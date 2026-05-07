Los 9 mejores modelos de ratones Corsair de 2025, clasificados
The el mejorCorsairratón puede llevar tu experiencia de juego al siguiente nivel. Corsair fabrica ratones de alto rendimiento para todo tipo de jugadores. Estos ratones son rápidos, precisos y están diseñados para jugadores exigentes. Cuentan con numerosas funciones inteligentes, como DPI ajustable, tecnología inalámbrica y botones personalizables.
Algunos son ligeros, perfectos para movimientos rápidos. Otros ofrecen controles adicionales para juegos complejos. Sea cual sea tu estilo de juego, hay un Corsair un ratón para juegos que se adapte a ti.
Esta guía recoge las mejores opciones. Te ayudaremos a encontrar la que mejor se adapte a tus necesidades y te proporcione esa ventaja que todo jugador busca. Sigue leyendo para descubrir cuál es la mejor Corsair un ratón para juegos ideal para ti.
Nuestras mejores recomendaciones de ratones Corsair
Elegir el ratón para juegos adecuado puede resultar complicado, pero hay algunos modelos que destacan por encima del resto. Tras probar y comparar la gama, estos son los los tres primerosCorsairratones merece la pena que le prestes atención.
- M75 RGB inalámbrico – La mejor opción en general. Es ultraligero, ofrece una gran capacidad de respuesta y cuenta con numerosas funciones, como botones magnéticos intercambiables en caliente y un sensor de 26 000 DPI. Con hasta 105 horas de autonomía y doble conectividad inalámbrica, está pensado para jugadores exigentes que buscan velocidad y control.
- Harpoon PRO RGB – ofrece una relación calidad-precio increíble. Es un ratón «plug-and-play» con un diseño ligero, un sensor robusto de 12 000 DPI y seis botones programables. Es la opción ideal para los jugadores que cuidan su presupuesto pero que, aun así, buscan un rendimiento sólido.
- Espada Nocturna RGB – destaca especialmente si alternas entre juegos de disparos en primera persona (FPS) y juegos multijugador masivos en línea (MMO). Con 10 botones programables, un sistema de peso ajustable inteligente y un sensor de 18 000 ppp, ofrece versatilidad y control. Es una opción ideal para sesiones largas y complejas.
Estos tres ratones combinan prestaciones, comodidad y precio a su manera. Tanto si buscas velocidad, una buena relación calidad-precio o versatilidad, como si simplemente necesitas un ratón nuevo, alguno de ellos se adaptará a tu estilo.
El mejor ratón Corsair para cada estilo de juego: los 9 modelos mejor valorados, clasificados
Hemos revisado9 Corsairratones para juegos para ayudarte a encontrar el mando perfecto. Desde mandos inalámbricos ultraligeros hasta mandos para MMO repletos de funciones macro, esta lista abarca una amplia variedad de estilos y rangos de precios. Sea cual sea tu configuración o tu nivel de habilidad, encontrarás el el mejorCorsairratón para potenciar tu juego.
1. Ratón inalámbrico ligero Corsair M75 RGB para juegos de disparos en primera persona[Mejor en general]
|Especificaciones
|Detalles
|Tipo de conexión
|Inalámbrico
|Sensor
|MARKSMAN 26K
|Botones
|6
|Peso
|89g
|Duración de la batería
|105 horas
|Tipo de agarre
|Any
|Iluminación RGB
|2 zonas
Con un peso de89g, elCorsair M75 inalámbrico Este ratón rinde por encima de lo que cabría esperar. Es ultraligero y ofrece una precisión milimétrica. Está diseñado para los jugadores de FPS que buscan velocidad, control y la libertad de la conexión inalámbrica.
UtilizaCorsairel mejor sensor de, el MARKSMAN 26 000 ppp. Es el sensor en el que confían para sus equipos de más alto rendimiento, ya que capta hasta los movimientos más sutiles. Esto lo hace perfecto para los jugadores competitivos de FPS que dependen de la velocidad y la precisión del seguimiento.
