Los 7 mejores monitores para jugar a Valorant en 2025: desde los más económicos hasta los de gama alta
Eneba Hub contains affiliate links, which means we may earn a small commission if you make a purchase through them—at no extra cost to you. Learn more
Encontrar el mejor monitor para Valoración No se trata solo de especificaciones llamativas o de un exceso de RGB, sino de conseguir esa ventaja competitiva que marca la diferencia entre un tiro a la cabeza por suerte y un «ace» decisivo. Como alguien que ha pasado demasiadas horas intentando alcanzar el rango de «Inmortal» y gritando «¡un solo tiro!» con incredulidad, te puedo asegurar una cosa: tu monitor importa. Y mucho.
En los videojuegos competitivos, cada milisegundo cuenta. Un monitor con altas frecuencias de actualización, bajo retraso de entrada y una imagen nítida no es un lujo, sino tu arma secreta. ¿Y sabes qué? El más profesional Valoración Los jugadores no usan pantallas de mala calidad. Invierten en equipo que está a la altura de sus reflejos ultrarrápidos y sus movimientos milimétricos.
Tanto si estás controlando el punto B como si te pillan mirando a escondidas en el punto central (a todos nos ha pasado), un monitor adecuado puede marcar la diferencia. Así que, si estás listo para mejorar tu equipo y, quién sabe, quizá incluso tu rango, vamos a ver cuáles son los monitores para juegos que no te dejarán tirado cuando el spike esté en el suelo y todo dependa de ti.
Ir a:
Nuestras mejores recomendaciones de monitores para «Valorant»
Seamos realistas: en Valoración, puede que tu monitor sea más importante que tu puntería (bueno, en realidad no, pero casi). Para los FPS competitivos, necesitas frecuencias de actualización rápidas, una nitidez visual excepcional y amplios ángulos de visión que te permitan tener toda la pantalla a la vista. Estos monitores cumplen todos los requisitos para ofrecer el máximo rendimiento, tanto si tienes un presupuesto limitado como si estás montando una estación de batalla digna de un profesional.
- BenQ Zowie XL2546X – Un monitor ultrarrápido, recomendado por los profesionales, que ofrece una experiencia de juego fluida y una ventaja competitiva decisiva in Valoración.
- Acer Nitro KG241Y – Una opción asequible que, sin embargo, ofrece la velocidad y la nitidez necesarias para mantenerte al tanto en los momentos decisivos.
- Alienware 34 – Una impresionante pantalla ultraancha que convierte cada Valoración convertirse en un campo de batalla visualmente envolvente.
Y ahí lo tienes: un adelanto de algunos de los modelos más destacados, pero créeme, esto es solo el principio. Si buscas una experiencia de juego más fluida, ascender en la clasificación y jugar a un nivel competitivo, no te pierdas la gama completa. Desde modelos económicos hasta potentes equipos de nivel profesional, la lista completa te ayudará a encontrar el mejor monitor para juegos Valoración que se adapte a tu configuración y a tu estilo de juego.
El mejor monitor para jugar a Valorant y dominar el mundo competitivo
Desde frecuencias de actualización fluidas hasta pantallas que realzan tu Mis aspectos favoritos de Valorant Con todo su esplendor de neón, esta lista recoge los mejores monitores para todo tipo de jugadores: desde los que buscan opciones económicas hasta los adictos a la inmersión y los que se matan a jugar para subir de rango. Tanto si estás jugando sin descanso Valoración Ya sea para jugar a los mejores juegos de PC o para cambiar de uno a otro, un monitor adecuado te da la ventaja que necesitas.
