Die 9 besten ASUS-Laptops im Jahr 2025 für Kreativität, Arbeit und Unterhaltung

Das Beste finden ASUS Ein Laptop kann eine ziemliche Herausforderung sein, da ASUS bietet alles von ultradünnen Arbeitsgeräten und Notebooks für Kreative bis hin zu leistungsstarken Gaming-PCs. Doch bei so vielen Modellen (und endlosen technischen Datenblättern), die man durchforsten muss, droht schnell die Entscheidungsunfähigkeit.

Vielleicht suchst du einen zuverlässigen Begleiter für die Arbeit, eine farbechte Arbeitsfläche für Kunst und Design oder ein leistungsstarkes Kraftpaket für Gaming? Dann bist du bei diesem Leitfaden genau richtig. Ich habe die besten ASUS-Laptops sorgfältig ausgewählt, damit du das perfekte Modell für deine Bedürfnisse und dein Budget findest.

Unsere Top-Empfehlungen für ASUS-Laptops

Nicht alleASUS Laptops sind nicht alle gleich, selbst innerhalb ihrer jeweiligen Kategorie. Allerdings sind einige davon ASUS Diese Modelle haben sich als rundum gute Wahl erwiesen. Das sind:

ASUS Vivobook S14 – Ein großartiges Mittelklasse-Modell mit einer Ryzen-AI-CPU und einer Radeon 880M. Es eignet sich sowohl für die Arbeit als auch für Spiele und ist zudem nicht allzu teuer. ASUS Chromebook Detachable CM3001 – Ein abnehmbares Laptop-Tablet-Hybridgerät, das eine gute Wahl für preisbewusste Käufer ist. Es ist zwar nicht das leistungsstärkste Gerät in dieser Auswahl, aber es ist sehrvielseitig. ASUS ROG Strix Scar 18 – Was die Gaming-Leistung angeht, lässt sich kaum bestreiten, dass ROG die Vorherrschaft der Produktreihe. Diese Variante bietet eine noch leistungsstärkere CPU-GPU-Kombination, eine verbesserte Kühlung und ein brillantes Display für unübertroffene Gaming-Leistung.

Die 9 besten ASUS-Laptops für jeden Bedarf

Nicht jeder hat denselben „besten“ Laptop im Sinn. Manche suchen vielleicht einen Computer der Mittelklasse mit ausreichend guten technischen Daten, WLAN und vielen Anschlussmöglichkeiten. Andere wünschen sich vielleicht eine Gaming-Maschine mit einer Intel Core Ultra 7, Ultra 9oder einAMD Ryzen AI-CPU Wieder andere suchen vielleicht nach einem schlanken und leichten 2-in-1-Laptop. Seien Sie versichert, dass hier für jeden etwas dabei ist.

Nun, ohne weitere Umschweife, werfen wir einen Blick auf die Kandidaten für den Titel des Besten ASUS Laptop.

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Technische Daten Details CPU AMD Ryzen AI 9 365 Prozessor mit 2,0 GHz GPU AMD Radeon 880M RAM 32 GB Anzeige 14 Zoll, 2880 × 1800, 120 Hz Lagerung Ein Terabyte, zwei Terabyte, vier Terabyte Akkulaufzeit 75 Wh Gewicht 1,30 kg

Wenn es um ASUS Bei Laptops ist es unglaublich schwer, das ASUS Vivobook S 14 Serie. Dieser Laptop ist schlank, gut gestaltet und ein leistungsstarker, überdurchschnittlicher Laptop, der „gerade genug“ bietet, während Sie dank seines günstigen Preises Geld sparen.

Schauen wir uns mal die technischen Daten an. Wie ich oben bereits erwähnt habe, handelt es sich hierbei um einen Laptop, der „gerade genug“ bietet, und er verfügt über eine ordentliche CPU/GPU-Kombination aus einem Zehn-Kern AMD Ryzen™ AI 9 365 at 2,0 GHz (ja, eine KI-gestützte CPU der nächsten Generation) und eine AMD Radeon 880M. Das reicht zwar nicht aus, um alles auf den Einstellungen „Ultra“ oder „Epic“ laufen zu lassen, aber moderne Spiele meistert er problemlos auf mittleren bis hohen Einstellungen.

The ASUS Vivobook S 14 im Lieferumfang enthalten32 GB RAM, was für moderne Spiele in etwa dem Standard entspricht. Dieses Paket enthält außerdem eine konfigurierbare 1, 2oder4TB an Speicherplatz; 2 Das reicht zwar aus, aber mehr ist immer besser.

Was zeichnet dies aus? ASUS Was dieses Notebook von seinen Mitbewerbern abhebt, ist seine Ergonomie. Was die Bauweise betrifft, so ist das ASUS Vivobook S 14 wiegt nur1,3 kg/2,87 lbs,und hat ein Profil von nur ein Punkt neununddreißig ZentimeterDamit ist dieser Laptop der ideale Begleiter für Arbeit oder Unterhaltung unterwegs, mit einem strahlenden 14 Zoll, 2880 × 1800, OLED Ein Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, das Ihnen eine erstklassige Bildqualität garantiert.

