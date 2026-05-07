Die besten Laptops für unterwegs: Reisetaugliche Modelle für produktives Arbeiten

Die besten Laptops für unterwegs sind extrem leicht und lassen sich problemlos in Ihre Tasche verstauen. Sie bieten eine beeindruckende Leistung, sodass Sie unterwegs Dokumente und sogar Fotos bearbeiten können.

Es kann schwierig sein, einen Laptop zu finden, der all diese Kriterien erfüllt. Sie möchten Optionen, die schnell und zuverlässig, ohne den Akku zu sehr zu belastensowieBildschirme, die groß genug sind, um darauf zu arbeiten.

Ganz gleich, welche Preisklasse oder welche Leistungsanforderungen Sie haben – hier finden Sie einen Laptop, mit dem Sie Ihre Aufgaben erledigen können. Unsere vollständige Liste umfasst zahlreiche Optionen für produktives Arbeiten unterwegs.

Unsere Top-Auswahl der besten Laptops für unterwegs

Die vollständige Liste der besten Laptops für unterwegs umfasst eine breite Palette an Preisen und Leistungsstufen. Meine Top-Empfehlungen bieten herausragende Leistung für alle, die unterwegs arbeiten müssen.

Apple MacBook Air 13 (2008)– DieMacBook Air ist der ultimative Allround-Laptop für Reisende. Er ist ultradünn und leistungsstark genug für kreatives und professionelles Arbeiten unterwegs und bietet eine Akkulaufzeit von etwa 18 Stunden. Lenovo Chromebook Duet 5 (2021) – Ein toller, preisgünstiger Reisebegleiter. Das abnehmbare 2-in-1-Gerät eignet sich perfekt für Notizen und hält mit einer einzigen Akkuladung den ganzen Tag durch. LG Gram 16(2021) – Für Vielreisende, die ein großes Display ohne zusätzliches Gewicht suchen. Trotz seines 16-Zoll-Bildschirms und der beeindruckenden Akkulaufzeit ist es eines der leichtesten Notebooks seiner Klasse.

Scrolle weiter, um die gesamte Auswahl zu sehen. Meine Liste der besten Laptops für unterwegs umfasst sowohl preisgünstige Modelle als auch leistungsstarke Business-Laptops, sodass für jeden Reisetyp etwas dabei ist.

Die besten Laptops für unterwegs: Leistung trifft auf Mobilität

Jeder der unten aufgeführten Laptops ist ein Top-Modell in seiner Kategorie. Ich habe Modelle ausgewählt, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Preis einerseits sowie Mobilität und den besonderen Anforderungen von Reisenden andererseits bieten. Die besten Laptops für unterwegs helfen Ihnen dabei, weiterhin erfolgreich zu sein – ganz gleich, wohin Sie reisen.

Diese Modelle zeichnen sich durch eine Kombination aus leichtem Design, Robustheit und langer Akkulaufzeit aus. Viele sind mit schnellen SSDs, brillanten hochauflösenden Displays und leistungsstarken Prozessoren ausgestattet, die Multitasking zum Kinderspiel machen. Ganz gleich, ob Sie zu Besprechungen unterwegs sind, im Homeoffice arbeiten oder unterwegs kreativ tätig sind – diese Laptops bieten Ihnen überall zuverlässige Leistung.

1. Apple MacBook Air 13 [Der beste Laptop für unterwegs]

Enebameter

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Technische Daten Details CPU Apple M4 GPU Bis zu 10 Kerne RAM 16 GB Lagerung 512 GB SSD Anzeige 13,6-Zoll-Liquid-Retina-Display Bildwiederholfrequenz 60 Hertz Akku Bis zu 18 Stunden Gewicht 1,24 kg Konnektivität 2 Thunderbolt 4-Anschlüsse, USB 4, MagSafe 3-Ladeanschluss, Kopfhörerbuchse, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 und bis zu 2 externe Bildschirme

The MacBook Air bleibt der Goldstandard unter den Reiselaptops. Sein Das schlanke Design und die in seiner Klasse unübertroffene Akkulaufzeit machen es zum perfekten Reisebegleiter. Du kannst von überall aus arbeiten oder lernen, ohne dir Gedanken darüber machen zu müssen, ein Ladegerät mitzunehmen oder einen schweren Laptop herumzuschleppen.

Der neueste Chip der M-Serie bewältigt mehrere Aufgaben mühelos und effizient, selbst wenn es um die gleichzeitige Videobearbeitung und das Streaming geht. Dabei bleibt der Laptop kühl und leise.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Apple MacBook Air ist insgesamt der ausgewogenste Laptop für unterwegs. Es handelt sich um ein leistungsstarkes Arbeitstier, das extrem leicht und komfortabel ist, ohne dabei an Robustheit einzubüßen.

Es bietet eine beeindruckende Leistung im Alltag, egal ob bei der Arbeit oder in der Freizeit. Das helle Retina-Display mit hoher Pixel-Dichte erleichtert das Lesen von Folien und PDF-Dateien, während der blitzschnelle NVMe-SSD-Speicher Wartezeiten der Vergangenheit angehören lässt. Wenn Sie Bearbeitungsaufgaben erledigen oder von unterwegs arbeiten müssen, brauchen Sie ein MacBook Air.

Natürlich ist eines der wichtigsten Verkaufsargumente jedes MacBookist dasApple Ökosystem. Sie können Dateien und Links mühelos zwischen Ihren iPhone, iPadundMacBook, sodass Ihre Produktivität ohne zusätzlichen Aufwand auf alle Geräte übertragen wird.

Vorteile Nachteile ✅ Extrem handlicher Laptop, der sich leicht transportieren lässt ✅ Außergewöhnliche Akkulaufzeit für ganze Reisetage ✅ Der Chip der M-Serie ist auf Geschwindigkeit und Energieeffizienz ausgelegt ✅ Das Liquid Retina-Display bietet eine hervorragende Farb- und Detailwiedergabe ✅ Hervorragende Verarbeitungsqualität mit Apple„seine berühmte Zuverlässigkeit“ ✅ MacOS integriert MacBook Airmit demiPhone and iPadÖkosystem ❌ Teurer als viele Windows-Alternativen, macht dies jedoch durch seine Leistung wieder wett

Fazit: Wenn Sie ein erstklassiges, sorgenfreies Reiseerlebnis wünschen, dann ist das Apple MacBook Air ist nach wie vor die beste Wahl.

