Los 13 mejores portátiles para estudiantes: opciones para todos los presupuestos y carreras en 2025

La decisión más importante que tendrán que tomar los padres o los estudiantes universitarios de cara al inicio del curso es elegir el mejor ordenador portátil. Hoy en día, disponer del mejor ordenador portátil para los estudiantes es una necesidad para el aprendizaje en el ámbito académico, más que un simple lujo. Se trata de una inversión totalmente razonable para garantizar la eficacia, el rendimiento y los resultados académicos a largo plazo de un estudiante.

Sin embargo, tu ordenador portátil tiene que aguantar los próximos años de estudios. Por eso, el precio, el rendimiento, la portabilidad y la autonomía de la batería son factores importantes. Vamos más allá de las simples especificaciones para mostrarte lo que realmente importa en función de las diferentes trayectorias académicas.

Nuestras mejores recomendaciones de portátiles para estudiantes

Aquí están nuestroslas tres opciones principales Si tienes prisa y quieres recomendaciones ya mismo. Estos modelos ofrecen una excelente relación calidad-precio y cumplen con los requisitos de los mejores portátiles para la universidad en muchas categorías:

Acer Swift 3 (2017) – Ofrece una excelente combinación de velocidad y precio. Su ligeroSu diseño resiste el desgaste diario dentro de una mochila, y es lo suficientemente rápido como para manejar búsquedas intensivas en Internet y todas tus aplicaciones de estudio. Esto demuestra claramente que no hace falta gastarse una fortuna para tener un compañero de estudio fiable y resistente. ASUS ZenBook 14 (2024) –Esto es la mejor opción en este caso, gracias a tres aspectos destacados: gran autonomía de la batería, sosteniblede metal, y una pasada Pantalla OLED. Si necesitas un portátil pequeño y ligero para aplicaciones exigentes, o simplemente algo con lo que pasar toda una tarde viendo contenido en streaming, este es la opción ideal. Samsung Galaxy Book Pro 360 (2021) – Este portátil es una opción fantástica gracias a su pantalla AMOLED, su acabado de alta calidad y el S Pen incluido en la caja. Si lo que buscas es un dispositivo ultradelgado y perfecto para trabajar, pero que también se pueda convertir fácilmente en una tableta versátil para tomar notas rápidas o hacer bocetos, este modelo es inmejorable.

A la hora de recomendar portátiles, nos centramos en lo que realmente mejora tu día a día: una autonomía excepcional para que no te quedes sin batería durante las jornadas más largas, un diseño elegante que destaca allá donde vayas y una gran potencia de procesamiento para que puedas con todo.

Los 13 mejores portátiles para estudiantes en 2025

Encontrar el portátil ideal para estudiantes es cuestión de lograr el equilibrio perfecto entre potencia, portabilidad y precio. A continuación te presentamos los 13 mejores portátiles para estudiantes de 2025 que reúnen estas tres características.

1. Acer Swift 3 [El mejor portátil económico]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i5/i7 (11.ª generación o posterior) GPU Gráficos Intel Iris Xe integrados RAM 8 GB o 16 GB de LPDDR4X Pantalla 14 pulgadas, FHD (1920 × 1080), IPS Almacenamiento SSD PCIe NVMe de 512 GB Batería Hasta más de 10 horas de autonomía (dependiendo de la configuración) Peso 1,2 – 1,3 kg

The Acer Swift 3es elasequiblePortátil ultraportátil con Windows. Es el mejor portátil económico para estudiantes que buscan rendimiento sin renunciar a la ligereza. Cuenta con una unidad de estado sólido (SSD) de alta velocidad y un Intel Core i5 or procesador i7, este dispositivo garantiza que el retraso nunca sea un problema. Tanto si estás trabajando en un gran proyecto en grupo como si tienes abiertas treinta pestañas en el navegador, la potencia de procesamiento es suficiente para cualquier actividad.

Su estructura totalmente metálica le confiere un ambiente de lujoque su precio no deja entrever. Esto también le confiere la resistencia necesaria para un dispositivo que siempre se lleva en el bolso. Considerado una opción económica de primera categoría para estudiantes de secundaria y universitarios, este ligero portátil es tan ligero que te olvidarás de que lo llevas, pero lo suficientemente robusto como para gestionar todas tus tareas académicas. Desde redacciones y presentaciones hasta trabajos de investigación y hojas de cálculo, cumple con su cometido con facilidad.

Ventajas Contras ✅ Compacto y muy ligero, fácil de llevar por el campus durante todo el día ✅ La buena relación calidad-precio ofrece un rendimiento excelente en relación con el coste ✅ Maneja con facilidad aplicaciones de productividad, la navegación web y tareas multitarea sencillas ✅ Ofrece autonomía suficiente para aguantar largas jornadas de clases sin necesidad de un cargador ✅ Suele incluir un teclado retroiluminado y un lector de huellas dactilares para un inicio de sesión rápido y seguro ✅ Un chasis totalmente metálico ofrece una mayor durabilidad que una alternativa totalmente de plástico ✅ El SSD rápido garantiza un arranque y una carga de archivos rápidos ❌ Los colores de la pantalla son ligeramente menos vivos que en las pantallas de gama alta, aunque ofrece una nitidez perfecta y suficiente brillo para todo tipo de trabajo académico

Veredicto final:The Acer Swift 3 Es un portátil asequible y bien equilibrado para estudiantes universitarios que ofrece una sensación de lujo y un buen rendimiento.

