbox One, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2014 Entwickler Capcom Verlag Capcom Durchschnittliche Spielzeit 15–25 Stunden pro Spiel Am besten geeignet für Fans von scharfsinnigem Humor, Krimis und skurrilen Fällen Besondere Merkmale Interaktion mit Beweismitteln mittels Zeigestift, wilde Erzählungen, abschließende „EINWAND!“-Momente

Die „Phoenix Wright: Ace Attorney“-Trilogie vereint die ersten drei Spiele in einem rundum gelungenen Paket und bietet dir einen Platz in der ersten Reihe für die übertriebene Gerichtsverfahren wie nie zuvor der Pixelkunst verschrieben. Du wirst an Tatorten herumschnüffeln, Zeugen ins Kreuzverhör nehmen, Widersprüche aufdecken und wie ein juristischer Rockstar „EINWAND!“ brüllen.

Die überarbeitete Fassung bietet eine verbesserte Grafik, ohne dabei den Charme des Originals zu verlieren DS Sprites, und die Dialoge treffen nach wie vor jeden Pointen- und Handlungswende-Punkt. Jeder Fall ist ein eine Mischung aus Logikrätseln und pointierten Dialogen… und Momente, in denen du dich wie der klügste Mensch auf Erden fühlst … kurz bevor dir klar wird, dass du einen offensichtlichen Hinweis völlig übersehen hast.

Es ist zwar linear, aber genau darum geht es ja. Der Reiz liegt darin, dem eine wilde Achterbahnfahrt der Erzählung. Falls du noch nie gespielt hast Ace Attorney… ist dies der beste Ausgangspunkt. Es ist auch ein tolles Nintendo Switch-Spiel, wenn du nach etwas Aktuellerem suchst, das du spielen kannst.

Pro-Tipp Mach dir Notizen. Im Ernst. Manche Widersprüche hängen von Details ab, die du vor Stunden bemerkt hast, und nichts ist befriedigender, als einen Lügner mit seinen eigenen Worten zu überführen.

Mein Fazit: Drei Spiele voller Gerichtsdrama und komödiantischer Höhepunkte. Es ist clever, witzig und im Genre der „Anwaltssimulatoren“ nach wie vor unübertroffen – vorausgesetzt, man betrachtet das Anschreien von Zeugen als echte Rechtspraxis.

19. Nintendogs [Das beste DS-Spiel, das Haustiere realistischer denn je erscheinen lässt]

Unsere Bewertung 7.3

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Art des Spiels Simulation eines virtuellen Haustiers Plattformen Nintendo DS Erscheinungsjahr 2005 Entwickler Nintendo Verlag Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 10–30 Stunden (für Hardcore-Spieler möglicherweise deutlich länger) Am besten geeignet für Fans von Hunden und entspanntem, niedlichem Gameplay Besondere Merkmale Interaktion über Touchscreen und Mikrofon, verschiedene Rassen, Wettbewerbe, tägliche Pflege

Nintendogs ist kein Spiel, das man „durchspielt“. Es ist eher ein ein kleiner Welpe, nach dem du immer mal wieder schaust. Du wählst eine Rasse aus, gibst deinem Hund einen Namen, fütterst ihn, pflegst ihn und bringst ihm Kunststücke bei. Der DS Das Mikrofon und der Touchscreen sorgen dafür, dass für seine Zeit überraschend interaktiv. Den Namen deines Hundes zu rufen, fühlt sich magisch an … bis er dich ignoriert, als würdest du Marsianisch sprechen.

Der Spaß liegt in den kleinen Routinen – Bälle werfen, Gehorsamswettbewerbe oder die Suche nach Geschenken auf Spaziergängen. Keine Geschichte, kein Stress, einfach nur gemütliche Niedlichkeit. Da ging es los„Täglicher Check-in“-Schleife noch bevor Handyspiele diesen Trend ins Leben riefen.

Sobald man alles freigeschaltet und seinen Hund trainiert hat, kann es zwar etwas eintönig werden, aber kurze, nette Spielrunden mit dem digitalen Haustier haben nach wie vor ihren Reiz. Dies ist eines der wenigen Spiele, die ich auf meinem top-tier gaming laptop, nur damit ich meine Testgeräte nicht mitnehmen musste DSbei mir.

Pro-Tipp Bring deinem Welpen schon früh Kunststücke bei und nimm an Wettbewerben teil, um seltene Rassen und cooles Zubehör freizuschalten. Übe weiterhin Sprachbefehle. Dein Hund hört besser zu, als du denkst.

Mein Fazit: Nintendogs bietet entspannten, kurzweiligen Spielspaß, bei dem es mehr ums Zusammensein als um Highscores geht. Wenn du eine stressfreie Auszeit suchst, bei der du dich einfach wohlfühlst, oder einfach nur Welpen liebst, lohnt es sich trotzdem, das Spiel zu starten. DSfür.

20. Final Fantasy IV [Das beste DS-Spiel, das der Fantasy-Genre neues Leben einhaucht]

Unsere Bewertung 7

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Art des Spiels JRPG, rundenbasiertes Strategiespiel Plattformen Nintendo DS (ursprünglich SNES) + zahlreiche Portierungen Erscheinungsjahr 2007 (DS-Neuauflage) Entwickler Square Enix Verlag Square Enix Durchschnittliche Spielzeit 30–40 Stunden Am besten geeignet für Fans von storylastigen Rollenspielen und klassischen rundenbasierten Kämpfen Besondere Merkmale Verbesserte Grafik und Sprachausgabe auf dem DS, Active-Time-Battle-System, umfassende Charakterentwicklung

Final Fantasy IV on DS ist ein echter Knaller für alle, die JRPGs der alten Schule mit einer ernsthaften Handlung. Du spielst Cecil, einen grüblerischen, düsteren Ritter, der sich voll und ganz in den Heldenmodus versetzt. Die Kämpfe nutzen das Aktives Kampfsystem… es ist zwar rundenbasiert, hält einen aber dennoch auf Trab. Auch die Bosskämpfe zwingen einen zum Nachdenken und Planen.

