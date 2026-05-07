Los 7 mejores discos duros externos para fotos en 2025: almacenamiento seguro
Eneba Hub contains affiliate links, which means we may earn a small commission if you make a purchase through them—at no extra cost to you. Learn more
Elegir el mejor disco duro externo para fotos es fundamental para proteger tu creciente colección de imágenes y optimizar tu flujo de trabajo. Dado que los archivos son cada vez más grandes y las aplicaciones cada vez más exigentes, necesitas un almacenamiento fiable que no renuncie a la velocidad ni a la capacidad.
Si necesitas ayuda para comprar discos duros externos, has venido al lugar adecuado. Esta guía te ayuda a simplificar el proceso de compra, que a menudo resulta confuso.
Aquí te presento una selección de los mejores discos duros externos SSD y HDD del momento. También te explicaré las diferencias entre ambos tipos de unidades para que puedas tomar una decisión más informada.
Ir a:
Nuestras mejores recomendaciones de discos duros externos para fotos
Estos tres productos son los mejores que puedes encontrar en este momento. Aunque pertenecen a diferentes categorías y rangos de precios, todos ellos ofrecen un almacenamiento fiable y seguro para tus archivos y copias de seguridad.
- Samsung T9 – El mejor disco duro externo para fotos que ofrece un paquete completo, con un rendimiento de alta velocidad, un diseño muy portátil y una excelente política de garantía.
- Toshiba Canvio Advance – Un disco duro asequible, fácil de usar y que funciona de maravilla como almacenamiento de gran capacidad para copias de seguridad y archivos.
- SanDisk Extreme Pro – Con un diseño resistente a las caídas y con clasificación IP65, este es el mejor SSD para los fotógrafos que suelen trabajar sobre el terreno.
Puedes obtener más información sobre estas recomendaciones y compararlas con otras opciones en la guía completa que encontrarás a continuación.
Los 7 mejores discos duros externos para fotos: selección de los mejores SSD y HDD
En esta lista definitiva encontrarás una selección de modelos SSD y HDD que ofrecen el rendimiento de almacenamiento más fiable y rápido. Todos los mejores discos duros externos para fotos que se mencionan aquí también funcionan muy bien para jugar.
1. Samsung T9 [El mejor disco duro externo para fotos en general]
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
|Especificaciones
|Detalles
|Tipo de transmisión
|SSD
|Capacidad
|1 TB, 2 TB, 4 TB
|Interfaz
|USB 3.2 Gen 2×2
|Velocidad máxima de transferencia
|2 000 MB/s
|Garantía
|5 años
|Peso
|122 g
|Cable incluido
|Cable USB-C a USB-C, cable USB-C a USB-A
The Samsung T9es ununa unidad externa excelente Diseñado para gestionar archivos de gran tamaño en flujos de trabajo creativos y cotidianos. Ofrece velocidades de lectura de hasta 2.000 MB/s cuando se utiliza con puertos USB 3.2 Gen 2×2 compatibles, lo que lo hace ideal para transferir grandes bibliotecas de fotos en formato RAW y carpetas de proyectos de gran tamaño.
Ayuda a reducir el tiempo de espera en las transferencias de archivos y las copias de seguridad. Puedes mover grandes colecciones de fotos más rápido que con los discos duros tradicionales, lo cual te ayuda a realizar tus tareas de edición y archivo de forma más eficiente.
The Samsung T9 ofrece un rendimiento de alta velocidad en un SSD externo compacto diseñado para tareas exigentes.
En cuanto al almacenamiento para videojuegos, el Samsung T9 también funciona bien. Es puede reducir los tiempos de carga y gestionar con fluidez grandes bibliotecas de juegos. Esto lo convierte en una opción práctica para el almacenamiento en ordenadores portátiles o consolas.
