Las mejores VPN para China: 3 opciones que realmente eluden el Gran Cortafuegos en 2026

La mejor VPN para China tiene que, bueno, funcionar dentro de China. Mi equipo ha probado docenas de VPN frente al Gran Cortafuegos a lo largo de los años, y la mayoría falló en cuestión de días. Solo un pequeño grupo mantuvo conexiones estables tras las actualizaciones del cortafuegos.

Hemos realizado pruebas con redes Wi-Fi de hoteles, conexiones de banda ancha domésticas y datos móviles en las principales redes chinas. Si una VPN no es capaz de mantener una conexión estable o de desbloquear de forma fiable Google, WhatsApp y Netflix desde dentro del país, no entra en esta lista.

En esta guía, te mostraré qué servicio se adapta mejor a tu situación. Ya sea un viaje corto, una estancia prolongada o un viaje de negocios en el que no puedes permitirte ningún contratiempo, estas son las VPN que funcionan en China.

Comparativa rápida: la mejor VPN para China – Servidores, precios y características que realmente importan

VPN Ideal para Precio Servidores Reportaje sobre China Devolución del dinero NordVPN La mayoría de los usuarios 12,99 $ al mes Más de 9 000 Servidores ocultos 30 días ExpressVPN Fiabilidad de primera clase 12,99 $ al mes Más de 3.000 Lightway + ofuscación 30 días Surfshark Viajeros con un presupuesto ajustado 15,45 $ al mes Más de 4.500 Modo Sin Fronteras 30 días

Mis recomendaciones para las mejores VPN para China

La mejor VPN para China es aquella que se conecta cuando todas las demás fallan. He probado docenas de ellas frente al Gran Cortafuegos, y la mayoría no aguantó mucho tiempo. Algunas se desconectaban cada pocos minutos. Otras ni siquiera conseguían conectarse. Si buscas una VPN que funcione en China, has venido al lugar adecuado: cada una de las opciones de esta lista es la mejor VPN para China en un caso de uso concreto.

1. NordVPN [La mejor VPN para China en general]

Característica Detalles Servidores Más de 9 000 servidores en más de 100 países Servidores en China Muchos servidores ocultos Protocolos NordLynx, OpenVPN (TCP/UDP), IKEv2 El mejor protocolo para China NordWhisper (emula TLS 1.3) Conexiones simultáneas 10 dispositivos Reducción de la velocidad Entre el 25 % y el 30 % de media Cifrado Estándar de cifrado avanzado de 256 bits con GCM Garantía de devolución del dinero 30 días (reembolso completo) Precios 2,99 $ al mes (plan de 2 años)

NordVPNentregó ella mayor estabilidad de conexión en nuestras pruebas, lo que la convierte en la mejor VPN para China. Con servidores ofuscados, las tasas de éxito oscilaron entre el 70 % y el 85 % en redes Wi-Fi de hoteles y conexiones de banda ancha residenciales.

Una vez conectada, la velocidad permitió reproducir contenido en 4K y realizar videollamadas con total estabilidad. Japón, Taiwán y Singapur fueron las regiones más fiables. En Hong Kong, la conexión solía ser rápida, pero a menudo se bloqueaba en un plazo de 24 a 48 horas. NordWhisper está diseñado para mayor estabilidad en redes con restricciones. Eso hace queNorte the La mejor VPN para viajar a China, independientemente de la duración de tu estancia.

Para más información InstalarNordVPN antes de entrar en el país. Activa los servidores ocultos. Prueba varias regiones cercanas y guarda al menos tres servidores que funcionen. Mantén activado el kill switch.

Las aplicaciones de escritorio obtuvieron resultados notablemente mejores que las móviles:

Windows: Un 85 % de éxito con la red wifi del hotel, alrededor del 70 % con China Telecom

Un 85 % de éxito con la red wifi del hotel, alrededor del 70 % con China Telecom Hijo: Más del 80 % en la red wifi del hotel, alrededor del 72 % en China Unicom

Más del 80 % en la red wifi del hotel, alrededor del 72 % en China Unicom Android: 60 % a través de Wi-Fi, 35 % a través de la red 4G de China Mobile

60 % a través de Wi-Fi, 35 % a través de la red 4G de China Mobile iOS: 55 % con Wi-Fi, 30 % con 5G de China Unicom

Las redes móviles aplican medidas más estrictas para detectar las VPN. Cambiar a OpenVPN (TCP): fiabilidad mejorada en comparación con la selección automática.

