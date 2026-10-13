Requisitos del sistema para GTA 6: ¿tu ordenador es compatible?

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Los requisitos del sistema para GTA 6 son lo que los jugadores de PC no dejan de buscar. La respuesta sincera es a la vez complicada e interesante: Rockstar no ha publicado los requisitos oficiales de GTA 6 para PC porque, a fecha de julio de 2026, aún no se ha anunciado la versión para PC. Cualquiera que te muestre una hoja de especificaciones «confirmada» está haciendo conjeturas.

Lo que sí puedo ofrecerte son las previsiones más fiables sobre los requisitos del sistema para el GTA 6, basadas en el hardware confirmado de las consolas, el historial del motor de Rockstar y títulos AAA comparables.

En este artículo, desglosaremos los requisitos mínimos estimados de GTA 6 para PC junto con las especificaciones recomendadas, explicaremos por qué se ha retrasado la versión para PC y te ayudaremos a decidir si deberías actualizar tu PC ahora.

Requisitos del sistema para el GTA 6: lo que sabemos

A fecha de julio de 2026, solo se ha confirmado que GTA 6 saldrá para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Se lanzará el 19 de noviembre de 2026, y la precarga comenzará el 12 de noviembre. Rockstar Games no ha anunciado la versión para PC, por lo que aún no hay requisitos del sistema oficiales para GTA 6.

El anuncio de la reserva de Rockstar, del 24 de junio de 2026, solo menciona la PS5 y la Xbox Series X|S. El informe de resultados de Take-Two de mayo de 2026 tampoco hace referencia a una versión para PC. Lo que está confirmado es lo siguiente:

Lanzamiento el 19 de noviembre

Compatibilidad con consolas

Precio de la Edición Estándar (79,99 $)

Precio de la Edición Definitiva (99,99 $)

Enfoque en el modo para un jugador en el lanzamiento

El director ejecutivo de Take-Two, Strauss Zelnick, según informa IGN, ha sido sincero al afirmar que GTA 6 no llegará a PC el primer día, y que la espera es una decisión empresarial deliberada más que un problema técnico. Esto es muy diferente a que el juego se haya cancelado para PC. Zelnick señaló que «prácticamente todos nuestros títulos de éxito acaban llegando a todas las plataformas con el tiempo», y todos los lanzamientos recientes de Rockstar han llegado finalmente a PC.

Cualquier página web que te muestre una tabla confirmada de requisitos de GTA 6 para PC está presentando estimaciones de la comunidad, no información oficial de Rockstar, y eso incluye las especificaciones previstas para la versión de GTA 6 en PC que verás aquí. He etiquetado cada predicción claramente, para que siempre sepas qué es real y qué es un análisis fundamentado.

Si tienes pensado lanzarte a la consola el primer día en lugar de esperar a la versión para PC, que se ha retrasado, puedes comprar reservas oficiales para consola y vales de regalo en Eneba para asegurarte tu copia.

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Requisitos previstos de GTA 6 para PC: tabla de rendimiento y especificaciones

Para ayudarte a centrarte en tus objetivos específicos de juego, hemos dividido las especificaciones previstas en tres niveles de rendimiento distintos, incluidos los requisitos de sistema recomendados para GTA 6.

Importante: Todas las especificaciones que figuran a continuación son estimaciones basadas en el hardware de la PS5 y la Xbox Series X|S, el historial del motor RAGE de Rockstar y títulos AAA comparables. Se trata del mismo método en el que confían los analistas de Digital Foundry y la comunidad de hardware en general. Esta página se actualizará cuando se publiquen las especificaciones oficiales.

