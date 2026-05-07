AMD frente a NVIDIA: la mejor tarjeta gráfica para 2025

The AMD vs. NVIDIA El debate no parece que vaya a desaparecer en 2026. Estos dos gigantes tecnológicos siguen dominando el mercado de las GPU con un hardware potente y una innovación constante. Si estás montando o actualizando un ordenador, lo más probable es que tengas que elegir entre AMD and NVIDIA Unidades de procesamiento gráfico — y esa decisión influye en todo, desde el rendimiento hasta el consumo de energía.

Elegir la mejor GPU en 2026 implica ir más allá de las modas y centrarse en lo que realmente se adapta a tu equipo. Esta guía te explica qué AMD and NVIDIA trae, para que puedas elegir la tarjeta adecuada para tu equipo y evitarte el remordimiento del comprador.

AMD frente a NVIDIA: ¿qué tarjeta gráfica es mejor?

En lo que respecta a las tarjetas gráficas, hay dos marcas que destacan por encima del resto: AMD and NVIDIA. Estas empresas han marcado el rumbo de todo el sector gráfico durante décadas.

AMDSu trayectoria comenzó con ATI Technologies, mientras queNVIDIA dejó huella con la versión original GeForce RTX una línea que apuesta por el rendimiento y la innovación desde el primer momento.

Hoy,AMD Radeon Las tarjetas suelen destacar por ofrecer una mejor relación calidad-precio y un mayor rendimiento por cada euro. Son las favoritas entre los jugadores y los ensambladores de PC maridaje conAMD hardware o CPU, sobre todo cuando se busca una mayor fluidez y un menor consumo energético.

Por otro lado, NVIDIA Las GPU destacan por sus herramientas avanzadas, como DLSS, la reconstrucción de rayos y CUDA, lo que las convierte en la opción preferida de los creadores de contenido y para un rendimiento de alto nivel en los videojuegos.

En los últimos años, el AMD vs. NVIDIA la rivalidad se ha recrudecido. AMD Radeon RX las tarjetas ahora compiten NVIDIA RTX en juegos exigentes, mientras que NVIDIA Las tarjetas gráficas siguen siendo las reinas en los juegos más exigentes y en la difusión estable.

Entonces, ¿hay un claro ganador? La verdad es que no. Todo depende de tus prioridades: jugar, crear contenido o montar un equipo económico. Esto AMD vs. NVIDIA Este análisis te ayudará a elegir basándote en casos de uso reales, y no solo en las modas pasajeras.

AMD frente a NVIDIA: Rendimiento

Aquí tienes una tabla rápida que compara las GPU de AMD y Nvidia en términos sencillos. Sin florituras, solo lo que realmente importa a la hora de elegir una tarjeta gráfica. He añadido cómo afecta cada especificación a la experiencia de juego real, para que no sea solo un montón de números. Espero que te ayude a decidir cuál se adapta mejor a tu equipo.

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Aspecto AMD NVIDIA Arquitectura RDNA 3 ofrece un funcionamiento más fluido sin agotar tu presupuesto de energía Ada Lovelace ofrece más fotogramas por segundo en juegos exigentes con trazado de rayos avanzado Nodo de proceso 5nm Este diseño ayuda a que tu equipo se mantenga moderno y eficiente, incluso durante sesiones largas 4nm permite que las tarjetas de gama alta rindan al máximo consin sobrecalentamiento Trazado de rayos Admite el trazado de rayos bueno, sin que se te caiga el FPS Núcleos RT dedicados hacer que la iluminación y los reflejos parezcan irreales Tecnología de extrapolación FSR 3dauna experiencia de juego más fluida en pantallas de alta resolución sin necesidad de un equipo de gama alta DLSS 3.5 mejora el rendimiento y la calidad visual al mismo tiempo Rendimiento (1080p) 1080p sin compresión rendimiento general, incluso en tarjetas de presupuesto Juegos en 1080pse siente más rápido y más preciso with Supermuestreo con aprendizaje profundoactivo Rendimiento (1440p) Ideal parajuegos con alta frecuencia de actualización sin precios elevados Supermuestreo con aprendizaje profundo and RTX La tecnología te ofrece eso más espacio libre en Mil cuatrocientos cuarenta Rendimiento (4K) Se vende 4K, aunque es posible que tengas que ajustar algunos parámetros Ofrecesuave4Kjugabilidad con un nivel de detalle y una estabilidad excepcionales VRAM Más VRAM por el mismo precio significa mejor manejo de los juegosen el futuro Menos VRAM, pero se ha optimizado bien gracias al escalado inteligente Relación calidad-precio Recibesmás fotogramas por dólar, sobre todo en la gama media Precio superior, pero repleto de tecnología exclusivay herramientas Conductores Actualizaciones periódicas garantizar un funcionamiento estable y compatible Asistencia al conductor es muy sólido y cuenta con parches disponibles desde el primer día para los grandes lanzamientos Compatibilidad con CUDA ❌ Sin CUDA, peroOpenCLabarca la mayor partetareas generales ✅Arquitectura unificada de dispositivos informáticoshace queEnvidiauna de las mejores opciones paraIA y cargas de trabajo de computación Paquete de software Adrenalina te ofrece un control exhaustivo sobre la afinación y el rendimiento GeForce Experience facilita la optimización, la transmisión y las actualizaciones Eficiencia energética Estancias es más fresco y consume menos energía, ideal para configuraciones compactas Se espera quemayor consumo de energía, sobre todo en las tarjetas de gama alta Ideal para Los jugadores que quieran valor máximo sin escatimar en calidad Usuarios avanzados y creadores que buscan rendimiento de élitey herramientas

Radeon RX 9060 XT [La mejor GPU de AMD para jugar a 1080p]

Enebameter

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Especificaciones Detalles Memoria de vídeo 16 GB de GDDR6 Bus de memoria 128 bits Frecuencia de reloj 3,13 GHz Características destacadas Arquitectura RDNA 4, trazado de rayos de tercera generación, decodificación/codificación AV1, Memoria de acceso inteligente

The AMD Radeon RX 9060 XT Está diseñada con un único objetivo: ofrecer una experiencia de juego fluida a 1080p sin que te cueste un ojo de la cara. EsAMDLa respuesta de [marca] para los jugadores que buscan altas frecuencias de fotogramas, imágenes nítidas y una GPU que realmente se mantenga al día durante unos años.

