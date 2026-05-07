Chromebook frente a MacBook: la guía definitiva para compararlos

The Chromebook vs MacBook El debate gira en torno a dos ecosistemas distintos de ordenadores portátiles. Por un lado, tenemos Chrome OSsus admirables funciones de seguridad, su sencillez y, sobre todo, su precio asequible. Por otro lado, está macOS«Un rendimiento insuperable, un diseño de primera clase y una integración de software de primera categoría».

Si te cuesta decidirte entre las dos, esta guía definitiva MacBook vs Chromebook Esta comparación lo aclarará todo. Descubrirás más detalles sobre las diferencias en cuanto a precio, diseño, rendimiento, batería y hardware. Al final, sabrás qué ecosistema se adapta mejor a tus necesidades.

Chromebook frente a MacBook: resumen rápido

Una ronda rápida de calentamiento: aquí va una rápida Chromebook vs MacBook Un resumen para poner en contexto. Pero no te quedes aquí: lo realmente valioso en cuanto a la toma de decisiones te espera más adelante.

Chromebooks centrarse en la productividad basada en la nube, dando prioridad a la asequibilidad y a un diseño ligero. Chrome OSestá diseñado para la navegación web ligera y las tareas escolares, por lo que resulta ideal para los estudiantes. En general, Chromebooks son bastante más baratas que MacBooks.

Al mismo tiempo, MacBooks se caracterizan por su potencia creativa y su fabricación de alta calidad. Ofrecen un rendimiento notablemente mejor y cuentan con un software de mayor calidad (macOS) tanto para uso profesional como creativo. ¡Esto se traduce, naturalmente, en un precio más elevado que, sin duda, merece la pena!

Ambas máquinas tienen sus ventajas, pero se basan en criterios distintos. Si tu presupuesto es más ajustado, te decantarás por Chromebooks, ya que siguen ofreciendo una potencia más que suficiente por su precio. Sin embargo, si lo que buscas es rendimiento #1 Si es una prioridad, vale la pena gastarse un poco más en un potente MacBook.

Como ya he dicho, elMac vs Chromebook es un choque entre dos mundos muy distintos. Aun así, la curiosidad puede más, así que comparémoslos. Echa un vistazo a la tabla que aparece a continuación para ver rápidamente la diferencia entre MacBook and Chromebook:

Característica Chromebook MacBook Sistema operativo Chrome OS macOS Pantalla FHD/Táctil Retina/Liquid Retina CPU Intel/ARM Apple M4/M4 Pro/M4 Max Duración de la batería 10-15 horas 15-20 horas Almacenamiento Tarjeta multimedia integrada/unidad de estado sólido SSD Rango de precios Entre 200 y 600 dólares 999–2 499 dólares Ecosistema Google/Android El ecosistema de Apple

Chromebook frente a MacBook: gamas de productos

La diferencia entre un MacBook y unChromebook va mucho más allá del precio. Aunque MacBooks son auténticos concentrados de potencia y cuentan con una fabricación de primera calidad, Chromebooks son ligeros, más económicos y funcionan con un sistema más sencillo Chrome OSsistema operativo.

Gamas de productos Chromebook

Los Chromebooks son portátiles ligeros basados en la nube que funcionan con el sistema operativo ChromeOS de Google. Su filosofía combina simplicidad, rapidez y precio asequible.

AnteriormenteChromebooks eran dispositivos educativos básicos, pero los modelos modernos son potentes herramientas de trabajo con opciones de pantalla convertible y táctil. Al igual que cualquier otro ordenador portátil, Chromebooks varían en precio y, lógicamente, las opciones más caras ofrecen más prestaciones.

Estos son sus principales niveles:

Nivel básico Chromebooks . Estos son los modelos más económicos que utilizan Intel Celeron or MediaTek procesadores. Al tratarse de opciones económicas, son más adecuadas para estudiantes o para tareas como navegar por Internet y trabajar con documentos de forma ocasional.

. Estos son los modelos más económicos que utilizan Intel Celeron or MediaTek procesadores. Al tratarse de opciones económicas, son más adecuadas para estudiantes o para tareas como navegar por Internet y trabajar con documentos de forma ocasional. Chromebook Más (gama media) . Opciones más potentes con De Googleespecificaciones estandarizadas, con al menos 8 RAM de Gran Bretaña Full HD pantallas, almacenamiento local más rápido y acceso a Android and Linux Aplicaciones. En esta categoría, Lenovo, ASUS, yAcer ofrecen algunas de las mejores opciones.

. Opciones más potentes con De Googleespecificaciones estandarizadas, con al menos RAM de Gran Bretaña pantallas, almacenamiento local más rápido y acceso a Android and Linux Aplicaciones. En esta categoría, Lenovo, ASUS, yAcer ofrecen algunas de las mejores opciones. Premium / 2 en 1 Crónicamebooks. Tarifa premium para empresas Chromebook modelos conActualización de Chrome Enterprise para la gestión, una seguridad más sólida y herramientas de acceso remoto.

Chromebooks ofrecen tiempos de arranque rápidos, de hasta 15 horas de autonomía (dependiendo del modelo) y actualizaciones automáticas. Sin embargo, al estar basados en la nube, sus funciones sin conexión son limitadas. Otro inconveniente es la compatibilidad limitada con AAA los videojuegos debido a un hardware menos potente y a la ausencia de tarjetas gráficas independientes. La mayoría utiliza chips integrados como Iris Xe or Adreno, en función del chipset.

En términos generales, Chromebooks» reside en su facilidad de uso, su precio asequible y Google integración en el ecosistema, lo que las hace ideales para estudiantes, profesores y profesionales que, en esencia, viven en la nube.

