Los 18 mejores juegos similares a The Witcher 3 en 2025

Si estás buscando los mejores juegos parecidos a The Witcher 3, Ya sabes lo que quieres: mundos vivos, historias profundas y juegos de rol en los que tus decisiones marcan la diferencia. Esta lista profundiza en aventuras inolvidables lleno de peligros, descubrimientos y consecuencias. Encontrarás de todo, desde misiones medievales con los pies en la tierra hasta tierras extrañas llenas de misterio.

Cada juego ofrece un mundo que merece la pena explorar y una historia que merece la pena forjar. Empuña tu espada, prepara tus hechizos y afina tu capacidad de decisión. Estas aventuras están pensadas para los jugadores que ansían libertad, monstruos míticos y una narración conmovedora. Nos recuerdan por qué seguimos volviendo a este género.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a The Witcher 3

Algunos de los juegos similares a «The Witcher 3» de nuestra lista transmiten ambición, mientras que otros simplemente parecen cobrar vida. Pero estos tres logran ambas cosas. Cada uno de ellos transmite la exploración, una historia profunda y un trasfondo moraleso hizo queThe Witcher 3: La caza salvaje Inolvidables. Sin embargo, cada uno ofrece una experiencia muy diferente en cuanto entras. Si solo tienes tiempo para unas pocas aventuras, empieza por aquí.

Kingdom Come: Deliverance – Edición Real (2019) – El mejor juego similar a The Witcher 3, esta épica medieval con los pies en la tierra cambia la magia por el realismo, donde cada duelo, cada decisión y cada consecuencia se perciben como merecidos. Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (2020) – Un clásico de la fantasía lleno de vida y uno de los mejores juegos similares a The Witcher 3, que ofrece un combate rápido y fluido, una personalización muy completa y una exploración infinita y llena de colorido. The Elder Scrolls V: Skyrim (2016) – Sigue siendo uno de los mejores juegos similares a The Witcher 3, que incluye un mundo abierto gigantesco, una libertad sin límites y una comunidad de mods muy activa que mantiene viva la leyenda.

Estos son mis tres juegos favoritos similares a The Witcher 3 por una buena razón, pero son solo el principio. Cada uno de ellos se ha desarrollado con esmero, premiando la curiosidad y la responsabilidad a partes iguales. Algunos de los títulos pueden sorprenderte. Desde desde grandes epopeyas hasta franquicias especializadas, sigue desplazándote para no perderte los mundos que te esperan más allá The Witcher 3: La caza salvaje.

Los 18 mejores juegos parecidos a The Witcher 3: tanto populares como de nicho

Descubre más aventuras que combinan historia, combate y exploración. Estos títulos capturan la misma magia que hizo que The Witcher 3 Una experiencia atemporal. Una rica tradición, personajes con profundidad y mundos que recompensan tu curiosidad. Aquí tienes otros 18 juegos similares a The Witcher 3 para que juegues.

1. Kingdom Come: Deliverance – Edición Real [Sin monstruos, solo la cruda realidad medieval]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego RPG histórico de mundo abierto Plataformas PC, PlayStation, Xbox Año de estreno 2019 Creador/es Warhorse Studios/Deep Silver Características únicas Un mundo medieval realista, con combates basados en las habilidades Ideal para Amantes del realismo y aficionados a la historia Lo que me gustó Atención al detalle

*silbido*para un caballo que baila el moonwalk. Kingdom Come: Deliverance – Edición Real tiene el mejor fallo técnico de la historia, pero además hace algo que pocos juegos se atreven a hacer. Te sumerge en un mundo que parece totalmente real. Juegas como Henry, un hijo de herrero arrastrado al caos del siglo XV Bohemia.

No hay ningún truco mágico que te salve, solo habilidad, paciencia y buen timing. Al principio, el combate resulta complicado. Cada golpe tiene su peso, cada error se nota, pero eso es precisamente lo que lo hace tan gratificante. Aprenderás a luchar como un auténtico espadachín.

Por qué lo elegimos Kingdom Come: Deliverance – Edición Real es el juego de rol medieval más realista que existe. Está repleto de intrigas políticas, peligros y consecuencias.

Y lo necesitarás mientras buscas justicia para tu familia. La gente habla, los rumores se extienden y cada decisión deja huella. El La historia es tan compleja como el combate.

Es unimpresionante y envolventeun juego comoThe Witcher 3, pero aquí estás vivir en el seno de la historia. Los caminos embarrados, las pesadas armaduras y las tabernas llenas de humo parecen casi una fotografía. El Edición Realañadetodos los DLC, misiones adicionales y tramas para disfrutar de la experiencia completa.

Mi veredicto:EligeKingdom Come: Deliverance – Edición Real para un desafío medieval… si te atreves.

Blue Mars 776

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Mi juego favorito de todos los tiempos. Es increíble lo envolvente y gratificante que resulta jugarlo.

2. Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning [Color, combate y una libertad de clases sin precedentes]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Juego de rol de acción Plataformas PC, PlayStation, Xbox, Switch Año de estreno 2020 Creador/es Kaiko / THQ Nordic Características únicas Combate fluido, clases flexibles, estilo visual llamativo Ideal para Jugadores que buscan combates rápidos y espectaculares Lo que me gustó Un sistema de combate fluido y gran libertad en la elección de clases

Recuerdo cuando los juegos de rol eran brillante, ágil y rebosante de color. Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning es el niño prodigio de la alta fantasía. Es el anti-The Witcher 3, que cambia el realismo sombrío por un espectáculo vibrante. Es fluida, ingeniosa y sigue siendo injustamente ignorada.

Te sumerge en un mundo donde el destino es opcional. Donde Boggarts escupir llamas y Trolls son enormes. Juegas como El Sin Destino, resucitado con el poder de reescribir el destino mismo.

Por qué lo elegimos Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning te permite dar forma a cada momento. Tu personaje, tus combates, tu historia. Es libertad, fantasía y estilo, todo en uno.

Cada combate resulta fluido y elegante. Los hechizos, las dagas y los arcos se combinan entre sí como en una danza. Puedes cambiar de configuración a mitad de partida, mezclar el combate cuerpo a cuerpo con la magia o optar por un estilo totalmente pícaro si te gusta apuñalar a tus enemigos desde las sombras.

Más allá de las peleas, Madre Tierraofertaspersonalización avanzada, creación por niveles, and tantosmisiones secundarias.Hay mucho por descubrir. Cada región rebosa de bosques resplandecientes, ruinas antiguas y suficiente tradición popular como para crear toda una mitología.

Mi veredicto: Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning está diseñado para que puedas crear, luchar y explorar tu a todo color y con toda la imaginación.

Hija

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Es increíblemente divertido, fluido y completo, con animaciones, efectos y habilidades muy logrados.

3. The Elder Scrolls V: Skyrim [El primer juego de fantasía de mundo abierto tipo «sandbox»]

Nuestra puntuación 9.4

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Tipo de juego Juego de rol de fantasía de mundo abierto Plataformas PC, PlayStation, Xbox, Switch Año de estreno 2016 Creador/es Bethesda Game Studios Características únicas Gráficos mejorados, amplia compatibilidad con mods Ideal para Aventureros de los juegos de mundo abierto y amantes de la historia Lo que me gustó Libertad sin límites

Te despiertas en un carro, como un prisionero condenado a muerte, y segundos después, un dragón lo cambia todo. Eso es Skyrim: caos, elección y una inmersión adictiva envuelta en nieve y gritos. La Edición especial has gráficos mejorados, todos los contenidos descargables y compatibilidad total con mods.

Juegas como el Dragonborn, el único ser capaz de absorber el poder de un dragón y responder con una magia que hace temblar las montañas. A partir de ahí, el mundo se abre por completo. Ábrete paso sigilosamente por las cuevas como un ladrón, caza mamuts como un guerrero o elabora venenos como un alquimista errante. Construye un hogar, únete a un gremio o ignora el destino por completo.

Por qué lo elegimos The Elder Scrolls V: Skyrim ha definido el concepto moderno de mundo abierto. Es libertad, peligro y descubrimiento, todo ello en un juego de rol atemporal.

Juegos comoThe Witcher 3 and Skyrim vive de la exploración. Sus montañas esconden cientos de mazmorras, facciones y misiones secundarias. Cada valle esconde historias, desde amores perdidos hasta antiguas maldiciones.

Rebosa ambiente. Recorre bosques de pinos, monjes cantando en las cimas de las montañas y una música que hace que el silencio resulte sagrado. Es cierto que algunos errores rompen la ilusión, pero los modders han reconstruido el juego miles de veces, lo que demuestra su perdurabilidad.

Mi veredicto:Si estás listo para tu próxima aventura, The Elder Scrolls V: Skyrimte espera.

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…La música y la atmósfera bastaban por sí solas para hacerte sentir como si fueras de verdad un explorador en ese mundo. Además, la historia te mantiene enganchado a medida que descubres lo rico que es el mundo de The Elder Scrolls…

4. Kingdom Come: Deliverance II [La secuela medieval sin concesiones, tus decisiones vuelven a tener consecuencias]

Nuestra puntuación 9.3

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Tipo de juego Juego de rol histórico Plataformas PC, PlayStation, Xbox Año de estreno 2025 Creador/es Warhorse Studios / Deep Silver Características únicas Realismo avanzado, decisiones con consecuencias Ideal para Los aficionados a los juegos de rol envolventes y que exigen habilidad Lo que me gustó Sistemas más complejos y PNJ más inteligentes

Tu pasado te alcanza rápidamente en Kingdom Come: Deliverance II. Las decisiones que tomaste antes siguen siendo importantes. Y la gente las recuerda. Vuelve a De Henry botas gastadas, donde La supervivencia depende de la destreza y el valor, no es magia ni piedad.

