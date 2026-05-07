Los 10 mejores SSD externos de 2026: rápidos, fiables y asequibles

El mejor SSD externo combina velocidad, fiabilidad y portabilidad, características de las que carecen los SSD internos. Sin embargo, es fácil perderse entre tantas opciones y fabricantes. Todos prometen transferencias ultrarrápidas, amplia compatibilidad y gran durabilidad, pero muy pocos cumplen realmente lo prometido.

Me he encargado de todo el trabajo pesado para que puedas distinguir a los hombres de los niños. En otras palabras, he seleccionado las 10 mejores opciones de SSD externos en cuanto a velocidad, fiabilidad y amplia capacidad de almacenamiento para todos los presupuestos. Desde los SSD externos más económicos hasta los modelos de gama alta, esta lista repasa en profundidad las mejores opciones.

Nuestras mejores recomendaciones de SSD externos

La lista completa de hoy incluye los 10 las opciones de SSD externos más fiables. Pero antes de llegar a eso y subirme a ese tren, déjame presentarte rápidamente mis 3 Mis SSD portátiles favoritas. Estas ofrecen el mejor rendimiento, velocidad y opciones de almacenamiento en relación calidad-precio:

Crucial X9 Pro– Mi El SSD portátil n.º 1, con una capacidad de hasta 2 TB y una impresionante conectividad USB 3.2 que ofrece velocidades NVMe ultrarrápidas, tiempos de carga mínimos para los videojuegos y una carcasa resistente como un tanque que garantiza una durabilidad impecable. Lexar ES3 – El mejor SSD externo a un precio asequible, y una solución básica para pasar de un disco duro tradicional (HDD), con velocidades de lectura y escritura respetables, de hasta 2 TB de almacenamiento y compatibilidad con ordenadores, teléfonos, consolas de videojuegos y portátiles. Samsung T9 portátil – Samsungel caballo de batalla de la empresa, con hasta 4 TB de almacenamiento SSD de alta velocidad, diseñado específicamente para gestionar grandes volúmenes de archivos, ofrecer un rendimiento constante de lectura y escritura, y ser compatible con todas las plataformas.

El mejor SSD externo está a solo un clic de distancia, o quizá ya hayas elegido uno de los anteriores. En cualquier caso, prometí 10 Opciones rápidas y fiables, y detesto incumplir mis promesas. Sigue leyendo y descubre tu nuevo soporte portátil para archivos.

Los 10 mejores SSD externos: para trabajar, jugar y viajar sin preocupaciones

Estos SSD portátiles ofrecen velocidad, portabilidad y una gran capacidad de almacenamiento para gamers, creadores de contenido, fotógrafos, estudiantes y usuarios en general. Tal y como prometimos, a continuación te presentamos los 10 mejores SSD externos, con sus características, ventajas y desventajas, para que puedas elegir sin complicaciones.

1. Crucial X9 Pro [El mejor SSD externo en general]

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Especificaciones Detalles Capacidad de almacenamiento Hasta 4 TB Conectividad USB-C (USB 3.2 Gen 2) Velocidad de lectura/escritura 1 050 MB/s Seguridad Cifrado AES de 256 bits por hardware, protección con contraseña Características especiales Software adicional (Mylio Photos+ y Acronis True Image)

La Crucial X9 Pro es el mejor SSD portátil, ya que combina una gran capacidad de almacenamiento, una excelente conectividad, transferencias ultrarrápidas y un diseño inspirador. Para ser un SSD externo, el Crucial X9 Pro es rápido y cumple Velocidad a nivel de NVMe.

En cuanto a la compatibilidad, Crucial X9 Pro funciona en todos los dispositivos. Gracias a Bus serie universal tipo Cand USB-A opciones de conectividad, tanto Windows and macOS Los usuarios pueden disfrutarlo. Además, su rendimiento constante lo hace ideal para transferir archivos de gran tamaño y reducir los tiempos de carga en los videojuegos.