Equipada con la potente arquitectura RDNA 4, esta tarjeta supera con creces su categoría de gama media, ofreciendo un funcionamiento silencioso y un rendimiento competitivo.

En pruebas de rendimiento en condiciones reales, the 9060 XT está a la altura de los modelos básicos NVIDIALas GPU como laGeForce RTX 4060, y en algunos títulos, incluso los supera. Es algo impresionante si tenemos en cuenta sus 16 GB de memoria VRAM GDDR6.

La mayoría de los juegos a 1080p ni siquiera exigen tanto, pero contar con memoria adicional hace que esta tarjeta esté preparada para el futuro. Si todavía sigues usando modelos más antiguos AMD En cuanto a tarjetas gráficas, esta supone una mejora considerable.

¿Y lo mejor de todo? Funciona bien con ambos Windows and Linux, con actualizaciones de controladores que no te dejan en el aire. Tanto si te pasas los juegos más populares a toda velocidad como si simplemente intentas montar el equipo con la mejor relación calidad-precio, este AMD Radeon RX Esta tarjeta es una de las mejores opciones.

Ventajas Contras ✅ RDNA 4 ofrece mejoras notables, sobre todo en juegos que se basan en el trazado de rayos y la fidelidad visual ✅ Los 16 GB de VRAM te ayudan a prepararte para los títulos de nueva generación con recursos y paquetes de texturas más pesados ✅ Funciona de maravilla con configuraciones de hardware AMD, gracias a la tecnología Memoria de acceso inteligente ✅ Consume menos energía y se calienta menos que las tarjetas AMD anteriores ✅ Una opción con una excelente relación calidad-precio en el mercado actual de las GPU ✅ Compatibilidad inmediata con Windows y Linux, sin tener que esperar a que los controladores se actualicen ❌ El trazado de rayos sigue sin funcionar tan bien en algunos juegos en comparación con NVIDIA RTXtarjetas ❌ Si tu objetivo es una resolución de 1440p o superior, esta no será la tarjeta gráfica más rápida para conseguirlo

Veredicto final:The Radeon RX 9060 XT tiene sentido si estás intentando montar o actualizar un PC pensado para 1080p. Así que si estás buscando el mejor AMD Si buscas una GPU para jugar a 1080p con una alta frecuencia de actualización, esta es la ideal.

Radeon RX 9070 [La mejor GPU de AMD para juegos a 1440p]

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Especificaciones Detalles Memoria de vídeo 16 GB de GDDR6 Bus de memoria 256 bits Frecuencia de reloj 2,52 GHz Características destacadas Arquitectura RDNA 4, trazado de rayos de tercera generación, decodificación/codificación AV1, Memoria de acceso inteligente

Si estás buscando un auténtico portento a 1440p, el AMD Radeon RX 9070 está aquí para ofrecer NVIDIA Las GPU: una auténtica batalla.

Está optimizada para juegos con alta frecuencia de actualización y alta fidelidad a 1440p, lo que te ofrece unos gráficos espectaculares y un rendimiento constante incluso en algunos de los los mejores juegos de simulación, así como otros títulos exigentes a los que la gente está jugando ahora mismo. Si tu equipo está preparado para superar los 1080p sin dar el salto al 4K, esta tarjeta es justo lo que necesitas.

Gracias a la arquitectura RDNA 4 mejorada, esta tarjeta está a la altura de las GeForce RTX la competencia en la mayoría de los títulos. No solo los ejecuta, sino que además los hace funcionar a la perfección. Combínalo con un monitor para juegos de gama alta a 1440p, y todo el sistema funciona a la perfección. Escúchame: obtienes una imagen homogénea, incluso en situaciones difíciles.

Los creadores también valorarán los 16 GB de VRAM, sobre todo cuando tengan que manejar programas de streaming o varias herramientas a la vez. Por el precio, AMD ofrece aquí una fantástica combinación de rendimiento, estabilidad y prestaciones.

Ventajas Contras ✅ La arquitectura RDNA 4 supone un auténtico salto cualitativo en cuanto a rendimiento, y no solo sobre el papel ✅ Los 16 GB de VRAM te ofrecen un margen de maniobra para satisfacer las necesidades de memoria adicionales de los títulos más actuales ✅ Excelente rendimiento en juegos a 1440p, incluso con la configuración al máximo ✅ Combina bien con CPU de AMD para aprovechar al máximo el potencial gracias a Memoria de acceso inteligente ✅ Se mantiene fresco y eficiente durante sesiones prolongadas: algo que a Tom’s Hardware le encantó en sus pruebas ❌ No está diseñada para cargas de trabajo en 4K ni para trazado de rayos extremo. Si eso es lo que buscas, hay opciones mejores. ❌ Se retrasa ligeramente NVIDIA RTX las tarjetas en varios juegos cuando los ajustes están al máximo

Veredicto final:The AMD Radeon RX 9070 es una de las opciones con mejor relación calidad-precio en la guía de selección de tarjetas gráficas para 1440p. Es una auténtica bestia en la gama media: perfecta para los jugadores de PC que quieren dar un salto de nivel sin gastarse una fortuna en modelos de gama alta NVIDIAcartas.

Radeon RX 9070 XT [La mejor GPU de AMD para juegos en 4K]

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Especificaciones Detalles Memoria de vídeo 16 GB de GDDR6 Bus de memoria 256 bits Frecuencia de reloj 2,52 GHz Características destacadas Arquitectura RDNA 4, trazado de rayos de tercera generación, decodificación/codificación AV1, Memoria de acceso inteligente

Si buscas ajustes de máxima calidad, resoluciones al máximo y texturas espectaculares, el Radeon RX 9070 XT es la carta de monstruo que estabas esperando. Es eltop AMD GPU de la última gama de tarjetas gráficas, diseñadas para dominar por completo el 4K.

Funciona incluso con el los juegos de mundo abierto más pesados sin esfuerzo, lo que hace que los fotogramas se mantengan estables por muy caótica que sea la situación. Gracias a RDNA 4, esta GPU gestiona la iluminación en tiempo real, el trazado de rayos y unas distancias de dibujado increíbles sin atascarse. También es una opción excelente si realizas tareas multitarea de forma ocasional, editas vídeos, manejas varias pestañas del navegador o cambias de aplicación sobre la marcha.