Durante los periodos políticamente delicados, las velocidades de conexión disminuyeron en todos los proveedores a medida que se endurecían los controles de filtrado. En ocasiones, era necesario cambiar de servidor al utilizar una VPN en China.

Protección contra amenazas bloquea dominios maliciosos y anuncios intrusivos. El túnel dividido permite que las aplicaciones nacionales eludan el túnel, mientras que el tráfico internacional permanece protegido.

Ventajas para China Consideraciones ✅ La mejor relación calidad-precio ✅ Numerosos servidores ofuscados ✅ NordWhisper reduce el DPI de forma eficaz ✅ Garantía de devolución del dinero de 30 días ✅ Velocidades elevadas para streaming y llamadas ❌ El rendimiento en el ordenador es mejor que en el móvil ❌ A veces es necesario cambiar de servidor

Veredicto final: Si estás pensando en utilizar NordVPN en China, vas por buen camino. Según nuestra experiencia, es la mejor VPN para usar en China gracias a su alta velocidad y a sus conexiones fiables. Durante las pruebas, Norteera el más estable y requería muchos menos soluciones provisionales que sus competidores.

★ La mejor VPN para China en general NordVPN Visita NordVPN

2. ExpressVPN [Una VPN rápida y fiable que funciona en China]

Característica Detalles Servidores Más de 3000 servidores en más de 100 países Reportaje sobre China Ocultación automática (todos los servidores) Protocolos Lightway, OpenVPN, IKEv2, L2TP Tecnología propia Lightway (reconexión rápida) Conexiones simultáneas Hasta 14 dispositivos Reducción de la velocidad Entre el 14 % y el 25 % de media Cifrado AES-256, ChaCha20 Garantía de devolución del dinero 30 días (reembolso completo) Precios 2,44 $ al mes (plan de 2 años)

¿EsExpressVPN ¿Trabajar en China? Sí, y ofreció las velocidades medias más altas en nuestras pruebas. La reducción de la velocidad se mantuvo entre el 14 % y el 25 %, lo cual es un resultado increíblemente bueno para una VPN que funciona en China.

Lightway se volvió a conectar en menos de dos segundos en nuestras pruebas. Cuando se cortaba la conexión, se restablecía más rápido que en el caso de los competidores basados en OpenVPN. Esto redujo el tiempo de inactividad e hizo que la navegación y las videollamadas resultaran menos molestas. Además, es uno de los Los mejores protocolos VPN para jugar.

Nuestras pruebas demostraron que Índices de éxito del 70-80 % en la red wifi del hotel y en la conexión de banda ancha doméstica. Las redes móviles eran un poco menos estables, pero seguían siendo utilizables.

Para más información Deja el protocolo configurado en «Automático». Guarda varias regiones cercanas, como Japón, Singapur, Los Ángeles y el Reino Unido. Si falla un servidor, cambia inmediatamente.

ExpressVPNusosofuscación automática en todos los servidores. No hace falta buscar manualmente ubicaciones especiales «ocultas». Abre la aplicación y conéctate.

Lightway se ha creado desde cero y optimizado para un establecimiento rápido de la conexión y la reconexión. En comparación con OpenVPN, restablecía las conexiones notablemente más rápido cuando se producían cortes temporales.

TrustedServer se ejecuta exclusivamente en la memoria RAM. Cada vez que se reinicia el sistema, los datos se borran automáticamente. No se almacenan registros en los servidores. La función de túnel dividido permite que las aplicaciones locales eludan el túnel, mientras que los servicios internacionales bloqueados siguen estando encriptados.

Ventajaspara China Consideraciones ✅ Velocidades excelentes (reducción del 14-25 %) ✅ Ofuscación automática ✅ Reconexión en 2 segundos con Lightway ✅ Excelente servicio de atención al cliente en China, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana ✅ Red «TrustedServer» basada exclusivamente en RAM ❌ Caro ❌ Las tasas de éxito varían según la ubicación

Veredicto final: ExpressVPN Combina una gran velocidad, una configuración manual mínima y un servicio de asistencia fiable. Es la mejor VPN para China tanto para quienes viajan por negocios como para cualquiera que valore la estabilidad por encima del precio.

