Die besten Laptops für unterwegs: Reisetaugliche Modelle für produktives Arbeiten
Die besten Laptops für unterwegs sind extrem leicht und lassen sich problemlos in Ihre Tasche verstauen. Sie bieten eine beeindruckende Leistung, sodass Sie unterwegs Dokumente und sogar Fotos bearbeiten können.
Es kann schwierig sein, einen Laptop zu finden, der all diese Kriterien erfüllt. Sie möchten Optionen, die schnell und zuverlässig, ohne den Akku zu sehr zu belastensowieBildschirme, die groß genug sind, um darauf zu arbeiten.
Ganz gleich, welche Preisklasse oder welche Leistungsanforderungen Sie haben – hier finden Sie einen Laptop, mit dem Sie Ihre Aufgaben erledigen können. Unsere vollständige Liste umfasst zahlreiche Optionen für produktives Arbeiten unterwegs.
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Unsere Top-Auswahl der besten Laptops für unterwegs
Die vollständige Liste der besten Laptops für unterwegs umfasst eine breite Palette an Preisen und Leistungsstufen. Meine Top-Empfehlungen bieten herausragende Leistung für alle, die unterwegs arbeiten müssen.
- Apple MacBook Air 13 (2008)– DieMacBook Air ist der ultimative Allround-Laptop für Reisende. Er ist ultradünn und leistungsstark genug für kreatives und professionelles Arbeiten unterwegs und bietet eine Akkulaufzeit von etwa 18 Stunden.
- Lenovo Chromebook Duet 5 (2021) – Ein toller, preisgünstiger Reisebegleiter. Das abnehmbare 2-in-1-Gerät eignet sich perfekt für Notizen und hält mit einer einzigen Akkuladung den ganzen Tag durch.
- LG Gram 16(2021) – Für Vielreisende, die ein großes Display ohne zusätzliches Gewicht suchen. Trotz seines 16-Zoll-Bildschirms und der beeindruckenden Akkulaufzeit ist es eines der leichtesten Notebooks seiner Klasse.
Scrolle weiter, um die gesamte Auswahl zu sehen. Meine Liste der besten Laptops für unterwegs umfasst sowohl preisgünstige Modelle als auch leistungsstarke Business-Laptops, sodass für jeden Reisetyp etwas dabei ist.
Die besten Laptops für unterwegs: Leistung trifft auf Mobilität
Jeder der unten aufgeführten Laptops ist ein Top-Modell in seiner Kategorie. Ich habe Modelle ausgewählt, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Preis einerseits sowie Mobilität und den besonderen Anforderungen von Reisenden andererseits bieten. Die besten Laptops für unterwegs helfen Ihnen dabei, weiterhin erfolgreich zu sein – ganz gleich, wohin Sie reisen.
Diese Modelle zeichnen sich durch eine Kombination aus leichtem Design, Robustheit und langer Akkulaufzeit aus. Viele sind mit schnellen SSDs, brillanten hochauflösenden Displays und leistungsstarken Prozessoren ausgestattet, die Multitasking zum Kinderspiel machen. Ganz gleich, ob Sie zu Besprechungen unterwegs sind, im Homeoffice arbeiten oder unterwegs kreativ tätig sind – diese Laptops bieten Ihnen überall zuverlässige Leistung.
1. Apple MacBook Air 13 [Der beste Laptop für unterwegs]
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|Technische Daten
|Details
|CPU
|Apple M4
|GPU
|Bis zu 10 Kerne
|RAM
|16 GB
|Lagerung
|512 GB SSD
|Anzeige
|13,6-Zoll-Liquid-Retina-Display
|Bildwiederholfrequenz
|60 Hertz
|Akku
|Bis zu 18 Stunden
|Gewicht
|1,24 kg
|Konnektivität
|2 Thunderbolt 4-Anschlüsse, USB 4, MagSafe 3-Ladeanschluss, Kopfhörerbuchse, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 und bis zu 2 externe Bildschirme
The MacBook Air bleibt der Goldstandard unter den Reiselaptops. Sein Das schlanke Design und die in seiner Klasse unübertroffene Akkulaufzeit machen es zum perfekten Reisebegleiter. Du kannst von überall aus arbeiten oder lernen, ohne dir Gedanken darüber machen zu müssen, ein Ladegerät mitzunehmen oder einen schweren Laptop herumzuschleppen.
Der neueste Chip der M-Serie bewältigt mehrere Aufgaben mühelos und effizient, selbst wenn es um die gleichzeitige Videobearbeitung und das Streaming geht. Dabei bleibt der Laptop kühl und leise.
The Apple MacBook Air ist insgesamt der ausgewogenste Laptop für unterwegs. Es handelt sich um ein leistungsstarkes Arbeitstier, das extrem leicht und komfortabel ist, ohne dabei an Robustheit einzubüßen.
Es bietet eine beeindruckende Leistung im Alltag, egal ob bei der Arbeit oder in der Freizeit. Das helle Retina-Display mit hoher Pixel-Dichte erleichtert das Lesen von Folien und PDF-Dateien, während der blitzschnelle NVMe-SSD-Speicher Wartezeiten der Vergangenheit angehören lässt. Wenn Sie Bearbeitungsaufgaben erledigen oder von unterwegs arbeiten müssen, brauchen Sie ein MacBook Air.