Además, cuenta con una excelente compatibilidad con los controladores desde el primer momento, con actualizaciones periódicas que ayudan a optimizar el rendimiento de los juegos. Combínalo con un monitor FreeSync y disfrutarás de una experiencia de juego fluida y constante, incluso a medida que salgan nuevos títulos.

Y aunque no llega a superar NVIDIA RTX Con el trazado de rayos al máximo, sale mucho más barato; y ofrece una mejor relación calidad-precio para la mayoría de los jugadores que solo quieren disfrutar de juegos en 4K con configuración ultra sin tener que venderse un riñón.

Ventajas Contras ✅ RDNA 4 gestiona con facilidad las cargas de trabajo en 4K ✅ La tecnología de trazado de rayos de tercera generación hace que los reflejos y la iluminación parezcan reales ✅ Los 16 GB de VRAM son ideales tanto para los videojuegos como para las tareas creativas ✅ Diseñado para funcionar a la perfección con AMD hardware, lo que ofrece aún más margen ✅ Eficiente en el consumo de energía a pesar de ofrecer una resolución de vértigo; Tom’s Hardware lo elogió por ello ❌ Un tamaño mayor puede requerir una carcasa para ordenador con una buena ventilación y espacio suficiente ❌ No acaba de encajar NVIDIA tarjetas gráficas en escenarios extremos con trazado de rayos

Veredicto final:Si te vas a pasar al 4K, el Radeon RX 9070 XT ofrece una combinación perfecta de potencia bruta, funciones inteligentes y preparación para el futuro. Créeme, te estás haciendo con un equipo que aguantará el tipo durante años en el mercado de las GPU.

Radeon RX 7900 XTX [La mejor GPU de AMD para la creación de contenidos]

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Especificaciones Detalles Memoria de vídeo 24 GB de GDDR6 Bus de memoria 384 bits Frecuencia de reloj 2,6 GHz Características destacadas Arquitectura RDNA 3, sistema de refrigeración de tres ventiladores XFX MERC310, decodificación/codificación AV1, Memoria de acceso inteligente

Diseñado para cargas de trabajo creativas de alto rendimiento, el AMD Radeon RX 7900 XTX se centra en un rendimiento 4K sin concesiones.

Funciona con la avanzada arquitectura RDNA 3 e incorpora 24 GB de memoria GDDR6: ideal para archivos de proyectos de gran tamaño y aplicaciones que requieren mucha memoria, como Renderización 3D, edición de vídeo, diseño gráfico e incluso visualización de datos en tiempo real.

La refrigeración corre a cargo del XFX MERC310 configuración de tres ventiladores que mantiene todo en silencio y a la temperatura ideal, incluso bajo presión.

Otro aspecto que hace que esta tarjeta destaque es su compatibilidad estable con los controladores y compatibilidad con los principales programas de diseño creativo, como Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, Blender y Autodesk Maya. Disfrutarás de un rendimiento fluido en las herramientas que realmente utilizan los profesionales, sin fallos inesperados ni atascos en mitad de un proyecto.

Además, es una excelente opción a largo plazo. Con compatibilidad con DisplayPort 2.1 y una memoria VRAM preparada para el futuro, No tendrás que preocuparte por cambiar de modelo en un futuro próximo. Desde la edición de material de 8K hasta la ejecución de flujos de trabajo con varias aplicaciones, esta GPU te ofrece margen para crecer.

Tanto si trabajas con secuencias de vídeo en alta resolución como con flujos de trabajo gráficos basados en IA, esta tarjeta te ofrece toda la potencia que necesitas. Su gran rendimiento y su moderno conjunto de funciones la convierten en la mejor opción para los creadores de contenido que necesitan una potencia de cálculo considerable.

Ventajas Contras ✅ Ofrece un rendimiento 4K de alta gama para la creación de contenidos exigentes ✅ Los 24 GB de VRAM facilitan enormemente la multitarea y el manejo de recursos de gran tamaño ✅ El sistema de refrigeración MERC310 mantiene bajas las temperaturas y reduce el ruido ✅ Excelente compatibilidad con pantallas ultraanchas y de alta resolución ✅ Excelente relación calidad-precio en comparación con otros productos de su categoría NVIDIAtarjetas ❌ El rendimiento del trazado de rayos sigue estando por detrás NVIDIA en algunos flujos de trabajo ❌ Su gran tamaño podría limitar la compatibilidad con cajas de PC más pequeñas

Veredicto final:The Radeon RX 7900 XTX Es una auténtica bestia para los creativos. Ofrece un rendimiento fluido en 4K gracias a su gran capacidad de VRAM y a un sistema de refrigeración que mantiene la temperatura bajo control. Si buscas una tarjeta gráfica duradera diseñada para la creación de contenidos exigentes, esta es difícil de superar.

Radeon Pro W7800 [La mejor GPU de AMD para tareas de inteligencia artificial y computación]

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Especificaciones Detalles Memoria de vídeo 32 GB de GDDR6 Bus de memoria 256 bits Frecuencia de reloj 2,53 GHz Características destacadas Arquitectura RDNA 3, memoria ECC, compatibilidad con CUDA, optimizada para cargas de trabajo de IA

Si tu configuración está más orientada a los datos que a los juegos, el Radeon Pro W7800 es uno de los más competentes AMD tarjetas gráficas disponibles. Diseñado para la investigación en IA, la simulación, el renderizado y las cargas de trabajo de alto rendimiento, esta tarjeta de nivel profesional cuenta con la impresionante cantidad de 32 GB de memoria ECC GDDR6 y una arquitectura RDNA 3 optimizada.

No es nada llamativo, claro, pero cumple con su función con una fiabilidad digna de los profesionales. Esta GPU es ideal para usuarios que trabajan en ámbitos técnicos y científicos, donde la precisión es fundamental y el rendimiento debe mantenerse alto incluso bajo presión. Notarás la diferencia al gestionar flujos de trabajo complejos o simulaciones exigentes.

Además, cuenta con certificación para los principales programas profesionales y estándares abiertos, lo que se traduce en menos problemas de compatibilidad en los flujos de trabajo de producción. Tanto si estás creando modelos como si estás ejecutando simulaciones intensivas, esto La GPU ofrece un rendimiento constante sin bajadas inesperadas de rendimiento.

Además, es compatible con Linuxsistemas yArquitectura unificada de dispositivos informáticos bibliotecas, lo que lo convierte en una sólida alternativa a NVIDIA Las GPU en los flujos de trabajo científicos.