Una característica destacada de este ratón para juegos es el sistema magnético botones laterales intercambiables en caliente en ambos lados. Una auténtica revolución para los usuarios zurdos y para cualquiera que desee tener un mayor control sobre los distintos perfiles de juego.
Es compatible con ambos Bluetooth y Slipstream inalámbrico, lo que significa que se mantiene conectado con muy poco o ningún retraso. Esto es importante si estás en medio de una partida y no puedes permitirte ningún retraso. Los jugadores que se olviden de cargar el dispositivo durante largas sesiones de juego agradecerán el 105 horas de autonomía.
La M75 utilizaAXON Hyper-Processing para aumentar la frecuencia de sondeo a 2000 Hz. Esto se traduce en clics rápidos y precisos, y el agarre sigue siendo cómodo incluso tras horas de uso. También puedes utilizar Corsair’s Software iCUE para modificar la configuración de la iluminación y los botones. Si estás montando un equipo de alto rendimiento, combinar lo mejor Corsair un ratón imprescindible Corsair El teclado mejora la experiencia.
|Ventajas
|Contras
|✅Precisión de seguimiento excepcional
✅Botones laterales magnéticos intercambiables en caliente
✅Es ligero, por lo que es ideal para los juegos de disparos en primera persona competitivos
✅La tecnología Slipstream Wireless garantiza un rendimiento estable y con baja latencia
✅Batería excelente para largas sesiones de juego
✅El software iCUE permite una personalización avanzada y la sincronización con otros CorsairPara cortar
|❌Las funciones premium tienen un precio más elevado, pero su rendimiento inalámbrico, la precisión de los sensores y su fiabilidad a largo plazo lo convierten en una inversión acertada
Veredicto final:Si buscas un ratón rápido, ligero y totalmente personalizable, este es el tuyo. El M75 RGB inalámbricoes elel mejor en generalCorsairratón para juegos para jugadores serios.
2. Ratón Corsair Harpoon PRO RGB[La mejor opción económica]
|Especificaciones
|Detalles
|Tipo de conexión
|Con cable
|Sensor
|Sensor óptico de 12 000 ppp
|Botones
|6
|Peso
|85g
|Tipo de agarre
|Garra
|Iluminación RGB
|1 zona
Si quierescon cable, ligero y fiable, elCorsair Harpoon PRO RGB Es un ratón para juegos de gran calidad a un precio excelente. Es perfecto para los jugadores con un presupuesto ajustado o para cualquiera que esté empezando.
Está diseñado parainnumerables horas de juego cómodo. Su forma ergonómica, con agarres laterales de goma texturizada, permite jugar sin esfuerzo. Los jugadores con manos pequeñas apreciarán su diseño compacto. Al tener solo 85g, resulta ágil y rápido. Con más de una década de experiencia en hardware para videojuegos, Corsair sabe cómo diseñar para el rendimiento.
Los ajustes rápidos y precisos al deslizar el dedo son posibles gracias a la Sensor óptico de 12 000 pppr. Se maneja bien y ofrece una sensación de estabilidad. El seis botones también son programables. Puedes ajustar la configuración para diferentes juegos y macros. Disfrutas de flexibilidad sin complicaciones.
Este ratón para juegos RGB también cuenta con iluminación personalizable de una sola zonaa través deCorsairEl software iCUE de Corsair. Eso también significa que no hay retrasos y que puedes conectarlo y empezar a usarlo nada más sacarlo de la caja. Al combinar el Harpoon con un Elite Corsair Estos auriculares mejoran la experiencia de juego.
|Ventajas
|Contras
|✅ Asequible sin escatimar en calidad
✅ Ligeros y cómodos para sesiones de juego prolongadas
✅ Seis botones programables para una personalización básica
✅ Excelente rendimiento en el seguimiento
✅ Compatibilidad con iCUE para la configuración de la iluminación y las macros
✅ Sin problemas de latencia ni de batería
|❌ Carece de funciones de gama alta, como la conexión inalámbrica o los botones intercambiables, pero es difícil encontrar algo mejor a este precio
Veredicto final: ElHarpoon PRO RGB Es una opción estupenda si buscas algo asequible, cómodo y fiable. Es sencillo, pero sin renunciar a nada.
