Die 9 besten Gaming-Mäuse, mit denen man 2025 die Lobbys aufmischen kann

Auf der Suche nach der besten Gaming-Maus? Dann bist du hier genau richtig! Ich habe stundenlang technische Daten durchforstet und mit Profi-Gamern gesprochen, um herauszufinden, welche Mäuse wirklich überzeugen. Glaub mir, nicht alle Gaming-Mäuse sind gleich – ich habe den ganzen Hype durchforstet, um dir die wahren Champions zu präsentieren. Egal, ob du in FPS-Marathons als Scharfschütze agierst oder dich durch RPG-Quests klickst: Die richtige Maus kann über Erfolg oder Misserfolg entscheiden.

In diesem Leitfaden findest du die Top-Empfehlungen, die Präzision, Komfort und Preis-Leistungs-Verhältnis perfekt vereinen, damit du deine Spielkunst verbessern kannst, ohne an deiner Ausrüstung zweifeln zu müssen. Von blitzschnellen optischen Sensoren bis hin zu ergonomischen Designs, die sich wie eine Verlängerung deiner Hand anfühlen – ich zeige dir, was diese Mäuse zu den Besten der Besten macht. Bleib dran, um die perfekte Gaming-Maus für deine neuen Siege zu ergattern – denn du verdienst ein Werkzeug, das so schlagkräftig ist wie deine Fähigkeiten! Bereit, loszulegen? Los geht’s!

Unsere Top-Empfehlungen für Gaming-Mäuse

Okay, Gamer, reden wir mal über die wahren Stars eures Setups – die Gaming-Mäuse, die aus einer knappen Situation einen entscheidenden Sieg machen können! Ich habe die besten Gaming-Mäuse zusammengestellt, die in ihren jeweiligen Kategorien ganz vorne mitmischen, egal ob ihr auf der Suche nach der besten Gaming-Maus insgesamt, einem preiswerten Schnäppchen oder einem Präzisionswunder für eure FPS- oder MMO-Marathons seid.

Diese Modelle bieten die perfekte Mischung aus Geschwindigkeit, Komfort und tollen Funktionen wie Sensoren mit hoher DPI-Auflösung und anpassbaren Tasten – alles, was du brauchst, um dein Spiel auf das nächste Level zu heben. Hier ist die Auswahl:

Logitech G703 – Drahtlose Verbindung trifft auf einen HERO 25K-Sensor für unübertroffenen Komfort und Präzision – dein Allround-Gaming-Champion. Redragon M612 – Eine ungezwungene Atmosphäre mit 8000 DPI und anpassbare Tasten – der Beweis, dass man für großartige Leistungen kein großes Budget braucht. Logitech G502 X Plus – Ein funktionsreiches, auch für große Hände geeignetes Kraftpaket mit dem HERO 25K-Sensor, LIGHTFORCE-Schaltern, 13 Tasten und langer Akkulaufzeit für eine individuell anpassbare Steuerung.

Willst du alles über diese klickfreudigen Helden und noch mehr erfahren? Scrolle nach unten, um die spannenden Details zu all unseren Top-Gaming-Mäusen zu erfahren – das solltest du dir nicht entgehen lassen!

Die 9 besten Gaming-Mäuse für die Präzision und Geschwindigkeit, die du brauchst

Es ist an der Zeit, sich eine Maus zuzulegen, die deine Gaming-Sessions zu einem unvergesslichen Erlebnis macht! Von Allround-Champions über preisgünstige Modelle bis hin zu FPS-Krachern – diese sieben großartigen Modelle halten, was sie versprechen.

Schauen wir uns das mal an!

1. Logitech G703 [Die beste Gaming-Maus insgesamt]

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Technische Daten Details Sensor HERO 25K, 25.600 DPI Gewicht 95 g (optional 10 g) Schaltflächen 6 programmierbar Konnektivität Wireless (Lightspeed) Akkulaufzeit Bis zu 35 Stunden (mit RGB) Abmessungen 124 × 68 × 43 mm Extras RGB-Beleuchtung, Powerplay-kompatibel

Hallo Gamer, lernt das Logitech G703, derDie beste Gaming-Maus von Logitech das ist ein Traum für Bewertung Scharfschützen und Stardew Valley Landwirte gleichermaßen! Ich muss zugeben, dass ich einen richtigen Adrenalinkick verspürt habe, als ich meinen ersten makellosen Kopfschuss in Bewertung Mit dieser Maus. Sie hat sich einfach perfekt an meine Bewegungen angepasst.

Sein geringes Gewicht 95g Das Design gleitet mühelos und eignet sich perfekt für schnelle Bewegungen in Apex Legends oder präzise Klicks in Civilization VI. Der HERO 25K-Sensor bietet höchste Präzision bis zu 25,600 DPI – damit sich jeder Kopfschuss und jede Cursorbewegung genau richtig anfühlt, ganz gleich, welches Spiel du spielst. Der Versuch, meine Stadt in Civilization VI… Ich habe mich tatsächlich darüber gefreut, dass der Cursor auf jede noch so kleine Bewegung sofort reagierte. Dadurch fühlte sich das Spiel flüssiger an als je zuvor. Mit Logitechs Lightspeed 2,4 Gigahertz kabellos – du erhältst eine verzögerungsfreie Leistung, die es mit kabelgebundenen Mäusen aufnehmen kann, und die 35-Stunden-Batterie (60 (ohne RGB) sorgt dafür, dass du auch bei langen Gaming-Marathons am Wochenende durchhältst.

Mit den sechs programmierbaren Tasten können Sie Makros zuweisen für World of Warcraft or Fortnite Die über die Logitech G HUB-Software anpassbaren Profile ermöglichen zudem die Feinabstimmung der DPI-Einstellungen und der RGB-Beleuchtung für einen coolen Leuchteffekt. Die ergonomische Form mit gummierten Griffen liegt gut in der Hand und verringert die Belastung bei langen Overwatch Sitzungen sowie eine optionale 10g Mit dem Gewicht lässt sich das Spielgefühl individuell anpassen. Es ist Powerplay-kompatibel, sodass du mit einer kompatiblen Matte während des Spielens kabellos aufladen kannst – das nenne ich Komfort!

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Logitech G703 vereint kabellose Freiheit, höchste Präzision und Komfort und ist damit die erste Wahl sowohl für Gelegenheitsspieler als auch für Wettkampfspieler.

Der einzige kleine Wermutstropfen? Das Scrollrad mag sich für manche etwas locker anfühlen, doch das ist nur eine Kleinigkeit bei einem ansonsten rundum gelungenen Produkt. Für Gelegenheitsspieler oder ambitionierte PC-Gamer ist die G703 ist ein Meister der kabellosen Technik, der Komfort und Präzision vereint.

Vorteile Nachteile ✅ Der HERO 25K-Sensor sorgt bei jedem Spiel für eine einwandfreie Abtastung ✅ Kabellose Freiheit ohne Verzögerung dank Lightspeed-Technologie ✅ Bequeme Form für lange, angenehme Sitzungen ✅ RGB verleiht deinem Setup einen verspielten Touch ✅ Dank der langen Akkulaufzeit kannst du die ganze Nacht lang spielen ✅ Sechs Tasten, mit denen Sie jeden Klick individuell anpassen können ✅ Powerplay-Kompatibilität für unbegrenzte Energie ❌ Der Akku entlädt sich schneller, wenn RGB eingeschaltet ist (stell es einfach so ein, dass die Spielzeit länger dauert!)

