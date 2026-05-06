Clasificación de los mejores juegos de Battlefield: 17 títulos imprescindibles para 2025

Lo mejorCampo de batalla Los videojuegos siempre son un tema candente, y con Battlefield 6 Ya que se ha lanzado, es el momento perfecto para volver a sumergirse en esta emblemática franquicia.

Desde mapas gigantescos y combates explosivos con vehículos hasta tácticas por escuadrones, Battlefield ha marcado la pauta en el género de los videojuegos de disparos en primera persona.

En esta guía, te voy a explicar los más legendarios Campo de batalla títulos. Tanto si eres un fan de toda la vida como si acabas de llegar, veamos qué títulos siguen dominando el campo de batalla.

Nuestra selección de los mejores juegos de Battlefield

Aunque algunosCampo de batalla Aunque algunos títulos son sencillamente legendarios, también hubo algunas entregas que no destacaron especialmente o que, sencillamente, no dieron la talla. Si quieres lo mejor de lo mejor Campo de batalla Si buscas una experiencia de juego, estos son los juegos que buscas:

Battlefield 2 (2005) – El juego que marcó un hito en los shooters tácticos por equipos. En el modo Comandante, tenías que dirigir a tus escuadrones hacia la victoria; cada partida es intensa. Battlefield 3 (2011) – Una obra maestra de la guerra moderna, con unos gráficos impresionantes y batallas caóticas. El motor Frostbite ha llevado la destrucción realista a cada rincón del mapa. Battlefield: Bad Company 2 (2010) – Explosiones, caos y una campaña trepidante. La destrucción ha alcanzado un nuevo nivel, por lo que cada partida es diferente.

Tengoun total de 17 partidos Te esperan en la lista principal, y me encantaría hablarte de todos y cada uno de ellos. ¿Nos ponemos manos a la obra?

17 Los mejores juegos de Battlefield para los aficionados al combate más exigentes

Sea cual sea tu motivación, en estos juegos lo encontrarás todo. Lo único que debes saber es que jugar a algunos de estos títulos puede resultar un poco más complicado de lo que solía ser, debido a diversas razones, como el cese del soporte de los servidores. Sin embargo, me aseguraré de contártelo todo cuando llegue el momento. Por ahora, ¡no esperemos más y sumérgete en ellos!

1. Battlefield 2 [El mejor multijugador táctico]

Nuestra puntuación 8.7

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Plataformas PC, Xbox 360 Año de estreno 2005 Desarrollador DICE Duración media de la partida 31 horas

Battlefield 2 es donde la franquicia realmente despegó en el contexto actual. Realmente me pareció que el modo multijugador, tan realista y con los pies en la tierra, se adelantaba mucho a su tiempo, y los nuevos sistemas de líder de escuadrón y comandante aportaron a mis partidas una verdadera profundidad estratégica.

No se trataba simplemente de un caos desenfrenado… el trabajo en equipo realmente importaba. Jugar con un equipo bien coordinado podría cambiar por completo el rumbo de la batalla. Por desgracia, el GameSpy El cierre puso fin al soporte oficial, aunque los fans más acérrimos lo mantienen vivo a través de servidores privados.

Por qué lo elegimos La mejor profundidad táctica en el modo multijugador de un juego de disparos en primera persona

Se han implantado los sistemas de jefe de escuadrón y comandante

Marcó el estilo de combate moderno de la franquicia

En mi caso, quizá su estilo visual resulte un poco anticuado hoy en día, pero en aquel entonces parecía un gran avance. Todos los vehículos, armas y mapas parecían estar perfectamente ajustados tanto en cuanto a la escala como a la precisión.

Mi veredicto:Si valoras el trabajo en equipo y la estrategia tanto como la acción pura y dura, Battlefield 2 sigue siendo una de las más gratificantes Campo de batalla los mejores juegos de la historia.

¿Qué opinan los jugadores?

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Creo que es un hecho que Battlefield 2 es el mejor. Tiene alma. Verdadero trabajo en equipo, mando y estrategia, vehículos implacables como en un campo de batalla real. Y los mapas son geniales.

2. Battlefield 3 [El mejor juego de Battlefield para una experiencia de guerra cinematográfica]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas Windows, PS3, Xbox 360, Xbox One Año de estreno 2011 Desarrollador DICE Duración media de la partida 12 horas (campaña)

Cuando pienso en lo mejor BF juego, lo primero que me viene a la mente es Battlefield 3. Este fue el que se llevó el BF una franquicia que pasa de ser excelente a legendaria, lo que le ha valido un puesto entre los los mejores juegos de disparos en primera personaque se haya hecho jamás.

