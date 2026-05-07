Los 9 mejores portátiles ASUS de 2025 para la creatividad, el trabajo y el ocio

Encontrar lo mejor ASUS comprar un ordenador portátil puede ser toda una tarea, ya que ASUS ofrece de todo, desde equipos de trabajo ultradelgados y portátiles pensados para creadores hasta equipos para juegos de alto rendimiento. Pero con tantos modelos (y un sinfín de fichas técnicas) entre los que elegir, la indecisión es más que real.

¿Quizás necesitas un compañero de trabajo fiable, una pantalla con colores precisos para el arte y el diseño, o un portátil de alto rendimiento para jugar? Entonces, esta guía es justo lo que necesitas. He seleccionado cuidadosamente los mejores portátiles ASUS para ayudarte a encontrar el modelo perfecto que se adapte a tus necesidades y presupuesto.

Nuestras mejores recomendaciones de portátiles ASUS

No todosASUS No todos los ordenadores portátiles son iguales, ni siquiera dentro de su propia categoría. Sin embargo, algunos de estos ASUS Estos modelos destacaron por ser excelentes opciones en todos los aspectos. Son los siguientes:

ASUS Vivobook S14 – Un excelente modelo de gama media que cuenta con una CPU Ryzen AI y una tarjeta gráfica Radeon 880m. Es una buena opción tanto para trabajar como para jugar, y además no es demasiado caro. Chromebook desmontable ASUS CM3001 – Un híbrido desmontable entre portátil y tableta que es una opción muy recomendable para quienes buscan un dispositivo asequible. Aunque no es el portátil más potente de esta selección, sí es muyversátil. ASUS ROG Strix Scar 18 – En lo que respecta al rendimiento en juegos, es difícil discutir que ROG la supremacía de la gama. Esta versión cuenta con una combinación de CPU y GPU aún más potente, un sistema de refrigeración mejorado y una pantalla de gran nitidez para dominar en los videojuegos.

Los 9 mejores portátiles ASUS para cada necesidad

No todo el mundo tiene en mente el mismo «mejor» portátil. Puede que algunos busquen un ordenador de gama media con unas especificaciones aceptables, wifi y muchas opciones de conectividad. Otros, en cambio, quizá prefieran un equipo para juegos con una Intel Core Ultra 7, Ultra 9, o unCPU AMD Ryzen con IA Otros, por su parte, quizá estén buscando un portátil 2 en 1 fino y ligero. Ten por seguro que aquí hay opciones para todos los gustos.

Bueno, sin más preámbulos, echemos un vistazo a los candidatos al premio al mejor ASUS ordenador portátil.

1. ASUS Vivobook S 14[Mejor en general]

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Especificaciones Detalles CPU Procesador AMD Ryzen AI 9 365 a 2,0 GHz GPU AMD Radeon 880M RAM 32 GB Pantalla 14″, 2880 x 1800, 120 Hz Almacenamiento Un terabyte, dos terabytes, cuatro terabytes Duración de la batería 75 Wh Peso 1,30 kg/2,87 lb

En lo que respecta a ASUS En cuanto a los ordenadores portátiles, es increíblemente difícil superar el ASUS Vivobook S 14 serie. Este portátil es elegante, está bien diseñado y un portátil potente y por encima de la media que resulta «suficiente», mientras que su bajo precio te ayuda a ahorrar dinero.

Repasemos las especificaciones. Como he dicho antes, se trata de un portátil «lo justo» y cuenta con una combinación decente de CPU y GPU, con un de diez núcleos AMD Ryzen™ AI 9 365 at 2,0 GHz (sí, una CPU de última generación basada en IA) y un AMD Radeon 880M. No es suficiente para ejecutar todo con los ajustes «ultra» o «épicos», claro, pero sin problemas con los ajustes medios o altos en los juegos actuales.

The ASUS Vivobook S 14 incluye32 GB de RAM, lo cual es bastante habitual en los juegos actuales. Este paquete también incluye una 1, 2, o4TB de espacio de almacenamiento; 2 Es suficiente, pero cuanto más, mejor.

¿Qué es lo que distingue a este ASUS Lo que distingue a este portátil de los demás es su ergonomía. En cuanto a las dimensiones, el ASUS Vivobook S 14 pesa solo1,3 kg/2,87 lb,y tiene un perfil de tan solo un punto treinta y nueve centímetrosEsto convierte a este portátil en el compañero ideal para trabajar o divertirse mientras te desplazas, con una pantalla brillante 14» 2880 × 1800 OLED una pantalla con una frecuencia de actualización de 120 Hz, lo que garantiza una calidad de imagen excepcional.

