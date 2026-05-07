Die 13 besten Laptops für Studierende – für jedes Budget und jedes Studienfach im Jahr 2025

Die wichtigste Entscheidung, die Eltern oder Studierende zum Schul- bzw. Studienbeginn treffen müssen, ist die Wahl des besten Laptops. Der beste Laptop für Studierende ist heutzutage in der akademischen Welt eher eine Notwendigkeit für das Lernen als nur ein Luxus. Es ist eine absolut sinnvolle Investition in die langfristige Effizienz, Leistungsfähigkeit und den akademischen Erfolg eines Studierenden.

Dein Laptop muss jedoch die nächsten Jahre deiner Ausbildung überstehen. Daher sind Preis, Leistung, Mobilität und Akkulaufzeit gleichermaßen wichtig. Wir blicken über die reinen technischen Daten hinaus, um dir zu zeigen, worauf es bei den verschiedenen Studiengängen wirklich ankommt.

Unsere Top-Empfehlungen für Laptops für Studenten

Hier sind unseredie drei besten Optionen Wenn Sie es eilig haben und sofort Empfehlungen wünschen: Diese Modelle bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und erfüllen in vielen Bereichen die Anforderungen an die besten Laptops für das Studium:

Acer Swift 3 (2017) – Es bietet eine hervorragende Mischung aus Tempo und Preis. Seine leichtDas Design hält dem täglichen Gebrauch im Rucksack stand, und es ist leistungsstark genug, um umfangreiche Webrecherchen und all deine Lern-Apps zu bewältigen. Es zeigt ganz klar, dass du nicht tief in die Tasche greifen musst, um einen zuverlässigen, robusten Begleiter fürs Studium zu finden. ASUS ZenBook 14 (2024) –Dies ist hier die beste Wahl, dank dreier Highlights: hervorragende Akkulaufzeit, nachhaltigMetallkonstruktion und ein echter Knaller OLED-Display. Wenn Sie einen kleinen und leichten Laptop für anspruchsvolle Anwendungen suchen oder einfach nur ein Gerät, mit dem Sie einen ganzen Nachmittag lang streamen können, ist dieses Modell genau das Richtige für Sie. Samsung Galaxy Book Pro 360 (2021) – Dieser Laptop ist dank seines AMOLED-Displays, seiner hochwertigen Verarbeitung und des im Lieferumfang enthaltenen S Pen eine fantastische Wahl. Wenn Ihr ideales Gerät superdünn und ideal für die Arbeit sein soll, sich aber auch mühelos in ein vielseitiges Tablet verwandeln lässt, um schnell Notizen zu machen oder zu skizzieren, ist dieses Modell unschlagbar.

Bei der Empfehlung von Laptops legen wir den Fokus darauf, was Ihr Alltagserlebnis wirklich verbessert. Eine außergewöhnliche Akkulaufzeit, die Sie auch an langen Tagen mit Energie versorgt, ein elegantes Design, das überall auffällt, und reichlich Rechenleistung, um alle Aufgaben zu bewältigen.

Die 13 besten Laptops für Studenten im Jahr 2025

Bei der Suche nach dem idealen Laptop für Studenten kommt es vor allem auf die perfekte Balance zwischen Leistung, Mobilität und Preis an. Hier sind die 13 besten Laptops für Studenten im Jahr 2025, die all diese Kriterien erfüllen.

1. Acer Swift 3 [Der beste preisgünstige Laptop]

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Technische Daten Details CPU Intel Core i5/i7 (11. Generation oder neuer) GPU Integrierte Intel Iris Xe-Grafikkarte RAM 8 GB oder 16 GB LPDDR4X Anzeige 14 Zoll, FHD (1920 × 1080), IPS Lagerung 512 GB PCIe-NVMe-SSD Akku Bis zu 10+ Stunden Akkulaufzeit (je nach Konfiguration) Gewicht 1,2 – 1,3 kg

The Acer Swift 3ist daserschwinglichultra-mobiler Windows-Laptop. Er ist der beste preisgünstige Laptop für Studenten, die Leistung ohne zusätzliches Gewicht benötigen. Ausgestattet mit einer schnellen Solid-State-Drive (SSD) und einem Intel Core i5 or i7-ProzessorDieses Gerät sorgt dafür, dass Verzögerungen kein Problem darstellen. Ganz gleich, ob Sie an einem großen Gruppenprojekt arbeiten oder dreißig Browser-Tabs gleichzeitig geöffnet haben – die Rechenleistung reicht für jede Aufgabe aus.

Die vollständig aus Metall gefertigte Konstruktion verleiht ihm eine exklusives Ambientewas sein Preis nicht vermuten lässt. Dadurch verfügt er zudem über die nötige Robustheit für ein Gerät, das ständig in der Tasche mitgeführt wird. Dieser leichte Laptop gilt als erstklassige preisgünstige Option für Schüler und Studenten: Er ist so leicht, dass man fast vergisst, dass man ihn dabei hat, und dennoch leistungsstark genug, um alle akademischen Aufgaben zu bewältigen. Von Aufsätzen und Präsentationen bis hin zu Rechercheaufgaben und Tabellenkalkulationen – er erledigt alles mühelos.

Vorteile Nachteile ✅ Kompakt und sehr leicht, lässt sich den ganzen Tag über bequem über den Campus tragen ✅ Das ausgewogene Preis-Leistungs-Verhältnis sorgt für eine hervorragende Leistung im Verhältnis zum Preis ✅ Bewältigt Produktivitäts-Apps, das Surfen im Internet und leichtes Multitasking mühelos ✅ Bietet genügend Akkulaufzeit, um lange Vorlesungstage ohne Ladegerät zu überstehen ✅ Verfügt oft über eine hintergrundbeleuchtete Tastatur und einen Fingerabdrucksensor für eine schnelle und sichere Anmeldung ✅ Ein Gehäuse aus Vollmetall ist langlebiger als eine Variante aus Vollkunststoff ✅ Die schnelle SSD sorgt für kurze Startzeiten und schnelles Laden von Dateien ❌ Die Bildschirmfarben sind etwas weniger lebendig als bei Premium-Displays, doch die Bildschärfe ist perfekt und die Helligkeit reicht für alle akademischen Arbeiten völlig aus

Fazit:The Acer Swift 3 ist ein ausgewogenes und preiswertes Notebook für Studierende, das sich hochwertig anfühlt und eine gute Leistung bietet.