Todavía recuerdo la primera vez que me sumergí en la campaña. La historia era muy bien construida y estaba llena de giros inesperados que me mantuvieron pegado a la pantalla. Claro, se acabó antes de lo que me hubiera gustado, pero me impactó de verdad. Luego llegó el modo multijugador, y ahí fue donde se produjo la magia. Había combates brutales tanto terrestres como aéreos, rascacielos que se derrumbaban y mapas que se convertían en un auténtico caos.

Por qué lo elegimos El motor Frostbite 2 revolucionó el BF una serie con efectos de destrucción realistas y unos gráficos impresionantes.

Un modo multijugador legendario con mapas intensos, vehículos y una mecánica de juego centrada en el trabajo en equipo.

Un audio y unos efectos visuales envolventes que hacían que cada partido pareciera una película.

Lo único malo es que los servidores de consola para la antigua PlayStation and Xbox Las versiones se han cerrado. El modo campaña sigue disponible, pero si quieres revivir la gloria del multijugador, tendrás que unirte a los jugadores de PC que aún lo mantienen vivo.

Visualmente,Este juego era alucinante para su época. El motor Frostbite 2 aportó una iluminación y unas explosiones fotorrealistas que iluminaban el cielo nocturno como ningún otro FPS había hecho hasta entonces. El diseño de sonido encajaba a la perfección: el estallido de los disparos lejanos, el retumbar sordo de los tanques, el silbido de los aviones a reacción sobrevolando el cielo.

Mi veredicto:Si quieres lo mejor BF Si buscas una experiencia, esta es la tuya. Campo de batalla3 es el referente indiscutible de la guerra a gran escala en el género de los juegos de disparos en primera persona. A pesar de su antigüedad y de que el modo multijugador ahora solo está disponible para PC, sigue siendo una experiencia trepidante que merece la pena probar. Si te lo perdiste en su momento, no cometas el mismo error dos veces: ponlo en marcha y descubre por qué los fans siguen hablando de él.

¿Qué opinan los jugadores?

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Battlefield 3 fue mi juego de Battlefield favorito sin lugar a dudas.

3. Battlefield: Bad Company 2 [El mejor caos basado en la trama]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas Windows, PS3, Xbox 360, Android, iOS Año de estreno 2010 Desarrollador DICE Duración media de la partida 11 horas (campaña)

Sin lugar a dudas,Battlefield: Bad Company 2 es uno de mis favoritos Campo de batallajuegos. Si tuviera que elegir entre esto y Antes de «Friendship 3», la verdad es que me costaría mucho decidirme; el DLC de Vietnam hace que la elección sea aún más difícil. Este juego combina momentos para partirse de risa con una física de destrucción increíble, y esa mezcla lo hace inolvidable.

Me encantó lanzarme a la campaña para un jugador. El escuadrón de Bad Company parecía formado por personas de verdad, con sus peculiaridades y sus bromas, lo que hacía que cada misión fuera divertida. El modo multijugador también me dejó alucinado, sobre todo el modo Rush, que cambió por completo mi forma de abordar los objetivos y los mapas. La física hacía que cada explosión tuviera un impacto real y que cada estrategia fuera importante.

Por qué lo elegimos Los mejores momentos de la historia en el BFserie

Modo multijugador con modo «Rush» y destrucción basada en la física

Una dinámica de equipo que hace que las misiones cobren vida

El único inconveniente es que EA El título dejó de estar disponible en 2023, así que, si quieres jugar, necesitarás una copia física, una clave antigua o Proyecto Romaes un ordenador.

Visualmente, el juego se mantiene sorprendentemente bien. Las explosiones tienen gran impacto, los entornos reaccionan de forma realista y el diseño de sonido hace que cada tiroteo resulte totalmente envolvente. Bad Company 2 destaca en un ambiente crudo y caótico BF crear un ambiente agradable sin dejar de ser divertidísimo.

Mi veredicto:Si quieres lo mejor BF una experiencia llena de humor, camaradería y una jugabilidad que sigue emocionando, Bad Company 2 Es la mejor elección. No te la pierdas si puedes: el caos nunca pasa de moda.

¿Qué opinan los jugadores?

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Creo que es un hecho que Battlefield 2 es el mejor. Tiene alma. Verdadero trabajo en equipo, mando y estrategia, vehículos implacables como en un campo de batalla real. Y los mapas son geniales.

4. Battlefield 1 [La mejor inmersión en la Segunda Guerra Mundial]

Nuestra puntuación 9.7

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Plataformas Windows, PS4, Xbox One Año de estreno 2016 Desarrollador DICE Duración media de la partida 10 horas (campaña)

No esperaba un Inspirado en la Primera Guerra Mundial BF un juego tan impactante, peroBattlefield 1 cambió por completo mis expectativas. Desde el primer disparo en tierra de nadie, sentí la cruda brutalidad del combate moderno en una época histórica.