★ Der beste Laptop für unterwegs Apple MacBook Air 13 Bei Amazon erhältlich

Was sagen die Nutzer?

grounded-kiwi

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Apps starten sofort, die Akkulaufzeit scheint endlos zu sein, und das Aufladen geht relativ schnell.

2. Lenovo Chromebook Duet 5 [Der beste preisgünstige Laptop für unterwegs]

Enebameter

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Technische Daten Details CPU MediaTek AG 828 GPU Integriert (ARM Mali-G57 MC3 GPU) RAM Bis zu 8 GB Lagerung Bis zu 128 GB SSD Anzeige 10.95″ WUXGA IPS Touchscreen Bildwiederholfrequenz 60 Hz Akku Bis zu 12 Stunden Gewicht eineinhalb Pfund Konnektivität Ethernet, USB-C (2 Anschlüsse), Bluetooth 5.1 oder höher, Wi-Fi 6, Kopfhörer-/Mikrofon-Kombianschluss

Für alle, die Einfachheit und Mobilität suchen, ohne zu viel auszugeben, ist das Lenovo Chromebook Duet 5 ist ein echtes Highlight. Dank seines abnehmbaren 2-in-1-Formats eignet es sich ideal für unterwegs. Sie können es als Laptop zum Tippen nutzen oder die Tastatur abnehmen, um im Tablet-Modus Serien zu schauen oder Notizen zu machen.

Im Gegensatz zu einigen anderen 2-in-1-Laptops auf dem Markt ist dieses Modell mit dem kompatiblen Lenovo USI Pen 2. Das bedeutet, dass Sie keinen separaten Stift oder Stylus kaufen müssen, um unterwegs Notizen zu machen oder Fotos zu bearbeiten.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Lenovo Chromebook Duet 5 ist das perfekte, pflegeleichte Reisegerät. Es ist erschwinglich, zuverlässig und handlich genug für leichte Arbeitsaufgaben, selbst auf längeren Flügen.

Der 13-Zoll-OLED-Touchscreen bietet ein lebendiges und gestochen scharfes Bild und eignet sich perfekt für Medienwiedergabe und leichte Büroaufgaben. ChromeOS startet sofort und aktualisiert automatisch alle von Ihnen genutzten Anwendungen, damit du nicht erst auf den Ladebalken warten musst, bevor du loslegen kannst. Außerdem werden Ihre Dokumente sofort in der Cloud synchronisiert, sodass Sie von überall aus weiterarbeiten können.

Vorteile Nachteile ✅ Kompakt und leicht ✅ Abnehmbare Tastatur und Ständer für flexiblen Einsatz ✅ Hervorragende Akkulaufzeit für lange Flüge und Arbeitstage ✅ Heller, farbenfroher OLED-Touchscreen für Filme und Präsentationen ✅ Sofort startbereites ChromeOS mit integrierten Sicherheitsfunktionen und Updates ✅ Kostengünstige Option mit minimalem Einrichtungs- und Wartungsaufwand ❌ Begrenzte Speicherkapazität, aber die meisten Arbeiten werden ohnehin in der Cloud gespeichert

Fazit: The Chromebook Duet 5 ist ein großartiger Laptop für Studenten und Autoren. Gelegenheitsreisende, die einen einfachen, leichten Laptop suchen, der den ganzen Tag durchhält, werden es lieben, dass sie ihn problemlos in ihr Handgepäck stecken können.

★ Der beste preisgünstige Laptop für unterwegs Lenovo Chromebook Duet 5 Bei Amazon erhältlich

Was sagen die Nutzer?

Markarth69

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Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen, da ich für diesen Preis nichts Vergleichbares gefunden habe.

3. LG Gram 16 [Der beste leichte und robuste Laptop für Vielreisende]

Enebameter

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Technische Daten Details CPU Intel Core Ultra 7 GPU Integriert (Intel Arc) RAM 16 GB Lagerung 1 TB SSD Anzeige 16-Zoll-IPS-Bildschirm mit Blendschutz Bildwiederholfrequenz 60 Hz Akku Bis zu 23,5 Stunden Gewicht 1,2 kg Konnektivität Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, DisplayPort, HDMI, USB 3.2 (2x) und USB Typ C (2x)

The LG Gram 16 setzt neue Maßstäbe für großformatige Reise-Laptops. Trotz seines großzügigen Displays wiegt er weniger als viele seiner 13-Zoll-Konkurrenten. Sie haben ein mehr Platz auf dem Schreibtisch, ohne die sperrige Größe vieler größerer Laptops. Das Gehäuse aus einer Magnesiumlegierung ist unglaublich leicht und dennoch robust, sodass es sich perfekt für häufige Reisen eignet.

Was die technischen Daten angeht, verfügt er über eine leistungsstarke Intel Core Ultra 7-CPU. Der Laptop ist mit Copilot ausgestattet und Gramm„s Hybrid-KI, die gemeinsam dafür sorgen, dass Sie Ihre maximale Produktivität erreichen. Außerdem ist es das einzige Notebook in dieser Auswahl, das sieben Robustheitstests nach Militärstandard bestanden hat – Sie können also sicher sein, dass es robust genug für Reisen ist.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das LG Gramm 6 verfügt über eine seltene Kombination von Eigenschaften. Ein großes Display und eine lange Akkulaufzeit, gepaart mit federleichter Tragbarkeit, machen es perfekt für digitale Nomaden und Geschäftsreisende.

Das 16:10-Display bietet viel Platz in der Höhe für Dokumente und die Videobearbeitung, was es zu einer guten Wahl für alle macht, die mehrere Programme gleichzeitig nutzen müssen. Das Intel Der Core Ultra-Chip überzeugt durch flüssige und energieeffiziente Leistung, während der Akku eine lange Laufzeit für ununterbrochenes Arbeiten gewährleistet.

