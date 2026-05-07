El mejor ratón para League of Legends en 2025: los 7 ratones que recomiendan los profesionales

¿Cuándo fue la última vez que decidiste que era hora de replantearte tu estrategia y buscar el mejor ratón para League of Legends?

Casi todo el mundo sabe que encontrar ese componente de hardware perfecto puede hacer que la diferencia entre ascender en la jerarquía y quedarse estancado en tu nivel actual. Y todos sabemos que, como mínimo, ese un jugador que lleva meses estancado en el nivel Oro.

Tras probar decenas de ratones para juegos competitivos y analizar qué diferencia a los buenos jugadores de los excelentes, la precisión y la consistencia se reducen a contar con el hardware adecuado.

La siguiente lista debería ser un buen punto de partida para todo tipo de jugadores. Tanto si estás perfeccionando el «last-hitting», acertando con disparos de habilidad cruciales o ejecutando combos de kiting con sincronización perfecta, alguna de las opciones que aparecen a continuación debería ser la elección ideal para ti.

Nuestras mejores recomendaciones de ratones para League of Legends

He seleccionado los mejores ratones para League of Legends basándome en varios factores, tales como precisión del sensor, comodidad ergonómica, durabilidad del interruptor, y el rendimiento real en entornos MOBA.

Creo que las tres opciones que aparecen a continuación son las mejores para tu próxima partida clasificatoria de League of Legends:

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 – El ratón inalámbrico definitivo, que combina un peso de 60 g con la precisión del sensor HERO de 44 000 dpi, propio de los torneos, y una frecuencia de actualización de 8 kHz. Esto lo convierte en la mejor opción para los jugadores competitivos que no aceptan ningún tipo de concesión. Logitech G305 LIGHTSPEED – Una opción inalámbrica económica excepcional que ofrece el rendimiento fiable del sensor HERO 12K y una autonomía de 250 horas. Razer Viper V3 Pro – Su diseño ultrarresponsivo de 54 g, con una frecuencia de sondeo de 8 kHz, interruptores ópticos de tercera generación y un sensor de 35 000 ppp, es perfecto para los jugadores que necesitan tiempos de reacción ultrarrápidos y una capacidad de respuesta de nivel profesional.

A continuación encontrarás el resto de la lista, con más detalles. Sigue desplazándote hacia abajo para ver todas las opciones que pueden mejorar tu experiencia de juego en general.

El mejor ratón para League of Legends: 7 opciones para mejorar tu juego en League of Legends

Si has decidido que es hora de hacerte con un nuevo ratón para juegos, las siete opciones que te presentamos a continuación ofrecen una buena combinación de hardware que… diseñado especialmente para todo tipo de jugadores.

Da igual si siempre te quedas estancado en los rangos más bajos o si tu objetivo es llegar a un rango superior al de «maestro». La mayoría de los ratones para juegos deberían ayudarte a mejorar tu habilidad en cualquier caso.

1. Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 [El mejor ratón inalámbrico para jugar a League of Legends]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles Sensor HERO 2 con seguimiento de más de 888 IPS y hasta 44 000 ppp Peso 60 gramos Botones 5 Conectividad USB, conectividad inalámbrica Duración de la batería 95 horas Dimensiones 1,57 x 2,5 x 0,1 pulgadas Extras Los interruptores híbridos LIGHTFORCE ofrecen precisión y fiabilidad de nivel profesional con clic táctil, carga USB-C y el software Logitech G Hub

Se puede decir sin temor a equivocarse que el Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 es una de las mejores opciones del mercado. Este ratón para juegos está diseñado específicamente para profesionales de los deportes electrónicos y resulta excelente cuando se combina con un nuevo portátil para juegos.

Si aspiras a convertirte en uno (o simplemente no quieres renunciar a nada), esta opción es para ti.

Su revolucionario sensor Hero de 44K de Logitech ofrece una precisión de seguimiento que elimina cualquier posibilidad de clics fallidos o movimientos irregulares del cursor en los momentos decisivos.

Por qué lo elegimos El rango de 1600-2400 ppp ofrece el equilibrio perfecto: es lo suficientemente preciso como para realizar últimos golpes y disparos de precisión, pero también lo suficientemente sensible como para permitir movimientos rápidos de la cámara y un buen posicionamiento en las peleas en equipo.

Entonces, ¿qué es lo que distingue a este ratón?

Su increíble peso de 60 g, junto con la conexión inalámbrica, te permite disfrutar de la agilidad de un diseño ultraligero sin el molesto tirón del cable que afecta a tu puntería.