Estojuego de lucha trepidante cambia la fantasía por la precisión histórica. Los duelos se basan en el juego de pies, la sincronización y las técnicas reales. Aprenderás a través de la derrota, no apretando botones sin sentido. El el mundo parece cobrar vida con PNJ que deambulan, pueblos bulliciosos y un campo marcado por la rebelión.

Por qué lo elegimos Kingdom Come: Deliverance II es una secuela poco común. Apuesta por el realismo y las consecuencias en lugar de por las victorias fáciles.

Me gustaThe Witcher 3, se combinauna narrativa épica con misiones en las que las decisiones tienen consecuencias. Las conversaciones parecen tener infinitas capas. Cada aliado, guardia y posadero parece tener su propia historia y sus propios rencores.

Mi veredicto: Kingdom Come: Deliverance II no se anda con rodeos. Es brutal, deliberada y totalmente humana.

Áspero

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Kingdom Come Deliverance 2 es un juego fantástico y único. Mi RPG favorito desde TW3.

5. Assassin’s Creed: Valhalla [Una saga vikinga de incursiones, riquezas y consecuencias]

Nuestra puntuación 9.1

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Tipo de juego Juego de rol de acción Plataformas PC, PlayStation, Xbox Año de estreno 2020 Creador/es Ubisoft Montreal / Ubisoft Características únicas Dos escenarios, reinos míticos Ideal para Aficionados a la exploración y a la tradición Lo que me gustó Un diseño de mundo vikingo de gran envergadura

Cuando zarpé de Noruega y vi la costa inglesa asomarse entre la niebla, supe que aquello no era una conquista más. En Assassin’s Creed: Valhalla, cada incursión cuenta una historia de saqueos, política y poder. En este juego encarnas aEivor, liderando incursiones, forjando alianzas y labrando tu legado con sangre y piedra.

Es unjuego brutal de hack and slashquecombina el sigilo y el caos. En un momento estás clavando una daga en las costillas de un guardia; al siguiente, estás asaltando un monasterio mientras el cielo arde. Entre batalla y batalla, me pasé horas mejorando mi asentamiento y resolviendo misterios.

Por qué lo elegimos Assassin’s Creed: Valhalla captura la emoción de la exploración y sus consecuencias: una saga vikinga que vale la pena vivir.

Ah, y seguir los acontecimientos mundiales que enriquecen la tradición y la cultura de cada región, haciendo que el mapa cobre vida. Como The Witcher 3, las decisiones tienen su importancia. Las amistades, las guerras e incluso las historias de amor dan un giro según lo que decidas. Te engancha desde el primer momento.

Mi veredicto: Si te apetece disfrutar de la grandiosidad, la libertad y el estruendo de la batalla, Assassin’s Creed: Valhalladeja huella.

¡Vamos, Van!

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¡Un juego de mundo abierto increíblemente detallado con un sinfín de cosas que hacer! El combate es una pasada, y las habilidades son lo más.

6. Elden Ring [El mundo de fantasía oscura donde explorar es sinónimo de supervivencia]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego Juego de rol de acción de mundo abierto Plataformas PC, PlayStation, Xbox Año de estreno 2022 Creador/es FromSoftware / Bandai Namco Duración media de la partida 90-150 horas Ideal para Aventureros y exploradores Lo que me gustó Libertad, peligro, descubrimiento

The Las Tierras Intermedias are hermosa, destrozada y con ganas de matarte. Elden Ring te lanza a los lobos y te pregunta en qué tipo de leyenda te convertirás. Es una un juego del estilo Souls sin tregua que te invita a vagar.

La exploración es arriesgada, pero gratificante. Los paisajes tienen un aire poético: ruinas desoladas, llanuras doradas y secretos ancestrales que susurran desde la oscuridad. Es como The Witcher 3 visto a través de una pesadilla. A partes iguales maravilla y ruina.

Por qué lo elegimos Elden Ring convierte el esfuerzo en una recompensa. Su libertad, su peligro y sus descubrimientos hacen que cada paso sea inolvidable.

Juegas como unDeslustrado, en busca de poder y sentido para decidir el destino del mundo. El momento oportuno lo es todo. Las paradas perfectas y las esquivas desesperadas son fundamentales en el combate.

Cada victoria se siente como un logro, porque nada es fácil. La personalización es muy amplia, además; puedes crear hechizos, fabricar equipo o diseñar configuraciones híbridas alocadas.

Mi veredicto: Para aquellos que buscan el misterio y la maestría, Elden Ring ¿Merece la pena subir a la montaña?

Depende

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Me encanta este juego. Soy de los que lo quieren completar todo y he recorrido cada rincón para intentar conseguirlo todo.