Vorteile Nachteile ✅ Großes 16-Zoll-Display in ultraleichter Bauweise ✅ Die Konstruktion aus einer Magnesiumlegierung sorgt für zusätzliche Strapazierfähigkeit ohne zusätzliches Gewicht ✅ Hervorragende Akkulaufzeit für Langstreckenreisen ✅ Leistungsstarker Prozessor mit energieeffizienter Leistung ✅ Leiser Betrieb mit zuverlässiger Wärmeableitung ❌ Teurer als viele Windows-Alternativen, macht dies jedoch durch seine Leistung wieder wett

Fazit: Wenn Sie den Komfort eines Desktop-Computers in einem Laptop suchen (ohne dass Ihre Reisetasche nennenswert schwerer wird), dann ist der LG Gram 16 ist eine gute Wahl.

★ Der beste leichte und robuste Laptop für Vielreisende LG Gram 16 Bei Amazon erhältlich

Was sagen die Nutzer?

Mazeltiger

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Das neue Gram Pro erobert erneut seinen Thron als König des Marktes für hochwertige Ultraportables zurück.

4. Samsung Galaxy Book5 Pro 360 [Der beste Premium-Laptop für Reisende und Kreative]

Enebameter

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Technische Daten Details CPU Intel Core 7 Ultra GPU Integriert (Intel Arc 140V GPU (8 GB)) RAM 16 GB Lagerung ein Terabyte Anzeige 16-Zoll-Dynamic-AMOLED-2X-Display Bildwiederholfrequenz 120 Hz Akku Bis zu 25 Stunden Gewicht 1,7 kg Konnektivität Bluetooth 5.4, WLAN 7, HDMI 2.1, USB-A (1x), Thunderbolt 4 (2x), Kopfhörer-/Mikrofon-Kombianschluss, microSD-Steckplatz

The Galaxy Book5 Pro 360vonSamsung bietet Kreativen ihr gesamtes Werkzeugset, wo immer sie es brauchen. Dank seines brillanten AMOLED-Touchscreens und der S-Pen-Unterstützung gehört es zu den Die besten Laptops für die Bildbearbeitung, auch unterwegs.

Eines der Merkmale, durch das sich dieser Laptop von anderen abhebt, ist der S Pen, der dank Multi-Touch-Gesten sowie Druck- und Neigungsempfindlichkeit mehr Funktionen bietet als andere Stylus-Stifte. Der Touchscreen reagiert schnell und flüssig, sodass die Bedienung ein Kinderspiel ist. Ganz gleich, ob Sie im Internet surfen oder Ihre Daten mit einer der VPNs für eine verschlüsselte Internetverbindung… dann ist dieses Gerät genau das Richtige für Sie.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Samsung Galaxy Book5 Pro 360 ist der beste Premium-Reiselaptop für Kreative, die Wert auf Farbgenauigkeit und Stifteingabe legen. Er ist eine flexible Option, die sich perfekt für die meisten Kreativen eignet.

Das flexible 2-in-1-Design ist Ideal zum Notieren und Skizzieren auf langen Flügen, aber man kann es auch zum Bearbeiten von Fotos und fertigen Entwürfen nutzen. Es ist leicht genug, um es bequem zu nutzen, und verfügt über eine hervorragende WLAN-Verbindung, die sich reibungslos mit Galaxie Smartphones und Tablets.

Vorteile Nachteile ✅ Atemberaubender AMOLED-Touchscreen für lebendige Bilder ✅ S-Pen-Unterstützung für kreative Arbeiten und Notizen ✅ Leichter, konvertierbarer Laptop mit hervorragender Akkulaufzeit ✅ Nahtlose Integration in das Samsung-Ökosystem ✅ Hochwertige Verarbeitung und Schnellladefunktion ❌ Der Preis liegt im Premium-Bereich, aber die Qualität und die Funktionen rechtfertigen die Kosten.

Fazit: The Samsung Galaxy Book5 Pro 360 ist ideal für Digitalkünstler und Designer, die sich hochwertige Hardware mit echter kreativer Vielseitigkeit wünschen.

★ Der beste Premium-Laptop für Reisende, die gerne Inhalte erstellen Samsung Galaxy Book5 Pro 360 Bei Amazon erhältlich

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dongounchained

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Ich persönlich habe keine Verzögerungen bemerkt, und die Samsung-Apps sind wirklich praktisch, um alle meine Geräte (S24+ und Tablet S9+) nahtlos miteinander zu verbinden.

5. Dell Latitude 7640 [Der beste Business-Laptop für unterwegs]

Enebameter

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Technische Daten Details CPU Intel i7-1365U GPU Integriert (Intel Iris Xe) RAM 32 GB Lagerung 1 TB SSD Anzeige 16:9-IPS-WUXGA-Display Bildwiederholfrequenz 60 Hz Akku Bis zu 10,5 Stunden Gewicht vier Pfund Konnektivität WiFi 6E, Bluetooth, USB-A (2x), Thunderbolt 4 (2x), HDMI 2.0, Kopfhörer-/Mikrofon-Kombianschluss

The Dell Latitude 7640 ist ein Business-Laptop, der speziell für Berufstätige entwickelt wurde. Wenn Sie Zuverlässigkeit und Sicherheit benötigen, egal wohin Sie Ihre Arbeit führt, ist dieser Laptop genau das Richtige für Sie. Das robuste Gehäuse und die erstklassigen technischen Daten sind schon beeindruckend genug, aber er bietet außerdem Sicherheitsfunktionen für Unternehmen, die auf Reisen unverzichtbar sind.

Geschäftsreisen können stressig sein, deshalb brauchen Sie einen Laptop, der alles bietet, was Sie brauchen, darunter Das beste VPN zum Schutz Ihrer Daten. Mit der richtigen Mischung aus Leistung, Zuverlässigkeit und hoher Sicherheit ist dieser Laptop ideal für Berufstätige, die nach der perfekten Lösung suchen. Er hilft Ihnen, smarter statt härter zu arbeiten.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Dell Latitude 7640 ist für den geschäftlichen Einsatz konzipiert, was bedeutet, dass es zuverlässig und sicher ist. Der Fokus liegt auf Funktionen, die für die Produktivität unterwegs entscheidend sind.

