Die 9 besten Corsair-Mausmodelle des Jahres 2025 im Ranking

The am bestenCorsairMaus kann dein Gaming-Erlebnis auf ein neues Niveau heben. Corsair stellt Hochleistungsmäuse für jeden Spielertyp her. Diese Mäuse sind schnell, präzise und speziell für passionierte Gamer entwickelt. Sie sind mit intelligenten Funktionen wie einstellbarer DPI, kabelloser Technologie und anpassbaren Tasten ausgestattet.

Manche sind leicht und ermöglichen schnelle Bewegungen. Andere bieten zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten für komplexe Spiele. Ganz gleich, welchen Spielstil du bevorzugst, es gibt ein Corsair eine Gaming-Maus, die gut in der Hand liegt.

Dieser Leitfaden stellt die besten Modelle vor. Wir helfen dir dabei, das Modell zu finden, das deinen Anforderungen entspricht und dir den entscheidenden Vorteil verschafft, den sich jeder Gamer wünscht. Lies weiter, um das beste Modell zu finden Corsair Die passende Gaming-Maus für dich.

Unsere Top-Empfehlungen für Corsair-Mäuse

Die Wahl der richtigen Gaming-Maus kann schwierig sein, doch einige Modelle heben sich deutlich von der Masse ab. Nach dem Testen und Vergleichen der verschiedenen Modelle sind dies die die drei bestenCorsairMäuse das ist einen Blick wert.

M75 Wireless RGB – die beste Wahl insgesamt. Sie ist ultraleicht, reaktionsschnell und mit zahlreichen Funktionen wie im laufenden Betrieb austauschbaren Magnet-Tasten und einem 26.000-DPI-Sensor ausgestattet. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 105 Stunden und doppelter WLAN-Konnektivität ist sie wie geschaffen für passionierte Gamer, die Geschwindigkeit und Kontrolle suchen. Harpoon PRO RGB – bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie ist sofort einsatzbereit, verfügt über ein leichtes Design, einen zuverlässigen 12K-DPI-Sensor und sechs programmierbare Tasten. Sie ist die erste Wahl für preisbewusste Gamer, die dennoch auf solide Leistung Wert legen. Night Sword RGB – ist eine hervorragende Wahl, wenn Sie zwischen FPS- und MMO-Spielen wechseln. Mit 10 programmierbaren Tasten, einem intelligenten, einstellbaren Gewichtsystem und einem 18.000-DPI-Sensor bietet sie Vielseitigkeit und Präzision. Sie ist die erste Wahl für lange, anspruchsvolle Spielsitzungen.

Alle drei Mäuse bieten auf ihre eigene Weise ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Funktionen, Komfort und Preis. Ganz gleich, ob du Wert auf Geschwindigkeit, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis oder Vielseitigkeit legst oder einfach nur eine neue Maus brauchst – eine davon wird zu deinem Stil passen.

Die beste Corsair-Maus für jeden Spielstil: 9 Top-Modelle im Ranking

Wir haben geprüft9 CorsairGaming-Mäuse damit du das perfekte Modell findest. Von kabellosen Ultraleicht-Modellen bis hin zu MMO-Controllern mit zahlreichen Tasten deckt diese Liste eine breite Palette an Modellen und Preisklassen ab. Ganz gleich, wie dein Setup aussieht oder wie gut du bist – du wirst das am bestenCorsairMaus für ein noch intensiveres Spielerlebnis.

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Technische Daten Details Verbindungstyp Drahtlos Sensor MARKSMAN 26K Schaltflächen 6 Gewicht 89g Akkulaufzeit 105 Stunden Griffart Any RGB-Beleuchtung 2 Zonen

Mit einem Gewicht von89g, derCorsair M75 Wireless Diese Maus spielt in einer höheren Liga. Sie ist ultraleicht und bietet höchste Präzision. Sie wurde für FPS-Spieler entwickelt, die Geschwindigkeit, Kontrolle und kabellose Freiheit suchen.

Es verwendetCorsairder beste Sensor, der MARKSMAN 26.000 dpi. Es wird in ihrer leistungsstärksten Ausrüstung eingesetzt, da es selbst kleinste Bewegungen erfasst. Damit eignet es sich perfekt für ambitionierte FPS-Spieler, die auf Geschwindigkeit und präzise Bewegungserfassung angewiesen sind.

Ein herausragendes Merkmal dieser Gaming-Maus ist der Magnet im laufenden Betrieb austauschbare Seitentasten auf beiden Seiten. Ein echter Meilenstein für Linkshänder und alle, die mehr Kontrolle über verschiedene Spielprofile wünschen.