Para más información El ASUS Vivobook S 14 es un excelente ordenador todoterreno, pero es posible que los gamers y los artistas prefieran combinarlo con un monitor o un televisor para juegos de mayor calidad.

Por último, pero no por ello menos importante, está la batería. Se podría pensar que su diseño compacto y la potente combinación de CPU y GPU afectarían a la duración de la batería, pero no. Esto ASUS El portátil viene con un pequeño pero potente 75 Whbatería, cuya duración, según han demostrado las pruebas realizadas, puede llegar a 15 horas con una carga baja.

Ventajas Contras ✅ Ofrece una excelente combinación de CPU, GPU y RAM, ideal para juegos de gama media y alta. ✅ No es demasiado caro para la potencia que ofrece ✅ Diseño elegante y portátil ✅ Impresionantes imágenes OLED ✅ Teclado RGB ❌ No es difícil encontrar portátiles para juegos más potentes, aunque el M5406 sigue siendo el claro ganador en cuanto a diseño y portabilidad.

Veredicto final: The ASUS Vivobook S 14 ofrece el equilibrio perfecto entre rendimiento, portabilidad y relación calidad-precio, lo que lo convierte en un dispositivo versátil excepcional para el trabajo, el entretenimiento y el uso diario.

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2. Chromebook desmontable ASUS CM3001[La mejor opción económica]

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Especificaciones Detalles CPU MediaTek 520 a 2,0 GHz GPU ARM Mali-G52 MC2 RAM 4GB Pantalla 10,5 pulgadas, 1920 × 1200 Almacenamiento 64 GB Duración de la batería Treinta y ocho vatios-hora Peso 0,61 kg / 1,34 lb

¿Es unPortátil ASUS¿Y una tableta?ASUS pregunta: ¿Por qué no pueden ser ambas cosas? Conoce el Chromebook desmontable ASUS CM3001.

Chromebooks are Googlela respuesta aiPad de Apple, y han salido al mercado con fuerza. El mercado de los dispositivos híbridos aún no se ha explotado al máximo, y resulta que hay mucha gente que se beneficiará de contar con un dispositivo híbrido bastante potente y versátil.

Quizá hayas notado que este dispositivo utiliza una CPU y una GPU para dispositivos móviles; concretamente, una 2,0 GHz MediaTek™ 520 y un ARM Mali-G52 MC2, respectivamente. No se trata de unas especificaciones especialmente potentes (sobre todo si las comparamos con el hardware específico de un portátil o un ordenador de sobremesa), pero sirven para salir del paso.

Además de estas especificaciones, solo hay que añadir 4GB de RAM, junto con 64 GBde espacio de almacenamiento. Todo esto significa que, aunque técnicamente se puede jugar en este dispositivo (sobre todo mediante streaming), no hay que esperar demasiado de él. Aun así, la posibilidad de transmitir juegos a un precio muy, muy bajo convierte a este portátil en una buena opción para el Los mejores portátiles para juegos por menos de 1000 dólares.

Pero aunque elChromebook desmontable ASUS CM3001 no es precisamente un peso pesado en lo que se refiere a juegos de gran potencia, es sin igual en su capacidad para ofrecer una productividad versátil durante todo el día en un diseño compacto y resistente.

Para más información Este dispositivo viene con Chrome OS, por lo que es una opción fantástica si en tu entorno de trabajo aún no se ha elegido una plataforma en la nube con la que trabajar.

The Chromebook desmontable ASUS CM3001 No se llama «híbrido» por nada. Este dispositivo cuenta con un teclado desmontable que permite pasar de ser un portátil a una tableta en cualquier momento, lo que lo convierte en el la pareja ideal para quienes están siempre en movimiento. Los artistas también valorarán especialmente el lápiz óptico bidireccional de tipo «push-pop» para la entrada táctil.

Ventajas Contras ✅ Especificaciones más que aceptables para un dispositivo móvil ✅ Ofrece una versatilidad y una funcionalidad móvil increíbles ✅ Se puede alternar entre tableta portátil y miniordenador portátil mediante una placa desmontable ✅ Muy asequible ✅ Teclado retroiluminado ❌ La pantalla no es antirreflejos, aunque es preciosa

Veredicto final:The Chromebook desmontable ASUS CM3001 Ofrece una portabilidad y una versatilidad excepcionales gracias a su diseño híbrido entre tableta y portátil, lo que lo convierte en una opción económica para aquellos usuarios que necesitan un dispositivo asequible que les acompañe durante todo el día en el trabajo, los estudios o sus proyectos creativos, incluso cuando están fuera de casa.

