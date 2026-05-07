Los 10 mejores discos duros externos para Mac en 2025 | Selecciones de confianza

The el mejor disco duro externo para Mac debería ofrecer algo más que simplemente almacenar archivos. Una vez perdí horas intentando transferir material de vídeo a un disco que se bloqueaba constantemente a mitad del proceso. Esa experiencia me enseñó a fijarme en el rendimiento real, y no solo en las especificaciones técnicas del disco.

En este artículo, te voy a presentar 10 discos duros externos que funcionan realmente bien con macOS. Ofrecen apoyoMáquina del tiempo, gestionar grandes bibliotecas multimedia y seguir funcionando con fiabilidad incluso cuando editas sobre la marcha o haces copias de seguridad de años de trabajo.

Nuestras mejores recomendaciones de discos duros externos para Mac

Si tienes prisa y quieres una recomendación rápida, estos son los tres mejores discos duros externos para Mac que destacan por su rendimiento, fiabilidad y relación calidad-precio.

SSD Crucial X10 – Excelente rendimiento y diseño compacto. Este SSD ofrece velocidades de lectura y escritura increíblemente rápidas, lo que lo hace ideal para profesionales creativos que trabajan con archivos multimedia de gran tamaño. Además, cuenta con una carcasa resistente y ligera que resulta fácil de transportar. Lexar ES3 – Una combinación ideal de velocidad, portabilidad y precio. Ofrece altas velocidades de transferencia a través de USB 3.2 y resulta ideal para copias de seguridad, bibliotecas de fotos y el almacenamiento diario de archivos. Su diseño delgado lo hace perfecto para viajar o para uso móvil. WD_Black P10 – Almacenamiento de gran capacidad a un precio razonable. Diseñado para usuarios que necesitan más espacio que velocidad, este disco duro es una opción ideal para archivar proyectos y realizar copias de seguridad de tus Mac with Máquina del tiempo, o guardar archivos de juegos.

Este breve resumen muestra por qué estos tres causan la mejor primera impresión. Si tienes curiosidad por saber cómo se comparan con los demás discos de la lista —en cuanto a precio, portabilidad y uso en la vida real—, sigue leyendo para ver el análisis completo de los 10.

Los 10 mejores discos duros externos para Mac: velocidad y portabilidad

Esta lista incluye SSD rápidos y discos duros de gran capacidad que funcionan a la perfección con macOS. Cada unidad ofrece un equilibrio entre rendimiento, durabilidad y relación calidad-precio. Úsala para encontrar el mejor disco duro externo para Mac en función de tus necesidades de espacio, rapidez y flujo de trabajo diario.

1. SSD Crucial X10 [El mejor disco duro externo para Mac]

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Especificaciones Detalles Capacidad de almacenamiento un terabyte Tipo de transmisión Unidad de estado sólido (SSD) Conectividad USB-C y USB-A Velocidad de lectura/escritura Hasta 2.100 MB/s de lectura Seguridad Resistencia al polvo y al agua (IP65); resistente a caídas de hasta 3 metros Características especiales Diseño portátil, amplia compatibilidad con macOS, software de copia de seguridad incluido

The SSD Crucial X10 combina velocidad, tamaño y compatibilidad en un formato ligero que se adapta fácilmente a cualquier flujo de trabajo. Alcanza velocidades de lectura de hasta 2.100 MB/s, lo que la convierte en una de las opciones más rápidas para Mac usuarios. Los editores y diseñadores son quienes más se benefician al trabajar con fotos en formato RAW, vídeos en 4K o archivos de música de gran tamaño. No se necesita ninguna configuración ni adaptador para los MacBook, iMac o Mac Studio.

Para más información Utiliza el puerto USB-C directamente en tu Mac para transferencias a máxima velocidad. Evita utilizar un concentrador, ya que puede reducir la velocidad y la estabilidad durante la transferencia de archivos de gran tamaño.

Para los jugadores, la unidad permite transferencias de archivos más rápidas, menos retrasos en la carga y un rendimiento estable durante las actualizaciones. Su conexión USB-C garantiza un ancho de banda constante durante las instalaciones de gran envergadura y las descargas de parches. Está diseñado para dispositivos móviles Mac usuarios que desean acceder fácilmente a archivos externos, ya sea en casa o mientras se desplazan.

Este SSD cuenta con la clasificación IP65 y ha superado pruebas de caída desde una altura de hasta 3 metros, lo que garantiza una sólida protección en condiciones reales. Es ideal para estudiantes, profesionales y creativos que necesitan un acceso rápido a un almacenamiento fiable.