Pro-Tipp Das ASUS Vivobook S 14 ist ein großartiger Allrounder, doch Gamer und Kreative sollten es vielleicht mit einem besseren Monitor oder einem Gaming-Fernseher kombinieren.

Zu guter Letzt wäre da noch der Akku. Man könnte meinen, dass das schlanke Design und die leistungsstarke CPU/GPU-Kombination die Akkulaufzeit beeinträchtigen würden, aber das ist nicht der Fall. Dies ASUS Der Laptop verfügt über einen kleinen, aber leistungsstarken 75 WhAkku, der laut Akkulaufzeittests eine Laufzeit von bis zu 15 Stunden bei geringer Auslastung.

Vorteile Nachteile ✅ Bietet eine hervorragende Kombination aus CPU, GPU und RAM, die sich hervorragend für Spiele der mittleren bis oberen Preisklasse eignet. ✅ Ist für die gebotene Leistung nicht zu teuer ✅ Schlankes und handliches Design ✅ Fantastische OLED-Bildqualität ✅ RGB-Tastatur ❌ Es ist nicht schwer, leistungsstärkere Gaming-Laptops zu finden, obwohl die M5406 ist in puncto Design und Tragbarkeit nach wie vor der klare Sieger.

Fazit: The ASUS Vivobook S 14 bietet die perfekte Balance zwischen Leistung, Mobilität und Preis-Leistungs-Verhältnis und ist damit ein außergewöhnlicher Allrounder für Arbeit, Unterhaltung und den täglichen Gebrauch.

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2. ASUS Chromebook Detachable CM3001[Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis]

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Technische Daten Details CPU MediaTek 520 mit 2,0 GHz GPU ARM Mali-G52 MC2 RAM 4GB Anzeige 10,5 Zoll, 1920 × 1200 Lagerung 64 GB Akkulaufzeit 38 Wattstunden Gewicht 0,61 kg

Ist es einASUS-Laptop? Und ein Tablet?ASUS fragt: Warum kann es nicht beides sein? Lernen Sie die ASUS Chromebook Detachable CM3001.

Chromebooks are GoogleAntwort aufApple iPads, und sie haben sich auf dem Markt gut behauptet. Der Markt für Hybridgeräte ist noch lange nicht ausgeschöpft, und es zeigt sich, dass es viele Menschen gibt, die von einem soliden, vielseitigen Hybridgerät profitieren werden.

Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass dieses Gerät eine mobile CPU und GPU verwendet, nämlich eine 2,0 GHz MediaTek™ Company 520 und ein ARM Mali-G52 MC2bzw. Diese technischen Daten sind nicht besonders beeindruckend (vor allem im Vergleich zu dedizierter Laptop- oder PC-Hardware), aber im Notfall reichen sie aus.

Zu diesen Spezifikationen kommt noch hinzu, dass 4GB RAM sowie 64 GBan Speicherplatz. All das bedeutet: Auch wenn man auf diesem Gerät technisch gesehen spielen kann (vor allem per Streaming), sollte man nicht zu viel davon erwarten. Dennoch macht die Möglichkeit, Spiele zu einem äußerst günstigen Preis zu streamen, diesen Laptop zu einem guten Anwärter für die Die besten Gaming-Laptops unter 1000 Dollar.

Doch während dieASUS Chromebook Detachable CM3001 ist zwar kein Kraftpaket, wenn es um Power-Gaming geht, aber es ist Es ist unübertroffen in seiner Fähigkeit, vielseitige Produktivität den ganzen Tag über in einem kompakten und robusten Gehäuse zu bieten.

Pro-Tipp Dieses Gerät läuft mit Chrome OS und ist daher eine hervorragende Wahl, wenn Ihr Unternehmen noch keine Cloud-Lösung für die Arbeit ausgewählt hat.

The ASUS Chromebook Detachable CM3001 wird nicht umsonst als Hybrid bezeichnet. Dieses Gerät verfügt über eine abnehmbare Tastatur, dank der es sich jederzeit von einem Laptop in ein Tablet verwandeln lässt, was es zum der perfekte Partner für Menschen, die viel unterwegs sind. Auch Künstler werden die Zweiwege-Stift mit Push-Pop-Funktion für die Touch-Eingabe.

Vorteile Nachteile ✅ Solide technische Daten für ein Mobilgerät ✅ Bietet erstaunliche Vielseitigkeit und mobile Funktionalität ✅ Kann über eine abnehmbare Platine zwischen Handheld-Tablet und Mini-Laptop umgeschaltet werden ✅ Sehr günstig ✅ Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung ❌ Der Bildschirm ist zwar nicht entspiegelt, sieht aber trotzdem umwerfend aus

Fazit:The ASUS Chromebook Detachable CM3001 bietet dank seines Tablet-zu-Laptop-Designs herausragende Mobilität und Vielseitigkeit und ist damit eine preisgünstige Wahl für Nutzer, die einen erschwinglichen Begleiter für Arbeit, Studium oder kreative Tätigkeiten unterwegs suchen, der den ganzen Tag über einsatzbereit ist.