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3. ASUS ROG Strix Scar 18 [Lo mejor para jugar]

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Especificaciones Detalles CPU Procesador Intel Core Ultra 9 275HX a 2,7 GHz GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti RAM 32 GB Pantalla 18″, 2560 × 1600, 240 Hz Almacenamiento 1 TB (ampliable) Duración de la batería 90 Wh Peso 3,30 kg/7,28 lb

Si lo que buscas es rendimiento puro para juegos, con el ROG Strix línea deASUS portátiles para juegos. Cada uno de estos potentes portátiles para juegos es una auténtica bestia en lo que respecta a los juegos de alta gama, y el Scar 18 no es una excepción. Esta bestia no solo te da una ventaja competitiva. También te permite dominar, lo que le garantiza sin duda un lugar entre los los mejores portátiles para juegos.

Dado que se trata de un portátil relativamente nuevo, cabe esperar que sus especificaciones estén a la última. Y con razón: el Scar 18 alberga unProcesador Intel Core Ultra 9 275HX, con una velocidad anunciada de 2,7 GHz, pero con capacidad para alcanzar los 5,4 GHz a plena carga. En cuanto a la GPU, contamos con una muy potente RTX 5070 Ti, una GPU moderna y de gran potencia que utiliza la arquitectura Blackwell.

En cuanto a la memoria RAM y el almacenamiento, este excelente portátil no defrauda. De serie, este portátil viene con 32 GBde RAM y un1TB unidad de almacenamiento (al menos, este paquete sí la incluye). Por suerte, se pueden ampliar: la memoria RAM se puede aumentar hasta unos impresionantes 64 GB, y el almacenamiento también se puede sustituir y mejorar mediante 2 Ranuras PCIe.

En cuanto a la potencia, elScar 18 Incluye una potente batería de 90 Wh, que ofrece una excelente autonomía. Ten en cuenta que las pruebas de batería se realizan con cargas bajas o medias, por lo que, si necesitas ahorrar batería, asegúrate de reducir la configuración según sea necesario.

Para más información El software Armoury Crate integrado (entre otros) puede ayudarte a ajustar las velocidades si observas que el ROG Strix Scar 18 se calienta demasiado o se queda sin batería demasiado rápido.

Por último, este portátil para juegos de gama alta incluye un mini-LED en forma de Nebula HDR, lo que da como resultado imágenes nítidas y definidas con un Doscientos cuarenta hercios frecuencia de actualización, aunque también puedes utilizar el puerto HDMI 2.1 para conectar el portátil a un una televisión ideal para jugar.

Ventajas Contras ✅ Increíblementeunas especificaciones potentes capaces de ejecutar sin problemas los videojuegos con la configuración al máximo ✅ Un hardware robusto que no solo ofrece un gran rendimiento, sino que también está preparado para el futuro ✅ Una pantalla fantástica y nítida gracias a ROG Nebula ✅ El diseño de cámara de vapor de extremo a extremo y el sistema de tres ventiladores reducen considerablemente la acumulación de calor ✅ Incluye Windows 11 y 3 meses de Xbox Game Pass ❌ Un rendimiento excelente no es barato, pero sin duda merece la pena.

Veredicto final: The ASUS ROG Strix Scar 18 Se trata de un portátil para juegos de primera categoría que ofrece un rendimiento excepcional, unos gráficos impresionantes y un sistema de refrigeración avanzado, lo que lo convierte en la opción perfecta para los jugadores que buscan dominar cada partida.

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4. ASUS Zenbook DUO[El mejor OLED]

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Especificaciones Detalles CPU Procesador Intel Core Ultra 9 285H a 2,9 GHz GPU Tarjetas gráficas Intel Arc RAM 32 GB Pantalla 14″, 2880 x 1800, 120 Hz Almacenamiento 1TB Duración de la batería 75 Wh Peso 1,65 kg/3,64 lb

Si elChromebook desmontable ASUS CM3001 es la herramienta de presupuesto del artista, la ASUS Zenbook DUO es la versión premium. Este portátil, pequeño y ligero, cuenta con una gran potencia que sin duda satisfará a artistas, profesionales y a cualquiera que necesite un portátil potente pero portátil.

No te dejes engañar por lo ultradelgado 1,45 cm que el perfil no te engañe: el ASUS Zenbook DUO is poderoso. No solo viene con un Intel Core Ultra 9 285H, además cuenta con una unidad de procesamiento neuronal integrada. No voy a entrar en demasiados detalles, pero basta con decir que permite sacar bastante más rendimiento a este portátil.

