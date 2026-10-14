Los 10 mejores juegos de dinosaurios para los amantes del mundo prehistórico en 2025

Los mejores juegos de dinosaurios son realmente algo especial. Es cierto que este género suele estar poco explorado y subestimado, pero cuando los desarrolladores dan en el clavo, el resultado es sencillamente magnífico.

Hay algo en estas criaturas que las hace perfectas para los videojuegos. Los dinosaurios son enormes, misteriosos, aterradores e infinitamente fascinantes. Si a eso le sumas las posibilidades del mundo de los videojuegos, tienes la receta perfecta para algunas de las experiencias más emocionantes que puedas imaginar.

Tanto si eres joven como mayor, si quieres sobrevivir en un mundo letal con amigos, construir tu propio parque de dinosaurios en solitario o pisotearlo todo como un T. rex en un mundo inspirado en LEGO, hay un juego para ti. Por supuesto, encontrar por tu cuenta el mejor título entre toda esta abundancia de videojuegos puede resultar todo un reto. Pero no te preocupes, porque yo me encargo de todo.

He dedicado mi tiempo a explorar estos mundos, todo para poder ofrecerte lo mejor de lo mejor. Sigue leyendo y te prometo que encontrarás exactamente lo que buscas en un abrir y cerrar de ojos.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos de dinosaurios

Cuando se habla de juegos de dinosaurios, a la mayoría de la gente lo primero que le viene a la mente son los juegos de construcción de mundos de dinosaurios. Y aunque algunos de estos títulos merecen sin duda un puesto en la lista, hay mucha más variedad de lo que algunos podrían pensar. Por ejemplo, estos son los mejores títulos de nuestra lista:

Jurassic World Evolution 2 (2021): Construye y cuida tu parque de dinosaurios definitivo en el siempre fascinante universo de Jurassic World. ARK: Survival Evolved (2017): Lucha por tu supervivencia en un mundo simulado lleno de dinosaurios, bestias míticas y peligro puro. Carnívoros: Caza de dinosaurios (2021): Acecha, caza y sobrevive mientras te las apañas para ser a la vez cazador y presa en un mundo repleto de dinosaurios realistas. Reino Prehistórico (2022): Disfruta de una libertad creativa total en este juego de construcción de parques de dinosaurios donde el único límite es tu imaginación. The Isle (2015): Vive, caza y sobrevive como un dinosaurio en un mundo prehistórico que te obligará a esforzarte solo para seguir con vida.

Ten en cuenta que esto no es más que un pequeño adelanto de la lista completa que he preparado para ti. Tengo 10 títulos en total y muchos más detalles que quiero compartir contigo. Sigue leyendo, porque es muy probable que tu juego de dinosaurios perfecto esté a la vuelta de la esquina.

Los 10 mejores juegos de dinosaurios: explora el mundo de los dinosaurios

Probablemente podría hablar de estos juegos y de lo que los hace tan increíbles sin llegar a entrar en detalles durante mucho tiempo. Pero no es por eso por lo que estamos aquí, ¿verdad? Así que, sin más preámbulos, ¡vamos a sumergirnos en la lista completa y a descubrir de qué van estos juegos!

1. Jurassic World Evolution 2

Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2021 Desarrollador Frontier Developments

¿Alguna vez has visto las películas de «Jurassic World» y te has preguntado cómo sería gestionar tu propio parque de dinosaurios? Pues échale un vistazo a «Jurassic World Evolution 2», porque tiene todo lo que podrías desear de un juego de construcción de parques de dinosaurios.

Es sencillamente increíble. Los dinosaurios parecen vivos, con más de 75 especies que deambulan, cazan e incluso cazan en manada. Y con el nuevo modo «Teoría del Caos», ahora puedes reescribir la historia, corrigiendo (o cometiendo) los mismos errores que en las películas.

Con unas 6 horas de duración, la campaña es un poco corta, y a veces la IA puede resultar un poco torpe, pero la pura alegría de dirigir tu propio zoológico prehistórico lo compensa y multiplica por diez toda la experiencia. El juego cuenta con un 89 % de reseñas positivas en Steam, lo que es una clara señal de que, si te encantan los dinosaurios y los juegos de estrategia épicos, este es imprescindible.

