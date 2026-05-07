Die 11 besten externen Festplatten für Gaming und Backups im Jahr 2025

Haben Sie sich schon einmal gefragt, was die beste externe Festplatte für Ihr Gaming-Setup oder einfach für Ihren Alltag leisten kann? Die richtige Antwort lautet: SEHR VIEL, vor allem, wenn Sie aufgrund Ihrer individuellen Bedürfnisse genau wissen, worauf Sie achten sollten.

Wenn du also auf der Suche nach einer externen Festplatte bist, die alle deine Anforderungen erfüllt, dann hast du gerade den Jackpot geknackt. Ich habe selbst schon die mühsame Suche nach Speicherlösungen durchlaufen, die zu meinem Budget für meine eigenen PCs passen, und darüber hinaus habe ich weitere Recherchen durchgeführt, um die besten externen Festplatten zu ermitteln, die man derzeit bekommen kann, und diese dann auf meine Liste eingegrenzt. Jede dieser erstklassigen Optionen zeichnet sich in verschiedenen Kategorien aus, sodass Sie je nach Ihren bevorzugten Eigenschaften und Ihrem Budget eine große Auswahl haben.

Denk daran: Deine externe Festplatte dient nicht nur zur Speicherung – sie ist der Hüter all deiner wichtigen Mediendateien, Spiele und persönlichen Daten. Wähle sie also mit Bedacht aus!

Unsere Top-Empfehlungen für externe Hard Drives

Hier sind die Top-Empfehlungen unseres Teams für externe Festplatten, die Sie in puncto Gesamtleistung, Preis-Leistungs-Verhältnis, reiner Speicherkapazität und spezieller Unterstützung für Spielekonsolen garantiert begeistern werden:

Western Digital My Passport – eine externe Festplatte im Passformat, die genau in Ihre Handfläche passt. Sie ist unglaublich mobil, zuverlässig und sicher – und das zu einem erschwinglichen Preis. YOTUO 1 TB tragbar – die erste Wahl unter den preisgünstigen Optionen, die trotz ihres äußerst günstigen Preises keine Abstriche bei Qualität und Funktionalität macht. Seagate Expansion – eine Festplatte mit hoher Kapazität von bis zu 28 TB, auf der Sie unzählige große Dateien und zahlreiche Backups speichern können. Ideal für Spielesammler oder Profis, die mit großen Datenmengen arbeiten.

Unsere Top-Empfehlungen haben dich nicht überzeugt? Dann habe ich hier noch sieben weitere externe Festplatten für dich, die in verschiedenen anderen Bereichen punkten. Scrolle einfach weiter nach unten – vielleicht findest du ja genau die Festplatte, nach der du gesucht hast!

Die 11 besten externen Festplatten für Gaming und Datensicherung

Im Folgenden finden Sie 11 der hochwertigsten externen Festplatten, die ich nach dutzenden Stunden Recherche ausgewählt habe, einschließlich meiner Einschätzung, warum genau sie die besten sind, und der Gründe, warum jede einzelne davon – je nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen – die perfekte externe Festplatte für GENAU SIE ist.

1. Western Digital My Passport [Beste externe Festplatte insgesamt]

Technische Daten Details Speicherkapazität 1 TB / 2 TB / 4 TB / 5 TB / 6 TB Drehzahl 5.400 Umdrehungen pro Minute Schnittstelle USB 2.0 / USB 3.0 Farbe Schwarz / Blau / Rot / Silbergrau Größe der Laufwerkplatte 2,5 Zoll Gewicht 140 g (2-TB-Version) Kompatible Geräte Laptops, Desktop-Computer, Tablets

Den Anfang meiner Liste macht das Western Digital My Passport, die externe Festplatte, die ich jedem empfehlen würde, der ein Laufwerk für den allgemeinen, täglichen Gebrauch sucht. Sie ist kompakt, preisgünstig und verfügt zudem über eine zuverlässige Datenverschlüsselung, sodass Sie auf Ihre Daten zugreifen können, ohne befürchten zu müssen, dass Unbefugte Ihre wichtigen Dateien stehlen könnten.

Es ist die günstigere, aber ebenso funktionale Version des WD My Passport Ultra, das höhere Spitzenübertragungsraten und ein schlankeres, metallischeres Aussehen aufweist. Dennoch, wenn man bedenkt, WD My Passportsein niedrigerer Preis, Ultra Was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht, kann es kaum mit der Standardversion mithalten – und das gilt übrigens auch für die meisten anderen externen Festplatten der Spitzenklasse.

Nachdem ich mich stundenlang durch die Vielzahl konkurrierender Produkte auf dem Markt gekämpft hatte, stellte ich fest, dass es einfach nicht so viele Festplatten gibt, die sowohl tragbar sind als auch dieselben Funktionen in derselben Preisklasse bieten. Andererseits ist das eigentlich keine große Überraschung, wenn man bedenkt, dass Western Digital ist einer der drei ältesten Hersteller von Datenspeichermedien. Wenn es etwas gibt, worin sie sich besonders gut auskennen, dann ist es die Herstellung äußerst zuverlässiger Festplatten wie dieser.