Las historias de guerra para un jugador me proporcionó algunos de los momentos más memorablesen elBF La franquicia. Correr a toda velocidad por el barro, con el siseo de la gasolina a mi alrededor y los lanzallamas iluminando la niebla, fue una experiencia intensa. El modo multijugador lo llevó aún más lejos: los mapas enormes y las condiciones meteorológicas dinámicas hacían que cada batalla fuera impredecible.

Por qué lo elegimos La mejor experiencia de inmersión en la Primera Guerra Mundial en el BFserie

Mapas enormes y detallados y entornos destructibles

Experiencias para un jugador y multijugador que no se te olvidan

Sin embargo, el manejo más lento de las armas y los equipamientos reducidos puede resultar un poco restrictivo, sobre todo si estás acostumbrado a lo moderno BF juegos de disparos con un sinfín de accesorios y artilugios con los que entretenerse. A veces uno simplemente desearía tener más juguetes con los que jugar.

Las imágenes son impresionantes. Trincheras embarradas, bosques devastados y molinos de viento derruidos crean un mundo aterradoramente envolvente. El diseño de sonido amplifica cada explosión y cada disparo de rifle, lo que hace que cada partida cobre vida. Logra un equilibrio perfecto entre el realismo y el espectáculo cinematográfico.

Mi veredicto:Si quieres sentir el caos y el heroísmo de las primeras batallas de la Primera Guerra Mundial, este es el mejor BF Un título para vivir una experiencia inmersiva y llena de adrenalina.

¿Qué opinan los jugadores?

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BF1 es uno de los mejores juegos de la franquicia

5. Battlefield 4 [La mejor evolución de la era moderna]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas Windows, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Año de estreno 2013 Desarrollador DICE Duración media de la partida 9 horas (campaña)

Para mí,Battlefield 4 representa el momento en que el Campo de batalla la franquicia ha entrado de lleno en la era moderna. Combinaba una gran libertad en el modo multijugador con tecnología futurista, y el sistema Levolution me mantenía en vilo en cada partida.

Recuerdo haber saltado de un edificio justo antes de que se derrumbara y haber pedido apoyo aéreo; esa emoción nunca me cansaba. El modo multijugador sigue siendo lo más tanto si juego en solitario como si dirijo un escuadrón. Variedad de armas y jugabilidad estratégica mantiene el interés, aunque la campaña para un jugador no me impresionó demasiado.

Por qué lo elegimos La mejor experiencia del género FPS y multijugador de la era moderna

Sistema Levolution que modifica el desarrollo del combate

Variedad de armas y libertad en los mapas

Los gráficos y los efectos son de primera categoría. La destrucción parece real, las explosiones son impresionantes y la iluminación hace que cada mapa destaque. El caos del juego se ve equilibrado por unos gráficos modernos que convierten cada tiroteo en una escena cinematográfica, pero accesible.

Mi veredicto:Si quieres unBF Si buscas un juego que defina el caos del combate moderno y la libertad del modo multijugador, este es el tuyo. Battlefield 4 sigue siendo un juego imprescindible tanto para los veteranos como para los recién llegados.

¿Qué opinan los jugadores?

La mejor tarta es cualquier tarta

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Es uno de los mejores, si no el mejor de la serie.

6. Battlefield 6 [Ideal para la guerra táctica y las batallas a gran escala]

Nuestra puntuación 9.4

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Plataformas PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC con Windows Año de estreno 2025 Desarrollador DICE, Criterion Games, Motive Studio, Ripple Effect Studios Duración media de la partida 4-5 horas (campaña)

Escúchame: estoy realmente emocionado por el lanzamiento de Battlefield 6 – Es todo lo que me encanta de la serie, pero llevado al extremo. Los enormes mapas, los entornos destructibles y los gráficos alucinantes hacen que cada partida parezca un auténtico campo de batalla. Creo que va a ser un juego lleno de acción trepidante y estrategia de principio a fin.

Lo que realmente me convenció fue el caos de 128 jugadores. Los combates con vehículos son intensos, y ya he visto cómo los efectos meteorológicos, como las tormentas de arena, pueden cambiar el rumbo de la partida en un abrir y cerrar de ojos.

Por qué lo elegimos Batallas a gran escala con 128 jugadores que te mantendrán en vilo

Destrucción dinámica que modifica el mapa en tiempo real

Combates de vehículos trepidantes para una acción sin descanso

Sistema de clases tácticas para una experiencia de juego profunda

El sistema basado en clases te ofrece un montón de formas de personalizar tu estilo de juego, y la destrucción del entorno hace que el juego no pierda interés. Sinceramente, nunca habrá dos partidos iguales.

Los gráficos son de otro nivel, y el diseño de sonido te sumerge de lleno en la batalla. El clima cambiante, la niebla que se desplaza… todo ello hace que el campo de batalla cobre vida. Estoy deseando sumergirme en más tiroteos alocados y tácticas de escuadrón.