Nivel de rendimiento objetivo Requisitos previstos de CPU Objetivo previsto de GPU y VRAM Arquitectura de memoria y almacenamiento Mínimo (1080p / 30-40 fps) AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i5-9600K NVIDIA RTX 2060 / AMD RX 6600 (8 GB de VRAM como mínimo) 16 GB de RAM + 150 GB de SSD (se recomienda NVMe) Recomendado (1440p / 60 fps) AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700K NVIDIA RTX 4070 / AMD RX 7800 XT (12 GB o más de VRAM) 32 GB de RAM DDR5 + SSD NVMe de 4.ª generación de 150 GB Ultra / 4K (4K / 60+ fps) AMD Ryzen 7 9800X3D / Intel Core i9-14900K NVIDIA RTX 5080 / NVIDIA RTX 4090 (16 GB+ de VRAM) 32 GB–64 GB de RAM DDR5 + SSD NVMe de 200 GB Gen 4/Gen 5

Se recomienda Windows 11 para la función DirectStorage, que permite al juego transferir recursos desde el SSD a la tarjeta gráfica, reduciendo así los tiempos de carga y los tirones.

La Xbox Series S marca el mínimo práctico para PC, ya que es la consola más débil que Rockstar debe soportar, con unos 8 GB de memoria para juegos. Con los requisitos mínimos del sistema de GTA 6, el juego es jugable, pero no ofrece la experiencia que la mayoría de los jugadores de PC esperan.

Para disfrutar de la experiencia que la mayoría de la gente realmente busca, los requisitos recomendados apuntan a una resolución de 1440p a 60 fps estables con la configuración alta, y el trazado de rayos activado a un nivel de calidad moderado. Este es el punto óptimo en el que coinciden la mayoría de los analistas.

Si buscas 4K a 60 fps en el nivel «Ultra», el 4K nativo sin escalado probablemente requerirá una RTX 5080 o superior, aunque los escaladores basados en aprendizaje profundo, como DLSS Quality o FSR, ayudarán a las tarjetas de gama media a rendir por encima de sus posibilidades.

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Asignación de VRAM y escalado: ¿necesitas 32 GB de RAM para GTA 6?

Una pregunta habitual entre los jugadores de PC es cuánta VRAM necesita el GTA 6 y si es obligatorio ampliar la memoria a 32 GB de RAM para este juego.

Vice City presenta entornos densos y texturas detalladas, por lo que las texturas de alta resolución saturarán rápidamente la memoria gráfica. Con 8 GB de VRAM podrás jugar a 1080p con texturas de nivel bajo a medio, pero subir los ajustes exigirá mayores asignaciones de VRAM.

Para un rendimiento estable, los escaladores basados en aprendizaje profundo, como DLSS Quality y FSR 3.0, serán herramientas esenciales para ayudar a los equipos de gama media a mantener una tasa de fotogramas fluida a 1440p y 4K sin sobrecargar el búfer de la memoria gráfica.

Si estás buscando la mejor tarjeta gráfica para configuraciones de PC de GTA 6 a 1080p y 1440p, optar por modelos como la NVIDIA GeForce RTX 4070 (12 GB) o la AMD Radeon RX 7800 XT (16 GB), te asegurarás de que tu configuración disponga de suficiente margen de memoria y compatibilidad con el escalado.

Por qué los requisitos técnicos son tan elevados

Los elevados requisitos previstos para GTA 6 en PC se deben a las exigentes actualizaciones del motor RAGE 9:

Simulación de densidad e IA Las configuraciones de simulación, que consumen gran cantidad de memoria, someten a un gran esfuerzo a las CPU multinúcleo durante las interacciones urbanas complejas. Infraestructura de iluminación La iluminación global avanzada con trazado de rayos y las matrices de reflexión exigen una gran potencia de la GPU tanto en resoluciones nativas como en las mejoradas. Transmisión de recursos Para que el rendimiento del sistema de streaming de recursos sea fluido se necesitan velocidades de SSD NVMe; los discos duros mecánicos provocan graves interrupciones. Carga térmica del sistema Las exigencias de rendimiento sostenido llevan a los componentes al límite de los parámetros de limitación térmica del hardware, por lo que la refrigeración es fundamental.

GTA 6 está muy limitado por la CPU debido a estas exigencias del motor. Los procesadores de cuatro núcleos más antiguos tendrán dificultades en las concurridas calles de la ciudad. Actualizar a procesadores con diseños de caché potentes, como la serie AMD X3D, ofrecerá un mayor aumento de rendimiento que confiar únicamente en la potencia de la GPU.