Por qué lo elegimos Crucial X9 Pro cumple todos los requisitos y es el #1 la mejor opción en cuanto a velocidad, capacidad, calidad de fabricación y conectividad.

Uno de los aspectos que más me gustan es la calidad de fabricación. Crucial X9 ProEl chasis de este dispositivo ofrece una resistencia a las caídas de hasta 2,3 metros. Aunque seas un poco torpe y se te caiga al suelo, tus datos no sufrirán ningún daño. Puedes conseguir Crucial X9 Pro in un terabyte, Dos terabytes, y4 TB variantes, ideales tanto para usuarios ocasionales como profesionales.

Ventajas Contras ✅ Altas velocidades de lectura y escritura ✅ Excelente conectividad (funciona tanto en Windows como en macOS) ✅ Capacidades de almacenamiento flexibles ✅ Carcasa resistente (resistente a caídas de hasta 2,3 metros) ✅ Diseño elegante ✅ Carga rápida para gamers ❌ No incluye adaptador USB-A (quizá no lo necesites y, en cualquier caso, es más lento)

Veredicto final: Crucial X9 Pro encarna a la perfección lo mejor de los SSD externos, gracias a su rendimiento versátil, su impresionante velocidad, sus múltiples capacidades de almacenamiento y su amplia compatibilidad.

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2. Lexar ES3 [El mejor SSD externo económico]

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Especificaciones Detalles Capacidad de almacenamiento Hasta 2 TB Conectividad USB-C (USB 3.2 Gen 2) Velocidad de lectura/escritura 1 050 MB/s / 1 000 MB/s Seguridad Cifrado AES de 256 bits con DataShieldTM Características especiales Disipación del calor mediante láminas de grafito de doble capa

Lexar ES3 tiene un diseño elegante y unas dimensiones reducidas, lo que destaca su gran portabilidad. Para ser una opción básica, es bastante rápido, con hasta 1 050 MB/slectura y1 000 MB/s velocidades de escritura. Me parece que Lexar ES3 es ideal para sustituir los discos duros antiguos y polvorientos.

No es el más rápido, pero la mejora en el rendimiento se nota enseguida. Lexar ES3ofertasun terabyteor Dos terabytes de almacenamiento, ideal para el uso diario y para algunos trabajos profesionales. Gracias a su excepcional compatibilidad, Lexar ES3 funciona sin problemas en todas las plataformas e incluso en consolas de videojuegos.

Por qué lo elegimos Lexar ES3 es una opción perfecta para presupuestos ajustados, ya que ofrece una velocidad ejemplar en relación con su precio y supone una mejora notable respecto a un disco duro tradicional, que es lento como un caracol.

Al ser el mejor SSD externo en su gama de precios, Lexar ES3también incluye256 bits Un software de cifrado AES para proteger tus archivos de principio a fin. Por menos de cien libras, te costará encontrar un SSD portátil más versátil, con mejor diseño y más rápido.

Ventajas Contras ✅ Precio competitivo (normalmente ronda los 100 dólares) ✅ Notablemente más rápido que incluso las mejores opciones de discos duros ✅ Cifrado por hardware AES de 256 bits ✅ Su elegante diseño lo hace destacar ✅ Ideal para consolas de videojuegos ✅ Muy fácil de transportar gracias a sus reducidas dimensiones ❌ Podría ser más resistente, pero la calidad de fabricación sigue siendo excelente para un precio de unos 100 dólares

Veredicto final: Si quieres gastar poco, pero sin renunciar a una gran capacidad de almacenamiento, cifrado, una velocidad excelente y un diseño llamativo, elige Lexar ES3. Es el mejor SSD externo por menos de €100.

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3. Samsung T9 portátil [El mejor SSD externo para juegos]

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Especificaciones Detalles Capacidad de almacenamiento Hasta 4 TB Conectividad USB-C (USB 3.0) Velocidad de lectura/escritura 2 000 MB/s Seguridad Cifrado por hardware de 256 bits Características especiales Protector térmico dinámico

Samsung T9 portátil es el SSD externo más fiable, con una capacidad de almacenamiento enorme, una velocidad más que suficiente y un diseño resistente. La versión que más me gusta es la 4 TB uno, y aunque es un poco más caro, SamsungSu rendimiento y velocidad constantes hacen que valga la pena la inversión.

