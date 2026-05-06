11 juegos similares a Palworld para avivar tu espíritu aventurero en 2026

Cualquiera que haya jugado a alguno de los Juegos como Palworld al menos una vez ha experimentado la emoción indescriptible de cazar animales, fabricar sus propias herramientas y sobrevivir en un mundo vasto e impredecible. Palworld ofrece una magnífica combinación de combate, exploración y construcción de asentamientos.

Si te interesas por las manualidades, tendrás que saber Dónde conseguir carbón en Palworld. ¿Y si te dijera que puedes llevar esta experiencia aún más lejos?

He hecho una lista de 10 juegos que se parecen mucho a Palworld. Transmiten la misma atmósfera, aunque cada uno tiene sus propios giros y particularidades. Podrás disfrutar de diferentes aventuras con tus amigos o lanzarte a misiones en solitario. Estos juegos comparten el mismo espíritu de esperanza en un mundo sin límites, lleno de misterios y aventuras por descubrir.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a Palworld

Cuando se trata de juegos como Pareja de manoel legendarioPalworld, el reto consiste en encontrar aquellos que ofrezcan una experiencia inmersiva que combine creación, coleccionar criaturas, and exploración en un mundo abierto. Tras una exhaustiva investigación, he elaborado una lista de los los mejores juegos que ofrecen la misma sensación de aventura y emoción que Palworld:

Ark: Supervivencia Evolucionada (2015) — El juego que más se acerca a Palworld, que ofrece fantásticas mecánicas de creación, construcción de bases, domesticación de criaturas y supervivencia. Si te encantó cómo Palworld te llevó a vivir estas aventuras trepidantes, encontrarás la misma intensidad en Ark, uno de los mejores juegos de supervivencia. Las bestias del casete (2023)– Otra opción fantástica que domina a la perfección el aspecto de la colección de monstruos. Ofrece un enfoque poco habitual del género con una mecánica especial de creación de criaturas que te permite combinarlas para crear nuevos seres. Pokémon Legends: Z-A (2025) — Una versión más interactiva y de mundo abierto de Pokémon que se parece más a De Palworld una jugabilidad centrada en las criaturas. La exploración en tiempo real, las interacciones activas con los Pokémon y un enfoque novedoso de la captura y los combates en una ciudad llena de vida hacen que el juego resulte más ágil, desenfadado y experimental que las entregas clásicas.

¡Pero espera, hay más! Sigue bajando para ver mi lista de los mejores juegos parecidos a Palworld para añadirte a tu biblioteca de juegos.

11 juegos parecidos a Palworld para alimentar tu próxima aventura

Si buscas juegos que tengan el mismo ambiente que Palworld, todos estos títulos incluyen supervivencia, creación de criaturas, yexploración de un mundo inmenso.

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PC, Xbox, PS4, Nintendo Switch, Android, iOS Año de estreno 2015 Desarrollador Studio Wildcard Duración media de la partida Más de 200 horas Características únicas Condiciones meteorológicas dinámicas, un amplio sistema de creación y modo multijugador online

Ark: Supervivencia Evolucionada te sumerge en un mundo antiguo y hostil donde tu única opción es sobrevivir. Tu misión consiste en críaand escudotodo tipo de criaturas, edificiocomplejobases, ycreación de herramientas que utilizarás en tu lucha contra tus enemigos, tanto mortales como naturales.

Domesticarás a las criaturas para utilizarlas como medio de transporte, en combate y para mucho más. El mundo que te rodea está repleto de dinosaurios, y los impresionantes gráficos del juego y su dinámico sistema meteorológico lo hacen aún más realista y emocionante.

In Ark: Supervivencia Evolucionada, todo gira en torno a la supervivencia y la fabricación de objetos. Para protegerte de todos los peligros que te rodean, debes reunir provisiones, fabricar herramientas y armas, y construir tu base.

Las mecánicas básicas de juego relacionadas con la domesticación y la cría son lo que hace que este juego destaque de verdad. No solo domesticas dinosaurios y los conviertes en tus amigos. De hecho, los utilizas para luchar contra tus enemigos, explorar el entorno e incluso recolectar herramientas. Si eres fan de Palworld‘sun juego multijugador apasionanteaspecto,Ark ofrece el mismo nivel de colaboración y exigencia.