Endgültiges Urteil: Die Logitech G703glänzt als derdie beste Logitech-Maus mit seiner Präzision und seinem Komfort für jedes Genre und jeden Einsatzzweck.

2. Redragon M612 [Die beste preisgünstige Gaming-Maus]

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Technische Daten Details Sensor Optisch, 8000 DPI Gewicht Einhundertvierzig Gramm Schaltflächen 11 programmierbar Konnektivität Kabelgebunden (USB) Kabellänge 1,8 Meter Abmessungen 125 × 64 × 41 mm Extras RGB-Beleuchtung, 5 Hintergrundbeleuchtungsmodi

Auf der Suche nach einer super Maus, die nicht die Welt kostet? Die Redragon M612 ist die beste preisgünstige Gaming-Maus und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für DOOM Eternal or The Witcher 3! Mir hat besonders gefallen, wie präzise sich meine Zielgenauigkeit in CS2. Für 25 Dollar hätte ich nicht mit einer solchen Präzision gerechnet.

Der Preis liegt bei etwa €25… dieses kabelgebundene Juwel hat es wirklich in sich mit seinem 8,000 Optischer DPI-Sensor, der zuverlässige Präzision beim Ausführen kritischer Treffer oder beim Erkunden weitläufiger RPG-Welten bietet. Der 1,000 Die Abtastrate von Hz sorgt für schnelle Reaktionszeiten, sodass Ihre Klicks bei rasanten Counter-Strike 2 passt. Auf jeden Fall dein Die beste Maus für CS2!

Mit neun programmierbaren Tasten können Sie komplexe Befehle oder Tastenkombinationen zuweisen, die über die intuitive Software von Redragon individuell angepasst werden können. Dort lassen sich auch die DPI-Einstellungen (fünf Profile) und die RGB-Beleuchtung optimieren, um ein auffälliges, farbenfrohes Setup zu erzielen. Die 1,8 Meter Das geflochtene USB-Kabel ist strapazierfähig und bietet Ihnen ausreichend Spielraum auf dem Schreibtisch, während die Teflonfüße dafür sorgen, dass die Maus auf jedem Mauspad sanft gleitet.

At einhundertfünfundzwanzig GrammSie ist zwar etwas schwerer als Premium-Mäuse, aber dank der ergonomischen Form mit strukturierten Griffflächen bleibt die Hand auch bei langen Spielsitzungen bequem – perfekt für Gelegenheitsspieler und Wettkämpfe. Das taktile Feedback des Scrollrads eignet sich hervorragend für den Waffenwechsel, auch wenn es sich anfangs etwas schwergängig anfühlen kann – eine kleine Macke bei einem solchen Schnäppchen. Es hat so viel Spaß gemacht, meine Makros anzupassen und Kombos zu programmieren, ohne befürchten zu müssen, dass ich dabei etwas vermassele.

Warum wir uns dafür entschieden haben Nur weil dein Budget begrenzt ist, musst du nicht auf Qualität verzichten. Die Redragon M612 bietet anpassbare Tasten und einen ordentlichen Sensor zum Preis einer großen Pommes-Kombi. Wenn du mit kleinem Budget groß auftrumpfen willst, aber trotzdem präzise zielen möchtest, ist diese Maus dein neuer treuer Begleiter.

Egal, ob Sie Anfänger oder preisbewusster Profi sind, die „M612“Dank seiner robusten Bauweise, den anpassbaren Funktionen und der zuverlässigen Abtastung ist es die perfekte Wahl, um dein PC-Gaming-Setup aufzuwerten, ohne dabei dein Portemonnaie zu leeren.

Vorteile Nachteile ✅ Der 8000-DPI-Sensor sorgt für zuverlässige Abtastung zu einem günstigen Preis ✅ Mit 11 Tasten hast du dank benutzerdefinierter Makros alles im Griff ✅ RGB-Beleuchtung sorgt für das gewisse Etwas, ohne dass zusätzliche Kosten entstehen ✅ Das geflochtene Kabel ist strapazierfähig und sorgt für endlosen Spielspaß ✅ Dank des bequemen Griffs sind auch lange Sitzungen ein Kinderspiel ✅ Unglaublich günstig für die gebotenen Funktionen ❌ Nur kabelgebunden ist vielleicht nichts für Leute, die Kabel hassen

Endgültiges Urteil: Die Redragon M612 ist die beste preisgünstige Gaming-Maus, die Präzision und Anpassungsmöglichkeiten zu einem unschlagbaren Preis vereint.

3. Logitech G502 X Plus [Die beste Gaming-Maus für große Hände]

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Technische Daten Details Sensor Optischer Sensor Logitech HERO 25K, 100–25.600 DPI Gewicht ~106 g Schaltflächen 13 programmierbar Konnektivität Drahtlos (2,4 GHz) oder über USB-C-Kabel Akkulaufzeit Bis zu ca. 130 Stunden (RGB aus), ca. 37 Stunden (RGB ein) Abmessungen 131,4 × 79,2 × 41,1 mm Extras LIGHTSYNC 8-Zonen-RGB, Scrollrad mit zwei Betriebsmodi

Das Finden desDie beste Gaming-Maus für große Hände kann sich wie eine Qual anfühlen: Die meisten Gaming-Mäuse auf dem Markt sind einfach zu… eng. Genau hier kommt die Logitech G502 X Plus kommt ins Spiel. Es ist vollgepackt mit Funktionen und scheint tatsächlich für Spieler mit großen Händen konzipiert zu sein, die mehr Platz benötigen, ohne dabei auf Wettkampfleistung verzichten zu müssen. Es war eine echte Erleichterung zu wissen, dass ich nach meiner Testrunde keine verkrampften Finger haben würde.

Was diese Maus auf den ersten Blick auszeichnet, sind ihre LIGHTFORCE-Hybridschalter. Sie verbinden die Geschwindigkeit optischer Schalter mit dem knackigen Feedback mechanischer Schalter. Jeder Schuss oder jeder panische Klick trifft genau ins SchwarzeKombiniert man das mit einem HERO 25K-Sensor, erhält man eine Tracking-Genauigkeit, die für alles geeignet ist – von Ego-Shootern bis hin zu MOBA-Spielen.

Anpassungsmöglichkeiten? Einfach unglaublich. Mit 13 programmierbare Tasten and Einstellung durch austauschbare Gewichte… sie ist ein Traum für FPS- und MMO-Setups. Bevorzugst du ein schwereres Gefühl beim Schießen mit der Scharfschützen-Maus? Dann füge Gewichte hinzu. Möchtest du das Gefühl einer leichten kabellosen Gaming-Maus für ein schnelleres Spieltempo? Dann lass sie leicht. Es ist eine vielseitige Gaming-Maus, die sich als Präzisionswerkzeug tarnt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Große Hände, große Spielzüge. Die G502 X Plus ist im Grunde ein Thron für deine Handfläche. Mit ihrer breiten, ergonomischen Schale, dem einstellbaren Gewicht und dem HERO 25K-Sensor von Logitech ist sie wie geschaffen für alle, die ihre Maus gerne mit reichlich Platz umklammern. Keine Krämpfe in den Fingern, keine verpassten Bewegungen.

