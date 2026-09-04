Reseña de Final Fantasy VII Rebirth 2026: un precioso viaje por carretera a través de un planeta moribundo

Mi reseña de *Final Fantasy VII: Rebirth** empieza con una confesión: llegué con unas expectativas altísimas. En parte, simplemente porque *Final Fantasy VII Remake* había sido tan bueno; y en parte por el rumor de que el destino de personajes tan queridos como Zack y Aerith podría cambiar.

Lanzado en 2024 por Square Enix y adaptado a PC en 2025, con las versiones para Nintendo Switch 2 y Xbox Series X/S previstas para 2026, Rebirth es la segunda entrega de la trilogía de FFVII Remake, que retoma la historia justo donde la dejó Remake, cuando Cloud y sus compañeros dejan atrás Midgar para adentrarse en un mundo vasto compuesto por regiones interconectadas repartidas por todo el planeta.

En algunos aspectos, el juego superó con creces esas expectativas: su cuidadosa adaptación de los elementos clave de la historia, la profundización en las relaciones entre los miembros del grupo y la banda sonora renovada, increíblemente hermosa, me dejaron boquiabierto. En otros, lo admito, me decepcionó, y esas son las grietas en las que nos adentraremos a medida que avance esta reseña de *Final Fantasy VII: Rebirth**.

Versión resumida de mi reseña de *Final Fantasy VII: Rebirth**

Antes de sumergirnos en la reseña completa de Final Fantasy VII: Rebirth, aquí tienes un breve resumen de todo lo que necesitas saber sobre el juego, incluida la disponibilidad en distintas plataformas y su duración.

Género RPG de acción, JRPG Fecha de lanzamiento 29 de febrero de 2024 Desarrollador Unidad de Negocio Creativo I de Square Enix Editor Square Enix Plataformas PS5, PC, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S Duración del juego Unas 50 horas para la historia principal; entre 100 y 150 horas o más si se incluyen el contenido secundario y las actividades para completar el juego al 100 % Dinámica de juego Explora regiones semiabiertas, avanza en la historia capítulo a capítulo, participa en combates ATB en tiempo real, afronta contenidos secundarios y minijuegos, y personaliza tu grupo mediante el sistema de Materia Principales puntos fuertes Combates envolventes, una química excepcional entre los miembros del grupo y un mundo gigantesco y espectacular Principales puntos débiles Listas de actividades repetitivas y algunos cambios decepcionantes en elementos clásicos Veredicto Uno de los RPG de acción más ambiciosos y generosos de la era moderna que mejora al Remake en casi todos los aspectos, aunque se ve lastrado principalmente por el relleno de contenido y un puñado de decisiones de diseño cuestionables

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA EDITOR PRECIO DE ENEBA PRECIO HUB ★ ★ ★ ★ ★ CONSÍGUELO CON NUESTRO CÓDIGO DE DESCUENTO i No tienes que ser un usuario registrado para usarlo. Límite de uso: 3. ACTUALMENTE NO DISPONIBLE Shop on Eneba

Un viaje mucho más allá de Midgar

Rebirth es una secuela directa de Final Fantasy VII Remake, y no tarda en recordarte por qué te importaba. La historia comienza tras la huida de Midgar y sigue al grupo de Cloud mientras se adentra en el planeta en busca de Sephiroth.

Lo primero que me llamó la atención en mi análisis de Final Fantasy VII: Rebirth es la rapidez con la que se amplía el alcance de la historia. La aventura te lleva por lugares emblemáticos como Kalm, Junon, Cosmo Canyon y la Capital Olvidada, cada uno de ellos reconstruido con esmero y con un nivel de detalle con el que el original solo podía soñar.

Si nunca has jugado al título original de 1997, uno de los mejores juegos de rol de la historia, no te preocupes; el juego incluye un resumen que repasa los acontecimientos del Remake para los nuevos jugadores. A partir de ahí, Rebirth se centra mucho más en el desarrollo de los personajes y las relaciones que en los constantes giros argumentales.

Hay largos tramos en los que el grupo simplemente viaja, habla y estrecha lazos, y es en esos momentos más tranquilos donde el guion brilla con más intensidad. El ritmo se asemeja más al de una road movie que al de un thriller, ya que te da tiempo para convivir con estos personajes entre las grandes escenas clave. Esa paciencia se ve enormemente recompensada en el desenlace.

Voy a señalar rápidamente aquí, en mi reseña de *Final Fantasy VII: Rebirth**, que algunos elementos nuevos de la historia y los cambios en la narrativa original dividirán a los fans de toda la vida. El juego juega con el destino, la memoria y, lo que a mí me resulta más frustrante, las expectativas, de formas que recompensarán a algunos jugadores y frustrarán a otros.

