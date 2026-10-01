18 juegos similares a Raft: los mejores títulos de supervivencia y creación de 2025

Si te encantóRaft, probablemente te hayas preguntado a qué jugar ahora. La búsqueda de juegos comoRaft se basa en encontrar esa misma combinación de supervivencia, creación y descubrimiento que te mantiene enganchado durante horas. Quieres sentir la tensión de reunir recursos antes de que caiga la noche, el reto de construir algo de la nada y la emoción de explorar entornos peligrosos con tus amigos.

Esta reseña está pensada para ayudarte. Hemos recopilado 18 juegos de supervivencia que transmiten la misma sensación Raft ofrecen todo ello añadiendo su propio toque personal. Algunos te sumergen en vastos océanos o en inhóspitas tierras salvajes, otros ponen a prueba tu capacidad de trabajo en equipo frente a enemigos implacables, pero todos prometen ese mismo ciclo adictivo de recolectar, fabricar y sobrevivir.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a Raft

Algunos juegos de supervivencia se acercan aa juegoDe Raftmix de la destreza, la tensión y el trabajo en equipo. De entre todas las opciones, estas cinco destacan por encima del resto por lo bien que logran transmitir esa misma sensación.

Atrapado en las profundidades (2015) – Te encuentras abandonado en una pequeña isla tras un accidente aéreo, sin apenas nada. Construir balsas, lanzas y refugios mientras te defiendes de los tiburones y las tormentas hace que la supervivencia se sienta inmediata y personal, igual que en Raft. Bajo el agua (2014) – Este juego lleva el tema del océano un paso más allá al sumergirte en aguas desconocidas. Explorar las profundidades marinas, gestionar el oxígeno y construir bases submarinas añade un toque de misterio y peligro que te empuja a adentrarte cada vez más en lo desconocido. El infierno verde (2018) – Ambientada en la selva amazónica, El infierno verdese centra en el realismo. Llevar la cuenta de las calorías, curar heridas e incluso luchar contra las alucinaciones convierte la supervivencia en un desafío psicológico, perfecto si buscas algo más duro que Raft. Astroneer (2019) – En lugar del mar, Astroneer te transporta a planetas llenos de color. Excavar en suelos alienígenas, remodelar el terreno y conectar recursos mediante cables de oxígeno te da libertad para experimentar, lo que resulta atractivo para los jugadores a los que les gusta De Rafttienen creatividad, pero buscan un entorno nuevo. Valheim (2023) – Con su mundo inspirado en los vikingos, Valheim destaca en el modo cooperativo. Recoger recursos, construir bases y derrotar a jefes gigantes resulta muy gratificante, sobre todo con amigos. Ofrece esa misma dinámica de progreso y peligro que hace que Raft Es tan adictivo.

Estos cinco son los mejores puntos de partida si estás buscando tu próxima aventura de supervivencia. Pero aún hay mucho más por delante, así que sigue leyendo para Descubre los 18 juegos que vale la pena probar.

18 juegos parecidos a Raft: ábrete camino hacia la supervivencia

1. Atrapado en las profundidades [El mejor juego de supervivencia en el océano con tiburones y creación de objetos]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, macOS, Microsoft Windows, Linux Creador/es Beam Team Games, Beam Team Publishing Duración media de la partida Entre 25 y 60 horas, dependiendo del estilo de supervivencia

Tras un accidente aéreo que te deja abandonado en medio de la Océano Pacífico, Atrapado en las profundidades te sumerge en una misión de lucha por la supervivencia y por tu vida, en la que cada decisión determina tu destino. El mundo es generado proceduralmente, lo que significa que no hay dos islas ni dos mares iguales, y cada recorrido exige nuevas estrategias en este el mejor juego de supervivencia.

Explorarás pecios, fabricarás herramientas y, poco a poco, irás construyendo refugios, balsas e incluso creaciones más complejas, como un girocóptero. La supervivencia va más allá de la construcción. Tendrás que gestionar salud, hambre, sed y exposición a las inclemencias del tiempo, lo que complica incluso las tareas cotidianas más sencillas.