Natürlich ist eines der wichtigsten Verkaufsargumente jedes MacBookist dasApple Ökosystem. Sie können Dateien und Links mühelos zwischen Ihren iPhone, iPadundMacBook, sodass Ihre Produktivität ohne zusätzlichen Aufwand auf alle Geräte übertragen wird.
|Vorteile
|Nachteile
|✅ Extrem handlicher Laptop, der sich leicht transportieren lässt
✅ Außergewöhnliche Akkulaufzeit für ganze Reisetage
✅ Der Chip der M-Serie ist auf Geschwindigkeit und Energieeffizienz ausgelegt
✅ Das Liquid Retina-Display bietet eine hervorragende Farb- und Detailwiedergabe
✅ Hervorragende Verarbeitungsqualität mit Apple„seine berühmte Zuverlässigkeit“
✅ MacOS integriert MacBook Airmit demiPhone and iPadÖkosystem
|❌ Teurer als viele Windows-Alternativen, macht dies jedoch durch seine Leistung wieder wett
Fazit: Wenn Sie ein erstklassiges, sorgenfreies Reiseerlebnis wünschen, dann ist das Apple MacBook Air ist nach wie vor die beste Wahl.
Was sagen die Nutzer?
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2. Lenovo Chromebook Duet 5 [Der beste preisgünstige Laptop für unterwegs]
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|Technische Daten
|Details
|CPU
|MediaTek AG 828
|GPU
|Integriert (ARM Mali-G57 MC3 GPU)
|RAM
|Bis zu 8 GB
|Lagerung
|Bis zu 128 GB SSD
|Anzeige
|10.95″ WUXGA IPS Touchscreen
|Bildwiederholfrequenz
|60 Hz
|Akku
|Bis zu 12 Stunden
|Gewicht
|eineinhalb Pfund
|Konnektivität
|Ethernet, USB-C (2 Anschlüsse), Bluetooth 5.1 oder höher, Wi-Fi 6, Kopfhörer-/Mikrofon-Kombianschluss
Für alle, die Einfachheit und Mobilität suchen, ohne zu viel auszugeben, ist das Lenovo Chromebook Duet 5 ist ein echtes Highlight. Dank seines abnehmbaren 2-in-1-Formats eignet es sich ideal für unterwegs. Sie können es als Laptop zum Tippen nutzen oder die Tastatur abnehmen, um im Tablet-Modus Serien zu schauen oder Notizen zu machen.
Im Gegensatz zu einigen anderen 2-in-1-Laptops auf dem Markt ist dieses Modell mit dem kompatiblen Lenovo USI Pen 2. Das bedeutet, dass Sie keinen separaten Stift oder Stylus kaufen müssen, um unterwegs Notizen zu machen oder Fotos zu bearbeiten.
The Lenovo Chromebook Duet 5 ist das perfekte, pflegeleichte Reisegerät. Es ist erschwinglich, zuverlässig und handlich genug für leichte Arbeitsaufgaben, selbst auf längeren Flügen.
Der 13-Zoll-OLED-Touchscreen bietet ein lebendiges und gestochen scharfes Bild und eignet sich perfekt für Medienwiedergabe und leichte Büroaufgaben. ChromeOS startet sofort und aktualisiert automatisch alle von Ihnen genutzten Anwendungen, damit du nicht erst auf den Ladebalken warten musst, bevor du loslegen kannst. Außerdem werden Ihre Dokumente sofort in der Cloud synchronisiert, sodass Sie von überall aus weiterarbeiten können.
|Vorteile
|Nachteile
|✅ Kompakt und leicht
✅ Abnehmbare Tastatur und Ständer für flexiblen Einsatz
✅ Hervorragende Akkulaufzeit für lange Flüge und Arbeitstage
✅ Heller, farbenfroher OLED-Touchscreen für Filme und Präsentationen
✅ Sofort startbereites ChromeOS mit integrierten Sicherheitsfunktionen und Updates
✅ Kostengünstige Option mit minimalem Einrichtungs- und Wartungsaufwand
|❌ Begrenzte Speicherkapazität, aber die meisten Arbeiten werden ohnehin in der Cloud gespeichert
Fazit: The Chromebook Duet 5 ist ein großartiger Laptop für Studenten und Autoren. Gelegenheitsreisende, die einen einfachen, leichten Laptop suchen, der den ganzen Tag durchhält, werden es lieben, dass sie ihn problemlos in ihr Handgepäck stecken können.
Was sagen die Nutzer?
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3. LG Gram 16 [Der beste leichte und robuste Laptop für Vielreisende]
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|Technische Daten
|Details
|CPU
|Intel Core Ultra 7
|GPU
|Integriert (Intel Arc)
|RAM
|16 GB
|Lagerung
|1 TB SSD
|Anzeige
|16-Zoll-IPS-Bildschirm mit Blendschutz
|Bildwiederholfrequenz
|60 Hz
|Akku
|Bis zu 23,5 Stunden
|Gewicht
|1,2 kg
|Konnektivität
|Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, DisplayPort, HDMI, USB 3.2 (2x) und USB Typ C (2x)
The LG Gram 16 setzt neue Maßstäbe für großformatige Reise-Laptops. Trotz seines großzügigen Displays wiegt er weniger als viele seiner 13-Zoll-Konkurrenten. Sie haben ein mehr Platz auf dem Schreibtisch, ohne die sperrige Größe vieler größerer Laptops. Das Gehäuse aus einer Magnesiumlegierung ist unglaublich leicht und dennoch robust, sodass es sich perfekt für häufige Reisen eignet.
Was die technischen Daten angeht, verfügt er über eine leistungsstarke Intel Core Ultra 7-CPU. Der Laptop ist mit Copilot ausgestattet und Gramm„s Hybrid-KI, die gemeinsam dafür sorgen, dass Sie Ihre maximale Produktivität erreichen. Außerdem ist es das einzige Notebook in dieser Auswahl, das sieben Robustheitstests nach Militärstandard bestanden hat – Sie können also sicher sein, dass es robust genug für Reisen ist.
Das LG Gramm 6 verfügt über eine seltene Kombination von Eigenschaften. Ein großes Display und eine lange Akkulaufzeit, gepaart mit federleichter Tragbarkeit, machen es perfekt für digitale Nomaden und Geschäftsreisende.