Ark: Supervivencia Evolucionada es el juego que más se acerca a Palworld, sobre todo por sus elaboradas mecánicas de cría y domesticación, que resultan tan familiares. Al igual que en Palworld, tu entorno está lleno de obstáculos y misterios, y la exploración y la supervivencia se entrelazan de tal manera que te mantienen en vilo.

¿Qué es lo que hace queArk: Supervivencia Evolucionada Lo que realmente destaca es su enfoque más crudo y realista de la supervivencia de los dinosaurios. Desde la primera vez que lo juegas, descubres que el modo multijugador cooperativo y la recolección de criaturas del juego reflejan el de Palworld, y tal vez incluso mejorarlo.

Mi veredicto: Ark: Supervivencia Evolucionada es el primo hermano, más crudo y centrado en la supervivencia, de Palworld. Se centra más en la profundidad de la artesanía, la gestión rigurosa de los recursos y el adiestramiento de criaturas. Si Palworld te gustaba construir bases, coleccionar criaturas y sobrevivir en un mundo hostil, Ark ofrece todo eso con un nivel de dificultad mayor y sin ninguna ayuda. Es más duro, más caótico y mucho menos indulgente, pero precisamente por eso funciona como un Palworldalternativa.

★ El mejor juego similar a Palworld Ark: Supervivencia Evolucionada para PC Compra en Eneba

2. Las bestias del casete [El mejor coleccionista de monstruos al estilo Palworld]

Nuestra puntuación 9.9

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Plataformas PC, Xbox, Nintendo Switch, Android, iOS Año de estreno 2023 Desarrollador Bytten Studio Duración media de la partida 20-40 horas Características únicas Arte pixelado de inspiración retro de los años 80, mecánica de fusión de criaturas, combates por turnos y una narrativa cautivadora

Las bestias del casete, como su nombre indica, te transporta a este mundo donde cintas de casete son tan potentes que pueden servirte como herramienta para invocar monstruos. Vas por ahí buscando una criatura y, en cuanto ves algo que te gusta, grabas a la bestia con tu reproductor de casetes. A continuación, puedes convertirte en la bestia que has grabado. Fantástico, ¿verdad?

Estoun juego indie encantador está ambientada en un entorno envolvente al estilo de los 80un entorno con personajes extravagantes y una trama apasionante, en el que capturas, coleccionas y fusionas criaturas. Sus nítidos gráficos combinan a la perfección con la mecánica de juego basada en coleccionar criaturas, lo que le da un aire nostálgico.

Exploración, peleas de monstruos, yfusiónson los principales elementos del juego. Lo que hace que el juego sea más interesante, además de capturar criaturas, es que puedes combinarlas para crear otras nuevas con características y habilidades diferentes. Pero hay que tener cuidado. Este juego puede resultar bastante adictivo, ya que te ves en constante búsqueda de capturar más criaturas y combinarlas entre sí, y cada combinación te depara una nueva sorpresa y nuevas oportunidades de combate.

Los aficionados aLas bestias del casete and Palworld compartir su pasión por coleccionar monstruos y las batallas estratégicas, y aunque Las bestias del casete aunque no se centra demasiado en el aspecto de la supervivencia, ambos destacan en el «¡Colecciónalos todos!» vibe.

Ambos juegos se centran en domesticar y utilizar criaturas de diferentes maneras, pero Las bestias del casete añade un giro emocionante: la fusión de criaturas para crear otras nuevas.

Si estás buscando un juego de lucha legendario que se combina con una mecánica de recolección de criaturas, Las bestias del casete eso lo refleja a la perfección.

Mi veredicto: Las bestias del casete cambia los sistemas de supervivencia por la experimentación pura con criaturas, y funciona. La mecánica de fusión aporta verdadera estrategia y creatividad a la colección de monstruos, haciendo que cada encuentro resulte flexible en lugar de estar predeterminado. Si Palworld te atrajo más por la variedad de criaturas y la experimentación que por la construcción de bases, Las bestias del casete es una alternativa inteligente y llena de personalidad que aporta frescura sin que resulte pesado.

