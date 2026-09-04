Reseña de «33 Immortals»: una rebelión de 33 jugadores que, de alguna manera, realmente funciona

Reunir a 33 completos desconocidos en una sola partida de roguelike parece la receta perfecta para un desastre inmediato. Sin embargo, el concepto cuaja en cuestión de minutos. Una sala llena desemboca en una batalla contra un jefe gigantesco, las habilidades destellan por toda la pantalla y, de alguna manera, todo el mundo se amontona en la casilla de sinergia brillante correcta justo a tiempo.

Esta reseña de 33 Immortals analiza el giro más audaz de Thunder Lotus Games hasta la fecha. Conocido por el viaje tranquilo y emotivo de Spiritfarer, el estudio da un giro radical hacia las incursiones online. El resultado es un roguelike de acción con perspectiva cenital, diseñado para un modo cooperativo trepidante.

Publicado junto con Kepler, 33 Immortals ofrece una versión dibujada a mano de la Divina Comedia de Dante. Solo que, en esta ocasión, la atención se centra directamente en el trabajo en equipo de alto riesgo, en lugar de en la reflexión tranquila.

El juego alcanzó su versión 1.0 completa el 10 de junio de 2026 en Steam, Epic Games Store y Xbox Series X|S, con cross-play total tras 15 meses en acceso anticipado .

Tiene un precio estándar de 14,99 $ (con ediciones opcionales disponibles como el «Pack de la colección Immortal Menagerie» y el «Paquete para aficionados») y se lanzó como título disponible desde el primer día para los suscriptores del Game Pass de 33 Immortals, lo que hizo que cualquier valoración inicial de 33 Immortals se centrara en gran medida en su relación calidad-precio.

El principal atractivo aquí es la simplicidad pura de «empezar y lanzarse a la incursión». El emparejamiento es casi instantáneo, las partidas duran unos 25 minutos y la coordinación se lleva a cabo mediante pings rápidos, emoticonos y objetivos compartidos en el mapa, en lugar de un chat de voz obligatorio. Se obtiene la envergadura de una gran incursión de MMO sin los quebraderos de cabeza que supone la planificación.

Las primeras opiniones de los jugadores en Steam se situaron en torno a una valoración «Mayoritariamente positiva» para 33 Immortals (aproximadamente un 75 % de críticas positivas), lo que coincide con mi propia opinión sobre 33 Immortals. El concepto multijugador resulta realmente novedoso, aunque persisten algunas dudas sobre la rejugabilidad a largo plazo.

En esta reseña de 33 Immortals, acompáñame a analizar las Cámaras de Tortura, los encuentros con la Ira de Dios, las Batallas de Ascensión, el arsenal de 14 armas de pecados y virtudes, la progresión en el Bosque Oscuro, el rendimiento en las plataformas y si esta rebelión tiene suficiente recorrido para mantener tu atención.

Veredicto rápido: el experimento de 33 jugadores que funciona

Antes de profundizar en las mecánicas detalladas, mi veredicto rápido sobre 33 Immortals destaca un logro cooperativo poco común.

En lugar de imponer roles de clase complejos, «33 Immortals» convierte las incursiones a gran escala en un juego de números intuitivo. Pasas 20 minutos completando las «Cámaras de Tortura» —unas minimazmorras— en pequeños escuadrones, recogiendo reliquias temporales y acumulando poderes cooperativos compartidos.

A continuación, el mapa reúne a los 33 jugadores en una única arena de «Ascension». Este increíble juego de estilo roguelike tiende un puente entre los juegos de lucha arcade y los encuentros de los MMO, ofreciendo una satisfacción inmediata tanto si te presentas con un equipo completo de cuatro jugadores como si te unís a la cola completamente en solitario.

Género Un juego de acción roguelike cooperativo con perspectiva cenital para hasta 33 jugadores. Juega en solitario a través del emparejamiento automático o invita hasta a cuatro amigos Mecánica principal Elige un arma, entra en una partida compartida, supera las Cámaras de Tortura, sobrevive a la ira de Dios, afronta las Batallas de Ascensión, derrota al jefe y, a continuación, gasta tu botín en el Bosque Oscuro antes de volver a empezar Su mayor punto fuerte Una idea multijugador novedosa que realmente funciona, respaldada por un magnífico diseño artístico dibujado a mano, un emparejamiento rápido y un precio muy asequible Mayor punto débil Contenido a largo plazo escaso y una progresión que se estanca tras las primeras horas; repetición y rutina; errores propios del lanzamiento; la ausencia de chat de voz limita la coordinación; la salud depende del número de jugadores Veredicto Un experimento cooperativo animado y con una excelente relación calidad-precio: un rotundo «sí» para los jugadores en grupo y los suscriptores de Game Pass, pero hay que esperar y ver qué pasa para quienes buscan una experiencia profunda y de larga duración. Fecha de lanzamiento 10 de junio de 2026 (versión completa 1.0; el acceso anticipado comenzó el 18 de marzo de 2025) Plataformas PC a través de Steam y Epic Games Store, además de Xbox Series X|S, con juego cruzado Precio 14,99 $ para la edición estándar Ideal para Jugadores en modo cooperativo; suscriptores de Game Pass; aficionados al género roguelike que prefieren el espectáculo al grind; compradores de juegos multijugador económicos Game Pass Incluido desde el primer día en Xbox Game Pass / PC Game Pass Duración de la sesión Hasta 33 jugadores por partida; las sesiones duran aproximadamente 25 minutos