Auch die Akkulaufzeit ist nicht zu verachten. Logitech verspricht bis zu 130 Stunden bei ausgeschaltetem RGB, und ich habe schon Leute gesehen, die das Gerät wochenlang ohne Aufladen genutzt haben. Außerdem, LIGHTSYNC RGB Das ist das Tüpfelchen auf dem i, sodass du es mit deinem Gameplay, deiner Musik oder deiner aktuellen Stimmung synchronisieren kannst.

Hier dreht sich alles um Kontrolle, Komfort und individuelle Anpassung – vereint in einer ergonomischen Form, die Ihre Handfläche so stützt, als wäre sie eigens dafür geformt worden.

Vorteile Nachteile ✅ Große, ergonomische Schale mit idealer Handflächenunterstützung ✅ LIGHTFORCE-Schalter bieten sowohl ein taktiles Feedback als auch eine ultraschnelle Auslösung ✅ Mit 13 programmierbaren Tasten eignet es sich perfekt für MMO-/MOBA-Setups ✅ Verstellbares Gewichtssystem; selten bei kabellosen Mäusen ✅ Der HERO 25K-Sensor sorgt für höchste Präzision ✅ Lange Akkulaufzeit (bis zu 130 Stunden) ✅ Die drahtlose „Lightspeed“-Verbindung ist schnell und zuverlässig ❌ Wenn du von einer kleineren Maus umsteigst, könnte sie sich etwas klobig anfühlen, aber das ist der Preis, den man für Komfort und Anpassungsmöglichkeiten zahlt

Endgültiges Urteil: Die LogitechG502 X Plus ist dasdie beste FPS-Maus das sich deiner Spielweise anpasst. Ob wildes Knöpfedrücken oder pixelgenaues Scharfschützen – es hält mühelos mit.

4. SteelSeries Aerox 3 [Die beste kabellose Gaming-Maus]

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Technische Daten Details Sensor TrueMove Air, 18.000 DPI Gewicht 68g Schaltflächen 6 programmierbar Konnektivität Drahtlos (2,4 GHz oder Bluetooth) Akkulaufzeit Bis zu 200 Stunden (Bluetooth) Abmessungen 120,55 × 67,03 × 37,98 mm Extras Wasserdicht nach Schutzklasse IP54, RGB

Sagt Hallo zu denSteelSeries Aerox 3als derkabellose Gaming-Maus Das wird dein Gaming-Erlebnis beflügeln! Dieses federleichte 68g Der Champ gleitet mühelos dahin, angetrieben von einem TrueMove Air-Sensor, der deine Bewegungen erfasst 18.000 DPIvon seidenweicher Präzision – perfekt für rasante Schießspiele oder entspannte Abenteuer. Ich konnte kaum glauben, wie mühelos sich die Schnellschüsse anfühlten. Ich hatte ehrlich gesagt das Gefühl, meine Treffsicherheit hätte sich über Nacht verbessert. Das duale Wireless-Setup (2,4 Gigahertz(für Gaming, Bluetooth für den Alltag) bietet dir verschiedene Möglichkeiten, und diese Wahnsinns- 200 Stunden Akkulaufzeit bei Bluetooth-Verbindung (oder 80 Stundens sind2,4 Gigahertz) bedeutet, dass du tagelang spielen kannst. Hast du deinen Energy-Drink verschüttet? Kein Problem – das Gerät ist nach IP54 spritzwassergeschützt!

Das Wabendesign sieht nicht nur cool aus – es hält das Gewicht niedrig und lässt gleichzeitig das RGB-Licht durchscheinen, das über die SteelSeries Engine individuell angepasst werden kann, um den Schreibtisch in Szene zu setzen. Es ist allerdings immer noch nervig, wenn sich dort jede Menge Staub und Schmutz ansammelt und es ständig gereinigt werden muss.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Aerox 3 ist superleicht und auf Geschwindigkeit ausgelegt – und beweist, dass kabellos nicht gleichbedeutend mit Verzögerungen ist. Dank ihrer wasserabweisenden Wabenstruktur, der soliden Akkulaufzeit und der geringen Latenz ist sie die erste Wahl für Gamer, die sich Freiheit wünschen, ohne dabei Abstriche bei der Reaktionszeit machen zu müssen.

Mit sechs programmierbaren Tasten kannst du deine Lieblingsfunktionen zuweisen – zum Beispiel für Quick-Scopes oder das Trinken von Heiltränken – und dank der PTFE-Gleitfüße gleitet die Maus butterweich über den Tisch. Sie ist die beste kabellose Gaming-Maus, weil sie Freiheit, Geschwindigkeit und Langlebigkeit in einem eleganten Paket vereint. Egal, ob du zu Hause oder unterwegs spielst: Die Aerox 3 ist dein kabelloser Schlüssel zum Sieg!

Vorteile Nachteile ✅ Mit einem Gewicht von 68 g lässt er sich traumhaft leicht schwingen und gleiten ✅ Der TrueMove Air-Sensor misst mit höchster Präzision ✅ Mit einer Akkulaufzeit von 200 Stunden sind endlose Spielsitzungen möglich ✅ Doppelte Funkverbindung (2,4 GHz + Bluetooth) – passt zu jedem Vibrator ✅ Die wasserabweisende Konstruktion lässt Spritzwasser einfach abperlen ✅ RGB verleiht dem Spielerlebnis eine unterhaltsame Note ✅ PTFE-Füße sorgen für extrem leichtgängige Bewegungen ❌ Kein Fallback auf Kabelbetrieb, wenn der Akku schnell leer ist, aber dafür hält er ewig!

Fazit: The SteelSeries Aerox 3 ist die beste kabellose Gaming-Maus, die dank ihres geringen Gewichts Bewegungsfreiheit und eine extrem lange Akkulaufzeit für verzögerungsfreie Siege bietet.

5. Corsair SCIMITAR RGB ELITE [Die beste MMO-Maus]

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Technische Daten Details Sensor PixArt PMW3391, 18.000 DPI Gewicht Einhundertzweiundzwanzig Gramm Schaltflächen 17 programmierbar Konnektivität Kabelgebunden (USB) Kabellänge 1,8 m geflochten Abmessungen 119,4 × 77,4 × 42,4 mm Extras Verstellbare Seitenwand, RGB

MMO-Fans, hier ist euer neuer Raid-Boss: der Corsair SCIMITAR RGB ELITE! Dieses kabelgebundene Biest rockt 17 programmierbare Tasten– ja,17! – womit es das die beste MMO-Maus damit du Zaubersprüche, Fähigkeiten und Hotbars wie ein Profi jonglieren kannst. Die verstellbare Seitenleiste lässt sich so verschieben, dass sie perfekt zu deinem Daumen passt, und der PixArt PMW3391-Sensor sorgt für 18.000 DPI mit höchster Präzision – perfekt, um Gegner anzuvisieren oder Schätze zu plündern. Es war ein tolles Gefühl, komplexe Makros mühelos und ohne Probleme bedienen zu können. Dadurch verliefen meine Gilden-Raids tatsächlich reibungsloser als je zuvor. Bei Einhundertzweiundzwanzig Gramm… es liegt solide in der Hand und gibt dir in epischen Schlachten einen sicheren Halt.

