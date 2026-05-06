Los 16 mejores juegos acogedores para ayudarte a relajarte en 2026

Los mejores juegos «cozy» son perfectos para relajarse tras un largo día, ya que ofrecen una jugabilidad tranquila, sin presiones ni riesgos. Estos títulos te permiten desconectar, explorar y disfrutar de los pequeños placeres a tu propio ritmo. En esta lista, he reunido 16 juegos acogedores, encantadores y divertidos que combinan la relajación con la variedad: desde tranquilos simuladores de vida y constructores creativos hasta aventuras desenfadadas.

Cada uno de ellos ofrece una experiencia relajante, a la vez que mantiene el interés con un montón de actividades para disfrutar. Tanto si te gusta cultivar, explorar o contar historias, aquí encontrarás un juego acogedor que se adapta a cada estado de ánimo y estilo de juego.

Nuestra selección de los mejores juegos para pasar un rato realmente acogedor

Aquí tienes3 de los mejores juegos para pasar un rato agradable, que gustan a miles de personas. Estos títulos te permiten relajarte, explorar y disfrutar de los pequeños placeres de la vida a tu propio ritmo:

Stardew Valley (2016) – un entrañable juego de granja sobre el traslado de la ciudad al campo. Animal Crossing: Nuevos Horizontes (2020) – Juego de simulación social exclusivo para Nintendo Switch en el que hay que construir una comunidad en una isla. Mi estancia en Sandrock (2023) – un acogedor simulador de vida en la granja sobre cómo sobrevivir en el desierto.

¿No es exactamente lo que buscas? No te preocupes; hay A continuación encontrarás muchas otras opciones de juegos acogedores. He intentado seleccionar juegos de una amplia variedad de géneros para satisfacer los gustos de todo tipo de jugadores.

Los 16 mejores juegos acogedores que te hacen sentir como un cálido abrazo

Los juegos «cozy» que he seleccionado son perfectos para relajarse. Ofrecen una jugabilidad tranquila, libertad creativa y unos gráficos encantadores, sin una dificultad excesiva. Si te gusta cultivar, explorar o crear objetos, estos títulos te permiten jugar a tu propio ritmo, acompañados de música relajante y estilos artísticos preciosos. ¡Vamos a ver mi lista de los mejores juegos «cozy»!

1. Stardew Valley [Crece, relájate y reconéctate con la naturaleza]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Simulador de granja, simulador de vida, RPG ligero Plataformas PC, PS4, PS Vita, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles Año de estreno 2016 Creador/es ConcernedApe Duración media de la partida Entre 50 y 150 horas para la granja principal; cientos más si quieres optimizar al máximo Lo que me gustó Una rutina relajante, un avance gratificante, unos vecinos encantadores y un sinfín de actividades secundarias

Stardew Valley es el proyecto que surge de la pasión de ConcernedApe, un equipo formado por una sola persona que creó posiblemente el juego más acogedor de la historia. Al principio, el juego parece ser simplemente un un juego de granja muy bonito with gráficos 2D elegantes and música estupenda. Sin embargo, al seguir jugando, se descubre que este juego tan popular tiene mucho más que ofrecer.

La parte de la jardinería resulta muy gratificante si cuidas bien de tus cultivos. También puedes ir a pescar, criar animales de granja e incluso adentrarte en las minas si te apetece el combate y la exploración.

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2. Animal Crossing: Nuevos Horizontes [Crea la escapada isleña de tus sueños]

Nuestra puntuación 9.9

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Tipo de juego Simulador social y de vida, decoración, coleccionismo Plataformas Nintendo Switch (Se ha anunciado la edición para Switch 2 para enero de 2026) Año de estreno 2020 (Switch), 2026 (Switch 2) Creador/es Nintendo EPD Duración media de la partida Entre 60 y más de 200 horas a lo largo de las temporadas Lo que me gustó Lo mejor de «juega a tu ritmo», adorables habitantes, personalización detallada y un relajante bucle en tiempo real

Animal Crossing: Nuevos Horizontes es pura relajación en forma de videojuego. Hay algo profundamente satisfactorio en despertarse en tu isla, echar un vistazo a lo que hay en las tiendas y pasar una hora simplemente pescando en la playa o rediseñando tu jardín. Es una de las mejores redes sociales juegos de simulación para la popular consola portátil.

