Los mejores portátiles para viajar: opciones ideales para trabajar fuera de casa

Los mejores portátiles para viajar son extremadamente ligeros y caben fácilmente en el equipaje. Ofrecen un rendimiento impresionante que te permite editar documentos e incluso fotos mientras estás de viaje.

Puede resultar difícil encontrar un ordenador portátil que cumpla todos estos requisitos. Lo que buscas son opciones que sean rápido y fiable sin gastar demasiada batería, así comopantallas lo suficientemente grandes como para trabajar en ellas.

Sea cual sea tu presupuesto o tus necesidades de rendimiento, aquí encontrarás un portátil que te ayudará a sacar el trabajo adelante. Nuestra lista completa incluye numerosas opciones para trabajar con facilidad desde cualquier lugar.

Nuestra selección de los mejores portátiles para viajar

La lista completa de los mejores portátiles para viajar abarca una amplia gama de precios y niveles de rendimiento. Mis opciones favoritas ofrecen un rendimiento excepcional para quienes necesitan trabajar mientras se desplazan.

Apple MacBook Air 13 (2008)– ElMacBook Air es el portátil todoterreno definitivo para quienes viajan. Es ultradelgado y lo suficientemente potente como para realizar trabajos creativos y profesionales sobre la marcha, con una autonomía de unas 18 horas. Lenovo Chromebook Duet 5 (2021) – Un compañero de viaje ideal y asequible. Este dispositivo 2 en 1 desmontable es perfecto para tomar notas y tiene autonomía para todo el día con una sola carga. LG Gram 16(2021) – Para quienes viajan con frecuencia y buscan una pantalla grande sin el peso que ello conlleva. Es uno de los portátiles más ligeros de su categoría, a pesar de su pantalla de 16 pulgadas y su impresionante autonomía.

Sigue desplazándote para ver la selección completa. Mi lista de los mejores portátiles para viajar incluye modelos económicos y potentes portátiles de negocios, por lo que hay opciones para todo tipo de viajeros.

Los mejores portátiles para viajar: el rendimiento se une a la portabilidad

Cada uno de los portátiles que se muestran a continuación es una de las mejores opciones de su categoría. He seleccionado modelos que combinan rendimiento y precio con portabilidad y las necesidades específicas de los viajeros. Los mejores portátiles para viajar pueden ayudarte a seguir luchando por el éxito, independientemente de dónde tengas que ir.

Estos modelos destacan por su combinación de diseño ligero, resistencia y batería de larga duración. Muchos de ellos cuentan con unidades SSD de alta velocidad, pantallas brillantes de alta resolución y procesadores eficientes que facilitan la multitarea. Tanto si vas a reuniones, trabajas a distancia o creas contenido mientras te desplazas, estos portátiles ofrecen un rendimiento fiable estés donde estés.

1. Apple MacBook Air 13 [El mejor portátil para viajar]

Enebameter

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Especificaciones Detalles CPU Apple M4 GPU Hasta 10 núcleos RAM 16 GB Almacenamiento SSD de 512 GB Pantalla Pantalla Liquid Retina de 13,6 pulgadas Frecuencia de actualización sesenta hercios Batería Hasta 18 horas Peso 1,24 kg Conectividad 2 puertos Thunderbolt 4, USB 4, puerto de carga MagSafe 3, conector para auriculares, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 y hasta 2 pantallas externas

The MacBook Air sigue siendo la referencia en cuanto a portátiles para viajar. Su Su diseño delgado y su autonomía líder en su categoría lo convierten en el compañero de viaje perfecto. Podrás trabajar o estudiar desde cualquier lugar sin tener que preocuparte por llevar un cargador o cargar con un portátil pesado.

El último chip de la serie M gestiona con facilidad y eficacia múltiples tareas, incluso cuando se trata de editar vídeo y transmitir en directo al mismo tiempo. Además, el portátil se mantendrá fresco y silencioso.

Por qué lo elegimos The Apple MacBook Air es, en general, el portátil de viaje más equilibrado. Se trata de un equipo de gran rendimiento, extremadamente ligero y cómodo, sin sacrificar la resistencia.

Ofrece un rendimiento excepcional en el día a día, tanto para trabajar como para el ocio. La pantalla Retina, brillante y con una alta densidad de píxeles, facilita la lectura de diapositivas y archivos PDF, mientras que el almacenamiento SSD NVMe ultrarrápido hace que las esperas sean cosa del pasado. Si necesitas realizar cualquier tipo de edición o trabajar fuera de casa, necesitas un MacBook Air.

Por supuesto, uno de los principales atractivos de cualquier MacBookes elApple ecosistema. Puedes mover archivos y enlaces sin esfuerzo entre tus iPhone, iPad, yMacBook, por lo que tu productividad se mantiene en todos los dispositivos sin ningún esfuerzo adicional.