Un día se puede dedicar a pescar para comer, mientras que otro podría verte curando heridas, cultivando patatas o enfrentándose a las tormentas en el mar. El ambiente combina una belleza serena con un riesgo constante: las puestas de sol y las aguas cristalinas dan paso rápidamente a un tiempo tormentoso y a encuentros cercanos con tiburones o ballenas.

Supervivencia en un mundo abiertoa lo largo de unarchipiélago oceánico generado proceduralmentehace queAtrapado en las profundidades un juego ideal para los jugadores a los que les encanta el ciclo de recolección, fabricación y supervivencia de Raft.

Mi veredicto: Te mantiene en vilo a la vez que premia la creatividad y la perseverancia, haciendo que cada hora se sienta como una batalla que realmente has luchado por ganar.

2. Bajo el agua [El mejor juego de supervivencia de alta tensión en un océano alienígena]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas Android, iOS, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, GeForce Now, Microsoft Windows, macOS Creador/es Unknown Worlds Entertainment Duración media de la partida Entre 30 y 70 horas, dependiendo de la profundidad de la exploración

Bajo el aguacomienza con unaterrizaje forzoso en un planeta oceánico extraterrestre, y sobrevivir significa adentrarse directamente en las profundidades. El mundo se extiende desde arrecifes de coral poco profundos to fosas volcánicas, ríos bioluminiscentes, ysistemas de cuevas interminables, cada uno de los cuales esconde belleza y peligro.

La exploración está ligada a la gestión oxígeno, recopilandorecursos, y poco a poco vamos adquiriendo el equipo necesario para llegar más abajo. Bases en el fondo marino sirven de refugio seguro, mientras que submarinos and trajes de buceo abrir el camino hacia zonas inexploradas.

Cada capa del océano parece estar llena de vida. Peces tranquilos nadar en grupos mientras los depredadores acechan entre las sombras, lo que te obliga a decidir cuándo luchar y cuándo huir. Recolección de recursos se aplica directamente a la artesanía; una inmersión puede proporcionar comida y agua, mientras que otra puede aportar minerales raros para fabricar equipo avanzado.

A medida que se avanza, el La historia se desarrolla entre escombros y misteriosas estructuras alienígenas, dando pistas sobre lo que ocurrió en este extraño planeta. Las imágenes se basan en gran medida en colores vivos and bioluminiscencia resplandeciente, lo que hace que la exploración resulte tan impresionante como inquietante.

Mi veredicto:Bajo el aguaes la opción perfecta para Raft los aficionados que buscan el mismo equilibrio entre recolectar, fabricar objetos y sobrevivir, pero en un entorno que parece de otro mundo.

3. El infierno verde [El mejor juego de supervivencia en la selva con un nivel de dificultad realista]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, Microsoft Windows, GeForce Now Creador/es El tarro de lo espeluznante Duración media de la partida Entre 25 y 80 horas, dependiendo del estilo de juego

El infierno verde te sumerge de lleno en el Selva amazónica, un entorno que resulta tan peligroso como lleno de vida. El juego no se limita a la simple creación de objetos, sino que se trata de sobrevivir a las condiciones más duras que la naturaleza puede depararte.

Cada acción tiene sus consecuencias: comer una seta inadecuada puede envenenarte, las heridas sin tratar pueden infectarse y el agotamiento puede hacer que pierdas la concentración. La propia selva se convierte en un adversario, con un clima impredecible, una fauna hostil y tu propia mente en tu contra.

Los jugadores pasan el tiempo buscar comida, construir refugios y fabricar herramientas de madera, piedra y enredaderas. La caza de animales proporciona la nutrición que tanto se necesita, pero mantenerse con vida también implica controlar la hidratación, los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Además, hay un aspecto psicológico: el aislamiento prolongado o el estrés constante provocan alucinaciones, lo que convierte la supervivencia en un reto tanto físico como mental.

Visualmente, el juego apuesta por un realismo crudo: la densa vegetación, los ríos embarrados y las noches inquietantes crean una atmósfera opresiva, pero auténtica. A Simulador de supervivencia en la selva tropical de alto nivel with mecanismos realistas relacionados con la salud, la nutrición y la psicología, El infierno verde atrae a los jugadores que buscan una prueba de resistencia que resulte brutalmente realista.

Mi veredicto:Recompensa la paciencia y una planificación minuciosa, ofreciendo una experiencia que no se centra tanto en la relajación como en superar tus límites frente a uno de los entornos más hostiles del planeta.