La verdadera magia surge cuando empiezas a personalizarlo todo. Reunir recursos para fabricar muebles, plantar huertos, construir senderos y ver cómo, poco a poco, tu isla se va transformando exactamente en lo que habías imaginado. Tus peculiares vecinos animales aportan encanto a la vida cotidiana con sus personalidades y sus conversaciones espontáneas que, de alguna manera, resultan genuinamente reconfortantes.

The Edición Nintendo Switch 2 ofrece gráficos más nítidos y mejoras que facilitan el uso, como controles con el ratón para decorar. Original Interruptor Los propietarios recibirán una actualización gratuita ese mismo día con nuevos contenidos de hoteles y artículos de otras series de LEGO, Zelda, ySplatoon, así que todos salen ganando.

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3. Mi estancia en Sandrock [Reconstruir un pueblo del desierto con corazón]

Nuestra puntuación 9.7

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Tipo de juego Simulador de vida, creación de objetos, gestión de granja, RPG de acción ligero Plataformas PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creador/es Pathea Games, PM Studios y Focus Entertainment Duración media de la partida Entre 40 y 80 horas para el contenido principal y secundario Lo que me gustó Un ciclo de construcción y creación acogedor, unos vecinos simpáticos, una mejor calidad de vida que en Portia y un desarrollo narrativo suave

Estoun juego de rol de acción apasionante es la secuela de Mi tiempo en Portia. Te transporta a un pueblo abandonado en el desierto al que debes ayudar a revivir. La segunda entrega incluye numerosas mejoras que facilitan la experiencia de juego, lo que la convierte en una excelente continuación para los veteranos y en un buen punto de partida para los principiantes.

La historia gira en torno a un una comunidad que intenta sobrevivir en un mundo postapocalíptico donde se destruyó la mayor parte de la tecnología moderna. La ciudad de Sandrock cuenta con numerosos personajes no jugables únicos con los que puedes interactuar y entablar relaciones.

Hay ununa trama principal general con múltiples giros argumentales, pero es fácil distraerse con las misiones secundarias que necesitan tu ayuda.

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4. Una pequeña excursión [Embárcate en un tranquilo viaje hacia nuevas alturas]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Exploración, aventura Plataformas PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Año de estreno 2019 Creador/es Adam Robinson-Yu Duración media de la partida ~1-3 horas (más tiempo si te vas dando una vuelta) Lo que me gustó Humor sutil, un recorrido encantador, misiones breves y sin ninguna presión por ir con prisas

El nombreUna pequeña excursión te cuenta básicamente todo lo que necesitas saber sobre este juego. Aunque puedes terminarlo en aproximadamente una hora, te perderías algunas actividades secundarias y de exploración excelentes que hay por toda la zona. Además, cada parte del juego está diseñada a la perfección para crear una un juego de aventuras excepcional sin rellenos innecesarios.

Aquí juegas como Claire, un pajarito que debe llegar a Hawk Peak para tener cobertura. Para ello, debes recoger plumas doradas. Estas plumas te permiten saltar más alto, planear durante más tiempo y escalar superficies rocosas, poderes imprescindibles para llegar a la cima.

Por el camino te encontrarás con otros viajeros, que te darán las plumas que necesites y otros objetos útiles si completas sus misiones secundarias.

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5. Desayuno con osos [Dirigir una posada en el bosque, un huésped tras otro]

Nuestra puntuación 9.1

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Tipo de juego Simulador de gestión, aventura ligera Plataformas PC, Nintendo Switch Año de estreno 2022 Creador/es Gummy Cat, Armor Games Duración media de la partida ~15–25 horas Lo que me gustó Un bucle de progresión cómodo, personajes entrañables y un ambiente que te permite decorarlo a tu ritmo

El nombreDesayuno con osos te cuenta todo lo que necesitas saber sobre esta encantadora y relajada aventura de gestión. Eres, literalmente, un simpático oso que regenta un bed and breakfast. ¿Qué más se puede pedir? Descubre una historia conmovedora, conoce a personajes extravagantes y haz crecer tu negocio, todo ello a tu propio ritmo, sin prisas.