Gamas de productos MacBook

En elMacBook vs Chromebook debate, AppleEl portátil de… se lleva sin duda el título de «de lujo». MacBooks are De Appleordenadores portátiles de gama alta que funcionan con macOS, concebido para ofrecer potencia y durabilidad, con una estética y un estilo que destacan.

MacBooks integrarse a la perfección en todo el Apple ecosistema, con dispositivos como Relojes Apple, iPhones, o iPads. Al mismo tiempo, estos dispositivos, elegantes pero potentes, ofrecen una pantalla y una calidad de fabricación líderes en el sector, lo que los hace ideales para la edición de vídeo o fotografía.

Podemos dividirMacBooks en varias categorías, entre las que se incluyen:

MacBook Air . Estos son los más finos y ligeros MacBooks, dando prioridad a la portabilidad, la duración de la batería y el funcionamiento silencioso. Un ejemplo claro es el último M5 generación, con el M5 chip, que ofrece una potencia considerable de CPU y GPU y alrededor de 18 to 24 horas de autonomía. MacBook Air es ideal para estudiantes, profesionales y usuarios habituales que buscan disfrutar de la mejor experiencia posible.

Estos son los más finos y ligeros MacBooks, dando prioridad a la portabilidad, la duración de la batería y el funcionamiento silencioso. Un ejemplo claro es el último M5 generación, con el M5 chip, que ofrece una potencia considerable de CPU y GPU y alrededor de to horas de autonomía. MacBook Air es ideal para estudiantes, profesionales y usuarios habituales que buscan disfrutar de la mejor experiencia posible. MacBook Pro . Una gama de productos de calidad profesional con el modelo insignia M5 Pro and Max chips. A mayor potencia, mejor calidad de imagen. Apple’s Liquid Retina XDR pantallas con un 120 Hz frecuencia de actualización y ProMotion ofrecen una experiencia suave como la seda. Por otra parte, MacBook Pro ofrece una refrigeración silenciosa pero eficaz y puertos adicionales. Son las preferidas, sobre todo, por desarrolladores y creadores que realizan tareas que exigen un alto rendimiento.

. Una gama de productos de calidad profesional con el modelo insignia M5 Pro and Max chips. A mayor potencia, mejor calidad de imagen. Apple’s Liquid Retina XDR pantallas con un frecuencia de actualización y ProMotion ofrecen una experiencia suave como la seda. Por otra parte, MacBook Pro ofrece una refrigeración silenciosa pero eficaz y puertos adicionales. Son las preferidas, sobre todo, por desarrolladores y creadores que realizan tareas que exigen un alto rendimiento. Más antiguoIntel or Modelos M1. Siguen siendo populares entre los usuarios que cuidan su presupuesto y no pueden permitirse Air. Son ideales para entornos educativos, pero carecen de la eficiencia y las capacidades de IA de los modelos más recientes con la última Serie Mpatatas fritas.

En conclusión,Air los modelos destacan portabilidad y eficiencia silenciosa. Pro los modelos ofrecenrendimiento constante, una pantalla HDR y compatibilidad con gráficos avanzados.

En toda la línea, Apple destaca por su diseño de alta calidad, las actualizaciones de software a largo plazo y la optimización integrada entre hardware y software.

AunqueAir los modelos representan la movilidad y el equilibrio, Pro Los modelos se crean para aprovechar todo su potencial. Juntos, ellos abarcar todo el abanico de ordenadores portátiles, tanto para uso profesional como personal.

Chromebook frente a MacBook: sistema operativo

Hay una diferencia notable entre un MacBook y unChromebook en sus sistemas operativos. MacBooks use macOS y los Chromebooks utilizan Chrome OS. Pero, ¿qué significa eso realmente para ti? Vamos a averiguarlo.

Chrome OSes un sistema operativo ligero, basado en la nube y orientado a la seguridad. Esto es unLinuxsistema operativo basado en [nombre], con una interfaz minimalista centrada en el Chrome navegador. Ejecuta aplicaciones de Android desde el Play Store y aplicaciones web/PWA; muchas aplicaciones de Google Workspace también funcionan sin conexión cuando se activa esta opción.

Comosistema basado en la nube, Chrome OSse basa enGoogle Drive, con un almacenamiento físico limitado y simplificado. Otro aspecto que cabe mencionar es Google Workspaceintegración.Chrome OSfunciona en combinación con Google Workspace, lo que te permite acceder a todos los archivos, documentos, ajustes y aplicaciones con un simple inicio de sesión.

macOS cuenta con una interfaz de escritorio repleta de funciones, con un potente rendimiento nativo y un ecosistema avanzado. Se trata de una experiencia de escritorio completa en la que puedes instalar y ejecutar aplicaciones nativas, realizar tareas complejas e incluso trabajar sin conexión, ya que no depende de aplicaciones basadas en la nube.

Una de sus mejores características es la perfecta integración con iCloud de Apple. Esto te permite sincronizar fotos, archivos, aplicaciones, calendarios, contactos y otros datos en todos los dispositivos Apple con el mismo ID de Apple. macOS además, ofrece más opciones de personalización, lo que te permite ajustar los parámetros del sistema, crear accesos directos y personalizar temas.

The macOS vs Chrome OSel debate suele reflejar el Apple vs Samsung teléfonos inteligentes rivalidad – si ya utilizas un iPhone, macOS se nota que encaja a la perfección, igual que Samsung los usuarios suelen quedarse dentro de la Android ecosistema.