Es un SSD externo fantástico para juegos si buscas tiempos de carga cortos y latencia nula. Del mismo modo, soporta ciclos frecuentes de lectura y escritura y funciona bien con consolas de videojuegos que reciben actualizaciones puntuales y gestionan el guardado y la carga de partidas prácticamente a diario.

Samsung T9 portátil incluye algunas características especiales que siempre me han llamado la atención. La primera es 256 bitsel cifrado por hardware, pero el otro, Protector térmico dinámico, evita que el disco duro se sobrecaliente y, posiblemente, dañar su contenido.

Por qué lo elegimos Samsungsu obra maestra, con una velocidad, una calidad de fabricación y una seguridad dignas de un modelo insignia, a un precio ligeramente superior, pero aún así razonable.

Además, elT9 Portable puede soportar hasta 2,98 metros caídas, y no, eso no significa que debas jugar al rugby con él.

Ventajas Contras ✅ Velocidades de lectura y escritura excepcionales ✅ Cifrado por hardware robusto de 256 bits ✅ La función Protector térmico dinámico protege la unidad contra el sobrecalentamiento ✅ Durabilidad extrema (resiste caídas de hasta 3 metros) ✅ Compatible con consolas de videojuegos ✅ Soporta ciclos frecuentes de lectura y escritura con una fiabilidad excelente ❌ No es precisamente la opción más económica, pero vale la pena el precio por su velocidad y fiabilidad

Veredicto final: Samsung T9 portátiles uno deSamsungLos mejores SSD externos del mercado, con un rendimiento impecable, una durabilidad a toda prueba y una velocidad pensada para gamers, usuarios profesionales y creadores de contenido que solo se conforman con lo mejor.

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4. SanDisk Professional PRO-G40 [El SSD Thunderbolt más rápido]

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Especificaciones Detalles Capacidad de almacenamiento Hasta 4 TB Conectividad Thunderbolt 3, USB-C (USB 3.0) Velocidad de lectura/escritura 4.000 MB/s con Thunderbolt 3 Seguridad Cifrado por hardware de 256 bits Características especiales Resistencia a la compresión de 1 814 kg

SanDisk Professional PRO-G40 supera a casi todos los los mejores discos duros externos en cuanto a velocidad, fiabilidad y resistencia. Este SSD ofrece velocidades de lectura y escritura extremadamente rápidas a través de Thunderbolt interfaz, lo que hace que sea ideal para editores y profesionales que trabajan con grandes conjuntos de datos.

Gracias a su sólido rendimiento, SanDisk Professional PRO-G40 trata a los jugadores como reyes. Sin retrasos ni tiempos de carga interminables. Esto lo hace ideal para Xbox and PlayStation, pero también robusto PC configuraciones en las que un SSD rápido es un elemento fundamental para jugar.

Por qué lo elegimos Elegimos elPRO-G40 por su conectividad versátil, su rendimiento estable y su solidez, que lo hacen portátil y perfecto para llevarlo contigo a cualquier parte.

SanDiskLa maestría artesanal se refleja en su diseño. El SSD parece tallado en granito, y es Resistente al polvo y al agua resistente al polvo y al agua. SanDisk indica que es resistente a los golpes hasta 1 814 kgde presión.SanDisksu capacidad asciende a 4 TB, lo que ofrece un amplio espacio para todos.

Ventajas Contras ✅ Compatibilidad con Thunderbolt ✅ Velocidades de hasta 30 Gbps ✅ Resistencia al polvo y al agua (IP68) ✅ Hasta 4 TB de almacenamiento (ideal para creadores de contenido y usuarios empresariales) ✅ Baja latencia para juegos ❌ Un precio elevado que justifica perfectamente su velocidad y capacidad de almacenamiento inigualables

Veredicto final: SanDiskSus principales características son una velocidad imparable (hasta 4 000 MB/s), Thunderbolt compatibilidad y una durabilidad excepcional, lo que lo convierte en el mejor SSD externo para viajeros y profesionales con las más altas exigencias de calidad.

