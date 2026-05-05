11 Spiele wie Counter-Strike: Stelle deine taktischen Fähigkeiten auf die Probe

Spiele wieCounter-Strike gibt es heutzutage wie Sand am Meer, doch nur wenige schaffen es wirklich, den Zauber dieses einfachen, aber äußerst taktischen und unglaublich unterhaltsamen Gameplays einzufangen und gleichzeitig etwas Neues zu bieten.

Woher ich das weiß? Na ja, sagen wir einfach, ich habe so viel gespielt Counter-Strike 1.6 damals, dass es immer offensichtlicher wurde, bis zu dem Punkt, an dem selbst mein übermütiges Teenager-Ich es nicht mehr leugnen konnte – ich einfach miesdass FPS-Spiele.

Dennoch hielten mich meine miserable Treffsicherheit und meine mangelnden Fähigkeiten als Spielmacher nicht davon ab, noch Hunderte von Stunden in eine Handvoll Erstklassige Shooter-Spiele, ähnlich wie Counter-Strike Im Laufe der Jahre habe ich dabei das Allerbeste gesammelt, das ich euch im Folgenden vorstellen möchte. Was soll ich sagen? Ich liebe dieses Genre einfach!

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele, die Counter-Strike ähneln

Wenn Sie sich nur für die Top-Titel interessieren, die Ihnen als Counter-Strike Egal, ob du ein erfahrener Spieler oder nur ein Gelegenheitsfan des kompetitiven Shooter-Genres bist – wie wäre es, wenn du das Spiel unseres Teams einmal ausprobierst? die drei besten Tipps für die Spiele, die dir das Spielgefühl bieten, das CS?

Fortnite (2017) – ein äußerst beliebtes Battle-Royale-Spiel mit einem „Zero Build“-Modus, der rasantes, wettbewerbsorientiertes Gameplay und ständige Feuergefechte bietet, die an Counter-Strike. Bewertung (2020) – ein charakterbasierter taktischer Shooter, der die präzise Schussmechanik und das Wirtschaftssystem von Counter-Strike mit freischaltbaren Agenten mit einzigartigen Fähigkeiten verbindet und so den rundenbasierten Kämpfen eine ganz neue strategische Tiefe verleiht. Tom Clancys Rainbow Six Siege (2015) – ein bahnbrechender taktischer Ego-Shooter, der vor allem für seine zerstörbaren Umgebungen, die einzigartigen Fähigkeiten der „Operators“ und seinen starken Fokus auf Informationsbeschaffung und strategische Durchbrüche bekannt ist.

Hast du schon einmal von diesen Spielen gehört (wer hat das mittlerweile nicht?) und sogar einige davon gespielt, findest aber, dass sie nicht ganz deinem Geschmack entsprechen?

Scrolle einfach weiter, um zu sehen sieben weitere taktische Shooter Ich habe etwas vorbereitet, das bei dir die schönsten Erinnerungen wecken wird Counter-Strike und wecke deinen Kampfgeist in vollen Zügen – alles auf einen Schlag!

11 rasante taktische Shooter-Spiele wie Counter-Strike

Wie versprochen, hier sind die besten Spiele, die Counter-Strike die ich im Laufe meiner langjährigen Tätigkeit als hartnäckiger Fan von taktischen Shootern gesammelt habe, sowie meine Gedanken zu jedem Spiel und die Eigenschaften, von denen ich glaube, dass sie euch am besten gefallen werden.

1. Fortnite [Das beste Zero-Build-Erlebnis]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen Microsoft Windows, Nintendo Switch, Android, iOS, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2017 Entwickler Epic Games Durchschnittliche Spielzeit Über 50 Stunden (fortlaufendes Battle Royale & Modi) Die besten Funktionen Regelmäßige Updates, jede Menge unterhaltsame Events und der Zero-Build-Modus

Ob es einem gefällt oder nicht, Fortnite hat sich zu einer unaufhaltsamen globalen Macht entwickelt, die man einfach nicht außer Acht lassen kann any eine Liste, die auch nur im Entferntesten herausragende Third-Person-Shooter sowie FPS-Titel.

Wie du wahrscheinlich schon weißt, handelt es sich in erster Linie um ein Battle-Royale-Spiel, es ist also keine reine Kopie von Counter-Strike. Dennoch machen es die intensive PvP-Action und die hochspannenden Schießereien zu einem der besten Titel auf dem Markt, den meiner Meinung nach jeder Counter-Strike Das dürfte zumindest für Fans interessant sein.

Hier musst du Suche nach Waffen und baue dein Arsenal auf anstatt sie im Laden zu kaufen, und passt dich ständig an, während der Spielbereich immer kleiner wird und dich in immer hektischere Begegnungen mit anderen Spielern treibt. Das macht unglaublich viel Spaß, ganz zu schweigen davon, dass es zu den beliebtesten Free-to-Play-Spielen der Welt gehört, die du auf deinem Gaming-Laptop, PC und sogar auf deinem Handy, wenn du unterwegs bist!

