Las 9 mejores GPU de 1440p: selección de las mejores opciones de rendimiento para gamers en 2025

La mayoría de los compradores siguen fijándose en la VRAM, las frecuencias de reloj y el ancho de banda de la memoria, pero eso solo refleja una parte de la realidad. Durante el último año he probado varias de las mejores tarjetas gráficas para 1440p en mi propio equipo, utilizando un monitor IPS de 1440p y 144 Hz junto con un sistema Ryzen de gama media, y la diferencia entre los distintos niveles de tarjetas gráficas se hizo evidente.

Esta guía destaca las GPU más potentes y con la mejor relación calidad-precio para 1440p, centrándose en una fluidez óptima de los fotogramas, un trazado de rayos eficaz y funciones que realmente marcan la diferencia. Sigue leyendo para ver qué tarjetas han dado realmente buenos resultados a 1440p y cuáles solo quedaban bien sobre el papel.

Nuestras mejores recomendaciones de GPU para 1440p

Elegir la tarjeta gráfica adecuada para 1440p puede resultar abrumador, así que aquí tienes los tres modelos que obtuvieron los mejores resultados de forma constante durante las pruebas. Estas son las GPU que más me han impresionado en cuanto a experiencia de juego real, estabilidad del rendimiento y relación calidad-precio a largo plazo.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti OC Edition (2025) – Esta tarjeta destacó por ser la más versátil gracias a sus excepcionales velocidades de fotogramas a 1440p, su silencioso sistema de refrigeración y su fiable compatibilidad con DLSS, que garantiza una reproducción fluida incluso en los juegos más exigentes. ASRock Challenger Radeon RX 7700 XT (2023) – La RX 7700 XT se ha ganado su lugar al ofrecer un rendimiento de renderizado impresionante a un precio competitivo y al proporcionar la mejor relación calidad-precio para los jugadores que dan prioridad a la velocidad de fotogramas por encima de las funciones adicionales de gama alta. GIGABYTE AORUS GeForce RTX (2025) – Este modelo me ha impresionado por su excelente rendimiento en el trazado de rayos, su eficiente consumo energético y su diseño equilibrado, que se adapta a una amplia variedad de configuraciones de 1440p.

Estas tres opciones representan la mejor combinación de velocidad, relación calidad-precio y prestaciones modernas. Cada una destaca en su categoría, y en la lista completa que aparece a continuación se analizan en detalle las nueve GPU. Sigue leyendo para encontrar la que mejor se adapta a tu equipo.

Las 9 mejores GPU para 1440p: las mejores opciones para disfrutar de una experiencia de juego fluida y con un alto número de fotogramas por segundo

En esta sección se analizan las nueve tarjetas gráficas que ofrecieron la mejor combinación de rendimiento, relación calidad-precio y estabilidad durante las pruebas a 1440p. Cada modelo aporta diferentes ventajas para los jugadores competitivos, los aficionados a los juegos AAA y los compradores que buscan funciones específicas.

A continuación se ofrece un desglose completo de las características que hacen que cada una de ellas destaque como la mejor GPU para 1440p.

1. ASUS ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti OC Edition [La mejor GPU para 1440p en general]

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Especificaciones Detalles Arquitectura de la GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Capacidad de VRAM 16 GB de GDDR7 Bus de memoria 256 bits Aumentar la velocidad del reloj Modo OC a 2625 MHz, predeterminado a 2602 MHz Aumento de resolución/Generación de fotogramas DLSS 3, generación de fotogramas Longitud de la tarjeta/ranuras Cubierta ROG Strix de 3,2 ranuras

The ASUS ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti OC Edition se gana su lugar como el la mejor opción general en 1440p gracias a su sistema de refrigeración de alta gama y a su rendimiento overclockeado extremadamente estable.

Este modelo utiliza un enorme Refrigerador de 3,2 ranurasdiseñado contres ventiladores Axial-tech que impulsan un gran flujo de aire a través de una densa matriz de aletas. ASUS incluye Tecnología MaxContact con una cámara de vapor para mejorar la transferencia de calor, mientras que una almohadilla térmica de cambio de fase garantiza unas temperaturas constantes de la GPU bajo carga prolongada.

