Los 12 juegos de Sword Art Online en orden: guía completa de SAO 2025

Si alguna vez has intentado averiguar el Sword Art Online Si no te juegas los títulos en orden, ya sabes que resulta confuso. La serie salta entre líneas temporales, realidades alternativas e historias secundarias que no siempre encajan.

Lo aprendí por las malas después de empezar con Bala mortal y acabé completamente perdido. Desde entonces, He vuelto a jugar a todos los principales SAO los juegos en el orden correcto —excepto los títulos exclusivos de Japón y los descatalogados— y por fin entendí cómo cada uno de ellos se relaciona con el resto y amplía la historia.

Aquí te voy a enseñar qué títulos jugar primero para que puedas seguir el mismo camino y disfrutar de la experiencia SAO jugar como es debido.

Nuestra selección de los mejores juegos de Sword Art Online

Estos juegos destacados representan lo mejor de Sword Art Online, que destaca por ofrecer la experiencia más divertida y completa en cuanto a historia, jugabilidad y contenido. Si quieres jugar primero a los mejores títulos antes de comprometerte con toda la SAO Si quieres jugar a los juegos en orden, elige estos tres.

Sword Art Online: Hollow Realization (2016) – Es el mejor partido de la jornada cuando se juega el Sword Art Online juegos en orden, con una experiencia MMORPG convincente y un gran valor de rejugabilidad. Sword Art Online: Fatal Bullet (2018) – Ofrece una jugabilidad trepidante de disparos en tercera persona que lo distingue de otros Sword Art Online juegos, además de la personalización de personajes y un montón de contenido. Sword Art Online: Últimos recuerdos (2023) – Una película llena de acción SAO Un juego con un sistema de combate moderno y elegante y la mayor plantilla de personajes jugables de toda la serie de videojuegos.

Si quieres ver dónde se sitúan estas recomendaciones destacadas en la cronología completa, consulta la lista completa a continuación.

12 juegos de Sword Art Online en orden: para fans y nuevos jugadores

Jugar alSword Art Online Jugar los juegos en orden es una de las mejores formas de apreciar plenamente la serie, ya que te permite ver cómo ha evolucionado a lo largo de los años, tanto en la jugabilidad como en la presentación. Descubre más sobre la cronología de la serie en esta lista organizada.

1. Sword Art Online: Momento infinito [El verdadero comienzo de los juegos de Sword Art Online, en orden]

Nuestra puntuación 7.3

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Género Juego de rol de acción Plataformas PlayStation Portable Año de estreno 2013 Creador/es Aquria, Bandai Namco Entertainment Metacritic N/A

Un título exclusivo para Japón, Sword Art Online: Momento infinitoera elel primer videojuego para consola de la serie y sirvió de base para su secuela, que amplió sus sistemas y elementos narrativos.

La historia continúa tras los acontecimientos de la serie de anime y narra una una historia original en la que los jugadores quedan atrapados en el mundo virtual tras superar la planta 75 del castillo flotante de Aincrad. Guiarás a Kirito y a sus aliados mientras se enfrentan a nuevos peligros en las plantas superiores.

Por qué lo elegimos Sword Art Online: Momento infinito presenta una línea temporal alternativa que permite que la historia de Kirito se desarrolle más allá del anime y cree un nuevo capítulo exclusivo del juego.

Este juego de rol para un solo jugador simula la jugabilidad de un MMORPG. Podrás formar equipo con compañeras conocidas, como los personajes femeninos Asuna y Leafa, para enfrentarte a jefes finales al estilo de las incursiones, con combates en tiempo real y cadenas de habilidades.

Los diez tipos de armas ofrecen a Kirito una gran variedad, entre las que se incluyen rápidas espadas dobles y pesadas espadas a dos manos. Tampoco falta contenido. Docenas de misiones secundarias, equipo que se puede fabricar y mejoras de habilidades te mantendrán ocupado durante muchas horas.

Mi veredicto: Sword Art Online: Momento infinito refleja lo que se siente al vivir SAO a través de una consola portátil de rol. Para los puristas que saben leer japonés y prefieren el primer juego en su versión original, este PSP El título exclusivo es el verdadero punto de partida al jugar al Sword Art Online juegos en orden.