★ El mejor juego de coleccionar monstruos al estilo Palworld Las bestias del casete para PC Compra en Eneba

3. Pokémon Legends: Z-A [El mejor juego al estilo Pokémon similar a Palworld]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2025 Desarrollador Game Freak Duración media de la partida Entre 25 y 30 horas para la historia principal; entre 50 y más de 70 horas para todas las misiones, entradas de la Pokédex y desafíos Características únicas Interacciones con Pokémon en tiempo real, diseño de mundo abierto en una sola ciudad, sistemas de combate experimentales

Pokémon Legends: Z-A is Pokémon en su versión más atrevida, y sin duda lo más cerca que ha estado la serie de De Palworld sensación de libertad. En lugar de estar saltando de una ruta a otra y de un menú a otro, exploras la ciudad de Lumiose como un espacio enorme y en constante evolución donde los Pokémon están presentes directamente en el entorno. Capturarlos, interactuar con ellos y relacionarse con ellos resulta mucho más dinámico que en los títulos tradicionales.

El gran cambio es el impulso. Los Pokémon se mueven, reaccionan y forman parte del mundo. No se quedan ahí quietos, esperando a que luches contra ellos. Se te anima a observar su comportamiento, a abordar los encuentros con creatividad y a experimentar, en lugar de seguir fórmulas rígidas. Esa dinámica interactiva refleja lo que hizo que Palworld se siente renovado, pero sin la rutina de la supervivencia.

Aunque la construcción de la base no es el objetivo principal aquí, la progresión sigue pareciéndose a un logro físico y merecido. La exploración, el posicionamiento y el momento oportuno son factores clave. No se trata tanto de conseguir recursos como de dominar el comportamiento de los Pokémon en un espacio compartido. Para los jugadores a los que les gustó De Palworld Aunque el diseño se centraba en las criaturas, queríamos sistemas más sólidos y menos caos; esto da en el clavo.

Lo que realmente distingue Pokémon Legends: Z-Alo que lo distingue es sucompromiso con la experimentación. Game Freak no pretende hacer un remake de los clásicos Pokémon – están rompiendo las reglas de forma deliberada. El resultado es más ágil, más desenfadado y más seguro, con una estructura que por fin deja respirar a la jugabilidad de Pokémon. Si también quieres explorar el juego de cartas físico, nuestra guía sobre Tipos de cartas Pokémon te tiene cubierto.

Mi veredicto:Pokémon Legends: Z-A es el enlace más fluido entre lo tradicional Pokémon and De Palworld una jugabilidad moderna y dinámica. Mantiene intacta la esencia de la serie al tiempo que incorpora una interacción y una exploración en tiempo real que realmente dan la sensación de estar vivas. Si Palworld te cautivó porque permitía que las criaturas existieran más allá de los menús y las mecánicas por turnos, este es el Pokémon un juego que por fin se enfrenta a esa energía de frente.

★ El mejor juego al estilo Pokémon, similar a Palworld Pokémon Legends: Z-A para Nintendo Switch Compra en Eneba Pokémon Legends: Z-A para Nintendo Switch 2 Compra en Eneba

4. Valheim [El mejor juego de supervivencia cooperativo similar a Palworld]

Nuestra puntuación 9.7

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Plataformas PC, Xbox Año de estreno 2021 Desarrollador Iron Gate Studio Duración media de la partida Más de 100 horas Características únicas Generación procedural del mundo, modo multijugador cooperativo, progresión de jefes, creación de objetos, temática vikinga

Vilheim destaca con creces entre los los mejores juegos de supervivencia que te sumerge en esta emocionante aventura al estilo vikingo. Sus elementos clave son supervivencia, exploración, ycreación de una base, y cada uno de ellos se complementa con los demás para crear una experiencia única. Sus gráficos son fantásticos, con un estilo limpio y geométrico que no abusa de los detalles y transmite una sensación nostálgica.

Podrás explorar bosques profundos y oscuros, terrenos montañosos salvajes y hermosos campos abiertos. Hablando de mundos abiertos, aquí tienes algunos títulos más con el mismo enfoque en nuestra los mejores juegos de mundo abiertoguía.