Ventajas Contras ✅ Portátil ultraportátil fácil de transportar ✅ Autonomía excepcional de la batería para días completos de viaje ✅ El chip de la serie M está diseñado para ofrecer velocidad y eficiencia energética ✅ La pantalla Liquid Retina ofrece un color y un nivel de detalle excelentes ✅ Excelente calidad de fabricación con Apple«su famosa fiabilidad» ✅ macOS integra MacBook Airjunto con eliPhone and iPadecosistema ❌ Es más caro que muchas alternativas de Windows, pero lo compensa con su rendimiento

Veredicto final: Si quieres disfrutar de una experiencia de viaje de primera clase y sin preocupaciones, el Apple MacBook Air sigue siendo la mejor opción.

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kiwi en tierra

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Las aplicaciones se abren al instante, la batería parece no agotarse nunca y la recarga es relativamente rápida.

2. Lenovo Chromebook Duet 5 [El mejor portátil económico para viajar]

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Especificaciones Detalles CPU MediaTek, empresa 828 GPU Integrada (GPU ARM Mali-G57 MC3) RAM Hasta 8 GB Almacenamiento SSD de hasta 128 GB Pantalla Pantalla táctil IPS WUXGA de 10,95 pulgadas Frecuencia de actualización 60 Hz Batería Hasta 12 horas Peso setecientos cincuenta gramos Conectividad Ethernet, USB-C (x 2), Bluetooth 5.1 o superior, Wi-Fi 6, conector combinado para auriculares y micrófono

Para quienes buscan sencillez y portabilidad sin gastar demasiado, el Lenovo Chromebook Duet 5 destaca especialmente. Su diseño 2 en 1 desmontable lo hace ideal para viajar. Puedes utilizarlo como ordenador portátil para escribir, o separar el teclado para ver series o tomar notas en modo tableta.

A diferencia de otros portátiles 2 en 1 del mercado, este modelo incluye el Lenovo USI Pen 2. Esto significa que no tienes que comprar un bolígrafo o un lápiz óptico aparte para tomar notas o editar fotos sobre la marcha.

Por qué lo elegimos The Lenovo Chromebook Duet 5 es el dispositivo de viaje perfecto que requiere poco mantenimiento. Es asequible, fiable y lo suficientemente portátil como para realizar tareas sencillas, incluso en vuelos largos.

La pantalla táctil OLED de 13 pulgadas ofrece una imagen nítida y brillante, ideal para disfrutar de contenidos multimedia y realizar tareas de productividad sencillas. ChromeOS se inicia al instante y actualiza automáticamente todo lo que utilizas, así no tendrás que esperar a que aparezca la barra de progreso para empezar. Además, sincroniza tus documentos con la nube al instante, para que puedas seguir trabajando desde cualquier lugar.

Ventajas Contras ✅ Compacto y ligero ✅ Teclado desmontable y soporte integrado para un uso flexible ✅ Excelente autonomía de la batería para vuelos largos y jornadas de trabajo ✅ Pantalla táctil OLED brillante y a todo color para ver películas y presentaciones ✅ ChromeOS con arranque instantáneo, seguridad integrada y actualizaciones automáticas ✅ Opción asequible que requiere una configuración y un mantenimiento mínimos ❌ Capacidad de almacenamiento limitada, pero de todos modos la mayor parte del trabajo se guarda en la nube

Veredicto final: The Chromebook Duet 5 Es un portátil ideal para estudiantes y escritores. A los viajeros ocasionales que buscan un portátil sencillo y ligero que aguante todo el día les encantará poder meterlo fácilmente en su equipaje de mano.

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Markarth69

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Sin duda lo recomendaría, ya que no he visto nada que se le acerque por ese precio.

3. LG Gram 16 [El mejor portátil ligero y resistente para quienes viajan con frecuencia]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core Ultra 7 GPU Integrada (Intel Arc) RAM 16 GB Almacenamiento SSD de 1 TB Pantalla Pantalla IPS antirreflejos de 16 pulgadas Frecuencia de actualización 60 Hz Batería Hasta 23,5 horas Peso 1,2 kg Conectividad Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, DisplayPort, HDMI, USB 3.2 (x2) y USB tipo C (x2)

The LG Gram 16 redefine lo que puede ser un portátil de viaje con pantalla grande. A pesar de su amplia pantalla, pesa menos que muchos de sus competidores de 13 pulgadas. Tendrás un un espacio de trabajo más amplio sin el volumen que suelen tener muchos portátiles de mayor tamaño. El chasis de aleación de magnesio es increíblemente ligero pero resistente, por lo que es perfecto para soportar viajes frecuentes.

En cuanto a las especificaciones, cuenta con un potente procesador Intel Core Ultra 7. El portátil viene con Copilot y gramoSu IA híbrida, que se combina para ayudarte a alcanzar el máximo nivel de productividad. Además, es el único portátil de esta selección que ha superado siete pruebas de resistencia de grado militar, por lo que puedes estar seguro de que es lo suficientemente resistente como para llevarlo de viaje.

Por qué lo elegimos El LG página 6 cuenta con una combinación poco habitual de características. Su gran pantalla y su batería de larga duración, todo ello junto con una portabilidad ligera como una pluma, lo convierten en el dispositivo perfecto para nómadas digitales y viajeros de negocios.

La pantalla de 16:10 ofrece espacio vertical para documentos y la edición de vídeo, lo que la convierte en una buena opción para quienes necesitan utilizar varios programas a la vez. La Intel El chip Core Ultra ofrece un rendimiento fluido y de bajo consumo, mientras que la batería garantiza una gran autonomía para trabajar sin interrupciones.

