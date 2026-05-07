Las 9 mejores GPU de AMD para todos los presupuestos y configuraciones en 2025

No faltan opciones, pero la mejor GPU de AMD depende totalmente de la configuración que tengas. Si utilizas una CPU de AMD, buscas una tasa de fotogramas estable o simplemente quieres algo que no se salga de tu presupuesto, he elaborado una lista de tarjetas gráficas AMD de gran rendimiento que dan resultados donde realmente importa.

He seleccionado las mejores opciones para gamers, creadores y ensambladores que buscan un rendimiento increíble sin florituras de marketing. He descartado las opciones más sobrevaloradas; todas las tarjetas que aparecen aquí ofrecen un valor real, ya sean de gama básica o de gama alta.

Consigue el mejor rendimiento para tus juegos y una buena relación calidad-precio a largo plazo. Estas son las tarjetas gráficas de AMD que vale la pena comprar hoy en día.

Nuestras mejores recomendaciones en cuanto a GPU de AMD

Hemos reducido la selección a cinco tarjetas gráficas de AMD que realmente cumplen con lo prometido. Cada una destaca por algo: rendimiento, precio, refrigeración o, simplemente, por ofrecer lo básico sin gastar de más. Esto es lo que recomendamos en este momento:

XFX Swift AMD Radeon RX 9070XT – La mejor tarjeta gráfica en general. Es capaz de ejecutar juegos en 4K, no se calienta y combina a la perfección con pantallas de alta frecuencia de actualización Mil cuatrocientos cuarenta monitores. Es mi opción favorita para equipos de gama media-alta. AMD Radeon RX 7600 XT – Es difícil de superar si buscas una opción económica capaz de ejecutar juegos a Full HDy te permitirá ahorrar algo de dinero. Consume muy poca energía, se mantiene fresco bajo carga y, con la configuración adecuada, sigue ejecutando los juegos modernos sin problemas. XFX Speedster MERC310 – La mejor prima Unidad de procesamiento gráfico de Advanced Micro Devices. Ofrece una excelente disipación térmica, un rendimiento de primera categoría y una construcción robusta. Perfecto para equipos de gama alta que buscan una experiencia de juego fluida en 4K.

Si lo que buscas es una buena relación calidad-precio y un rendimiento estable en los juegos, cualquiera de estas tarjetas gráficas AMD te irá muy bien. La verdadera pregunta es cuánta potencia necesitas y en torno a qué estás montando tu equipo.

Las 9 mejores GPU de AMD en cuanto a velocidad, relación calidad-precio y potencia

Echemos un vistazo más de cerca a las mejores tarjetas gráficas de AMD que realmente merecen la pena. Te voy a presentar mis opciones favoritas y añadiré algunas menciones honoríficas que podrían resultar útiles para configuraciones específicas.

Encontrarás altas velocidades de fotogramas, una refrigeración eficaz, buenos precios e incluso algunas características únicas. Si tienes ideas geniales para montar un equipo para juegos o simplemente quieres actualizar tu tarjeta gráfica con un modelo potente, empieza por aquí.

1. XFX Swift AMD Radeon RX 9070XT [La mejor GPU de AMD en general]

Especificaciones Detalles Arquitectura RDNA 4 Resolución Juegos en 1440p/4K memoria 16 GB de GDDR6 Procesadores de flujo 4096 Fuente de alimentación recomendada 750 vatios Número de seguidores 3 (diseño de triple flujo)

La XFX Swift RX 9070 XT es el tipo de tarjeta gráfica que marca la diferencia en tu equipo. Ofrece la potencia que necesitas para los juegos actuales sin llegar a ser un gasto excesivo. Prueba a ejecutar algo como Indiana Jones y el Gran Círculo or Horizon: El Oeste Prohibido y verás por qué. Es funciona a la perfección a 1440p con la configuración al máximoe inclusose comercializa en 4K con solo unos pequeños ajustes. Si tienes un monitor para videojuegos de gama alta, notarás la diferencia de inmediato.

En el interior, lo que ves es 64 unidades de cálculo, 128 aceleradores de IA, y los relojes de juego en 2,400 MHz con ráfagas que rozan 2,970 MHz. Ese músculo se acopla con 16 GB de GDDR6 en un bus de 256 bits, rozando los 576 GB/s de ancho de banda, con el respaldo de la tecnología Infinity Cache de AMD. En resumen: altas frecuencias de fotogramas con menos tirones cuando la acción se intensifica.

El nuevoRDNA 4 La arquitectura cumple con su cometido, ya que funciona a menor temperatura y con mayor eficiencia que la generación anterior, al tiempo que integra aceleradores de rayos de segunda generación y funciones de IA. El rendimiento del trazado de rayos sigue estando por detrás de los modelos estrella de NVIDIA, pero ya no es una característica secundaria. Activa FSR 4 Si utilizas la generación de fotogramas en Adrenalin, obtendrás imágenes más nítidas y más fotogramas sin que el rendimiento se vea afectado.

El diseño del hardware parece pensado para sesiones maratonianas. El refrigerador de tres ventiladores se mantiene silencioso incluso bajo carga, gracias a Tecnología de ventilación «Zero DB» que apaga el sistema cuando está inactivo. Un sistema robusto placa trasera metálica aumenta la durabilidad y, al mismo tiempo, controla la temperatura. Se espera que alcance unos Consumo de 300 W a toda velocidad, impulsado por un sistema dual Conectores de 8 pines (no hace falta complicarse con el nuevo estándar 12VHPWR).