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2. ARK: Survival Evolved

Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch, móvil Año de lanzamiento 2017 Desarrollador Studio Wildcard

Si lo que buscas es un juego de supervivencia caótico, no hay nada mejor que ARK: Survival Evolved. Te despiertas abandonado y desorientado en una isla enorme llena de dinosaurios. Es brutal, pero eso es precisamente lo que lo hace tan adictivo.

Domar dinosaurios es lo que realmente engancha. El juego cuenta con más de 100 criaturas que domar, cada una con habilidades únicas. El mundo es enorme, el sistema de creación es muy completo y el modo multijugador es una auténtica locura.

Dicho esto, ARK no es para los débiles de corazón. Puede tener errores, es sin duda un juego de repetición y las mecánicas de supervivencia suelen ser muy exigentes. Sin embargo, con un 84 % de reseñas positivas de más de 540 000 jugadores de Steam, está claro que siempre hay algo por lo que volver.

Y como alguien que ha dedicado más de cien horas al juego, estoy totalmente de acuerdo. ¡Échale un vistazo!

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3. Carnívoros: Caza de dinosaurios

Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de lanzamiento 2021 Desarrolladores Digital Dreams Entertainment, Tatem Games

Carnívoros: Caza de dinosaurios es un juego que sabe exactamente lo que es: un simulador de caza de dinosaurios puro y sin florituras. Sin acción exagerada, sin creación de objetos, solo tú, tu rifle y un mundo prehistórico en el que no siempre eres el depredador alfa.

Puede parecer un título cualquiera, pero no te dejes engañar: este increíble juego de disparos en primera persona gira en torno al rastreo, la caza y la supervivencia. Los dinosaurios se comportan realmente como animales salvajes. Reaccionan al sonido, al movimiento e incluso a la dirección del viento. No basta con correr a lo loco disparando a diestro y siniestro: el sigilo es la clave.

Acechar a un triceratops a través de una densa selva te acelerará el corazón sin duda, y la sensación es absolutamente increíble.

Por supuesto, el juego no es perfecto. Hay un montón de aspectos en los que podría mejorar, como los gráficos, la IA y la variedad. Sin embargo, si lo que te atrae es la emoción de la caza de dinosaurios, este juego te ofrece unas buenas 10-15 horas de diversión. Dale una oportunidad: puede que te sorprenda.

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4. El reino prehistórico

Plataformas PC Año de lanzamiento 2022 Desarrollador Blue Meridian

Para los amantes de los dinosaurios a los que les gustan los juegos de construcción de parques, pero que consideran que los títulos de Jurassic World Evolution no ofrecen suficiente libertad, os presento Reino Prehistórico.

Los dinosaurios y otras criaturas prehistóricas de este extraordinario juego indie son absolutamente impresionantes. El nivel de detalle de sus plumas y escamas es de otro nivel. Sin embargo, lo que realmente distingue a este juego es el control que te ofrece. Puedes personalizarlo todo, desde el trazado de los caminos hasta la ubicación de la roca más pequeña. Es, en esencia, un juego de construcción de parques para perfeccionistas.

Dicho esto, todavía se encuentra en acceso anticipado, por lo que el contenido es un poco escaso y algunas mecánicas parecen inacabadas. No obstante, cuenta con una valoración positiva del 86 % en Steam, lo que es un buen indicio de hacia dónde se dirige.

Si te parece divertido un juego de construcción de parques de dinosaurios tipo sandbox, merece totalmente la pena echarle un vistazo. Solo ten en cuenta que todavía es un proyecto en desarrollo.

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5. The Isle

Plataformas PC Año de lanzamiento 2015 Desarrolladores Afterthought LLC, el equipo de desarrollo de The Isle

Otra joya en acceso anticipado de esta lista, The Isle, es un juego de supervivencia y simulación de dinosaurios único en todos los sentidos. Realmente no hay nada que se le parezca.