Pro-Tipp Beginnen Sie mitZero-Build-Modus um sich mit den Schusswechseln und der Beute-Mechanik vertraut zu machen, bevor man sich in Standard-Matches stürzt. Sobald man die Positionierung und die Gefechte beherrscht, wird das Bauen sich eher wie ein logischer nächster Schritt anfühlen als wie eine überwältigende Hürde.

Wenn du es satt hast, gegen Schwächlinge anzutreten, die nach nur ein paar Schüssen automatisch Wolkenkratzer bauen, um Duellen aus dem Weg zu gehen, dann denk daran, dass dieses Spiel eine Zero-Build-Modus für ein Erlebnis, das eher Counter-Strike’s einen „intimeren“ Kampfstil.

Wenn du ein begeisterter Fan von Wettkampf-Shootern bist und dich für lebendige Grafiken, regelmäßige Updates sowie ein äußerst beliebtes Spiel mit vielen aktiven Nutzern, Events und Herausforderungen interessierst, Fortnite wird dich mit seinen auf Überleben ausgerichteten Kämpfen und einer großen Auswahl an weiteren Spielmodi fesseln.

Mein Fazit: FortniteDer Zero-Build-Modus von ‚s ist der perfekte Einstieg für Counter-Strike Fans, die Battle-Royale-Chaos ohne die Lernkurve beim Bauen wollen – purer Schusswechsel, pures Adrenalin.

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2. Bewertung [Die beste Alternative zu Counter-Strike]

Unsere Bewertung 9.8

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Plattformen Microsoft Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2020 Entwickler Riot Games Durchschnittliche Spielzeit Über 100 Stunden (fortlaufende Wettkämpfe und Spielmodi) Die besten Funktionen Ein rundenbasiertes Gameplay im Stil von CS und mehrere Agenten mit unterschiedlichen Fähigkeiten

Bewertungist Riot Games’ großer Vorstoß in das Genre der taktischen Shooter, der direkt die Konkurrenz herausfordert Counter-Strike’s lange Regierungszeit. Dazu braucht es diesen Kern CS Das Spielprinzip – zwei Teams, eine Bombe (hier „Spike“ genannt), ein rundenbasiertes Spielsystem und der Fokus auf präzises Schießen – wird durch „Agenten“ mit einzigartigen Fähigkeiten ergänzt. Die richtige Teamaufstellung ist hier genauso wichtig wie individuelles Mikromanagement und präzise Anweisungen, was das Spiel von anderen Titeln wie Counter-Strike die einen einheitlicheren Ansatz hinsichtlich des Teamnutzens verfolgen.

Ich habe persönlich unzählige Stunden damit verbracht, verschiedene Charaktere auszuprobieren, um einen zu finden, den ich als Hauptcharakter spielen kann, und ich habe den eine Mischung aus klassischem Ballerspiel und Fähigkeiten, die unglaublich fesselnd und überraschend tiefgründig ist. Wie es bei fast allen F2P-Shootern auf dem Markt heutzutage üblich ist, Bewertung bietet zudem einige der feinste Häute die du je zu Gesicht bekommen wirst, bereit, dich dazu zu verleiten, für diese wunderschönen Pixel tief in die Tasche zu greifen.

Pro-Tipp Wähle Duellanten nicht nur aus, weil sie cool aussehen – lerne mindestens einen Controller oder Initiator, um deine Teamzusammensetzung abzurunden. Ein gut platzierter Rauch- oder Blendgranatenwurf bringt mehr Runden ein als bloße Treffsicherheit allein.

Ein kleiner Tipp – wenn du auf der Suche nach dem idealer Monitor für Bewertung, dann solltest du dir einen mit einer hohen Bildwiederholfrequenz zulegen, da er bei hohen Hz am besten läuft, genau wie Counter-Strike. Jeder Frame zählt, denn die Wettkampfszene hier ist genauso hart wie das Spiel, auf dem sie ursprünglich basierte.

Für alle Puristen da draußen, die auf der Suche nach dem Titel, der am ehesten Counter-Strike was das reine Spielgefühl angeht, BewertungDas kommt dem Original schon ziemlich nahe – angefangen bei den Kaufphasen für Waffen und Rüstungen bis hin zur Notwendigkeit präziser Eingaben, der Kontrolle über die Karte und dem Umgang mit dem Rückstoß.

Mein Fazit: Wenn du die Counter-Strike ein neues Spielerlebnis mit einem frischen Anstrich und Heldenfähigkeiten, Bewertungist der unangefochtene Champion – es ist im Grunde genommen CS mit Superkräften.