En cuanto a la GPU, hay de todo. La ASUS ZenBookLa página no especifica cuál es el modelo de la tarjeta gráfica integrada, sino que solo indica que es Tarjetas gráficas Intel Arc. Aunque elIntel Arc Aunque la serie es fiable, hay que tener en cuenta que no es tan potente como una GPU dedicada.

Sin embargo, si solo necesitas el ASUS Zenbook DUO ya sea para el trabajo o para el arte, su GPU, junto con 32 GB de RAM, ofrece un rendimiento más que suficiente para prácticamente cualquier tarea que tengas que realizar.

Ahora, hablemos de la ASUS Zenbook DUO su característica más singular: su doble pantalla. Esta configuración permite que el ASUS Zenbook Duo una versatilidad sin igual, tanto si lo utilizas para mejorar tu productividad como para potenciar tu creatividad. Si necesitas una pantalla dividida para compartir contenido o una pantalla grande similar a una un monitor genial para jugar (junto con el soporte) el ASUS Zenbook DUO puede manejarlo sin problemas.

Para más información Puedes utilizar la aplicación integrada ScreenXpert 3.1 para ajustar la configuración de ambas pantallas.

Aunque la configuración dual ofrece una gran versatilidad, pero eso no significa que se sacrifique la calidad. Cada uno de losASUS Zenbook DUOLas dos pantallas son impresionantes OLED 3K, lo que garantiza una visualización nítida para todas tus necesidades.

Ventajas Contras ✅ Muchomás resistente de lo que su diseño podría sugerir ✅ La NPU ayuda a mejorar el rendimiento de la CPU ✅ Diseño ligero y tamaño compacto a pesar de sus potentes prestaciones ✅ Dos pantallas táctiles OLED de 3K con formato 16:10 ✅ Opciones de configuración versátiles para sus dos pantallas: divididas, compartidas o unidas ❌ Es más caro que una sola pantalla, aunque la calidad bien vale la pena

Veredicto final: The ASUS Zenbook DUOuna combinación impresionantedos pantallas táctiles OLED de 3K con una portabilidad y versatilidad excepcionales, lo que la convierte en una opción de primera para profesionales y creativos que buscan el máximo espacio en pantalla sin renunciar a la movilidad.

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5. ASUS Vivobook 17 (X1704) [La mejor pantalla grande]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i3 GPU Gráficos Intel UHD RAM Cuarenta gigabytes Pantalla 17,3 pulgadas, 1920 × 1080 Almacenamiento Dos terabytes y medio Duración de la batería Cincuenta vatios-hora Peso 2,10 kg/4,63 lb

Para empezar, hay un ton of ASUS Vivobook ordenadores portátiles que existen, así que tendrás que especificar el número de modelo. En este caso, este producto parece ser un Mil setecientos cuatro.

Como se puede deducir de las especificaciones (y del precio), no se trata precisamente de un portátil de gran potencia. Su CPU es un Intel Core i3-1215U, mientras que su tarjeta gráfica se limita a una tarjeta gráfica integrada. Cuarenta gigabytesLa memoria RAM sí que ayuda, pero en lo que respecta a los videojuegos, el rendimiento del Mil setecientos cuatrono es muy potente. Ten en cuenta que algunos modelos vienen con un i5 o un i7 (de la misma generación) si quieres actualizarlo.

Siempre y cuando no vayas a hacer nada demasiado descabellado con el Mil setecientos cuatro, al igual que la edición de vídeo, ofrece un servicio constante y fiable, lo que lo convierte en un compañero ideal para trabajar, estudiar o para cualquier uso general. Además, es un portátil con Windows, por lo que está listo para usar desde el primer momento.

Para más información Ten en cuenta que, a pesar del generoso tamaño de la pantalla, este portátil solo cuenta con una tarjeta gráfica integrada. Si vas a jugar, busca un modelo con tarjeta gráfica dedicada.

Lo que realmente destaca de este portátil es su pantalla. En este rango de precios, es difícil encontrar una pantalla realmente buena. Sin embargo, aquí es donde el ASUS Vivobook X1704 destaca, con su brillante de 17,3 pulgadas con resolución FHD pantalla. Esta excelente pantalla ofrece una gran comodidad, tanto si piensas utilizar el portátil para las tareas diarias como para disfrutar de contenidos multimedia.