★ Una VPN rápida y fiable que funciona en China ExpressVPN Visita ExpressVPN

3. Surfshark [La mejor VPN para China para presupuestos ajustados]

Característica Detalles Servidores Más de 4.500 servidores en más de 100 países Reportaje sobre China Modo Sin bordes (se activa automáticamente) Protocolos WireGuard, OpenVPN (TCP/UDP), IKEv2 El mejor protocolo para China OpenVPN TCP Conexiones simultáneas Ilimitado Reducción de la velocidad 35-40 % de media Cifrado AES-256-GCM, ChaCha20 Garantía de devolución del dinero 30 días (reembolso completo) Precios 2,19 $ al mes (contrato de 2 años), 15,45 $ al mes (pago mensual)

Surfsharkes ella mejor opción económica para los usuarios que buscan una VPN que funcione en China sin tener que pagar precios elevados. Por 1,99 $ al mes con un plan de larga duración, protege dispositivos ilimitados con una sola suscripción.

El rendimiento en China mejoró notablemente tras las mejoras en las infraestructuras realizadas en 2024. En nuestras pruebas, la banda ancha las tasas de éxito alcanzaron el 75-80 % sobre China Telecom y China Unicom, lo que supone Surfshark sorprendentemente cerca de sus competidores de gama alta y no muy lejos de lo que cabría esperar de la mejor VPN de China.

NoBorders se activa automáticamente en redes restrictivas y redirige el tráfico a través de servidores optimizados. Eso hace que Surfshark más fácil de usar para los viajeros sin conocimientos técnicos.

Para más información Activa el modo NoBorders antes de entrar en China. Selecciona manualmente OpenVPN (TCP). Guarda Japón, Singapur y Corea del Sur como ubicaciones principales. Utiliza una red Wi-Fi en lugar de los datos móviles siempre que sea posible.

El rendimiento de los datos móviles fue inferior. Nuestras pruebas de 4G y 5G con los principales operadores revelaron una tasa de conexión exitosa del 40-50 %, frente al 75-80 % de la banda ancha y el wifi de los hoteles. Los viajeros que dependan principalmente de la red móvil deben contar con más cortes de conexión.

Japón y Singapur ofrecieron los resultados más consistentes. Taiwán funcionó al principio, pero se encontró con más bloqueos de IP. Los servidores de Hong Kong fueron detectados rápidamente.

El modo de camuflaje permite ocultar el tráfico cuando OpenVPN está activo, lo que mejora la fiabilidad ante los filtros. El cambio de UDP a TCP mejoró notablemente la estabilidad de la conexión. CleanWeb bloquea anuncios y dominios maliciosos. El túnel dividido permite que las aplicaciones locales eludan el túnel, mientras que los servicios internacionales siguen estando protegidos.

Se mantuvo el número ilimitado de conexiones de dispositivos estable incluso con 15 conexiones simultáneas durante mis pruebas. Si quieres el la mejor VPN para varios dispositivos, pues ya está.

Ventajas para China Consideraciones ✅ La mejor relación calidad-precio (1,99 $ al mes) ✅ Conexiones ilimitadas de dispositivos ✅ Activación automática de NoBorders ✅ Excelente conexión wifi en el hotel ✅ Ideal para proteger a la familia ❌ Los datos móviles son menos fiables que el wifi ❌ Las ciudades más pequeñas necesitan más pruebas

Veredicto final: Para cualquiera que esté buscando «¿se Surfshark «¿Funciona en China?» antes de un viaje, nuestras pruebas ofrecen una respuesta clara: sí. Las conexiones ilimitadas y su precio asequible lo convierten en una opción práctica para familias y grupos, con un rendimiento fiable tanto en redes Wi-Fi como en conexiones de banda ancha domésticas.

★ La mejor VPN para China a un precio asequible Surfshark Visita Surfshark

Entender el Gran Cortafuegos: por qué fallan la mayoría de las VPN

Todas las VPN que funcionan en China se enfrentan al Gran Cortafuegos, un sofisticado sistema de censura, vigilancia y manipulación del tráfico instalado en las puertas de enlace internacionales de Internet del país. Imagínatelo como una serie de puestos de control que analizan cada paquete de datos que entra o sale de China.