3. Ratón para juegos Corsair NIGHTSWORD RGB [Lo mejor para el rendimiento en juegos FPS y MOBA]
|Especificaciones
|Detalles
|Tipo de conexión
|Con cable
|Sensor
|Sensor óptico PixArt de 18 000 ppp
|Botones
|10
|Peso
|Ciento diecinueve gramos
|Tipo de agarre
|Palma
|Iluminación RGB
|Zona 4
The Corsair NIGHTSWORD RGB cumple todos los requisitos para los juegos de acción en primera persona y los MMO. Sin retraso, peso ajustable, and 10 botones programables todo ello en un ambiente acogedor, forma contorneada. Está diseñada para la mano derecha y es ideal para agarre de palma. Diseñado para adaptarse a tu estilo de juego y garantizar tu comodidad durante largas sesiones.
Este ratón para juegos MMO cuenta con agarres de alto rendimiento inspirados en el deporte profesional y un ajuste preciso del peso. Una de sus características más singulares es el sistema inteligente de ajuste del peso. Ofrece 120 formas diferentes de ajustar el peso entre 119 g y 141 g.
CorsairEl software detecta tu configuración de peso en tiempo real. Esto significa que puedes ajustar la sensación exactamente como quieras. Puedes crear configuraciones de botones personalizadas para diferentes juegos. El Espada nocturna te permite hacerlo todo.
El sensor óptico Pixart te permite acertar todos tus disparos de precisión mientras mantienes el objetivo en el punto de mira. Esto te ofrece una personalización de la sensibilidad sin igual y un movimiento fluido, seguimiento de alta precisión.
La iluminación RGB personalizable te permite sincronizar tu equipo. CorsairEl software iCUE facilita la asignación de macros, la reconfiguración de botones y el ajuste de la sensibilidad. Los botones adicionales resultan especialmente útiles en los juegos MMO, en los que se necesita un acceso rápido a múltiples comandos.
|Ventajas
|Contras
|✅ Sistema de pesas ajustables inteligente
✅ Sensor de alta precisión de 18 000 ppp con ajustes precisos
✅ 10 botones programables, ideales tanto para configuraciones de FPS como de MOBA
✅ Textura antideslizante y diseño que ofrece sujeción para un mejor control
✅ Iluminación RGB personalizable con 4 zonas a través de iCUE
✅ El cable garantiza un rendimiento constante y sin retrasos
|❌ Solo por cable, pero eso significa que no hay retraso
Veredicto final:El punto óptimo para disparos de precisión a la cabeza o combinaciones de hechizos complejas. Combina esto con el el monitor definitivo para juegos, y ya estás listo para disfrutar de una experiencia de juego rápida y fluida.
4. Ratón para juegos inalámbrico y personalizable Corsair M65 RGB Ultra [Lo mejor en tecnología inalámbrica]
|Especificaciones
|Detalles
|Tipo de conexión
|Inalámbrico
|Sensor
|MARKSMAN 26K
|Botones
|8
|Peso
|Ciento diez gramos
|Duración de la batería
|120 horas
|Tipo de agarre
|Garra, yema del dedo
|Iluminación RGB
|1 zona
Ultrarrápido. Ultrapreciso. Eso es lo que obtienes con el M65 RGB Ultra Wirelessratón para juegos.Corsair ha incorporado una gran cantidad de tecnología en este elegante ratón. Su forma tan conocida cuenta con un sensor óptico de alta gama, un sistema de pesas ajustables,y eldurabilidad para que dure muchos años de juego. Ah, y además… inalámbrico.
Una característica fundamental es Corsair’s MARKSMAN 26 000 ppp sensor. Está diseñado para un seguimiento milimétrico, y cumple con lo prometido. Además, es latencia ultrabaja gracias a la conectividad Slipstream Wireless. Te vas a pasar el rato buscando el cable de este ratón, de lo bueno que es.
