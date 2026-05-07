Cómo comprobar la temperatura de la CPU y controlar el calor para obtener el máximo rendimiento en los videojuegos

Una CPU sometida a una carga intensa se convierte en el corazón de cualquier equipo para juegos, y su temperatura dice mucho sobre el estado del sistema. Cuando monté mi primer PC a medida, daba por sentado que, mientras los ventiladores giraran y los juegos funcionaran sin problemas, todo iba bien. Un fallo repentino mientras jugaba a un shooter exigente me enseñó que no era así. Controlar la temperatura de la CPU puede ayudar a evitar inestabilidad, ralentizaciones o daños permanentes. Esta guía explica cómo comprobar rápidamente la temperatura de la CPU, proporciona herramientas para un control constante y ofrece consejos para mantener frescos el procesador y los componentes principales. Los consejos están dirigidos a los gamers, pero cualquiera que utilice un ordenador puede beneficiarse de comprender la temperatura del sistema y cómo influye en el rendimiento.

Cómo comprobar la temperatura de la CPU: métodos rápidos

La forma más rápida de comprobar la temperatura del procesador es utilizar las herramientas integradas. La mayoría de las placas base ofrecen lecturas de temperatura dentro del BIOS o del firmware UEFI. Reinicia tu PC, pulsa la tecla que utiliza tu sistema para acceder a la configuración (normalmente Supr o F2) y busca la sección «Monitor de hardware» o «Temperatura del sistema». Esta pantalla muestra la temperatura de la CPU en reposo. Es posible que marque unos grados más que cuando el sistema operativo está en funcionamiento, ya que la BIOS mantiene los niveles de voltaje elevados para garantizar la estabilidad.

Un segundo método consiste en utilizar las utilidades integradas en el sistema operativo. Windows 10 y Windows 11 no incluyen una lectura exacta de la temperatura en el Administrador de tareas, pero las versiones modernas de la Xbox Game Bar y la pestaña «Rendimiento» en las compilaciones más recientes pueden mostrar la utilización de la CPU y las temperaturas aproximadas. Los usuarios de Linux pueden instalar paquetes como lm-sensors y hddtemp para obtener lecturas a través del terminal o mediante una interfaz gráfica. En macOS, el Monitor de actividad no muestra la temperatura, pero aplicaciones como Macs Fan Control te ofrecen una visión rápida.

Para obtener lecturas más detalladas, necesitarás software de terceros. Programas como Core Temp, HWMonitor, Open Hardware Monitor y AIDA64 acceden a los sensores digitales integrados en la CPU y la placa base. Muestran los horario de atención al público para cada unidad de procesamiento y suelen incluir la temperatura de la GPU, la velocidad de los ventiladores, el voltaje y la temperatura general del sistema. El uso de estas herramientas mientras juegas o realizas un renderizado te permite ver hasta qué punto suben las temperaturas en situaciones de esfuerzo. Según las pautas generales, una temperatura del núcleo que se mantenga constantemente por encima de 45–50 °C al ralentí es una señal de alerta, mientras que las temperaturas superiores a 90–105 °C a plena carga puede indicar un problema grave. Según mi experiencia, al observar picos de temperatura que alcanzaban los 85 °C durante un renderizado prolongado, supe que debía limpiar los filtros de polvo y ajustar las curvas de los ventiladores antes de exigir más a la CPU.

Entender los rangos de seguridad ayuda a poner las cifras en contexto. Estos son algunos ejemplos típicos de uso de la CPU y sus rangos de seguridad: cuando el ordenador está inactivo o se utiliza de forma ligera, el uso se mantiene en torno a 30–50 °C, la navegación web y el streaming deberían situarse entre 40–60 °C, los videojuegos suelen oscilar entre 60–85 °C, y las tareas intensivas, como el renderizado de vídeo o las pruebas de estrés, pueden llegar a 90–100 °C. Ten siempre en cuenta la temperatura máxima de funcionamiento indicada por el fabricante: los chips Intel más recientes tienen límites que oscilan entre los 100 y los 105 °C, mientras que los procesadores AMD Ryzen alcanzan un máximo de entre 89 y 95 °C. Si tus lecturas se acercan con frecuencia a estos valores máximos, es hora de investigar.

Estos métodos rápidos te ofrecen una visión general inmediata, pero para los gamers que estén pensando en actualizar su equipo o en elegir un nuevo procesador, nuestro Guía de las mejores CPU para juegos analiza en profundidad el rendimiento y las características térmicas de los chips. A menudo comparo los datos de temperatura con las recomendaciones que aparecen allí cuando aconsejo a mis amigos sobre qué procesador elegir.

