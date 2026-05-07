Lenovo frente a HP: lo que deben saber los compradores de ordenadores portátiles en 2025

El debate entre Lenovo y HP se ha intensificado en los últimos años, ya que estos dos fabricantes dominan el mercado mundial de los ordenadores portátiles. Elegir entre Lenovo and HP Ya no se trata solo de las especificaciones, y eso se debe simplemente a que las marcas adoptan enfoques diferentes en cuanto a la calidad de fabricación y la experiencia general del usuario.

Esta guía va más allá de las exageraciones del marketing para ayudarte a tomar la decisión correcta en 2025. A continuación te muestro cómo se comparan ambas marcas en cuanto a durabilidad, rendimiento y relación calidad-precio. Ya sea para la universidad, la oficina o el estudio, te ayudaré a encontrar la marca que mejor se adapte a tu ritmo de trabajo y a tu presupuesto.

Lenovo frente a HP: Productividad

Los usuarios profesionales necesitan portátiles que trabajen tan duro como ellos, por lo que la elección entre un portátil Lenovo o uno de HP resulta crucial para la productividad. Las especificaciones técnicas por sí solas no importan si el teclado te hace daño en las muñecas o si estás constantemente buscando adaptadores.

Lenovo destaca por la calidad de sus teclados. La mayoría de ellos ofrecen un recorrido de teclas más profundo y una mejor respuesta táctil que los modelos de HP. El TrackPoint puede parecer extraño, pero a los profesionales les encanta por una razón. La amplia variedad de puertos de Lenovo para periféricos y dispositivos externos es otra ventaja de la marca.

HP adopta un enfoque diferente en materia de productividad. Los portátiles EliteBook ofrecen un rendimiento similar al de un ordenador de sobremesa para los usuarios que se desplazan, con estaciones de acoplamiento que conectan los portátiles a monitores para videojuegos cuando no estás trabajando y la productividad. Los portátiles empresariales de la empresa también se integran mejor con los sistemas informáticos corporativos gracias a un amplio conjunto de herramientas de gestión.

La potencia de procesamiento varía según el rango de precios, no según la marca. Ambos HP and Lenovo ofrecen de todo, desde desde chips básicos de productividad hasta procesadores de nivel profesional de Intel y AMD. Las configuraciones de RAM van desde los 8 GB hasta los 64 GB o más en los modelos de gama alta, tanto en la línea empresarial como en la de consumo.

Las diferencias entre marcas se hacen más evidentes cuando nos fijamos en la gama Enterprise. Lenovo integra la informática basada en la inteligencia artificial, formatos flexibles y soluciones de seguridad para empresas a su gama de productos. HP también utiliza la inteligencia artificial, pero pone mayor énfasis en las suites de seguridad integrales y la gestión remota.

Características clave de productividad

Lenovo : Mayor comodidad al teclear gracias al recorrido profundo de las teclas, navegación mediante TrackPoint y una amplia gama de puertos con soluciones de acoplamiento sencillas

: Mayor comodidad al teclear gracias al recorrido profundo de las teclas, navegación mediante TrackPoint y una amplia gama de puertos con soluciones de acoplamiento sencillas HP: Rendimiento similar al de un ordenador de sobremesa con funciones avanzadas de acoplamiento, periféricos que se activan por proximidad y herramientas completas de gestión de TI

Mi veredicto:En cuanto a la productividad entre HP y Lenovo, ambas marcas cumplen con su cometido, pero de formas diferentes. Lenovo apuesta por la comodidad y la facilidad de uso, lo que lo convierte en una opción ideal para viajeros y profesionales que están siempre en movimiento. HP apuesta fuerte por la infraestructura y la integración, lo que lo hace ideal para usuarios que necesitan un portátil que se adapte a entornos gestionados de mayor envergadura.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 12.ª generación [El mejor portátil Lenovo para la productividad]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core Ultra 7 165U vPro GPU Integrado en Intel RAM 32 GB Pantalla 14″ 1920 x 1200 Almacenamiento SSD de 1 TB Batería 57 Wh Peso 1,09 kg

The Lenovo ThinkPad Carbon X1, 12.ª generación es un portátil que te puede ayudar a llevar tu productividad a nuevas cotas. Se trata de un dispositivo atractivo y fiable, y uno de los el mejorLenovoordenadores portátiles para profesionales que viajan con frecuencia.

Con un peso de tan solo 1,1 kg sin el cargador, este portátil no te resultará pesado. Mantiene el mismo estilo de diseño por el que se conoce a la gama ThinkPad Carbon, pero es ligeramente más pequeño y ligero que los modelos anteriores. Es impresionante, teniendo en cuenta que cuenta con una unidad de estado sólido de 1 TB, 32 GB de RAM y un procesador Intel Core Ultra 7 de 12.ª generación.