Tu personaje es Hank, un oso que se topa con una cabaña abandonada y decide convertirla en una acogedora posada. Para ampliar tu posada, tendrás que reunir materiales, decorar las habitaciones y mantener contentos a los huéspedes. Pero bajo la atmósfera relajante del juego se esconde un misterio más profundo.

A medida que explores el bosque, te encontrarás con viajeros excéntricos, completarás misiones secundarias y, poco a poco, irás desvelando los secretos que esconde la naturaleza.

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6. Spiritfarer [Navega, cuida y despídete con cariño]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego Gestión, creación, aventura narrativa Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, dispositivos móviles Año de estreno 2020 Creador/es Thunder Lotus Games Duración media de la partida ~25–35 horas Lo que me gustó Conmovedoras historias sobre la pérdida, preciosas ilustraciones dibujadas a mano, relajantes actividades como la construcción de barcos y la cocina

Aunque unjuego de estrategia lleno de colorido lo que se dice sobre el más allá no suena precisamente acogedor, Spiritfarer demuestra que cualquier cosa puede resultar reconfortante y relajante. En este precioso juego, te pondrás en la piel de Stella, que debe encontrar y cuidar de los espíritus de los difuntos antes de dejarlos partir hacia el más allá.

La jugabilidad gira en torno a tu nave, en la que tú navega por mares místicos y atiende las diversas necesidades de tus pasajeros, como el alojamiento y otras necesidades básicas. La mayoría de la gente elogia la narrativa general del juego, que se centra en las historias emocionales particulares de los espíritus.

Spiritfarer Además, es visualmente impresionante, gracias a su excelente calidad de animación y a su singular estilo artístico dibujado a mano.

★ Navega, cuida y despídete con cariño Spiritfarer Compra en Eneba

7. Desempaquetar [Encuentra la paz en cada cajita]

Nuestra puntuación 8.8

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Tipo de juego Rompecabezas, decoración zen Plataformas PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, dispositivos móviles Año de estreno 2021 Creador/es Witch Beam, Humble Bundle Duración media de la partida ~3-5 horas Lo que me gustó Una historia contada a través de objetos, con un diseño de sonido táctil y un desarrollo meditativo sin situaciones de fracaso

El acertadamente llamado Desempaquetares unjuego de simulación relajante sobre cómo desempaquetar y colocar las distintas cosas en las diferentes habitaciones. La mecánica del juego es muy sencilla: vas sacando objetos de las cajas uno a uno y los colocas en los sitios adecuados. El juego ni siquiera tiene tutorial; así de fácil es empezar a jugar.

Hay cierta libertad a la hora de organizar todo, lo que significa que puedes probar con diseños de interior interesantes. Una vez colocados todos los objetos, pasas a la siguiente habitación. No hay límite de tiempo, lo que te permite tomártelo con calma y decorar todo como más te guste.

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8. Kirby y la Tierra Olvidada [Una aventura llena de maravillas]

Nuestra puntuación 8.6

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Tipo de juego Juego de plataformas en 3D, una aventura llena de objetos que recoger Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2022 Creador/es HAL Laboratory, Nintendo Duración media de la partida ~10-15 horas de juego principal; ~más de 20 horas para completarlo Lo que me gustó Una maravilla, las travesuras del «Mouthful Mode», un modo cooperativo genial y una gran variedad de niveles

Kirby y la Tierra Olvidadaes un un encantador juego de plataformas en 3D lleno de color, creatividad y emoción. Por primera vez, Kirby se adentra en un mundo abierto y semipostapocalíptico repleto de secretos, enemigos y un ingenioso diseño de niveles.

Juegas como Kirby, utilizando sus clásicas habilidades de copia y las nuevas «Modo Bocado» para explorar y resolver acertijos. A medida que avanzas, rescatas a los Waddle Dees y reconstruyes su aldea, desbloqueando minijuegos y mejoras por el camino.

El estilo artístico del juego es alegre y acogedor, y combina personajes entrañables con entornos muy detallados. La banda sonora, llena de alegría, es perfecta y encaja a la perfección con el tono del juego, lo que hace que toda la aventura resulte desenfadada, divertida y muy acogedora.

