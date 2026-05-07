Die besten externen SSDs für Gaming und mehr im Jahr 2025

Die meisten Menschen suchen nicht nach der besten externen SSD für Spiele, weil sie eine brauchen, sondern weil ihre Festplatte gerade den Geist aufgegeben hat. Doch obwohl zusätzliche Laufwerke nach wie vor häufig zur Datensicherung genutzt werden, können sie heutzutage so viel mehr leisten – sei es für Spiele, Videobearbeitung, Fotografie oder andere Formen der Inhaltserstellung. Mehr Speicherplatz ist immer willkommen, ganz gleich, wofür man ihn nutzt.

In dieser Liste stelle ich dir verschiedene Modelle vor, damit du nicht nur die beste externe SSD für Gaming, sondern auch diejenige findest, die deinen Anforderungen am besten entspricht.

Unsere Top-Empfehlungen für externe SSDs

Zwar sind Speicherplatz und – optional – Geschwindigkeit das Einzige, worauf es bei der besten externen SSD wirklich ankommt, doch einige dieser Laufwerke konnten sich besonders hervorheben:

SABRENT Rocket Nano XTRM – Blitzschnell? Eher rasend schnell. Diese externe SSD bietet die potenziell höchste Lese- und Schreibgeschwindigkeit aller hier vorgestellten Modelle. HP P500 – eine schnörkellose, preisgünstige SSD. Kingston XS2000 – Kompakt, robust, schnell. Alles, was du brauchst. Crucial X10 Pro – Eine robuste kleine (und ich meine wirklich kleine) externe SSD, die Ihre Backups zuverlässig vor Datenverlust und äußeren Beschädigungen schützt. WD_Black C50 – Auch wenn es sich technisch gesehen nicht um eine externe SSD handelt, wurde dieses Gerät von Grund auf als Zusatzgerät für Ihre Xbox Series X/S entwickelt.

Wenn dir diese nicht zusagen, mach dir keine Sorgen – hier gibt es noch viele weitere externe Festplatten, die dir gefallen werden.

Die 11 besten externen SSDs für flüssiges Gaming und Datensicherheit

Kommen wir zum Wesentlichen: Wenn Sie lediglich ein Backup-Gerät suchen, ist jede SSD auf dieser Liste geeignet. Diese Produkte bieten jedoch auch zusätzliche Funktionen, die sie voneinander unterscheiden. Und wenn Sie mehr von Ihrer SSD erwarten, beispielsweise die Möglichkeit, Dateien direkt auf Ihrer externen SSD mit konstanter Geschwindigkeit zu bearbeiten, ein robustes Design für die Fotografie im Freien benötigen oder ein Laufwerk mit Schutz vor externen Einflüssen und Software suchen, ist hier für jeden etwas dabei.

Kommen wir also ohne Umschweife zur Liste.

1. SABRENT Rocket Nano XTRM [Beste externe SSD insgesamt]

Technische Daten Details Kapazität Ein Terabyte, zwei Terabyte, vier Terabyte Festplattenschnittstelle Thunderbolt 3 (USB-C) Formfaktor der Festplatte Keine Angabe (klein genug, um als USB-Stick zu dienen) Womit funktioniert es am besten? Desktop-PC, Laptop, Spielkonsolen

Selbst die Schnellsten, die Hartgesottensten, die leistungsstarke Gaming-PCs wird irgendwann kaputtgehen. Und wenn es soweit ist, wirst du froh sein, dass du deine Daten im SABRENT Rocket Nano XTRM, ein blitzschneller Antrieb und insgesamt die beste externe SSDauf dieser Liste.

Wie ich bereits erwähnt habe, gibt es bei der Auswahl einer guten externen SSD eigentlich nur zwei wesentliche Faktoren zu berücksichtigen: Speicherkapazität und Übertragungsgeschwindigkeit. Die SABRENT Rocket Nano XTRM bietet reichlich Speicherplatz und ist in Varianten mit 1, 2 oder 4 TB erhältlich, doch seine wahre Stärke liegt in seiner verrückt Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 2.700 MB/s (über Thunderbolt) – und genau diese enorme Geschwindigkeit macht das SABRENT Rocket Nano XTRM meine erste Wahl als beste externe SSD für Gaming. Aber selbst wenn Sie kein Thunderbolt-kompatibles Gerät besitzen, ist die SABRENT Rocket Nano XTRM Sie arbeitet über USB 3.2 weiterhin mit hoher Geschwindigkeit (bis zu 900 MB/s) und ist damit auch für Nicht-Gamer eine gute Wahl. Und obwohl sie so leistungsstark ist, passt diese externe SSD dennoch in Ihre Handfläche!

The SABRENT Rocket Nano XTRM Auch in puncto Sicherheit lässt es nichts zu wünschen übrig. Diese externe SSD verfügt über ein leichtes und dennoch robustes Aluminiumgehäuse, das sowohl die Komponenten schützt als auch zur Wärmeableitung beiträgt – allerdings muss ich darauf hinweisen, dass sie sich aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit dennoch stark erwärmt. Eine zusätzliche Silikonhülle kann verwendet werden, um dem Laufwerk zusätzlichen Schutz zu bieten.