La duración de la batería es muy buena en este modelo, y muchas reseñas señalan que De 8 a 12 horas de autonomía por carga en condiciones normales. Es mucho mejor que los modelos OLED y tiene un aspecto fantástico, aunque sigue siendo un poco lento si piensas enfrentarte a alguno de los los mejores juegos de disparos en primera persona durante las pausas en el trabajo. Otras características destacadas son una cámara web FHD con infrarrojos, micrófonos de doble matriz y el apreciado teclado y el TrackPoint.

Cuando necesites un Lenovo Si buscas un portátil para el trabajo o la productividad, con la gama ThinkPad acertarás seguro. La empresa ha mejorado y perfeccionado el diseño de la edición de 2014 del ThinkPad, y sigue siendo tan resistente como siempre con Certificación MIL-STD 810H.

Ventajas Contras ✅ Fabricación de primera calidad ✅ Pantalla IPS de 14 pulgadas con una cobertura del 100 % del espacio de color RGB ✅ Certificación MIL-STD 810H ✅ Teclado y trackpad sensibles ✅ Pesa solo 1,1 kg ❌ La duración de la batería es buena, pero es mejor en los modelos anteriores

Por qué lo elegimos The ThinkPad X1 Carbon 12.ª generación destaca por su portabilidad y su resistencia de nivel empresarial. Con la certificación MIL-STD 810H, una batería de larga duración y un rendimiento potente, permite a los profesionales mantener su productividad allá donde vayan.

Testimonios de usuarios Albert

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Es un portátil estupendo a un precio muy atractivo. Este es mi séptimo ThinkPad, y cada uno es mejor que el anterior.

HP Spectre x360 14 [El mejor portátil HP para la productividad]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core Ultra 7 155H GPU Intel Arc RAM 32 GB Pantalla 14″ 2880 x 1440 Almacenamiento SSD de 2 TB Batería 68 Wh Peso 1,4 kg

The HP Spectre x360 14es unpremium 2 en 1HP ordenador portátil Diseñado para profesionales que buscan rendimiento y flexibilidad en un portátil con inteligencia artificial. Gracias a su bisagra de 360 grados, se transforma fácilmente de modo portátil a modo tableta, lo que ofrece comodidad sin sacrificar la productividad.

En el interior de este portátil encontrarás un procesador Intel Core Ultra 7 155H con compatibilidad integrada con IA. Este chip cuenta con el respaldo de 32 GB de RAM y un SSD de 2 TB. Es un margen más que suficiente para aplicaciones exigentes y tareas creativas. A los creativos les encantará el lápiz activo incluido, así como el modo tableta. La autonomía oscila entre las 8 y las 12 horas en uso general, dependiendo de la configuración, lo cual es excelente teniendo en cuenta la pantalla.

La pantalla es uno de los puntos fuertes de este sistema y algo que encanta a los usuarios. Es una Pantalla táctil OLED de 120 Hz con una resolución de 2880 x 1800. Los negros son profundos y los colores resultan vibrantes en su impresionante pantalla. Está bien construido, con un diseño digno de un modelo insignia, y transmite una gran solidez tanto si estás escribiendo un documento como si estás viendo Netflix en modo tableta. Curiosamente, no hay ningún lugar donde guardar el lápiz digital, y cuenta con pocos puertos debido a su diseño ultradelgado.

HP adoptó un enfoque diferente en materia de productividad con el Spectre x360 14. Este portátil convertible de gama alta destaca cuando se necesita rendimiento y portabilidad en un solo dispositivo. Su diseño delgado combina una estética moderna con un potente hardware, lo que lo convierte en la opción ideal para los profesionales que buscan flexibilidad y un gran rendimiento.

Ventajas Contras ✅ Diseño flexible 2 en 1 ✅ Pantalla OLED de 120 Hz ✅ Hardware potente ✅ Excelente cámara web y audio ✅ Gran autonomía de la batería ❌La selección práctica es útil, aunque algo limitada

Por qué lo elegimos The Spectre x360 14 destaca por combinar un rendimiento acelerado por IA con una brillante pantalla táctil OLED de 120 Hz y un versátil modo tableta, lo que la convierte en la opción ideal para profesionales y creativos.

Testimonios de usuarios gg

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Es elegante, tiene unas especificaciones de primera categoría, es ideal para el trabajo, el entretenimiento y los videojuegos, y además es portátil. La batería dura bastante; con una sola carga me dura toda la jornada laboral.

Lenovo frente a HP: rendimiento en juegos

Si estás pensando en comprar un nuevo Lenovoportátil para juegos o un equipo portátil de HP, la elección suele reducirse a Legion u Omen. Se trata de las líneas insignia diseñadas para ofrecer un alto rendimiento, mientras que LOQ, Victus y otros modelos específicos están dirigidos a los jugadores con un presupuesto limitado que, aun así, buscan unas especificaciones sólidas.