Aunque una lectura rápida desde la BIOS o un monitor integrado resulta útil, la supervisión continua de la temperatura de la CPU requiere un software específico. Temperatura central es un programa gratuito y ligero que muestra la temperatura y la carga de cada núcleo. Se ejecuta de forma discreta en la bandeja del sistema y puede registrar los valores máximos y mínimos, lo cual resulta útil a la hora de ajustar las curvas de los ventiladores. HWMonitor y Open Hardware Monitor van un paso más allá al monitorizar los voltajes, las velocidades de los ventiladores y las temperaturas de la GPU, además de los sensores de temperatura internos de la CPU. Me gusta tener HWMonitor abierto en una segunda pantalla mientras someto a pruebas de estrés un nuevo montaje para asegurarme de que nada supere su rango de funcionamiento seguro.

MSI Afterburner and NZXT CAM ofrecen funciones más avanzadas. Aunque en un principio se diseñaron para supervisar las temperaturas de la GPU y el overclocking, también registran el uso de la CPU y los datos térmicos. En Windows, la superposición de rendimiento de la Xbox Game Bar ahora incluye la temperatura de la CPU en equipos compatibles. Estas superposiciones resultan muy prácticas durante las sesiones de juego, ya que permanecen visibles sin necesidad de salir del juego. Los usuarios de Linux pueden utilizar Psensor o Gnome-shell-extensions para añadir lecturas de temperatura al entorno de escritorio. Independientemente del software, asegúrate de que sea compatible con tu modelo de procesador y el chipset de la placa base para que las lecturas sean precisas.

La supervisión es solo el primer paso; actuar en función de la información evita problemas. Si las temperaturas suben demasiado, plantéate revisar los perfiles de los ventiladores en la BIOS. La mayoría de las placas base modernas te permiten configurar una curva de ventilación, indicando a los ventiladores a qué velocidad deben girar a determinadas temperaturas. Puedes optar por mantener el ruido bajo cuando la temperatura de la CPU es baja y aumentar la velocidad de los ventiladores cuando sube. Recuerda que la temperatura ambiente de la habitación también afecta a las lecturas. Mi sala de juegos se calienta más en verano, así que tengo un ventilador de mesa para mejorar el flujo de aire alrededor de la carcasa. Cuando la temperatura ambiente desciende, las lecturas de la CPU bajan varios grados.

Un seguimiento regular también te ayuda a detectar tendencias. Un aumento gradual de la temperatura en reposo a lo largo de varios meses suele indicar una acumulación de polvo en los disipadores térmicos o que la pasta térmica se ha desgastado. En estos casos, puedes planificar el mantenimiento en lugar de tener que reaccionar ante un fallo del sistema. Para obtener más información sobre cómo elegir un equipo completo con una buena refrigeración y sobre cómo componentes como la GPU y la CPU influyen en el rendimiento, echa un vistazo a nuestro análisis de los mejores ordenadores para juegos. Esta guía no solo aborda el rendimiento, sino que también analiza las soluciones de refrigeración que utilizan los fabricantes.

Gestión de la temperatura de la CPU y estrategias de refrigeración

Una vez que sepas cómo controlar la temperatura del procesador, el siguiente paso es gestionarla. La estrategia más sencilla es garantizar una ventilación adecuada. Coloca el ordenador en un espacio abierto donde los ventiladores de entrada y salida no estén obstruidos. Utiliza ventiladores de carcasa de alta calidad para mantener un flujo de aire constante de delante hacia atrás o de abajo hacia arriba. Un filtro antipolvo en la entrada ayuda a evitar que los residuos obstruyan el disipador térmico. Yo limpio la carcasa cada dos meses; un soplido rápido con aire comprimido reduce las temperaturas en reposo en varios grados.

Actualizar el sistema de refrigeración de la CPU también puede marcar una gran diferencia

Los refrigeradores de serie son suficientes para tareas poco exigentes, pero los gamers y los creadores de contenido sacan mayor partido a los refrigeradores de torre o a los refrigeradores líquidos «todo en uno» (AIO). Los refrigeradores de torre, con sus grandes tubos de calor y aletas de aluminio, disipan el calor de forma eficiente y suelen funcionar de manera silenciosa. Los refrigeradores líquidos AIO trasladan el calor a un radiador montado en la carcasa, lo que permite una transferencia térmica más eficiente. Cuando cambié un refrigerador básico por un AIO de gama media, la temperatura máxima de mi procesador bajó casi diez grados durante largas sesiones de juego.

La calidad y la aplicación de la pasta térmica también son importantes

Con el tiempo, la pasta térmica se seca y pierde su capacidad para conducir el calor desde el disipador de la CPU hasta el refrigerador. Volver a aplicar una capa fina de pasta térmica de alta calidad cada dos años puede recuperar el rendimiento de refrigeración. También es fundamental montar el refrigerador correctamente. Una presión de montaje desigual puede dejar huecos de aire, lo que provoca puntos calientes en la CPU. Sigue atentamente las instrucciones de instalación del refrigerador y aprieta los tornillos de forma gradual y alterna entre ellos para garantizar un contacto uniforme.