Además, la frecuencia de sondeo de 8 kHz garantiza que cada micromovimiento se traduzca al instante en la acción en pantalla. Esto es fundamental para acertar en los disparos de precisión y ejecutar maniobras de kiting con exactitud.

Ventajas Contras ✅Su diseño ultraligero de 60 g evita la fatiga durante las sesiones prolongadas de partidas clasificatorias ✅ La precisión del sensor HERO de 44 000 ppp garantiza un seguimiento milimétrico para los tiros decisivos ✅La frecuencia de sondeo de 8 kHz ofrece una capacidad de respuesta de nivel profesional para los juegos competitivos ✅Su diseño ambidiestro se adapta perfectamente tanto al agarre con la palma como al agarre en garra ✅Trayectoria profesional: lo utilizan los mejores jugadores de esports en los principales torneos ❌El precio superior se debe a su fabricación y características de calidad profesional

Veredicto final: El G PRO X SUPERLIGHT 2 es la mejor opción para los jugadores de League de alto nivel que desean contar con la misma tecnología de ratón que utilizan los ganadores de campeonatos mundiales. Una tecnología que ofrece no solo una precisión inigualable, sino también una gran fiabilidad.

2. Logitech G305 LIGHTSPEED [El mejor ratón para jugar a League of Legends a un precio asequible]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles Sensor HERO 12K (hasta 12 000 ppp) Peso 99 gramos Botones 6 Conectividad USB, conectividad inalámbrica Duración de la batería 250 horas Dimensiones 11,6 x 6,2 x 0,25 cm Extras Ambidiestro, funciona con pilas AA, Logitech G Hub

El segundo de esta lista es también un nombre bastante conocido en el mundo de los videojuegos. El Logitech G305 LIGHTSPEED demuestra una cosa: un rendimiento excepcional en juegos inalámbricos no tiene por qué ser caro.

Por qué lo elegimos El Logitech G305 LIGHTSPEED ofrece la precisión del sensor HERO y la tecnología inalámbrica LIGHTSPEED a una fracción del precio de los modelos insignia. Esto hace que el rendimiento de un ratón de nivel profesional esté al alcance de todos los jugadores de League, independientemente de su presupuesto y nivel de habilidad.

Diseñado en torno a la misma tecnología de sensores HERO que se encuentra en los ratones insignia de Logitech, G305 ofrece una precisión de seguimiento que rivaliza con la de opciones mucho más caras. Y todo ello sin renunciar a la libertad que ofrece la conexión inalámbrica, tan esencial para los juegos competitivos como disponer de un un buen monitor para juegos.

Este ratón económico ofrece un rendimiento constante y fiable. Un rendimiento que elimina los problemas habituales a los que se enfrentan los jugadores con un presupuesto ajustado:

Intermitencia del sensor

Se corta la conexión

Seguimiento inconsistente

The 250 horas de autonomía significa que casi nunca tendrás que preocuparte por la batería, lo que te permite centrarte por completo en mejorar tu juego.

Ventajas Contras ✅ La fiabilidad del sensor HERO 12K garantiza un seguimiento constante para unos «last hits» precisos ✅La batería, con una autonomía de 250 horas, permite jugar durante meses con una sola pila AA ✅ La libertad inalámbrica de LIGHTSPEED elimina el estorbo de los cables sin retrasos ni problemas de conectividad ✅Su forma compacta y ergonómica se adapta cómodamente a la mayoría de los tamaños de mano y estilos de agarre ✅Seis botones programables permiten configurar macros personalizadas para las acciones y habilidades de los personajes ✅Una propuesta de valor excepcional que ofrece funciones de primera calidad a un precio asequible ✅Su durabilidad probada resiste sesiones intensas de juego y el uso diario ❌Ligero más pesada, con 99 gramos, en comparación con los ratones para juegos ultraligeros

Veredicto final: El G305 LIGHTSPEED es la opción ideal para iniciarse en el juego competitivo de League. Ofrece un rendimiento inalámbrico fiable y un seguimiento preciso que te ayudará a subir de rango sin que tu presupuesto se vea afectado.