Gracias a este margen térmico, la GPU puede mantener su frecuencia de reloj de impulso de 2625 MHz durante largas sesiones de juego sin mostrar signos de inestabilidad. Cuando se combina con un procesador potente de nuestra la mejor CPU Según la lista, esta tarjeta demuestra una consistencia excepcional en títulos exigentes.

Ventajas Contras ✅ La cámara de vapor garantiza una rápida transferencia de calor y temperaturas estables ✅ Ventiladores Axial-tech diseñados para ofrecer un gran caudal de aire y un funcionamiento silencioso ✅ Solución de refrigeración robusta de 3,2 ranuras que admite frecuencias de reloj elevadas de forma continuada ✅ La tecnología de 0 dB permite un funcionamiento silencioso durante cargas de trabajo ligeras ✅ Suministro de energía de alta calidad con control digital de potencia y condensadores de 15 K ❌ Su precio es más elevado que el de los modelos 5070 Ti más sencillos, aunque el sistema de refrigeración de alta gama contribuye a que la tarjeta ofrezca un rendimiento más fiable a largo plazo

La combinación de potentes overclocks de fábrica, una ingeniería térmica avanzada y una calidad de fabricación fiable hace que esta tarjeta sea ideal para los jugadores que buscan una experiencia de juego a 1440p con altas frecuencias de refresco, sin caídas de rendimiento ni problemas térmicos. Gestiona con soltura las cargas de trabajo de trazado de rayos y ofrece un rendimiento excepcional con DLSS 3 en los juegos compatibles.

Veredicto final:The ASUS ROG Strix RTX 5070 Ti OC Edition es la mejor opción para los compradores que buscan la mejor GPU para 1440p, ya que ofrece una capacidad de refrigeración sin igual, un excelente rendimiento sostenido y un diseño de primera calidad que garantiza años de juego sin problemas.

2. ASRock Challenger Radeon RX 7700 XT [La mejor GPU de 1440p en relación calidad-precio]

9.5

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Especificaciones Detalles Arquitectura de la GPU AMD Radeon RX 7700 XT Capacidad de VRAM 12 GB de GDDR6 Bus de memoria 192 bits Aumentar la velocidad del reloj Varía según el modelo; notable aumento de las existencias Aumento de resolución/Generación de fotogramas FSR, Radeon Super Resolution Longitud de la tarjeta/ranuras Diseño compacto con dos ventiladores

The ASRock Challenger Radeon RX 7700 XT se gana su lugar como el la mejor GPU de 1440p para presupuestos ajustados gracias a su excelente rendimiento en ráster sin procesar y a un precio competitivo que supera al de la mayoría NVIDIAalternativas.

Este modelo se centra principalmente en ofrecer altas frecuencias de fotogramas en los títulos más actuales sin extras innecesarios, lo que lo convierte en una opción ideal para los jugadores que buscan velocidad y fiabilidad a un precio asequible. El compacto sistema de refrigeración de doble ventilador se adapta fácilmente a las cajas estándar, lo que resulta muy útil para quienes montan equipos con un presupuesto ajustado y quizá no dispongan de espacio para diseños más grandes de tres ranuras.

Si se combina con un monitor de nuestra el mejor monitor para videojuegos recomendaciones, el Siete mil setecientos XT ofrece una experiencia fluida y rápida en la mayoría de los juegos a 1440p.

Ventajas Contras ✅ Excelente rendimiento de renderizado a 1440p a un precio más asequible ✅ Su diseño compacto con dos ventiladores se adapta fácilmente a los equipos estándar ✅ Los 12 GB de VRAM proporcionan memoria suficiente para satisfacer las exigencias actuales en materia de texturas ✅ La compatibilidad con FSR mejora el rendimiento en los juegos compatibles ✅ Su menor consumo de energía lo hace ideal para fuentes de alimentación económicas ❌ El rendimiento del trazado de rayos es inferior al de las opciones de NVIDIA, aunque la mayoría de los jugadores que eligen esta tarjeta dan prioridad a los FPS en modo rasterizado frente a las funciones de trazado de rayos

The RX 7700 XT Ofrece un rendimiento excepcional en el renderizado tradicional y maneja con facilidad los juegos de ritmo trepidante. Los jugadores con un presupuesto ajustado que busquen un rendimiento fluido a 1440p sin disparar el coste de su equipo encontrarán en el modelo Challenger una opción fiable y consistente. Su sistema de refrigeración compacto también permite que encaje en una amplia variedad de carcasas de PC, lo que resulta ideal para configuraciones más pequeñas o antiguas.