Vorteile Nachteile ✅ Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis ✅ Unterstützt die USB 3.0-Schnittstelle ✅ Klein, leicht und sehr einfach zu transportieren ✅ Mit erstklassiger Datenverschlüsselung und Passwortschutz gegen Ransomware ✅ FunktionenWestern Digitaldie spezielle Backup-Software ✅ Bietet nahtloses Plug-and-Play für PCs und Macs ❌ Die Umdrehungszahl beträgt 5.400 U/min, was jedoch bei den meisten 2,5-Zoll-Festplatten Standard ist und für die meisten Ihrer Speicheranforderungen wahrscheinlich ausreicht

Fazit: Western Digital My Passport ist meine erste Empfehlung für alle, die einfach nur ein Allzweck-Speichergerät ohne Schnickschnack und übertriebene technische Daten suchen. Wenn Ihr Budget nicht allzu knapp bemessen ist oder Sie keinen Speicherplatz im Profi-Maßstab benötigen, ist dieses Gerät genau das Richtige für Sie.

2. YOTUO 1 TB tragbar [Die beste preisgünstige externe Festplatte]

Technische Daten Details Speicherkapazität 320 GB / 500 GB / 750 GB / 1 TB Drehzahl 7.200 U/min Schnittstelle USB 2.0 / USB 3.0 Farbe Schwarz / Weiß Größe der Laufwerkplatte 2,5 Zoll Gewicht 247 g (1-TB-Version) Kompatible Geräte Laptops, Spielkonsolen, Desktop-Computer

Als noch preisgünstigere Alternative bieten wir Ihnen das YOTUO 1 TB tragbar. Dieses Modell gibt es auch in drei weiteren Varianten mit weniger Speicherplatz, aus denen du wählen kannst – ideal, wenn du noch mehr Geld sparen möchtest.

Ich würde eigentlich nicht empfehlen, sich für eine Variante mit weniger als 1 TB zu entscheiden, wenn man bedenkt, wie unglaublich groß Dateien heutzutage sind. Aber für den gelegentlichen Gebrauch? Die Varianten mit 320 GB bis 750 GB sind immer noch großartige, kostengünstige Optionen, da sie mehr oder weniger die gleichen technischen Daten wie die 1-TB-Variante aufweisen.

Alle Modelle werden mit einem USB-3.0-Adapter, Micro-B- und USB-C-Anschlüssen sowie einer Silikonhülle für zusätzlichen Schutz geliefert. Ich muss sagen, dass solche sicherheitsorientierten Funktionen immer willkommen sind, und ehrlich gesagt ist das in dieser Preisklasse eine Überraschung. Die Kombination aus Silikonhülle und Polycarbonat-Gehäuse sieht zudem ziemlich gut aus, besonders in Weiß. Man würde kaum bemerken, dass es sich um ein regelrechtes stehlen, was den Preis angeht.

Vorteile Nachteile ✅ Sehr günstig ✅ Die Modelle mit 320 GB bis 750 GB sind eine gute, äußerst preisgünstige Option für ältere Systeme ✅ Schlankes, tragbares Design ✅ Unterstützt die USB 3.0-Schnittstelle ✅ Ideal zur Aufbewahrung von Konsolenspielen ✅ Die schützende Silikonhülle ist ein tolles Extra, das für zusätzliche Strapazierfähigkeit sorgt ❌ Es gibt vereinzelte Fälle von Kompatibilitätsproblemen mit Konsolen der 9. Generation (insbesondere der PS5), dennoch bietet es zuverlässigen Speicherplatz für PS4- oder Xbox One-Spiele

Fazit: YOTUO 1 TB tragbar bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu einem äußerst günstigen Preis und ist damit eine sehr gute Wahl für Nutzer, die nach einer extrem preisgünstigen externen Festplatte suchen. Verwendet man den USB-Typ-C-zu-3.0-Adapter, erreicht sie deutlich höhere Geschwindigkeiten als die meisten externen Festplatten in derselben Preisklasse – ganz zu schweigen davon, dass sie keineswegs so billig wirkt wie die meisten anderen preisgünstigen Festplatten.

3. Seagate Expansion [Die beste externe Festplatte für mehr Speicherplatz]

Technische Daten Details Speicherkapazität 8 TB / 12 TB / 16 TB / 20 TB / 22 TB / 24 TB / 28 TB Drehzahl 7.200 U/min Schnittstelle USB 3.0 Farbe Schwarz Größe der Laufwerkplatte 2,5 Zoll / 3,5 Zoll Gewicht 41,44 Unzen (24-TB-Version) Kompatible Geräte Desktops, Laptops

Wenn Sie sehr viel Speicherplatz benötigen, dann ist das Seagate ExpansionDie Auswahl an leistungsstarken High-End-Modellen wird dir gute Dienste leisten. Mit Speicherkapazitäten von 8 TB bis 28 TB kannst du praktisch alles speichern, was du willst – nur dein Budget setzt dir dabei Grenzen. Sie eignen sich hervorragend, wenn du große Spiele auf deine Gaming-PCoder zum Archivieren unzähliger Mediendateien.

Nicht nur, dass alle Seagate Expansion Diese Modelle sind für den Einsatz als schnelle Speicherlösungen mit hoher Kapazität optimiert, aber sie sind auch überraschend mobil. Die High-End-Modelle sind zwar zweifellos schwerer als die meisten Festplatten, lassen sich aber dank ihres durchdachten Formfaktors dennoch recht einfach transportieren.

Machst du dir Sorgen, dass Terabytes an Daten beschädigt werden oder verloren gehen könnten? Nun, nach meiner Erfahrung mit Seagate Produkte (2 SSDs und 3 HDDs – alle haben mehr als 3 Jahre ohne Probleme gehalten), kann ich ihre Zuverlässigkeit bestätigen. Selbst wenn der schlimmste Fall eintreten sollte, denken Sie daran, dass Seagate bietet außerdem eine beschränkte Garantie mit Austausch des defekten Laufwerks sowie einen Datenrettungsdienst für die Wiederherstellung von Daten an.