Der größere Bildschirm bietet mehr Platz zum Arbeiten, und der Prozessor kann mehrere Anwendungen und Arbeitsfenster gleichzeitig bewältigen. Es ist kaum zu übersehen, wie perfekt sich dieser Laptop für die Arbeit in Cafés und auf langen Flügen eignet.

Vorteile Nachteile ✅ Robuste Bauweise in Unternehmensqualität mit nach MIL-STD geprüfter Haltbarkeit ✅ Hochauflösendes 16-Zoll-Display mit schmalen Einfassungen ✅ Hohe Leistung für Multitasking und Präsentationen ✅ Hervorragende Tastatur und Touchpad für den ganztägigen Einsatz ✅ Thunderbolt 4 und mehrere Anschlüsse für flexible Docking-Möglichkeiten ✅ Verbesserte Sicherheits- und Verwaltungsfunktionen ❌ Etwas schwerer als andere Ultrabooks, aber dennoch leicht genug für unterwegs

Fazit: Wenn Sie auch auf Reisen weiterhin Videokonferenzen abhalten und Termine einhalten müssen, dann ist das Dell Latitude 7640 wird dich nicht enttäuschen.

★ Der beste Business-Laptop für unterwegs Dell Latitude 7640 Bei Amazon erhältlich

Was sagen die Nutzer?

cloud_t

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Ein großartiges Mobilgerät mit hoffentlich langer Akkulaufzeit.

6. Acer Swift 16 [Der beste Laptop für produktives Arbeiten auf Reisen]

Enebameter

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Technische Daten Details CPU Bis zu Intel Core Ultra 9 GPU Integrierte Grafik (Intel Arc) RAM Bis zu 32 GB Lagerung Bis zu 2 TB SSD Anzeige 16,0-Zoll-OLED-Touchscreen mit 2,8K-Auflösung Bildwiederholfrequenz 90 Hz Akku Bis zu 29 Stunden Gewicht 1,5 kg Konnektivität Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-A 3.2 (2x), HDMI, Thunderbolt 4 (2x), Kopfhörer-/Mikrofon-Kombianschluss

Von zu Hause aus zu arbeiten bedeutet nicht, dass man zu Hause bleiben muss, wenn man das Acer Swift 16. Dies ist einer der Die besten Laptops für die Arbeit im Homeoffice wenn „Zuhause“ ein Café, eine Bibliothek oder ein Hotel ist.

Dieser Laptop verfügt über einen extrem leistungsstarken Prozessor und eine flüssig laufende integrierte Grafikkarte. Sie können zwischen einer SSD mit bis zu 2 TB und bis zu 32 GB RAM wählen, sodass Ihnen die Leistung zur Verfügung steht, die Sie benötigen.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Acer Swift 16 ist der ideale Partner für mehr Produktivität. Es ist schnell und effizient und verfügt über eine robuste Bauweise für Berufstätige, die viel unterwegs sind.

Die ausgewogene Kombination aus Leistung und Mobilität macht diesen Laptop zu einer herausragenden Wahl. Die Intel Evo-Zertifizierung bedeutet, dass er reagiert sofort und überzeugt durch eine hochwertige Verarbeitung, ideal, um dich überall in der Stadt zu begleiten.

Vorteile Nachteile ✅ Intel EVO-Design für hohe Leistung und schnelle Reaktionszeiten ✅ Wunderschöner OLED-Touchscreen mit gestochen scharfer Darstellung – ideal für Arbeit und Streaming ✅ Leicht und dennoch leistungsstark für Multitasking ✅ Ideale Akkulaufzeit für die Arbeit im Homeoffice ✅ Elegantes, professionelles Design mit zuverlässiger Konnektivität ❌ Das OLED-Display verbraucht bei hoher Helligkeit mehr Strom, was sich jedoch durch eine niedrigere Helligkeitseinstellung vermeiden lässt

Fazit: Für Reisende, denen Schnelligkeit und Reaktionsfreudigkeit besonders wichtig sind, ist das Swift 16 bietet Ihnen umfassende Unterstützung in allen Bereichen.

★ Der beste Laptop für produktives Arbeiten auf Reisen Acer Swift 16 Bei Amazon erhältlich

Was sagen die Nutzer?

Spielen 150

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Die Verarbeitungsqualität scheint ziemlich gut zu sein, es fühlt sich solide an, wie ein hochwertiges Produkt.

7. Microsoft Surface Pro [Der beste abnehmbare Laptop im Tablet-Stil für unterwegs]

Enebameter

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Technische Daten Details CPU Qualcomm Snapdragon X Plus GPU Integrierte Grafik (Qualcomm Adreno) RAM 16 GB Lagerung Bis zu 512 GB SSD Anzeige 12-Zoll-PixelSense-LCD-Touchscreen Bildwiederholfrequenz 90 Hz Akku Bis zu 16 Stunden Gewicht eineinhalb Pfund Konnektivität WLAN, Bluetooth, USB Typ C (2x)

The Microsoft Surface Pro ist ein Tablet, aber es ist auch eines der am bestenMicrosoftLaptops die wir gesehen haben. Das liegt an der Art und Weise, wie es konvertiert, sich mühelos von einem Mobilgerät in einen vollwertigen Laptop verwandeln, sobald die Tastatur angeschlossen ist.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Microsoft Surface ProDank seines abnehmbaren Designs und seiner Flexibilität ist es die beste Cabrio-Option für Reisende, die Wert auf Mobilität legen.

Die Stifthalterung hilft Ihnen dabei, schnell Notizen und Skizzen anzufertigen, während die abnehmbare Tastatur eine flexible Nutzung auf beengten Plätzen wie im Flugzeug oder an kleinen Tischen ermöglicht. Dies Oberfläche Ein Laptop vereint das Beste aus beiden Welten für kreative und professionelle Zwecke, ohne dass man sich für das eine oder das andere entscheiden muss.