Pero basta ya de hablar de su aspecto. Lo que realmente te espera en el juego es una experiencia aún mejor; te vas por ahí reunir recursos, túartículos de manualidades, yconstruye tus refugios para sobrevivir, todo ello mientras enfrentarse a jefes difíciles y todo tipo de retos que ponen a prueba tus habilidades.

La mecánica principal del juego es una interesante combinación de supervivencia, recolección de recursos y criaturas, y la creación de tus propias armas y base para ayudarte a prosperar en un mundo peligroso. También puedes unirte a tus amigos y afrontar retos juntos.

La emoción de planificar con alguien tus próximos pasos no tiene comparación. Valheim destaca por sus mecánicas de supervivencia vikingas y su enfoque en el progreso.

Palworld A los fans les encantará que Valheim sea una especie de una alternativa cruda con un toque vikingo to Palworldy cómo combina a la perfección la exploración de mundos infinitos con los retos de supervivencia, creando así una experiencia única. Lo que yo diría que la diferencia de Valheim es que también se centra en enfrentarse a jefes difíciles, lo que añade una nueva dimensión a los retos.

Mi veredicto: Valheim reduce la fórmula a su esencia de supervivencia y construcción, y convierte la cooperación en el elemento central. La exploración resulta gratificante, la construcción de la base tiene un propósito real y el avance está ligado a duras batallas contra jefes que te obligan a prepararte a fondo. Si De Palworld lo que más te gustaba era crear bucles y el caos compartido, Valheim ofrece la misma satisfacción, pero de una forma más pausada y evocadora.

★ El mejor juego de supervivencia cooperativo similar a Palworld Valheim para PC Compra en Eneba

5. Dragon Quest Builders 2 [El mejor juego de construcción creativa similar a Palworld]

Nuestra puntuación 9.6

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Plataformas PS4, PC, Nintendo Switch, Xbox Año de estreno 2019 Desarrollador Square Enix Duración media de la partida 30-50 horas Características únicas Construcción por bloques, modo multijugador cooperativo, misiones basadas en la historia, un mundo lleno de color

ImagenMinería, artesaníacumpleun JRPG lleno de fantasía —eso esDragon Quest Builders 2 En pocas palabras. Es un juego que ofrece una fantástica combinación de construcción por bloques and recolección de recursos con una emocionante aventura basada en una narrativa muy rica. Tienes una misión: debes devolverle su esplendor a un mundo destruido y sombrío, utilizando tus propias manos y tu destreza para construir con ladrillos.

El juego cuenta con unas imágenes vibrantes y un estilo caricaturesco que complementa a la perfección a los personajes y los amplios escenarios. A medida que avanzas, te encuentras con gente de tu pueblo que necesita tu ayuda, te enfrentas a enemigos y la historia va desvelándose poco a poco.

Se trata de explorar tu entorno, completar misiones, dar rienda suelta a tu creatividad con tus decisiones y avanzar poco a poco. Puedes elegir jugar solo o enmodo cooperativo, y demuestra tus habilidades para coleccionar, crear y diseñar.

For Palworld los aficionados a las actividades de construcción, manualidades y exploración, Dragon Quest Builders 2 es una opción ideal. Te ofrece la misma sensación de libertad, acompañada de una gran historia y unos personajes increíbles.

Mi veredicto: Dragon Quest Builders 2 se basa menos en la presión por la supervivencia y más en la creatividad pura, pero el ritmo te resultará familiar al instante si te gustó De Palworld la parte de la construcción de bases. Recoges materiales, reconstruyes mundos destruidos y ves cómo tus creaciones realmente importan a los PNJ y influyen en el avance del juego. Si te gustó diseñar bases y ver cómo cobraban vida en Palworld… se trata de una alternativa más relajada y estructurada que sigue satisfaciendo esas ganas de construir.