4. Astroneer [Supervivencia espacial extrema con un toque relajado de exploración]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Xbox Cloud Gaming, GeForce Now Creador/es System Era Softworks Duración media de la partida Entre 30 y 100 horas, dependiendo de si te centras más en la exploración o en la construcción

Astroneer te saca del contexto de la supervivencia en los océanos y las selvas y, en su lugar, te sitúa en un colorido planetas extraños repartidos por un vasto sistema solar. El objetivo no es solo sobrevivir, sino prosperar a través de exploración, gestión de recursos y construcción de bases.

Con el exclusivo Herramienta de terreno, los jugadores pueden remodelar el propio terreno, excavando túneles, esculpiendo superficies o abriendo caminos para descubrir recursos ocultos. Esta mecánica es lo que lo distingue, convirtiendo el entorno tanto en un lienzo como en un desafío con el que puedes interactuar el mejor monitor para videojuegos.

El progreso se consigue construyendo bases modulares y montando sistemas de automatización, y conectar redes de energía para que todo siga funcionando. Podrás construir vehículos para recorrer planetas gigantes, instalar extractores para automatizar la minería o crear sistemas ferroviarios que conecten toda tu red.

A pesar de su estilo artístico vibrante y su aspecto desenfadado, el juego esconde una gran profundidad: los biomas difieren enormemente entre sí, y adentrarse bajo tierra en vastos sistemas de cuevas conlleva sus propios riesgos y recompensas. A juego de exploración espacial de estilo «sandbox» y lleno de colorido with mecánica de deformación del terrenoen esencia,Astroneer es perfecto para los jugadores a los que les gustaron la creación de objetos y el trabajo en equipo de Raft, pero que buscan una experiencia más creativa y desenfadada.

Mi veredicto:Su combinación de libertad, cooperación y experimentación lo convierte en uno de los títulos de supervivencia más accesibles.

5. Valheim [Juego de supervivencia de temática nórdica con combates contra jefes y modo cooperativo]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas macOS, Linux, Microsoft Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, GeForce Now Creador/es Iron Gate AB, publicado por Coffee Stain Publishing Duración media de la partida Entre 40 y 150 horas, dependiendo del avance en el juego y del modo cooperativo

Valheim lleva la supervivencia al ámbito de Mitología nórdica, en el que los jugadores se adentran en un mundo generado proceduralmente conocido como el Décimo Mundo, algo así como el los mejores juegos de simulación. Diseñado para jugar en solitario o en grupos de hasta diez personas, el juego combina artesanía, combate y exploración con una atmósfera de proporciones épicas. Reúnes recursos para construir refugios, forjar armas y preparar comida, pero sobrevivir también implica adentrarse en lo desconocido para enfrentarte a criaturas hostiles y jefes finales gigantescos.

El sistema de construcción te permite construir desde modestas cabañas hasta extensos salones vikingos, con mecánicas como integridad estructural y ventilación lo que aporta profundidad al juego. El combate se basa en la resistencia, lo que fomenta la sincronización y la preparación en lugar de apretar botones sin control. El mundo en sí mismo parece cobrar vida: bosques brumosos, montañas heladas y mares tempestuosos ofrecen recursos, enemigos y desafíos únicos.

El modo cooperativo mejora la experiencia, ya que el trabajo en equipo suele ser la clave para superar tanto las amenazas del entorno como a los jefes finales que se encuentran a lo largo del juego. A Juego de supervivencia tipo sandbox ambientado en la época vikinga with mundos generados proceduralmente, juego cooperativo y combates contra jefes finales inolvidables, Valheim atrae a los fans de Raft que buscan mecánicas de supervivencia con una escala más grandiosa y mítica.

Mi veredicto:Premia la paciencia, la colaboración y la exploración, al tiempo que te empuja constantemente hacia la siguiente batalla épica.