En cuanto a la E/S, dispones de tres puertos DisplayPort 2.1y oes HDMI 2.1, lo suficientemente preparado para el futuro como para monitores 4K/240 Hz o pantallas ultraanchas. PCIe 5.0 Además, su compatibilidad lo mantiene preparado para la próxima generación de placas base. Los creadores de contenido tampoco se quedan atrás, gracias a Codificadores AV1, H.265 y H.264 que permiten obtener capturas nítidas y realizar exportaciones rápidas. El único inconveniente es el tamaño. Con unos 330 mm y un diseño de tres ranuras, no es para cajas pequeñas. Comprueba las dimensiones antes de comprarlo.

Ventajas Contras ✅ Excelente rendimiento a 1440p, compatible con 4K ✅ Los 16 GB de VRAM se desenvuelven bien con los juegos actuales ✅ Sistema de refrigeración eficaz con ventiladores silenciosos ✅ Diseño eficiente con una mejor gestión térmica ✅ Incluye compatibilidad con FSR 3 y Anti-Lag+ ✅ Excelente relación calidad-precio ✅ Diseño limpio y resistente ❌ Es posible que el tamaño grande no quepa en estuches más pequeños

Veredicto final: Ofrece un rendimiento fiable, un funcionamiento silencioso y una amplia gama de funciones sin resultar excesivo. Si quieres lo mejor Tarjeta gráfica AMD que lo hace casi todo bien, eso es todo. Solo tienes que instalarlo en un sistema moderno y olvidarte de las actualizaciones durante años.

2. AMD Radeon RX 7600 XT [La mejor GPU AMD económica]

Especificaciones Detalles Arquitectura RDNA 3 Resolución De 1080p a 1440p básico Memoria 16 GB de GDDR6 Procesadores de flujo 2048 Fuente de alimentación recomendada seiscientos vatios Número de seguidores Normalmente doble

La AMD Radeon RX 7600 XT es la la mejor opción en cuanto a relación calidad-precio de la gama de AMD – una GPU asequible que rinde muy por encima de lo que cabría esperar de su categoría. Basada en RDNA 3 arquitectura, está diseñada para Full HD dominancia, pero puede extenderse hasta básico, 1440p con ajustes medios.

With 2.048 procesadores de flujo, 16 GB de memoria de vídeo GDDR6en unBus de 128 bits, y un ancho de banda de memoria de aproximadamente 448 GB/s, esta tarjeta ofrece a quienes buscan una solución económica un mayor margen de rendimiento que la mayoría de sus competidoras de gama media. Sorprendentemente, está preparada para el futuro, tanto para los juegos modificados como para los próximos lanzamientos AAA.

La eficiencia energética es una gran ventaja en este caso. El consumo típico ronda los 165–180 W bajo carga, por lo que una fuente de alimentación de 600 W es más que suficiente, y no sobrecargarás la CPU ni provocarás cuellos de botella térmicos. La refrigeración corre a cargo de un diseño de doble ventilador (algunos modelos del mercado de accesorios incluso incorporan un tercer ventilador), lo que mantiene bajas las temperaturas y el ruido de los ventiladores en un nivel discreto durante las sesiones prolongadas. Si te gusta el tuning, el margen de overclocking es considerable para una tarjeta de este tamaño. También puedes ajustar las curvas de los ventiladores en AMD Adrenalin para encontrar el equilibrio entre la temperatura y el ruido.

En cuanto al rendimiento, es muy fluido Más de 60 FPS en la mayoría de los juegos modernos a 1080p y con una frecuencia de fotogramas sorprendentemente aceptable a 1440p si no se ajustan todos los parámetros al máximo. Características como FSR 3 and FSR 4: Superresolución te permite mejorar la calidad gráfica sin que baje el FPS, lo cual resulta especialmente útil para equipos económicos que no tienen mucho margen de rendimiento. La tarjeta también es compatible con DirectX 12 Ultimate, entre otrostrazado de rayos, aunque hay que tener en cuenta que el rendimiento será inferior al de las GPU AMD de gama superior.

Es lo suficientemente compacto como para caber en cajas más pequeñas, lo que lo convierte en una opción excelente para configuraciones ITX o micro-ATX. PCIe 4.0 garantiza la compatibilidad con la mayoría de las placas base modernas, mientras que el placa trasera metálica aporta rigidez y refrigeración pasiva. Las salidas suelen incluir DisplayPort 1.4a and Interfaz multimedia de alta definición 2.1, lo que te ofrece flexibilidad tanto para monitores de 1080p con alta frecuencia de actualización como para configuraciones sencillas de 1440p.

Combínala con un Ryzen 5 7600 o un Core i5-13600K y tendrás un equipo para juegos potente y equilibrado que no te costará un ojo de la cara. En comparación con opciones de gama media más antiguas, como la RX 580 o la GTX 1060, la 7600 XT ofrece mucha más memoria VRAM, mayor eficiencia y funciones modernas que prolongan su vida útil durante años.

Ventajas Contras ✅ Excelente rendimiento a 1080p para los juegos actuales ✅ 16 GB de VRAM a un precio asequible ✅ Bajo consumo energético y fácil refrigeración ✅ Ideal para equipos económicos y de tamaño reducido ✅ Excelente relación calidad-precio para los usuarios de CPU AMD ✅ El FSR te ofrece un aumento del rendimiento ❌ El rendimiento a 1440p puede ser irregular

Veredicto final:The RX 7600 XT es ununa elección inteligente y con visión de futuro si buscas una de las mejores tarjetas gráficas AMD con suficiente VRAM para seguir estando a la última sin arruinarte.

