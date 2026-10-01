18 Spiele wie „Raft“: Die besten Survival- und Crafting-Spiele des Jahres 2026

Wenn dir „Raft“ gefallen hat, hast du dich wahrscheinlich schon gefragt, was du als Nächstes spielen sollst. Bei der Suche nach Spielen wie „Raft“ geht es darum, genau diese Mischung aus Überleben, Handwerk und Entdeckung zu finden, die dich stundenlang fesselt. Du sehnst dich nach der Spannung, vor Einbruch der Nacht Ressourcen zu sammeln, nach der Herausforderung, aus dem Nichts etwas aufzubauen, und nach dem Nervenkitzel, gemeinsam mit Freunden gefährliche Umgebungen zu erkunden.

Diese Übersicht soll dir dabei helfen. Wir haben 18 Survival-Spiele zusammengestellt, die das gleiche Gefühl vermitteln wie „Raft“ und gleichzeitig ihre eigenen Besonderheiten mitbringen. Manche versetzen dich in weite Ozeane oder raue Wildnis, andere stellen deine Teamfähigkeit gegen harte Gegner auf die Probe, aber alle versprechen denselben fesselnden Spielablauf aus Sammeln, Basteln und Überleben.

Unsere Top-Auswahl an Spielen wie „Raft“

Einige Survival-Spiele kommen der Mischung aus Handwerk, Spannung und Teamwork in „Raft“ sehr nahe. Von allen Optionen heben sich diese fünf besonders hervor, weil sie dieses Gefühl besonders gut einfangen.

1 Stranded Deep 2015 You start stranded on a tiny island after a plane crash, armed with almost nothing. Crafting rafts, spears, and shelters while fighting off sharks and storms makes survival feel immediate and personal, just like in Raft. Jetzt kaufen 2 Subnautica 2014 This one takes the ocean theme further by sending you into alien waters. Exploring the deep sea, managing oxygen, and building underwater bases adds a layer of mystery and danger that keeps you pushing deeper into the unknown. Jetzt kaufen 3 Green Hell 2018 Set in the Amazon rainforest, Green Hell focuses on realism. Tracking calories, treating wounds, and even fighting off hallucinations turns survival into a psychological challenge, perfect if you want something harsher than Raft. Jetzt kaufen

Diese fünf sind die besten Ausgangspunkte, wenn du auf der Suche nach deinem nächsten Überlebensabenteuer bist. Aber es gibt noch viel mehr zu entdecken – lies also weiter, um alle 18 Spiele kennenzulernen, die einen Versuch wert sind.

18 Spiele wie „Raft“: Bastle dir deinen Weg zum Überleben

1. Stranded Deep [Das beste Überlebensspiel auf dem Meer mit Haien und Crafting]

Unsere Bewertung 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, macOS, Windows, Linux Entwickler Beam Team Games, Beam Team Publishing Durchschnittliche Spielzeit Etwa 25–60 Stunden, je nach Überlebensstrategie

Nachdem du nach einem Flugzeugabsturz mitten im Pazifik gestrandet bist, versetzt dich „Stranded Deep“ in einen Kampf ums Überleben und um dein Leben, in dem jede Entscheidung dein Schicksal bestimmt. Die Welt wird prozedural generiert, was bedeutet, dass keine zwei Inseln oder Meere jemals gleich sind, und jeder Durchlauf erfordert in diesem besten Überlebensspiel neue Strategien.

Du durchsuchst Wracks, stellst Werkzeuge her und baust nach und nach Unterkünfte, Flöße und sogar fortgeschrittene Konstruktionen wie einen Gyrokopter zusammen. Überleben bedeutet mehr als nur Bauen. Du musst Gesundheit, Hunger, Durst und Witterungseinflüsse im Auge behalten, was selbst den einfachsten Alltagsaufgaben zusätzliche Bedeutung verleiht.

An einem Tag fischst du vielleicht nach Nahrung, während du an einem anderen Wunden versorgst, Kartoffeln anbaust oder Stürme auf See trotzt. Die Atmosphäre vereint ruhige Schönheit mit ständiger Gefahr: Sonnenuntergänge und klares Wasser verwandeln sich schnell in wildes Wetter und Begegnungen mit Haien oder Walen.

Das Open-World-Überlebensspiel auf einem prozedural generierten Inselarchipel im Ozean macht „Stranded Deep“ zu einem idealen Spiel für Spieler, die den Kreislauf aus Sammeln, Basteln und Durchhalten in „Raft“ lieben.

Mein Fazit: Das Spiel hält einen in Atem und belohnt gleichzeitig Kreativität und Ausdauer, sodass sich jede Stunde wie ein Kampf anfühlt, den man wirklich gewonnen hat.