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2. ASUS ZenBook 14 [Die beste Option im mittleren Preissegment]

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Technische Daten Details CPU Intel Core Ultra 5/7 (oder vergleichbar) GPU Integrierte Intel Arc-Grafikkarte RAM 16 GB LPDDR5X (integriert) Anzeige 14-Zoll-OLED-Display mit 2,8K- oder FHD+-Auflösung Lagerung 512 GB oder 1 TB PCIe 4.0 SSD Akku Solide Akkulaufzeit (variiert je nach Modell/Generation) Gewicht 1,28 kg

The ASUS ZenBook 14ist das BestePremium-Laptopfür Studenten. Dieses Gerät bietet eine weitaus bessere Leistung, als man es in dieser Preisklasse erwarten würde. Das optisch ansprechende OLED-Display(bei den meisten neueren Modellen) ist das beste Merkmal, da es Texte besonders scharf und Streaming-Videos besonders lebendig erscheinen lässt – einfach perfekt sowohl für das Lernen spätabends als auch für die Freizeit.

Das schlanke Gehäuse aus Metall sorgt für ein edles Erscheinungsbild und einfache Mobilität. Moderne Prozessoren bewältigen kreative Projekte und anspruchsvolle Tabellenkalkulationen mühelos. Für Geschäftsleute und Studenten ist dieser Computer ein eine gute Wahl.

Vorteile Nachteile ✅ Tiefes Schwarz und lebendige Farben machen das Lesen und den Medienkonsum zu einem Vergnügen. ✅ Schlankes, robustes Metallgehäuse, das elegant und äußerst mobil ist – ideal für den hektischen Alltag an der Uni. ✅ Eine gute Anschlussausstattung, einschließlich USB-C (Thunderbolt) und HDMI, ist für den Anschluss externer Monitore von Vorteil. ✅ Bietet ein hervorragendes Tipperlebnis für längere Texte und Notizen in Vorlesungen. ✅ Auf hohe Ausdauer ausgelegt, sodass der Gerät den ganzen Tag lang ohne Netzanschluss genutzt werden kann. ✅ Eignet sich hervorragend für das Surfen mit mehreren Tabs, Produktivitäts-Apps und die Erstellung einfacher Inhalte. ✅ Der Akku lässt sich in kurzen Pausen zwischen den Unterrichtsstunden schnell aufladen. ❌ Der hohe Preis könnte das knappe Budget von Studierenden strapazieren, doch der Funktionsumfang bietet einen erheblichen Gegenwert für die Investition.

Fazit:Obwohl preiswert, ist das ZenBook 14 ist ein Windows-Rechner, der sich anfühlt und funktioniert wie ein Flaggschiff. Dies ist der perfekte Laptop für Studenten, die Wert auf Design und Bildschirmqualität legen.

★ Die beste Wahl im mittleren Preissegment ASUS ZenBook 14 Bei Amazon erhältlich

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Technische Daten Details CPU Intel Core i7 (Intel Evo-zertifiziert) GPU Integrierte Intel Iris Xe-Grafikkarte RAM 16 GB LPDDR4X Anzeige 15,6-Zoll-FHD-AMOLED-Touchscreen (1920 × 1080) Lagerung 512 GB NVMe-SSD Akku Außergewöhnliche Akkulaufzeit (bis zu 20+ Stunden) Gewicht ca. 1,39 kg

Entwickelt für Schüler und Studenten, die ein erstklassiges Erlebnis wie bei Apple suchen, aber innerhalb der Windows-Welt, ist das Samsung Galaxy Book Pro 360 ist ein tragbares und visuelles Kraftpaket. Für einen Convertible-Laptop ist er unglaublich klein und leicht. Er bietet sogar die gleiche CPU-Leistung wie die teuren Modelle.

Es ist atemberaubendAMOLED-Displaymacht das Konsumieren von Medien und das Lesen zu einem wahren Vergnügen. In Kombination mit dem S Pen ist dies das beste digitale Tool zum Erstellen von Notizen für Schüler und Studenten.

Vorteile Nachteile ✅ Bietet eine unglaubliche Farbgenauigkeit, tiefe Schwarztöne und ein visuell beeindruckendes Erlebnis bei allen Inhalten. ✅ Für ein 15,6-Zoll-Convertible ist es ultradünn und überraschend leicht, sodass es sich leicht transportieren lässt. ✅ Ideal für freiformatige Notizen und detaillierte kreative Arbeit in einem einfachen, integrierten Paket. ✅ Bietet eine der besten Akkulaufzeiten auf dem Markt und sorgt so dafür, dass man sich auch an langen Tagen keine Sorgen um die Akkulaufzeit machen muss. ✅ Sorgt für schnelle Reaktionszeiten und eine reaktionsschnelle Leistung für flüssiges Multitasking. ✅ Verfügt über Thunderbolt-4-Anschlüsse und bietet eine hervorragende Integration in das Galaxy-Ökosystem von Samsung. ✅ Dank hochwertiger Webcam und Audioqualität wirken Videoanrufe und Online-Vorlesungen klar und professionell. ❌ Der hohe Preis ist für einen Studenten eine erhebliche Investition, doch die in dieser Klasse unübertroffene Schlankheit, Qualität und Ausstattung rechtfertigen die Kosten über die gesamte Lebensdauer des Geräts hinweg.

Fazit: Für Studierende, die ein 2-in-1-Notebook mit hervorragender Bildqualität suchen, lange Akkulaufzeit, sowie hochwertiges Design, das Galaxy Book Pro 360bietet eineFlaggschiffWindows-Erfahrung.

