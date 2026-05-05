La mejor VPN para una conexión a Internet cifrada en 2026

Encontrar la mejor VPN para una conexión a Internet cifrada implica comprender qué es lo que protege realmente el cifrado y cuáles son sus limitaciones. Todas las VPN anuncian un «cifrado de grado militar», pero las diferencias reales residen en la implementación de los protocolos, los métodos de intercambio de claves y la capacidad de la VPN para mantenerse estable cuando se producen caídas de conexión o fugas en las solicitudes DNS.

Tras poner a prueba decenas de VPN, cinco destacaron de forma constante por la calidad de su cifrado: NordVPN, Proton VPN, CyberGhost, Acceso privado a Internet, ySurfshark. La seguridad del cifrado es similar en todos los casos, pero las diferencias reales se aprecian en la implementación del protocolo, el funcionamiento del «kill switch» y el comportamiento de cada uno cuando las conexiones se vuelven inestables.

Esta guía explica cómo funciona el cifrado de las VPN, qué diferencia a las implementaciones sólidas de las débiles y qué servicios de VPN cifrados protegen realmente tus datos cuando es necesario.

Comparativa rápida: las mejores VPN para una conexión cifrada

Cinco VPN, seis características, una tabla. A continuación te mostramos una comparación de las mejores VPN para una conexión a Internet cifrada, antes de entrar en detalles.

VPN Cifrado Protocolos Confidencialidad perfecta hacia adelante Interruptor de emergencia Auditorías NordVPN ChaCha20 / AES-256 NordLynx, OpenVPN, NordWhisper ✅ A nivel del sistema 5 auditorías Proton VPN ChaCha20 / AES-256 WireGuard, OpenVPN, Stealth ✅ Siempre activo Probado en los tribunales CyberGhost VPN Estándar de cifrado avanzado WireGuard, OpenVPN, IKEv2 ✅ A nivel del sistema Auditorías independientes Acceso privado a Internet AES-128 / AES-256 (configurable) WireGuard, OpenVPN, IKEv2 (con limitaciones) ✅ A nivel de aplicación Auditorías independientes Surfshark ChaCha20 / AES-256-GCM WireGuard, OpenVPN, IKEv2 ✅ Todas las plataformas 2 auditorías

¿Las VPN cifran los datos? Cómo funciona el cifrado de las VPN

Sí, una VPN encripta los datos que se transmiten entre tu dispositivo y el servidor VPN. Cuando te conectas a una VPN, tu dispositivo establece un túnel cifrado. Todo el tráfico de Internet pasa por este túnel, cifrado de tal manera que resulta ilegible para cualquiera que lo intercepte: tu proveedor de servicios de Internet, los piratas informáticos en redes wifi públicas o los organismos de vigilancia del Estado.

Tu cliente VPN y el servidor realizan un protocolo de establecimiento de conexión para verificarse mutuamente e intercambiar claves de cifrado. Este protocolo utiliza cifrado asimétrico (como RSA-2048) para intercambiar las claves de forma segura. A continuación, el cifrado simétrico (AES-256) cifra todo el tráfico. La confidencialidad hacia adelante perfecta genera nuevas claves para cada sesión, por lo que el tráfico capturado no se puede descifrar posteriormente.

Para más información Qué protege el cifrado: Tu proveedor de Internet solo ve que estás conectado a un servidor VPN. No puede ver qué sitios web visitas, qué descargas ni qué datos envías. En redes wifi públicas, los piratas informáticos no pueden interceptar tus contraseñas ni tu información bancaria. Lo que el cifrado no protege: El cifrado no oculta que estás utilizando una VPN. No protege contra el malware, los ataques de phishing ni los datos que facilitas voluntariamente a los sitios web. Si se interrumpe tu conexión VPN y no dispones de un «kill switch», el tráfico sin cifrar queda expuesto.

Las mejores VPN para una conexión a Internet cifrada: análisis

He probado las principales VPN en cuanto a su implementación del cifrado, comprobando la solidez del cifrado, las opciones de protocolo, los métodos de intercambio de claves y si la VPN realmente se mantiene estable en condiciones de estrés, como caídas de conexión y cambios de red.