Mi veredicto:Si lo tuyo son las intensas batallas en equipo y el caos estratégico, Battlefield 6 Es tu elección. Es una apuesta segura para cualquiera que ansíe ese combate épico a gran escala. Su ambicioso diseño y la buena acogida que ha tenido sugieren que está a la altura de los demás pesos pesados del Lista completa de los nominados al premio al mejor juego multijugador de los Game Awards 2025.

¿Qué opinan los jugadores?

Kyle Foley

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«Battlefield 6» supone un gran paso adelante para la franquicia, devolviéndola a lo más alto de los shooters en primera persona online. Se ha puesto mucho cariño y esmero en cada aspecto del juego, y tiene el potencial de destronar a «Call of Duty» como rey de los shooters online.

7. Battlefield 2042 [El mejor caos a gran escala]

Nuestra puntuación 9.3

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Plataformas Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2021 Desarrollador DICE Duración media de la partida 46 horas

No se puede negar que Battlefield 2042 tuvo un lanzamiento complicado. Pero, tras las actualizaciones, se convirtió, en mi opinión, en uno de los títulos más ambiciosos. La magnitud de los combates me dejó boquiabierto – Partidas de 128 jugadores, trajes aéreos, perros robot y condiciones meteorológicas dinámicas eso cambió el BFsobre la marcha.

Me encanta cómo elEl juego se centra por completo en el modo multijugador de combate moderno. Aunque no tenga modo para un solo jugador, modos de juego como «Portal» me dan libertad para experimentar y armar jaleo con los amigos. Cada partido resulta impredecible y espectacular, que resulta atractivo tanto para los jugadores de PC como para los aficionados a las consolas. Aunque persisten algunas peculiaridades de diseño, estas no restan valor a su épica magnitud.

Por qué lo elegimos El mejor caos a gran escala en el modo multijugador

Mapas gigantescos y batallas de hasta 128 jugadores

Mecánicas de combate modernas, trepidantes y dinámicas

Las imágenes son impresionantes. Los mapas de gran extensión, las animaciones realistas de las armas y los efectos meteorológicos dinámicos hacen que cada tiroteo sea una experiencia cinematográfica. El ambiente resulta vivo y caótico: un auténtico paso adelante en el BFserie.

Mi veredicto:Si quieres que el próximo juego de la serie resulte épico, impredecible y totalmente caótico, Battlefield 2042 Así es. Es divertido y perfecto para los aficionados que buscan batallas a gran escala.

¿Qué opinan los jugadores?

NebTheDestroyer

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Me encanta el 2042, allí se viven momentos geniales.

8. Battlefield V [Los mejores personajes del Caos de la Segunda Guerra Mundial más infravalorados]

Nuestra puntuación 9.2

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Plataformas Windows, PlayStation 4, Xbox One Año de estreno 2018 Desarrollador DICE Duración media de la partida 10 horas (campaña)

Tras el enorme éxito de Battlefield 1, Battlefield V no convenció a todo el mundo en su lanzamiento, pero Sinceramente, creo que es uno de los juegos de Battlefield más infravalorados que se han hecho nunca. El escenario de la Segunda Guerra Mundial no era solo un viaje nostálgico: resultaba crudo y, sorprendentemente, trepidante.

Los tiroteos son muy intensos y algunos de los mapas de este juego se encuentran entre mis favoritos de la serie. Hay algo especial en arrastrarse entre los escombros con tu escuadrón, aferrándose a la vida por los pelos, para luego darle la vuelta a la batalla a tu favor. Al principio, el juego adolecía de falta de contenido y de una comunicación confusa por parte de DICE, pero con el tiempo se ha convertido en uno de los títulos más pulidos de la franquicia Battlefield.

Por qué lo elegimos La mejor película sobre la Segunda Guerra Mundial que ha pasado desapercibida en la BFserie

Acción fluida con las armas y movimientos precisos

Algunos de los mejores mapas para el juego por equipos

Visualmente, es precioso. Desde puertos de montaña nevados hasta ruinas urbanas, el nivel de detalle es impresionante y el El diseño de sonido hace que cada tiroteo resulte trepidante. Captura a la perfección tanto el lado cinematográfico como el más crudo de los combates de la Segunda Guerra Mundial.

Mi veredicto:Si te apetece un juego de disparos de ambientación histórica que combine el espectáculo cinematográfico con un modo multijugador trepidante, Battlefield V merece una segunda oportunidad.

¿Qué opinan los jugadores?

SilverSquid1810

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A mí, personalmente, me encanta. Los movimientos son muy fluidos, la variedad de armas y mapas es muy buena y los tiroteos son geniales.