¿Qué opinan los jugadores?

Silver_Standard_3693

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Me gusta más el sistema de combate de *Infinity Moment*. Además, todas las animaciones de remate son diferentes a las de *Hollow Fragment*.

2. Sword Art Online: Hollow Fragment [La expansión de Aincrad]

Nuestra puntuación 8.9

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Género Juego de rol de acción Plataformas PlayStation Vita, PS4, PC Año de estreno 2014 Creador/es Aquria, Bandai Namco Entertainment Metacritic 67

Sword Art Online: Hollow Fragment es una nueva versión y una ampliación de Sword Art Online: Momento infinito, con todo su contenido combinado con nuevos sistemas y zonas. Ambientado una vez más en el mundo de realidad virtual de Aincrad, es un un JRPG genialquese aleja de la Sword Art OnlineCronología del anime y continúa la aventura de Kirito a través de nuevas plantas y la misteriosa Zona Hueca.

Además del contenido del primer juego, incluye nuevas misiones, enemigos y equipamiento, lo que aporta variedad y rejugabilidad. Las actualizaciones posteriores ampliaron aún más el juego con nuevas regiones y límites de nivel más altos.

Por qué lo elegimos Dado que no se limita al japonés como el primer juego, Sword Art Online: Hollow Fragment sirve como una introducción más adecuada a la serie de videojuegos para quienes quieran jugar al Sword Art Online juegos en orden.

Diseñado para los jugadores que buscan un RPG para un solo jugador de gran envergadura, este juego ofrece una campaña extensa centrado en la exploración y el desarrollo de los personajes. Las batallas se desarrollan en tiempo real y se basan en el trabajo en equipo. Luchas junto a compañeros controlados por la IA y debes sincronizar tus combos para infligir el máximo daño.

Entre batalla y batalla, puedes estrechar lazos con muchos SAO personajes a través de las opciones de diálogo y las citas, lo que le da un toque personal a tu aventura.

Mi veredicto: Sword Art Online: Hollow Fragment perfecciona el primer juego con gráficos mejorados, una interfaz más fluida y contenido adicional. El relanzamiento Sword Art Online: Re: Hollow Fragment incluye aún más contenido, además de mejoras en el rendimiento.

¿Qué opinan los jugadores?

LightBladeX

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En general, estoy disfrutando mucho del juego; cuesta un poco acostumbrarse al sistema de habilidades, pero una vez que le coges el truco, los combates se vuelven mucho más fáciles y me gusta el sistema.

3. Sword Art Online: La canción perdida [El vuelo de Alfheim]

Nuestra puntuación 8.6

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Género Juego de rol de acción Plataformas PS3, PlayStation Vita, PS4, PC Año de estreno 2015 Creador/es Artdink, Bandai Namco Entertainment Metacritic 63

Sword Art Online: La canción perdida te transporta a Alfheim Online, un mundo virtual en el que podrás surcar los cielos y librar combates en pleno vuelo. Está ambientado en una línea temporal alternativa en el SAO universo y cuenta una nueva historia que puedes disfrutar incluso sin conocer previamente la serie de anime y las novelas ligeras.

El juego es más aventurero, con énfasis en la exploración de los continentes flotantes de Svart Alfheim en lugar del entorno cerrado de la torre de los juegos anteriores. El combate es por equipos, en el que puedes formar un equipo de hasta tres jugadores compuesto por Kirito y otros personajes, con la opción de cambiar entre ellos.

Por qué lo elegimos Con su enfoque en las batallas aéreas y la libertad de movimiento, Sword Art Online: La canción perdida supone uno de los mayores cambios en la mecánica de juego al jugar al Sword Art Online juegos en orden.

La personalización de personajes te permite ajustar las armas y habilidades para adaptarlas a tu estilo preferido, mientras que el opción para crear tu propio avatar permite una personalización aún mayor.

También hay modo multijugador. Podrás jugar con tus amigos y participar en duelos PvP y misiones cooperativas online en las que te enfrentarás a versiones más poderosas de los jefes de la historia.