1. BenQ Zowie XL2546X [El mejor monitor para jugar a Valorant]
|Especificaciones
|Detalles
|Tamaño de la pantalla
|62 cm
|Resolución
|1920 x 1080 (Full HD)
|Frecuencia de actualización
|240 Hz (Precisión dinámica+)
|Tiempo de respuesta
|0,5 ms
|Tipo de panel
|TN
|Adaptive Sync
|No (en su lugar, tecnología DyAc+)
|Conectividad
|DisplayPort, HDMI, USB, toma de auriculares
|Otras características
|Black eQualizer, Intensidad del color, S-Switch
Si de verdad te planteas escalar el Valoraciónrangos, elBenQ Zowie XL2546X podría convertirse en tu nuevo mejor amigo (perdón, compañero de dúo). Este monitor se ha diseñado claramente pensando en el juego competitivo: sin florituras, sin trucos, solo un rendimiento puro y perfecto en cada fotograma.
A primera vista, quizá te sorprenda que se utilice una pantalla TN: ¿no se supone que IPS es la reina del color? Claro, si te dedicas a editar fotos. Pero para Valoración? TN se traduce en tiempos de respuesta ultrarrápidos y un retraso de entrada prácticamente imperceptible. Y créeme, cuando intentas adelantar a Jett en plena carrera, ese milisegundo marca la diferencia.
Sin embargo, el verdadero arma secreta es Tecnología DyAc – Precisión dinámica. Es BenQsu característica función de reducción del desenfoque de movimiento, que hace que las escenas de acción trepidantes se vean increíblemente fluidas. Es como pasar de una cámara temblorosa a una precisión cinematográfica. Si a eso le sumamos un una fluida frecuencia de actualización de 240 Hz y un tiempo de respuesta de 0,5 ms, y tendrás un monitor que ya no parece tanto una pantalla como una extensión de tus reflejos.
Si a esto le sumamos detalles bien pensados como el S-Switch (para cambiar de perfil rápidamente) y la posibilidad de ajustar la altura, la inclinación y la rotación, el resultado es un monitor que se adapta a ti, y no al revés. Tanto si te dedicas a los deportes electrónicos más populares como si simplemente estás farmando V-Bucks, esta pantalla te mantiene enganchado.
|Ventajas
|Contras
|✅ Frecuencia de actualización ultrarrápida de 240 Hz para una experiencia de juego fluida como la seda
✅ La tecnología DyAc reduce el desenfoque de movimiento para ofrecer imágenes más nítidas en las escenas de acción rápida
✅ Retardo de entrada prácticamente imperceptible y tiempo de respuesta de 0,5 ms
✅ Soporte altamente ajustable (altura, inclinación, giro) para una mayor comodidad ergonómica
✅ S-Switch para acceder rápidamente a los perfiles y ajustes de la pantalla
|❌ Las pantallas TN ofrecen colores menos vivos y ángulos de visión más reducidos
Veredicto final: The BenQ Zowie XL2546X se gana el título de mejor monitor para Valoración gracias a su rendimiento ultrarrápido y a la revolucionaria tecnología DyAc, que controla el desenfoque de movimiento. Si buscas un apuntado más fluido y unas imágenes más nítidas, este monitor es la elección obvia.
2. Acer Nitro KG241Y [El mejor monitor económico para jugar a Valorant]
|Especificaciones
|Detalles
|Tamaño de la pantalla
|23,8 pulgadas
|Resolución
|1920 x 1080 (Full HD)
|Frecuencia de actualización
|ciento sesenta y cinco hercios
|Tiempo de respuesta
|1 ms (VRB)
|Tipo de panel
|VA
|Adaptive Sync
|AMD FreeSync
|Conectividad
|HDMI, DisplayPort
|Otras características
|Diseño ZeroFrame, compatible con el sistema de montaje VESA
Seamos realistas: no todo el mundo quiere gastarse una fortuna solo para salir de Bronce. Ahí es donde entra en juego el Acer Nitro KG241Y Aquí es donde entra en juego: un monitor asequible que, sin embargo, ofrece un gran rendimiento donde más importa. Con una frecuencia de actualización de 165 Hz y un tiempo de respuesta VRB de 1 ms, esta pequeña bestia no se queda atrás cuando la acción se pone intensa. No te dejes engañar por el precio: no se queda atrás en lo que respecta ajuegos de estrategia o intensos tiroteos.