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3. Tom Clancys Rainbow Six Siege [Bester taktischer Zerstörungs-Shooter]

Unsere Bewertung 9.7

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Plattformen Microsoft Windows, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2015 Entwickler Ubisoft Montreal Durchschnittliche Spielzeit Über 80 Stunden (fortlaufender Mehrspielermodus) Die besten Funktionen Geräte der Betreiber und Umweltzerstörung

Tom Clancys Rainbow Six Siege war einer der allerersten Titel, die Wechselwirkungen mit der Umwelt und spezialisierte Rollen im Genre der taktischen Shooter. Mit seinem Schwerpunkt auf zerstörbaren Umgebungen und speziellen Gadgets/Fähigkeiten für die Operator wirst du kaum ein Spiel finden, das dem nächsten gleicht, da es prüft stets dein Wissen über Kartenlayouts, Einstiegspunkte und optimale Routen.

Fast jede Wand, jeder Boden und jede Decke kann durchbrochen, verstärkt oder durchschossen werden. Das macht jedes Spiel zu einem dynamischen Rätsel, bei dem Angreifer können neue Strategien entwickeln, um sich den Weg zu ihren Zielen zu bahnen, und die Verteidiger müssen sich spontan darauf einstellenund ihre Verteidigung nach jeder Runde ständig umstellen.

Glaubst du, das gegnerische Team wird dich nicht kommen sehen? Dann winke mal in die Kamera! Wahrscheinlich musst du beim Herumstreifen auch auf Fallen achten, denn in diesem Spiel gibt es jede Menge Fallensteller, die es darauf abgesehen haben, unvorsichtige Spieler zu bestrafen, die gerne mit gezückten Waffen losstürmen, egal wo sie sich gerade befinden.

Pro-Tipp Verbringe deine ersten Stunden in benutzerdefinierten Matches damit, dir die Kamerapositionen und die gängigen Einfallspunkte einzuprägen. Die Kenntnis der Karte ist hier entscheidend – zu wissen, woher die Gegner kommen können, ist schon die halbe Miete, noch bevor ein einziger Schuss abgefeuert wurde.

Zusätzlich zu seinem spannenden, äußerst taktischen Gameplay – obwohl es der älteste Titel auf dieser Liste ist – Rainbow Six Siege hat außerdemseidenweiche, atemberaubende Bilder die auf einer guter Gaming-Monitor. Dieses Spiel gehört zweifellos zu den besten Ego-Shootern von Ubisoft, und das zeigt sich auch noch heute, trotz seines Alters.

Kurz gesagt, genau wie Bewertung, das ist ein weiteres 10/10 Titel, wenn du möchtest Counter-Strike’s Rundenbasierte Matches, bei denen es um klassische Ziele wie die Befreiung von Geiseln oder das Entschärfen von Bomben geht, jedoch mit einer ganz eigenen Note.

Mein Fazit: Rainbow Six Siege belohnt Geduld, Kartenkenntnis und kreatives Denken – wenn du es genauso liebst, deine Gegner zu überlisten wie sie mit Feuerkraft zu übertrumpfen, ist dies genau das richtige Spiel für dich.

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Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen Microsoft Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Entwickler Battlefield Studios (DICE, Criterion, Motive, Ripple Effect) Durchschnittliche Spielzeit Über 60 Stunden (Kampagne und fortlaufender Mehrspielermodus) Die besten Funktionen Groß angelegte Schlachten mit 128 Spielern, taktische Zerstörung und klassenbasiertes Teamplay

Wenn du schon immer davon geträumt hast, Counter-Strike„… taktische Schusswechsel, aber in einem gewaltigen, chaotischen Ausmaß, Battlefield 6 ist die Antwort. Dieser neueste Teil der legendären EA-Reihe bringt alles zurück, was die Fans an der Blütezeit der Serie geliebt haben, und führt gleichzeitig neue Spielmechaniken ein, die jeden Feuerwechsel frisch und unvorhersehbar machen.

Die Handlung spielt im Jahr 2027 während einer geopolitischen Krise, in der die NATO zerfallen ist und ein mächtiges privates Militärunternehmen namens Pax Armata das Machtvakuum füllt, Battlefield 6 versetzt dich mitten in einen erbitterten Krieg auf atemberaubenden Karten wie „Empire State“ in Brooklyn und dem weitläufigen „Mirak Valley“. Die Rückkehr des klassischen Vier-Klassen-Systems (Sturm, Aufklärung, Ingenieur und Unterstützung) bedeutet, dass die Koordination im Trupp genauso wichtig ist wie deine individuelle Treffsicherheit.