3. Razer Viper V3 Pro Wireless Ratón para esports [El mejor ratón ultrarrápido para League of Legends]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles Sensor Sensor óptico de 35 000 ppp Peso 54 gramos Botones 8 Conectividad Razer HyperSpeed: inalámbrico y con cable Duración de la batería 95 horas Dimensiones 18,5 x 12 x 6 cm Extras Frecuencia de actualización de 8 kHz, interruptores ópticos de tercera generación, ajustes de DPI configurables, ajustes del ratón personalizables

El tercero de esta lista es de una marca que es sinónimo de los videojuegos profesionales: se trata de un Un ratón Razer excelente. ElRazer Viper V3 Pro amplía los límites de lo posible en el diseño de ratones de competición. Lo consigue combinando un increíble cuadro ligero de 54 g con tecnología de vanguardia Tecnología de sondeo a 8 kHz.

Por qué lo elegimos Su diseño simétrico y ambidiestro se adapta a todos los estilos de agarre, mientras que el sensor Focus Pro 35K garantiza una gran precisión de seguimiento. Una precisión capaz de captar hasta los ajustes más sutiles. Los interruptores ópticos de tercera generación eliminan por completo el retardo de rebote, lo que garantiza que cada clic se registre exactamente en el momento deseado.

No se trata de un ratón para juegos económico. Responde a tus movimientos a una velocidad superior a la que el ojo humano puede percibir, lo que lo hace ideal para jugadores que compiten al más alto nivel, donde cada milisegundo cuenta. Pregunta a los profesionales y te lo confirmarán.

Ventajas Contras ✅ Su diseño ligero de 54 g es lo que la distingue de muchas otras ratones para juegos, ya que permite cambios de dirección ultrarrápidos y un control preciso ✅ La tecnología de frecuencia de sondeo de 8 kHz ofrece tiempos de respuesta más rápidos que los ratones tradicionales de 1 kHz, lo que sin duda mejorará tu experiencia de juego ✅El sensor Focus Pro 35K registra los movimientos con una precisión de nivel científico ✅Los interruptores ópticos de tercera generación registran el clic al instante, sin retrasos mecánicos ✅La autonomía de la batería de 90 horas permite sesiones de juego prolongadas sin pérdida de rendimiento ❌El precio superior se debe a su tecnología avanzada y a los materiales de construcción utilizados

Veredicto final: The Viper V3 Pro Está diseñada para todos aquellos que exigen no solo los tiempos de respuesta más rápidos, sino también el seguimiento más preciso del sector. Sin duda, no es para quienes buscan opciones de ratones para juegos económicos.

4. Logitech G502 X LIGHTSPEED [El mejor ratón ergonómico para juegos con personalización versátil]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles Sensor Sensor para juegos HERO 25K Peso 102 gramos Botones 13 Conectividad Receptor USB-A, inalámbrico Duración de la batería 140 horas Dimensiones 17,5 x 11,7 x 7,1 cm Extras Ergonomía de alta gama para partidas con uso intensivo de macros, ajustes personalizables del ratón

¡Pasemos al cuarto!

The Logitech G502 X LIGHTSPEED es elopción de personalización definitiva para los jugadores de League que buscan algo más que unas pocas funciones de macro. Con 13 botones programables estratégicamente situados para un acceso intuitivo, puedes asignar efectos de objetos, combinaciones de habilidades y controles de cámara exactamente donde tus dedos descansan de forma natural (o como prefieras configurarlo).

Por qué lo elegimos The Ve a la página 502 combina la personalización de los botones con un diseño ergonómico de primera calidad. Esto lo convierte en la opción perfecta para los jugadores de League que desean optimizar cada uno de los aspectos de su configuración de controles, sin renunciar a una precisión de seguimiento excepcional.

Este ratón es la opción perfecta para combinar precisión y versatilidad: el sensor HERO 25K se adapta a las situaciones de seguimiento más exigentes, mientras que el diseño híbrido de los botones ofrece una respuesta táctil.

En definitiva, esto aumenta la seguridad al hacer clic en los momentos decisivos. ¡Las largas sesiones de juego están garantizadas!

Ventajas Contras ✅13 botones programables que permiten configurar macros completas para habilidades y objetos ✅Precisión del sensor HERO 25K que ofrece un seguimiento milimétrico para ejecutar con precisión los tiros de habilidad ✅El diseño ergonómico te ayuda a reducir la fatiga durante las largas maratones de partidas clasificatorias ✅La rueda de desplazamiento de doble modo permite alternar entre el modo de desplazamiento continuo y el modo táctil, adaptándose a diferentes situaciones ✅La batería, con una autonomía de 140 horas, garantiza un rendimiento constante durante semanas de juego intensivo ✅Fiabilidad inalámbrica LIGHTSPEED que elimina las interferencias de los cables sin perder la respuesta propia de los torneos ❌Su peso de 106 g puede resultar un poco excesivo en comparación con los ratones para juegos ultraligeros

Veredicto final: The G502 X LIGHTSPEED es ideal para los jugadores de League of Legends de todos los niveles (aunque se inclina un poco más hacia los más experimentados) que valoran disponer de una amplia gama de opciones para personalizar los botones.