Ventajas Contras ✅ Gran pantalla de 16 pulgadas en un diseño ultraligero ✅ La estructura de aleación de magnesio ofrece una mayor durabilidad sin aumentar el peso ✅ Excelente autonomía de la batería para viajes de larga distancia ✅ Potente procesador con un rendimiento energéticamente eficiente ✅ Funcionamiento silencioso con sistema de refrigeración fiable ❌ Es más caro que muchas alternativas de Windows, pero lo compensa con su rendimiento

Veredicto final: Si quieres disfrutar de la comodidad de un ordenador de sobremesa en un portátil (sin que tu maleta de viaje pese apenas más), el LG Gram 16 es una opción acertada.

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Feliz cumpleaños

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El nuevo Gram Pro vuelve a reclamar su trono como rey del segmento de mercado de los ultraportátiles de gama alta.

4. Samsung Galaxy Book5 Pro 360 [El mejor portátil de gama alta para creadores que viajan]

Enebameter

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core 7 Ultra GPU Integrada (GPU Intel Arc 140V (8 GB)) RAM 16 GB Almacenamiento un terabyte Pantalla Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 16 pulgadas Frecuencia de actualización 120 Hz Batería Hasta 25 horas Peso 1,7 kg Conectividad Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, HDMI 2.1, USB-A (1 puerto), Thunderbolt 4 (2 puertos), conector combinado para auriculares y micrófono, ranura para tarjetas microSD

The Galaxy Book5 Pro 360deSamsung ofrece a los creadores todas las herramientas que necesitan allá donde vayan. Su nítida pantalla táctil AMOLED y la compatibilidad con el S-Pen lo convierten en uno de los las mejores portátiles para la edición de fotos, incluso cuando estás fuera de casa.

Una de las características que distingue a este portátil del resto es el S Pen, que utiliza gestos multitáctiles y es sensible a la presión y la inclinación, lo que le confiere una mayor funcionalidad que otros lápices ópticos. La pantalla táctil es muy sensible y fluida, por lo que usarla es una delicia. Tanto si estás navegando por Internet como si estás protegiendo tus datos con una de las VPN para una conexión a Internet cifrada, este dispositivo te ofrece todo lo que necesitas.

Por qué lo elegimos The Samsung Galaxy Book5 Pro 360 Es el mejor portátil de gama alta para viajes destinado a los creadores que valoran la precisión del color y la escritura con lápiz óptico. Se trata de una opción versátil, perfecta para la mayoría de los creativos.

El diseño flexible 2 en 1 es Es ideal para tomar notas y hacer bocetos en vuelos largos, pero también puedes utilizarlo para editar fotos y diseños ya terminados. Es lo suficientemente ligero como para usarlo con comodidad, y cuenta con una excelente conectividad inalámbrica que se sincroniza a la perfección con Galaxy teléfonos y tabletas.

Ventajas Contras ✅ Impresionante pantalla táctil AMOLED para unas imágenes vibrantes ✅ Compatibilidad con el S-Pen para trabajos creativos y tomar notas ✅ Portátil ligero y convertible con una excelente autonomía ✅ Integración perfecta con el ecosistema de Samsung ✅ Diseño de alta calidad y carga rápida ❌ Es un producto de gama alta, pero la calidad y las prestaciones justifican su precio.

Veredicto final: The Samsung Galaxy Book5 Pro 360 es ideal para artistas digitales y diseñadores que buscan un equipo de alta gama con una verdadera versatilidad creativa.

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dongounchained

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Personalmente, no he notado ningún retraso, y las aplicaciones de Samsung son estupendas para conectar todos mis dispositivos (S24+ y Tablet S9+) a la perfección.

5. Dell Latitude 7640 [El mejor portátil de negocios para viajar]

Enebameter

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Especificaciones Detalles CPU Intel i7-1365U GPU Integrada (Intel Iris Xe) RAM 32 GB Almacenamiento SSD de 1 TB Pantalla Pantalla IPS WUXGA de 16:9 Frecuencia de actualización 60 Hz Batería Hasta 10,5 horas Peso dos kilos Conectividad WiFi 6E, Bluetooth, USB-A (x2), Thunderbolt 4 (x2), HDMI 2.0, conector combinado para auriculares y micrófono

The Dell Latitude 7640 es un portátil empresarial diseñado para profesionales. Si necesitas fiabilidad y seguridad allá donde te lleve el trabajo, este portátil está a la altura. Su chasis resistente y sus especificaciones de clase empresarial ya son de por sí impresionantes, pero además cuenta con funciones de seguridad empresarial imprescindibles para los días de viaje.

Viajar por trabajo puede resultar estresante, por eso necesitas un ordenador portátil que te ofrezca todo lo que necesitas, incluyendo La mejor VPN para proteger los datos. Con la combinación perfecta de potencia, fiabilidad y seguridad, este portátil es ideal para los profesionales que buscan la solución perfecta. Te ayuda a trabajar de forma más inteligente, no más dura.