Pro-Tipp Halte dich an dein Team und erfülle deine Klassenrolle gewissenhaft. Ein gut abgestimmtes Vierer-Team mit den Rollen „Angriff“, „Unterstützung“, „Techniker“ und „Aufklärung“ kann Spiele gegen unorganisierte Gegner, die alleine spielen, absolut dominieren.

Was dieses Spiel wirklich auszeichnet, ist das kinästhetische Kampfsystem. Man kann nun verwundete Teamkameraden in Sicherheit ziehen, Waffen an Oberflächen befestigen, um den Rückstoß zu verringern, und aus der Deckung herausspähen – all das sorgt für zusätzliche taktische Tiefe, die Counter-Strike Das werden Veteranen zu schätzen wissen. Und die Zerstörung? Die wurde auf die volle Skala hochgedreht.

Das Tüpfelchen auf dem i ist der Portal-Modus, in dem du mit Elementen aus der gesamten Spielreihe eigene Erlebnisse gestalten kannst. Möchtest du ein reines Deathmatch nur für Infanteristen, das sich eher anfühlt wie Counter-Strike„… seine intimen Begegnungen? Das kannst du dir selbst ausmalen.“

Mein Fazit: Battlefield 6 ist die triumphale Rückkehr, auf die die Fans gewartet haben – falls du möchtest Counter-Strike„Die taktische Tiefe, ausgeweitet auf ein Chaos mit 128 Spielern – das ist der Goldstandard.“

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Unsere Bewertung 9.2

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Plattformen Microsoft Windows, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2018 Entwickler New World Interactive Durchschnittliche Spielzeit Über 40 Stunden (fortlaufender Multiplayer- und Koop-Modus) Die besten Funktionen Kompromisslos realistischer und packender Kampf

Wenn das, was du an Counter-Strikeist sein reine, authentische Schusswechsel und ein gnadenloser Wettkampfcharakter, dannInsurgency: Sandstorm wird dir garantiert gefallen. Dieser knallharte taktische Shooter legt besonderen Wert auf Realismus und bietet dir ein intensives, fesselndes Erlebnis, bei dem jeder einzelne Schuss zählt. Das Spiel fördert die Beherrschung der Grundlagen des Schießens und hat eine deutlich steilere Lernkurve als die meisten anderen Titel im FPS-Genre.

„Insurgency: Sandstorm“Das immersive Spielerlebnis ist das Hauptverkaufsargument des Spiels, das auf herkömmliche Trefferanzeigen verzichtet und stattdessen eine ein übersichtliches HUD mit wenigen bis gar keinen visuellen Hilfsmitteln. Das macht alle Gefechte unglaublich spannend, da man sich nun auf höchste Konzentration und sein räumliches Vorstellungsvermögen verlassen muss, um als Sieger hervorzugehen.

Pro-Tipp Dreh die Lautstärke deiner Kopfhörer auf und hör genau hin – Schritte, Nachladen und sogar Atemgeräusche können die Positionen der Gegner verraten. In einem Spiel ohne Trefferanzeigen sind deine Ohren deine zuverlässigste Informationsquelle.

Wenn Sie einCounter-Strike Als langjähriger Spieler wird dir sicher auch das beeindruckende Sounddesign dieses Spiels gefallen. Vor allem seine realistische akustische Signale sollen Ihnen dabei helfen, 200 IQ-Tricks – wenn man weiß, wie man sie zu seinem Vorteil nutzt. Im Ernst, es könnte genauso gut ein anspruchsvolles Strategiespiel, wenn man bedenkt, wie hoch die Obergrenze für die Beherrschung dieser Fertigkeit ist.

Es ist zugegebenermaßen etwas schwieriger zu erlernen als ein durchschnittlicher Ego-Shooter, aber es wird ein absolutes Muss sein, wenn dir ein Titel nichts ausmacht, der erfordert fundierte Kenntnisse der Grundlagen von Ego-Shootern, belohnt aber andererseits deine Geduld und dein Engagement.

Mein Fazit: Insurgency: Sandstorm is Counter-Strike„s rauere, härtere Variante – perfekt für Spieler, die denken, dass CS ist zu nachsichtig und wir wollen echten taktischen Realismus.

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6. Apex Legends [Das beste bewegungsbasierte Battle Royale]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen Microsoft Windows, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Entwickler Respawn Entertainment Durchschnittliche Spielzeit Über 70 Stunden (fortlaufender Battle-Royale-Modus und weitere Spielmodi) Die besten Funktionen Flüssige, heldenbasierte Bewegungen und rasante Battle-Royale-Action

Als jemand, der EAs die unglaublichen Battlefield-Spiele und die meisten davon haben mir sehr gut gefallen; ich muss zugeben, dass sie wirklich den richtigen Weg eingeschlagen haben, indem sie das Studio hinter Apex Legends. Es kann sich problemlos mit einigen der besten Titel der Battlefield-Reihe messen und ist mittlerweile zweifellos einer der beliebtesten Titel von EA überhaupt, mit einem eine sehr aktive Spielergemeinschaft und E-Sport-Szene.