Es unterstützt beides Bluetooth und Slipstream Wireless, was bedeutet, dass die Verbindung nahezu verzögerungsfrei aufrechterhalten bleibt. Das ist wichtig, wenn man mitten in einem Spiel steckt und sich keine Verzögerungen leisten kann. Spieler, die bei langen Gaming-Sessions das Aufladen vergessen, werden die 105 Stunden Akkulaufzeit.

Der M75 verwendetAXON Hyper-Processing um die Abtastrate auf 2.000 Hz zu erhöhen. Das sorgt für schnelle, präzise Klicks, und der Griff bleibt auch nach stundenlangem Gebrauch bequem. Du kannst außerdem Corsair’s iCUE-Software um die Beleuchtung und die Tastenbelegung anzupassen. Wenn Sie ein Hochleistungs-Setup zusammenstellen, sollten Sie die besten Corsair Maus, die man unbedingt haben muss Corsair Die Tastatur sorgt für ein noch besseres Erlebnis.

Vorteile Nachteile ✅Außergewöhnliche Ortungsgenauigkeit ✅Magnetische Seitentasten, die im laufenden Betrieb ausgetauscht werden können ✅Leicht und daher ideal für Wettkampf-FPS ✅Slipstream Wireless sorgt für eine stabile Leistung mit geringer Latenz ✅Hervorragender Akku für lange Gaming-Sessions ✅Die iCUE-Software ermöglicht eine umfassende Anpassung und die Synchronisierung mit anderen CorsairZum Ausschneiden ❌Premium-Funktionen haben zwar ihren Preis, doch die hervorragende Funkleistung, die Präzision der Sensoren und die langfristige Zuverlässigkeit machen das Gerät zu einer lohnenden Investition

Fazit:Wenn Sie eine Maus suchen, die schnell, leicht und vollständig anpassbar ist, dann ist diese genau das Richtige für Sie. Die M75 Wireless RGBist dasinsgesamt am bestenCorsairGaming-Maus für ernsthafte Spieler.

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Technische Daten Details Verbindungstyp Kabelgebunden Sensor Optischer Sensor mit 12.000 DPI Schaltflächen 6 Gewicht 85g Griffart Klaue RGB-Beleuchtung 1 Zone

Wenn du möchtestkabelgebunden, leicht und zuverlässig, derCorsair Harpoon PRO RGB ist eine solide Gaming-Maus zu einem tollen Preis. Sie eignet sich perfekt für Gamer mit kleinem Budget oder alle, die gerade erst anfangen.

Es ist konzipiert fürendlose Stunden komfortablen Spielvergnügens. Seine konturierte Form mit strukturierten Gummigriffen an den Seiten ermöglicht müheloses Spielen. Spieler mit kleine Hände werden seine kompakte Form zu schätzen wissen. Da es nur 85g, es fühlt sich wendig und schnell an. Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung im Bereich Gaming-Hardware, Corsair weiß, wie man auf Leistung setzt.

Schnelle und präzise Anpassungen durch Wischen sind möglich dank der 12.000 DPI, optischer Sensorr. Es lässt sich gut lenken und fühlt sich stabil an. Das sechs Knöpfe sind ebenfalls programmierbar. Du kannst deine Einstellungen für verschiedene Spiele und Makros anpassen. So profitierst du von Flexibilität ohne Komplikationen.

Diese RGB-Gaming-Maus verfügt außerdem über individuell anpassbare Ein-Zonen-BeleuchtungüberCorsairdie iCUE-Software. Das bedeutet auch: keine Verzögerungen, und du kannst das Gerät direkt nach dem Auspacken anschließen und loslegen. Kombiniere den Harpoon mit einem Elite Corsair Das Headset sorgt für ein noch intensiveres Spielerlebnis.

Vorteile Nachteile ✅ Preiswert, ohne Abstriche bei der Qualität ✅ Leicht und bequem für lange Spielsitzungen ✅ Sechs programmierbare Tasten für grundlegende Anpassungen ✅ Zuverlässige Nachverfolgung ✅ iCUE-Unterstützung für die Beleuchtung und Makroeinstellungen ✅ Keine Probleme mit Verzögerungen oder dem Akku ❌ Es fehlen zwar Premium-Funktionen wie kabellose Verbindung oder austauschbare Tasten, aber in dieser Preisklasse ist es kaum zu übertreffen

Endgültiges Urteil: DieHarpoon PRO RGB ist eine hervorragende Wahl, wenn Sie etwas Preiswertes, Bequemes und Zuverlässiges suchen. Es ist schlicht, aber nicht spartanisch.