El mundo es vasto, envolvente y parece cobrar vida, y la presencia de otros jugadores crea una auténtica sensación de peligro y emoción. Empiezas como un pequeño dinosaurio en la Tierra prehistórica y tienes que hacer todo lo necesario para sobrevivir.

Dependiendo de la especie que elijas, hay muchas formas diferentes de intentar alcanzar este objetivo, lo que hace que cada partida sea diferente.

Aunque el juego aún está en desarrollo, ya cuenta con una valoración positiva del 81 % en más de 80 000 reseñas en Steam. La atención al detalle y las brutales mecánicas de supervivencia te hacen sentir como si realmente formaras parte de la cadena alimentaria prehistórica. Es un juego duro, sin duda, pero si es lo tuyo, no te lo puedes perder.

6. Primal Carnage: Extinction

Plataformas PC, PS4 Año de lanzamiento 2015 Desarrolladores Circle 5 Studios, Pub Games, Panic Button

Primal Carnage: Extinction es una versión muy singular e interesante de los modernos shooters multijugador de ritmo trepidante. Aquí, en lugar de equipos habituales formados por soldados u operadores, los humanos se enfrentan a dinosaurios.

Sinceramente, la emoción de dar caza a los supervivientes como un tiranosaurio rex o un raptor no tiene parangón. Controlar a los dinosaurios es terriblemente divertido. Cada uno tiene su propio estilo de juego, desde la agilidad del raptor hasta la fuerza bruta del espinosaurio.

Por otro lado, jugar como humano no se reduce solo a disparar: se trata de trabajo en equipo y estrategia. Tendréis que cubriros las espaldas unos a otros mientras intentáis escapar o acabar con la amenaza de los dinosaurios.

Puede que la comunidad de jugadores sea un poco reducida, por lo que encontrar una partida puede llevar algo de tiempo, pero el juego cuenta con un 84 % de reseñas positivas en Steam y ofrece mapas increíbles y una atmósfera perfecta. Si te gustan las caóticas batallas de dinosaurios, es una pasada. Sin duda, merece la pena probarlo.

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7. Lego Jurassic World

Plataformas PC, PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, Switch, 3DS, Wii U, móvil Año de lanzamiento 2015 Desarrollador TT Fusion

Si lo que buscas es diversión pura con temática de dinosaurios, no hay mejor título que Lego Jurassic World. Está lleno de caos, humor y algunos rompecabezas no demasiado complicados, así que, independientemente de tu edad, es una auténtica pasada y resulta especialmente divertido jugarlo en modo cooperativo.

El juego te permite vivir la trilogía completa de «Parque Jurásico», además de la película «Jurassic World», reimaginadas con el emblemático encanto de LEGO. Lo mejor es que puedes jugar como los dinosaurios, no solo como los humanos. Puedes destrozar cosas como un T. rex o burlar los sistemas de seguridad del parque como un astuto velociraptor.

El juego es muy apreciado por los jugadores, con un 91 % de reseñas positivas en Steam. Puede que no sea el título más serio ni el que más acción ofrezca del mercado, pero eso no es algo que debas esperar de un juego de LEGO de todos modos. Si buscas una aventura de dinosaurios divertida, desenfadada y con mucho encanto, «LEGO Jurassic World» es justo lo que necesitas.

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8. Turok

Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Nintendo 64 Año de lanzamiento 1997 Desarrollador Iguana Entertainment

El clásico de 1997, Turok, es una de esas joyas únicas que combina dinosaurios con acción trepidante. Asumes el papel de un guerrero que viaja en el tiempo en un mundo lleno de dinosaurios, criaturas mutantes y, por supuesto, montones de armas. ¿Qué podría ser más emocionante que eso?

El juego combina disparos en primera persona con exploración en una selva prehistórica llena de sorpresas, y es maravillosamente impredecible. La dinámica entre sentirte cazador o presa puede cambiar en cuestión de segundos, y eso es precisamente lo que lo hace tan divertido.