3. XFX Speedster MERC310 [La mejor GPU AMD de gama alta]

Especificaciones Detalles Arquitectura RDNA 3 Resolución De 1440p a 4K Memoria 24 GB de GDDR6 Procesadores de flujo 5376 Fuente de alimentación recomendada 750 vatios Número de seguidores Diseño con tres ventiladores

La XFX Speedster MERC310 es el máximo rendimiento de AMD llevado al límite. Basada en la Chipset de la RX 7900 XTX, añade unoverclocking de fábrica, una mayor potencia y una calidad superior sistema de refrigeración con tres ventiladores para sacar el máximo partido a cada fotograma. Si eres un jugador empedernido o un creador de contenido que no se conforma con nada que no sea la máxima calidad, esta tarjeta está diseñada para estar a la altura.

Te estás quedando6.144 procesadores de flujo, un reloj de juego cerca de 2 500 MHz con aumentos de 2,600 MHz, y24 GB de GDDR6memoria en unBus de 384 bits. El ancho de banda ronda los 960 GB/s gracias a Infinity Cache, que garantiza una reproducción fluida de las texturas de alta resolución. Es potencia más que suficiente para ejecutar juegos AAA en 4K con ajustes altos o ultra sin tener que recurrir a DLSS o FSR como apoyo. En cuanto al trazado de rayos, los aceleradores de rayos de segunda generación superan a las GPU anteriores de AMD, lo que permite que títulos como Los forajidos de Star Wars and Cyberpunk 2077 una iluminación y unos reflejos más realistas.

Las térmicas son muy estables gracias a la Refrigerador MERC310 de tres ventiladores, diseño de cámara de vapor, yconjunto de disipadores térmicos de gran grosor, manteniendo bien la temperatura por debajo de 80 °C durante sesiones maratonianas. Los niveles de ruido se mantienen bajos, y Modo de reposo Zero DB lo que significa que es silencioso como un susurro cuando el sistema no está sometido a una carga elevada.

El consumo de energía ronda los 355–375 W, alimentado a través de un sistema doble PCIe de 8 pines conectores, y la tarjeta cabe perfectamente en la mayoría de las cajas de torre media a pesar de su diseño robusto.

Los creadores de contenido valorarán el 24 GB de VRAM y un bus de memoria de gran ancho, lo que facilita enormemente la edición de vídeo en alta resolución, el modelado 3D y las simulaciones aceleradas por GPU. PCIe 5.0 la compatibilidad con futuras placas base, y las salidas incluyen tres puertos DisplayPort 2.1y unoInterfaz multimedia de alta definición 2.1, preparado para juegos en 4K/144 Hz o en pantallas ultrawide. Los codificadores modernos como AV1, Códec de vídeo de alta eficiencia, yCódec de vídeo avanzado de alta eficiencia facilitan la captura y la exportación de material de alta resolución.

En general, la MERC310 no es solo para gamers. Es una auténtica bestia para streamers, creadores de contenido y usuarios de estaciones de trabajo que buscan un margen de rendimiento a largo plazo. En comparación con las anteriores GPU AMD de gama alta, ofrece frecuencias más altas, más VRAM, trazado de rayos mejorado y una temperatura ultraestable. La combinación de overclocking de fábrica, refrigeración silenciosa con tres ventiladores y una calidad de fabricación de primera clase la convierte en una potencia «plug-and-play» lista para usar nada más sacarla de la caja.

Ventajas Contras ✅ Juegos en 4K con gran fluidez ✅ Sus impresionantes 24 GB de VRAM permiten el uso multitarea y profesional ✅ Excelente disipación térmica con un silencioso sistema de refrigeración de tres ventiladores ✅ Excelente overclocking de fábrica para un rendimiento «plug-and-play» ✅ Calidad de fabricación fiable de XFX ✅ Mejor rendimiento en el trazado de rayos que la mayoría de las tarjetas AMD ❌ Demasiado si te vas a quedar en 1080p

Veredicto final:Estás pagando más, pero a cambio obtienes una GPU de gama alta para juegos con un amplio margen de rendimiento. Si quieres Saca el máximo partido a los juegos de PC de la generación actual y mantente a la vanguardia, elMercury 310 te lleva a tu destino con potencia, elegancia y sin complicaciones.

4. PowerColor Hellhound RX 9070 XT GDDR6 [La mejor GPU AMD de gama alta en cuanto a diseño]

Especificaciones Detalles Arquitectura RDNA 3 Resolución De 1440p a 4K Memoria 16 GB de GDDR6 Procesadores de flujo 4096 Fuente de alimentación recomendada Ochocientos vatios Número de seguidores Diseño con tres ventiladores y luz LED

La PowerColor Hellhound RX 9070 XT es una tarjeta de AMD optimizada para el rendimiento en juegos de alta gama, con un diseño limpio y refinado. Basada en la próxima generación RDNA 4 arquitectura, combina 4.096 procesadores de flujo with 16 GB de memoria de vídeo GDDR6en unBus de 256 bits y una frecuencia de reloj de impulso de hasta 3,0 GHz. Esta configuración ofrece una alta frecuencia de fotogramas Juegos a 1440py suaveRendimiento 4K, mientras que el trazado de rayos mejorado y la aceleración por IA de RDNA 4 permiten ejecutar los títulos más actuales con una iluminación y unos reflejos más realistas.