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5. LaCie Rugged SSD Pro5 [El mejor SSD resistente y preparado para el futuro]

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Especificaciones Detalles Capacidad de almacenamiento Hasta 5 TB Conectividad USB-C (USB 2.0/3.0) Velocidad de lectura/escritura 6 700 MB/s / 5 300 MB/s Seguridad Cifrado por hardware de 256 bits Características especiales 2 años de servicios de recuperación de datos

LaCie Rugged SSD Pro5 es un SSD con un diseño singular y unas especificaciones únicas. Como su nombre indica, se trata de un dispositivo resistente y duradero, resistente a los golpes, al polvo y al agua. Es una opción fantástica para el trabajo, los viajes y aquellos entornos en los que la fiabilidad es fundamental.

A pesar de su diseño, LaCie Rugged SSD Pro5 No pesa demasiado, así que sigue siendo fácil de transportar. En cuanto a la velocidad, es impresionante. Los SSD son más rápidos que los HDD, peroLaCieEl SSD de esta marca supera incluso a otras alternativas de SSD de precio similar, con velocidades de lectura de hasta 6 700 MB/s.

Por qué lo elegimos Nos decantamos por este modelo por su estructura sólida y resistente, sus velocidades superiores a la media y un diseño atractivo que lo distingue de los SSD más baratos y poco llamativos.

LaCie ofrece hasta4 TB de almacenamiento, totalmente compatible con las principales plataformas, entre ellas macOS y ordenadores con Windows, iPads, iPhones, Android dispositivos y mucho más. Por último, está el servicio de recuperación de datos, muy útil en casos de pérdidas de datos prácticamente imposibles de recuperar en situaciones muy excepcionales.

Ventajas Contras ✅ Uno de los SSD más resistentes del mercado ✅ Velocidades de hasta 20 Gbps ✅ Funciona en todas las plataformas (incluidos los dispositivos móviles) ✅ El servicio de recuperación de datos evita la pérdida de datos ✅ Diseño atractivo ❌ Requiere Thunderbolt 5 para alcanzar la máxima velocidad (aunque sigue siendo lo suficientemente rápido con versiones anteriores)

Veredicto final: LaCie Rugged SSD Pro5 es el mejor SSD externo en cuanto a durabilidad, velocidad y portabilidad. Es un dispositivo versátil compatible con todo tipo de dispositivos, tanto para usuarios ocasionales como para profesionales con grandes exigencias.

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6. Crucial X10 Pro [El mejor SSD de alta velocidad]

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Especificaciones Detalles Capacidad de almacenamiento Hasta 4 TB Conectividad USB-C (USB 3.2) Velocidad de lectura/escritura 2 100 MB/s / 2 000 MB/s Seguridad Protección con contraseña Características especiales Incluye los programas Mylio Photos+, Acronis True Image y Adobe Acrobat Pro

Crucial X10 Pro Parece que va en serio, y así es. El color dorado resalta su valor y presenta el X10 Pro como un SSD portátil resistente, rápido y fiable. Lo más importante es que ofrece un alto rendimiento y una baja latencia, lo que permite transferencias de archivos, copias de seguridad y ediciones rápidas.

A los jugadores les encantaCrucial X10 Pro for tiempos de carga más cortos y juego sin retrasos. Del mismo modo, Crucial X10 ProSu conectividad permite que funcione en todos los dispositivos. Puedes utilizarlo en algunos de los mejores ordenadores portátiles para acceder a archivos sobre la marcha, o en un ordenador, como sustituto de una unidad interna.

Por qué lo elegimos Un SSD de color dorado que cumple con lo que promete. Velocidad, compatibilidad, diseño, capacidad: lo tiene todo en este pequeño y elegante paquete.