Für EA reicht das aber als Glanz und Glamour. Was genau macht Apex Legends Was macht es so besonders? Nun, es verbindet die Genres Battle Royale und Hero Shooter zu einem unterhaltsamen, teambasierten FPS-Erlebnis mit einem eine große Vielfalt an Spielstilen, reaktionsschnelles Ballistiksystem und flüssige Bewegungen mit beeindruckender Höhenvielfalt. Es gibt auch jede Menge Waffen, die du meistern kannst, also mach dich bereit, dir noch ein paar Sprühmuster einzuprägen!

Pro-Tipp Lerne frühzeitig, wie man Slides und Bunny Hops meistert – Bewegung ist in Apex genauso wichtig wie das Zielen. Eine Legend, die sich nicht gut bewegen kann, ist eine Legend, die auf freiem Feld ausgeschaltet wird.

Das Spiel istKostenlos spielbar und ständig mit neuen Legenden, Karten und Events, was das Spielerlebnis sowohl für Neulinge als auch für erfahrene Spieler frisch und spannend hält. Wenn du den Wettkampf-Nervenkitzel eines Ego-Shooters magst, dir aber heldenbasierte Spielmechaniken und das Ausmaß eines Battle Royale wünschst, Apex Legends wird eine sehr spannende Alternative zu Counter-Strike, zumindest als Nebenspiel.

Mein Fazit: Apex Legends bietet die perfekte Mischung aus Heldenfähigkeiten und rasantem Ballkampf – wenn man das möchte Counter-Strike„s Präzisionsschüsse mit Titanfall„s butterweiche Bewegung – dann sind Sie hier genau richtig.

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7. Overwatch 2 [Bester teambasierter Helden-Shooter]

Unsere Bewertung 8.6

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Plattformen Microsoft Windows, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2022 Entwickler Blizzard Entertainment Durchschnittliche Spielzeit Über 60 Stunden (Wettkampf- und andere Modi) Die besten Funktionen Heldenbasierte Teamkämpfe und rundenbasiertes Spiel mit 5-gegen-5-Matches

Overwatch 2, ein Hero-Shooter der Spitzenklasse seit dem ersten Teil, führt die Formel des kompetitiven Ego-Shooters in eine andere Richtung als Counter-Strike, aber es teilt nach wie vor dieses grundlegende Bekenntnis zu teamorientiertes, zielgerichtetes Spiel und strategische Umsetzung. Während es wechselt Counter-Strike’s Der Schwerpunkt liegt auf dem „Raw Guns“-Fertigkeitssystem, das eine Mischung aus Schießkünsten und Charakterfähigkeiten bietet, doch im Mittelpunkt steht nach wie vor der Kernmechanismus des Kampfes um Kontrollpunkte oder das Vorantreiben von Frachtladungen durch koordinierte Teamarbeit.

Ein großer Teil des Vergnügens, das man hier haben kann – zumindest für mich –, bestand darin, aus einer vielfältiges Angebot an gut durchdachtZeichen sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, ihre Moves zu perfektionieren und dann zu lernen, wie sie ihre Fähigkeiten mit denen meiner Teamkollegen kombinieren können.

Pro-Tipp Lerne mindestens zwei Helden in jeder Rolle (Tank, DPS, Support), damit du dich je nach den Bedürfnissen des Teams anpassen kannst. Das Counter-Picking spielt hier eine entscheidende Rolle – manchmal ist der Wechsel des Helden mitten im Spiel der entscheidende Schritt, der den Sieg bringt.

Wie man es von ähnlichen Spielen auf dieser Liste erwarten würde, sind die Spielmodi in Overwatch 2 sind rasant und chaotisch und konzentrieren sich ausschließlich auf ein zielorientiertes Spiel, das ständige Bewegung und schnelle Entscheidungsfindung.

Deine Treffsicherheit ist wichtig (weniger, wenn du hauptsächlich Nahkämpfer spielst … oder ein Junkrat-Spieler bist), aber zu wissen, wann und wie man Fähigkeiten einsetzt, und die Zusammenarbeit mit deinen Teamkollegen sind oft viel entscheidender für den Sieg. Wenn du offen bist für ein kompetitiver Ego-Shooter, bei dem die Fähigkeiten der einzelnen Charaktere das Spiel um eine facettenreiche Ebene der Teamstrategie bereichern, Overwatch 2 sollte ganz oben auf deiner „To-Play“-Liste stehen.

Mein Fazit: Overwatch 2 BerufeCounter-Strike„s“ setzt ganz auf Teamwork und Kombinationsmöglichkeiten – es ist die perfekte Wahl, wenn du kompetitive FPS-Action mit mehr Abwechslung bei den Spielstilen suchst.