El control de la velocidad de los ventiladores y la ventilación de la carcasa desempeñan un papel fundamental

Puedes gestionar la velocidad de los ventiladores manualmente a través de la BIOS o de programas como Fan Control. Crear una curva personalizada que aumente la velocidad de los ventiladores a medida que sube la temperatura ayuda a mantener una temperatura estable sin ruido constante. Utiliza presión positiva en el interior de la carcasa (más entrada que salida) para evitar la entrada de polvo, o presión negativa (más salida que entrada) si necesitas expulsar el aire caliente rápidamente. Los paneles laterales con ventilación o los frentes de malla también pueden mejorar el flujo de aire; los paneles de cristal tienen un aspecto elegante, pero pueden retener el calor.

La gestión de la carga de trabajo y de la configuración permite mantener las temperaturas bajo control

Reducir la configuración gráfica en los videojuegos, limitar la velocidad de fotogramas o utilizar la sincronización vertical (V-sync) reduce la carga de la CPU y la GPU. Evita los overclockings elevados a menos que cuentes con una refrigeración adecuada y conozcas los límites de voltaje y temperatura de tu chip. Los procesadores AMD e Intel limitan el rendimiento para evitar daños cuando alcanzan las temperaturas máximas de funcionamiento, por lo que exigirlos al máximo sin una refrigeración adecuada provoca retrasos e inestabilidad.

Aunque estas estrategias mejoran la ventilación, también conviene tener en cuenta todo el entorno de juego. Nuestra guía sobre Ideas para montar un equipo de gaming analiza sillas ergonómicas, monitores y accesorios que mejoran la comodidad y garantizan que la temperatura del sistema se mantenga bajo control incluso durante sesiones maratonianas.

Solución de problemas relacionados con el sobrecalentamiento de la CPU y prevención de daños

Si tu software de monitorización sigue indicando temperaturas elevadas incluso después de limpiar y ajustar las curvas de los ventiladores, debes seguir investigando el problema. Empieza por comprobar procesos en segundo plano. El malware, las actualizaciones que se ejecutan sin control o las aplicaciones que consumen muchos recursos pueden provocar un uso elevado y prolongado de la CPU. Abre el Administrador de tareas o el monitor del sistema y cierra los programas innecesarios. En Linux, comandos como «top» o «htop» pueden señalar los procesos que consumen más recursos de la CPU.

A continuación, asegúrate de que ajustes de energía son adecuadas. En Windows, el plan de «Alto rendimiento» mantiene la CPU funcionando a velocidades de reloj más altas incluso cuando está inactiva, lo que eleva las temperaturas. Cambiar al modo «Equilibrado» permite que el procesador reduzca su velocidad cuando no se está utilizando. En la BIOS, desactiva funciones como «Multi-Core Enhancement» a menos que necesites ese rendimiento adicional. En el caso de los portátiles, reducir el voltaje de la CPU mediante programas como ThrottleStop o Intel Extreme Tuning Utility puede bajar las temperaturas sin sacrificar la estabilidad. Ten cuidado; reducir el voltaje en exceso puede provocar fallos del sistema.

Revisa tucarcasa y cableado. Los cables sueltos que bloquean los ventiladores o los cables enredados que restringen el flujo de aire pueden provocar puntos de calor. Vuelve a colocar los cables detrás de la bandeja de la placa base o utiliza bridas para mantenerlos ordenados. Algunas carcasas admiten ventiladores adicionales en los paneles superior o lateral; añadir estos ventiladores puede reducir la temperatura del sistema en varios grados.

Si has aplicado pasta térmica recientemente y sigues observando valores elevados, plantéate calidad del refrigerador en sí mismo. Los disipadores de perfil bajo en cajas compactas suelen tener dificultades para refrigerar adecuadamente las CPU de alto rendimiento. Cambiar a una torre más grande o a un disipador AIO puede proporcionar el margen adicional necesario para cargas de trabajo intensas. Además, asegúrate de que la bomba del disipador (en el caso de los sistemas líquidos) esté funcionando y de que no haya burbujas ni fugas en el circuito.

Por último, ten en cuenta factores externos como temperatura ambiente and colocación de la carcasa. Un ordenador situado cerca de una ventana expuesta a la luz solar directa o junto a un radiador se calentará más que uno que esté en un lugar fresco y a la sombra. Cambiar de sitio el ordenador o ajustar la ventilación de la habitación puede reducir la temperatura en varios grados. Durante las olas de calor, coloco mi torre sobre un soporte y enciendo un pequeño ventilador de mesa apuntando hacia la entrada de aire; este sencillo cambio mantiene la temperatura de la CPU dentro de unos límites seguros.