Entender el ciclo de juego es esencial para cualquier reseña de 33 Immortals, ya que el juego combina minimazmorras con incursiones a gran escala. La jugabilidad brilla con más fuerza cuando las salas se llenan rápido y todos se centran en los objetivos comunes del mapa.

No hace falta tener habilidades mecánicas de élite para contribuir. Un jugador con menos experiencia puede dar un giro a una partida utilizando una reanimación o conservando una ficha de sinergia brillante durante una batalla importante contra un jefe.

Mantén tus expectativas en línea con un juego de acción social tipo roguelike de ritmo trepidante, en lugar de una campaña individual lenta y centrada en la historia. Durante mi análisis de 33 Immortals, puse a prueba cómo se comportan esos sistemas bajo presión.

La mecánica principal gira específicamente en torno a las incursiones en las que te puedes unir en cualquier momento y al impulso compartido de las partidas, lo que significa que su longevidad depende por completo de que los jugadores sigan respondiendo a las convocatorias del emparejamiento.

El infierno nunca ha estado tan abarrotado

Para situar el contexto de esta reseña de 33 Immortals, la premisa te sumerge directamente en una rebelión inverosímil. Encarnas a un alma condenada atrapada en el infierno, enfrentada a un castigo eterno. Pero en lugar de aceptar tu destino, te unes a otros pecadores para asaltar las puertas del cielo.

Se trata de una versión oscura y estilizada de la «Divina Comedia» de Dante que plantea un alto riesgo desde el primer momento. No juegas como semidioses legendarios ni como campeones sagrados. Simplemente formas parte de una turba enfurecida que lucha por la redención.

«33 Immortals» no es una incursión tradicional de MMO. No pasarás horas gestionando horarios de gremios, organizando listas de clases o esperando en tediosas salas de búsqueda de grupos. No es un RPG complejo y centrado en el equipamiento en el que pases horas analizando hojas de cálculo con estadísticas o gestionando interminables pantallas de inventario.

Tampoco se trata de una campaña para un solo jugador rica en historia y centrada en la narrativa, como el anterior éxito de Thunder Lotus, *Spiritfarer*. Tal y como destaco en esta reseña de *33 Immortals*, si vienes esperando una historia en solitario profunda o un sistema clásico de «apuntar y lanzar», te llevarás una decepción.

Desde el punto de vista mecánico, una partida funciona como un «battle royale» a la inversa. Todos los jugadores se despliegan por un mapa abierto y extenso, dividiéndose en escuadrones más pequeños para enfrentarse a minimazmorras y recoger ventajas antes de que los peligros del mapa obliguen a todo el grupo a reunirse de nuevo. Como señalé en mi reseña de 33 Immortals, esta dinámica obliga a los jugadores a converger de forma natural.

Aunque explorar mundos extensos en consolas portátiles siempre es un placer —al igual que jugar a los mejores juegos de mundo abierto para Switch—, este juego se centra exclusivamente en la dinámica multijugador a gran escala.

En lugar de limitarte a clases rígidas de tanque o sanador, tu rol es totalmente fluido y cambia sobre la marcha en función del arma que equipes y de las casillas de sinergia sobre las que pises junto a tus compañeros de equipo cercanos.

Pro tip ¿Ya te has convencido tras probar la demo? La forma más barata de conseguirlo para PC es la clave de 33 Immortals en Eneba, que suele estar por debajo del precio directo de Steam.

Algo que quiero dejar claro en esta reseña de 33 Immortals es hasta qué punto el juego se basa en señales visuales inteligentes, objetivos compartidos en el mapa y avisos contextuales. Aunque algunos compañeros de equipo caigan pronto, el enorme poder colectivo del grupo mantiene el impulso: un acierto fundamental en el diseño que se destaca en muchas otras reseñas positivas de 33 Immortals.

Esa accesibilidad inmediata hace que sea fácil sumergirse en el juego sin perder la emoción.

Puedes unirte para una partida rápida, vivir una batalla a gran escala con 33 jugadores y salir sin ningún drama de clan. Thunder Lotus ha dado en el clavo con el gancho principal: hacer que las incursiones online sean rápidas, accesibles y emocionantes para todos los participantes.