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2. Subnautica [Das beste Survival-Spiel mit hohem Druck in einem fremden Ozean]

Unsere Bewertung 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen Android, iOS, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, GeForce Now, Windows, macOS Entwickler Unknown Worlds Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 30–70 Stunden, je nach Ausmaß der Erkundung

„Subnautica“ beginnt mit einer Notlandung auf einem fremden Ozeanplaneten, und um zu überleben, muss man sich direkt in die Tiefen begeben. Die Welt erstreckt sich von flachen Korallenriffen bis hin zu vulkanischen Gräben, biolumineszenten Flüssen und endlosen Höhlensystemen, die jeweils sowohl Schönheit als auch Gefahr bergen.

Die Erkundung ist untrennbar mit dem Management des Sauerstoffvorrats, dem Sammeln von Ressourcen und dem schrittweisen Aufbau der Ausrüstung verbunden, die man benötigt, um tiefer vorzudringen. Stützpunkte auf dem Meeresboden dienen als sichere Zufluchtsorte, während U-Boote und Tauchanzüge den Weg in unerforschte Gebiete ebnen.

Jede Schicht des Ozeans wirkt lebendig. Friedliche Fische schwimmen in Schwärmen, während Raubtiere im Schatten lauern und dich dazu zwingen, zu entscheiden, wann du kämpfen und wann du fliehen sollst. Das Sammeln von Ressourcen fließt direkt in die Herstellung ein; ein Tauchgang bringt vielleicht Nahrung und Wasser, während ein anderer seltene Mineralien für fortgeschrittene Ausrüstung liefert.

Im Laufe des Spiels entfaltet sich die Geschichte anhand von Wracks und mysteriösen außerirdischen Bauwerken, die Hinweise darauf geben, was auf diesem seltsamen Planeten geschehen ist. Die Grafik setzt stark auf leuchtende Farben und strahlende Biolumineszenz, was die Erkundung ebenso atemberaubend wie beunruhigend macht.

Mein Fazit: „Subnautica“ ist die perfekte Wahl für „Raft“-Fans, die dieselbe Balance aus Plündern, Herstellen und Überleben suchen, jedoch in einer Umgebung, die sich wahrhaft außerirdisch anfühlt.

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3. Green Hell [Bestes Dschungel-Überlebensspiel mit realistischem Schwierigkeitsgrad]

Unsere Bewertung 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, Windows, GeForce Now Entwickler Creepy Jar Durchschnittliche Spielzeit 25–80 Stunden, je nach Spielstil

„Green Hell“ versetzt dich tief in den Amazonas-Regenwald – eine Umgebung, die ebenso gefährlich wie lebendig wirkt. In diesem Spiel geht es nicht um einfaches Crafting, sondern darum, die härtesten Bedingungen zu überstehen, die die Natur dir entgegenwirft.

Jede Handlung hat Konsequenzen: Der Verzehr eines falschen Pilzes kann dich vergiften, unbehandelte Wunden können eitern und Erschöpfung kann deine Konzentration beeinträchtigen. Der Dschungel selbst wird zum Gegner – mit unvorhersehbarem Wetter, feindseligen Wildtieren und deinem eigenen Verstand, der gegen dich arbeitet.

Die Spieler verbringen ihre Zeit damit, nach Nahrung zu suchen, Unterkünfte zu bauen und Werkzeuge aus Holz, Stein und Lianen herzustellen. Die Jagd auf Tiere liefert dringend benötigte Nährstoffe, doch um am Leben zu bleiben, muss man auch den Flüssigkeitshaushalt sowie die Zufuhr von Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten im Auge behalten. Hinzu kommt eine psychologische Ebene: Anhaltende Isolation oder ständiger Stress führen zu Halluzinationen, wodurch das Überleben sowohl zu einer körperlichen als auch zu einer mentalen Herausforderung wird.

Visuell setzt das Spiel auf schonungslosen Realismus: Dichte Vegetation, schlammige Flüsse und unheimliche Nächte schaffen eine Atmosphäre, die bedrückend und doch authentisch wirkt. Als knallharte Überlebenssimulation im tropischen Dschungel mit realistischen Gesundheits-, Ernährungs- und psychologischen Mechaniken spricht „Green Hell“ Spieler an, die eine Ausdauerprüfung suchen, die sich brutal authentisch anfühlt.

Mein Fazit: Das Spiel belohnt Geduld und sorgfältige Planung und bietet ein Erlebnis, bei dem es weniger um Entspannung geht, sondern vielmehr darum, in einer der rauesten Umgebungen der Erde an seine Grenzen zu gehen.

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4. Astroneer [Hardcore-Weltraum-Survival mit entspannter Erkundungsstimmung]

Unsere Bewertung 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Windows, Xbox Cloud Gaming, GeForce Now Entwickler System Era Softworks Durchschnittliche Spielzeit 30–100 Stunden, je nach Schwerpunkt auf Erkundung oder Aufbau

„Astroneer“ verlagert das Überlebensspiel aus den Ozeanen und Dschungeln auf farbenfrohe fremde Planeten, die über ein riesiges Sonnensystem verstreut sind. Das Ziel ist nicht nur, am Leben zu bleiben , sondern durch Erkundung, Ressourcenmanagement und den Aufbau von Stützpunkten zu gedeihen.