Ventajas Contras ✅ Velocidad de lectura de 2100 MB/s para importaciones y ediciones a alta velocidad ✅ Funciona nada más instalarlo con macOS y Time Machine ✅ Resistente al polvo, al agua y a las caídas, para un transporte seguro ✅ Compatible tanto con USB-C como con USB-A para una flexibilidad máxima ✅ Compacto, ligero y fácil de transportar ✅ Software adicional: incluye Mylio Photos y Acronis True Image ❌ El coste por terabyte es mayor que el de los discos duros, pero ofrece una velocidad y una fiabilidad mucho mejores

Veredicto final:The SSD Crucial X10 es el mejor dispositivo de almacenamiento externo para Mac si buscas un rendimiento fiable, rápido y portátil. Se adapta a las necesidades creativas, de videojuegos y de copias de seguridad diarias sin renunciar a nada.

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2. Lexar ES3 [El mejor disco duro externo económico para Mac]

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Especificaciones Detalles Capacidad de almacenamiento un terabyte Tipo de transmisión Unidad de estado sólido (SSD) Conectividad USB 3.2 Gen 2, USB-C Velocidad de lectura/escritura Hasta 1050 MB/s de lectura y 1000 MB/s de escritura Seguridad Cifrado AES de 256 bits de Lexar DataShield Características especiales Diseño metálico ultradelgado, compatibilidad con múltiples dispositivos, tamaño de bolsillo

The Lexar ES3 ofrece el rendimiento de un SSD de alta velocidad a un precio mucho más asequible que el de las unidades de gama alta. Con velocidades de lectura de hasta 1050 MB/s y de escritura de hasta 1000 MB/s, ofrece un rendimiento fluido y ágil para copias de seguridad, almacenamiento diario o acceso a archivos multimedia. Su estructura compacta y ligera facilita su transporte entre puestos de trabajo o edificios del campus.

Para más información Utiliza esta unidad con un cable USB-C a USB-C en Thunderbolt 3 o 4 Mac conectores para alcanzar la máxima velocidad. Evita los adaptadores USB-A, ya que pueden limitar el rendimiento en macOS.

Mac Los usuarios disfrutan de una compatibilidad total con USB-C y de un acceso «plug-and-play». Combina a la perfección con Máquina del tiempoy transfiere archivos de gran tamaño sin retrasos. También es ideal para usuarios creativos que necesitan alternar entre Mac, iPad, y dispositivos móviles. El cifrado AES de 256 bits de Lexar ofrece mayor tranquilidad a la hora de almacenar proyectos confidenciales o archivos de clientes.

Ventajas Contras ✅ Hasta 1050 MB/s de lectura y 1000 MB/s de escritura para un rendimiento fluido en el día a día ✅ Compatible con macOS, iPadOS, iPhone 15 (mediante adaptador), PS5 y Windows ✅ Diseño fino y ligero que cabe fácilmente en un bolsillo ✅ Incluye un potente cifrado AES de 256 bits mediante Lexar DataShield ✅ Fiable para copias de seguridad de videojuegos y transferencias de archivos de gran tamaño entre dispositivos ✅ No se necesita ningún software para utilizarlo en macOS o Time Machine ❌ Carece deSeguridad magnética no es compatible, pero sigue funcionando perfectamente con cables USB-C estándar

Veredicto final:The Lexar ES3 es una opción rápida, portátil y económica para los usuarios que necesitan almacenamiento externo para Mac sin sacrificar la velocidad ni la compatibilidad. Se adapta a los flujos de trabajo con múltiples dispositivos y ofrece una protección fiable tanto para los archivos de trabajo como para los de ocio.

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3. WD_Black P10 [El mejor disco duro externo para Mac y videojuegos]

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Especificaciones Detalles Capacidad de almacenamiento seis terabytes Tipo de transmisión Disco duro mecánico (HDD) Conectividad USB 3.0 Velocidad de lectura/escritura Hasta 130 MB/s Seguridad Cubierta superior metálica resistente Características especiales Gran capacidad, compatible con consolas de videojuegos, formato portátil de 2,5 pulgadas

The WD_Black P10 ofrece una combinación única de tamaño, durabilidad y compatibilidad con diferentes plataformas, lo que la convierte en una opción ideal para los jugadores y Mac usuarios que necesitan almacenamiento de gran capacidad. Con hasta 6 TB de espacio, permite almacenar grandes bibliotecas de videojuegos, copias de seguridad de proyectos y colecciones multimedia sin quedarse sin espacio. Su formato portátil de 2,5 pulgadas permite mantener un tamaño compacto sin renunciar a todas las ventajas de un disco duro de sobremesa convencional.

