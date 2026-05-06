Los 10 mejores juegos de piratas para jugar en 2025: ¡Saquea los mares!

¿Estás buscando los mejores juegos de piratas que puedas encontrar? Pues has dado en el clavo al llegar hasta aquí, ¡ya que esta lista te revelará nada más que los mejores títulos que todo el mundo debería jugar!

Todos y cada uno de los juegos que encontrarás aquí te proporcionarán esa misma sensación de autonomía, al permitirte navegar a tu antojo por mar abierto, al tiempo que ofrecen elementos de juego únicos y distintivos que los hacen destacar.

Si te gustan los juegos de piratas tanto como a mí, ¡quédate por aquí y prepárate para el mar, porque nos embarcamos en un viaje para descubrir los mejores juegos de piratas!

Nuestra selección de los mejores juegos de piratas

A continuación encontrarás los mejores juegos de piratas que nuestro equipo ha seleccionado entre todos los títulos prometedores del género; los cinco juegos te ofrecen la mejor aventura de capa y espada en alta mar que jamás hayas vivido:

Assassin’s Creed 4: Bandera Negra (2013) – el mejor juego de piratas para un solo jugador hasta la fecha, y ninguno se le acerca ni de lejos. Presenta la fórmula clásica de Assassin’s Creed, con una mecánica de parkour fluida y secuencias de combate espectaculares, pero rompe moldes de forma positiva al combinar la exploración naval, los combates entre barcos y una historia impresionante ambientada en la edad de oro de la piratería. ¡Piratas de Sid Meier! (2004) – un clásico atemporal del género pirata que te permite meterte en la piel de un protagonista joven y audaz en una historia clásica de «de cero a héroe», en la que tus decisiones determinarán si se convierte en corsario, pirata o cazador de piratas a medida que avanzas en el juego. Sea of Thieves (2018) – ofrece una experiencia pirata cooperativa muy divertida con sus intensos combates navales PVP. Actualmente es el mejor juego pirata de mundo abierto exclusivo para multijugador, con un montón de emocionantes actualizaciones y eventos diseñados para mantener en vilo a su numerosa comunidad de jugadores.

¿No te convence nuestra lista? No te preocupes, porque tenemos otros cinco juegos de piratas fantásticos que seguro que te dejarán boquiabierto. ¡Así que sigue navegando, baja la página y echa un vistazo a la lista completa a continuación!

Los 10 mejores juegos de piratas para dominar los mares

Dado lo increíbles que son los juegos de piratas que han salido al mercado en los últimos años, la buena noticia es que tendrás un montón de títulos entre los que elegir, desde enormes juegos de rol de mundo abierto con una historia fenomenal y un gran potencial para la interpretación de personajes, hasta títulos centrados en las batallas navales que pondrán a prueba tu habilidad para capitanear tu barco.

Sin más preámbulos, echa un vistazo a estos juegos increíbles que nuestro equipo ha seleccionado para ti, ¡y descubre por qué creo que son imprescindibles para los amantes del género pirata (o para los que se inician en él) como tú!

1. Assassin’s Creed 4: Bandera Negra [Lo mejor para los amantes del modo para un jugador]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PlayStation 4, Nintendo Switch, PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One, Microsoft Windows, Wii U, GeForce Now, Google Stadia Año de estreno 2013 Creador Ubisoft Montreal Duración media de la partida ~24 horas

Este es el título imprescindible para los jugadores que no solo son fans de fantásticoAssassin’s Creedjuegos, pero también títulos del género pirata con una buena trama y un montón de contenido adicional.

Este juego es, con diferencia, uno de los los mejores títulos que ha lanzado Ubisoft, lo que te permite acceder a los clásicos Assassin’s Creed características como el sistema de parkour, las misiones de sigilo y un combate fluido centrado en los asesinatos, todo ello rematado con intensas batallas navales y otras mecánicas marítimas que realmente lo diferencian de cualquier otro juego de «Assassin’s Creed» lanzado hasta la fecha.

Y si todo eso no es suficiente para que te entren ganas de jugar a este juego cuanto antes, ten en cuenta que Assassin’s Creed 4: Bandera Negra ofrece uno de los mundos abiertos más extensos de esta lista, lo que lo convierte en un juego imprescindible para todos los aspirantes a capitanes.