Das 16:10-Display bietet viel Platz in der Höhe für Dokumente und die Videobearbeitung, was es zu einer guten Wahl für alle macht, die mehrere Programme gleichzeitig nutzen müssen. Das Intel Der Core Ultra-Chip überzeugt durch flüssige und energieeffiziente Leistung, während der Akku eine lange Laufzeit für ununterbrochenes Arbeiten gewährleistet.
|Vorteile
|Nachteile
|✅ Großes 16-Zoll-Display in ultraleichter Bauweise
✅ Die Konstruktion aus einer Magnesiumlegierung sorgt für zusätzliche Strapazierfähigkeit ohne zusätzliches Gewicht
✅ Hervorragende Akkulaufzeit für Langstreckenreisen
✅ Leistungsstarker Prozessor mit energieeffizienter Leistung
✅ Leiser Betrieb mit zuverlässiger Wärmeableitung
|❌ Teurer als viele Windows-Alternativen, macht dies jedoch durch seine Leistung wieder wett
Fazit: Wenn Sie den Komfort eines Desktop-Computers in einem Laptop suchen (ohne dass Ihre Reisetasche nennenswert schwerer wird), dann ist der LG Gram 16 ist eine gute Wahl.
Was sagen die Nutzer?
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4. Samsung Galaxy Book5 Pro 360 [Der beste Premium-Laptop für Reisende und Kreative]
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|Technische Daten
|Details
|CPU
|Intel Core 7 Ultra
|GPU
|Integriert (Intel Arc 140V GPU (8 GB))
|RAM
|16 GB
|Lagerung
|ein Terabyte
|Anzeige
|16-Zoll-Dynamic-AMOLED-2X-Display
|Bildwiederholfrequenz
|120 Hz
|Akku
|Bis zu 25 Stunden
|Gewicht
|1,7 kg
|Konnektivität
|Bluetooth 5.4, WLAN 7, HDMI 2.1, USB-A (1x), Thunderbolt 4 (2x), Kopfhörer-/Mikrofon-Kombianschluss, microSD-Steckplatz
The Galaxy Book5 Pro 360vonSamsung bietet Kreativen ihr gesamtes Werkzeugset, wo immer sie es brauchen. Dank seines brillanten AMOLED-Touchscreens und der S-Pen-Unterstützung gehört es zu den Die besten Laptops für die Bildbearbeitung, auch unterwegs.
Eines der Merkmale, durch das sich dieser Laptop von anderen abhebt, ist der S Pen, der dank Multi-Touch-Gesten sowie Druck- und Neigungsempfindlichkeit mehr Funktionen bietet als andere Stylus-Stifte. Der Touchscreen reagiert schnell und flüssig, sodass die Bedienung ein Kinderspiel ist. Ganz gleich, ob Sie im Internet surfen oder Ihre Daten mit einer der VPNs für eine verschlüsselte Internetverbindung… dann ist dieses Gerät genau das Richtige für Sie.
The Samsung Galaxy Book5 Pro 360 ist der beste Premium-Reiselaptop für Kreative, die Wert auf Farbgenauigkeit und Stifteingabe legen. Er ist eine flexible Option, die sich perfekt für die meisten Kreativen eignet.
Das flexible 2-in-1-Design ist Ideal zum Notieren und Skizzieren auf langen Flügen, aber man kann es auch zum Bearbeiten von Fotos und fertigen Entwürfen nutzen. Es ist leicht genug, um es bequem zu nutzen, und verfügt über eine hervorragende WLAN-Verbindung, die sich reibungslos mit Galaxie Smartphones und Tablets.
|Vorteile
|Nachteile
|✅ Atemberaubender AMOLED-Touchscreen für lebendige Bilder
✅ S-Pen-Unterstützung für kreative Arbeiten und Notizen
✅ Leichter, konvertierbarer Laptop mit hervorragender Akkulaufzeit
✅ Nahtlose Integration in das Samsung-Ökosystem
✅ Hochwertige Verarbeitung und Schnellladefunktion
|❌ Der Preis liegt im Premium-Bereich, aber die Qualität und die Funktionen rechtfertigen die Kosten.
Fazit: The Samsung Galaxy Book5 Pro 360 ist ideal für Digitalkünstler und Designer, die sich hochwertige Hardware mit echter kreativer Vielseitigkeit wünschen.
Was sagen die Nutzer?
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5. Dell Latitude 7640 [Der beste Business-Laptop für unterwegs]
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|Technische Daten
|Details
|CPU
|Intel i7-1365U
|GPU
|Integriert (Intel Iris Xe)
|RAM
|32 GB
|Lagerung
|1 TB SSD
|Anzeige
|16:9-IPS-WUXGA-Display
|Bildwiederholfrequenz
|60 Hz
|Akku
|Bis zu 10,5 Stunden
|Gewicht
|vier Pfund
|Konnektivität
|WiFi 6E, Bluetooth, USB-A (2x), Thunderbolt 4 (2x), HDMI 2.0, Kopfhörer-/Mikrofon-Kombianschluss
The Dell Latitude 7640 ist ein Business-Laptop, der speziell für Berufstätige entwickelt wurde. Wenn Sie Zuverlässigkeit und Sicherheit benötigen, egal wohin Sie Ihre Arbeit führt, ist dieser Laptop genau das Richtige für Sie. Das robuste Gehäuse und die erstklassigen technischen Daten sind schon beeindruckend genug, aber er bietet außerdem Sicherheitsfunktionen für Unternehmen, die auf Reisen unverzichtbar sind.