★ Die beste Premium-Option Samsung Galaxy Book Pro 360 Bei Amazon erhältlich

4. HP Envy x360 13 [Das beste kompakte 2-in-1-Gerät]

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Technische Daten Details CPU Intel Core i5/i7 oder AMD Ryzen 5/7 (neueste Generationen) GPU Integrierte Intel Iris Xe- oder AMD Radeon-Grafikkarte RAM 8 GB oder 16 GB DDR4/LPDDR5 Anzeige 13,3 Zoll, FHD (1920 × 1080) Touchscreen Lagerung 512 GB NVMe-SSD Akku Hervorragende, lange Akkulaufzeit Gewicht 1,3 kg

Der wohl beste kleine 2-in-1-Laptop für Studenten, der HP Envy x360 13 vereint hochwertige Designelemente mit hervorragender Mobilität und Benutzerfreundlichkeit. Es eignet sich perfekt für die beengten Arbeitsbereiche in Cafés oder Hörsälen, insbesondere in Kombination mit dem Das am besten bewertete VPN zum Schutz Ihrer Daten. Im Gegensatz zu den meisten Laptops verfügt dieses Modell über ein hochwertiges Gefühl Aluminiumdesign und Unterstützung für Touch- und Stiftbedienung in einem kompakten 13-Zoll-Formfaktor.

Es sorgt für eine längere Akkulaufzeit und hervorragende Leistung für anspruchsvolle Forschungsprojekte oder Multitasking. Darüber hinaus ist auf dem Laptop dank seiner hohen Rechenleistung auch leichtes Gaming möglich.

Vorteile Nachteile ✅ Das Gehäuse aus Vollaluminium vermittelt ein hochwertiges Gefühl und bietet im Vergleich zu Kunststoffmodellen eine überragende Langlebigkeit. ✅ Leicht und kompakt, sodass man es unglaublich einfach überallhin mitnehmen kann. ✅ Das 360°-Scharnier und die reaktionsschnelle Touchscreen-/Stiftunterstützung eignen sich ideal für digitale Notizen und das Lesen am Bildschirm. ✅ Dank moderner Hardware-Komponenten sind flüssiges Multitasking und die Ausführung anspruchsvoller Apps gewährleistet. ✅ Der Akku hält problemlos einen ganzen Unterrichtstag durch, sodass man das Ladegerät kaum noch braucht. ✅ Verfügt oft über eine physische Webcam-Abdeckung und eine spezielle Taste zum Stummschalten des Mikrofons aus Sicherheitsgründen. ✅ Mit integriertem Fingerabdruckleser für sicheren und schnellen Zugriff. ❌ Der 13,3-Zoll-Bildschirm mag Schülern, die häufig zwei Monitore nutzen, etwas klein vorkommen, doch dies ist ein notwendiger Kompromiss für die überragende, leichte Tragbarkeit des Geräts.

Fazit:The HP Envy x360 13 bietet ein außergewöhnliches 2-in-1-Erlebnis. Dieser kleine, tragbare und hervorragende Laptop eignet sich perfekt zum Notieren und Lernen. Wenn Sie an vielseitigeren 2-in-1-Laptops interessiert sind, sehen Sie sich unsere Top-Empfehlungen für die besten Modelle an HP-Laptops.

★ Das beste kompakte 2-in-1-Gerät HP Envy x360 13 Bei Amazon erhältlich

5. SAMSUNG Galaxy Book4 360 [Am besten geeignet für Medien & Design]

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Technische Daten Details CPU Intel Core Ultra 5/7 (oder i7 der 13. Generation) GPU Integrierte Intel Arc/Iris Xe-Grafikkarte RAM 16 GB LPDDR5 Anzeige 15,6 Zoll, FHD (1920 × 1080) AMOLED-Touchscreen Lagerung 512 GB NVMe-SSD Akku Akku-Laufzeit für den ganzen Tag (bis zu 15+ Stunden) Gewicht 1,44 kg

The SAMSUNG Galaxy Book4 360 ist für Studierende gedacht, die Wert auf ein stilvolles, flexibelGerät. Beim Netflix-Schauen, beim Konsumieren von Medieninhalten und bei anspruchsvollen Grafikarbeiten überzeugt dieser Laptop durch seine optionale Organische Leuchtdiode mit aktiver Matrixdie absolut atemberaubende Grafik des Touchscreens.

Bei bestimmten Modellen passt seine schlanke, leichte Cabrio-Form gut zu dem S Pen… und verwandelt es so in einen hochwertigen Laptop für den Unterricht, der ein ansprechendes Design mit hervorragender Funktionalität verbindet.

Vorteile Nachteile ✅ Liefert perfekte Schwarztöne und einen unglaublichen Kontrast, wodurch Texte scharf und Medienbilder besonders lebendig wirken. ✅ Hervorragendes Tool für hochpräzise Notizen, Zeichnungen und Anmerkungen in PDF-Dateien direkt auf dem Bildschirm. ✅ Lässt sich zum Lesen ganz einfach in den Tablet-Modus umklappen und ist für seine Größe beeindruckend dünn und leicht. ✅ Es wurde für maximale Ausdauer entwickelt und hält auch die längsten Vorlesungs- und Lerntage problemlos durch. ✅ Nahtlose Integration mit anderen Samsung Galaxy-Geräten (Smartphones, Tablets, Ohrhörer). ✅ Optimiert für Fernunterricht, Videoanrufe und Streaming-Inhalte. ✅ Mit Thunderbolt 4 und USB-C für blitzschnelle Datenübertragung und Aufladung. ❌ Aufgrund des ultradünnen Designs beschränkt sich die Anschlussauswahl auf USB-C und die wichtigsten Anschlüsse, wobei diese Anschlüsse modern und unglaublich schnell sind (Thunderbolt).

Fazit:The Galaxy Book4 360 ist eine hervorragende Wahl für Studierende, die auf der Suche nach einem hochwertigen, flexiblen und beeindruckenden 2-in-1-Laptopmit fantastischer Akkulaufzeit und einem gestochen scharfen Display. Außerdem gehört es zu den besten Business-Laptops.