El final, en particular, es emocionalmente complejo e intencionadamente misterioso, el tipo de desenlace que querrás comentar durante horas. En cierto modo me frustró, pero me dejó la esperanza justa para creer que el próximo juego lo atará todo a la perfección. Aparte de eso, dejaré los spoilers donde deben estar: sin desvelar.

Un combate que no se queda quieto

El combate de Rebirth se ha convertido en uno de mis sistemas de RPG favoritos de los últimos años. Se basa en la acción en tiempo real combinada con la mecánica clásica del ATB, en la que tu barra de ATB se va llenando durante la batalla y puedes gastarla en habilidades, hechizos y objetos.

Da la sensación de ser rápido y físico, pero hacer una pausa para elegir el comando adecuado sigue siendo gratificante, como en los RPG por turnos. Puedes cambiar de miembro del grupo en cualquier momento, por lo que las batallas se centran menos en controlar a un único héroe y más en dirigir a todo el equipo.

Sobre esa base se asientan los sistemas que aportan profundidad a Rebirth. Cada personaje tiene un estilo de combate distinto, por lo que merece la pena ir alternando entre ellos a medida que cambia la situación. Cloud es un luchador equilibrado en primera línea, Tifa se especializa en aprovechar al máximo los momentos de aturdimiento, Barret controla el campo de batalla desde la distancia y el resto del elenco aporta sus propios puntos fuertes.

Las «Habilidades de sinergia» y las «Capacidades de sinergia» se basan en esas identidades distintivas con potentes movimientos combinados entre dos personajes, lo que recompensa las combinaciones inteligentes del grupo. El sistema de Materia, que vuelve a aparecer, te permite personalizar hechizos, habilidades y efectos elementales para dar forma a cada personaje como más te guste. Los «Limit Breaks» recompensan la paciencia con ataques especiales devastadores, mientras que las invocaciones irrumpen en las batallas más importantes como aliados cinematográficos y extraordinarios.

Todo ello se sustenta en el ciclo de presión y aturdimiento: aprovecha las debilidades del enemigo para presionarlo y, a continuación, aturdirlo para abrir una ventana de oportunidad en la que infligir un daño enorme. La información sobre los enemigos y el simulador de combate de Chadley te animan a conocer los puntos fuertes y débiles de cada adversario. La dificultad ajustable también te permite profundizar en esa estrategia o rebajarla y limitarte a disfrutar del espectáculo.

Es un sistema de combate con una profundidad extraordinaria que no dejó de sorprenderme hasta los créditos y que le valió al juego una puntuación muy alta en mi reseña de Final Fantasy VII: Rebirth.

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA EDITOR PRECIO DE ENEBA PRECIO HUB ★ ★ ★ ★ ★ CONSÍGUELO CON NUESTRO CÓDIGO DE DESCUENTO i No tienes que ser un usuario registrado para usarlo. Límite de uso: 3. ACTUALMENTE NO DISPONIBLE Shop on Eneba

Un planeta que merece la pena salvar

Al igual que en los juegos de mundo abierto para PS5, el mundo es enorme. Rebirth se compone de múltiples regiones extensas repartidas por todo el planeta, entre las que se incluyen las Praderas, Junon, Corel, Cosmo Canyon, Gongaga y Nibel. Cada región comienza con una sección lineal de la historia antes de expandirse gradualmente en una gran zona semiabierta, lo que te ofrece libertad para explorar.

Una queja habitual en otras reseñas de *Final Fantasy VII: Rebirth** es que la exploración está repleta de actividades opcionales, quizá en exceso: las Torres Remnawave, los Santuarios de Invocación, los desafíos de combate, los alijos, los ranchos de chocobos y cadenas de misiones más largas como el Fenómeno Protorélico.

Los chocobos te sirven de monturas, y cada región introduce sus propios giros en el desplazamiento, como planear, escalar o saltar por encima de obstáculos del entorno, por lo que desplazarse nunca resulta igual. El sistema «World Intel» lo une todo, recompensando la curiosidad con mejoras para las invocaciones, Materia, EXP para el grupo y mucho más.

Mi mayor queja en esta reseña de Final Fantasy VII: Rebirth es que la enorme cantidad de contenido puede llevar a la repetición. Completar todas las torres y santuarios de cada región es la forma más rápida de restarle magia al juego. Mi consejo es que te tomes el mapa como un bufé en lugar de como una lista de tareas pendientes; así, el mundo seguirá siendo maravilloso.