Mi veredicto: Sword Art Online: La canción perdida ofrece una nueva forma de disfrutar de Sword Art Online a través de una mecánica de juego de rol de acción con combates aéreos. Si el juego te resulta demasiado difícil o repetitivo, puedes utilizar mods en la versión para PC, lo que también ha permitido que la serie llegue a un público más amplio.

¿Qué opinan los jugadores?

Ahorros melódicos

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«Sword Art Online: La canción perdida» es una experiencia muy entretenida que recomiendo sin reservas a los seguidores de la serie y a cualquier jugador que busque una experiencia de hack and slash de calidad y única.

4. Sword Art Online: Hollow Realization [El regreso a Aincrad]

Nuestra puntuación 10

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Género Juego de rol de acción Plataformas PS4, PlayStation Vita, PC, Nintendo Switch Año de estreno 2016 Creador/es Aquria, Bandai Namco Entertainment Metacritic 69

Sword Art Online: Hollow Realization está ambientada en Sword Art: Origin, una versión restaurada de Aincrad llamada Ainground. Narra una larga historia que fue bajo la supervisión del creador de la serie, Reki Kawahara, donde el Espadachín Negro Kirito conoce al misterioso personaje no jugador llamado Premiere y recibe un mensaje enigmático.

Este juego de rol de acción recrea la atmósfera de algunos de los los mejores MMORPG gracias a su sistema de combate por grupos, sus amplios sistemas de habilidades y sus animadas ciudades repletas de personajes no jugables. El La interfaz y la mecánica social también simulan los juegos de rol en línea, lo que te hace sentir como si estuvieras jugando con jugadores reales.

Por qué lo elegimos Sword Art Online: Hollow Realization destaca por ofrecer la simulación más realista de la experiencia MMORPG en el Sword Art Onlineserie.

Los jefes finales, de gran envergadura y con múltiples fases, marcan los momentos álgidos del juego y exigen perspicacia táctica y un uso coordinado de las habilidades. Aunque no son excesivamente difíciles, las batallas crean el La tensión y el espectáculo de los combates contra jefes en los MMORPG.

Mi veredicto: Sword Art Online: Hollow Realization es uno de los mejores Sword Art Online juegos con una historia y una jugabilidad que atraen tanto a los recién llegados como a los seguidores de toda la vida. Cuenta con versiones para plataformas modernas, y la Edición Deluxe incluye el El abismo de la sacerdotisa paquete de expansión que incluye tres capítulos adicionales.

¿Qué opinan los jugadores?

NightmareHollow17

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Es bastante divertido, tiene un montón de contenido y, en mi opinión, sigue siendo el mejor juego de SAO por muchas razones, aunque quizá la historia principal te resulte demasiado fácil.

5. Sword Art Online: Desfragmentación de la memoria [El juego de desplazamiento lateral para móviles]

Nuestra puntuación 7.8

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Género Juego de rol de acción Plataformas iOS, Android Año de estreno 2016 Creador/es Gree, Bandai Namco Entertainment Metacritic N/A

Sword Art Online: Desfragmentación de la memoria era un elegante juego de rol de acción en 2D diseñado para iOS and Android dispositivos que se cerró en 2021.

Permitía a los jugadores revive los principales arcos argumentales de la serie de anime al tiempo que ofrecía historias secundarias originales. Los jugadores controlaban a los personajes mediante toques y deslizamientos, y el sistema de habilidades y combos permitía disfrutar de combates trepidantes.

Por qué lo elegimos Sword Art Online: Desfragmentación de la memoria fue todo un regalo para los seguidores de toda la vida, gracias a su nueva versión de arcos argumentales destacados y a su enorme elenco de personajes.

Cada actualización incluía misiones de duración limitada y las cacerías de jefes en modo cooperativo que hacían que los jugadores volvieran una y otra vez, mientras que los eventos de temporada solían coincidir con las fiestas. La lista también fue creciendo con el tiempo e incluyó variantes de diferentes arcos argumentales.

Mi veredicto: Sword Art Online: Desfragmentación de la memoria Era un juego para móvil muy entretenido, cuyos sencillos controles táctiles y los exigentes retos de las últimas fases lo hacían atractivo tanto para principiantes como para jugadores experimentados. Cuando aún estaba activo, era un título imprescindible para quienes querían jugar al SAO juegos en orden.