Vorteile Nachteile ✅ Unübertroffene Geschwindigkeit, wenn du ein Thunderbolt-kompatibles Gerät hast; auch ohne dieses Gerät noch ordentlich ✅ Flaches Profil ✅ Plug-and-Play ✅ Die Aluminiumkonstruktion sorgt für eine bessere Wärmeableitung und längere Lebensdauer ✅ Mit einer zusätzlichen Silikonhülle für zusätzlichen Schutz ❌ Teuer, aber dafür profitiert man von einer erstklassigen Geschwindigkeit

Fazit:The SABRENT Rocket Nano XTRMDank ihrer phänomenalen Geschwindigkeiten ist sie eine der Top-Anwärterinnen auf den Titel der besten externen SSD für Gaming – aber sie eignet sich auch hervorragend zum Verschieben großer Dateien!

2. HP P500 [Die beste preisgünstige externe SSD]

Technische Daten Details Kapazität 1TB Festplattenschnittstelle USB 3.2 (für maximale Geschwindigkeit ist ein kompatibler Anschluss erforderlich) Formfaktor der Festplatte 2,5 Zoll Womit funktioniert es am besten? Desktop, Laptop

Überraschung – HP stellt nicht nur Drucker her. Das Unternehmen produziert auch externe SSDs, und in jeder Hinsicht ist die HP P500 ist eine ziemlich tolle externe SSD.

Diese preisgünstige externe SSD besticht durch viele einfache Vorzüge. Sie ist in den Größen 250 GB, 500 GB und 1 TB erhältlich, was, wie Sie vielleicht bemerken, weniger ist als bei den meisten anderen SSDs (die normalerweise in Varianten mit 1, 2 und 4 TB angeboten werden), aber auch dazu führt, dass die HP P500 deutlich günstiger. Da es sich um eine SSD handelt und USB 3.2 unterstützt wird, bietet es zudem ordentliche Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 420 MB/s. Ein robustes Aluminiumgehäuse schützt das Laufwerk vor Stößen und Stürzen, aber bitte beachten Sie, dass das Fünfhundert Pesosverfügt über keine Schutzklasse hinsichtlich Staub- oder Wasserschutz, bewahren Sie es daher unbedingt an einem sicheren Ort auf. Schließlich ist diese externe SD-Karte gar nicht besonders groß; zwar ist sie nicht handflächengroß wie die SABRENT Rocket Nano… es passt bequem in eine Tasche oder sogar in die Hosentasche.

Was diese tragbare SSD wirklich auszeichnet, ist ihr Preis. Zwar gibt es viele SSDs, die in puncto Zusatzfunktionen besser abschneiden – doch das Einzige, was ein Backup-Laufwerk wirklich braucht, sind Speicherplatz und eine gewisse Geschwindigkeit, und wenn das alles ist, was Sie suchen, dann ist die HP P500 ist eine der besten externen SSDs für Spiele.

Vorteile Nachteile ✅ Sehr günstiger Preis, vor allem wenn man bedenkt, dass es sich um eine SSD handelt ✅ SSD-Übertragungsgeschwindigkeiten ✅ Plug-and-Play ✅ Klein und leicht ✅ Sturzsicher ❌ Es wird keine Schutzart (Staub, Wasser) angegeben, seien Sie daher besonders vorsichtig, wenn Sie dieses Laufwerk befestigen

Fazit:Ausreichend Speicherplatz und gute Übertragungsgeschwindigkeiten zu einem günstigen Preis machen das HP P500 eine tolle preisgünstige externe SSD.

3. Kingston XS2000 [Die beste externe SSD für mehr Speicherplatz]

Technische Daten Details Kapazität 500 GB, 1 TB, 2 TB Festplattenschnittstelle USB 3.2 (für maximale Geschwindigkeit ist ein kompatibler Anschluss erforderlich) Formfaktor der Festplatte Nicht angegeben Womit funktioniert es am besten? Desktop, Laptop

Trotz seines schnörkellosen Designs ist das Extra klein 2000ist eine sehr gute Wahl für eine tragbare SSD.

Was die technischen Daten angeht, ist das Kingston XS2000 ist ziemlich leistungsstark. Diese tragbare SSD ist in Varianten mit 500 GB, 1 TB oder 2 TB erhältlich, aber unabhängig von der gewählten Kapazität ist sie mit einer angegebenen Spitzengeschwindigkeit von bis zu 2.000 MB/s äußerst schnell – was mehr als genug ist, um direkt mit den Dateien auf diesem Laufwerk zu arbeiten. Beachten Sie jedoch, dass Sie, um diese Geschwindigkeit voll auszunutzen (wie es bei vielen dieser Laufwerke der Fall ist), auch an Ihrem anderen Gerät über einen USB-Anschluss der Generation 2.0 verfügen müssen. Dies ist jedoch keine zwingende Voraussetzung, da die Extra klein 2000bietet immer noch eine ordentliche Geschwindigkeit – aber bedenken Sie das, wenn Ihnen die Geschwindigkeit dieser tragbaren SSD besonders wichtig ist.

Weder Wasser noch Staub stellen ein Problem dar, da das Extra klein 2000verfügt über die Schutzklasse IP55. Auch Stürze sind kein Grund zur Sorge, da das Extra klein 2000wird mit einer abnehmbaren Gummihülle geliefert. All das steckt in einer winzigen SSD, die kaum größer ist als ein USB-Stick!

Vorteile Nachteile ✅ Klein, aber oho ✅ Gute Übertragungsgeschwindigkeiten ✅ Plug-and-Play-Einrichtung für die meisten Geräte ✅ Schutzklasse IP55 gegen Wasser und Staub ✅ Mit einer Gummihülle für zusätzlichen Schutz ❌ Geringere Geschwindigkeiten bei der Verwendung von Geräten, die nicht mit Gen 2×2 kompatibel sind

Fazit:Es mag schlicht sein, aber das Extra klein 2000ist robust, zuverlässig und eignet sich hervorragend, um Ihre Speicherkapazitäten zügig zu erweitern!