La refrigeración corre a cargo de un de tres ventiladoresmontaje conseis tubos de calor de cobre niquelado and ventiladores con doble rodamiento de bolas. La carcasa es de color negro mate con dos discretos LED azules, lo que le confiere un aspecto de alta gama ideal para montajes con una estética limpia en negro, blanco o azul. La temperatura se mantiene estable incluso durante largas sesiones de juego, y el ruido del ventilador es bajo, lo que garantiza el silencio de la tarjeta sin sacrificar el rendimiento.

Los requisitos de alimentación son considerables, pero manejables: la tarjeta consume 304 W de TDP a través de dos conectores PCIe de 8 pines, con unSe recomienda una fuente de alimentación de 800 W para un funcionamiento estable. De fábrica, Hellhound viene configurado de forma conservadora para garantizar la fiabilidad, pero hay posibilidad de overclocking manual si quieres overclockearla aún más o ajustar con precisión las curvas de los ventiladores. La placa de circuito impreso reforzada y la carcasa resistente aportan mayor durabilidad, por lo que la tarjeta ofrece una gran solidez en cualquier montaje.

Para los creadores de contenido, los 16 GB de VRAM son más que suficientes para la edición de vídeo acelerada por GPU, el renderizado o el trabajo con texturas de alta resolución. PCIe 5.0 garantiza la compatibilidad con las placas base más recientes y las tareas que requieren un gran ancho de banda. Las salidas incluyen múltiples Puertos DisplayPort 2.1 and Interfaz multimedia de alta definición 2.1, listo para4K/144 Hz monitores o pantallas ultraanchas.

En general, la Hellhound RX 9070 XT es una opción de gama alta de AMD que combina un rendimiento puro con una estética depurada. Es capaz de ejecutar juegos AAA a 1440p y 4K, controla la temperatura y el ruido, y ofrece suficiente VRAM y ancho de banda PCIe para los juegos del futuro y las tareas creativas. Es un poco más cara que algunas de sus competidoras, pero si valoras tanto el diseño como el rendimiento, es una de las GPU de gama alta más completas de AMD.

Ventajas Contras ✅ Excelente rendimiento en 1440p y 4K ✅ Los 16 GB de VRAM son ideales para los juegos del futuro ✅ Tranquilo y sereno bajo presión ✅ El diseño LED tiene un aspecto limpio y elegante ✅ Combina muy bien con construcciones temáticas ✅ Excelentes propiedades térmicas y materiales resistentes ❌ Es un poco más cara que otras tarjetas con un rendimiento similar, pero sin duda merece la pena si te importa el diseño

Veredicto final: It combina una potencia fiable con un diseño excepcional. Si quieres que tu equipo tenga tan buen aspecto como funciona, el Perro del infierno cumple en ambos aspectos.

5. Sapphire 11348-03-20G Pulse [La mejor GPU AMD de última generación]

Especificaciones Detalles Arquitectura RDNA 3 Resolución De 1440p a 4K Memoria 16 GB de GDDR6 Procesadores de flujo 4096 Fuente de alimentación recomendada 750 vatios Número de seguidores Doble ventilador con refrigeración de precisión

La Sapphire Pulse 9070 XT es la tarjeta gráfica de AMD RDNA 4 una arquitectura plasmada en una GPU de doble ventilador de alta eficiencia y alto rendimiento. Con 4.096 procesadores de flujo, 16 GB de memoria de vídeo GDDR6en unBus de 256 bits, y una frecuencia de reloj de turbo que se acerca a 2,9 gigahercios, es capaz de gestionar Juegos en 1440p y 4K con altas frecuencias de fotogramas. Además, es compatible con funciones de AMD como FSR 3 and Memoria de acceso inteligente para la sinergia entre la CPU y la GPU.

La refrigeración corre a cargo del sistema triple de Sapphire: tres ventiladores axiales de alto rendimientoacompañado de undisipador térmico mecanizado con precisión and varios tubos de calor. Esta configuración mantiene la temperatura bajo control sin generar un ruido excesivo, y las curvas de los ventiladores están optimizadas para garantizar la eficiencia. Solo se activan cuando es necesario.

El diseño prima la durabilidad y la fiabilidad por encima de una estética llamativa. La cubierta mate, placa trasera reforzada, y los componentes de alta calidad del VRM garantizan que la GPU funcione de forma estable y tenga una larga vida útil. No hay luces RGB que estropeen el aspecto limpio del montaje, lo que resulta ideal para carcasas minimalistas o profesionales.

Los requisitos de alimentación son razonables para una tarjeta de gama alta: una Se recomienda una fuente de alimentación de 750 W, y se extrae a través de dos conectores PCIe de 8 pines. PCIe 4.0/5.0 Su compatibilidad garantiza que se aproveche todo el ancho de banda en las placas base modernas, mientras que el formato de la tarjeta se adapta a la mayoría de las cajas de torre media o completa sin obstaculizar a otros componentes.

Para los creadores, los 16 GB de VRAM y la arquitectura RDNA 4 permiten realizar con facilidad tareas de edición aceleradas por GPU, renderizado y aquellas que requieren un uso intensivo de texturas. Las salidas incluyen DisplayPort 2.1 and Interfaz multimedia de alta definición 2.1, que admiten 4K de alta frecuencia de actualización or pantallas ultraanchas.