Das RGB-System verfügt über vier Zonen, die sich über die iCUE-Software von Corsair anpassen lassen. Mit dieser Software kannst du außerdem die Daumentasten ganz nach Belieben belegen – zum Beispiel für Sofortheilungen oder mehrstufige Makros.

Warum wir uns dafür entschieden haben 12 Seitentasten. Das war’s. Das ist der Tweet. Die SCIMITAR RGB ELITE macht deinen Daumen zum Hotkey-Gott. Ob MMO-Fans, MOBA-Spieler oder Tabellenkalkulations-Profis, die auf Makros schwören – dieses Modell ist wie für euch gemacht. Und das RGB? Einfach der Hammer.

Das geflochtene1,8 Meter Das Kabel ist extrem robust, und dank des bequemen Griffs liegt die Maus auch bei endlosen Gilden-Runs sicher in der Hand. Sie ist zwar nicht die leichteste Maus auf dem Markt, doch ihr Gewicht in Verbindung mit ihrer Langlebigkeit macht sie zu einem echten Arbeitstier für MMO-Grinder. Wenn du für weite Welten und komplexe Tastenbelegungen lebst, ist die SCIMITAR RGB ELITE deine Kommandozentrale für totale Dominanz!

Vorteile Nachteile ✅ 17 reaktionsschnelle Schaltflächen meistern das ganze MMO-Chaos mit Bravour ✅ Der 18.000-DPI-Sensor sorgt für höchste Präzision bei jedem Klick ✅ Die verstellbare Seitenwand passt sich perfekt an Ihren Daumen an



✅ RGB in vier Zonen sorgt für eine beeindruckende Atmosphäre



✅ Das strapazierfähige geflochtene Kabel hält auch starker Beanspruchung stand



✅ Bequemes Design für lange Raids



✅ Mit der iCUE-Software ist die individuelle Anpassung ein Kinderspiel ❌ Für manche mag es sich schwer anfühlen, obwohl es nur 122 g wiegt

Endgültiges Urteil: Die SCIMITAR RGB ELITEist dasdie beste Corsair-Maus, vollgepackt mit17 Tasten, um jede Quest mühelos zu meistern.

6. Asus ROG Keris Wireless AimPoint [Die beste Gaming-Maus für kleine Hände]

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Technische Daten Details Sensor Optischer Sensor ROG AimPoint, 100–36.000 DPI Gewicht ca. 75 g (nur Maus, ohne Kabel oder Dongle) Schaltflächen 5 programmierbar Konnektivität 2,4-GHz-Funkverbindung (ROG SpeedNova), Bluetooth 5.1 (bis zu 3 Geräte), kabelgebundener USB-C-Modus Akkulaufzeit Bis zu ca. 119 Stunden (drahtlos, RGB eingeschaltet), ca. 86 Stunden bei Standardbeleuchtung; 370-mAh-Akku Abmessungen 118 × 62 × 39 mm Extras Füße aus 100 % PTFE, Aura Sync RGB

Auch kleinere Hände verdienen ordentlich Feuerkraft. Und die Asus ROG Keris Wireless AimPoint beweist, dassEine kompakte Form bedeutet keine Abstriche. Das ist zweifellos eine der besten Gaming-Mäuse für kleine Hände auf dem Markt, wenn man ultraleichte Präzision in einem Gehäuse sucht, das wirklich gut in die Hand liegt. Auch wenn ich eigentlich größere Mäuse bevorzuge, lag diese hier ganz natürlich in meiner Hand, und ich war so froh, endlich eine kompakte Maus gefunden zu haben, die mir passt.

Sprechen wir über den Sensor: 36.000 DPI klingen vielleicht nach Übertreibung, aber das bedeutet beeindruckende Ortungsgenauigkeit… besonders praktisch für rasante Shooter oder wenn du pixelgenau zielen musst.

Und dank der ROG SpeedNova-Funktechnologie, Die Eingabeverzögerung ist praktisch nicht vorhandent. Ich habe gesehen, wie sich dieses Gerät gegen deutlich teurere Mäuse von Marken wie Razer oder Logitech behauptet hat, und es schlägt sich wie ein Champion.

Mit nur 75 g gleitet sie mühelos über jedes Mauspad, ideal für Spieler, die mit den Fingerspitzen greifen, oder für Spieler im „Claw“-Stil. Außerdem profitieren Sie von einer Tri-Mode-Konnektivität, sodass Sie bestens versorgt sind, egal ob Sie lieber kabelgebunden arbeiten oder unterwegs die Vorteile einer kabellosen Verbindung nutzen möchten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Endlich eine Maus, die sich nicht anfühlt, als würde man einen Ziegelstein in der Hand halten. Die ROG Keris AimPoint bietet dir Präzision auf E-Sport-Niveau in einem schlanken, kompakten Gehäuse, das auch in kleinere Hände wie angegossen passt. Du profitierst weiterhin von einem ultraleichten Design und Klickschaltern, die sich einfach himmlisch anfühlen.

Die Anpassungsmöglichkeiten sind eine weitere Stärke. Sie verfügt über im laufenden Betrieb austauschbare Schalter – wenn du also hohe Ansprüche an das Klickgefühl hast oder dir Gedanken über die Langlebigkeit machst, hast du hier verschiedene Optionen. Selbst das mitgelieferte Paracord-Kabel ist ein echter Pluspunkt. Es ist leicht, flexibel und bietet keinerlei Widerstand. Beim Testen der 5 programmierbaren Tasten hat mich allerdings eine Sache etwas gestört. Manchmal hätte ich mir für komplexe Konfigurationen noch ein Makro mehr gewünscht, aber ehrlich gesagt war es für die meisten Spiele perfekt.

Für alle, die es leid sind, dass herkömmliche Mäuse zu klobig oder zu schwer sind, ist die Keris Wireless AimPoint man hat das Gefühl, dass es wirklich speziell für dich entwickelt wurde.

Vorteile Nachteile ✅ Kompaktes, ergonomisches Gehäuse, ideal für kleine Hände ✅ Der 36.000-DPI-Sensor sorgt für unglaubliche Präzision ✅ Unterstützung von drei Verbindungsmodi (2,4 GHz, Bluetooth, kabelgebunden) = maximale Flexibilität ✅ Dank der im laufenden Betrieb austauschbaren Tasten kannst du das Klickgefühl individuell anpassen ✅ Ultraleichte Bauweise mit nur 75 g ✅ PTFE-Füße + Paracord-Kabel = sanfte, widerstandsfreie Bewegung ✅ Hervorragende Akkulaufzeit (bis zu 119 Stunden) ❌ Nur 5 programmierbare Tasten: Für MMO-Spieler mag das etwas eingeschränkt wirken, ist aber ideal für übersichtliche Layouts und einfachere Ausrüstungskonfigurationen

Endgültiges Urteil: DieROG Keris Wireless AimPointist dasDie beste Gaming-Maus für kleine Hände: Es ist leicht und präzise und bietet zudem genau die richtigen Zusatzfunktionen, ohne dabei übertrieben zu wirken.