Mit dem einzigartigen Terrain-Tool können Spieler das Gelände selbst umgestalten, Tunnel graben, Oberflächen formen oder Wege anlegen, um verborgene Ressourcen freizulegen. Diese Mechanik hebt das Spiel von anderen ab und verwandelt die Umgebung sowohl in eine Leinwand als auch in eine Herausforderung, die du auf dem besten Gaming-Monitor erleben kannst.

Fortschritt erzielst du durch den Bau modularer Stützpunkte, die Einrichtung von Automatisierungssystemen und die Vernetzung von Stromnetzen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Du kannst Fahrzeuge bauen, um riesige Planeten zu durchqueren, Förderanlagen zur Automatisierung des Bergbaus aufstellen oder Schienennetze errichten, die dein Netzwerk miteinander verbinden.

Trotz des lebhaften Grafikstils und des verspielten Looks birgt das Spiel echte Tiefe: Die Biome unterscheiden sich drastisch voneinander, und der Abstieg in riesige Höhlensysteme birgt ganz eigene Risiken und Belohnungen. Als farbenfrohes Sandbox-Weltraumerkundungsspiel, dessen Kernmechanik auf der Verformung des Geländes basiert, ist „Astroneer“ perfekt für Spieler, die das Crafting und die Teamarbeit in „Raft“ genossen haben, sich aber eine kreativere, unbeschwertere Variante wünschen.

Mein Fazit: Durch die Mischung aus Freiheit, Zusammenarbeit und Experimentierfreude sticht es als einer der zugänglichsten Survival-Titel hervor.

5. Valheim [Survival-Spiel im nordischen Stil mit Bosskämpfen und Koop-Modus]

Unsere Bewertung 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen macOS, Linux, Microsoft Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, GeForce Now Entwickler Iron Gate AB, veröffentlicht von Coffee Stain Publishing Durchschnittliche Spielzeit 40–150 Stunden, je nach Spielfortschritt und Koop-Modus

Valheim versetzt das Survival-Genre in die Welt der nordischen Mythologie und versetzt die Spieler in eine prozedural generierte Welt namens „Die Zehnte Welt“ – ähnlich wie bei den besten Simulationsspielen. Das Spiel ist sowohl für Einzelspieler als auch für Gruppen von bis zu zehn Spielern konzipiert und verbindet Handwerk, Kampf und Erkundung mit einem Gefühl von mythischer Größe. Man sammelt Ressourcen, um Unterkünfte zu bauen, Waffen zu schmieden und Mahlzeiten zuzubereiten, doch Überleben bedeutet auch, sich ins Unbekannte zu wagen, um sich feindlichen Kreaturen und gewaltigen Endgegnern zu stellen.

Das Bausystem ermöglicht es dir, alles von bescheidenen Hütten bis hin zu weitläufigen Wikingerhallen zu errichten, wobei Mechaniken wie strukturelle Integrität und Belüftung dem Bauen zusätzliche Tiefe verleihen. Der Kampf basiert auf Ausdauer und fördert Timing und Vorbereitung statt bloßem Knöpfedrücken. Die Welt selbst wirkt lebendig: Nebelverhangene Wälder, vereiste Berge und stürmische Meere bieten jeweils einzigartige Ressourcen, Gegner und Herausforderungen.

Der Koop-Modus hebt das Spielerlebnis auf eine neue Ebene, da Teamwork oft der Schlüssel zur Überwindung sowohl von Umweltgefahren als auch der epischen Bosse ist, die mit dem Spielfortschritt verbunden sind. Als Überlebens-Sandbox im Wikinger-Stil mit prozedural generierten Welten, Koop-Modus und unvergesslichen Bosskämpfen spricht „Valheim“ Fans von „Raft“ an, die sich Survival-Mechaniken in einem grandioseren, mythischeren Rahmen wünschen.

Mein Fazit: Das Spiel belohnt Geduld, Zusammenarbeit und Erkundung und treibt dich gleichzeitig stets zum nächsten epischen Kampf voran.

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6. Sunkenland [Postapokalyptisches Überleben auf See mit PvE und Raids]

Unsere Bewertung 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen Microsoft Windows Entwickler Vector3 Studio Durchschnittliche Spielzeit 25–80 Stunden, je nach Erkundung und Koop-Spiel

„Sunkenland“ entwirft eine postapokalyptische Erde, auf der steigende Meeresspiegel Städte voller Geheimnisse verschlungen haben und nur noch vereinzelte Inseln und halb versunkene Ruinen übrig geblieben sind. Überleben bedeutet hier, die Überreste der alten Welt zu durchforsten und sich gleichzeitig gegen Plünderer und Mutanten zu verteidigen. Die Spieler tauchen in versunkene Wolkenkratzer ein, sammeln seltene Ressourcen und verwandeln Schrott in Werkzeuge, Waffen und Fahrzeuge.