Lenovo Legion Los ordenadores portátiles son conocidos por su diseño térmico y de alimentación coherente. La mayoría de los modelos vienen equipados con tarjetas gráficas NVIDIA GeForce RTX de gama alta, que van desde la 4050 hasta la 4090 en las configuraciones premium. Sus portátiles cuentan con procesadores AMD Ryzen e Intel Core. Muchos también incorporan un sistema de refrigeración de doble ventilador con cámaras de vapor para mantener el calor bajo control durante largas sesiones de juego.

Portátiles para juegos de Lenovo

Tarjetas gráficas de la serie RTX 40 y procesadores de alto rendimiento de Intel/AMD

Pantallas QHD+ con una frecuencia de actualización de hasta 240 Hz y Dolby Vision

El software Lenovo Vantage para la optimización del sistema y la creación de macros

HP Omen Los portátiles están al mismo nivel y ofrecen tarjetas gráficas de la serie RTX 40 y procesadores Intel o AMD de gama alta. Algunos modelos, como el Omen Transcend or Omen 16 Max, característicaPantallas OLED con frecuencias de actualización de 240 Hz y una nítida relación de aspecto de 16:10. La refrigeración de los portátiles para juegos de HP es muy eficaz, con múltiples tubos de calor y ventiladores con autolimpieza. Omen Gaming Hub es el centro de control de la marca para el overclocking, la personalización de la iluminación y otras herramientas.

Portátiles para juegos de HP

Opciones de pantalla OLED con una frecuencia de actualización de 240 Hz

Ajuste de audio HyperX y sistema de refrigeración Tempest en determinados modelos

Control del rendimiento a través de Omen Gaming Hub

Mi veredicto:Ambas marcas ofrecen opciones sólidas tanto para los jugadores empedernidos como para los ocasionales, aunque ninguna de las dos destaca precisamente por producir portátiles para juegos a precios asequibles. Lenovo Los portátiles para juegos destacan por su gran rendimiento y su excelente gestión térmica, en comparación con los diseños más llamativos de HP. Ambas marcas ofrecen tarjetas gráficas basadas en Intel o AMD, además de una amplia variedad de procesadores.

Lenovo Legion 5i [El mejor portátil Lenovo para juegos]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i7-14700HX GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 RAM 16 GB Pantalla 15,1″ 2560 x 1600 Almacenamiento Un disco duro SSD de un terabyte Batería 80 Wh Peso 2,4 kg

The Lenovo Legion 5i ofrece el rendimiento de un ordenador de sobremesa en un formato portátil. Con un peso de unos 2,4 kg y un grosor inferior a 2,5 cm, cabe perfectamente en una mochila sin que resulte una carga adicional.

Los juegos se adaptan a la «Lenovo Legion 5i»Cuenta con una pantalla OLED de 15,1 pulgadas, con una resolución de 2560 x 1600. Tiene una frecuencia de actualización de 165 Hz y ofrece una experiencia de juego sin retrasos. con un tiempo de respuesta de 1 ms. La potencia la aportan el procesador Intel Core i7-14700HX y los 16 GB de RAM. El almacenamiento resulta un poco escaso con un SSD de 1 TB, pero la GPU lo compensa.

EstoLenovo Este portátil para juegos cuenta con la tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5070 y un excelente sistema de refrigeración. El renovado sistema Coldfront de la empresa garantiza un funcionamiento fluido y silencioso. El teclado dispone de iluminación RGB de 24 zonas y cuenta con numerosos puertos. De Lenovo El diseño bien pensado se refleja en el Legion 5i con funciones como Q-Control, el Lenovo AI Engine+, y una trampilla de acceso para facilitar las actualizaciones.

The Lenovo Legion 5i Este portátil para juegos es una auténtica bestia y un dispositivo que debería ocupar uno de los primeros puestos en tu lista, gracias a su equilibrio entre potencia y movilidad. Se trata de un dispositivo portátil y potente capaz de ejecutar cualquier juego que le eches, y uno de los los mejores portátiles para juegos por el precio.

Ventajas Contras ✅ Pantalla OLED 2K PureSight ✅ GeForce RTX 5070 ✅ Gama de colores 100 % DCI-P3 ✅ Tiempo de respuesta de 1 ms ✅ Funciones de juego mejoradas con IA ❌ Muy ampliable, aunque de serie cuenta con poca memoria RAM y poco espacio de almacenamiento.

Por qué lo elegimos The Legion 5i ofrece un rendimiento en juegos a la altura de los ordenadores de sobremesa sin las habituales limitaciones de los portátiles. Es potente, está bien construido y tiene un precio razonable teniendo en cuenta lo que esconde bajo el capó.