Vorteile Nachteile ✅ Bietet Spitzenmodelle mit enormem Stauraum ✅ Hervorragende Verarbeitungsqualität ✅ Plug-and-Play – für den Anschluss an PCs und Macs ist keine Software erforderlich ✅ Unterstützt USB 3.0-Schnittstelle ✅ Für seine Größe überraschend handlich ✅ Im Lieferumfang enthalten Seagate„Rescue Data Recovery Services“ und eine beschränkte Garantie ❌ Die Modelle mit höherer Kapazität können recht teuer sein, aber man kann sich immer für günstigere, ebenso zuverlässige Modelle entscheiden

Fazit: Seagate Expansion Diese Modelle gehören zur absoluten Spitzenklasse unter den Festplatten und bieten Ihnen im Gegenzug für den hohen Preis eine erstklassige Speicherkapazität und solide Übertragungsgeschwindigkeiten. Wenn Sie auf der Suche nach way Wenn Sie mehr Speicherplatz benötigen, als die meisten derzeit auf dem Markt erhältlichen externen Festplatten bieten, dann ist dieses Modell genau das Richtige für Sie.

4. Seagate (STLV5000100) [Die beste externe Festplatte für die PS5]

Technische Daten Details Speicherkapazität 1 TB / 2 TB / 5 TB Drehzahl 7.200 U/min Schnittstelle USB 3.0 Farbe Weiß Größe der Laufwerkplatte 2,5 Zoll Gewicht 248 g (5-TB-Version) Kompatible Geräte Spielkonsolen

Seagate (STLV5000100) ist offiziell von PlayStation lizenziert und wurde mit kompatibler Firmware für die PS5 entwickelt. Wenn es um die Übertragung von Dateien auf die PlayStation und von dieser zurück geht, gibt es nur sehr wenige Festplatten, die mit diesem Modell mithalten können, da es vollständig für die Konsole selbst optimiert ist.

Es erfordert nicht nur wenig bis gar keinen Aufwand, Kontakt aufzunehmen mit Spielkonsolen (die meisten PlayStation-Modelle erkennen sie sofort), aber ihre USB-3.0-Übertragungsgeschwindigkeit ist alles in allem für eine konsolenspezifische Festplatte mehr als ausreichend. Nicht zu vergessen sind natürlich die blaue LED-Beleuchtung und das weiße Gehäuse, das neben der standardmäßig weißen PS5 fantastisch aussieht.

Vorteile Nachteile ✅ PS5-kompatibel – vollständig optimiert für die Speicherung und Übertragung von PlayStation 5-Spielen ✅ Sieht toll aus – das mit LEDs versehene Design passt hervorragend zur PS5 ✅ Äußerst mobil – nimm deine PS5-Spielesammlung überallhin mit ✅ Offiziell von PlayStation lizenziert und mit passender Firmware ausgestattet ✅ Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ✅ Mit USB 3.0-Unterstützung ❌ Du kannst PS5-Spiele nicht direkt von dieser Festplatte aus starten (derzeit verfügt keine Festplatte über diese Funktion), aber sie ist dennoch bei weitem die beste Festplatte, die speziell für die Speicherung von PS5-Spielen gedacht ist

Fazit: Seagate (STLV5000100) ist eine hervorragende Festplatte, wenn Sie nach einem Speichermedium für Backups suchen, auf dem Sie zahlreiche PlayStation-Spiele speichern können, wodurch Sie Zeit und Bandbreite sparen, da Sie diese nicht erneut herunterladen müssen. Erwarten Sie jedoch nicht, dass PS5-Spiele direkt darauf laufen, auch wenn Sie damit weiterhin PS4-Spiele spielen können.

5. Toshiba Canvio Gaming [Die robusteste externe Festplatte]

Technische Daten Details Speicherkapazität 1 TB / 2 TB / 4 TB Drehzahl 7.200 U/min Schnittstelle USB 3.0 / USB 2.0 Farbe Schwarz / Grün / Rot / Weiß Größe der Laufwerkplatte 2,5 Zoll / 3,5 Zoll Gewicht 158 g (1-TB-/2-TB-Versionen) 210 g (4-TB-Version) Kompatible Geräte Desktop-Computer, Spielkonsolen

Die Langlebigkeit ist ein weiterer wichtiger Faktor, auf den ich bei meiner Suche nach den besten externen Festplatten geachtet habe, und die Toshiba Canvio Gaming ist in dieser Hinsicht führend. Was nicht-robuste, preisgünstige Modelle angeht, hat diese hervorragende Festplatte eine der besten Bewertungen, die ich je gesehen habe, was die Rückmeldungen der Nutzer zu ihrer Robustheit und allgemeinen Langlebigkeit betrifft.

Es hält nicht nur rauer Behandlung und Stürzen stand, sondern zeichnet sich auch durch eine hervorragende Kompatibilität mit Spielekonsolen aus und unterstützt über USB-A-zu-Micro-B-Anschlüsse sowohl das USB 3.0- als auch das USB 2.0-Protokoll, wodurch es ebenso vielseitig wie robust ist.