Por qué lo elegimos The Dell Latitude 7640 Está diseñado para empresas, lo que significa que es fiable y seguro. Se centra en las funciones que realmente importan para la productividad cuando se está de viaje.

La pantalla más grande ofrece más espacio para trabajar, y el procesador es capaz de gestionar varias aplicaciones y ventanas de trabajo a la vez. Es difícil pasar por alto lo ideal que resulta este portátil para trabajar en cafeterías y durante vuelos largos.

Ventajas Contras ✅ Diseño de nivel empresarial con una durabilidad probada según la norma MIL-STD ✅ Pantalla de 16 pulgadas de alta resolución con biseles estrechos ✅ Gran rendimiento para la multitarea y las presentaciones ✅ Un teclado y un panel táctil excelentes para escribir durante todo el día ✅ Thunderbolt 4 y múltiples puertos para una mayor flexibilidad a la hora de conectar dispositivos ✅ Funciones mejoradas de seguridad y facilidad de gestión ❌ Es un poco más pesado que otros ultrabooks, pero sigue siendo lo suficientemente ligero como para llevarlo de viaje

Veredicto final: Si durante tus viajes sigues teniendo que hacer videollamadas y cumplir con plazos, el Dell Latitude 7640 No te defraudará.

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cloud_t

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Un dispositivo móvil con un gran rendimiento y, esperemos, una batería de larga duración.

6. Acer Swift 16 [El mejor portátil para trabajar mientras viajas]

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Especificaciones Detalles CPU Hasta Intel Core Ultra 9 GPU Gráficos integrados (Intel Arc) RAM Hasta 32 GB Almacenamiento SSD de hasta 2 TB Pantalla Pantalla táctil OLED de 16,0″ y 2,8K Frecuencia de actualización 90 Hz Batería Hasta 29 horas Peso 1,5 kg Conectividad Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-A 3.2 (x2), HDMI, Thunderbolt 4 (x2), conector combinado para auriculares y micrófono

Trabajar desde casa no significa que tengas que quedarte en casa si utilizas el Acer Swift 16. Este es uno de los los mejores portátiles para trabajar desde casa cuando «hogar» es una cafetería, una biblioteca o un hotel.

Este portátil cuenta con un procesador extremadamente potente y una tarjeta gráfica integrada de gran rendimiento. Puedes elegir hasta 2 TB de SSD y hasta 32 GB de RAM, por lo que tendrás a tu alcance toda la potencia que necesites.

Por qué lo elegimos The Acer Swift 16 es el compañero ideal para aumentar la productividad. Es rápido y eficiente, y cuenta con un diseño resistente, ideal para profesionales que se desplazan con frecuencia.

El equilibrio perfecto entre potencia y portabilidad de este portátil lo convierte en una opción destacada. La certificación Intel Evo significa que es responde al instante y presenta una calidad de fabricación de primera, ideal para acompañarte por toda la ciudad.

Ventajas Contras ✅ Diseño Intel EVO para un rendimiento óptimo y tiempos de reactivación rápidos ✅ Preciosa pantalla táctil OLED con gran nitidez de imagen, ideal tanto para trabajar como para ver contenidos en streaming ✅ Ligero pero potente, ideal para realizar varias tareas a la vez ✅ Duración de la batería ideal para el teletrabajo ✅ Diseño elegante y profesional con una conectividad excelente ❌ La pantalla OLED puede consumir más energía con un brillo alto, pero esto se puede evitar reduciendo el nivel de brillo

Veredicto final: Para los viajeros que dan prioridad a la rapidez y la capacidad de respuesta, el Swift 16 te ofrece cobertura en todos los aspectos.

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Jugar 150

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La calidad de fabricación parece excelente; da una sensación de solidez, como la de un producto de alta gama.

7. Microsoft Surface Pro [El mejor portátil desmontable tipo tableta para viajar]

Enebameter

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Especificaciones Detalles CPU Qualcomm Snapdragon X Plus GPU Gráficos integrados (Qualcomm Adreno) RAM 16 GB Almacenamiento SSD de hasta 512 GB Pantalla Pantalla táctil LCD PixelSense de 12 pulgadas Frecuencia de actualización 90 Hz Batería Hasta 16 horas Peso setecientos cincuenta gramos Conectividad Wi-Fi, Bluetooth, USB tipo C (x2)

The Microsoft Surface Pro es una tableta, pero también es una de las el mejorMicrosoftordenadores portátiles que hemos visto. Eso se debe a la forma en que se convierte, pasa fácilmente de ser un dispositivo móvil a convertirse en un ordenador portátil de verdad en cuanto se le acopla el teclado.

Por qué lo elegimos The Microsoft Surface ProSu diseño desmontable y su flexibilidad lo convierten en la mejor opción convertible para los viajeros que valoran la movilidad.

El soporte para el lápiz te permite tomar notas y hacer bocetos rápidamente, mientras que el teclado desmontable ofrece una gran flexibilidad de uso en aviones con poco espacio y mesas pequeñas. Esto Superficie El portátil ofrece lo mejor de ambos mundos para usos creativos y profesionales, sin tener que elegir entre uno u otro.