★ El mejor juego de construcción creativa similar a Palworld Dragon Quest Builders 2 para PC Compra en Eneba

6. Temtem [El mejor juego de monstruos competitivo similar a Palworld]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas PC, PS5, Nintendo Switch, Xbox Año de estreno 2020 Desarrollador Equipo de Temtem Duración media de la partida 50-100 horas Características únicas MMO online, modo multijugador cooperativo, combates estratégicos entre criaturas, jugabilidad competitiva

Temtem es un juego envolvente MMORPG en línea de recolección de criaturas que reinventa en cierto modo la fórmula clásica de la caza de monstruos y le da un nuevo giro. Ambientada en un precioso Archipiélago Aéreo mundo, este juego te pone en la piel de un «Tamer» que recorre mundos llenos de vida en busca de Temtems. Son unas criaturas complejas, cada una con sus propias habilidades únicas. Esto te ofrece infinitas posibilidades de combate y exploración.

En esteMMORPG inmersivo Te embarcarás en misiones de exploración que son tan divertidas como los combates en sí, y eso se debe a la amplia variedad de regiones que puedes visitar y a los gráficos de estilo caricaturesco. Temtem se basa en combates por turnos que exigen estrategia y una planificación minuciosa a la hora de formar tu equipo e intentar anticipar el siguiente movimiento de tu rival.

Puedes participar en épicas batallas PvP, emprender misiones en solitario o jugar en modo multijugador cooperativo. ¡Las opciones son fantásticas!

¿Qué es lo que atrae?Palworld lo que más gusta a los aficionados es Temtem’s los elementos fundamentales de la recolección de criaturas y los combates. Aunque no destaca precisamente por su componente de supervivencia, hace hincapié en combate táctico, actividades de team building, and exploración multijugador. Temtem aporta un soplo de aire fresco al género de los combates contra monstruos, ofreciendo un un gran juego de rolexperiencia. Es ideal para los jugadores que buscan experiencias de juego centradas en la interacción social y la destreza.

Mi opinión: Temtem prescinde por completo de los sistemas de supervivencia y se centra por completo en combates contra monstruos estructurados y basados en las habilidades. La composición del equipo, la gestión de la resistencia y el equilibrio en el modo multijugador son mucho más importantes que la repetición de tareas. Si De Palworld La colección de criaturas te cautivó, pero buscabas un combate más profundo y justo que premiara la estrategia, Temtem funciona como una alternativa más limpia y competitiva.

★ El mejor juego de monstruos competitivo similar a Palworld Temtem para PC Compra en Eneba

7. Terraria [El mejor juego de supervivencia tipo sandbox similar a Palworld]

Nuestra puntuación 9.4

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Plataformas PC, Xbox, PS4, PS3, Nintendo Switch, Android, iOS, Wii U Año de estreno 2011 Desarrollador Re-Logic Duración media de la partida Más de 50 horas Características únicas Generación procedural del mundo, creación de objetos, construcción de bases, combate, modo cooperativo multijugador

Terraria es lo mejor Juego de mundo abierto en 2D juego de aventurasdonde puedesdig, construir, lucha,and explorar, al tiempo que busca tesoros ocultos. ¡Las oportunidades son infinitas!

Fabricas tus propias herramientas para sobrevivir y te enfrentas a poderosos enemigos. El juego incluye estilo pixel art imágenes que transmiten una sensación nostálgica y retro, sin dejar de contar con mecánicas de juego modernas, ricas en profundidad y complejidad.

Empiezas reuniendo materiales básicos, fabricando herramientas y construyendo un refugio. Una vez que tengas una base sólida, te aventurarás a explorar zonas más profundas y peligrosas.

A medida que explores, tendrás que enfrentarte a enemigos peligrosos, mejorar tu equipo y ampliar tu territorio. El sistema de progresión es muy gratificante. Descubrirás secretos que te permiten conseguir objetos poderosos y descubrir nuevas zonas.

AunqueTerraria no requiere un equipo de gama alta, un un buen monitor para juegosy unratón de alta calidad para MMO puede hacer que las sesiones largas resulten más cómodas y mejorar el control general.

Mi veredicto: Terraria convierte la supervivencia en un ciclo constante de descubrimiento, creación y escalada. Empiezas sin nada, construyes bases enormes, dominas el mundo que te rodea y, poco a poco, desbloqueas un poder desmesurado a través del equipamiento y las batallas contra jefes. Si De Palworld los ganchos de «libertad» y «progreso» te mantenían enganchado al juego, Terraria ofrece esa misma energía de «solo una mejora más» en un entorno abierto más compacto y que invita a jugar una y otra vez.

