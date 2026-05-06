Los 8 mejores juegos de Monster Hunter, clasificados: los mejores títulos de 2025

Encontrar lo mejor Monster Hunter No es fácil seguir el ritmo cuando la serie no deja de lanzar éxitos, pero he pasado suficientes horas afilando espadas y fallando contraataques como para saber qué entregas realmente merecen tu tiempo.

Desde las caóticas cacerías de la PSP hasta los modernos y espectaculares enfrentamientos, Monster Hunter ha evolucionado hasta convertirse en una mezcla trepidante de estrategia, rutina y pura dopamina . Los he jugado en consolas portátiles, consolas fijas y PC, superando todos los rangos, dominando todas las armas y enfrentándome a todo tipo de desastres SOS a altas horas de la noche.

Así que aquí está la lista definitiva. Tanto si acabas de empezar como si te pasas el día buscando tallas de corona como un loco, estas son las Monster Hunter juegos que vale la pena buscar (el juego de palabras es totalmente intencionado).

Nuestra selección de los mejores juegos de Monster Hunter

¿Te da curiosidad saber quéMonster Hunter ¿Qué juegos destacan realmente sobre el resto? Aquí están las mejores recomendaciones de nuestro equipo: tres pesos pesados que se encuentran entre los juegos de rol de acción más aclamados de la historia. Ideales para los principiantes, perfectos para los veteranos y con la garantía de que saciarán tus ganas de cazar monstruos.

Monster Hunter Wilds (2025) – posiblemente el mejor título de la Monster Hunter de la serie hasta la fecha, con mejores gráficos, mecánicas de combate, IA de los monstruos y una trama centrada en los personajes que sus predecesoras. Monster Hunter: World (2018) – elMonster Hunter el primer gran éxito de la serie que la llevó a la popularidad generalizada, presentando a los aficionados unas mecánicas de caza optimizadas, una mayor personalización de los personajes, una narrativa más intensa y una expansión de gran envergadura que podría considerarse un juego completamente distinto. Monster Hunter Rise (2021) – ofrece cacerías más trepidantes y llenas de acción, que se ven complementadas por una optimización superior en todas las plataformas en comparación con el resto de títulos modernos.

¿No estás de acuerdo? Solo tienes que seguir bajando y ver otras cinco Monster Hunter juegos que han hecho que la serie sea tan querida como lo es hoy en día, y cada título tiene argumentos de peso para justificar por qué debería ocupar el primer puesto.

Los 8 mejores juegos de Monster Hunter para tu próxima gran caza

Lo que verás a continuación es lo mejor de lo mejor Monster Hunter que ofrece la serie – ocho juegos increíbles clasificados en función de las opiniones de la comunidad, la calidad de la jugabilidad y mi experiencia personal con la franquicia, así como las razones por las que merecen ocupar su puesto en any top Monster Hunterlista de juegos.

1. Monster Hunter Wilds [El mejor juego de Monster Hunter en general]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PlayStation 5, Xbox Series X y Series S, GeForce Now, Microsoft Windows Año de lanzamiento 2025 Duración media de la partida 40 horas Las mejores características Gráficos de última generación, IA de los monstruos más inteligente, modo cooperativo multiplataforma sin interrupciones y mejoras en la calidad de vida

Monster Hunter Wilds, a pesar de ser el último en llegar, ha demostrado ser el mejor título de toda la serie hasta la fecha.

Sin duda, supone una mejora general de la franquicia en su conjunto en cuanto a gráficos, historia, tamaño de los mapas, modo multijugador online y funciones que mejoran la experiencia del usuario. Es uno de los mejores juegos de 2025 y tiene prácticamente aseguradas al menos unas cuantas nominaciones en los Game Awards de este año.

Este juego ocupa el primer puesto de mi lista gracias a su unos gráficos espectaculares y modernos, al nivel de Resident Evil (¡gracias al RE Engine!), una historia principal relativamente breve pero bien escrita, y un mundo abierto más interactivo en comparación con títulos anteriores.

Capcom es quizá más conocida por sus juegos de terror y juegos de lucha alucinantes, pero desde luego que lo hicieron Monster Hunter ¡Con esta sí que se hace justicia con la franquicia!