Mi veredicto:Assassin’s Creed 4: Bandera Negra Es ese juego que te hace olvidarte de la historia principal solo para pasar horas disfrutando de batallas navales y búsquedas del tesoro. Es la libertad en su máxima expresión.

2. ¡Piratas de Sid Meier! [Lo mejor para mecánicas de simulación inmersivas]

Nuestra puntuación 9.7

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Plataformas Microsoft Windows, Xbox, Xbox 360, Mac OS X, Wii, PlayStation Portable Año de estreno 2004 Creador Firaxis Games Duración media de la partida Unas 10 horas

Si eres fan del género pirata o simplemente un jugador veterano en general, entonces ¡Piratas de Sid Meier! Seguramente es un título del que habrás oído hablar al menos una vez, y con razón. Al fin y al cabo, muchos miembros de la comunidad de jugadores consideran que este juego es el mejor del género de la piratería, a pesar de que tiene más de una década de antigüedad que la mayoría de los títulos de esta lista.

Después de haberme pasado este juego muchas veces en mi vieja y fiel PSP, ¡Piratas de Sid Meier! se lleva mi voto para el juego imprescindible que todos los nuevos aficionados al género pirata deberían jugar ya mismo, ya que ofrece un poco de todo tanto para los amantes de los juegos de rol como para los entusiastas de los juegos de simulación.

Además, ofrece una experiencia estimulante que solo el los mejores juegos de estrategia en cuanto a elementos tácticos de juego, así que sin duda disfrutarás de lo lindo si te gusta jugar como un capitán estratégico que planifica cada movimiento de su flota.

Mi veredicto:¡Piratas de Sid Meier! No necesita efectos llamativos para impresionar. Es la pura brillantez de su jugabilidad la que demuestra que un diseño inteligente nunca pasa de moda. Sigue siendo el mejor juego de mundo abierto para capitanes.

3. Sea of Thieves [Lo mejor para jugar online]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y Series S, Microsoft Windows, GeForce Now Año de estreno 2018 Creador Raro Duración media de la partida Unas 7 horas

Sea of Thieves ofrece la mejor experiencia multijugador en un mundo abierto que cualquier aficionado a los juegos de piratas podría desear, y hasta ahora, ningún otro juego del mercado se le acerca ni de lejos. Es decir, la cifra de entre 15 000 y 30 000 jugadores mensuales en horas punta (solo en Steam) habla por sí sola.

Tras varios años en servicio, Sea of Thieves sigue en plena forma gracias a lo libre y divertida que resulta su exploración naval. En este juego, puedes asignarles objetivos a tus compañeros marineros como más te guste y, si te apetece, simplemente hacer travesuras por todo el mapa.

Aunque este juego está claramente pensado para el modo cooperativo, ten en cuenta que Sea of Thieves no es solo un juego cooperativo increíble. También es uno de los los mejores juegos de aventuras Si te encantan los juegos de piratas, ¡no dejes que el hecho de jugar en solitario te disuada de probarlo!

Mi veredicto:Sea of Thieves Es como una pelea de bar y unas vacaciones, todo en uno. Es impredecible, caótico y se disfruta más cuando todo sale terriblemente mal, pero con amigos.

4. Regreso a Monkey Island [Ideal para imágenes estilizadas y humor]

Nuestra puntuación 9.3

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Plataformas macOS, Nintendo Switch, Windows, Linux, PlayStation 5, Xbox Series X/S, iOS, Android Año de estreno 2022 Creador La caja de juguetes de los horribles Duración media de la partida Unas 10 horas

Regreso a Monkey Island is una recomendación ideal para los jugadores que prefieren una experiencia pirata más desenfadada y divertida. Presenta un atractivo estilo artístico abstracto que es un auténtico placer para la vista, por no hablar de una banda sonora de estilo retro tan pegadiza como nostálgica.

Este juego está repleto de diálogos ingeniosos y momentos divertidos que, combinados con su innovador diseño de acertijos, pondrán a prueba tus habilidades y te dejarán satisfecho (siempre y cuando seas lo suficientemente inteligente o terco como para resolverlos, claro está). Sin duda, es un digno sucesor de los queridos juegos de Monkey Island con los que crecí.