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2. ASUS ZenBook 14 [La mejor opción de gama media]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core Ultra 5/7 (o similar) GPU Gráficos Intel Arc integrados RAM 16 GB de LPDDR5X (integrada) Pantalla Pantalla OLED de 14 pulgadas, 2,8K o FHD+ Almacenamiento SSD PCIe 4.0 de 512 GB o 1 TB Batería Buena duración de la batería (varía según el modelo y la generación) Peso 1,28 kg

The ASUS ZenBook 14es el mejorportátil de gama altapara estudiantes universitarios. Esta máquina ofrece un rendimiento muy superior al habitual en su gama de precios. Su atractivo diseño Pantalla OLED(en los modelos más recientes) es su mejor característica, ya que hace que el texto se vea muy nítido y que los vídeos en streaming destaquen, lo cual es perfecto tanto para estudiar por la noche como para el tiempo libre.

Su delgado chasis totalmente metálico le confiere un aspecto lujoso y facilita su transporte. Los modernos procesadores gestionan con facilidad proyectos creativos y hojas de cálculo complejas. Para profesionales y estudiantes universitarios, este ordenador es un una excelente elección.

Ventajas Contras ✅ Los negros profundos y los colores vivos hacen que leer y disfrutar de los contenidos multimedia sea un auténtico placer. ✅ Chasis metálico delgado y resistente, elegante y muy fácil de transportar, ideal para la ajetreada vida universitaria. ✅ La amplia conectividad, que incluye USB-C (Thunderbolt) y HDMI, resulta muy útil para conectar monitores externos. ✅ Ofrece una experiencia de escritura excelente para redactar trabajos largos y tomar apuntes en clase. ✅ Diseñado para ofrecer una gran autonomía, lo que permite utilizarlo fácilmente durante todo el día sin necesidad de enchufarlo a la red eléctrica. ✅ Se adapta perfectamente a la navegación con varias pestañas, las aplicaciones de productividad y la creación de contenidos sencillos. ✅ Permite recargar rápidamente la batería durante los breves descansos entre clases. ❌ Aunque su elevado precio puede suponer una carga para el ajustado presupuesto de un estudiante, sus prestaciones ofrecen un gran valor por el dinero invertido.

Veredicto final:Aunque es barato, el ZenBook 14 es un ordenador con Windows que se ve y funciona como un buque insignia. Este es el portátil perfecto para los estudiantes universitarios que dan prioridad al diseño y a la calidad de la pantalla.

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3. Samsung Galaxy Book Pro 360 [La mejor opción premium]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i7 (certificado por Intel Evo) GPU Gráficos Intel Iris Xe integrados RAM 16 GB de LPDDR4X Pantalla Pantalla táctil AMOLED FHD (1920 × 1080) de 15,6 pulgadas Almacenamiento SSD NVMe de 512 GB Batería Autonomía excepcional de la batería (más de 20 horas) Peso ~1,39 kg

Diseñado para estudiantes que buscan una experiencia de primer nivel, similar a la de Apple, pero dentro del entorno Windows, el Samsung Galaxy Book Pro 360 es un dispositivo portátil y una potencia visual. Para ser un portátil convertible, es increíblemente pequeño y ligero. Incluso ofrece el mismo rendimiento de procesador que los modelos más caros.

Es impresionantePantalla AMOLEDhace que disfrutar de contenidos multimedia y leer sea un auténtico placer. Es la mejor herramienta digital para tomar apuntes para los estudiantes cuando se combina con el S Pen.

Ventajas Contras ✅ Ofrece una precisión de color increíble, negros profundos y una experiencia visualmente cautivadora para cualquier tipo de contenido. ✅ Ultrafino y sorprendentemente ligero para ser un convertible de 15,6 pulgadas, lo que facilita su transporte. ✅ Ideal para tomar notas de forma libre y realizar trabajos creativos detallados en un paquete sencillo e integrado. ✅ Ofrece una de las mejores autonomías del mercado, lo que reduce la preocupación por la batería durante las jornadas largas. ✅ Garantiza tiempos de activación rápidos y un rendimiento ágil para realizar múltiples tareas con fluidez. ✅ Cuenta con puertos Thunderbolt 4 y una excelente integración con el ecosistema Galaxy de Samsung. ✅ La cámara web y el audio de alta calidad garantizan que las videollamadas y las clases en línea se vean nítidas y tengan un aspecto profesional. ❌ El elevado precio supone una inversión considerable para un estudiante, pero su delgadez, calidad y conjunto de funciones, líderes en su categoría, justifican el coste a lo largo de la vida útil del dispositivo.

