Las 7 mejores opciones de ratones para MMO con las que arrasar en el final del juego

Encontrar un buen ratón para juegos es una cosa, pero encontrar el mejor ratón para MMO es otra muy distinta. Los ratones para MMO deben cumplir una serie de requisitos estrictos —sobre todo en cuanto a la personalización de los botones programables, la capacidad de respuesta, el precio, la ergonomía y la comodidad—, aspectos que todo buen ratón para juegos debe tener en cuenta.

Teniendo en cuenta esos factores, he analizado varias de las marcas más importantes del mercado actual. El resultado final: esta lista con las 7 mejores opciones, que sin duda te ayudará a encontrar el ratón más adecuado para tus necesidades.

Nuestra selección de los mejores ratones para MMO

Tras una exhaustiva investigación, he conseguido reducir nuestra lista de ratones para juegos MMO a solo 7 de los mejores. Incluso entre estos, había algunos que realmente destacaban:

Razer Naga V2 Hyperspeed – Un ratón fantástico que destaca en todos los aspectos. Redragon M908 Impact – combina un precio bajo con un rendimiento superior a la media. Steelseries Aerox 9 Wireless – Probablemente sea el ratón para MMO más ligero que he usado nunca.

Pero, aunque estos ratones son lo mejor de lo mejor, todos y cada uno de los ratones de esta lista tienen mucho que ofrecer. Acompáñame y te ayudaré a encontrar el que mejor se adapte a ti y que lleve tu experiencia con los MMO al siguiente nivel.

¿Cuáles son los 7 mejores ratones para MMO? Esto es lo que opino

Como se ha mencionado anteriormente, hay varias características que debe tener un ratón para poder considerarse uno de los mejores. Elementos como los botones programables, los botones laterales o para el pulgar, o los botones en forma de rejilla para el pulgar son imprescindibles en los ratones para MMO, pero la comodidad, la sensibilidad y, sobre todo, el precio también son factores muy importantes a tener en cuenta.

Teniendo en cuenta esos factores, aquí está mi lista —y mis reseñas— de 7 de las mejores opciones de ratones para MMO que puedes encontrar en 2026.

1. Razer Naga V2 HyperSpeed [El mejor ratón para MMO en general]

Especificaciones Detalles Botones 21 Sensibilidad máxima 30 000 ppp Velocidad de seguimiento 750 IPS Aceleración 50g Frecuencia máxima de sondeo Mil hercios Vida útil del interruptor 60 millones de clics Duración de la batería Hasta 400 horas ¿Inalámbrico? Yes

The Razer Naga V2 HyperSpeedno es solo ungenialRazerratón para juegos, pero también se podría decir que es, en general, el mejor ratón para MMO. Con un excelente seguimiento gracias al Sensor óptico Focus Pro 30k, un tiempo de respuesta increíble gracias al Interruptores mecánicos para ratón de segunda generación, además de un montón de botones programables, este ratón para MMO ofrece una excelente rendimiento en todos los niveles.

Hay tres características que hacen que el Razer Naga V2 HyperSpeed destacan entre los ratones para MMO: En primer lugar está el Cuadrícula de 12 botones para el pulgar. Cuesta un poco acostumbrarse a él, sobre todo si es tu primer ratón para MMO, pero gracias a su excelente diseño, cuenta con una de las mejores distribuciones de botones para el pulgar que puedes encontrar.

En segundo lugar está la rueda de desplazamiento, que se puede configurar para Modo de desplazamiento táctil para desplazarse con precisión por las pestañas de habilidades, potenciadores, objetos y macros, o Modo de desplazamiento libre para un uso más informal.

Por último, pero no por ello menos importante, están los dos botones de ajuste de DPI situados en la parte superior izquierda del botón izquierdo del ratón. Por supuesto, se puede cambiar el DPI mediante un programa, pero esta forma es mucho más cómoda y, en situaciones en las que el tiempo es clave, puede ser, sinceramente, un salvavidas.

La calidad de fabricación también merece un elogio. Es un ratón resistente, capaz de soportar largas sesiones de juego e incluso aguantar algún que otro momento de enfado sin dar la sensación de ser endeble o frágil.

Ah, y como extra, no nos olvidemos de… HyperSpeed de Razer tecnología inalámbrica. Ofrece una latencia ultrabaja y un rendimiento fluido, algo esencial para los jugadores de MMO que necesitan reaccionar al instante.