Esta es una de las los mejores juegos de aventura de apuntar y hacer clic También se ha lanzado en los últimos años, así que seguro que no te arrepentirás de comprarlo si te gustan los acertijos, el misterio y un montón de humor irónico en tu juego de piratas.

Mi veredicto:Regreso a Monkey Island Es una historia peculiar y de las que es imposible no enamorarse. Es la prueba de que las historias de piratas aún pueden hacerte reír tanto como hacerte reflexionar.

5. Pilares de la Eternidad 2: Deadfire [Ideal para juegos de rol de ordenador y tramas con ramificaciones]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas PlayStation 4, Xbox One, macOS, Microsoft Windows, Linux, sistemas operativos Mac, Classic Mac OS Año de estreno 2018 Creadores Obsidian EntertainmentVersus EvilRed Cerberus Duración media de la partida unas 40 horas

Pilares de la Eternidad II quizá no gire exclusivamente en torno a la idea de la piratería (ante todo, es un juego de rol de ordenador de alta fantasía), pero aun así el juego de piratas más interactivo de esta lista en cuanto a opciones de diálogo, construcción del mundo y variedad de tramas.

Este título se encuentra, sin lugar a dudas, entre los los mejores juegos de rol para ordenador que se haya lanzado jamás. Gracias a sus numerosas opciones de diálogo, su narrativa ramificada y su mundo abierto altamente interactivo, podrás jugar este juego prácticamente como más te apetezca.

Con una trama apasionante y un elenco variado de personajes secundarios bien desarrollados y bien escritos (a algunos de los cuales incluso puedes reclutar como miembros de tu tripulación), este es un juego que no te puedes perder bajo ningún concepto.

Mi veredicto: Pilares de la Eternidad 2: Deadfire convierte la navegación en estrategia y la conversación en combate. Cada decisión tiene un gran impacto, y cada travesía se vive de forma personal.

6. Como un dragón: Yakuza pirata en Hawái [Lo mejor para disfrutar de acción trepidante sin descanso]

Nuestra puntuación 8.8

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Plataformas PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X y Series S, Microsoft Windows Año de estreno 2025 Creadores Ryu Ga Gotoku Studio | SEGA Duración media de la partida ~17 horas

Como un dragón: Yakuza pirata en Hawái A los fans de Ryu Ga Gotoku nos pilló por sorpresa cuando se anunció por primera vez, pero no dejéis que eso os haga olvidar que el Sr. Cangrejo vendió el alma de Bob Esponja por 62 céntimos a Davey Jones, o que un estudio que lleva años produciendo Los mejores juegos de Yakuza Durante décadas nos ha ofrecido uno de los mejores juegos de rol de acción con temática pirata que se han lanzado jamás.

A pesar de que se aleja de la fórmula habitual de la serie, tanto yo como muchos otros aficionados consideramos que este magnífico juego es un éxito rotundo para la Yakuza serie, que nos muestra lo creativamente extravagantes que pueden llegar a ser los desarrolladores de Ryu Ga Gotoku Studio sin dejar de ofrecer un producto excelente.

Con un loco como Goro Majima como protagonista, te encuentras exactamente con lo que esperas, es decir, una aventura desenfrenada repleta de todo tipo de travesuras piratas, representadas con el característico humor de Yakuza, todo ello rematado con trepidantes combates navales en los que podrás derribar naves enemigas con todo tipo de cañones, ametralladoras e incluso lanzacohetes.

Mi veredicto: Como un dragón: Yakuza pirata en Hawái No debería funcionar, pero lo hace a la perfección. Es alucinante, divertido y descaradamente raro, en el mejor sentido de «Yakuza se hace pirata».

7. One Piece Odyssey [Lo mejor para los aficionados al anime]

Nuestra puntuación 8.6

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Plataformas Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X y Series S, Microsoft Windows Año de estreno 2023 Creador ILCA Duración media de la partida Unas 33 horas

One Piece Odyssey es el juego que todos los fans de One Piece llevan deseando jugar desde siempre, y eso me incluye a mí. Desde el primer momento, este juego se sitúa entre los los mejores videojuegos de anime que se haya publicado hasta la fecha y, sin duda, ha merecido la pena la larga espera.