Gracias a la conectividad USB-C y a los dos cables incluidos, se adapta fácilmente a las instalaciones modernas. Su tamaño compacto facilita su transporte entre casa, el estudio y los lugares de trabajo, mientras que su diseño robusto ofrece una mayor tranquilidad a la hora de trabajar sobre el terreno.
|Ventajas
|Contras
|✅ Transferencias muy rápidas de archivos de gran tamaño
✅ Tamaño compacto, ideal para viajar
✅ Su diseño resistente protege los datos durante el transporte
✅ Incluye dos cables USB para mayor flexibilidad
✅ Funciona tanto en PC como en Mac
|❌ No cuenta con clasificación IP oficial, pero se indica que es resistente a caídas de hasta tres metros
Mi veredicto: The Samsung T9 Es el mejor disco duro externo para fotos, recomendado para fotógrafos y creadores de contenido que transfieren habitualmente archivos de gran tamaño y buscan un SSD portátil rápido y fiable.
2. Toshiba Canvio Advance [El mejor disco duro externo económico para fotógrafos]
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
|Especificaciones
|Detalles
|Tipo de transmisión
|HDD
|Capacidad
|1 TB, 2 TB, 4 TB
|Interfaz
|USB 3.0, USB 2.0
|Velocidad máxima de transferencia
|625 MB/s (USB 3.0), 60 MB/s (USB 2.0)
|Garantía
|2 años
|Peso
|149 g (1 TB/2 TB), 217,5 g (4 TB)
|Cable incluido
|Cable USB-A a USB Micro-B
Disponible en diferentes colores, el Toshiba Canvio Advance es la mejor opción si buscas el mejor disco duro externo para fotos a un precio asequible. Es diseñado para un almacenamiento sencillo y de gran capacidad para quienes necesitan mucho espacio para guardar fotos y copias de seguridad sin tener que pagar los precios de los SSD.
Este disco duro es ideal como unidad de copia de seguridad o de archivo, ya que su gran capacidad permite almacenar miles de fotos en formato RAW y proyectos terminados. El software de copia de seguridad de Toshiba ayuda a los usuarios de PC a proteger sus archivos importantes mediante copias de seguridad programadas, lo que hace que sea más adecuado para el almacenamiento a largo plazo que para la edición activa.
The Toshiba Canvio Advance ofrece una gran capacidad de almacenamiento en un disco duro de diseño delgado que facilita la realización de copias de seguridad a largo plazo a un precio asequible.
Gracias a su configuración «plug-and-play», el Toshiba Canvio Advance Es fácil de usar y no necesita una fuente de alimentación externa. Su diseño ligero lo hace más fácil de transportar y lo convierte en el compañero perfecto para cualquier ordenador portátil moderno.
También es ununa opción práctica para el almacenamiento de videojuegos sin gastar mucho. Ofrece una forma sencilla de ampliar el almacenamiento del ordenador para bibliotecas de juegos de gran tamaño. Aunque los juegos se cargan más lentamente que en los SSD, la unidad gestiona el almacenamiento de forma fiable y ayuda a liberar espacio interno.
|Ventajas
|Contras
|✅ Precio asequible
✅ Software de copia de seguridad de Toshiba fácil de usar
✅ Diseño ligero para una mayor portabilidad
✅ Instalación sencilla que no requiere alimentación externa
✅ Disponible en diferentes colores
|❌ Solo para Windows de forma predeterminada, pero se puede reformatear fácilmente para su uso en Mac
Mi veredicto: The Toshiba Canvio Advance Es el mejor disco duro externo para fotos, tanto para profesionales como para aficionados que buscan un almacenamiento económico y de gran capacidad para copias de seguridad y archivos.
3. SanDisk Extreme Pro [El mejor disco duro externo para fotógrafos de aventura y viajes]
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
|Especificaciones
|Detalles
|Tipo de transmisión
|SSD
|Capacidad
|1 TB, 2 TB, 4 TB
|Interfaz
|USB 3.2 Gen 2×2
|Velocidad máxima de transferencia
|2 000 MB/s
|Garantía
|5 años
|Peso
|77,5 g
|Cable incluido
|Cable USB-C a USB-C, cable USB-C a USB-A
Si quieres el mejor disco duro externo para fotos con una durabilidad excelente, hazte con el SanDisk Extreme ProSSD. Tiene unDiseño con clasificación IP65 que lo protege del polvo y el agua y además ofrece resistencia a caídas de hasta tres metros. Esto lo convierte en un disco duro fiable para los fotógrafos cuando trabajan sobre el terreno.