Die Möglichkeit, schnell Notizen zu machen und diese anschließend zur Bearbeitung und Überprüfung auf den Laptop zu übertragen, macht das Microsoft Surface Proeines derDie besten Laptops für Studenten steht auf meiner Liste. Man kann es leichter auf dem Campus mitnehmen und es bietet die Funktionen, die man zum Lernen braucht.

Vorteile Nachteile ✅ Superhandliche Laptop-Tablet-Kombination ✅ Hervorragender Touchscreen mit Stifteingabe ✅ Schneller Start und Standby-Modus für schnellen Zugriff ✅ Extrem leicht und kompakt ✅ Tolle Webcam für Anrufe und Videokonferenzen ✅ Der bislang fortschrittlichste Surface-Laptop ❌ Tastatur und Stift sind separat erhältlich, es handelt sich jedoch um hochwertige Produkte

Fazit: The Surface Pro ist ideal für alle, die einen leistungsstarken Laptop suchen, aber auch ein Tablet für kreative Arbeiten unterwegs benötigen.

★ Der beste abnehmbare Laptop im Tablet-Stil für unterwegs Microsoft Surface Pro Bei Amazon erhältlich

Was sagen die Nutzer?

Loki_991

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Ein Surface Pro kann problemlos jeden Windows-Laptop ersetzen und sich als ordentliches Tablet bewähren.

8. Lenovo Yoga 7 [Das beste Convertible-Notebook für unterwegs]

Enebameter

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Technische Daten Details CPU AMD Ryzen AI 5 340 GPU AMD Radeon 840M RAM 16 GB Lagerung Bis zu 1 TB SSD Anzeige 16-Zoll-PureSight-WUXGA-LCD-Display Bildwiederholfrequenz 60 Hz Akku Bis zu 15 Stunden Gewicht 1,8 kg Konnektivität Bluetooth 5.4, HDMI 2.1, USB-C (2x), USB-A (1x), Kopfhörer-/Mikrofon-Kombianschluss, MicroSD-Kartenleser, Wi-Fi 7

The Lenovo Yoga 7 verbindet Flexibilität mit einer soliden Akkulaufzeit und einer robusten Bauweise. Zusammen ergeben diese Komponenten ein ein zuverlässiger, langlebiger Reiselaptop, der alle Ihre Aufgaben mühelos bewältigt. Das 2-in-1-Design mit Stiftunterstützung eignet sich hervorragend für Schüler und Studenten, und die Rechenleistung ist ideal für Fachleute aller Art.

Präsentationen und gemeinsames Entwerfen funktionieren mit diesem Laptop ruckelfrei. Der Yoga-Stift (separat erhältlich) reagiert äußerst schnell, und dank der Schwenkfunktion, die das Notieren erleichtert, eignet sich der Laptop perfekt für Studenten und Autoren.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Lenovo Yoga 7 bietet ein hervorragendes Verhältnis von Preis und Leistung sowie Flexibilität und verfügt über leistungsstarke technische Daten, die es perfekt für den mobilen Einsatz ohne Kompromisse machen.

Ein Bereich, in dem sich dieser Laptop von anderen abheben könnte, sind seine Live-Streaming-Fähigkeiten. Die AMD Ryzen-CPU und -GPU sind neuere Komponenten, die dieses Modell definitiv zu einem der Die besten Laptops für Live-Streaming, wenn du es dafür brauchst.

Vorteile Nachteile ✅ 360°-Scharnier für den Laptop- oder Tablet-Modus ✅ Reaktionsschneller Touchscreen mit Stiftunterstützung ✅ Langlebiger Akku für längeren Einsatz ✅ AMD Ryzen-CPU und diskrete Radeon-Grafikkarte ✅ Gute Auswahl an Anschlüssen für die Konnektivität ❌ Etwas schwerer als reine Tablets, was jedoch an den verbesserten Komponenten wie der AMD Ryzen-CPU liegt

Fazit: Wenn Sie ein Gerät suchen, das alles kann, dann ist das Lenovo Yoga 7 ist ein hervorragender Begleiter. Es wird hoch gelobt für seine Vielseitigkeit, da es so gut wie alles kann, was man von ihm verlangt.

★ Der beste Convertible-Laptop für unterwegs Lenovo Yoga 7 Bei Amazon erhältlich

Was sagen die Nutzer?

In den Wahnsinn verbannt

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Es ist einfach fantastisch. Leicht, schnell, lange Akkulaufzeit, eines der besten Displays auf dem Markt und eine sehr solide Verarbeitungsqualität.

9. Lenovo IdeaPad Slim 3X [Der beste preisgünstige Reiselaptop mit langer Akkulaufzeit]

Enebameter

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Technische Daten Details CPU Qualcomm Snapdragon X GPU Integrierte Grafik (UMA) RAM 16 GB Lagerung Bis zu 1 TB SSD Anzeige 15,3-Zoll-WUXGA-Display (16:10) Bildwiederholfrequenz 60 Hz Akku Bis zu 7 Stunden Gewicht 2,5 kg Konnektivität Bluetooth 5.4, WLAN 7, USB-A (2x), USB-C (1x), HDMI 1.4 (1x), SD-Kartenleser, Kopfhörer-/Mikrofon-Kombianschluss

Leistung rund um die Uhr und ein erschwinglicher Preis machen das Lenovo IdeaPad Slim 3X the am bestenLenovoLaptop für Reisen. Die effiziente Qualcomm Der Snapdragon X-Prozessor bietet eine enorme Leistung, während der Das 16:10-Display bietet Ihnen ausreichend Platz zum Arbeiten und zum Anzeigen mehrerer Dokumente.

Dieser größere Bildschirm ist ideal für Nutzer, die mehrere Fenster gleichzeitig geöffnet haben müssen. Mehr Platz bedeutet, dass man mehrere Registerkarten und Dokumente besser verwalten kann, was dieses Modell zu einem der Die besten Laptops zum Schreibenauf meiner Liste.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Lenovo IdeaPad Slim 3X ist preiswert und reisefertig – ideal für Fernstudierende oder Gelegenheitsreisende, die dennoch eine zuverlässige Lösung benötigen.