Vorteile Nachteile ✅ Für Spiele optimiert – speziell für die Aufbewahrung von Konsolenspielen entwickelt ✅ Unglaubliches Preis-Leistungs-Verhältnis ✅ Robust und langlebig – bietet dank stoßdämpfender Rahmen und Sensoren beeindruckenden Schutz ✅ Leicht und einfach zu transportieren ✅ Mit einer 2-jährigen Herstellergarantie ✅ Unterstützt USB 3.0, was, wie du wahrscheinlich schon bemerkt hast, für mich immer ein Pluspunkt ist ❌ Es hat zwar ein Kunststoffgehäuse, gleicht das fehlende „edle“ Metallgefühl jedoch durch seine hervorragende Strapazierfähigkeit aus

Fazit: The Toshiba Canvio Gaming… mit seinem robusten Gehäuse in Satin-Optik sollte auf Ihrer Auswahlliste stehen, wenn Sie sich eine externe Festplatte für den allgemeinen Gebrauch wünschen, die nicht nur mobil, sondern auch physisch sicher ist. Damit kommen Sie einem robusten Sicherheitsstandard so nahe wie möglich, ohne dafür einen Aufpreis zahlen zu müssen.

6. BUFFALO DriveStation 4 TB [Die schnellste externe Festplatte]

Technische Daten Details Speicherkapazität 4 TB / 8 TB Drehzahl 7.200 U/min Schnittstelle USB 3.0 Farbe Schwarz Größe der Laufwerkplatte 3,5 Zoll Gewicht 33,44 Unzen (4-TB-Version) Kompatible Geräte Desktops

In Anbetracht der SSD vs. HDD In dieser Debatte sind Festplatten (HDDs) hinsichtlich der Lese- und Schreibgeschwindigkeiten SSDs zweifellos unterlegen, wobei beide Varianten der BUFFALO DriveStation Sie liegen so nah wie möglich an den Höchstgeschwindigkeiten von Festplatten und den Einstiegsgeschwindigkeiten von SSDs. Es ist die ideale externe Festplatte für Aufgaben, bei denen es auf hohe Geschwindigkeiten ankommt, wie beispielsweise kreative Arbeiten und sogar einige Spiele.

Es kann in Verbindung mit PCs als Desktop-Festplatte für Content-Ersteller genutzt werden, sodass Sie Mediendateien auf die Festplatte und von ihr übertragen können DriveStation – schnell und einfach – und das alles, während Sie weiter mit Ihrer Foto- oder Videobearbeitungssoftware arbeiten. Die Möglichkeit, geplante inkrementelle Backups zu erstellen, ist eine weitere fantastische Funktion, über die die meisten Festplatten nicht einmal verfügen – ein großes Lob also an BUFFALO. Diese ausgewogene Kombination von Funktionen macht es zum Die beste externe Festplatte für Fotos für Nutzer, die sowohl schnellen Dateizugriff als auch eine sichere Archivierung ihrer Kreativbibliotheken benötigen.

Vorteile Nachteile ✅ Buffalo bietet eine der besten Lösungen für Datenverschlüsselung und Ransomware-Schutz auf dem Markt ✅ Kann regelmäßig geplante Backups durchführen ✅ Energieeffizient – mit dem Energieeffizienz-Tool „Eco Manager“ für einen optimalen Stromverbrauch ✅ Verfügt über die markeneigenen Funktionen „TurboCopy“ und „TurboPC“, die die Dateiübertragungsgeschwindigkeit verbessern ✅ Ansprechendes Design – passt perfekt zu den meisten Gaming- oder Workstation-Setups ❌ Gemessen am Speicherplatz pro Euro ist es teurer als die meisten Festplatten, aber ich denke, all die fantastischen Funktionen, die damit einhergehen, Buffalo Die Produkte rechtfertigen die Kosten ❌ Es kann ziemlich laut werden, wie bei den meisten 3,5-Zoll-Festplatten mit 7.200 U/min, allerdings nur bei hoher Auslastung und sehr selten

Fazit: Ich kann das nur wärmstens empfehlen BUFFALO DriveStation für Nutzer, die für ihre Arbeit große Speicherkapazitäten und hohe Lese-/Schreibgeschwindigkeiten benötigen, aber eine kostengünstigere Alternative zu extrem teuren High-End-SSDs bevorzugen.

7. LaCie Rugged Mini [Die am besten gestaltete externe Festplatte]

Technische Daten Details Speicherkapazität 1 TB / 2 TB / 4 TB / 5 TB / 8 TB Drehzahl 5.400 Umdrehungen pro Minute Schnittstelle USB 2.0 / USB 3.0 Farbe Orange Größe der Laufwerkplatte 2,5 Zoll / 3,5 Zoll Gewicht 270 g (1-TB-Version) Kompatible Geräte Desktops, Laptops

Nun kommen wir zum Thema robuste tragbare Festplatten mit dem LaCie Rugged Mini, das aufgrund seines robusten, an eine Rettungsinsel erinnernden Designs deutlich widerstandsfähiger ist als andere Laufwerke – davon bin ich persönlich ein großer Fan. Es ist stoßfest, bruchsicher, sturzsicher sowie staub- und wasserdicht, was way mehr sicherheitsorientierte Funktionen als bei jedem anderen nicht robusten externen Laufwerk.

Zwar muss man für diese Funktionen letztendlich mehr bezahlen, aber fragen Sie sich einmal: Würden Sie lieber ein paar Euro mehr für einen deutlich höheren Schutz ausgeben oder am Ende ein unbrauchbares Speichermedium haben, weil es den Belastungen nicht standhalten konnte, denen eine robuste Festplatte problemlos gewachsen wäre?

Robuste externe Festplatten sind ein Muss für Menschen, die viel unterwegs sind, und die LaCie Rugged Mini gehören zu den kostengünstigsten auf dem Markt.

