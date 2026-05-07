Los 6 mejores portátiles de Microsoft de 2025 para satisfacer cualquier necesidad

Lo mejorMicrosoft Los modelos de portátiles combinan potencia y portabilidad para adaptarse a una gran variedad de necesidades. Esto incluye tanto a usuarios avanzados que trabajan fuera de la oficina como a jugadores ocasionales, además de a quienes simplemente buscan un sistema fiable. La gama Surface de Microsoft ofrece una combinación de portátiles tradicionales y versátiles 2 en 1 integradospara la creatividad.

Todos los portátiles Surface presentan un diseño elegante y un potente hardware, por lo que no tendrás que sacrificar el estilo en aras del rendimiento. Desde tiempos de arranque rápidos hasta pantallas nítidas y baterías de larga duración, estos Windowslos ordenadores portátiles son repleto de funciones que te permiten mantener la productividad durante todo el día .

A lo largo de los años han lanzado al mercado decenas de modelos, lo que hace que sea complicado encontrar el más adecuado. Cuando analizo portátiles, busco en Internet opiniones reales y comentarios verificados de los usuarios sobre estos dispositivos para ver cómo funcionan en la vida real. Algunos destacan por la duración de la batería o por su diseño ágil, mientras que otros apuestan fuerte por las funciones de inteligencia artificial.

Nuestras mejores recomendaciones de portátiles Microsoft

En lo que respecta a Microsoft En el caso de los portátiles con Windows, encontrar el modelo adecuado implica encontrar el equilibrio entre velocidad, diseño y uso en la vida cotidiana. Estas son las mejores opciones que destacan:

Portátil Microsoft Surface 7 – Nuestra mejor elección y el mejor portátil para una amplia variedad de usos. Es rápido, ligero y cuenta con funciones inteligentes de IA que facilitan las tareas cotidianas.

Portátil Microsoft Surface 4 – Ofrece a los usuarios un rendimiento sólido y una pantalla impresionante a un precio asequible. Maneja con facilidad las tareas cotidianas, como la navegación web y las aplicaciones de productividad, lo que lo convierte en una opción fiable para cualquiera que cuente con un presupuesto limitado.

Portátil Microsoft Surface Studio 2 – La mejor opción para gamers y creativos, todo gracias a un diseño discreto RTX 4050. Su diseño versátil te permite alternar entre los modos de portátil y tableta, lo que resulta perfecto para dibujar, editar vídeos o disfrutar de largas sesiones de juego.

Desde las tareas cotidianas hasta los trabajos creativos más exigentes, estos Microsoft Los ordenadores portátiles ofrecen opciones fiables que se adaptan a tu forma de utilizarlos. Cada modelo aporta una combinación única de prestaciones y rendimiento que se adapta a diferentes prioridades y presupuestos.

Los 6 mejores portátiles de Microsoft para trabajar o divertirse

Con tantas opciones disponibles hoy en día, elegir el portátil adecuado puede resultar complicado. Tras analizar a fondo reseñas, opiniones y pruebas de rendimiento, aquí tienes los 6 mejores portátiles de Microsoft que puedes comprar hoy mismo.

1. Portátil Microsoft Surface 7[Mejor en general]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core Ultra 7 GPU Tarjetas gráficas Intel Arc RAM 16 GB Pantalla 13,8″ 2304 x 1536 Almacenamiento SSD de 256 GB Batería Hasta 20 horas Peso 1,34 kg

The Microsoft Surface La gama de portátiles lleva años siendo una de las favoritas de los aficionados, y la Superficie 7 es nuestra primera opción como mejor portátil de Microsoft. Está diseñado pensando en la facilidad de uso, gracias a funciones avanzadas de IA de Copilot+ y una duración de la batería excepcional.

An Intel Core Ultra 7 Este procesador da vida a este ordenador ligero junto con16 GB of RAM. Hay mucho espacio de almacenamiento con el Doscientos cincuenta y seis gigabytes unidad de estado sólido, que te permite acceder rápidamente a tus datos estés donde estés. Es un dispositivo ideal para aumentar la productividad y te permite trabajar todo el día con una sola carga.