Para más información Utiliza esta unidad como solución de almacenamiento específica para tu Máquina del tiempocopias de seguridad. Divide el disco en particiones para guardar los archivos de los juegos y macOS copias de seguridad del sistema separadas para una mejor organización y un acceso más rápido.

Mac los usuarios pueden utilizarlo para Máquina del tiempo, para almacenar fotos y vídeos, o para ampliar la capacidad para aplicaciones y archivos. En entornos de gaming, el P10 gestiona de forma eficiente la instalación completa de juegos, la descarga de archivos multimedia y las copias de seguridad del sistema, manteniendo velocidades de transferencia estables de hasta 130 MB/s en todas las plataformas. Además, es compatible con PlayStation, Xbox y PC, lo que facilita el almacenamiento entre dispositivos.

Ventajas Contras ✅ Su enorme capacidad de 6 TB permite almacenar archivos multimedia, videojuegos y copias de seguridad con facilidad ✅ Compatible con Mac, Xbox, PlayStation y PC ✅ Velocidades constantes de 130 MB/s para un disco duro de este tamaño ✅ Tamaño portátil con tapa metálica resistente para el uso diario ✅ Ideal para bibliotecas multimedia de gran tamaño o flujos de trabajo multiplataforma ✅ Funciona bien con Time Machine cuando está formateado en APFS o HFS+ ❌ Más lento que los SSD, pero ofrece una capacidad inigualable por su precio

Veredicto final:The WD_Black P10 es el mejor SSD para Mac usuarios que necesitan una gran capacidad de almacenamiento para juegos, copias de seguridad o proyectos de gran envergadura. Ofrece una capacidad enorme en un formato portátil y funciona a la perfección en distintos dispositivos.

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4. SSD portátil Samsung T9 [El mejor disco duro externo para todos los usuarios]

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Especificaciones Detalles Capacidad de almacenamiento 4 TB Tipo de transmisión Unidad de estado sólido (SSD) Conectividad USB 3.2 Gen 2 Velocidad de lectura/escritura Hasta 2.000 MB/s Seguridad Cifrado por hardware AES de 256 bits, Dynamic Thermal Guard Características especiales Compatible con el iPhone 15/16, carcasa resistente con resistencia a caídas de hasta 3 metros

The SSD portátil Samsung T9 ofrece un rendimiento constante y de alta gama con una gran capacidad de 4 TB. Sus velocidades de lectura y escritura alcanzan los 2.000 MB/s, lo que la convierte en una el mejor disco duro externo para Xbox, gestionar grandes proyectos de vídeo o trabajar con archivos 4K directamente desde el disco duro. La tecnología de cifrado y protección térmica incluida aporta mayor seguridad y estabilidad durante un uso prolongado.

Los jugadores se benefician de los rápidos tiempos de carga y de la fluidez en la transferencia de archivos. El T9 admite instalaciones de gran envergadura en Mac, PlayStation y Xbox, manteniendo un rendimiento estable incluso con grandes volúmenes de datos. Para los usuarios de VPN o los teletrabajadores, la unidad mantiene unas velocidades de transferencia elevadas, incluso durante tareas que requieren un gran ancho de banda.

Para más información Combina el T9 con Final Cut Pro o DaVinci Resolve en macOS para editar directamente desde el disco. Así evitarás ralentizaciones, incluso con líneas de tiempo de varias capas y material de 4K.

Se conecta al instante con macOS, iPhone 15/16 y todos los principales sistemas operativos que utilizan USB-C. Esto la convierte en una solución flexible para quienes gestionan archivos en distintos dispositivos y plataformas. Gracias a su diseño resistente y a su protección contra caídas de hasta 3 metros, el T9 puede soportar cargas de trabajo intensas sin ningún riesgo.

Ventajas Contras ✅ Velocidad de lectura y escritura de hasta 2000 MB/s para una edición y reproducción fluidas ✅ Compatible con Mac, iPhone 15/16, Windows, PS5 y más ✅ Cifrado AES de 256 bits integrado para una mayor seguridad de los archivos ✅ El sistema Dynamic Thermal Guard evita el sobrecalentamiento durante las tareas prolongadas ✅ Su diseño resistente soporta caídas de hasta 3 metros ✅ No se necesitan adaptadores; listo para usar con conexión USB-C ❌ Es ligeramente más grande que los SSD ultracompactos, pero ofrece mucha más capacidad y durabilidad

Veredicto final:The SSD portátil Samsung T9es ideal paraMac usuarios que buscan alta velocidad, gran capacidad y la máxima compatibilidad con dispositivos en una sola unidad. Ofrece un buen rendimiento en entornos profesionales y de videojuegos, al tiempo que mantiene tus archivos seguros y accesibles.