Veredicto final: The ASRock Challenger RX 7700 XT es la mejor opción para los compradores que buscan altas frecuencias de fotogramas a 1440p al precio más bajo, con un sistema de refrigeración fiable, una capacidad de VRAM sólida y una excelente relación calidad-precio para equipos económicos.

3. GIGABYTE AORUS GeForce RTX [La mejor GPU para gráficos en 1440p]

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Especificaciones Detalles Arquitectura de la GPU NVIDIA Blackwell, RTX 5070 Ti Capacidad de VRAM 16 GB de GDDR7 Bus de memoria 256 bits Aumentar la velocidad del reloj Aumento de potencia AORUS ajustado de fábrica (varía según el modo) Aumento de resolución/Generación de fotogramas DLSS 4 Longitud de la tarjeta/ranuras Refrigerador WINDFORCE de gama alta con tres ranuras

The GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5070 Ti Master destaca entre los compradores que buscan un gran rendimiento a 1440p y un diseño visualmente impresionante que se convierte en el elemento central de cualquier configuración para juegos.

Su característica más distintiva es la Panel LCD con visión lateral, que permite a los usuarios mostrar en tiempo real la temperatura de la GPU, la velocidad de los ventiladores, el consumo de energía, texto, animaciones o incluso GIF personalizados. Esto aporta un toque personalizado que ninguna GPU estándar ofrece.

La tarjeta funciona con el NVIDIA Arquitectura de Blackwelly es compatible conDLSS 4, que aumenta la velocidad de fotogramas en los títulos más actuales sin perder la nitidez de la imagen. Cuando se combina con uno de los la mejor GPU, encaja perfectamente en equipos de gama alta que apuestan tanto por el rendimiento como por la estética.

Ventajas Contras ✅ La pantalla LCD Edge View muestra estadísticas del sistema en tiempo real o animaciones personalizadas ✅ El sistema de refrigeración WINDFORCE mejora la circulación del aire y mantiene una temperatura constante ✅ La memoria GDDR7 de 16 GB satisface las exigencias de las texturas modernas de alta resolución ✅ DLSS 4 mejora el rendimiento en los títulos compatibles ✅ La cubierta de alta calidad y la iluminación RGB realzan el atractivo visual ❌ Mayor coste debido a las funciones premium, aunque la pantalla adicional y la mejor calidad de refrigeración aportan un valor añadido significativo para los equipos de exhibición

The 5070 Ti Master ofrece un excelente equilibrio entre rendimiento y personalización. Mantiene una fluidez constante a 1440p, gestiona eficazmente la temperatura y ofrece características que resultan atractivas para los ensambladores que buscan algo más que simples cifras.

La pantalla LCD aporta funcionalidad y, al mismo tiempo, confiere un aspecto visualmente llamativo a las configuraciones con chasis abierto o paneles de cristal.

Veredicto final: The GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5070 Ti Master Es perfecta para los gamers que buscan un rendimiento de primera categoría combinado con unas opciones de personalización excepcionales, lo que la convierte en una de las opciones más impresionantes como mejor tarjeta gráfica para jugar a 1440p en 2025.

4. ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 [La GPU de 1440p más resistente]

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Especificaciones Detalles Arquitectura de la GPU NVIDIA Blackwell, RTX 5080 Capacidad de VRAM 16 GB de GDDR7 Bus de memoria 256 bits Aumentar la velocidad del reloj 2730 MHz Aumento de resolución/Generación de fotogramas DLSS 4 Longitud de la tarjeta/ranuras Diseño de refrigeración TUF de 3,6 ranuras

The ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 Edición OC está diseñado para los jugadores que desean rendimiento de última generación que destaca por su extraordinaria durabilidad. La tarjeta utiliza componentes de grado militar, una carcasa metálica reforzada y un recubrimiento protector para placas de circuito impreso que protege contra la humedad o el polvo.