5. Razer Viper Ultralight Ambidiestra [El mejor ratón para League of Legends con diseño ambidiestro]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles Sensor Sensor óptico de 16 000 ppp Peso 69 gramos Botones 8 Conectividad Ratón para videojuegos con cable Duración de la batería Con cable Dimensiones 12,6 x 6,2 x 3,8 cm Extras Perfiles de color Chroma RGB personalizables, funciones personalizables

Si ninguna de las opciones anteriores te parece la más adecuada, quizá la siguiente de la lista sea justo lo que estabas buscando.

The Razer Viper Ultralight cuenta con un diseño ambidiestro bastante impresionante que funciona perfectamente tanto para diestros como para zurdos. Esto significa que no se sacrifica ni el rendimiento ni la comodidad.

Por qué lo elegimos La disposición ambidiestra de los botones te permite asignar habilidades secundarias a cualquiera de los dos lados según tu forma de sujetar el mando: los jugadores diestros pueden utilizar los botones del lado izquierdo para activar objetos sin dejar de tener acceso al clic principal.

El diseño ultraligero de este ratón inalámbrico de 69 g, junto con el cable Speedflex sin fricción, ofrece una experiencia de juego de primera categoría, similar a la de un ratón con cable. Una experiencia que, en cuanto a capacidad de respuesta, se percibe casi como si fuera inalámbrica, especialmente cuando se combina con un alfombrilla de ratón rígida.

Este magnífico ratón, que además debería funcionar muy bien con tu portátil para juegos, también destaca por ofrecer un rendimiento constante independientemente del estilo de agarre y la posición de la mano que se utilice.

Es ideal para los jugadores que prefieren los diseños simétricos o para hogares en los que varios jugadores competitivos comparten el mismo equipo; una opción excelente para las casas de gaming donde entrenan jugadores semiprofesionales y profesionales de la Liga.

Ventajas Contras ✅Su auténtico diseño ambidiestro se adapta perfectamente tanto a jugadores diestros como zurdos ✅ Su diseño ligero de 69 g permite cambios de dirección rápidos y reduce la fatiga ✅La tecnología de cable Speedflex elimina la resistencia y ofrece una libertad de movimiento casi como si fuera inalámbrica ✅Ocho botones programables que permiten una personalización completa de funciones y macros ✅ La iluminación Chroma RGB permite personalizar el dispositivo y, al mismo tiempo, indica los ajustes de DPI y los perfiles ❌Es posible que la conexión por cable de un ratón para juegos no resulte atractiva para los jugadores que prefieren la libertad que ofrece la tecnología inalámbrica

Veredicto final: The Razer Viper Ultralight es la opción ideal para quienes buscan precisión y ligereza en un diseño ambidiestro que no favorece ninguna orientación de la mano ni ningún estilo de agarre en particular.

6. El magnífico Modelo O [El mejor ratón inalámbrico ultraligero para League of Legends]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles Sensor El magnífico sensor BAMF Peso 69 gramos Botones 6 Conectividad USB, inalámbrico Duración de la batería 71 horas Dimensiones 12,7 x 6,6 x 0,25 cm Extras Conexión inalámbrica de 2,4 GHz sin retrasos

El sexto de esta lista es el primero de un fabricante totalmente distinto: Glorious.

Muchos dirían incluso que el El magnífico Modelo O has ha revolucionado el mundo de los juegos inalámbricos ligeros. Lo ha conseguido gracias a su característico diseño de carcasa en forma de panal, que permite reducir el peso sin sacrificar la integridad estructural.

Por qué lo elegimos Con un peso de tan solo 69 g, la libertad de la conexión inalámbrica y una autonomía de 71 horas, este ratón ofrece un rendimiento de nivel profesional sin el elevado precio que suele conllevar. El sensor BAMF garantiza una precisión milimétrica para los golpes finales y los disparos de precisión, mientras que el diseño ligero en forma de panal reduce la fatiga durante esas maratonianas sesiones de partidas clasificatorias.