7. ENDGAME GEAR XM1r [Beste kabelgebundene Gaming-Maus]

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Technische Daten Details Sensor PixArt PAW3370, 19.000 DPI Gewicht 70g Schaltflächen 6 programmierbar Konnektivität Kabelgebunden (USB) Kabellänge 1,8 m langes Flexkabel 2 Abmessungen 122,14 × 65,81 × 38,26 mm Extras Kailh GM 8.0-Schalter, PTFE-Füße

Dieses leichte 70g Das Beast verfügt über einen PixArt PAW3370-Sensor mit 19.000 DPI, die jede deiner Bewegungen mit professioneller Präzision erfasst – perfekt für FPS-Kills oder RTS-Angriffe. Die Kailh GM 8.0 Die Schalter sorgen bei jedem Klick für ein knackiges, präzises Gefühl, und das Flex Cord 2 ist so leicht und biegsam, dass man es kaum bemerkt. Ich musste tatsächlich lächeln, als ich zum ersten Mal einen Flick-Schuss ohne jeglichen Widerstand durch das Kabel ausgeführt habe (es fühlte sich unwirklich an). Bei diesem Gewicht ist es ein Traum für schnelle Bewegungen, und diese PTFE-Füße gleiten, als wäre man auf Eis – geschmeidig und mühelos.

Die ergonomische Form des XM1r liegt wie angegossen und sorgt für hohen Tragekomfort ohne überflüssigen Schnickschnack. Mit sechs programmierbaren Tasten kannst du über einfache Softwareeinstellungen deine eigenen Shortcuts festlegen – zum Beispiel für blitzschnelle Kopfschüsse oder rasante Aufbauten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die XM1r ist ein Traum für alle, die auf niedrige Latenzzeiten setzen. Mit einem Sensor in Profiqualität, extrem reaktionsschnellen Tasten und einem Paracord-Kabel, das sich fast wie kabellos anfühlt, ist dies Gaming mit Kabel, wie es sein sollte. Sie ist wie ein Katana: scharf und tödlich.

Kein RGB-Bling-Bling, dafür konzentriert sie sich ganz auf pure Leistung, und die matte Oberfläche liegt griffig und elegant in der Hand. Sie ist die beste kabelgebundene Gaming-Maus, weil sie verzögerungsfreie Geschwindigkeit und Langlebigkeit in einem federleichten Gehäuse vereint – einfach einstecken und dominieren!

Vorteile Nachteile ✅ Der 19.000-DPI-Sensor erfasst Bewegungen präzise wie ein Laser ✅ Mit einem Gewicht von 70 g gelingen Flicks blitzschnell ✅ Die Kailh-Schalter fühlen sich knackig und angenehm an



✅ Flex Cord 2 ist beim Spielen praktisch unsichtbar



✅ PTFE-Füße gleiten sanfter als je zuvor



✅ Das ergonomische Design liegt perfekt in der Hand



✅ Dank der verzögerungsfreien Kabelverbindung bleibst du immer auf dem Laufenden ❌ Das Fehlen von RGB könnte den Glanz trüben

Endgültiges Urteil: DieENDGAME GEAR XM1r ist die beste kabelgebundene Gaming-Maus, die geringes Gewicht und Schnelligkeit mit präziser Genauigkeit verbindet und so eine unübertroffene Kontrolle ermöglicht.

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Funktion Details Sensor HERO 25K, 25.600 DPI Gewicht 63g Schaltflächen 5 programmierbar Konnektivität Wireless (Lightspeed) Akkulaufzeit Bis zu 70 Stunden Abmessungen 125 × 63,5 × 40 mm Extras PTFE-Füße, minimalistisches Design

FPS-Krieger, verneigt euch vor dem Logitech G Pro X Superlight – die leichte kabellose Gaming-Maus, die für perfekte Kopfschüsse entwickelt wurde! Mit einem federleichten Gewicht 63gDieses kabellose Kraftpaket gleitet über dein Mauspad und ermöglicht es dir, in rasanten Shootern Ziele mit chirurgischer Präzision zu treffen. Ich war ehrlich gesagt total begeistert davon, wie mühelos es schnelle Schusssalven bewältigte – meine üblichen Fehlklicks waren wie weggeblasen.

Der HERO 25K-Sensor sorgt für eine makellose Abtastung mit bis zu 25.600 DPI und garantiert, dass sich jede Bewegung und jedes Zielen präzise anfühlt, ganz gleich, ob du gerade Halo Infinite oder die Ranglisten anzuführen. Logitechs Lightspeed2,4 Gigahertz Die kabellose Technologie bietet eine verzögerungsfreie Leistung, die es mit kabelgebundenen Mäusen aufnehmen kann, und die 70 Stunden Der Akku sorgt dafür, dass du auch bei Wochenendturnieren ohne Aufladen weiter spielen kannst.

Die fünf programmierbaren Tasten lassen sich über den Logitech G HUB individuell anpassen, sodass du Schnellaktionen wie Granatenwürfe oder Nahkampfangriffe zuweisen kannst – und das bei einem minimalistischen Design, das versehentliche Klicks verhindert. Die PTFE-Gleiter sorgen für butterweiche Bewegungen, und die ergonomische Form passt sich den meisten Griffstilen an, sodass Ihre Hand auch bei langen Spielsitzungen bequem liegt. Das Gerät ist Powerplay-kompatibel, sodass Sie es mit einer kompatiblen Mausmatte während des Spielens kabellos aufladen können – perfekt für ununterbrochenes Spielen.

Das Fehlen von RGB-Beleuchtung mag Fans von ästhetischem Design enttäuschen, doch die Priorisierung von Leistung gegenüber optischem Schnickschnack ist für FPS-Puristen ein vertretbarer Kompromiss. Die G Pro x Superlight wurde für ambitionierte PC-Gamer entwickelt und ist dank ihres ultraleichten Designs und ihrer punktgenauen Präzision ein Muss, um Gegner zu besiegen.

Vorteile Nachteile ✅ Dank des geringen Gewichts lässt sich blitzschnell zielen ✅ Der HERO 25K-Sensor sorgt für jede einzelne Aufnahme in perfekter Bildqualität ✅ Mit Lightspeed Wireless spielst du ohne Verzögerungen ✅ Die Akkulaufzeit von 70 Stunden übertrifft selbst Ihre längsten Nutzungsphasen ✅ PTFE-Füße gleiten wie ein Weltmeister ✅ Das minimalistische Design fördert die Konzentration, ohne ablenkend zu wirken ✅ Fünf Tasten decken die wichtigsten Funktionen eines Ego-Shooters ab ❌ Das Fehlen von RGB könnte Fans von Leuchteffekten enttäuschen ❌ Weniger Tasten als bei MMO-Mäusen



Endgültiges Urteil: DieDie Logitech G Pro X Superlight istSie ist die beste FPS-Maus und bietet ultraleichte Geschwindigkeit und Präzision für jeden entscheidenden Schuss.