4. Crucial X10 Pro [Die robusteste externe SSD]

Technische Daten Details Kapazität Ein Terabyte, zwei Terabyte, vier Terabyte Festplattenschnittstelle USB 3.2 (für maximale Geschwindigkeit ist ein kompatibler Anschluss erforderlich) Formfaktor der Festplatte 2,5 Zoll Womit funktioniert es am besten? Desktop-PC, Laptop, Spielkonsolen

Ob für Ihren PC, Ihre Tablets oder Ihre Spielkonsolen… ist das Erstellen von Backups von entscheidender Bedeutung. Und wenn Sie sichere, zuverlässige Backups wünschen, dann ist das Crucial X10 Pro ist eine gute Wahl.

Diese universell einsetzbare externe SSD ist klein, aber oho. Je nach Speicherbedarf ist sie in Varianten mit 1, 2 oder 4 TB erhältlich. Unabhängig von der Speicherkapazität bietet jede Crucial X10 Pro verfügt über eine USB-3.2-Schnittstelle, die angemessene Lese-, Schreib- und Übertragungsgeschwindigkeiten ermöglicht. Beachten Sie jedoch, dass dies zwar eine gute Geschwindigkeit für eine SSD ist – Entscheidendbewirbt es als „blitzschnell“, und fairerweise muss man sagen, dass man tatsächlich direkt auf diesem Laufwerk an seinen Dateien arbeiten kann – ich würde dennoch empfehlen, die Dateien auf die interne Festplatte zu verschieben SSD oder HDD für eine gleichbleibende Leistung. Und schließlich sorgen USB-C-Anschlüsse für eine hervorragende Konnektivität mit zahlreichen Geräten, von Desktop-Computern über Laptops bis hin zu Spielkonsolen!

Was die Sicherheit angeht, ist das Crucial X10 Pro ist robust und dennoch handlich. Ein Gehäuse aus eloxiertem Aluminium mit einer gummierten Soft-Touch-Unterseite verleiht dieser externen SSD eine unglaubliche Strapazierfähigkeit sowie eine Sturzfestigkeit von bis zu 2 Metern. Eine Schutzart von IP55 rundet diesen Schutz ab und bescheinigt, dass das X10 Pro als wasser- und staubabweisend (nicht wasserdicht!). Schließlich verfügt diese tragbare SSD auch über eine 256-Bit-AES-Hardwareverschlüsselung für sensible Dateien, auch wenn die Software dabei etwas knifflig in der Handhabung sein kann.

Vorteile Nachteile ✅ Klein, aber superstabil ✅ Robustes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium ✅ Schutzklasse IP55: wasser- und staubgeschützt, sturzsicher bis zu einer Höhe von 2 Metern ✅ Gute Lese- und Schreibgeschwindigkeiten ✅ 256-Bit-AES-Verschlüsselung ❌ Der Umgang mit Verschlüsselungssoftware kann schwierig sein

Fazit:Machen Sie sich Sorgen, dass Ihre Daten durch äußere Einflüsse oder Softwarefehler beschädigt werden könnten? Crucial X10 Pro So sind Ihre Dateien garantiert geschützt.

5. WD_Black C50 [Die beste externe SSD für die Xbox]

Technische Daten Details Kapazität 4TB Festplattenschnittstelle USB 3.2/NVMe Formfaktor der Festplatte 2,5 Zoll Womit funktioniert es am besten? Xbox Series X/S

Okay, *streng genommen* ist es zwar keine externe SSD, aber wenn du Spiele auf einer Xbox Series X/S spielst, dann WD_Black C50 ist die Wunderwaffe für fast alle Ihre Speicherprobleme.

The WD_Black C50 ähnelt eher einem USB-Stick als einer externen SSD. Das von Western Digital hergestellte Laufwerk nutzt die Velocity-Architektur von Xbox, wodurch es genauso gut – wenn nicht sogar besser – funktioniert als der interne Speicher der Xbox Series X/S. Und da es von Grund auf als Zusatzgerät für Ihre Xbox entwickelt wurde, ist das WD_Black C50 ist komplett Plug-and-Play-fähig. Stecken Sie es einfach in Ihre Series X/S und schon haben Sie mehr Speicherplatz!

The WD_Black C50Das eigentliche Highlight ist jedoch das „Direct Play“. Während die meisten externen SSDs problemlos funktionieren, wenn man sie an eine Konsole anschließt, ist die WD_Black C50 überspringt die Einrichtungsschritte und ermöglicht es dir, Spiele nahtlos direkt von der Karte aus zu spielen. Du hast richtig gehört: Du kannst deine Xbox Series X/S-Spiele direkt von dieser Karte aus spielen!

Vorteile Nachteile ✅ Spiele können direkt von dieser Erweiterungskarte aus gestartet werden, wodurch sie im Grunde genommen als zusätzlicher interner Speicher dient ✅ Die Xbox Velocity Architecture verbessert die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten ✅ Fast so schnell wie der interne Speicher ✅ Stilvolles Design ✅ Plug-and-Play-Konzeption, einfache Einrichtung (falls erforderlich) ❌ Bietet keine besonderen Funktionen für Geräte, die keine Xbox sind

Fazit:Suchst du nach Speicheroptionen für deine Xbox? Die WD_Black C50 sollte dank seiner Leistung und der zusätzlichen Xbox-Funktionen eine Ihrer ersten Wahl sein.