Crucial destaca por su flexibilidad y te permite elegir entre un terabyte to 4 TB de almacenamiento, con diferencias de precio notables cuando eso es importante.

Ventajas Contras ✅ Diseño exclusivo, sobre todo la versión dorada ✅ Alto rendimiento y baja latencia para una lectura y escritura rápidas, así como para juegos ✅ Opciones de capacidad flexibles ✅ Ideal para copias de seguridad rápidas ✅ Su estructura de aluminio garantiza una durabilidad a toda prueba ❌ Puede calentarse durante un uso prolongado, pero sigue manteniendo su rendimiento

Veredicto final: Crucial X10 Pro Es el mejor SSD portátil si buscas la máxima velocidad, un diseño resistente y una experiencia de juego y transferencias de archivos sin retrasos. Si a eso le sumas una compatibilidad excepcional y una gran capacidad de almacenamiento, obtienes uno de los SSD más impresionantes en su gama de precios.

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7. SABRENT Rocket XTRM 5 [El mejor SSD portátil con Thunderbolt 5]

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Especificaciones Detalles Capacidad de almacenamiento 4 TB Conectividad USB-C, USB4, Thunderbolt 3, 4, 5 Velocidad de lectura/escritura 6 000 MB/s / 5 000 MB/s Seguridad Funda de silicona para una mayor protección contra caídas Características especiales Supervisión mediante el software S.M.A.R.T. de la temperatura y el estado de la unidad

SABRENT Rocket XTRM 5 tiene un diseño interesante, discreto y nada llamativo. Un pequeño rectángulo negro como este puede ser tremendamente potente, y lo es, gracias a Thunderbolt 5 conectividad que ofrece velocidades máximas y compatibilidad con Mac usuarios.

El Rocket XTRM 5 es ideal para los profesionales que se dedican a 4K/8K vídeos, grandes conjuntos de datos y flujos de trabajo exigentes en los que el rendimiento es fundamental. SABRENT Esto hace que este SSD sea resistente a los golpes, y su estructura de aluminio y silicona le da un tacto de gran calidad al tacto.

Por qué lo elegimos Velocidades excepcionales con TB5, listo para convertir tus lentas transferencias en auténticos teletransportes, en todos los dispositivos, incluidos Mac, PC, consolas de videojuegos y otros.

Aunque en general es un poco más caro, el Rocker XTRM 5 justifica el gasto. A cambio, obtienes 4 TB de almacenamiento, hasta 80 Gbps velocidades de lectura y escritura a través de Thunderbolt 5, y un rendimiento de primera categoría tanto para los videojuegos como para el uso diario, lo que lo convierte en un ejemplo de versatilidad.

Ventajas Contras ✅ Compatibilidad con Thunderbolt 5 ✅ Conectividad «plug-and-play» en Mac, PC y consolas de videojuegos ✅ Rendimiento ideal para fotógrafos y videógrafos profesionales ✅ Uno de los SSD más rápidos en su gama de precios ✅ Carcasa resistente a los golpes ❌ No es el diseño más atractivo, pero está bien fabricado y es resistente

Veredicto final: SABRENT Rocket XTRM 5 es la mejor opción en cuanto a velocidad de lectura y escritura con Thunderbolt 5, haciendo hincapié en la portabilidad, la resistencia y una gran capacidad de almacenamiento para usuarios exigentes y gamers.

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8. SanDisk Extreme de 1 TB [El mejor SSD externo para Mac]

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Especificaciones Detalles Capacidad de almacenamiento Hasta 8 TB Conectividad USB-C (USB 3.2 Gen 2) Velocidad de lectura/escritura 1 050 MB/s / 1 000 MB/s Seguridad Cifrado AES de 256 bits por hardware y protección con contraseña Características especiales Aplicación SanDisk Memory Zone para la gestión de archivos

SanDisk Extreme de 1 TB es el mejor SSD externo para Mac a un precio bastante asequible. Destacan sus flexibles opciones de almacenamiento, que van desde Quinientos gigabytes to 8 TB, más que las opciones anteriores. Prefiero el un terabyte una opción ideal por su bajo precio y su equilibrio entre velocidad, fiabilidad y portabilidad.