Vorteile Nachteile ✅ Robuste Bauweise – extrem langlebig und mobil ✅ Verfügt über einen integrierten Passwortschutz ✅ Ideal für Outdoor-Fans und Kreative ✅ Der 3-jährige „Rescue Data Recovery Service“ ist eine sehr praktische Zusatzoption ✅ Im Lieferumfang enthalten ist eine kostenlose 1-monatige Mitgliedschaft für den „Adobe Creative Cloud All Apps“-Tarif ✅ Die unverzichtbare USB-3.0-Unterstützung ist enthalten, ebenso wie USB 2.0 ❌ Teurer als nicht-robuste Festplatten, doch dank ihrer herausragenden Langlebigkeit und Mobilität ist sie auf jeden Fall eine lohnende Anschaffung

Fazit: Da tragbare SSDs aufgrund ihres hohen Preises für Wander- oder Campingausflüge eher ungeeignet sind, sind Festplatten (HDDs) hier wohl die beste Wahl. Die LaCie Rugged MiniIn diesem Fall wäre das eine sehr kluge Anschaffung für Sie.

8. SanDisk Professional ArmorATD [Die beste externe Festplatte für Fotografen]

Technische Daten Details Speicherkapazität 1 TB / 2 TB / 4 TB / 5 TB / 6 TB Drehzahl 5.400 Umdrehungen pro Minute Schnittstelle USB 3.0 Farbe Schwarz / Space Grau Größe der Laufwerkplatte 2,5 Zoll Gewicht 240 g (1-TB-Version) Kompatible Geräte Laptops, Desktop-Computer, Tablets

Du findest meine letzte Wahl schon hart? Dann probier mal die SanDisk Professional ArmorATD, die praktisch dafür ausgelegt ist, extremen Bedingungen standzuhalten, und sich somit ideal für Outdoor-Fotografen oder einfach für alle Fotografen eignet, die eine Festplatte mit erstklassiger physischer Robustheit für eine sichere, langfristige Speicherung suchen.

Klar, SD-Karten sind im Allgemeinen zuverlässiger und handlicher, aber im Vergleich zu externen Festplatten sind sie teurer. Außerdem gehen sie leichter verloren, weshalb robuste Festplatten wie die SanDisk Professional ArmorATD Kommen Sie rein. Sie sind günstiger und bieten eine höhere Spitzenleistung, und gerade dieses Modell ist so robust, dass man es praktisch überallhin mitnehmen kann, ohne sich Gedanken machen zu müssen.

Vorteile Nachteile ✅ Eine der langlebigsten robusten Festplatten, die zudem zu einem erschwinglichen Preis erhältlich ist ✅ Dank seines Gehäuses aus eloxiertem Aluminium sieht es so „hochwertig“ aus, wie es bei Festplatten nur möglich ist ✅ Bietet professionellen Schutz – Schutzklasse IP54 (regen- und staubgeschützt) und eine Druckfestigkeit von 1000 lbs ✅ Trotz seiner robusten Bauweise leicht zu transportieren ✅ Kompatibel mit USB 3.0 und USB 2.0 über USB-A- oder USB-C-Anschlüsse ❌ Etwas teurer als das LaCie Rugged Mini, aber ich bin dennoch der Meinung, dass seine schiere Robustheit und Langlebigkeit einen höheren Preis rechtfertigen

Fazit: Für alle, die mit ihrer Fotoausrüstung oft im Freien unterwegs sind, ist die SanDisk Professional ArmorATD Das wird Ihnen sehr lange reichen. Das Gleiche gilt für Gelegenheitsnutzer – in diesem Fall wird es Ihnen wahrscheinlich sogar noch länger reichen.

9. Seagate (STKX2000400) [Die beste externe Festplatte für die Xbox]

Technische Daten Details Speicherkapazität 1 TB / 2 TB / 4 TB / 5 TB Drehzahl 7.200 U/min Schnittstelle USB 3.0 Farbe Schwarz (Grün RGB) Größe der Laufwerkplatte 2,5 Zoll / 3,5 Zoll Gewicht 167 g (2-TB-Version) Kompatible Geräte Spielkonsolen

Seagate ist für seine für Spielkonsolen optimierten Festplatten sehr geschätzt, und die Seagate (STKX2000400) ist ein weiteres Spitzenprodukt, das dem guten Ruf der Marke alle Ehre macht. Für die Konsolen Xbox Series X/S und Xbox One gibt es nur wenige Festplatten, die für Speicherzwecke so gut optimiert sind wie diese – damit ist sie eine absolut solide Wahl für alle Xbox-Spieler.

Du kannst darauf Spiele der Xbox-Konsolen der vorherigen Generation spielen, aber Spiele für die Xbox Series X/S musst du erst auf den internen Speicher deiner Konsole übertragen, bevor du sie starten kannst. Es sei denn, du bist bereit, Unmengen an Geld für die Offizielle Speichererweiterungskarte (das ist eine externe SSD, die ebenfalls von Seagate (für die Xbox), würde ich sagen, dass diese Festplatte für dich völlig ausreicht.