Con un peso inferior a 1,3 kg, este Superficie Este portátil no te resultará pesado. Está muy bien construido, con un marco de aluminio y biseles finos que enmarcan una pantalla de alta calidad. El Pantalla táctil PixelSense de 13,8 pulgadas tiene colores vivos y un fuerte contraste con unUna proporción de trece a uno. Esas son dos características que a la gente le encantan delSuperficie 7, y elGPU Arc ofrece un rendimiento impresionante teniendo en cuenta su diseño integrado.

The Microsoft Surface 7 Este portátil ha recibido elogios por su diseño bien pensado y su batería con autonomía para todo el día. Es uno de los mejores Windows los ordenadores portátiles, cuando necesitas un dispositivo que sirva para un poco de todo y te interesan sus características únicas Copiloto+ aporta.

Ventajas Contras ✅ Pantalla PixelSense nítida de 13,8 pulgadas ✅ Optimizado para Copilot+ ✅ El diseño ligero y aerodinámico ✅Excelente duración de la batería ✅ Procesador Ultra 7 de cuatro núcleos y 16 GB de RAM ❌ No es la opción ideal para jugadores exigentes

Veredicto final: Con su diseño ligero y sus funciones avanzadas, el Microsoft Surface 7 Este portátil ofrece un equilibrio perfecto entre portabilidad y potencia, lo que permite a cualquiera afrontar un día ajetreado.

2. Portátil Microsoft Surface 4[La mejor opción económica]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i5-1135G7 GPU Intel Iris Plus 950 RAM 8GB Pantalla 13,5″ 2256 x 1504 Almacenamiento Quinientos doce gigabytes Batería Hasta 11,5 horas Peso 1,3 kg

The Portátil Microsoft Surface 4 se encuentra en el extremo opuesto del espectro tecnológico respecto al Superficie 7. Puede que no tenga tanta potencia, pero este ordenador asequible da en el clavo sin arruinarte.

Microsoftutiliza unchip de 11.ª generación junto con el2,4 gigaherciosCore i5-1135G7. Ofrece unos resultados en las pruebas de rendimiento bastante buenos, lo que lo hace ideal para realizar varias tareas a la vez y juegos casuales para PC. ElIntel Iris Plus 950 se encarga de los gráficos y garantiza un funcionamiento fluido, al tiempo que ayuda a prolongar la duración de la batería. Las pruebas en condiciones reales muestran un una media de entre 8 y 12 horas de este sistema, dependiendo del uso.

El fabricante de portátiles tuvo que hacer algunos recortes para mantener el precio de este ordenador a un nivel asequible. La pantalla no fue uno de ellos, así que puedes esperar una Pantalla táctil de 13,5 pulgadas con una resolución de 2256 x 1504. Combina muy bien con De todo tipoaltavoces yAtmos 6 para todo, desde Netflixatraconeshasta altas horas de la nocheMinería, artesaníasesiones.

Si tu presupuesto es ajustado o si simplemente necesitas un portátil de gama media, es difícil discutir que el Portátil Microsoft Surface 4. Ofrece un rendimiento sólido donde más importa, sin que tu bolsillo se resienta. Es uno de los mejores portátiles con Windows de su categoría que cuenta con el Microsoft branding.

Ventajas Contras ✅ Pantalla PixelSense de 13,5 pulgadas ✅ Unidad de estado sólido de 512 GB de alta velocidad ✅ Altavoces Dolby Atmos y Omnisonic ✅ Dos micrófonos de estudio de campo lejano ✅ Buena duración de la batería ❌ Viene con Windows 10

Veredicto final: Con un rendimiento sólido a un precio asequible, el Portátil Microsoft Surface 4 es una opción práctica para los usuarios que cuidan su presupuesto.