La posibilidad de tomar notas rápidas y luego pasarlas al ordenador portátil para editarlas y revisarlas hace que el Microsoft Surface Prouno de loslos mejores portátiles para estudiantes en mi lista. Es más fácil llevarlo por el campus y ofrece las prestaciones que necesitas para estudiar.

Ventajas Contras ✅ Un dispositivo híbrido entre portátil y tableta muy fácil de transportar ✅ Excelente pantalla táctil con función de escritura con lápiz ✅ Activación rápida y modo de espera para un acceso rápido ✅ Extremadamente ligero y compacto ✅ Una cámara web estupenda para llamadas y videoconferencias ✅ El portátil Surface más avanzado hasta la fecha ❌ El teclado y el lápiz se venden por separado, pero son productos de alta gama

Veredicto final: The Surface Pro es ideal para quienes buscan un portátil potente, pero también necesitan una tableta para realizar trabajos creativos sobre la marcha.

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¿Qué opinan los usuarios?

Loki_991

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Una Surface Pro puede sustituir fácilmente a cualquier portátil con Windows y funcionar perfectamente como tableta.

8. Lenovo Yoga 7 [El mejor portátil convertible para viajar]

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Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen AI 5 340 GPU AMD Radeon 840M RAM 16 GB Almacenamiento SSD de hasta 1 TB Pantalla Pantalla LCD PureSight WUXGA de 16 pulgadas Frecuencia de actualización 60 Hz Batería Hasta 15 horas Peso 1,8 kg Conectividad Bluetooth 5.4, HDMI 2.1, USB-C (x2), USB-A (x1), conector combinado para auriculares y micrófono, lector de tarjetas MicroSD, Wi-Fi 7

The Lenovo Yoga 7 combina flexibilidad con una batería de larga duración y un diseño resistente. En conjunto, estos componentes crean un un portátil de viaje fiable y resistente, capaz de realizar sin problemas cualquier tarea que le encomiendes. El diseño 2 en 1 con soporte para el lápiz es ideal para los estudiantes, y su potencia de procesamiento es perfecta para profesionales de cualquier ámbito.

Las presentaciones y los proyectos de diseño colaborativo se desarrollan sin retrasos con este portátil. El lápiz Yoga (se vende por separado) es extremadamente sensible, y la forma en que el portátil gira para facilitar la toma de notas lo hace perfecto para estudiantes y escritores.

Por qué lo elegimos The Lenovo Yoga 7 ofrece una excelente combinación de relación calidad-precio y flexibilidad, con unas prestaciones potentes que lo hacen perfecto para utilizarlo en cualquier lugar sin renunciar a nada.

Uno de los aspectos en los que este portátil puede destacar sobre los demás es su capacidad para la retransmisión en directo. La CPU y la GPU AMD Ryzen son componentes de última generación que sin duda pueden convertir a este modelo en uno de los los mejores portátiles para retransmisiones en directo, si es para eso para lo que lo necesitas.

Ventajas Contras ✅ Bisagra de 360° para modo portátil o tableta ✅ Pantalla táctil sensible al tacto compatible con lápiz ✅ Batería de larga duración para un uso prolongado ✅ CPU AMD Ryzen y tarjeta gráfica discreta Radeon ✅ Buena variedad de puertos de conexión ❌ Es un poco más pesado que las tabletas normales, pero eso se debe a los componentes mejorados, como la CPU AMD Ryzen

Veredicto final: Si buscas un dispositivo que lo haga todo, el Lenovo Yoga 7 es un compañero excelente. Es muy apreciado por su capacidad para hacer prácticamente todo lo que se le pida.

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¿Qué opinan los usuarios?

Condenado a la locura

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Es increíble. Es ligero, rápido, tiene mucha autonomía y cuenta con una de las mejores pantallas del mercado, además de una construcción muy sólida.

9. Lenovo IdeaPad Slim 3X [El mejor portátil de viaje económico con batería de larga duración]

Enebameter

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Especificaciones Detalles CPU Qualcomm Snapdragon X GPU Gráficos integrados (UMA) RAM 16 GB Almacenamiento SSD de hasta 1 TB Pantalla Pantalla WUXGA de 15,3 pulgadas con formato 16:10 Frecuencia de actualización 60 Hz Batería Hasta 7 horas Peso 2,5 kg Conectividad Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, USB-A (x2), USB-C (x1), HDMI 1.4 (x1), lector de tarjetas SD, conector combinado para auriculares y micrófono

Su rendimiento durante todo el día y su precio asequible hacen que el Lenovo IdeaPad Slim 3X the el mejorLenovoordenador portátil para viajar. La eficiente Qualcomm El procesador Snapdragon X ofrece un rendimiento excepcional, mientras que el La pantalla de 16:10 te ofrece espacio suficiente para trabajar y ver varios documentos a la vez.

Esta pantalla más grande es ideal para los usuarios que necesitan tener varias ventanas abiertas a la vez. El mayor espacio permite gestionar múltiples pestañas y documentos, lo que la convierte en una de las los mejores portátiles para escribiren mi lista.

Por qué lo elegimos The Lenovo IdeaPad Slim 3X Es asequible y fácil de transportar, ideal para estudiantes a distancia o viajeros ocasionales que necesitan una opción fiable.