Ventajas Contras ✅ Los botones para el pulgar tienen una disposición excelente ✅ Modo de rueda de desplazamiento ajustable tanto para jugar como para el uso diario ✅ Botones de DPI en una ubicación práctica ✅ Diseño resistente, pero cómodo y ergonómico ✅ Muy receptivo ❌ La disposición de los 12 botones para el pulgar no se puede modificar, a diferencia de la Razer V2 Naga Pro, aunque esto no debería suponer ningún problema para los jugadores de MMO

Veredicto final: En definitiva, el Razer Naga V2 HyperSpeed Es el mejor ratón para MMO, tanto dentro como fuera de los juegos de este tipo. Con este modelo, es imposible equivocarse.

2. Redragon M908 Impact [El mejor ratón para MMO económico]

Especificaciones Detalles Botones 18 Sensibilidad máxima 12 400 ppp Velocidad de seguimiento 200 IPS Aceleración 30g Frecuencia máxima de sondeo Mil hercios Vida útil del interruptor Sin especificar Duración de la batería N/A ¿Inalámbrico? No

La mayoría de los ratones para videojuegos cuestan más de 50 dólares. Así que, como es lógico, uno podría mostrarse un poco escéptico ante el Redragon M908 Impactel precio de… PeroA pesar de su precio más asequible, este modelo cumple todos los requisitos para ser un excelente ratón para MMO de gama media.

The M908 Impact es un auténtico caballo de batalla en lo que a videojuegos se refiere. Al igual que otros ratones para MMO, el M908 Impact viene con un cuadrícula de botones programables que te permiten acceder a tus mejoras, objetos y macros sin tener que pulsar o mantener pulsadas muchas teclas.

Además, este ratón para juegos cuenta con un botón izquierdo personalizable independiente; por defecto, está configurado para un triple clic. También te alegrará saber que el M908 Impact admite hasta 5 perfiles de memoria para diferentes MMO o juegos. Cada uno de estos perfiles cuenta con iluminación ajustable para ayudarte a distinguirlos.

El resto de la M908 ImpactLas especificaciones son bastante buenas. El sensor óptico… Sensibilidad de 12 400 ppp es suficiente para los MMO, y hay botón de ajuste de DPI accesibleen el propio ratón. El M908 Impact’s El peso también se puede ajustar añadiendo o quitando cualquiera de sus 8 contrapesos de 2,4 g. Ninguna de estas características es especialmente sofisticada, pero cumplen perfectamente su función.

Ventajas Contras ✅ Ideal para quienes buscan un ratón económico pero de buena calidad ✅ Los botones laterales son fácilmente accesibles ✅ Botones de cambio de DPI ✅ Cartuchos de peso ajustables que te permiten adaptar el peso del ratón a tu gusto ✅ Cómodo a pesar de su tamaño ❌ Siempre con cable, no se puede cambiar a conexión inalámbrica. Al menos no te quedarás sin pilas

Veredicto final:Si estás pensando en hacerte con tu primer ratón para juegos MMO o buscas uno económico para cambiar el que tienes, el Redragon M908 Impact es una excelente opción para un ratón para juegos económico.

3. SteelSeries Aerox 9 Wireless [El mejor ratón ultraligero para MMO]

Especificaciones Detalles Botones 18 Sensibilidad máxima 18 000 ppp Velocidad de seguimiento 400 IPS Aceleración 40g Frecuencia máxima de sondeo Mil hercios Vida útil del interruptor 80 millones de clics Duración de la batería Hasta 180 horas ¿Inalámbrico? Sí, pero se puede conectar por cable.

No todos los ratones para juegos MMO tienen por qué ser enormes, y el Steelseries Aerox 9 Wireless se propone demostrarlo. Y vaya si lo han demostrado: hablo muy en serio cuando digo que este ratón es ligero, sobre todo teniendo en cuenta que está diseñado para los MMO.

Lo primero que probablemente te llame la atención del Aerox 9 Wireless es sucarcasa alveolar, lo que le confiere al ratón su característica ligereza. Y aunque un diseño perforado pueda no parecer precisamente robusto, ten por seguro que este ratón para juegos MMO tiene una excelente calidad de fabricación.

Y lo mejor de todo es que las piezas internas se han tratado con lo que Steelseries denomina «Aquabarrier», un IP54 tech. Esto significa que el agua y el polvo suponen un riesgo mínimo o nulo para este ratón, aunque sigue siendo recomendable mantener limpio el equipo.