Die Erkundung erstreckt sich bis unter die Wasseroberfläche, wo dunkle Gewässer sowohl wertvolle Technologie als auch lauernde Gefahren verbergen. An der Oberfläche führst du Clankriege, verstärkst deine Verteidigung mit Fallen und Geschütztürmen und erweiterst Stück für Stück dein Territorium auf deinem leistungsstarken Gaming-Laptop.

Der Fokus des Spiels auf das Überleben im Ozean hebt es von anderen Titeln ab. Die Mischung aus Tiefseeerkundung, Crafting und ständiger Spannung unter Wasser bietet eine härtere, kampfbetontere Variante der „Raft“-Formel.

Mein Fazit: „Sunkenland“ bietet eine Welt, in der jeder Tauchgang dein letzter sein könnte und jede Basis, die du errichtest, sich wie eine echte Festung gegen die Apokalypse anfühlt.

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7. 7 Days to Die [Zombie-Survival-Spiel mit Basisverteidigung und Crafting]

Unsere Bewertung 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Windows, macOS, Linux, GeForce Now Entwickler The Fun Pimps Durchschnittliche Spielzeit 50–200 Stunden, je nach Größe der Welt und Spielfortschritt

„7 Days to Die“ verbindet Zombie-Survival, Crafting-Geheimnisse und Tower-Defense zu einem einzigartigen Sandbox-Erlebnis. In einer postapokalyptischen Ödnis müssen die Spieler Ressourcen sammeln, Waffen herstellen und Verteidigungsanlagen gegen unerbittliche Horden von Untoten errichten.

Der Alltag teilt sich auf in das Erkunden von Städten, das Plündern von Ruinen, das Bewirtschaften von Feldern und das Ausbauen von Befestigungsanlagen. Der Kampf stützt sich stark auf selbstgefertigte Ausrüstung und modifizierte Waffen, während das Überleben von Nahrung, Wasser und sorgfältiger Planung abhängt. Dank der voxelbasierten Spielwelt kann fast alles zerstört oder umgestaltet werden, sodass die Spieler aufwendige Festungen, unterirdische Bunker oder hoch aufragende Burgen entwerfen können, um Belagerungen standzuhalten.

Die Ästhetik ist rau und düster, mit weitläufigen Wäldern, Wüsten und verfallenen Städten, die alle eine bedrohliche Atmosphäre ausstrahlen. In Community-Diskussionen wird oft die enorme Freiheit bei den Spielstilen hervorgehoben: Manche Spieler setzen voll und ganz auf RPG-Survival, andere konzentrieren sich auf die Verteidigung ihrer Basis, und viele genießen einfach das Chaos, das das Überleben in Koop-Blutmondnächten mit sich bringt.

Mein Fazit: Als Zombie-Überlebens-Sandbox, die Crafting, Basisbau und Tower-Defense kombiniert, ist „7 Days to Die“ ideal für „Raft“-Fans, die sich eine kampfintensivere Herausforderung wünschen, dabei aber weiterhin den Fortschritt durch Crafting und Bau genießen möchten.

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8. Conan Exiles [Brutales Survival-Spiel in der Welt von Conan]

Unsere Bewertung 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Windows, GeForce Now Entwickler Funcom Durchschnittliche Spielzeit 40–200 Stunden, je nach Spielfortschritt und Multiplayer-Modus

„Conan Exiles“ versetzt die Spieler in die wilden „Exiled Lands“ – ein brutales Open-World-Action-RPG mit Top-Down-Perspektive, das vom Universum von „Conan der Barbar“ inspiriert ist. Nachdem du vom „Leichenbaum“ herabgestürzt bist, fängst du bei Null an und musst kämpfen, um Sandstürme, eisige Berge und feindliche Bestien zu überleben. Das Spiel verbindet Überlebensmechaniken mit RPG-Fortschritt und ermöglicht es dir, zu jagen, zu bauen und dir den Weg zur Vorherrschaft freizukämpfen.

Die Aktivitäten reichen vom Bau von Unterkünften und Waffen über das Befehligen von Leibeigenen bis hin zur Beschwörung gottgleicher Avatare in groß angelegten Schlachten. Das Bausystem ist vielseitig und ermöglicht es dir, einfache Hütten oder ganze befestigte Städte Stück für Stück zu errichten. Die Kämpfe sind rasant und gewalttätig und verbinden Nahkampfwaffen, Fernangriffe und Zauberei.

Ein bei der Community besonders beliebter Aspekt ist die Entscheidungsfreiheit: Spieler können sich dem Solo-Überleben, dem kooperativen Spiel oder PvP-Belagerungen widmen, wobei jede Option ein ganz anderes Erlebnis bietet. Visuell setzt das Spiel auf rauen Realismus mit Wüsten, Sümpfen und schneebedeckten Gipfeln, die alle so gestaltet sind, dass sich die „Exiled Lands“ ebenso gefährlich wie lebendig anfühlen.