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3. ASUS ROG Strix Scar 18 [Ideal für Gaming]

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Technische Daten Details CPU Intel Core Ultra 9 Prozessor 275HX 2,7 GHz GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti RAM 32 GB Anzeige 18 Zoll, 2560 × 1600, 240 Hz Lagerung 1 TB (erweiterbar) Akkulaufzeit 90 Wh Gewicht 3,30 kg

Wenn Sie auf der Suche nach purer Gaming-Leistung sind, liegen Sie mit dem ROG Strix Reihe vonASUS Gaming-Laptops. Jeder dieser leistungsstarken Gaming-Laptops ist ein wahres Kraftpaket, wenn es um High-End-Gaming geht, und die Scar 18 ist da keine Ausnahme. Dieses Kraftpaket verschafft dir nicht nur einen Wettbewerbsvorteil. Es ermöglicht dir auch, dominieren, was ihm mühelos einen Platz unter den die besten Gaming-Laptops.

Da es sich um einen relativ neuen Laptop handelt, kannst du davon ausgehen, dass die technischen Daten auf dem neuesten Stand sind. Und das zu Recht: der Scar 18 beherbergt einIntel Core Ultra 9 Prozessor 275HX, mit eine angegebene Taktrate von 2,7 GHz, aber die Fähigkeit, 5,4 GHz zu erreichen bei Volllast. Was die GPU angeht, haben wir eine sehr leistungsstarke RTX 5070 Ti, eine moderne, leistungsstarke GPU, die auf der Blackwell-Architektur basiert.

Was Arbeitsspeicher und Speicherplatz angeht, ist dieser hervorragende Laptop enttäuscht nicht. Standardmäßig ist dieser Laptop mit 32 GBRAM und ein1TB Speicherlaufwerk (zumindest bei diesem Paket). Glücklicherweise lassen sich diese Komponenten aufrüsten: Der Arbeitsspeicher kann auf satte 64 GB, und auch der Speicher kann auf ähnliche Weise ausgetauscht und verbessert werden durch 2 PCIe-Steckplätze.

Was die Leistung betrifft, soScar 18 ist mit einem leistungsstarken 90-Wh-Akku ausgestattet, der eine hervorragende Laufzeit bietet. Beachten Sie jedoch, dass die Akkutests von einer geringen bis mittleren Auslastung ausgehen. Wenn Sie also Strom sparen möchten, sollten Sie die Einstellungen nach Bedarf herabsetzen.

Pro-Tipp Die integrierte Armoury Crate-Software (neben anderen) kann dir dabei helfen, die Taktraten anzupassen, falls du feststellst, dass das ROG Strix Scar 18 zu heiß wird oder der Akku zu schnell leer wird.

Und schließlich verfügt dieser Premium-Gaming-Laptop über einen Mini-LED in Form von Nebula HDR, was zu hellen und klaren Bildern mit einer 240 Hertz Bildwiederholfrequenz; Sie können den Laptop jedoch auch über den HDMI-2.1-Anschluss an einen toller Gaming-Fernseher.

Vorteile Nachteile ✅ UnglaublichLeistungsstarke Hardware, die Spiele problemlos auf Ultra-Einstellungen bewältigt ✅ Solide Hardware, die nicht nur eine hervorragende Leistung bietet, sondern auch zukunftssicher ist ✅ Fantastische, lebendige Darstellung dank ROG Nebula ✅ Das durchgehende Vapor-Chamber-Design und die dreifache Lüfterkonfiguration reduzieren den Wärmeaufbau erheblich ✅ Im Lieferumfang enthalten: Windows 11 und 3 Monate Xbox Game Pass ❌ Spitzenleistung hat ihren Preis, aber sie lohnt sich auf jeden Fall.

Fazit: The ASUS ROG Strix Scar 18 ist ein Gaming-Laptop der Spitzenklasse, der mit außergewöhnlicher Leistung, atemberaubender Grafik und fortschrittlicher Kühlung überzeugt und sich somit perfekt für Gamer eignet, die jedes Spiel dominieren wollen.

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Technische Daten Details CPU Intel Core Ultra 9 Prozessor 285H 2,9 GHz GPU Intel Arc-Grafikkarten RAM 32 GB Anzeige 14 Zoll, 2880 × 1800, 120 Hz Lagerung 1TB Akkulaufzeit 75 Wh Gewicht 1,65 kg

Wenn dieASUS Chromebook Detachable CM3001 ist das Budget-Tool des Künstlers, das ASUS Zenbook DUO ist die Premium-Version. Dieser kleine, leichte Laptop bietet jede Menge Leistung und wird Künstler, Berufstätige und alle begeistern, die einen leistungsstarken und dennoch tragbaren Laptop benötigen.

Lass dich nicht von der ultradünnen 0,57 Zoll Lass dich vom Profil nicht täuschen: das ASUS Zenbook DUO is mächtig. Es verfügt nicht nur über eine Intel Core Ultra 9 285H… außerdem verfügt er über eine integrierte Neural Processing Unit. Ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es reicht zu sagen, dass man damit die Leistung dieses Laptops deutlich steigern kann.

Was die GPU angeht, ist das Bild eher durchwachsen. Die ASUS Zenbook Auf der Seite wird nicht näher angegeben, um welches Modell der integrierten Grafikkarte es sich handelt, sondern lediglich erwähnt, dass es Intel Arc-Grafikkarten. Während dieIntel Arc Die Serie ist zwar zuverlässig, aber bedenken Sie, dass sie nicht so leistungsstark ist wie eine dedizierte GPU.