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5. GX100 12 TB [El mejor disco duro externo USB 3.2 para Mac]

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Especificaciones Detalles Capacidad de almacenamiento 12 TB Tipo de transmisión Disco duro mecánico (HDD) Conectividad USB 3.2 Gen 2, USB 3.0 Velocidad de lectura/escritura Interfaz de transferencia de hasta 10 Gbps Seguridad Carcasa de aluminio resistente, refrigeración sin ventilador para un funcionamiento silencioso Características especiales Concentrador USB integrado, compatibilidad con macOS «plug-and-play», resistencia de nivel industrial

The GX100 12 TB destaca por su gran capacidad, ya que el el mejor disco duro externo, una interfaz fiable y la capacidad de admitir varios dispositivos conectados a través de su concentrador USB integrado. Con 12 TB de almacenamiento, es capaz de gestionar proyectos a gran escala, años de contenido fotográfico y de vídeo, y bibliotecas completas de videojuegos, y aún le sobra espacio. La interfaz USB 3.2 Gen 2 ofrece un rendimiento óptimo durante la transferencia de archivos de gran tamaño o la realización de copias de seguridad del sistema.

Para los jugadores y los usuarios avanzados, esta unidad ofrece velocidades de transferencia estables que permiten instalar juegos, almacenar archivos de actualización de gran tamaño y reproducir con fluidez el contenido almacenado. Su gran capacidad de ancho de banda garantiza un rendimiento constante bajo carga, lo que resulta ideal para el juego remoto a través de VPN o la transmisión de contenidos multimedia en macOS configuraciones.

Para más información Coloca la unidad en una superficie plana y ventilada para mantener una temperatura óptima durante las transferencias prolongadas. Evita el uso de divisores USB, ya que pueden interrumpir el suministro de energía al utilizar el concentrador.

La configuración «plug-and-play» garantiza macOS Los usuarios pueden empezar a utilizar la unidad de inmediato. Gracias a su concentrador USB integrado, puedes conectar dispositivos adicionales sin saturar tu escritorio o tu estación de acoplamiento. Su carcasa de aluminio ofrece además una protección duradera y un sistema de refrigeración sin ventilador que garantiza un funcionamiento silencioso.

Ventajas Contras ✅ 12 TB de espacio para archivos multimedia de gran tamaño, copias de seguridad y videojuegos ✅ El USB 3.2 Gen 2 permite transferencias de archivos rápidas y estables ✅ El concentrador USB integrado ayuda a reducir el desorden de cables en el escritorio ✅ Funciona nada más instalarlo en macOS y Windows ✅ Carcasa metálica resistente con un sistema de refrigeración silencioso y sin ventilador ✅ Ideal para entornos de archivo a largo plazo y de producción ❌ Ocupa más espacio en el escritorio, pero ofrece una capacidad de almacenamiento y una flexibilidad sin igual

Veredicto final:The GX100 12 TB ofrece una potente mejora de almacenamiento para Mac usuarios que necesitan gran capacidad de almacenamiento, transferencias rápidas y conectividad con dispositivos en un solo dispositivo. Es una opción práctica para el trabajo profesional con archivos multimedia, copias de seguridad a largo plazo y almacenamiento de juegos.

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6. LaCie Mobile Drive [El mejor disco duro externo ecológico para Mac]

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Especificaciones Detalles Capacidad de almacenamiento Dos terabytes Tipo de transmisión Disco duro mecánico (HDD) Conectividad USB 2.0 / 3.0, USB-C Velocidad de lectura/escritura Velocidades de transferencia estándar de los discos duros (aprox. 120-130 MB/s) Seguridad Garantía limitada de 3 años + Servicios de recuperación de datos Rescue Características especiales Software LaCie Toolkit, fabricado con materiales reciclados, con conexión USB-C de serie

The LaCie Mobile Drive ofrece una combinación práctica de diseño, portabilidad y sostenibilidad. Con 2 TB de capacidad, permite almacenar miles de fotos, horas de vídeo e innumerables documentos o copias de seguridad sin llegar al límite de almacenamiento. Gracias a su compatibilidad con USB-C, está listo para usarse con los MacBook y iPad más modernos nada más sacarlo de la caja.

Para más información Activa las copias de seguridad programadas en LaCie Toolkit para automatizar la protección de archivos sin interrumpir otras tareas. Configúralo una vez y se ejecutará de forma silenciosa en segundo plano.