Incursión, derrota, repetir, juntos

El combate gira en torno a un arsenal de 14 armas repartidas estrictamente entre los 7 pecados capitales y las 7 virtudes celestiales. Probar estas combinaciones fue uno de los aspectos más destacados de mi análisis de «33 Immortals».

Las armas de los pecados, como la Espada de la Ira, con un alto índice de críticos, o las pesadas Dagas de la Envidia, cuentan con ataques agresivos de área de efecto diseñados para destrozar los escudos enemigos. Las armas de las virtudes, como el Arco de la Compasión o el Bastón de la Misericordia, se centran principalmente en la protección del equipo, la curación de área de efecto y los aturdimientos para controlar a las multitudes.

Dominar estas armas desbloquea maestrías permanentes y poderes cooperativos únicos; durante las pruebas para mi reseña de 33 Immortals, esto me permitió personalizar mi equipamiento tanto si prefería jugar como iniciador en primera línea como si optaba por ser un sanador en la retaguardia.

Cada partida se desarrolla a lo largo de fases distintas que van aumentando la tensión de forma constante. Tal y como descubrí durante mi análisis de 33 Immortals, mantenerse en escuadrones más reducidos durante la fase inicial de exploración te permite cubrir el máximo terreno posible en el extenso mapa del purgatorio.

Dentro de las Cámaras de Tortura, hasta seis jugadores se enfrentan a combates en arena por oleadas para desbloquear reliquias de los cofres y recolectar Polvo con el que potenciar las estadísticas a mitad de partida. Equilibrar este riesgo es clave para una partida exitosa y un aspecto central de mi análisis de 33 Immortals.

Sin embargo, la codicia tiene un precio: completar y salir de estas cámaras desencadena graves peligros ambientales por todo el mapa, creando una dinámica de alto riesgo en la que quedarse demasiado tiempo amenaza directamente a los demás equipos supervivientes.

Lo que hace que la jugabilidad destaque tanto en mi reseña de «33 Immortals» es su diseño de sinergia visual sin retícula. En lugar de gestionar complejas barras de acceso rápido con selección por pestañas, tus habilidades colocan anillos brillantes de canalización y fichas de sinergia directamente en el campo de batalla.

Cuando un compañero de equipo corre para pisar tu casilla activa, tu ataque básico se transforma en una habilidad de equipo colosal capaz de despejar toda la pantalla. Un simple golpe sagrado se convierte en un rayo de luz orbital, una frágil protección se expande hasta formar una barrera gigantesca que protege a una docena de jugadores, o un simple efecto de regeneración se transforma en una enorme zona de recuperación.

Este diseño cooperativo y multijugador sin fisuras de 33 Immortals anima a completos desconocidos a mantenerse unidos y jugar como un gremio experimentado sin necesidad alguna de coordinarse a través del chat de voz.

A medida que tu equipo explora y acumula poder, el propio reino contraataca a través de un temporizador del mapa que no deja de correr. La Ira de Dios corrompe progresivamente los límites exteriores del purgatorio, desencadenando rayos divinos y reduciendo las zonas seguras como en un battle royale con vista cenital.

Esta presión ambiental obliga a todos los escuadrones supervivientes a dirigirse hacia las Puertas de la Ascensión. Cualquier análisis exhaustivo de 33 Immortals debe destacar lo bien que esta mecánica impulsa la acción. Para abrirse paso hacia la siguiente zona, los jugadores deben permanecer hombro con hombro dentro de unos sellos canalizadores luminosos mientras se defienden de campeones de élite y enjambres de monstruos agresivos.

Una vez que se atraviesa la última puerta, todos los jugadores supervivientes son lanzados a una enorme arena para librar una batalla contra jefes en varias fases contra arcángeles divinos y guardianes colosales. Como señalará cualquier reseña de 33 Immortals centrada en la jugabilidad, estos encuentros en varias fases son lo más destacado de la experiencia.

Los jefes desatan patrones de «bullet hell» que llenan la pantalla, redes de láser arrolladoras y mecánicas de aniquilación diseñadas expresamente para poner a prueba el posicionamiento colectivo. A lo largo de mi análisis de 33 Immortals, me vi constantemente equilibrando las oportunidades de infligir daño ofensivo con las esquivas caóticas y los peligros del entorno. Si te apasionan los enfrentamientos exigentes, estas batallas rivalizan con algunos de los jefes más difíciles de los videojuegos.

A pesar de la dificultad implacable de estos encuentros, un solo error no significa el fin de la partida. La verdadera mecánica estrella del combate es el sistema de reanimación instantánea. Cuando un jugador recibe daño letal, no es devuelto al menú; en su lugar, su fantasma permanece en el campo de batalla, lo que permite a cualquier compañero cercano canalizar una reanimación rápida.