Wenn Sie jedoch nur die ASUS Zenbook DUO Ob für Arbeit oder Kunst – seine GPU, in Verbindung mit 32 GB mit […], bietet ausreichend Leistung für so gut wie jede Aufgabe, die Sie erledigen müssen.

Kommen wir nun zu dem ASUS Zenbook DUO sein einzigartigstes Merkmal: der Doppelbildschirm. Diese Konfiguration bietet dem ASUS Zenbook Duo unübertroffene Vielseitigkeit, ganz gleich, ob Sie damit Ihre Produktivität steigern oder Ihre Kreativität fördern möchten. Ob Sie nun einen geteilten Bildschirm zum Teilen benötigen oder einen großen Bildschirm, ähnlich wie bei einem toller Gaming-Monitor (zusammen mit dem Ständer) der ASUS Zenbook DUO das ist kein Problem.

Pro-Tipp Mit der integrierten App „ScreenXpert 3.1“ können Sie die Einstellungen auf beiden Bildschirmen genau anpassen.

Zwar bietet die Doppelkonfiguration große Vielseitigkeit, Dabei wird nicht an der Qualität gespart. Jedes derASUS Zenbook DUODie beiden Bildschirme sind einfach atemberaubend 3K-OLED, die kristallklare Darstellungen für alle Ihre Anforderungen bieten.

Vorteile Nachteile ✅ Sehrstärker, als sein Design vermuten lässt ✅ Die NPU trägt zur Steigerung der CPU-Leistung bei ✅ Leichtes Design und flache Bauweise trotz leistungsstarker Ausstattung ✅ Zwei 16:10-Touchdisplays mit 3K-OLED ✅ Vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten für die beiden Bildschirme – geteilt, gemeinsam genutzt oder zu einem Bild zusammengefügt ❌ Teurer als ein einzelnes Display, aber die Qualität ist es absolut wert

Fazit: The ASUS Zenbook DUOatemberaubende Paarezwei 3K-OLED-Touchdisplays mit außergewöhnlicher Mobilität und Vielseitigkeit – damit ist es die erste Wahl für Profis und Kreative, die maximalen Bildschirmplatz wünschen, ohne dabei auf Mobilität verzichten zu müssen.

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Technische Daten Details CPU Intel Core i3 GPU Intel UHD-Grafikkarte RAM vierzig Gigabyte Anzeige 17,3 Zoll, 1920 × 1080 Lagerung 2,5 Terabyte Akkulaufzeit Fünfzig Wattstunden Gewicht 2,10 kg

Zunächst einmal gibt es eine ton of ASUS Vivobook Es gibt unzählige Laptops, daher müssen Sie die Modellnummer genau angeben. In diesem Fall scheint es sich bei diesem Produkt um ein Eintausendsiebenhundertvier.

Wie man anhand der technischen Daten (und des Preises) vermuten kann, handelt es sich hierbei kaum um einen leistungsstarken Laptop. Seine CPU ist eine Intel Core i3-1215U, während die Grafikleistung auf eine integrierte Grafikkarte beschränkt ist. vierzig GigabyteMehr RAM hilft zwar, aber was das Gaming angeht, ist die Leistung des Eintausendsiebenhundertvierist nicht besonders leistungsstark. Beachte, dass einige Modelle mit einem i5 oder i7 (derselben Generation) ausgestattet sind, falls du ein Upgrade vornehmen möchtest.

Solange du nichts allzu Verrücktes mit dem Eintausendsiebenhundertvier, wie zum Beispiel die Videobearbeitung, bietet es zuverlässiger, beständiger Service, Das macht ihn zu einem großartigen Begleiter für Arbeit, Studium oder den allgemeinen Gebrauch. Da es sich zudem um einen Windows-Laptop handelt, ist er sofort einsatzbereit.

Pro-Tipp Beachten Sie, dass dieser Laptop trotz der großzügigen Bildschirmgröße nur über eine integrierte Grafikkarte verfügt. Wenn Sie spielen möchten, sollten Sie sich nach einem Modell mit einer dedizierten Grafikkarte umsehen.

Das entscheidende Argument für diesen Laptop ist sein Display. In dieser Preisklasse ist es schwierig, ein wirklich gutes Display zu finden. Doch genau hier liegt der ASUS Vivobook X1704 glänzt mit seinem brillantes 17,3-Zoll-FHD-Display Bildschirm. Dieses hervorragende Display bietet großzügigen Komfort, ganz gleich, ob Sie den Laptop für alltägliche Aufgaben oder zum Medienkonsum nutzen möchten.

Vorteile Nachteile ✅ Atemberaubende FHD-Auflösung, die in dieser Preisklasse nur schwer zu finden ist ✅ Bescheidene Leistung; gut geeignet für Arbeit, Studium oder den täglichen Gebrauch ✅ GroßBildschirmgröße ✅ Nicht zu teuer ✅ Wird mit Windows 11 geliefert ❌ Die GPU beeinträchtigt die Spieleleistung erheblich, allerdings lassen sich Spiele bei niedrigeren Einstellungen ausführen

Fazit:The ASUS Vivobook X1704 ist ein zuverlässiger Laptop für den Alltag mit einer beeindruckenden brillantes 17,3-Zoll-FHD-Display, wodurch es sich trotz seiner begrenzten Gaming-Fähigkeiten ideal für Arbeit, Studium und Medienkonsum eignet.