Portátil para juegos HP OMEN 17,3″ RTX 5060 AI [El mejor portátil HP para juegos]

Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen AI 9 365 GPU NVIDIA GeForce RTX 5060 RAM 32 GB Pantalla 17,3 pulgadas, 1920 x 1080 Almacenamiento SSD de 1 TB Batería Ochenta y tres vatios-hora Peso 2,95 kg

The HP OMEN IAEste portátil para juegos combina gráficos de alta gama y aceleración por IA en un único y potente paquete. Esa combinación lo convierte en la mejor opción para los gamers y los creadores de contenido que buscan una potencia excepcional sin necesidad de una torre.

En el interior de este portátil para juegos encontrarás un procesador AMD Ryzen AI 9 365 acompañado de 32 GB de RAM y una unidad de estado sólido de 1 TB. La tarjeta gráfica es una NVIDIA GeForce RTX 5060, que permite el trazado de rayos y es compatible con DLSS en los últimos títulos AAA. Podrás jugar a tus juegos favoritos con los ajustes al máximo y el sistema seguirá sin calentarse.

El sistema de refrigeración Tempest de HP Ayuda a controlar el calor bajo cargas intensas, mientras que los altavoces ajustados por Bang & Olufsen emiten un sonido potente. Se trata de un sistema de primera categoría en todos los aspectos, y la duración de la batería del portátil es mejor de lo esperado. Cuenta con una enorme pantalla FHD de 17,3 pulgadas y 144 Hz con tecnología antirreflejos y de filtrado de luz azul, aunque el tiempo de respuesta de 7 ms no está a la altura de otros sistemas similares de esta categoría.

The HP OMEN IAEste portátil para juegos está diseñado para gamers y creadores que buscan un equipo capaz de hacerlo todo. El rendimiento impulsado por IA y el sistema de refrigeración avanzado se combinan para garantizar sesiones de juego fluidas y envolventes. Desde partidas competitivas hasta flujos de trabajo creativos, el OMEN ofrece un rendimiento capaz de convertir cualquier sesión en una victoria y es uno de los los mejores portátiles para juegos de HPpor ahí.

Ventajas Contras ✅ RTX 5060 y 32 GB de RAM ✅ Amplia pantalla FHD de 17,3 pulgadas ✅ Retroiluminación RGB ✅ Funciones mejoradas con IA ✅ Cámara web TruVision ❌ El tiempo de respuesta no es el ideal para juegos de ritmo rápido, pero sigue siendo adecuado para partidas ocasionales

Por qué lo elegimos The HP OMEN IAdestaca tanto en el ámbito de los videojuegos como en el del trabajo creativo gracias a su procesador con inteligencia artificial, y ofrece el rendimiento necesario para gestionar todo lo que necesitas en un solo equipo.

Lenovo frente a HP: diseño y experiencia de usuario

Las filosofías de diseño en Lenovo and HP toman caminos claramente distintos. El Lenovo ThinkPad la línea presenta un estilo funcional orientado a la durabilidad y la ergonomía, mientras que Lenovo Los modelos de la línea Yoga destacan por sus diseños versátiles y su perfil estilizado. HP apuesta por la elegancia con su gama Spectre, pero adopta un enfoque más amplio dirigido al consumidor medio con los equipos de las gamas Pavilion y ENVY.

Los ordenadores profesionales de Lenovo se caracterizan por sus materiales resistentes, su comodidad y una excelente experiencia de escritura. Los ThinkPad utilizan fibra de carbono y magnesio reciclado para ofrecer resistencia sin añadir peso. Los usuarios pueden disfrutar de características como la resistencia a los derrames y la el famoso TrackPoint, según el modelo. Los portátiles Yoga incorporan bisagras de 360° y compatibilidad con lápiz óptico en pantallas táctiles de bisel estrecho, combinando flexibilidad con un chasis de aluminio ligero.

HP Spectre Los portátiles cuentan con carcasas monobloque de aluminio mecanizadas con CNC, bordes pulidos y cristal Gorilla Glass, lo que les confiere un aspecto elegante. Los portátiles ENVY y Pavilion apuestan por acabados en dos tonos y diseños que resultan atractivos para el público general. Sus teclados suelen tener un recorrido más corto en comparación con los de Lenovo, pero siguen considerándose sensibles.

Características principales del diseño

Lenovo : Carcasas de fibra de carbono reciclada y aleación de magnesio, teclados de recorrido profundo resistentes a los derrames, navegación TrackPoint y paneles táctiles Precision de gran tamaño

: Carcasas de fibra de carbono reciclada y aleación de magnesio, teclados de recorrido profundo resistentes a los derrames, navegación TrackPoint y paneles táctiles Precision de gran tamaño HP: Carcasas de aluminio mecanizadas con CNC, pantallas Gorilla Glass con bordes ultrafinos, detalles con corte de gema, paneles táctiles hápticos o con superficie de cristal, y obturadores de privacidad para la cámara web

Mi veredicto:Ambas marcas dan prioridad a la comodidad del usuario, pero adoptan enfoques diferentes con una amplia gama de estilos y funciones pensadas para el consumidor. Si lo que buscas es un ordenador resistente con una escritura táctil, los ThinkPad son los líderes del mercado, mientras que el HP Spectre colección de HP aporta un toque elegante.