9. Battlefield 1942 [La mejor franquicia]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas Windows, Mac OS X Año de estreno 2002 Desarrollador DICE Duración media de la partida 25 horas

Aquí es donde empezó todo – Battlefield 1942. Aunque no contara con un modo de campaña, el modo multijugador fue revolucionario. Mapas gigantescos, tanques, aviones y caóticas batallas de la Guerra Mundial a gran escala lo convirtió en un título emblemático.

Al principio me decepcionó un poco que no hubiera modo para un solo jugador, pero La isla Wake, por sí sola, empezó a robarme horas de mi vida. La libertad de pasar del combate a pie al combate con vehículos a voluntad fue revolucionaria. Aunque el GameSpy Aunque el cierre en 2014 puso fin a su modo multijugador oficial en línea, los aficionados siguen manteniéndolo vivo mediante servidores privados y bots offline.

Por qué lo elegimos El mejor punto de partida para el Campo de batallafranquicia

Se introdujeron mapas a gran escala de operaciones interarmas

Experiencias multijugador emblemáticas como Wake Island

Hablando de gráficos y atmósfera, Puede que este juego sea antiguo, pero sigue teniendo ese encanto. La jugabilidad resulta cruda y sin pulir, pero en el mejor sentido de la palabra, y su magnitud no tenía parangón en aquella época.

Mi veredicto:Si quieres ver dónde está el Campo de batalla empezaron todos los partidos, Campo de batalla 1942 merece la pena volver a visitarlo, aunque haya que buscar un poco para encontrarlo.

¿Qué opinan los jugadores?

Reasonable_Prize71

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Realmente lo tenía todo: bots sin conexión, mapas enormes pero bastante detallados, y una cantidad desmesurada de vehículos con los que divertirse

10. Battlefield: Bad Company [El mejor humor en combate]

Nuestra puntuación 8.8

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Plataformas PlayStation 3, Xbox 360 Año de estreno 2008 Desarrollador DICE Duración media de la partida 12 horas (campaña)

AntesBad Company 2 se llevó todo el protagonismo, el original Battlefield: Bad Company ya estaba revolucionando el Campo de batallaserie. Fue el primer juego de la serie principal con una campaña completa para un solo jugador que no se tomaba a sí misma demasiado en serio, y precisamente por eso me encantó.

La historia rebosaba personalidad, sarcasmo y bromas entre compañeros eso se me quedó grabado durante años. Además, hacer volar por los aires edificios enteros resultaba increíblemente satisfactorio. Por desgracia, al igual que su secuela, EA acabó retirando el título. Dado que solo salió para consolas, la campaña sigue viva hoy en día a través de discos de segunda mano o emuladores para PC, mientras que el modo multijugador hace tiempo que desapareció.

Por qué lo elegimos El mejor humor y la mejor personalidad en el Campo de batallaserie

La primera campaña que se alejó del tono serio

Introdujo a lo grande los edificios destructibles

En cuanto al aspecto gráfico,aún se mantiene al día para su época, con entornos coloridos y coberturas destructibles que aportaban profundidad al combate. No era un juego de disparos en primera persona más: tenía corazón y humor.

Mi veredicto:Si quieres unBF un juego que te hace reír tanto como te emociona, Mala compañía es una joya que vale la pena descubrir.

¿Qué opinan los jugadores?

Gopherofdoomies

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Probablemente, la campaña para un jugador sea lo mejor que voy a encontrar en cualquier juego de Battlefield durante bastante tiempo.

11. Campo de batalla: Vietnam [Mejor cambio de escenario]

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas PC Año de estreno 2004 Desarrollador DICE Duración media de la partida 14 horas (campaña)

Campo de batalla: Vietnam fue la sorpresa de la serie – y eso fue precisamente lo que me encantó. Los mapas de la selva, los helicópteros sobrevolándonos a toda velocidad y una banda sonora de los años 60 a todo volumen en las radios de los vehículos creaban una experiencia única. BFjuego

No se limitó a copiar Battlefield 1942 con un nuevo diseño – le dio su propio estilo y toque. Creo que la combinación de combate con vehículos e infantería fue perfecta. Es cierto que tenía sus imperfecciones, pero su personalidad lo hacía inolvidable. Al igual que otros títulos más antiguos, ya no cuenta con soporte oficial tras el GameSpy ha dejado de emitirse, pero sigue vivo en la memoria de los aficionados.

Por qué lo elegimos El mejor cambio de escenario en el BFserie

Integración única de la banda sonora con la jugabilidad

Un caos equilibrado entre los vehículos y la infantería

Visualmente,Para su época, supo plasmar muy bien el hermoso y caótico ambiente de la guerra de Vietnam, y lanzarse a la batalla con la música rock a todo volumen fue pura diversión caótica.

Mi veredicto:Si quieres unBF un juego con una personalidad arrolladora y una atmósfera única, con el que nunca te equivocarás Campo de batalla: Vietnam.

¿Qué opinan los jugadores?