6. Samsung T7 [Externe SSD mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis]

Technische Daten Details Kapazität 500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB Festplattenschnittstelle USB 3.2/NVMe (für maximale Geschwindigkeit ist ein kompatibler Anschluss erforderlich) Formfaktor der Festplatte Nicht angegeben Womit funktioniert es am besten? Desktop-Computer, Laptops, Smartphones

The Samsung T7 bietet viel Speicherplatz und SSD-Geschwindigkeit zu einem sehr günstigen Preis, weshalb diese tragbare SSD für mich die externe SSD mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis ist.

Egal, ob du direkt von der T7 Ob Sie es nun als Fotograf oder Videofilmer im Außeneinsatz nutzen – Sie werden die vielen Vorteile dieser tragbaren SSD zu schätzen wissen. Mit Speicherkapazitäten von 500 GB, 1 TB, 2 TB und 4 TB sowie einer NVMe-Architektur, die die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten über das übliche Maß bei SSDs hinaus steigert, kann fast jeder von den Vorteilen dieser Samsung T7. Ach ja, und es ist außerdem klein und leicht, sodass man es problemlos auch unterwegs nutzen kann!

The Samsung T7 Es verfügt über ein robustes Aluminiumgehäuse und ist als stoßfest bei Stürzen aus bis zu 1,8 Metern Höhe zertifiziert. Diese externe Festplatte ist zudem mit einer 256-Bit-AES-Verschlüsselung ausgestattet, falls Sie sensible Dateien sichern möchten – dies ist jedoch optional. Schließlich gewährt Samsung auf dieses Produkt eine 3-jährige beschränkte Garantie, was zeigt, wie überzeugt das Unternehmen von seinem Produkt ist!

Vorteile Nachteile ✅ Sehrklein und leicht ✅ Nutzt NVMe-Technologie für schnellere Lese-, Schreib- und Übertragungsgeschwindigkeiten ✅ 256-Bit-AES-Verschlüsselung, falls Sie Ihre Dateien schützen möchten ✅ Hochauflösende Videoaufzeichnung ✅ Stoßfest bis zu einer Höhe von 1,80 m, inklusive 3 Jahren beschränkter Garantie ❌ Selbst für ein Schnäppchen etwas teuer – aber man bekommt schon etwas für sein Geld

Fazit:SamsungsT7 ist eine zuverlässige externe SSD, und dank ihrer Kombination aus Leistung und Qualität ist sie eine Überlegung wert, wenn Sie etwas mehr Geld zur Verfügung haben.

7. Netac Z-Slim 2 TB [Beste tragbare externe SSD]

Technische Daten Details Kapazität 2TB Festplattenschnittstelle USB 3.2 Formfaktor der Festplatte 2,5 Zoll Womit funktioniert es am besten? Desktop-PC, Laptop, Spielkonsolen

Wenn die Größe für Sie eine große Rolle spielt, dann ist das Netac Z-SlimDas kompakte Design und die ordentlichen Geschwindigkeiten werden wahrscheinlich ausreichen.



Lassen Sie uns zunächst über die Größe sprechen, die einem wahrscheinlich als Erstes in den Sinn kommt, wenn es um diese externe SSD geht. Ich weiß, dass ich hier viele Laufwerke als klein bezeichne, aber die Netac Z-Slim übertrifft alles; sie ist nicht nur schlank (wie der Name schon sagt), sondern hat auch eines der kompaktesten Formate unter den SSDs. Da die Netac Z-Slim Es ist etwa so groß wie ein kleiner USB-Stick und damit die ideale tragbare Speicherlösung für alle, die ständig unterwegs sind, denn man kann es einfach in die Hosentasche stecken!

Doch trotz seiner Größe ist das Netac Z-Slim verfügt über ein sehr robustes Aluminiumgehäuse. Dieses Gehäuse ist innen doppelt verstärkt, sodass Sie sicher sein können, dass Ihre Daten in diesem Laufwerk sicher und geschützt sind. Und schließlich gibt es auf diese SSD auch eine begrenzte 3-Jahres-Garantie – ein weiterer Pluspunkt!

Ich habe ja erwähnt, dass die Größe der Hauptanziehungspunkt des Netac Z-Slim, und um diese Leistung zu erreichen, mussten einige Abstriche gemacht werden. Trotz USB 3.2 lassen die Höchstgeschwindigkeiten dieser externen Festplatte mit einer Lesegeschwindigkeit von 500 MB/s und einer Schreibgeschwindigkeit von 450 MB/s zu wünschen übrig; zum Vergleich: Die meisten USB-3.2-SSDs auf dieser Liste – und sogar solche, die nicht auf dieser Liste stehen – erreichen in der Regel Geschwindigkeiten von fast 1.000 MB/s, wobei ich hinzufügen möchte, dass 500 MB/s immer noch recht schnell sind. Auch die Größe wirkt sich negativ auf das Wärmemanagement aus, und das Gerät kann ziemlich heiß werden, wenn es eine Weile läuft.

Vorteile Nachteile ✅ Dank ihrer unglaublich flachen Bauweise ist diese SSD äußerst praktisch ✅ Stoßfestes Aluminiumgehäuse ✅ Verstärkter Innenrahmen ✅ Im Lieferumfang ist ein USB-Typ-C-Adapterkabel enthalten ✅ Mit 3 Jahren beschränkter Garantie ❌ Nicht so schnell wie andere SSDs

Fazit:Auch wenn es nicht die schnellste externe SSD auf dem Markt ist, ist die Netac Z-Slim ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, wenn Sie einen leicht zugänglichen, tragbaren Speicher benötigen.