★ El mejor juego de supervivencia tipo sandbox similar a Palworld Terraria para PC Compra en Eneba

8. Slime Rancher [El mejor juego relajante parecido a Palworld]

Nuestra puntuación 9.3

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Plataformas PC, PS4, Xbox, PC, Nintendo Switch, Android Año de estreno 2017 Desarrollador Parque Monomi Duración media de la partida 20-30 horas Características únicas Adorables slimes, gestión de un rancho, exploración, cría de criaturas híbridas

Slime Rancher es un juego de captura de criaturas absolutamente adorable, en el que te pones en la piel de un rancherosquien captura y cría slimes monísimos. El juego se desarrolla en un lugar lleno de colorido llamado A muy, muy gran distancia, y tú te encargas de supervisar turancho de slimes, explorar hermosos paisajes y recoger objetos.

Cada slime tiene una forma diferente y cuenta con sus propias características, comportamientos y personalidades. El juego ofrece un ambiente muy relajado, y el estilo artístico le da un toque fantástico.

Recoges slimes, los alimentas y los crías. Pero tu objetivo principal es crear nuevos animales híbridos. Y algunos de los más traviesos te mantendrán en vilo. Además, podrás explorar diferentes biomas y mejorar tu rancho para dar cabida a más slimes y automatizar algunas tareas.

En comparación con Palworld y los demás juegos similares que se enumeran aquí, Slime Rancher ofrece una mayortranquiloand ambiente relajado, sobre todo porque no incluye ningún tipo de combate. Es perfecto para tomarse un respiro de los combates intensos. Se centra más en la exploración y la gestión que en la supervivencia o la lucha. Palworld A los aficionados les encantará sin duda el espíritu de coleccionismo, aventura y exploración del juego.

Mi veredicto: Slime Rancher reduce el peligro y se centra en la exploración, la recolección y la gestión de la base, lo que resulta realmente relajante. Capturar criaturas, optimizar tu rancho y ver cómo todo encaja a la perfección te proporciona la misma sensación de satisfacción que Palworld, pero sin la presión. Si te gustaba más el aspecto de cuidar a las criaturas que el combate, esta es la alternativa más relajada que sigue resultando gratificante.

★ El mejor juego relajante parecido a Palworld Slime Rancher para PC Compra en Eneba

9. Monster Hunter: World [El mejor juego de acción al estilo de Palworld]

Nuestra puntuación 9.2

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Plataformas PC, PS4, Xbox Año de estreno 2018 Desarrollador Capcom Duración media de la partida 50-100 horas Características únicas Combate táctico, modo multijugador cooperativo, batallas contra monstruos gigantes

In Monster Hunter, te pones en la piel de un jugador de primer nivel cazadorque tiene un único objetivo: encontrar y eliminar bestias gigantes y peligrosas. Cada misión parece una misión de alto nivel, ya que el juego se desarrolla en un mundo abierto dinámico e interconectado que rebosa vida.

Monster Hunter: World es una obra maestra de la caza de monstruos táctica que ofrece juego cooperativo, elaboración compleja, y un un mundo amplio y peligroso. A medida que cazas monstruos, descubres cómo se comporta cada uno, estudias sus puntos débiles y utilizas ese conocimiento para fabricar armaduras y armas resistentes. Cada caza exitosa te proporciona una sensación de satisfacción.

Además de utilizar herramientas, trampas y diferentes armas, también explorarás biomas interesantes y lucharás contra monstruos gigantes en tiempo real. La estrategia y la cooperación son fundamentales, tanto si juegas en solitario como en partidas cooperativas de hasta cuatro jugadores.

Palworld A los aficionados les encanta esa sensación de aventura y desafío que Monster Hunter: World que ofrece. El juego se centra en la exploración, los combates de alto riesgo y la mejora del equipamiento, y dedica menos atención a la recolección o al domado. Es un juego imprescindible si te gusta derrotar a oponentes formidables y desentrañar sistemas complejos.

Mi veredicto: Monster Hunter: World sustituye la construcción de bases por combates de precisión y un sistema de progresión muy completo, pero la mecánica centrada en las criaturas resulta familiar. Rastreas a los monstruos, aprendes su comportamiento y te haces más fuerte al convertir cada caza en mejor equipamiento. Si De Palworld Si lo que más te atraía eran las criaturas y querías combates más basados en la habilidad, con un peso real en cada enfrentamiento, esta es la alternativa más satisfactoria, centrada en la acción.