The M65 RGB Ultra Wireless El ratón ofrece una precisión inmediata con Botones ópticos QuickStrike. No hay ningún retraso entre pulsar y hacer clic. Ofrece una de las mejores precisiones de todas las ratón para videojuegos de alto rendimiento disponible a partir de hoy.
Todo es personalizable, desde la iluminación RGB hasta el peso, las macros y las reasignaciones. Cuenta con sincronización de iluminación iCUE en todo el sistema. El peso se puede ajustar entre De 110 g a 128 g que se adapta a tu estilo de juego. Y hay 8 botones programables, incluyendo la inclinación y la asignación de teclas.
Está diseñado con agarres con las uñas o con la yema de los dedos en mente. Además, es cómodo para manos de tamaño mediano a grande, además, ofrece hasta 120 horas de autonomía en modo Bluetooth.
|Ventajas
|Contras
|✅ Sensor de alta precisión para un seguimiento preciso
✅ Slipstream y conexión inalámbrica de bajo consumo para una experiencia de juego flexible y con baja latencia
✅ Sistema de peso ajustable para adaptarse a tu estilo de agarre
✅ Botón específico para francotiradores que permite apuntar con precisión
✅ Software iCUE para la reconfiguración de botones y la personalización RGB
|❌ Su diseño más robusto puede no gustar a los aficionados a los ratones ultraligeros
Veredicto final: The M65 RGB Ultra Wireless ofrece un rendimiento de primer nivel. Es rápido, preciso, and totalmente ajustable.
5. Ratón para juegos FPS Corsair M65 RGB Ultra Tunable [Mejor rendimiento en torneos]
|Especificaciones
|Detalles
|Tipo de conexión
|Con cable
|Sensor
|MARKSMAN 26K
|Botones
|8
|Peso
|ciento cincuenta y dos gramos
|Tipo de agarre
|Garra
|Iluminación RGB
|2 zonas
The Ratón para juegos FPS Corsair M65 RGB Ultra Tunable ofrece una experiencia de juego competitiva. Este potente ratón con cable es ideal para los jugadores empedernidos de los juegos de disparos en primera persona. Destaca por su velocidad, su calidad de fabricación y sus amplias opciones de personalización.
Lo que más destaca es, sin duda, su velocidad. El M65 RGB Ultra registra los clics y los movimientos ocho veces más rápido que los ratones para juegos convencionales. Mientras que la mayoría de los ratones alcanzan un máximo de 1.000 Hz, este llega a Frecuencia de sondeo de 8 000 Hz, una auténtica pasada para jugadores exigentes.
Además, incluye un Sensor MARKSMAN de 26 000 ppp, que ofrece un seguimiento con precisión de píxel. En combinación con conmutadores ópticos con una capacidad para 100 millones de clics, eso son un montón de fotos. El sistema de pesas ajustables te permite ajustar el centro de gravedad entre 97 g y 115 g.
The marco de aluminio es resistente pero sigue siendo cómodo, y el botón de francotirador saca a relucir tu lado de tirador de élite. Combínalo con un Selección de televisores para una experiencia de juego inmersivao unportátil para juegos de alta potencia, y ya tienes todo listo para cualquier cosa.
Puedes cambiar la iluminación, reasignar botones y configurar los niveles de DPI mediante Corsairel software iCUE. También funciona con otros Corsair equipo para una configuración completa.
|Ventajas
|Contras
|✅ Respuesta ultrarrápida
✅ Seguimiento preciso
✅ Interruptores ópticos para una respuesta más rápida y una fiabilidad duradera
✅ Sistema de pesas ajustables
✅ El botón «Sniper» mejora el control de la puntería en los juegos de disparos en primera persona
✅ Fabricación resistente y cómoda
✅ Totalmente personalizable con el software iCUE
|❌ Es posible que la conexión solo por cable no sea adecuada para los jugadores que prefieren las configuraciones inalámbricas
Veredicto final: Está diseñado para jugadores competitivos que exigen velocidad, precisión, anddurabilidad. Es una opción de primera categoría para un rendimiento de nivel de competición.