8. Samsung T7 Shield [Die beste externe SSD für Content-Ersteller]

Technische Daten Details Kapazität Ein Terabyte, zwei Terabyte, vier Terabyte Festplattenschnittstelle USB 3.0 (mit 3.2-Kompatibilität; für maximale Geschwindigkeit ist ein kompatibler Anschluss erforderlich) Formfaktor der Festplatte 2,5 Zoll Womit funktioniert es am besten? Desktop-PCs, Laptops, Spielkonsolen, Smartphones

The T7 ist bereits eine ansehnliche externe SSD, aber Samsung gingen noch einen Schritt weiter mit ihrem T7-Schild, eine verbesserte Version desselben Produkts.

Genau wie bei der Basis T7, derT7 Das Shield bietet jede Menge Qualität in einer kleinen externen SSD. Eine USB-3.2-Verbindung sorgt für hohe Übertragungsgeschwindigkeiten: bis zu 1.050 MB/s beim sequenziellen Lesen und bis zu 1.000 MB/s beim sequenziellen Schreiben, wobei die tatsächlichen Ergebnisse variieren können. Wo das T7-Schildunterscheidet sich durch sein äußeres Design. Im Gegensatz zum Basismodell T7, derSchildverfügt über ein robustes Gehäuse – insbesondere eine gummierte Schicht, die den stabilen Aluminiumkörper umhüllt. Das dient nicht nur der Optik, denn das SchildEs verfügt über die Schutzklasse IP65 für Wasser- und Staubbeständigkeit. Das gummierte Gehäuse schützt dieses externe Laufwerk zudem vor Stößen und Stürzen und sorgt dafür, dass es sicher in der Hand liegt – ideal für Fotografen und andere Content-Ersteller, die ständig unterwegs sind!

Diese sorgfältige Konstruktion verleiht dem Samsung T7 Shield ein Vorteil in puncto Stabilität. Dank ihrer gummierten Oberfläche und dem Dynamic Thermal Guard ist diese externe SSD sehr hitzebeständig, sodass Sie sich bei der Bearbeitung Ihrer Videodateien auf einem Monitor mit hoher Bildwiederholfrequenz keine Sorgen um Schäden oder Verzögerungen machen müssen Gaming-Monitor!

Vorteile Nachteile ✅ Solide, gummierte und robuste Haptik ✅ Schutzklasse IP65 für Staub- und Wasserschutz ✅ Das geriffelte Design beugt Stürzen vor und sorgt dafür, dass die SSD sicher in der Hand liegt ✅ Die gummierte Außenseite trägt zur Wärmeableitung bei ✅ Im Lieferumfang sind sowohl USB-A- als auch USB-C-Kabel enthalten ❌ Aufgrund seiner Form etwas sperrig; man muss sich erst daran gewöhnen

Fazit:The Samsung T7 ShieldDank seiner zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen ist es eine der besten Optionen für alle, die ihre Dateien sicher und geschützt aufbewahren möchten.

9. Lexar SL660 BLAZE [Die am besten gestaltete externe SSD]

Technische Daten Details Kapazität 512 GB, 1 TB Festplattenschnittstelle USB 3.2 Formfaktor der Festplatte 2,5 Zoll Womit funktioniert es am besten? Desktop-PC, Spielekonsole

The Lexar SL660 BLAZE ist ein stilvolles und, wenn ich das so sagen darf, sexy Stück Hardware. Diese externe SSD ist sehr, sehrEin echter Blickfang – die sandgestrahlte Oberfläche verleiht dem dunklen Aluminiumrahmen ein markantes Aussehen, und das Gerät verfügt sowohl über einen abnehmbaren Ständer als auch über RGB-Beleuchtung (über LEDs), die sich nahtlos in Ihr System einfügt.

Diese Schönheit liegt nicht nur im Äußeren, sondern auch im Inneren. Die Lexar SL660 BLAZE eignet sich dank seiner atemberaubend hohen Leistung hervorragend für Spiele 2.000 MB/s Lese- und Schreibgeschwindigkeit über einen USB-3.2-Anschluss – mehr als genug, um Spiele direkt von diesem Laufwerk auf deinen PC oder deine bevorzugte Konsole zu streamen. Doch Gaming ist nicht alles, was dieses Laufwerk kann. Wenn Sie es für Sicherheits- und Backup-Speicherzwecke nutzen möchten, wird es Sie freuen zu erfahren, dass es nicht nur über eine 256-Bit-AES-Verschlüsselung verfügt, sondern auch Software mitbringt, die das Verschlüsseln und Sichern Ihrer Daten zum Kinderspiel macht.

Auch wenn es in dem Lexar SL660 BLAZEBeachten Sie jedoch, dass diese externe Festplatte nur mit einer Speicherkapazität von 1 TB oder 512 GB erhältlich ist. Dadurch ist sie jedoch deutlich günstiger als ihre Konkurrenten, und ihre enorme Geschwindigkeit gleicht das Platzproblem weitgehend aus.

Vorteile Nachteile ✅ Niedriger Preis trotz hoher Qualität ✅ Fantastische Lese- und Schreibgeschwindigkeiten ✅ Sehr stilvolles Design und mit RGB-LEDs ausgestattet ✅ Verfügt über eine 256-Bit-AES-Verschlüsselungssoftware, die Daten auch automatisch verschlüsseln kann ✅ Mit einer (begrenzten) Garantie von fünf Jahren ❌ Nur mit 1 TB und 512 GB erhältlich

Fazit:The Lexar SL660 BLAZE ist eine perfekte Verbindung von Form und Funktion, die herausragende Geschwindigkeiten mit einem unglaublich ansprechenden Design verbindet, das Gamer begeistern wird.