1. NordVPN [La mejor VPN con cifrado en general]

NordVPN ofrece el paquete de cifrado más potente disponible a un precio asequible para el consumidor. NordLynx utiliza el cifrado ChaCha20-Poly1305, mientras que el modo OpenVPN utiliza AES-256-GCM; ambos son igualmente seguros, y el «kill switch» integrado en el sistema garantiza que tus datos permanezcan cifrados incluso cuando la conexión se vuelve inestable.

Característica Detalles Servidores Más de 9.000 servidores en más de 100 países Algoritmo de cifrado ChaCha20-Poly1305 (NordLynx), AES-256-GCM (OpenVPN) Intercambio de claves Claves DH de 4096 bits Autenticación Algoritmo de hash seguro 512 Protocolos NordLynx (basado en WireGuard), OpenVPN UDP/TCP, NordWhisper Confidencialidad perfecta hacia adelante Sí (claves nuevas en cada sesión) Interruptor de emergencia A nivel del sistema (bloquea todo el tráfico que no sea de VPN) Protección contra fugas de DNS DNS privado en cada servidor Precio de salida 2,99 $ al mes (plan de 2 años)

Implementación del cifrado

NordLynx, basado en la tecnología de WireGuard, utiliza el cifrado ChaCha20, que ofrece la misma seguridad que el AES-256, pero es más rápido en dispositivos que no cuentan con aceleración AES por hardware. NordVPN se ha añadido un sistema de doble NAT a la implementación básica de WireGuard, lo que resuelve los problemas de privacidad que planteaba inicialmente el protocolo en relación con el almacenamiento de las direcciones IP de los usuarios.

Las conexiones OpenVPN utilizan el algoritmo AES-256-GCM con claves DH de 4096 bits para el protocolo de enlace. El modo GCM ofrece cifrado autenticado, lo que garantiza tanto la integridad de los datos como su confidencialidad. La autenticación SHA-512 evita la manipulación indebida durante la transmisión.

El interruptor de seguridad a nivel del sistema mantiene la integridad del cifrado cuando se interrumpen las conexiones. A diferencia de los interruptores de seguridad a nivel de aplicación, que solo detienen la aplicación VPN, NordVPN«su aplicación» bloquea todo el tráfico del sistema hasta que se restablezca el túnel cifrado. Lo comprobé cerrando a la fuerza el proceso de la VPN: el acceso a Internet se interrumpió de inmediato sin que se filtrara ningún paquete sin cifrar.

El DNS privado en cada servidor evita las fugas de DNS. Tus solicitudes de DNS permanecen dentro del túnel cifrado en lugar de filtrarse a los servidores DNS de tu proveedor de Internet, lo que revelaría tu actividad de navegación a pesar de la conexión VPN. Todo esto hace que NordVPN la VPN más segura del mercado. Descubre Cómo usar una VPN en el ordenador para satisfacer tus necesidades de seguridad en línea.

Ventajas Contras ✅ NordLynx combina velocidad y seguridad ✅ Interruptor de apagado de emergencia a nivel del sistema ✅ 5 auditorías de seguridad independientes ✅ Intercambio de claves de 4096 bits ✅ El DNS privado evita las fugas ❌ Iniciar sesión a través del navegador puede resultar tedioso al cabo de un tiempo

Veredicto final: Es la mejor VPN para una conexión a Internet cifrada cuando necesitas el cifrado más sólido sin sacrificar la velocidad. NordLynx ofrece ambas cosas, y el «kill switch» integrado en el sistema garantiza que el cifrado nunca se interrumpa.

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2. Proton VPN [La mejor VPN cifrada de código abierto]

Proton VPN publica todo el código de la aplicación para que pueda verificarse de forma independiente. Esta transparencia significa que no tienes que fiarte de sus afirmaciones sobre el cifrado: cualquiera puede auditar el código y confirmar que la implementación se ajusta a las especificaciones.

Característica Detalles Servidores Más de 15 000 servidores en más de 120 países Algoritmo de cifrado ChaCha20-Poly1305 (WireGuard), AES-256-GCM (OpenVPN) Intercambio de claves RSA de 4096 bits Autenticación ciento ochenta y cuatro Protocolos WireGuard, OpenVPN UDP/TCP, IKEv2, Stealth Confidencialidad perfecta hacia adelante Yes Interruptor de emergencia Siempre activo con una opción permanente Protección contra fugas de DNS DNS sobre HTTPS/TLS Precio de salida 2,99 $ al mes (plan de 2 años)

Implementación del cifrado

All Proton VPN Las aplicaciones son de código abierto bajo la licencia GPLv3. Los investigadores de seguridad revisan periódicamente el código, y Proton aborda públicamente las vulnerabilidades detectadas. Este nivel de transparencia supera al de cualquier competidor: no te basas en promesas de marketing, sino en un código verificable. Es, sin lugar a dudas, la mejor VPN en materia de privacidad.