Durante las intensas fases finales contra el jefe, es habitual ver cómo la mitad de la sala de 33 jugadores queda aniquilada de un solo golpe devastador. Ahí es donde se produce la máxima descarga de dopamina: los jugadores supervivientes pueden esquivar la lluvia de proyectiles, llevar a cabo resucitaciones decisivas en equipo y arrastrar a veinte compañeros caídos de vuelta a la lucha justo a tiempo para ejecutar la fase final de daño.

Esa dinámica de tira y afloja entre el desastre total y la recuperación dramática hizo que cada muerte lograda resultara increíblemente gratificante durante mis sesiones de análisis de 33 Immortals.

Todos los recursos recopilados durante mis partidas de «33 Immortals» —me refiero a huesos, polvo y almas oscuras— se llevan de vuelta al centro de operaciones de Dark Woods entre partida y partida. Aquí, gastas tus monedas en árboles de mejora persistentes para aumentar tu salud base, desbloquear nuevos planos de armas y personalizar el aspecto de tu personaje.

Esto garantiza que, aunque tu grupo sufra una derrota prematura, sigas avanzando de forma permanente, lo que hará que tu próxima incursión en el Infierno resulte un poco más fácil. Para los jugadores que se preguntan si *33 Immortals* merece la pena a largo plazo, este ciclo persistente en el centro de operaciones ofrece una satisfactoria red de seguridad para la inversión de tiempo que realizas.

Esa accesibilidad se extiende directamente a la forma de jugar. Al prescindir por completo de los complejos menús de grupo, el sistema de cola instantánea te permite sumergirte directamente en enormes batallas divinas, tanto si te lanzas en solitario como en grupo.

Dado que el título se lanza directamente en el Game Pass de 33 Immortals, probar su sistema de resucitación masiva y sus mecánicas de sinergia localizadas no supone ningún coste adicional para los suscriptores. En última instancia, la longevidad del juego dependerá de la fiabilidad con la que el emparejador del servidor siga reuniendo a los pecadores dispersos en la batalla.

La «Comedia» de Dante, remezclada

Si has jugado a otros juegos de Thunder Lotus, sabrás que suelen crear mundos delicados y dibujados a mano que te llegan directamente al corazón. Pero, tal y como pude comprobar en mi reseña de «33 Immortals», también te ofrecen una tragedia apacible y, a cambio, te entregan un hacha de guerra gigante.

La narrativa toma como base la poesía épica italiana clásica del siglo XIV —concretamente, el «Infierno» y el «Purgatorio» de Dante Alighieri— y la reinterpreta para convertirla en un levantamiento sagrado al estilo heavy metal. Juegas como un alma condenada atrapada en las profundidades infernales del Infierno.

Lo que realmente valoro de esta premisa es cómo el estudio desarrolla su narrativa sin frenar el ritmo del juego. No te quedarás parado leyendo enormes bloques de texto imposibles de saltarse mientras tu escuadrón espera a que pulses el botón de «listo».

Aquí, la construcción del mundo se plasma a través de un diseño visual medieval y oscuro, una estética inquietante de los enemigos y sutiles descripciones de los objetos. La mitología está entretejida directamente en tu equipamiento. Cada arma, reliquia y ventaja encarna pecados o virtudes históricos específicos, lo que te permite reconstruir la historia narrativa del más allá mientras luchas.

Al escribir esta reseña de 33 Immortals, lo que más me llamó la atención fue la inteligencia con la que los desarrolladores modernizan a las figuras literarias clásicas. En lugar de actuar como un espíritu guía pasivo que flota por el Purgatorio, Beatrice ha sido reimaginada como la feroz comandante de campo, curtida en mil batallas, que lidera toda tu rebelión.

Caronte no es solo un sombrío barquero que rema por el río Estigia; es un comerciante elegante y perspicaz que te vende mejoras estéticas y ventajas permanentes con una sonrisa burlona. Por su parte, Virgilio aparece como un aliado erudito que te ayuda a descifrar los profundos secretos de los reinos.

Entre tus temerarias incursiones en territorio hostil, tu base principal de operaciones es el Bosque Oscuro. Se trata de un cementerio sombrío y evocador que sirve de tranquilo refugio para los rebeldes caídos. Aquí puedes tomarte un respiro para desbloquear mejoras permanentes, cambiar de equipo y hablar con Beatrice antes de lanzarte a tu siguiente intento.

Para mi reseña de 33 Immortals, el Bosque Oscuro me proporcionó un momento muy bienvenido para reajustarme y asimilar los sutiles matices narrativos del mundo antes de volver a lanzarme a la refriega.

El Bosque Oscuro te ofrece un momento de respiro para reajustarte y asimilar los sutiles matices narrativos del mundo antes de volver a la refriega.

Una vez que comienzas una partida, los entornos que te rodean te recuerdan constantemente que el Cielo está furioso. Un detalle que debo destacar en mi reseña de *33 Immortals* es cómo te abres paso a través de lúgubres «Cámaras de Tortura» basadas en los círculos del Infierno, paisajes purgatorios en ruinas y enormes puntos de control celestiales.