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Technische Daten Details Verbindungstyp Kabelgebunden Sensor PixArt 18.000-DPI-Optiksensor Schaltflächen 10 Gewicht Einhundertneunzehn Gramm Griffart Palme RGB-Beleuchtung 4 Zonen

The Corsair NIGHTSWORD RGB erfüllt alle Anforderungen für FPS- und MMO-Spiele. Keine Verzögerung, einstellbares Gewicht, and 10 programmierbare Tasten und das alles in einer gemütlichen, geformte Gestalt. Es ist für die rechte Hand geformt und eignet sich ideal für Palmgriff. Entwickelt, um sich deinem Spielstil anzupassen und dir auch bei langen Spielsitzungen höchsten Komfort zu bieten.

Diese MMO-Gaming-Maus besticht durch professionelle, vom Profisport inspirierte Hochleistungsgriffe und eine präzise Gewichtsanpassung. Eine der einzigartigsten Funktionen ist das intelligente Gewichtsanpassungssystem. Es bietet 120 verschiedene Möglichkeiten, das Gewicht zwischen 119 g und 141 g.

CorsairDie Software erkennt Ihre Gewichtsanpassung in Echtzeit. Das bedeutet, dass Sie das Fahrgefühl ganz nach Ihren Wünschen einstellen können. Sie können Individuelle Tastenbelegungen für verschiedene Spiele. Die Nachtschwert Damit kannst du alles machen.

Mit dem optischen Pixart-Sensor gelingen dir alle Präzisionsschüsse, während du dein Ziel im Visier hast. Das ermöglicht dir eine optimale Anpassung der Empfindlichkeit und flüssige, hochpräzise Verfolgung.

Mit der individuellen RGB-Beleuchtung kannst du dein Setup synchronisieren. CorsairMit der iCUE-Software lassen sich ganz einfach Makros zuweisen, Tasten neu belegen und die Empfindlichkeit einstellen. Die zusätzlichen Tasten sind besonders bei MMO-Spielen hilfreich, bei denen man schnellen Zugriff auf mehrere Befehle benötigt.

Vorteile Nachteile ✅ Intelligentes, einstellbares Gewichtssystem ✅ Hochpräziser 18.000-DPI-Sensor mit fein abgestimmten Einstellungsmöglichkeiten ✅ 10 programmierbare Tasten, ideal für FPS- und MOBA-Setups ✅ Griffige Oberfläche und stützendes Design für mehr Kontrolle ✅ Individuell anpassbare RGB-Beleuchtung mit 4 Zonen über iCUE ✅ Das Kabel garantiert eine konstante, verzögerungsfreie Leistung ❌ Nur über Kabel, aber das bedeutet: keine Verzögerung

Fazit:Der ideale Punkt für präzise Kopfschüsse oder komplexe Zauberkombinationen. Kombiniere dies mit dem der ultimative Gaming-Monitor– und schon bist du bereit für schnelles, flüssiges Gameplay.

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Technische Daten Details Verbindungstyp Drahtlos Sensor MARKSMAN 26K Schaltflächen 8 Gewicht Einhundertzehn Gramm Akkulaufzeit 120 Stunden Griffart Klaue, Fingerspitze RGB-Beleuchtung 1 Zone

Blitzschnell. Hochpräzise. Genau das bietet Ihnen die M65 RGB Ultra WirelessGaming-Maus.Corsair hat so viel Technik in diese elegante Maus gepackt. Die vertraute Form verfügt über einen erstklassigen optischen Sensor, einen System mit einstellbarem Gewicht,und dieLanglebigkeit für jahrelangen Spielspaß. Ach ja, und es ist drahtlos.

Ein zentrales Merkmal ist Corsair’s MARKSMAN 26.000 DPI Sensor. Er wurde für präzise Ortung entwickelt und hält, was er verspricht. Außerdem ist er extrem niedrige Latenz dank der Slipstream Wireless-Verbindung. Bei dieser Maus wirst du vergeblich nach dem Kabel suchen – so gut ist sie.

The M65 RGB Ultra Wireless Die Maus bietet sofortige Präzision mit Optische Tasten von QuickStrike. Es gibt keine Verzögerung zwischen dem Drücken und dem Klicken. Das sorgt für eine der höchsten Präzisionen überhaupt Hochleistungs-Gaming-Maus ab heute erhältlich.