Veredicto final: Para un estudiante que busque un portátil 2 en 1 con una calidad visual excepcional, batería de larga duración, y un diseño de alta calidad, el Galaxy Book Pro 360ofrece unbuque insigniaExperiencia con Windows.

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4. HP Envy x360 13 [El mejor 2 en 1 compacto]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i5/i7 o AMD Ryzen 5/7 (últimas generaciones) GPU Gráficos integrados Intel Iris Xe o AMD Radeon RAM 8 GB o 16 GB de DDR4/LPDDR5 Pantalla Pantalla táctil de 13,3 pulgadas, FHD (1920 × 1080) Almacenamiento SSD NVMe de 512 GB Batería Excelente autonomía de la batería Peso 1,3 kg

Podría decirse que es el mejor portátil 2 en 1 de tamaño reducido para estudiantes, el HP Envy x360 13 combina elementos de diseño de primera calidad con una excelente portabilidad y facilidad de uso. Es perfecto para los espacios de trabajo reducidos de cafeterías o aulas, sobre todo si se combina con el la VPN mejor valorada para proteger los datos. A diferencia de la mayoría de los ordenadores portátiles, este modelo tiene un de alta calidad diseño de aluminio y compatibilidad con el tacto rápido y el lápiz óptico en un diseño compacto de 13 pulgadas.

Ofrece una mayor duración de la batería y excelente rendimiento para proyectos de investigación exigentes o para realizar varias tareas a la vez. Además, gracias a su gran potencia de procesamiento, este portátil permite jugar a juegos poco exigentes.

Ventajas Contras ✅ El chasis totalmente de aluminio ofrece un acabado de alta gama y una durabilidad superior en comparación con los modelos de plástico. ✅ Ligero y compacto, lo que hace que sea increíblemente fácil de llevar a cualquier parte. ✅ La bisagra de 360° y la pantalla táctil sensible, compatible con lápiz óptico, son ideales para tomar notas digitales y leer en pantalla. ✅ Sus componentes internos de última generación garantizan una multitarea fluida y un rendimiento óptimo con aplicaciones exigentes. ✅ Tiene autonomía suficiente para aguantar cómodamente una jornada completa de clases, lo que reduce al mínimo la necesidad de usar el cargador. ✅ Suele incluir una tapa física para la cámara web y un botón específico para silenciar el micrófono, por motivos de seguridad. ✅ Incorpora un lector de huellas dactilares integrado para un acceso seguro y rápido. ❌ La pantalla de 13,3 pulgadas puede resultar un poco pequeña para los estudiantes que suelen utilizar dos monitores, pero es una concesión necesaria a cambio de su excelente portabilidad y ligereza.

Veredicto final:The HP Envy x360 13 ofrece una experiencia 2 en 1 excepcional. Este portátil pequeño, portátil y de gran calidad es perfecto para tomar apuntes y estudiar. Si te interesan los portátiles 2 en 1 más versátiles, echa un vistazo a nuestras principales recomendaciones de los mejores Portátiles HP.

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5. SAMSUNG Galaxy Book4 360 [Lo mejor para medios y diseño]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core Ultra 5/7 (o i7 de 13.ª generación) GPU Gráficos Intel Arc/Iris Xe integrados RAM 16 GB de LPDDR5 Pantalla Pantalla táctil AMOLED de 15,6 pulgadas, FHD (1920 × 1080) Almacenamiento SSD NVMe de 512 GB Batería Autonomía de batería para todo el día (más de 15 horas) Peso 1,44 kg

The SAMSUNG Galaxy Book4 360 es para estudiantes que valoran un estilo elegante, flexible dispositivo. Para ver Netflix, disfrutar de contenidos multimedia y realizar trabajos gráficos complejos, este portátil destaca por su Diodo orgánico emisor de luz de matriz activaLas imágenes de la pantalla táctil son sencillamente impresionantes.

En algunas versiones concretas, su diseño delgado y ligero, ideal para llevar en el bolso, combina a la perfección con el S Pen, convirtiéndolo en un portátil de gran calidad para las clases que combina un diseño atractivo con una funcionalidad excelente.

Ventajas Contras ✅ Ofrece negros perfectos y un contraste increíble, lo que hace que el texto se vea nítido y que el contenido multimedia destaque. ✅ Una herramienta excelente para tomar notas con gran precisión, dibujar y realizar anotaciones en archivos PDF directamente en la pantalla. ✅ Se transforma fácilmente en modo tableta para leer y es sorprendentemente delgada y ligera para su tamaño. ✅ Diseñado para ofrecer la máxima resistencia, aguanta sin problemas incluso las jornadas más largas de clases y estudio. ✅ Integración perfecta con otros dispositivos Samsung Galaxy (teléfonos, tabletas, auriculares). ✅ Optimizado para la enseñanza a distancia, las videollamadas y el contenido en streaming. ✅ Incorpora Thunderbolt 4 y USB-C para una transferencia de datos y una recarga ultrarrápidas. ❌ Su diseño ultradelgado hace que la oferta de puertos se limite al USB-C y a las conexiones básicas, aunque estos puertos son modernos e increíblemente rápidos (Thunderbolt).