Vorteile Nachteile ✅ Xbox-kompatibel – auf diesem Gerät kannst du Xbox One-Spiele und ältere Titel direkt spielen ✅ USB-3.0-Geschwindigkeiten sind ein Muss für auf Spielkonsolen spezialisierte Laufwerke ✅ Synergistisches Design – verfügt über eine durch LEDs aufgewertete Optik, die in Kombination mit der Xbox hervorragend zur Geltung kommt ✅ Im Lieferumfang enthalten sind ein 3-jähriger Datenrettungsservice und eine 1-jährige beschränkte Garantie ✅ Schlank und reisefreundlich ❌ Man kann darauf zwar keine Xbox Series X/S-Spiele spielen, aber es bietet dennoch zuverlässigen Speicherplatz und reibungslose Übertragungen für X/S-Spiele

Fazit: The Seagate (STKX2000400) is Maßgeschneidert für die Xbox. Das liegt auf der Hand, nicht nur wegen der nahtlosen Archivierung von Xbox-Spielen, sondern auch aufgrund des auf die Xbox abgestimmten Designs, das neben der Konsole keineswegs fehl am Platz wirkt.

10. UnionSine 1 TB Ultra Slim [Die beste tragbare externe Festplatte]

Technische Daten Details Speicherkapazität 250 GB / 320 GB / 500 GB / 750 GB / 1 TB / 2 TB Drehzahl 5.400 Umdrehungen pro Minute Schnittstelle USB 3.0 Farbe Schwarz, Rosa, Blau Größe der Laufwerkplatte 2,5 Zoll Gewicht 145 Gramm Kompatible Geräte Desktop-Computer, Laptops, Spielkonsolen

Ich habe schon so manche äußerst kompakte Externe gesehen, aber ganz oben auf meiner Liste steht, wenn es um pure Tragbarkeit geht, das UnionSine Ultra Slim. Man kann es wahrscheinlich schon anhand des Gewichts in den technischen Daten erahnen, aber diese Festplatte lässt sich sehr leicht transportieren – ganz zu schweigen davon, dass sie zudem die leichteste aller hier aufgeführten Festplatten ist.

Dank seines handlichen Designs lässt sich dieses Gerät so gut wie überall verstauen. Es unterstützt Superspeed Interfacing (USB 3.0) und ist zudem preislich attraktiv, sodass du weder in Sachen Software noch beim Budget Probleme haben dürfte. Es ist wirklich ein rundum gelungenes Gerät, was angesichts seiner Größe im Vergleich zu den anderen leistungsstarken Festplatten hier durchaus überraschend sein kann.

Vorteile Nachteile ✅ Ultradünn und extrem handlich – passt problemlos in kleine Taschen und große Hosentaschen ✅ Preiswert ✅ Unterstützt sowohl USB 3.0- als auch USB 2.0-Anschlüsse ✅ Der Festplattenchip verfügt über eine Signalschutzschicht, die Ihre Datenübertragungen vor Störungen schützt ✅ Sehr leise – ideal für minimalistische Arbeitsplätze ✅ Breite Kompatibilität – lässt sich problemlos mit Desktop-Computern, Laptops und Spielkonsolen koppeln ❌ 5.400 U/min sind bei externen 2,5-Zoll-Festplatten üblich, aber ich halte das für einen akzeptablen Kompromiss zugunsten einer besseren Mobilität

Fazit: Diese extrem leichte und handliche Festplatte ist ein Muss, wenn Sie keine schweren Geräte mögen, da sie unterwegs kaum zusätzliches Gewicht verursacht.

11. Maxone 1 TB Ultra Slim Portable [Die beste externe Festplatte für den Mac]

Technische Daten Details Speicherkapazität 160 GB / 250 GB / 320 GB / 500 GB / 750 GB / 1 TB / 2 TB Drehzahl 5.400 Umdrehungen pro Minute Schnittstelle USB 2.0 / USB 3.0 Farbe Anthrazit / Gold / Rosé Größe der Laufwerkplatte 2,5 Zoll Gewicht 236 Gramm Kompatible Geräte Laptops, Desktops

Deine externe Festplatte könnte immer noch schlanker sein und besser aussehen. Maxone 1 TB Ultra Slim Portable In dieser Hinsicht stellt es die überwiegende Mehrheit der Festplatten eindeutig in den Schatten. Meinen Recherchen zufolge ist es mit Abstand eine der flachsten externen Festplatten auf dem Markt und besticht durch eine Dicke von nur 0,4 Zoll, was mich ehrlich gesagt völlig verblüfft. Dank dieser kompakten Abmessungen eignet es sich hervorragend als Erstklassige externe Festplatte für den Mac passt selbst in die engsten Laptoptaschen.

Dank ihres eleganten, ultradünnen Designs ziehe ich diese Festplatte allen anderen für den Mac vor, da Apple Die Produkte strahlen einfach dieselbe hochwertige Qualität aus. Aber dieses elegante Gerät passt auch hervorragend zu jedem Gaming-Laptop. Dank der USB-3.0-Unterstützung sieht es nicht nur toll aus, sondern bietet auch Geschwindigkeiten auf High-End-Festplattenniveau, wodurch Aufgaben wie Videobearbeitung und Gaming problemlos bewältigt werden können.

Vorteile Nachteile ✅ Eine weitere tolle, preiswerte und hochwertige Option ✅ Verfügt über ein Gehäuse aus Vollaluminium, das sowohl robust als auch optisch ansprechend ist ✅ Mit einer Dicke von 0,4 Zoll ist sie flacher als die meisten anderen Festplatten ✅ Bietet nahtlose Kompatibilität mit iMacs und MacBooks ✅ Das elegante, hochwertige Design passt hervorragend zu Appledie Mac-Produkte von ✅ Unterstützt USB 3.0 und USB 2.0 ❌ Auch hier schränken die 5.400 U/min die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten im Vergleich zu Laufwerken mit 7.200 U/min ein, doch ist das kein wirkliches Problem, wenn man bedenkt, wie viel einfacher es ist, das Gerät mitzunehmen

Fazit: The Maxone 1 TB Ultra Slim Portable bietet das Komplettpaket für den Mac, was tragbare Festplatten angeht. Es lässt sich gut kombinieren mit Gaming-Laptops und insbesondere MacBooks, aufgrund ihrer schlanken, tragbaren Bauweise.