Alles ist individuell anpassbar, von RGB über das Gewicht bis hin zu Makros und Tastenbelegungen. Es gibt eine systemweite iCUE-Beleuchtungssynchronisation. Das Gewicht lässt sich einstellen zwischen 110 g bis 128 g die zu deinem Spielstil passen. Und es gibt 8 programmierbare Tasten, einschließlich Neigung und Tastenbelegung.

Es wurde entwickelt mit Klauen- oder Fingerspitzengriff im Hinterkopf behalten. Es ist auch bequem für mittelgroße bis große Hände, außerdem bietet es bei Bluetooth-Verbindung eine Akkulaufzeit von bis zu 120 Stunden.

Vorteile Nachteile ✅ Hochpräziser Sensor für exakte Verfolgung ✅ Slipstream und energiesparende Funktechnologie für flexibles Spielen mit geringer Latenz ✅ Verstellbares Gewichtssystem, das sich Ihrem Griffstil anpasst ✅ Spezielle Scharfschützen-Taste für präzises Zielen ✅ iCUE-Software zum Neuzuweisen von Tasten und zum Anpassen der RGB-Beleuchtung ❌ Die schwerere Bauweise ist möglicherweise nicht das Richtige für Fans ultraleichter Mäuse

Fazit: The M65 RGB Ultra Wireless bietet Leistung auf Spitzenniveau. Es ist schnell, präzise, and vollständig verstellbar.

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Technische Daten Details Verbindungstyp Kabelgebunden Sensor MARKSMAN 26K Schaltflächen 8 Gewicht einhundertzweiundfünfzig Gramm Griffart Klaue RGB-Beleuchtung 2 Zonen

The Corsair M65 RGB Ultra – individuell anpassbare FPS-Gaming-Maus bietet ein Gaming-Erlebnis auf höchstem Niveau. Dieses leistungsstarke kabelgebundene Maus ist ideal für passionierte FPS-Spieler. Es überzeugt durch Geschwindigkeit, hochwertige Verarbeitung und umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten.

Das herausragende Merkmal ist zweifellos seine Geschwindigkeit. Das M65 RGB Ultra erfasst Klicks und Bewegungen achtmal schneller als herkömmliche Gaming-Mäuse. Während die meisten Mäuse bei 1.000 Hz ihre Obergrenze erreichen, erreicht dieses Modell eine 8.000 Hz Abtastrate, echter Overkill für echte Spieler.

Außerdem ist im Lieferumfang enthalten MARKSMAN-Sensor mit 26.000 DPI, das eine pixelgenaue Verfolgung ermöglicht. In Kombination mit optische Schalter ausgelegt für 100 Millionen Klicks – das sind eine Menge Klick-Aufnahmen. Das System mit einstellbaren Gewichten ermöglicht es Ihnen, den Schwerpunkt zwischen 97 g und 115 g einzustellen.

The Aluminiumrahmen ist robust und dennoch bequem, und die Scharfschützen-Taste bringt den Scharfschützen in dir zum Vorschein. Kombiniere es mit einem Empfehlung für einen Gaming-Fernseher mit beeindruckendem Erlebnisoder einleistungsstarker Gaming-Laptop, und schon bist du für alles gerüstet.

Sie können die Beleuchtung anpassen, Tasten neu belegen und DPI-Stufen festlegen, indem Sie Corsairdie iCUE-Software. Es funktioniert auch mit anderen Corsair Ausrüstung für eine komplette Ausstattung.

Vorteile Nachteile ✅ Blitzschnelle Reaktionszeit ✅ Präzise Ortung ✅ Optische Schalter für schnellere Eingabe und langfristige Zuverlässigkeit ✅ Verstellbares Gewichtssystem ✅ Der Sniper-Button verbessert die Zielsteuerung in Ego-Shootern ✅ Robuste Verarbeitung, die sich angenehm anfühlt ✅ Vollständig anpassbar mit der iCUE-Software ❌ Eine reine Kabelverbindung ist möglicherweise nicht geeignet für Spieler, die kabellose Setups bevorzugen

Fazit: Dieses Produkt wurde für ambitionierte Gamer entwickelt, die höchste Ansprüche stellen Geschwindigkeit, Präzision, andLanglebigkeit. Es ist eine erstklassige Wahl für Leistung auf Turnierniveau.