A pesar de los gráficos anticuados y unos controles un poco rígidos, el juego sigue aguantando muy bien hoy en día, y la valoración positiva del 94 % en Steam está ahí para confirmarlo. Con una duración de entre 8 y 10 horas, no es el título más largo, pero la acción implacable y los brutales encuentros con dinosaurios lo compensan con creces. Si lo que buscas es locura de dinosaurios en estado puro y sin filtros, Turok te la ofrece.

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9. Super Mario World 2: La isla de Yoshi

Plataformas Super NES, Game Boy Advance Año de lanzamiento 1995 Desarrollador Nintendo

Otro gran título para jugadores de todas las edades: Super Mario World 2: La isla de Yoshi. No solo es uno de los mejores juegos de dinosaurios, sino también uno de los mejores juegos de plataformas jamás creados, y precisamente por eso merece la pena dedicarle tiempo.

Juegas como Yoshi, el fiel amigo dinosaurio de Mario, en una misión para reunir a el pequeño Mario con su hermano secuestrado, el pequeño Luigi. Cada nivel está repleto de ingeniosos rompecabezas, emocionantes secuencias de plataformas y secretos ocultos, lo que te ofrece mucho que hacer.

El estilo artístico dibujado a mano del juego sigue siendo impresionante, y la banda sonora es una auténtica obra maestra. La puntuación de 91/100 en Metacritic es prueba de que, durante las 10-12 horas que se tarda en completar Yoshi’s Island, te lo pasarás en grande todo el tiempo.

En un principio, el juego solo estaba disponible para las consolas Super NES y Game Boy Advance, lo que limitaba bastante el acceso. Afortunadamente, hoy en día también forma parte de la suscripción a Nintendo Switch Online, a la que puedes acceder a través de una consola Switch. Así que, si tienes esa oportunidad, no dudes en darle una oportunidad (con un huevo) [Le apuñala].

10. King Kong de Peter Jackson: El juego oficial de la película

Plataformas PC, PS2, PSP, Xbox, Xbox 360, Nintendo DS, Game Boy Advance, GameCube Año de lanzamiento 2005 Desarrollador Ubisoft

«King Kong de Peter Jackson: El juego oficial de la película» es otra joya oculta que mucha gente pasa por alto. Sin embargo, merece sin duda tu atención.

El juego se desarrolla de dos formas: como Jack Driscoll, un humano que lucha por sobrevivir frente a raptores, venatosaurios y aterradores T. rex, y como King Kong, arrasando con todo lo que se interpone en tu camino. La atmósfera es intensa, sin ningún HUD que rompa la inmersión, lo que hace que cada encuentro resulte cinematográfico.

El combate en primera persona es crudo y desesperado, y a menudo hay que recurrir a lanzas y armas de fuego con munición limitada. Sin embargo, cuando juegas como Kong, se convierte en una auténtica demostración de poder: trepar, luchar e incluso enfrentarte a varios dinosaurios a la vez.

Con una duración de entre 6 y 8 horas, el juego no es de los más largos, pero la experiencia merece absolutamente la pena. El principal inconveniente es que nunca tuvo un relanzamiento digital en condiciones, por lo que encontrar la forma de jugarlo puede resultar un poco complicado. No obstante, es un juego legendario y, si tienes la oportunidad, no debes dejar de probarlo.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el videojuego en el que te conviertes en un dinosaurio?

Si quieres dar pisotones como un dinosaurio, échales un vistazo a The Isle, Primal Carnage: Extinction o Lego Jurassic World. Cada uno de ellos te permite sacar tu lado más dinosaurio de formas diferentes, desde juegos de supervivencia hasta batallas caóticas.

¿Cuáles son los juegos de dinosaurios más populares para niños?

Lego Jurassic World y Super Mario World 2: La isla de Yoshi son aventuras de dinosaurios aptas para niños, repletas de diversión, acertijos y personajes memorables. ¡Opciones perfectas para los jugadores más jóvenes!

¿Existe Jurassic World como juego para móvil?

Sí, los aficionados a los dinosaurios que juegan en el móvil pueden sumergirse en Lego Jurassic World, Jurassic World Alive y Jurassic World: El juego. Cada uno ofrece un enfoque único de la franquicia, desde la gestión de un parque hasta encuentros con dinosaurios basados en realidad aumentada.