Los jugadores pueden almacenar bibliotecas completas de juegos y transferir archivos de actualización de gran tamaño sin retrasos. Sus velocidades de transferencia estables y la fiabilidad de la conexión ayudan a mantener el rendimiento de los juegos, mientras que la conexión constante permite el acceso a redes VPN o la configuración de almacenamiento compartido. Mac Los usuarios que aprecian la simplicidad también se beneficiarán de su diseño elegante y reciclable, así como de las opciones de copia de seguridad automática a través de LaCie Toolkit.

Ventajas Contras ✅ 2 TB de espacio para bibliotecas de fotos, juegos y archivos de trabajo ✅ Conexión USB-C integrada para garantizar la compatibilidad con los Mac más modernos ✅ El software LaCie Toolkit permite realizar copias de seguridad con un solo clic o programadas ✅ Diseño ecológico con aluminio y plástico reciclados ✅ Compacto y ligero, para facilitar su transporte ✅ Incluye 3 años de garantía y el servicio de recuperación de datos Rescue ❌ Más lento que los SSD, pero sigue siendo fiable y rentable para el uso diario

Veredicto final:The LaCie Mobile Drive es una buena opción para Mac usuarios que buscan un dispositivo de almacenamiento ecológico con gran capacidad y un funcionamiento sin complicaciones. Combina un diseño bien pensado con un rendimiento práctico para el trabajo, la creación y el uso diario.

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7. G-Technology ArmorATD [El mejor disco duro básico para Mac]

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Especificaciones Detalles Capacidad de almacenamiento 2 TB / 4 TB / 5 TB (varía según el modelo) Tipo de transmisión Disco duro mecánico (HDD) Conectividad USB-C y USB 3.1 Gen 1 Velocidad de lectura/escritura Hasta 140 MB/s (aproximadamente) Seguridad Carcasa resistente a los golpes, al agua y al polvo Características especiales Diseño resistente, protección de triple capa, compatible con Time Machine

The G-Technology ArmorATD ofrece una protección sólida y un almacenamiento fiable en un diseño resistente y básico. Su estructura de tres capas protege contra el polvo, el agua y las caídas, lo que la convierte en la opción ideal para fotógrafos o creativos que necesitan un almacenamiento fiable cuando están de viaje. Las capacidades disponibles (hasta 5 TB) ofrecen espacio suficiente para almacenar proyectos multimedia completos sin renunciar a la calidad.

Para más información Utiliza esta unidad como tu dispositivo de archivo de referencia para los rodajes sobre el terreno. Su carcasa reforzada te ofrece mayor tranquilidad al trabajar en entornos impredecibles.

Los jugadores se benefician de una velocidad constante y de una conexión USB-C estable, sobre todo a la hora de guardar juegos de gran tamaño o instalar actualizaciones en diferentes plataformas. El ArmorATD también ofrece un buen rendimiento en tareas que requieren un gran ancho de banda, como la transmisión remota de videojuegos o la transferencia de archivos mediante herramientas VPN. Funciona de forma nativa con macOS y es compatible conMáquina del tiempo, lo que facilita la realización de copias de seguridad o el archivo de archivos multimedia.

Comoel mejor disco duro externo para fotos, permite almacenar miles de imágenes RAW, versiones editadas y archivos de proyecto en un solo lugar. La carcasa blindada garantiza que todo el contenido permanezca protegido incluso durante los desplazamientos.

Ventajas Contras ✅ Resistente al polvo, al agua y a las caídas, ideal para uso sobre el terreno ✅ Disponible con una capacidad de hasta 5 TB para almacenar grandes bibliotecas multimedia ✅ Los puertos USB-C y USB 3.1 Gen 1 ofrecen conectividad compatible con Mac ✅ Funciona con Time Machine desde el primer momento ✅ Ideal para viajar y cambiar de estudio ✅ No requiere configuración en macOS ❌ Más lento que los SSD, pero ofrece una durabilidad y una relación calidad-precio inigualables

Veredicto final:The G-Technology ArmorATD ofrece protección portátil y gran capacidad para Mac usuarios que necesitan un dispositivo de almacenamiento resistente y fiable. Es ideal para equipos de trabajo sobre el terreno, maletas de viaje y flujos de trabajo creativos a largo plazo.