Además de su diseño resistente, su tamaño compacto hace que sea fácil de llevar en una bolsa de cámara o en una mochila. La conexión USB-C también resulta muy práctica y permite conectarse fácilmente a un ordenador moderno y Macsistemas.
Con su diseño resistente, el SanDisk Extreme Pro mantiene tus datos a salvo incluso en condiciones exteriores adversas.
The SanDisk Extreme Pro utiliza tecnología SSD NVMe para alcanzar velocidades de lectura y escritura de hasta 2.000 MB/s, lo que resulta ideal para transferir rápidamente grandes bibliotecas de fotos en formato RAW y vídeos de alta resolución.
También es unUn SSD externo ideal para juegos. Su rendimiento de alta velocidad te permite transferir juegos de gran tamaño rápidamente y reduce los tiempos de carga para disfrutar de una experiencia de juego más fluida.
|Ventajas
|Contras
|✅ Clasificación IP65 de protección contra el polvo y el agua
✅ Tecnología SSD NVMe para flujos de trabajo más rápidos
✅ Diseño compacto, ideal para viajar
✅ La conectividad USB-C es compatible con PC y Mac
✅ Excelente garantía de 5 años
|❌ Es caro, pero merece la pena por sus ventajas
Mi veredicto: The SanDisk Extreme Pro es el mejor SSD para fotógrafos y creadores de contenido que necesitan una unidad externa rápida y fiable tanto para uso en estudio como en exteriores.
4. Corsair EX400U [El mejor SSD externo para usuarios avanzados]
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
|Especificaciones
|Detalles
|Tipo de transmisión
|SSD
|Capacidad
|1 TB, 2 TB, 4 TB
|Interfaz
|Bus serie universal 4
|Velocidad máxima de transferencia
|4 000 MB/s (lectura), 3 600 MB/s (escritura)
|Garantía
|3 años
|Peso
|92 g
|Cable incluido
|Cable USB-C a USB-C
The Corsair EX400U es uno de los mejores SSD externos para usuarios que necesitan una transferencia de datos extremadamente rápida en un formato compacto. Utiliza la tecnología USB4 para alcanzar velocidades de lectura y escritura muy elevadas, lo que lo convierte en apto para la edición de fotos en tiempo real directamente desde la unidad.
Cuenta con un diseño eficiente que garantiza un rendimiento constante incluso con cargas de trabajo intensas. Su alta velocidad de transferencia te permite mover archivos de gran tamaño y realizar copias de seguridad con mayor rapidez, lo que mejora tu flujo de trabajo. Es compatible con los sistemas USB-C modernos y funciona con ordenadores compatibles y Macdispositivos, lo que aporta mayor flexibilidad a las configuraciones con varios dispositivos.
The Corsair EX400U ofrece un rendimiento fantástico de SSD basado en USB4 que lo hace único entre los demás productos de gama alta mencionados en esta guía.
Aunque no se promociona específicamente para juegos, el Corsair EX400U también puede utilizarse como unidad externa de alta velocidad para almacenar juegos. Su rápido rendimiento mejora los tiempos de carga y ayuda a transferir rápidamente archivos de juegos de gran tamaño. Esto lo hace útil para bibliotecas de juegos portátiles y para ampliar la capacidad de almacenamiento externo en los sistemas compatibles.
|Ventajas
|Contras
|✅ Interfaz USB4 para una transferencia de archivos extremadamente rápida
✅ Su tamaño compacto permite guardarlo fácilmente en el bolso
✅ Diseñado para cargas de trabajo intensas
✅ Compatible con los sistemas USB-C actuales
✅ Fácil configuración «plug-and-play»
|❌ Requiere compatibilidad con USB4 para alcanzar la máxima velocidad, pero sigue siendo rápido incluso sin ella
Mi veredicto: The Corsair EX400U Es uno de los mejores discos duros externos para fotógrafos, diseñado para ofrecer velocidad y eficiencia a los usuarios avanzados que buscan un rendimiento SSD de primera categoría.