Veredicto final:The Galaxy Book4 360 es una opción excelente para el estudiante que busca una experiencia de primera calidad, flexible y espectacular Portátil 2 en 1con una autonomía fantástica y una pantalla nítida. Además, se encuentra entre los mejores portátiles para empresas.

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6. Acer Chromebook Spin 713 [El mejor Chromebook para estudiantes]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i5/i7 (varias generaciones) GPU Gráficos Intel integrados RAM 8 GB o 16 GB de LPDDR4X Pantalla Pantalla táctil de 13,5 pulgadas, 2256 × 1504 (3:2) Almacenamiento SSD de 128 GB o 256 GB (eMMC/NVMe) Batería Excelente autonomía de la batería durante todo el día Peso ~1,37 kg

Con un diseño robusto y atractivo que ofrece velocidad y flexibilidad, el Acer Chromebook Spin 713es el mejorChromebook de gama alta para estudiantes. Su principal característica es la alta pantalla VertiView de 3:2, ideal para leer documentos y escribir, ya que ofrece mucho más espacio vertical que una pantalla normal de 16:9.

Chrome OS es ideal para los estudiantes que utilizan Internet con frecuencia, ya que se inicia rápidamente y no requiere mantenimiento, a diferencia de la mayoría de los ordenadores portátiles.

Ventajas Contras ✅ La pantalla con formato 3:2 ofrece más espacio vertical para leer y editar documentos. ✅ Se inicia al instante y funciona con rapidez con aplicaciones web. ✅ Se puede plegar como una tableta para leer libros de texto o tomar apuntes con mayor comodidad. ✅ Las actualizaciones y copias de seguridad automáticas garantizan un funcionamiento sin mantenimiento y seguro. ✅ Su batería de larga duración es ideal para sesiones de estudio que duran todo el día. ✅ La resistente carcasa de aluminio y la pantalla de Gorilla Glass aportan un tacto de alta calidad. ✅ Es compatible con millones de aplicaciones de Android a través de Google Play. ❌ Funciona con Chrome OS, por lo que los alumnos que necesiten programas específicos que solo funcionen en Windows quizá tengan que buscar una alternativa.

Veredicto final: Para los estudiantes que viven en la nube, el Chromebook Spin 713 es una opción excelente, ya que ofrece una gran velocidad, es fácil de usar y cuenta con la mejor pantalla de su categoría para todas sus necesidades de aprendizaje en línea.

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7. Dell Inspiron 14 5440 [El más versátil]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i5/i7 (última generación) GPU Gráficos Intel integrados RAM 8 GB o 16 GB de LPDDR5 Pantalla 14,0 pulgadas, FHD (1920 × 1080), antirreflejos Almacenamiento SSD de 256 GB o 512 GB Batería La batería dura todo el día Peso 1,54 kg

Ganándose un lugar como recomendación principal, elDell Inspiron 14 5440 es el tradicional y fiable caballo de batalla del mundo estudiantil. Para los estudiantes que necesitan un portátil robusto y con una pantalla grande para redactar trabajos largos y realizar investigaciones sin disponer de un presupuesto muy elevado, este modelo es una opción excelente.

La calidad de fabricación de Dell garantiza que pueda soportar el uso diario en el campus, y su amplia gama de conectores permite conectar pantallas externas. Ofrece una gran versatilidad y un rendimiento de Windows que satisfacen las necesidades de la mayoría de las asignaturas.

Ventajas Contras ✅ La pantalla de 14 pulgadas resulta cómoda para leer con detalle y gestionar varias ventanas a la vez. ✅ El chasis es robusto y fiable, y aguanta sin problemas los golpes que se producen al llevarlo en una mochila. ✅ Incluye puertos modernos esenciales, como USB-C y HDMI, para conectar monitores externos y periféricos. ✅ Los modernos procesadores y la rápida memoria RAM LPDDR5 gestionan sin problemas el uso intensivo del navegador y las aplicaciones de productividad. ✅ Dell ofrece un gran rendimiento y una garantía de calidad a un precio asequible para el presupuesto de los estudiantes. ✅ Las teclas sensibles al tacto son ideales para escribir ensayos y tomar notas detalladas en clase. ✅ Facilita la escritura en entornos con poca luz. ❌ Es un poco más pesado que los portátiles de 14 pulgadas de gama alta que figuran en esta lista, pero su mayor tamaño contribuye a que la experiencia de escritura sea más sólida y estable.

Veredicto final:The Dell Inspiron 14 5440 ofrece una buena calidad de fabricación y rendimiento. Por lo tanto, es ideal para quienes desean completar los cuatro años de carrera universitaria sin tener problemas con el portátil. Echa un vistazo a nuestras recomendaciones si estás buscando el mejor Portátiles Dell.