¿Qué opinan los jugadores?

Pastel

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La verdad es que, teniendo en cuenta todos los factores, este juego tuvo una trayectoria increíble. Cuando salió al mercado, saoMD ofrecía sin duda una jugabilidad muy, muy innovadora.

6. Accel World contra Sword Art Online [El gran evento crossover]

Nuestra puntuación 8

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Género Juego de rol de acción Plataformas PC, PS4, PlayStation Vita Año de estreno 2017 Creador/es Artdink, Bandai Namco Entertainment Metacritic 64

Accel World contra Sword Art Online une dos grandes universos del anime en un crossover repleto de acción en el que aparecen personajes conocidos de SAO y los Burst Linkers del Mundo Acelerado.

Aquí, los jugadores pueden formar equipos compuestos por tres personajes de ambas series y alternar entre ellos durante el combate. El sistema de combate «Ground-Sky Active Change» permite transiciones fluidas de los duelos aéreos a los combates con espadas a corta distancia, lo que hace que cada combate sea emocionante.

Por qué lo elegimos Accel World contra Sword Art Online ofrece una experiencia de acción única y dinámica con combates por equipos y un amplio elenco de personajes de diferentes universos.

Entre misión y misión, la Ciudad Flotante de Ryne te servirá de base. Cuenta con varias tiendas donde podrás mejorar tu equipo y potenciar a tus personajes para prepararte para desafíos más difíciles, como los Siete Reyes del Color Puro.

Mi veredicto: Si eres un gran fan de ambas series, Accel World contra Sword Art Onlinees elun RPG de acción impresionante que no te puedes perder cuando juegues al Sword Art Online juegos en orden. Para disfrutar de la experiencia completa, te recomiendo jugar a la Edición Deluxe en PC, que incluye todos los DLC principales.

¿Qué opinan los jugadores?

Puzzleheaded-Rip1188

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¡A diferencia de los otros juegos de SAO, este me enganchó al instante!

7. Sword Art Online: Factor Integral [El MMORPG para móviles]

Nuestra puntuación 7.5

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Género Juego de rol multijugador masivo en línea Plataformas Android, iOS, PC Año de estreno 2017 Creador/es Asobimo, Bandai Namco Entertainment Metacritic N/A

Sword Art Online: Factor Integral reinterpreta el arco argumental original de Aincrad desde una nueva perspectiva: la tuya. En lugar de limitarte a observar el viaje de Kirito, te sumerges en la historia como protagonista, un miembro del Equipo de Asalto que lucha por superar las 100 plantas.

El juegose juega como un MMORPG a gran escala con sistemas de grupos y grandes combates contra jefes que exigen estrategia y trabajo en equipo. Cada planta presenta nuevos retos y mejoras de equipamiento, lo que hace que avanzar en el juego resulte gratificante.

Puedes unirte a tus amigos en combates cooperativos o participar en eventos en directo de duración limitada para conseguir objetos y habilidades exclusivas.

Por qué lo elegimos In Sword Art Online: Factor Integral, estás viviendo la historia como protagonista, lo que hace que la experiencia sea mucho más envolvente.

Además de los arcos argumentales emblemáticos del anime, la historia incluye misiones originales basadas en hipótesis que aportan giros inesperados y nuevas interacciones con personajes conocidos. Esto una mezcla de contenido clásico y exclusivo ofrece a los seguidores de toda la vida una razón para volver a explorar Aincrad, ya que el lanzamiento para PC amplía el acceso más allá de las plataformas móviles.

Mi veredicto: Sword Art Online: Factor Integral ofrece una de las adaptaciones más fieles y con mayor contenido de Aincrad. Se trata de un MMORPG que también destaca por ser un excelente juego de gacha, por lo que merece la pena dedicarle tiempo si estás jugando a todos los SAO juegos en orden.

¿Qué opinan los jugadores?

Adiós, Cobo

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Es superdivertido. Me encanta este juego. Es el único juego de gacha al que he podido jugar todos los días.