5. Unidad portátil Seagate [El mejor disco duro externo para almacenar fotos y hacer copias de seguridad]
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
|Especificaciones
|Detalles
|Tipo de transmisión
|HDD
|Capacidad
|1 TB, 2 TB, 4 TB, 5 TB
|Interfaz
|USB 3.0
|Velocidad máxima de transferencia
|625 MB/s
|Garantía
|1 año
|Peso
|190 g (1 TB/2 TB), 260 g (4 TB/5 TB)
|Cable incluido
|Cable USB-A a USB Micro-B
Si estás buscando el mejor disco duro para fotos a un precio asequible, el Unidad portátil Seagate es otra opción estupenda. Es un un disco duro sencillo para el archivo fotográfico a largo plazo y las copias de seguridad de archivos. Cuenta con una conexión «plug-and-play» y funciona tanto con PC como con Mac sistemas, pero es posible que necesites un adaptador para conectarte a algunos de los el mejorMacBooks.
The Unidad portátil Seagate resulta especialmente útil como solución de archivo o copia de seguridad. Su gran capacidad permite almacenar cientos de fotos en formato RAW y proyectos antiguos. Al alimentarse por USB, no necesitas un adaptador de corriente adicional, lo que lo hace fácil de usar tanto en casa como fuera de ella.
The Unidad portátil Seagate ofrece soluciones de almacenamiento sencillas y prácticas, con opciones de gran capacidad a un precio muy asequible.
También es una buena opción para el almacenamiento de videojuegos cuando se dispone de un presupuesto ajustado. Es ideal para guardar juegos antiguos o de gran tamaño a los que no juegas a menudo, lo que ayuda a liberar espacio en tu disco duro principal. Aunque no está diseñado para ofrecer tiempos de carga rápidos, gestiona el almacenamiento de forma fiable.
|Ventajas
|Contras
|✅ Muy asequible
✅ Gran capacidad para el archivo de archivos a largo plazo
✅ Configuración «plug-and-play» sin complicaciones
✅ Su diseño ligero facilita su transporte
✅ Compatible tanto con sistemas Mac como con PC
|❌ Velocidad lenta, pero es suficiente para un almacenamiento básico
Mi veredicto: The Unidad portátil Seagate Es uno de los mejores discos duros externos para fotos si necesitas un dispositivo de almacenamiento económico y fiable para guardar archivos antiguos y copias de seguridad.
6. Oyen Digital Helix Mag10 [El mejor SSD magnético para iPhone]
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
|Especificaciones
|Detalles
|Tipo de transmisión
|SSD
|Capacidad
|Dos terabytes
|Interfaz
|USB 3.2 Gen 2 1×1
|Velocidad máxima de transferencia
|1 000 MB/s
|Garantía
|3 años
|Peso
|100 g
|Cable incluido
|Cable USB-C a USB-C
The Oyen Digital Helix Mag10 es un SSD externo pequeño y de alta velocidad diseñado para creadores de contenido móviles. Cuenta con un diseño magnético que funciona con iPhones compatibles con MagSafe, lo que permite fijarlo de forma segura al dispositivo.
Con velocidades de transferencia de hasta 1.000 MB/s, este SSD portátil te permite transferir rápidamente fotos en formato ProRAW y vídeos en ProRes. Como se conecta a través de USB-C, también es un buen disco duro externo para Mac for transferencias de archivos y copias de seguridad sencillas.
The Oyen Digital Helix Mag10 destaca por su diseño magnético compatible con MagSafe, que se acopla directamente a los iPhone para ofrecer una solución de almacenamiento ordenada.