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6. ASUS ProArt PX13 [Ideal für Designer]

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Technische Daten Details CPU AMD Ryzen AI 9 HX 370 Prozessor 2,0 GHz GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 RAM 32 GB Anzeige 13,3 Zoll, 2880 × 1800, 60 Hz Lagerung Ein Terabyte, zwei Terabyte Akkulaufzeit 73 Wattstunden Gewicht 1,38 kg

The ASUS ProArt PX13, wie der Name schon sagt, wurde speziell für Kreative aus dem visuellen Bereich entwickelt. Stimmt diese Behauptung? Ja, das tut sie.

Was die technischen Daten angeht, ist das ProArt PX13 bietet eine tolle Kombination aus Ryzen AI 9 370 und einRTX 4050. 32 GBDie RAM-Kapazität ist ein großer Pluspunkt, und diesen Laptop gibt es entweder in der 1 or 2TB Varianten. Ich würde ohne Weiteres das 2TB Erstens: Diese technischen Daten reichen für einen Gaming-Laptop aus, auch wenn das eine Verschwendung seiner Leistungsfähigkeit wäre.

Die technischen Daten sind zwar gut, aber die ProArt PX13 Die professionelle Leistung ist nur die Spitze des Eisbergs. Der wahre Grund, warum dieses Modell zu den besten gehört ASUS Laptops für Künstler zeichnen sich durch ihre herausragende Bildqualität aus. Mit einemfarbgetreu, 3K-OLED-Touchscreen, the ProArt PX13 ist ideal für Kreative, die höchste Ansprüche an Präzision und Qualität stellen.

Pro-Tipp Leistung, Langlebigkeit und Komfort in einem winzigen Gehäuse – dieses Modell ist für die meisten Künstler eine klare Verbesserung.

Als ob das noch nicht genug wäre, die ProArt PX13 is außerdem ein 2-in-1-Convertible-Laptop… und dank der Möglichkeit, zwischen verschiedenen Konfigurationen (darunter Laptop, Tablet, Zelt und Ständer) zu wechseln, ist es der ideale Begleiter für unterwegs. Kombiniert man dies mit seinem leichten und dennoch robusten Rahmen sowie seiner militärtauglichen Strapazierfähigkeit, hat man einen echten Gewinner.

Vorteile Nachteile ✅ Robust und langlebig trotz seiner geringen Größe ✅ Ein optisch beeindruckendes und reaktionsschnelles 3K-OLED-Display, das sich perfekt für Künstler eignet ✅ Dank seines 2-in-1-Convertible-Formats lässt sich dieser Laptop auf vielfältige Weise nutzen ✅ Gute Akkulaufzeit ✅ Wird mit Windows 11 geliefert ❌ Der 13-Zoll-Bildschirm ist vielleicht ein bisschen zu klein, auch wenn die Bildqualität kaum zu übertreffen ist

Fazit: The ASUS ProArt PX13 zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit undnachhaltig 2-in-1-Laptop, das sich durch außergewöhnliche Farbgenauigkeit und Flexibilität auszeichnet und damit die erste Wahl für Designer und Kreativprofis ist, die viel unterwegs sind.

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7. ASUS ROG Strix G16 (2025) [Ideal für hohe Leistung]

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Technische Daten Details CPU Intel Core i9-12900H GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti RAM 16 GB Anzeige 16 Zoll, FHD+, 165 Hz Lagerung 1TB Akkulaufzeit 90 Wh Gewicht ca. 2,5 kg

The ROG Reihe war schon immer an vorderster Front ASUS„Gaming-Laptop-Katalog“, und es überrascht kaum, dass viele Laptops dieser Serie einen starken Anspruch auf den Titel am bestenASUS Gaming-Laptop.

Während dieROG Strix G16 gibt es schon seit einiger Zeit, es ist so erfolgreich, dass alle ASUS musste eigentlich nur die technischen Daten aufwerten. Das Strix G16 wird geliefert mit einemi7 14650HX and an RTX 5060, wodurch es anspruchsvolle Spiele mühelos bewältigen kann. Was den Arbeitsspeicher betrifft, ist es mit einer ordentlichen 16 GBder durch einen zusätzlichen Steckplatz aufgerüstet werden kann. Alles in allem ein sehr solider Gaming-Laptop.

Abgerundet wird dies durch ein FHD+-Display mit hoher Bildwiederholfrequenz (165 Hz) Bildwiederholfrequenz. Was nützt eine gute Grafik, wenn man keinen guten Monitor hat, auf dem man sie genießen kann?

Auch wenn Sie das Strix G16Obwohl das Gerät auf einen schnellen Sieg im E-Sport ausgelegt ist, ist es dennoch eine leistungsstarke Maschine, die sich hervorragend für die tägliche Arbeit eignet. Dank der Kombination aus CPU und GPU ist das Strix G16 bewältigt problemlos anspruchsvolle Aufgaben wie das Rendern und Bearbeiten von Videos. Für diese rechenintensiven Aufgaben ist ein Laptop mit hoher Rechenleistung und effizientem Wärmemanagement erforderlich, weshalb die Wahl eines der Der beste Laptop für das Rendering kann einen großen Unterschied machen.