Ventajas Contras ✅ Una impresionante resolución FHD difícil de encontrar a este precio ✅ Rendimiento moderado; ideal para el trabajo, los estudios o el uso diario ✅ Grandetamaño de la pantalla ✅ No es demasiado caro ✅ Incluye Windows 11 ❌ La GPU limita considerablemente el rendimiento en los videojuegos, aunque permite ejecutarlos con una configuración más baja

Veredicto final:The ASUS Vivobook X1704 es un portátil fiable para el día a día con una impresionante pantalla FHD de 17,3 pulgadas con colores vivos, lo que lo convierte en una opción ideal para trabajar, estudiar y disfrutar de contenidos multimedia, a pesar de sus limitadas prestaciones para los videojuegos.

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6. ASUS ProArt PX13 [Lo mejor para diseñadores]

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Especificaciones Detalles CPU Procesador AMD Ryzen AI 9 HX 370 a 2,0 GHz GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 RAM 32 GB Pantalla 13,3″, 2880 x 1800, 60 Hz Almacenamiento Un terabyte, dos terabytes Duración de la batería setenta y tres vatios-hora Peso 1,38 kg/3,04 libras

The ASUS ProArt PX13, como su nombre indica, está pensada especialmente para los creativos visuales. ¿Es cierta esta afirmación? Sí, lo es.

En cuanto a las especificaciones, el ProArt PX13 cuenta con una excelente combinación de Ryzen AI 9 370 y unRTX 4050. 32 GBde RAM es una buena opción, y puedes conseguir este portátil en cualquiera de las 1 or 2TB variantes. Sin duda, recomendaría el 2TB Uno. Estas especificaciones son lo suficientemente potentes como para que sea un portátil para juegos, aunque eso sería desperdiciar su potencial.

Aunque las especificaciones son buenas, el ProArt PX13 El rendimiento de nivel profesional es solo la punta del iceberg. La verdadera razón por la que este modelo es uno de los mejores ASUS Lo que destaca de los portátiles para artistas es su excelente calidad visual. Con uncon precisión cromática, Pantalla táctil OLED de 3K, the ProArt PX13 es ideal para creadores que exigen un alto nivel de precisión y calidad.

Para más información Potencia, resistencia y comodidad en un diseño compacto: sin duda, supone una mejora notable para la mayoría de los artistas.

Por si fuera poco, el ProArt PX13 is además, un portátil convertible 2 en 1, con la posibilidad de cambiar entre diferentes configuraciones (como portátil, tableta, tienda de campaña y soporte), lo que lo convierte en el compañero ideal para llevarlo contigo. Si a eso le sumamos su estructura ligera pero resistente y su durabilidad de grado militar, tenemos un producto ganador.

Ventajas Contras ✅ Resistente y duradero a pesar de su pequeño tamaño ✅ Pantalla OLED 3K visualmente impresionante y con gran capacidad de respuesta, ideal para artistas ✅ Su diseño convertible 2 en 1 permite utilizar este portátil de diversas formas ✅ Buena duración de la batería ✅ Incluye Windows 11 ❌ La pantalla de 13 pulgadas puede resultar un poco pequeña, aunque la calidad de imagen es difícil de superar

Veredicto final: The ASUS ProArt PX13 destaca por ser un versátil ysostenible Portátil 2 en 1, que ofrece una precisión visual y una flexibilidad excepcionales, lo que la convierte en una opción de primera categoría para diseñadores y profesionales creativos que viajan con frecuencia.

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7. ASUS ROG Strix G16 (2025) [Ideal para un alto rendimiento]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i9-12900H GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti RAM 16 GB Pantalla 16″, FHD+, 165 Hz Almacenamiento 1TB Duración de la batería 90 Wh Peso ~2,5 kg/5,51 lb

The ROG serie siempre ha estado a la vanguardia de ASUScatálogo de portátiles para juegos, y como era de esperar, muchos de los portátiles de esta serie tienen muchas posibilidades de hacerse con el título de el mejorASUS ordenador portátil para juegos.

Aunque elROG Strix G16 lleva ya un tiempo en el mercado, pero ha tenido tanto éxito que todos ASUS lo único que tenía que hacer era mejorar sus especificaciones. Esto Strix G16 viene con uni7 14650HX and an RTX 5060, lo que le permite ejecutar juegos exigentes sin problemas. En cuanto a la memoria RAM, cuenta con una cantidad considerable 16 GBque se puede ampliar con una ranura adicional. En definitiva, un portátil para juegos muy sólido.

Y para rematar, una pantalla FHD+ de alta frecuencia de actualización a 165 Hz frecuencia de actualización. Al fin y al cabo, ¿de qué sirve tener unos buenos gráficos si no se dispone de un buen monitor en el que disfrutarlos?