Es eignet sich perfekt für die tägliche Arbeit, und der Akku hält auch auf Reisen lange genug durch. Wenn Sie länger unterwegs sind, können Sie dank der vielfältigen Anschlussmöglichkeiten Hotelfernseher und Projektoren anschließen.

Vorteile Nachteile ✅ Großes und dennoch handliches 15,3-Zoll-Display im 16:10-Format ✅ Langlebige und effiziente Leistung ✅ Lange Akkulaufzeit ✅ Günstiger Preis im Verhältnis zur gebotenen Leistung ✅ Zuverlässige Anschlussmöglichkeiten für Dockingstationen und Bildschirme ❌ Weniger hochwertiges Gehäuse als bei anderen Modellen, dafür ist es aber leichter

Fazit: The IdeaPad Slim 3X ist ideal für Reisende, die eine lange Akkulaufzeit und Mobilität ohne hohen Preis suchen.

★ Der beste preisgünstige Laptop für unterwegs mit langer Akkulaufzeit Lenovo IdeaPad Slim 3X Bei Amazon erhältlich

Was sagen die Nutzer?

Dirt-Kurzbericht

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Der Bildschirm ist großartig, das Tipperlebnis ist fantastisch, der Snapdragon-Prozessor ist flott, die Wärmeentwicklung ist gut, es gibt keine störenden Lüftergeräusche und zu guter Letzt ist die Akkulaufzeit einfach der Hammer.

10. HP Pavilion [Der beste Laptop der Mittelklasse für den täglichen Einsatz auf Reisen]

Enebameter

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Technische Daten Details CPU Intel Core i5-1235U GPU Integrierte Intel UHD-Grafikkarte RAM 32 GB Lagerung 1 TB SSD Anzeige 15,6-Zoll-HD-Touchscreen-IPS-Display mit entspiegelter Oberfläche Bildwiederholfrequenz 60 Hz Akku Bis zu 7 Stunden Gewicht 1,6 kg Konnektivität USB-A 3.2 (1x), USB-A 2.0 (2x), USB-C (1x), HDMI, Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse, Bluetooth 5.3 und Wi-Fi 6

Dieses zuverlässige Mittelklasse-Modell HP Pavilion bietet eine hervorragende Leistung und sorgt dafür, dass Sie Ihre Arbeit überallhin mitnehmen können. Es ist schlank genug, um in Ihre Reisetasche zu passen, und dank seines leichten Designs belastet es Sie nicht. Gleichzeitig ist das leistungsstarkIntel Mit dem Core i5-Prozessor meistern Sie Multitasking mühelos, selbst wenn Sie im Zug oder im Flugzeug unterwegs sind.

Warum wir uns dafür entschieden haben DiesHP Pavilion Der Laptop ist preiswert und leistungsstark. Er lässt sich leicht mitnehmen und bietet genug Leistung, damit Sie auch unterwegs produktiv bleiben können.

Die Anschlüsse eignen sich für vielfältige Anwendungen, und dank der Tastatur in Standardgröße lässt es sich flüssig tippen. Besprechungen und die gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten sind mit dem HP Pavilion. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 7 Stunden haben Sie genügend Zeit, um Ihre Arbeit zu erledigen, und genügend Leistung, um die meisten Aufgaben zu bewältigen, ohne dass der Laptop dabei auch nur im Geringsten an Geschwindigkeit einbüßt.

Besonders gut hat mir der 15,6-Zoll-Touchscreen gefallen, der groß genug ist, um praktisch zu sein, ohne dabei zu groß für den Transport zu sein. Der entspiegelte Bildschirm bleibt auch bei hellem Tageslicht klar und gut lesbar, sodass man ihn überall nutzen kann.

Vorteile Nachteile ✅ Schneller Intel-Prozessor für Multitasking ✅ Ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis ✅ Lange Akkulaufzeit für den Einsatz unterwegs ✅ Schlankes, leichtes Design mit Tastatur in Standardgröße ✅ Wi-Fi 6 für eine stabile Verbindung in gemeinsam genutzten Netzwerken ❌ Das Display ist nicht so hell wie bei den Premium-Modellen, dafür hält der Akku aber länger

Fazit: The HP Pavilion ist ein solider Laptop für den Alltag, den man gut auf Reisen mitnehmen kann. Außerdem belastet er das Budget nicht allzu sehr.

★ Der beste Laptop der Mittelklasse für den täglichen Einsatz auf Reisen HP Pavilion Bei Amazon erhältlich

Was sagen die Nutzer?

Pallavi R

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Es ist schnell und reaktionsschnell. Das Multitasking läuft reibungslos – ich habe oft mehrere Chrome-Tabs, Tabellenkalkulationen, Streaming-Dienste und Zoom-Anrufe gleichzeitig geöffnet.

11. Acer Aspire 3 Spin 14 [Der beste preisgünstige 2-in-1-Laptop für unterwegs]

Enebameter

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Technische Daten Details CPU Intel Core i3-N305 GPU Integrierte Intel UHD-Grafikkarte RAM 8 GB Lagerung Bis zu 256 GB Anzeige 14″ WUXGA IPS Touchscreen Bildwiederholfrequenz 60 Hz Akku Bis zu 6 Stunden Gewicht 1,5 kg Konnektivität Bluetooth 5.1 oder höher, HDMI, USB-C (1x), USB-A (2x), WLAN

The Acer Aspire 3 Spin 14 ist äußerst erschwinglich. Man muss nicht mehr ausgeben, als man möchte, um einen Laptop zu bekommen, der Leichtbauweise mit flexibler, arbeitsablaufgerechter Hardware. Es lässt sich ganz einfach auf Reisen mitnehmen und verfügt über einen Full-HD-Touchscreen, der unter den meisten Bedingungen gut lesbar ist.