★ El mejor juego de acción al estilo de Palworld Monster Hunter: World para Xbox Compra en Eneba

10. No Man’s Sky [El mejor juego de exploración similar a Palworld]

Nuestra puntuación 9.1

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox, Nintendo Switch Año de estreno 2016 Desarrollador Hola, juegos Duración media de la partida 50-100 horas Características únicas Planetas generados proceduralmente, exploración espacial, construcción de bases, descubrimiento de criaturas alienígenas

No Man’s Sky es un juego de exploración de mundo abierto que se desarrolla en un universo infinito generado aleatoriamente. En él, te pones en la piel de un explorador espacial, y viajarás de un planeta a otro, descubriendo criaturas alienígenas, recolectando recursos y construyendo bases. A medida que exploras, catalogarás las diversas criaturas que encuentres en cada planeta e interactuarás con ellas. ¡Además, podrás desvelar los secretos del universo!

¿En qué se diferencia un poco de Palworldes queNo Man’s Sky ofrece una experiencia de exploración más tranquila, centrada en la supervivencia, la creación de objetos y el descubrimiento. Sin embargo, sigue conservando esa misma sensación de aventura y descubrimiento que Palworld que los aficionados sabrán apreciar.

Ahora, entremos en más detalles. Esto es lo que harás en No Man’s Sky: reunirás recursos, mejorarás constantemente tu equipamiento y explorarás diferentes mundos. Como cada planeta que visites se ha generado con un nivel de detalle tan minucioso, nunca sabrás qué sorpresas te esperan por el camino. Solo esperas que no sea un encuentro fatal.

Su estilo artístico es coloridoand animado, con entornos tan detallados que hacen que la experiencia de exploración resulte realmente gratificante. Para aquellos a quienes les gusta Palworld«la exploración del mundo abierto y el descubrimiento de criaturas, No Man’s Sky ofrece un universo enorme y dinámico que explorar con mecánicas similares.

Mi veredicto: No Man’s Skyempuja elPalworldun bucle al estilo de… a gran escala, sustituyendo el enfoque en las criaturas por una exploración sin límites y la construcción de bases a lo largo de galaxias enteras. Recoges recursos, construyes puestos avanzados, domesticás animales salvajes y trazas tu propio camino sin una estructura rígida. Si De Palworld Si la libertad y la progresión tipo «sandbox» te han enganchado, esta es la opción que lleva esa sensación a proporciones absurdas.

★ El mejor juego de exploración similar a Palworld No Man’s Sky para PC Compra en Eneba

11. Stardew Valley [El mejor juego de simulación de vida similar a Palworld]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox, Android, iOS Año de estreno 2016 Desarrollador ConcernedApe Duración media de la partida 30-50 horas Características únicas Agricultura, ganadería, construcción de bases, combate ligero

Stardew Valleyes unun juego de granja acogedor donde te haces cargo de una antigua granja y la conviertes en tu propio proyecto personal. Cultivarás la tierra, criarás animales, te dedicarás a la minería, pescarás e incluso lucharás contra peligrosos monstruos en las cuevas. Y lo mejor de todo es que tú decides cómo jugar. Construyes tu vida a tu propio ritmo.

El juego tiene un adorable estilo pixel art y ofrece un montón de actividades relajantes. Puedes hacer amigos entre los habitantes del pueblo, decorar tu granja a tu gusto y desbloquear nuevas zonas a medida que cambian las estaciones. Puedes trabajar la tierra o simplemente tomártelo con calma; siempre hay algo interesante y gratificante que hacer.

Lo que distingue a este juego de los demás es lo sencillo, divertido y entrañable que es. Stardew Valley ofrece una fantástica combinación de la vida en el campo, manualidades, explorando, ycomunidadde tal manera que te hace volver una y otra vez para quedarte «solo un día más».

Si te encantaron las partes del juego en las que se crían criaturas y se construyen bases de Palworld, Stardew Valley ofrece una alternativa excelente, con una versión más pausada y dulce de lo mismo. Se trata de crear algo desde cero y ver cómo va creciendo.