Was Sie bei der Auswahl einer externen Festplatte beachten sollten?

Nachdem Sie nun meine Top-Empfehlungen für externe Festplatten gesehen haben, würde ich sagen, dass es für Sie dennoch sehr nützlich ist, zu erfahren, was genau diese Festplatten so großartig macht und durch welche Eigenschaften sie sich von der Konkurrenz abheben.

In diesem Sinne findest du hier alles, was du mussHier sind einige Punkte, auf die Sie bei der Auswahl Ihrer externen Festplatte achten sollten, damit Sie deren Wert besser anhand Ihrer Vorlieben und Ihres Budgets einschätzen können:

1. Speicherkapazität

Das Wichtigste, worauf man beim Kauf einer externen Festplatte als Erstes achten sollte, ist deren Speicherkapazität – nämlich, wie viele Gigabyte (GB) oder Terabyte (TB) an Daten es gleichzeitig speichern kann:

Speicherebenen für externe Festplatten Speicherkapazität Empfehlungen Einsteiger 128 GB bis 1 TB Ideal für ältere Computer und als besonders preisgünstige, tragbare Optionen Mitteltöner 2 TB bis 8 TB Ideal zur Aufbewahrung von Spielen und für den allgemeinen Gebrauch High-End 8 TB und mehr Ideal für Fachleute und Medienarchivare

Wie Sie sehen, gibt es keine allgemeingültige Antwort darauf, wie viel Speicherplatz „richtig“ ist, vor allem angesichts der rasanten Entwicklung der Speichertechnologie von Jahr zu Jahr. Letztendlich hängt die Antwort von Ihrem Budget und dem Verwendungszweck der externen Festplatte ab.

Allerdings, Ich empfehle, auf jeden Fall für eine Festplatte mit mindestens 1 TB Speicherplatz zu sparen, selbst wenn du gerade auf einem wirklichknappes Budget. Alles unter 1 TB wird wahrscheinlich nicht genug Speicherplatz bieten, da 4K-Medien und unglaublich große AAA-Spiele heutzutage immer mehr zur Normalität werden.

2. Formfaktor

Insbesondere bei externen Festplatten sollten Sie außerdem auf deren Formfaktor – genauer gesagt, ob sie eine 2,5 Zolloder ein3,5 ZollLaufwerksplatte:

Größen von Festplattenplatten 2,5-Zoll-Festplatten 3,5-Zoll-Festplatten Unterstützt von einemUSB-Anschluss More tragbar in der Regel beschränkt auf 5.400 Umdrehungen pro Minute Reicht bisMittelklasse Speicherkapazitäten In der Regelgünstiger Erfordert einseparates Netzteil nehmen mehr Platz ein und sindschwerer Typische Merkmale 7.200 U/min Reicht bisHigh-End Speicherkapazitäten In der Regel mehrteuer

Wenn du dich fragst, welche der beiden besser ist, musst du eigentlich nur wissen, dass2,5-Zoll-Festplattensind im Allgemeinenleichter zu transportieren und erschwinglicher als 3,5-Zoll-Festplatten. Unterdessen, 3,5-Zoll-Festplatten die Oberhand behalten, wenn es um Übertragungsgeschwindigkeiten and maximaler Speicherplatz.

Denken Sie auch daran, dass Der Formfaktor einer Festplatte gibt nicht ihre tatsächlichen Abmessungen wieder, was je nach Modell variieren kann. Dies hat jedoch erhebliche Auswirkungen auf die physische Größe einer Festplatte, da sich die Bezeichnungen „2,5 Zoll“ oder „3,5 Zoll“ auf die Breite der darin befindlichen Platten beziehen.

3. Verbindungsgeschwindigkeit

Verbindungsgeschwindigkeit bestimmt, wie schnell Daten auf Ihre Festplatte und von ihr übertragen werden. Mein Tipp? Prüfen Sie immer, ob die Festplatte, die Sie kaufen möchten, USB 3.0 unterstützt, da diese Festplatten im Vergleich zu Modellen, die nur USB 2.0 und niedrigere Standards unterstützen, deutlich höhere Übertragungsgeschwindigkeiten bieten.

Arten von USB-Protokollen Datenübertragungsgeschwindigkeiten Universal Serial Bus 2.0 Bis zu 450 Mbit/s USB 3.1 Gen 1 (früher USB 3.0) Bis zu 5 Gbit/s USB 3.2 Gen 1 (früher USB 3.1 Gen 1) Bis zu 5 Gbit/s USB 3.1 Gen 2 Bis zu 10 Gbit/s USB 3.2 Gen 2 (früher USB 3.1 Gen 2) Bis zu 10 Gbit/s USB 3.2 Gen 2×2 Bis zu 20 Gbit/s

Alles in allem würde ich sagen Für externe Festplatten würde jede Art von USB-3-Protokollunterstützung ausreichen, da ihre tatsächliche Übertragungsgeschwindigkeit ohnehin durch die inhärenten Einschränkungen von Festplatten begrenzt ist, die bei Solid-State-Laufwerken (SSDs) nicht bestehen, für die diese schnelleren Gen-2-Protokolle besser optimiert sind.