SanDisk Extreme de 1 TB no destaca en nada. Sin embargo, es ideal para copias de seguridad fiables, bibliotecas multimedia y como almacenamiento portátil para acceder a los archivos a diario. Su diseño facilita su transporte, ya que cuenta con un práctico orificio del tamaño de un dedo para engancharlo a las llaves.

Por qué lo elegimos Una opción económica con capacidad de almacenamiento flexible, un rendimiento aceptable y un diseño práctico que combina la portabilidad con una estética visual única.

Además, está disponible en varios colores y combina un diseño elegante con una calidad de fabricación excepcional, gracias a su resistencia al agua y al polvo. SanDisk 1 TB Está diseñado principalmente para tabletas, ordenadores de sobremesa y portátiles, y aunque los jugadores también pueden sacarle partido, sus velocidades de lectura y escritura no son las más adecuadas.

Ventajas Contras ✅ Relativamente económico ✅ Copias de seguridad de archivos fiables y rápidas ✅ El orificio del tamaño de un dedo te permite sujetar el SSD a una mochila u otros dispositivos ✅ Un SSD con un diseño atractivo ✅ Capacidades de almacenamiento muy flexibles, a partir de 500 GB ❌ La calidad de fabricación podría ser mejor, pero sigue siendo resistente al agua y al polvo

Veredicto final: SanDisk Extreme de 1 TB Es un SSD portátil de gran calidad para el uso diario, que destaca por su elegante diseño, su capacidad de almacenamiento flexible, su rendimiento y su facilidad de uso a un precio razonable.

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9. Corsair EX400U [El mejor SSD USB4]

8.5

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Especificaciones Detalles Capacidad de almacenamiento Hasta 4 TB Conectividad USB-C (USB 3.2 Gen 2), Thunderbolt 4, MagSafe Velocidad de lectura/escritura 4 000 MB/s / 3 600 MB/s Seguridad Sin funciones de seguridad Características especiales Corsair SSD Toolbox para actualizaciones de firmware y supervisión de unidades

Corsair EX400Use encuentra entre losLos mejores SSD externos para gamers, gracias a la compatibilidad con Bus serie universal 4. Bus serie universal 4es más rápido, lo que permite alcanzar altas velocidades, lo que produce almacenamiento versátil para juegos, consumo de contenidos multimedia y trabajo. Sobre todo, me gusta mucho su diseño.

Elegante y sofisticado, el Corsair EX400U dará un toque de estilo a tu escritorio y hará que tu espacio de trabajo vuelva a brillar. Pero no todo es cuestión de apariencia. El EX400U es rápido, con una velocidad de hasta4 000 MB/svelocidades de lectura,Thunderbolt 4 compatibilidad y un gran ancho de banda para transferir archivos de gran tamaño.

Por qué lo elegimos A Corsair Un SSD diseñado para gamers, profesionales y cualquiera que busque una capacidad de almacenamiento enorme, con velocidades de lectura y escritura similares a las de los SSD internos más caros.

Corsair EX400U ofrece tamaños estándar, que van desde un terabyte to 4 TB, por lo que es ideal para un amplio abanico de usuarios, incluidos aquellos con necesidades exigentes.

Ventajas Contras ✅ Una buena opción para los jugadores que necesitan baja latencia y altas velocidades ✅ Un diseño impresionante ✅ Compatibilidad con Thunderbolt 4 para usuarios de Mac ✅ Ideal para uso profesional gracias a su fiabilidad ✅ Compatibilidad con USB4 para un mayor ancho de banda ❌ El precio es un poco más alto, pero vale la pena el gasto extra por su velocidad sin precedentes y su compatibilidad

Veredicto final: Corsair EX400U es un todoterreno muy competente, con una velocidad excelente cuando se utiliza Bus serie universal 4, un diseño precioso y un gran ancho de banda que garantiza transferencias rápidas al instante.