Mein Fazit: Als Open-World-Survival-RPG, das in einer barbarischen Welt mit Handwerk, Erkundung und PvP spielt, spricht „Conan Exiles“ Spieler an, die raue Umgebungen und die Freiheit schätzen, durch Geschick, Stärke oder Strategie die Oberhand zu gewinnen.

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9. The Long Dark [Bestes Solo-Survival-Spiel in einer eisigen Apokalypse]

Unsere Bewertung 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, macOS, Linux, Windows, GeForce Now Entwickler Hinterland Studio Inc. Durchschnittliche Spielzeit Etwa 40–100 Stunden, je nach Modus und Spielstil

„The Long Dark“ versetzt dich nach einer geomagnetischen Katastrophe in die eisige Wildnis Kanadas, wo jeder Schritt ein Kampf ums Überleben ist. Im Gegensatz zu den meisten Survival-Titeln gibt es hier keine Zombies oder Mutanten – nur dich, die Kälte und die gnadenlose Landschaft.

Der Umgang mit Hunger, Erschöpfung, Wärme und Kalorien wird zu einem ständigen Balanceakt, bei dem jede Aktion ihren Preis hat. Die Erkundung erfolgt bedächtig und spannungsgeladen, wobei Wölfe, Bären und Elche allgegenwärtige Bedrohungen darstellen, während begrenzte Ressourcen dich dazu zwingen, schwierige Entscheidungen zu treffen.

Visuell verfolgt das Spiel einen stilisierten und zugleich düsteren Ansatz mit gedämpften Farbtönen und kargen Landschaften, die die Einsamkeit des Überlebens unterstreichen. Spieler in der Reddit-Community loben oft das Design, das den Spieler „nicht an die Hand nimmt“ – es zwingt zu sorgfältiger Planung und bestraft Leichtsinn.

Mein Fazit: Fans lieben dieses Spiel, weil es die reine Essenz des Isolations- und Überlebensgenres einfängt und jede Entscheidung auf eine Weise entscheidend macht, wie es nur wenige andere Titel schaffen.

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10. Rust [Das wettbewerbsintensivste Survival-Spiel mit spannendem PvP]

Unsere Bewertung 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One Entwickler Facepunch Studios Durchschnittliche Spielzeit 40–80 Stunden (abhängig von den Servern und dem Spielstil)

Rust wirft dich mit nichts als einem Stein und einer Fackel in die Wildnis. Von diesem Moment an liegt dein Überleben ganz in deinen Händen. Du musst Ressourcen sammeln, eine Unterkunft bauen und Waffen herstellen – und dabei anderen Spielern ausweichen (oder ihnen auflauern), die genau das wollen, was du hast.

Das PvP ist intensiv, gnadenlos und oft unvorhersehbar, sodass sich jede Begegnung persönlich anfühlt. Was Rust auszeichnet, sind sein brutaler Realismus und die chaotische Spielerdynamik. In einem Moment sammelst du friedlich Pilze, im nächsten wirst du von einem voll ausgerüsteten Clan niedergeschossen.

Mein Fazit: Die Spannung lässt nie nach, aber auch die Befriedigung nicht, wenn du endlich die Kontrolle über einen Server übernimmst. Wenn du auf Hardcore-Überleben mit knallhartem Wettbewerb und enormem Wiederspielwert stehst, ist „Rust“ ein absolutes Muss.

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11. Don’t Starve Together [Stilvolles Koop-Survival-Spiel mit schwarzem Humor]

Unsere Bewertung 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Entwickler Klei Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 30–150 Stunden, je nach Spielstil und Servereinstellungen

„Don’t Starve Together“ versetzt die Spieler in eine abgedrehte, handgezeichnete Wildnis, in der das Überleben brutal ist und nichts erklärt wird – ähnlich wie bei dem beliebten Spiel „Rust“. Du musst Materialien sammeln, Werkzeuge herstellen, Essen zubereiten und vermeiden, den Verstand zu verlieren – und das alles, während feindliche Kreaturen und die Umgebung versuchen, dich zu töten. Die charakteristische Herausforderung des Spiels liegt darin, wie wenig es dir an die Hand nimmt. Die Spieler lernen durch Ausprobieren, Scheitern und erneutes Versuchen.

Die Welt ist voller saisonaler Bedrohungen, zufälliger Ereignisse und gnadenloser Bosse, sodass der Aufbau eines sicheren und nachhaltigen Lagers zu einem zentralen Ziel wird. Das Permadeath-System des Spiels sorgt für hohen Einsatz, insbesondere im Mehrspielermodus, wo der Fehler eines einzelnen Spielers die gesamte Gruppe ins Verderben stürzen kann. Der skizzenhafte, gotische Grafikstil lässt jeden Moment sowohl charmant als auch spannend wirken.

Mein Fazit: „Don’t Starve Together“ ist eine einzigartige Interpretation des besten Koop-Spiels, das stilisierte Grafik mit knallharter Spielmechanik verbindet. Es ist ideal für „Raft“-Fans, die auf der Suche nach einer gnadenloseren und geheimnisvolleren Herausforderung sind – vor allem, wenn sie es genießen, auf die harte Tour zu lernen.