Geschäftsreisen können stressig sein, deshalb brauchen Sie einen Laptop, der alles bietet, was Sie brauchen, darunter Das beste VPN zum Schutz Ihrer Daten. Mit der richtigen Mischung aus Leistung, Zuverlässigkeit und hoher Sicherheit ist dieser Laptop ideal für Berufstätige, die nach der perfekten Lösung suchen. Er hilft Ihnen, smarter statt härter zu arbeiten.
The Dell Latitude 7640 ist für den geschäftlichen Einsatz konzipiert, was bedeutet, dass es zuverlässig und sicher ist. Der Fokus liegt auf Funktionen, die für die Produktivität unterwegs entscheidend sind.
Der größere Bildschirm bietet mehr Platz zum Arbeiten, und der Prozessor kann mehrere Anwendungen und Arbeitsfenster gleichzeitig bewältigen. Es ist kaum zu übersehen, wie perfekt sich dieser Laptop für die Arbeit in Cafés und auf langen Flügen eignet.
|Vorteile
|Nachteile
|✅ Robuste Bauweise in Unternehmensqualität mit nach MIL-STD geprüfter Haltbarkeit
✅ Hochauflösendes 16-Zoll-Display mit schmalen Einfassungen
✅ Hohe Leistung für Multitasking und Präsentationen
✅ Hervorragende Tastatur und Touchpad für den ganztägigen Einsatz
✅ Thunderbolt 4 und mehrere Anschlüsse für flexible Docking-Möglichkeiten
✅ Verbesserte Sicherheits- und Verwaltungsfunktionen
|❌ Etwas schwerer als andere Ultrabooks, aber dennoch leicht genug für unterwegs
Fazit: Wenn Sie auch auf Reisen weiterhin Videokonferenzen abhalten und Termine einhalten müssen, dann ist das Dell Latitude 7640 wird dich nicht enttäuschen.
Was sagen die Nutzer?
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6. Acer Swift 16 [Der beste Laptop für produktives Arbeiten auf Reisen]
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|Technische Daten
|Details
|CPU
|Bis zu Intel Core Ultra 9
|GPU
|Integrierte Grafik (Intel Arc)
|RAM
|Bis zu 32 GB
|Lagerung
|Bis zu 2 TB SSD
|Anzeige
|16,0-Zoll-OLED-Touchscreen mit 2,8K-Auflösung
|Bildwiederholfrequenz
|90 Hz
|Akku
|Bis zu 29 Stunden
|Gewicht
|1,5 kg
|Konnektivität
|Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-A 3.2 (2x), HDMI, Thunderbolt 4 (2x), Kopfhörer-/Mikrofon-Kombianschluss
Von zu Hause aus zu arbeiten bedeutet nicht, dass man zu Hause bleiben muss, wenn man das Acer Swift 16. Dies ist einer der Die besten Laptops für die Arbeit im Homeoffice wenn „Zuhause“ ein Café, eine Bibliothek oder ein Hotel ist.
Dieser Laptop verfügt über einen extrem leistungsstarken Prozessor und eine flüssig laufende integrierte Grafikkarte. Sie können zwischen einer SSD mit bis zu 2 TB und bis zu 32 GB RAM wählen, sodass Ihnen die Leistung zur Verfügung steht, die Sie benötigen.
The Acer Swift 16 ist der ideale Partner für mehr Produktivität. Es ist schnell und effizient und verfügt über eine robuste Bauweise für Berufstätige, die viel unterwegs sind.
Die ausgewogene Kombination aus Leistung und Mobilität macht diesen Laptop zu einer herausragenden Wahl. Die Intel Evo-Zertifizierung bedeutet, dass er reagiert sofort und überzeugt durch eine hochwertige Verarbeitung, ideal, um dich überall in der Stadt zu begleiten.
|Vorteile
|Nachteile
|✅ Intel EVO-Design für hohe Leistung und schnelle Reaktionszeiten
✅ Wunderschöner OLED-Touchscreen mit gestochen scharfer Darstellung – ideal für Arbeit und Streaming
✅ Leicht und dennoch leistungsstark für Multitasking
✅ Ideale Akkulaufzeit für die Arbeit im Homeoffice
✅ Elegantes, professionelles Design mit zuverlässiger Konnektivität
|❌ Das OLED-Display verbraucht bei hoher Helligkeit mehr Strom, was sich jedoch durch eine niedrigere Helligkeitseinstellung vermeiden lässt
Fazit: Für Reisende, denen Schnelligkeit und Reaktionsfreudigkeit besonders wichtig sind, ist das Swift 16 bietet Ihnen umfassende Unterstützung in allen Bereichen.
Was sagen die Nutzer?
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7. Microsoft Surface Pro [Der beste abnehmbare Laptop im Tablet-Stil für unterwegs]
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|Technische Daten
|Details
|CPU
|Qualcomm Snapdragon X Plus
|GPU
|Integrierte Grafik (Qualcomm Adreno)
|RAM
|16 GB
|Lagerung
|Bis zu 512 GB SSD
|Anzeige
|12-Zoll-PixelSense-LCD-Touchscreen
|Bildwiederholfrequenz
|90 Hz
|Akku
|Bis zu 16 Stunden
|Gewicht
|eineinhalb Pfund
|Konnektivität
|WLAN, Bluetooth, USB Typ C (2x)
The Microsoft Surface Pro ist ein Tablet, aber es ist auch eines der am bestenMicrosoftLaptops die wir gesehen haben. Das liegt an der Art und Weise, wie es konvertiert, sich mühelos von einem Mobilgerät in einen vollwertigen Laptop verwandeln, sobald die Tastatur angeschlossen ist.
The Microsoft Surface ProDank seines abnehmbaren Designs und seiner Flexibilität ist es die beste Cabrio-Option für Reisende, die Wert auf Mobilität legen.