7. Dragon’s Dogma: Dark Arisen [Escala gigantes, dirige tu propio grupo de peones]

Nuestra puntuación 8.9

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Tipo de juego Juego de rol de acción Plataformas PC, PlayStation, Xbox, Switch Año de estreno 2016 Creador/es Capcom Características únicas Sistema de peones, combate de escalada gigante Ideal para Aficionados a los juegos de acción táctica Lo que me gustó Sistema de compañeros único

Aferrándose a unDe Griffin al ver cómo se elevaba en la noche, supe Dragon’s Dogma: Dark Arisen era algo especial. Cada combate parece hecho a medida y es caótico en el mejor sentido de la palabra. El combate en tiempo real es rápido, sustancioso y satisfactorio. Es una versión realista de De The Witcher 3caza de monstruos.

Juegas como el Resurgido, un héroe que persigue al dragón que te robó el corazón. Escalarás bestias gigantes, atacar los puntos débiles y luchar junto a Peones de IA personalizables. Aprenden, se adaptan y pueden ser alquilado o compartido con otros jugadores.

Por qué lo elegimos Dragon’s Dogma: Dark Arisen convierte la caza de monstruos en un arte personal. Es un juego táctico, emocionante y al que se puede volver a jugar una y otra vez.

El día se convierte en peligro por la noche, donde La oscuridad esconde cosas mucho peores. La exploración está llena de miedo en este un fantástico juego de rol. Pero recompensa la curiosidad con cuevas secretas, botines resplandecientes y combates contra jefes inesperados.

Mi veredicto: Si te encanta derrotar a gigantes con habilidad, no con estadísticas… Dragon’s Dogma: Dark Arisen.

Arte agresivo-6816

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Dragon’s Dogma: Dark Arisen es increíblemente bueno

8. Kingdom Come: Deliverance [El juego de rol descarnado en el que no eres nadie en absoluto]

Nuestra puntuación 8.9

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Tipo de juego Juego de rol histórico Plataformas PC, PlayStation, Xbox Año de estreno 2018 Creador/es Warhorse Studios / Deep Silver Características únicas Una historia centrada en el realismo y combates con espadas Ideal para Los aficionados a las historias realistas Lo que me gustó Un mundo realista y profundidad moral

Empiezas sin ser nadie. Eres el hijo de un herrero en el siglo XV Bohemia, viendo cómo tu vida tranquila se reduce a cenizas. Kingdom Come: Deliverance no te convierte en un héroe; tú luchar, fracasar y ganarse cada gramo de respeto.

Tus golpes con la espada dependen de la sincronización y la resistencia, no de las estadísticas. El combate exige paciencia, habilidad y estrategia, aunque tus palabras pueden salvarte tantas veces como tu espada. Entre batalla y batalla, te curarás las heridas, prepararás pociones y sobrevivirás a la lenta agonía del hambre y el cansancio.

Por qué lo elegimos Kingdom Come: Deliverance premia la disciplina y la curiosidad. Convierte el realismo en un reto y la historia en una cuestión de supervivencia.

Its el mundo parece haber sido vivido. Caminos embarrados, posadas llenas de humo y decisiones morales que tienen repercusiones tanto en los pueblos como en la política. Aquí no hay magia, las únicas consecuencias.

Mi veredicto: Si te apasiona la historia, prefieres la honestidad al heroísmo y te gustan las victorias ganadas a pulso, Kingdom Come: Deliverancecumple lo prometido.

Pequeño enano

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Después de unas 120 horas, por fin terminé Kingdom Come: Deliverance por primera vez. ¡Y me encantó!

9. Dark Souls III [Domina la espada, enfréntate a un horror cósmico implacable]

Nuestra puntuación 8.6

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Tipo de juego Juego de rol de acción Plataformas PC, PlayStation, Xbox Año de estreno 2017 Creador/es FromSoftware / Bandai Namco Características únicas Armas y hechizos únicos Ideal para Aficionados incondicionales a la acción Lo que me gustó Estética gótica y combates trepidantes

El fuego se apaga, los muertos se agitan y algo en ti… se niegapara descansar.Dark Souls III es un descenso hacia ruina, belleza y gracia brutal. Se basa en la precisión, la paciencia y la silenciosa emoción de superar lo que antes parecía imposible.

ComoNo-muerto, explorascatedrales, criptas y ciudades en ruinas. Y descubre atajos en un mundo vasto e interconectado. El combate es rápido, implacable y calculado. Cada esquiva, cada parada y cada golpe es a un paso de la muerte segura.

Por qué lo elegimos Dark Souls III convierte las dificultades en trascendencia. Cada lucha te enseña, te recompensa y te sumerge cada vez más en su ritmo hipnótico.

The DLC «La ciudad rodeada» incluye una atmósfera inquietante nuevas zonas, jefes con una rica historia, y algunos de los episodios de la serie las peleas más difíciles. La dificultad puede parecer cruel, pero cuando un imponente caballero acaba cayendo, la victoria se siente como algo personal.