6. Sunkenland [Supervivencia postapocalíptica en el océano con PvE y incursiones]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas Microsoft Windows Creador/es Vector3 Studio Duración media de la partida Entre 25 y 80 horas, dependiendo de la exploración y el modo cooperativo

Sunkenland imagina una Tierra postapocalíptica en la que el aumento del nivel del mar se ha tragado ciudades que esconden secretos, dejando solo islas dispersas y ruinas semisumergidas. Sobrevivir aquí significa rebuscar entre los restos del viejo mundo mientras te defiendes de los saqueadores y los mutantes. Los jugadores pasan su tiempo sumergirse en rascacielos hundidos, recolectar recursos escasos y transformar los desechos en herramientas, armas y vehículos.

La exploración se adentra bajo la superficie, donde las aguas oscuras esconden tanto tecnología valiosa como peligros acechantes. En la superficie, te enfrentarás a guerra entre clanes, refuerza tus defensas con trampas y torretas, y amplía tu territorio poco a poco en tu el mejor portátil para juegos.

El juegosupervivencia en el océano ese enfoque es lo que lo distingue. Su combinación de exploración de las profundidades marinas, artesanía y tensión submarina constante ofrece una versión más dura y centrada en el combate de la fórmula de Raft.

Mi veredicto:Sunkenland ofrece un mundo en el que cada inmersión podría ser la última, y cada base que construyes se siente como una auténtica fortaleza frente al apocalipsis.

7. 7 días para morir [Juego de supervivencia zombi con defensa de la base y creación de objetos]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Microsoft Windows, macOS, Linux, GeForce Now Creador/es Los Fun Pimps Duración media de la partida Entre 50 y 200 horas, dependiendo del tamaño del mundo y del avance en el juego

7 días para morirmezclasSupervivencia zombi, secretos de la creación y defensa de torreshacia el el mejor juego de mundo abierto experiencia. Ambientado en un páramo postapocalíptico, el juego reta a los jugadores a buscar recursos, fabricar armas y construir defensas contra hordas implacables de muertos vivientes.

La vida cotidiana se divide entre explorar ciudades, saquear ruinas, cultivar y mejorar las fortificaciones. El combate se basa en gran medida en el equipo fabricado y las armas modificadas, mientras que la supervivencia depende de la comida, el agua y una planificación cuidadosa. El mundo del juego, basado en vóxeles, permite destruir o remodelar casi todo, lo que permite a los jugadores diseñar fortalezas elaboradas, búnkeres subterráneos o castillos imponentes capaces de resistir los asedios.

La estética es cruda y descarnada, con extensos bosques, desiertos y pueblos en ruinas que transmiten una sensación de peligro. En los foros de la comunidad se suele destacar la enorme libertad de estilos de juego; algunos jugadores se lanzan de lleno RPG de supervivencia, otros se inclinan hacia ingeniería de defensa de bases, y muchos simplemente disfrutan del caos que supone sobrevivir a las noches de luna roja en modo cooperativo.

Mi veredicto:A juego de supervivencia zombi de tipo sandboxque combinacreación de objetos, construcción de bases y defensa de torres, 7 días para morires ideal paraRaft jugadores que buscan un desafío con más acción de combate, sin dejar de disfrutar del progreso a través de la artesanía y la construcción.

8. Conan Exiles [Juego de supervivencia salvaje ambientado en el mundo de Conan]

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Microsoft Windows, GeForce Now Creador/es Funcom Duración media de la partida Entre 40 y 200 horas, dependiendo del avance en el juego y del modo multijugador

Conan Exiles sumerge a los jugadores en el salvaje Tierras del Exilio, un juego de mundo abierto brutal juego de rol de acción con perspectiva cenital inspirado en el universo de Conan el Bárbaro. Tras ser arrancado del «árbol de los cadáveres», empiezas sin nada y debes luchar para sobrevivir a tormentas de arena, montañas heladas y bestias hostiles. El juego combina mecánicas de supervivencia con progresión de RPG, lo que te permitirá cazar, construir y luchar para alcanzar el dominio.

Las actividades abarcan desde fabricar refugios y armas desde dirigir a esclavos hasta invocar avatares divinos en batallas a gran escala. El sistema de construcción es versátil y te permite edificar desde sencillas cabañas hasta ciudades fortificadas completas, pieza a pieza. El combate es trepidante y violento, y combina armas cuerpo a cuerpo, ataques a distancia y hechicería.