Especificaciones de GTA 6 para PC frente al hardware de PS5 y Xbox

La mejor forma de predecir las especificaciones de GTA 6 para PC es partir del hardware que ya podemos evaluar. Echemos un vistazo rápido a lo que hay dentro de las consolas de la generación actual:

PS5 PS5 Pro Xbox Series X Xbox Series S CPU 8 núcleos AMD Zen 2 a una frecuencia de hasta 3,5 GHz 8 núcleos AMD Zen 2 a una frecuencia de hasta 3,85 GHz 8 núcleos AMD Zen 2 a 3,8 GHz (3,66 GHz con SMT) 8 núcleos AMD Zen 2 a 3,6 GHz (3,4 GHz SMT) Arquitectura de la GPU AMD RDNA 2 RDNA 2/3 personalizada (con trazado de rayos RDNA 4) AMD RDNA 2 AMD RDNA 2 Rendimiento de la GPU ~10,28 TFLOPs ~16,7 TFLOPs (o 33,5 TFLOPs en modo de doble emisión) 12,15 TFLOPs ~4,0 TFLOPs Memoria 16 GB de GDDR6 16 GB de GDDR6 + 2 GB de DDR5 16 GB de GDDR6 10 GB de GDDR6

Un TFLOP es una medida aproximada del rendimiento gráfico bruto, por lo que cuanto mayor sea, más rápido será. En términos de GPU bruta, estas especificaciones sitúan a las consolas en algún punto entre una RTX 2070 Super y una RTX 3060 Ti.

Pero Rockstar no traslada directamente las especificaciones de las consolas al PC, lo cual es clave para interpretar correctamente los requisitos de GTA 6 para PC. El hardware de las consolas establece la base sobre la que se diseña el juego, pero la versión para PC tiene que adaptarse a miles de combinaciones de hardware, al tiempo que ofrece resoluciones más altas, mayores velocidades de fotogramas y características visuales adicionales. Esto significa que los requisitos mínimos para PC estarán por encima de los del hardware de las consolas, no al mismo nivel.

Resulta útil ver cuáles son los objetivos reales de cada consola:

PS5 (básica): Alrededor de 1440p a 30 fps con iluminación global con trazado de rayos, según el análisis del tráiler realizado por Digital Foundry.

Alrededor de 1440p a 30 fps con iluminación global con trazado de rayos, según el análisis del tráiler realizado por Digital Foundry. PS5 Pro: trazado de rayos mejorado y mayor fidelidad visual gracias a PSSR, con el objetivo de alcanzar unos 30 fps (o 40 fps) más nítidos en lugar de 60 fps debido a las limitaciones de la CPU.

trazado de rayos mejorado y mayor fidelidad visual gracias a PSSR, con el objetivo de alcanzar unos 30 fps (o 40 fps) más nítidos en lugar de 60 fps debido a las limitaciones de la CPU. Xbox Series X: Aproximadamente el mismo nivel que la PS5 básica.

Aproximadamente el mismo nivel que la PS5 básica. Xbox Series S: Grandes concesiones, probablemente a 720p con el trazado de rayos reducido o desactivado. Los 8 GB de memoria accesible para los juegos son el mínimo imprescindible que Rockstar debe cumplir.

Si lo comparamos con las predicciones, todo encaja. Si una PS5 alcanza los 30 fps a 1440p con una tarjeta gráfica de la clase de la RTX 2070 Super, entonces un PC que aspire a los 60 fps, incluso a 1080p, necesita un margen de rendimiento notablemente mayor, que es precisamente por lo que los analistas de la comunidad sitúan el mínimo práctico de 60 fps en torno a una RTX 3060 Ti o una RTX 3070.