Mi veredicto: Monster Hunter Wilds parece que Capcom por fin ha dado con la fórmula perfecta. Las zonas abiertas respiran, los monstruos golpean con más fuerza y toda la caza fluye sin la antigua sensación de ir a tirones. Las armas se sienten pesadas, el desplazamiento es más fluido y el mundo reacciona ante ti en lugar de limitarse a ser el escenario. Si quieres el Monster Hunter Wilds, que ofrece la experiencia más completa, atrevida y flexible, es la que recomendaría sin dudarlo.

2. Monster Hunter: World [El mejor juego de Monster Hunter para los jugadores de hoy en día]

Nuestra puntuación 9.9

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Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One Año de lanzamiento 2018 Duración media de la partida 144 horas Las mejores características Enormes ecosistemas vivos, un manejo fluido de las armas, un modo cooperativo que realmente funciona y una curva de dificultad equilibrada que atrae a los nuevos jugadores

El primeroMonster Hunter El juego que se convirtió en un éxito rotundo entre el público internacional no es otro que Monster Hunter: World – el título que, podría decirse, llevó la franquicia a alcanzar una gran popularidad entre el gran público, y es uno de los los mejores juegos de rol de acción Para todos los amantes de la aventura.

Es la primeraMH juego destacado Varias ranuras para guardar partidas y pantallas de carga reducidas al mínimo, lo que permite una experiencia de juego más trepidante y fluida. Aquí podrás volver a encontrarte con monstruos de títulos anteriores, como Kushala Daora y Teostra, lo que supone también un gran guiño a los seguidores más veteranos de la serie.

Yo también lo considero el el mejorMH un juego ideal para principiantes. Si quieres empezar tus jornadas de caza sin tener que conformarte con una pérdida significativa de calidad en los gráficos y la jugabilidad en comparación con Comodinesor Ascenso, entonces plantéate empezar una nueva partida en Monster Hunter: World Prueba primero a ver qué te parece Monster Hunterel ciclo de juego patentado de…

Mi veredicto: Monster Hunter: World convirtió la franquicia de un juego de nicho basado en la repetición en una obsesión mundial. Los mapas parecen cobrar vida, los monstruos se comportan como auténticos depredadores y cada arma tiene un estilo increíble una vez que le coges el truco. Su ritmo lo convierte en la mejor puerta de entrada para cualquiera que se inicie hoy en día. Es un juego pulido, generoso y sigue siendo increíble incluso años después.

3. Monster Hunter Rise [El mejor juego de Monster Hunter de ritmo trepidante]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, GeForce Now, Microsoft Windows, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2021 Duración media de la partida 80 horas Las mejores características Movilidad ágil, mapas verticales muy bien diseñados, comportamiento agresivo de los monstruos, cacerías online fluidas y un sistema de creación y personalización muy completo

AunqueMonster Hunter: World coloca elMonster Hunter una franquicia de renombre mundial, Monster Hunter Rise le dio el impulso más que suficiente para mantener vivo el entusiasmo, lo que finalmente condujo a Monster Hunter Wildséxito sin precedentes. Está en nuestra lista de los los mejores juegos multijugador por algo, al fin y al cabo.

La mecánica «Wirebug» que se presenta aquí ofrecía a los jugadores una mayor movilidad y más opciones para enfrentarse a un monstruo, lo que te permite encadenar combos de ataque con mayor fluidez and terminar las cacerías más rápido que los juegos más antiguos. Este es un tema de controversia para los amantes del combate de ritmo más pausado de la vieja escuela Monster Hunter tenía. Aun así, me gustó, y lo mismo les pasaría a otros fans que prefieren este enfoque en lugar de MHlos habituales duelos de golpes.

Se considera generalmente que el el más fácilMonster Hunterjuego (al menos en lo que respecta a la mecánica de combate). Aunque sigo recomendando empezar con Monster Hunter: World si eres nuevo en la franquicia, Monster Hunter Rise es un mejor punto de partida si te parece El mundolas cacerías resultan tediosas.