En general, la Sapphire Pulse 9070 XT ofrece un rendimiento de última generación, una refrigeración eficiente y una calidad de fabricación fiable a un precio competitivo. Es una elección acertada para los gamers y los creadores que buscan el rendimiento de RDNA 4 sin tener que pagar por adornos RGB ni overclockings de fábrica extremos.

Ventajas Contras ✅ La arquitectura RDNA 3 ofrece una gran eficiencia y rendimiento ✅ 16 GB de memoria ✅ El sistema de refrigeración Dual-X mantiene bajas las temperaturas y reduce el ruido ✅ Diseño limpio y discreto que se adapta a cualquier configuración ✅ Excelente relación rendimiento-precio para una tarjeta de última generación ✅ Compatibilidad con Memoria de acceso inteligente para usuarios de CPU AMD ❌ Ligeramente más grande que la media para una GPU con dos ventiladores

Veredicto final:Ofrececaracterísticas preparadas para el futuro y precios razonables. Si quieres dar el salto a la próxima generación sin gastarte un dineral en aspectos estéticos o en overclocking, el Sapphire Pulse es una de las mejores tarjetas gráficas de AMD para esta tarea.

6. XFX Speedster SWFT210 Radeon RX 7800XT [La mejor GPU AMD para 1440p]

Especificaciones Detalles Arquitectura RDNA 3 Resolución Mil cuatrocientos cuarenta Memoria 16 GB de GDDR6 Procesadores de flujo 3840 Fuente de alimentación recomendada 700 W Número de seguidores Doble ventilador

La RadeonRX 7800 XT es la mejor opción de gama media de AMD en este momento. Es ofrece un rendimiento excelente a 1440p sin arruinarte. Podrás disfrutar de una gran eficiencia energética con resultados fiables en juegos reales. Sacarás aún más partido a los títulos más recientes que sean compatibles con FSR.

62 GB deMemoria de vídeo Graphics Double Data Rate 6 and 3.840 procesadores de flujote darámucho margen para lo moderno Juegos para PC sin que ello suponga un gasto excesivo ni un esfuerzo térmico excesivo. Si te gustan los juegos de disparos trepidantes como Apex Legends, esta potente tarjeta gráfica garantiza unas tasas de fotogramas elevadas y constantes a Mil cuatrocientos cuarenta.

Lo que hace que esta tarjeta destaque es su rendimiento constante. Nunca tendrás que renunciar a la fluidez de fotogramas, ni siquiera con títulos AAA o el los mejores juegos de disparos en primera persona por ahí. También puedes sacar unos cuantos fotogramas más de la Memoria de acceso inteligente si lo combinas con un CPU Ryzen. Este rendimiento tan fiable convierte a este hardware en un Las mejores GPU de 1440p para los aficionados que buscan una experiencia visual fluida y controles precisos en una amplia variedad de géneros.

Ventajas Contras ✅ Excelente rendimiento a 1440p por su precio ✅ Los 16 GB de VRAM te dan margen de maniobra para el futuro ✅ RDNA 3 mejora la eficiencia y el control térmico ✅ Admite el trazado de rayos con compatibilidad con FSR ✅ Gran variedad de placas base con sistemas de refrigeración optimizados ❌ No es ideal para jugar en 4K

Veredicto final:Recibirás un rendimiento fiable y una experiencia de juego fluida a 1440p sin tener que pagar un precio desorbitado. RX 7800 XT es tu mejor opción si quieres un ordenador equilibrado con un Tarjeta gráfica AMD que no ralentizará tu sistema ni te dejará sin un euro.

7. ASRock Radeon RX 9070 XT [La mejor GPU de AMD para juegos de alto rendimiento]

Especificaciones Detalles Arquitectura RDNA 4 Resolución 1440p/4K Memoria 16 GB de GDDR6 Procesadores de flujo 4096 Fuente de alimentación recomendada 750 vatios Número de seguidores Diseño con tres ventiladores

Si estás buscando la mejor tarjeta gráfica AMD para juegos, que no solo ofrezca un rendimiento espectacular, sino que además parezca sacada del futuro, la ASRock AMD Radeon RX 9070 XT Steel Legend Blanca puede que se convierta en tu nuevo favorito. Con 16 GBcon memoria GDDR6 y la arquitectura RDNA de última generación de AMD, Esta bestia está diseñada para hacer frente a todo, desde superproducciones AAA hasta trabajos creativos en alta resolución. Juegos comoLos forajidos de Star Wars realmente sacan partido al trazado de rayos y la profundidad visual de la GPU, ofreciendo una experiencia cinematográfica a altas resoluciones. Elegir una una GPU de gama alta para juegos en 4K te permite sacar el máximo partido a estas capacidades visuales sin sacrificar el rendimiento durante las secuencias de juego más intensas.

El sistema de refrigeración de tres ventiladores y el enorme disipador de calor lo mantienen fresco y silencioso, incluso durante sesiones de juego maratonianas. Tanto si te sumerges en 4K jugar o probar 8K salida (simplemente porque puedes), esta tarjeta AMD está preparada para todo, gracias a la compatibilidad con HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 y PCIe 4.0.

Puntos extra por el estilo: su elegante diseño en blanco y plata, junto con la iluminación RGB personalizable mediante Polychrome SYNC, hace que tu equipo tenga un aspecto tan potente como su rendimiento. Si a eso le sumas FidelityFX y el trazado de rayos acelerado por hardware, tendrás una configuración realmente preparada para el futuro.