Aunque no estés utilizando el Strix G16Aunque está diseñado para lograr victorias rápidas en los juegos competitivos, sigue siendo una máquina potente ideal para el trabajo diario. Gracias a la combinación de CPU y GPU, el Strix G16 puede realizar sin problemas tareas exigentes, como la renderización y la edición de vídeo. Para llevar a cabo estas tareas intensivas se necesita un portátil con una gran potencia de procesamiento y un rendimiento térmico eficiente, por lo que elegir uno de los el mejor portátil para el renderizado puede marcar una gran diferencia.

Para más información Para completar la experiencia, combina este portátil con algunos accesorios RGB, como unos auriculares de alta calidad o unas barras de sonido.

Pero, aunque tiene muchas cosas a su favor, quizá la mayor ventaja de este portátil para juegos sea su precio. A pesar de toda esta potencia, sigue siendo uno de los Las mejores portátiles para juegos por menos de 1500 $.

Ventajas Contras ✅ Seguirá siendo una máquina sólida incluso en 2025: las especificaciones mejoradas contribuyen a ello ✅ Espléndida pantalla FHD+ a 165 Hz ✅ Sistemas de refrigeración avanzados gracias a ROG arquitectura ✅ Teclado RGB con iluminación individual por tecla ✅ Gran autonomía de la batería ❌ Es bastante voluminoso, pero ese es el precio que hay que pagar por unas especificaciones tan potentes.

Veredicto final: The ASUS ROG Strix G16 (2025) ofrece un rendimiento de primer nivel tanto para juegos como para tareas creativas, lo que lo convierte en un Una máquina imbatible por menos de 1500 dólares a pesar de su diseño más voluminoso.

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8. ASUS Vivobook Flip 16 [El mejor portátil]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i5-1335U GPU Intel HD Graphics RAM 8GB Pantalla 16 pulgadas, 1920 × 1200 Almacenamiento 1TB Duración de la batería 51 Wh Peso 1,90 kg / 4,19 lb

Por último, pero no por ello menos importante, en esta lista se encuentra el ASUS Vivobook Flip 16. Aunque ya hemos repasado 3 ASUS Vivobook los portátiles de esta lista, el Flip 16 se distingue por su diseño abatible.

Como siempre, repasemos las especificaciones. A 13.ª generaciónIntel Core i5 ofrece un rendimiento aceptable. Una tarjeta gráfica integrada (Intel HD(creo) ofrece unos gráficos modestos; una vez más, si estás jugando, 100% necesitas una GPU dedicada. Por último, 1TB ese espacio debería ser suficiente para las tareas profesionales y de productividad.

La memoria RAM de este dispositivo merece una mención especial: aunque 8GB debería ser suficiente para los usuarios ocasionales; ten en cuenta que solo hay 1 ranura SO-DIMM adicional en este ASUS Vivobook ordenador portátil.

Para más información Su diseño delgado y portátil hace que este portátil ASUS Vivobook sea más vulnerable al polvo que la mayoría. Asegúrate de limpiar bien tu portátil de vez en cuando.

Quizá ya lo hayas adivinado por el nombre, pero el ASUS Vivobook Flip 16 se diferencia de otros ASUS Vivobook ordenadores portátiles a través de su Diseño abatible 2 en 1. Aparte del rendimiento modesto, «lo justo», de otros ASUS En comparación con otros modelos, este portátil en concreto es elegante, atractivo e increíblemente fácil de transportar, lo que te permite trabajar (o jugar) donde quieras.

Ventajas Contras ✅ Buen rendimiento para un portátil de gama media ✅ El diseño abatible 2 en 1 y su formato ligero ofrecen una versatilidad extrema



✅ Imágenes nítidas y de gran calidad ✅ Gran autonomía de la batería ✅ Incluye Windows 11 ❌ Solo tiene una ranura para la memoria RAM, además de la que viene soldada, aunque 8 GB son suficientes para los usuarios ocasionales

Veredicto final:The ASUS Vivobook Flip 16 combina un elegante Diseño 2 en 1 con un rendimiento sólido en los medios, lo que lo convierte en la opción perfecta para los usuarios que valoran la portabilidad y la versatilidad.

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9. ASUS ExpertBook P5 P405 [Lo mejor para empresas]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core Ultra 5/Intel Core Ultra 7 GPU Tarjetas gráficas Intel Arc RAM 16 GB Pantalla 14 pulgadas, 2560 × 1600 Almacenamiento Quinientos doce gigabytes Duración de la batería sesenta y tres vatios-hora Peso ~1,27 kg/2,80 lb

ASUS tiene muchos portátiles para juegos, pero este no es uno de ellos. El ASUS ExpertBook P5, como elASUS ZenBookde la serie, se promociona con toda la razón como un portátil empresarial con IA de última generación.