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8. ASUS VivoBook S14 [La mejor opción económica y con estilo]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i5/i7 (13.ª generación o similar) GPU Gráficos Intel Iris Xe integrados RAM 16 GB de DDR5 (integrada) Pantalla Pantalla de 14,0 pulgadas, FHD (1920 × 1080) u OLED Almacenamiento SSD PCIe 4.0 de 512 GB o 1 TB Batería Buena duración de la batería (autonomía para todo el día) Peso 1,5 kg

El portátil económico ideal para los estudiantes que quieren destacar sin gastarse una fortuna es el ASUS VivoBook S14. Reconocido por su diseño elegante y, a menudo, llamativo, destaca en el campus y ofrece un rendimiento excelente y fiable.

Funciona a la perfección, tanto si necesitas realizar trabajos creativos como si… rendimiento medio para los deberes del colegio, y su chasis fino y ligero no te resultará una carga. Esto lo convierte en el compañero ideal para los estudiantes más jóvenes, ya que combina a la perfección la funcionalidad y el estilo.

Ventajas Contras ✅ Disponible en llamativos colores y con una elegante carcasa metálica que lo distingue de los típicos portátiles para estudiantes. ✅ Se adapta sin problemas a las tareas más exigentes de los estudiantes, como la programación, las videoconferencias y la edición de fotos o vídeos. ✅ El teclado es cómodo y sensible, ideal para largas sesiones de estudio y escritura. ✅ Arranque rápido y carga ágil de archivos gracias al SSD PCIe 4.0. ✅ Es delgado y relativamente ligero, por lo que resulta fácil llevarlo contigo por el campus durante todo el día. ✅ Algunas configuraciones incluyen una impresionante pantalla OLED que ofrece una mayor precisión cromática y una mejor experiencia visual. ✅ Suele incluir Thunderbolt 4 (USB-C) para garantizar una conectividad y una capacidad de carga preparadas para el futuro. ❌ Puede que el panel táctil no sea tan sensible ni tan grande como los de modelos de la competencia mucho más caros, pero sigue funcionando bien para las tareas cotidianas.

Veredicto final:The ASUS VivoBook S14 ofrece la combinación perfecta. Si buscas un portátil elegante y económico con un rendimiento excelente y las últimas prestaciones sin gastarte una fortuna, esta es la mejor opción.

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9. HP Pavilion x360 [La mejor opción de descapotable]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i3/i5 (13.ª generación o posterior) GPU Gráficos Intel Iris Xe integrados RAM 8 GB o 16 GB de DDR4/DDR5 Pantalla Pantalla táctil de 14 pulgadas, FHD (1920 × 1080) Almacenamiento SSD PCIe NVMe de 512 GB Batería Hasta 8 horas de autonomía (uso mixto) Peso 1,52 kg

Los estudiantes universitarios que busquen un dispositivo que funcione como una tableta encontrarán el HP Pavilion x360un descapotable2-en-1. Su resistente bisagra de 360 grados permite pasar rápidamente de un portátil convencional a una tableta para estudiar y tomar apuntes.

Ventajas Contras ✅ El diseño convertible 2 en 1 es ideal para tomar notas, hacer bocetos y escribir de forma tradicional. ✅ La compatibilidad nativa con la pantalla táctil es fantástica para añadir anotaciones a los archivos PDF de los cursos y hacer bocetos rápidos. ✅ Ofrece una función premium (2 en 1) a un precio asequible y adaptado al bolsillo de los estudiantes. ✅ Sus altavoces de buena calidad y su cámara web adecuada lo hacen ideal para la enseñanza a distancia o las videollamadas en grupo. ✅ Disponible en varios tamaños y especificaciones, lo que permite a los compradores elegir un modelo económico o de gama media. ✅ El mecanismo de conversión es resistente, lo que garantiza tranquilidad en el uso diario y los ajustes frecuentes. ✅ Es de gran ayuda para las sesiones de estudio nocturnas en habitaciones de residencia o bibliotecas con poca luz. ❌ Es ligeramente más pesado que algunos de sus competidores de 14 pulgadas que no son convertibles, pero es un pequeño precio a pagar por la excepcional flexibilidad que ofrece.

Veredicto final:Para quienes realmente buscan un equilibrio entre diseño, facilidad de uso y precio, el HP Pavilion x360 es la opción perfecta. Desde redactar documentos hasta dibujar y añadir notas, lo hace todo.

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10. Lenovo IdeaPad Flex 5 [La mejor relación calidad-precio en 2 en 1]

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Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen 5/7 o Intel Core i3/i5 (varias generaciones) GPU Gráficos integrados AMD Radeon o Intel Iris Xe RAM 8 GB o 16 GB de DDR4/LPDDR4X Pantalla Pantalla táctil de 14 o 16 pulgadas, FHD (1920 × 1080) Almacenamiento SSD de 256 GB o 512 GB Batería Buena autonomía de la batería para sesiones de estudio que duran todo el día Peso 1,5 kg

A menudo elogiado por su cómodo teclado y su buena relación calidad-precio, el Lenovo IdeaPad Flex 5 es otro actor de peso en el 2-en-1mercado. Normalmente se combina con Procesadores AMDcomo AMD Ryzen, reconocido por su increíble relación rendimiento-precio, este ordenador portátil de alto rendimiento es una opción excelente para los estudiantes universitarios.