9. Razer DeathAdder V2 X [Die beste ergonomische Gaming-Maus]

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Funktion Details Sensor Razer 5G Optical, 14.000 DPI Gewicht 103 g (mit einer AA-Batterie) Schaltflächen 7 programmierbar Konnektivität Drahtlos (2,4 GHz oder Bluetooth) Akkulaufzeit Bis zu 235 Stunden (Bluetooth) Abmessungen 127 × 61,7 × 42,7 mm Extras Hybrid-Batterie (AA/AAA), ohne RGB

Lernen Sie dieRazer DeathAdder V2 X, eine preisgünstige kabellose Maus, die deine Hand wie eine Wolke umhüllt! Diese Schönheit von Razer 5G Der optische Sensor sorgt mit 14.000 DPI für eine flüssige und präzise Abtastung – perfekt für Wettkämpfe oder einfach nur zum Genießen deiner Lieblingsspiele. Bei einhundertdrei GrammMit seiner AA-Batterie hat es ein angenehmes Gewicht, das genau richtig liegt, und die duale kabellose Verbindung (2,4 GHz für Gaming, Bluetooth für entspanntes Zocken) bietet dir Flexibilität. Außerdem235 Stunden Akkulaufzeit bei Bluetooth-Verbindung (oder 120 Stunden on 2,4 Gigahertz) hält dich ewig im Spiel – leg einfach eine AAA-Batterie ein, wenn der Saft alle ist!

Ich hatte mich darauf gefreut, dieses Modell zu testen, und war wirklich beeindruckt davon, wie gut es in der Hand lag. Nach meiner Zeit damit habe ich es in die Kategorie „Mäuse, mit denen ich keine Probleme hatte“ eingeordnet.

Das ikonische geschwungene Design dieses Razer Die Maus liegt perfekt in der Hand und sorgt auch bei langen Spielsitzungen für Komfort – keine Krämpfe, nur entscheidende Spielzüge. Mit sieben programmierbaren Tasten kannst du dein Setup über Razer Synapse anpassen – ordne ganz einfach ein schnelles Nachladen oder eine überraschende Ult zu. Hier gibt es kein RGB, aber dadurch liegt der Fokus ganz auf purer Leistung und einer hervorragenden Akkulaufzeit. Es ist die beste ergonomische Gaming-Maus, weil sie Komfort und Kontrolle in einem Paket vereint, das sich anfühlt, als wäre es nur für dich gemacht!

Vorteile Nachteile ✅ Der 14.000-DPI-Sensor sorgt für eine präzise Abtastung ✅ Dank der ergonomischen Form liegt der Griff den ganzen Tag bequem in der Hand ✅ Dank Dual-WLAN (2,4 GHz + Bluetooth) ist das Gerät vielseitig einsetzbar ✅ Eine Akkulaufzeit von 235 Stunden ist ein wahr gewordener Traum ✅ Mit sieben Tasten kannst du jede deiner Bewegungen individuell anpassen ✅ Die Option mit Hybridbatterien (AA/AAA) ist die Rettung ✅ Mit einem Gewicht von nur 103 g liegt es leicht in der Hand und gleitet mühelos ❌ Ohne RGB könnten einige Blitze verloren gehen ❌ Etwas schwerer als ultraleichte Mäuse

Fazit: Ich halte dieses ergonomische Modell für das am besten RazerMaus, die angenehmen Tragekomfort und Präzision für endlosen Spielspaß bieten.

Wie wählt man die beste Maus aus?

Deine Gaming-Maus ist nicht nur ein Werkzeug – sie ist dein treuer Begleiter, der Unterschied zwischen einem glorreichen Sieg und einer Niederlage, bei der du vor Wut aufgeben willst. Die richtige Maus kann deine Leistung in die Höhe treiben, deine Hand auch bei Marathon-Sessions entlasten und perfekt zu deinem individuellen Gaming-Stil passen. Es kommt auf die Details an: Auflösung (DPI), Bildwiederholrate (Polling) und Reaktionszeit. Das sind die Faktoren, die deine Bewegungen präzise, dein Zielen treffsicher und dein Gameplay butterweich machen.

Egal, ob du dich durch rasante Shooter kämpfst, Armeen befehligst oder riesige Welten erkundest – dieser Leitfaden steht dir zur Seite. Schauen wir uns gemeinsam an, worauf du achten musst, um eine Maus zu finden, die dein perfekter Gaming-Partner ist!

1. Einen präzisen Sensor finden

Der Sensor ist das Herzstück deiner Maus, und es kommt zum Showdown zwischen optischer und Lasertechnik!

Optische Sensoren sind die Geschwindigkeitswunder – äußerst präzise und blitzschnell, was sie zu einem Traum für Ego-Shooter macht. Auf herkömmlichen Mauspads zeigen sie ihre wahre Stärke und verfolgen jede deiner Bewegungen mit messerscharfer Genauigkeit – ideal für entscheidende Kopfschüsse.

sind die Geschwindigkeitswunder – äußerst präzise und blitzschnell, was sie zu einem Traum für Ego-Shooter macht. Auf herkömmlichen Mauspads zeigen sie ihre wahre Stärke und verfolgen jede deiner Bewegungen mit messerscharfer Genauigkeit – ideal für entscheidende Kopfschüsse. Lasersensoren, sind hingegen die Meister auf jedem Untergrund. Dank ihrer hervorragenden Abtastgenauigkeit funktionieren sie auch auf schwierigen Oberflächen wie Glas oder unebenen Schreibtischen, doch diese zusätzliche Empfindlichkeit kann sie manchmal ein klein wenig ungenauer machen als optische Modelle.

Für die meisten Gamer ist die optische Abtastung die erste Wahl – sie ist zuverlässig und bietet genau die Geschwindigkeit, die man braucht. Wenn du jedoch auf einem glänzenden Tisch spielst oder maximale DPI benötigst, ist die Laserabtastung die richtige Wahl – sei dir nur bewusst, dass es vielleicht ein oder zwei kleine Anpassungen erfordert, bis sie richtig eingestellt ist.

2. Denken Sie über die DPI nach

DPI – Dots per Inch – ist der Regler für die Empfindlichkeit deiner Maus. Er gibt an, um wie viele Pixel sich dein Cursor pro Zentimeter tatsächlicher Bewegung verschiebt. Ein höherer DPI-Wert bedeutet, dass dein Cursor schneller flitzt – ideal für große Bildschirme oder schnelle Bewegungen –, aber es gilt nicht: „Mehr ist besser“. Ist der Wert zu hoch, schießt du über das Ziel hinaus; ist er zu niedrig, kommst du nur schleppend voran. Der Clou? Einstellbarer DPI! Damit kannst du im Handumdrehen zwischen den Einstellungen wechseln – niedrig für präzise Schüsse, hoch für rasante Bewegungen im Chaos.

Niedrige DPI (400–800) : Präzision für Ego-Shooter oder detailreiche Arbeiten – langsam und stetig gewinnt man das Zielspiel.

: Präzision für Ego-Shooter oder detailreiche Arbeiten – langsam und stetig gewinnt man das Zielspiel. Mittlere DPI (800–1600) : Der ideale Titel für die meisten – vielseitig einsetzbar für Shooter, Rollenspiele oder Echtzeit-Strategiespiele.

: Der ideale Titel für die meisten – vielseitig einsetzbar für Shooter, Rollenspiele oder Echtzeit-Strategiespiele. Hohe DPI-Auflösung (3000+): Schnell bei großen Bewegungen oder bei Setups mit mehreren Monitoren, erfordert aber Fingerspitzengefühl.