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8. Flucht aus Tarkow [Der beste Shooter mit Hochspannungs-Rettungsaktionen]

Unsere Bewertung 8.3

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Plattformen Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2017 (Early Access) Entwickler Battlestate Games Durchschnittliche Spielzeit Über 100 Stunden (laufende Raids und Fortschritt) Das beste Merkmal Brutal realistische Kämpfe und ein Spiel mit hohem Einsatz

Wenn du denkst, dassInsurgency: Sandstorm ist schwierig, wenn man bedenkt, was du zuvor gehört hast, versuch es doch mal Flucht aus Tarkow, was zweifelloseines der die anspruchsvollsten, aber auch äußerst lohnenden Ego-Shooter das du auf dem PC je erleben wirst. Es ist ein Online-Extraction-Shooter, bei dem du nur zwei Hauptziele hast: Beute sammeln und sicher entkommen. Ganz einfach, oder?

Aber bevor du dich ins Spiel stürzt, spielst und dann gnadenlos fertiggemacht wirst, während du dich beschwerst, ich hätte dich nicht gewarnt, denk daran, dass Tarkov has kein Fadenkreuz, lächerlich komplexe Ballistik und Rückstoßmechanik sowie ein Schadenssystem, das deine Bewegung und das Zielen beeinflusst.

Pro-Tipp Spiele erst mal mit der Standardausrüstung, bis du die Karten und die Evakuierungspunkte kennst. Es ist keine Schande, mit einer Pistole reinzugehen und mit der kompletten Ausrüstung von jemandem herauszukommen, der dich unterschätzt hat.

Tatsächlich ist dieses Spiel so knallhart, dass du jeden Vorteil brauchst, den du kriegen kannst, angefangen beim Einsatz eines hervorragende FPS-Maus um eure Mikrofonpositionen zu optimieren und sicherzustellen, dass ihr mit euren Kopfhörern jedes einzelne akustische Signal wahrnehmt. Selbst der kleinste Fehler kann euch und eurem Team teuer zu stehen kommen. Und, Wenn du stirbst, kannst du alles verlieren, einschließlich der meisten der schicken, hochwertigen Ausrüstungsgegenstände, die man vor jedem Raid mitbringt.

Selbst wenn du dich für einen abgebrühten Counter-StrikeVeteran,Flucht aus Tarkow is ein anspruchsvolles, ultrarealistisches Actionspiel das kann einen ganz schön demütigen, wenn man unvorbereitet ist. Perfekt für alle meine Mitstreiter da draußen, die eine gute Herausforderung lieben.

Mein Fazit: Flucht aus Tarkov ist die ultimative Herausforderung für FPS-Veteranen – wenn Counter-StrikeWenn dir das Risiko nicht hoch genug ist und du für jeden Fehler echte Konsequenzen willst, dann ist dies dein Testfeld.

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9. Marvel Rivals [Die besten Charaktere]

Unsere Bewertung 8.1

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Plattformen PlayStation 5, Xbox Series X und Series S, GeForce Now, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2024 Entwickler NetEase Games Durchschnittliche Spielzeit Über 50 Stunden (Wettkampf- und andere Modi) Das beste Merkmal Vertraute, gut gestaltete Charaktere und dynamische Fertigkeitskombinationen

Marvel Rivalsist eines derDie beliebtesten Multiplayer-Spiele und hat sich mittlerweile als Hauptkonkurrent von Overwatch 2 im Hero-Shooter-Genre. Es ist ein fantastisches kostenloses Hero-Shooter-Spiel mit legendären Marvel-Charakteren, zerstörbare Umgebungen und rasante Multiplayer-Action, bei der Teamwork und die Fähigkeiten der Charaktere im Mittelpunkt stehen.

Von einem niedlichen, aber nervigen Hai, gegen den es eine echte Herausforderung ist, bis hin zum genialen Playboy, Milliardär, Philanthropen und bald wiederauferstehenden Superschurken, Marvel Rivals enthält so gut wie alle wichtigen Marvel-Charaktere aus den Comics und dem MCU, was es zu einem der Die besten Spiele für Marvel-Fans.

Pro-Tipp Achte bei der Auswahl deines Helden auf die Team-Up-Fähigkeiten – wenn du dich mit dem richtigen Teamkameraden zusammentust, kannst du verheerende Kombinationsfähigkeiten freischalten, die den Verlauf eines Kampfes komplett wenden können.

Jeder Marvel-Held hat einen ganz eigenen Spielstil und trägt mit seinen einzigartigen Fähigkeiten etwas Neues zum Kampf bei, was dazu anregt, kreative Kombinationen und Konter zwischen den Charakteren. Als großer Marvel-Fan schätze ich auch, wie hier die Team-Up-Fähigkeiten umgesetzt wurden, die thematisch passend gestaltet sind und größtenteils Charakteren vorbehalten sind, die in der Marvel-Geschichte bereits eine feste Beziehung zueinander haben.