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12. Sea of Thieves [Bestes Piraten-Abenteuerspiel mit Seefahrt]

Unsere Bewertung 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen Xbox Series X, Windows, PlayStation 5 Entwickler Rare Ltd. Durchschnittliche Spielzeit 50–200 Stunden, je nach Zielen und Aktivitäten der Crew

„Sea of Thieves“ versetzt die Spieler in ein offenes Piratenspiel, bei dem das Ziel einfach ist: gemeinsam segeln, plündern und überleben – das perfekte Spiel, ähnlich wie „Valheim“. Du übernimmst das Kommando über ein Schiff (alleine oder mit Freunden) und erkundest eine gemeinsame Welt voller rivalisierender Crews, Seeungeheuer und vergrabener Schätze.

Jede Reise verläuft anders: Vielleicht kämpfst du gegen einen Megalodon, vielleicht wirst du von einer anderen Crew ausgeraubt, oder vielleicht singst du mit Fremden an einem Außenposten Seemannslieder. Das Spiel lebt von unvorhersehbarem Chaos, in dem sich PvE und PvP ständig miteinander verflechten.

Die Kämpfe finden in Echtzeit statt und sind auf die beste Art und Weise etwas klobig, das Segeln fühlt sich schwer und realistisch an, und Teamwork ist für den Erfolg unerlässlich. Die cartoonartigen Wassereffekte, Sturmsysteme und die Tag-Nacht-Beleuchtung verleihen jeder Reise einen filmischen Charakter.

Perfekt geeignet für „Raft“- oder „Valheim“-Spieler, die sich nach spontaner Multiplayer-Geschichtenerzählung mit maritimem Touch sehnen, bei der jeder Fehler zur Erinnerung wird und jede Reise ihre eigene Geschichte erzählt.

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13. Spiritfarer [Gemütliches Management-Spiel über Tod und Abschied]

Unsere Bewertung 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen Nintendo Switch, Android, PlayStation 4, macOS, Xbox One, iOS, Linux, Windows Entwickler Thunder Lotus Games Durchschnittliche Spielzeit 30–50+ Stunden, je nach Abschlusszielen

„Spiritfarer“ ist das schönste, gemütliche Spiel, in dem du verlorene Seelen ins Jenseits fährst – und dich dabei jedes Mal von ganzem Herzen von ihnen verabschiedest. Du schlüpfst in die Rolle von Stella, einer sanften Begleiterin für Seelen auf ihrer Reise ins Jenseits, begleitet von ihrer Katze Daffodil. Du baust und gestaltest ein Boot, segelst zu fremden Inseln, sammelst Ressourcen und knüpfst Freundschaften mit skurrilen Seelen, die sich deiner Fähre anschließen.

Der Spielablauf verbindet leichte Plattform-Elemente, Ressourcenmanagement und einen storygetriebenen Spielverlauf – alles verpackt in einem atemberaubenden, handgezeichneten Grafikstil, der wie ein animierter Film wirkt. Was „Spiritfarer“ wirklich auszeichnet, sind sein Ton und sein Thema. Das Spiel greift den Tod auf – ein Thema, das in Spielen selten behandelt wird – und verwandelt ihn in eine friedliche, besinnliche Erfahrung voller Liebe, Essen, Lachen und Erinnerungen.

Mein Fazit: Für Fans von „Raft“ oder „Stardew Valley“, die sich etwas Sanfteres und Bedeutungsvolleres wünschen, bietet „Spiritfarer“ eine gemächliche, gefühlvolle Reise durch Themen wie Liebe, Trauer und Loslassen.

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14. Flotsam [Schwimmender Städtebau mit Überlebenselementen in einer Wasserwelt]

Unsere Bewertung 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen Windows, macOS Entwickler Pajama Llama Games Durchschnittliche Spielzeit 15–30 Stunden, je nach Erkundungs- und Bautempo

„Flotsam“ ist eine farbenfrohe Stadtbau- und Überlebenssimulation, die in einer postapokalyptischen, von Wasser überschwemmten Welt spielt, in der deine Stadt über den Ozean treibt. Anstatt auf Land zu bauen, errichtest du deine Stadt auf gesammelten Trümmern, schwimmenden Plattformen, Plastikabfällen, Treibholz und Überresten der alten Welt.

Deine Crew aus schrulligen Strandgästen muss Nahrung sammeln, Wasser destillieren, gestrandete Menschen retten und Meeresmüll zu Werkzeugen und Gebäuden recyceln. Die fröhliche visuelle Ästhetik des Spiels steht im Kontrast zu seinen Survival-Wurzeln und zeichnet sich durch eine helle, satte Farbpalette, klaren Himmel und einen optimistischen Ton aus, der die Apokalypse seltsam heiter wirken lässt.