Pro-Tipp Um das Erlebnis abzurunden, kombinieren Sie diesen Laptop mit RGB-Zubehör wie einem hochwertigen Headset oder Soundbars.

Doch obwohl er viele Vorzüge hat, ist der Preis vielleicht der größte Pluspunkt dieses Gaming-Laptops. Trotz all dieser Leistung gehört er immer noch zu den Die besten Gaming-Laptops unter 1500 Dollar.

Vorteile Nachteile ✅ Auch im Jahr 2025 noch ein zuverlässiges Gerät – die verbesserten technischen Daten tragen dazu bei ✅ Brillantes 165-Hz-FHD+-Display ✅ Fortschrittliche Kühlsysteme dank ROG Architektur ✅ RGB-Tastatur mit individueller Tastenbeleuchtung ✅ Lange Akkulaufzeit ❌ Ziemlich sperrig, aber das ist der Preis, den man für solch leistungsstarke technische Daten zahlt.

Fazit: The ASUS ROG Strix G16 (2025) bietet erstklassige Leistung bei Spielen und kreativen Anwendungen und ist damit ein Ein unschlagbares Kraftpaket für unter 1500 Dollar trotz seiner massigeren Bauweise.

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8. ASUS Vivobook Flip 16 [Beste tragbare Geräte]

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Technische Daten Details CPU Intel Core i5-1335U GPU Intel HD-Grafikkarte RAM 8GB Anzeige 16 Zoll, 1920 × 1200 Lagerung 1TB Akkulaufzeit 51 Wh Gewicht 1,90 kg

Zu guter Letzt steht auf dieser Liste noch der ASUS Vivobook Flip 16. Während wir uns bereits mit 3 ASUS Vivobook Laptops auf dieser Liste, die Flip 16 zeichnet sich durch sein Klappdesign aus.

Wie immer wollen wir uns die technischen Daten einmal ansehen. A 13. GenerationIntel Core i5 bietet eine ordentliche Leistung. Eine integrierte Grafikkarte (Intel HD(glaube ich) bietet eine eher bescheidene Grafik; noch einmal: Wenn du spielst, 100% braucht man eine eigene Grafikkarte. Und schließlich, 1TB Dieser Speicherplatz sollte für geschäftliche und produktive Aufgaben ausreichen.

Besonders hervorzuheben ist der Arbeitsspeicher dieses Geräts: Während 8GB sollte für Gelegenheitsnutzer ausreichen, aber bedenken Sie, dass es nur 1 zusätzlicher SO-DIMM-Steckplatz an diesem Gerät ASUS Vivobook Laptop.

Pro-Tipp Aufgrund seines schlanken und handlichen Designs ist dieser ASUS Vivobook-Laptop anfälliger für Staub als die meisten anderen Modelle. Wischen Sie Ihren Laptop daher regelmäßig gründlich ab.

Vielleicht hast du es schon am Namen erkannt, aber das ASUS Vivobook Flip 16 unterscheidet sich von anderen ASUS Vivobook Laptops über seine 2-in-1-Klappdesign. Abgesehen von der bescheidenen, „gerade ausreichenden“ Leistung anderer ASUS Im Vergleich zu anderen Modellen ist dieser Laptop elegant, attraktiv und unglaublich handlich, sodass Sie überall arbeiten (oder spielen) können, wo Sie möchten.

Vorteile Nachteile ✅ Solide Leistung für einen Laptop der Mittelklasse ✅ Das 2-in-1-Klappdesign und die schlanke Bauweise sorgen für extreme Vielseitigkeit



✅ Kristallklare und gestochen scharfe Bilder ✅ Lange Akkulaufzeit ✅ Wird mit Windows 11 geliefert ❌ Ein RAM-Steckplatz (abgesehen vom festgelöteten RAM), wobei 8 GB für Gelegenheitsnutzer ausreichen

Fazit:The ASUS Vivobook Flip 16 vereint ein elegantes 2-in-1-Design mit solider Leistung im mittleren Frequenzbereich, wodurch es sich perfekt für Nutzer eignet, die Wert auf Mobilität und Vielseitigkeit legen.

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9. ASUS ExpertBook P5 P405 [Ideal für Unternehmen]

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Technische Daten Details CPU Intel Core Ultra 5/Intel Core Ultra 7 GPU Intel Arc-Grafikkarten RAM 16 GB Anzeige 14 Zoll, 2560 × 1600 Lagerung 512 Gigabyte Akkulaufzeit 63 Wattstunden Gewicht ~1,27 kg/2,80 lbs

ASUS hat viele Gaming-Laptops im Angebot, aber dieses gehört nicht dazu. Das ASUS ExpertBook P5, wie dasASUS Zenbook Die Serie wird zu Recht als Business-Laptop der nächsten KI-Generation beworben.