Zu guter Letzt (und vielleicht am wichtigsten), Die Skins in diesem Spiel sind einfach absolut perfekt, zum Leben erweckt von „Marvel Rivals“butterweiche, lebendige Bilder. Bist du sowohl ein Marvel- als auch ein Counter-Strike Bist du ein Fan, der sich in hart umkämpften, rundenbasierten Duellen wohlfühlt? Wenn ja, dann hättest du dieses Spiel spielen sollen gestern.

Mein Fazit: Marvel Rivals ist der Helden-Shooter für Comic-Fans – wenn du schon immer mal richtig loslegen wolltest als Spider-Man oder Lobbys dominieren als Iron ManDann ist das genau das richtige Spiel für dich.

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10. PUBG: Battlegrounds [Das beste klassische Battle-Royale-Spiel]

Unsere Bewertung 8

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Plattformen Microsoft Windows, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, iOS, Android Erscheinungsjahr 2017 Entwickler PUBG Studios Durchschnittliche Spielzeit Über 60 Stunden (fortlaufendes Battle Royale und weitere Spielmodi) Das beste Merkmal Zahlreiche weitläufige Karten und eine gute Auswahl an äußerst spannenden Spielmodi

Obwohl es sich im Grunde genommen um ein Battle-Royale-Spiel handelt, PUBG: Battlegrounds hat sich seinen Platz bei Spielern verdient, die Spaß daran haben, Counter-Strike’s realistische Schusswechsel und hochriskante Gefechte, aber ich möchte es in einem viel größeren, unvorhersehbareren Ausmaß. Es steht außer Frage, dass PUBG das Battle-Royale-Genre populär gemacht hat – dank seines fesselnden, wettbewerbsorientierten Multiplayer-Spielablaufs, bei dem es um Überleben, strategische Positionierung und präzises Schießen auf riesigen Open-World-Karten geht.

Du weißt ja, wie es läuft. Hier springst du mit dem Fallschirm auf eine große Insel mit bis zu 100 andere Spieler nach Ausrüstung zu durchsuchen, von Pistolen bis hin zu mächtigen Scharfschützengewehren mit Aufsätzen. Die Sicherheitszone schrumpft, es kommt zu Chaos und Schießereien, und nur ein Spieler oder ein Team schafft es, als Sieger hervorzugehen und das schwer zu erlangende, aber umso köstlichere „Chicken Dinner“ zu gewinnen.

Pro-Tipp Jage zu Beginn des Spiels keinen Airdrops hinterher, es sei denn, du bist von deinen Fähigkeiten überzeugt – sie ziehen den Tod geradezu an. Konzentriere dich darauf, sicher zu plündern, dich für die Sicherheitszone zu positionieren und darauf, dass sich ungeduldige Spieler erst gegenseitig ausschalten.

Das ist allerdings nur der Standardmodus, denn Brendan Greene, der Vater aller Battle-Royale-Spiele (alias PlayerUnknown), hat uns mit zahlreichen neuen Karten und Spielmodi beschenkt, die im Laufe der Zeit das ursprüngliche Battle-Royale-Format weit übertroffen haben. Konkret Team-Deathmatch und der Arena-Modus sind ein absolutes MussWenn du ein Counter-Strike ein Tierarzt, der nur darauf aus ist, wieder dieselbe Atmosphäre zu schaffen.

Mein Fazit: PlayerUnknown’s Battlegroundsist der ursprüngliche Battle-Royale-Titel, mit dem alles begann – falls du möchtest Counter-Strike„Mit seinen Schießereien auf riesigen Karten und dem Chaos unter 100 Spielern ist dies die klassische Wahl.“

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11. Das Finale [Beste Umgebungszerstörung]

Unsere Bewertung 7.8

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Plattformen Microsoft Windows, PlayStation 4/5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Embark Studios, Nexon Durchschnittliche Spielzeit Über 40 Stunden (fortlaufender Mehrspielermodus) Das beste Merkmal Hervorragende Umgebungsmechanik und Objektinteraktion

Das FinaleAktien Counter-Strike’s Der Schwerpunkt liegt auf der Steuerung der Ziele und der Teamkoordination, allerdings mit einer deutlich dynamischeren Note. Schließlich gehört es zu den Die besten Ego-Shooter spielen, wenn du lieber ein lot des Chaos in deinen Spielen, da es verfügt über eines der detailliertesten und umfassendsten Systeme zur Umgebungszerstörung im Vergleich zu den meisten Ego-Shootern.