8. Sword Art Online: Fatal Bullet [El turno de Gun Gale Online]

Nuestra puntuación 9.4

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Género Juego de rol de acción, shooter en tercera persona Plataformas PS4, PC, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2018 Creador/es Dimps, Bandai Namco Entertainment Metacritic 64

Sword Art Online: Fatal Bulletes elun emocionante juego de disparos en tercera persona que tiene lugar en el MMORPG de realidad virtual «Gun Gale Online», presentado en la segunda temporada del anime.

It combina el combate de un shooter en tercera persona con mecánicas de los juegos de rol. Puedes personalizar el aspecto de tu personaje y dar forma a tu aventura a través de las decisiones que tomes. Unreal Engine 4 impulsa los gráficos del juego, lo que da lugar a escenarios detallados y tiroteos trepidantes.

Por qué lo elegimos Con su mecánica de juego de disparos, Sword Art Online: Fatal Bullet te ofrece un agradable respiro de la típica experiencia de los juegos de rol al recorrer el Sword Art Online juegos en orden.

Además de la historia principal, el juego incluye Modo Kirito, una historia independiente que te permite jugar en el papel del Espadachín Negro Kirito y ofrece una perspectiva única del arco argumental «Phantom Bullet» de las novelas ligeras y el anime.

Aquí también hay un modo multijugador. Puedes unirte a tus amigos en misiones cooperativas o poner a prueba tus habilidades en combates PvP. Las armas son personalizables, lo que te permite cambiar de equipamiento según tu estilo de juego preferido.

Mi veredicto: Sword Art Online: Fatal Bullet es un título repleto de acción que destaca como uno de los mejores SAO juegos. Ofrece una gran cantidad de contenido y tiene un gran valor de rejugabilidad gracias a su expansión y a los paquetes de contenido descargable, que se incluyen en la Edición Completa del juego.

¿Qué opinan los jugadores?

Cedutus

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Un «looter shooter» muy divertido; la jugabilidad es bastante relajada, así que puedes ver vídeos de YouTube mientras juegas.

9. Sword Art Online: Alicization Rising Steel [El RPG para móviles de Alicization]

Nuestra puntuación 7.1

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Género Juego de rol por turnos Plataformas Android, iOS Año de estreno 2019 Creador/es Bandai Namco Entertainment Metacritic N/A

Sword Art Online: Alicization Rising Steel, también conocido como Sword Art Online: Desata el arte de la espada, era un juego para móviles gratuito que dejó de estar disponible en 2023. Es recordado con cariño por los fans por su adaptación del arco argumental de Alicization con escenas conocidas y contenido original.

Fue unun RPG por turnos muy atractivo que contaba con un sistema de combate estratégico por turnos diseñado específicamente para dispositivos móviles, en el que los jugadores forman equipos y planifican cuidadosamente sus movimientos para maximizar su eficacia en la batalla.

Por qué lo elegimos Sword Art Online: Alicization Rising Steel logró llevar con éxito el arco argumental de «Alicization» a los dispositivos móviles y ofreció a los fans una jugabilidad más táctica, en lugar de la típica experiencia de los juegos de rol de acción.

Las secuencias cinematográficas dotaban al juego de una presentación visualmente atractiva, mientras que el una amplia plantilla de personajes y mecánicas de gacha permitía a los jugadores coleccionar y desarrollar a sus favoritos para formar equipos más fuertes.

Tanto la versión global como la japonesa ofrecían frecuentes festivales dentro del juego y eventos de duración limitada que mantenían a la comunidad activa y comprometida.

Mi veredicto: Sword Art Online: Alicization Rising Steel era un divertido juego de rol para móviles que premiaba la planificación estratégica y el trabajo en equipo, y que ofrecía un montón de contenido para los aficionados a SAOjuegos.

¿Qué opinan los jugadores?

Eso son 32 420.

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Es un juego de gacha muy completo, es decir, hay muchas cosas que hacer.

10. Sword Art Online: Alicization Lycoris [La experiencia definitiva en el inframundo]

Nuestra puntuación 8.2

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Género Juego de rol de acción Plataformas PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch Año de estreno 2020 Creador/es Aquria, Bandai Namco Entertainment Metacritic 58

Sword Art Online: Alicization Lycoris te lleva directamente al El inframundo del arco de Alicization and recrea el mundo que los fans conocen por la obra original. Explorarás vastos paisajes y bulliciosas ciudades mientras descubres la historia de Kirito y de nuevos personajes que amplían el SAOuniverso.