Los monstruos no son meras bestias fantásticas genéricas, sino manifestaciones literales del juicio divino enviadas para aplastar tu rebelión. Los arcángeles arrogantes y los centinelas divinos miran a tu multitud como si fuera basura de clase inferior, lo que añade un marcado matiz de lucha de clases a la historia que realmente enriqueció mi partida para la reseña de 33 Immortals.

Ese marco narrativo eleva toda la experiencia multijugador de 33 Immortals. No juegas como un semidiós elegido destinado a salvar el universo por tu cuenta. Eres solo un pecador anónimo en un ejército de campesinos enfurecidos y desesperados.

Derrotar a los guardianes divinos se parece menos a una típica lucha contra un jefe de videojuego y más a un auténtico levantamiento contra una situación desesperada. Este tema de la supervivencia colectiva confiere a cada hito un peso temático que rara vez se encuentra en los juegos de lucha online habituales.

Aunque ofrece momentos cooperativos increíbles, es posible que los jugadores que busquen aventuras cinematográficas para un solo jugador en la consola de Sony prefieran echar un vistazo a los mejores juegos para un solo jugador de PS5.

¿Merece la pena 33 Immortals?

Después de pasar un tiempo lanzándome a partidas, desbloqueando armas y luchando contra guardianes divinos junto a docenas de desconocidos, mi veredicto en esta reseña de 33 Immortals es un rotundo sí, especialmente si te encantan los juegos multijugador de ritmo trepidante que realmente respetan tu tiempo.

Lo que hace que este título destaque es la eficiencia con la que ofrece diversión de alta intensidad. Las incursiones tradicionales de los MMO suelen obligarte a reservar tardes enteras, coordinar las funciones del equipo y pasar por interminables preparativos antes de blandir una sola arma. Como señalé en mi reseña de 33 Immortals, Thunder Lotus ha eliminado todo ese dolor de cabeza administrativo.

Inicias el juego, pulsas «Buscar partida» y, en cuestión de segundos, te ves inmerso en una batalla campal con 33 jugadores. Conseguir condensar el gran espectáculo de una incursión a gran escala en una sesión concisa de 25 minutos es una gran ventaja para cualquiera que tenga una agenda apretada.

La accesibilidad también juega un papel fundamental en ese valor global. Si ya estás suscrito, lanzarte a 33 Immortals a través del Game Pass desde el primer día hace que probar esta experiencia sea una decisión obvia. El riesgo económico es prácticamente nulo, así que tú y tus amigos podéis sumergiros directamente en el infierno sin pensároslo dos veces.

Para la mayoría de los jugadores de PC, la clave de 33 Immortals en Eneba es la forma más barata de acceder al juego. Si tu Game Pass ha caducado, un Xbox Game Pass incluye 33 Immortals además del resto de la biblioteca por menos de lo que cuesta muchos juegos individuales. Solo tienes que consultar el plan actual, la disponibilidad regional y los precios antes de comprometerte.

Durante mi análisis de 33 Immortals, descubrí que la diversión a largo plazo se reduce a partidas de final de juego de alto riesgo. Al alcanzar niveles más altos de «Feat» se desbloquean las «Ordeals»: modificadores de partida brutales que intercambian enemigos potenciados y efectos de «Agony» por botín de primer nivel. Entre estos niveles de desafío cada vez más exigentes y las apariciones regulares de armas, hay mucho margen para crear sinergias de configuración alocadas mucho después de tu primera partida.

Con un precio base de 14,99 dólares, ofrece una relación calidad-precio espectacular. Como te dirá cualquier análisis práctico de «33 Immortals», es la opción perfecta para cualquiera que adore las grandes batallas en equipo sin tener que pasar por una rutina agotadora.

Si tu sesión de juego ideal requiere una trama muy elaborada o barras de acción con cincuenta botones, este juego no será lo tuyo. Pero si solo quieres unirte a una partida, formar equipo con un grupo enorme y empezar de inmediato a acabar con los guardianes divinos, es una experiencia alucinante.

¿Qué versión deberías comprar?

Antes de elegir una plataforma, recuerda que 33 Immortals es un título estrictamente «siempre en línea». No encontrarás un modo sin conexión escondido en el menú de configuración, por lo que es imprescindible disponer de una conexión a Internet estable, independientemente de dónde juegues. Por el lado positivo, el juego cruzado sin interrupciones mantiene unificada a la comunidad global de jugadores entre Steam, Epic Games Store y Xbox Series X|S.

Tu elección de plataforma depende realmente del precio, de tus preferencias en cuanto al ecosistema y de dónde se reúna tu grupo de amigos, más que de la división de la base de jugadores. Para quienes solo compren para PC, Steam es la recomendación más sencilla. Obtienes compatibilidad directa con mandos, logros, actualizaciones rápidas de parches y un animado centro comunitario donde consultar los comentarios actuales y el número de jugadores activos.