Me gustaThe Witcher 3, suLa narración se respira en el ambiente. Las salas en ruinas susurran tragedias, y las leyendas esperan a quienes estén dispuestos a indagar. Se trata menos de una exposición y más de una excavación.

Mi veredicto: Si buscas un desafío que te plante cara y recompense la paciencia, «Dark Souls III» es el juego que debes probar.

Buenos días, Rex

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Puede que «Dark Souls 3» no sea muy sorprendente en cuanto a su formato, pero está tan bien elaborado que no puedo evitar volver a él una y otra vez. Y por eso es tan bueno.

10. Horizon: El Oeste Prohibido [La tecnología tribal se une al espectáculo postapocalíptico]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego Juego de rol de acción de mundo abierto Plataformas PC, PlayStation Año de estreno 2024 Creador/es Guerrilla Games / PlayStation Studios Características únicas Fauna robótica, exuberante diseño de dos mundos Ideal para Jugadores a los que les gusta la estética y la exploración Lo que me gustó Entornos espectaculares y llenos de vida

A medio camino entre un documental sobre la vida salvaje y una epopeya de ciencia ficción, Horizonte El Oeste Prohibidoes un juego postapocalíptico impresionante. Juegas comoTe quiero, un cazador-arqueólogo que reconstruye el pasado de la humanidad mientras lucha contra máquinas del tamaño de una casa.

Mezclas de combatetrampas, cuchillas y tiro con arco de precisión en una danza de tácticas y sincronización. Y premia la creatividad tanto como la habilidad. Las mejoras personalizadas, los conjuntos de armadura y los árboles de habilidades hacen que cada enfrentamiento resulte único.

Por qué lo elegimos Horizon: El Oeste Prohibido demuestra que la belleza puede sobrevivir al apocalipsis. Es salvaje, mecánica e inolvidable.

Es un mundo que nos dice historias entre batallas, al igual queThe Witcher 3. Cada ruina o pueblo esconde cultura, pérdida y tradiciones. Esta edición amplía De Aloyviaje connuevas regiones, misiones y mecánicas. Incluye todas las expansiones de la historia y el Costas en llamasContenido descargable

El rendimiento del ordenador puede bajar, pero cuando coronas una cresta y ves una manada de Tremortusks se mueve como un rayo, es difícil que te importe.

Mi veredicto: Si te encantan la exploración, la emoción y el espectáculo a partes iguales, Horizon: El Oeste Prohibido es un mundo en el que merece la pena perderse.

ChillyN1ps

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Acabo de terminar «Forbidden West» y «Burning Shores» y, vaya, menuda experiencia… Este juego ha sido fenomenal.

11. Vampiro [Cada vida que te llevas cambia el destino de la ciudad]

Nuestra puntuación 8.2

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Tipo de juego Juego de rol de acción Plataformas PC, PlayStation, Xbox, Switch Año de estreno 2018 Creador/es Dontnod Entertainment / Focus Entertainment Características únicas Moralidad basada en la elección, ciclo que alimenta la vida Ideal para Amantes de las historias y las decisiones morales Lo que me gustó Cada muerte cambia el destino de la ciudad

Recorriendo las calles de Londres envueltas en niebla mientras Dr. Jonathan Reid, sientes cómo la maldición se apodera de ti, un sanador condenado a alimentarse. Vampiro te atrapa entre el deber y el deseo y convierte la supervivencia en culpa. Cada ciudadano tiene un nombre, una historia y, si estás desesperado, un pulso.

Cazarás, curarás y te abrirás camino a base de preguntas por una ciudad que se desmorona a causa de la enfermedad. El combate es tenso e íntimo. Clavar, cortar y doblegar la sangre a tu antojo. Tu equilibrio moral te define: salva vidas para conservar tu humanidad, o quítalas para hacerte más fuerte.

Por qué lo elegimos Vampiro convierte las consecuencias en un estudio del carácter, melancólico, inteligente y humano incluso en sus momentos más oscuros.

Con el telón de fondo de callejones envueltos en sombras y consultorios a la luz de las velas, su atmósfera transmite pavor y empatía en igual medida. Es uno de esos juegos infravalorados donde las decisiones perduran mucho después de que terminen los créditos.

Mi veredicto: Si te apetece disfrutar de una historia llena de tensión y con un profundo trasfondo moral, no te la pierdas Vampiro.