Trotz der beunruhigenden Optik gibt es dennoch Gefahren: verseuchte Zonen, Nahrungsmittelknappheit, Krankheiten und unerwartete Wetterereignisse. Was „Flotsam“ auszeichnet, ist, dass sich deine gesamte Stadt bewegen lässt – du bist nicht an einen Ort gebunden. Sobald ein Gebiet erschöpft ist, löse den Anker und schleppe deine gesamte Basis in Richtung neuer Gewässer und Entdeckungen.

Mein Fazit: Flotsams Mischung aus unbeschwertem Ton und strategischer Komplexität ist besonders für diejenigen geeignet, die sich etwas Mobileres und Modulareres wünschen.

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15. Palworld [Überlebensspiel zum Zähmen von Kreaturen mit Landwirtschaft und Waffen]

Unsere Bewertung 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 5 Entwickler Pocketpair Durchschnittliche Spielzeit 30–80 Stunden (mit enormem Wiederspielwert im Mehrspielermodus und beim Züchten)

Palworld ist ein Open-World-Survival- und Crafting-Abenteuer, in dem du niedliche Kreaturen namens „Pals“ sammelst und zu Waffen umfunktionieren kannst, um sie dann in diesem besten Strategiespiel für dich bergbauen, ackern, bauen oder kämpfen zu lassen. Auch wenn es auf den ersten Blick wie Pokémon aussieht, nimmt Palworld eine weitaus düsterere Wendung.

Die Spieler beschäftigen sich mit Kämpfen, Erkundungen, dem Aufbau von Stützpunkten und der genetischen Züchtung von Pals, während sie sich durch eine raue Welt voller Wilderer, tödlicher Biome und moralischer Entscheidungen bewegen. Wenn du verzweifelt genug bist, kannst du sogar deine eigenen Pals verspeisen.

Optisch verbindet „Palworld“ einen lebendigen, im Cel-Shading-Stil gehaltenen Anime-Look mit detaillierten Umgebungen und übertriebenen Kampfanimationen. Reite auf deinen „Pals“, um durch weite Landschaften zu fliegen, zu schwimmen oder zu reiten, oder setze sie in Fabriken ein, um die Stromerzeugung, die Nahrungsmittelproduktion oder die Waffenherstellung zu automatisieren.

Jeder Pal verfügt über einzigartige passive Fähigkeiten, Arbeitseffizienz und Kampfeigenschaften, was sowohl bei der Basislogistik als auch bei PvE-/PvP-Kämpfen zu tiefgehenden strategischen Möglichkeiten führt. Der Multiplayer-Modus unterstützt Koop-Spiele mit bis zu 4 Spielern oder 32 Spielern auf einem Server, mit umfassenden Handels- und Kampfmechaniken. Es ist chaotisch, es ist bezaubernd, es ist fast schon dystopisch – und es funktioniert.

Mein Fazit: „Palworld“ fesselt die Spieler mit seiner wilden Mischung aus Niedlichkeit und Grausamkeit – perfekt für Fans von „Pokémon“, „ARK“ und Automatisierungssimulationen, die etwas völlig Unvorhersehbares suchen.

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16. V Rising [Vampir-Survival-Spiel mit Basisbau]

Unsere Bewertung 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen Windows, PlayStation 5 Entwickler Stunlock Studios Durchschnittliche Spielzeit 30–100+ Stunden (enormer Wiederspielwert durch PvP, Basisüberfälle und Updates)

V Rising ist ein großartiges Open-World-Spiel mit Vampir-Thematik, das Basisbau, ARPG-Kämpfe und chaotischen Online-Multiplayer miteinander verbindet. Du erwachst als geschwächter Vampir in einer gotischen Welt und musst dich ernähren, Gegenstände herstellen, bauen und dir deinen Weg zur Macht erkämpfen.

Die Spieler sammeln nachts Ressourcen, jagen Menschen, um Blutgruppen zu erbeuten, die ihnen einzigartige Vorteile verschaffen, und errichten weitläufige Burgen als Operationsbasis. Der Spielablauf umfasst das Herstellen von Ausrüstung, das Überfallen feindlicher Festungen und das Besiegen mächtiger Bosse, um deren Fähigkeiten zu übernehmen und sich weiterzuentwickeln. PvE- und PvP-Server bieten völlig unterschiedliche Spielerlebnisse, von langsamem, methodischem Aufbau bis hin zu brutalen Clankriegen mit Full-Loot-Mechanik.

Die Dark-Fantasy-Ästhetik von „V Rising“ ist erstklassig: düstere Wälder, verfluchte Dörfer und verwunschene Burgen werden durch detaillierte isometrische Grafiken und dynamische Beleuchtung zum Leben erweckt, die sich vom Tageslicht bis hin zu tödlichem Sonnenlicht verändert. Die Welt wirkt lebendig und gefährlich, besonders wenn andere Spieler auf Blut aus sind.