Los requisitos de hardware son sorprendentemente modestos, lo que significa que no necesitas un equipo de gama alta para que las batallas divinas se desarrollen sin problemas. Está clasificado como «jugable» en Steam Deck, lo que lo convierte en una opción ideal para disfrutar de partidas rápidas lejos de tu configuración habitual de escritorio.

Sin embargo, «jugable» no significa «perfecto»: los jugadores que utilicen dispositivos portátiles deberían limitar la velocidad de fotogramas a 30 FPS para evitar caídas de rendimiento durante los combates contra jefes con muchos efectos especiales. La Epic Games Store es una alternativa sólida si prefieres aprovechar las recompensas de Epic o el saldo de tu monedero, y la compatibilidad total entre plataformas garantiza que tu grupo de emparejamiento siga siendo el mismo independientemente de dónde compres el juego.

Para la mayoría de los compradores, sin embargo, la clave de 33 Immortals en Eneba es la opción más rentable cuando su precio es inferior al de la tienda oficial. Esa es la recomendación para PC en esta reseña de 33 Immortals: compra donde la oferta te resulte más interesante y luego juega con quien quieras.

En Xbox, la opción es aún más clara si tienes una suscripción activa. Optar por 33 Immortals a través de Game Pass te permite sumergirte en el juego sin ningún coste adicional: perfecto para reunir a todo un equipo para una prueba sin comprometerte por adelantado. Esto complementa a la perfección el diseño del juego, basado en sesiones breves.

Descárgalo, haz unas cuantas incursiones y comprueba si se gana un hueco en tu rotación semanal. Si tu suscripción ha caducado, lo más sensato es buscar un Xbox Game Pass en Eneba, ya que incluye 33 Immortals junto con un catálogo mucho más amplio.

Ten en cuenta algunas realidades propias de los juegos con servicio en directo. En las primeras etapas tras el lanzamiento se produjeron pequeños problemas de sincronización, desconexiones aleatorias y errores en las partidas guardadas que se solucionaron con parches de emergencia. Eso no debería influir en la elección de una plataforma concreta, pero pone de manifiesto que el rendimiento real depende tanto de la estabilidad del servidor como de la tasa de fotogramas en sí.

Mi recomendación: opta por Steam si quieres tener el juego en PC, elige Game Pass si juegas en Xbox o ya tienes la suscripción adecuada, y no le des demasiadas vueltas a la lealtad a una plataforma concreta. El juego cruzado cumple aquí una función importante: mantener la rebelión llena de gente.

Lo que dicen los críticos y los jugadores

La valoración de 33 Immortals es positiva, pero no entusiasta en todos los aspectos. En el momento de escribir este artículo:

Reseñas de los usuarios de Steam: cuenta con una valoración del 74 % positiva, calificada como «Mayoritariamente positiva», basada en más de 2.000 reseñas de jugadores.

cuenta con una calificada como «Mayoritariamente positiva», basada en más de 2.000 reseñas de jugadores. Metacritic: tiene una puntuación Metascore de 71 en PC, lo que refleja una respuesta de la crítica en general favorable, aunque cautelosa.

tiene una puntuación en PC, lo que refleja una respuesta de la crítica en general favorable, aunque cautelosa. OpenCritic: tiene una puntuación media de 73 en la sección «Top Critic», y aproximadamente el 57 % de los críticos recomiendan el juego.

Esa variación tiene sentido. 33 Immortals parte de una idea genial, pero no logra escapar del todo de los problemas que conlleva hacer que esa idea funcione a lo largo de docenas de horas. Los elogios son bastante consistentes. Tanto a los críticos como a los jugadores les encanta la novedad de que 33 personas compartan una partida de tipo roguelike, sobre todo cuando todo el grupo sobrevive a un encuentro caótico y, al final, todo encaja a la perfección.

El arte dibujado a mano recibe muchas alabanzas, al igual que la banda sonora orquestal y la forma en que el juego te sumerge en una partida sin que la configuración del grupo se convierta en una tarea pesada. Su precio más bajo también ayuda. Se trata de un juego que exige una inversión inicial bastante pequeña antes de mostrarte lo que lo hace diferente.

Las críticas son igual de constantes. El contenido puede parecer limitado una vez superada la emoción inicial, y a menudo se dice que la progresión se estanca antes de lo que debería. Algunos jugadores disfrutan repitiendo partidas para probar armas y configuraciones; otros caen en la misma rutina y empiezan a sentir que se convierte en una monotonía.

Los errores de lanzamiento, los problemas de conexión y la falta de chat de voz también aparecen en las reseñas de 33 Immortals. El sistema de «ping» y emoticonos es ingenioso, pero no siempre puede resolver el problema de que 33 desconocidos intenten interpretar el mismo combate de formas diferentes.