10. Crucial X9 Pro [Die beste externe SSD für Macs]

Technische Daten Details Kapazität Ein Terabyte, zwei Terabyte, vier Terabyte Festplattenschnittstelle USB 3.0 (mit 3.2-Kompatibilität; für maximale Geschwindigkeit ist ein kompatibler Anschluss erforderlich) Formfaktor der Festplatte 2,5 Zoll Womit funktioniert es am besten? Desktop-Computer, Laptops, Tablets, Smartphones

Bevor wir beginnen, beachten Sie bitte, dass dies die X9 Pro, nicht das übliche X9.

The Crucial X9 Pro ist eine großartige Allround-Festplatte, die in vielerlei Hinsicht der X10 Pro. Es verfügt über dieselben Speicheroptionen sowie Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.050 MB/s (obwohl die X10 (ist nach wie vor das schnellere der beiden) sowie ein robustes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, ergänzt durch einen gummierten Soft-Touch-Sockel. Schließlich ist es zudem staub- und wasserdicht (IP55) und übersteht Stürze aus bis zu 2 Metern Höhe.

Was macht dasX9 Pro Besonders hervorzuheben ist, dass es eine Version des Produkts gibt, die speziell für die problemlose Nutzung mit Mac-Geräten entwickelt wurde. Diese Version wird oft als X9 Pro für Mac – obwohl es sich um genau dasselbe Produkt handelt wie das X9 Pro – und verfügt über Plug-and-Play-Funktionalität für Macs, iPhones und iPads, sodass Sie Spiele und andere Dateien problemlos übertragen können. Das Laufwerk funktioniert zudem hervorragend mit anderen Verschlüsselungsdiensten von Apple, wie beispielsweise Apple FileVault, sodass Sie beruhigt sein können, dass Ihre Dateien sicher sind.

Vorteile Nachteile ✅ Plug-and-Play mit Mac-Geräten ✅ Kompatibel mit der FileVault-Verschlüsselung von Apple ✅ Hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeiten ✅ Die Übertragungsgeschwindigkeit ist hoch genug, um direkt vom Laufwerk aus zu arbeiten ✅ Schutzklasse IP55 (wasser- und staubgeschützt), auf Sturzfestigkeit aus einer Höhe von 2 Metern getestet ❌ DasX10 ist immer noch die bessere Wahl, wenn Sie keine Mac-Funktionen benötigen

Fazit:Wenn Sie auf der Suche nach einer tragbaren externen SSD sind, die sich nahtlos in Ihre Mac-Geräte einfügt, dann ist die Crucial X9 Pro ist auf jeden Fall einen Versuch wert.

11. SSK SD500 [Beste tragbare externe SSD]

Technische Daten Details Kapazität 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB Festplattenschnittstelle USB 3.2 (für maximale Geschwindigkeit ist ein kompatibler Anschluss erforderlich) Formfaktor der Festplatte 2,5 Zoll Womit funktioniert es am besten? Desktop-Computer, Laptop, Tablet, Smartphone

Den Abschluss dieser Liste bildet das SSK SD500. Wenn Sie auf diese Aussage mit „Wer?“ reagiert haben, sind Sie nicht der Einzige. SSK ist relativ neu auf dem Markt für externe Festplatten, aber wenn die SD500 Wenn man nach den Anzeichen geht, sieht die Zukunft vielversprechend aus.

Zunächst einmal zu den technischen Daten. Was die technischen Daten angeht, handelt es sich um eine sehr solide externe SSD, die in den Varianten 250 GB, 500 GB, 1 TB und 2 TB erhältlich ist. Diese Laufwerke nutzen Gen2-NVMe, um Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.050 MB/s zu erreichen, und zeichnen sich durch ihre konstanten Geschwindigkeiten aus, ganz gleich, ob Sie Dateien von Ihrem Desktop, von Mobilgeräten oder Gaming-Laptop – allerdings muss auch hier Ihr anderes Gerät den USB-Standard erfüllen, um diese Geschwindigkeiten zu erreichen. Das SD500 verfügt zudem über einen Rahmen, der sowohl einen geringen Stromverbrauch als auch Wärmeisolierung bietet. Wenn Sie also Bedenken haben, dass sich die Gehäuseaußenseiten stark erwärmen könnten, ist das bei diesem Laufwerk kein Problem. Der genannte Rahmen bietet zudem Schutz bei Stürzen aus einer Höhe von bis zu 1,20 m, wobei jedoch darauf hingewiesen werden muss, dass SSK keine Angaben zur Staub- oder Wasserdichtigkeit bzw. -beständigkeit macht. Allerdings ist das SD500 ist aucherheblich günstiger und im Vergleich zu anderen externen SSDs und Festplatten sehr preisgünstig, was ein riesiger Pluspunkt ist!

Der Haken dabei ist, dass im Gegensatz zu beispielsweise dem Samsung T7 das seine Zuverlässigkeit durch die Stärke seiner Marke untermauert, das SD500 muss sich erst noch beweisen. Nach allem, was man hört, ist das SD500 ist eine robuste kleine externe SSD, doch manche Käufer fühlen sich vielleicht sicherer, wenn sie sich stattdessen für bewährte Marken entscheiden.