Ventajas Contras ✅ Los 32 GB de VRAM ECC ofrecen una capacidad sin igual para la inteligencia artificial y las simulaciones ✅ Basado en RDNA 3, optimizado para el procesamiento de datos y las tareas multihilo ✅ Compatible con entornos CUDA para flujos de trabajo de desarrollo híbridos ✅ Funciona de maravilla en Linux estaciones de trabajo y servidores en clúster. ✅ Compatible con controladores estables diseñados para usos profesionales. ❌ Es una auténtica exageración si no te dedicas a la inteligencia artificial, las simulaciones o la informática científica ❌ Su precio lo hace inaccesible para los usuarios ocasionales o para los montajes de PC estándar

Veredicto final:The Radeon Pro W7800 está pensado para investigadores, ingenieros y profesionales que desarrollan herramientas de IA o simulaciones, no para jugar a tus videojuegos de disparos en primera persona favoritos. Pero para su público objetivo, es claramente el mejor en AMD and NVIDIA una batalla centrada en los flujos de trabajo basados en los datos.

GeForce RTX 5060 [La mejor GPU de NVIDIA para jugar a 1080p]

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Especificaciones Detalles Memoria de vídeo 8 GB de GDDR7 Bus de memoria 128 bits Frecuencia de reloj Hasta 2,5 GHz Características destacadas Arquitectura Blackwell, DLSS 4, núcleos RT de cuarta generación, compatibilidad con el trazado de rayos

Si buscas la mejor tarjeta gráfica para disfrutar de juegos de acción a alta velocidad de fotogramas en 1080p sin arruinarte, la GeForce RTX 5060 podría ser justo lo que necesitas. Basado en NVIDIAGracias a la nueva arquitectura Blackwell, esta tarjeta ofrece importantes mejoras internas, entre las que se incluyen núcleos Tensor de 5.ª generación para DLSS 4 y núcleos RT de 4.ª generación que disfruta de un trazado de rayos detallado incluso con ajustes de gama media.

He visto hasta dónde NVIDIA Las GPU han llegado, y el 5060 ofrece un equilibrio óptimo para disfrutar de una experiencia de juego fluida y fiable a 1080p: gran fidelidad visual, altas velocidades de fotogramas y una mejora de resolución basada en IA que realmente marca la diferencia en el rendimiento real. Se encarga dejuegos de disparos en primera persona populares con facilidad, y ejecuta la mayoría de los demás títulos modernos con una configuración alta sin descuidar el control de la temperatura y los niveles de ruido.

Para quienes estén montando su primer ordenador o actualizando uno antiguo, esta tarjeta es la elección más acertada. Además, tendrás acceso a funciones de gama alta como DLSS 4 y compatibilidad con AV1, junto con capacidades de trazado de rayos de última generación que no siempre estaban disponibles en este segmento.

Claro, 8 GB de VRAM no son suficientes para mods de texturas superdetallados, pero ¿y para jugar a 1080p nativo? Este modelo ofrece mucho más de lo que cuesta.

También es una buena opción si estás pensando en otras tarjetas gráficas del mismo nivel, sobre todo al compararlas AMD and NVIDIALas GPU. AunqueAMD Radeon RX las tarjetas ofrecen una excelente relación calidad-precio, las 5060 te ofrece un mayor rendimiento en los juegos gracias a la integración de DLSS y el trazado de rayos.

Ventajas Contras ✅ Fantástico rendimiento en juegos a 1080p con ajustes altos ✅ DLSS 4 ofrece mejores velocidades de fotogramas sin sacrificar la calidad visual ✅ El trazado de rayos funciona con fluidez y resulta realmente útil en este rango de precios ✅ Uso eficiente de la energía y temperaturas más bajas ✅ Las actualizaciones frecuentes de los controladores garantizan la estabilidad en los títulos más recientes ✅ Una opción asequible para iniciarse en las últimas tarjetas gráficas ❌ Es posible que 8 GB de VRAM resulten insuficientes en los futuros juegos AAA con texturas de máxima calidad ❌ No es lo más adecuado para 4K o tareas creativas de alto nivel

Veredicto final:Si lo que te interesa es jugar a 1080p y no quieres gastarte demasiado, el GeForce RTX 5060 es una apuesta segura. Obtendrás tecnología de última generación que mejora realmente el rendimiento sin sobrecargar el sistema; sin duda, una de las opciones más fiables NVIDIA tarjetas gráficas de su categoría.

GeForce RTX 5070 [La mejor GPU de NVIDIA para juegos a 1440p]

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Especificaciones Detalles Memoria de vídeo 12 GB de GDDR7 Bus de memoria 192 bits Frecuencia de reloj Hasta 2,5 GHz Características destacadas Arquitectura Blackwell, DLSS 4, núcleos RT de 5.ª generación, compatibilidad con el trazado de rayos

Si juegas a 1440p y quieres disfrutar de imágenes fluidas y cinematográficas sin tener que gastarte una fortuna en un equipo de gama alta, el GeForce RTX 5070da en el clavo.Se basa en el mismo ADN de Blackwell que los modelos de gama alta, pero está optimizado para ofrecer esa potencia ideal en el rango medio-alto. Eso significa DLSS 4, trazado de rayos de última generación y un montón de núcleos CUDA y Tensor para hacer frente a los juegos más exigentes.

En comparación con los modelos anteriores NVIDIA En comparación con las tarjetas anteriores, la 5070 supone un enorme salto en cuanto a rendimiento y eficiencia. Puedes jugar a la mayoría de los juegos con la configuración «ultra», con controles precisos y una velocidad de fotogramas que hace que cada partida resulte muy ágil. Los 12 GB de memoria GDDR6X le proporcionan un amplio margen para texturas de alta resolución y futuros títulos.

Ahora bien, si estás comparando AMD and NVIDIA En cuanto a las GPU, esta sale muy bien parada. Aunque algunas AMD Radeon RX Aunque las tarjetas puedan superar ligeramente en potencia bruta, el DLSS 4 y la compatibilidad más completa con el trazado de rayos hacen que la RTX 5070 una opción más atractiva si te importa la fidelidad visual.

Y no te preocupes, las actualizaciones de los controladores son frecuentes y fiables, por lo que tu tarjeta gráfica seguirá siendo compatible con los nuevos títulos a medida que salgan al mercado. Los juegos en QHD con alta frecuencia de actualización requieren un equilibrio específico entre potencia y eficiencia, lo que hace que la búsqueda de la La mejor GPU para 1440p una opción ideal para cualquiera que busque una imagen nítida sin tener que pagar el precio del 4K.