El precipicio fiscal de Clavin

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Por supuesto. Lo más importante para mí fue que me sentí metido en la historia durante toda la partida. La historia era genial, los combates estaban bien…

12. Los Señores de la Caída [Acción fantástica oscura, con armaduras pesadas y combates trepidantes]

Nuestra puntuación 8.2

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Tipo de juego Juego de rol de acción Plataformas PC, PlayStation, Xbox Año de estreno 2023 Creador/es Hexworks / CI Games Características únicas Juego en dos reinos, combates intensos Ideal para Aficionados al género Soulslike Lo que me gustó Diseño sólido y profundidad

La primera vez que entré en De «Los Señores de la Caída» En aquella catedral sin luz, sentí el peso del mundo. Paredes de piedra, estatuas derruidas y un una silenciosa sensación de peligro. Es un juego gótico y sombrío en el que cada batalla resulta intensa y se gana a duras penas.

As Harkyn, un guerrero condenado, recorres dos mundos entrelazados: Axiom y Umbral. Utilizarás la propia muerte para descubrir caminos ocultos y secretos. El mundo está lleno de dioses monstruosos y caballeros retorcidos que poner a prueba tanto la paciencia como la habilidad. Túcan Te pueden rodear, pero cuando consigues un golpe perfecto, vale la pena cada intento fallido.

Por qué lo elegimos Los Señores de la Caída recompensa la concentración y la determinación. Es una aventura de fantasía oscura en la que cada victoria se siente merecida.

Fuera del combate, podrás mejorar tus armas, desbloquear hechizos y probar diferentes conjuntos de armaduras para adaptarlos a tu estilo de lucha. El entorno es sombrío, pero hermoso, llena de luz de hoguera y reinos derruidos.

Mi veredicto: Si buscas un reto que sea tan gratificante como emocionante, Los Señores de la Caídacumple lo prometido.

salamandra

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Lo acabo de comprar hace un rato… Llevo jugando un par de horas y es genial. Tiene todo lo que un fan de Souls podría desear.

13. La Tierra Media: La sombra de Mordor [Crea a tu némesis, libra la guerra en el interior de Mordor]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego Juego de rol de acción Plataformas PC, PlayStation, Xbox Año de estreno 2014 Creador/es Monolith Productions / WB Games Características únicas Sistema de IA Nemesis, combate en mundo abierto Ideal para Aficionados a los enemigos dinámicos Lo que me gustó Los enemigos recuerdan cada derrota

Algunos enemigos permanecen muertos. No en La Tierra Media: La sombra de Mordor. Cada cicatriz cuenta una historia, y todas las historias terminan con una venganza. En este juego encarnas aCintura, un guardabosques vinculado a un espectro sediento de venganza, Celebrimbor, el Señor Luminoso, grabando vuestros nombres en De Sauronejércitos,un orco cada vez.

Compartís un cuerpo y un propósito, al menos al principio. Juntos desatáis el caos por todo De Mordor fortalezas y páramos en este juego épico de mundo abierto.

Dejé de contar los orcos que mataba. Entonces empezaron a recordarme. Los Sistema Némesis lo cambia todo. Los enemigos recuerdan cómo luchaste, y cada vez más fuerte y más odioso Siempre. No hay dos combates que sean iguales.

Por qué lo elegimos La Tierra Media: La sombra de Mordor convierte el combate en una historia. Cada rivalidad se convierte en tu propia leyenda.

Te colarás en los campamentos enemigos, dispararás flechas desde las sombras y te enfrentarás en fluidos y brutales combates con la espada. Algunas misiones se repiten, pero los enemigos, que van evolucionando, hacen que cada combate es impredecible.

Mi veredicto:EligeLa Tierra Media: La sombra de Mordor Si buscas intensidad y emoción en cada combate, pocos juegos lo hacen mejor.

Casa 923

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¡«Shadow of Mordor» es absolutamente increíble y no puedo creer que haya tardado tanto en jugarlo!

14. Atado por el fuego [Wielding Fire, el juego de rol que se define por su doble naturaleza]

Nuestra puntuación 7.8

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Tipo de juego Juego de rol de fantasía Plataformas PC, PlayStation, Xbox Año de estreno 2014 Creador/es Arañas / Focus Entertainment Características únicas Especial sobre la moralidad de los demonios de fuego Ideal para Amantes de los juegos de rol de mediana envergadura con una historia bien desarrollada Lo que me gustó El arco argumental del conflicto entre el héroe y el demonio

Lo sabíaAtado por las llamas Los problemas empezaron en cuanto el demonio comenzó a susurrar. Te ves envuelto en una guerra maldita en la que tu peor enemigo habita en tu interior. Como Vulcano, un mercenarioposeído por un demonio de fuego, debes elegir entre salvar a la humanidad o rendirte ante ese poder.

Mezclas de combateespadas, arcos y fuego infernal en tiempo real, lo que te permite cambiar de estilo de lucha sobre la marcha. Algo muy parecido a The Witcher 3, se nutre de dilemas morales y decisiones que cambian el mundo. Los compañeros luchan a tu lado, discuten contigo y, a veces, se vuelven en tu contra por tus decisiones.

Por qué lo elegimos Atado por las llamas convierte la tentación y las consecuencias en fuego y acero.