Mein Fazit: „V Rising“ versetzt Fans von Survival-Crafting, PvP-Raids und Vampir-Mythologie in seinen Bann. Es ist fesselnd, atmosphärisch und gnadenlos – perfekt für Spieler, die Imperien errichten und andere zu Asche verbrennen wollen.

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17. Grounded [Überlebensspiel im eigenen Garten mit Insekten und schrumpfendem Spielspaß]

Unsere Bewertung 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 5 Entwickler Obsidian Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 40–100+ Stunden (im Koop-, Basisbau- und Überlebensmodus wiederholbar)

„Grounded“ ist ein First-Person-Survival-Spiel, bei dem du auf die Größe einer Ameise geschrumpft bist und in einer feindlichen Welt voller Insekten überleben, Geheimnisse aufdecken, Grashalme erklimmen und Gartenmöbel erkunden musst – ähnlich wie bei Spielen wie „Palworld“. Du sammelst Ressourcen, stellst Werkzeuge her und wehrst riesige Insekten ab, während du das seltsame Geheimnis hinter deiner Verkleinerung aufdeckst.

Das Gameplay dreht sich um Erkundungen am Tag und Verteidigung in der Nacht. Baue befestigte Stützpunkte, schalte Werkstätten frei und verbessere deine Ausrüstung, um es mit aggressiven Spinnen, Tauchglockenkäfern und anderen Hinterhof-Bossen aufzunehmen. „Grounded“ trifft den skurrilen, aber gefährlichen Stil mit überdimensionalen Requisiten, realistischen Insektenanimationen und überraschend unheimlicher Beleuchtung genau ins Schwarze.

Mein Fazit: „Grounded“ nimmt ein albernes Konzept und verwandelt es in eines der ausgefeiltesten Überlebensspiele überhaupt – perfekt für Fans von „Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft“, „The Forest“ und „Valheim“ mit einem gewissen Twist.

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18. We Happy Few [Dystopisches Überlebensspiel mit drogenbedingter Paranoia]

Unsere Bewertung 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Cloud Gaming, GeForce Now Entwickler Compulsion Games Durchschnittliche Spielzeit 20–60+ Stunden (storybasiert, hoher Wiederspielwert dank Überlebensmodus und alternativen Enden)

„We Happy Few“ ist ein storygetriebenes Überlebensabenteuer, das in einem von Drogen geprägten, retrofuturistischen England der 1960er Jahre spielt. Du schlüpfst in die Rolle eines von drei rebellischen Bürgern der Stadt Wellington Wells, in der die Gesellschaft glückselige Unwissenheit der Realität vorgezogen hat. Um zu überleben, musst du dich anschleichen, Dinge herstellen, dich anpassen oder dir deinen Weg durch eine zusammenbrechende Welt bahnen, die von künstlichem Glück besessen ist.

Das Kern-Gameplay verbindet Erkundung, Stealth, Überlebensmechaniken und Ressourcenmanagement. Du wirst Vorräte plündern, Waffen herstellen, unentdeckt bleiben und entscheiden, wie du mit den verwirrten Bürgern umgehst, die süchtig nach „Joy“-Pillen sind. Kämpfe sind optional, aber bei Bedarf intensiv, besonders wenn deine Tarnung auffliegt.

Mein Fazit: Mit seiner Mischung aus Handlungssträngen, Handwerk und moralischen Entscheidungen ist das Spiel perfekt für Fans von Überlebensspielen, die sich ein persönliches, unvorhersehbares und ein wenig schräges Spielerlebnis wünschen.

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Häufig gestellte Fragen

Was ist das beste Spiel, das „Raft“ ähnelt?

Das beste Spiel ähnlich wie „Raft“ ist „Stranded Deep“, wenn du intensives Überleben und den Aufbau von Stützpunkten magst, oder „Grounded“, wenn du Koop-Crafting mit einer einzigartigen Wendung suchst. Beide bieten ähnliche Spielmechaniken mit unterschiedlichen Atmosphären.

Warum ist „Raft“ so beliebt?

„Raft“ ist beliebt, weil es Überleben, Erkundung und Basisbau in einer entspannten, aber herausfordernden Meeresumgebung vereint. Der Koop-Modus, regelmäßige Updates und einfache Spielmechaniken sorgen für hohen Wiederspielwert und viel Spaß mit Freunden.

Was für ein Spiel ist „Raft“?

„Raft“ ist ein Survival- und Crafting-Spiel aus der Ego-Perspektive. Die Spieler müssen Ressourcen sammeln, schwimmende Konstruktionen bauen und Bedrohungen wie Haien trotzen, während sie Inseln erkunden und eine größere Geschichte aufdecken.

Gibt es auf Roblox ein Spiel wie „Raft“?

Ja. „Booga Booga“ und „Islands“ auf Roblox weisen Ähnlichkeiten mit „Raft“ auf und bieten Open-World-Überleben, Crafting und Erkundung. Sie sind vereinfacht, eignen sich aber hervorragend für ein jüngeres Publikum oder Gelegenheitsspieler.