3. Portátil Microsoft Surface Studio 2 [Ideal para jugar y para el colegio]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i7-13700H GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 RAM 16 GB Pantalla 14,4” 2400 x 1600 Almacenamiento SSD de 512 GB Batería Hasta 12 horas Peso 1,95 kg

La mayoría de los equipos para videojuegos se centran en la potencia bruta, pero Microsoft adoptó un enfoque diferente con el Surface Laptop Studio 2. No tiene el aspecto típico de un portátil para juegos, y puede superar en rendimiento a ordenadores portátiles que cuestan el doble.

Este portátil Surface presenta el mismo estilo de diseño característico de toda la gama Surface, pero con una diferencia importante. Puedes utilizar el Estudio 2no solo como unun excelente portátil para juegos, pero también como un portátil tradicional o en modo inclinado o tableta. Es versátil, lo que resulta aún más impresionante cuando echas un vistazo a sus entrañas.

The NVIDIA GeForce RTX 4050 with 6GB of VRAM permite a los jugadores disfrutar de sus títulos favoritos desde cualquier lugar, y un Intel i7 El procesador garantiza un funcionamiento fluido.

Los gamers elogian su rendimiento, y a los creativos les encantará la compatibilidad con el lápiz óptico de este magnífico Ciento veinte hercios PixelSense Flow pantalla. A pesar de esas especificaciones, deberías obtener Entre 8 y 12 horas por carga a menos que juegues con la configuración al máximo.

Microsoft Este PC flexible ha sido diseñado para gamers y creativos, y es el mejor portátil para juegos de Microsoft que ofrece la empresa en este momento. La potencia de la GPU aumenta a medida que lo hace el peso y el precio, pero el Surface Laptop Studio 2 merece la pena si necesitas un sistema de gran potencia para llevarlo contigo a cualquier parte.

Ventajas Contras ✅ Una potente NVIDIA GeForce RTX 4050 ✅ Frecuencia de actualización de 120 Hz ✅ Hasta 12 horas de autonomía por carga ✅ HDR 400 y Dolby Vision IQ ✅ El diseño convertible ❌ Es caro

Veredicto final: The Surface Studio 2 es un portátil Surface de gran potencia diseñado para gamers y creativos que necesitan un sistema portátil capaz de hacerlo todo.

4. Portátil Microsoft Surface [La mejor autonomía de la batería]

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Especificaciones Detalles CPU Snapdragon X Plus GPU Adreno RAM 16 GB Pantalla 13,8″ 2304 x 1536 Almacenamiento SSD de 256 GB Batería Hasta 20 horas Peso 1,34 kg

Encontrar el equilibrio adecuado entre la duración de la batería y el rendimiento es todo un reto, pero Microsoft consiguió hacerlo con el Portátil Microsoft Surface 2024. Con unas 20 horas de autonomía por carga, tiene autonomía de varios días y un montón de nuevas funciones gracias a Copilot+ PC, sobre todo si se combina con uno de los VPN para la seguridad de la red para mantenerte protegido mientras trabajas o juegas en línea.

La colaboración entre Microsoft y Qualcomm queda plenamente patente en este portátil Surface gracias al procesador Snapdragon X Plus. Este chip optimizado permite al Surface alcanzar esos niveles de autonomía, mientras que la Unidad de Procesamiento Neural (NPU) mejora la experiencia general de inteligencia artificial. Esto incluye funciones como Recall, Cocreator y Live Captions, que pueden traducir más de 40 idiomas en tiempo real.

Ese rendimiento no se consigue a costa de la portabilidad. El Surface Laptop es fino y ligero, lo que lo convierte en una opción ideal para estudiantes, profesionales o cualquier persona que se desplace entre distintos lugares de trabajo. La pantalla táctil de 13,8 pulgadas ofrece colores vivos y una gran capacidad de respuesta, mientras que el cómodo teclado es perfecto para sesiones prolongadas. Además, permite jugar a videojuegos de forma ocasional. Microsoft Surface con la configuración adecuada, aunque un portátil para juegos a un precio asequible quizá sea una solución mejor.