Un grupo que se lleva todo el protagonismo

Si el combate es la cabeza de Rebirth, el grupo es sin duda su corazón, lo cual es un factor importante en mi valoración final de Final Fantasy VII: Rebirth. Cloud es el eje de la historia como protagonista reticente y reservado, pero es el conjunto que le rodea lo que me ha cautivado.

La calidez de Tifa, la bravuconería de Barret, las travesuras de Aerith, la dignidad de Red XIII y el caos de Yuffie. Cada miembro tiene espacio para respirar, y las constantes bromas convierten un largo viaje en algo que se siente como una verdadera amistad.

Los diálogos y los pequeños momentos de la historia profundizan esas relaciones con el paso del tiempo. Los personajes crecen, chocan, perdonan y cambian. Al final, sentí que entendía a estos personajes mucho mejor de lo que el original jamás me había permitido. Es una narración realizada con paciencia y confianza, algo que a veces falta en otros grandes RPG de mundo abierto.

Esas personalidades se trasladan al campo de batalla, donde cada héroe se percibe de forma diferente. Cloud y Tifa aportan potencia física en el combate cuerpo a cuerpo; Barret destaca como un luchador resistente a larga distancia; y Aerith es un «cañón de cristal» mágico y sanadora. Como se suele mencionar en cualquier reseña clásica de *Final Fantasy VII*, Cait Sith es la incorporación impredecible, un personaje realmente extraño y peculiar que, de alguna manera, se convierte en uno de los favoritos. Cambiar de uno a otro nunca da la sensación de estar intercambiando hojas de estadísticas; es más bien como pasarle el mando a otro amigo.

Incluso hay un sutil sistema de relaciones que bulle bajo la superficie. La forma en que hablas y tratas a tus compañeros va moldeando silenciosamente vuestros lazos, lo que culmina en uno de los momentos más memorables del juego en el Gold Saucer. Es un pequeño detalle que me hizo prestar más atención a mis elecciones de diálogo, y es exactamente el tipo de narrativa que me hace volver una y otra vez a esta serie.

Un espectáculo para los sentidos

No puedo insistir lo suficiente en esta reseña de *Final Fantasy VII: Rebirth**: el juego está a la altura de los mejores RPG de fantasía en cuanto a su aspecto y sonido.

Es, sin duda, uno de los juegos más bonitos de la PS5, con paisajes impresionantes, una escala asombrosa y modelos de personajes tan detallados que se aprecia hasta el más mínimo movimiento de ceja. Las escenas cinemáticas y la calidad de la animación aportan a los momentos clave de la historia el peso que se merecen. Incluso el simple hecho de coronar una colina para ver cómo se abre ante ti una nueva región es una recompensa en sí misma.

La banda sonora podría ser incluso mejor y ha hecho que mi valoración de «Final Fantasy VII: Rebirth» suba aún más. Rebirth ofrece arreglos radicales de temas clásicos de FFVII junto con nuevas composiciones atrevidas y experimentales. Escuchar el «Tema de Tifa», el «Tema de Aerith», «JENOVA» y «One-Winged Angel» reinterpretados a esta escala es de esas cosas que ponen la piel de gallina a los fans de toda la vida.

Se erige con orgullo entre las mejores bandas sonoras de videojuegos que existen. Junto con unas sólidas interpretaciones de doblaje, la calidad general de la producción es excepcional y realmente ha tenido un impacto significativo en esta reseña de Final Fantasy VII: Rebirth.

En PC, la adaptación añade compatibilidad con DLSS, iluminación y texturas mejoradas, y opciones gráficas ampliadas, con soporte para una resolución de hasta 4K y 120 FPS en equipos compatibles. Supone un auténtico salto cualitativo respecto a la experiencia en consola si tu equipo puede con ello.

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA EDITOR PRECIO DE ENEBA PRECIO HUB ★ ★ ★ ★ ★ CONSÍGUELO CON NUESTRO CÓDIGO DE DESCUENTO i No tienes que ser un usuario registrado para usarlo. Límite de uso: 3. ACTUALMENTE NO DISPONIBLE Shop on Eneba

Una avalancha de minijuegos

Ninguna reseña de *Final Fantasy VII: Rebirth** estaría completa sin mencionar los minijuegos, que siempre están presentes en algunos de los mejores títulos de *Final Fantasy*. Y hay muchos. El juego de cartas *Queen’s Blood* fue muy divertido, mientras que el minijuego del piano me planteó retos de diferentes tipos y me hizo apreciar aún más la banda sonora.

Además de esas dos, el mundo está repleto de retos opcionales y actividades únicas escondidas en cada región para los jugadores a los que les gusta exprimir al máximo el mapa, incluyendo Fort Condor y las numerosas atracciones del Gold Saucer.