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8. WD My Passport [El mejor disco duro portátil para Mac para copias de seguridad de Time Machine]

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Especificaciones Detalles Capacidad de almacenamiento 5 TB (hasta 6 TB disponibles) Tipo de transmisión Disco duro mecánico (HDD) Conectividad USB 2.0 / 3.0 Velocidad de lectura/escritura Hasta 130 MB/s (aproximadamente) Seguridad Cifrado por hardware y protección con contraseña Características especiales Compatible con Time Machine, diseño portátil, software de gestión de dispositivos

The WD My Passport ofrece una forma sencilla, segura y portátil de hacer una copia de seguridad de tu Mac. Su compatibilidad integrada con Máquina del tiempolo convierte en la solución ideal para realizar copias de seguridad programadas del sistema y recuperar archivos. Con hasta 5 TB de capacidad de almacenamiento, permite guardar años de documentos, fotos y archivos multimedia en un único dispositivo compacto.

Para más información Formatea la unidad a APFS antes de utilizarla con Máquina del tiempo. Esto garantiza copias de seguridad más fluidas y una indexación de archivos más rápida en macOS.

Los jugadores pueden utilizar la unidad para el almacenamiento a largo plazo de sus bibliotecas de juegos, partidas guardadas y archivos multimedia. Aunque no es la el mejor SSD externo para juegos, Funciona de forma fiable como almacenamiento en la nube para juegos de gran tamaño, parches y contenido en múltiples plataformas. El software de gestión de dispositivos incorpora protección contra el ransomware y control de contraseñas para garantizar la seguridad de los datos críticos.

Ventajas Contras ✅ Funciona a la perfección con Time Machine en macOS ✅ 5 TB de espacio para copias de seguridad completas del sistema y archivos personales ✅ Protección mediante contraseña con cifrado por hardware para mayor seguridad ✅ Compacto y ligero, perfecto para viajar o para llevarlo a diario ✅ Incluye un software de gestión de dispositivos con protección contra el ransomware ✅ No requiere configuración para su uso básico tanto en Mac como en Windows ❌ Más lento que los SSD, pero ofrece una excelente relación calidad-precio para copias de seguridad en un espacio reducido

Veredicto final:The WD My Passport es una opción fiable para Mac usuarios que buscan una solución segura, portátil y sencilla Máquina del tiempoalmacenamiento de copias de seguridad. Ofrece un equilibrio perfecto entre capacidad, seguridad y comodidad en un paquete muy completo.

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9. Unidad de sobremesa Seagate Expansion [La mejor unidad de almacenamiento de gran capacidad para Mac]

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Especificaciones Detalles Capacidad de almacenamiento Veintidós terabytes Tipo de transmisión Disco duro mecánico (HDD) Conectividad USB 3.0 Velocidad de lectura/escritura Hasta 160 MB/s (aproximadamente) Seguridad Servicios de recuperación de datos de emergencia incluidos Características especiales Configuración «plug-and-play», compatible con Time Machine tras el formateo

The Unidad de sobremesa Seagate Expansion es una solución de gran capacidad diseñada para el almacenamiento y el archivo a largo plazo. Sus 22 TB de capacidad ofrecen un espacio inigualable para colecciones de fotos, bibliotecas de vídeos, copias de seguridad del sistema y archivos completos de proyectos. Esto lo hace especialmente útil para Mac usuarios que trabajan con grandes volúmenes de archivos multimedia o conjuntos de datos de gran tamaño.

Los jugadores también se benefician de esta enorme capacidad. El disco duro almacena cientos de juegos instalados, contenidos descargables y partidas guardadas sin que el rendimiento se vea afectado. Garantiza un flujo de datos constante, lo que permite la aplicación de parches a los juegos, la configuración de streaming o el uso de plataformas con VPN.

Para más información Tras el formateo paraMáquina del tiempo, crea una partición independiente para archivar los archivos multimedia. De este modo, las copias de seguridad y el almacenamiento a largo plazo estarán organizados y serán fácilmente accesibles.

La unidad se conecta mediante USB 3.0 y es compatible con macOS y Windows.Solo hay que darle formato para integrarlo con Máquina del tiempo, lo que la convierte en una unidad de escritorio ideal para Mac usuarios que buscan un almacenamiento fiable para copias de seguridad o archivos creativos. Queda perfecto en cualquier hogar u oficina junto al el mejorMacBook or iMacmáquinas.