Hay algo más que llama la atención en los tráilers: la iluminación global con trazado de rayos parece ser un pilar visual fundamental de GTA 6, no una opción que se pueda desactivar, y el análisis de Digital Foundry apunta en la misma dirección. Esa única decisión de diseño eleva el listón de los requisitos de la GPU por encima de lo habitual.

Si repasamos todos los juegos de GTA en orden, cada generación ha exigido más al hardware de PC que la anterior, y la próxima entrega parece dispuesta a mantener esa racha.

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Requisitos de sistema de GTA 6 para PC en comparación con RDR2 y CP2077

Si quieres hacerte una idea aproximada, la forma más rápida de evaluar tu equipo es compararlo con dos videojuegos que puedas ejecutar hoy mismo. En función de cómo se comporte tu PC con «Red Dead Redemption 2» y «Cyberpunk 2077», esta es, más o menos, la posición en la que te situarás con «GTA 6».

Red Dead Redemption 2: la referencia más cercana de Rockstar

Red Dead Redemption 2 es el mejor punto de referencia porque es un título de la propia Rockstar. Se ejecuta con RAGE 8; GTA 6 se ejecuta con RAGE 9, la misma filosofía de diseño que soporta una carga mucho mayor gracias a una densidad de vegetación aproximadamente cuatro veces mayor, un mapa más extenso y la iluminación global en tiempo real.

A modo de referencia, los requisitos mínimos oficiales de Red Dead Redemption 2 para PC son una GTX 770 de 2 GB, un i5-2500K, 8 GB de RAM y 150 GB de almacenamiento. Se trata de componentes de la época de 2013, lo que nos recuerda que Rockstar suele establecer unos requisitos mínimos bastante flexibles.

Los requisitos mínimos de GTA 6 se situarán muy por encima de eso, en consonancia con el aumento de la complejidad del motor. Ten en cuenta también el precedente de los 150 GB de almacenamiento: si se tiene en cuenta el tamaño total del juego Grand Theft Auto 6 y el espacio de almacenamiento necesario, es probable que el título requiera entre 150 y 200 GB como mínimo, y esa cifra no hará más que aumentar una vez que llegue el contenido online.

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Cyberpunk 2077: el modelo de referencia del sector para especificaciones por niveles

Cyberpunk 2077 es relevante por otra razón. La hoja de especificaciones actualizada de CD Projekt Red distingue entre los niveles de rendimiento con y sin trazado de rayos, exige un SSD y deja de admitir discos duros. Este es el modelo más claro de cómo probablemente se estructurarán las especificaciones de GTA 6.

La gran lección para tu bolsillo: el trazado de rayos duplica aproximadamente la potencia de la GPU que necesitas para la misma resolución y frecuencia de fotogramas. Dado que GTA 6 integra la iluminación con trazado de rayos de forma tan profunda, esa distinción será muy importante cuando se publiquen las especificaciones oficiales.

La escala de VRAM de Cyberpunk 2077 también es un avance útil:

6 GB como mínimo sin trazado de rayos

8 GB recomendados sin trazado de rayos

12 GB para el modo «ultra»

16 GB para el modo de trazado de rayos «overdrive»

Es probable que GTA 6 siga una progresión similar. Dado que el nivel recomendado para Cyberpunk 2077 (una RTX 2060 Super o una RX 5700 XT para 1080p/60 fps con los ajustes altos) se sitúa un peldaño por debajo de lo que exigirá GTA 6, lo más seguro es que necesitarás al menos una tarjeta de la clase RTX 3060 Ti o RTX 4060 Ti para conseguir unos 60 fps comparables.

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¿Cuándo llegará GTA 6 a PC? El calendario realista

Grand Theft Auto VI saldrá a la venta el 19 de noviembre de 2026 para PS5 y Xbox Series X|S. La versión para PC no se incluye en la ventana de lanzamiento inicial debido a los calendarios escalonados de Rockstar, que dan prioridad a las consolas. El director ejecutivo de Take-Two, Strauss Zelnick, destacó que lanzar primero el juego para consolas maximiza el alcance desde el primer día entre las bases de jugadores ya consolidadas.