La fabricación de armaduras y armas añade un nuevo nivel de supervivencia, ya que… el mundo se desmorona y se convierte en cenizas. No está tan pulido como los grandes del género, pero esa crudeza le da carácter. Cada decisión tiene graves consecuencias.

Mi veredicto: Si te gustan los héroes con defectos y los dilemas morales, Atado por las llamas da en el clavo.

Fry, el indeciso

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Me he hecho con «Bound by Flame». Tiene sus defectos, pero me ha gustado.

15. Fable: Anniversary [Tu legado, renacer, el bien, el mal y regalar un pedo]

Nuestra puntuación 7.5

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Tipo de juego Juego de rol de acción Plataformas PC, Xbox Año de estreno 2014 Creador/es Lionhead Studios / Xbox Game Studios Características únicas Moralidad, humor y el encanto de los clásicos Ideal para Aficionados a la fantasía nostálgica Lo que me gustó Una historia llena de fantasía y opciones

Desempolva tu aureola… o tus cuernos. Fable: Edición Aniversario vuelve para recordarte que ser bueno es opcional, pero ser memorable es inevitable. Entra en Albion, una tierra de pueblos soleados, colinas onduladas y gente que te aplaudirá o te abucheará según cómo los trates.

De niño, persigues historias de heroísmo y acabas convirtiéndote en una leyenda forjada por cada una de tus decisiones. Cada hechizo, cada coqueteo o cada puñetazo en el bar te acerca más a santidad o villanía. Blande una espada, asa un pollo o pasa toda la noche jugando. Es tan absurdo como sincero.

Por qué lo elegimos Fable: Edición Aniversario equilibra la moralidad y las travesuras mejor que cualquier otro juego de rol posterior. Convierte las consecuencias en comedia sin perder su esencia.

Esta ediciónrealza las texturas y suaviza las escenas de combate, y conserva ese humor irreverente que define el género. Es más ligera que la mayoría de las epopeyas modernas, pero ese tono lúdico le da un gran poder de permanencia, lo que demuestra que no hace falta un realismo infinito para sentirse vivo.

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La verdad es que todo el juego me resulta muy reconfortante. Lo he jugado al menos una docena de veces en los últimos 20 años y siempre me encanta volver a él…

16. Divinity: Original Sin 2 [RPG cooperativo «Freedom»: tu grupo, tus reglas, tu caos]

Nuestra puntuación 7.4

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Tipo de juego RPG táctico Plataformas PC, PlayStation, Xbox, Switch Año de estreno 2017 Creador/es Larian Studios Características únicas Argumentos reactivos Ideal para Aficionados a los juegos cooperativos y a los RPG de estrategia Lo que me gustó Libertad y encuentros creativos

Cuando tu bola de fuego acaba achicharrando sin querer a la mitad del grupo, te das cuenta de que… Divinity: Original Sin 2 no es un juego de rol al uso. No hay límites. Puedes pelear, escabullirse, mentir o seducir sabes salir airosa de cualquier situación.

El mundo reacciona ante cada destello de genialidad o estupidez. Juegas como un Godwoken, un alma elegida en una tierra donde la magia es a la vez salvación y maldición. Cada batalla es un rompecabezas de fuego, hielo y rayos a punto de estallar.

Por qué lo elegimos Ningún otro juego de rol se le puede comparar Divinity: Original Sin 2 premia la creatividad, el caos y los errores gloriosos.

Cada conversación está a un paso de convertir a los aliados en enemigos. Al caos le gusta tener compañía, y el modo cooperativo hace que cada desastre sea el doble de divertido. Quizás salves Rivellon…o volver a envenenar a tus amigos. Su mundo de tormentas, llamas y ruina divina resplandece con colorido y crudeza.

The Edición Divinaincluyetodos los DLC, la música adicional, el material gráfico y los compañeros. Sumérgete en uno de los juegos de rol más innovadores jamás creados. Años después, el combate táctico y los diálogos con ramificaciones siguen pareciendo adelantados a su tiempo.

Mi veredicto: Si buscas estrategia envuelta en libertad, Divinity: Original Sin 2 Es un juego imprescindible.

ReparaciónPrudente5183

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¡Estoy de acuerdo! Me encanta DOS2. Me costó unas 8 horas entrar en el juego, pero en cuanto le cogí el truco al combate y a la mecánica de juego, lo disfruté muchísimo.

17. Hellblade: El sacrificio de Senua [Mitología, locura y combate inmersivo]

Nuestra puntuación 7.3

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Tipo de juego Juego de acción y aventuras con una historia Plataformas PC, PlayStation, Xbox, Switch Año de estreno 2017 Creador/es Ninja Theory Características únicas Narrativa psicológica, sonido binaural Ideal para Para quienes buscan una buena historia y un ambiente especial Lo que me gustó No se parece a nada de lo que haya jugado antes

El primer susurro me provocó pánico. Hellblade: El sacrificio de Senua te sumerge en su mente, en cada miedo, cada voz, cada destello de esperanza. En este juego encarnas aSenua, un guerrero celta que desciende hacia Helheim para salvar el alma de su amado mientras lucha contra la oscuridad de su propia mente.