Cómo detecta el Gran Cortafuegos las VPN

A continuación te ofrecemos una breve descripción de cómo China supervisa, marca y bloquea tu tráfico:

Técnica Para qué sirve Por qué bloquea las VPN Inspección profunda de paquetes (DPI) Inspecciona el tráfico a nivel de protocolo Los protocolos de establecimiento de conexión y los patrones de tráfico típicos de las VPN son detectables Lista negra de direcciones IP Direcciones IP de VPN conocidas Las conexiones a direcciones IP marcadas se interrumpen de inmediato Sondeo activo Comprueba los servidores sospechosos Si un servidor responde como una VPN, se incluye en la lista negra Bloqueo de puertos Bloquea los puertos habituales de las VPN Dirige el tráfico hacia puertos como el 443 para que se mezcle con el tráfico HTTPS Envenenamiento de DNS Devuelve resultados DNS falsos Redirige o bloquea el acceso a dominios restringidos Aprendizaje automático y reconocimiento de patrones Analiza el comportamiento del tráfico a largo plazo Identifica patrones de túneles cifrados

Por eso solo un Las pocas VPN que funcionan en China siguen estando disponibles en todo momento. El cifrado, la rotación de direcciones IP y los protocolos adaptativos no son opcionales.

Si te preguntas qué VPN funciona en China, la respuesta cambia a medida que evoluciona el filtrado. La estabilidad depende de la infraestructura, no de las promesas de marketing.

Qué se bloquea en China

Déjame ahorrarte la sorpresa de descubrir lo que no funciona en tu primer día en Pekín:

Busca todo en Google: Gmail, Google Drive, Google Docs, Google Maps, Búsqueda de Google: todo bloqueado. Google Calendar no se sincroniza. Google Fotos no sube las fotos. Los teléfonos Android no pueden acceder a Play Store. Esto afecta a todos los aspectos de la vida digital si estás muy metido en el ecosistema de Google.

Gmail, Google Drive, Google Docs, Google Maps, Búsqueda de Google: todo bloqueado. Google Calendar no se sincroniza. Google Fotos no sube las fotos. Los teléfonos Android no pueden acceder a Play Store. Esto afecta a todos los aspectos de la vida digital si estás muy metido en el ecosistema de Google. Social Media: Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter (X), Snapchat, Telegram, Signal: todas bloqueadas. WeChat funciona, pero el Gobierno la supervisa de forma exhaustiva. LinkedIn funciona técnicamente, pero sufre interrupciones intermitentes.

Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter (X), Snapchat, Telegram, Signal: todas bloqueadas. WeChat funciona, pero el Gobierno la supervisa de forma exhaustiva. LinkedIn funciona técnicamente, pero sufre interrupciones intermitentes. Servicios de streaming: Netflix, YouTube, Disney+, Hulu, HBO Max, Amazon Prime Video, Spotify, Twitch: ninguna funciona sin una VPN. Te darás cuenta de ello cuando intentes entretenerte en tu habitación de hotel después de un largo vuelo.

Netflix, YouTube, Disney+, Hulu, HBO Max, Amazon Prime Video, Spotify, Twitch: ninguna funciona sin una VPN. Te darás cuenta de ello cuando intentes entretenerte en tu habitación de hotel después de un largo vuelo. Noticias e información: El New York Times, el Wall Street Journal, la BBC, la CNN, Reuters y Bloomberg: los principales medios de comunicación internacionales quedan bloqueados. El acceso a Wikipedia es intermitente. Algunas páginas de Wikipedia sobre política china permanecen bloqueadas de forma permanente.

El New York Times, el Wall Street Journal, la BBC, la CNN, Reuters y Bloomberg: los principales medios de comunicación internacionales quedan bloqueados. El acceso a Wikipedia es intermitente. Algunas páginas de Wikipedia sobre política china permanecen bloqueadas de forma permanente. Herramientas empresariales: Slack, Dropbox y muchas otras plataformas SaaS occidentales sufren interrupciones. Google Workspace está totalmente bloqueado. Microsoft 365 funciona, pero presenta problemas intermitentes. GitHub se bloquea ocasionalmente durante períodos delicados.

Slack, Dropbox y muchas otras plataformas SaaS occidentales sufren interrupciones. Google Workspace está totalmente bloqueado. Microsoft 365 funciona, pero presenta problemas intermitentes. GitHub se bloquea ocasionalmente durante períodos delicados. Citas y comunicación: Tinder, Bumble, OkCupid… las aplicaciones de citas no funcionan. El audio de FaceTime funciona, pero el vídeo de FaceTime se bloquea. Skype sufre una fuerte limitación de velocidad, incluso cuando técnicamente es accesible.