Es perfecto para el día a día y la batería dura lo suficiente como para los días de viaje. Si vas a estar fuera de casa durante más tiempo, puedes aprovechar la versátil selección de puertos para conectarte a televisores de hotel y proyectores.

Ventajas Contras ✅ Pantalla grande pero portátil de 15,3 pulgadas con formato 16:10 ✅ Rendimiento duradero y eficiente ✅ Gran autonomía de la batería ✅ Precio asequible para la potencia que ofrece ✅ Sólidas opciones de conectividad para bases de acoplamiento y pantallas ❌ El chasis es menos lujoso que el de otros modelos, pero, en cambio, es más ligero

Veredicto final: The IdeaPad Slim 3X es ideal para los viajeros que buscan una batería de larga duración y portabilidad sin tener que pagar un precio elevado.

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Resumen de Dirt

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La pantalla es genial, la experiencia al escribir es increíble, el procesador Snapdragon es muy ágil, la gestión térmica es buena, no hay ruidos molestos del ventilador y, por último, pero no por ello menos importante, la duración de la batería es espectacular.

10. HP Pavilion [El mejor portátil de gama media para el día a día y los viajes]

Enebameter

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i5-1235U GPU Gráficos Intel UHD integrados RAM 32 GB Almacenamiento SSD de 1 TB Pantalla Pantalla táctil IPS antirreflejos de 15,6 pulgadas con resolución HD Frecuencia de actualización 60 Hz Batería Hasta 7 horas Peso 1,6 kg Conectividad USB-A 3.2 (x1), USB-A 2.0 (x2), USB-C (x1), HDMI, conector combinado para auriculares y micrófono, Bluetooth 5.3 y Wi-Fi 6

Este fiable modelo de gama media HP Pavilion ofrece un rendimiento excelente y te permite llevar tu trabajo a cualquier parte. Es lo suficientemente delgado como para caber en tu bolsa de viaje, con un diseño ligero que no te resultará una carga. Al mismo tiempo, el potenteIntel El procesador Core i5 te permite realizar varias tareas a la vez con facilidad, incluso cuando vas en tren o en avión.

Por qué lo elegimos EstoHP Pavilion Este portátil es asequible y potente. Es fácil de llevar de viaje y tiene la potencia suficiente para que puedas seguir siendo productivo mientras te desplazas.

Los puertos resultan muy prácticos para múltiples aplicaciones, y el teclado de tamaño estándar te permite escribir con total comodidad. Las reuniones y la edición conjunta de documentos resultan muy sencillas gracias al HP Pavilion. Dispones de hasta 7 horas de autonomía para realizar tu trabajo, y potencia suficiente para llevar a cabo la mayoría de las tareas sin que el portátil pierda velocidad en absoluto.

Me gustó especialmente la pantalla táctil de 15,6 pulgadas, que es lo suficientemente grande como para resultar práctica sin ser demasiado voluminosa para llevarla contigo. La pantalla antirreflejos se mantiene nítida y legible incluso con luz natural intensa, por lo que puedes usarla en cualquier lugar.

Ventajas Contras ✅ Procesador Intel rápido para realizar varias tareas a la vez ✅ Equilibrio entre precio y rendimiento ✅ Batería de larga duración para usar sobre la marcha ✅ Diseño delgado y ligero con teclado de tamaño completo ✅ Wi-Fi 6 para una conectividad sólida en redes compartidas ❌ La pantalla no es tan brillante como la de los modelos de gama alta, pero, a cambio, la batería dura más

Veredicto final: The HP Pavilion Es un portátil fiable para el día a día con el que puedes viajar. Además, no te supondrá un gran gasto.

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¿Qué opinan los usuarios?

Pallavi R

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Es rápido y responde bien. La multitarea funciona a la perfección: suelo tener abiertas varias pestañas de Chrome, hojas de cálculo, vídeos en streaming y llamadas de Zoom al mismo tiempo.

11. Acer Aspire 3 Spin 14 [El mejor portátil 2 en 1 económico para viajar]

Enebameter

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i3-N305 GPU Gráficos Intel UHD integrados RAM 8 GB Almacenamiento Hasta 256 GB Pantalla Pantalla táctil IPS WUXGA de 14 pulgadas Frecuencia de actualización 60 Hz Batería Hasta 6 horas Peso 1,5 kg Conectividad Bluetooth 5.1 o superior, HDMI, USB-C (1 puerto), USB-A (2 puertos), Wi-Fi

The Acer Aspire 3 Spin 14 es muy asequible. No tienes que gastar más de lo que quieras para conseguir un portátil que se ajuste a tus necesidades. diseño ligero con un hardware flexible y adaptado al flujo de trabajo. Es fácil de llevar en los viajes, y cuenta con una pantalla táctil Full HD que se ve bien en casi cualquier situación.

A pesar de su reducido tamaño, el Acer Aspire 3 Spin 14 es sorprendentemente potente. Cuenta con una unidad SSD de hasta 256 GB, que es más rápida y tiene una vida útil más larga que los discos duros tradicionales. Sus 8 GB de RAM son de la tecnología LPDDR5, la más nueva y rápida. Consume menos energía que otros tipos de RAM.