Mi veredicto:

The Mac vs Chromebook El duelo en el ámbito de los sistemas operativos termina en empate. Aunque macOS es más robusto, está diseñado para ejecutar aplicaciones nativas y ofrece una amplia capacidad multitarea, Chrome OSse asemeja a un navegador web, que ejecuta aplicaciones en la nube en un entorno simplificado y seguro. Una vez más, macOS está más dirigido a profesionales y creadores, mientras que Chrome OSes mejor para los estudiantes.

Portátil Chromebook de ASUS [La mejor experiencia con el sistema operativo]

Especificaciones Detalles CPU MediaTek 520 GPU ARM Mali-G52 MC2 RAM 4 GB de DDR4 Almacenamiento Ciento veintiocho gigabytes Pantalla 14 pulgadas, 1920 x 1080 píxeles Frecuencia de actualización 60 Hz Batería 15 horas Peso 1,45 kg Conectividad Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB 3.2, conector para auriculares de 3,5 mm, MicroSD

The Chromebook de ASUS Este portátil es sencillo, seguro y está optimizado para realizar varias tareas a la vez con Chrome OSand Android compatibilidad con aplicaciones, con Wi-Fi 6 y antirreflejos de catorce pulgadas FHD pantalla.

Este modelo es un todoterreno que ofrece un rendimiento ejemplar gracias al MediaTek Empresa 520 CPU. Chrome OSfunciona a la perfección, con actualizaciones automáticas y todas las funciones Android Una aplicación diseñada para la productividad y el entretenimiento.

Por qué lo elegimos The Chromebook de ASUS Este portátil ofrece un diseño elegante Chrome OSuna experiencia de uso a un precio asequible, optimizada para la multitarea y equipada con una rápida Bluetooth 5.3 para reducir al mínimo el retraso.

The Chromebook de ASUS El portátil es compatible con el modo sin conexión, lo que te permite utilizar determinadas aplicaciones sin necesidad de conexión a Internet. De este modo, puedes descargar documentos, series y películas para verlos sin conexión. Como uno de los top ASUS ordenadores portátiles with Chrome OS, ofrece integración con Google servicios.

Esto permite acceder rápidamente a Google Drive, y, por extensión, Google Fotos, Google Docs, Sábanas, Calendario, y otras aplicaciones orientadas a la productividad y diseñadas para la nube.

Ventajas Contras ✅ Excelente calidad de fabricación ✅ Gran autonomía de la batería ✅ Estándar Wi-Fi 6 ✅ Pantalla Full HD antirreflejos ✅ Una experiencia fluida con ChromeOS ✅ Gran capacidad de almacenamiento (128 GB) ❌ Funciones limitadas sin conexión (se puede solucionar con el modo sin conexión) ❌ Fabricado en plástico (pero muy resistente)

Mi veredicto:

The Chromebook de ASUS Este portátil ofrece un hardware potente, una excelente portabilidad, una gran capacidad de almacenamiento y una pantalla de vivos colores a un precio asequible. Es un dispositivo versátil y fiable ideal para estudiantes, profesores y para tareas generales relacionadas con Internet, el streaming y el uso ligero 3Djuegos.

MacBook M4 Pro [La mejor experiencia con el sistema operativo]

Especificaciones Detalles CPU Apple M4 GPU Integrado RAM 16 GB de DDR5X Almacenamiento Quinientos doce gigabytes Pantalla 14,2 pulgadas, 3024 x 1964 píxeles Frecuencia de actualización 120 Hz Batería 24 horas Peso 1,60 kg Conectividad 3 puertos Thunderbolt 4/USB-4, HDMI, SDXC, MagSafe 3, conector para auriculares de 3,5 mm, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

Apple’s macOS 15 la experiencia destaca por su M4 Pro chip, que incluye 120 Hz ProMotion, flujos de trabajo avanzados basados en IA y una conectividad entre dispositivos sin igual. Si quieres Applesu obra maestra, la M4 para Mac Este portátil cumple todos los requisitos que se te puedan ocurrir.

The M4 Proofertas de modelosmacOS 15, el sistema operativo más llamativo e impresionante, con funciones como iPhone duplicación de pantalla, un gestor de contraseñas y una multitarea mejorada. La perfecta iCloud Esta integración garantiza la máxima flexibilidad y una sincronización de archivos sin complicaciones en todos tus dispositivos.

Por qué lo elegimos Elegimos elMacBook M4 Pro por su rendimiento de primera categoría y su enorme potencia de GPU, que da la talla incluso en el ámbito de los videojuegos.

Hablando de eso, está el Traspasofunción que te permite retomar el trabajo donde lo dejaste en otro Apple dispositivo.MacBook M4 Pro deja que tu creatividad brille, con aplicaciones como Logic Pro and Final Cut, lo que facilita la edición de vídeos y la creación de contenidos.

Debido a su enorme potencia, también es uno de los lo más impresionante MacBooks para jugar. No es de extrañar, teniendo en cuenta su gran portabilidad, su eficaz sistema de refrigeración, su amplia capacidad de almacenamiento y su resolución nítisísima, que no deja indiferente a nadie.

Ventajas Contras ✅ Potente CPU M4 Pro ✅ Pantalla ProMotion de 120 Hz ✅ Excelente precisión cromática ✅ Potencia de GPU suficiente para jugar ✅ Integración nativa con iCloud ✅ Batería con autonomía para todo el día ❌ Es caro (pero vale totalmente la pena cada céntimo) ❌ No es el más ligero debido a su potente hardware y a su sistema de refrigeración

Mi veredicto:

Si te lo puedes permitir, MacBook M4 Pro es uno de los portátiles más potentes del mundo, con macOS Sequoia destaca en todos los aspectos, desde la productividad y la creatividad hasta los videojuegos, el streaming y la fluidez general. iCloud y la conectividad entre dispositivos son la guinda del pastel.