6. Ratón inalámbrico para juegos Corsair Harpoon RGB [Lo mejor para jugar en cualquier lugar]
|Especificaciones
|Detalles
|Tipo de conexión
|Inalámbrico, por cable
|Sensor
|Sensor óptico de 10 000 ppp
|Botones
|6
|Peso
|99g
|Duración de la batería
|60 horas
|Tipo de agarre
|Garra
|Iluminación RGB
|1 zona
Corsair‘sHarpoon Wireless RGB Este ratón para juegos ofrece lo mejor de ambos mundos. Este ratón para juegos pesa solo 99g. Es compatible conSlipstream y Bluetooth. Puedes cambiar de modo con un solo clic. Esto te permite disfrutar de una experiencia de juego rápida y sin retrasos, tanto en casa como fuera de ella. Además, funciona con USB, lo que te ofrece flexibilidad independientemente de dónde juegues.
The 10 000 pppEl sensor registra cada movimiento. Podrás apuntar y moverte con total control, tanto si juegas de forma ocasional como si buscas disparos a la cabeza. Es una opción ideal para equipamientos de viaje de alta calidad.
Hayseis botones programables para controles personalizados y hasta 60 horas de la batería. Es pequeño y ligero, aunque a quienes tengan las manos grandes les puede quedar un poco ajustado. El RGB es sencillo, lo que ayuda a ahorrar batería.
|Ventajas
|Contras
|✅Doble conectividad inalámbrica
✅ Sensor de 10 000 ppp para un seguimiento rápido y preciso
✅Ligero, ideal para viajar y para sesiones largas
✅Gran autonomía de la batería
✅Seis botones programables para un control personalizado
✅Cómodos agarres texturizados en los laterales
✅Funciona con cable o de forma inalámbrica
|❌Es posible que el tamaño reducido no resulte adecuado para los jugadores con manos grandes
Veredicto final:Es una elección acertada para los jugadores que viajan o juegan fuera de casa. Es ligero, compacto y está diseñado para montarse rápidamente y sin complicaciones estés donde estés.
7. Ratón para juegos Corsair Scimitar RGB Elite [Ideal para el control de macros complejas]
|Especificaciones
|Detalles
|Tipo de conexión
|Con cable
|Sensor
|Sensor óptico PixArt de 18 000 ppp
|Botones
|17
|Peso
|Ciento veintidós gramos
|Tipo de agarre
|Palma
|Iluminación RGB
|Zona 4
Si juegasWorld of Warcraft and League of Legends, entonces elScimitar Elite es para ti. Este ratón para juegos ofrece 17 botones programables al alcance de la mano. Es uno de los mejores ratones para juegos MMO, ya que permite acceder rápidamente a combos, hechizos y atajos durante el juego.
The sistema de control Key Slider patentado te permite deslizar el panel de botones laterales para adaptarlo a tu mano. Esto se traduce en menos tensión y un tiempo de reacción más rápido. Es un ratón para juegos ideal para los juegos de PS5 favoritos de los fans que requieren acciones rápidas y repetidas. El empuñadura texturizada y su forma curvada ayudan a mantener la mano firme.
Si vas a… con cableSi se trata de un ratón, lo mejor es un cable trenzado. Siempre ofrece un rendimiento rápido y fiable. Y con cuatro zonas de iluminación RGB, puedes personalizar su aspecto para que se adapte a tu configuración.