Hier zählt dein Spielstil. Liebe rasante Ego-Shooter? Halte dich für präzise Steuerung an 800–1600 DPI. Bist du ein Fan von RTS- oder MOBA-Spielen? Dann dreh die DPI hoch, um schnell über die Karte zu flitzen. Probiere verschiedene Werte aus – von 400 bis 4000 DPI – und finde heraus, was dir am besten liegt. Mit Mäusen mit einstellbarer DPI-Empfindlichkeit kannst du dich an jedes Spiel anpassen, sodass du nie auf eine einzige Einstellung festgelegt bist.

3. Achten Sie auf die Abtastrate

Die Abtastrate gibt an, wie oft deine Maus Signale an den PC sendet – stell dir das wie eine Art Chat-Geschwindigkeit vor. Sie wird in Hz gemessen und entspricht der Aktualisierungsrate deiner Klicks und Bewegungen. A Tausend HertzAbtastrate(1 ms)bedeutet, dass es aktualisiert wird 1000 Mal pro Sekunde – extrem flüssige Steuerung, um Kugeln auszuweichen oder Gegner zu verfolgen. Niedrigere Raten, wie 500 Hz (2 ms) or 250 Hz (4 ms), sind zwar langsamer, eignen sich aber trotzdem gut für eine entspannte Atmosphäre.

Hohe Abtastrate (1000 Hz) : Blitzschnelle Datenübertragung, flüssige Bewegungen – ein Muss für rasante Spiele.

: Blitzschnelle Datenübertragung, flüssige Bewegungen – ein Muss für rasante Spiele. Mittlere Abtastrate (500 Hz) : Für die meisten solide – flüssig genug, ohne an die Grenzen zu stoßen.

: Für die meisten solide – flüssig genug, ohne an die Grenzen zu stoßen. Niedrige Abtastrate (250 Hz): Gelegenheitsspiele sind in Ordnung, aber erwarte keine E-Sport-taugliche Geschwindigkeit.

Für den Wettkampf-Gaming-Bereich, Tausend Hertzist entscheidend – bei einem Feuergefecht zählt jede Millisekunde. Gelegenheitsspieler können sich darauf einlassen 500 Hertzund so etwas CPU-Leistung sparen. Schau dir die technischen Daten deiner Maus an – die meisten modernen Modelle erreichen Tausend Hertz, aber anpassbare Tarife bieten Ihnen zusätzliche Kontrolle.

4. Achten Sie auf Ergonomie und Design

Komfort ist ein Muss – deine Hand wird es dir nach stundenlangem Spielen danken! Eine ergonomische Gaming-Maus kann Ermüdungserscheinungen vorbeugen und sorgt dafür, dass du konzentriert bleibst. Die Formen variieren – geschwungen für den Handflächengriff, flach für den Krallengriff, schmal für den Fingerspitzengriff – es kommt also ganz darauf an, was zu dir passt. Auch das Gewicht spielt eine große Rolle – leichte Mäuse (60–80 g) Reißverschluss für mehr Geschwindigkeit, schwerere Modelle (100 g+)Halte das Ziel ruhig.

Palm-Griff : Vollständige Handablage, angenehm für große Hände – erinnert an die Razer DeathAdder.

: Vollständige Handablage, angenehm für große Hände – erinnert an die Razer DeathAdder. Klauengriff : Gewölbte Finger, schnelle Klicks – ideal für rasantes Gameplay.

: Gewölbte Finger, schnelle Klicks – ideal für rasantes Gameplay. Fingerspitzengriff: Leichte Berührung, schnelle Bewegungen – ideal für kleine Hände oder einen flotten Spielstil.

Verstellbare Gewichte sind Gold wert – füge Gramm hinzu oder nimm sie weg, bis du das perfekte Gefühl hast. Dein Gaming-Setup braucht eine Maus, die eine Verlängerung deiner selbst ist, und keine lästige Pflicht. Probiere die Griffe im Laden aus, wenn möglich, oder schau dir die Maße online an – Komfort ist dein MVP auf lange Sicht!

5. Überprüfen Sie die Anzahl der Tasten und die Anpassungsmöglichkeiten

Tasten sind deine Cheats – je mehr, desto schneller die Bewegungen! Einfache Mäuse sind der Hammer5–6 Tasten– Links, Rechts, Scrollrad und ein paar Extras – perfekt für Shooter oder Solo-Abenteuer. Aber für MMOs, MOBAs oder Makro-Fans, 12–17 Tastenmacht dich zu einem Einhand-Profi. Die programmierbaren Tasten sind das Nonplusultra – passe sie mit der Software ganz nach deinen Wünschen an.

Nur wenige Knöpfe (5–6) : Einfach, schnörkellos – hier kommen sowohl FPS- als auch Gelegenheitsspieler voll auf ihre Kosten.

: Einfach, schnörkellos – hier kommen sowohl FPS- als auch Gelegenheitsspieler voll auf ihre Kosten. Mittlere Preisklasse (7–11) : Vielseitig – deckt die meisten Genres ab und bietet Raum für Weiterentwicklung.

: Vielseitig – deckt die meisten Genres ab und bietet Raum für Weiterentwicklung. Button Bonanza (ab 12 Jahren): Ein Paradies für MMO- und MOBA-Fans – komplexe Kombos auf Knopfdruck.

Anpassung ist der Schlüssel – passe die Empfindlichkeit an, weise Tasten neu zu oder synchronisiere das Gerät mit einer Gaming-Tastatur für makrogeladene Action. Passe die Daumentasten an dein Spiel an – FPS erfordern Schnelligkeit, MMOs brauchen Optionen. Mehr ist nicht immer besser – wähle aus, was du wirklich brauchst!

6. Entscheiden Sie sich für eine kabelgebundene oder kabellose Verbindung

Kabelgebundene und kabellose Mäuse – das ist der klassische Showdown! Kabelgebundene Mäuse sind Meister der Latenz – keine Verzögerung, nur reine, sofortige Klicks, was sie zur ersten Wahl für den Wettkampf macht. Kabellose Mäuse bieten Freiheit – keine Kabel, die sich auf dem Schreibtisch verheddern – und Spitzenmodelle wie Logitechs Lightspeed or Razer Hyperspeed die Eingabeverzögerung auf nahezu null reduzieren.

Kabelgebundene Mäuse : Keine Latenz, kein Aufladen, leichtere Bauweise – einfach einstecken und loslegen.

: Keine Latenz, kein Aufladen, leichtere Bauweise – einfach einstecken und loslegen. Drahtlose Mäuse : Aufgeräumte Installation, Mobilität – moderne Technik, die mit der Geschwindigkeit kabelgebundener Verbindungen mithalten kann.

: Aufgeräumte Installation, Mobilität – moderne Technik, die mit der Geschwindigkeit kabelgebundener Verbindungen mithalten kann. Abwägungen: Das kabelgebundene Modell von Wired ist an die Steckdose gebunden; das kabellose Modell braucht Strom (hält aber stundenlang!).