Por qué lo elegimos The Acer Aspire 3 Spin 14 Es muy versátil para su precio, ya que admite el uso del lápiz óptico y ofrece una autonomía de batería muy sólida para cualquier tarea que necesites realizar.

La duración de la batería es fiable, lo que la convierte en un portátil económico ideal para las tareas diarias. Siempre que no trabajes con muchos programas pesados, este es uno de los las mejores portátiles para 2025.

Ventajas Contras ✅ Diseño convertible y asequible ✅ Pantalla táctil sensible al tacto compatible con lápiz óptico ✅ Extremadamente ligero y fácil de llevar de viaje ✅ Carga USB-C para una recarga rápida y sencilla cuando estás fuera de casa ✅ Autonomía de batería fiable para toda una jornada de trabajo ❌ Rendimiento básico, pero una opción asequible en caso de necesidad

Veredicto final: The Aspire 3 Spin 14 es ideal para los viajeros que no disponen de mucho presupuesto, pero que necesitan seguir trabajando cuando están fuera de casa.

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¿Qué opinan los usuarios?

Residente en Carolina del Norte

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Funcionó bien en las funciones principales: ejecución de programas, zoom, ofimática y navegación web.

12. HP OmniBook 5 [El mejor portátil fino y ligero para viajar]

Enebameter

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Especificaciones Detalles CPU Qualcomm Snapdragon X Plus GPU GPU Qualcomm Adreno integrada RAM 16 GB Almacenamiento SSD de 256 GB Pantalla 14″ 2K OLED Frecuencia de actualización 60 Hz Batería Hasta 34 horas Peso 1,28 kg Conectividad Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, conector combinado para auriculares y micrófono, USB-A (1), USB-C (2)

The HP OmniBook 5 está diseñado para profesionales que se desplazan con frecuencia, con un rendimiento de última generación en un diseño ligero. La pantalla OLED de 2,8K cuenta con Imágenes espectaculares para todos tus documentos, mientras que el chip Snapdragon X Plus mejora considerablemente el rendimiento con respecto a los modelos anteriores.

Además de ofrecer un rendimiento superior al de los modelos anteriores, este portátil cuenta con algunas funciones pensadas para la movilidad que lo hacen destacar. Entre ellas se encuentra HP Fast Charge, que permite cargar la batería hasta un 50 % en solo 30 minutos. Aunque dispongas de poco tiempo en un lugar concreto, podrás seguir sacándole el máximo partido a este portátil.

Por qué lo elegimos The HP OmniBook 5 Es lo mejor en cuanto a portátiles para viajar. Es delgado y ligero, y cuenta con una seguridad sólida que se basa en una eficiencia de última generación.

Es ligero, tiene una batería que dura todo el día y cuenta con múltiples puertos para trabajar desde cualquier lugar. Su seguridad de nivel empresarial lo convierte en el el mejorHPordenador portátil para profesionales que viajan con frecuencia, sobre todo si necesitas Copiloto+ u otras herramientas de IA.

Ventajas Contras ✅ Diseño ultradelgado y ligero, ideal para desplazarse al trabajo ✅ Funcionamiento eficiente sin ventilador para un uso silencioso ✅ Espléndida pantalla OLED de 2,8K para la edición de fotos ✅ Excelente autonomía de la batería para los días de viaje largos ✅ Alta seguridad ❌ Es más caro que otras opciones, pero el hardware es de mejor calidad

Veredicto final: A los viajeros que busquen un rendimiento de primera y una batería de larga duración les encantará cómo el OmniBook 5realiza.

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Nunca se calienta y nunca he oído que el ventilador se ponga en marcha (¡ni siquiera cuando trabajo en la cama!).

13. CHUWI MiniBook [El mejor ultraportátil económico para viajar]

Enebameter

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Especificaciones Detalles CPU Intel N150 GPU Gráficos Intel integrados RAM Hasta 16 GB Almacenamiento SSD de 512 GB Pantalla Pantalla táctil FHD+ 2K de 10,51 pulgadas Frecuencia de actualización 50 Hz Batería Hasta 6 horas Peso 890 g Conectividad Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, salida de audio de 3,5 mm, USB tipo C (x2)

A los viajeros que busquen un portátil ultracompacto y económico que cubra únicamente las funciones más básicas les encantará el CHUWI MiniBook. Su tamaño compacto de 13,3 pulgadas permite guardarlo fácilmente en las maletas de mano más pequeñas, y es extremadamente ligero para su tamaño.

Sin duda, es uno de los portátiles más pequeños de esta selección. Su pantalla mide solo 10,51 pulgadas, por lo que no tendrás mucho espacio para abrir varias pestañas o ventanas. Esto también lo hace extremadamente compacto. Podrás trabajar rápidamente fuera de casa sin tener que cargar con un equipo más grande.

Por qué lo elegimos The La ley MiniLibro ofrece una portabilidad y una practicidad inigualables para cargas de trabajo más ligeras.