Especificaciones Detalles CPU Intel Ultra 7 155H GPU Intel Arc RAM 16 GB Pantalla 14″ 2880 x 1800 Almacenamiento SSD de 2 TB Batería 75 Wh Peso 1,3 kg

Lenovo Se esmeraron mucho en el diseño del Yoga original y, desde entonces, no han dejado de mejorar la gama. El Lenovo Yoga 9i es uno de los portátiles más recientes de la colección y un claro ejemplo del diseño versátil de la empresa.

Se trata de otro sistema delgado que pesa menos de 1,3 kg y mide poco más de 1,27 cm de grosor. Su acabado en azul cósmico le confiere un aspecto elegante y combina a la perfección con la pantalla de 14 pulgadas. Lenovoutilizó unPanel OLED de 2880 x 1800 en el Lenovo Yoga 9i. Cuenta con una frecuencia de actualización de 120 Hz, HDR 500 y una cobertura del 100 % del espacio de color DCI-P3. Es una pantalla precisa ideal para diseñadores y funciona en los modos tradicional, tableta, tienda de campaña o soporte.

Bajo el teclado retroiluminado se encuentra un procesador Intel Ultra 7 155H de 16 núcleos, acompañado de 16 gigabytes de RAM. Una amplia unidad de estado sólido de 2 terabytes te ofrece espacio para herramientas creativas, archivos multimedia y programas. El Yoga 9i también cuenta con un lector de huellas dactilares, una cámara web de 1080p con obturador de privacidad y un sistema de cuatro altavoces ajustado por Bowers & Wilkins. A pesar de su potencia, funciona de forma silenciosa y sin calentarse, con una autonomía que puede llegar a durar todo un día con un uso normal.

The Lenovo Yoga 9i es un portátil 2 en 1 de gama alta que ofrece una imagen nítida y un rendimiento ágil en un diseño versátil. Puedes pasar de escribir a dibujar en cuestión de segundos, con potencia suficiente para hacer frente a casi cualquier tarea, incluidas algunas de laslos mejores juegos para PC. Es uno de los mejores Lenovo ordenadores portátiles en cualquier clase, y altamente configurables según tus necesidades.

Ventajas Contras ✅ Pantalla táctil OLED 2K de alta nitidez ✅ Hardware potente ✅ Diseño ligero y de alta calidad ✅ Buena duración de la batería ✅ Sonido optimizado por Bowers & Wilkins ❌ La calidad de imagen es fantástica, aunque la pantalla es brillante

Por qué lo elegimos The Yoga 9i No es solo otro portátil convertible con especificaciones llamativas. Ofrece una pantalla nítida, un sonido cristalino y un cambio de modo fluido, sin dar la sensación de ser voluminoso ni frágil. Lenovo no lo ha cargado de florituras, sino que se ha centrado en mejoras útiles que facilitan el uso diario.

Especificaciones Detalles CPU Intel Ultra Serie 7, 2.258 V GPU Intel Arc RAM 32 GB Pantalla 16″ 2880 x 1880 Almacenamiento SSD de 2 TB Batería 68 Wh Peso 1,79 kg

HP fabrica varios ordenadores personales orientados al rendimiento, y el HP OmniBook 7 Flip 16 Es el mejor portátil si buscas un dispositivo híbrido potente de esta marca. Se trata de un sistema de gran potencia con una pantalla enorme, mejorado con inteligencia artificial gracias a Copilot+.

Este portátil tiene muchas similitudes con el Lenovo Yoga 9i desde el punto de vista del diseño. El portátil se puede utilizar en varios modos y tiene un perfil delgado que cabe fácilmente en cualquier bolso. Además, cuenta con una gran Pantalla táctil de 16 pulgadas con resolución de 2880 x 1880 con una frecuencia de actualización de 120 Hz. Los colores de este sistema son vivos y precisos, y sus especificaciones garantizan un rendimiento óptimo durante muchos años.

Este portátil cuenta con el popular procesador Intel Ultra 7, concretamente el chip 258V de la serie 2. Viene de serie con 2 TB de almacenamiento, ampliables hasta 4 TB. También incluye 32 GB de RAM, una cámara IR de 5 MP para videollamadas y el lápiz recargable de HP. Al contar con gráficos Intel Arc, no es ideal para jugar a videojuegos de mundo abierto en configuraciones altas, pero tiene potencia más que suficiente para la mayoría de las aplicaciones y juegos.