Die Stifthalterung hilft Ihnen dabei, schnell Notizen und Skizzen anzufertigen, während die abnehmbare Tastatur eine flexible Nutzung auf beengten Plätzen wie im Flugzeug oder an kleinen Tischen ermöglicht. Dies Oberfläche Ein Laptop vereint das Beste aus beiden Welten für kreative und professionelle Zwecke, ohne dass man sich für das eine oder das andere entscheiden muss.
Die Möglichkeit, schnell Notizen zu machen und diese anschließend zur Bearbeitung und Überprüfung auf den Laptop zu übertragen, macht das Microsoft Surface Proeines derDie besten Laptops für Studenten steht auf meiner Liste. Man kann es leichter auf dem Campus mitnehmen und es bietet die Funktionen, die man zum Lernen braucht.
|Vorteile
|Nachteile
|✅ Superhandliche Laptop-Tablet-Kombination
✅ Hervorragender Touchscreen mit Stifteingabe
✅ Schneller Start und Standby-Modus für schnellen Zugriff
✅ Extrem leicht und kompakt
✅ Tolle Webcam für Anrufe und Videokonferenzen
✅ Der bislang fortschrittlichste Surface-Laptop
|❌ Tastatur und Stift sind separat erhältlich, es handelt sich jedoch um hochwertige Produkte
Fazit: The Surface Pro ist ideal für alle, die einen leistungsstarken Laptop suchen, aber auch ein Tablet für kreative Arbeiten unterwegs benötigen.
Was sagen die Nutzer?
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8. Lenovo Yoga 7 [Das beste Convertible-Notebook für unterwegs]
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|Technische Daten
|Details
|CPU
|AMD Ryzen AI 5 340
|GPU
|AMD Radeon 840M
|RAM
|16 GB
|Lagerung
|Bis zu 1 TB SSD
|Anzeige
|16-Zoll-PureSight-WUXGA-LCD-Display
|Bildwiederholfrequenz
|60 Hz
|Akku
|Bis zu 15 Stunden
|Gewicht
|1,8 kg
|Konnektivität
|Bluetooth 5.4, HDMI 2.1, USB-C (2x), USB-A (1x), Kopfhörer-/Mikrofon-Kombianschluss, MicroSD-Kartenleser, Wi-Fi 7
The Lenovo Yoga 7 verbindet Flexibilität mit einer soliden Akkulaufzeit und einer robusten Bauweise. Zusammen ergeben diese Komponenten ein ein zuverlässiger, langlebiger Reiselaptop, der alle Ihre Aufgaben mühelos bewältigt. Das 2-in-1-Design mit Stiftunterstützung eignet sich hervorragend für Schüler und Studenten, und die Rechenleistung ist ideal für Fachleute aller Art.
Präsentationen und gemeinsames Entwerfen funktionieren mit diesem Laptop ruckelfrei. Der Yoga-Stift (separat erhältlich) reagiert äußerst schnell, und dank der Schwenkfunktion, die das Notieren erleichtert, eignet sich der Laptop perfekt für Studenten und Autoren.
The Lenovo Yoga 7 bietet ein hervorragendes Verhältnis von Preis und Leistung sowie Flexibilität und verfügt über leistungsstarke technische Daten, die es perfekt für den mobilen Einsatz ohne Kompromisse machen.
Ein Bereich, in dem sich dieser Laptop von anderen abheben könnte, sind seine Live-Streaming-Fähigkeiten. Die AMD Ryzen-CPU und -GPU sind neuere Komponenten, die dieses Modell definitiv zu einem der Die besten Laptops für Live-Streaming, wenn du es dafür brauchst.
|Vorteile
|Nachteile
|✅ 360°-Scharnier für den Laptop- oder Tablet-Modus
✅ Reaktionsschneller Touchscreen mit Stiftunterstützung
✅ Langlebiger Akku für längeren Einsatz
✅ AMD Ryzen-CPU und diskrete Radeon-Grafikkarte
✅ Gute Auswahl an Anschlüssen für die Konnektivität
|❌ Etwas schwerer als reine Tablets, was jedoch an den verbesserten Komponenten wie der AMD Ryzen-CPU liegt
Fazit: Wenn Sie ein Gerät suchen, das alles kann, dann ist das Lenovo Yoga 7 ist ein hervorragender Begleiter. Es wird hoch gelobt für seine Vielseitigkeit, da es so gut wie alles kann, was man von ihm verlangt.
Was sagen die Nutzer?
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9. Lenovo IdeaPad Slim 3X [Der beste preisgünstige Reiselaptop mit langer Akkulaufzeit]
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|Technische Daten
|Details
|CPU
|Qualcomm Snapdragon X
|GPU
|Integrierte Grafik (UMA)
|RAM
|16 GB
|Lagerung
|Bis zu 1 TB SSD
|Anzeige
|15,3-Zoll-WUXGA-Display (16:10)
|Bildwiederholfrequenz
|60 Hz
|Akku
|Bis zu 7 Stunden
|Gewicht
|2,5 kg
|Konnektivität
|Bluetooth 5.4, WLAN 7, USB-A (2x), USB-C (1x), HDMI 1.4 (1x), SD-Kartenleser, Kopfhörer-/Mikrofon-Kombianschluss
Leistung rund um die Uhr und ein erschwinglicher Preis machen das Lenovo IdeaPad Slim 3X the am bestenLenovoLaptop für Reisen. Die effiziente Qualcomm Der Snapdragon X-Prozessor bietet eine enorme Leistung, während der Das 16:10-Display bietet Ihnen ausreichend Platz zum Arbeiten und zum Anzeigen mehrerer Dokumente.
Dieser größere Bildschirm ist ideal für Nutzer, die mehrere Fenster gleichzeitig geöffnet haben müssen. Mehr Platz bedeutet, dass man mehrere Registerkarten und Dokumente besser verwalten kann, was dieses Modell zu einem der Die besten Laptops zum Schreibenauf meiner Liste.