Un estudio exhaustivo sobre la censura realizado por Usenix revela que Más de 943 000 dominios bloqueados actualmente en China, y la lista no deja de crecer. Por eso, las mejores VPN para China actualizan periódicamente sus servidores y su infraestructura para seguir funcionando tras el Gran Cortafuegos. Si quieres jugar en China, mi guía sobre Cómo cambiar de región en Steam también podría resultar útil.

¿Quién necesita una VPN que funcione en China?

La respuesta más sencilla sería: todo el mundo. Sin embargo, cada grupo de personas tiene necesidades distintas y recurre a las VPN por motivos diferentes. Por eso, voy a repasar algunos de los grupos más destacados y abordar sus principales dificultades.

Turistas y viajeros de corta estancia

Aterrizas. Google Maps no se carga. WhatsApp no envía mensajes. Gmail no se sincroniza. Esa es la primera señal de que necesitas una VPN en China.

Principales dificultades:

Navegación: Google Maps está totalmente bloqueado. Apple Maps funciona, pero su cobertura en China es limitada.

Google Maps está totalmente bloqueado. Apple Maps funciona, pero su cobertura en China es limitada. Comunicación: WhatsApp, Facebook Messenger y Telegram, todos bloqueados

WhatsApp, Facebook Messenger y Telegram, todos bloqueados Traducción: Google Translate está bloqueado (utiliza el modo sin conexión o Baidu Translate)

Google Translate está bloqueado (utiliza el modo sin conexión o Baidu Translate) Servicios de transporte a demanda: Uber no opera en China; Didi exige la verificación de un número de teléfono chino

Uber no opera en China; Didi exige la verificación de un número de teléfono chino Pagos: Las tarjetas de crédito internacionales son rechazadas en casi todas partes

Para los turistas, el objetivo es sencillo: elegir una de las VPN que funcionan en China, instalarla antes de salir de viaje y probarla nada más aterrizar.

Si te estás preguntando si… Surfshark ¿Funciona en China? Nuestras pruebas demuestran que funciona bien con el wifi de los hoteles y con la banda ancha, sobre todo con OpenVPN (TCP) activado.

Si prefieres la máxima estabilidad, Norte sigue siendo la mejor VPN para China para viajes cortos en los que no quieres tener que lidiar con problemas.

★ La mejor VPN para China en general NordVPN Visita NordVPN

Expatriados y residentes de larga duración

Vivir en China sin una conexión fiable cambia rápidamente tu rutina diaria. Las plataformas de trabajo, las redes sociales y los medios de comunicación occidentales requieren una conexión estable.

En este caso, elegir la mejor VPN en China es más importante que el precio.

Principales dificultades:

Trabajo: Google Workspace, Slack y muchas otras herramientas empresariales occidentales están completamente bloqueadas

Google Workspace, Slack y muchas otras herramientas empresariales occidentales están completamente bloqueadas Entretenimiento: Sin Netflix, YouTube, Spotify ni plataformas de videojuegos occidentales

Sin Netflix, YouTube, Spotify ni plataformas de videojuegos occidentales Sector bancario: Algunos sitios web de bancos internacionales están bloqueados o tienen limitada la velocidad de conexión

Algunos sitios web de bancos internacionales están bloqueados o tienen limitada la velocidad de conexión Vida social: No puedo mantener mi presencia en las redes sociales para mis amigos y familiares en el extranjero

No puedo mantener mi presencia en las redes sociales para mis amigos y familiares en el extranjero Noticias: Totalmente aislados de las fuentes de información occidentales

En nuestras pruebas, NordVPN en China fue el que ofreció un rendimiento más constante en todas las ciudades y proveedores de servicios de Internet.

Si estás valorando tus opciones y te preguntas si ExpressVPN ¿Funciona en China? La respuesta es sí, sobre todo si te interesa una reconexión rápida y una configuración automática.

Muchos residentes de larga duración tienen dos VPN que funcionan en China para evitar interrupciones del servicio durante períodos políticamente delicados.

★ Una VPN rápida y fiable que funciona en China ExpressVPN Visita ExpressVPN

Viajeros de negocios

Los viajes cortos no admiten fallos de conexión. Si tu demostración no se carga, la reunión se acaba.

La mejor VPN para usar en China con fines profesionales es aquella que se vuelve a conectar rápidamente y requiere una configuración manual mínima.