Aparte de eso, el Aerox 9 Wireless además, cuenta con todas las prestaciones propias de cualquier ratón para juegos MMO: un Cuadrícula de 12 botones para el pulgar, un seguimiento fantástico gracias al sensor Truemove Air y una excelente capacidad de respuesta gracias a su Interruptores Golden Micro IP54.

Ten en cuenta, sin embargo, que el Aerox 9 Wireless Es un ratón con agarre de palma ideal para manos grandes. Esto significa que la rejilla para el pulgar tiene una ubicación diferente a la de otros ratones MMO.

Ventajas Contras ✅ Uno de los ratones para juegos MMO más ligeros que hay en el mercado ✅ La estructura alveolar reduce considerablemente el peso sin comprometer la resistencia ✅ Su peso ligero hace que este ratón sea también una buena opción para los juegos de disparos en primera persona ✅ Incluye un puerto USB-C, lo que permite a los usuarios cambiar entre el modo con cable y el modo inalámbrico ✅ La inclinación de la rueda de desplazamiento siempre es una gran ventaja ❌ Es caro debido a su diseño, su composición y, muy probablemente, a su compatibilidad con USB-C

Veredicto final:Aunque lleva un tiempo acostumbrarse, es difícil superar la comodidad que ofrece el Steelseries Aerox 9 Wireless ofertas.

4. ASUS ROG Spatha X [El mejor ratón inalámbrico para MMO]

Especificaciones Detalles Botones 12 Sensibilidad máxima 19 000 ppp Velocidad de seguimiento 400 IPS Aceleración 50g Frecuencia máxima de sondeo Mil hercios Vida útil del interruptor 70 millones de clics Duración de la batería Hasta 67 horas ¿Inalámbrico? Sí, pero se puede conectar por cable.

A pesar de su antigüedad, el ASUS ROG Spatha X sigue siendo unun ratón inalámbrico genial para juegos, y merece la pena si buscas un ratón grande y resistente para esas largas sesiones de MMO.

«Grande» no es suficiente para Spatha X justicia. Las primeras impresiones sobre este ratón suelen centrarse casi siempre en lo grande y voluminoso que parece, y de hecho, el Spatha X es mejorideal para jugadores con manos grandes.

Quienes sepan manejarlo descubrirán que, a pesar de su tamaño, se maneja sorprendentemente bien, con un sensibilidad máxima de 19 000 ppp y velocidad de 400 IPS – todo ello se transmite prácticamente sin latencia a través de una red inalámbrica.

En comparación con otros ratones para MMO, ASUS ha optado por un diseño muy diferente para sus botones laterales. Esto significa que no solo el Spatha X Además de no utilizar una disposición en cuadrícula para sus botones laterales, solo cuenta con 12 de ellos. Si vienes de usar un ratón para MMO con disposición en cuadrícula, te recomiendo que pruebes el Spatha XIntenta tocar los botones laterales físicamente si puedes, ya que cuesta un poco acostumbrarse a la nueva disposición.

Ventajas Contras ✅ Es muy llamativo a la vista y cuenta con iluminación RGB ✅ Manejo preciso, seguimiento y velocidad inalámbrica a pesar de su tamaño ✅ El diseño ergonómico reduce al mínimo la fatiga muscular mientras se juega ✅ El puerto USB-C permite a los jugadores cambiar entre el modo con cable y el modo inalámbrico ✅ Interruptores fáciles de cambiar ❌ Tiene menos botones programables que otros ratones para MMO, aunque para algunos 12 botones pueden ser más que suficientes

Veredicto final:The ASUS ROG Spatha XSu tamaño no hace justicia a su fiabilidad y velocidad inalámbrica, y este ratón inalámbrico para juegos sigue mereciendo mucho la pena en 2026, tanto en tiempo como en dinero.

5. Logitech G903 [El mejor ratón ambidiestro para MMO]

Especificaciones Detalles Botones 11 Sensibilidad máxima 12 000 ppp Velocidad de seguimiento 400 IPS Aceleración 40g Frecuencia máxima de sondeo Mil hercios Vida útil del interruptor Sin especificar Duración de la batería Hasta 32 horas ¿Inalámbrico? Sí, pero se puede conectar por cable.