Chromebook frente a MacBook: procesador y rendimiento

Chromebooks and MacBooks difieren considerablemente en cuanto a potencia de procesamiento y rendimiento, así que dejemos clara esa distinción desde el principio:

Chromebooks se suele utilizarARM (MediaTek) oIntel procesadores.

MacBooks basarse estrictamente en Apple Silicon (M2/M3/M4/M5) procesadores.

Intel and ARMLos procesadores basados en esta tecnología proporcionan potencia suficiente para Chrome OS, que es ligero por naturaleza y no consume mucha potencia de procesamiento. Al ser un sistema operativo eficiente, funciona de maravilla en ambas variantes de procesador, ofreciendo una gran fluidez y tiempos de arranque reducidos.

También cabe destacar el rendimiento, que resulta suficiente para tareas básicas, como navegar por Internet, ver contenidos en streaming y realizar tareas de productividad sencillas. Chromebooks suelen rendir peor en tareas que consumen muchos recursos debido al sobrecalentamiento y a la limitación de la CPU.

Apple Silicon procesadores, como el más reciente M5, ofrecerno solo una gran potencia de procesamiento, sino también una potente GPU integrada. Están diseñadas para cargas de trabajo intensas y para maximizar la productividad, como el diseño, la edición de vídeo, la programación y la multitarea intensiva.

Al mismo tiempo, ofrecen una autonomía de primera categoría y, gracias a su avanzado sistema de refrigeración, garantizan un rendimiento constante, incluso durante periodos prolongados de uso intensivo. A pesar de ello, Chromebooks ofrecen una relación calidad-precio superior, ya que son más asequibles y funcionan bien para tareas en la nube.

Mi veredicto:

Chromebooks ofrecen suficiente potencia de CPU y rendimiento en relación con su precio, especialmente para tareas que no requieren muchos recursos, como la edición de documentos, el streaming y la navegación por Internet. MacBooks son considerablemente más potentes en todos los aspectos y ofrecen un rendimiento constante, aunque hay que tener en cuenta que su precio es varias veces superior.

Acer Gateway Chromebook 314 [El mejor procesador]

Especificaciones Detalles CPU Intel Celeron N4500 GPU Integrado RAM 4 GB de DDR4 Almacenamiento 64 GB Pantalla 14 pulgadas, 1920 x 1080 píxeles Frecuencia de actualización 60 Hz Batería 10,5 horas Peso 1,5 kg Conectividad USB tipo C, USB 3.2, Wi-Fi 5, MU-MIMO

Acer Gateway Chromebook 314cuenta conCPU Intel Celeron N4500 para una navegación fluida y un buen rendimiento en tareas de oficina, todo ello en un paquete asequible. Por unos €250, Acer Gateway 314 es una elección ejemplar, con 4 GB DDR4 RAM y64 GB de almacenamiento adecuado para todo tipo de usos.

Por qué lo elegimos EstoChromebook nos impresionó por su Intel Celeron procesador, lo que permite una navegación fluida, un rendimiento ofimático excepcional y una nitidez de imagen excelente gracias a un Full HDpantalla.

The de catorce pulgadas la pantalla es nítisísima, con Full HD resolución y una 60 Hz frecuencia de actualización. Teniendo en cuenta su tamaño y potencia, el portátil es sorprendentemente eficiente, con una autonomía de batería de alrededor de 10.5 horas. A los usuarios les encantará su conectividad, con una velocidad rápida USB tipo Cy eficazUSB 3.2puertos.

Ventajas Contras ✅ Buena relación calidad-precio ✅ Rendimiento satisfactorio ✅ Conectividad USB tipo C ✅ Pantalla LCD Full HD ✅ 64 GB de almacenamiento de alta velocidad ❌ Acabado plástico (aunque es de buena calidad y ligero) ❌ La GPU integrada limita el rendimiento en los videojuegos (aunque puedes seguir disfrutando de los juegos en la nube)

Mi veredicto:

Acer Gateway Chromebook Ofrece una potencia de procesamiento inigualable, una gran autonomía y una amplia capacidad de memoria (RAM + almacenamiento) para realizar las tareas diarias de productividad. Su precio asequible lo hace aún más atractivo para los estudiantes que necesitan un equipo potente para editar documentos, navegar por Internet y realizar otras tareas básicas.

MacBook Pro M4 Max [El mejor procesador]

Especificaciones Detalles CPU Apple M4 GPU Integrado RAM 48 GB de DDR5 Almacenamiento un terabyte Pantalla 16,2 pulgadas, 3456 x 2234 píxeles Frecuencia de actualización 120 Hz Batería 24 horas Peso 2,15 kg Conectividad Thunderbolt 4, HDMI, SDXC, MagSafe, 3,5 mm, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

Una potencia profesional y un auténtico caballo de batalla Mac ordenador portátil con el de 16 núcleos Máximochip y unde cuarenta núcleos GPU, que ofrece un rendimiento de nivel de ordenador de sobremesa para creativos y desarrolladores. Si tú compáralo con estoMacBook en un ordenador de sobremesa estándar, te darás cuenta de su verdadero potencial.

Puede superar fácilmente a tu ordenador de sobremesa, sobre todo en la edición de archivos multimedia, que resulta increíblemente fluida, e incluso 3D una tarea que requiere una potencia de GPU fuera de lo común. El MacBook Pro M4 Max destaca en tareas que requieren varios núcleos, lo que permite realizar múltiples tareas sin problemas, sin que se produzca sobrecalentamiento ni ralentizaciones.