Entonces, ¿hay suficiente contenido para mantenerte entretenido a largo plazo? Por ahora, eso depende de tu interés por la mecánica principal del juego. Si te encantan las sesiones cooperativas rápidas y te gusta mejorar en un juego a través de la repetición, hay mucha diversión que sacar de él. Si necesitas un flujo constante de nuevos mapas, sistemas y recompensas, la vida útil del juego puede parecerte corta.

La cuestión de la población es más difícil de responder. El juego necesita un emparejamiento activo más que la mayoría de los roguelikes, por lo que una base de jugadores más reducida perjudicaría la experiencia. Thunder Lotus publicó una hoja de ruta para 2026 y ha afirmado que seguirá ofreciendo soporte para los servidores, correcciones de errores y parches tras la versión 1.0.

Sin embargo, la versión 1.0 también se presentó como la versión con todas las funciones completas, por lo que los jugadores que esperen un plan de contenido enorme tras el lanzamiento deberían mantener unas expectativas realistas. El juego se encuentra ahora en una buena posición; que se mantenga ahí dependerá de cómo se mantenga la comunidad.

Hermoso, brutal, bíblico

El diseño artístico dibujado a mano destaca especialmente en 33 Immortals. El infierno está repleto de imágenes de tortura, demonios y cuerpos que están pasando un mal día, pero nunca se convierte en una mancha borrosa de marrones y grises. Los colores son vivos, los personajes tienen siluetas nítidas y los diseños de los enemigos se distinguen claramente incluso cuando la pantalla está abarrotada.

Sin duda, tiene el aspecto característico de un juego de Thunder Lotus, solo que ha cambiado el té caliente y el dolor por fuego, aureolas y otros 32 jugadores enloqueciendo a tu lado. El recorrido por los tres mundos también evita que el juego parezca un largo viaje por el mismo pasillo infernal.

El Infierno es todo calor, amenaza y rojos intensos. El Purgatorio cambia el ambiente sin perder el peso religioso, mientras que el Paraíso se vuelve más luminoso y extraño. Ese contraste es importante. Cada mundo tiene su propia identidad visual, por lo que adentrarse más en el juego se percibe como un cambio real de lugar, en lugar de un nuevo bioma con un filtro diferente.

Por supuesto, la jugabilidad de 33 Immortals puede resultar abrumadora. Una sala de espera enorme implica ataques superpuestos, efectos enemigos, avisos, resucitaciones y objetivos que compiten por tu atención. «God’s Wrath» es donde esa tensión resulta más evidente.

Los rompecabezas a gran escala son emocionantes porque todo el grupo tiene que reaccionar, pero sus soluciones pueden resultar difíciles de desentrañar cuando el campo de batalla ya está en plena ebullición en seis direcciones a la vez. Para mí, se trata más de un problema de escala que de un problema artístico. El juego está pulido; simplemente exige que tus ojos sigan el ritmo de un pequeño apocalipsis.

La banda sonora contribuye a transmitir ese caos. Mezcla crescendos orquestales con el dramatismo de un órgano de iglesia, y luego intensifica ambos elementos durante los combates contra jefes. El resultado confiere a la acción un toque solemne y religioso sin que cada combate resulte excesivamente serio. Es una partitura que sabe cuándo sonar grandiosa y cuándo dejar que el caos respire.

La ausencia de chat de voz también es una decisión sonora interesante. En lugar de oír a 33 personas gritando a la vez, hay que recurrir a emoticonos, pings y señales visuales. Eso hace que sea más fácil sumergirse en el juego con desconocidos y mucho menos intimidante para los jugadores que no quieren hablar en la sala de espera.

La desventaja es obvia: hay un límite en la coordinación. Un buen «ping» puede decir «ven aquí», pero no puede explicar un plan complicado mientras un jefe intenta arrasar con todo el mundo.

Las últimas actualizaciones demuestran que Thunder Lotus sigue trabajando en la claridad. La actualización 1.0 mejoró la sincronización de la cámara en «Wrath of God», corrigió efectos que no se desvanecían correctamente y eliminó algunos elementos visuales provisionales.

Las actualizaciones anteriores también facilitaron que los nuevos jugadores localizaran los objetivos de las Cámaras en el mapa, añadieron consejos más útiles en la pantalla de carga y mejoraron las indicaciones de la interfaz de usuario sobre las mecánicas. La última lista de problemas conocidos sigue señalando un solapamiento de la interfaz de usuario en la comprobación de «listo» en la Puerta Eterna, por lo que no se han solucionado todos los casos extremos de la interfaz.

Aun así, para esta reseña de «33 Immortals», no diría que el ruido visual sea un motivo de rechazo. Es el precio que hay que pagar por la envergadura del juego y, la mayoría de las veces, el espectáculo merece el esfuerzo adicional.