Este diseño garantiza una larga vida útil de la GPU y un funcionamiento estable durante sesiones de juego continuas a 1440p con una alta frecuencia de actualización. Su sistema de refrigeración combina un amplio conjunto de aletas, una cámara de vapor y tres ventiladores de tecnología axial para mantener bajas las temperaturas incluso bajo cargas intensas.

Cuando se combina con una de las mejores memorias RAM, el 5080 ofrece un rendimiento fluido y constante en los títulos AAA más actuales.

Ventajas Contras ✅ Los componentes de grado militar mejoran la fiabilidad a largo plazo ✅ La cámara de vapor mejora la transferencia térmica ✅ Los ventiladores Axial-tech mantienen un flujo de aire potente ✅ El recubrimiento protector de la placa de circuito impreso aumenta su durabilidad ✅ DLSS 4 mejora el rendimiento en los juegos compatibles ❌ Su gran tamaño limita la compatibilidad con las cajas, aunque su excelente refrigeración lo convierte en una opción ideal para montajes amplios en torres medianas

The TUF 5080 apuesta por la estabilidad en lugar de por extras llamativos. Mantiene bien las frecuencias de overclocking durante sesiones prolongadas, lo que la hace ideal para los jugadores que necesitan un rendimiento constante durante largas horas de juego.

Veredicto final: The ASUS TUF Gaming RTX 5080 Edición OC es la mejor opción para los compradores que buscan un rendimiento duradero a 1440p, respaldado por una refrigeración excelente, una construcción resistente y un rendimiento fiable en los juegos más exigentes.

5. MSI Gaming RTX 5070 [La GPU más silenciosa con resolución 1440p]

8.5

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Especificaciones Detalles Arquitectura de la GPU NVIDIA Blackwell, RTX 5070 Capacidad de VRAM 12 GB de GDDR7 Bus de memoria 192 bits Aumentar la velocidad del reloj Dos mil quinientos cincuenta y siete megahercios Aumento de resolución/Generación de fotogramas DLSS 4 Longitud de la tarjeta/ranuras Diseño compacto con dos ventiladores

The MSI Gaming RTX 5070 Ventus 2X OC ofrece un excelente equilibrio entre precio y rendimiento para los jugadores que juegan a 1440p y buscan un funcionamiento silencioso y una refrigeración fiable.

Su diseño compactoconfiguración de doble ventilador combina bien con carcasas de tamaño mediano, y el Diseño TORX Fan 5.0 estabiliza el flujo de aire gracias a las aspas del ventilador dispuestas en anillo, lo que permite una mayor presión y reduce las turbulencias. La placa base de cobre niquelado absorbe el calor rápidamente, y la disposición del tubo central maximiza el contacto con la superficie de la GPU para mejorar la transferencia térmica.

Si a esto le sumamos las ventajas en cuanto a ventilación que suelen ofrecer los montajes con una de las mejores tarjetas gráficas de perfil bajo, la tarjeta ofrece un rendimiento constante incluso bajo cargas de juego intensas.

Ventajas Contras ✅ El ventilador TORX 5.0 ofrece un flujo de aire silencioso y de alta presión ✅ Diseño compacto con dos ventiladores, ideal para equipos de torre pequeña o mediana ✅ Los 12 GB de GDDR7 admiten texturas modernas a 1440p ✅ DLSS 4 aumenta considerablemente la velocidad de fotogramas ✅ La placa trasera metálica mejora la rigidez y la eficiencia de la refrigeración ❌ Los disipadores más delgados ofrecen menos margen térmico que las tarjetas más grandes con tres ventiladores, aunque las temperaturas generales se mantienen estables en un uso habitual a 1440p

The RTX 5070 Ventus 2X OC ofrece un excelente rendimiento en el Entre 60 y más de 100 FPS a 1440p y sigue siendo silenciosa incluso durante sesiones prolongadas. DLSS 4 mejora aún más la fluidez, especialmente en títulos exigentes que ponen a prueba la velocidad de fotogramas.

Veredicto final: The MSI Gaming RTX 5070 Ventus 2X OC Es una opción excelente para los jugadores que buscan la mejor tarjeta gráfica para 1440p a 240 Hz, ya que ofrece un funcionamiento silencioso, una refrigeración fiable y una gran eficiencia en un diseño compacto.