★ Ideal für Medien & Design SAMSUNG Galaxy Book4 360 Bei Amazon erhältlich

6. Acer Chromebook Spin 713 [Das beste Chromebook für Schüler und Studenten]

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Technische Daten Details CPU Intel Core i5/i7 (verschiedene Generationen) GPU Integrierte Intel-Grafikkarte RAM 8 GB oder 16 GB LPDDR4X Anzeige 13,5 Zoll, 2256 × 1504 (3:2) Touchscreen Lagerung 128 GB oder 256 GB SSD (eMMC/NVMe) Akku Hervorragende Akkulaufzeit für den ganzen Tag Gewicht ca. 1,37 kg

Das Modell bietet Geschwindigkeit und Flexibilität in einem robusten, ansprechenden Design, das Acer Chromebook Spin 713ist das BesteHigh-End-Chromebook für Schüler und Studenten. Sein Hauptmerkmal ist der hohe 3:2-VertiView-Bildschirm, der sich perfekt zum Lesen von Dokumenten und zum Schreiben eignet und deutlich mehr vertikalen Platz bietet als ein herkömmlicher 16:9-Bildschirm.

Chrome OS ist ideal für Schüler und Studenten, die häufig im Internet surfen, da es schnell hochfährt und im Gegensatz zu den meisten Laptops keinerlei Wartung erfordert.

Vorteile Nachteile ✅ Das Display im Seitenverhältnis 3:2 bietet mehr Platz in der Höhe zum Lesen und Bearbeiten von Dokumenten. ✅ Startet sofort und arbeitet zügig mit webbasierten Anwendungen. ✅ Es lässt sich zu einem Tablet zusammenklappen, sodass man bequem im Lehrbuch lesen oder Notizen machen kann. ✅ Dank automatischer Updates und Backups ist das System wartungsfrei und sicher. ✅ Dank der langen Akkulaufzeit eignet sich das Gerät für ganztägige Lernsitzungen. ✅ Das robuste Aluminiumgehäuse und das Display aus Gorilla Glass sorgen für ein hochwertiges Gefühl. ✅ Unterstützt Millionen von Android-Apps über den Google Play Store. ❌ Läuft unter Chrome OS, sodass Schüler, die spezielle, nur unter Windows lauffähige Software benötigen, möglicherweise eine Alternative benötigen.

Fazit: Für Studierende, die in der Cloud leben, ist die Chromebook Spin 713 ist eine hervorragende Wahl, da es eine hohe Geschwindigkeit bietet, einfach zu bedienen ist und über das beste Display seiner Klasse verfügt – ideal für alle Anforderungen im Bereich Online-Lernen.

★ Das beste Chromebook für Schüler Acer Chromebook Spin 713 Bei Amazon erhältlich

Unsere Bewertung:



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Technische Daten Details CPU Intel Core i5/i7 (neueste Generation) GPU Integrierte Intel-Grafikkarte RAM 8 GB oder 16 GB LPDDR5 Anzeige 14,0 Zoll, FHD (1920 × 1080), entspiegelt Lagerung 256 GB oder 512 GB SSD Akku Der Akku hält den ganzen Tag Gewicht 1,54 kg

sich seinen Platz als Top-Empfehlung, derDell Inspiron 14 5440 ist das traditionelle, bewährte Arbeitstier in der Studentenwelt. Für Studierende, die einen robusten Laptop mit großem Bildschirm zum Verfassen langer Arbeiten und für Recherchen benötigen, ohne dabei viel Geld ausgeben zu wollen, ist dieses Gerät eine hervorragende Wahl.

Die Verarbeitungsqualität von Dell gewährleistet, dass das Gerät dem täglichen Einsatz auf dem Campus standhält, und dank der großen Auswahl an Anschlüssen können Sie externe Bildschirme anschließen. Es bietet eine hohe Windows-Vielseitigkeit und Leistung, die den meisten Anforderungen im Studium gerecht wird.

Vorteile Nachteile ✅ Die Bildschirmdiagonale von 14 Zoll eignet sich ideal zum Lesen von Detailtexten und zum Verwalten mehrerer Fenster. ✅ Das Gehäuse ist robust und zuverlässig und hält den Stößen im Rucksack problemlos stand. ✅ Mit allen wichtigen modernen Anschlüssen wie USB-C und HDMI zum Anschluss an externe Monitore und Peripheriegeräte. ✅ Moderne Prozessoren und schneller LPDDR5-Arbeitsspeicher bewältigen intensive Browser-Nutzung und Produktivitätsanwendungen problemlos. ✅ Dell bietet starke Leistung und eine hochwertige Garantie zu einem für Studenten erschwinglichen Preis. ✅ Die reaktionsschnellen Tasten eignen sich ideal zum Verfassen von Aufsätzen und zum Anfertigen umfangreicher Vorlesungsnotizen. ✅ Ermöglicht bequemes Tippen bei schlechten Lichtverhältnissen. ❌ Es ist etwas schwerer als die anderen 14-Zoll-Laptops der Spitzenklasse auf dieser Liste, aber die etwas größere Bauweise sorgt für ein solideres und stabileres Tippgefühl.

Fazit:The Dell Inspiron 14 5440 bietet eine gute Verarbeitungsqualität und Leistung. Daher ist es ideal für alle, die ihr vierjähriges Studium ohne Probleme mit dem Laptop absolvieren möchten. Schauen Sie sich unsere Empfehlungen an, wenn Sie auf der Suche nach dem besten Dell laptops.

★ Bester Allrounder Dell Inspiron 14 5440 Bei Amazon erhältlich

8. ASUS VivoBook S14 [Die stilvollste Option für den kleinen Geldbeutel]

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Technische Daten Details CPU Intel Core i5/i7 (13. Generation oder vergleichbar) GPU Integrierte Intel Iris Xe-Grafikkarte RAM 16 GB DDR5 (integriert) Anzeige 14,0-Zoll-FHD- (1920 × 1080) oder OLED-Display Lagerung 512 GB oder 1 TB PCIe 4.0 SSD Akku Gute Akkulaufzeit (hält den ganzen Tag) Gewicht 1,5 kg

Der günstige Laptop für Studenten, die ein Zeichen setzen wollen, ohne ihr Budget zu sprengen, ist der ASUS VivoBook S14. Bekannt für sein elegantes, oft farbenfrohes Design, sticht es auf dem Campus hervor und bietet gleichzeitig eine gute, zuverlässige Leistung.