Ventajas Contras ✅ Sus 22 TB de capacidad permiten gestionar grandes bibliotecas de fotos, vídeos y documentos ✅ Listo para usar con Mac tras formatear para Time Machine ✅ Funciona bien con grandes bibliotecas de videojuegos o colecciones multimedia ✅ Velocidades de transferencia USB 3.0 fiables para uso en ordenadores de sobremesa ✅ Incluye los servicios de recuperación de datos Rescue para una mayor protección ✅ Se adapta perfectamente a cualquier configuración de ordenador de sobremesa o portátil Mac ❌ Requiere alimentación externa y no es portátil, pero ofrece una capacidad de almacenamiento excepcional para uso fijo

Veredicto final:The Unidad de sobremesa Seagate Expansiones ideal paraMac usuarios que necesitan un almacenamiento masivo y a largo plazo en su escritorio. Ofrece una gran capacidad, una configuración sencilla y una fiabilidad duradera para necesidades exigentes de copia de seguridad y archivo.

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10. SanDisk Professional ArmorATD [El mejor SSD externo resistente para Mac]

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Especificaciones Detalles Capacidad de almacenamiento seis terabytes Tipo de transmisión Disco duro mecánico (HDD) Conectividad Thunderbolt, USB-C (5 Gbps) Velocidad de lectura/escritura Hasta 130 MB/s Seguridad Carcasa de aluminio resistente con protección de goma Características especiales Resistente al polvo, resistente al agua, indicador LED, portátil

The SanDisk Professional ArmorATD destaca por ser una unidad resistente y de gran capacidad, diseñada para un uso intensivo en entornos impredecibles. Su carcasa resistente a los golpes y su estructura de aluminio lo convierten en la opción ideal para los profesionales que necesitan un almacenamiento fiable tanto en estudios como en rodajes sobre el terreno o en viajes frecuentes. Con 6 TB de capacidad, permite almacenar años de vídeos, proyectos fotográficos y archivos multimedia sin necesidad de ir cambiando de disco.

Para más información Utilice el indicador LED durante las copias de seguridad o las transferencias para supervisar el estado en entornos con poca luz. Coloque la unidad sobre una superficie plana y firme para garantizar la máxima protección.

Los jugadores también se benefician de su rendimiento constante. La unidad gestiona instalaciones completas, actualizaciones y archivos multimedia de juegos, al tiempo que mantiene un flujo de datos estable. Es compatible con entornos que requieren un gran ancho de banda, como el uso de VPN, la transferencia de archivos de gran tamaño y las copias de seguridad de sesiones prolongadas en macOS. Esta unidad funciona nada más conectarla con los sistemas modernos macOS sistemas.La compatibilidad con Thunderbolt y USB-C garantiza un acceso rápido y un manejo fluido de los archivos sin necesidad de configuraciones adicionales.

Ventajas Contras ✅ 6 TB de almacenamiento resistente para profesionales de la fotografía y el vídeo ✅ Thunderbolt y USB-C permiten conexiones rápidas y estables ✅ Su resistencia al polvo y al agua permite utilizarlo en entornos de campo ✅ El indicador LED ayuda a realizar un seguimiento de la actividad durante los traslados ✅ Funciona con macOS de inmediato, sin necesidad de controladores ni herramientas adicionales ✅ El diseño del parachoques reduce el riesgo de daños por impacto durante el viaje ❌ Es más pesado que los SSD compactos, pero ofrece una protección mucho mayor y una mayor capacidad de almacenamiento por euro

Veredicto final:The SanDisk Professional ArmorATDofertasMac a los usuarios una unidad resistente y espaciosa diseñada para ofrecer fiabilidad en el día a día. Es ideal para profesionales que necesitan una protección física sólida y una gran capacidad de almacenamiento cuando están de viaje.

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SSD frente a HDD para Mac: ¿cuál es la mejor opción?

Mac los usuarios suelen comparar SSD frente a HDD a la hora de buscar el mejor dispositivo de almacenamiento externo. Ambos tipos de unidades son compatibles con todos los dispositivos modernos macOS versiones, asistencia técnica Máquina del tiempo, y se conectan fácilmente a través de USB-C o Thunderbolt. Sin embargo, su rendimiento es diferente y se adaptan a necesidades distintas.

Velocidad

SSD ofrecen velocidades de transferencia que van desde los 500 MB/s hasta más de 3.000 MB/s. Esto te permite transferir rápidamente imágenes sin procesar, archivos de vídeo de gran tamaño o bibliotecas de música, lo que te ahorra tiempo al trabajar con Final Cut Pro, Logic o Lightroom.

ofrecen velocidades de transferencia que van desde los 500 MB/s hasta más de 3.000 MB/s. Esto te permite transferir rápidamente imágenes sin procesar, archivos de vídeo de gran tamaño o bibliotecas de música, lo que te ahorra tiempo al trabajar con Final Cut Pro, Logic o Lightroom. Discos duros suelen alcanzar velocidades de entre 80 MB/s y 160 MB/s. Aunque son más lentas, siguen siendo adecuadas para realizar copias de seguridad o para el almacenamiento general de archivos, sobre todo cuando la velocidad no es una prioridad.