Además, es silencioso, gracias a su diseño de bajo nivel de ruido, lo que resulta muy útil para trabajar en lugares tranquilos, como cafeterías o vuelos con mucha gente. Aunque no rinde bien en tareas de alto nivel, es un una opción económica para el correo electrónico y el streaming. Su diseño básico lo convierte en uno de los mejores portátiles para viajar, especialmente para aquellos que no quieren pagar por un rendimiento que no van a aprovechar.

Ventajas Contras ✅ Diseño ultraportátil que cabe en cualquier bolso ✅ Excelente relación calidad-precio para las necesidades informáticas básicas ✅ Ideal para la edición básica de documentos y correos electrónicos ✅ Una opción asequible para quienes viajan con poco equipaje ✅ Relación de aspecto 16:10 para un mayor espacio de visualización ❌ No es adecuado para realizar múltiples tareas exigentes, pero funciona bien con una carga de trabajo ligera

Veredicto final: The CHUWI MiniBook es una opción estupenda y económica para los viajeros que no necesitan demasiadas funciones para ser productivos.

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StickyPLOP

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Me encanta el mío. Es una tableta gráfica y un portátil perfectos. Nunca antes había estado tan contento con un ordenador.

¿Qué hace que un ordenador portátil sea ideal para viajar?

Elegir el portátil de viaje adecuado no es solo cuestión de rendimiento. Tienes que averiguar cuáles son tus el equilibrio perfecto entre portabilidad y fiabilidad es lo que necesitas para mantenerte al día con tu vida siempre en movimiento. Los mejores portátiles de viaje están diseñados para ser ligeros y versátiles, de modo que puedas mantenerte al día desde cualquier lugar, sobre todo si los combinas con herramientas de viaje imprescindibles como un VPN para China. Para estar completamente seguro, es importante informarse sobre Interruptor de seguridad de la VPN.

Característica Ideal para viajar Peso Menos de 4 libras Duración de la batería Más de 10 horas Tamaño de la pantalla de 13 a 16 Durabilidad Chasis metálico o sometido a pruebas según la norma MIL-STD Conectividad Wi-Fi 6E/7, USB-C, Thunderbolt 4 Seguridad Inicio de sesión mediante huella dactilar o reconocimiento facial Rendimiento CPU de bajo consumo (Intel Core Ultra, la serie M de Apple, Snapdragon X)

Portabilidad y peso: Un diseño que pesa menos de 1,8 kg marca la diferencia a la hora de llevar el portátil de un lado a otro, sobre todo si ya tienes que cargar con el equipaje.

Un diseño que pesa menos de 1,8 kg marca la diferencia a la hora de llevar el portátil de un lado a otro, sobre todo si ya tienes que cargar con el equipaje. Duración de la batería: Busca modelos que tengan una autonomía de al menos 10 horas con una sola carga. Esto es fundamental para vuelos largos y días en los que no se dispone de una toma de corriente a mano.

Busca modelos que tengan una autonomía de al menos 10 horas con una sola carga. Esto es fundamental para vuelos largos y días en los que no se dispone de una toma de corriente a mano. Durabilidad y calidad de fabricación: Los que viajan con frecuencia necesitan ordenadores portátiles que aguanten los golpes dentro de la maleta. Los chasis metálicos y los diseños probados según la norma MIL-STD ofrecen una mejor protección para el hardware que las carcasas de plástico.

Los que viajan con frecuencia necesitan ordenadores portátiles que aguanten los golpes dentro de la maleta. Los chasis metálicos y los diseños probados según la norma MIL-STD ofrecen una mejor protección para el hardware que las carcasas de plástico. Pantalla y brillo: Una pantalla de entre 13 y 16 pulgadas con más de 300 nits de brillo facilita la lectura en entornos luminosos o al aire libre. Si sueles ver contenidos multimedia o crear diseños, opta por una pantalla OLED o un panel de alta resolución.

Una pantalla de entre 13 y 16 pulgadas con más de 300 nits de brillo facilita la lectura en entornos luminosos o al aire libre. Si sueles ver contenidos multimedia o crear diseños, opta por una pantalla OLED o un panel de alta resolución. Conectividad: Los portátiles modernos para viajar deberían incluir Wi-Fi 6E o 7 para garantizar una conexión a Internet más fiable, así como varios puertos USB-C. Thunderbolt 4 también es ideal para la carga y los accesorios.

Los portátiles modernos para viajar deberían incluir Wi-Fi 6E o 7 para garantizar una conexión a Internet más fiable, así como varios puertos USB-C. Thunderbolt 4 también es ideal para la carga y los accesorios. Eficiencia en el rendimiento: Elige procesadores diseñados para ofrecer equilibrio en lugar de potencia bruta. Un rendimiento fluido es mejor para la duración de la batería a largo plazo, sobre todo en el caso de los portátiles de viaje.

Elige procesadores diseñados para ofrecer equilibrio en lugar de potencia bruta. Un rendimiento fluido es mejor para la duración de la batería a largo plazo, sobre todo en el caso de los portátiles de viaje. Seguridad y comodidad: Funciones como el inicio de sesión mediante huella dactilar, las tapas para la cámara web y la activación instantánea aportan mayor privacidad y rapidez cuando trabajas fuera de casa.

Preguntas frecuentes