Es funktioniert perfekt, egal ob Sie kreative Arbeit benötigen oder Leistung im mittleren Bereich für Schulaufgaben, und sein schlankes und leichtes Gehäuse belastet dich nicht. Damit ist es ideal für jüngere Schüler, da es Funktionalität und Stil perfekt vereint.

Vorteile Nachteile ✅ Erhältlich in auffälligen Farben und mit einem eleganten Metallgehäuse, das es von typischen Studenten-Laptops abhebt. ✅ Bewältigt mühelos anspruchsvolle Aufgaben von Schülern und Studenten wie Programmieren, Videokonferenzen sowie Foto- und Videobearbeitung. ✅ Die Tastatur ist komfortabel und reaktionsschnell, sodass sie sich auch für längere Lern- und Schreibphasen eignet. ✅ Schnelle Startzeiten und zügiges Laden von Dateien dank der PCIe 4.0-SSD. ✅ Schlank und relativ leicht, sodass man es den ganzen Tag über problemlos auf dem Campus mitnehmen kann. ✅ Ausgewählte Modelle verfügen über ein beeindruckendes OLED-Display, das für eine bessere Farbgenauigkeit und ein optimales Medienerlebnis sorgt. ✅ Verfügt häufig über Thunderbolt 4 (USB-C) für zukunftssichere Konnektivität und Lademöglichkeiten. ❌ Das Trackpad ist zwar nicht so reaktionsschnell oder groß wie bei deutlich teureren Konkurrenzmodellen, erfüllt aber dennoch seine Aufgabe bei alltäglichen Aufgaben gut.

Fazit:The ASUS VivoBook S14 bietet die perfekte Mischung. Wenn Sie einen stilvollen, preiswerten Laptop mit hervorragender Leistung und den neuesten Funktionen suchen, ohne zu viel auszugeben, ist dies die beste Wahl.

★ Die stilvollste Option für den kleinen Geldbeutel ASUS VivoBook S14 Bei Amazon erhältlich

9. HP Pavilion x360 [Die beste Cabrio-Option]

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Technische Daten Details CPU Intel Core i3/i5 (13. Generation oder neuer) GPU Integrierte Intel Iris Xe-Grafikkarte RAM 8 GB oder 16 GB DDR4/DDR5 Anzeige 14 Zoll, FHD (1920 × 1080) Touchscreen Lagerung 512 GB PCIe-NVMe-SSD Akku Bis zu 8 Stunden Akkulaufzeit (gemischte Nutzung) Gewicht 1,52 kg

Studierende, die nach einem Gerät suchen, das wie ein Tablet funktioniert, werden das HP Pavilion x360ein Cabrio2-in-1. Dank seines zuverlässigen 360-Grad-Scharniers lässt es sich im Handumdrehen vom herkömmlichen Laptop in ein Tablet verwandeln – ideal zum Lernen und Notizen machen.

Vorteile Nachteile ✅ Das 2-in-1-Convertible-Design eignet sich ideal zum Notieren, Skizzieren und für die herkömmliche Texteingabe. ✅ Die native Touchscreen-Unterstützung eignet sich hervorragend zum Kommentieren von Kurs-PDFs und zum Anfertigen schneller Skizzen. ✅ Bietet eine Premium-Funktion (2-in-1) zu einem erschwinglichen, studierendenfreundlichen Preis. ✅ Dank guter Lautsprecher und einer brauchbaren Webcam eignet es sich für Fernunterricht oder Gruppen-Videokonferenzen. ✅ Erhältlich in verschiedenen Größen und Ausführungen, sodass Käufer zwischen einem preisgünstigen und einem Mittelklasse-Modell wählen können. ✅ Der Klappmechanismus ist robust und sorgt so für Sicherheit im täglichen Gebrauch und bei häufigen Verstellungen. ✅ Ist eine große Hilfe bei nächtlichen Lernsitzungen in schwach beleuchteten Wohnheimzimmern oder Bibliotheken. ❌ Etwas schwerer als einige nicht-konvertierbare 14-Zoll-Konkurrenten, aber das ist ein geringer Preis für die außergewöhnliche Flexibilität, die es bietet.

Fazit:Für alle, die wirklich Wert auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Design, Benutzerfreundlichkeit und Preis legen, ist das HP Pavilion x360 ist die perfekte Wahl. Vom Verfassen von Texten bis hin zum Zeichnen und Kommentieren – es kann einfach alles.

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10. Lenovo IdeaPad Flex 5 [Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bei 2-in-1-Geräten]

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Technische Daten Details CPU AMD Ryzen 5/7 oder Intel Core i3/i5 (verschiedene Generationen) GPU Integrierte AMD Radeon- oder Intel Iris Xe-Grafikkarte RAM 8 GB oder 16 GB DDR4/LPDDR4X Anzeige 14 Zoll oder 16 Zoll, FHD (1920 × 1080) Touchscreen Lagerung 256 GB oder 512 GB SSD Akku Gute Akkulaufzeit für ganztägige Lernsitzungen Gewicht 1,5 kg

Das Gerät wird oft für seine komfortable Tastatur und sein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis gelobt, Lenovo IdeaPad Flex 5 ist ein weiterer bedeutender Akteur in der 2-in-1 Markt. Wird normalerweise kombiniert mit AMD-Prozessorenwie beispielsweise AMD Ryzen, das für sein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bekannt ist, dieses Hochleistungs-Laptop ist eine ausgezeichnete Wahl für Studierende.