Empecemos por las especificaciones. Este portátil cuenta con un potente Intel Core Ultra or Intel Core Ultra 7, dependiendo de la versión que elijas; en cualquier caso, es una opción muy válida en cuanto a la CPU. Dicha CPU es compatible con Copilot+, with ASUS afirmando que «ofrece un rendimiento de IA hasta tres veces superior y hasta 120 TOPS de plataforma».

Es difícil expresar con palabras lo rápida que es esta CPU, pero créeme, es FIXO. Además, es un portátil con Windows, lo que reduce al mínimo la configuración y te permite ponerte manos a la obra con tus tareas de productividad de inmediato. Por último, será compatible con muchos de tus dispositivos, ya que cuenta con dos puertos USB-C (Thunderbolt 4), un puerto USB-A (3.2), un puerto HDMI (2.1) y una toma híbrida para auriculares.

Para más información La cámara de este portátil no es la mejor, así que, si te has decidido por él, te conviene invertir en una buena cámara web.

Ten en cuenta que esto es un ordenador portátil para uso profesional. Por lo tanto, no cuenta con una tarjeta gráfica potente ni con una memoria RAM especialmente potente. *Podrás* jugar si te las apañas, pero no esperes resultados espectaculares. En realidad, está pensado para el trabajo diario.

Ventajas Contras ✅ Buena CPU ✅ La NPU ayuda a maximizar el rendimiento ✅ Resistencia de grado militar a pesar de su tamaño compacto ✅ No es demasiado caro ✅ Viene con Windows 11 ❌ Es un ordenador exclusivamente para trabajar, debido a su tarjeta gráfica integrada y a su menor capacidad de RAM, aunque se puede jugar con una configuración más baja

Veredicto final:The ASUS ExpertBook P5 P405 ofrece un rendimiento empresarial excepcional, lo que lo convierte en la mejor opción para los profesionales que dan prioridad a la velocidad, la portabilidad y la productividad frente a los videojuegos.

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Características destacadas de los portátiles ASUS

Si aún no te has decidido a comprar un ASUS ordenador portátil, aquí tienes 5 las características más destacadas de esta marca.

1. Liderazgo en pantallas OLED

En lo que respecta a los portátiles de gama alta con pantallas OLED, ASUS Los ordenadores portátiles son difíciles de superar. Las pantallas OLED y mini-LED siempre están presentes en las distintas gamas de ordenadores portátiles que ASUS tiene, y sea cual sea el modelo de portátil que elijas, tienes prácticamente garantizada una experiencia visual deslumbrante.

Para los jugadores, el ROG Strix La serie cuenta con la increíble configuración Nebula HDR mini-LED. Las versiones más modernas de la Zenbook La gama cuenta con un 14 pulgadas, resolución de 2880 × 1440 (3K), mientras que elVivobook La serie ha estado probando la pantalla OLED Lumina, igualmente bonita. Ten en cuenta que las pantallas de mayor calidad (especialmente los colores vivos) reducen la duración de la batería.

A los artistas, en particular, les encantará la alta fidelidad visual que ofrece el Por el arteserie. Estos portátiles cuentan con tecnología de vanguardia 4k Las pantallas HDR, que garantizan que todo se vea con una nitidez perfecta. Esto hace que ASUS Los ordenadores portátiles son el compañero ideal para jugar a los mejores juegos para PC.

2. Pantallas duales pioneras y diseños innovadores

A diferencia de los ordenadores de sobremesa, los portátiles se pueden llevar a cualquier parte. Por eso, el diseño es un factor muy importante a la hora de comprar un portátil.

Aunque hay big ASUS ordenadores portátiles como el ROG serie (los ordenadores potentes necesitan mucho espacio para sus componentes) ASUS no ha renunciado a reducir su tamaño. Gracias a las innovaciones en los materiales y a una mayor miniaturización, ahora contamos con portátiles resistentes como el Zenbook DUO que, aunque son muy potentes, tienen un diseño fino y ligero de tan solo 1,45 cm.

Esta compacidad también ha permitido perfeccionar diseños que antes resultaban poco manejables. El mejor ejemplo de ello es (una vez más) el Zenbook DUO, que no solo es ultradelgado, sino que además cuenta con una configuración de doble pantalla. Puede que no haya sido el primer portátil con doble pantalla, pero es una maravilla de la tecnología.