The Lenovo IdeaPad Slim 3X ist preiswert und reisefertig – ideal für Fernstudierende oder Gelegenheitsreisende, die dennoch eine zuverlässige Lösung benötigen.
Es eignet sich perfekt für die tägliche Arbeit, und der Akku hält auch auf Reisen lange genug durch. Wenn Sie länger unterwegs sind, können Sie dank der vielfältigen Anschlussmöglichkeiten Hotelfernseher und Projektoren anschließen.
|Vorteile
|Nachteile
|✅ Großes und dennoch handliches 15,3-Zoll-Display im 16:10-Format
✅ Langlebige und effiziente Leistung
✅ Lange Akkulaufzeit
✅ Günstiger Preis im Verhältnis zur gebotenen Leistung
✅ Zuverlässige Anschlussmöglichkeiten für Dockingstationen und Bildschirme
|❌ Weniger hochwertiges Gehäuse als bei anderen Modellen, dafür ist es aber leichter
Fazit: The IdeaPad Slim 3X ist ideal für Reisende, die eine lange Akkulaufzeit und Mobilität ohne hohen Preis suchen.
Was sagen die Nutzer?
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10. HP Pavilion [Der beste Laptop der Mittelklasse für den täglichen Einsatz auf Reisen]
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|Technische Daten
|Details
|CPU
|Intel Core i5-1235U
|GPU
|Integrierte Intel UHD-Grafikkarte
|RAM
|32 GB
|Lagerung
|1 TB SSD
|Anzeige
|15,6-Zoll-HD-Touchscreen-IPS-Display mit entspiegelter Oberfläche
|Bildwiederholfrequenz
|60 Hz
|Akku
|Bis zu 7 Stunden
|Gewicht
|1,6 kg
|Konnektivität
|USB-A 3.2 (1x), USB-A 2.0 (2x), USB-C (1x), HDMI, Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse, Bluetooth 5.3 und Wi-Fi 6
Dieses zuverlässige Mittelklasse-Modell HP Pavilion bietet eine hervorragende Leistung und sorgt dafür, dass Sie Ihre Arbeit überallhin mitnehmen können. Es ist schlank genug, um in Ihre Reisetasche zu passen, und dank seines leichten Designs belastet es Sie nicht. Gleichzeitig ist das leistungsstarkIntel Mit dem Core i5-Prozessor meistern Sie Multitasking mühelos, selbst wenn Sie im Zug oder im Flugzeug unterwegs sind.
DiesHP Pavilion Der Laptop ist preiswert und leistungsstark. Er lässt sich leicht mitnehmen und bietet genug Leistung, damit Sie auch unterwegs produktiv bleiben können.
Die Anschlüsse eignen sich für vielfältige Anwendungen, und dank der Tastatur in Standardgröße lässt es sich flüssig tippen. Besprechungen und die gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten sind mit dem HP Pavilion. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 7 Stunden haben Sie genügend Zeit, um Ihre Arbeit zu erledigen, und genügend Leistung, um die meisten Aufgaben zu bewältigen, ohne dass der Laptop dabei auch nur im Geringsten an Geschwindigkeit einbüßt.
Besonders gut hat mir der 15,6-Zoll-Touchscreen gefallen, der groß genug ist, um praktisch zu sein, ohne dabei zu groß für den Transport zu sein. Der entspiegelte Bildschirm bleibt auch bei hellem Tageslicht klar und gut lesbar, sodass man ihn überall nutzen kann.
|Vorteile
|Nachteile
|✅ Schneller Intel-Prozessor für Multitasking
✅ Ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis
✅ Lange Akkulaufzeit für den Einsatz unterwegs
✅ Schlankes, leichtes Design mit Tastatur in Standardgröße
✅ Wi-Fi 6 für eine stabile Verbindung in gemeinsam genutzten Netzwerken
|❌ Das Display ist nicht so hell wie bei den Premium-Modellen, dafür hält der Akku aber länger
Fazit: The HP Pavilion ist ein solider Laptop für den Alltag, den man gut auf Reisen mitnehmen kann. Außerdem belastet er das Budget nicht allzu sehr.
Was sagen die Nutzer?
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11. Acer Aspire 3 Spin 14 [Der beste preisgünstige 2-in-1-Laptop für unterwegs]
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|Technische Daten
|Details
|CPU
|Intel Core i3-N305
|GPU
|Integrierte Intel UHD-Grafikkarte
|RAM
|8 GB
|Lagerung
|Bis zu 256 GB
|Anzeige
|14″ WUXGA IPS Touchscreen
|Bildwiederholfrequenz
|60 Hz
|Akku
|Bis zu 6 Stunden
|Gewicht
|1,5 kg
|Konnektivität
|Bluetooth 5.1 oder höher, HDMI, USB-C (1x), USB-A (2x), WLAN
The Acer Aspire 3 Spin 14 ist äußerst erschwinglich. Man muss nicht mehr ausgeben, als man möchte, um einen Laptop zu bekommen, der Leichtbauweise mit flexibler, arbeitsablaufgerechter Hardware. Es lässt sich ganz einfach auf Reisen mitnehmen und verfügt über einen Full-HD-Touchscreen, der unter den meisten Bedingungen gut lesbar ist.
Trotz seiner geringen Größe ist das Acer Aspire 3 Spin 14 ist überraschend leistungsstark. Es verfügt über eine SSD mit bis zu 256 GB, die schneller ist und eine längere Lebensdauer hat als herkömmliche Festplatten. Die 8 GB RAM sind vom neuesten und schnellsten LPDDR5-Typ. Dieser verbraucht weniger Strom als andere RAM-Typen.