Según numerosas reseñas, Stardew Valley destaca cuando se juega en un ordenador. Para más recomendaciones sobre juegos de ordenador, echa un vistazo a nuestro los mejores juegos para PCguía.

Mi veredicto: Stardew Valley cambia la presión por la supervivencia y el caos del combate por la rutina, el progreso y la construcción del mundo a largo plazo. Gestionar tu granja, forjar relaciones y ampliar poco a poco tu territorio te proporciona la misma sensación de satisfacción que De Palworld gestión de bases y criaturas. Si te gustaba ver cómo los sistemas iban creciendo con el tiempo y buscabas una alternativa más tranquila y personal, esta es la opción perfecta.

★ El mejor juego de simulación de vida al estilo de Palworld Stardew Valley para PC Compra en Eneba

Mi opinión general sobre juegos similares a Palworld

Juegos comoPalworld te habrá cautivado de forma diferente según lo que te haya atraído: las criaturas, la creación de objetos, el caos o la libertad absoluta. Aquí te sugiero por dónde empezar, según lo que más te haya gustado:

Para los auténticos aficionados a los juegos de supervivencia → Ark: Supervivencia Evolucionada . Sistemas implacables, un sistema de creación muy elaborado y un sistema de domesticación de criaturas que no perdona los errores. Si Palworld a veces resulta demasiado suave, Ark convierte cada sesión en una lucha por la supervivencia.

→ . Sistemas implacables, un sistema de creación muy elaborado y un sistema de domesticación de criaturas que no perdona los errores. Si Palworld a veces resulta demasiado suave, Ark convierte cada sesión en una lucha por la supervivencia. Para los coleccionistas de monstruos, ante todo → Las bestias del casete . Todo gira en torno a la experimentación y al diseño inteligente de criaturas. Las mecánicas de fusión aportan frescura y premian la creatividad por encima de la repetición.

→ . Todo gira en torno a la experimentación y al diseño inteligente de criaturas. Las mecánicas de fusión aportan frescura y premian la creatividad por encima de la repetición. Para los fans de Pokémon que buscan libertad → Pokémon Legends: Z-A . Exploración en tiempo real e interacciones directas con los Pokémon que por fin rompen con las viejas fórmulas. Es justo lo que Palworld disfrutar sin la rutina de la supervivencia.

→ . Exploración en tiempo real e interacciones directas con los Pokémon que por fin rompen con las viejas fórmulas. Es justo lo que Palworld disfrutar sin la rutina de la supervivencia. Para constructores de cooperativas → Valheim . Exploración en grupo, construcción de bases con sentido y combates contra jefes finales que exigen preparación. Es más pausado, tiene más atmósfera y resulta increíblemente satisfactorio cuando se juega con amigos.

→ . Exploración en grupo, construcción de bases con sentido y combates contra jefes finales que exigen preparación. Es más pausado, tiene más atmósfera y resulta increíblemente satisfactorio cuando se juega con amigos. Para quienes llevan la creatividad en la sangre → Dragon Quest Builders 2. Puro placer de construir, con estructura y encanto. Si diseñar bases era tu parte favorita de Palworld… aquí es donde ese impulso se desata.

Da igual de qué lado de Palworld Si te ha enganchado (ya sean las criaturas, la creación de objetos o la libertad total), aquí hay un juego que lleva todo eso aún más lejos. Solo ten en cuenta esto: una vez que empieces a optimizar, a experimentar y a construir mundos a tu manera, es muy difícil dejarlo.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor juego parecido a Palworld?

El mejor juego similar a Palworld is Ark: Supervivencia Evolucionada. Destaca por su sistema de domesticación de criaturas, sus elementos de supervivencia y su extenso mundo abierto, y ofrece una aventura similar con un mayor grado de complejidad.

¿Qué tipo de juego es Palworld?

Palworld Es uno de los mejores juegos de supervivencia en los que hay que coleccionar criaturas, con elementos de construcción de bases, exploración y combate. Combina la emoción de capturar criaturas con mecánicas de supervivencia en un amplio mundo abierto lleno de aventuras.