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9. Gris [Sanar a través del arte y las emociones]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego Juego de plataformas artístico con ligeros toques de puzles Plataformas PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, dispositivos móviles Año de estreno 2018 Creador/es Nomada Studio, Devolver Digital Duración media de la partida ~3-5 horas Lo que me gustó Impresionantes ilustraciones en acuarela, una banda sonora conmovedora, una dificultad moderada y temas reconfortantes

Gris es un un precioso juego de plataformas with gráficos espectaculares, un diseño de sonido excelente y una mecánica de juego sencilla. La apasionante historia del juego se narra de forma visual, sin diálogos ni texto excesivo.

Juegas en el papel de Gris, una niña que afronta el dolor y la pena de haber perdido a un ser querido. El juego comienza en un mundo sin color, pero a medida que avanzas se desbloquean nuevas habilidades y el color vuelve al mundo. Tus nuevos poderes son esenciales para seguir adelante y resolver los rompecabezas de plataformas a lo largo de tu breve aventura.

La mayoría de los jugadores elogian el un estilo artístico excelente, que es muy elaborada y transmite a la perfección las emociones de Gris. La banda sonora también es de primera categoría y complementa a la perfección el ambiente general.

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10. Dave el buzo [Sumérgete, disfruta de una buena comida y relájate]

Nuestra puntuación 8.3

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Tipo de juego Aventura, pesca, gestión de restaurantes Plataformas PC, Nintendo Switch, PS4, PS5 Año de estreno 2023 Creador/es Mintrocket Duración media de la partida ~20-35 horas Lo que me gustó Alternancia entre el día y la noche, humor desenfadado, mejoras gratificantes y un ambiente marino espectacular

En esteun excelente juego de rol, tu tarea consiste en sumérgete en el océano para recolectar recursos para tu negocio de restauración. Se trata de una excelente combinación de aventura, exploración y gestión que da como resultado un magnífico juego acogedor repleto de mecánicas de juego.

Durante el día, tu misión consiste en sumergirte en el Blue Hole para explorar y recolectar ingredientes para tu restaurante. Hay muchas formas de abordar cada encuentro, y el entorno submarino cambia cada día para que la experiencia siga siendo interesante.

Por la noche, diriges un restaurante de sushi y te encargas de la preparación de alimentos, el cultivo de ingredientes y el servicio de bebidas. Los beneficios de tu negocio son necesarios para renovar tu equipo de buceo, lo que te permitirá pescar mejores piezas para tu sushi.

★ Sumérgete en las profundidades, disfruta de una buena comida y relájate Dave el buzo Compra en Eneba

11. Horticultura insólita [Resuelve misterios entre plantas mágicas]

Nuestra puntuación 8.2

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Tipo de juego Rompecabezas, deducción, gestión de tiendas Plataformas PC, Nintendo Switch, Xbox One Año de estreno 2022 Creador/es Bad Viking, Iceberg Interactive Duración media de la partida ~8–12 horas Lo que me gustó Identificación de plantas al estilo de una novela policíaca, narrativa ramificada, ambiente acogedor y de misterio

Horticultura insólitaes unun juego de rompecabezas acogedor sobre cómo llevar una tienda especializada en diversas plantas con propiedades medicinales. El objetivo principal es identificar correctamente las plantas que buscan tus clientes. Aquí es donde entran en juego los excelentes acertijos del juego, que te hacen sentir como un detective.

Tu herramienta principal es una enciclopedia incompleta que describe parcialmente diversas características de las plantas que necesitarás. Estas pistas te permiten elegir las plantas adecuadas para los clientes de tu tienda. Sin embargo, las plantas tienen numerosos efectos positivos y negativos que afectarán a tus clientes y también cambiar el rumbo de la misteriosa historia con ramificaciones.

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12. Firewatch [Encuentra consuelo en la naturaleza]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego Aventura narrativa («simulador de paseos») Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2016 Creador/es Campo Santo, Pánico Duración media de la partida ~4-6 horas Lo que me gustó Una historia íntima, un doblaje excepcional y los tranquilos paisajes de Wyoming

Estoun juego de supervivencia curiosamente relajante te pone en la piel de Henry, un vigía de incendios en los bosques salvajes de Wyoming. Tu único contacto con el mundo exterior es tu walkie-talkie, con tu supervisora, Delilah, al otro lado.