Ventajas Contras ✅ 16 GB de VRAM, ideal para juegos, streaming y edición ✅ Rendimiento eficiente de RDNA 4 para diversas tareas ✅ Diseño con tres ventiladores y un disipador térmico de gran tamaño para una gestión térmica eficaz ✅ Rendimiento de trazado de rayos acelerado por hardware para unos gráficos mejorados ✅ Polychrome SYNC aporta una iluminación elegante y personalizable ❌ Es posible que requiera ajustes específicos de la BIOS, como forzar el PCIe a Gen 4, para que funcione correctamente en determinadas placas base

Veredicto final:The ASRock AMD Radeon RX 9070 XT ofrece un rendimiento excepcional en los videojuegos, lo que la convierte en una de las mejores opciones para gamers y creadores de contenido. Si buscas la mejor tarjeta gráfica AMD con prestaciones preparadas para el futuro, sin duda merece la pena hacer esta inversión.

8. Sapphire AMD Radeon RX 9070 [La mejor GPU de AMD para la multitarea]

Especificaciones Detalles Arquitectura RDNA 4 Resolución Juegos en 1440p/4K Memoria 16 GB de GDDR6 Procesadores de flujo 3584 Fuente de alimentación recomendada 750 vatios Número de seguidores Doble ventilador

Para aquellos que utilizan su ordenador como centro neurálgico para maratones de videojuegos, proyectos creativos y todo lo demás, el Sapphire AMD Radeon RX 9070 Pulse se erige como el mejor jugador polivalente. Equipado con el nuevo y elegante RDNA 4 arquitectura y una considerable 16 GB de GDDR6 En cuanto a la memoria, esta tarjeta no solo está a la altura, sino que va por delante. Desde la edición 4K desde grabar mientras se reproduce Spotify hasta jugar a títulos AAA con la configuración al máximo, el RX 9070 hace que todo parezca fácil.

La configuración de doble ventilador mantiene el sistema refrigerado sin hacer ruido de motor a reacción, y gracias a la compatibilidad con PCIe 5.0, HDMI 2.1b y DisplayPort 2.1a, estarás totalmente preparado para las pantallas de última generación y unas frecuencias de actualización fluidas como la seda. Además, cuenta con potente capacidad de IA y trazado de rayos, por lo que tus juegos de PC y aplicaciones creativas se verán y funcionarán con mayor nitidez que nunca.

Tanto si eres multitarea por necesidad como por naturaleza, el RX 9070 ofrece una gran versatilidad con estilo.

Ventajas Contras ✅ Los 16 GB de memoria GDDR6 permiten ejecutar juegos y tareas creativas sin esfuerzo ✅ RDNA 4 ofrece una eficiencia y un rendimiento impresionantes ✅ Refrigerador silencioso y eficiente con doble ventilador ✅ Ideal para jugar con ajustes ultra, y preparada para el futuro gracias a su compatibilidad con la salida 8K ✅ La IA y el trazado de rayos ofrecen imágenes más nítidas y un procesamiento más inteligente en los videojuegos y el software creativo ❌ Es posible que el tamaño de la tarjeta no quepa bien en cajas compactas o ITX

Veredicto final:La Sapphire AMD Radeon RX 9070 es una auténtica potencia, que ofrece un rendimiento excepcional tanto para los videojuegos como para la multitarea. Si estás buscando la mejor tarjeta gráfica AMD para una experiencia fluida 4K Ya sea para jugar o para trabajos creativos, esta tarjeta cumple con lo prometido.

9. ASRock AMD Radeon Desafío RX 6600r [La mejor GPU AMD para principiantes]

Especificaciones Detalles Arquitectura RDNA 2 Resolución Full HD Memoria 8 GB de GDDR6 Procesadores de flujo 1792 Fuente de alimentación recomendada Quinientos vatios Número de seguidores Doble ventilador

Si eres un jugador novato o quieres montarte un ordenador sin gastarte mucho, esta es la opción ideal que estás buscando. Funciona de forma silenciosa, no consume mucha energía y se encarga rápidamente de la mayoría de las juegos de culto así como los últimos lanzamientos en Full HD. Tanto si juegas a títulos indie ocasionales como a juegos competitivos como Apex Legends, esta GPU ofrece una frecuencia de fotogramas estable y un rendimiento ágil.

Recibes8 GB deGráficos de doble velocidad de datos 6 memoria, lo cual es más que suficiente para garantizar un rendimiento fluido en los juegos de este nivel. El RDNA 2arquitecturaes compatible con funciones de AMD como Memoria de acceso inteligente and Radeon Boost. Su diseño compacto lo convierte además en una opción ideal para cajas más pequeñas o actualizaciones de equipos preconfigurados. Los usuarios que actualizan estaciones de trabajo ultradelgadas suelen necesitar hardware que se ajuste a las estrictas dimensiones de media altura. A una de las mejores GPU de perfil bajo Se adapta perfectamente a estas limitaciones espaciales únicas y proporciona potencia gráfica dedicada a sistemas en los que las tarjetas estándar no caben físicamente.

Aquí no encontrarás extras sofisticados, pero esa es precisamente la idea. Con una gestión térmica eficiente y una potencia de juego a toda prueba, el ASRock Desafío RX 6600r acierta de pleno con una relación calidad-precio de primera categoría.