Al igual que otros títulos de RPG de acción de la serie, El combate es rápido y dinámico, con un sistema en tiempo real basado en grupos que te permite cambiar de personaje en cualquier momento. Las artes sagradas y las poderosas habilidades aportan profundidad a los combates, que premian la destreza y la estrategia.

Por qué lo elegimos Sword Art Online: Alicization Lycoris destaca sobre todo por su fiel recreación del Inframundo tal y como aparece en las novelas ligeras y el anime, al tiempo que incorpora nuevos elementos.

Fuera de las batallas, el juego ofrece excursiones y actividades complementarias como la pesca y la cocina. Las amplias zonas abiertas invitan al descubrimiento, mientras que el equipamiento personalizable y las configuraciones de grupo te permiten prepararte para retos específicos.

Mi veredicto: Sword Art Online: Alicization Lycoris ofrece una experiencia inolvidable al jugar al Sword Art Online juegos en orden. Combina combates en tiempo real con una exploración exhaustiva y cuenta además con un excelente soporte tras el lanzamiento, con múltiples paquetes de contenido descargable y actualizaciones gratuitas que aumentan su rejugabilidad.

¿Qué opinan los jugadores?

Tiasmoon

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La escala de todo en el juego parece más realista que en la mayoría de los juegos, lo que, en mi opinión, lo hace más envolvente.

11. Sword Art Online: Duelo de variantes [El juego de lucha moderno para móviles]

Nuestra puntuación 6.8

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Género Juego de rol de acción Plataformas iOS, Android Año de estreno 2022 Creador/es Bandai Namco Entertainment Metacritic N/A

Sword Art Online: Duelo de variantes es un juego gratuito lanzado para móviles con motivo de la celebración del décimo aniversario del anime.

El juegoofrece combates en 3D de tres contra tres donde podrás cambiar de personaje en pleno combate para encadenar combos y lanzar ataques potentes. Cada personaje se puede personalizar con cartas de habilidad que mejoran sus estadísticas o desbloquean habilidades únicas.

Por qué lo elegimos Sword Art Online: Duelo de variantes consigue trasladar la acción del anime a los móviles y mantener el interés de los fans con actualizaciones de contenido.

Además de jefes poderosos y eventos de duración limitada, los jugadores pueden enfrentarse a misiones individuales que suelen ser breves y fáciles para adaptarse a sesiones de juego breves. Esto es muy habitual en los juegos para móviles y te ofrece flexibilidad a la hora de avanzar en el juego.

Mi veredicto: Sword Art Online: Duelo de variantes ofrece una jugabilidad trepidante pensada para jugar sobre la marcha, que te permite seguir avanzando en tu misión de completar el SAO jugar a los juegos en orden, incluso durante sesiones breves.

¿Qué opinan los jugadores?

Sr. Yitzu

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La jugabilidad estaba bien, pero la mayoría de los combates eran demasiado cortos como para resultar interesantes.

Nuestra puntuación 9.1

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Género Juego de rol de acción Plataformas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Año de estreno 2023 Creador/es Aquria, Bandai Namco Entertainment Metacritic 65

Sword Art Online: Últimos recuerdos es el capítulo más ambicioso de la serie hasta la fecha. Ambientado en un versión alternativa del arco argumental «La guerra del inframundo», reinterpreta acontecimientos clave para crear una historia nueva y emotiva, tanto para los seguidores de toda la vida como para los recién llegados.

Diriges un grupo de hasta cuatro miembros y lanzas ataques coordinados mediante un sistema de combate trepidante que destaca por uno de los más elegantes de la serie de videojuegos.

Hay más de 40 personajes jugables, cada uno con armas y habilidades únicas, con los que explorarás enormes campos de batalla y te enfrentarás a poderosos enemigos. Esto te ofrece un amplio margen para experimentar y formar un grupo con personajes que se complementen a la perfección.

Por qué lo elegimos Sword Art Online: Últimos recuerdos ofrece un gran final con la mayor variedad de personajes y los combates más espectaculares.