Mi veredicto: Ascenso is Monster Hunter con un subidón de cafeína. El Wirebug convierte cada combate en una pelea al estilo parkour, y en cuanto le coges el truco, empiezas a volar por encima de los monstruos como si tuvieras algo mejor que hacer. Los mapas están pensados para la velocidad, los monstruos no se quedan quietos y todo el juego parece diseñado para jugadores que buscan acción inmediata. Si quieres algo más rápido y espectacular Monster Hunter que nunca se hace pesado, Ascenso es tu terreno de juego.

4. Monster Hunter World: Iceborne [La mejor expansión de Monster Hunter de todos los tiempos]

Nuestra puntuación 9.7

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Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One Año de lanzamiento 2019 Duración media de la partida 167 horas Las mejores características Monstruos de rango Maestro, picos de dificultad brutales, mecánicas de garras decisivas, un enorme bucle de juego final y densos biomas nevados

Monster Hunter World: Iceborne es la versión ampliada de Monster Hunter: World, aunque la mayoría de los seguidores de la serie lo consideran un juego totalmente independiente debido a que una gran cantidad de contenido narrativo te da acceso a, por no hablar de la Mejoras en la calidad de vida y funciones adicionales incluidas, como la incorporación de Endemic Life (básicamente MH(el sistema de mascotas) y la famosa Garra Decisiva. A pesar de que se trata de una expansión, sigo considerándola una de las los mejores juegos de aventuras por sí misma.

Ahora bien, sé que algunos fans acérrimos podrían crucificarme solo por mencionar la «palabra que empieza por C» como una de las mejores características de esta expansión. Aun así, no me molestó la incorporación de la Garra y la consideré una característica digna de elogio para el contenido de final de juego. Además, demostró que Capcom estaba, al menos, dispuesta a probar cosas nuevas con MHel combate en lugar de ir a lo seguro, lo cual, como vimos en los títulos posteriores a Iceborne, sin duda valió la pena.

Mi veredicto: Iceborne is Monster Hunter: World en modo difícil. El salto al rango Maestro te golpea de lleno desde el primer momento, y los monstruos parecen más agresivos, más rápidos y mucho más impredecibles. La garra de agarre añade una nueva dimensión a cada arma, y una vez que le coges el truco, las cacerías se vuelven adictivamente tácticas. Esta expansión convierte Mundo pasa de ser una «introducción genial» a un «compromiso serio», y la rutina de las últimas fases del juego es increíblemente satisfactoria. Si estás listo para el verdadero desafío, Iceborne lo ofrece sin complejos.

5. Monster Hunter 4 Ultimate [La mejor experiencia clásica de Monster Hunter]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS Año de lanzamiento 2014 Duración media de la partida 154 horas Las mejores características Combate vertical, sistema de monturas, amplia variedad de monstruos, misiones de alto nivel muy difíciles, equilibrio emblemático de las armas

AntesMonster Hunter 4 Ultimate, el movimiento vertical y el combate parecían algo secundario, ya que es el primer juego en incorporar combate aéreo y montura de monstruos. Este título también nos presentó dos nuevos tipos de armas – la Glaive Insecto, que destaca por sus ataques aéreos, y la «perfectamente equilibrada» Charge Blade, ambas convertidas en elementos fijos de todos los juegos posteriores.

Me encanta cómo la trama, centrada en la caravana, se integra a la perfección en el mundo de Monster Hunter. Aquí podrás meterte en la piel de un cazador itinerante que explora los distintos lugares con algunos de los PNJ más memorables de la serie en tu grupo y, por supuesto, luchar contra monstruos a medida que avanzas.

A pesar de ser un título antiguo, Monster Hunter 4 Ultimate ofrece una gran solidez Monster Hunter una experiencia que te permite hacerte una idea de hacia dónde se dirige la serie en cuanto al combate, sin dejar de lado los elementos clásicos MH… un ritmo de combate lento, pero reflexivo, en su mayor parte.

Mi veredicto: Monster Hunter 4 Ultimate es el momento en que la fórmula de la vieja escuela alcanzó su apogeo. Los mapas verticales lo cambiaron todo, permitiéndote trepar, lanzarte al vacío y montarte en monstruos como un loco. El elenco de personajes es impresionante, las misiones se complican rápidamente y las armas se manejan con precisión sin perder ese toque clásico MH crunch. Es más duro, más directo y más técnico que las versiones actuales, y precisamente por eso los fans siguen siendo sus incondicionales. Si lo que buscas es el auténtico, el de antes…Mundo Monster Hunteridentidad,4U es el rival a batir.