Secure Core añade una capa adicional de cifrado desviando el tráfico a través de servidores reforzados en Suiza, Islandia o Suecia antes de que llegue a los servidores de salida. Incluso si un servidor de salida se ve comprometido o es objeto de vigilancia, los atacantes solo ven el tráfico cifrado procedente del servidor Secure Core.

The El interruptor de seguridad siempre activo garantiza que tu dispositivo nunca se conecte sin cifrado. La opción de «kill switch» permanente va más allá: bloquea todo el tráfico que no pasa por la VPN, incluso cuando Proton VPN no está en funcionamiento, lo cual resulta útil en entornos de alta seguridad en los que no se admiten conexiones sin cifrar accidentales.

El DNS sobre HTTPS (DoH) y el DNS sobre TLS (DoT) cifran las consultas DNS, lo que impide incluso a los atacantes más sofisticados ver qué dominios estás resolviendo. La protección estándar contra fugas de DNS mantiene las consultas dentro del túnel VPN, pero DoH/DoT añade cifrado a las propias consultas.

Ventajas Contras ✅ Aplicaciones de código abierto para la verificación ✅ Enrutamiento doble Secure Core ✅ Opción de interruptor de apagado de emergencia ✅ DNS sobre HTTPS/TLS ✅ Intercambio de claves de 4096 bits ❌ Un poco más lento que NordVPN

Veredicto final: Es la mejor VPN cifrada para aquellos usuarios que prefieren comprobarlo por sí mismos en lugar de fiarse de las palabras. El código abierto garantiza que la implementación del cifrado es demostrablemente correcta, y no solo se afirma que lo es.

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3. CyberGhost VPN [La mejor VPN fácil de usar para una conexión a Internet cifrada]

CyberGhost VPN se centra en un cifrado sólido y conforme a los estándares del sector, con funciones de seguridad fáciles de usar. Aunque no es de código abierto, su infraestructura y su política de no registro de datos han sido auditadas de forma independiente, lo que garantiza a los usuarios que su cifrado y sus medidas de protección de la privacidad funcionan tal y como se anuncia.

Característica Detalles Servidores Más de 11 000 servidores en 100 países Algoritmo de cifrado ChaCha20-Poly1305 (WireGuard), AES-256-GCM (OpenVPN, IKEv2) Intercambio de claves RSA de 4096 bits, Curve25519 Autenticación Algoritmo de hash seguro 256 Protocolos WireGuard, OpenVPN UDP/TCP, IKEv2 Confidencialidad perfecta hacia adelante Yes Interruptor de emergencia Automático (a nivel del sistema) Protección contra fugas de DNS Servidores DNS privados con protección contra fugas Precio de salida 2,03 $ al mes (plan de 2 años)

Implementación del cifrado

CyberGhost La VPN utiliza el cifrado AES-256 para OpenVPN e IKEv2, además de ChaCha20 para WireGuard, lo que garantiza una protección sólida en todos los protocolos compatibles. Se ha implementado el secreto perfecto hacia adelante, lo que significa que las claves de cifrado se actualizan periódicamente; así, aunque se viera comprometida una sesión, las sesiones pasadas y futuras siguen estando seguras. Este es un requisito fundamental para cualquier servicio que pretenda ser la mejor VPN para una conexión a Internet cifrada.

AunqueCyberGhost Aunque las aplicaciones no son de código abierto, la empresa se ha sometido a auditorías independientes realizadas por Deloitte para verificar su política de no registro de datos. Esto, junto con el hecho de que su jurisdicción se encuentra en Rumanía (fuera de las principales alianzas de vigilancia), ofrece una garantía adicional de que los datos de los usuarios no se almacenan ni se exponen.

El interruptor de seguridad automático se aplica a nivel del sistema, lo que significa que el tráfico de Internet se bloquea si se interrumpe la conexión VPN, sin necesidad de configuración manual. Esto reduce el riesgo de fugas accidentales de datos, especialmente para los usuarios con menos conocimientos técnicos.