Escena enorme 6139

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Todos estamos de acuerdo en que necesitamos un juego de Campo de batalla: Vietnam

12. Battlefield Hardline [La mejor renovación de género]

Nuestra puntuación 8.4

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Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Año de estreno 2015 Desarrollador Visceral Games Duración media de la partida 11 horas (campaña)

Battlefield Hardline supuso un cambio radical para la franquicia, dejar de lado las guerras militares a gran escala para centrarse en una cruda lucha entre policías y delincuentes. En mi opinión, la campaña para un jugador estaba bien, pero no era nada revolucionario – lo mejor del juego eran sus modos multijugador, que convertía los entornos urbanos en escenarios de caóticos atracos y misiones de rescate.

En cuanto me sumergí en el modo multijugador, me sorprendió lo divertido que era. Las persecuciones de coches resultaban trepidantes e impredecibles, y los mapas de menor tamaño hacían que casi siempre te encontraras en plena acción. Es cierto que no tenía la grandiosidad de otros Campo de batallajuegos, pero estaba pensado para jugadores a los que les gustaban las partidas más rápidas y la intensidad de los combates cuerpo a cuerpo.

Por qué lo elegimos El mejor cambio de género de la franquicia

Una temática única de policías contra delincuentes con modos multijugador dinámicos

Acción trepidante para los jugadores que prefieren el combate urbano cuerpo a cuerpo

Visualmente,Línea dura se inspiró en el estilo de las series policíacas de televisión, con las brillantes luces de la ciudad y unos interiores de aspecto crudo. El ritmo y el tono eran muy distintos, lo que hace que parezca más un spin-off que ha sabido forjarse su propia identidad que un simple desvío.

Mi veredicto:Battlefield Hardlineno es elBF No es el tipo de juego que uno esperaría, pero si le das una oportunidad, quizá descubras que es esa descarga de adrenalina que no sabías que necesitabas.

¿Qué opinan los jugadores?

Irlanda914

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Yo también defiendo a Hardline. No parecía un juego de Battlefield, ¡pero era muy bueno! Me lo pasé genial jugando durante los dos meses que tuvo jugadores, jeje.

13. Héroes de Battlefield [El mejor campo de batalla informal]

Nuestra puntuación 8.2

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Plataformas PC Año de estreno 2009 Desarrollador Easy Studios, DICE Duración media de la partida 50 horas

Héroes de Battlefield supuso el salto de la franquicia hacia un caos desenfadado al estilo de los dibujos animados, lo que hace que la serie sea accesible para los jugadores ocasionales. Ambientado en una Segunda Guerra Mundial ficticia, podías luchar en el Ejército Nacional o en el Ejército Real, recorriendo mapas llenos de colorido en un formato gratuito que abrió las puertas a un público mucho más amplio.

Jugarlo fue pura diversión, sin complicaciones. El juego era ágil y las animaciones exageradas hacían que incluso perder resultara divertido. Todavía recuerdo subirme a vehículos que parecían juguetes y intercambiar disparos mientras llevaba trajes ridículos. Se trataba de risas fáciles y partidas rápidas, ideal para los jugadores que no querían preocuparse por cada decisión táctica.

Por qué lo elegimos La mejor versión informal de la BFfórmula

Gráficos encantadores al estilo de los dibujos animados con una mecánica de juego fácil de aprender

Apto para jugadores de todos los niveles

Las llamativas ilustraciones de estilo cartoon y el tono desenfadado hicieron que Héroes fácilmente reconocible, y su sencillez ocultaba una dinámica adictiva. Aunque EA cerró en 2015, el Proyecto Rising Hub lo que significa que su encanto perdura: una prueba de que, a veces, un poco de tontería da muy buenos resultados.

Mi veredicto:Para aquellos que quieran dejar a un lado el realismo crudo y simplemente echarse unas risas, Campo de batalla Héroes es el placer culpable perfecto.

¿Qué opinan los jugadores?

el exterminado

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Si en su día te gustó Héroes de Battlefield, no te lo puedes perder. Lo probé este fin de semana y me lo pasé genial.

14. Battlefield 1943 [Mejor multijugador a pequeña escala]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas PlayStation 3, Xbox 360 Año de estreno 2009 Desarrollador DICE Duración media de la partida 25 horas

Battlefield 1943demostró queno hacía falta un juego a precio completo para captar la magia de la franquicia. Este título descargable transportaba a los jugadores al teatro de operaciones del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial, con tres mapas emblemáticos —la isla de Wake, Guadalcanal e Iwo Jima— reunidos en un paquete multijugador compacto y bien definido.

Los combates aéreos sobre el océano y las escaramuzas entre tanques resultaban trepidantes y satisfactorios. Seguía volviendo porque me daba esa sensación de «solo una partida más» sin tener que pasarme toda la noche jugando. Lo único realmente negativo fue la falta de variedad en el contenido: con solo tres mapas y sin modos adicionales, el juego podía empezar a resultar repetitivo al cabo de un tiempo.