Por qué lo elegimos MacBook Pro M4 Max es un todoterreno cuyo precio más elevado se justifica plenamente gracias a Appleel potenteM4 chip, una resolución de pantalla impresionante e incluso un Secure Digital de capacidad ampliadaranura para ampliar la capacidad de almacenamiento.

Uno de los aspectos que más me gustan es su sublime De dieciséis pulgadas pantalla con una resolución de nada menos que 3456 x 2234 píxeles. En este tamaño, puede que sea la pantalla más nítida y con mayor densidad de píxeles que he visto. Si a eso le sumamos un 120 Hz frecuencia de actualización y su ProMotion característica, y es sin duda la mejor pantalla para el consumo de contenidos y el trabajo profesional.

Ventajas Contras ✅ Pantalla nítida con colores precisos ✅ Potencia de procesamiento de nivel empresarial para todo tipo de usos ✅ Potencia de GPU excepcional, incluso para juegos ✅ Multitarea sin límites ✅ La ranura SDXC te permite ampliar su ya generosa capacidad de almacenamiento ✅ Carcasa de aluminio resistente, duradera y elegante ❌ Una inversión costosa (pero que a la larga merece mucho la pena) ❌ Mayor capacidad de carga (gracias a su resistente estructura de aluminio)

Mi veredicto:

The MacBook Pro M4 Max es el portátil definitivo a largo plazo. Aunque es más caro, como era de esperar, te garantiza años de actualizaciones automáticas y una potencia de procesamiento que te bastará durante muchos años. Con un 24 horasbatería, amplias opciones de conectividad y 48 GBRAM, laMáximo prácticamente no tiene puntos débiles.

Chromebook frente a MacBook: diseño y fabricación

The MacBook vs Chromebook La comparación se vuelve aún más interesante en lo que respecta al diseño y la fabricación. Al tratarse de opciones más económicas, Chromebooks suelen serde forma plástica, mientras queMacBooks tener una prima, carcasa de aluminio. Se podría argumentar que muchos excelentes portátiles para juegos están hechos de plástico. Y tienes razón.

A menudo se esgrime el argumento de la rentabilidad, y en Chromebooks, no es diferente. Chromebooks se centran en la ligereza, y El uso de materiales plásticos hace que sean muy ligeros y fáciles de transportar. Más caro Chromebooks utilizan plástico de alta calidad, por lo que tienen un tacto algo más agradable.

Sin embargo, por lo general no tienen ese toque de calidad que se encuentra en MacBooks.

Hablando de ellos, por lo general se caracterizan por un carcasa monocasco de aluminio, con líneas de precisión quirúrgica que realzan su carácter de buque insignia. Los modelos más grandes suelen ser pesados, ya que pesan más de 2 kg, pero increíblemente duradero y resistente a los arañazos e incluso a las caídas accidentales.

Al mismo tiempo, MacBooks Son finos y fáciles de guardar en un bolso, lo que los hace increíblemente versátiles para trabajar desde casa o sobre la marcha.

Mi veredicto:

En cuanto al diseño y la calidad de fabricación, MacBooks son objetivamente mejores que Chromebooks. Chromebooks son ligeros y tienen un tacto plástico, mientras que MacBooks cuentan con una carcasa monocasco de aluminio, que puede resultar más pesada, pero que, en definitiva, es más sólida y duradera.

Especificaciones Detalles CPU Intel Celeron 3965Y GPU Integrado RAM 4 GB de DDR3 Almacenamiento 64 GB Pantalla 30 cm, 1920 x 1080 píxeles Frecuencia de actualización 60 Hz Batería De 7 a 10 horas Peso 1,35 kg Conectividad USB 3.0, USB-C, lector de tarjetas MicroSD, conector de 3,5 mm, Bluetooth, Wi-Fi 802.11 ac

He aquí un modelo compacto 12,2 pulgadas 2-en-1 Chromebook with Lápiz ópticoy el modo tableta, lo que combina una portabilidad moderna con una facilidad de uso ideal para el aula. Samsung es conocida por su calidad de primera categoría, y en este caso no es una excepción. Este portátil es la solución definitiva en cuanto a productividad y flexibilidad.

Ser un2-en-1 Chromebook, puedes utilizarlo como un ordenador portátil o como una tableta de buen tamaño para trabajar sobre la marcha. El Lápiz ópticoAdemás, esto te permite trabajar en el diseño de un logotipo o realizar otras tareas que requieren precisión sin manchar la pantalla con tus huellas dactilares.

Por qué lo elegimos Chromebook Plus con pantalla táctil de Samsung destaca por su 2-en-1diseño yLápiz ópticoMayor flexibilidad. Una buena tableta de tamaño mediano para estudiantes que buscan una tableta y un portátil por el precio de uno solo.

Por otra parte, el peso de aproximadamente 1,350 g lo hace increíblemente ligero y fácil de transportar. El bajo consumo energético Intel Celeron 3965Y procesador yDDR3 La memoria RAM garantiza un rendimiento óptimo y una autonomía de batería aceptable de hasta 10horas.

Ventajas Contras ✅ Combinación de portátil y tableta (2 en 1) ✅ Compatible con lápiz óptico ✅ Su diseño compacto facilita su transporte ✅ Buen rendimiento para navegar por Internet y realizar tareas múltiples sencillas ✅ Almacenamiento ampliable mediante el lector de tarjetas MicroSD ❌ Memoria RAM DDR3 (suficiente para todas las tareas básicas) ❌ Las aplicaciones intensivas agotan mucho la batería (aunque la recarga es relativamente rápida)

Mi veredicto:

The Chromebook Plus con pantalla táctil de Samsung ofrece una ingeniosa, 2-en-1 Un diseño con una calidad de fabricación más que satisfactoria y excelentes prestaciones para la productividad, el trabajo y la creatividad. Su formato compacto y su extraordinaria portabilidad lo convierten en un portátil versátil para el uso diario.