Ventajas Contras ✅ Ideal para juegos a 1440p con alta frecuencia de actualización ✅ DLSS 4 aumenta los FPS sin sacrificar el detalle visual ✅ El trazado de rayos ofrece unos resultados impresionantes incluso en los títulos AAA más recientes ✅ 12 GB de VRAM: menos preocupaciones con los juegos con muchas texturas ✅ Temperaturas más bajas y ventiladores más silenciosos que las tarjetas de la generación anterior ✅ Se sitúa en el punto óptimo entre el coste y la preparación para el futuro ❌ El precio podría seguir resultando elevado para los montajes con un presupuesto ajustado ❌ No está del todo preparado para juegos en 4K a pleno rendimiento ni para cargas de trabajo profesionales

Veredicto final: The GeForce RTX 5070 te ofrece emociones de alta gama a un precio de gama media. Da igual si estás abriéndote camino hacia lo más alto en uno de los los mejores juegos de battle royale o sumergirse en grandes juegos de rol, este NVIDIA La GPU no tiene ningún problema para seguir el ritmo.

GeForce RTX 5090 [La mejor GPU de NVIDIA para juegos en 4K]

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Especificaciones Detalles Memoria de vídeo 32 GB de GDDR7 Bus de memoria 512 bits Frecuencia de reloj Hasta 2,4 GHz Características destacadas Arquitectura Blackwell, DLSS 4, núcleos RT de 5.ª generación, compatibilidad con el trazado de rayos

Para cualquiera que busque el máximo rendimiento en los videojuegos o quiera montar un equipo sin concesiones, el GeForce RTX 5090 Así es. Y punto. Esto es NVIDIASu modelo insignia, diseñado para superar los límites y gestionar cargas de trabajo extremas sin ningún esfuerzo. Con 32 GB de memoria GDDR7, un bus de memoria gigantesco y un trazado de rayos de última generación, esto es lo que se llama «exceso» (en el mejor sentido de la palabra)..

Podrás ejecutar cualquier juego moderno a máxima resolución 4K y aún te quedará margen para realizar varias tareas a la vez o ver contenido en streaming. Incluso en los escenarios más exigentes —como entornos con trazado de rayos completo o juegos con efectos ultraavanzados—, esta tarjeta no se inmuta. Además, disfrutarás de una fluidez de fotogramas excepcional y de una fidelidad visual impresionante que hace que cada píxel resalte.

Claro, es caro. Pero si quieres el la mejor tarjeta gráfica para jugar, este es el momento de lucirse.

The RTX 5090 va más allá del rendimiento estándar y se adentra de lleno en el territorio de la verdadera próxima generación. Si te gusta llevar los ajustes de rendimiento al máximo y no te conformas con menos de 120 FPS a 4K, esta es la GPU que lo hace posible.

Ventajas Contras ✅ Impresionante memoria de vídeo de 32 GB para juegos en 4K y títulos futuros ✅ El innovador trazado de rayos confiere a las imágenes un aspecto cinematográfico ✅ DLSS 4 garantiza una experiencia de juego más fluida incluso en los títulos más exigentes ✅ Actualizaciones de controladores totalmente fiables y compatibilidad con Studio Driver ✅ Ideal para gamers y streamers ❌ Demasiado si no vas a usar 4K

Veredicto final: The GeForce RTX 5090 es el arma definitiva para los juegos en 4K más exigentes. Es increíblemente potente, de una calidad indiscutible y está diseñada para los jugadores que solo se conforman con lo mejor. Los jugadores que quieran sacar el máximo partido a la fidelidad visual deben analizar detenidamente las pruebas de rendimiento para identificar el la mejor GPU para juegos en 4K adecuados para su complexión física.

GeForce RTX 5060 Ti [La mejor GPU de NVIDIA para la creación de contenidos]

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Especificaciones Detalles Memoria de vídeo 16 GB de GDDR7 Bus de memoria 256 bits Frecuencia de reloj Hasta 2,5 GHz Características destacadas Arquitectura Blackwell, DLSS 4, núcleos RT de cuarta generación, compatibilidad con el trazado de rayos

Si estás editando vídeos o modelando en 3D en tu equipo, el RTX 5060 Ti combina un gran rendimiento con una refrigeración eficiente de una forma que resulta totalmente lógica.

Con 16 GB de memoria de vídeo GDDR7, NVIDIAGracias a la nueva arquitectura Blackwell y a DLSS 4, está optimizada para hacer frente a complejas tareas creativas sin dejar de funcionar de forma silenciosa gracias a TRI FROZR 4.

Desde el desplazamiento por la línea de tiempo en 4K hasta las previsualizaciones en tiempo real en composiciones complejas, esta GPU ofrece un rendimiento constante para flujos de trabajo creativos exigentes. En comparación con otras opciones de precio similar AMD Radeon En comparación con otras tarjetas, la 5060 Ti gestiona los mismos ajustes y, según las pruebas de Tom’s Hardware, procesa el vídeo hasta un 20 % más rápido, al tiempo que mantiene las temperaturas bajo control incluso durante largas exportaciones en 4K.

Ventajas Contras ✅ 16 GB de GDDR7 = sin cuellos de botella en proyectos de alta resolución ✅ DLSS 4 ayuda a acelerar la velocidad de renderizado sin sacrificar la calidad visual ✅ 4 ventiladores TRI FROZR avanzados = refrigeración eficaz y funcionamiento casi silencioso bajo carga ✅ Compatible con PCIe Gen 5.0 para placas base modernas y transferencias de archivos más rápidas ✅ Admite 4K a 480 Hz o 8K a 120 Hz, por lo que tu configuración de pantalla no quedará obsoleta en poco tiempo ✅ Las aplicaciones aceleradas por RTX funcionan con mayor fluidez que en la mayoría de las opciones de AMD Radeon RX ✅ Sigue ejecutando sin problemas los juegos más populares a máxima calidad ❌ Es una tarjeta gráfica bastante voluminosa, así que comprueba bien que quepa en la carcasa ❌ No es el precio más bajo del mercado si solo te interesa jugar

Veredicto final: Esta tarjeta no es para todo el mundo. Pero si estás trabajando con renderizados de Blender o editando material RAW en 6K, esta es una de las GPU más potentes que puedes instalar en tu equipo. Supera a muchas tarjetas Radeon en pruebas de rendimiento creativo y, al mismo tiempo, es más eficiente que los modelos anteriores NVIDIAgeneraciones.