Principales dificultades:

Videoconferencias: Técnicamente, Zoom funciona en China, pero sin una VPN se ve limitado en su velocidad

Técnicamente, Zoom funciona en China, pero sin una VPN se ve limitado en su velocidad Almacenamiento en la nube: Dropbox, Google Drive, OneDrive: todos bloqueados o poco fiables

Dropbox, Google Drive, OneDrive: todos bloqueados o poco fiables VoIP: Servicios de VoIP con una limitación considerable del ancho de banda o bloqueados por completo

Servicios de VoIP con una limitación considerable del ancho de banda o bloqueados por completo Recursos de la empresa: Las herramientas internas alojadas en AWS o Google Cloud se enfrentan a problemas de acceso

Las herramientas internas alojadas en AWS o Google Cloud se enfrentan a problemas de acceso Demostraciones para clientes: Los productos basados en la nube no funcionan de forma fiable en Internet en China

Recomendación de VPN para viajeros de negocios:

Si lo que quieres saber es simplemente qué VPN funciona en China con menos problemas, NordVPN siempre ha obtenido las mejores puntuaciones en nuestras pruebas.

Prueba todo antes de las reuniones. Ten preparadas copias de seguridad fuera de línea.

Estudiantes que estudian en el extranjero

Los estudiantes necesitan un acceso asequible. En China, las bases de datos de investigación, las plataformas de trabajo académico y las herramientas de comunicación no funcionan sin una VPN.

Principales dificultades:

Investigación: JSTOR, ScienceDirect y muchas otras bases de datos académicas están parcialmente bloqueadas

JSTOR, ScienceDirect y muchas otras bases de datos académicas están parcialmente bloqueadas Tareas: Google Classroom y muchas otras plataformas educativas han sido bloqueadas

Google Classroom y muchas otras plataformas educativas han sido bloqueadas Grupos de estudio: Zoom, Discord y Slack requieren acceso a una VPN

Zoom, Discord y Slack requieren acceso a una VPN Transmisión en directo: Netflix y YouTube ofrecen pausas para cuidar la salud mental entre sesiones de estudio

Netflix y YouTube ofrecen pausas para cuidar la salud mental entre sesiones de estudio Presupuesto: El presupuesto de un estudiante no da para suscripciones caras a redes VPN

Surfshark es la opción más rentable y la mejor VPN para estudiantes en China. Para quienes buscan la mejor VPN para China con un presupuesto ajustado, la compatibilidad con un número ilimitado de dispositivos facilita el uso compartido.

★ La mejor VPN económica para China Surfshark Visita Surfshark

VPN gratuitas en China: por qué nunca deberías usarlas

Si de verdad quieres encontrar la mejor VPN para China, los servicios gratuitos no entran en tus planes.

La mayoría de las VPN gratuitas no funcionan tras el Gran Cortafuegos. Las pocas que logran conectarse rara vez mantienen la conexión.

He aquí el motivo:

Sin rotación de servidores . Mantener una VPN fiable en China implica cambiar constantemente de dirección IP. Cuando las direcciones IP de los servidores son incluidas en listas negras, los proveedores deben rotar su infraestructura rápidamente. Eso cuesta dinero.

. Mantener una VPN fiable en China implica cambiar constantemente de dirección IP. Cuando las direcciones IP de los servidores son incluidas en listas negras, los proveedores deben rotar su infraestructura rápidamente. Eso cuesta dinero. Sin ofuscación real . China bloquea rápidamente el tráfico estándar de OpenVPN. Los servicios que se consideran VPN y que funcionan en China invierten mucho en técnicas de ofuscación, protocolos personalizados y enrutamiento adaptativo.

. China bloquea rápidamente el tráfico estándar de OpenVPN. Los servicios que se consideran VPN y que funcionan en China invierten mucho en técnicas de ofuscación, protocolos personalizados y enrutamiento adaptativo. Riesgos relacionados con la recopilación de datos . Los servicios gratuitos siguen necesitando ingresos. Los obtienen mediante la inserción de anuncios, el registro del tráfico o la venta de datos de uso.

. Los servicios gratuitos siguen necesitando ingresos. Los obtienen mediante la inserción de anuncios, el registro del tráfico o la venta de datos de uso. Límites de velocidad estrictos . Los servidores gratuitos están saturados. Aunque la conexión funcione, la velocidad suele ser insuficiente para videollamadas, acceder a la nube o ver contenidos en streaming.