CyberGhost también gestiona su propia servidores DNS privados, lo que garantiza que las consultas DNS permanezcan dentro del túnel cifrado. Esto impide que los proveedores de servicios de Internet o terceros puedan supervisar a qué sitios web accedes, lo que subsana una laguna habitual en materia de privacidad, incluso en configuraciones de VPN que, por lo demás, son seguras.

Ventajas Contras ✅ Cifrado robusto con AES-256 y ChaCha20 ✅ Confidencialidad hacia adelante perfecta en todos los protocolos ✅ Auditoría independiente sobre la ausencia de registros (Deloitte) ✅ Interruptor de apagado automático a nivel del sistema ✅ Protección privada contra fugas de DNS ❌ Las aplicaciones no son de código abierto ❌ Menos opciones de configuración avanzadas que algunos competidores

Veredicto final: CyberGhost VPN es la mejor VPN para una conexión a Internet cifrada si buscas un equilibrio entre un cifrado sólido y contrastado y la facilidad de uso. Ofrece una seguridad sólida sin necesidad de conocimientos técnicos, lo que la convierte en la opción ideal para la mayoría de los usuarios que desean una protección fiable sin complicaciones.

★ La mejor VPN fácil de usar para una conexión a Internet cifrada CyberGhost VPN Consigue CyberGhost VPN

4. Acceso privado a Internet [La mejor VPN fácil de manejar para una conexión a Internet cifrada]

Acceso privado a Internet (PIA) está pensada para usuarios que buscan un cifrado altamente personalizable y prácticas de privacidad transparentes. Sus aplicaciones de código abierto, su política de no registro de datos, de probada eficacia, y sus ajustes de seguridad flexibles la convierten en una de las opciones técnicamente más sólidas para cualquiera que busque la mejor VPN para una conexión a Internet cifrada.

Característica Detalles Servidores Más de 35 000 servidores en 91 países Algoritmo de cifrado ChaCha20 (WireGuard), AES-128 / AES-256-GCM (OpenVPN, configurable) Intercambio de claves RSA-4096, Curve25519 Autenticación Algoritmo de hash seguro 256 Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Confidencialidad perfecta hacia adelante Yes Interruptor de emergencia Avanzado (a nivel del sistema + configurable) Protección contra fugas de DNS DNS privado + MACE (bloqueo a nivel de DNS) Precio de salida 2,03 $ al mes (plan de 2 años y 3 meses)

Implementación del cifrado

Acceso privado a Internet destaca por ofrecer niveles de cifrado configurables, permitiendo a los usuarios elegir entre AES-128 (más rápido) y AES-256 (más seguro) en función de sus necesidades. En combinación con ChaCha20 en WireGuard, esta flexibilidad es poco habitual entre los proveedores de VPN y la convierte en una firme candidata a ser la mejor VPN para una conexión a Internet cifrada.

PIA implementa el secreto perfecto hacia adelante, lo que significa que las claves de cifrado se renuevan con frecuencia para evitar que se vean comprometidas a largo plazo. Aunque se filtrara una clave, esto no afectaría a las sesiones pasadas ni futuras, una característica esencial para mantener la verdadera confidencialidad de los datos.

Uno dePIAUna de sus principales ventajas es la transparencia. Todas las aplicaciones son de código abierto, lo que permite a los investigadores independientes examinar el código en busca de vulnerabilidades. Además, su estricta política de no guardar registros ha sido auditado de forma independiente y validado judicialmente en múltiples ocasiones, lo que refuerza que La actividad del usuario no se almacena ni se comparte.

El kill switch avanzado va más allá de la protección estándar, ya que bloquea todo el tráfico de Internet si se interrumpe la conexión a la VPN, lo que evita una exposición accidental. Los usuarios también pueden ajustar con precisión el funcionamiento del interruptor de seguridad, lo que lo hace ideal tanto para principiantes como para usuarios avanzados.

PIAtambién incluye Protección contra fugas de DNS mediante sus propios servidores DNS privados, junto con su función MACE, que bloquea anuncios, rastreadores y malware a nivel de DNS, lo que añade otra capa de seguridad directamente dentro del túnel cifrado.