Especificaciones Detalles CPU Apple M4 GPU Integrado RAM 16 GB de DDR5X Almacenamiento 256 GB Pantalla 13,6 pulgadas, 2560 x 1664 píxeles Frecuencia de actualización 60 Hz Batería 18 horas Peso 1,24 kg Conectividad 2 puertos Thunderbolt 4/USB-4, MagSafe 3, conector para auriculares de 3,5 mm, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

Estructura de aluminio de una sola pieza con Seguridad magnética, Liquid Retina pantalla y teclado silencioso – AppleEl referente en diseño de los portátiles ultradelgados.

MacBook Air M4 apuesta por el minimalismo. Se trata de un equipo discreto que concentra una gran potencia en un diseño ultracompacto con un elegante Dos mil quinientos sesenta por mil seiscientos sesenta y cuatro alta resolución, excelente calidad de fabricación y comodidad para un uso prolongado gracias a su tamaño moderado.

Por qué lo elegimos MacBook Air M4 es un auténtico «matagigantes», ya que, a pesar de su reducido tamaño, supera incluso a las configuraciones de sobremesa más potentes. Lo elegimos por su moderno Double Data Rate 5 eXtreme Memoria RAM, pantalla brillante y batería de larga duración.

MacBook Air M4 puede que carezca de las características de su Pro/Max Mac ordenadores portátiles, pero no te preocupes, su Double Data Rate 5 eXtremeRAM y256 GB Los discos SSD funcionan de maravilla. El En la M4La duración de la batería de aproximadamente 18 horas de autonomía harán que nadie tenga que depender de un cargador, mientras que el Seguridad magnéticaEl conector de alimentación magnético con cable ofrecerá una conectividad excelente para cargadores y otros accesorios.

Ventajas Contras ✅ El MacBook más portátil ✅ Pantalla de alta resolución para trabajar y disfrutar de contenidos multimedia ✅ Gran autonomía de la batería para un portátil de tamaño reducido ✅ Funcionamiento silencioso incluso bajo carga ✅ Carga inalámbrica MagSafe ❌ Pantalla de 60 Hz (compensada por su alta resolución) ❌ No tiene lector de tarjetas SD (pero tiene suficiente espacio de almacenamiento)

Mi veredicto:

AppleUna pequeña obra maestra entre los portátiles, con un diseño único, una carcasa de aluminio y una pantalla de gran calidad que establece nuevos estándares en cuanto a resolución y nitidez. Se trata de un excelente modelo básico MacBook una opción ideal para quienes prefieren portátiles más pequeños y fáciles de transportar para realizar sus tareas diarias en cualquier lugar: en el autobús, el tren, el coche o el avión.

Chromebook frente a MacBook: pantalla y gráficos

Si comparas sus pantallas una al lado de la otra, notarás la diferencia entre una Chromebook y unMacBook de inmediato. Por supuesto, MacBookLas pantallas de este modelo son de mejor calidad, peroChromebooks han experimentado importantes mejoras en los últimos años.

En resumen,ChromebooksLas pantallas suelen mostrar:

Full HD ( Mil novecientos veinte por mil ochenta (píxeles)

(píxeles) LCD con tecnología In-Plane Switchingpaneles

250-350 nits de luminosidad media

nits de luminosidad media Con o sin función táctil

MacBooksLas pantallas de «» tienen:

Retina / Liquid Retina XDRtecnología

Mini-LED paneles

Alta resolución ( Dos mil quinientos sesenta por mil seiscientos sesenta y cuatro píxeles a Tres mil cuatrocientos cincuenta y seis por dos mil doscientos treinta y cuatro (píxeles)

píxeles a (píxeles) Alta frecuencia de actualización de hasta 120 Hz

Alrededor de 500 unidades de brillo

unidades de brillo HDR tecnología

En teoría y en la práctica, MacBooks tienen muchas ventajas, salvo la falta de pantalla táctil. Al menos será más fácil limpia tuMacBook pantalla ya que no habrá huellas dactilares.

ChromebooksLas pantallas de «…» no ofrecen la mayor precisión cromática, por lo que son más adecuado para el streaming, navegar por Internet, hacer los deberes y el consumo de contenidos ligeros.

Mientras tanto,La pantalla OLED del MacBookestas pantallas ofrecen un alto grado de precisión cromática y un mayor brillo, lo que las convierte en adecuado para tareas en las que el color es fundamental y para uso en exteriores. Además, suHDR Esta compatibilidad las hace ideales para ver películas y series en streaming.

Mi veredicto:

MacBooks superarChromebooks en cuanto a la calidad de la pantalla en casi todos los aspectos, salvo la compatibilidad con la pantalla táctil. Si dejamos eso de lado, MacBookslas pantallas tienen una resolución nítida, OLED pantallas, frecuencias de actualización más altas, mayor brillo para su uso en exteriores y HDR tecnología, aunque a un coste más elevado.

Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook [Lo mejor en calidad de imagen]

Especificaciones Detalles CPU MediaTek 520 GPU Integrado RAM 4 GB de DDR4 Almacenamiento 64 GB + estación de acoplamiento de 160 GB Pantalla 14 pulgadas, 1920 x 1080 píxeles Frecuencia de actualización 60 Hz Batería 13,5 horas Peso 1,3 kg Conectividad Bluetooth, USB-C 3.2, USB-A 3.2, ranura para tarjetas MicroSD, conector de 3,5 mm, Wi-Fi 6

Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook es una opción asequible para estudiantes, profesionales y usuarios en general. Ofrece un excelente equilibrio entre precio y rendimiento, con potentes DDR4 RAM, unaFull HDpantalla,CPU MediaTek 520, y13.5Autonomía de la batería de una hora.

Su elegante diseño le da un aire más lujoso, mientras que su peso de unos 1,3 kg lo hace bastante portátil y fácil de llevar. El rendimiento diario es aceptable, ya que IdeaPad Slim 3 se desenvuelve con facilidad en las tareas cotidianas de navegación, reproducción en streaming e incluso renderización de vídeo ligera, todo ello sin apenas hacer ruido.

Por qué lo elegimos Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook es una opción ligera y económica para los estudiantes que necesitan una gran portabilidad, una Full HD pantalla y sin interrupciones Google Workspace integración respaldada por Chrome OSsu facilidad de uso y su interfaz sencilla.

Me gusta especialmente su Google Workspace rendimiento, que te permite trabajar con distintos documentos sin complicaciones. Es uno de los el mejorLenovo ordenadores portátiles with Chrome OS, que, en muchos sentidos, es un todoterreno. Por suerte, no tendrás que gastarte una fortuna para disfrutarlo.

Ventajas Contras ✅ Muy asequible ✅ Excelente duración de la batería ✅ Pantalla LCD Full HD ✅ Diseño elegante ✅ Ligero (solo 1,3 kg) ✅ Ranura para tarjetas MicroSD para ampliar la capacidad de almacenamiento ❌ La precisión del color podría ser mejor (aunque sigue siendo ideal para ver contenidos) ❌ Calidad de sonido normal (es mejor usar auriculares)

Mi veredicto:

Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebookes un vehículo de tamaño medio,de catorce pulgadas Una bestia con un rendimiento impecable, gran capacidad de almacenamiento, excelente conectividad y una autonomía de batería más que satisfactoria. Te encantará por su versatilidad, ya que es ideal tanto para el usuario medio como para estudiantes y profesionales.

MacBook Air M4 [Lo mejor en calidad de imagen]

Especificaciones Detalles CPU Apple M4 GPU Integrado RAM 16 GB de DDR5X Almacenamiento 256 GB Pantalla 13,6 pulgadas, 2560 x 1664 píxeles Frecuencia de actualización 60 Hz Batería 18 horas Peso 1,24 kg Conectividad Thunderbolt 4, MagSafe, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

Una de lasel mejorMacBook ordenadores portátilespor ahí, elM4 Air, destaca por su diseño llamativo, su solidez y la calidad de su fabricación. Se trata de Appleel más delgado y eficiente MacBook, con tecnología de M4chip con18 horas duración de la batería, una impresionante Retina pantalla y sin interrupciones macOS Integración.El portátil ideal para todo el día.

The M4 AirSu tamaño lo hace más fácil de transportar que nunca, mientras que la refrigeración sin ventilador evita el ruido, a menudo molesto, que se produce durante las tareas intensivas. Como es de esperar, las herramientas de productividad son las M4 Aires su punto fuerte, gracias tanto a su potente hardware como a la compatibilidad con aplicaciones de edición de vídeo, programación, ofimática y diversas aplicaciones empresariales.

Por qué lo elegimos MacBook Air M4la impresionante actuación de… con un 2K+ Su resolución es una de las mejores del mercado, sobre todo en el segmento de los portátiles compactos. Ideal para tareas en las que el color es fundamental, para jugar y para disfrutar de contenidos multimedia, este pequeño y elegante portátil nunca deja de sorprender.

Por solo1,24 kilogramos, MacBook Air M4 será tu fiel compañero incluso en los viajes más largos. Al mismo tiempo, disfrutarás de su excelente conectividad, con estándares como Thunderbolt, fijoBluetooth 5.3, yWi-Fi 6E, lo que permite velocidades vertiginosas y una baja latencia.

Ventajas Contras ✅ Calidad de fabricación superior a la media para un producto de este tamaño ✅ Excelente duración de la batería ✅ Pantalla Retina nítida y de alta resolución ✅ SSD de gran capacidad (256 GB) ✅ Productividad de primer nivel ✅ Refrigeración sin ventilador ❌ Más caro que cualquier Chromebook (merece la pena el gasto extra por la mejora en el rendimiento) ❌ Frecuencia de actualización de 60 Hz (que sigue viéndose muy bien en una pantalla Retina)

Mi veredicto:

MacBook Air M4 es el portátil de formato compacto definitivo para la productividad, que destaca por su rendimiento, la calidad de su pantalla, la duración de la batería y su portabilidad. Aunque, objetivamente, es más caro que cualquier otro Chromebook, para unApple un portátil con un hardware de primera categoría y amplias opciones de productividad, el M4 Air tiene un precio adecuado.

Chromebook frente a MacBook: duración de la batería

The Chromebooks vs MacBooks El debate no estaría completo sin una comparativa de la duración de la batería. Hay quien dice que Macs duran más, hay quien confía plenamente en Chromebooks». Me complace defender ambos puntos de vista, y este es el motivo.

ChromebooksEl uso ligero de este dispositivo, junto con un hardware de bajo consumo, da como resultado una excelente autonomía de la batería. Si tuviera que hablar de sus valores medios, diría que rondan los 10 to 14 horas, con algunas excepciones más o menos favorables según el modelo y los propios usuarios.