Lleva tiempo familiarizarse con la distribución, pero merece la pena. Si buscas velocidad, potencia y control, este ratón para juegos MMO te lo ofrece todo.
|Ventajas
|Contras
|✅17 botones programables para una personalización avanzada de las macros
✅Panel lateral reposicionable para un agarre mejor y personalizado
✅Sensor de alta resolución para una mayor precisión
✅Iluminación RGB de cuatro zonas para mayor estilo y visibilidad
✅Agarradores texturados y diseño ergonómico para un uso prolongado
✅ El cable ofrece una conexión sólida y estable
✅Ideal para MMO, MOBA o cualquier configuración de controles compleja
|❌Puede llevar tiempo programarlo y adaptarse a la disposición de los botones
Veredicto final: Una auténtica bestia para juegos con gran cantidad de macros. Con 17 botones y un panel lateral deslizante, está diseñado para jugadores que actúan con inteligencia y rapidez. Si te tomas en serio los MOBA o los MMO, este ratón te hará sentir como si tuvieras un libro de hechizos en la mano. Sin duda, el el mejor ratón para League of Legends!
8. Ratón inalámbrico ligero para juegos FPS Corsair M55 [Ideal para uso multiplataforma]
|Especificaciones
|Detalles
|Tipo de conexión
|Inalámbrico
|Sensor
|Sensor óptico de 24 000 ppp
|Botones
|6
|Peso
|60g
|Duración de la batería
|185 horas
|Tipo de agarre
|Any
|Iluminación RGB
|No
The Corsair M55 inalámbrico Este ratón para juegos es una opción inteligente para los jugadores que utilizan distintos dispositivos. Es compatible con PC, Mac, iPad, PlayStation y Xbox. El M55’s conectividad de triple modo es su mayor ventaja. Da igual dónde juegues, este ratón inalámbrico se adapta perfectamente.
Se conecta a través de Slipstream or Bluetooth. Eso significade baja latencia Reproduce cuando lo necesites y empareja fácilmente cuando no lo necesites. Además, guarda tus ajustes, por lo que no tendrás que volver a configurarlo cada vez que cambies de dispositivo.
Tiene un24 000 ppp sensor que garantiza un movimiento fluido y preciso. Es ligeroque 60 g,ambidiestro, y se adapta a cualquier tipo de empuñadura. La autonomía de la batería es increíble: hasta 185 horas en modo Slipstream y más de 400 horas en Bluetooth.
Prescinde de funciones adicionales propias de los FPS, como un botón de francotirador o pesos ajustables. Sin embargo, su comodidad, larga duración, yamplia compatibilidad lo hacen ideal para utilizarlo en varias plataformas. Tanto si estás jugando al los mejores juegos para PC o destacar en Los mejores juegos de Xbox… este ratón no se queda atrás. Es sencillo, pero fiable.
|Ventajas
|Contras
|✅Triple conectividad: Slipstream, Bluetooth o USB
✅Funciona con PC, Mac, iPad, PlayStation y Xbox
✅Gran autonomía de la batería, más de 400 horas
✅Ligero y ambidiestro para un uso flexible
✅Seguimiento fluido y preciso con un sensor de 12 400 ppp
|❌Carece de funciones adicionales para FPS, como un botón específico para francotiradores, pero funciona en varias plataformas
Veredicto final:The M55 Inalámbrico Este ratón es ideal para los gamers que utilizan distintos dispositivos. Si buscas un ratón que funcione en cualquier sitio, este es el tuyo.
9. Ratón para juegos ultraligero Corsair Katar Pro XT [El mejor ratón ultraligero]
|Especificaciones
|Detalles
|Tipo de conexión
|Con cable
|Sensor
|Sensor óptico de 18 000 ppp
|Botones
|6
|Peso
|73g
|Tipo de agarre
|Garra, yema del dedo
|Iluminación RGB
|1 zona
Si prefieres un ratón para juegos RGB que sea ligero, rápido y esté listo para usar nada más sacarlo de la caja, el Corsair Katar Pro XT cumplirá con lo prometido. Pesa 73g, por lo que es fácil de manejar y no te cansará la mano. Esto lo hace ideal para juegos de disparos de ritmo rápido o sesiones de juego prolongadas.
Its Sensor óptico de 18 000 ppp te ofrece un seguimiento preciso. Eso se traduce en un apuntado más fluido y un mayor control en cada partida. Puedes ajustar la velocidad para adaptarla a tu estilo. El cable de paracord que reduce la resistencia aerodinámica permite que se deslice como un ratón inalámbrico. Para un control aún mejor, no te olvides de un una buena alfombrilla para ratón gaming.