Esta versión portátil del Surface salió al mercado el año pasado y enseguida causó sensación entre los usuarios de todo el mundo. Es uno de los mejores portátiles con Windows de Microsoft para trabajar, y la duración de la batería es fantástica.

Ventajas Contras ✅ Hasta 20 horas de autonomía ✅ Funciones mejoradas con IA a través de Copilot+ ✅ 16 GB de RAM y SSD de 256 GB ✅ Pantalla táctil 2K sensible al tacto ✅ Precio fantástico ❌ Ideal para uso general, pero no para juegos

Veredicto final: Si buscas un PC Copilot+ con funciones inteligentes, una batería de larga duración y un precio asequible, el Portátil Microsoft Surface 2024 es la mejor opción.

5. Portátil Microsoft Surface Go 3 [Ideal para profesionales que viajan]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i5-125U GPU Gráficos Intel Iris Xe RAM 8 GB Pantalla 12,4″ 1536 x 1024 Almacenamiento 256 GB Batería Hasta 15 horas Peso 1,1 kg

The Microsoft Surface Go 3 Es el mejor portátil Surface para quienes valoran la portabilidad y el rendimiento. Con un peso de tan solo 1,1 kg, cabe fácilmente en mochilas o bolsos, lo que lo hace perfecto para estudiantes y profesionales que se desplazan con frecuencia.

Un SSD de 256 GB arranca Windows 11 en cuestión de segundos y ofrece espacio de almacenamiento suficiente para tus archivos y programas. El portátil Surface cuenta con un Intel Core i5-1235U y 8 GB de RAM. Incorpora una tarjeta gráfica Intel Iris integrada para juegos y reproducción multimedia. Aunque es algo menos potente que la GTX 1050, permite jugar a algunos títulos AAA con una configuración adecuada.

La batería tiene una buena autonomía, con hasta 15 horas con una sola carga. Puedes trabajar o estudiar durante todo el día sin tener que buscar una toma de corriente, y solo pesa unos 1,1 kg. Este sistema ligero cuenta con una pantalla más pequeña, de 12,4 pulgadas, con una resolución de 1536 x 1024, aunque es brillante y ofrece una gran capacidad de respuesta gracias a la tecnología PixelSense y a una relación de contraste de 1000:1.

No se trata de un portátil para juegos ni de un sistema diseñado para la edición de vídeo, pero tampoco es necesario que lo sea. Está pensado para quienes buscan un portátil Surface fiable y de tamaño compacto. El Surface Go 3 se desenvuelve con soltura en las tareas cotidianas y ofrece la flexibilidad suficiente para jugar a videojuegos poco exigentes o realizar trabajos creativos cuando sea necesario.

Ventajas Contras ✅Diseño ligero y ultraportátil ✅ Pantalla táctil PixelSense de 12,4 pulgadas ✅ Teclado y panel táctil cómodos ✅ Inicio de sesión con un solo clic ✅ Buena duración de la batería ❌ Resolución de pantalla mediocre

Veredicto final: ElSurface Go 3 ofrece muchas prestaciones en un diseño compacto, lo que lo convierte en un portátil fiable para el día a día, ideal para usuarios que buscan movilidad y facilidad de uso.

6. Microsoft Surface Pro 2 en 1 [Lo mejor en cuanto a portabilidad]

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Especificaciones Detalles CPU Snapdragon X Plus GPU Adreno RAM 16 GB Pantalla 13″ 2880 x 1920 Almacenamiento SSD de 512 GB Batería Hasta 14 horas Peso 890 g

Los portátiles híbridos con Windows siempre han sido una opción muy popular entre quienes necesitan un sistema portátil. Esto Microsoft Surface Pro 2 en 1 Sin duda cumple con todos los requisitos y permite a los usuarios disfrutar de Copilot+ allá donde vayan.