Por qué lo elegimos La mejor entrega a pequeña escala de la franquicia

Un modo multijugador optimizado ambientado en la Segunda Guerra Mundial con mapas emblemáticos

Ideal para sesiones rápidas y de alta intensidad

Los mapas tropicales llenos de color y los gráficos nítidos hacían que fuera un placer contemplarlos, incluso en las consolas de la época. Por desgracia, el GameSpy El cierre lo dejó fuera de juego para siempre, pero quienes lo jugaron lo recordarán como uno de los títulos más compactos y con mayor rejugabilidad.

Mi veredicto:Pequeño en tamaño, pero grande en diversión, Novio 1943 era la prueba de que menos puede ser más.

¿Qué opinan los jugadores?

jar-undercover

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No sé por qué, pero cada pocos meses me viene a la mente Battlefield 1943. Tenía algo que lo hacía tan sencillo. Solo unas pocas clases, unos cuantos mapas, tanques y aviones, y ya estaba.

15. Battlefield 2142 [El mejor campo de batalla futurista]

Nuestra puntuación 7.9

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Plataformas PC Año de estreno 2006 Desarrollador DICE Duración media de la partida 52 horas

Creo queBattlefield 2142 fue la única incursión de la franquicia en el terreno de la ciencia ficción propiamente dicha, imaginando un mundo en el que el deshielo de los casquetes polares empujaba a las naciones a una guerra por la supervivencia. Al sustituir los tanques por aerodeslizadores y los aviones de combate por helicópteros de combate futuristas, combinaba la fórmula básica del campo de batalla con una tecnología innovadora.

Lo más destacado fue el Modo Titán: una batalla colosal en varias fases para destruir la fortaleza voladora del enemigo.. Exigía una estrategia y una coordinación como ningún otro medio lo había hecho antes. Para mí, jugar a este juego fue una experiencia tensa y cinematográfica. Aunque el número de mapas era limitado, cada partida resultaba memorable gracias a que el modo fomentaba estilos de juego variados.

Por qué lo elegimos La mejor entrega futurista de la serie

El modo Titán fue una experiencia única, con un fuerte componente estratégico

Tecnología futurista equilibrada combinada con la mecánica de juego característica de BF

Visualmente, los páramos helados y las fortalezas industriales le conferían una personalidad distintiva en la serie. Su combinación de una cruda guerra futurista y objetivos a gran escala lo convirtió en un juego de culto, aunque ahora solo se pueda jugar en servidores privados.

Mi veredicto:Una joya poco común que demostró que la franquicia podía destacar en el género de la ciencia ficción sin perder su identidad.

¿Qué opinan los jugadores?

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El 2142 siempre ocupará un lugar especial en mi corazón

16. Battlefield 2: Combate moderno [Mejor adaptación para consola]

Nuestra puntuación 7.7

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Plataformas PlayStation 2, Xbox, Xbox 360 Año de estreno 2005 Desarrollador DICE Duración media de la partida 9 horas (campaña)

Battlefield 2: Combate moderno marcó la verdadera incursión de la franquicia en el ámbito de las consolas, que se estrenó en 2005 y llevó el caos a gran escala y basado en objetivos a los salones de todo el mundo. Su característica más singular era la mecánica de «hot-swap», que permitía cambiar de soldado al instante en plena partida.

En el modo para un jugador, Fue una buena introducción al estilo de combate de Battlefield para los jugadores de consola, pero lo que realmente me sorprendió fue el modo multijugador para 24 jugadores de la versión de Xbox 360. Aunque no estaba tan pulido técnicamente como su homólogo para PC, ofrecía partidas a gran escala basadas en objetivos en una época en la que la mayoría de los shooters para consola seguían siendo de pequeña envergadura.

Por qué lo elegimos La mejor adaptación para consola de la franquicia

La mecánica de intercambio en caliente aportó variedad táctica

Llevó los combates a gran escala a un nuevo público

Visualmente, capturó el espíritu de su versión para PC al tiempo que adaptó la experiencia al mando. EA Puede que haya cerrado los servidores en 2011, pero dejó una huella imborrable como prueba de que las batallas de FPS a gran escala podían prosperar fuera del ámbito de los ordenadores personales.

Mi veredicto:Todo un hito para los aficionados a los juegos de disparos en primera persona para consola, Combate moderno abrió la puerta a grandes disputas más allá del ámbito de los usuarios de PC.