Vorteile Nachteile ✅ Sehr günstiger Preis ✅ Schnelle und konstante Lese-/Schreibgeschwindigkeit ✅ Geringer Stromverbrauch ✅ Im Lieferumfang enthalten sind USB-C-zu-C- und C-zu-A-Kabel ✅ Verfügt über eine Wärmedämmung ❌ SSK hat sein Portfolio noch nicht aufgebaut

Fazit:Auch wenn SSK noch keinen bekannten Namen hat, der für seine Produkte bürgt, ist das SD500 ist eine sehr gute externe SSD zu einem erschwinglichen Preis.

Bewährte Verfahren für die Datensicherung

Backups! Niemand macht sie gerne (ich selbst eingeschlossen), aber wenn die Festplatte einmal ausfällt, wirst du dafür dankbar sein. Und obwohl das Erstellen von Backups so einfach sein kann wie das Kopieren von Dateien von deinen internen Festplatten auf deine tragbaren SSDs oder USB-Sticks, gibt es einige Vorgehensweisen, mit denen du deine Daten noch besser schützen kannst.

1. Die Wahl der richtigen Sicherungsmethode

Zunächst einmal ist es wichtig, die integrierten Sicherungsfunktionen zu nutzen, je nachdem, auf welcher Plattform du spielst:

PC-Spieler einfachen Zugriff auf Backups haben, sei es über externe SSDs oder Cloud-Speicherdienste wie Google Drive oder Microsoft OneDrive. Insbesondere Steam-Spieler erhalten automatische Backups über die Steam Cloud!

einfachen Zugriff auf Backups haben, sei es über externe SSDs oder Cloud-Speicherdienste wie Google Drive oder Microsoft OneDrive. Insbesondere Steam-Spieler erhalten automatische Backups über die Steam Cloud! Konsolenspieler befinden sich so ziemlich in derselben Lage wie PC-Spieler. PlayStation- und Xbox-Spieler (sorry, Switch) können externe Laufwerke über einen USB-Anschluss anschließen, um sie entweder als zusätzlichen Speicherplatz für weitere Spiele oder zum Sichern wichtiger Screenshots, Mods, Konfigurationsdateien und so weiter zu nutzen. Xbox-Spieler erhalten zudem kostenlose Cloud-Speicherplätze, während PS- und Switch-Spieler Mitgliedschaften abschließen müssen.

befinden sich so ziemlich in derselben Lage wie PC-Spieler. PlayStation- und Xbox-Spieler (sorry, Switch) können externe Laufwerke über einen USB-Anschluss anschließen, um sie entweder als zusätzlichen Speicherplatz für weitere Spiele oder zum Sichern wichtiger Screenshots, Mods, Konfigurationsdateien und so weiter zu nutzen. Xbox-Spieler erhalten zudem kostenlose Cloud-Speicherplätze, während PS- und Switch-Spieler Mitgliedschaften abschließen müssen. Mobile SpielerSie verfügen über Cloud-Speicher über Google- oder Apple-Konten. Sie können wichtige Daten wie Fotos und Videos auch sichern, indem Sie Ihr Mobilgerät an einen PC anschließen und dann wie ein USB-Laufwerk darauf zugreifen.

2. Automatisierung von Dateisicherungen

Spieler, die Zugang zu Cloud-Speicherdiensten wie Steam, Google oder Apple haben, müssen sich in der Regel keine Sorgen machen, dass ihre Speicherstände verloren gehen, da diese automatisch gesichert werden, sobald man ein Spiel beendet hat. Einige Dateien werden jedoch nicht gespeichert; Screenshots, Mods und Konfigurationseinstellungen fallen in der Regel nicht unter die Cloud-Speicherung.

Um dieses Problem zu umgehen, können Sie den Sicherungsprozess automatisieren. Zwar werden einige externe Festplatten mit Sicherungssoftware geliefert, doch können Sie auch Dienste wie Google Drive oder Dropbox nutzen, um Dateien zwischen Ihrem Computer und der Cloud zu synchronisieren. Seien Sie jedoch vorsichtig, denn eine Synchronisierung ist keine „echte“ Sicherung. Wenn Sie beispielsweise eine Datei auf Ihrem Desktop ändern und anschließend synchronisieren, wird die neue Version hochgeladen und die alte geht verloren.

Die zuverlässigste Methode, um Ihre Dateien zu sichern, besteht darin, sie auf ein anderes Laufwerk zu kopieren und dort einzufügen, egal ob intern oder extern. Dieser Vorgang lässt sich entweder über Batch-Dateien/Skripte oder über Tools von Drittanbietern wie GameSave Manager automatisieren.

Mods, Spieleinstellungen und Add-ons sichern

Du solltest nicht nur deine Spielstände sichern. Zwar speichern die meisten Cloud-Dienste zwar deine Spielstand-Dateien, doch Dateien wie Mods, Konfigurationsdateien oder andere Einstellungen bleiben oft unberücksichtigt.

Mods sind einehöchste Priorität für Backups, da sie den Spielcode verändern und dazu führen können, dass ein Spielstand ohne die richtigen Mods nicht mehr geladen werden kann. Während Steam die Mods für die von dir gespielten Spiele synchronisiert, gilt dies nicht für Mods, die du von anderen Seiten – wie Thunderstore oder Mod Nexus – herunterlädst. Da Mods, die neue Assets hinzufügen, recht groß sein können, ist es ratsam, diese Mods auf schnellen NVMe-SSDs mit hohen Übertragungsgeschwindigkeiten zu sichern. Zu guter Letzt solltest du nicht nur diese Mods sichern, sondern deine Backups auch auf dem neuesten Stand halten, insbesondere wenn eine neue Version eines Mods veröffentlicht wird.