Das Convertible-Design zeichnet sich durch zuverlässige Scharniermechanismen und eine Stifthalterung aus, die auch bei längeren manuellen Notizen oder der Nutzung von Medien für Komfort sorgen und ihm damit einen Platz unter den zuverlässigsten Laptops für Studenten sichern.

Vorteile Nachteile ✅ Dank des Rufs von Lenovo für komfortables Tippen fällt das Verfassen langer Texte deutlich leichter. ✅ Oft mit leistungsstarken AMD Ryzen-Prozessoren ausgestattet, die Spitzenleistung zu einem studentenfreundlichen Preis bieten. ✅ Vollwertige 2-in-1-Funktionalität mit zuverlässiger Stiftunterstützung zum Kommentieren und Skizzieren. ✅ Bietet hohe Geschwindigkeit, ohne dass die Akkulaufzeit für Lernsitzungen den ganzen Tag über beeinträchtigt wird. ✅ Verfügt über die notwendigen Anschlüsse für gängige Peripheriegeräte und Zubehörteile von Schülern. ✅ Der Mechanismus zum Umschalten in den Tablet-Modus ist zuverlässig und langlebig. ❌ Das Gehäuse besteht größtenteils aus Kunststoff, was zwar nicht so hochwertig wirkt wie bei einigen Konkurrenten aus Metall, dafür hält es aber den Preis niedrig und sorgt für ein robustes Gerät, das den Anforderungen des Studentenalltags gewachsen ist.

Fazit:Studierende, die ein komfortables, reaktionsschnelles 2-in-1-Erlebnis sowie die hervorragende Leistung und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis eines AMD-basierten Geräts suchen, werden das IdeaPad Flex 5 ist der ideale Laptop.

★ Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bei 2-in-1-Geräten Lenovo IdeaPad Flex 5 Bei Amazon erhältlich

11. Microsoft Surface Laptop Go 2 [Das beste ultraportable Gerät]

Unsere Bewertung:



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Technische Daten Details CPU Intel Core i5 (11. Generation oder neuer) GPU Integrierte Intel Iris Xe-Grafikkarte RAM 8 GB LPDDR4X Anzeige 12,4 Zoll, 1536 × 1024 PixelSense-Touchscreen Lagerung 256 GB SSD (konfigurationsabhängig) Akku Bis zu 13,5 Stunden Akkulaufzeit (Angabe des Herstellers) Gewicht 1,12 kg

The Microsoft Surface Laptop Go 2 gilt als eine hervorragende Wahl für Studenten und Schüler. Dies tragbarand leichter LaptopDank seiner kompakten Größe passt es problemlos in jeden Rucksack. Außerdem bietet es ein stilvolles, hochwertiges Microsoft-Erlebnis.

Sein klarer, heller PixelSense-Touchscreen und die komfortable Tastatur machen ihn ideal für schnelles Tippen und Recherchen. Diese Eigenschaften machen ihn zum besten Business-Laptop.

Vorteile Nachteile ✅ Sehr leicht und kompakt – die beste Wahl für Schüler und Studenten, die ständig zwischen den Unterrichtsräumen hin- und herwechseln. ✅ Verfügt über eine solide Verarbeitung, die sich im Gegensatz zu vielen anderen preisgünstigen Laptops sehr gut anfühlt. ✅ Bietet eine einfache, übersichtliche Windows-Umgebung, in der sich auch neue Nutzer leicht zurechtfinden. ✅ Bequem und reaktionsschnell auch bei längerem Tippen – unverzichtbar für Notizen im Unterricht. ✅ Das PixelSense-Display eignet sich hervorragend zum Anzeigen von Dokumenten und reagiert gut auf Berührungen. ✅ Verfügt über einen Ein-/Aus-Schalter mit Fingerabdrucksensor (bei ausgewählten Modellen) für einen schnellen und sicheren Zugriff. ❌ Manche Modelle verfügen zwar über weniger Arbeitsspeicher, bieten aber dennoch eine flüssige Leistung für typische studentische Aufgaben und das Surfen im Internet.

Fazit: Wer einen schlanken und leichten Laptop für Online-Kurse, zum Tippen und Lesen sucht, der Laptop Go 2 ist ein ultraportabler Windows-Laptop mit einer komfortablen Tastatur. Er ist erhältlich zu einem günstiger Preis.

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12. MSI Modern 14 [Das beste leichte Arbeitstier]

Unsere Bewertung:



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Technische Daten Details CPU Intel Core i5/i7 (verschiedene Generationen) GPU Integrierte Intel Iris Xe-Grafikkarte RAM 8 GB oder 16 GB DDR4 (oft aufrüstbar) Anzeige 14,0 Zoll FHD (1920 × 1080) Lagerung 512 GB NVMe-SSD Akku Zuverlässige Akkulaufzeit Gewicht ca. 2,87 lbs (ca. 1,3 kg)

The MSI Modern 14ist ein elegantes,Laptop im Business-Design das Studierenden ein hervorragendes Verhältnis zwischen Leistung und Preis bietet. Es zeichnet sich durch eine konkurrenzfähige CPU-Leistung in einem leichten, professionellen Gehäuse aus, wodurch es sich sowohl für akademische Aufgaben als auch für mögliche Praktika eignet.

Es ist eine kluge, langfristige Wahl für Studierende, die einen zuverlässigen Laptop für das Studium suchen, da er solide verarbeitet ist, schnellen Speicher und eine lange Akkulaufzeit bietet und über Komponenten verfügt, die oft aufgerüstet werden können. Dies sorgt für eine beeindruckende Leistung und macht ihn daher für viele Studierende zur richtigen Wahl.