The HP OmniBook 7 Flip 16 lo tiene todo HP Lo tiene todo en un solo dispositivo. Ofrece una calidad de fabricación de primera, una pantalla magnífica y potencia más que suficiente para las tareas más exigentes. Es caro, pero vale la pena el precio gracias a sus especificaciones de primera categoría y a un diseño versátil ideal tanto para el ámbito empresarial como para las tareas creativas.

Ventajas Contras ✅ Hardware potente ✅ Gran pantalla táctil OLED de 16 pulgadas ✅ 2 TB de espacio de almacenamiento ✅ Diseño 2 en 1 con múltiples modos ✅ Copilot+ IA ❌ La duración de la batería es excelente para el uso diario, pero no supera las 8-10 horas

Por qué lo elegimos The HP OmniBook 7 Flip 16 ofrece lo mejor de ambos mundos gracias a su amplia pantalla, su diseño versátil y su rendimiento optimizado con IA, todo ello en un dispositivo de alta gama.

Portátiles Lenovo frente a HP: durabilidad y calidad de fabricación

A lo largo de los años he utilizado una docena de portátiles de estas marcas, y la calidad de fabricación suele determinar cuánto durará tu nuevo portátil. Esto es lo que he aprendido sobre cómo abordan estas marcas la cuestión de la durabilidad.

Some Lenovo Los ordenadores portátiles están hechos como tanques. El La base del teclado apenas se flexiona al ejercer presión sobre ella, y puedes comprar la mayoría Lenovo puedes dejar los portátiles en cualquier rincón sin preocupaciones. Los ThinkPad se someten aNorma militar 810H pruebas de resistencia a la temperatura, la humedad, las vibraciones y los golpes. Esta norma militar somete a los ordenadores portátiles a condiciones que superan con creces las de uso habitual.

HP también cuenta con algunos portátiles con certificación MIL-STD, como el Dragonfly G2 y HP Elite x360. Fabrican algunos equipos muy resistentes en la gama empresarial, pero Lenovo En mi experiencia, los portátiles han aguantado mejor. Además, me parece que ofrecen una mayor resistencia al desgaste del día a día, ya sea en el teclado, la carcasa de aluminio o la bisagra.

Ambas empresas saben que las bisagras son puntos críticos de fallo en el diseño de los ordenadores portátiles. Lenovo Los ingenieros han reforzado los mecanismos, por lo que los ThinkPad pueden mantener una tensión constante incluso después de varios años. HP diseña sus bisagras para que funcionen con suavidad, aunque en muchas de ellas se nota holgura con el uso diario frecuente.

Lenovo utiliza plástico reforzado y fibra de carbono de forma estratégica en toda su gama. Los ThinkPad cuentan con estructuras de aleación de magnesio, y a la empresa le encanta reforzar al máximo los puntos de unión. Esto evita el aflojamiento progresivo que suele observarse en otras marcas o en los portátiles de gama baja. HP se centra en el uso del aluminio en sus líneas de productos para consumidores y empresas, y la calidad de fabricación de sus ordenadores portátiles ha mejorado considerablemente en los últimos años.

Características clave de durabilidad

Lenovo : Pruebas según la norma MIL-STD-810H en los ThinkPad, estructura de aleación de magnesio y fibra de carbono, bisagras reforzadas y acabados que disimulan el desgaste

: Pruebas según la norma MIL-STD-810H en los ThinkPad, estructura de aleación de magnesio y fibra de carbono, bisagras reforzadas y acabados que disimulan el desgaste HP: Certificación MIL-STD en los modelos profesionales, estructura monocasco de aluminio con refuerzos en las esquinas para distribuir los impactos

Mi veredicto:Ambas empresas fabrican ordenadores portátiles capaces de soportar años de uso intensivo, pero hay una diferencia en la calidad de fabricación, lo que hace que Lenovo una ventaja. La mayoría de los modelos de gama media y económicos HP los ordenadores portátiles no envejecen tan bien como Lenovoordenadores portátiles.

El portátil más resistente de la empresa es también su modelo más productivo. El Lenovo ThinkPad X1 Carbon cuenta con la certificación MIL-STD 810H, y su estructura, tan resistente como la de un tanque, te garantiza un dispositivo fiable y resistente durante muchos años.

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Lenovo frente a HP: asistencia y servicio técnico

La calidad de la asistencia técnica puede marcar la diferencia en tu experiencia como usuario de un ordenador portátil. Estas empresas se lo toman muy en serio y ofrecen opciones de servicio completas, desde ayuda a través de la comunidad y sistemas de tickets hasta planes de asistencia in situ.

Lenovo and HP mantienen foros comunitarios activos en los que los usuarios colaboran para resolver problemas comunes. Ambos foros siguen una estructura similar y cuentan con una gran participación de los usuarios, y solución de problemas entre pares a menudo resuelve los problemas más rápido que el servicio de atención al cliente tradicional. La calidad de la asistencia telefónica varía según la empresa, dependiendo de la región, el dispositivo y otros factores.