Su diseño convertible se caracteriza por unos mecanismos de bisagra fiables y un soporte para el lápiz, lo que garantiza la comodidad durante largos periodos de toma de apuntes a mano o de consumo de contenidos multimedia, lo que le ha valido su puesto entre los mejores portátiles para estudiantes en cuanto a fiabilidad.

Ventajas Contras ✅ La reputación de Lenovo en cuanto a la comodidad al escribir facilita considerablemente la redacción de trabajos largos. ✅ A menudo viene equipado con potentes procesadores AMD Ryzen que ofrecen un rendimiento de primera categoría a un precio asequible para los estudiantes. ✅ Funcionalidad 2 en 1 completa con excelente compatibilidad con el lápiz para realizar anotaciones y bocetos. ✅ Ofrece una gran velocidad sin sacrificar la autonomía de la batería durante todo el día para las sesiones de estudio. ✅ Incluye una selección de puertos imprescindibles para los periféricos y accesorios habituales de los estudiantes. ✅ El mecanismo para pasar al modo tableta es fiable y está diseñado para durar. ❌ La estructura es principalmente de plástico, lo que no le da un aspecto tan lujoso como el de algunos modelos de la competencia fabricados en metal, pero esto permite mantener un precio asequible y garantiza la resistencia del dispositivo para la vida estudiantil.

Veredicto final:Los estudiantes universitarios que busquen una experiencia 2 en 1 cómoda y ágil, junto con el excelente rendimiento y la buena relación calidad-precio de un equipo con tecnología AMD, el IdeaPad Flex 5 es el portátil ideal.

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11. Microsoft Surface Laptop Go 2 [El mejor ultraportátil]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i5 (11.ª generación o posterior) GPU Gráficos Intel Iris Xe integrados RAM 8 GB de LPDDR4X Pantalla Pantalla táctil PixelSense de 12,4 pulgadas y 1536 × 1024 píxeles Almacenamiento SSD de 256 GB (según la configuración) Batería Hasta 13,5 horas de autonomía (según el fabricante) Peso 1,12 kg

The Microsoft Surface Laptop Go 2 se considera una opción ideal para estudiantes universitarios y de secundaria. Esto portátiland portátil ligeroGracias a su tamaño compacto, cabe fácilmente en cualquier mochila. Además, ofrece una experiencia Microsoft elegante y de alta calidad.

Su nitidez y brillo Pantalla táctil PixelSense y su cómodo teclado lo convierten en el dispositivo ideal para escribir rápidamente y realizar búsquedas. Estas características lo convierten en el mejor portátil para negocios.

Ventajas Contras ✅ Muy ligero y compacto, la mejor opción para los estudiantes que se desplazan constantemente de una clase a otra. ✅ Presenta una estructura sólida que da una sensación muy agradable al tacto, a diferencia de muchos otros portátiles económicos. ✅ Ofrece un entorno del sistema operativo Windows sencillo y sin distracciones, fácil de manejar para los usuarios noveles. ✅ Cómodo y sensible, ideal para escribir durante largos periodos de tiempo, algo imprescindible para tomar apuntes en clase. ✅ La pantalla PixelSense es ideal para ver documentos y responde bien al tacto. ✅ Incorpora un botón de encendido con lector de huellas dactilares (en determinados modelos) para un acceso rápido y seguro. ❌ Algunas configuraciones pueden tener menos memoria RAM, pero el rendimiento sigue siendo ágil para las tareas habituales de los estudiantes y la navegación por Internet.

Veredicto final: Para quienes buscan un portátil fino y ligero para cursos en línea, escribir y leer, el Portátil Go 2 es un portátil ultraportátil con Windows y un teclado cómodo. Está disponible a un precio asequible.

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12. MSI Modern 14 [El mejor todoterreno ligero]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i5/i7 (varias generaciones) GPU Gráficos Intel Iris Xe integrados RAM 8 GB o 16 GB de DDR4 (a menudo ampliable) Pantalla 14,0 pulgadas FHD (1920 × 1080) Almacenamiento SSD NVMe de 512 GB Batería Duración fiable de la batería Peso ~2,87 libras (~1,3 kg)

The MSI Modern 14es un elegante,ordenador portátil de estilo profesional que ofrece a los estudiantes un equilibrio excepcional entre rendimiento y relación calidad-precio. Destaca por ofrecer un rendimiento de CPU competitivo en un chasis ligero y profesional, lo que lo hace ideal tanto para tareas académicas como para posibles prácticas.

Es una elección acertada y a largo plazo para los estudiantes que buscan un portátil universitario fiable, ya que está bien construido, ofrece un almacenamiento rápido y una batería de larga duración, y cuenta con componentes que, en muchos casos, se pueden actualizar. Esto le confiere un rendimiento impresionante, por lo que se considera la opción ideal para muchos estudiantes.