Trotz seiner geringen Größe ist das Acer Aspire 3 Spin 14 ist überraschend leistungsstark. Es verfügt über eine SSD mit bis zu 256 GB, die schneller ist und eine längere Lebensdauer hat als herkömmliche Festplatten. Die 8 GB RAM sind vom neuesten und schnellsten LPDDR5-Typ. Dieser verbraucht weniger Strom als andere RAM-Typen.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Acer Aspire 3 Spin 14 bietet in seiner Preisklasse eine enorme Flexibilität, unterstützt die Verwendung eines Stifts und überzeugt durch eine äußerst lange Akkulaufzeit – ganz gleich, welche Aufgaben Sie erledigen möchten.

Die Akkulaufzeit ist zuverlässig, was ihn zu einem idealen preisgünstigen Laptop für alltägliche Aufgaben macht. Solange Sie nicht mit vielen ressourcenintensiven Programmen arbeiten, ist dies einer der Die besten Laptops für 2025.

Vorteile Nachteile ✅ Preisgünstiges, umbaubares Design ✅ Reaktionsschneller Touchscreen mit Stiftunterstützung ✅ Extrem leicht und ideal für unterwegs ✅ USB-C-Aufladung für schnelles und einfaches Aufladen unterwegs ✅ Zuverlässige Akkulaufzeit für einen ganzen Arbeitstag ❌ Leistung auf Einstiegsniveau, aber im Notfall erschwinglich

Fazit: The Aspire 3 Spin 14 ist ideal für Reisende, die nicht viel ausgeben können, aber auch unterwegs ihre Arbeit erledigen müssen.

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Was sagen die Nutzer?

Einwohner von North Carolina

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Bei den Hauptfunktionen wie Laufen, Zoomen, Büroarbeit und Surfen im Internet hat es gut funktioniert.

12. HP OmniBook 5 [Der beste schlanke und leichte Laptop für unterwegs]

Enebameter

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Technische Daten Details CPU Qualcomm Snapdragon X Plus GPU Integrierte Qualcomm Adreno-GPU RAM 16 GB Lagerung 256 GB SSD Anzeige 14 Zoll 2K-OLED Bildwiederholfrequenz 60 Hz Akku Bis zu 34 Stunden Gewicht 1,29 kg Konnektivität Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, kombinierte Kopfhörer-/Mikrofonbuchse, USB-A (1x), USB-C (2x)

The HP OmniBook 5 wurde für mobile Berufstätige entwickelt und bietet Leistung der nächsten Generation in einem leichten Design. Das 2,8K-OLED-Display verfügt über beeindruckende visuelle Gestaltung für all Ihre Dokumente, während der Snapdragon X Plus-Chip die Leistung gegenüber früheren Modellen drastisch steigert.

Neben einer besseren Leistung als bei den Vorgängermodellen verfügt dieser Laptop über einige mobilfreundliche Funktionen, die ihn von anderen abheben. Dazu gehört „HP Fast Charge“, mit dem der Akku in nur 30 Minuten auf bis zu 50 % aufgeladen wird. Selbst wenn Sie an einem Ort nur wenig Zeit haben, können Sie diesen Laptop optimal nutzen.

Warum wir uns dafür entschieden haben The HP OmniBook 5 ist das Nonplusultra unter den Reiselaptops. Er ist schlank und leicht, bietet hohe Sicherheit und überzeugt durch Effizienz der nächsten Generation.

Es ist leicht, bietet eine Akkulaufzeit für den ganzen Tag und verfügt über zahlreiche Anschlüsse für produktives Arbeiten an jedem Ort. Dank Sicherheit auf Unternehmensniveau ist dies das am bestenHPLaptop für Berufstätige, die viel unterwegs sind, vor allem, wenn Sie Copilot+ oder andere KI-Tools.

Vorteile Nachteile ✅ Ultradünnes und leichtes Design – ideal für den Weg zur Arbeit ✅ Effizienter lüfterloser Betrieb für geräuschlosen Einsatz ✅ Brillantes 2,8k-OLED-Display für die Bildbearbeitung ✅ Hervorragende Akkulaufzeit für lange Reisetage ✅ Hohe Sicherheit ❌ Teurer als manche Alternativen, aber die Hardware ist besser

Fazit: Reisende, die erstklassige Leistung und eine lange Akkulaufzeit schätzen, werden begeistert sein von der OmniBook 5führt aus.

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Was sagen die Nutzer?

Ausländischer_Mais_6504

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Es wird nie heiß, und ich habe den Lüfter noch nie aufheulen hören (selbst wenn ich im Bett arbeite!).

13. CHUWI MiniBook [Das beste preisgünstige, ultraportable Gerät für unterwegs]

Enebameter

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Technische Daten Details CPU Intel N150 GPU Integrierte Intel-Grafikkarte RAM Bis zu 16 GB Lagerung 512 GB SSD Anzeige 10.51″ FHD+ 2K Touchscreen Bildwiederholfrequenz 50 Hz Akku Bis zu 6 Stunden Gewicht 0,96 kg Konnektivität Bluetooth 5.2, WLAN 6, 3,5-mm-Audioanschluss, USB Typ C (2x)

Reisende, die einen ultrakompakten, preisgünstigen Laptop suchen, der lediglich die wichtigsten Funktionen abdeckt, werden das CHUWI MiniBook. Dank seiner kompakten Größe von 13,3 Zoll passt es problemlos in die kleinsten Handgepäcktaschen und ist für seine Größe extrem leicht.

Es ist zweifellos eines der kleinsten Notebooks hier. Sein Bildschirm misst nur 10,51 Zoll, sodass Sie nicht viel Platz für mehrere Tabs oder Fenster haben. Das macht es aber auch extrem kompakt. So können Sie auch unterwegs schnell arbeiten, ohne ein größeres Gerät mitnehmen zu müssen.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Das Gesetz MiniBook bietet unübertroffene Mobilität und Praktikabilität für geringere Arbeitslasten.