Vorteile Nachteile ✅ Leicht zu transportieren und äußerst handlich – ideal für die Mobilität auf dem Campus. ✅ Bewältigt problemlos die gleichzeitige Arbeit mit Tabellenkalkulationen, Präsentationen und Recherche-Registerkarten. ✅ Sorgt für kurze Startzeiten und ein schnelles Laden großer Anwendungen und Dateien. ✅ Wirkt gepflegt und professionell und eignet sich daher für formelle Präsentationen und Vorstellungsgespräche. ✅ Lässt sich um 180° aufklappen, was bei der Zusammenarbeit mit Kommilitonen in Gruppenarbeiten sehr praktisch ist. ✅ Bietet wichtige Anschlussmöglichkeiten, darunter USB-A- und USB-C-Anschlüsse. ✅ Dank der hintergrundbeleuchteten Tastatur lässt es sich auch nachts bequem tippen. ❌ Beim Verdrehen des Bildschirms wirkt das Gehäuse etwas weniger stabil als bei einigen Konkurrenten aus Vollmetall, ist aber dennoch äußerst robust und für den täglichen Gebrauch durch Schüler und Studenten absolut zuverlässig.

Fazit:Dann sind Sie hier genau richtig MSI Modern 14 für einen zuverlässigen, leistungsstarken und leichten Laptop, der fantastisch aussieht und auch anspruchsvolle Multitasking-Aufgaben mühelos bewältigt.

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13. Lenovo IdeaPad 3 [Bester Laptop für Einsteiger]

Unsere Bewertung:



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Technische Daten Details CPU Intel Core i3/i5 oder AMD Ryzen 3/5 (verschiedene Generationen) GPU Integrierte Intel UHD-/Iris Xe- oder AMD Radeon-Grafikkarte RAM 8 GB DDR4 (oft aufrüstbar) Anzeige 15,6 Zoll, FHD (1920 × 1080), entspiegelt Lagerung 256 GB oder 512 GB SSD (oft aufrüstbar) Akku Zuverlässige Akkulaufzeit für den allgemeinen Gebrauch Gewicht 1,7 kg

The Lenovo IdeaPad 3 gehört zu den besten Laptops für Studenten, weil es kompaktund bietet eine einfache, zuverlässige Windows-Nutzung. Dieser Computer richtet sich an Studierende mit begrenztem Budget, die grundlegende Aufgaben wie das Verfassen von Hausarbeiten, das Surfen im Internet und die Teilnahme an Online-Vorlesungen erledigen möchten.

Bei vielen Modellen sind häufig Großbildschirme und aufrüstbare Komponenten (RAM und SSD) im Angebot, die eine beeindruckende Leistung bei einem preiswert Satz.

Vorteile Nachteile ✅ Einer der preisgünstigsten Windows-Laptops mit vollem Funktionsumfang auf dem Markt, ideal für das knappe Budget von Studenten. ✅ Bewältigt alle wichtigen Aufgaben der Schüler (Schreiben, Surfen, Streamen) reibungslos und zuverlässig. ✅ Die Standardgröße von 15,6 Zoll bietet reichlich Platz für Tabellenkalkulationen und Recherchen. ✅ Dank zahlreicher Konfigurationsmöglichkeiten lassen sich später problemlos mehr Arbeitsspeicher oder eine größere SSD nachrüsten. ✅ Die soliden Tastaturen von Lenovo bieten auch bei längeren Schreibsitzungen zuverlässigen Komfort. ✅ Mit einer physischen Webcam-Abdeckung für mehr Sicherheit und ein beruhigendes Gefühl beim Fernunterricht. ✅ Ein schnörkelloser, zuverlässiger Laptop, bei dem es ausschließlich um die Funktionalität geht. ❌ Das Gehäuse besteht größtenteils aus Kunststoff und ist etwas schwerer als bei Premium-Ultraportables, doch die robuste Bauweise sorgt auf einer größeren Grundfläche für ein angenehmes Tipperlebnis.

Fazit:The Lenovo IdeaPad 3ist dasam günstigsten Option, dank der aktuellen Laptop-Angebote. Dieses Gerät bietet die nötige Leistung und Bildschirmgröße für grundlegende Aufgaben in der Schule oder an der Uni. Wenn du nach anderen Lenovo laptops Wenn Sie auf der Suche nach einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis sind, werfen Sie einen Blick in unseren Leitfaden zu den besten verfügbaren Optionen.

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Wichtige Aspekte, die bei der Auswahl des besten Laptops für Studenten zu beachten sind

Die Anschaffung eines Laptops für das Studium ist mehr als nur ein einfacher Technikkauf, denn es handelt sich um ein Gerät, auf das du dich jahrelang verlassen wirst. Um die richtige Wahl zu treffen, musst du die ideale Balance finden zwischen Preis, Tragbarkeit,Akkulaufzeitundsolide Leistung.

Du solltest auch wissen, dass der beste Laptop nicht immer der schnellste ist. Es ist derjenige, der dafür sorgt, dass dein Multitasking nicht ins Stocken gerät. Er muss sowohl lange Vorlesungen als auch gelegentliches PC-Gaming problemlos bewältigen können. Außerdem muss er problemlos in deinen Rucksack passen.

Es muss so sein, dass erschwinglich so viel, dass du nicht zusammenzuckst, wenn du dein Bankkonto überprüfst.

Kernkomponenten: CPU und GPU

Die Komponente, die dafür sorgt, dass alles läuft, ist der Prozessor oder die CPU, wie zum Beispiel ein Qualcomm Snapdragon X-Serie. Wenn du hier zu sehr sparst, wirst du dich nur über Verzögerungen und lange Ladezeiten ärgern.

Mit einer leistungsstärkeren CPU können viele Studenten Spiele spielen und Videobearbeitung durchführen. Um die anspruchsvollsten Spiele zu spielen, benötigen Sie ein leistungsstarkes System. Sehen Sie sich unsere Auswahl der besten Modelle an Gaming-PCs sowie Gaming-Laptops für Spitzenleistung und lange Akkulaufzeit.

In der Regel bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis ein Intel Core Ultra 5 or AMD Ryzen 5. So können Sie mehrere Tabs, Tabellen und Apps verwalten und einige anspruchsvolle Spiele spielen.

Wenn Sie jedoch auf der Suche nach dem bester Gaming-Laptop, dann musst du nach einem Modell mit einer hochwertigen, integrierte Grafikkarte. Ein Intel Core i3 oder Ryzen 3 reicht zwar bei einem knappen Budget für einfache Aufgaben aus, doch das Multitasking läuft nicht ganz so flüssig.