Du solltest außerdem Sicherungskopien deiner Einstellungsdateien erstellen, wie zum Beispiel der „config.ini“ oder der Shader-Voreinstellungen. Das verhindert zwar nicht, dass das Spiel läuft, aber es kann lästig sein, die Spieleinstellungen wieder genau so anzupassen, wie du es gerne hättest.

3. Screenshots und Gameplay-Clips sichern

Mit Diensten wie Nvidias GeForce Experience, OBS oder der Windows Game Bar auf dem PC kannst du unvergessliche Momente und Ausschnitte aus deinen Spielen aufzeichnen. Auch diese Dateien sind wertvoll und sollten aufbewahrt werden, insbesondere wenn du als Content-Creator tätig bist.

Leider fallen diese Dateien in die Kategorie „nicht essenziell“, sodass du die entsprechenden Ordner manuell aufrufen und die Daten per Kopieren und Einfügen sichern musst. Aufgrund der großen Dateigröße hochauflösender Clips empfiehlt sich die Verwendung einer schnellen externen Festplatte wie der Samsung T7 oder eines derCrucial Pro Die Serie eignet sich ideal sowohl für Backups als auch für die Bearbeitung.

4. Verwendung einer dedizierten Festplatte für Gaming-Backups

Es lohnt sich, für verschiedene Zwecke unterschiedliche externe Laufwerke zu haben. So weißt du immer, welche externe SSD oder externe Festplatte um zu prüfen, um welche Dateien es sich handelt.

Diese Organisation ist besonders wichtig für Streamer, Mod-Entwickler und Spieleentwickler, die für den Fall eines Unfalls stets Sicherungskopien ihrer Dateien bereithalten sollten. Sicher, das Sichern deines neuesten Videoprojekts oder einer aktualisierten Version mag aufgrund der Dateigröße mühsam sein, aber du wirst nicht nur dankbar sein, dass du eine Sicherungskopie hast, sondern auch dafür, dass du genau weißt, wo du diese aufbewahrt hast!

Testen und Aktualisieren Ihrer Backups

Zu guter Letzt,Überprüfen Sie Ihre Backups immer. Wenn die Sicherungsdaten fehlerhaft sind, ist die Sicherung nutzlos. Dafür gibt es im Wesentlichen drei Möglichkeiten: Führen Sie Ihre Sicherungen in regelmäßigen Abständen durch, überprüfen Sie Ihre Cloud-Synchronisierungseinstellungen (sofern zutreffend) und kopieren Sie die Rohdateien.

Zunächst solltest du deine Backups in regelmäßigen Abständen ausführen, um sicherzustellen, dass sie auch wirklich funktionieren. Dazu musst du lediglich versuchen, sie zu öffnen – entweder direkt (bei Videos oder Fotos) oder indem du einen Spielstand lädst. Achte aber darauf, dass du dabei nicht deine aktuellen Dateien überschreibst!

Als Nächstes sollten Sie überprüfen, ob Ihre Einstellungen für die Cloud-Synchronisierung korrekt konfiguriert sind. Cloud-Dienste bieten zwar unkomplizierte Backups, Sie müssen jedoch sicherstellen, dass diese regelmäßig durchgeführt werden. Es ist außerdem ratsam, manuell in Ihrer Cloud nachzuschauen, ob die Dateien tatsächlich gesichert wurden.

Zu guter Letzt kannst du wichtige Dateien jederzeit manuell per Kopieren und Einfügen sichern. Ja, Cloud-Dienste sind praktisch, aber kaum etwas geht über die Gewissheit, dass deine wichtigen Dateien durch dein eigenes Zutun geschützt sind.

Häufig gestellte Fragen

Was ist die beste externe SSD für Spiele?

Wenn Sie auf Geschwindigkeit setzen und beim Laden von Spielen oder beim Übertragen von Dateien keinerlei Verzögerungen wollen, dann ist das SABRENT Rocket Nano XTRM ist kaum zu übertreffen. Es ist wahnsinnig schnell (so schnell, dass man kaum mit der Wimper zucken kann), superkompakt und robust gebaut. Perfekt, wenn du ein Thunderbolt Anschluss, aber selbst über einen normalen USB-Anschluss läuft es immer noch wie geschmiert. Egal, ob du auf dem PC oder der Konsole spielst – es ist eine absolut zuverlässige Wahl.

Eignen sich externe SSDs zum Zocken?

Manche externen SSDs eignen sich gut für Spiele, da sie schnell sind und eine konstante Geschwindigkeit bieten. Im Allgemeinen solltest du jedoch Spiele spielen und auf große Dateien von deinen internen Laufwerken zugreifen, um die maximale Leistung zu erzielen.

Was ist eine externe SSD?

Eine externe SSD ist eine SSD, die von außen an eine Konsole oder einen PC angeschlossen wird, anstatt im Inneren des Geräts verbaut zu sein. Auf diese Weise kann das Gerät auf die externe SSD zugreifen, um Daten darauf zu speichern, zu lesen oder zu schreiben.

Kann man PS5-Spiele auf einer externen SSD spielen?

Leider kannst du PS5-Spiele nicht auf einer externen SSD spielen. Du kannst Spiele, die du nicht herunterladen möchtest, auf einer externen SSD speichern, aber um sie zu spielen, musst du diese Spiele auf den internen Speicher der PS5 übertragen.

Was ist der Unterschied zwischen einer SSD und einer externen Festplatte?

Der Unterschied zwischen SSDs und externen Festplatten liegt in ihrer Bauweise – SSDs (Solid-State-Laufwerke) bieten eine überlegene Geschwindigkeit und eine längere Lebensdauer, da sie in der Regel länger halten als mechanische Festplatten.