6. XFX Swift AMD Radeon RX 9070 XT [La GPU con mejor ventilación en 1440p]

8.5

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Especificaciones Detalles Arquitectura de la GPU AMD RDNA 4, RX 9070 XT Capacidad de VRAM 16 GB de GDDR6 Bus de memoria 256 bits Aumentar la velocidad del reloj Hasta 2970 MHz Aumento de resolución/Generación de fotogramas FSR Longitud de la tarjeta/ranuras Diseño de refrigeración SWFT con tres ventiladores

The XFX Swift AMD Radeon RX 9070 XT se basa en la tecnología exclusiva de XFX diseño de refrigeración SWFT al aire libre, que se centra en un gran flujo de aire y una disipación eficiente del calor.

Este diseño ayuda a la GPU a alcanzar y mantener sus frecuencias de reloj más altas, lo que la convierte en la opción ideal para los jugadores que se centran en la resolución de 1440p y buscan un rendimiento fiable durante sesiones prolongadas. Con 16 GB de memoria GDDR6 y la eficiencia de la arquitectura RDNA 4, la tarjeta destaca en juegos con gran cantidad de texturas, en los que es fundamental disponer de grandes búferes de memoria.

Cuando se combina con un fuerte AMD sistema de nuestro el mejorAMD GPU Según las recomendaciones, este modelo ofrece un rendimiento fluido en los títulos modernos más exigentes sin necesidad de recurrir a las funciones de trazado de rayos.

Ventajas Contras ✅ El sistema de refrigeración al aire libre SWFT maximiza el flujo de aire ✅ Gran potencial de overclocking para mantener una velocidad de fotogramas estable en el modo de tramas ✅ Los 16 GB de VRAM gestionan texturas de gran tamaño con facilidad ✅ El FSR mejora el rendimiento cuando es necesario ✅ El diseño con tres ventiladores sigue siendo relativamente silencioso ❌ El rendimiento del trazado de rayos es inferior al de las tarjetas NVIDIA, aunque la mayoría de los compradores eligen esta GPU por su excepcional velocidad de rasterización y su ventaja en cuanto a VRAM

The RX 9070 XT ofrece un rendimiento excelente en títulos AAA modernos que dependen en gran medida de las texturas y de la potencia de sombreado bruta. Su sistema de refrigeración mantiene la tarjeta a una temperatura estable incluso cuando se le exige al máximo, lo que la convierte en una opción fiable para los jugadores que pasan horas jugando sin descanso.

Veredicto final: The XFX Swift RX 9070 XT es una opción muy recomendable para los jugadores que dan prioridad a la ventilación, a las altas frecuencias de overclocking y a un excelente rendimiento de renderizado a 1440p, todo ello respaldado por una generosa memoria de vídeo de 16 GB.

7. Sapphire 11348-03-20G Pulse AMD Radeon RX 9070 XT [La mejor relación calidad-precio en GPU AMD 1440P]

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Especificaciones Detalles Arquitectura de la GPU AMD RDNA 4, RX 9070 XT Capacidad de VRAM 16 GB de GDDR6 Bus de memoria 256 bits Aumentar la velocidad del reloj Hasta 2970 MHz Aumento de resolución/Generación de fotogramas FSR Longitud de la tarjeta/ranuras Diseño Pulse con doble ventilador

The Sapphire Pulse AMD Radeon RX 9070 XT ofrece toda la potencia del 1440p sin procesar de RDNA de AMD4. Arquitectura en un diseño práctico y de gran fiabilidad.

De SapphireSerie Pulse apuesta por un rendimiento estable y una calidad de fabricación fiable en lugar de por extras de gama alta, lo que convierte a esta tarjeta en una de las opciones más sensatas para los compradores que buscan un rendimiento sólido sin tener que pagar por características estéticas.

Con 16 GB de memoria VRAM GDDR6 y una interfaz de memoria de 256 bits, la tarjeta gestiona con facilidad los juegos con gran cantidad de texturas y los títulos de mundo abierto, manteniendo una tasa de fotogramas estable incluso con ajustes altos. El diseño de refrigeración Pulse utiliza un sistema de doble ventilador limpio y eficiente que mantiene las temperaturas bajo control, a la vez que resulta más silencioso que muchas alternativas de triple ventilador.