GeForce RTX 5080 [La mejor GPU de NVIDIA para tareas de inteligencia artificial y computación]

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Especificaciones Detalles Memoria de vídeo 16 GB de GDDR7 Bus de memoria 256 bits Frecuencia de reloj Hasta 2,6 GHz Características destacadas Arquitectura Blackwell, DLSS 4, núcleos RT de 5.ª generación, compatibilidad con el trazado de rayos

Si tu ordenador es más una estación de trabajo que una «estación de batalla», el GeForce RTX 5080 está hecho para ti. Esta tarjeta se ha diseñado para procesar datos, entrenar modelos y realizar simulaciones con facilidad — todo ello gracias a sus impresionantes 16 GB de memoria VRAM GDDR7, combinados con una interfaz de memoria de gran ancho de banda y los núcleos Tensor de última generación trabajando a pleno rendimiento.

Además, cuenta con compatibilidad total con CUDA, lo que se traduce en un enorme aumento del rendimiento en herramientas como TensorFlow, PyTorch, Blender y MATLAB. Funciona perfectamente en Windows, pero también es compatible con entornos Linux para desarrolladores que realizan entrenamiento de IA local o crean flujos de trabajo avanzados.

Si lo comparamos con AMD En cuanto a las GPU, la 5080 destaca por su ecosistema. AMD ofrece un hardware excelente, claro, pero NVIDIALas tarjetas gráficas de… ofrecen una mejor compatibilidad con las bibliotecas de aprendizaje profundo y el renderizado en tiempo real; Es algo que notarás en cuanto empieces a procesar grandes conjuntos de datos o simulaciones.

Si te dedicas al aprendizaje automático, al desarrollo de IA o a la computación técnica intensiva, esta tarjeta no solo es una opción más que válida, sino que está claramente optimizada para ese fin. Tom’s Hardware la considera una opción de primera categoría para desarrolladores avanzados que aún quieren mantener un pie en el mundo de los videojuegos.

Ventajas Contras ✅ La compatibilidad con CUDA acelera los flujos de trabajo de IA ✅ Los 16 GB de VRAM gestionan con facilidad conjuntos de datos de gran tamaño ✅ Ideal para simulaciones, formación y desarrollo local ✅ Un apoyo más sólido que el de muchos AMD Las GPU en los ecosistemas de desarrollo ✅ Funciona de maravilla junto con las mejores CPU en equipos de alto rendimiento ❌ Sin duda, es excesivo para el uso habitual en videojuegos o para usuarios ocasionales ❌Es posible que el elevado precio no resulte justificado para tareas informáticas básicas

Veredicto final: Si estás metido de lleno en el desarrollo o en tareas de cálculo intensivo, el GeForce RTX 5080 ofrece todo lo que necesitas: desde potencia bruta hasta estabilidad a largo plazo. Entre las GPU más recientes, es una de las mejores opciones para flujos de trabajo técnicos.

AMD frente a NVIDIA: arquitectura y tecnología

¿Qué tarjeta gráfica rinde más en tus juegos?

En lo que respecta a los mecanismos que hacen funcionar una tarjeta gráfica, NVIDIA and AMD tomar caminos muy diferentes, y ambos tienen sus propios puntos fuertes. A continuación te ofrecemos un desglose de lo que realmente importa:

Desglose de la arquitectura

AMD (Serie RDNA 3)

Nodo de proceso de 5 nm → combina el ahorro energético con un rendimiento sólido.

→ combina el ahorro energético con un rendimiento sólido. Unidades de sombreado y aceleradores de rayos → gestionar bien el trazado de rayos.

gestionar bien el trazado de rayos. Caché infinito → Ayuda a reducir la latencia y a aumentar el ancho de banda de la memoria para disfrutar de una experiencia de juego más fluida.

NVIDIA (Serie Ada Lovelace)

Nodo de proceso de 4 nm → sacar más rendimiento consumiendo menos energía.

sacar más rendimiento consumiendo menos energía. Cores CUDA y RT → destaca en el trazado de rayos y el escalado mediante IA.

destaca en el trazado de rayos y el escalado mediante IA. Compatibilidad con DLSS 3.5 → añade fotogramas generados por IA que hacen que la jugabilidad sea fluida incluso a altas resoluciones

Tecnología exclusiva

AMD

FSR (3) – Aumenta los FPS al igual que DLSS, y funciona en una gama más amplia de equipos.

– Aumenta los FPS al igual que DLSS, y funciona en una gama más amplia de equipos. Radeon Super Resolution – Escalado a nivel de controlador para juegos que no admiten FSR.

– Escalado a nivel de controlador para juegos que no admiten FSR. Memoria de acceso inteligente – Combina unRyzenCPU con unaRadeon Con la GPU, tu sistema comparte la memoria de forma más inteligente = mejor rendimiento.

NVIDIA

DLSS (3.5) – Aumenta los FPS mediante el escalado con IA y la generación de fotogramas. Se ve nítido y se nota fluido.

– Aumenta los FPS mediante el escalado con IA y la generación de fotogramas. Se ve nítido y se nota fluido. Núcleos CUDA – Una gran noticia para los jugadores interesados en la inteligencia artificial, la física o la creación de mods complejos.

– Una gran noticia para los jugadores interesados en la inteligencia artificial, la física o la creación de mods complejos. Real-Time X Iluminación y sombras realistas para juegos de gran impacto visual.

Iluminación y sombras realistas para juegos de gran impacto visual. Reflexión – Reduce el retraso de entrada para ofrecerte una ventaja competitiva en los juegos de disparos de ritmo trepidante.

Demasiado largo; no lo he leído

Si buscas una experiencia visual de alta gama con tecnología de vanguardia, NVIDIAAda Lovelace toma la iniciativa. Pero si lo que buscas es un rendimiento inteligente y eficiente sin quedarte atado a herramientas propietarias, AMDRDNA 3 es una opción muy recomendable, sobre todo para los jugadores que cuidan su presupuesto.

AMD frente a NVIDIA: tecnologías de trazado de rayos y escalado

Luces, sombras y encuadres: aquí tienes quién lo hace mejor.