Cuenta con un23,8 pulgadas Panel VA Full HD, que ofrece un contraste y una profundidad de color sorprendentemente buenos para su precio. La pantalla es lo suficientemente nítida como para permitirte ver a Reyna acechando entre las sombras, y lo suficientemente fluida como para mantener la puntería. Gracias a la sincronización adaptativa (a través de AMD FreeSync), no tendrás que lidiar con el tearing justo cuando estés a punto de ganar la ronda.
Claro, no tiene los extras de los modelos de gama alta —ni llamativos efectos RGB ni un HDR impresionante—, pero cumple a la perfección con lo básico. Y cuando lo básico es así de bueno, ya se cuenta con una sólida ventaja competitiva. Es delgado, compatible con el estándar VESA y tiene un diseño casi sin bordes que transmite una sensación de calidad mucho mayor de lo que cabría esperar.
|Ventajas
|Contras
|✅ La frecuencia de actualización de 165 Hz garantiza una experiencia de juego fluida
✅ Tiempo de respuesta VRB de 1 ms, ideal para la acción trepidante
✅ Precios excelentes y asequibles
✅ La compatibilidad con Adaptive Sync elimina el efecto de «tearing» en la pantalla
✅ Diseño elegante y minimalista con biseles finos
|❌ Ajustabilidad limitada del soporte
Veredicto final:The Acer Nitro KG241Y demuestra que no hace falta gastarse una fortuna para tener un dispositivo elegante y ágil Valoración experiencia. No es nada llamativo, pero es rápido, funcional y tiene una relación calidad-precio increíble.
3. Alienware 34 [El mejor monitor para Valorant con imágenes envolventes]
|Especificaciones
|Detalles
|Tamaño de la pantalla
|34 pulgadas (ultraancha)
|Resolución
|3440 x 1440 (WQHD)
|Frecuencia de actualización
|ciento sesenta y cinco hercios
|Tiempo de respuesta
|1 ms (GtG)
|Tipo de panel
|IPS
|Adaptive Sync
|NVIDIA G-Sync Ultimate
|Conectividad
|DisplayPort, HDMI, USB 3.0
|Otras características
|Pantalla curva, iluminación AlienFX
Si alguna vez te has preguntado cómo es jugar Valoración en la ventanilla de una nave espacial de ciencia ficción, el Alienware 34 tiene la respuesta. Esta pantalla QHD ultraancha (Tres mil cuatrocientos cuarenta por mil cuatrocientos cuarenta) no solo es bonito, sino que es increíblemente envolvente. Desde envolver la visión periférica en nebulosas resplandecientes hasta hacer que cada mapa resulte el doble de cinematográfico, transforma la forma en que ves el juego.
Con unciento sesenta y cinco hercios frecuencia de actualización y un 1 ms GtG (gris a gris) En cuanto al tiempo de respuesta, no estás sacrificando velocidad por el espectáculo. Este monitor gestiona la acción con la fluidez y la capacidad de respuesta que cabría esperar de una pantalla preparada para torneos. Además, gracias a la tecnología NVIDIA G-Sync Ultimate, el «screen tearing» pasa a ser cosa del pasado: sin distracciones, solo una experiencia de juego nítida y transiciones fluidas.