Además de PC, El juego está disponible para consolas de la generación anterior y de la actual PlayStation and Xbox consolas de videojuegos, lo que lo hace más accesible tanto para los seguidores de toda la vida como para una nueva generación de jugadores.

Mi veredicto: Como colofón de la serie de videojuegos, Sword Art Online: Últimos recuerdos es un JRPG completo y lleno de acción que te ofrece un final satisfactorio al jugar al Sword Art Online juegos en orden.

¿Qué opinan los jugadores?

Traditional_Sky_8347

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¡¡¡La verdad es que me encanta este juego!!!! ¡La ciudad del comercio es mi lugar favorito del juego, donde te encuentras con personajes muy conocidos de la serie «Sao»!

Mi veredicto general

Si estás buscando el mejor punto de partida para Sword Art Online Si tienes muchos juegos pero no quieres jugarlos en orden, aquí tienes una breve lista de títulos recomendados para diferentes gustos en materia de videojuegos.

Para los recién llegados → Sword Art Online: Hollow Fragment . El segundo título de la serie de videojuegos, que incluye todo el contenido del primero, lo que lo convierte en una excelente opción para los nuevos jugadores.

. El segundo título de la serie de videojuegos, que incluye todo el contenido del primero, lo que lo convierte en una excelente opción para los nuevos jugadores. Para los amantes de los MMORPG → Sword Art Online: Hollow Realization . Ofrece la mejor experiencia de un MMORPG en cuanto a presentación y sistemas de juego.

. Ofrece la mejor experiencia de un MMORPG en cuanto a presentación y sistemas de juego. Para los aficionados a los juegos de acción → Sword Art Online: Últimos recuerdos . Un juego de rol de acción con un sistema de combate espectacular que hace que las batallas sean más entretenidas.

. Un juego de rol de acción con un sistema de combate espectacular que hace que las batallas sean más entretenidas. Para los jugadores de móviles → Sword Art Online: Factor Integral . Un MMORPG para móviles en el que eres el protagonista principal de una nueva versión del arco argumental original de Aincrad.

. Un MMORPG para móviles en el que eres el protagonista principal de una nueva versión del arco argumental original de Aincrad. Para los aficionados a los videojuegos de disparos → Sword Art Online: Fatal Bullet. Es el único título de la serie que combina la jugabilidad de un shooter en tercera persona con mecánicas de juego de rol.

Cada juego es diferente, pero todos son muy divertidos, así que aquí es imposible equivocarse.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor juego de Sword Art Online?

Lo mejor Sword Art Onlineel juego esSword Art Online: Hollow Realization. Es lo más parecido a un MMORPG que hay en la serie, con una historia fantástica, un sistema de combate muy completo y un montón de contenido.

¿Merece la pena jugar a los videojuegos de Sword Art Online?

Sí, elSword Art Online Vale la pena jugar a estos juegos. Aunque no están a la altura de los títulos AAA, suelen ser juegos de rol entretenidos con una jugabilidad divertida y contienen muchas referencias y guiños para los grandes fans de la serie de anime y de las novelas ligeras.

¿Qué tipo de juego es Sword Art Online?

Sword Art Online Estos juegos son principalmente RPG de acción que suelen incluir elementos de jugabilidad propios de los MMORPG. Algunos títulos también incorporan mecánicas de otros géneros, como los juegos de desplazamiento lateral en 2D y los shooters en tercera persona.

¿Cuál es el primer videojuego de Sword Art Online?

El primeroSword Art Online un juego para consolas era Sword Art Online: Momento infinito, lanzado en 2013. El juego para redes sociales Sword Art Online: El fin del mundo En realidad, salió a la venta antes que este, pero solo estaba disponible para móviles en Japón y no forma parte de la serie principal de videojuegos.

¿Cuál es el mejor juego de SAO para empezar?

Lo mejorSAO Un buen juego para empezar es Sword Art Online: Hollow Realization si quieres lo mejor SAO experiencia. Pero si quieres jugar al Sword Art Online juegos en orden, empieza por Sword Art Online: Hollow Fragment, que es una nueva versión del primer juego de la serie, que solo se lanzó en Japón.