¿Qué opinan los jugadores?

beardedbast3rd

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Este juego fue un ejemplo magnífico de cómo reducir la experiencia de Battlefield a sus elementos básicos sin sacrificar realmente gran cosa

17. Battlefield: Juega gratis [La mejor experiencia gratuita de Battlefield]

Nuestra puntuación 7.5

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Plataformas PC Año de estreno 2010 Desarrollador Easy Studios, DICE Duración media de la partida 30 horas

Battlefield: Juega gratis Hacía exactamente lo que prometía su nombre: te sumergía en una guerra a gran escala al estilo Battlefield sin cobrarte ni un solo céntimo. Combinaba lo mejor de Big Fat 2and Bad Company 2 en un paquete gratuito dirigido específicamente a los jugadores de PC que ansían ese caos característico de las fuerzas combinadas.

Al lanzarme a las partidas, me sentí como si estuviera entrando en una versión más económica de la serie principal; con una estructura familiar, pero con algunas peculiaridades. En cuanto aparecías en el juego, tenías la libertad de coger un jeep o correr a conquistar una bandera a pie. Era posible personalizar a tu soldado, pero las microtransacciones se cernían sobre algunos desbloqueos, que avanzaban más lentamente a menos que rascaras el bolsillo.

Por qué lo elegimos La mejor opción gratuita para la guerra a gran escala en BF

Reúne los contenidos de BF2 y Bad Company 2 en un solo paquete

Ofreció a los jugadores de PC un combate interarmas accesible sin necesidad de pagar

Visualmente, reutilizó gran parte deBig Fat 2el estilo artístico de, por lo que no tenía la calidad de los juegos de la serie principal de aquella época. Pero su aspecto funcional y un poco descarnado seguía siendo atractivo BF ambiente. Por desgracia, al igual que Héroes de BF, EA cerró en 2015 y los servidores oficiales ya no existen.

Si buscas una experiencia similar y estás dispuesto a ir más allá Campo de batalla, quizá te interese echar un vistazo aJuegos sobre la Segunda Guerra Mundial que ofrecen escaramuzas a gran escala similares y dan vida a la historia.

Mi veredicto:Puede que tuviera algunos fallos, pero para ser una experiencia gratuita en medio del caos de BF, Juega gratis fue un chollo de los buenos mientras duró.

¿Qué opinan los jugadores?

totalmente generado por ordenador

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En el fondo, todos sabéis que «Battlefield: Juega gratis» es el mejor de todos los tiempos

Mi veredicto general

No importa lo que busques —ya sean tácticas intensas, combates cinematográficos o simplemente hacer explotar cosas—, hay un Campo de batalla un juego que te saciará ese antojo. Así es como lo desglosaría:

Para los aficionados a los juegos de disparos tácticos → Battlefield 2 . El pionero que marcó la pauta. Modo de controlMe permitía dar órdenes a los escuadrones y liderar la carga en grandes batallas en las que el trabajo en equipo lo era todo.

. El pionero que marcó la pauta. Modo de controlMe permitía dar órdenes a los escuadrones y liderar la carga en grandes batallas en las que el trabajo en equipo lo era todo. Para los amantes de la guerra cinematográfica → Battlefield 1 . Si te apetece vivir la acción de la Primera Guerra Mundial como en una película bélica, este es tu juego. Combates épicos en las trincheras, zepelines en llamas… Es un caos con estilo.

. Si te apetece vivir la acción de la Primera Guerra Mundial como en una película bélica, este es tu juego. Combates épicos en las trincheras, zepelines en llamas… Es un caos con estilo. Para los aficionados al ejército moderno → Battlefield 3 Sin duda, uno de los mejores. Guerra moderna, gráficos alucinantes y destrucción gracias al motor Frostbite: todavía me emociono solo de pensar en esas explosiones gigantescas.

Sin duda, uno de los mejores. Guerra moderna, gráficos alucinantes y destrucción gracias al motor Frostbite: todavía me emociono solo de pensar en esas explosiones gigantescas. Para los adictos a la destrucción → Battlefield: Bad Company 2 . Este es para los amantes del caos. Destrucción por todas partes, ¿y la campaña? Pura maravilla. Recuerdo haber destrozado mapas enteros solo por diversión.

. Este es para los amantes del caos. Destrucción por todas partes, ¿y la campaña? Pura maravilla. Recuerdo haber destrozado mapas enteros solo por diversión. Para los recién llegados → Battlefield V . Si acabas de empezar con la serie, este es un punto de partida ideal. Batallas de la Segunda Guerra Mundial, mecánicas pulidas y una jugabilidad fluida que te enganchará.

. Si acabas de empezar con la serie, este es un punto de partida ideal. Batallas de la Segunda Guerra Mundial, mecánicas pulidas y una jugabilidad fluida que te enganchará. Para la guerra de nueva generación → Battlefield 6. Este juego está pensado para el futuro. Gráficos de última generación y más formas de dominar. ¡Estoy deseando probarlo yo mismo!

The Campo de batalla La serie siempre ofrece esa acción intensa y trepidante que te hará volver a por más.

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