Todos ellos aportan una gran variedad y evitan que la larga aventura caiga en la monotonía. Pero, tal y como se ha señalado en otras reseñas de *Final Fantasy VII: Rebirth**, no todos los minijuegos dan la talla. Algunos resultan más una tarea pesada que un entretenimiento, pero es difícil no admirar la generosidad del conjunto.

Aun así, no haría justicia a esta reseña de Final Fantasy VII: Rebirth si no admitiera que, a pesar de la generosa cantidad de contenido, el enorme volumen de minijuegos me acabó cansando a lo largo de mi partida.

Tomemos como ejemplo el Gold Saucer. Es uno de los escenarios más emblemáticos tanto en el juego original como en Rebirth. Si echamos la vista atrás a cualquier reseña de Final Fantasy VII de hace años, este gigantesco parque de atracciones siempre estaba repleto de distracciones como el minijuego de los Moogles, el baloncesto, las carreras de chocobos y las carreras de motos.

Muchos de ellos regresan en Rebirth, pero gran parte de su encanto se ha perdido. Ya vas saltando de un minijuego a otro a lo largo de la aventura principal, así que llegar a un parque entero construido en torno a ellos no se siente tanto como un regalo, sino más bien como más de lo mismo.

Solía pasar horas en el Gold Saucer, descansando de las batallas y simplemente divirtiéndome. Ahora, de vez en cuando, me sorprendo a mí mismo buscando alguna pelea solo para descansar de los minijuegos.

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA EDITOR PRECIO DE ENEBA PRECIO HUB ★ ★ ★ ★ ★ CONSÍGUELO CON NUESTRO CÓDIGO DE DESCUENTO i No tienes que ser un usuario registrado para usarlo. Límite de uso: 3. ACTUALMENTE NO DISPONIBLE Shop on Eneba

Mi veredicto final: ¿merece la pena «Final Fantasy VII: Rebirth»?

Enebameter 8.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Sí, merece la pena. Para cuando aparecieron los créditos, mi reseña de Final Fantasy VII: Rebirth había llegado a una conclusión sencilla: este es uno de los juegos de rol de acción más ambiciosos y gratificantes de la era moderna. Supone una ampliación del Remake en casi todos los aspectos, con un mundo más amplio, un combate más profundo y un reparto del que no quería despedirme. Aunque te parezca que ya has jugado a Final Fantasy VII antes, Rebirth hace que la aventura te resulte nueva.

He jugado tanto a la versión para PS5 como a la de PC. En esta última, el DLSS, la iluminación y las texturas mejoradas, y las opciones gráficas ampliadas hacen que un juego que ya de por sí es magnífico brille con luz propia, aunque necesitarás un hardware potente. La adaptación para PC funciona bien en general, con solo algunos pop-in ocasionales y las habituales exigencias elevadas propias de un juego de este tamaño.

El relleno de contenido es el único tropiezo recurrente, pero nunca llega a echar por tierra todo lo que el juego hace bien y no lastra significativamente mi veredicto en esta reseña de Final Fantasy VII: Rebirth.

Ventajas Contras ✅ Combates expresivos y profundos con movimientos



de sinergia ✅ Química excepcional entre los miembros del grupo y un guion



magnífico ✅ Un mundo



enorme y precioso ✅ Banda sonora renovada que te deja



sin aliento ✅ Contenido secundario generoso y variado (hola, «Queen’s Blood») ❌ Las listas de actividades se vuelven repetitivas si lo completas todo



❌ Final



polémico y deliberadamente enigmático ❌ Algunos minijuegos parecen de relleno



❌ La versión para PC requiere un hardware potente para disfrutar de la mejor calidad gráfica

Final Fantasy VII: Rebirth es ideal para:

Los fans de Final Fantasy que busquen una versión audaz y ampliada de la historia clásica.

Los amantes de los JRPG que busquen una gran aventura con un reparto memorable.

Jugadores de RPG de acción a los que les gustan los sistemas de combate profundos que premian la maestría.

Los recién llegados a FFVII que quieran lanzarse a la aventura, gracias al resumen integrado.

Pero no es tan ideal para:

Jugadores a los que no les gustan las tareas rutinarias de los mundos abiertos ni las actividades repetitivas en los mapas.

Jugadores que prefieren campañas cortas y lineales a aventuras extensas.

Jugadores que esperan un relato fiel de la historia original de FFVII.

En definitiva, el juego da lo mejor de sí mismo cuando aceptas su magnitud, sus desvíos y su voluntad de reinventar una historia que quizá ya conozcas, aspectos que destaco aquí en mi reseña de Final Fantasy VII: Rebirth.