DeportivoGráficos modernos de primera categoría, los actores de doblaje originales del anime, un combate dinámico por turnos y una conmovedora historia que narra las aventuras de Luffy y sus amigos… Si eres fan de cualquier videojuego de piratas, con este título seguro que aciertas.

Al fin y al cabo, One Piece es una de las franquicias de entretenimiento con temática pirata más famosas de la historia, y con razón. ¿Qué mejor juego para izar la bandera pirata, ya seas fan del anime o simplemente un entusiasta de los juegos de piratas en general, que One Piece Odyssey¿Qué más se puede decir?

Mi veredicto:One Piece Odyssey Es ese sueño del anime: momentos conmovedores, combates trepidantes y todo el encanto que cabría esperar de Luffy y su tripulación.

8. Lego Piratas del Caribe: El videojuego [Lo mejor para los fans de Lego Adventure]

Nuestra puntuación 8.3

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Plataformas Microsoft Windows, Mac OS X, Nintendo 3DS, Nintendo DS, PlayStation 3, PlayStation Portable, Wii, Xbox 360 Año de estreno 2011 Creadores TT Games, Traveller’s Tales, TT Fusion Duración media de la partida Unas 9 horas

LEGO no es ajeno al lanzamiento de títulos de primera categoría, y Lego Piratas del Caribe: El videojuego es uno de los muchos juegos destacados de LEGO que demuestran esa audaz afirmación.

Lego Piratas del Caribe: El videojuego ofrece una jugabilidad sencilla pero entretenida, repleta de acertijos divertidos y amenizada por la emblemática banda sonora de Hans Zimmer. Ah, y este es uno de los pocos videojuegos inspirados en películas en los que los propios actores prestan sus voces a los personajes del juego.

Sí, ¡Johnny Depp pone la voz a Jack Sparrow en este juego, junto con otros actores de la película que hicieron lo mismo! Esto por sí solo ya da una idea de la pasión que se ha puesto en este lanzamiento y explica por qué es uno de los videojuegos de piratas más recomendados en Internet, a pesar de ser un «simple» juego de LEGO.

Mi veredicto: Lego Piratas del Caribees uno de los Los mejores juegos de LEGO. Es el tipo de juego al que se juega con una sonrisa en los labios y sin ninguna preocupación.

9. Risen 2: Aguas oscuras [El mejor juego de rol de piratas para los amantes de las aventuras clásicas]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360 Año de estreno 2012 Creador Piranha Bytes Duración media de la partida ~26 horas

Risen 2: Aguas oscuras es una secuela bien lograda y mejor optimizada que se adentra más en la temática pirata que el primer juego de la serie, lo cual supuso un cambio muy bienvenido.

Varios años después, puedo afirmar con total seguridad que Risen 2: Aguas oscuras no ha pasado ya su mejor momento y no ha envejecido nada mal, porque, al igual que mi glorioso rey LeBron James, este juego es atemporaly sigue estando entre lo mejor de lo mejor. Aquí podrás habla con diversos personajes no jugables memorables en el mundo abierto, mientras exploras las diferentes islas y pueblos repartidos por el vasto mar abierto.

Si te gustan los juegos de rol de estilo clásico y gótico con buenos diálogos y una buena exploración en un mundo abierto Si te gustan las mecánicas, este juego te hará un capitán feliz.

Mi veredicto:Risen 2: Aguas oscuras Puede que cruje como un barco viejo, pero eso forma parte de su encanto. Es una aventura de rol desordenada y llena de altibajos que, de alguna manera, sigue enganchándote.

10. Capitán Blood [Lo mejor para los aficionados a los juegos de acción arcade]

Nuestra puntuación 7.8

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Plataformas PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, Microsoft Windows Año de estreno 2025 Creador/es 1C CompanyGeneral ArcadeAkella Duración media de la partida ~6 horas

Capitán Blood Se salta las florituras y va directo a la acción. Todo gira en torno a choques de espadas, explosiones y caos sin fin: un auténtico juego de lucha pirata pensado para los jugadores que quieren acción desde el primer momento. La historia es sencilla, pero las misiones trepidantes y las batallas navales mantienen la emoción de principio a fin.