Uno de los aspectos que más gusta a la comunidad es la libertad de elección: los jugadores pueden participar en supervivencia en solitario, modo cooperativo o asaltos PvP, cada una de las cuales ofrece una experiencia muy diferente. Visualmente, el juego apuesta por un realismo crudo con desiertos, pantanos y picos nevados, todos ellos diseñados para que las Tierras del Exilio resulten tan peligrosas como vivas.

Mi veredicto:An género de RPG de supervivencia de mundo abiertoambientada en unUn mundo bárbaro con creación de objetos, exploración y PvP, Conan Exiles atrae a los jugadores a los que les gustan los entornos hostiles y la libertad de imponerse mediante la habilidad, la fuerza o la estrategia.

9. The Long Dark [El mejor juego de supervivencia en solitario en un apocalipsis helado]

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, macOS, Linux, Microsoft Windows, GeForce Now Creador/es Hinterland Studio S.A. Duración media de la partida Entre 40 y 100 horas, dependiendo del modo y el estilo de juego

The Long Dark te sumerge en un la naturaleza salvaje y helada de Canadá tras un desastre geomagnético, donde cada paso es una lucha por la supervivencia. A diferencia de la mayoría de los juegos de supervivencia, hay sin zombis ni mutantes, solo tú, el frío y el paisaje implacable.

Gestiónhambre, cansancio, calor y calorías se convierte en un constante ejercicio de equilibrio, en el que cada acción tiene un coste. La exploración es pausada y tensa, con lobos, osos y alces como amenazas siempre presentes, mientras que los recursos limitados te obligan a tomar decisiones difíciles.

Visualmente, el juego presenta un un enfoque estilizado pero sombrío, con una paleta de colores apagados y paisajes desolados que resaltan la soledad de la supervivencia. Los usuarios de la comunidad de Reddit suelen elogiar el diseño «sin ayuda», lo que obliga a planificar con cuidado y castiga la imprudencia.

Mi veredicto:A los aficionados les encanta este juego porque refleja el la esencia misma del género de aislamiento y supervivencia, haciendo que cada decisión cuente de una forma que pocos otros títulos logran.

10. Tranquilidad [El juego de supervivencia más competitivo con un intenso modo multijugador]

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One Creador/es Facepunch Studios Duración media de la partida Entre 40 y 80 horas (depende de los servidores y del estilo de juego)

Tranquilidad te sumerge en la naturaleza con nada más que una piedra y una antorcha. A partir de ese momento, tu supervivencia depende totalmente de ti. Tendrás que reunir recursos, construir un refugio, yfabricar armas, todo ello mientras evitas (o tiendes emboscadas) a otros jugadores que quieren exactamente lo mismo que tú.

El PvP esintenso, implacable, y a menudoimprevisible, haciendo que cada encuentro resulte personal. Lo que hace que Tranquilidad lo que más destaca es su realismo brutal and dinámicas caóticas entre los jugadores. En un momento estás recogiendo setas tranquilamente y, al siguiente, estás… abatido a tiros por un clan totalmente equipado.

Mi veredicto:The la tensión nunca cesa, pero tampoco lo es la satisfacción que se siente cuando por fin consigues controlar un servidor. Si te gusta supervivencia extrema with competición sin concesiones and gran rejugabilidad, Tranquilidades fundamental.

11. Don’t Starve Together [Un juego de supervivencia cooperativo con un toque de humor negro]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Creador/es Klei Entertainment Duración media de la partida Entre 30 y 150 horas, dependiendo del estilo de juego y de la configuración del servidor

Don’t Starve Together sumergirá a los jugadores en un un paisaje salvaje retorcido y dibujado a mano donde la supervivencia es brutal y no se explica nada, al igual que en el un juego similar a Rust. Tendrás que recolectar materiales, fabricar herramientas, cocinar, y evitar volverse loco, todo ello mientras las criaturas hostiles y el entorno intentan matarte. El principal reto del juego radica en lo poco que te lleva de la mano. Los jugadores aprenden haciendo, fallando y volviendo a intentarlo.

El mundo está lleno de amenazas estacionales, acontecimientos imprevistos y jefes finales implacables, por lo que construir un campamento seguro y sostenible se convierte en un objetivo clave. El juego… sistema de muerte permanente aumenta la tensión, sobre todo en el modo multijugador, donde un error de un jugador puede condenar al grupo. Su estilo artístico gótico y esquemático hace que cada momento resulte a la vez encantador y tenso.