. Los servidores gratuitos están saturados. Aunque la conexión funcione, la velocidad suele ser insuficiente para videollamadas, acceder a la nube o ver contenidos en streaming. No hay asistencia técnica si se estropea. Si una VPN gratuita deja de funcionar, no hay un equipo de infraestructura que se encargue de optimizar el acceso a China. Tampoco hay asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ni recomendaciones actualizadas sobre los servidores.

Si te preguntas qué VPN funciona en China, la respuesta nunca será una aplicación gratuita cualquiera de una tienda de aplicaciones.

Si necesitas un acceso constante, opta por la mejor VPN para China, en lugar de una solución gratuita que falla justo cuando más la necesitas.

Aplicación VPN para China: lista rápida de comprobación antes de la salida

En China no es posible descargar una VPN de forma fiable Tras la llegada. Los sitios web de VPN están bloqueados. La App Store elimina muchas aplicaciones. Google Play no se carga en absoluto.

Si de verdad quieres usar la mejor VPN para China, configúralo todo antes de viajar.

Una semana antes de la salida

Tarea Por qué es importante Decide qué VPN funciona en China según tus necesidades No todos los proveedores superan el filtrado Suscríbete Las pruebas gratuitas no son suficientes Descargar aplicaciones en todos los dispositivos No podrás instalarlos más adelante Inicia sesión y comprueba las conexiones Comprueba que realmente se conecta Probar varias ubicaciones de servidores Algunas regiones obtienen mejores resultados Guardar datos de contacto del servicio de asistencia Es posible que se necesiten enlaces a sitios espejo

Si no estás seguro, empieza por una de las VPN que funcionan en China según nuestras pruebas, como NordVPN.

★ La mejor VPN para China en general NordVPN Visita NordVPN

Tres días antes de la salida

Tarea Por qué es importante Habilitar el cifrado (NoBorders, NordWhisper, etc.) Los protocolos estándar pueden fallar Probar OpenVPN (TCP) manualmente A menudo es más estable que el UDP Ahorra entre 3 y 5 días laborables Los bloqueos se producen de forma inesperada Activar el interruptor de emergencia Evita las fugas de IP Activar la conexión automática Evita la exposición accidental Captura de pantalla de la configuración de trabajo Útil si las aplicaciones se reinician

Día de salida

Tarea Por qué es importante Actualizar aplicaciones VPN Evita los errores debidos a protocolos obsoletos Confirmar el inicio automático al arrancar el sistema Ahorra tiempo al llegar Comprueba la conexión una última vez Comprueba que los servidores siguen funcionando Descargar mapas sin conexión y paquetes de traducción Acceso de respaldo

¿Qué pasa si te olvidas?

¿Has llegado sin la mejor VPN para China? ¿Y ahora qué?

Opción 1: Ponte en contacto con el servicio de asistencia de la VPN. Envía un correo electrónico a tu proveedor de VPN (tienes guardada esa dirección de correo, ¿verdad?). Pide enlaces de descarga alternativos o sitios espejo. Servicios como NordVPN and Surfshark mantienen sitios espejo destinados específicamente a los usuarios de China. Estos sitios cambian con frecuencia para evitar que sean bloqueados.

Envía un correo electrónico a tu proveedor de VPN (tienes guardada esa dirección de correo, ¿verdad?). Pide enlaces de descarga alternativos o sitios espejo. Servicios como NordVPN and Surfshark mantienen sitios espejo destinados específicamente a los usuarios de China. Estos sitios cambian con frecuencia para evitar que sean bloqueados. Opción 2: Utiliza el punto de acceso móvil del teléfono de un amigo. Si viajas con alguien que tenga una VPN que funcione, utiliza el punto de acceso de su dispositivo para acceder a Internet sin restricciones. Descarga las aplicaciones de VPN mientras estás conectado a su punto de acceso protegido por VPN.

Si viajas con alguien que tenga una VPN que funcione, utiliza el punto de acceso de su dispositivo para acceder a Internet sin restricciones. Descarga las aplicaciones de VPN mientras estás conectado a su punto de acceso protegido por VPN. Opción 3: Centro de negocios del hotel. Algunos hoteles internacionales ofrecen conexiones a Internet sin restricciones en sus centros de negocios. En ocasiones, estas conexiones logran eludir parcialmente el Gran Cortafuegos. Vale la pena intentar acceder a sitios web mediante una VPN desde los ordenadores del hotel.