The Acer Aspire 3 Spin 14 bietet in seiner Preisklasse eine enorme Flexibilität, unterstützt die Verwendung eines Stifts und überzeugt durch eine äußerst lange Akkulaufzeit – ganz gleich, welche Aufgaben Sie erledigen möchten.
Die Akkulaufzeit ist zuverlässig, was ihn zu einem idealen preisgünstigen Laptop für alltägliche Aufgaben macht. Solange Sie nicht mit vielen ressourcenintensiven Programmen arbeiten, ist dies einer der Die besten Laptops für 2025.
|Vorteile
|Nachteile
|✅ Preisgünstiges, umbaubares Design
✅ Reaktionsschneller Touchscreen mit Stiftunterstützung
✅ Extrem leicht und ideal für unterwegs
✅ USB-C-Aufladung für schnelles und einfaches Aufladen unterwegs
✅ Zuverlässige Akkulaufzeit für einen ganzen Arbeitstag
|❌ Leistung auf Einstiegsniveau, aber im Notfall erschwinglich
Fazit: The Aspire 3 Spin 14 ist ideal für Reisende, die nicht viel ausgeben können, aber auch unterwegs ihre Arbeit erledigen müssen.
Was sagen die Nutzer?
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12. HP OmniBook 5 [Der beste schlanke und leichte Laptop für unterwegs]
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|Technische Daten
|Details
|CPU
|Qualcomm Snapdragon X Plus
|GPU
|Integrierte Qualcomm Adreno-GPU
|RAM
|16 GB
|Lagerung
|256 GB SSD
|Anzeige
|14 Zoll 2K-OLED
|Bildwiederholfrequenz
|60 Hz
|Akku
|Bis zu 34 Stunden
|Gewicht
|1,29 kg
|Konnektivität
|Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, kombinierte Kopfhörer-/Mikrofonbuchse, USB-A (1x), USB-C (2x)
The HP OmniBook 5 wurde für mobile Berufstätige entwickelt und bietet Leistung der nächsten Generation in einem leichten Design. Das 2,8K-OLED-Display verfügt über beeindruckende visuelle Gestaltung für all Ihre Dokumente, während der Snapdragon X Plus-Chip die Leistung gegenüber früheren Modellen drastisch steigert.
Neben einer besseren Leistung als bei den Vorgängermodellen verfügt dieser Laptop über einige mobilfreundliche Funktionen, die ihn von anderen abheben. Dazu gehört „HP Fast Charge“, mit dem der Akku in nur 30 Minuten auf bis zu 50 % aufgeladen wird. Selbst wenn Sie an einem Ort nur wenig Zeit haben, können Sie diesen Laptop optimal nutzen.
The HP OmniBook 5 ist das Nonplusultra unter den Reiselaptops. Er ist schlank und leicht, bietet hohe Sicherheit und überzeugt durch Effizienz der nächsten Generation.
Es ist leicht, bietet eine Akkulaufzeit für den ganzen Tag und verfügt über zahlreiche Anschlüsse für produktives Arbeiten an jedem Ort. Dank Sicherheit auf Unternehmensniveau ist dies das am bestenHPLaptop für Berufstätige, die viel unterwegs sind, vor allem, wenn Sie Copilot+ oder andere KI-Tools.
|Vorteile
|Nachteile
|✅ Ultradünnes und leichtes Design – ideal für den Weg zur Arbeit
✅ Effizienter lüfterloser Betrieb für geräuschlosen Einsatz
✅ Brillantes 2,8k-OLED-Display für die Bildbearbeitung
✅ Hervorragende Akkulaufzeit für lange Reisetage
✅ Hohe Sicherheit
|❌ Teurer als manche Alternativen, aber die Hardware ist besser
Fazit: Reisende, die erstklassige Leistung und eine lange Akkulaufzeit schätzen, werden begeistert sein von der OmniBook 5führt aus.
Was sagen die Nutzer?
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13. CHUWI MiniBook [Das beste preisgünstige, ultraportable Gerät für unterwegs]
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|Technische Daten
|Details
|CPU
|Intel N150
|GPU
|Integrierte Intel-Grafikkarte
|RAM
|Bis zu 16 GB
|Lagerung
|512 GB SSD
|Anzeige
|10.51″ FHD+ 2K Touchscreen
|Bildwiederholfrequenz
|50 Hz
|Akku
|Bis zu 6 Stunden
|Gewicht
|0,96 kg
|Konnektivität
|Bluetooth 5.2, WLAN 6, 3,5-mm-Audioanschluss, USB Typ C (2x)
Reisende, die einen ultrakompakten, preisgünstigen Laptop suchen, der lediglich die wichtigsten Funktionen abdeckt, werden das CHUWI MiniBook. Dank seiner kompakten Größe von 13,3 Zoll passt es problemlos in die kleinsten Handgepäcktaschen und ist für seine Größe extrem leicht.
Es ist zweifellos eines der kleinsten Notebooks hier. Sein Bildschirm misst nur 10,51 Zoll, sodass Sie nicht viel Platz für mehrere Tabs oder Fenster haben. Das macht es aber auch extrem kompakt. So können Sie auch unterwegs schnell arbeiten, ohne ein größeres Gerät mitnehmen zu müssen.
The Das Gesetz MiniBook bietet unübertroffene Mobilität und Praktikabilität für geringere Arbeitslasten.