Se trata de una pantalla IPS, por lo que disfrutarás de una calidad de imagen de primera categoría, colores vivos y amplios ángulos de visión. Aunque, técnicamente, el formato ultrapanorámico no es lo «más» en cuanto a Valoración, no voy a mentir: es genial para ver los flancos y sentirte totalmente inmerso en el partido.
|Ventajas
|Contras
|✅ La impresionante pantalla ultrancha de 34 pulgadas ofrece una experiencia envolvente
✅ Frecuencia de actualización de 165 Hz con tiempo de respuesta GtG de 1 ms para un rendimiento ultrafluido
✅ Precisión cromática y nitidez visual excepcionales
✅ NVIDIA G-Sync Ultimate evita el tearing y los tirones
✅ Fabricación de alta calidad y diseño futurista
|❌ Requiere una tarjeta gráfica potente para funcionar a máxima resolución
Veredicto final:The Alienware 34 Es para jugadores que valoran el estilo tanto como la velocidad: es envolvente, lujoso y todo un alarde de estilo. Puede que no cuente con el visto bueno de los profesionales, pero sin duda transforma la forma en que Valoración se siente.
4. ASUS ROG Swift PG279QM [El mejor monitor de alto rendimiento para Valorant]
|Especificaciones
|Detalles
|Tamaño de la pantalla
|27 pulgadas
|Resolución
|2560 x 1440 (QHD)
|Frecuencia de actualización
|Doscientos cuarenta hercios
|Tiempo de respuesta
|1 ms (GtG)
|Tipo de panel
|IPS
|Adaptive Sync
|NVIDIA G-Sync
|Conectividad
|DisplayPort, HDMI, USB 3.0
|Otras características
|HDR400, sincronización ELMB, iluminación Aura Sync
The ASUS ROG Swift PG279QM es el tipo de monitor que se ríe del retraso y te reta a que falles el tiro. Diseñado para jugadores exigentes, este 27 pulgadas Esta bestia QHD cuenta con una frecuencia de actualización de 240 Hz y un tiempo de respuesta GtG de 1 ms, unas especificaciones que gritan a las cuatro letras: «para los que se pasan el día subiendo de rango».
Su panel IPS ofrece una magnífica calidad de imagen con colores precisos y amplios ángulos de visión, por lo que, tanto si estás echando un vistazo rápido a un sitio como si te estás concentrando en otro durante mucho tiempo, la imagen se mantiene nítida. Pero donde realmente destaca es en su capacidad de respuesta. En combinación con NVIDIA G-Sync y la tecnología de desenfoque de movimiento ultrabajo, la experiencia de juego resulta tan fluida que roza lo surrealista.
ASUS también incluye algunos extras muy interesantes: compatibilidad con HDR400, iluminación RGB personalizable y su característica ELMB Sync, ideal para quienes no quieren tener que elegir entre nitidez y fluidez de movimiento. Tanto si juegas en solitario como en partidas de entrenamiento, este monitor está diseñado para darlo todo.
No es barato, pero para cualquiera que se pase el díalos mejores juegos para PC Ya sea para escalar posiciones en competiciones o para ascender en la clasificación, esta pantalla justifica cada céntimo que cuesta.
|Ventajas
|Contras
|✅ Frecuencia de actualización de 240 Hz y tiempo de respuesta GtG de 1 ms para una capacidad de respuesta increíble
✅ Impresionante resolución QHD con un rendimiento cromático excepcional
✅ ELMB Sync y G-Sync garantizan una fluidez excepcional en el movimiento y los fotogramas
✅ La compatibilidad con HDR400 aporta profundidad a las imágenes
✅ Fabricación de primera calidad y RGB personalizable
|❌ Es caro en comparación con las opciones de 1080p
Veredicto final: The ASUS ROG Swift PG279QM es un auténtico portento de rendimiento diseñado para quienes no quieren renunciar a nada. Ofrece una capacidad de respuesta digna de un torneo con unas imágenes espectaculares: justo lo que cabría esperar de una pantalla de primera categoría para Valoración.