Todas las empresas ofrecen garantías estándar de un año para la mayoría de los portátiles de consumo. Las opciones de cobertura ampliada incluyen protección contra daños accidentales y servicio a domicilio para clientes empresariales. Las opiniones de los usuarios son dispares, pero ofrecen Lenovo una ligera ventaja en cuanto a la capacidad de respuesta.

HP ofrece los «Care Packs», que incluyen asistencia técnica remota las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y un plazo de reparación garantizado de siete días. Lenovo ofrece asistencia Premier y gestión de cuentas personalizada con servicio prioritario para clientes empresariales. La disponibilidad del servicio in situ depende en gran medida de su ubicación.

Las empresas colaboran con redes de reparación locales, pero la calidad de la cobertura varía. Como es de esperar, las zonas urbanas suelen recibir un mejor servicio que las zonas rurales, y los clientes empresariales tienen prioridad a la hora de concertar citas.

Funciones clave de asistencia

Lenovo : Foros comunitarios activos, asistencia telefónica de calidad constante, servicio de asistencia Premier para empresas, gestión de reclamaciones de garantía centrada en la reparación, gran capacidad de respuesta en las redes sociales

: Foros comunitarios activos, asistencia telefónica de calidad constante, servicio de asistencia Premier para empresas, gestión de reclamaciones de garantía centrada en la reparación, gran capacidad de respuesta en las redes sociales HP: Foros específicos para la comunidad, asistencia remota las 24 horas del día, los 7 días de la semana a través de Care Packs, garantía de reparación de siete días y opciones de sustitución al siguiente día laborable

Mi veredicto:Ambas marcas ofrecen opciones de asistencia sólidas que se adaptan a diferentes usuarios. Algunos preferirán Lenovo’s un enfoque centrado en la reparación, mientras que los clientes empresariales pueden valorar De alta presión políticas de asistencia estructurada y sustitución rápida.

Lenovo frente a HP: innovación y características especiales

La innovación impulsa la evolución de los ordenadores portátiles, y estos fabricantes siguen caminos tecnológicos distintos que diferencian sus productos de otros modelos. En los últimos años, muchas de las mejores novedades de ambas empresas han tenido que ver con la inteligencia artificial.

Lenovo se centra en la integración de la inteligencia artificial en las gamas ThinkPad, ThinkBook, Yoga, Idea y Legion, creando experiencias personalizadas que se adaptan a tus hábitos. La tecnología X Power de la empresa se adapta a las necesidades específicas de cada usuario, al tiempo que ofrece un rendimiento fluido y fiabilidad. HP Sure Sense utiliza la inteligencia artificial para detectar y prevenir en tiempo real las amenazas de día cero.

La tecnología de visualización también pone de manifiesto las prioridades de cada empresa. Lenovo invierte fuertemente en tecnología OLED en múltiples líneas de productos, mientras que HP se centra en pantallas con mayor protección de la privacidad y recubrimientos antirreflejos para entornos empresariales.

La empresa fue pionera en la tecnología de pantalla de privacidad Sure View, que oscurece las pantallas cuando se miran desde ángulos laterales para evitar el espionaje visual. En cuanto a Lenovo, recientemente han presentado el ThinkBook Plus 6.ª generación, que cuenta con una pantalla enrollable que se extiende de 14 a 16,7 pulgadas.

Las soluciones de refrigeración varían según la marca, y Lenovo garantiza un funcionamiento silencioso gracias a la gestión térmica. HP se centra en una refrigeración de alto rendimiento que mantiene temperaturas constantes durante las tareas que requieren un gran rendimiento.

Características clave de innovación

Lenovo: Rendimiento adaptativo X Power basado en IA, conceptos de pantallas enrollables, tecnología OLED PureSight Pro, sistemas de refrigeración adaptativos y silenciosos, software utilitario ligero

Rendimiento adaptativo X Power basado en IA, conceptos de pantallas enrollables, tecnología OLED PureSight Pro, sistemas de refrigeración adaptativos y silenciosos, software utilitario ligero HP: Pantallas de privacidad integradas Sure View, detección de amenazas mediante IA Sure Sense, refrigeración para un rendimiento constante, revestimientos antirreflejos para la pantalla y paquetes completos de software de seguridad

Mi veredicto:Cada empresa innova en aquellos ámbitos en los que considera que sus clientes lo necesitan más. Lenovo rompe barreras con una nueva tecnología de pantalla, y HP se esfuerza por mantener tus datos a salvo y tu trabajo en la intimidad. Encontrarás innovación auténtica en ambos casos, aunque dirigida a resolver problemas distintos.