También señaló que el mercado de PC está creciendo en lo que respecta a los juegos al estilo de las consolas y que «prácticamente todos nuestros títulos de éxito acaban llegando a todas las plataformas con el tiempo». Eso es lo más parecido a una confirmación para PC que se puede obtener sin una fecha concreta. Una vez que Rockstar anuncie la adaptación, cabe esperar que las especificaciones oficiales de GTA 6 para PC se publiquen unas semanas o meses antes de la fecha de lanzamiento.

La historia nos ofrece una referencia fiable para calcular la espera. Grand Theft Auto V tardó 19 meses en llegar a PC tras su lanzamiento en consolas, mientras que Red Dead Redemption tardó unos 13 meses. Según estos patrones, es probable que la versión para PC llegue entre finales de 2027 y mediados de 2028.

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¿Deberías actualizar tu PC ahora para GTA 6?

La respuesta depende de cómo esté tu equipo en este momento.

Si todavía utilizas un disco duro: esta es la única mejora que merece la pena hacer hoy mismo, pase lo que pase. Los juegos modernos de mundo abierto exigen cada vez más una velocidad propia de los SSD, y es casi seguro que GTA 6 será uno de ellos. Un SSD NVMe mejora la carga y la reproducción en todos los juegos a los que ya juegas.

esta es la única mejora que merece la pena hacer hoy mismo, pase lo que pase. Los juegos modernos de mundo abierto exigen cada vez más una velocidad propia de los SSD, y es casi seguro que GTA 6 será uno de ellos. Un SSD NVMe mejora la carga y la reproducción en todos los juegos a los que ya juegas. Si tu PC tiene más de 5 o 6 años: actualízala independientemente de GTA 6. La mayoría de los juegos actuales de gran presupuesto ya llevan al hardware antiguo más allá de su zona de confort, y un equipo de gama media de 2024 o 2025 te servirá perfectamente para toda tu biblioteca de juegos, a la vez que te preparará bien para GTA 6 más adelante.

actualízala independientemente de GTA 6. La mayoría de los juegos actuales de gran presupuesto ya llevan al hardware antiguo más allá de su zona de confort, y un equipo de gama media de 2024 o 2025 te servirá perfectamente para toda tu biblioteca de juegos, a la vez que te preparará bien para GTA 6 más adelante. Si tienes un equipo actual de gama media (RTX 3060–RTX 4060 Ti o un equivalente de AMD): espera. Según las especificaciones previstas, el hardware de este rango debería cumplir o superar los requisitos mínimos de GTA 6. Gastar ahora, antes de que se conozcan las cifras oficiales, conlleva el riesgo de comprar componentes que no necesitas. Espera al anuncio para PC.

espera. Según las especificaciones previstas, el hardware de este rango debería cumplir o superar los requisitos mínimos de GTA 6. Gastar ahora, antes de que se conozcan las cifras oficiales, conlleva el riesgo de comprar componentes que no necesitas. Espera al anuncio para PC. Si, de todos modos, estás planeando montar un nuevo equipo: hazlo con cabeza, en lugar de a la carrera. Prioriza, por orden: un SSD NVMe, 32 GB de RAM, una CPU de 8 núcleos con una caché potente y una GPU de la clase RTX 4070 o RX 7800 XT, o superior. Esa configuración superará con holgura lo que Rockstar acabe denominando «recomendado».

También conviene saber que las tecnologías de escalado DLSS 4 y FSR 4 han madurado hasta el punto de que las tarjetas de gama media pueden rendir por encima de sus posibilidades a 1440p. Activa la «Frame Generation», que inserta fotogramas generados por IA entre los reales, y esto reducirá en parte la urgencia de actualizar la GPU si tu objetivo es alcanzar los 1440p a 60 fps.

A la hora de actualizar tu equipo, ten en cuenta que los requisitos técnicos oficiales de GTA 6 para PC serán la única guía fiable, por lo que esta página se actualizará tan pronto como se publiquen dichos requisitos. Mientras tanto, si prefieres no esperar y quieres jugar al juego en consolas desde su lanzamiento, puedes hacerte con tu copia de Grand Theft Auto VI a un precio competitivo a través de Eneba.