Mi veredicto:Una visión única de la el mejor juego cooperativo que mezclaimágenes estilizadas with mecánicas complicadas, Don’t Starve Together es ideal para los aficionados a Raft que buscan un desafío más implacable y misterioso, sobre todo si les gusta aprender por las malas.

12. Sea of Thieves [El mejor juego de aventuras piratas con exploración naval]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas Xbox Series X, Windows, PlayStation 5 Creador/es Rare Ltd. Duración media de la partida Entre 50 y 200 horas, dependiendo de los objetivos y la actividad de la tripulación

Sea of Thieves sumergirá a los jugadores en un mundo abierto el mejor juego de piratas donde el objetivo es sencillo: navegar, saquear y sobrevivir juntos, el un juego perfecto como Valheim. Te pondrás al mando de una nave (solo o con amigos) y explorarás un un mundo compartido lleno de bandas rivales, monstruos marinos y tesoros enterrados.

Cada travesía se desarrolla de forma diferente: quizá te enfrentes a un megalodón, quizá te roben otros marineros o quizá acabes cantando canciones de marineros con desconocidos en un puesto avanzado. El juego se nutre de caos espontáneo, donde el PvE y el PvP se entrelazan constantemente.

El combate es en tiempo real y tiene ese toque un poco tosco que le da un encanto especial; la navegación se percibe con solidez y realismo, y el trabajo en equipo es fundamental para triunfar. El efectos de agua caricaturescos, sistemas de tormentas e iluminación diurna y nocturna haz que cada viaje parezca una película.

Ideal para los jugadores de Raft o Valheim que buscan una experiencia narrativa multijugador emergente con un toque marítimo, donde cada error se convierte en un recuerdo y cada viaje cuenta su propia historia.

13. Spiritfarer [Un acogedor juego de gestión sobre la muerte y las despedidas]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas Nintendo Switch, Android, PlayStation 4, macOS, Xbox One, iOS, Linux, Windows Creador/es Thunder Lotus Games Duración media de la partida Entre 30 y más de 50 horas, dependiendo de los objetivos de finalización

Spiritfarer es el el juego más acogedor donde transportas a las almas perdidas al más allá, despidiéndote de ellas con todo el corazón, una por una. En este juego encarnas a Estrella, una guía amable para los espíritus que cruzan al otro lado, acompañada de su gato Daffodil. Verás que construir y personalizar un barco, navegar hacia islas desconocidas, aprovechar los recursos, yentablar vínculos con personas peculiares que se suben a tu ferry.

El ciclo de juego combina juegos de plataformas sencillos, gestión de recursos, yprogresión basada en la historia, todo ello envuelto en un impresionante estilo artístico dibujado a mano parece una película de animación en movimiento. ¿Dónde Spiritfarer donde realmente destaca es en su tono y tema. El juego aborda la muerte, un tema que rara vez se trata en los videojuegos, y la transforma en una experiencia tranquila y reflexiva, llena de amor, comida, risas y recuerdos.

Mi veredicto:Para los fans de Raft o Stardew Valley que busquen algo más tranquilo y con más sentido, Spiritfarer ofrece un recorrido pausado y conmovedor por temas como el amor, el duelo y el saber dejar ir.

14. Restos flotantes [Juego de construcción de ciudades flotantes con temática de supervivencia en un mundo acuático]

Nuestra puntuación 7.5

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Plataformas Windows, macOS Creador/es Juegos de Pajama Llama Duración media de la partida Entre 15 y 30 horas, dependiendo del ritmo de exploración y construcción

Restos flotanteses un coloridosimulador de supervivencia y construcción de ciudades Ambientado en un mundo postapocalíptico y anegado, donde tu ciudad flota en el océano. En lugar de construir en tierra firme, edificas tu ciudad sobre escombros recuperados, plataformas flotantes, restos de plástico, madera a la deriva y vestigios del mundo antiguo.

Tu equipo de personajes extravagantes vagabundosdeberecolectar comida, agua destilada, rescatar a personas que se encuentran en peligro, yreciclar los residuos del océano en herramientas y edificios. El juego estética visual alegre contrasta con sus raíces de supervivencia, con una paleta de colores vivos y saturados, cielos despejados y un tono optimista que hace que el apocalipsis resulte extrañamente reconfortante.