The Die Geschichte steckt voller Wendungen, Herzschmerz und jenem typischen Square-Enix-Flair für Dramatik. Bei einigen Kämpfen bin ich hängen geblieben, vor allem, wenn das Spiel mich dazu zwang, meine Gruppe und meine Taktik umzustellen. „Four Fiends“, kennt das jemand? Die sind im DSNeuverfilmung

Nebenquests für etwas Abwechslung sorgen, und die DS Diese Version enthält Sprachausgabe das tatsächlich funktioniert, dazu eine verbesserte Grafik, die die Nostalgie nicht zunichte macht. Es sieht auch ziemlich gut aus, wenn man den Emulator mit einem robuster Gaming-Monitor.

Pro-Tipp Beschränke dich nicht nur auf einen Charakter. Es kommt darauf an, deine Gruppe abwechslungsreich zusammenzustellen und deine Fähigkeiten richtig zu timen. Versuche, Verstärkungen und Schwächungen frühzeitig einzusetzen; das macht schwierige Kämpfe zu überschaubaren Auseinandersetzungen.

Mein Fazit: Final Fantasy IV on DS hat es immer noch in sich. Es bietet clevere Kämpfe, eine Geschichte, die unter die Haut geht, und genug Charme, um dich zu fesseln. Wenn du ein Rollenspiel mit Biss und Herz suchst, ist dieses hier ein absolutes Muss.

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Mein Gesamtfazit zu den besten Nintendo DS-Spielen

Der Nintendo DS war nicht nur eine Handheld-Konsole – er war ein Phänomen. Zwei Bildschirme, Touch-Steuerung und das mit dem Touchpen ausgelöste Chaos verwandelten jeden Weg zur Arbeit, jede Pause in der Schule und jede nächtliche Gaming-Session in pure Magie. Von Rennspielen und Rollenspielen bis hin zu Rätseln und Haustiersimulationen bewies der DS, dass Spaß keine 4K-Grafik braucht – sondern nur Kreativität, Herzblut und eine winzige Spielekarte voller Erinnerungen.

Für Rennfahrer und Abenteuerlustige → Mario Kart DS – [Das beste DS-Spiel, das weit über Nostalgie hinausgeht]. Nach wie vor der unangefochtene Champion für alle, die enge Strecken, perfekte Drifts und den süßen Schmerz einer blauen Muschel lieben.

– [Das beste DS-Spiel, das weit über Nostalgie hinausgeht]. Nach wie vor der unangefochtene Champion für alle, die enge Strecken, perfekte Drifts und den süßen Schmerz einer blauen Muschel lieben. Für Strategie-Genies → Advance Wars: Dual Strike – [Das beste DS-Spiel, das brillante Taktik erfordert]. Ein tiefgründiger, raffinierter Kampf der Köpfe, bei dem man bei jedem Zug das Gefühl hatte, dass Sieg oder Niederlage auf dem Spiel standen.

– [Das beste DS-Spiel, das brillante Taktik erfordert]. Ein tiefgründiger, raffinierter Kampf der Köpfe, bei dem man bei jedem Zug das Gefühl hatte, dass Sieg oder Niederlage auf dem Spiel standen. Für Krimi-Fans → Ghost Trick: Der Phantomdetektiv – [Das beste DS-Spiel, das das Jenseits zum Leben erweckt]. Knifflige Rätsel, eine fesselnde Geschichte und eine Wendung, die dir (im positiven Sinne) noch lange im Gedächtnis bleiben wird.

– [Das beste DS-Spiel, das das Jenseits zum Leben erweckt]. Knifflige Rätsel, eine fesselnde Geschichte und eine Wendung, die dir (im positiven Sinne) noch lange im Gedächtnis bleiben wird. Für Fans von storylastigen Rollenspielen → Mario & Luigi: Bowsers Innere Geschichte – [Das beste DS-Spiel, in dem Bowser dein Partner wird]. Eine urkomische, herzerwärmende Reise, in der sogar Bösewichte eine Entwicklung durchlaufen, die man mitfiebern lässt.

– [Das beste DS-Spiel, in dem Bowser dein Partner wird]. Eine urkomische, herzerwärmende Reise, in der sogar Bösewichte eine Entwicklung durchlaufen, die man mitfiebern lässt. Für gemütliche Entdecker → Animal Crossing: Wild World – [Das beste DS-Spiel, bei dem man das Gefühl hat, in einem Dorf im Taschenformat zu leben]. Kein Druck, keine Eile – nur du, deine schrulligen Nachbarn und eine Welt voller Charme.

Ganz gleich, welchen Spielstil du bevorzugst – der DS hatte für jeden etwas zu bieten. Er war Innovation im Taschenformat – gewagt, schräg und unendlich oft wiederholbar. Hol deinen Handheld wieder hervor, lade deinen Touchpen auf und erlebe noch einmal die Spiele, die uns davon überzeugt haben, dass zwei Bildschirme besser sind als einer.

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Häufig gestellte Fragen