Para uso en videojuegos, el Oyen Digital Helix Mag10 Es ideal si necesitas pasar rápidamente capturas de juegos para móviles y grabaciones de pantalla a un ordenador para guardarlas o editarlas.
|Ventajas
|Contras
|✅ Práctico diseño magnético para teléfonos
✅ Alta velocidad de transferencia
✅ Ideal para transferir fotos y vídeos desde el móvil
✅ Compatibilidad con USB-C para dispositivos modernos
✅ Diseño extremadamente portátil
|❌ Las opciones de capacidad son limitadas, pero su diseño compacto supone un buen término medio
Mi veredicto: The Oyen Digital Helix Mag10 Es el mejor disco duro para fotos destinado a los creadores de contenido móvil que necesitan un dispositivo de almacenamiento ultraportátil y compatible con el iPhone para tomar fotos y transferir archivos sobre la marcha.
7. Western Digital My Book [El mejor disco duro externo para fotógrafos de estudio y aficionados]
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
|Especificaciones
|Detalles
|Tipo de transmisión
|HDD
|Capacidad
|4 TB, 6 TB, 8 TB, 12 TB, 14 TB, 16 TB, 18 TB, 22 TB, 24 TB, 26 TB
|Interfaz
|USB 3.2 Gen 1
|Velocidad máxima de transferencia
|625 MB/s
|Garantía
|3 años
|Peso
|1 kg (4 tazas/14-26 tazas), 970 g (12 tazas), 960 g (8 tazas), 1,05 kg (6 tazas)
|Cable incluido
|Cable USB-A a USB Micro-B
Si necesitas un dispositivo de almacenamiento de gran capacidad para complementar tu portátil potente para fotografía, echa un vistazo a la Western Digital My Book. Esofrece opciones de gran capacidad hasta 26 TB, lo que lo convierte en una opción ideal para almacenar enormes bibliotecas de fotos, vídeos y otros archivos importantes en un solo lugar.
Admite copias de seguridad automáticas e incluye protección con contraseña para mantener tus archivos a salvo. Debido a su gran tamaño y a que necesita una fuente de alimentación externa, no está pensado para ser portátil y es ideal como unidad de copia de seguridad principal, tanto en casa como en el estudio.
Gracias a su enorme capacidad y a sus funciones de seguridad integradas, el Western Digital My Book es ideal para mantener tus archivos a salvo durante un almacenamiento a largo plazo.
The Western Digital My Book También es una opción excelente para los jugadores de PC que necesitan mucho espacio. Puedes utilizarlo para almacenar grandes bibliotecas de juegos, además de grabaciones de partidas si también creas contenido relacionado con los videojuegos.
|Ventajas
|Contras
|✅ Amplias opciones de capacidad
✅ Práctica función de copia de seguridad automática
✅ La protección con contraseña aumenta la seguridad de los datos
✅ Diseño de escritorio fiable
✅ Excelente relación calidad-precio para grandes necesidades de almacenamiento
|❌ No es portátil, pero es ideal para usar en casa o en el estudio
Mi veredicto: The Western Digital My Book Es uno de los mejores discos duros externos para fotógrafos que buscan un dispositivo de archivo con una capacidad muy grande.
¿Qué tipo de disco duro externo es mejor para la fotografía: SSD o HDD?