Escompacto, ambidiestro y sencillo por fuera. Cómodo para jugadores con manos pequeñas. Tiene 6 botones programables que se pueden personalizar con Corsair’s Software iCUE. También puedes reasignar la rueda del ratón con iCue.
Este modelo ofrece mucho más de lo que cuesta.
|Ventajas
|Contras
|✅ Ultraligero: solo 73 g
✅ El cable de paracord reduce la resistencia al avance, lo que permite un movimiento más fluido
✅ El sensor óptico de 18 000 ppp ofrece un seguimiento preciso
✅ Funciona bien tanto para el agarre en forma de garra como para el agarre con la yema de los dedos
✅ 6 botones programables para una experiencia de juego flexible
✅ El software iCUE te permite ajustar el rendimiento
|❌ Es posible que el tamaño más pequeño no sea adecuado para manos grandes
Veredicto final:
The Katar Pro XT Es un ratón para juegos sencillo pero potente, con prestaciones de nivel profesional. Si buscas un ratón ligero como una pluma que no te moleste y te ayude a ganar, no hay duda de cuál elegir.
Características destacadas de un ratón Corsair
Corsair Estos ratones te preparan para la batalla en MMO, MOBA y FPS. Están diseñados para gamers. Son rápidos, ligeros y fáciles de manejar. Cuentan con sensores de alta resolución (DPI) para una mayor precisión.
Los botones adicionales te permiten jugar a tu manera. Con pulsaciones rápidas y una construcción resistente, Corsair te proporciona las herramientas necesarias para ganar más partidos
Sensor óptico CORSAIR MARKSMAN
The Corsair Tirador de precisión es un sensor óptico especial fabricado por Corsair. Es rápido, preciso y está diseñado para los videojuegos. Detecta los movimientos de la mano con gran precisión, lo que se traduce en una mayor puntería y una respuesta más rápida.
Con hasta 26 000 ppp, capta hasta los movimientos más sutiles. Mantienes el control incluso en las situaciones de acción más trepidantes. Sin retrasos ni saltos. Solo una experiencia de juego fluida y estable. Este sensor te ayuda a dar en el blanco en todo momento. Es ideal para los juegos de disparos en primera persona (FPS), y puedes confiar en él en partidas clasificatorias y torneos.
The Tirador de precisión también combina con Hiperprocesamiento AXON, que mejora la capacidad de respuesta del ratón más allá de lo que ofrece la tecnología estándar. Te proporciona una ventaja real en cada combate. Cuenta con la confianza de los jugadores más exigentes y está diseñado para el juego de alto nivel. El Corsair MARKSMAN es preciso, fiable y está preparado para la competición.
Tecnología SLIPSTREAM WIRELESS
Slipstream esCorsairLa tecnología inalámbrica ultrarrápida de [nombre de la empresa]. Te ofrece una conexión potente y estable con latencia inferior a 1 ms. Eso significa que el ratón responde con la misma rapidez que si tuviera cable.
Utiliza una detección inteligente de señal para sintonizar el canal más potente, lo que ayuda a mantener una conexión estable y sin interferencias. Su alcance inalámbrico permite cubrir grandes espacios sin cortes ni picos de retraso, lo que lo hace perfecto para juegos competitivos en líneaYa sea apuntando, esquivando o lanzando habilidades rápidas sin parar, el ratón te sigue el ritmo. Tú te concentras en el juego, no en el equipo.
Slipstream también admite varios dispositivos en un solo adaptador. Así, el ratón y el teclado pueden compartir una única conexión sin que se produzca ninguna ralentización. Si quieres disfrutar de la libertad de la conexión inalámbrica sin perder rendimiento, CorsairEl Slipstream es lo que buscas. Rápido, estable y listo para la acción.