5. ASUS TUF Gaming VG279QM [El mejor monitor de alta velocidad para Valorant]
|Especificaciones
|Detalles
|Tamaño de la pantalla
|27 pulgadas
|Resolución
|1920 x 1080 (Full HD)
|Frecuencia de actualización
|280 Hz (overclockeado)
|Tiempo de respuesta
|1 ms (GtG)
|Tipo de panel
|IPS
|Adaptive Sync
|Compatible con G-Sync y ELMB Sync
|Conectividad
|DisplayPort, HDMI
|Otras características
|HDR400, Shadow Boost
If Valoración se basa en tener reflejos rápidos y una puntería más precisa, el ASUS TUF Gaming VG279QM es básicamente un código de trucos, pero sin el riesgo de que te expulsen. Esto 27 pulgadas El monitor Full HD incluye una tarjeta gráfica overclockeable Doscientos ochenta hercios frecuencia de actualización. Sí, 280. Ese tipo de fluidez hace que los disparos a la cabeza parezcan pan comido y que tus muertes sean… bueno, un poco más personales.
Combínalo con un 1 ms GtG El tiempo de respuesta te permite jugar a una velocidad de élite. ASUS también ha incorporado ELMB Sync para reducir el desenfoque de movimiento, y funciona de maravilla en las frenéticas recuperaciones de objetivos y las desactivaciones de bombas. Es como si el caos se ralentizara lo justo para que puedas reaccionar.
En cuanto al diseño, es robusto, sencillo y pensado para los gamers, con una buena ergonomía y el toque justo de RGB para presumir. La compatibilidad con HDR400 le da un toque extra a esas llamativas animaciones de habilidades definitivas.
Para los jugadores que buscan velocidad por encima de todo, este monitor cumple con creces. Está diseñado para seguir el ritmo de tus movimientos, y quizá incluso mejorarlos un poco por el camino.
|Ventajas
|Contras
|✅ Frecuencia de actualización de 280 Hz
✅ ELMB Sync elimina el desenfoque de movimiento
✅ Compatible con G-Sync para un rendimiento más fluido
✅ Soporte ergonómico totalmente ajustable
✅ Excelente combinación de rendimiento en cuanto a color y movimiento
|❌ Solo resolución de 1080p
Veredicto final: The ASUS TUF VG279QM Es pura velocidad en forma de monitor: sensible, fiable y listo para acompañarte en tu camino hacia la clasificación. Es el sueño de una alta frecuencia de actualización sin el elevado precio que suele conllevar.
6. LG 24GS60F-B [El mejor monitor de gama media para Valorant]
|Especificaciones
|Detalles
|Tamaño de la pantalla
|60 centímetros
|Resolución
|1920 x 1080 (Full HD)
|Frecuencia de actualización
|ciento sesenta y cinco hercios
|Tiempo de respuesta
|1 ms (GtG)
|Tipo de panel
|IPS
|Adaptive Sync
|AMD FreeSync Premium
|Conectividad
|HDMI, DisplayPort
|Otras características
|Pantalla antirreflejos, diseño prácticamente sin bordes
The LG 24GS60F-B demuestra que no hace falta gastarse los ahorros de toda la vida para conseguir un monitor elegante y ágil que esté a la altura de tu juego. En 60 centímetroscon unciento sesenta y cinco hercios Con su frecuencia de actualización y su tiempo de respuesta GtG de 1 ms, supera con creces lo que cabría esperar por su precio, sobre todo tratándose de una opción de gama media.
Cuenta con un panel IPS, por lo que ofrece colores vivos y unos ángulos de visión aceptables, perfectos para configuraciones en las que el monitor no está situado de frente al usuario. 24 horas al día, los 7 días de la semana. Además, cuenta con AMD FreeSync Premium, que garantiza una experiencia fluida tanto si mantienes un ángulo fijo como si te mueves con amplitud de movimientos como un héroe.