Algunos hoteles internacionales ofrecen conexiones a Internet sin restricciones en sus centros de negocios. En ocasiones, estas conexiones logran eludir parcialmente el Gran Cortafuegos. Vale la pena intentar acceder a sitios web mediante una VPN desde los ordenadores del hotel. Opción 4: eSIM con datos en el extranjero. Algunas eSIM internacionales desvían el tráfico de datos a través de servidores extranjeros, eludiendo así la censura china.

Algunas eSIM internacionales desvían el tráfico de datos a través de servidores extranjeros, eludiendo así la censura china. Opción 5: Cruzar a Hong Kong/Macao. Hong Kong y Macao son territorios chinos, pero no aplican el Gran Cortafuegos. Basta con cruzar la frontera para poder descargar una VPN. Obviamente, esto no es una opción viable si ya te encuentras en el interior de China continental.

Guía de configuración: cómo hacer que tu VPN funcione en China

Este es el proceso exacto que sigo al probar VPN desde habitaciones de hotel en China para determinar cuáles merecen realmente un puesto entre las mejores VPN para China.

Configuración de la primera hora (fundamental):

Hazte la prueba nada más llegar. No esperes a que te haga falta. Comprueba que la VPN funciona correctamente durante la primera hora tras conectarte a la red china. Así tendrás tiempo para solucionar cualquier problema antes de que surja una necesidad urgente. Conéctate a varios servidores. No des por sentado que tu servidor predeterminado funciona. Prueba al menos 5 ubicaciones de servidor diferentes. Guarda en favoritos las 3-5 que se conecten correctamente. Prueba diferentes protocolos. El rendimiento del protocolo varía según el proveedor de servicios de Internet y la ubicación. Así que no tengas miedo de ir probando hasta dar con la solución. Comprueba el interruptor de emergencia. Comprueba que tu kill switch funciona realmente desconectando la VPN mientras navegas. La conexión a Internet debería interrumpirse de inmediato. Si no es así, tu IP real podría filtrarse cuando se caiga la VPN. Comprueba los servicios esenciales. Comprueba que Gmail se cargue. Comprueba si WhatsApp envía mensajes. Comprueba que las videollamadas funcionen. Prueba todos los servicios de los que vas a depender durante tu estancia.

Solución de problemas de fallos de conexión

Durante tu estancia, es probable que te encuentres con algunos problemas, incluso con la mejor VPN para China. A continuación te indicamos cuáles son los problemas más habituales y cómo resolverlos rápidamente:

Problema Posibles soluciones La VPN no se conecta en absoluto Cambia de protocolo, borra la caché o prueba con otra red (Wi-Fi del hotel vs. datos móviles) La VPN se conecta, pero no se carga nada Configura un servidor DNS personalizado, como 1.1.1.1 u 8.8.8.8, para eludir las consultas DNS bloqueadas La VPN funciona, pero de repente deja de funcionar Es probable que la IP de tu servidor haya sido incluida en una lista negra. Desconéctate, espera unos 60 segundos y vuelve a conectarte a otro país o servidor. Velocidad extremadamente lenta Evita los servidores saturados. Cambia a otro servidor de la misma región o prueba con países cercanos (Japón en lugar de Corea del Sur, Singapur en lugar de Taiwán).

Si en algún momento necesitas ayuda con la instalación básica antes de llegar a China, encontrarás todos los pasos en mi guía completa en Cómo configurar una VPN.

La mejor VPN para China: ¿cuál deberías comprar realmente?

Las mejores VPN para China son pocas y distantes entre sí. Pero aun así tienes que elegir solo una o dos. Así es como yo lo veo:

Estancia de corta duración > ExpressVPN. Ofrece una garantía de devolución del dinero de 30 días, por lo que puedes probarlo nada más instalarlo. Es fácil de usar y se vuelve a conectar rápidamente cuando se producen caídas de conexión. Quedarse más tiempo > NordVPN. Fue el que mejor rendimiento ofreció en nuestras pruebas. Velocidades excelentes, índices de conexión sólidos, privacidad a toda prueba: lo tiene todo. Aun así, quizá sea buena idea contar con dos VPN que funcionen en China para evitar posibles interrupciones del servicio. Con un presupuesto ajustado > Surfshark. Es más barato y cubre un número ilimitado de dispositivos.

Si estás buscando la mejor VPN para China, elige en función de la estabilidad que necesites y de cuántos problemas estés dispuesto a soportar.

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