Botones QUICKSTRIKE
Corsair’s Botones de ataque rápido están diseñadas con un único objetivo: velocidad. Estos clics con resorte eliminan el espacio entre el botón y el interruptor, lo que significa que tu acción se registra en el momento en que pulsas. Esto resulta útil en juegos en los que la velocidad y la sincronización son fundamentales. No fallarás ningún disparo ni retrasarás ninguna acción.
Estos botones están pensados para acciones rápidas y repetidas. No hay ninguna sensación de blandura ni de falta de respuesta, solo clics nítidos y precisos en cada pulsación. Es un detalle pequeño, pero marca una gran diferencia. Una respuesta rápida se traduce en victorias más rápidas. Notarás la diferencia desde la primera partida.
CorsairLa tecnología Quickstrike de convierte unos simples clics en jugadas decisivas. Si lo tuyo es la velocidad, este es un producto imprescindible.
Sistema de peso ajustable
Cada jugador es diferente. Ahí es donde Corsair’s sistema de pesas ajustables aquí es donde entra en juego. Te permite ajustar tanto el peso y centro de gravedad del ratón según tus preferencias. Si te gustan los movimientos rápidos y ágiles, puedes optar por un peso ligero. Si prefieres tener más control o una mano más firme, añade peso donde más te convenga. Esta flexibilidad ayuda a reducir la fatiga y a mejorar la precisión durante las sesiones prolongadas.
No se trata solo del peso del ratón, sino de dónde se distribuye ese peso. Puedes ajustar con precisión el centro de gravedad para que el ratón se sienta como una extensión de tu mano. Es un pequeño cambio que marca una gran diferencia. Esta característica es poco habitual incluso entre los ratones de gama alta, y Corsair lo clava.
Integración del software iCUE
iCUE is CorsairEl software todo en uno para un control personalizado. Reúne todo tu equipo en un solo lugar. Además, es totalmente compatible con sistemas PC, Mac, Xbox y PlayStation.
Con iCUE, puedes cambiar los efectos de iluminación, configurar macros y reasignar todos los botones a tu gusto. ¿Quieres que tu ratón brille con los colores de tu equipo? Hecho. ¿Necesitas un atajo para un movimiento combinado? Es muy fácil.
No hace falta cambiar de aplicación. iCUE controla el ratón, el teclado, los auriculares y los dispositivos de refrigeración, todo desde una sola ventana. Además, puedes guardar y alternar entre varios perfiles, lo que resulta perfecto para pasar del modo casual al competitivo con un solo clic.
iCUE hace que tu ratón parezca hecho a tu medida. Se trata de control, comodidad y jugar a tu manera. Corsair El hardware te lo proporciona. iCUE te da la libertad de personalizarlo. Ese es el poder del software inteligente.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el mejor ratón de Corsair?
Lo mejorCorsair La elección de un ratón para juegos depende de tu estilo de juego. Para los juegos de disparos en primera persona (FPS), el M75 inalámbrico es una de las mejores opciones. Para los MMO, opta por el Scimitar Elite. Cada uno de ellos ofrece un alto rendimiento, funciones personalizadas y un tacto excelente.
¿Son buenos los ratones de Corsair?
Sí,Corsair Estos ratones destacan por su velocidad, precisión y comodidad. Están diseñados para los videojuegos, con sensores avanzados, clics rápidos y funciones personalizables. Tanto si juegas de forma ocasional como si lo haces a nivel competitivo, Corsair tiene una opción sólida.
¿Cuál es la diferencia entre el Corsair Scimitar Pro y el Elite?
The Scimitar Elite cuenta con un sensor de mayor resolución (18 000 ppp frente a 16 000 ppp), una mejor calidad de fabricación y un seguimiento más fluido. Ambos tienen 12 botones laterales, pero el Élite es más moderno y sofisticado, pensado para los jugadores de MMO más exigentes.
¿Qué ratón de Corsair es el mejor para Fortnite?
The Katar Pro XT and M75 inalámbricoson ideales paraFortnite. Son ligeros, rápidos y sensibles, perfectos para movimientos rápidos y disparos precisos. Ambos ofrecen un seguimiento preciso y un control sencillo para juegos de mucha acción.