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10. Samsung T7 Shield [El mejor SSD externo para creadores y productores de contenido]

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Especificaciones Detalles Capacidad de almacenamiento Hasta 4 TB Conectividad USB-C (USB 3.2 Gen 2) Velocidad de lectura/escritura 1 050 MB/s / 1 000 MB/s Seguridad Protección con contraseña, cifrado por hardware AES de 256 bits Características especiales Software Samsung Magician para la optimización de SSD y la supervisión del estado de las unidades

Samsung T7 Shield es una de las opciones de SSD externos más rápidas para los creadores de contenido. Robusto, resistente a los golpes y con un rendimiento de primera categoría, este SSD NVMe ofrece unas velocidades excelentes en relación con su precio. Y, sobre todo, es Samsung, para que sepas qué calidad puedes esperar.

The Escudo T7 es uno de los discos duros externos más fiables para fotos y vídeos, y resulta ideal para editar sobre la marcha y trabajar con archivos RAW de gran tamaño. Los creadores de contenido que necesiten un almacenamiento resistente y compatible pueden utilizar el Escudo T7 en diversos dispositivos.

Por qué lo elegimos Hemos elegido este modelo para creadores de contenido, fotógrafos y videógrafos que necesitan un gran ancho de banda, conectividad ilimitada y un amplio espacio de almacenamiento para archivos de gran tamaño.

Es compatible con un PC, Mac, Android dispositivos y consolas de videojuegos, gracias al USB tipo C a C and De tipo C a tipo A cables que permiten conectarse nada más sacarlos de la caja. Samsung ofrece tres capacidades de almacenamiento, pero la mayor, 4 TB, es mi#1 elige por el precio indicado arriba €230.

Ventajas Contras ✅ SSD de alta velocidad para creadores de contenido ✅ Carcasa resistente y a prueba de golpes ✅ Compatible con todos los dispositivos ✅ Se incluyen cables USB-C a USB-C y USB-C a USB-A ✅ Precio moderado para ser un SSD de Samsung ❌ Su exterior recubierto de goma es más difícil de limpiar (pero ofrece un buen agarre y protege contra las caídas)

Veredicto final: Samsung T7 Shield Es el mejor SSD externo para creadores de contenido y profesionales que buscan una carcasa resistente, un diseño atractivo y un alto rendimiento que facilite la lectura y la escritura de archivos.

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SSD interno frente a SSD externo

SSD son las siglas de «Solid State Drive» (unidad de estado sólido), y existen dos tipos principales: internas y externas.

Un SSD interno se instala en el ordenador o portátil y se conecta directamente a la placa base. Por otro lado, un SSD externo se conecta externamente, normalmente a través del USB or Thunderbolt puerto de tu dispositivo.

Mientras que los SSD externos destacan por su portabilidad, los SSD internos son más rápidos, pero carecen de ella. Ambos tienen sus ventajas y desventajas, que me gustaría analizar con más detalle.

Rendimiento y velocidad . Los SSD internos son más rápidos que los externos, sobre todo los de tipo NVMe que se conectan directamente a la ranura M.2 de la placa base. Aunque las mejores opciones de SSD externos no son en absoluto lentas, por lo general no ofrecen un rendimiento tan bueno.

. Los SSD internos son más rápidos que los externos, sobre todo los de tipo NVMe que se conectan directamente a la ranura M.2 de la placa base. Aunque las mejores opciones de SSD externos no son en absoluto lentas, por lo general no ofrecen un rendimiento tan bueno. Instalación y portabilidad . El mejor SSD portátil siempre será más fácil de instalar que la alternativa de SSD interno. En el caso de este último, hay que abrir el ordenador de sobremesa o el portátil, mientras que un SSD externo se conecta al USB/Thunderboltpuerto.