Ventajas Contras ✅ Cifrado configurable (AES-128 / AES-256) ✅ Aplicaciones de código abierto para una transparencia total ✅ Política de no registro de datos contrastada (auditorías + casos judiciales) ✅ Interruptor de seguridad avanzado y personalizable ✅ Amplia compatibilidad con protocolos (WireGuard, OpenVPN) ❌ Jurisdicción estadounidense (Alianza Five Eyes)

Veredicto final:PIA es la mejor opción para una conexión a Internet cifrada si lo que quieres es verificar, no confiar. Su código abierto, el cifrado AES-256 configurable y una política de no registro de datos probada ante los tribunales la convierten en la opción más transparente de esta lista.

★ La mejor VPN fácil de manejar para una conexión a Internet cifrada Acceso privado a Internet Consigue Acceso privado a Internet

5. Surfshark [La mejor VPN cifrada y económica]

Surfshark ofrece el mismo cifrado AES-256-GCM que sus competidores de gama alta a casi la mitad de precio. Cuenta con todas las funciones de seguridad imprescindibles para mantener una conexión cifrada, lo que hace que Surfshark la mejor opción para los usuarios interesados en el cifrado.

Característica Detalles Servidores Más de 4.500 servidores en 100 países Algoritmo de cifrado ChaCha20-Poly1305 (WireGuard), AES-256-GCM (OpenVPN) Intercambio de claves RSA de 2048 bits Autenticación Algoritmo de hash seguro 512 Protocolos WireGuard, OpenVPN UDP/TCP, IKEv2 Confidencialidad perfecta hacia adelante Yes Interruptor de emergencia Disponible en todas las plataformas Protección contra fugas de DNS Servidores DNS privados Precio de salida 1,99 $ al mes (plan de 2 años)

Implementación del cifrado

El protocolo WireGuard utiliza ChaCha20-Poly1305 para el cifrado con Curve25519 para el intercambio de claves. Esta moderna combinación criptográfica ofrece una seguridad equivalente a la del AES-256, al tiempo que reduce la complejidad del código: las 4.000 líneas de código de WireGuard, frente a las más de 400.000 de OpenVPN, facilitan la auditoría y reducen la probabilidad de que surjan vulnerabilidades.

El modo OpenVPN utiliza AES-256-GCM con RSA de 2048 bits intercambio de claves. Aunque NordVPN Aunque utiliza claves de 4096 bits, el RSA de 2048 bits sigue siendo seguro frente a todos los ataques conocidos y lo seguirá siendo durante décadas. La diferencia práctica en materia de seguridad es insignificante.

The La función de apagado de emergencia funciona en todas las plataformas, incluidos los dispositivos móviles. Las pruebas han confirmado que bloquea el tráfico de forma inmediata cuando se interrumpe la conexión VPN, lo que evita la exposición de datos sin cifrar. La implementación abarca todo el tráfico del sistema, no solo la actividad del navegador.

MultiHop (VPN doble) redirige el tráfico a través de dos servidores, cifrando los datos dos veces. Esto añade una segunda capa de cifrado para los usuarios que desean una protección adicional, aunque reduce la velocidad. Aparte de su seguridad a toda prueba, Surfshark es también uno de los Las VPN más rápidas para juegos por ahí. Es la opción ideal si juegas en varios dispositivos y quieres protegerlos todos con una sola suscripción.

Ventajas Contras ✅ El mismo cifrado AES-256-GCM que las VPN premium ✅ El precio más bajo (1,99 $ al mes) ✅ Conexiones ilimitadas de dispositivos ✅ Cifrado doble MultiHop ✅ Función de desconexión de emergencia en todas las plataformas ❌ Intercambio de claves de 2048 bits frente a 4096 bits: aunque sigue siendo suficiente para garantizar una seguridad total,

Veredicto final: Es la mejor VPN cifrada y económica, sin comprometer en absoluto la seguridad del cifrado. El mismo cifrado AES-256-GCM que protege los secretos del Gobierno protege tu conexión por solo 1,99 $ al mes.

★ La mejor VPN cifrada y económica Surfshark Consigue Surfshark

¿Qué hace que el cifrado de una VPN sea seguro?

The la mejor VPN Para que una conexión a Internet cifrada funcione correctamente, hay que tener en cuenta muchos aspectos. Estos son los más importantes:

Fortaleza del cifrado: AES-256 es el estándar de referencia actual, utilizado por los gobiernos para la información clasificada. ChaCha20 (utilizado en WireGuard) ofrece un nivel de seguridad equivalente. Evita las VPN que utilicen algoritmos de cifrado obsoletos.