Für Wettkämpfe? Die kabelgebundene Maus ist die beste Wahl, wenn es auf Präzision ankommt. Für den Freizeitgebrauch oder unterwegs? Dann sind kabellose Mäuse ideal – achte auf die Akkulaufzeit (über 50 Stunden (je nachdem, was Sie bevorzugen). Bei dieser fortschrittlichen Technologie sind beide Optionen hervorragend – es kommt ganz auf Ihre persönlichen Vorlieben an.

7. Prüfen Sie die Haltbarkeit

Eine langlebige Maus ist eine erfolgreiche Maus – vor allem, wenn du ein begeisterter Klicker bist! Bei der Langlebigkeit kommt es auf die Verarbeitung an – hochwertiger Kunststoff, Metallakzente oder Gummigriffe halten auch harten Beanspruchungen stand und funktionieren weiterhin einwandfrei. Auch die Schalter spielen eine Rolle – achte auf Über 50 Millionen Entscheiden Sie sich für Marken (wie Kailh oder Omron), die für Langlebigkeit bekannt sind.

Materialien : Robuste Sockel aus Kunststoff oder Metall sind verschleißfest.

: Robuste Sockel aus Kunststoff oder Metall sind verschleißfest. Griffe : Die Seiten aus Gummi oder mit Struktur bleiben griffig und rutschen nicht.

: Die Seiten aus Gummi oder mit Struktur bleiben griffig und rutschen nicht. Schalter: Dank der hohen Strapazierfähigkeit hält er jahrelangem Klicken stand, ohne an Leistung zu verlieren.

Vielspieler brauchen robuste Mäuse – achte bei den Bewertungen auf die Verarbeitungsqualität. Eine solide Maus hält Schlägen auf den Schreibtisch und verschwitzten Händen stand und sorgt dafür, dass du länger im Spiel bleibst.

8. Vergiss das Mauspad nicht

Deine Maus braucht eine Tanzfläche – ein glattes Gaming-Mauspad sorgt für den richtigen Groove! Stoffpads bieten Kontrolle – langsame, präzise Bewegungen für Scharfschützen. Harte Pads sorgen für Geschwindigkeit – schnelle Gleitbewegungen für große Schwünge. Auch die Größe spielt eine Rolle – groß für niedrige DPI, klein für beengte Schreibtische.

Stoff : Liegt gut in der Hand, bequem – die erste Wahl für FPS-Fans und alle, die Wert auf Präzision legen.

: Liegt gut in der Hand, bequem – die erste Wahl für FPS-Fans und alle, die Wert auf Präzision legen. Schwer : Geschmeidig, schnell – ideal für rasantes Chaos.

: Geschmeidig, schnell – ideal für rasantes Chaos. Hybrid: Das Beste aus beiden Welten – vielseitig für jeden Stil.

Wähle für deinen Sensor das passende Mauspad – optische Sensoren lieben Stoff, Lasersensoren kommen überall gut zurecht. Es ist der heimliche Held deines Setups!

9. Sonstige Überlegungen

RGB : Auffälliger Spaß – RGB sorgt für Stimmung bei nächtlichen Gaming-Sessions. Kein Muss, aber es hebt die Stimmung. Lass es weg, wenn es dir nur ums Spielen geht – das schont auch den Akku!

: Auffälliger Spaß – RGB sorgt für Stimmung bei nächtlichen Gaming-Sessions. Kein Muss, aber es hebt die Stimmung. Lass es weg, wenn es dir nur ums Spielen geht – das schont auch den Akku! Preis : Mäuse beginnen bei €20 – preisgünstige Empfehlungen wie Redragonglänzen, während 50–100 Dollar damit erhältst du Premium (Logitech, Razer). Legen Sie ein Budget fest und gehen Sie auf Schnäppchenjagd – tolle Ausrüstung muss nicht unbedingt ein Vermögen kosten.

: Mäuse beginnen bei – preisgünstige Empfehlungen wie Redragonglänzen, während damit erhältst du Premium (Logitech, Razer). Legen Sie ein Budget fest und gehen Sie auf Schnäppchenjagd – tolle Ausrüstung muss nicht unbedingt ein Vermögen kosten. Marke: Vertraue den Großen – Logitech, Razer, SteelSeries, Corsair. Sie bieten hochwertige Verarbeitung, zuverlässige Software und einen hervorragenden Support. Neulinge können überraschen, aber alte Hasen versagen selten.

Häufig gestellte Fragen

Was ist die beste Gaming-Maus?

The Logitech G703 zeichnet sich als die insgesamt beste Maus aus – dank ihres präzisen Sensors, der kabellosen Lightspeed-Technologie und ihres komfortablen Designs – perfekt für präzises Spielen und lange Sessions in jedem Spielgenre, das du liebst.

Wie kann man die Maus beim Zocken auf einen Monitor beschränken?

Schalte dein Spiel in den Vollbildmodus, um die Maus auf einen Bildschirm zu beschränken, oder nutze Tools wie DisplayFusion oder Cursor Lock, um sie dort zu fixieren – so bleibt deine Zielgenauigkeit stabil, ohne dass der Cursor auf den zweiten Monitor abdriftet.

Warum springt meine Maus beim Zocken ständig auf meinen zweiten Monitor?

Deine Maus driftet, weil das Spiel im Fenstermodus oder im randlosen Modus läuft – wechsle in den Vollbildmodus, um sie zu fixieren, oder passe die Einstellungen für mehrere Monitore an, damit sie auch in intensiven PC-Gaming-Momenten an Ort und Stelle bleibt.

Wie hält man eine Maus beim Zocken?

Wähle je nach Handgröße und Spieltempo den für dich passenden Griff: den Handflächengriff für Komfort, den Krallengriff für schnelle Klicks oder den Fingerspitzengriff für rasante Wischbewegungen – passe ihn so an, dass du maximale Kontrolle hast und deine Hand nicht belastest.

Worauf sollte man bei einer Gaming-Maus achten?

Achte auf die DPI-Einstellung für die Empfindlichkeit, die Abtastrate für die Reaktionsgeschwindigkeit, die Ergonomie für den Komfort, die Anzahl der Tasten für Schnellbefehle sowie auf kabelgebundene oder kabellose Modelle – wähle die für deinen Spielstil passenden Optionen aus.

Wie reinigt man eine Gaming-Maus?

Ziehen Sie den Stecker, und wischen Sie das Gerät anschließend mit einem mit Isopropylalkohol angefeuchteten Mikrofasertuch ab; entfernen Sie Staub aus den Spalten mit Druckluft oder einer kleinen Bürste – so bleibt es geschmeidig und schmutzfrei und sorgt für optimalen Spielgenuss.

Was ist eine gute DPI-Einstellung für eine Gaming-Maus?

Eine DPI von800–1600 ist ideal für die meisten Gamer, da sie Präzision bei Shootern und Geschwindigkeit bei schnellen Bewegungen vereint – dank der einstellbaren DPI-Empfindlichkeit kannst du sie perfekt an deinen Spielstil anpassen.

Wie lange sollte eine Gaming-Maus halten?

Bei guter Pflege hält eine Gaming-Maus 3–5 Jahre; High-End-Modelle mit Über 50 MillionenKlickschalter – wie Logitech or Razer – hält länger und ist auch bei intensiver Nutzung strapazierfähig, wenn man es sauber hält und schonend behandelt.