Por último, debo señalar que ASUS Los portátiles con doble pantalla suelen ser bastante caros, así que, si necesitas pantallas adicionales, quizá te interese echar un vistazo a algunos de los los mejores monitores de ASUStambién.

3. Soluciones de refrigeración de vanguardia

Los buenos ordenadores portátiles requieren soluciones de refrigeración eficaces, y ASUS es consciente de ello. Todos sus portátiles incorporan fantásticas soluciones de refrigeración que disipan el calor de forma eficaz, y en ningún sitio resulta esto más evidente que en el ROG serie.

The ROG Esta serie presenta diseños mejorados y más modernos de la tecnología de refrigeración existente. Los ventiladores Arc Flow utilizan aspas de diferentes grosores para maximizar la eficiencia del flujo de aire, mientras que las cámaras de vapor mejoran el diseño tradicional de disipador térmico y tubo de calor para facilitar el proceso de vaporización y permitir que este llegue a más partes del portátil.

Por último,ASUS ha estado probando el uso de metal líquido en lugar de la pasta térmica tradicional como solución de refrigeración. Aunque esto plantea algunos retos (dado que el metal líquido sigue siendo conductor de la electricidad), el mayor rango de temperaturas de estas sustancias permite una mejor refrigeración.

4. Materiales de construcción resistentes y distintivos

Ningún ordenador portátil está a salvo de golpes y caídas, y ASUS toma medidas para garantizar que sus ordenadores portátiles estén duro.

AunqueASUS Aunque utiliza la estructura tradicional de aluminio y plástico resistente en sus portátiles, la empresa también ha buscado constantemente nuevos materiales con los que trabajar. Este esfuerzo ha dado sus frutos con su nuevo Ceraluminum™, un compuesto de aluminio y cerámica. Aunque este compuesto no es nuevo, causó una excelente primera impresión al utilizarse para el chasis del Zenbook S16.

Por si eso no fuera suficiente, te alegrará saber que ASUS Además, estos portátiles cuentan con la certificación MIL-STD 810H. Esta certificación significa que estos portátiles han superado las pruebas del ejército estadounidense y se han sometido a múltiples métodos y procedimientos de ensayo.

5. Integración de la IA y compatibilidad de Copilot+ con PC

Es solo cuestión de tiempo que todos tengamos un ordenador con inteligencia artificial. ASUS Lo saben, y han estado trabajando a toda máquina para que sus portátiles estén preparados para la IA.

El factor que más va a cambiar las reglas del juego será la llegada de los ordenadores con Copilot+, cuyo objetivo es integrar una IA para agilizar las tareas y mejorar el rendimiento. Con este fin, algunos ASUS Los ordenadores portátiles incorporan procesadores preparados para la inteligencia artificial, como el Snapdragon X Plus o el Snapdragon X Elite.

Aunque *todavía* no contamos con ordenadores totalmente equipados con Copilot+, los modernos ASUS Algunos modelos (normalmente portátiles con Windows) ya utilizan la IA en cierta medida. Algunos modelos, como el Asus Zenbook DUO, ya utilizan NPU para potenciar sus capacidades.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor portátil de ASUS?

Lo mejorASUS El portátil de esta lista es el Vivobook S14 por su buen precio y su rendimiento general. Sin embargo, si buscas portátiles más especializados para diseño gráfico o videojuegos, te conviene echar un vistazo a ASUS» otras líneas de productos.

¿Es ASUS una buena marca de portátiles?

Sí, los portátiles ASUS son buenos. Sin embargo, como ocurre con cualquier producto, conviene informarse bien sobre el modelo que se piensa comprar.

¿Cuál es la mejor serie de ASUS?

No hay una única opción ideal ASUS serie de portátiles, ya que todos ellos están diseñados para satisfacer necesidades específicas. El ROG La serie está diseñada para juegos de alto rendimiento, la Por el artepara artistas y diseñadores, etc.

¿Cuál es el mejor portátil ASUS ROG?

Lo mejorASUS el ordenador portátil es elROG Strix Scar 18, gracias a su CPU y GPU actualizadas. Sin embargo, otros ROG También vale la pena echar un vistazo a estos modelos, sobre todo si tienes un presupuesto limitado.

¿Qué portátil de ASUS es el mejor para el uso diario?

Lo mejorASUS La elección de un portátil para el uso diario depende de cuáles sean tus necesidades. Sin embargo, si hablamos de tareas cotidianas, lo más probable es que un portátil de gama media sea la mejor opción. Si, por el contrario, buscas algo más potente, el ASUS Zenbook DUO o cualquierASUS VivoBook Un ordenador portátil es un buen punto de partida.