Ten en cuenta que la media se refiere a la configuración mencionada anteriormente. Si utilizas un Chromebook En el caso de tareas intensivas, la batería se agotará más rápido y es probable que no alcances la duración máxima media.

MacBooks tienen un hardware más potente, pero Applesu impecable optimización saca el máximo partido a 15 to 20 horas de autonomía de media. En algunas ocasiones, incluso se puede llegar a 24 horas, dependiendo de cómo utilices tu MacBook. La diferencia radica en las tareas intensivas.

MacBooks se sabe que mantienen su rendimiento and La batería tiene una buena autonomía, así que, aunque lo uses a toda máquina, tu portátil Apple no se quedará sin batería tan fácilmente.

Mi veredicto:

AmbosChromebooks and MacBooks ofrecen una autonomía excepcional gracias a diversos factores: hardware de bajo consumo y un uso moderado en Chromebooks y la optimización de software en Appledel equipo de… Puedes esperar al menos 10 buenas horas para ambas partes.

Chromebook frente a MacBook: puertos y conectividad

Los dos dispositivos presentan diferencias notables en cuanto a puertos y opciones de conectividad.

Chromebooks ofrecer más puertos que suelen incluir Bus serie universal tipo C, USB-A, Interfaz multimedia de alta definición, 3,5 mm ySDlectores de tarjetas. Mientras tanto,MacBooks son limitadas, y ofrecen Bus serie universal tipo C, Interfaz multimedia de alta definición, yThunderbolt 4 puertos de alta velocidad, aunque es posible que se necesiten adaptadores para los periféricos más antiguos.

En cuanto a la conectividad, ambos admiten Wi-Fi and Bluetooth normas.MacBooks suelen incluirWi-Fi 6E and Bluetooth 5.3, igual queChromebooks, que a veces implementan Wi-Fi 5 y uno más antiguoBluetooth 5.2 protocolo en los modelos más económicos.

Cabe destacar que MacBooks ofrecer apoyo a Seguridad magnéticala carga inalámbrica, aunque la carga inalámbrica no es una característica estándar en Chromebooks, disponible solo en algunos modelos.

Chromebook frente a MacBook: ventajas y desventajas

Antes de terminar, permíteme resumir las ventajas y los inconvenientes de ambos portátiles.

Chromebooks Son portátiles ideales para usuarios sin grandes exigencias, especialmente estudiantes, que necesitan un ordenador portátil para tareas sencillas, edición de documentos, streaming, navegación y uso ocasional. Son más económicos, lo que se traduce en una calidad de fabricación inferior, un almacenamiento interno limitado y un rendimiento reducido.

Ventajas de los Chromebooks:

Precios muy asequibles

Rápido y fácil de usar Chrome OS

Una autonomía de batería más que aceptable de hasta 15 horas

horas Funciones de seguridad sólidas y actualizaciones del sistema

Integración perfecta con Google servicios

Diseño ligero y portátil

La posibilidad de comprar un 2-en-1 Chromebook

Contras de los Chromebooks:

Funcionalidad y prestaciones limitadas sin conexión

Rendimiento insuficiente para tareas multitarea intensivas y trabajo productivo

Tamaño de almacenamiento reducido (normalmente 64 GB )

) La calidad de fabricación no es una prioridad

MacBooks son auténticos motores de productividad con Applesus procesadores insignia, diseñados para cargas pesadas y una gran autonomía. Además, destacan por su excelente calidad de fabricación, gracias a sus carcasas de aluminio, y ofrecen velocidades constantes para tareas que consumen muchos recursos, pero su precio es considerablemente más elevado que Chromebooks.

MacBook Pro:

Calidad de fabricación de primera clase

Apple’s Serie M Estos chips ofrecen un rendimiento de primera categoría

Gran autonomía de la batería (hasta 20 (horas)

(horas) Exposición insignia (Retina, HDR, 120 Hz , hasta Tres mil cuatrocientos cincuenta y seis por dos mil doscientos treinta y cuatro (píxeles)

, hasta (píxeles) Appleel ecosistema integrado de (iCloud, Traspaso, AirDrop, entre otros)

Una GPU potente para jugar de vez en cuando

Una amplia gama de portátiles, desde los más pequeños hasta los más grandes, para una mayor flexibilidad

Contras de los MacBook:

Cuestan más que Chromebooks

Portabilidad limitada en los modelos más económicos

Sin pantalla táctilMacBooks

Veredicto final

En resumen, elChromebook vs MacBook Tras este comparativo, puedo afirmar con total seguridad que ambas marcas cuentan con excelentes portátiles para distintos tipos de usuarios y situaciones de uso.

Estudiantes / Usuarios del presupuesto → Chromebooks . Chromebooks están pensados especialmente para estudiantes que necesitan un portátil eficaz y asequible para tareas sencillas, como editar documentos, navegar por Internet y ver contenidos en streaming.

. Chromebooks están pensados especialmente para estudiantes que necesitan un portátil eficaz y asequible para tareas sencillas, como editar documentos, navegar por Internet y ver contenidos en streaming. Profesionales / Creadores → MacBooks. MacBooks son más adecuadas para creadores y profesionales a quienes no les importa gastar un poco más a cambio de una mejor calidad de fabricación, un hardware más potente, una nitidez de pantalla excepcional y una multitarea sin límites.

No hay nada que sea correcto o incorrecto. Chromebooks se centran más en la sencillez, mientras que MacBooks se centran más en la potencia bruta y el rendimiento. Sin embargo, no hace falta gastar más en un MacBook si unChromebook hace todo lo que necesitas.

Ahora que ya has visto el Chromebook vs MacBook Si lo comparas, piensa en lo que más te importa: el ganador será evidente.

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