Los juegos modernos tienen un aspecto espectacular gracias al trazado de rayos y ofrecen una experiencia increíble con el escalado de fotogramas, pero AMD and NVIDIA adoptan enfoques muy diferentes a cómo te llevan hasta allí.

Ray Tracing: imágenes que llaman la atención

AMD

Ofrece un trazado de rayos sólido para resoluciones de 1080p y equipos de gama media, como el RX 9060 XT and 9 770 XT.

Los aceleradores Ray ayudan, pero el rendimiento baja en los juegos más exigentes.

NVIDIA

Ofrece la mejor iluminación, sombras y reflejos en juegos como Cyberpunk 2077 and Alan Wake 2.

Gracias a los núcleos RT específicos, el trazado de rayos no reduce drásticamente los FPS.

En combinación con DLSS 3.5, podrás disfrutar de ajustes «ultra» y altas velocidades de fotogramas.

FSR 3 frente a DLSS 3.5

FSR 3

Funciona en una gama más amplia de GPU, incluidas algunas NVIDIAcartas.

Aumenta considerablemente los FPS con un método más sencillo, ideal para equipos de gama media y baja.

Las imágenes pueden parecer un poco menos nítidas en comparación con DLSS.

DLSS 3.5

La IA genera nuevos fotogramas (no se limita a aumentar la resolución), lo que garantiza un movimiento fluido y una imagen nítida.

Funciona mejor enNVIDIA RTX 40-tarjetas de la serie.

Asistencia técnica y gráficos del juego

DLSS 3.5 es compatible con muchos juegos AAA, que ofrecen una mejora de resolución de primera categoría, además de generación de fotogramas. FSR 3 está ganando terreno rápidamente, ya que funciona en más títulos y equipos, pero la calidad visual no es tan nítida.

Demasiado largo; no lo he leído

Si quieres la mejor combinación posible de calidad visual y rendimiento, NVIDIAEl DLSS 3.5 y el trazado de rayos de Nvidia son difíciles de superar. Pero si tienes un equipo modesto y quieres una mejora notable en los FPS, AMDEl FSR 3 es la elección más acertada.

AMD frente a NVIDIA: eficiencia energética y gestión térmica

¿Quién mantiene la calma cuando las cosas se calientan?

Una GPU potente está muy bien, pero si se calienta mucho y consume mucha energía, lo notarás en el ruido de los ventiladores, en la reducción de rendimiento por sobrecalentamiento y, lo más importante: en tu factura de la luz. Los ensambladores que trabajan con ordenadores de formato compacto se enfrentan a retos específicos en cuanto a la circulación del aire en el interior y al espacio disponible para los componentes. Identificar el la mejor GPU de perfil bajo te garantiza que aproveches al máximo el potencial gráfico sin sobrepasar los límites físicos de un chasis delgado.

Consumo energético: el TDP no lo dice todo

AMD (Serie RDNA 3)

Radeon RX 7900 XTX and RX 9070 XT ofrecen un rendimiento competitivo con TDP similares o ligeramente inferiores (entre 350 y 355 W).

Excelente eficiencia energética, especialmente en situaciones de juego a 1080p y 1440p.

Ideal si buscas un equilibrio entre el consumo energético y un rendimiento sólido.

NVIDIA (Serie Ada Lovelace)

Cartas como laGeForce RTX 5090 funcionan con un TDP de unos 350 W, pero gracias a los sistemas avanzados de regulación de potencia, rara vez superan ese límite.

Un rendimiento por vatio optimizado se traduce en una mayor eficiencia con los ajustes al máximo.

Ideal para sistemas de gama alta con buena ventilación.

Gestión térmica: ¿Quién mantiene la calma?

AMD

Los diseños con dos ventiladores en tarjetas como la RX 9070 XT mantener la frescura sin que resulte voluminoso.

Algunos chips RDNA 3 se calientan un poco más cuando funcionan a plena carga, pero la reducción de rendimiento por motivos térmicos es poco frecuente.

Excelente equilibrio entre temperatura y rendimiento acústico.

NVIDIA

Los modelos de gama alta incorporan sistemas de refrigeración con tres ventiladores y diseños de cámara de vapor para mantener un funcionamiento silencioso incluso bajo carga.

Excelente control térmico también en los portátiles: ideal para largas sesiones de juego.

Demasiado largo; no lo he leído

NVIDIA destaca en la refrigeración de alta gama y la gestión de la alimentación para equipos al límite de sus prestaciones. Pero AMD es ideal para los gamers que buscan una refrigeración eficaz y un buen rendimiento sin tener que subir la velocidad del ventilador.

AMD frente a NVIDIA: estabilidad de los controladores y ecosistema de software

¿Quién se encarga de que tu sistema funcione mejor y sea más eficiente?

Más allá de la potencia bruta, una buena GPU necesita controladores fiables y herramientas de software útiles para sacar el máximo partido a tu equipo de gaming.

AMD

Adrenalina Los controladores han mejorado mucho, con mayor estabilidad y actualizaciones periódicas.

A algunos usuarios todavía les surgen pequeños fallos, pero la estabilidad general es mucho mejor que antes.

Algunos usuarios elogian la rapidez con la que AMD lanza sus parches de corrección, sobre todo tras el lanzamiento de juegos importantes.

NVIDIA

GeForce Los controladores son estables y se actualizan con frecuencia para corregir errores y mejorar la compatibilidad con los juegos.

Rara vez se cuelga: ideal para quienes juegan a los nuevos títulos AAA desde el primer día.

Los controladores Studio también son compatibles con tareas creativas, ya que ofrecen una mayor compatibilidad con herramientas de renderizado como Blender o DaVinci Resolve.

AMD (Adrenalina(Software)

Optimización avanzada del rendimiento, métricas en tiempo real y transmisión integrada a través de AMD Enlace.

Ideal para usuarios avanzados a los que les encanta ajustar la configuración fotograma a fotograma.

También incluyeRadeon Boost, que reduce dinámicamente la resolución durante los movimientos rápidos para mejorar el rendimiento.

NVIDIA (GeForce Experience +Panel de control)

Optimización de juegos, ajuste del rendimiento y transmisión con ShadowPlay, todo ello en una interfaz de usuario sencilla y clara.

Ideal para jugadores ocasionales y streamers que buscan una configuración rápida y funciones fiables.

Funciones comoNVIDIA Los reflejos ayudan a reducir el retraso de entrada en los juegos de disparos competitivos.