Ventajas Contras ✅ Fácil de transportar y muy manejable, lo que lo hace ideal para desplazarse por el campus. ✅ Permite trabajar sin problemas con hojas de cálculo, presentaciones y pestañas de investigación al mismo tiempo. ✅ Garantiza un arranque rápido y una carga ágil de aplicaciones y archivos de gran tamaño. ✅ Presenta un aspecto limpio y profesional, ideal para presentaciones formales y entrevistas de trabajo. ✅ Se abre 180°, lo que resulta útil para trabajar en grupo con los compañeros. ✅ Ofrece opciones de conectividad esenciales, como puertos USB-A y USB-C. ✅ Permite escribir cómodamente por la noche gracias a su teclado retroiluminado. ❌ El chasis puede parecer un poco menos rígido que el de algunos modelos de la competencia fabricados íntegramente en metal cuando se gira la pantalla, pero sigue siendo muy resistente y totalmente fiable para el uso diario de los estudiantes.

Veredicto final:No busques más allá de MSI Modern 14 si buscas un portátil fiable, de alto rendimiento y ligero, con un diseño fantástico y capaz de gestionar una gran carga de trabajo simultáneo.

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13. Lenovo IdeaPad 3 [El mejor portátil para principiantes]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i3/i5 o AMD Ryzen 3/5 (varias generaciones) GPU Gráficos integrados Intel UHD/Iris Xe o AMD Radeon RAM 8 GB de DDR4 (a menudo ampliable) Pantalla 15,6 pulgadas, FHD (1920 × 1080), antirreflejos Almacenamiento SSD de 256 GB o 512 GB (a menudo ampliable) Batería Autonomía fiable para uso general Peso 1,7 kg

The Lenovo IdeaPad 3 es uno de los mejores portátiles para estudiantes universitarios porque es compactoy ofrece una experiencia con Windows sencilla y fiable. Este ordenador está pensado para estudiantes con un presupuesto limitado que desean realizar tareas básicas como redactar trabajos, navegar por Internet y asistir a clases en línea.

En varios modelos, suele ofrecer opciones de pantalla grande y componentes ampliables (RAM y SSD) que proporcionan un rendimiento impresionante a un asequible tasa.

Ventajas Contras ✅ Uno de los portátiles con Windows más completos y asequibles del mercado, ideal para los presupuestos más ajustados de los estudiantes. ✅ Gestiona todas las tareas básicas de los estudiantes (escribir, navegar, reproducir contenidos en streaming) de forma fluida y fiable. ✅ El tamaño estándar de 15,6 pulgadas ofrece un amplio espacio de trabajo para hojas de cálculo e investigaciones. ✅ Las numerosas opciones de configuración permiten ampliar fácilmente la memoria RAM o instalar un SSD de mayor capacidad más adelante. ✅ Los teclados de Lenovo, de buena calidad, resultan muy cómodos incluso durante sesiones prolongadas de escritura. ✅ Incorpora un obturador físico para la cámara web que garantiza la seguridad y la tranquilidad durante el aprendizaje a distancia. ✅ Un portátil sencillo y fiable que se centra exclusivamente en la funcionalidad. ❌ El chasis es principalmente de plástico y algo más pesado que el de los ultraportátiles de gama alta, pero su diseño robusto ofrece una experiencia de escritura cómoda gracias a su mayor superficie.

Veredicto final:The Lenovo IdeaPad 3es elel más asequible opción, gracias a las ofertas actuales de portátiles. Este equipo tiene toda la potencia y el tamaño de pantalla que necesitas para las tareas básicas del colegio o la universidad. Si estás buscando otros Portátiles Lenovo Si buscas una buena relación calidad-precio, echa un vistazo a nuestra guía con las mejores opciones disponibles.

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Aspectos clave a tener en cuenta a la hora de elegir el mejor ordenador portátil para estudiantes

Comprar un ordenador portátil para la universidad es mucho más que una simple adquisición tecnológica, ya que es algo de lo que dependerás durante años. Para elegir la opción adecuada, debes encontrar el equilibrio perfecto entre precio, portabilidad,duración de la batería, ybuen rendimiento.

También debes saber que el mejor portátil no siempre es el más rápido. Es aquel que evita que la multitarea ralentice el sistema. Tiene que aguantar sesiones de estudio continuas o partidas ocasionales de videojuegos. Además, debe caber fácilmente en tu mochila.

Necesitas que sea asequible lo suficiente como para que mirar tu cuenta bancaria no te haga estremecer.

Componentes principales: CPU y GPU

El componente que hace que todo funcione es el procesador, o CPU, como por ejemplo un Serie Qualcomm Snapdragon X. Si escatimas demasiado en este aspecto, lo único que conseguirás es que te molesten los retrasos y los tiempos de carga lentos.

Una CPU mejor permitirá a muchos estudiantes universitarios jugar a videojuegos y realizar tareas de edición de vídeo. Para jugar a los videojuegos más exigentes, necesitarás un sistema potente. Echa un vistazo a nuestra selección de los mejores ordenadores para juegos y portátiles para juegos que ofrecen un rendimiento óptimo y una gran autonomía.

Por lo general, la mejor relación entre precio y rendimiento es una Intel Core Ultra 5 or AMD Ryzen 5. Esto te permite gestionar varias pestañas, hojas de cálculo y aplicaciones, así como jugar a algunos juegos exigentes.