6. Corsair Harpoon Wireless RGB Gaming-Maus [Am besten für mobiles Gaming geeignet]

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Technische Daten Details Verbindungstyp Drahtlos, kabelgebunden Sensor Optischer Sensor mit 10.000 dpi Schaltflächen 6 Gewicht 99g Akkulaufzeit 60 Stunden Griffart Klaue RGB-Beleuchtung 1 Zone

Corsair‘sHarpoon Wireless RGB Diese Gaming-Maus vereint das Beste aus beiden Welten. Diese Gaming-Maus wiegt nur 99g. Es unterstütztSlipstream und Bluetooth. Mit einem einzigen Klick kannst du zwischen den Modi wechseln. Das bedeutet schnelles, verzögerungsfreies Gaming zu Hause und unterwegs. Es funktioniert auch über USB, sodass du flexibel bist, egal wo du spielst.

The 10.000 DPIDer Sensor erfasst jede Bewegung. Du kannst zielgenau zielen und dich völlig frei bewegen, egal ob du nur zum Spaß spielst oder auf Headshots aus bist. Das ist die perfekte Wahl für wirklich gute Reise-Setups.

Es gibtsechs programmierbare Tasten für benutzerdefinierte Steuerelemente und bis zu 60 Stunden der Batterie. Es ist klein und leicht, aber für Menschen mit großen Händen könnte es etwas eng sein. Das RGB-Design ist schlicht, was den Akku schont.

Vorteile Nachteile ✅Doppelte WLAN-Konnektivität ✅ 10.000-DPI-Sensor für schnelles und präzises Tracking ✅ Leicht, ideal für Reisen und lange Trainingseinheiten ✅Hervorragende Akkulaufzeit ✅Sechs programmierbare Tasten für eine individuelle Steuerung ✅Bequeme, strukturierte Griffe an den Seiten ✅Funktioniert sowohl kabelgebunden als auch kabellos ❌Die kleinere Größe ist möglicherweise nicht für Spieler mit großen Händen geeignet

Fazit:Eine kluge Wahl für Gamer, die viel unterwegs sind oder unterwegs spielen. Es ist leicht, kompakt und so konzipiert, dass es sich überall schnell und unkompliziert aufbauen lässt.

7. Corsair Scimitar RGB Elite Gaming-Maus [Am besten geeignet für komplexe Makrosteuerung]

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Technische Daten Details Verbindungstyp Kabelgebunden Sensor PixArt 18.000-Pixel-Optik-Sensor Schaltflächen 17 Gewicht Einhundertzweiundzwanzig Gramm Griffart Palme RGB-Beleuchtung 4 Zonen

Wenn du spielstWorld of Warcraft and League of Legends, dann dieScimitar Elite ist genau das Richtige für dich. Diese Gaming-Maus bietet 17 programmierbare Tasten immer griffbereit. Es handelt sich um eine erstklassige MMO-Gaming-Maus, die dir während des Spiels schnellen Zugriff auf Combos, Zaubersprüche und Tastenkombinationen ermöglicht.

The patentiertes Key-Slider-Steuerungssystem ermöglicht es dir, die seitliche Tastenleiste so zu verschieben, dass sie sich deiner Hand anpasst. Das bedeutet weniger Belastung und schnellere Reaktionszeiten. Es ist eine ideale Gaming-Maus für beliebte PS5-Spiele die schnelle, wiederholte Handlungen erfordern. Die profilierter Griff und die geschwungene Form sorgen dafür, dass deine Hand ruhig bleibt.

Wenn du vorhast, verkabeltFür eine Maus ist ein geflochtenes Kabel die beste Wahl. Es sorgt stets für eine schnelle und zuverlässige Leistung. Und mit vier RGB-Beleuchtungszonen, kannst du das Erscheinungsbild an deine Konfiguration anpassen.

Es dauert zwar eine Weile, bis man sich mit der Anordnung vertraut gemacht hat, aber das Warten lohnt sich. Wenn du Geschwindigkeit, Leistung und Kontrolle suchst, ist diese MMO-Gaming-Maus genau das Richtige für dich.

Vorteile Nachteile ✅ 17 programmierbare Tasten für umfassende Makroanpassung ✅Verstellbare Seitenwand für einen besseren, individuell anpassbaren Halt ✅Hochauflösender Sensor für höchste Präzision ✅Vier-Zonen-RGB-Beleuchtung für Stil und gute Sichtbarkeit ✅Strukturierte Griffe und ergonomisches Design für langanhaltenden Komfort ✅ Das Kabel sorgt für eine starke, stabile Verbindung ✅Ideal für MMOs, MOBAs oder komplexe Steuerungskonfigurationen ❌Die Programmierung und Anpassung an die Tastenanordnung kann einige Zeit in Anspruch nehmen

Fazit: Ein Kraftpaket für spellenintensive Spiele. Mit 17 Tasten und einer verschiebbaren Seitenabdeckung ist sie wie geschaffen für Spieler, die clever und schnell agieren. Wenn du es mit MOBA- oder MMO-Spielen ernst meinst, fühlt sich diese Maus an, als hättest du ein Zauberbuch in der Hand. Mit Abstand die Die beste Maus für League of Legends!