Fangen wir mit den technischen Daten an. Dieser Laptop verfügt über einen leistungsstarken Intel Core Ultra or Intel Core Ultra 7, je nachdem, für welche Version Sie sich entscheiden; so oder so ist es eine gute Wahl für die CPU. Die genannte CPU ist Copilot+-kompatibel, with ASUS mit der Behauptung, dass es „eine bis zu dreifache KI-Leistung und bis zu 120 TOPS auf der Plattform bietet“.

Es ist schwer in Worte zu fassen, wie schnell diese CPU ist, aber glauben Sie mir, sie ist FEST. Außerdem handelt es sich um einen Windows-Laptop, was den Einrichtungsaufwand minimiert und es Ihnen ermöglicht, sofort mit Ihrer Arbeit loszulegen. Und schließlich ist er dank zweier USB-C-Anschlüsse (Thunderbolt 4), eines USB-A-Anschlusses (3.2), eines HDMI-Anschlusses (2.1) und einer kombinierten Kopfhörerbuchse mit vielen Ihrer Geräte kompatibel.

Pro-Tipp Die Kamera dieses Laptops ist nicht gerade die beste. Wenn Sie sich also für dieses Modell entschieden haben, sollten Sie in eine leistungsstarke Webcam investieren.

Bitte beachten Sie, dass dies ein Business-Laptop. Daher verfügt es weder über eine leistungsstarke Grafikkarte noch über besonders viel Arbeitsspeicher. Es *lässt* sich zwar zum Spielen nutzen, wenn man es dazu einsetzt, aber man sollte keine herausragenden Ergebnisse erwarten. Es ist wirklich für die tägliche Arbeit gedacht.

Vorteile Nachteile ✅ Gute CPU ✅ Die NPU trägt zur Leistungsoptimierung bei ✅ Robustheit nach Militärstandard trotz kompakter Bauweise ✅ Nicht zu teuer ✅ Wird mit Windows 11 ausgeliefert ❌ Dank der integrierten Grafikkarte und des geringeren Arbeitsspeichers ist er rein ein Arbeitscomputer, allerdings kann man darauf bei niedrigeren Einstellungen spielen

Fazit:The ASUS ExpertBook P5 P405 bietet eine herausragende Arbeitsleistung und ist damit die erste Wahl für Berufstätige, denen Geschwindigkeit, Mobilität und Produktivität wichtiger sind als Gaming.

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Besondere Merkmale der ASUS-Laptops

Wenn Sie noch nicht ganz davon überzeugt sind, sich ein ASUS Laptop, hier sind 5 besonderen Merkmale dieser Marke.

1. Führend bei OLED-Displays

Wenn es um Premium-Laptops mit OLED-Displays geht, ASUS Laptops sind kaum zu übertreffen. OLED- und Mini-LED-Displays sind in den verschiedenen Laptop-Serien stets vertreten, die ASUS bietet, und ganz gleich, für welches Laptop-Modell Sie sich entscheiden – ein atemberaubendes visuelles Erlebnis ist Ihnen so gut wie sicher.

Für Gamer ist das ROG Strix Serie verfügt über das beeindruckende Nebula-HDR-Mini-LED-Setup. Neuere Versionen der Zenbook Die Produktreihe verfügt über eine 14 Zoll, Auflösung 2880 × 1440 (3k), während dieVivobook Bei dieser Serie wurde mit dem ebenso schönen Lumina-OLED-Display experimentiert. Beachten Sie jedoch, dass hochwertigere Displays (insbesondere bei leuchtenden Farben) die Akkulaufzeit beeinträchtigen.

Vor allem Künstler werden die hohe Bildqualität zu schätzen wissen, die das Für die KunstSerie. Diese Laptops verfügen über modernste 4k HDR-Bildschirme, die dafür sorgen, dass alles pixelgenau dargestellt wird. Das macht ASUS Laptops – der ideale Begleiter zum Spielen Die besten PC-Spiele.

2. Wegweisende Dual-Screen-Lösungen und innovative Formfaktoren

Im Gegensatz zu PCs lassen sich Laptops unterwegs mitnehmen. Daher ist die Bauform ein sehr wichtiger Faktor beim Kauf eines Laptops.

Zwar gibt es big ASUS Laptops wie der ROG Serie (leistungsstarke Computer benötigen viel Platz für ihre Komponenten) ASUS hat das Bestreben, die Größe zu reduzieren, nicht aufgegeben. Dank Materialinnovationen und einer besseren Miniaturisierung verfügen wir heute über leistungsstarke Laptops wie den Zenbook DUO die zwar sehr leistungsstark sind, aber ein schlankes und leichtes Design mit einer Dicke von nur 0,57 Zoll.

Diese Kompaktheit hat auch zur Optimierung ehemals unhandlicher Konstruktionen geführt. Das beste Beispiel hierfür ist (wieder einmal) das Zenbook DUO, das nicht nur superdünn ist, sondern auch über zwei Bildschirme verfügt. Es war vielleicht nicht der erste Laptop mit zwei Bildschirmen, aber es ist ein beeindruckendes Stück Technik.

Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass ASUS Laptops mit zwei Bildschirmen sind in der Regel etwas teurer. Wenn Sie also zusätzliche Bildschirme benötigen, lohnt es sich vielleicht, sich einige der Die besten ASUS-Monitoreauch.