6. Monster Hunter Rise: Sunbreak [La mejor expansión de Monster Hunter para jugadores expertos]

Nuestra puntuación 9.4

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Plataformas Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, GeForce Now, Microsoft Windows, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2022 Duración media de la partida 102 horas Las mejores características Cacerías exigentes de rango Maestro, cambios de habilidades, rediseños agresivos de los monstruos, una mecánica de los «wirebugs» mejorada y una enorme cantidad de contenido de endgame

Al igual queIceborne, Monster Hunter Rise: Sunbreak se creó como una expansión del lanzamiento inicial y resultó ser un digno sucesor del famoso DLC de expansión que le precedió. Este incluye un contenido narrativo equivalente al de un juego completo, montones de jefes nuevos y que regresan, así como el Sistema «Skill Switch» de intercambio instantáneo de habilidades, que acaba de hacer Ascensohace que el trepidante combate sea aún más fluido y propicio para los combos.

The Sunbreak la ampliación también supuso Ascensouno de loslos mejores juegos para un solo jugador en la serie (si no es que the (lo mejor), como puedes supera las misiones con mayor facilidad cuando juega en solitario gracias al combate optimizado, al sistema de compañeros mejorado y a las misiones de los seguidores. Aquí, el modo cooperativo, incluso en el exigente contenido del rango Maestro, es realmente opcional, al menos en mayor medida que en cualquier otro título de la serie.

Mi veredicto: SunbreaktomaDe Rise (una fórmula que ya de por sí es trepidante) y la lleva al máximo nivel de dificultad. El rango Maestro es más duro, los monstruos no te dan tregua y el sistema de cambio de habilidades convierte cada arma en una caja de herramientas llena de combos alocados. Sunbreak recompensa a los jugadores a los que les encanta llevar al límite sus estrategias y su sincronización, y su dinámica de juego en las últimas fases es toda una experiencia. Si Ascensote he enganchado,Sunbreak te mantendrá enganchado durante meses.

7. Monster Hunter Freedom Unite [La mejor rutina de caza de monstruos al estilo clásico]

Nuestra puntuación 9.3

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Plataformas PlayStation Portable, Android, PlayStation Vita, iOS Año de lanzamiento 2008 Duración media de la partida 197 horas Las mejores características Un montón de misiones, una curva de dificultad clásica, cacerías emblemáticas de la era PSP, un profundo dominio de las armas y monstruos brutales en las últimas fases del juego

Si quieres saber cómo eran las cacerías en los títulos anteriores, entonces Monster Hunter Freedom UnitEsto servirá como un buen recordatorio, y uno BRUTAL, por cierto. Esta fue mi primera MH juego, y tengo que decir que sin duda es uno de los más difíciles Monster Hunterjuegos a los que hay que superar, no solo por la enorme cantidad de contenido y las misiones más difíciles que ofrece, sino, hay que reconocerlo, por la falta de funciones que mejoran la experiencia del usuario y de optimizaciones en el combate.

Dejando de lado los controles torpes y las zonas de impacto poco precisas, sigue siendo uno de los juegos más emblemáticos de la serie que ha cacerías muy divertidas, pero a la vez exigentes, por no hablar de eso se puede jugar en dispositivos móviles hoy en día. Es sin duda un juego imprescindible para los recién llegados que ya se han pasado la mayoría de los títulos modernos y están buscando su próximo MH tanto a los nuevos seguidores como a los fans de toda la vida, que buscarán ese toque nostálgico y, tal vez, un recordatorio de lo lejos que ha llegado la serie.

Mi veredicto: Libertad, unámonos es puro, sin filtrar Monster Hunter – ese tipo de juego de rutina que forjó la reputación de esta serie mucho antes de que llegara la era de la calidad de vida. Las misiones parecen interminables, los monstruos golpean con la fuerza de un camión y cada mejora se siente merecida porque has luchado con uñas y dientes por ella. Es más lento, más duro y absolutamente implacable. Si quieres vivir la serie en su versión más cruda y exigente, Libertad, unámonos te da un buen puñetazo de nostalgia.