No cuenta con un sofisticado sistema RGB ni con HDR de gama alta, pero eso no es lo importante. Este es el tipo de monitor que se compra cuando se buscan unas especificaciones sólidas, un diseño limpio y un rendimiento fiable sin tener que preocuparse por cada fotograma. Además, cuenta con un revestimiento antirreflejos y un diseño sin marcos, lo que le da un aspecto mucho más elegante de lo que realmente es.
|Ventajas
|Contras
|✅ Frecuencia de actualización de 165 Hz para una experiencia de juego fluida
✅ Tiempo de respuesta de 1 ms
✅ Panel IPS con colores espectaculares
✅ AMD FreeSync Premium incluido
✅ Diseño minimalista y sin bordes
|❌ El soporte no es regulable en altura
Veredicto final: The LG 24GS60F-B Es ideal para los jugadores que buscan velocidad y rendimiento sólidos sin tener que pagar por extras innecesarios. Limpio, nítido y rápido: tal y como nos gusta.
7. Sceptre Curved de 24,5 pulgadas [El mejor monitor de 240 Hz económico para jugar a Valorant]
|Especificaciones
|Detalles
|Tamaño de la pantalla
|62 cm
|Resolución
|1920 x 1080 (Full HD)
|Frecuencia de actualización
|Doscientos cuarenta hercios
|Tiempo de respuesta
|1 ms (MPRT)
|Tipo de panel
|VA
|Adaptive Sync
|AMD FreeSync
|Conectividad
|HDMI, DisplayPort
|Otras características
|Pantalla curva, altavoces integrados, filtro de luz azul
¿Quieres disfrutar de una alta frecuencia de actualización sin salirte del presupuesto? El Sceptre Curved de 24,5 pulgadas dice: «¿Por qué no ambas cosas?». Con una rápida frecuencia de actualización de 240 Hz y un tiempo de respuesta de 1 ms, está pensada para los jugadores que buscan un rendimiento ultrafluido sin gastarse una fortuna.
La pantalla VA ofrece un contraste y unos negros aceptables y, aunque los colores no te dejarán boquiabierto, son lo suficientemente buenos como para mantenerte enganchado. La pantalla es curva, lo que no es precisamente lo último en Valoración – pero sorprendentemente envolvente, sobre todo si juegas en solitario. Es como tener tu propio pequeño centro de mando.
También incluye AMD FreeSync, lo que suaviza la jugabilidad y reduce los tirones, incluso si la velocidad de fotogramas baja durante una partida caótica. ¿El diseño? Bastante estándar, pero cumple su función, e incluye altavoces integrados, que son… bueno, técnicamente son altavoces.
Esta pantalla es un punto de partida fantástico para cualquiera que esté montando su la mejor configuración para jugar sin necesidad de una segunda hipoteca.
|Ventajas
|Contras
|✅ Frecuencia de actualización de 240 Hz para una acción fluida
✅ Asequible para una alta frecuencia de actualización
✅ La pantalla curva aumenta la sensación de inmersión
✅ Tiempo de respuesta de 1 ms
✅ AMD FreeSync reduce el efecto de «tearing» en la pantalla
|❌ La pantalla VA tiene ángulos de visión más reducidos
Veredicto final:The Sceptre de 24,5 pulgadas Es ideal para los jugadores que buscan una experiencia de juego más fluida sin gastarse mucho. Es rápido, tiene forma curvada y ofrece un rendimiento sorprendente para su precio.
¿Cómo elegir un monitor para Valorant?
Así que te estás iniciando en el juego Valoración y te preguntas si tu monitor te está jugando una mala pasada. Spoiler: probablemente sí. En un juego en el que cada milisegundo cuenta y los disparos a la cabeza deciden las partidas, tener la pantalla adecuada no es una cuestión de presumir, sino una necesidad para el juego competitivo. A continuación te explicamos cómo elegir un monitor que no te falle en ese momento decisivo de un 1 contra 1.
1. Frecuencia de actualización: ahí es donde empieza la ventaja competitiva
Empecemos por la cifra más importante que aparece en la caja: la frecuencia de actualización. Se trata del número de fotogramas por segundo que puede mostrar tu monitor para juegos (no del número que puede generar tu PC). En Valoración, una visualización rápida es fundamental. ¿Por qué? Porque el momento oportuno lo es todo. Cuando tu enemigo se asoma, ese segundo extra 0.01 Un segundo puede decidir quién acaba en el «kill feed».