. El mejor SSD portátil siempre será más fácil de instalar que la alternativa de SSD interno. En el caso de este último, hay que abrir el ordenador de sobremesa o el portátil, mientras que un SSD externo se conecta al USB/Thunderboltpuerto. Ampliación y flexibilidad del almacenamiento . Una de las principales ventajas de los mejores SSD portátiles es la posibilidad de ampliar el almacenamiento. Basta con conectarlos para disponer de un terabyte (o varios) de almacenamiento adicional. Ampliar el almacenamiento interno requiere más trabajo, y la placa base tiene un número limitado de ranuras para discos NVMe o incluso SATA.

. Una de las principales ventajas de los mejores SSD portátiles es la posibilidad de ampliar el almacenamiento. Basta con conectarlos para disponer de un terabyte (o varios) de almacenamiento adicional. Ampliar el almacenamiento interno requiere más trabajo, y la placa base tiene un número limitado de ranuras para discos NVMe o incluso SATA. Casos de uso . Los SSD internos se utilizan ampliamente en ordenadores portátiles y de sobremesa como soluciones rápidas y fiables, tanto para usuarios particulares como para profesionales. Los SSD externos tienen múltiples aplicaciones. Pueden funcionar con algunos de los el mejorMacBooks (u otros dispositivos) para ampliar rápidamente la capacidad de almacenamiento, realizar copias de seguridad de los datos, editar archivos multimedia directamente en la unidad y ejecutar aplicaciones portátiles sobre la marcha.

. Los SSD internos se utilizan ampliamente en ordenadores portátiles y de sobremesa como soluciones rápidas y fiables, tanto para usuarios particulares como para profesionales. Los SSD externos tienen múltiples aplicaciones. Pueden funcionar con algunos de los el mejorMacBooks (u otros dispositivos) para ampliar rápidamente la capacidad de almacenamiento, realizar copias de seguridad de los datos, editar archivos multimedia directamente en la unidad y ejecutar aplicaciones portátiles sobre la marcha. Durabilidad y seguridad. Aunque los SSD externos son más resistentes, ya que están diseñados para ser portátiles y poder llevarlos de un lado a otro, los SSD internos ofrecen mayor protección frente a la pérdida o el robo físico. Sin embargo, los SSD externos cuentan con una mayor seguridad en general, gracias a la protección mediante contraseña y al cifrado por hardware, que evitan el robo de datos incluso en caso de que el SSD sea sustraído.

Mi veredicto general

El mejor SSD externo combina portabilidad, durabilidad, velocidad y seguridad para permitir un acceso rápido a tus archivos, ampliar el espacio de almacenamiento y realizar copias de seguridad. Al principio, puede resultar difícil encontrar el más adecuado para ti entre mis 10 favoritos.

Permíteme terminar con algunas sugerencias útiles por si no sabes muy bien por dónde empezar tu aventura:

Lo mejor en velocidad y compatibilidad → Crucial X9 Pro . Mi opción favorita en general, con un almacenamiento flexible, una gran velocidad y compatibilidad con todos los dispositivos.

. Mi opción favorita en general, con un almacenamiento flexible, una gran velocidad y compatibilidad con todos los dispositivos. La mejor opción a un precio asequible → Lexar ES3 . El mejor SSD portátil a un precio asequible, que ofrece un buen rendimiento y es bastante resistente.

. El mejor SSD portátil a un precio asequible, que ofrece un buen rendimiento y es bastante resistente. Lo mejor para gamers → Samsung T9 portátil . Los jugadores que busquen una baja latencia, una carga rápida y copias de seguridad fiables deberían optar por el potente T9 Portable.

. Los jugadores que busquen una baja latencia, una carga rápida y copias de seguridad fiables deberían optar por el potente T9 Portable. El mejor SSD externo resistente y duradero → LaCie Rugged SSD Pro5. Ideal si buscas un SSD de gran resistencia con velocidades de lectura y escritura fiables y una capacidad de almacenamiento descomunal.

¿Listo para tu próxima gran actualización de SSD? Elige uno de los mejores SSD externos de la lista anterior y nota la diferencia al instante.

Preguntas frecuentes