Si, a pesar de estas medidas, tu CPU alcanza con frecuencia su temperatura máxima, quizá sea el momento de renovarla. Los procesadores más recientes suelen contar con arquitecturas más eficientes y una mejor gestión del consumo energético.

Mantén tu procesador refrigerado y sigue jugando

Controlar y gestionar la temperatura de la CPU permite maximizar la vida útil del sistema y sacar el máximo partido al hardware. Ya has aprendido a consultar los valores de temperatura a través de la BIOS, las herramientas integradas del sistema operativo y el software específico. Ahora conoces los rangos de temperatura seguros habituales, que van de los 30 a los 50 °C en reposo hasta unos 90 °C bajo carga intensa, y sabes que superar los límites establecidos por el fabricante puede provocar una reducción del rendimiento.

Las estrategias de refrigeración eficaces, como limpiar el polvo, mejorar la circulación del aire, actualizar el sistema de refrigeración, aplicar pasta térmica de calidad y configurar curvas de ventilador inteligentes, mantienen las temperaturas dentro de esos límites seguros. La resolución de problemas relacionados con las temperaturas elevadas implica supervisar los procesos en segundo plano, ajustar la configuración de energía, reorganizar los cables y, si es necesario, actualizar el hardware.

Los jugadores que invierten en sus equipos quieren proteger esa inversión. Estar atentos a la CPU y Tiempo de GPU te permite disfrutar de una experiencia de juego más fluida y reduce el riesgo de apagones inesperados durante la batalla contra el jefe final. Como alguien que ha ajustado y montado varios ordenadores, sé que un poco de mantenimiento contribuye en gran medida a la estabilidad.

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Preguntas frecuentes

¿Cómo puedo comprobar la temperatura de la CPU en Windows 10?

Para comprobar la temperatura de la CPU en Windows 10, abre un programa de monitorización como Core Temp, HWMonitor u Open Hardware Monitor. Estos programas leen los sensores digitales integrados en el procesador y muestran los valores en tiempo real. Una vez instalada, inicia la aplicación y verás la temperatura de cada núcleo, la carga y, en ocasiones, la velocidad de los ventiladores. También puedes reiniciar el ordenador y acceder a la BIOS o UEFI para ver la lectura de temperatura en reposo, aunque esta no reflejará cargas de trabajo intensas.

¿Cómo puedo controlar la temperatura de la CPU en Windows 11?

Para supervisar la temperatura de la CPU en Windows 11, utiliza la pestaña «Rendimiento» integrada en la barra de juegos de Xbox o instala software de terceros como MSI Afterburner o NZXT CAM. La superposición de Xbox permite ver de un vistazo la utilización y la temperatura de la CPU mientras juegas, mientras que las aplicaciones externas ofrecen gráficos detallados y alertas. Configurar un widget o un icono en la bandeja del sistema te garantiza poder controlar la temperatura del procesador sin interrumpir lo que estés haciendo.

¿Es 70 °C una temperatura segura para la CPU?

Sí, 70 °C es una temperatura segura para la mayoría de los procesadores en condiciones de carga moderada. Muchas CPU modernas pueden funcionar con seguridad hasta los 90 °C o más en situaciones de esfuerzo, aunque es mejor mantener temperaturas más bajas para prolongar la vida útil de los componentes. Si tu CPU se mantiene constantemente por encima de los 80 °C durante las tareas cotidianas o alcanza cerca de los 70 °C en reposo, limpia el polvo del sistema, comprueba la ventilación y asegúrate de que el disipador funciona correctamente.

¿Cómo puedo reducir la temperatura de mi CPU?

Para reducir la temperatura de la CPU, limpia el polvo de la carcasa, los ventiladores y los disipadores, y mejora la circulación del aire organizando los cables y asegurándote de que las vías de entrada y salida de aire estén despejadas. Cambiar a un sistema de refrigeración más eficiente, aplicar pasta térmica nueva y configurar una curva de ventilación agresiva en la BIOS también puede reducir las temperaturas. Bajar la configuración de los gráficos, limitar los procesos en segundo plano y ajustar los planes de energía ayudan a disminuir la carga de trabajo y la generación de calor.

¿Muestra el BIOS la temperatura de la CPU?

Sí, el firmware del BIOS o UEFI puede mostrar la temperatura de la CPU en la mayoría de las placas base. Accede a la configuración pulsando la tecla correspondiente (normalmente Supr o F2) durante el arranque y, a continuación, ve a la sección de monitorización de hardware. La temperatura que se muestra aquí corresponde a la CPU en reposo y puede ser ligeramente superior, ya que el BIOS utiliza un voltaje más alto durante la inicialización. Para realizar un seguimiento en tiempo real bajo carga, debes utilizar una herramienta de software específica dentro de tu sistema operativo.