«33 Immortals» es un experimento cooperativo con una excelente relación calidad-precio cuyo éxito o fracaso depende de su comunidad

Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

En su mejor momento, 33 Immortals convierte una premisa que parece sacada de una apuesta perdida en algo verdaderamente memorable. Treinta y tres desconocidos compartiendo una partida de estilo roguelike debería ser una receta para el caos.

En cambio, cuando un grupo completo se une para enfrentarse a un jefe, resucita a los caídos y, de alguna manera, consigue el poder cooperativo adecuado en el momento justo, se siente como un auténtico acontecimiento. Mi reseña de 33 Immortals queda impresionada por lo bien que Thunder Lotus ha logrado que esa gran idea funcione sin convertir cada sesión en un compromiso propio de un MMO.

Los puntos fuertes son evidentes. El mundo dibujado a mano tiene mucha personalidad, el emparejamiento te sumerge rápidamente en la acción y el combate incorpora suficiente trabajo en equipo como para que las victorias se sientan compartidas. Con un precio en torno a los 15 dólares, también tiene el coste propio de un juego que es consciente de su propio riesgo. No se te pide que te arriesgues a comprar a precio completo un concepto de servicio en vivo aún por demostrar.

Entonces, ¿merece la pena 33 Immortals? Para los jugadores cooperativos con un grupo habitual, y para cualquiera que ya tenga Game Pass, sin duda alguna. Es un juego fácil de poner para unas cuantas partidas rápidas, y ofrece una diversión mucho mayor cuando la gente está dispuesta a trabajar en equipo.

Para todos los demás, la respuesta es un «sí» con reservas. El fondo de contenido no es lo suficientemente amplio como para prometer una progresión infinita, y la estructura del juego, que requiere estar siempre conectado, implica que su futuro depende de que el emparejamiento siga teniendo suficientes jugadores.

La división en las críticas de 33 Immortals se reduce a lo que los jugadores esperan de un roguelike. Si te encanta repetir un ciclo de combate intenso, mejorar un poco con cada arma y compartir partidas ridículas con tus amigos, la repetición forma parte del atractivo.

Si lo que buscas es una larga rutina en solitario, un final de juego extenso o una historia que sustente la experiencia, es posible que la novedad se agote antes de lo que te gustaría.

Ventajas Contras ✅ Un modo cooperativo masivo que funciona: convierte la locura de 33 jugadores en una acción



fluida y clara ✅ Impresionante presentación audiovisual: un arte deslumbrante dibujado a mano combinado con una banda sonora



orquestal épica ✅ Cero fricciones en el emparejamiento: te sumerge directamente en la acción sin tediosas esperas



en las salas de espera ✅ Relación calidad-precio inmejorable: un precio asequible de 14,99 $, además de disponibilidad



en Game Pass desde el primer día ✅ Comunidad unificada: el juego cruzado completo entre Steam, Epic y Xbox mantiene las salas de espera llenas ❌ Progresión efímera: se estanca rápidamente una vez que agotas el ciclo



principal ❌ Se hace pesado enseguida: las estructuras repetitivas de las partidas empiezan a mezclarse durante las sesiones más largas.



❌ Escuadrones silenciosos: carece de chat de voz integrado, lo que convierte las decisiones cruciales del final de partida en una lotería

Ideal para:

Grupos que juegan en modo cooperativo, suscriptores de Game Pass y aficionados al género roguelike que prefieren el espectáculo y las partidas rápidas a una experiencia de juego que requiera mucho esfuerzo.

Jugadores multijugador con un presupuesto ajustado que buscan una velada de juego diferente sin un gran gasto inicial.

Menos adecuado para:

Jugadores que busquen una progresión en solitario profunda y a largo plazo, configuraciones de personajes complejas y basadas en estadísticas como las de los mejores CRPG, o una campaña centrada en la historia.

Cualquiera que no quiera depender de un sistema de emparejamiento que requiera estar siempre conectado.

¿Listo para unirte a la rebelión? La clave de «33 Immortals» en Eneba es la opción más barata para PC; los jugadores de Xbox ya están cubiertos con Game Pass. El juego cruzado significa que los amigos no necesitan tener la misma plataforma, lo que elimina uno de los habituales quebraderos de cabeza del modo cooperativo.

Aún no hay una hoja de ruta pública detallada sobre el contenido posterior a la versión 1.0, por lo que sería prematuro prometer una gran expansión del ciclo de juego a largo plazo. Thunder Lotus se ha comprometido a mantener los servidores, corregir errores y lanzar parches tras la versión 1.0.

Si ese apoyo mantiene a la comunidad activa y ofrece motivos de peso para volver, 33 Immortals podría convertirse en algo con un verdadero potencial de perdurabilidad. Por ahora, es una velada cooperativa de bajo riesgo y gran encanto que se disfruta al máximo cuando el lobby está lleno.