Si no estás seguro de qué tipo de disco duro externo comprar, a continuación te ofrecemos un breve resumen de los diferencias entre los SSD y los HDD.
|SSD
|HDD
|Excelentes velocidades de lectura y escritura para un procesamiento más rápido de los archivos
|Velocidades de transferencia más lentas
|Precio más elevado por terabyte
|Es más asequible y ofrece una mejor relación calidad-precio para grandes capacidades
|Mayor durabilidad, ya que no hay piezas móviles internas susceptibles de sufrir caídas y vibraciones
|Contiene piezas móviles en su interior que son vulnerables al desgaste mecánico y a los golpes
|Lo mejor es utilizarlo como unidad de trabajo para guardar los proyectos y las aplicaciones en uso, de modo que se pueda acceder a ellos fácilmente cada día
|Es ideal como unidad de archivo para guardar proyectos terminados, archivos antiguos y copias de seguridad
En resumen:
- Cuándo optar por un SSD (prioridad a la velocidad): Los discos SSD son mucho mejores para tu trabajo de producción diario. Gracias a su velocidad superior, agilizan considerablemente la clasificación de archivos, la edición de varias imágenes a la vez y la transferencia de nuevos archivos al ordenador. Esto se traduce en menos tiempo de espera y más tiempo dedicado a la productividad.
- Cuándo optar por un disco duro (priorizando la capacidad): Los discos duros (HDD) suelen ser más económicos y ofrecen una mejor relación calidad-precio por terabyte, por lo que son más adecuados para almacenar de forma segura una gran cantidad de proyectos finalizados y archivos antiguos a los que rara vez se accede. Son más rentables para el almacenamiento a largo plazo y las copias de seguridad de datos.
Teniendo en cuenta estas diferencias clave, podrás elegir el mejor disco duro externo para fotos con mayor seguridad.
Mi opinión general sobre el mejor disco duro externo para fotos
Si te sientes perdido y confundido con todos esos términos técnicos, aquí tienes una breve lista con las mejores opciones para empezar a elegir discos duros externos:
- Para quienes viajan con frecuencia → SanDisk Extreme Pro. Se trata de un SSD ideal para viajar, con clasificación IP65 y protección contra caídas para mantener tus archivos a salvo.
- Para usuarios ahorradores → Unidad portátil Seagate. Una opción económica si solo necesitas un disco duro básico para el almacenamiento a largo plazo y las copias de seguridad.
- Para los que acumulan datos → Western Digital My Book. Disponible en grandes capacidades, lo que lo hace perfecto para almacenar una gran cantidad de archivos.
- Para usuarios de dispositivos móviles → Oyen Digital Helix Mag10. Un SSD muy compacto con un diseño magnético que funciona de maravilla con iPhones y dispositivos móviles.
Para obtener más información sobre estos discos duros, así como sobre otras opciones para elegir el mejor disco duro externo para fotos, consulta la lista completa que aparece más arriba.
Preguntas frecuentes
El mejor disco duro externo para fotos es el Samsung T9. Es un SSD excelente que ofrece un rendimiento de alta velocidad y una gran compatibilidad con PC/Mac, todo ello en un diseño resistente y fácil de transportar.
Se recomienda un mínimo de 4 TB para los fotógrafos que procesan habitualmente una gran cantidad de imágenes en alta resolución. Los discos duros externos de 6 TB y 8 TB también son excelentes opciones, ya que suelen ofrecer un buen equilibrio entre precio y capacidad de almacenamiento.
Una unidad de trabajo es donde guardas tus proyectos activos y tus aplicaciones de procesamiento de imágenes para acceder a ellos de forma rápida y sencilla. Por el contrario, una unidad de archivo es donde guardas todos tus proyectos finalizados, copias de seguridad y archivos antiguos para su almacenamiento a largo plazo y por motivos de seguridad.
Sí, para los fotógrafos merece la pena el gasto adicional que suponen los SSD. Permiten abrir, copiar y guardar archivos con mayor rapidez. Además, los SSD son más fáciles de transportar y ofrecen una mayor durabilidad, ya que no contienen piezas móviles en su interior, lo que los hace más adecuados para viajar.
Los discos duros (HDD) suelen durar entre 3 y 5 años, mientras que los discos SSD pueden durar entre 5 y 10 años. Algunos discos duros pueden durar más tiempo en condiciones óptimas, pero por lo general tienen una vida útil más corta debido al desgaste mecánico de sus piezas móviles internas. Ten esto en cuenta a la hora de comprar el mejor disco duro externo para fotos.