El Surface Pro 2 en 1 es un dispositivo interesante. Se trata de un portátil de gran potencia disfrazado de tableta con un procesador de diez núcleos Snapdragon X Plus y 16 GB de RAM. Es la misma combinación que se encuentra en muchos portátiles de Microsoft con la veloz NPU. Es potente y cuenta con una pantalla PixelSense de 13 pulgadas con una resolución de 2880 x 1920 píxeles, que es mejor, aunque ligeramente más pequeña.

Sin teclado, este dispositivo pesa menos de un kilo. A los usuarios les encanta su diseño compacto y el hecho de que se pueda convertir en un portátil en cuestión de segundos con el teclado Surface Pro Flex. Es cómodo de usar, y el lápiz Surface Pen es una maravilla en el modo Studio, donde resulta muy útil el exclusivo soporte de 165 grados.

Este portátil híbrido Surface es el compañero de viaje perfecto para cuando quieras mantenerte conectado fuera de casa o de la oficina. Copilot+ para PC puede echarte una mano con todo tipo de tareas, desde redactar correos electrónicos hasta resumir reuniones y crear material gráfico. El único inconveniente es el precio en comparación con los portátiles tradicionales, sobre todo si optas por el teclado y el lápiz Surface.

Ventajas Contras ✅ Potente, pero con un diseño compacto ✅ Integración completa de Copilot+ con el PC ✅ Pantalla nítida y llena de color ✅ El soporte flexible ✅ Hasta 12 horas de autonomía ❌Es caro si necesitas accesorios

Veredicto final: Con un brillante PixelSense pantalla yCopiloto+apoyo, elSurface Pro 2 en 1 es ideal para quienes cambian de lugar de trabajo a lo largo del día.

Características destacadas de los portátiles de Microsoft

Microsoft cuenta con una ventaja única en el mercado de los ordenadores portátiles gracias a su Superficie cartel. Como creador de Windows (el sistema operativo que equipa a más de mil millones de dispositivos en todo el mundo), la empresa es capaz de diseñar con éxito hardware que funciona en perfecta armonía con su software.

Esta estrecha integración da lugar a Superficie ordenadores portátiles que destacan por su rendimiento, su experiencia de usuario y su compatibilidad con el resto del Microsoftecosistema.

1. Diseño y calidad de fabricación de primera clase

Uno de los aspectos más destacados de un Microsoft Surface La gama de portátiles refleja el compromiso de la empresa con la fabricación de ordenadores y componentes teniendo en cuenta la sostenibilidad. Utilizan aleación de aluminio reciclable en toda la gama de superficies y cobalto reciclado en las baterías.

La calidad de fabricación no se ha visto afectada a pesar de que la empresa utiliza materiales reciclados en los portátiles Surface. Fabrican equipos resistentes utilizando materiales de alta calidad, desde el chasis de aluminio hasta la pantalla PixelSense.

A los usuarios les gusta la sensación de solidez que transmiten estos dispositivos al sostenerlos, con un aspecto de alta calidad que se mantiene con el paso del tiempo. Los modelos más ligeros, como el Surface Laptop Go 3, también ofrecen una sensación de equilibrio y solidez sin escatimar en calidad.

2. Diseños innovadores y versatilidad

Microsoft se ha labrado una reputación gracias a sus portátiles con Windows, que se adaptan a la forma en que los usuarios los utilizan. El Surface ProLa serie tiene unDiseño desmontable 2 en 1 que funciona como ordenador portátil cuando lo necesitas y como tableta cuando no. También puede utilizarse como bloc de dibujo digital y es ideal para tomar notas, dibujar o trabajar sobre la marcha.

Ese mismo énfasis en la flexibilidad se refleja en algunos de los mejores Microsoft portátiles de la gama. Tradicionales Superficie Los ordenadores portátiles simplifican las cosas gracias a su diseño fino y ligero, mientras queOrdenadores 2 en 1como elSurface Laptop Studio 2 ofrecer a los usuarios un sistema convertible que pasa del modo portátil al modo creativo en un abrir y cerrar de ojos.