3. Modernste Kühllösungen

Gute Laptops benötigen leistungsstarke Kühlsysteme, und ASUS Das hat das Unternehmen erkannt. Jeder ihrer Laptops ist mit hervorragenden Kühlsystemen ausgestattet, die die Wärme besonders gut ableiten, und nirgendwo wird dies deutlicher als bei dem ROG Reihe.

The ROG Die Serie zeichnet sich durch verbesserte, neuere Ausführungen bestehender Kühltechnologien aus. Arc-Flow-Lüfter nutzen Flügel mit unterschiedlichen Stärken, um die Luftstromeffizienz zu maximieren, während Vapor-Chamber-Kühlsysteme das bestehende Design aus Kühlkörper und Heatpipe weiterentwickeln, um sowohl den Verdampfungsprozess zu optimieren als auch eine bessere Wärmeverteilung im Laptop zu ermöglichen.

Zu guter Letzt,ASUS hat mit Flüssigmetall anstelle herkömmlicher Wärmeleitpaste als Kühlungslösung experimentiert. Dies bringt zwar einige Herausforderungen mit sich (da Flüssigmetall elektrisch leitfähig ist), doch der höhere Temperaturbereich dieser Stoffe ermöglicht eine bessere Kühlung.

4. Robuste und unverwechselbare Baumaterialien

Kein Laptop ist vor Stößen und Stürzen sicher, und ASUS ergreift Maßnahmen, um sicherzustellen, dass seine Laptops hart.

WährendASUS Das Unternehmen setzt bei seinen Laptops zwar auf die traditionelle Konstruktion aus Aluminium und robustem Kunststoff, ist aber auch ständig auf der Suche nach neuen Materialien. Diese Bemühungen haben sich mit dem neuen Ceraluminum™, einem Aluminium-Keramik-Verbundwerkstoff, ausgezahlt. Auch wenn dieser Verbundwerkstoff nicht neu ist, hinterließ er einen starken ersten Eindruck, da er für das Gehäuse des Zenbook S16.

Und falls das noch nicht reicht, wird es dich freuen zu erfahren, dass ASUS Die Laptops sind zudem nach MIL-STD 810H zertifiziert. Diese Zertifizierung bedeutet, dass diese Laptops die Tests des US-Militärs bestehen und zahlreichen Testmethoden und -verfahren unterzogen wurden.

5. KI-Integration und PC-Kompatibilität mit Copilot+

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir alle einen KI-gestützten Computer haben. ASUS Das ist ihnen bewusst, und sie haben mit Hochdruck daran gearbeitet, ihre Laptops KI-fähig zu machen.

Die größte Neuerung wird das Aufkommen von Copilot+-PCs sein, die darauf abzielen, eine KI zu integrieren, um Aufgaben zu optimieren und die Leistung zu verbessern. Zu diesem Zweck haben einige ASUS Laptops sind mit KI-fähigen Prozessoren ausgestattet, wie beispielsweise dem Snapdragon X Plus oder dem Snapdragon X Elite.

Auch wenn wir *noch* nicht bei PCs mit vollständiger Copilot+-Ausstattung angelangt sind, sind moderne ASUS Bestimmte Modelle (in der Regel Windows-Laptops) nutzen bereits in gewissem Umfang KI. Einige Modelle, wie zum Beispiel das Asus Zenbook DUO… nutzen bereits NPUs, um ihre Leistungsfähigkeit zu steigern.

Häufig gestellte Fragen

Welches ist das beste ASUS-Notebook?

Das BesteASUS Der Laptop auf dieser Liste ist der Vivobook S14 aufgrund seines günstigen Preises und seiner vielseitigen Leistungsfähigkeit. Wenn Sie jedoch auf der Suche nach spezielleren Laptops für Grafikdesign oder Gaming sind, sollten Sie sich ASUS’ anderen Produktlinien.

Ist ASUS ein guter Laptop?

Ja, ASUS ist ein guter Laptop. Wie bei jedem Produkt lohnt es sich jedoch, sich über das Modell, das Sie kaufen möchten, genau zu informieren.

Welche Serie von ASUS ist die beste?

Es gibt nicht die eine beste Lösung ASUS Laptop-Serien, da sie alle auf bestimmte Nischen zugeschnitten sind. Die ROG Serie ist für High-End-Gaming konzipiert, die Für die Kunstfür Künstler und Designer und so weiter.

Welches ist das beste ASUS ROG-Notebook?

Das BesteASUS Der Laptop ist derROG Strix Scar 18, dank seiner verbesserten CPU und GPU. Allerdings sind andere ROG Auch diese Modelle sind einen Blick wert, vor allem, wenn Sie auf Ihr Budget achten müssen.

Welcher ASUS-Laptop eignet sich am besten für den täglichen Gebrauch?

Das BesteASUS Welcher Laptop für den täglichen Gebrauch am besten geeignet ist, hängt von Ihren Anforderungen ab. Wenn es jedoch um alltägliche Aufgaben geht, ist ein Laptop der Mittelklasse wahrscheinlich die beste Wahl. Wenn Sie jedoch etwas Leistungsstärkeres suchen, dann ASUS Zenbook DUO oder irgendeinASUS VivoBook Ein Laptop ist ein guter Anfang.