Außerdem ist es leise, dank geräuscharmer Bauweise, die das Arbeiten in ruhigen Umgebungen wie Cafés und auf überfüllten Flügen erleichtert. Auch wenn es anspruchsvolle Aufgaben nicht gut bewältigt, ist es ein preisgünstiger Begleiter für E-Mails und Streaming. Dank seines schlichten Designs ist er einer der besten Laptops für unterwegs, insbesondere für diejenigen, die nicht für Leistung bezahlen möchten, die sie gar nicht nutzen.
|Vorteile
|Nachteile
|✅ Das extrem handliche Design passt in jede Tasche
✅ Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für grundlegende Computeranforderungen
✅ Ideal für einfache Dokumentbearbeitung und E-Mails
✅ Günstiger Einstieg für Reisende mit leichtem Gepäck
✅ Seitenverhältnis 16:10 für mehr Bildschirmfläche
|❌ Nicht für intensives Multitasking geeignet, reicht aber für eine geringe Auslastung aus
Fazit: The CHUWI MiniBook ist eine großartige, kostengünstige Option für Reisende, die nicht allzu viele Funktionen benötigen, um produktiv zu sein.
Was sagen die Nutzer?
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Was macht einen Laptop reisefreundlich?
Bei der Wahl des richtigen Reiselaptops geht es nicht nur um die Leistung. Du musst herausfinden, was deine die perfekte Balance zwischen Mobilität und Zuverlässigkeit wie es aussieht, wenn man mit seinem Leben unterwegs Schritt halten will. Die besten Reise-Laptops sind leicht und vielseitig, damit du von überall aus am Ball bleiben kannst – vor allem in Kombination mit unverzichtbaren Reise-Tools wie einem VPN für China. Um ganz auf der sicheren Seite zu sein, ist es wichtig, sich über VPN-Kill-Switch.
|Funktion
|Ideal für unterwegs
|Gewicht
|unter 4 Pfund
|Akkulaufzeit
|10+ Stunden
|Bildschirmgröße
|13 bis 16
|Haltbarkeit
|Metallgehäuse oder nach MIL-STD geprüft
|Konnektivität
|Wi-Fi 6E/7, USB-C, Thunderbolt 4
|Sicherheit
|Anmeldung per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung
|Leistung
|Energieeffiziente CPUs (Intel Core Ultra, Apples M-Serie, Snapdragon X)
- Transportfähigkeit und Gewicht: Ein Gewicht von unter 4 Pfund macht beim Transport Ihres Laptops den entscheidenden Unterschied, vor allem, wenn Sie wahrscheinlich ohnehin schon mit Ihrem Gepäck zu kämpfen haben.
- Akkulaufzeit: Achten Sie auf Modelle, die mit einer einzigen Akkuladung mindestens 10 Stunden durchhalten. Das ist bei längeren Flügen und an Tagen, an denen keine Steckdose in der Nähe ist, unerlässlich.
- Haltbarkeit und Verarbeitungsqualität: Vielreisende benötigen Laptops, die den Stößen in ihren Taschen standhalten. Metallgehäuse und nach MIL-STD-Standards getestete Konstruktionen bieten einen besseren Schutz für Ihre Hardware als Kunststoffgehäuse.
- Display und Helligkeit: Ein 13- bis 16-Zoll-Bildschirm mit einer Helligkeit von über 300 Nits sorgt für gute Lesbarkeit bei hellem Umgebungslicht oder im Freien. Wenn Sie häufig Medieninhalte ansehen oder Designs erstellen, sollten Sie sich für ein OLED-Display oder ein hochauflösendes Panel entscheiden.
- Konnektivität: Moderne Reise-Laptops sollten über WLAN 6E oder 7 für eine besonders zuverlässige Internetverbindung sowie über mehrere USB-C-Anschlüsse verfügen. Thunderbolt 4 eignet sich zudem hervorragend zum Aufladen und für den Anschluss von Zubehör.
- Leistungseffizienz: Entscheiden Sie sich für Prozessoren, die auf Ausgewogenheit statt auf rohe Leistung ausgelegt sind. Eine gleichmäßige Leistung wirkt sich positiv auf die langfristige Akkulaufzeit aus, insbesondere bei Laptops für unterwegs.
- Sicherheit und Komfort: Funktionen wie die Anmeldung per Fingerabdruck, Webcam-Abdeckungen und die Sofort-Aktivierung sorgen für mehr Privatsphäre und mehr Geschwindigkeit, wenn Sie unterwegs arbeiten.
Häufig gestellte Fragen
The Apple MacBook Air 13 ist der beste Laptop für unterwegs. Dieser Laptop bietet jede Menge Leistung und Produktivität, fühlt sich in der Reisetasche aber bemerkenswert leicht an. Er wird Sie nicht belasten.
Der beste leichte Laptop für unterwegs ist der LG Gram 16. Dieser Laptop ist extrem leicht und lässt sich bequem mitnehmen, doch auf Leistung müssen Sie auch auf Reisen nicht verzichten.
Der beste 2-in-1-Reiselaptop ist der Microsoft Surface Pro. Er lässt sich vollständig abnehmen, sodass Sie den verfügbaren Platz ganz nach Ihren Bedürfnissen nutzen können. Selbst die beengten Ablagen im Flugzeug lassen sich mit diesem Laptop in einen vollwertigen Arbeitsbereich verwandeln.
Laptops mit einer Bildschirmdiagonale zwischen 13 und 16 Zoll eignen sich gut für unterwegs. Diese Größe bietet ausreichend Bildschirmfläche, um Dokumente problemlos zu bearbeiten, ist aber nicht so groß, dass sie zu viel Platz in der Reisetasche einnimmt.
The Dell Latitude 7460 bietet Sicherheitsfunktionen für Unternehmen und eine hervorragende Leistung. Sie können an Besprechungen teilnehmen und gemeinsam an Dokumenten arbeiten, ohne Verzögerungen oder Ruckeln – ganz gleich, wo Sie sich gerade befinden.
Der beste Laptop für Gaming unterwegs ist der Lenovo Yoga 7. Es verfügt über zahlreiche Funktionen, die das Spielerlebnis verbessern, sowie über einen leistungsstarken Prozessor und eine solide Grafikkarte, die auch für leichte Spiele unterwegs gut geeignet ist.