Estoun juego de terror y supervivencia escalofriante combina mito y locura con algunos de los combates más intensos a los que he jugado nunca. Las peleas son rápidas, aterradoras y realistas; cada enfrentamiento parece una cuestión de vida o muerte.

Por qué lo elegimos Hellblade: El sacrificio de Senua combina una narrativa de cine independiente con combates intensos y emotivos. Es la prueba de que la precisión puede eclipsar a la grandiosidad.

The el paisaje sonoro es inquietante. Las voces te llegan desde atrás y desde los lados como fantasmas que conocen tus secretos. Es más breve y más pequeño que los vastos mundos abiertos, pero cada paso está cargado de tensión y belleza. Al igual que en las grandes epopeyas fantásticas, luchas a la vez contra monstruos y contra el sentido de las cosas.

Mi veredicto: Para los jugadores que buscan mitos, locura y sentido, Hellblade: El sacrificio de Senua deja un eco duradero.

De nada, Jack

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La narración es excelente y da que pensar, y la descripción de la psicosis es única y cautivadora…

18. GreedFall [Aventura colonial, magia, monstruos y decisiones morales]

Nuestra puntuación 7.2

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Tipo de juego Juego de rol de acción Plataformas PC, PlayStation, Xbox Año de estreno 2019 Creador/es Arañas / Focus Entertainment Características únicas Ambiente de fantasía colonial, diplomacia entre facciones Ideal para Los aficionados a los juegos de rol con una trama destacada Lo que me gustó Intrigas políticas y flexibilidad

La niebla se arremolina sobre los parajes salvajes de Viernes 13, una tierra atrapada entre ciencia y brujería. GreedFall te sumerge en un mundo de fe, lealtad y ambición colonial. Cada alianza tiene su precio, y cada bala puede desencadenar una guerra.

Juegas en el papel de un diplomático y explorador enviado para establecer la paz entre facciones enfrentadas. O para hacerse con el poder. Como The Witcher 3, tus decisiones determinan las amistades, las traiciones y quiénes sobrevivirán para llegar al final. Las batallas combinan espadas, hechizos y armas de fuego de una forma que se siente pesado, pero preciso.

Por qué lo elegimos GreedFall captura lo que hace que las historias calen hondo: decisiones difíciles, personajes auténticos y un mundo por el que vale la pena preocuparse.

No es tan grande como otros mundos abiertos, pero cada zona parece cobrar vida gracias a sus secretos y su cultura. Lo que le falta en pulido, lo compensa con corazón y profundidad.

Mi veredicto: Para una noche llena de decisiones morales y fantasía política, GreedFall merece la pena descubrirlo sin duda alguna.

KingoftheStars21

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Le dediqué unas 100 horas a intentar optimizar al máximo el juego y completar todas las misiones secundarias. Lo recomiendo, me lo pasé muy bien…

Mi veredicto general

Encontrar el juego adecuado depende de lo que más te guste de The Witcher 3. Si eres un cazador de monstruos, te gusta crear héroes o te apasionan las historias oscuras, estos son los mejores puntos de partida para algunos de los juegos como The Witcher 3hoy.

El aficionado a la historia medieval → Kingdom Come: Deliverance – Edición Real

Si te gusta el arte de la esgrima sin toques de magia, esto es para ti. Su fiel ambientación histórica, sus combates realistas y sus dilemas morales hacen que cada momento sea aún más emocionante. Y cada error resulta inolvidable.

Monster Hunter: Mundo Abierto → The Elder Scrolls V: Skyrim

Para los jugadores ávidos de mundos inmensos y misiones sin fin, Skyrim sigue siendo el referente por excelencia. Está repleto de dragones, mazmorras y una rica tradición que hace que cada desvío merezca la pena.

The Deep RPG Builder → Divinity: Original Sin 2

Si te apasiona la personalización, Divinity: Original Sin 2 te permite personalizar cada habilidad, hechizo y decisión de la historia. Su libertad en el modo cooperativo y su mundo interactivo hacen que se pueda volver a jugar una y otra vez.

El fanático de la fantasía oscura inmersiva → Elden Ring

Los aficionados que busquen profundidad moral y belleza brutal se sentirán como en casa aquí. De Elden RingLos paisajes inquietantes, las tradiciones enigmáticas y una mecánica de juego basada en el triunfo a través del sufrimiento transmiten esa misma sensación de asombro y de que cada acción tiene sus consecuencias.

Cada título es independiente, pero comparte lo que hizo que The Witcher 3 Un clásico. Un mundo que te pone a prueba, te recompensa y recuerda las decisiones que tomas.

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