4. Geschwindigkeit

Die Festplatte Lese-/Schreibgeschwindigkeiten werden maßgeblich von der Umdrehungszahl (RPM – Revolutions Per Minute) beeinflusst, die sich auf die Drehzahl der Magnetplatten des Laufwerks bezieht. Je höher die Umdrehungszahl, desto schneller verarbeitet die Festplatte Daten. Für moderne externe Festplatten, es gibtzwei gängige RPMs Was Sie wissen müssen:

Festplatten mit 5.400 U/min bieten in der Regel mehr Flexibilität und sind günstiger

bieten in der Regel mehr Flexibilität und sind günstiger Festplatten mit 7.400 U/minbieten in der Regel höhere Lese- und Schreibgeschwindigkeiten sowie größere Speicherkapazitäten

Denken Sie daran: Die angegebene Drehzahl Ihrer Festplatte entspricht nicht vollständigihre tatsächliche Geschwindigkeit widerspiegeln. Mein Rat lautet: Vergleichstests durchführen Nutzen Sie eine Software wie CrystalDiskInfo, um herauszufinden, wie schnell Ihre externe Festplatte tatsächlich ist und ob es Zeit für einen Austausch ist.

5. Langlebigkeit

Zu guter Letzt musst du Überprüfen Sie Ihre externen Festplatten auf ihre Langlebigkeit, um zu testen, wie sie sich im langfristigen, alltäglichen Gebrauch bewähren würden. Schließlich bevorzugen zwar viele Externe SSDs für Gaming… externe Festplatten eignen sich besser für die langfristige Speicherung großer Datenmengen, da sie kostengünstiger sind; daher ist ihre zusätzliche Robustheit definitiv ein riesiger Vorteil.

Wenn Sie Ihre Festplatten häufig transportieren oder in rauen Umgebungen einsetzen, empfehle ich Ihnen Ziehen Sie „robuste“ Festplatten in Betrachtwie dasLaCie Rugged Mini oder dieSanDisk Professional ArmorATD.

Diese „robusten“ Modelle verfügen über bessere Stoß-, Staub- und Wasserfestigkeit als andere Festplatten, was sie zur ersten Wahl für alle macht, die gerne viel unterwegs sind.

Häufig gestellte Fragen

Was ist die beste externe Festplatte?

Die beste externe Festplatte ist Western Digital My Passport, dank seines hervorragend ausgewogenen Preis-Leistungs-Verhältnisses und seines erstklassigen Ransomware-Schutzes. Zudem verfügt es über ein sehr schlankes, tragbares Design, das in die Handfläche passt, was es zu einer äußerst attraktiven Wahl für alle macht, die viel unterwegs sind oder leichte, minimalistische Setups bevorzugen.

Was ist eine externe Festplatte?

Eine externe Festplatte ist ein Speichermedium, das verkabeltUSB-, Thunderbolt- oder FireWire-Anschlüsse, die sich nach Belieben ab- und wieder anschließen lassen – im Gegensatz zu internen Festplatten, die direkt im Gerät verbaut sind. Kurz gesagt: Sie sind äußerst mobil und eignen sich am besten zur Datensicherung, zum Datentransfer und aus Sicherheitsgründen.

Was ist besser, SSD oder HDD?

SSDs sind für Spiele und den professionellen Einsatz besser geeignet als HDDs, da sie deutlich höhere Datenübertragungsraten bieten und in der Regel auch eine längere Lebensdauer aufweisen. Im Gegensatz zu SSDs, die Daten elektronisch speichern, enthalten HDDs bewegliche Teile (d. h. sich drehende Magnetplatten), wodurch HDDs mit der Zeit anfälliger für Schäden durch mechanische Ausfälle sind.

Ist eine interne oder eine externe Festplatte besser?

Es ist besser, sich eine externe Festplatte zuzulegen, da diese tragbar ist und sich am besten als Backup-Speichermedium für deine Mediendateien, Apps und Spiele eignet. Interne Festplatten bieten in der Regel höhere Übertragungsgeschwindigkeiten und sind im täglichen Gebrauch zuverlässiger als externe Festplatten, aber ich empfehle dir dringend, stattdessen eine SSD als Hauptlaufwerk zu verwenden, da diese zuverlässiger und deutlich schneller ist als jede interne Festplatte.

Sind alle externen Festplatten mit der PS5 kompatibel?

Nein, nicht alle externen Festplatten sind mit der PS5 kompatibel, da nur USB 3.0+-Festplatten (exFAT/FAT32) PlayStation 4- und PlayStation 5-Spiele speichern können, während langsame USB 2.0- oder NTFS-Laufwerke völlig inkompatibel sind. PlayStation 5-Spiele sind zudem für interne PCIe Gen 4 M.2 NVMe-SSDs optimiert, was bedeutet, dass keine externe Festplatte PS5-Spiele ausführen kann.

Kann man externe Festplatten mit der Xbox Series X verwenden?

Ja, Sie können externe Festplatten mit der Xbox Series X verwenden, aber die meisten davon dienen nur zur Speicherung und lassen sich nicht zum Ausführen von Spielen nutzen, es sei denn, Sie übertragen diese von der externen Festplatte zurück auf die Xbox Series X. Die einzigen Ausnahmen sind die offiziellen Speichererweiterungskarten für die Xbox Series X/S by Seagate, bei denen es sich um optionale externe Festplatten handelt, auf denen Xbox-Spiele nativ ausgeführt werden können.