El objetivo es muy sencillo: estás aquí para asegurarse de que no haya incendios en el bosque. En cuanto a la jugabilidad, el juego se describe como un «simulador de paseos», lo que significa que, desde el punto de vista mecánico, no hay mucho que hacer aparte de pasear por hermosos bosques y observar el entorno, todo ello mientras se conversa con Delilah.

Lo más destacado del juego es su apasionante historia, su excelente doblaje y su estilo visual único. Sin duda, «Firewatch» es un juego que vale la pena tener en cuenta si lo que buscas es sumergirte en un misterio apasionante.

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13. Cozy Grove [Devuelve el color a una isla encantada]

Nuestra puntuación 7.8

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Tipo de juego Simulador de vida, misiones diarias, creación de objetos Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2021 Creador/es Spry Fox Duración media de la partida Entre 20 y 40 horas repartidas en numerosas sesiones breves Lo que me gustó Ritmo diario en tiempo real, encantadoras historias de fantasmas, ilustraciones y música adorables

Estoun juego indie muy chulome recuerda aNo te mueras de hambre, mientras que la jugabilidad presenta muchas similitudes con Animal Crossinge inclusoSpiritfarer. El ciclo de día y noche del juego está vinculado a la hora real, lo que refuerza su carácter de simulación de la vida. Cada día se te asignan diferentes tareas, y El juego te anima a jugar en sesiones más cortas, pero a volver cada día para avanzar poco a poco.

La historia cuenta que eres un «Spirit Scout» que ha acampado en una isla encantada. Tu objetivo es encontrar y ayudar a los fantasmas inquietos a pasar al más allá. Al completar sus tareas, la isla recupera su colorido y se desbloquean nuevos recursos que encontrar y objetos que fabricar.

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14. El culto al cordero [Una secta adorable con un corazón acogedor]

Nuestra puntuación 7.6

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Tipo de juego Gestión de la base + acción ligera al estilo roguelike Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2022 Creador/es Massive Monster, Devolver Digital Duración media de la partida ~12-20 horas de juego principal; más si se cuenta el tiempo tras la partida Lo que me gustó Estética acogedora y adorable con el toque justo de garra, un bucle de fondo o de culto muy satisfactorio y pasajes ágiles

El culto al corderoes bonito, peroun juego roguelike lleno de giros inesperados combina de forma apasionante elementos de gestión de bases. La parte de gestión de bases es el eje central del juego, donde tu misión consiste en convertir a los seguidores a tu culto y ocuparte de sus necesidades.

Al final, algunos tendrán que ser sacrificados para apaciguar a tu dios, mientras que otros morirán de viejos. En cualquier caso, tendrás que asegurarte de que estén bien adoctrinados mediante rituales y la expansión de la base.

La otra mitad consiste en combates de estilo roguelike, que complementan la parte de gestión al permitirte encontrar nuevos seguidores, reunir recursos y, por supuesto, acabar con los herejes. Cada salida es diferente, ya que el área se genera proceduralmente y se te asigna un arma aleatoria para luchar contra tus enemigos. El combate es relativamente sencillo y fácil de dominar, aunque las animaciones son fluidas y satisfactorias.

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15. Hollow Knight [Explora un mundo de una belleza inquietante]

Nuestra puntuación 7.4

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Tipo de juego Metroidvania, juego de plataformas y acción Plataformas PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Año de estreno 2017 Creador/es Equipo Cherry Duración media de la partida ~25–50+ horas Lo que me gustó Un mundo dibujado a mano, una banda sonora evocadora, libertad para explorar y un desafío equilibrado con un tono acogedor

RecomiendoHollow Knight para los jugadores que buscan un juego de plataformas en 2D que combine combates y exploración exigentes, sin perder por ello ese ambiente acogedor.

El elemento que más contribuye a crear una atmósfera acogedora en Hollow Knight es su estilo artístico, caracterizado por personajes adorables dibujados a mano y paisajes de otro mundo. La música evocadora también combina a la perfección con el ambiente inquietante general.