- ¿Sesenta hercios? Está bien para ver Netflix, pero no para agarrarlo con fuerza.
- ¿Ciento cuarenta y cuatro hercios? Un punto óptimo. Notarás una gran diferencia de inmediato.
- ¿240 Hz o más? Ahora sí que estamos en lo nuestro. El juego se nota más fluido y limpio, y podrás percibir movimientos que antes se te escapaban.
Más Hz = más información = más oportunidades de llamar la atención. Si de verdad te lo tomas en serio… Valoración, aquí es donde empiezas.
2. Tiempo de respuesta (ms): no dejes que el «ghosting» te persiga
El tiempo de respuesta se refiere a la rapidez con la que un píxel puede cambiar de un color a otro; normalmente se mide en milisegundos (ms). En Valoración, donde la claridad visual lo es todo, los tiempos de respuesta pueden marcar la diferencia entre una experiencia satisfactoria o no.
Busca1 ms GtG (gris a gris) tiempo de respuesta. ¿Por qué? Porque cada desenfoque, estela o efecto de difuminado es una distracción entre tú y tu fantasía de un solo toque. Una pantalla más lenta podría hacerte dudar de si esa sombra era un presagio o solo un fantasma de un hardware defectuoso.
Los tiempos de respuesta reducidos mejoran la nitidez del movimiento, reducen el desenfoque durante los movimientos rápidos del punto de mira y ayudan a garantizar que tus movimientos precisos den en el blanco, sin llegar tres píxeles tarde.
3. Resolución y tamaño de pantalla: una cuestión de nitidez
La resolución y el tamaño de la pantalla van de la mano, pero en un juego como este, más grande no siempre significa mejor Valoración. Aunque el 4K ofrece una calidad de imagen espectacular para películas o juegos de rol de mundo abierto, no es la opción ideal para los juegos de disparos competitivos.
- 1080p (Full HD): La norma para ellos mejores juegos de disparos en primera persona. Ayuda a mantener una alta frecuencia de fotogramas y ofrece una imagen más nítida en pantallas más pequeñas (como las de 24 pulgadas) sin sobrecargar la GPU.
- 1440p (QHD): Un buen término medio. Las imágenes son un poco más nítidas, pero asegúrate de que tu ordenador pueda con ello.
- 4K: Genial para disfrutar del paisaje, pero no para las plantas espinosas y sudorosas. Las caídas de fotogramas = duelos tristes.
En cuanto al tamaño de la pantalla:
- 61–64 cm Es el punto ideal. Mantiene toda la acción en tu campo de visión inmediato.
- Más de 27 pulgadas Parece espectacular, pero puede que requiera mover más la cabeza, lo cual no es lo ideal en momentos decisivos.
Mantén la pantalla cerca, reduce el campo de visión y ten el punto de mira a punto.
4. Tipo de panel: donde lo visual se une a la ventaja competitiva
Los distintos tipos de paneles influyen en el color, la velocidad y los ángulos de visión. Aquí tienes una guía rápida:
|Tipo de panel
|Ventajas
|Contras
|IPS
|Excelentes colores y ángulos de visión
|Tiempo de respuesta ligeramente más lento que el de las pantallas TN
|TN
|Las frecuencias de respuesta y de actualización más rápidas
|Color deficiente y ángulos de visión limitados
|VA
|Contraste profundo y negros
|Tiempos de respuesta más lentos; puede producirse el efecto «fantasma»
|OLED
|Colores increíbles y negros auténticos
|Es caro y existe el riesgo de que se queme la pantalla con el paso del tiempo
For Valoración? TN o IPS El monitor es tu mejor opción. TN si te gusta la velocidad. IPS si buscas buenos colores. and una velocidad decente. ¿OLED? Es precioso, pero probablemente sea excesivo a menos que también estés pensando en comprar elel mejor televisor para videojuegos.