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Technische Daten Details Verbindungstyp Drahtlos Sensor Optischer Sensor mit 24.000 DPI Schaltflächen 6 Gewicht 60g Akkulaufzeit 185 Stunden Griffart Any RGB-Beleuchtung No

The Corsair M55 Wireless Die Gaming-Maus ist eine kluge Wahl für Gamer, die verschiedene Geräte nutzen. Sie funktioniert mit PC, Mac, iPad, PlayStation und Xbox. Die M55’s Dreifach-Konnektivität ist ihre größte Stärke. Egal, wo Sie spielen, diese kabellose Maus passt einfach überall hin.

Es wird verbunden über Im Windschattenor Bluetooth. Das bedeutetgeringe Latenz Spielen, wenn du es brauchst, und einfaches Koppeln, wenn du es nicht brauchst. Außerdem werden deine Einstellungen gespeichert, sodass du es beim Wechseln nicht erneut einrichten musst.

Es hat eine24.000 DPI Sensor für sanfte, präzise Bewegungen. Es ist leichtdass 60 g,beidhändig… und passt zu jedem Griff. Die Akkuleistung ist beeindruckend: bis zu 185 Stunden im Slipstream-Modus und über 400 Stunden im Bluetooth-Modus.

Es verzichtet auf zusätzliche FPS-Funktionen wie einen Scharfschützenknopf oder einstellbare Gewichte. Allerdings ist sein Komfort, lange Spielzeitundbreite Kompatibilität macht es ideal für den Einsatz auf verschiedenen Plattformen. Egal, ob Sie das Die besten PC-Spiele oder in Die besten Xbox-Spiele… diese Maus kann sich durchaus behaupten. Sie ist schlicht, aber zuverlässig.

Vorteile Nachteile ✅Drei Verbindungsmöglichkeiten: Slipstream, Bluetooth oder USB ✅Kompatibel mit PC, Mac, iPad, PlayStation und Xbox ✅ Lange Akkulaufzeit, über 400 Stunden ✅ Leicht und beidhändig bedienbar für flexiblen Einsatz ✅Flüssige, präzise Abtastung dank eines Sensors mit 12.400 DPI ❌Es fehlen zusätzliche FPS-Funktionen wie eine spezielle Scharfschützen-Taste, aber es läuft auf mehreren Plattformen

Fazit:The M55 Wireless Diese Maus ist ideal für Gamer, die verschiedene Geräte nutzen. Wenn du eine Maus suchst, die überall funktioniert, ist diese genau das Richtige für dich.

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Technische Daten Details Verbindungstyp Kabelgebunden Sensor Optischer Sensor mit 18.000 dpi Schaltflächen 6 Gewicht 73g Griffart Klaue, Fingerspitze RGB-Beleuchtung 1 Zone

Wenn Sie eine RGB-Gaming-Maus bevorzugen, die leicht und schnell ist und sofort einsatzbereit ist, dann ist die Corsair Katar Pro XT liefert. Es wiegt 73g, sodass sie sich leicht bewegen lässt und die Hand nicht ermüdet. Dadurch eignet sie sich hervorragend für rasante Shooter oder lange Spielsitzungen.

Its Optischer Sensor mit 18.000 dpi bietet dir präzise Abtastung. Das bedeutet flüssigeres Zielen und bessere Kontrolle in jedem Spiel. Du kannst die Geschwindigkeit an deinen Spielstil anpassen. Die Reibungsminderndes Paracord-Seil lässt sie wie eine kabellose Maus gleiten. Für eine noch bessere Steuerung solltest du nicht vergessen, ein gutes Gaming-Mauspad.

Es istkompakt, beidhändig bedienbar und von außen schlicht. Bequem für Spieler mit kleinen Händen. Es verfügt über 6 programmierbare Tasten die individuell angepasst werden können mit Corsair’s iCUE-Software. Du kannst das Mausrad auch mit iCue neu belegen.

Dieses Modell bietet weit mehr, als man für diesen Preis erwarten würde.