Hollow Knight es también un un excelente juego de estilo Metroidvania donde podrás explorar el vasto mundo de forma no lineal. Algunas zonas parecerán inaccesibles al principio, pero solo porque aún no has desbloqueado una determinada habilidad.

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16. Terraria [Crea, explora y construye sin límites]

Nuestra puntuación 9.3

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Tipo de juego Supervivencia y creación en un mundo abierto, aventura en 2D Plataformas PC, Nintendo Switch, PS Vita, Wii U, 3DS, Xbox 360, Xbox One, PS3, PS4, dispositivos móviles Año de estreno 2011 Creador/es Re-Logic, 505 Games Duración media de la partida ~40–120+ horas por mundo Lo que me gustó Un sinfín de herramientas de construcción, biomas variados y una experiencia relajante de exploración y creación

Terraria es uno de mis juegos creativos de mundo abierto favoritos. Ofrece un gran potencial para pasar un rato agradable una vez que te acostumbras a la mecánica de juego. Como era de esperar, el aspecto de supervivencia lo hace desafiante, pero eso es solo una parte de un juego muy bien valorado y repleto de funciones que funciona en una increíble variedad de dispositivos.

Centrándose en el aspecto acogedor, Terraria ofrece un potencial creativo excepcional gracias a su amplio sistema de creación y construcción. Aunque se limita a dos dimensiones, dispones de una variedad infinita de materiales de construcción para edificar la casa de tus sueños.

Para mí, la calidez proviene de explorar los mundos generados proceduralmente del juego que están repletas de cavernas subterráneas, selvas extensas y otros biomas únicos.

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Próximos juegos acogedores en 2026

Si pensabas que la oferta de juegos «cozy» de 2025 era reconfortante, espera a ver lo que nos depara el año que viene. Los desarrolladores apuestan fuerte por el encanto, la creatividad y la relajación con juegos que ofrecen más formas que nunca de desconectar. Desde simuladores de vida ampliados hasta encantadoras aventuras de exploración, estos próximos títulos «cozy» están llamados a redefinir el concepto de «gaming reconfortante».

El valle brumoso: una acogedora historia de pesca (marzo de 2026) – Hereda la antigua casa de pescador de tu abuelo y restaura un valle costero olvidado a través de relajantes partidas de pesca, tareas agrícolas sencillas y descubrimientos en el museo. Explora aguas tranquilas, arregla el puerto y hazte amigo de los peculiares habitantes del pueblo en este tranquilo simulador de vida en primera persona, sin límites de tiempo ni presiones.

– Hereda la antigua casa de pescador de tu abuelo y restaura un valle costero olvidado a través de relajantes partidas de pesca, tareas agrícolas sencillas y descubrimientos en el museo. Explora aguas tranquilas, arregla el puerto y hazte amigo de los peculiares habitantes del pueblo en este tranquilo simulador de vida en primera persona, sin límites de tiempo ni presiones. Witchbrook (2026) – Asiste a la escuela de magia en la encantadora ciudad costera de Mossport en este juego de rol de simulación de la vida de una bruja. Prepara pociones, lanza hechizos, personaliza tu casita en el bosque y entabla amistades o romances con un variopinto elenco de personajes. Juega en solitario o forma equipo con hasta tres amigos en el modo cooperativo para vivir una aventura fascinante.

– Asiste a la escuela de magia en la encantadora ciudad costera de Mossport en este juego de rol de simulación de la vida de una bruja. Prepara pociones, lanza hechizos, personaliza tu casita en el bosque y entabla amistades o romances con un variopinto elenco de personajes. Juega en solitario o forma equipo con hasta tres amigos en el modo cooperativo para vivir una aventura fascinante. Mi estancia en Evershine (2026) – La tercera entrega de la aclamada serie de Pathea te pone al mando de un asentamiento fronterizo en un mundo postapocalíptico lleno de vida. Recluta colonos, construye infraestructuras, cultiva la tierra y crea objetos a tu antojo, y explora mazmorras con hasta tres amigos. Te esperan romances con entre 8 y 10 personajes con los que salir y una historia ramificada que evoluciona según tus decisiones.

Estos títulos prometen ofrecer aventuras entrañables, un ritmo pausado y el encanto suficiente para convertir 2026 en uno de los años más acogedores de la historia de los videojuegos.

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