Die meisten Computer an Hochschulen verfügen über eine dedizierte Grafikkarte wie Intel Iris Xe. Für gelegentliches Gaming, den täglichen Gebrauch, einfache Videobearbeitung und Streaming eignet sich dieses Gerät gut. Es ist jedoch nicht die ideale Wahl, wenn Sie anspruchsvolle Videobearbeitung benötigen oder auf der Suche nach dem besten Gaming-Laptop sind.

Das Wichtigste auf einen Blick

Der Bildschirm ist wichtig, weil du den ganzen Tag darauf schauen wirst. Ein 14-Zoll-Display hat in der Regel die perfekte Größe. Es ist groß genug zum Arbeiten, lässt sich aber leicht transportieren. Du solltest mindestens Full-HD-Auflösung (1920 × 1080). Alles andere lässt Ihre Dokumente unscharf aussehen.

Wenn Sie viel lesen oder schreiben, sollten Sie nach einem Bildschirm im Format 16:10 oder 3:2 Ausschau halten, da dieses Format höher ist als das Standardformat 16:9. Auf dem höheren Bildschirm wird mehr von der Seite angezeigt, sodass Sie viel weniger scrollen müssen. Es ist eine einfache Funktion, die Ihre Arbeitsleistung deutlich steigert.

Arbeitsspeicher und Speicherplatz

Der Arbeitsspeicher und der Speicherplatz Ihres Laptops entscheiden darüber, wie gut er mit großen Dateien umgehen und mehrere Aufgaben gleichzeitig bewältigen kann. Für die meisten Studierenden sind 8 GB RAM das absolute Minimum. Damit lassen sich einfache Aufgaben wie das Surfen im Internet und das Erstellen von Notizen bewältigen.

Allerdings wirst du Schwierigkeiten haben, wenn du zu viel auf einmal machst. 16 GBist eine deutlich bessere Wahl, wenn man es sich leisten kann. Mehr Arbeitsspeicher sorgt dafür, dass der Laptop länger aktuell bleibt und alles reibungslos läuft.

Eine SSD ist in der Regel die beste Wahl für den Speicher. Im Vergleich zu einer veralteten Festplatte ist der Geschwindigkeitsunterschied enorm. Außerdem sorgen SSDs dafür, dass Ihr Computer in Sekundenschnelle hochfährt. Die Mindestgröße, die Sie in Betracht ziehen sollten, beträgt 256-GB-SSD. Dennoch,512 Gigabyteor 1TB ist sicherer. Wenn Sie Medien, Programme oder umfangreiche Gruppenprojekte auf Ihrem Gerät speichern, werden Sie den zusätzlichen Speicherplatz zu schätzen wissen.

Konnektivität

Ein guter Laptop für das Studium sollte sich problemlos an alle Geräte anschließen lassen, damit du nicht jede Menge Adapter brauchst. Achte auf mindestens einen USB-C- oder Thunderbolt-Anschluss, um schnelles Aufladen und schnelle Datenübertragungen zu gewährleisten.

Überprüfen Sie noch einmal, ob es über einen herkömmlichen USB-A-Anschluss verfügt. Für USB-Sticks und Zubehör wie eine Maus ist dies nach wie vor der am häufigsten verwendete Anschluss. USB-Anschlüsse und ein SD-Kartenleser sind für jeden Nutzer unverzichtbar.

Der Anschluss an Projektoren oder externe Bildschirme in Ihrem Raum ist möglich, sofern der Laptop über einen HDMI-Anschluss verfügt. Vergewissern Sie sich abschließend, dass das WLAN Wi-Fi 6E oder Wi-Fi 7 unterstützt. Auf Hochschulgeländen, wo oft sehr viel los ist, sind höhere Geschwindigkeiten erforderlich. Daher benötigen Sie für Ihre Internetaktivitäten eine zuverlässigere Verbindung.

Mein Gesamtfazit zu den besten Laptops für Studenten

Wenn ich die besten Laptops für Studenten auswählen dürfte, würde ich mich für diese drei Favoriten entscheiden:

Die günstigste Option → Acer Swift 3

Das Acer Swift 3 bietet hervorragende Leistung zu einem erschwinglichen Preis. Mit 16 GB RAM und einer schnellen SSD eignet es sich perfekt für alltägliche Aufgaben, längere Lernsitzungen und Multitasking, ohne dass dabei Abstriche bei der Geschwindigkeit gemacht werden müssen.

Das Acer Swift 3 bietet hervorragende Leistung zu einem erschwinglichen Preis. Mit 16 GB RAM und einer schnellen SSD eignet es sich perfekt für alltägliche Aufgaben, längere Lernsitzungen und Multitasking, ohne dass dabei Abstriche bei der Geschwindigkeit gemacht werden müssen. Die beste Wahl im mittleren Preissegment → ASUS ZenBook 14

Dieser schlanke Premium-Laptop eignet sich ideal für Arbeit und Freizeit und überzeugt durch hervorragende Leistung und ein atemberaubendes OLED-Display. Er ist eine ausgezeichnete Wahl für Studenten, die Stil und Leistung bei begrenztem Budget suchen.

Dieser schlanke Premium-Laptop eignet sich ideal für Arbeit und Freizeit und überzeugt durch hervorragende Leistung und ein atemberaubendes OLED-Display. Er ist eine ausgezeichnete Wahl für Studenten, die Stil und Leistung bei begrenztem Budget suchen. Bester Premium-Laptop → Samsung Galaxy Book Pro 360

Das Samsung Galaxy Book Pro 360 bietet erstklassige Leistung, ein atemberaubendes AMOLED-Display und eine hervorragende Akkulaufzeit. Dank seines 2-in-1-Designs ist es sowohl für die Arbeit als auch für die Freizeit vielseitig einsetzbar und eignet sich perfekt für Studenten, die Stil und Leistung in einem tragbaren Gerät suchen.

Häufig gestellte Fragen