Vorteile Nachteile ✅ Ultraleicht mit nur 73 g ✅ Das Paracord-Seil verringert den Luftwiderstand und sorgt so für eine sanftere Bewegung ✅ Der optische Sensor mit 18.000 DPI sorgt für präzise Abtastung ✅ Eignet sich gut für den Krallen- oder Fingerspitzengriff ✅ 6 programmierbare Tasten für flexibles Gameplay ✅ Mit der iCUE-Software können Sie die Leistung individuell anpassen ❌ Die kleinere Größe ist möglicherweise nicht für große Hände geeignet

Fazit:

The Katar Pro XT ist eine einfache, aber leistungsstarke Gaming-Maus mit Funktionen auf Profi-Niveau. Wenn du eine federleichte Maus suchst, die dich nicht behindert und dir zum Sieg verhilft, ist die Wahl klar.

Die wichtigsten Merkmale einer Corsair-Maus

Corsair Diese Mäuse machen dich in MMOs, MOBAs und FPS-Spielen kampfbereit. Sie sind speziell für Gamer entwickelt worden. Diese Mäuse sind schnell, leicht und einfach zu bedienen. Ausgestattet mit Sensoren mit hoher DPI-Auflösung für mehr Präzision.

Mit zusätzlichen Tasten kannst du ganz nach deinem Geschmack spielen. Dank schneller Reaktionszeiten und robuster Bauweise Corsair gibt dir die Mittel an die Hand, um mehr Spiele zu gewinnen

CORSAIR MARKSMAN Optischer Sensor

The Corsair Scharfschütze ist ein spezieller optischer Sensor, hergestellt von Corsair. Sie ist schnell, präzise und speziell für Gaming entwickelt. Sie erfasst deine Handbewegungen mit hoher Genauigkeit, was zu besserer Zielgenauigkeit und schnellerer Reaktion führt.

Mit bis zu 26.000 DPI erfasst er selbst kleinste Bewegungen. So behältst du auch bei rasanten Aktionen die Kontrolle. Keine Verzögerungen, kein Aussetzen. Nur flüssiges und stabiles Gameplay. Dieser Sensor hilft dir, jedes Mal dein Ziel zu treffen. Er eignet sich hervorragend für Ego-Shooter, und du kannst dich in Ranglistenspielen und Turnieren voll und ganz auf ihn verlassen.

The Scharfschütze passt auch zu AXON-Hyperverarbeitung, das die Reaktionsfähigkeit deiner Maus über die Standardtechnologie hinaus steigert. Damit verschaffst du dir in jedem Kampf einen echten Vorteil. Es genießt das Vertrauen von passionierten Gamern und wurde für Spiele auf höchstem Niveau entwickelt. Das Corsair MARKSMAN ist präzise, zuverlässig und turniertauglich.

SLIPSTREAM WIRELESS-Technologie

Slipstream istCorsairdie ultraschnelle WLAN-Technologie. Sie bietet Ihnen eine starke, stabile Verbindung mit Latenz unter 1 ms. Das bedeutet, dass sich deine Maus genauso schnell anfühlt, als wäre sie kabelgebunden.

Dank intelligenter Signalerkennung stellt es automatisch den stärksten Kanal ein und sorgt so für eine stabile, störungsfreie Verbindung. Die Reichweite des drahtlosen Netzwerks reicht auch für große Aufbauten aus, ohne dass es zu Verbindungsabbrüchen oder Verzögerungen kommt, was es ideal macht für Wettkampforientiertes Wireless-Gaming. Ob du zielst, ausweichst oder Schnellfähigkeiten am laufenden Band einsetzt – deine Maus hält mit. Du konzentrierst dich auf das Spiel, nicht auf die Ausrüstung.

Slipstream unterstützt zudem mehrere Geräte über einen einzigen Dongle. So können Ihre Maus und Ihre Tastatur eine einzige Verbindung nutzen, ohne dass es zu Leistungseinbußen kommt. Wenn Sie die Freiheit der kabellosen Nutzung ohne Leistungseinbußen genießen möchten, CorsairDer Slipstream ist genau das Richtige. Schnell, stabil und kampfbereit.

QUICKSTRIKE-Tasten

Corsair’s Schnellzugriffstasten sind auf eine Sache ausgelegt: Geschwindigkeit. Diese federbelasteten Tasten schließen die Lücke zwischen Taste und Schalter, sodass deine Eingabe sofort registriert wird, sobald du drückst. Das ist besonders bei Spielen von Vorteil, bei denen es auf Schnelligkeit und das richtige Timing ankommt. So verpasst du keinen Schuss und verzögerst keine Aktion.

Diese Knöpfe sind bestimmt für schnelle, wiederholte Handlungen. Es gibt kein schwammiges oder matschiges Gefühl, sondern jedes Mal knackige, präzise Klicks. Es ist nur eine kleine Besonderheit, aber sie macht einen großen Unterschied. Schnelle Eingaben bedeuten schnellere Siege. Du wirst den Unterschied schon ab dem ersten Match spüren.