Außerdem ist es leise, dank geräuscharmer Bauweise, die das Arbeiten in ruhigen Umgebungen wie Cafés und auf überfüllten Flügen erleichtert. Auch wenn es anspruchsvolle Aufgaben nicht gut bewältigt, ist es ein preisgünstiger Begleiter für E-Mails und Streaming. Dank seines schlichten Designs ist er einer der besten Laptops für unterwegs, insbesondere für diejenigen, die nicht für Leistung bezahlen möchten, die sie gar nicht nutzen.

Vorteile Nachteile ✅ Das extrem handliche Design passt in jede Tasche ✅ Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für grundlegende Computeranforderungen ✅ Ideal für einfache Dokumentbearbeitung und E-Mails ✅ Günstiger Einstieg für Reisende mit leichtem Gepäck ✅ Seitenverhältnis 16:10 für mehr Bildschirmfläche ❌ Nicht für intensives Multitasking geeignet, reicht aber für eine geringe Auslastung aus

Fazit: The CHUWI MiniBook ist eine großartige, kostengünstige Option für Reisende, die nicht allzu viele Funktionen benötigen, um produktiv zu sein.

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Was sagen die Nutzer?

StickyPLOP

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Ich liebe meins. Es ist das perfekte Zeichentablett und der perfekte Laptop. Ich war noch nie so zufrieden mit einem Computer.

Was macht einen Laptop reisefreundlich?

Bei der Wahl des richtigen Reiselaptops geht es nicht nur um die Leistung. Du musst herausfinden, was deine die perfekte Balance zwischen Mobilität und Zuverlässigkeit wie es aussieht, wenn man mit seinem Leben unterwegs Schritt halten will. Die besten Reise-Laptops sind leicht und vielseitig, damit du von überall aus am Ball bleiben kannst – vor allem in Kombination mit unverzichtbaren Reise-Tools wie einem VPN für China. Um ganz auf der sicheren Seite zu sein, ist es wichtig, sich über VPN-Kill-Switch.

Funktion Ideal für unterwegs Gewicht unter 4 Pfund Akkulaufzeit 10+ Stunden Bildschirmgröße 13 bis 16 Haltbarkeit Metallgehäuse oder nach MIL-STD geprüft Konnektivität Wi-Fi 6E/7, USB-C, Thunderbolt 4 Sicherheit Anmeldung per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung Leistung Energieeffiziente CPUs (Intel Core Ultra, Apples M-Serie, Snapdragon X)

Transportfähigkeit und Gewicht: Ein Gewicht von unter 4 Pfund macht beim Transport Ihres Laptops den entscheidenden Unterschied, vor allem, wenn Sie wahrscheinlich ohnehin schon mit Ihrem Gepäck zu kämpfen haben.

Ein Gewicht von unter 4 Pfund macht beim Transport Ihres Laptops den entscheidenden Unterschied, vor allem, wenn Sie wahrscheinlich ohnehin schon mit Ihrem Gepäck zu kämpfen haben. Akkulaufzeit: Achten Sie auf Modelle, die mit einer einzigen Akkuladung mindestens 10 Stunden durchhalten. Das ist bei längeren Flügen und an Tagen, an denen keine Steckdose in der Nähe ist, unerlässlich.

Achten Sie auf Modelle, die mit einer einzigen Akkuladung mindestens 10 Stunden durchhalten. Das ist bei längeren Flügen und an Tagen, an denen keine Steckdose in der Nähe ist, unerlässlich. Haltbarkeit und Verarbeitungsqualität: Vielreisende benötigen Laptops, die den Stößen in ihren Taschen standhalten. Metallgehäuse und nach MIL-STD-Standards getestete Konstruktionen bieten einen besseren Schutz für Ihre Hardware als Kunststoffgehäuse.

Vielreisende benötigen Laptops, die den Stößen in ihren Taschen standhalten. Metallgehäuse und nach MIL-STD-Standards getestete Konstruktionen bieten einen besseren Schutz für Ihre Hardware als Kunststoffgehäuse. Display und Helligkeit: Ein 13- bis 16-Zoll-Bildschirm mit einer Helligkeit von über 300 Nits sorgt für gute Lesbarkeit bei hellem Umgebungslicht oder im Freien. Wenn Sie häufig Medieninhalte ansehen oder Designs erstellen, sollten Sie sich für ein OLED-Display oder ein hochauflösendes Panel entscheiden.

Ein 13- bis 16-Zoll-Bildschirm mit einer Helligkeit von über 300 Nits sorgt für gute Lesbarkeit bei hellem Umgebungslicht oder im Freien. Wenn Sie häufig Medieninhalte ansehen oder Designs erstellen, sollten Sie sich für ein OLED-Display oder ein hochauflösendes Panel entscheiden. Konnektivität: Moderne Reise-Laptops sollten über WLAN 6E oder 7 für eine besonders zuverlässige Internetverbindung sowie über mehrere USB-C-Anschlüsse verfügen. Thunderbolt 4 eignet sich zudem hervorragend zum Aufladen und für den Anschluss von Zubehör.

Moderne Reise-Laptops sollten über WLAN 6E oder 7 für eine besonders zuverlässige Internetverbindung sowie über mehrere USB-C-Anschlüsse verfügen. Thunderbolt 4 eignet sich zudem hervorragend zum Aufladen und für den Anschluss von Zubehör. Leistungseffizienz: Entscheiden Sie sich für Prozessoren, die auf Ausgewogenheit statt auf rohe Leistung ausgelegt sind. Eine gleichmäßige Leistung wirkt sich positiv auf die langfristige Akkulaufzeit aus, insbesondere bei Laptops für unterwegs.

Entscheiden Sie sich für Prozessoren, die auf Ausgewogenheit statt auf rohe Leistung ausgelegt sind. Eine gleichmäßige Leistung wirkt sich positiv auf die langfristige Akkulaufzeit aus, insbesondere bei Laptops für unterwegs. Sicherheit und Komfort: Funktionen wie die Anmeldung per Fingerabdruck, Webcam-Abdeckungen und die Sofort-Aktivierung sorgen für mehr Privatsphäre und mehr Geschwindigkeit, wenn Sie unterwegs arbeiten.

Häufig gestellte Fragen