Cuando lo intentéCapitán Blood, esperaba un desastre anticuado. En cambio, he encontrado un juego de acción y espadas al estilo arcade muy chulo que recuerda a God of War chocó contra un barco pirata. El combate es rápido y brutal, con espectaculares golpes finales y una locura de disparos. Es cierto que la cámara a veces da problemas, pero la emoción lo compensa.

Visualmente, tiene un estilo crudo en el mejor sentido de la palabra: grandes explosiones, naves que se hacen pedazos y una banda sonora que hace que cada batalla resulte épica.

Mi veredicto:Capitán Blood Parece que los días de las salas recreativas han vuelto para una última pelea. Es ruidoso, trepidante y se acaba antes de que te des cuenta de lo bien que te lo estás pasando.

11. Sea Dogs [Ideal para los amantes de los videojuegos retro y los expertos en combates espaciales]

Nuestra puntuación 7.5

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Plataformas Microsoft Windows Año de estreno 2000 Creador Accidente Duración media de la partida ~16 horas

Hablando de juegos antiguos que no han perdido su encanto, Sea Dogs Sin duda encaja en esa descripción, ya que sigue siendo uno de los mejores juegos de piratas para aquellos a los que les guste juegos de aventura de mundo abierto increíbles, aunque sea más antiguo que la mayoría de los jugadores de hoy en día.

Además de poder Explora los mares con tu propio barco personalizable y una tripulación que podrás reclutar por todo el mapaAdemás, este juego cuenta con una trama impresionante y llena de suspense que hace que todas tus conquistas en el mar sean aún más emocionantes.

¿Te ha gustado? ¡Piratas de Sid Meier! ¿y te gustaría jugar a otro juego parecido? Bueno, Sea Dogs Debería haber estado en tu lista de favoritos, bueno, desde ayer mismo, ya que este juego es, con diferencia, el que más se acerca de esta lista a ese título en cuanto a jugabilidad y gráficos.

Mi veredicto: Sea Dogs es un juego un poco cutre, pero en el buen sentido: tosco, ambicioso y que te sumerge por completo en su mundo en cuanto te dejas llevar.

Mi opinión general sobre los mejores juegos de piratas

Los juegos de piratas se viven de forma diferente según el tipo de jugador que seas. Algunos buscan la libertad y el caos en alta mar, mientras que otros anhelan una historia bien desarrollada o el desafío táctico que se encuentra en el los mejores juegos de estrategia. Pero aquí hay algo para todos aquellos que alguna vez hayan soñado con izar la bandera negra:

Para los aventureros sociales → Sea of Thieves . No hay nada mejor que zarpar con los amigos, ir en busca de tesoros y armar un buen jaleo juntos en el juego de mundo abierto online más impredecible que se haya creado jamás.

. No hay nada mejor que zarpar con los amigos, ir en busca de tesoros y armar un buen jaleo juntos en el juego de mundo abierto online más impredecible que se haya creado jamás. Para los exploradores que prefieren jugar en solitario → Assassin’s Creed 4: Bandera Negra . Es la combinación perfecta entre el combate naval y la libertad de un mundo abierto. Pasarás horas navegando, cazando y descubriendo islas ocultas.

. Es la combinación perfecta entre el combate naval y la libertad de un mundo abierto. Pasarás horas navegando, cazando y descubriendo islas ocultas. Para los amantes del caos → Like a Dragon: Yakuza pirata en Hawái . Es una locura en el mejor sentido de la palabra; es en parte juego de lucha, en parte comedia y todo corazón, con combates con espadas y un humor desenfrenado a cada paso.

. Es una locura en el mejor sentido de la palabra; es en parte juego de lucha, en parte comedia y todo corazón, con combates con espadas y un humor desenfrenado a cada paso. Para los amantes de las estrategias con una historia → Pillars of Eternity 2: Deadfire. Las opciones profundas, los diálogos con matices y las decisiones que dan forma al mundo hacen de este juego la elección definitiva para los jugadores a los que les gustan las historias de piratas con inteligencia y consecuencias.

Sea cual sea tu estilo como capitán, estos juegos te garantizan una cosa: una aventura que no te suelta, ni siquiera después de haber atracado tu barco.

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