Demasiado largo; no lo he leído

NVIDIA destaca por la calidad de los controladores y su facilidad de uso. AMDestá ganando terreno rápidamente gracias a sus potentes funciones en Adrenalina, si no te importan algunos contratiempos.

AMD frente a NVIDIA: precios y relación calidad-precio

¿Dónde te cunde más el dinero?

Tanto si estás montando un equipo con un presupuesto ajustado como si quieres sacarle el máximo partido para 4K, la tarjeta gráfica adecuada dependerá del tipo de rendimiento que busques.

AMD: Rendimiento sin el sobreprecio

Gama baja : La RX 9060 XT ofrece un rendimiento excelente a 1080p con trazado de rayos a un precio asequible.

: La RX 9060 XT ofrece un rendimiento excelente a 1080p con trazado de rayos a un precio asequible. Gama media : La RX 9070 ofrece un rendimiento excelente en juegos a 1440p con una relación calidad-precio inmejorable.

: La RX 9070 ofrece un rendimiento excelente en juegos a 1440p con una relación calidad-precio inmejorable. De gama alta : La RX 7900 XTX ofrece un rendimiento 4K casi de gama alta, por cientos de euros menos que NVIDIA.

: La RX 7900 XTX ofrece un rendimiento 4K casi de gama alta, por cientos de euros menos que NVIDIA. AMD Los paquetes (como las promociones de juegos gratuitos) pueden hacer que la oferta resulte aún más atractiva.

NVIDIA: Se obtiene lo que se paga

Gama baja : La RTX 5060 ofrece DLSS y trazado de rayos, pero a un precio más elevado.

: La RTX 5060 ofrece DLSS y trazado de rayos, pero a un precio más elevado. Gama media : La RTX 5070 funciona sin calentarse y con rapidez a 1440p, con una mejor extrapolación de resolución.

: La RTX 5070 funciona sin calentarse y con rapidez a 1440p, con una mejor extrapolación de resolución. De gama alta : La RTX 5090 es una auténtica bestia, pero su precio también lo es.

: La RTX 5090 es una auténtica bestia, pero su precio también lo es. NVIDIA suele tener mejor valor en el mercado de segunda mano: la gente confía en la marca y, además, es compatible con más herramientas del mercado.

¿Hay costes ocultos?

AMD suele destacar por su eficiencia energética, lo que puede ser importante en equipos de pequeño tamaño y portátiles para juegos.

AMD Además, estas tarjetas suelen incluir una mayor cantidad de VRAM a precios similares, lo que las hace más preparadas para el futuro.

NVIDIA’el ecosistema de (DLSS, GeForce Experience) aporta valor a largo plazo.

Demasiado largo; no lo he leído

AMD es la mejor opción en cuanto a relación calidad-precio, sobre todo en la gama media. NVIDIA cuesta más, pero ofrece un acabado y un rendimiento a la altura.

Resumen de ventajas e inconvenientes

Resumen rápido: lo que está de moda y lo que no.

AMD Unidades de procesamiento gráfico

Ventajas Contras ✅ Una relación calidad-precio imbatible en la gama económica y media ✅Buena eficiencia energética + gestión térmica ✅Gran rendimiento con Memoria de acceso inteligente ✅Adrenalin Software es totalmente personalizable ✅Una mayor memoria VRAM en toda la gama resulta útil para las texturas 4K y los juegos del futuro ❌ El trazado de rayos se queda atrás NVIDIA ❌ Adrenalin sigue fallando de vez en cuando ❌ FSR 3 no ofrece una imagen tan nítida como DLSS 3.5 ❌ Menos herramientas basadas en la inteligencia artificial para creadores y streamers

NVIDIA Unidades de procesamiento gráfico

Ventajas Contras ✅ Ray tracing de primera categoría + la magia de DLSS 3.5 ✅ Controladores estables y ciclos de actualización rápidos ✅ GeForce Experience = transmisión sencilla + optimización ✅ Un ecosistema excelente a largo plazo ✅ Herramientas para creadores más potentes (Broadcast, RTX Remix, etc.) integradas en la plataforma ❌ Caro — sobre todo las tarjetas de gama alta ❌ Mayor consumo de energía, especialmente en la RTX 5090 ❌ Menos VRAM por euro en comparación con AMD

Demasiado largo; no lo he leído

AMD aporta valor y eficiencia. NVIDIA ofrece potencia y acabado de primera calidad. Elige tu modelo en función de lo que más te importe: el precio, las prestaciones o la garantía de futuro.

Preguntas frecuentes

¿Qué tarjeta gráfica es mejor: AMD o NVIDIA?

La mejor tarjeta gráfica para tu equipo depende de tus objetivos. NVIDIA destaca en el trazado de rayos y el DLSS, mientras que AMD ofrece una excelente relación calidad-precio con FSR. Si buscas una calidad de imagen superior, opta por NVIDIA. Si lo que buscas es la mejor relación calidad-precio, AMD… es la mejor oferta.

¿Qué tarjeta gráfica es la mejor para jugar?

La mejor tarjeta gráfica para jugar es NVIDIA’s RTX 5090 para 4K,Radeon RX 9070 XT para 1440p, y bien el RTX 5060 or RX 9060 XT para 1080p. Elige la opción que mejor se adapte a tu resolución y frecuencia de actualización para obtener el máximo rendimiento.

¿Las tarjetas gráficas de AMD o las de NVIDIA duran más?

La mejor GPU en cuanto a durabilidad es NVIDIA, gracias a un mayor apoyo a los conductores a largo plazo. AMD Las tarjetas pueden durar años si se conservan en un lugar fresco y se utilizan correctamente, pero NVIDIA por lo general, recibe más actualizaciones de software y mejoras con el paso del tiempo.

¿Qué es más fiable, AMD o NVIDIA?

La mejor GPU en cuanto a fiabilidad es NVIDIA. Se caracteriza por sus controladores estables, su menor número de errores y su rendimiento constante tanto en juegos como en aplicaciones creativas. AMD ha mejorado, pero NVIDIA sigue siendo líder en fiabilidad general para la mayoría de los usuarios.

¿Por qué elegir AMD en lugar de NVIDIA?

La mejor GPU en relación calidad-precio es AMD. Radeoncartas como laRX 9060 XT and9 770 XT ofrecen una gran potencia para jugar a precios más bajos, lo que las hace perfectas para los jugadores que buscan una opción económica y quieren disfrutar de altas frecuencias de fotogramas sin gastarse demasiado.