CorsairDie Quickstrike-Technologie verwandelt einfache Klicks in spielentscheidende Aktionen. Wenn Geschwindigkeit dein Ding ist, ist das ein absolutes Muss.

System mit einstellbarem Gewicht

Jeder Gamer ist anders. Genau hier kommt Corsair’s System mit einstellbarem Gewicht kommt ins Spiel. Damit können Sie sowohl die Gewicht und Schwerpunkt Passen Sie das Gewicht Ihrer Maus an Ihre Vorlieben an. Wenn Sie schnelle Bewegungen und flinke Handbewegungen bevorzugen, können Sie das Gewicht reduzieren. Wenn Sie mehr Kontrolle oder eine ruhigere Handführung wünschen, fügen Sie dort Gewicht hinzu, wo es darauf ankommt. Diese Flexibilität hilft, Ermüdungserscheinungen zu verringern und die Präzision bei langen Spielsitzungen zu verbessern.

Es kommt nicht nur darauf an, wie schwer die Maus ist, sondern auch darauf, wo das Gewicht liegt. Du kannst den Schwerpunkt so feinabstimmen, dass sich die Maus wie eine Verlängerung deiner Hand anfühlt. Es ist eine kleine Änderung, die einen großen Unterschied macht. Diese Funktion ist selbst bei High-End-Mäusen selten, und Corsair macht das perfekt.

iCUE Software Integration

iCUE is CorsairDie All-in-One-Software für individuelle Steuerung. Sie vereint Ihre gesamte Ausrüstung unter einem Dach. Außerdem ist sie vollständig kompatibel mit PC-, Mac-, Xbox- und PlayStation-Systemen.

Mit iCUE kannst du deine Lichteffekte anpassen, Makros einrichten und alle Tasten nach Belieben neu belegen. Möchtest du, dass deine Maus in den Farben deines Teams leuchtet? Kein Problem. Brauchst du eine Tastenkombination für einen Kombinationszug? Ganz einfach.

Du musst nicht zwischen verschiedenen Apps hin- und herwechseln. iCUE steuert deine Maus, Tastatur, dein Headset und deine Kühlkomponenten – alles in einem einzigen Fenster. Du kannst außerdem mehrere Profile speichern und zwischen ihnen wechseln, was ideal ist, um mit einem Klick vom Gelegenheitsspiel in den Wettkampfmodus zu wechseln.

Mit iCUE fühlt sich deine Maus an, als wäre sie speziell für dich entwickelt worden. Es geht um Kontrolle, Komfort und dein ganz persönliches Spielerlebnis. Corsair Die Hardware steht bereit. iCUE gibt dir die Freiheit, sie nach deinen Vorstellungen zu gestalten. Das ist die Stärke intelligenter Software.

Häufig gestellte Fragen

Welche ist die beste Maus von Corsair?

Das BesteCorsair Die Wahl der Gaming-Maus hängt von deinem Spielstil ab. Für Ego-Shooter ist die M75 Wireless ist eine erstklassige Wahl. Für MMOs solltest du dich für das Scimitar Elite. Jedes Modell bietet hohe Leistung, individuelle Funktionen und ein hervorragendes Spielgefühl.

Sind Corsair-Mäuse gut?

Ja,Corsair Diese Mäuse zeichnen sich durch Schnelligkeit, Präzision und Komfort aus. Sie sind speziell für Gamer konzipiert und verfügen über fortschrittliche Sensoren, schnelle Klicks und anpassbare Funktionen. Egal, ob du Gelegenheitsspieler oder Wettkämpfer bist, Corsair bietet eine solide Alternative.

Was ist der Unterschied zwischen dem Corsair Scimitar Pro und dem Elite?

The Scimitar Elite verfügt über einen Sensor mit höherer DPI-Auflösung (18K gegenüber 16K), eine verbesserte Verarbeitungsqualität und eine gleichmäßigere Abtastung. Beide Modelle haben 12 Seitentasten, aber die Elite ist moderner und ausgefeilter und richtet sich an erfahrene MMO-Spieler.

Welche Corsair-Maus eignet sich gut für Fortnite?

The Katar Pro XT and M75 Wirelesseignen sich hervorragend fürFortnite. Sie sind leicht, schnell und reaktionsfreudig – perfekt für rasante Spielzüge und schnelle Schüsse. Beide Modelle bieten präzises Tracking und einfache Steuerung für actionreiche Spiele.