Al igual que elSpatha X, elLogitech G903 es un modelo antiguo que, sin embargo, merece la pena tener en cuenta.

The G903Su principal atractivo es su diseño totalmente ambidiestro. Los modelos convencionales suelen estar pensados para usuarios diestros, por lo que el diseño ambidiestro supone una gran ventaja para los jugadores zurdos. Aparte de esto, el G903 también cuenta con muchas de las prestaciones de un ratón para MMO. Con 11 botones programables, buen seguimiento, y en particularlatencia muy baja en modo inalámbrico, este ratón es ideal no solo para los MMO, sino también para los juegos de disparos en primera persona e incluso para el trabajo diario.

Hay dos cosas a las que debes prestar atención con el G903. En primer lugar, los teclas no son especialmente resistentes, y muchos usuarios se quejan de problemas de doble clic, así que prepárate para cambiarlas. En segundo lugar, el G903 hacenot es compatible con Bluetooth, gracias a su tecnología LIGHTSPEED.

Ventajas Contras ✅ El diseño ambidiestro es una gran ventaja ✅ Latencia de conexión extremadamente baja en modo inalámbrico ✅ Excelente diseño ergonómico para todo tipo de agarres ✅ Permite guardar hasta 5 perfiles personalizados para diferentes situaciones ✅ Botones DPI ❌ No dispone de Bluetooth, pero requiere un receptor USB especial (incluido en la compra). Si lo necesitas, puedes pedir más receptores.

Veredicto final:En definitiva, el Logitech G903 es una opción fantástica para quienes buscan ratones para juegos para zurdos o ambidiestros.

6. Corsair SCIMITAR RGB ELITE [El mejor ratón con cable para MMO]

Especificaciones Detalles Botones 17 Sensibilidad máxima 18 000 ppp Velocidad de seguimiento 400 IPS Aceleración 50g Frecuencia máxima de sondeo Mil hercios Vida útil del interruptor 50 millones de clics Duración de la batería N/A ¿Inalámbrico? No

Si prefieres no arriesgarte a sufrir retrasos en la conexión inalámbrica, el Corsair Scimitar RGB Elite es el ratón ideal para ti.

En esencia, el Scimitar RGB Elite es la nueva versión del Scimitar Pro RGB. Al igual que su predecesor, el RGB Elite ofrece un rendimiento constante en todos los aspectos con precisión de seguimiento de hasta 18 000 ppp, lo que permite un movimiento preciso y ágil.

Además, también hay 12 botones de pulgarque vienen en unslidable panel se adapta a cualquier usuario y, aunque el ratón pesa un poco más, el diseño es superergonómico.

Lo mejor de todo es que, al ser un modelo exclusivamente con cable, el Scimitar RGB Elite tiene un precio muy asequible: solo 79,99 $. Lo único que realmente le falta a este ratón son los botones de inclinación de la rueda.

Su diseño resistente y su distribución de teclas personalizable lo convierten en la opción ideal para los aficionados a los MMO que necesitan macros de disparo rápido y comandos complejos al alcance de la mano. Y si quieres que se adapte a ti tanto a nivel visual como funcional, la iluminación RGB personalizable sin duda te ayudará a conseguirlo.

Ventajas Contras ✅ Precio relativamente más bajo en comparación con otros ratones para MMO ✅ El sistema de control deslizante te permite ajustar los botones laterales para adaptarlos a tu forma de sujetar el dispositivo ✅ También es un ratón ideal para juegos de disparos en primera persona ✅ Resistente pero cómodo ✅ Muy receptivo ❌ Su diseño voluminoso puede resultar poco atractivo para algunos usuarios

Veredicto final:En lo que respecta a los ratones con cable para MMO, es difícil superar el Scimitar RGB Elite como el El mejor ratón de Corsairen un A un precio razonable, con un tacto magnífico, un rendimiento excelente y una fiabilidad total en cualquier situación.

7. Redragon M811 Aatrox [El mejor ratón ergonómico para MMO]

Especificaciones Detalles Botones 15 Sensibilidad máxima 12 400 ppp Velocidad de seguimiento 200 IPS Aceleración 30g Frecuencia máxima de sondeo Mil hercios Vida útil del interruptor Sin especificar Duración de la batería N/A ¿Inalámbrico? No

En cuanto a las especificaciones, el Redragon M811 Aatrox presenta muchas similitudes con el M908 Impact. Los sensores idénticos le confieren una sensibilidad de hasta 12 400 ppp con 200 pps y una aceleración de 30 g, junto con unFrecuencia de sondeo de 1.000 Hz.