Lenovo frente a HP: relación calidad-precio y gama de precios

Any Lenovo vs HP En la comparación de portátiles hay que tener en cuenta los precios, un aspecto en el que ambas empresas siguen siendo muy competitivas. Creo que ambas ofrecen opciones para todos los bolsillos, aunque HP tiene una ventaja significativa en un aspecto concreto.

Los precios de Lenovo se mantienen estables en toda su gama de productos. Sus portátiles de gama básica suelen partir de unos 300 dólares, mientras que los de gama media suelen ser más baratos que De HP con características similares, sobre todo si se tienen en cuenta las promociones habituales y los descuentos para estudiantes. Por ese precio, normalmente obtendrás más memoria RAM, mejores pantallas o procesadores más potentes.

HP tiene precios similares a los de otros sistemas, que oscilan entre los 250 y los más de 5000 dólares. También puedes encontrar sus portátiles en oferta a lo largo de todo el año, pero ofrecen más opciones entre las que elegir. En cualquier momento dado, tienen más de 500 portátiles listos para enviar, en comparación con los pocos cientos que ofrece Lenovo.

Esta ventaja en cuanto a la variedad resulta importante cuando se buscan configuraciones específicas. HP ofrece más opciones de personalización y envíos más rápidos en los modelos más populares. Los precios de sus portátiles empresariales suelen ser competitivos, sobre todo gracias a los descuentos por volumen para los compradores corporativos.

Los portátiles para juegos presentan algunas diferencias claras en cuanto a la relación calidad-precio. Los sistemas Legion de Lenovo ofrecen un gran rendimiento sin el sobreprecio que cabría esperar de Dell y las grandes marcas del sector de los videojuegos. HP OMEN Los ordenadores portátiles pueden suponer un mayor gasto inicial, pero ambos ofrecen equipos con unas especificaciones de alto nivel para los jugadores empedernidos que necesitan una estación de juego portátil.

Los portátiles de gama alta de la línea ThinkPad de Lenovo cuestan más de lo que la mayoría de la gente está dispuesta a gastarse. Siguen funcionando cuando otros portátiles ya no dan más de sí, y ahí es donde reside el valor de esta serie. Los costes a largo plazo dependen del uso que le des al portátil. Lenovo las máquinas suelen durar más que sus HP homólogos, lo que supone un ahorro si se conservan los ordenadores portátiles durante años.

Propuestas de valor clave

Lenovo: Una ventaja constante en cuanto a precios en la gama media, descuentos muy atractivos para estudiantes, una mejor relación calidad-precio en muchas gamas y ciclos de vida más largos de los portátiles

Una ventaja constante en cuanto a precios en la gama media, descuentos muy atractivos para estudiantes, una mejor relación calidad-precio en muchas gamas y ciclos de vida más largos de los portátiles HP: Amplia selección con más de 500 opciones, numerosas posibilidades de personalización, precios competitivos por volumen y envío rápido en las configuraciones más demandadas

La mejor opción depende de si das prioridad al ahorro inicial o a la durabilidad a largo plazo. Cualquiera de las dos marcas puede ofrecerte un excelente ordenador portátil nuevo a un precio razonable.

Mi veredicto:Lenovo es la mejor opción si buscas precios predecibles y un rendimiento sólido. HP tiene sentido cuando necesitas configuraciones específicas o no te importa esperar a que haya rebajas en los sistemas de gama alta.

Veredicto final

Lenovo destaca por fabricar portátiles que duran. Su apuesta por la durabilidad y el diseño práctico los convierte en la opción ideal para los usuarios intensivos que conservan sus portátiles durante mucho tiempo. Los ThinkPad siguen siendo el referente para muchos usuarios profesionales que dan prioridad a la fiabilidad y al rendimiento, características que se mantienen en todas sus gamas de productos.

HP ofrece una impresionante gama de ordenadores portátiles con una línea de productos que se adapta a las necesidades de cualquier usuario, sea cual sea su presupuesto. Esa amplia selección te permite encontrar lo que necesitas, desde modelos con una perfecta integración empresarial hasta sistemas híbridos ligeros. La duración de la batería varía más según el modelo concreto que según la marca, aunque ambas HP and Lenovo ofrecen opciones para todo el día en sus líneas premium.

Estas empresas cuentan con una excelente selección de ordenadores portátiles, pero Lenovo es la mejor opción si buscas un sistema cómodo que te ofrezca un valor duradero. HP es una opción ideal para los usuarios que buscan configuraciones específicas o un servicio de asistencia empresarial completo.

The Lenovo Yoga 9i 9.ª generación El modelo que hemos presentado anteriormente es el mejor ejemplo de por qué destacan los portátiles de Lenovo. Ofrece el equilibrio perfecto entre potencia y precio, al tiempo que combina la fiabilidad de fabricación de Lenovo con la flexibilidad de un diseño 2 en 1 de gama alta.

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Preguntas frecuentes