Dieser Titel bricht grundlegend mit allen Spielmechaniken, die man gewohnt ist, wenn man ein CS-Spieler. Das Schlachtfeld zwingt dich dazu, immer drastischere, aber auch spannende Spielzüge zu machen, während es um dich und deine Gegner herum ständig zusammenbricht. Hier gibt es nur sehr wenige Deckungen, hinter denen du dich wirklich verstecken kannst, da fast alles lässt sich abreißen, also solltest du besser lernen, wie man gut wird. Und zwar schnell.

Pro-Tipp Halten Sie immer einen Fluchtweg bereit – und seien Sie bereit, einen zu schaffen, falls dies nicht der Fall ist. Wenn der Boden unter Ihnen jeden Moment nachgeben kann, ist es genauso wichtig, vertikal zu denken wie horizontal.

Abgesehen von den befriedigend explosiven Kämpfen, bei denen du wie wild auf deine Tastatur wie verrückt nach noch mehr lauten Knallen, Das Finale bietet dir außerdem drei Klassen zur Auswahl, von denen jede mit Spezialwaffen, einzigartige Fähigkeiten und Gadgets die eine Vielzahl von Spielstilen und Team-Synergien ergänzen.

Auch wenn die Schusswechsel in diesem Spiel weitgehend ähnlich sind wie Counter-Strike… Der Spielablauf, von den Bewegungen bis hin zum allgemeinen Tempo, wirkt viel flüssiger und actionreicher. Ich kann es wärmstens empfehlen, wenn du spielen möchtest ein packender Ego-Shooter mit frischen, spannenden Geländemechaniken.

Mein Fazit: Das Finaleverwandelt jedes Spiel in ein kontrolliertes Chaos – wenn du Counter-Strike Aber wenn du dir wünschst, du könntest die ganze Karte vergrößern – hier ist dein Spielplatz.

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Mein Gesamtfazit zu Spielen wie Counter-Strike

Der beste Ausgangspunkt für Spieler, die nach Spielen suchen wie Counter-Strike Heute? Das hängt davon ab, was für ein Fan von taktischen Shootern du bist.

Für Informatik-Puristen: Bewertung bietet das Erlebnis, das dem am nächsten kommt Counter-Strike„s Kernspielprinzip, das präzises Schießen mit einzigartigen Agentenfähigkeiten verbindet, die für strategische Tiefe sorgen, ohne dabei das klassische Spielgefühl zu beeinträchtigen.

Bewertung bietet das Erlebnis, das dem am nächsten kommt Counter-Strike„s Kernspielprinzip, das präzises Schießen mit einzigartigen Agentenfähigkeiten verbindet, die für strategische Tiefe sorgen, ohne dabei das klassische Spielgefühl zu beeinträchtigen. Für alle, die auf Zerstörung stehen: Battlefield 6 erweitert den taktischen Kampf auf ein gigantisches Maß, bei dem jede Mauer einstürzen kann und sich dank der atemberaubenden Umgebungszerstörung jedes Match anders entwickelt.

Battlefield 6 erweitert den taktischen Kampf auf ein gigantisches Maß, bei dem jede Mauer einstürzen kann und sich dank der atemberaubenden Umgebungszerstörung jedes Match anders entwickelt. Für eingefleischte Realisten: Flucht aus Tarkow bestraft jeden Fehler mit brutalen Konsequenzen und ist damit der ultimative Prüfstein für Veteranen, die sich nach Hochspannung sehnen.

Flucht aus Tarkow bestraft jeden Fehler mit brutalen Konsequenzen und ist damit der ultimative Prüfstein für Veteranen, die sich nach Hochspannung sehnen. Für Fans von Hero-Shootern: Marvel Rivals verbindet spannende Team-Action mit kultigen Marvel Charaktere, ideal für Spieler, die bekannte Gesichter und spektakuläre Fähigkeiten suchen.

Marvel Rivals verbindet spannende Team-Action mit kultigen Marvel Charaktere, ideal für Spieler, die bekannte Gesichter und spektakuläre Fähigkeiten suchen. Für Battle-Royale-Fans: Fortnite‘s Der „Zero Build“-Modus verzichtet auf das chaotische Bauen und bietet stattdessen pure, intensive Schusswechsel, die jeder Counter-Strike das jeder Spieler zu schätzen weiß.

Kein einzelnes Spiel kann das ersetzen Counter-Strike, doch zusammen fangen sie dessen Seele ein: die Präzision, die Teamarbeit und die atemberaubenden entscheidenden Momente, die den Wettkampfcharakter von FPS-Spielen ausmachen. Egal, für welches Schlachtfeld du dich als Nächstes entscheidest, eines ist sicher: Der Nervenkitzel eines perfekten Kopfschusses verliert nie seinen Reiz.

Häufig gestellte Fragen