A pesar de las imágenes aterradoras, los peligros siguen existiendo: zonas contaminadas, escasez de alimentos, enfermedades y fenómenos meteorológicos inesperados. Lo que distingue Restos flotanteslo que lo distingue es cómo hace que toda tu ciudad se ponga en marcha, no tienes por qué quedarte en un solo sitio. En cuanto se agote el agua en una zona, levanta el ancla y remolcar toda tu base hacia nuevas aguas y descubrimientos.

Mi veredicto:De Flotsam’suna mezcla de tono desenfadado y complejidad estratégica, especialmente para aquellos que buscan algo más flexible y modular.

15. Palworld [Juego de supervivencia en el que hay que domesticar criaturas, cultivar y usar armas]

Nuestra puntuación 7.5

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Plataformas Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 5 Creador/es Pareja inicial Duración media de la partida Entre 30 y 80 horas (con una gran rejugabilidad en el modo multijugador y de cría)

Palworld es un juego de mundo abierto aventura de supervivencia y creación donde recoges y conviertes en armas a unas adorables criaturas llamadas «Pals», para luego hacer que extraigan recursos, cultiven, construyan o luchen por ti en este el mejor juego de estrategia. Aunque a primera vista parece Pokémon, Palworld toma un giro mucho más oscuro.

Los jugadores participan en combate, exploración, creación de una base, ycría genética de palomas mientras te abres camino por un mundo hostil lleno de cazadores furtivos, biomas letales y decisiones morales. Incluso puedes Cómete a tus propios amigos si estás lo suficientemente desesperado.

Visualmente,Palworld combina unestilo anime vibrante con sombreado cel con entornos detallados y animaciones de combate espectaculares. Monta a tus amigos para volar, nadar o recorrer vastos paisajes, o envíalos a fábricas para automatizar la producción de electricidad, alimentos o armas.

Cada Pal cuenta con habilidades pasivas, eficiencia en el trabajo y rasgos de combate únicos, lo que da lugar a una gran profundidad estrategia tanto en la logística de base como en el combate PvE/PvP. El modo multijugador admite hasta 4 jugadores en modo cooperativo o 32 jugadores en un servidor, con mecánicas completas de intercambio y combate. Es un caos, es adorable, roza lo distópico y funciona.

Mi veredicto:Palworld atrae a los jugadores con su extravagante mezcla de ternura y crueldad, ideal para los fans de Pokémon, ARK y los simuladores de automatización que buscan algo totalmente impredecible.

16. V Rising [Juego de supervivencia con temática de vampiros y construcción de bases]

Nuestra puntuación 7.5

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Plataformas Windows, PlayStation 5 Creador/es Stunlock Studios Duración media de la partida Entre 30 y más de 100 horas (gran rejugabilidad gracias al PvP, las incursiones en bases y las actualizaciones)

V Risinges uncon temática de vampiros y el mejor juego de mundo abierto que combina la construcción de bases, el combate de ARPG y el caos del modo multijugador online. Despertarás como un vampiro debilitado en un mundo gótico y deberás alimentarte, fabricar objetos, construir y abrirte camino luchando hasta alcanzar el poder.

Los jugadores recogen recursos por la noche, cazan humanos en busca de grupos sanguíneos que les otorgan ventajas únicas y construyen castillos de grandes dimensiones mientras su base de operaciones. El ciclo de juego consiste en fabricar equipo, asaltar fortalezas enemigas y derrotar a jefes poderosos para absorber sus habilidades y evolucionar. PvE and Servidores PvPofrecen experiencias totalmente diferentes, desde la construcción pausada y metódica hasta la brutal guerra entre clanes con mecánicas de saqueo total.

De V Risingestética de fantasía oscura es de primera categoría: bosques sombríos, pueblos malditos y castillos encantados cobran vida gracias a unos gráficos isométricos detallados y una iluminación dinámica que cambia de la luz del día a la luz solar letal. El mundo parece vivo y peligroso, sobre todo cuando otros jugadores están sedientos de sangre.