Sin embargo, si lo que buscas es el el mejor portátil para juegos, tendrás que buscar uno de gama alta, tarjeta gráfica integrada. Un Intel Core i3 o un Ryzen 3 seguirán siendo capaces de realizar tareas sencillas si tu presupuesto es ajustado, pero la multitarea no será tan fluida.

La mayoría de los ordenadores de las universidades cuentan con tarjetas gráficas dedicadas, como Intel Iris Xe. Para juegos ligeros, uso diario, edición de vídeo básica y streaming, funciona bien. No es la opción ideal si necesitas realizar ediciones de vídeo avanzadas o si buscas el mejor portátil para juegos.

Elementos básicos de la visualización

La pantalla es importante porque la vas a tener a la vista todo el día. Una pantalla de 14 pulgadas suele ser el tamaño ideal. Es lo suficientemente grande para trabajar, pero fácil de transportar. Debes elegir como mínimo Resolución Full HD (1920 × 1080). Si no lo haces, tus documentos se verán borrosos.

Si lees o escribes mucho, busca una pantalla con formato 16:10 o 3:2, ya que es más alta que la estándar de 16:9. Al ser más alta, la pantalla muestra una mayor parte de la página, lo que significa que tendrás que desplazarte mucho menos. Es una característica sencilla que realmente aumenta tu productividad.

Memoria RAM y almacenamiento

La memoria y el almacenamiento de tu ordenador portátil determinan su capacidad para gestionar archivos de gran tamaño y realizar varias tareas a la vez. Para la mayoría de los estudiantes, 8 GB de RAM es lo mínimo aceptable. Es suficiente para tareas sencillas, como la navegación básica y la toma de apuntes.

Sin embargo, te costará mucho si corres demasiado de golpe. 16 GBes una opción mucho mejor si te lo puedes permitir. Una mayor cantidad de RAM hace que el portátil dure más tiempo antes de que quede obsoleto y garantiza un funcionamiento fluido.

Un SSD suele ser la mejor opción para el almacenamiento. En comparación con un disco duro antiguo, la diferencia de velocidad es enorme. Además, los SSD hacen que el ordenador se inicie en cuestión de segundos. La capacidad mínima que deberías considerar es de SSD de 256 GB. Aun así,Quinientos doce gigabytesor 1TB es más seguro. Cuando guardes archivos multimedia, programas o proyectos de grupo de gran tamaño en tu dispositivo, agradecerás disponer de ese espacio adicional.

Conectividad

Un buen portátil para la universidad debería conectarse fácilmente a cualquier dispositivo, para que no tengas que usar un montón de adaptadores. Para una carga rápida y transferencias velozes, busca que tenga al menos un puerto USB-C o Thunderbolt.

Comprueba bien si cuenta con un conector USB-A estándar. Para memorias USB y accesorios como el ratón, este sigue siendo el conector más utilizado. Los puertos USB y un lector de tarjetas SD son imprescindibles para cualquier usuario.

Es posible conectar el portátil a los proyectores del aula o a pantallas externas de la sala si el portátil dispone de un puerto HDMI. Por último, comprueba que la conexión Wi-Fi sea compatible con Wi-Fi 6E o Wi-Fi 7. En los campus universitarios, donde suele haber mucha actividad, se necesitan velocidades más rápidas. Por lo tanto, necesitas una conexión más fiable para tus actividades en Internet.

Mi valoración general sobre los mejores portátiles para estudiantes

Si tuviera que elegir los mejores portátiles para estudiantes, me quedaría con estas tres opciones:

La mejor opción económica → Acer Swift 3

El Acer Swift 3 ofrece un rendimiento excelente a un precio asequible. Con 16 GB de RAM y un SSD de alta velocidad, es perfecto para las tareas diarias, sesiones de estudio prolongadas y la multitarea sin perder velocidad.

El Acer Swift 3 ofrece un rendimiento excelente a un precio asequible. Con 16 GB de RAM y un SSD de alta velocidad, es perfecto para las tareas diarias, sesiones de estudio prolongadas y la multitarea sin perder velocidad. La mejor opción de gama media → ASUS ZenBook 14

Ideal tanto para el trabajo como para el ocio, este portátil delgado y de alta gama ofrece un rendimiento excelente y una impresionante pantalla OLED. Es una opción ideal para los estudiantes que buscan estilo y rendimiento con un presupuesto limitado.

Ideal tanto para el trabajo como para el ocio, este portátil delgado y de alta gama ofrece un rendimiento excelente y una impresionante pantalla OLED. Es una opción ideal para los estudiantes que buscan estilo y rendimiento con un presupuesto limitado. El mejor portátil de gama alta → Samsung Galaxy Book Pro 360

El Samsung Galaxy Book Pro 360 ofrece un rendimiento de primera categoría, una impresionante pantalla AMOLED y una excelente autonomía. Su diseño 2 en 1 lo convierte en un dispositivo versátil tanto para el trabajo como para el ocio, perfecto para estudiantes que buscan estilo y potencia en un formato portátil.

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