Ventajas Contras ✅ Refrigeración Pulse fiable con un flujo de aire eficiente gracias a dos ventiladores ✅ 16 GB de VRAM, ideal para los juegos modernos a 1440p ✅ Frecuencia de reloj de turbo de hasta 2970 MHz ✅ Excelente relación calidad-precio para quienes montan equipos con componentes AMD ✅ La compatibilidad con FSR mejora el rendimiento en juegos exigentes ❌ Carece de las prestaciones visuales de alta gama que ofrecen los modelos más grandes, aunque su diseño más sencillo contribuye a reducir el coste y a mejorar la relación calidad-precio

The RX 9070 XT Pulse destaca por su rendimiento en rasterización y mantiene unas frecuencias estables durante largas sesiones de juego. Ofrece la potencia de la RX 9070 XT en un diseño sencillo y fiable que encaja a la perfección en los equipos AMD de presupuesto ajustado.

Veredicto final: The Sapphire Pulse RX 9070 XT es la opción ideal para los jugadores que apuestan por AMD y buscan el máximo rendimiento a 1440p y fiabilidad a largo plazo a un precio razonable.

8. GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti AERO OC [La mejor GPU de 1440p]

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Especificaciones Detalles Arquitectura de la GPU NVIDIA Blackwell, RTX 5070 Ti Capacidad de VRAM 16 GB de GDDR7 Bus de memoria 256 bits Aumentar la velocidad del reloj 2600 MHz Aumento de resolución/Generación de fotogramas DLSS 4 Longitud de la tarjeta/ranuras Refrigerador WINDFORCE de tres ventiladores

The GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti AERO OC combina un excelente rendimiento a 1440p con uno de los diseños en blanco y plata más elegantes del mercado. El Diseño AERO está diseñado para aquellos jugadores que buscan un sistema de alto rendimiento que, además, combine con una estética coordinada en blanco o plata.

Its Sistema de refrigeración WINDFORCE utiliza tres ventiladores, un gran disipador térmico y un flujo de aire cuidadosamente controlado para mantener velocidades de reloj constantes durante largas sesiones de juego. La memoria GDDR7 de 16 GB y Arquitectura de Blackwell ayuda a la tarjeta a ofrecer altas velocidades de fotogramas en los títulos más actuales con ajustes exigentes, mientras que DLSS 4 mejora aún más la fluidez.

Ventajas Contras ✅ Estética AERO en blanco impecable, ideal para montajes temáticos ✅ El sistema de refrigeración WINDFORCE mantiene las temperaturas bajo control ✅ 16 GB de GDDR7 admiten texturas de alta resolución ✅ DLSS 4 mejora considerablemente el rendimiento ✅ Excelente rendimiento en resoluciones de 1440p y en tareas de creación de contenidos ❌ El acabado en blanco es más caro que los modelos estándar, aunque su estética única lo convierte en la opción preferida para montar ordenadores temáticos

The RTX 5070 Ti AERO OC Encaja a la perfección en equipos de gaming blancos o plateados, donde la armonía visual es tan importante como las prestaciones puras. Su sistema de refrigeración funciona de forma fiable, las velocidades de reloj se mantienen estables y la tarjeta ofrece un rendimiento excelente para jugar a 1440p con altas frecuencias de actualización.

Veredicto final: The GIGABYTE RTX 5070 Ti AERO OC es ideal para los jugadores que buscan la mejor tarjeta gráfica para 1440p a 165 Hz, sin renunciar a una configuración visualmente coherente, limpia y de alta gama.

9. ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 [El mejor rendimiento en 1440p entre los modelos compactos]

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Especificaciones Detalles Arquitectura de la GPU NVIDIA Blackwell, RTX 5080 Capacidad de VRAM 16 GB de GDDR7 Bus de memoria 256 bits, 30 Gbps Aumentar la velocidad del reloj 2640 MHz Aumento de resolución/Generación de fotogramas DLSS 4 Longitud de la tarjeta/ranuras Solid Core OC, refrigerador compacto de tres ventiladores

The ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 Solid CORE OC ofrece un rendimiento casi de gama alta a los equipos que no admiten refrigeradores de GPU de gran tamaño. Este modelo ofrece la potencia bruta de la RTX 5080 sin dejar de ofrecer un tamaño más compacto que las variantes más voluminosas, pensadas para su exposición.