8. Monster Hunter Generations Ultimate [El mejor juego de Monster Hunter para los maestros de las armas]

Nuestra puntuación 9.2

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Plataformas Nintendo Switch, Nintendo 3DS Año de lanzamiento 2017 Duración media de la partida 170 horas Las mejores características Hunter: estilos y habilidades, una enorme variedad de monstruos, cacerías de Deviants, gran variedad de configuraciones y máxima flexibilidad en las fases finales del juego

Si te gusta jugar a videojuegos con una variedad casi abrumadora de monstruos a los que cazar, la increíblemente variada selección de Monster Hunter Generations Ultimate seguro que te dejará boquiabierto. Con 129 monstruos únicos para cazar ycuatro pueblos de juegos anteriores puedes jugar, es el que más rinde homenaje a los títulos anteriores en comparación con otros juegos de la serie.

Además de cazar monstruos de diversas especies y tamaños, esta versión ampliada del juego original Monster Hunter G además, te permite descubrir por primera vez los estilos «Brave» y «Alchemy», así como la transfiguración de equipo a través del sistema «Armor Fusion».

MHG and Día de las Madres, los Padres y los AbuelosLa incorporación de Hunter Arts también supuso un cambio radical, ya que ofreció a los cazadores más formas de afrontar las cacerías mediante llamativos movimientos especiales y combos más agresivos. Esta característica era exclusiva de ambos juegos, lo que los convierte en dos de los mejores MH juegos a los que volverás una vez que hayas completado los títulos más recientes.

Mi veredicto: Generations Ultimate es el paraíso para los jugadores a los que les encanta sacar hasta la última gota de tecnología de sus armas. El sistema de estilos y habilidades te permite reinventar por completo tu repertorio de movimientos. La lista de monstruos es impresionante, los combates contra los Deviant son muy intensos y la variedad de configuraciones se dispara rápidamente. Si te encanta trastear, dominar y optimizar, GU es todo un festín.

Mi veredicto general sobre el mejor juego de Monster Hunter

Monster Hunter te impacta de forma diferente, dependiendo de lo que busques: un desafío puro, una movilidad precisa, la rutina de la vieja escuela o grandes enfrentamientos cinematográficos. Aquí te indico por dónde empezar, según el tipo de cazador que seas:

Para las cazadoras modernas → Monster Hunter Wilds . Zonas abiertas, enemigos más inteligentes, clima dinámico. La serie a pleno rendimiento. Si lo que buscas es el juego más pulido de «última generación» Monster Hunter Si te apetece, empieza por aquí.

→ . Zonas abiertas, enemigos más inteligentes, clima dinámico. La serie a pleno rendimiento. Si lo que buscas es el juego más pulido de «última generación» Monster Hunter Si te apetece, empieza por aquí. Para los cazadores novatos → Monster Hunter: World . Una incorporación fluida, ecosistemas enormes y una dinámica de juego que te atrapa al instante. Mundo sigue siendo la mejor forma de iniciarse para los cazadores noveles que buscan grandes presas sin complicaciones.

→ . Una incorporación fluida, ecosistemas enormes y una dinámica de juego que te atrapa al instante. Mundo sigue siendo la mejor forma de iniciarse para los cazadores noveles que buscan grandes presas sin complicaciones. Para los apasionados de la movilidad → Monster Hunter Rise . Los Wirebugs le dan un giro radical a la pesca. Rápidos, verticales, elegantes – Ascenso Es para jugadores que buscan acción inmediata y sin pausas entre combates.

→ . Los Wirebugs le dan un giro radical a la pesca. Rápidos, verticales, elegantes – Ascenso Es para jugadores que buscan acción inmediata y sin pausas entre combates. Para los amantes de los retos → Monster Hunter World: Iceborne. El rango Maestro es muy exigente, los monstruos siguen siendo agresivos y la rutina del final de partida se alarga mucho. Iceborne is El mundo Brutal Evolution: ideal para los cazadores que quieren sudar.

No importa qué tipo de cazador seas (moderno, ágil, estratégico o obstinadamente nostálgico), esta selección te ofrece el punto de partida perfecto. La Monster Hunter La serie es enorme, pero estas cuatro entregas son la mejor opción para tu próxima gran aventura.

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