Ninguno de los ratones Redragon incluye especificaciones técnicas sobre la durabilidad de sus interruptores, aunque se estima que es de Entre 5 y 20 millones de clics. Y aunque es más caro que el M908 Impact, la diferencia es realmente muy pequeña, lo que hace que el M811 Aatrox prácticamente igual de asequible, lo cual es una auténtica ventaja.

Cuando elM811 Aatrox lo que la distingue es su ergonomía. Este ratón es a la vez ligero y muy cómodo de usar. Su forma única se adapta de forma natural a la mano, lo que proporciona un agarre firme sin causar molestias durante las largas sesiones de juego. Pocos ratones pueden presumir de ofrecer una sensación tan agradable.

Claro, puede que la estructura parezca un poco endeble, pero en cuanto compruebes lo bien que se adapta a la mano este ratón para juegos, te resultará difícil resistirte a hacerte con uno solo para el trabajo de oficina, como me pasó a mí.

Ventajas Contras ✅ Increíblemente ergonómico y cómodo ✅ La configuración de los botones laterales ayuda a resolver algunos problemas relacionados con el tamaño y la forma de la mano ✅ Es relativamente ligero, sobre todo teniendo en cuenta que es un ratón para MMO ✅ Cuenta con retroiluminación RGB ✅ Un ratón estupendo y económico ❌ Solo con cable, pero hay una versión inalámbrica aparte

Veredicto final:Aunque, en general, se trata de un ratón bastante normalito, pocos pueden superar al M811 Aatrox en lo que respecta a la comodidad, sobre todo durante largas sesiones de juego o de trabajo.

¿Cómo elegir el mejor ratón para MMO?

Buscando el mejor ratón para MMO para tu mis juegos MMORPG favoritos No tiene por qué ser difícil. Si nada de nuestra lista te ha llamado la atención, o si quieres profundizar en los detalles de lo que hace que un ratón sea realmente bueno, aquí tienes un resumen de las características que debes tener en cuenta y lo que necesitas saber:

Ergonomía y comodidad

Teniendo en cuenta lo fácil que es pasar horas y horas jugando, un buen ratón para MMO debe ser cómodo y fácil de usar.

Lo primero que debes tener en cuenta es tu forma de sujetar el ratón. Hay tres formas de sujetarlo: con la palma, con los dedos en forma de garra y con las yemas de los dedos. Asegúrate de que el ratón que compres se adapte a tu forma de sujetarlo; de lo contrario, usar tu nuevo ratón será muy incómodo. La mejor forma de comprobarlo es probándolo en persona: si puedes, intenta coger el ratón con las manos antes de comprarlo.

Si no te es posible probar el ratón en persona, una solución útil es medir tu mano (desde la base de la palma hasta la punta del dedo medio) y comparar esa medida con las dimensiones indicadas del producto. Así podrás hacerte una idea mucho más clara de si el ratón te resultará demasiado pequeño, demasiado grande o del tamaño perfecto para tu mano.

También debes buscar ratones con formas ergonómicas que permitan apoyar los dedos, especialmente el pulgar.

Por último, no olvides añadir un alfombrilla para ratón cómoda ¡una vez que hayas terminado la configuración!

Botones y diseño

Lo primero que debes buscar en un buen ratón para MMO son botones adicionales, preferiblemente dispuestos en una rejilla para el pulgar. Como jugador de MMO que soy, eso marcó una gran diferencia Qué diferencia supuso no tener que estar tanteando el teclado para acceder a mis barras de habilidades y poder ejecutar mucho mejor en las incursiones. En concreto, busca ratones para juegos que tengan botones sensibles y bien espaciados, como el Razer Naga V2 Hyperspeed.

Ya que estás, fíjate también en cuántos botones programables tiene el ratón. El número de botones que debe tener tu ratón para juegos ideal depende de ti: lo importante es que tengas tantos botones como necesites.

Tipo de sensor y ajustes de DPI

Hay dos tipos de sensores de ratón: ópticos y láser. Estos sensores o trackers influyen en tres aspectos clave del rendimiento del ratón: los tipos de superficies en las que se pueden utilizar, el IPS y los DPI.