Desarrollado porNVIDIA Arquitectura de Blackwell with Compatibilidad con DLSS 4, es capaz de gestionar tanto cargas de trabajo en 4K como frecuencias de actualización extremadamente rápidas en 1440p. El Sistema de refrigeración IceStorm 3.0 utiliza ventiladores BladeLine, una cámara de vapor, tubos de calor compuestos y un flujo de aire de paso para estabilizar las temperaturas en el interior de las cajas de tamaño medio.

Cuando se combina con una GPU potente para juegos en 4K, la tarjeta funciona con fluidez incluso bajo cargas de juego continuadas.

Ventajas Contras ✅ Rendimiento casi de gama alta para resoluciones de 1440p y 4K ✅ El sistema de refrigeración IceStorm 3.0 garantiza un control térmico estable ✅ La cámara de vapor y los tubos de calor mejoran la transferencia de calor ✅ El diseño compacto de núcleo sólido se adapta a cajas de tamaño mediano ✅ DLSS 4 mejora la velocidad de fotogramas y la nitidez de la imagen ❌ Requiere una fuente de alimentación de mayor capacidad, aunque las mejoras en la eficiencia ayudan a mantener un comportamiento energético más predecible

Su diseño compacto hace que este modelo sea ideal para sistemas de gama alta que no disponen de espacio para refrigeradores de gran tamaño. Su sistema de refrigeración ofrece un rendimiento suficiente para mantener unas frecuencias de reloj elevadas de forma constante, incluso durante sesiones de varias horas. Los usuarios que se enfrentan a espacios extremadamente reducidos suelen descubrir que un una GPU de gama alta y perfil bajo ofrece la combinación perfecta de tamaño y potencia para configuraciones compactas especializadas.

Veredicto final: The ZOTAC GAMING RTX 5080 Solid CORE OC Es perfecta para los gamers que buscan un rendimiento de primera categoría en un formato más compacto, ya que ofrece una estabilidad y una velocidad impresionantes para cualquiera que busque la mejor tarjeta gráfica para 1440p sin necesidad de un chasis de grandes dimensiones.

Aspectos clave a tener en cuenta a la hora de comprar una GPU de 1440p

Para elegir la tarjeta gráfica de 1440p adecuada, no basta con comparar los nombres de los modelos. Una GPU que parece potente sobre el papel puede ofrecer un rendimiento muy diferente dependiendo del sistema en el que se integre, del tipo de juegos a los que juegues y del monitor con el que la combines. Estas consideraciones fundamentales te ayudarán a evitar problemas de rendimiento y a garantizar que tu equipo funcione suave, fijo, ycorrectamente equilibrado.

Una GPU potente solo alcanza todo su potencial cuando se combina con una una CPU de igual potencia. Si el procesador no puede seguir el ritmo del número de fotogramas que genera la GPU, se producirá un cuello de botella que limita el rendimiento. Los juegos de disparos de ritmo trepidante, los de mundo abierto y los títulos con un alto componente de simulación dependen de potente rendimiento tanto en un solo núcleo como en varios núcleos.

A la hora de elegir una tarjeta gráfica de 1440p, asegúrate de que tu CPU pueda soportar el las velocidades de fotogramas que desees sin convertirse en un factor limitante. Esto evita que el ritmo de fotogramas sea irregular y mantiene la estabilidad del sistema.

Partido en directo: Tu monitor desempeña un papel fundamental en la experiencia final. A Pantalla de 144 Hz requiere una GPU capaz de ofrecer 144 FPS o más en los juegos a los que juegues; de lo contrario, perderás las ventajas de la alta frecuencia de actualización. Los jugadores que utilicen ciento sesenta y cinco hercios or Doscientos cuarenta hercios Las pantallas necesitan aún más capacidad de la GPU para garantizar una reproducción fluida. Asegúrate siempre de que tu GPU sea compatible con tu frecuencia de actualización objetivo para garantizar que el monitor y la tarjeta gráfica funcionen correctamente juntos.