5. Adaptive Sync: se acabó el tearing
Estás preparando un tiro perfecto, pero la pantalla se entrecorta como si estuviera hecha de papel mojado. Ahí es donde Adaptive Synces donde entra en juego.
Tecnologías como NVIDIA G-Sync and AMD FreeSync ajusta la frecuencia de actualización de tu monitor a la velocidad de fotogramas de tu tarjeta gráfica, lo que elimina el efecto de «tearing» y los tirones de imagen. Esto es sobre todo es importante cuando los FPS no están perfectamente estabilizados. Para cualquiera que juegue los mejores juegos multijugador A pesar de las fluctuaciones en el rendimiento, Adaptive Sync garantiza una visualización fluida y te permite mantener la concentración.
Asegúrate de que tu tarjeta gráfica y tu monitor sean compatibles con la misma tecnología Adaptive Sync; si no, lo único que sincronizarás será tu nivel de frustración.
6. Ajustes y calibración del monitor para juegos: el ingrediente secreto
Vale, ya tienes tu monitor. Es hora de en realidad configúralo correctamente:
- Configura la frecuencia de actualización manualmente. Solo tienes que conectar tu Doscientos cuarenta hercios que el monitor no esté activo no significa que no se esté ejecutando Doscientos cuarenta hercios. Entra en el panel de control de tu sistema operativo o de la tarjeta gráfica y sube la potencia al máximo.
- Ajusta la resolución al juego. Valoración Funciona mejor a 1080p. Configura el monitor y el juego con la misma resolución para evitar artefactos de escalado.
- Activa el modo de bajo retraso de entrada/modo de juego. Si tu monitor tiene un perfil predefinido para juegos, utilízalo, pero no te fíes ciegamente de él.
- Ajusta el brillo y el contraste. Intenta encontrar un equilibrio que permita ver las zonas oscuras sin que los colores se vean desvaídos. Una pantalla bien calibrada facilita mucho la localización de agentes como Omen o Viper en las sombras.
- Desactiva el desenfoque de movimiento. Tanto en el juego como en la configuración del monitor, si es necesario. Es muy cinematográfico… pero también es un desastre a la hora de seguir a los objetivos.
- Prueba la configuración en el juego real. El campo de entrenamiento no basta. Ponlo a prueba en una competición real y comprueba cómo te sientes.
Además, considera combinar tu monitor con elel mejor ratón para juegos de disparos en primera persona. Porque ni siquiera la pantalla más rápida del mundo te salvará de una puntería de pacotilla.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el mejor monitor para jugar a Valorant?
El mejor monitor para Valoraciónofrece unDoscientos cuarenta herciosfrecuencia de actualización, tiempo de respuesta de 1 ms y bajo retraso de entrada: el BenQ Zowie XL2546X es una opción ideal para los jugadores más exigentes.
¿Cuáles son los requisitos mínimos para jugar a Valorant?
Para jugar a Valorant se necesita, como mínimo, un procesador Intel Core 2 Duo E8400, una tarjeta gráfica Intel HD 3000 y 4GB RAM. Funciona en ordenadores de gama baja, pero para una experiencia de juego más fluida se necesita un hardware mejor.
¿Qué tamaño de monitor utilizan los profesionales de Valorant?
La mayoría de los jugadores profesionales de Valorant utilizan Monitores de 24 a 25 pulgadas. Este tamaño les permite ver toda la pantalla sin mover la cabeza, lo cual es fundamental para tener tiempos de reacción rápidos.
¿Es recomendable una frecuencia de 144 Hz para jugar a Valorant?
Sí,Ciento cuarenta y cuatro hercioses un excelente punto de partida para el juego competitivo en Valorant. Ofrece un movimiento más fluido y supone una gran mejora con respecto a la configuración estándar sesenta herciospantallas.