AES-256 es el estándar de referencia actual, utilizado por los gobiernos para la información clasificada. ChaCha20 (utilizado en WireGuard) ofrece un nivel de seguridad equivalente. Evita las VPN que utilicen algoritmos de cifrado obsoletos. Intercambio de claves: El protocolo de establecimiento de claves de cifrado debe utilizar RSA-2048 o una versión superior, o alternativas modernas como Curve25519. Un intercambio de claves débil pone en peligro toda la cadena de cifrado.

El protocolo de establecimiento de claves de cifrado debe utilizar RSA-2048 o una versión superior, o alternativas modernas como Curve25519. Un intercambio de claves débil pone en peligro toda la cadena de cifrado. Confidencialidad perfecta hacia adelante: El uso de claves nuevas en cada sesión implica que el tráfico capturado no puede descifrarse posteriormente, incluso si las claves de larga duración se ven comprometidas.

El uso de claves nuevas en cada sesión implica que el tráfico capturado no puede descifrarse posteriormente, incluso si las claves de larga duración se ven comprometidas. Interruptor de emergencia: El cifrado solo funciona mientras se está conectado. Un «kill switch» bloquea el tráfico no cifrado cuando se interrumpe la conexión, lo que garantiza una protección continua.

El cifrado solo funciona mientras se está conectado. Un «kill switch» bloquea el tráfico no cifrado cuando se interrumpe la conexión, lo que garantiza una protección continua. Protección contra fugas de DNS: Tus consultas DNS revelan qué sitios web visitas. Sin protección contra fugas, estas consultas eluden el túnel VPN cifrado.

Si estás comparando una VPN con un proxy, debes saber que no son tan intercambiables como podría parecer; nuestra guía sobre ¿En qué se diferencia un proxy de una VPN? explica las diferencias principales.

Mi veredicto general

Las cinco figuran en esta lista porque su cifrado es fiable. Encontrar la mejor VPN para una conexión a Internet cifrada no se reduce a cuál utiliza el cifrado AES-256, ya que todas lo hacen. Lo importante es todo lo que rodea a ese cifrado. A continuación, te explicamos en qué destaca cada una.

La mejor opción para una combinación de velocidad y cifrado de primer nivel → NordVPN . ChaCha20/AES-256, un interruptor de seguridad a nivel del sistema, intercambio de claves de 4096 bits y cinco auditorías independientes. El paquete más completo y seguro de esta lista.

ChaCha20/AES-256, un interruptor de seguridad a nivel del sistema, intercambio de claves de 4096 bits y cinco auditorías independientes. El paquete más completo y seguro de esta lista. Lo mejor en seguridad verificable → Proton VPN . Totalmente de código abierto y probado en los tribunales. Si prefieres comprobar el cifrado por ti mismo en lugar de fiarte de las promesas de marketing, esta es tu mejor opción.

Totalmente de código abierto y probado en los tribunales. Si prefieres comprobar el cifrado por ti mismo en lugar de fiarte de las promesas de marketing, esta es tu mejor opción. Lo mejor para una protección sin complicaciones → CyberGhost VPN . Cifrado AES-256 en todos los protocolos, un sistema de desconexión automática integrado y auditorías independientes: no se requieren conocimientos técnicos.

Cifrado AES-256 en todos los protocolos, un sistema de desconexión automática integrado y auditorías independientes: no se requieren conocimientos técnicos. Ideal para un control directo → Acceso privado a Internet . Niveles de cifrado configurables, aplicaciones de código abierto y una política de no registro de datos que ha demostrado su eficacia en los tribunales en múltiples ocasiones. Diseñado para usuarios que desean ajustar cada configuración al detalle.

Niveles de cifrado configurables, aplicaciones de código abierto y una política de no registro de datos que ha demostrado su eficacia en los tribunales en múltiples ocasiones. Diseñado para usuarios que desean ajustar cada configuración al detalle. Ideal para usuarios que buscan una opción económica → Surfshark. El mismo cifrado AES-256-GCM que las opciones premium a 1,99 $ al mes, con dispositivos ilimitados y el doble cifrado MultiHop incluido.

Cualquiera de estas cinco opciones te proporcionará la mejor VPN para tus necesidades de ciberseguridad; solo tienes que encontrar la que mejor se adapte a tu forma de usar Internet.

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