Estas opciones te permiten encontrar fácilmente una configuración que se adapte a tu rutina, tanto si escribes en un escritorio como si editas fotos desde el sofá. La variedad que ofrecen los Superficie Esta gama te permite no tener que conformarte, ya que cada modelo aporta algo diferente.

3. Impresionantes pantallas PixelSense

PixelSense Las pantallas son una de las características más destacadas de estos Microsoft ordenadores portátiles. Estas pantallas son táctiles y están pensadas para el trabajo. MuchasSuperficie los ordenadores portátiles utilizan el Formato 3:2, lo que te ofrece más espacio vertical para los documentos y la navegación web. Es una pequeña diferencia que puede tener un gran impacto en la productividad.

Estas pantallas también admiten la entrada con lápiz óptico, y la Lápiz Surface Es perfecta para todo, desde el arte digital hasta simples notas escritas a mano. El texto se ve nítido y los colores resaltan, tanto si estás editando vídeos, dibujando o perdido en el «doomscrolling» por Internet.

Los jugadores sabrán apreciar estas pantallas de gama alta, aunque estén un par de peldaños por debajo de las los mejores monitores para videojuegos en lo que respecta a los tiempos de respuesta.

Integración puntera de IA [Copilot+ y PC]

Microsoft pone la IA en primer plano conCopiloto+ ordenadores portátiles. Estos dispositivos dependen en gran medida de Snapdragon X Plus and Snapdragon X Elite procesadores con unidades de procesamiento neuronal integradas.

EstosNPUpueden manejarhasta 45 billones de operaciones por segundo. Esto proporciona velocidad y ancho de banda para las nuevas funciones integradas en el dispositivo que funcionan con IA, sin ralentizar el portátil.

Copilot+ para Windows Los ordenadores portátiles incluyen una tecla específica para un acceso rápido y una integración profunda de la IA, que incluye herramientas comoRetirada del mercado, que dota a tu PC de una memoria fotográfica para ayudarte a encontrar lo que has visto en la pantalla. ¿Quieres mejorar una videollamada? Puedes hacerlo con Copilot+ para PC and Efectos de Windows Studio con encuadre automático, enfoque por voz y efectos de fondo.

Subtítulos en directo con traducción, Co-creador la generación de imágenes y la multitarea inteligente son algunas de las funciones asistidas por IA que se pueden encontrar en un Copilot+ para PC.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor portátil de Microsoft?

The Portátil Microsoft Surface 7 es una opción excelente para los usuarios que buscan un portátil equilibrado que combine velocidad, portabilidad y funciones inteligentes de IA. Es ideal para las tareas cotidianas, el trabajo creativo y para mantener la productividad mientras se está de viaje.

¿Es Microsoft una buena marca de ordenadores portátiles?

Microsoft fabrica portátiles de gran calidad con su gama Surface. Ofrecen diseños modernos, un rendimiento sólido y funciones útiles, como pantallas táctiles e inteligencia artificial. No están pensados para jugadores empedernidos, pero se desenvuelven bien en el uso diario y en los juegos ocasionales.

¿Todos los portátiles de Microsoft cuentan con las funciones de Copilot+ PC?

No, no todosMicrosoft los ordenadores portátiles incluyen Copiloto+características. Solo algunas SuperficieEntre los modelos con procesadores avanzados y hardware de IA se incluyenCopilot+ para PC. Otros modelos siguen ofreciendo funciones básicas Copiloto funciones, pero sin las herramientas de IA mejoradas y la integración perfecta que se encuentran en Copilot+ para PC.

¿Qué tal es la duración de la batería de un portátil de Microsoft?

Duración de la batería en Microsoft Surface La duración de las baterías de los ordenadores portátiles varía según el modelo. La mayoría dura entre 8 y 20 horas con una sola carga, dependiendo del uso y del hardware. Los modelos más recientes con el Snapdragon X Elite Los dispositivos con chip suelen tener la mayor autonomía de batería.