Tu monitor desempeña un papel fundamental en la experiencia final. A requiere una GPU capaz de ofrecer en los juegos a los que juegues; de lo contrario, perderás las ventajas de la alta frecuencia de actualización. Los jugadores que utilicen or Las pantallas necesitan aún más capacidad de la GPU para garantizar una reproducción fluida. Asegúrate siempre de que tu GPU sea compatible con tu para garantizar que el monitor y la tarjeta gráfica funcionen correctamente juntos. Refrigeración: Una refrigeración eficaz es esencial para las sesiones de juego prolongadas. Las GPU modernas utilizan Modelos de 2 o 3 ventiladores para dirigir el flujo de aire de forma eficaz a través del disipador térmico y mantener las temperaturas estables. Una mejor refrigeración permite que la GPU mantener las frecuencias de overclocking durante más tiempo , lo que mejora directamente el rendimiento. Si tienes pensado overclockear el sistema o jugar durante muchas horas, elige un modelo con un solución térmica resistente que se mantiene frío sin generar demasiado ruido.

Una refrigeración eficaz es esencial para las sesiones de juego prolongadas. Las GPU modernas utilizan para dirigir el flujo de aire de forma eficaz a través del disipador térmico y mantener las temperaturas estables. Una mejor refrigeración permite que la GPU , lo que mejora directamente el rendimiento. Si tienes pensado overclockear el sistema o jugar durante muchas horas, elige un modelo con un que se mantiene frío sin generar demasiado ruido. Presupuesto: Antes de elegir una GPU, decide cuál es tu frecuencia de fotogramas deseada. Un jugador que apunta a 60-100 fotogramas por segundo no necesita el mismo hardware que alguien que se propone Más de 165 FPS en títulos competitivos. Si defines tus objetivos de rendimiento desde el principio, podrás elegir una tarjeta que se adapte a tus necesidades sin gastar de más. Así te aseguras de conseguir la la mejor relación calidad-precio y una experiencia general más fluida.

Mi veredicto general

Para elegir la tarjeta gráfica adecuada para 1440p, es fundamental conocer tu estilo de juego y el nivel de rendimiento que deseas alcanzar. Cada tipo de jugador se beneficia de forma diferente, y la mejor opción depende de cómo equilibres la velocidad de fotogramas, la calidad visual y la fiabilidad a largo plazo.

Para jugadores competitivos que buscan los tiempos de respuesta más rápidos , empieza por el ASUS ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti OC Editionpara juegos comoApex Legends, ya que ofrece una gran estabilidad en la frecuencia de actualización y una excelente compatibilidad con DLSS, lo que garantiza una fluidez constante en el ritmo de fotogramas.

, empieza por el ASUS ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti OC Editionpara juegos comoApex Legends, ya que ofrece una gran estabilidad en la frecuencia de actualización y una excelente compatibilidad con DLSS, lo que garantiza una fluidez constante en el ritmo de fotogramas. Para los aficionados a los juegos AAA para un solo jugador que prefieren los detalles cinematográficos , opta por elRTX 5080 para títulos como Cyberpunk 2077, ya que su gran potencia y su avanzada tecnología de escalado te ofrecen margen suficiente tanto para el trazado de rayos como para ajustes más exigentes.

, opta por elRTX 5080 para títulos como Cyberpunk 2077, ya que su gran potencia y su avanzada tecnología de escalado te ofrecen margen suficiente tanto para el trazado de rayos como para ajustes más exigentes. Para los jugadores de AMD que buscan un rendimiento de renderizado óptimo sin gastar mucho , selecciona elRX 9070 XTpara juegos comoStarfield, ya que su mayor capacidad de VRAM y su gran rendimiento en el sombreado le permiten mantener una velocidad de fotogramas constante con ajustes altos.

, selecciona elRX 9070 XTpara juegos comoStarfield, ya que su mayor capacidad de VRAM y su gran rendimiento en el sombreado le permiten mantener una velocidad de fotogramas constante con ajustes altos. Para constructores que se preocupan por el aspecto visual y la estética, elAERO RTX 5070 Ti es ideal para juegos como Horizon Zero Dawn, ya que ofrece un excelente rendimiento a 1440p en un diseño blanco y limpio que encaja perfectamente en configuraciones temáticas.

Cada una de estas opciones ofrece un excelente rendimiento a 1440p, y elegir la más adecuada te garantiza una GPU que se adapte a tus objetivos, a tu monitor y a tu estilo de juego preferido.

Preguntas frecuentes