La mayoría de los ratones utilizan sensores ópticos. Estos sensores ofrecen un seguimiento superior, pero tienen dificultades en superficies reflectantes o transparentes, así que asegúrate de tener preparada tu alfombrilla. Los ratones con seguimiento láser, por su parte, ofrecen un rendimiento constante independientemente de la superficie, pero son más caros. IPS son las siglas de «pulgadas por segundo» y se refieren a la velocidad máxima a la que un ratón puede seguir el movimiento antes de perder el control. Por lo general, no se necesita un valor de IPS demasiado alto para los MMO, a menos que estés jugando a un MMO de tipo FPS.

El DPI (puntos por pulgada) es una medida de la sensibilidad de movimiento del ratón. Un DPI más alto significa que el ratón desplazará más puntos por pulgada en la pantalla por cada centímetro que se mueva físicamente. Aunque muchos ratones para MMO ofrecen un DPI elevado, hay que tener en cuenta que, por lo general, solo se necesita un DPI alto para géneros de ritmo rápido, como los juegos de disparos en primera persona (FPS), para los que un ratón para juegos de disparos en primera persona (FPS) fiable sería una mejor opción. La mayoría de los ratones para juegos también cuentan con un botón o un programa que te permite ajustar y controlar los DPI.

Calidad de fabricación y durabilidad

Gracias al plástico duro con el que se fabrican los ratones, incluso los más ligeros no sufren grandes daños si se caen. Sin embargo, lo que sí debes consultar son las opiniones de los usuarios sobre los componentes, especialmente la durabilidad de la rueda de desplazamiento, así como la vida útil de los interruptores del ratón; lo ideal es hacerlo en la página web del fabricante.

Los interruptores están clasificados para un determinado número de clics, que suele ascender a millones. Esta cifra indica cuántos clics se necesitan antes de que el interruptor del ratón se estropee y empiece a fallar. Cuanto mayor sea la resistencia, mejor, ¡pero recuerda que esta cifra se ha obtenido en un entorno controlado!

Con cable frente a inalámbrico

Los ratones inalámbricos son, sin duda, más cómodos de usar. Al no tener cable, estos ratones ofrecen mayor flexibilidad, son más fáciles de configurar y resultan mucho más prácticos para viajar. Sin embargo, los ratones inalámbricos requieren una fuente de alimentación externa, pueden sufrir problemas de conexión a la red y suelen ser más caros.

Por otro lado, los ratones con cable son más económicos, ofrecen una conexión más estable y no necesitan fuente de alimentación. Sin embargo, tendrás que lidiar con el propio cable (lo que implica tendirlo y guardarlo con cuidado si viajas), así como con el posible deterioro del cable.

Si no te decides por ninguna de las dos opciones, puedes disfrutar de lo mejor de ambas: algunos ratones inalámbricos incluyen un conector USB-C, lo que permite utilizarlos tanto con cable como sin él.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor ratón para juegos MMO?

El mejor ratón para MMO es una cuestión de gustos personales. Mis recomendaciones serían el Razer Naga V2 HyperSpeed y, sobre todo, el Spatha X para un rendimiento integral.

¿Cómo funcionan los ratones MMO?

Los ratones MMO funcionan prácticamente igual que los demás ratones. Lo que los diferencia es la gran cantidad de botones que tienen. Estos botones se pueden programar para ejecutar o repetir determinadas combinaciones de teclas.

¿Qué ratón usan los profesionales de los MMO?

La mayoría de los jugadores profesionales de MMO utilizan el Razer Naga V2 HyperSpeed or Razer Naga V2 Pro gracias a su excelente tiempo de respuesta y a sus botones laterales de fácil acceso. Otras opciones destacadas son los Corsair Darkstar o ratones de la Razer Basilisk línea.

¿Cuál es el mejor DPI para los MMO?

El mejor valor de DPI para los MMO —y para la mayoría de los juegos— se sitúa entre 800 y 1600. A menos que también vayas a utilizar el ratón para juegos que requieran precisión (como los títulos de disparos en primera persona), no necesitas un valor de DPI demasiado alto.

¿Por qué los ratones para MMO tienen tantos botones?

Los ratones para MMO tienen tantos botones porque los mejores modelos los necesitan todos para las habilidades y los objetos. Estos botones permiten a los jugadores acceder fácilmente a sus numerosas habilidades, objetos, potenciadores y macros durante el combate.