El panorama de los videojuegos para PC en 2026: cuál es la situación de la mayoría de los jugadores

La encuesta de hardware de Steam de junio de 2026 es la mejor instantánea que tenemos de lo que la gente utiliza realmente, y ofrece una buena perspectiva de los requisitos del sistema de GTA 6 en 2026.

GPU RTX 4060 para portátil (4,02 %)RTX 3060 (3,88 %)RTX 4060 de sobremesa (3,65 %)RTX 5070 (3,29 %)RTX 3050 (3,23 %) RAM 16 GB (41,57 %) 32 GB (36,79 %) CPU 6 núcleos (27,64 %) 8 núcleos (27,47 %) Sistema operativo Windows 11 (70,44 %) Windows 10 (23,56 %) Resolución 1080p (51,12 %) 1440p (21,44 %) Memoria de vídeo 8 GB (25,64 %) 16 GB (24,50 %) 12 GB (13,01 %)

El jugador típico de Steam de mediados de 2026 utiliza una CPU de 6 u 8 núcleos, 16 o 32 GB de RAM y una GPU de la gama RTX 3060 o RTX 4060. En comparación con las especificaciones previstas, esto se sitúa dentro del rango que va de las mínimas a las recomendadas: no se queda atrás, pero tampoco garantiza una experiencia al máximo nivel en el momento del lanzamiento sin tener que rebajar algunos ajustes.

También merece la pena echarle un vistazo a AMD, cuya cuota de mercado de GPU ha subido hasta alrededor del 19 % desde un mínimo del 10,6 %, y cuyas RX 9070 XT y RX 9060 XT destacan como opciones con una excelente relación calidad-precio. Si tienes una RTX 4060 y te fijas en esos 8 GB de VRAM, te bastarán para jugar a 1080p con ajustes medios y el trazado de rayos desactivado, pero 12 GB o más son la apuesta más segura para 1440p o para el trazado de rayos.

Si te estás preguntando: «¿Podrá mi portátil para juegos ejecutar GTA 6?», la respuesta depende de la limitación térmica y de la VRAM. Una GPU RTX 4060 para portátil aguantará 1080p con ajustes medios, pero las resoluciones más altas requerirán un escalado agresivo.

¿Listo para jugar a GTA 6? Esta es la situación actual

Resumamos todo lo que sabemos hasta ahora sobre el GTA 6 y sus requisitos del sistema:

A fecha de julio de 2026, no existen requisitos oficiales del sistema para el GTA 6 en PC. Cualquier sitio web que afirme lo contrario te está mostrando estimaciones.

Las especificaciones mínimas previstas se centran en una GPU de la clase RTX 2060 o RX 6600, una CPU moderna de 6 núcleos, 16 GB de RAM y un SSD de 150 GB o más.

Las especificaciones recomendadas previstas apuntan a una GPU de la clase RTX 4070 o RX 7800 XT, 32 GB de RAM y un SSD NVMe de 4.ª generación.

Teniendo en cuenta el historial de Rockstar, lo más realista es que el lanzamiento para PC se produzca entre 2027 y 2028.

La potencia de la CPU y la velocidad del SSD son las dos piezas más subestimadas del rompecabezas del motor de Rockstar.

Mantente al día añadiendo a tus favoritos tanto esta página como la web oficial de asistencia de Rockstar Games. En esta última aparecerán los requisitos técnicos reales para PC una vez que se anuncie la adaptación, igual que ocurrió con *Red Dead Redemption 2**.

Y si prefieres no quedarte de brazos cruzados, puedes hacerte con tu copia de Grand Theft Auto VI a través de Eneba a un precio competitivo y jugar en consola mientras tu PC se prepara para la futura versión.

Para cualquier otra novedad sobre GTA 6 a medida que se acerque el lanzamiento para PC, nuestro centro de información sobre GTA 6 te mantendrá al tanto.

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