Ventajas Contras ✅ Excelente rendimiento a 1080p teniendo en cuenta el precio (ideal para juegos antiguos) ✅ Bajo consumo energético: ideal para fuentes de alimentación antiguas ✅ Se adapta a la mayoría de los montajes ✅ Funciona en silencio incluso bajo carga ✅ Una opción muy rentable para jugadores ocasionales o con un presupuesto ajustado ❌ La calidad de fabricación no es tan buena como la de mis opciones más caras

Veredicto final:The Desafío RX 6600r apuesta por la sencillez y la eficacia, lo que lo convierte en una opción muy popular entre muchos compradores que desean montar su primer ordenador para juegos o actualizar un equipo antiguo sin gastarse una fortuna.

Guía de compra de GPU AMD

Antes de elegir el las mejores tarjetas gráficas para juegos, es importante que comprendas algunas de las características principales que se esconden tras las especificaciones. En esta guía rápida, voy a explicar términos como RDNA, VRAM y FSR para explicarte mejor qué es lo que realmente importa y cómo influirá en tu rendimiento general.

1. Arquitectura RDNA de AMD

RDN de AMDLa arquitectura es el núcleo de toda la arquitectura moderna GPU Radeon, y cada generación ha aportado mejoras notables. RDNA 2 nos proporcionó una mayor eficiencia, velocidades de reloj más rápidas e incluso trazado de rayos basado en hardware. También introdujo Memoria de acceso inteligente and Caché infinito, lo que permitía que los juegos funcionaran con mayor fluidez sin consumir demasiada energía.

El más nuevoRDNA 3 va un paso más allá. Utiliza un diseño de chiplets similar al de Las CPU Ryzen de AMD para mejorar el rendimiento sin que suba la temperatura. Se obtiene un trazado de rayos mejorado, unidades de cálculo más eficientes y compatibilidad con tecnologías de vanguardia igualDisplayPort 2.1. Supone un gran avance para quienes buscan un rendimiento excepcional a resoluciones más altas.

Aun así,RDNA 2 aguanta muy bien, sobre todo si estás jugando a Full HD or Mil cuatrocientos cuarenta. Ambas generaciones tienen su lugar; todo depende de tu configuración y del tipo de rendimiento que busques.

2. VRAM (GDDR6/GDDR7)

VRAM es la memoria a corto plazo de tu GPU. Almacena elementos como texturas, datos de iluminación y otros recursos mientras juegas. Con suficienteVRAM, ni siquiera los juegos para PC más exigentes te darán problemas de lag. Para Full HD, 8GB of Gráficos de doble velocidad de datos 6 debería ser suficiente para la mayoría de los títulos. Pero si te estás pasando a Mil cuatrocientos cuarentao incluso la luz4K, te interesará 12 GBo más.

Los juegos más recientes son muy pesados y exigentes, así que Una GPU con más VRAM seguirá siendo útil durante más tiempo. Por eso las tarjetas de gama alta con 16 GB o más empiezan a parecer una apuesta más segura a largo plazo. Esto resulta aún más cierto si añadimos las texturas ultra y el trazado de rayos a la ecuación.

GDDR7 acaba de empezar a aparecer, prometiendo velocidades más rápidas y un menor consumo energético, pero Gráficos de doble velocidad de datos 6 sigue siendo el estándar por ahora y funciona de maravilla. A la hora de elegir una GPU, no pases por alto VRAM – puede marcar una gran diferencia dentro de uno o dos años.

3. Infinity Cache

Caché infinitopermiteGPU de AMD para acceder a los datos esenciales más rápidamente sin tener que depender constantemente de VRAM. Básicamente es un un atajo que almacena los datos de uso frecuente en la GPU. Por lo tanto, tu sistema no recurrirá a la memoria más lenta cada vez que renderice un fotograma.

Esta funciónmejora tu rendimiento, sobre todo a altas resoluciones. Tus juegos cargarán las texturas y los datos más rápido, lo que se traduce en una experiencia de juego más fluida y una mayor velocidad de fotogramas. Además, reducirás la carga sobre el ancho de banda de la memoria, lo que se traduce en menos calor y un menor consumo energético. Si quieres el equipo más eficiente que hayas tenido nunca, no te lo puedes perder Caché infinito.

Esta función se introdujo por primera vez con RDNA 2 y renovado con RDNA 3. Esta última le dotó de cachés más grandes y de una gestión de datos más inteligente. No puede sustituir VRAM, pero sin duda hace que tu GPU funcione de forma más eficiente y rápida.

4. FidelityFX Superresolución (FSR)

FSRes el de AMDuna forma de sacar el máximo rendimiento sin sacrificar la calidad visual. Se trata, básicamente, de una tecnología de escalado inteligente que toma una imagen de baja resolución y la mejora para que parezca una de alta resolución. Todo ello sin el habitual impacto que suele tener el renderizado nativo. Las nuevas versiones han mejorado la calidad de la imagen y han incorporado la generación de fotogramas para ofrecer un mayor rendimiento, especialmente en juegos de ritmo rápido o de alta resolución.

Si quieresuna mayor fluidez en el número de fotogramas por segundo en equipos de gama media o más antiguos, necesitas esta función. Te permite subir los ajustes y la resolución sin que el juego deje de ser fluido. Incluso puedes utilizar una configuración mixta con FSR ya que es compatible con una amplia variedad de GPU, no solo con las de AMD.