Durabilidad

SSD Utilizan memoria flash y no tienen piezas móviles, por lo que resisten caídas y movimientos sin sufrir daños. Esto resulta ideal para los usuarios de MacBook que viajan o cambian a menudo de lugar de trabajo.

Utilizan memoria flash y no tienen piezas móviles, por lo que resisten caídas y movimientos sin sufrir daños. Esto resulta ideal para los usuarios de MacBook que viajan o cambian a menudo de lugar de trabajo. Discos duros tienen discos internos giratorios. Un movimiento brusco durante la transferencia de archivos puede provocar daños o la pérdida de datos, lo que los hace menos fiables para su uso portátil.

Ruido y calor

SSD funcionan de forma silenciosa y sin calentarse, incluso con un uso intensivo. No vibran ni generan calor apreciable, lo que mejora la comodidad durante las sesiones prolongadas de edición o de copia de seguridad.

funcionan de forma silenciosa y sin calentarse, incluso con un uso intensivo. No vibran ni generan calor apreciable, lo que mejora la comodidad durante las sesiones prolongadas de edición o de copia de seguridad. Discos duros generan ruido mecánico y calor. Los componentes giratorios pueden provocar vibraciones, especialmente en configuraciones compactas o en entornos silenciosos.

Precio por TB

Discos duros son más económicas a medida que aumenta la capacidad. Resultan muy prácticas cuando se necesitan varios terabytes para archivar proyectos finalizados o para almacenar fotos y vídeos a lo largo del tiempo.

son más económicas a medida que aumenta la capacidad. Resultan muy prácticas cuando se necesitan varios terabytes para archivar proyectos finalizados o para almacenar fotos y vídeos a lo largo del tiempo. SSD Son más caras, pero su precio se justifica para los usuarios que valoran el rendimiento. Los tiempos de acceso más rápidos marcan una clara diferencia en el trabajo creativo o profesional.

Portabilidad

SSD son ligeros, delgados y fáciles de transportar. Algunos modelos no son más grandes que una tarjeta de crédito, lo que los hace ideales para los MacBook cuando se está de viaje.

son ligeros, delgados y fáciles de transportar. Algunos modelos no son más grandes que una tarjeta de crédito, lo que los hace ideales para los MacBook cuando se está de viaje. Discos duros son más voluminosos y requieren mayor protección durante el transporte. Son más adecuados para configuraciones de escritorio en las que no se necesita movilidad.

For Mac Para los usuarios que buscan velocidad y movilidad, algunos de los mejores SSD externos son la opción más acertada. Para quienes necesitan una gran capacidad de almacenamiento a un precio asequible y no les importa que la velocidad sea menor, los discos duros (HDD) resultan más prácticos.

Mi veredicto general

Los usuarios de Mac tienen muchas opciones, pero no todos los discos duros se adaptan a todos los flujos de trabajo. Si estás buscando los mejores discos duros externos para Mac en este momento, empieza por uno que se adapte a tus necesidades específicas:

Profesionales creativos debería elegir el SSD Crucial X10 – Ofrece una velocidad, una fiabilidad y una compatibilidad con macOS sin igual para la edición y la transferencia de archivos de gran tamaño.

debería elegir el SSD Crucial X10 – Ofrece una velocidad, una fiabilidad y una compatibilidad con macOS sin igual para la edición y la transferencia de archivos de gran tamaño. Estudiantes con un presupuesto ajustado o usuarios ocasionales encontrará elLexar ES3 Perfecto: ofrece el rápido rendimiento de un SSD en un diseño delgado y asequible.

encontrará elLexar ES3 Perfecto: ofrece el rápido rendimiento de un SSD en un diseño delgado y asequible. Jugadores y coleccionistas de material multimedia necesito elWD_Black P10 – Ofrece una gran capacidad a un precio razonable, ideal para Time Machine y para guardar juegos.

necesito elWD_Black P10 – Ofrece una gran capacidad a un precio razonable, ideal para Time Machine y para guardar juegos. Usuarios de Mac que trabajan con archivos multimedia de gran tamaño en varios dispositivos debería tener en cuenta el SSD portátil Samsung T9 – Su alta velocidad, su cifrado y la calidad de su fabricación lo convierten en un dispositivo versátil y potente.

Cada uno destaca en un ámbito concreto, por lo que el disco duro ideal para ti dependerá del uso que le des a tu Mac.

Preguntas frecuentes