Este enfoque innovador da como resultado un ratón de 69 g que ofrece una respuesta increíble, al tiempo que proporciona la libertad inalámbrica imprescindible para el juego competitivo en League, independientemente del nivel de habilidad.

Ventajas Contras ✅El diseño Honeycomb de 69 g ofrece un rendimiento ultraligero y una gran resistencia estructural ✅ La precisión del sensor BAMF garantiza un seguimiento fiable para realizar golpes finales y disparos de habilidad con precisión ✅La flexibilidad de conexión inalámbrica o por cable te permite elegir el método de conexión según tus preferencias y la situación ✅La autonomía de la batería de 71 horas garantiza largas sesiones de juego sin preocuparse por la carga ✅Una excelente relación calidad-precio que ofrece el rendimiento de un ratón inalámbrico para juegos ligero a un precio competitivo ❌El diseño en forma de panal puede acumular polvo y requerir una limpieza periódica (aunque es posible que esto no suponga un gran problema para algunos jugadores)

Veredicto final: The Modelo O Ofrece un rendimiento excepcional en un ratón inalámbrico para juegos, ligero y con un diseño único. Es una opción perfecta para los jugadores que buscan botones sensibles sin tener que pagar un precio elevado. Una buena noticia para los jugadores competitivos con un presupuesto ajustado y para aquellos que también disfrutan de los juegos de disparos en primera persona.

7. ASUS ROG Gladius II Core Lightweight [El mejor ratón para League of Legends: un ratón para juegos con cable ergonómico, fiable y con clics personalizables]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles Sensor Sensor de 6200 ppp Peso 92 gramos Botones 6 Conectividad Ratón para videojuegos con cable Duración de la batería Con cable Dimensiones 12,6 x 6,7 x 0,3 cm Extras Diseño exclusivo de ROG con zócalo de conmutación e iluminación Aura Sync, controles personalizables

El último, pero no por ello menos importante, de esta lista es de ASUS.

The ASUS ROG Gladius II Core es un modelo que cuenta con un sensación de clic personalizable gracias a su exclusivo sistema de interruptores intercambiables. Esta función te permite ajustar con precisión la respuesta de los clics. En definitiva, esto garantiza una respuesta óptima para diferentes situaciones de juego (y preferencias personales).

Por qué lo elegimos El sistema de interruptores intercambiables es realmente único: puedes personalizar la sensación al pulsar y la resistencia de los interruptores según tu estilo de juego. Su diseño ergonómico garantiza la comodidad durante las sesiones de juego más largas.

Su diseño ergonómico para diestros ofrece una gran comodidad durante las sesiones de juego prolongadas. Además, al ser un ratón para juegos con cable, se elimina cualquier posibilidad de interferencias inalámbricas o problemas con la batería durante las partidas clasificatorias decisivas.

Ventajas Contras ✅La tecnología de interruptores intercambiables permite personalizar la sensación al pulsar y la durabilidad de los interruptores ✅El diseño ergonómico para diestros reduce la fatiga de la mano durante las sesiones de juego prolongadas ✅La estabilidad de la conexión por cable elimina el retraso o las interferencias de la conexión inalámbrica ✅La integración Aura Sync RGB es una función que sincroniza la iluminación con otros periféricos para juegos de ASUS (ideal para quienes ya tienen productos ASUS) ✅Sus precios asequibles hacen que la personalización ergonómica esté al alcance de los jugadores que cuidan su presupuesto ❌Resolución máxima inferior en comparación con los sensores de los ratones para juegos de gama alta

Veredicto final: The ROG Gladius II Corees ideal parajuegos MOBA intensos y los jugadores que dan prioridad a la comodidad ergonómica y a la personalización de los clics frente a las especificaciones de última generación de los sensores.

Ofrece un rendimiento por cable fiable con opciones táctiles únicas. Además, es simplemente un un buen ratón para juegos de disparos en primera persona.

¿Cómo elegir el mejor ratón para League of Legends?

Creo que nunca he comprado ni un solo componente de hardware sin haberlo investigado a fondo antes.

Por supuesto, hay muchos factores diferentes que debes tener en cuenta antes de decidirte por un producto concreto, pero esto es lo que, en mi opinión, es imprescindible tener presente a la hora de considerar un nuevo ratón para juegos for League of Legends and juegos de disparos en primera persona (FPS) apasionantes.

1. Dar prioridad a la precisión y la capacidad de respuesta de los sensores

El sensor del ratón determina la precisión del seguimiento para los últimos golpes, la precisión de los disparos de habilidad y la consistencia al mantener la distancia con el enemigo.