Mi veredicto:V Rising cautiva a los aficionados a la supervivencia y la creación de objetos, las incursiones PvP y la mitología vampírica. Es adictivo, evocador y despiadado, perfecto para los jugadores que quieren construir imperios y reducir a otros a cenizas.

17. Sin salir [Juego de supervivencia en el jardín con bichos y diversión encogida]

Nuestra puntuación 7

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Plataformas Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 5 Creador/es Obsidian Entertainment Duración media de la partida Entre 40 y más de 100 horas (se puede volver a jugar con los modos cooperativo, de construcción de bases y de supervivencia)

Sin salires unjuego de supervivencia en primera persona ambientado en un patio trasero donde te encoges hasta el tamaño de una hormiga y te ves obligado a sobrevivir en un mundo hostil de insectos, descubrir secretos, briznas de hierba y muebles de jardín; es similar a Juegos como Palworld. Recogerás recursos, fabricarás herramientas y te defenderás de insectos gigantes mientras desentrañas el extraño misterio que se esconde tras tu miniaturización.

La mecánica del juego gira en torno a la exploración diurna y la defensa nocturna. Construye bases fortificadas, desbloquear estaciones de creación, ymejorar el equipo para enfrentarse a arañas agresivas, escarabajos campana y otros jefes del jardín. Sin salirda en el clavouna estética caprichosa pero peligrosa con decorados de gran tamaño, animaciones realistas de insectos y una iluminación sorprendentemente inquietante.

Mi veredicto:Sin salirtoma una idea un tanto descabellada y la convierte en uno de los juegos de supervivencia más pulidos del mercado, perfecto para los fans de «Cariño, he encogido a los niños», «The Forest» y «Valheim», pero con un toque diferente.

18. We Happy Few [Juego de supervivencia distópico con paranoia provocada por las drogas]

Nuestra puntuación 7

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Plataformas Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Cloud Gaming, GeForce Now Creador/es Compulsion Games Duración media de la partida Entre 20 y más de 60 horas (juego centrado en la historia, con gran rejugabilidad gracias al modo supervivencia y a los finales alternativos)

We Happy Fewes ununa aventura de supervivencia centrada en la historia Ambientado en una Inglaterra retrofuturista de los años 60, dominada por las drogas. Encarnas a uno de los tres ciudadanos rebeldes de la ciudad de Wellington Wells, donde la sociedad ha preferido la feliz ignorancia a la realidad. Para sobrevivir, deberás escabullirte, fabricar objetos, adaptarte o abrirte paso luchando en un mundo en ruinas obsesionado con la felicidad artificial.

La mecánica principal del juego combina exploración, sigilo, mecánicas de supervivencia, y la gestión de recursos. Tendrás que buscar suministros, fabricar armas, evitar que te descubran y decidir cómo lidiar con los ciudadanos desquiciados adictos a las pastillas «Joy». El combate es opcional, pero intenso cuando es necesario, sobre todo cuando te descubren.

Mi veredicto:Con su combinación de tramas, creación de objetos y decisiones morales, es perfecto para los aficionados a los juegos de supervivencia que buscan una experiencia personal, impredecible y con un toque peculiar.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor juego parecido a Raft?

El mejor juego similar a Raft is Stranded Deep, si te gustan los juegos de supervivencia intensa y de construcción de bases, o Sin salir si te apetece jugar en modo cooperativo con un toque único. Ambos ofrecen mecánicas de juego similares, pero con ambientes muy distintos.

¿Por qué es tan popular Raft?

Raft Es un juego muy popular porque combina la supervivencia, la exploración y la construcción de bases en un entorno marino relajante pero desafiante. Su modo cooperativo, sus constantes actualizaciones y su mecánica sencilla lo convierten en un juego muy rejugable y divertido para disfrutar con amigos.

¿Qué tipo de juego es Raft?

Raft es un juego de supervivencia y creación en primera persona. Los jugadores deben recolectar recursos, construir estructuras flotantes y sobrevivir a amenazas como los tiburones mientras exploran islas y desentrañan una historia más amplia.

¿Hay algún juego parecido a Raft en Roblox?

Sí.Buenos días and Islas en Roblox comparten similitudes con Raft, que ofrecen supervivencia en un mundo abierto, creación de objetos y exploración. Son juegos simplificados, pero ideales para el público más joven o para los jugadores ocasionales.