FSR Funciona con una amplia gama de títulos compatibles, incluidos populares juegos AAA e independientes, lo que proporciona a tu GPU mayor flexibilidad y margen de rendimiento. Las nuevas versiones han mejorado la calidad de imagen y han añadido la generación de fotogramas para ofrecer un impulso adicional. En mi opinión, esta es una de las funciones más útiles de AMD, ya que permite que tu hardware rinda más allá de lo esperado.

5. Radeon Anti-Lag/Radeon Boost

Estas son dos funciones muy útiles diseñado para que tu experiencia de juego sea más fluida y con mayor capacidad de respuesta. Las notarás especialmente cuando juegues a shooters de ritmo trepidante o a juegos multijugador competitivos. Si tienes algún Ideas geniales para montar un equipo de gaming, no te puedes perder esta sección.

Radeon Anti-Lag reduce el retraso entre las pulsaciones de teclas y las acciones que se ven en pantalla. Sincroniza la CPU y la GPU para reducir el retraso de entrada. Esto se traduce en unos controles más ágiles, lo que podría darte ventaja cuando el tiempo es clave. Siempre he considerado que esta función está hecha a medida para los speedrunners.

Radeon Boost reducirá la resolución del juego durante los movimientos rápidos para aumentar temporalmente la velocidad de fotogramas. Por ejemplo, cuando giras rápidamente la cámara. La imagen volverá a ser nítida en cuanto la acción se calme. Por lo tanto, estás sacrificando algo de calidad visual a cambio de un mejor rendimiento.

6. Software de AMD: Edición Adrenaline

Este es un centro de control completo para tu GPU. Te permite:

Acceder al centro de controladores

Optimizar el rendimiento

Accede a tus herramientas de supervisión

Gestiona las funciones que pueden mejorar tu experiencia de juego

La función que más me llama la atención es la superposición de rendimiento integrada, que te permite realizar un seguimiento de la temperatura, la velocidad de fotogramas y el uso de la GPU. También puedes aplicar perfiles de overclocking, ajustar con precisión la velocidad de los ventiladores y reducir el voltaje para disminuir el calor y el ruido.

Funciones comoRadeon Boost, Anti-Lag, ySuperresolución también se encuentran aquí. El La interfaz de usuario es sencilla y fácil de usar – Los principiantes no deberían tener problemas para familiarizarse con la plataforma, y hay un montón de funciones avanzadas para los usuarios más experimentados.

Adrenalina funciona especialmente bien si combinas tu GPU con un CPU de Advanced Micro Devices. Esta combinación desbloquea Memoria de acceso inteligente y otras funciones de optimización cruzada. Es gratuito, potente y viene incluido con tu GPU.

Generación PCIe (Peripheral Component Interconnect Express)

TuLa GPU utiliza elPCI interfaz para comunicarse con el resto del sistema. La nueva generación (Gen 4y Gen5) puede ofrecer más ancho de banda y permitir transferencias de datos más rápidas entre la GPU y la CPU.

La mayoría de las GPU de AMD que se pueden adquirir hoy en día están diseñadas para PCIe 4.0, lo que te ofrece suficiente margen para juegos y tareas creativas. Pero, ¿y si tu placa base solo admite PCIe 3.0¿Tu GPU seguirá funcionando, aunque no a pleno rendimiento? En este caso, es probable que se produzca una ligera disminución del rendimiento durante Full HD or Mil cuatrocientos cuarentajuegos.

PCIe 5.0 ha empezado a aparecer en las placas base más recientes, pero todavía no hay muchas tarjetas gráficas que puedan sacarle todo el partido. Su mejor aplicación, por ahora, es preparar tu sistema para el futuro.

Tipo de experto: No es necesario que tu tarjeta gráfica y tu placa base sean de la misma generación, pero sacarás el máximo partido a tu hardware si lo son.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la mejor GPU de AMD?

XFX Swift AMD Radeon RX 9070XT destaca como una de las mejores GPU de AMD del mercado. Ofrece un excelente equilibrio entre rendimiento, fiabilidad y eficiencia térmica. Disfrutarás de una experiencia de juego fluida, un sistema de refrigeración silencioso y un precio sorprendentemente asequible para la calidad que ofrece, lo que la convierte en una opción ideal tanto para gamers como para creadores.

¿Puedo usar una tarjeta gráfica AMD con un procesador Nvidia?

Nvidia no fabrica procesadores para ordenadores de juegos. Fabrica procesadores basados en ARM para dispositivos móviles, centros de datos, etc. También existen los procesadores Tegra, que equipan dispositivos como la Nintendo Switch.

Puedes actualizar fácilmente los controladores de tu tarjeta gráfica AMD con el software AMD Adrenalin. Solo tienes que abrir la aplicación y esta detectará automáticamente tu tarjeta gráfica y buscará las actualizaciones de controladores disponibles. A continuación, podrás descargar e instalar los controladores más recientes con solo unos clics, sin necesidad de tener conocimientos técnicos.

¿Cómo cambiar de una GPU Nvidia a una AMD?

Empieza utilizando una herramienta como Display Driver Uninstaller (DDU) para desinstalar de forma segura todos los controladores de Nvidia que haya en tu sistema. Una vez hecho esto, instala físicamente tu tarjeta gráfica AMD y descarga los controladores más recientes desde la página web oficial de AMD o a través del software Adrenalin. Una vez instalados los controladores, ¡ya estás listo para empezar!