Busca sensores ópticos de alta gama como el Serie HERO o Focus Pro que eliminan la aceleración y ofrecen un seguimiento milimétrico. Las frecuencias de sondeo de 1000 Hz o superiores garantizan que tus movimientos se reflejen al instante en la pantalla.

2. Priorizar la comodidad y la ergonomía

Como ya sabes,Liga Las partidas pueden durar entre 30 y 45 minutos, con la posibilidad de sesiones de juego maratonianas. Elige diseños ergonómicos que se adapten a tu estilo natural de agarre con las yemas de los dedos, ya sea con la palma, en forma de garra o con las yemas.

Los jugadores diestros se benefician de los diseños asimétricos, mientras que las opciones ambidiestras se adaptan a cualquier orientación.

3. Asegúrate de que los interruptores sean duraderos

Los interruptores mecánicos u ópticos, diseñados para soportar millones de pulsaciones, evitan la frustración que supone que las entradas fallen en esos momentos cruciales.

Los interruptores ópticos eliminan el retraso por rebote, mientras que los mecánicos ofrecen una respuesta táctil; elige según tus preferencias de clic, por supuesto.

4. Ten en cuenta el peso del ratón

Esto también es muy importante: los ratones más ligeros (60-80 g) son perfectos para cambiar de dirección con mayor rapidez, ya que reducen la fatiga durante las sesiones prolongadas.

Por otro lado, los ratones más pesados (90-120 g) aportan estabilidad para apuntar con precisión. No obstante, en general, la mayoría de los jugadores competitivos prefieren las opciones ligeras para un estilo de juego que requiere reacciones rápidas.

5. Evaluar la ubicación y el número de botones

Los botones laterales deben ser fácilmente accesibles para activar objetos y acceder a los atajos de habilidades. Entre 2 y 4 botones laterales deberían ser suficientes para garantizar una funcionalidad óptima sin complicarse demasiado.

Incluso unratón para juegos económico debería contar con estas características.

6. Decídete por una conexión por cable o una conexión inalámbrica fiable

Elige unratón inalámbrico para videojuegos ya sea por la libertad de movimiento o por la fiabilidad que ofrece el cableado y la ausencia de preocupaciones relacionadas con la batería. Ambas opciones funcionan de maravilla para las partidas competitivas de la liga cuando se utilizan ratones para juegos de calidad.

All juegos populares de eSports debería ser compatible con las opciones mencionadas aquí.

Combina tu ratón con un monitor para juegos de alta frecuencia de actualización y un potente portátil para juegos, y tendrás un equipo preparado tanto para jugar de forma ocasional como para competir a nivel profesional.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor ratón para jugar a League of Legends?

The Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 es la mejor opción en general. Este ratón de gama alta para juegos combina un diseño ultraligero de 60 g con un sensor de 44 000 dpi y una frecuencia de actualización de 8 kHz, tecnología que utilizan los jugadores de esports de los campeonatos mundiales.

¿Cuál es la mejor configuración de ratón para jugar a League of Legends?

Asegúrate de ajustar los DPI entre 1600 y 2400, asigna los objetos activos a los botones laterales de fácil acceso (como es lógico), configura el botón de bloqueo de la cámara en un botón para el pulgar y, por supuesto, comprueba que tu alfombrilla de ratón ofrezca una superficie de deslizamiento uniforme.

¿Qué ratón usan los profesionales de League?

Aunque las preferencias pueden variar, los jugadores profesionales de la liga suelen utilizar principalmente el Logitech G PRO X SUPERLIGHTserie yRazer Viper modelos por su fiabilidad contrastada, sus sensores y su diseño ultraligero.

¿Necesito un buen ratón para jugar a League?

Sí, un ratón para juegos profesional de calidad mejora considerablemente tu precisión mecánica, no solo a la hora de dar el último golpe y de acertar en los disparos de habilidad, sino también para mantener la consistencia al esquivar al enemigo. Las opciones de ratones para juegos económicos como el G305 LIGHTSPEED ofrecen mejoras sustanciales con respecto a los ratones de oficina básicos.

¿Cuál es el mejor agarre para League of Legends?

El agarre en forma de garra ofrece el equilibrio ideal entre precisión y velocidad para el juego en League, ya que permite un control preciso con la yema de los dedos para hacer clic con exactitud, al tiempo que mantiene la estabilidad de la muñeca para un seguimiento constante y cambios de dirección rápidos durante las peleas en equipo.